Ses metin dönüştürme için en iyi 10 Voicenotes alternatif seçeneği

Voicenotes'u kullanan çoğu kişi bu uygulamadan oldukça memnun. Basit, hızlı ve güvenilir.

Çok fazla şikayet yok, ancak bir Voicenotes G2 kullanıcısı durumu şöyle özetlemiş:

Bir şey söylemek zorunda olsaydım, Ask AI'ya daha fazla çaba gösterilmesini isterdim. Daha da gelişmesini görmek hoş olurdu.

Kullanıcıların ses-metin dönüştürme ihtiyaçları geliştikçe, beklentileri de artıyor. Artık çoğu kişi, temel transkripsiyonun ötesine geçen, notları doğrudan ş akışlarına özetleyebilen, düzenleyebilen ve entegre edebilen araçlar arıyor.

Kayıt ve transkripsiyonun temellerini alıp süreci daha sorunsuz hale getirmek için bir zeka katmanı ekleyen en iyi 10 Voicenotes alternatifini bir araya getirdik. Gereksiz araçların yayılmasını önleyen bir bonus araç da ekledik. Hadi başlayalım.

En İyi 10 Voicenotes Alternatifi Bir Bakışta

İşte, birkaç anahtar özellik, ek özellikler, fiyatlandırma ve kullanıcı değerlendirmelerine göre doğru seçimi yapmanıza yardımcı olacak en iyi Voicenotes alternatiflerinin hızlı bir karşılaştırması.

Araç En uygun Anahtar Özellikler Fiyatlandırma* ClickUp Hepsi bir arada verimlilik + not yönetimiTakım boyutları: Her boyut (1–1.000+) Brain Max, Talk-to-Metin, AI Notetaker, Clips, SyncUps Ücretsiz planlar; kurumsal için özelleştirmeler. Cleft Notları Hepsi bir arada verimlilik + not yönetimiTakım boyutu: Her boyut (1–1.000+) Ses-ana hat, cihazda transkripsiyon, Zapier + Obsidian senkronizasyonu, markdown dışa aktarma Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 7 $'dan başlayan fiyatlarla Coconote AI ile çalışma ve öğrenmeTakım boyutu: Öğrenciler ve küçük çalışma grupları Ses/video/belge, testler ve flash kartlar, AI Sohbet, 100'den fazla dil kaydedin/yükleyin Ücretsiz TalkNotes (Speechy. Tech) Söylenen düşünceleri görevlere dönüştürmekTakım boyutu: Tek başına çalışan girişimciler ve oluşturucular Görev + not oluşturma, blog/sosyal medya gönderisi oluşturma, flash kartlar, takvim etkinlikleri Kullanıcı başına aylık 19 $ Audionotes. uygulama Basit, yapay zeka destekli not almaTakım boyutu: Bireyler ve serbest çalışanlar Hızlı transkripsiyon, özetler, düzenleme ve dışa aktarma, cihazlar arasında senkronizasyon Kullanıcı başına aylık 9,99 $'dan başlayan fiyatlarla Dubnote Müzikal fikirleri organize etmekTakım boyut: Küçük takımlar, DJ girişimcileri Otomatik bölünmüş oturumlar, şarkı sözü transkripsiyonu, DAW dışa aktarma, iCloud yedekleme Ücretsiz Dictanote Çok dilli sesle yazmaTakım boyut: Çok dilli profesyoneller ve küçük takımlar 50'den fazla dil, sesli komutlar, AudioScribe temizleme, sınırsız not defteri Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 8 $'dan başlayan fiyatlarla Otter. ai Toplantılar ve takım işbirliğiTakım boyutu: Küçük ve orta ölçekli takımlar Gerçek zamanlı transkripsiyon, konuşmacı ID, AI özetleri, Zoom/Meet entegrasyonları Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 20 $'dan başlayan fiyatlarla SoundType AI Doğru ses + video transkripsiyonuTakım boyutu: Oluşturucular, gazeteciler ve takımlar Özetler, AI Sohbet, PDF/Word/SRT'ye aktarma, 30'dan fazla dil, konuşmacı ID Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 9,99 $'dan başlayan fiyatlarla Kolay Ses Kaydedici Basit, günlük kayıtTakım boyutu: Bireyler Yüksek kaliteli ses, zaman sınırı yok, bileşenler, Bluetooth mikrofon, sessizlik atlama Ücretsiz

Voicenotes Alternatiflerinde Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Bu, Reddit'te sesli notların yönetimi hakkında sorulan bir soruya verilen bir tavsiyeydi. Bu tavsiye pratik olmakla birlikte, sadece yüzeysel bir bilgidir.

AI ile çok daha ileriye gidebilir, sadece kayıt yapmakla kalmayıp, düşünmenize, planlamanıza ve düzenli kalmanıza yardımcı olan araçlar oluşturabilirsiniz.

Voicenotes'a alternatif arıyorsanız, gerçekten önemli olan şeyler şunlardır:

Gürültülü odalarda veya farklı aksanlarda bile daha yüksek doğrulukta transkripsiyon sağlayıcı.

Notları düzenleyin ve aratın, böylece anahtar noktaları anında bulabilirsiniz.

Toplantıları özetleyin ve zaman ve çaba tasarrufu sağlamak için eylem ögelerini vurgulayın.

Takvimler, görevler ve halihazırda kullandığınız diğer araçlarla akıllı entegrasyonlar sunun.

Kayıt, düzenleme ve inceleme işlemlerinin zahmetsizce yapılabilmesi için arayüzü sezgisel tutun.

Doğru seçim, temel bir uygulama gibi değil, fikirlerinizi yakalamanıza, eylem öğelerini izlemenize ve ihtiyacınız olduğunu bilmediğiniz şekillerde verimliliğinizi artırmanıza yardımcı olan bir ortak gibi hissettirecektir. 🌟

En İyi 10 Sesli Not Alternatifi

Voicenotes boyutu biraz sınırlı geliyorsa, iyi haber şu ki, kayıtlarınızla çok daha fazlasını yapabileceğiniz birçok alternatif var.

İşte her kayıttan daha fazla verim almanızı sağlayan, doğruluk, gelişmiş özellikler ve sezgisel tasarımı bir araya getiren en iyi on Voicenotes alternatifi.

ClickUp (Hepsi bir arada verimlilik ve not yönetimi için en iyisi)

ClickUp ile tüm notlarınızı, transkriptlerinizi ve fikirlerinizi tek bir yerde saklayın ve kolayca arayın *

Voicenotes alternatifleri söz konusu olduğunda, ClickUp sadece notları kaydetmek veya ses kaydı yapmak için bir araç değildir. Dünyanın ilk Converged AI Çalışma Alanı olarak, sesle çalışan mükemmelliğe ulaşmak için ihtiyacınız olan tüm iş uygulamaları, veriler ve ş akışları tek bir yerde!

Proje yönetimi aracından ses-metin dönüştürücüye, ardından transkriptinizi düzeltmek için yapay zeka aracına geçmeyi unutun. Bağlantısı kopuk uygulamalar ve dağınık içerik, iş yükünün artmasına neden olur ve zamanınızı, üretkenliğinizi ve abonelik maliyetlerinizi tüketir.

ClickUp ile %100 bağlam ve insanlar, araçlar ve temsilcilerin birlikte iş yapabileceği tek bir yer elde edersiniz.

ClickUp'ın ses kayıtlarınızdan toplantı notlarınıza, görevlerinize ve projelerinize kadar her şeyi nasıl bağlantı içinde tuttuğunu inceleyelim.

ClickUp Brain MAX ile transkripsiyonun ötesine geçen konuşma-metin dönüştürme

Temel not alma uygulamasını değiştirmenin ilk adımı transkripsiyondur ve ClickUp'ın Brain MAX özelliği bunu çoğu uygulamadan daha yüksek doğrulukla gerçekleştirir.

ClickUp Brain'in Talk-to-Text özelliği, sözlerinizi net ve özenli notlara dönüştürür.

ClickUp Brain MAX'taki Talk to Text özelliği ile fikirlerinizi kaydedin, talimatları paylaşım yapın ve işlerinizi 4 kat daha hızlı tamamlandı.

İşte size sunduğu tüm özellikler:

Herhangi bir uygulamada işleyen, size özel olarak kişiselleştirilmiş, yapay zeka ile geliştirilmiş dikte özelliği. Minimal düzenlemelerden profesyonel düzeltmelere kadar mükemmel düzeyde iyileştirme seçeneği sunar.

ClickUp Talk to Metin ile temiz transkriptlerin yanı sıra ham konuşmalara da erişin

Sorunsuz bir şekilde dikte edebilir, iş arkadaşlarınıza, görevlere veya belgelere bahsetme; Max, doğru bağlantılarla doğru kişileri otomatik olarak birbirine bağlar.

En sık kullandığınız kelimeler, ifadeler, iş jargonları, takma adlar ve daha fazlası ile otomatik olarak doldurulur.

ClickUp Brain'in Talk to Metin özelliği ile takımınızın geri bildirimler üzerinde verimli bir şekilde iş yapabilmesi için doğru bağlam ve bilgilere sahip olduğundan emin olun.

Kendi dilinizde konuşun ve 50'den fazla dilde akıcı bir şekilde yazın.

Uygulamalar arasında geçiş yapmadan, kod, yazma, karmaşık muhakeme ve daha fazlası için ChatGPT, Claude ve Gemini gibi en yeni AI modelleriyle sohbet edin.

VoiceNotes gibi bir metin bloğu bırakmak yerine, uzun kayıtları özetleyebilir, eylem öğelerini çıkarabilir ve hatta konuşmanızın bazı bölümlerini yapılacak listeye dönüştürebilir. Yazma hızı konuşma hızından genellikle dört kat daha yavaş olduğundan, bu özellik tek başına parmağınızı kıpırdatmadan %400 daha fazla yazmanıza yardımcı olabilir.

Kullanıcılar, yazma ve düzeltme işlerini yapay zekaya bırakarak günde ortalama bir saat zaman kazanıyor ve gerçekten önemli işlere odaklanabiliyor. Bu, yapay zekanın yayılmasını önleyebileceğiniz ve ClickUp Brain Max ve Brain ile her şeyin tek bir çatı altında tamamlandı anlamına da geliyor.

🎥 Brain MAX'ta Talk to Metin'i nasıl kullanacağınızı öğrenmek için bu kısa eğitici videoyu izleyin:

ClickUp AI Notetaker ile hızlı notlardan tam toplantılara kadar her şeyi yapın.

ClickUp AI Notetaker ile toplantı notlarınızı kaydedin ve toplantıya odaklanın

ClickUp Brain Max bireysel düşünceleri yakalamanıza yardımcı olurken, ClickUp AI Notetaker bir adım daha ileri giderek toplantıların tamamını yönetir.

Otomatik olarak aramalara katılır, sesi kaydeder, konuşmayı yazıya döker ve ardından eylem öğeleriyle birlikte kısa bir özet sunar.

Buradaki geçiş doğaldır: kişisel notlarınızı hallettikten sonra, bir sonraki zorluk grup tartışmalarını yönetmektir. Bu otomasyonlu AI not alma aracıyla, bir sonraki adımda ne yapılması gerektiği konusunda net bir fikirle ayrılırsınız.

📌 Dostça bir ipucu: Araba sürerken aniden bir kampanya fikri aklınıza geliyor. ClickUp Brain'e sesli notunuzu kaydedin, sesli notunuz son tarihler ve takip edilecek görevler içeren düzenli bir listeye dönüşsün. Park ettiğinizde, fikriniz çoktan hayata geçirilmiş olacak.

ClickUp Clips ile canlı geri bildirim paylaşımını gerçekleştirin

ClickUp Clips ile ekranınızı sesli olarak kaydedin ve net bir bağlam elde edin

Elbette, her fikir kelimelerle tam olarak ifade edilemez. Bu nedenle , ekranınızı sesli anlatımla kaydeden ClickUp Clips vardır. ClickUp Clips, geri bildirim sağlayıcı, bir ş akışını açıklayıcı veya bir ekip arkadaşına hata raporu konusunda rehberlik eden idealdir.

Bu fonksiyon, metin ve transkripsiyondan doğal olarak ortaya çıkar: sesiniz yeterli olmadığında, görseller ekleyebilir ve bunları doğru görevler ve belgelerle ilişkilendirebilirsiniz.

📌 Örnek: Bir ürün yöneticisi, bir hatayı göstermek için bir klip kaydeder, bunu geliştirme takımının görevine ek dosya olarak ekler ve sorun, ekran görüntüsü ve e-postalar gönderip almaktan daha hızlı bir şekilde çözülür.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Brain MAX Talk-to-Text'i kullanarak sesli notları daha yüksek doğrulukla metin olarak transkribe edin ve bunları otomatik olarak yapılandırılmış notlar halinde düzenleyin.

Toplantı notlarını, eylem öğelerini kaydedip yazıya dökerek doğrudan görevlere aktaran ClickUp AI Notetaker ile yakalayın.

AI destekli görev otomasyonu ve özetler sayesinde sesli notları, beyin fırtınalarını ve dersleri eyleme geçirilebilir ş Akışlarına dönüştürün.

Ekran ve ses ile klip kaydederek, bağlam açısından zengin geri bildirimler ve adım adım kılavuzlar sağlayıcı olarak çalışın ve bunları doğrudan çalışma alanınızda saklayın.

Anahtar noktalara anında erişmek için doğal dil sorguları ile belgeler, görevler ve ses dosyalarında arama yapın.

ClickUp sınırları

Geniş özellik yelpazesi nedeniyle yeni kullanıcılar için zorlayıcı olabilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bu G2 kullanıcısı şunları paylaşım yaptı:

Yerleşik AI not alma özelliği, özellikle toplantıları özetlemek ve takip işlemlerinde zaman kazanmak için şaşırtıcı derecede kullanışlıdır. Ayrıca, platform içinde doğrudan net ve yapılandırılmış sürüm notları yayınlayabilme özelliğini de çok seviyoruz. Bu özellik, iç ve dış paydaşları uyumlu hale getirmeye yardımcı oluyor.

2. Cleft Notes (Hızlı ses-metin yazımı için en iyisi)

via Cleft Notes

Cleft Notes, gerçek insanların nasıl düşündüğünü anlayan araçlardan biridir. Her zaman düzgün cümlelerle konuşmazsınız ve bu normaldir. Cleft, kelimeleri karışık bir şekilde bırakmak yerine, sesli notlarınızı net notlara, düzenli özetlere ve hatta hemen kullanabileceğiniz basit kontrol listelerine dönüştürür.

Düşünceleriniz hızlı ve filtrelenmemiş bir şekilde ortaya çıkıyorsa, bu uygulama özellikle yararlıdır, çünkü düşüncelerinizi yakalar, düzenler ve mantıklı bir şekilde geri sunar.

Cleft Notes'un en iyi özellikleri

Sesli notları, yüksek kaliteli transkriptlerle yapılandırılmış notlara, ana hatlara veya kontrol listelerine dönüştürün.

Güvenli ve gizli ses kayıtları için cihazdaki transkripsiyon özelliğini kullanın.

Obsidian gibi uygulamalarla sorunsuz bir şekilde senkronizasyon sağlayın ve Zapier aracılığıyla ş akışlarını otomasyon edin.

Esnek işbirliği için genel bağlantıları paylaşım veya notları markdown'da dışa aktarın.

Başlıklar, biçim ve dosya veya resim ek dosyaları ile notları doğrudan düzenleme.

Cleft Notes sınırları

Ücretsiz planın kayıt süresi sınırlıdır (5 dakika).

Daha uzun kayıtlar ve entegrasyonlar gibi gelişmiş özellikler için ücretli yükseltme gerekir.

Cleft Notes not fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 7 $

Cleft Notes derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Kullanıcılar Cleft hakkında ne diyor?

Reddit kullanıcısı bu araç hakkında şunları söyledi:

Genellikle yürürken veya ofisteyken düşüncelerimi kaydetmek için Cleft kullanırım. Ardından SuperWhisper veya Apple dikte özelliğini kullanarak e-postaları veya mesajları dikte ederim. Cleft ile dikteyi kaydetmek için, AI'nın "um" gibi kelimeleri temizlediği, ancak dikte metninin geri kalanını olduğu gibi koruduğu bir yöntem var mı?

📮 ClickUp Insight: Anketimize katılan 10 kişiden neredeyse 9'u, günlük işlerini daha kolay ve hızlı hale getirmek için zaten yapay zeka kullanıyor. Aynı artışı iş yerinde de elde edebileceğinizi düşünün. Yerleşik yapay zeka takım arkadaşınız ClickUp Brain ile daha az toplantı, anlık özetler ve otomatikleştirilmiş görevler sayesinde %30'a kadar daha verimli çalışabilirsiniz.

3. Coconote (AI ile çalışmak ve öğrenmek için en iyisi)

via Coconote

Coconote sadece söylediklerinizi yazmakla kalmaz. Konuşma bittiğinde size işleyebileceğiniz yararlı bilgiler sunar. Uygulamada doğrudan kayıt yapabilir veya ses dosyaları, videolar, PDF'ler ve hatta YouTube bağlantıları gibi hemen hemen her şeyi yükleyebilirsiniz.

Coco, saniyeler içinde size yüksek kaliteli transkriptler ve düzgün bir şekilde düzenlenmiş notlar sunar. Bundan sonra, testler oluşturabilir, flash kartlar oluşturabilir ve hatta notlarınızı hareket halindeyken dinleyebileceğiniz küçük bir podcast'e dönüştürebilir.

Coconote'un en iyi özellikleri

Ses, video veya belgeleri kaydedin veya yükleyin ve anında aranabilir notlar ve transkriptler oluşturun.

Notlarınızdan doğrudan testler, flash kartlar ve çalışma oyunları oluşturun.

AI Sohbet'i kullanarak sorular sorun ve notlarınızda anahtar noktaları netleştirin.

Sezgisel bir arayüz için iPhone, iPad, Android, masaüstü ve web üzerinden erişin.

Ses kayıtlarını küresel olarak yakalamak ve çevirmek için 100'den fazla dil desteği

Notlarınızı, hareket halindeyken gözden geçirebileceğiniz yerleşik anlatım özelliği ile podcast'lere dönüştürün.

Çalışma materyallerinizi ve işbirliğinizi zenginleştirmek için resim veya dosya ek dosya.

Coconote sınırları

Bazı kullanıcılar, uzun derslerin aşırı kısa özetler üretebileceğini ve daha fazla ayrıntı için manuel komutların gerekli olabileceğini not ediyor.

Benzer özellikler sunan diğer sesli not alternatiflerine kıyasla pahalı gelebilir.

Coconote fiyatlandırması

Ücretsiz

Özel fiyatlandırma

Coconote puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Kullanıcılar Coconote hakkında ne diyor?

Reddit kullanıcısı bu araç hakkında şunları söyledi:

Gerçekten yardımcı olan testler ve flash kartlar hazırlıyor ve derslerden bir şeyi hatırlamam gerekirse, transkripti inceleyip öğretmenin söylediklerini bulabiliyorum.

👀 Biliyor muydunuz: Forrester'ın yaptığı bir araştırmaya göre, ClickUp'ı kullanan şirketler üç yıl içinde %384 yatırım getirisi elde etti, verimlilik artışları sayesinde milyonlarca dolar tasarruf etti, gelirlerini yaklaşık 3,9 milyon dolar artırdı ve sadece altı ayda başabaş noktasına ulaştı. Ayrıca, birçok kuruluş birden fazla iş aracını tek bir platformda birleştirerek maliyetleri daha da düşürdü.

4. TalkNotes [Şimdi Speechy. Tech] (Sözlü düşünceleri görevlere dönüştürmek için en iyisi)

via TalkNotes

Bağlı çalışanların %18 daha verimli olduğu görülmüştür. İnsanlar işlerine bağlı hissettiklerinde enerji getirir, zorlukları hızla aşar ve daha kısa sürede daha fazlasını başarır.

Verimliliğin anahtar itici güçlerinden biri hızdır. Peki, kaliteden ödün vermeden nasıl daha hızlı iş yapabilirsiniz? Bunun basit bir yolu sesli notlardır. TalkNotes ile düşüncelerinizi anında yakalayabilir ve bunları düzenli görevler ve notlara dönüştürebilirsiniz, böylece gününüzü daha sorunsuz geçirebilirsiniz. 🎙️

TalkNotes'un en iyi özellikleri

Ses kaydı yapın veya dosya yükleyin, anında yapılandırılmış not, yapılacak listeleri ve toplantı tutanakları oluşturun.

Serbest akışlı düşünceleri bloglara, haber bültenlerine, sosyal medya gönderilerine veya günlük girdilere dönüştürün.

Önemli noktaları vurgulayın ve derslerden veya toplantı notlarından edindiğiniz bilgileri hatırlamanıza yardımcı olacak flash kartlar oluşturun.

Ses kayıtları ve transkriptler için 100'den fazla dil destek

Notları ve görevleri bağlama göre düzenli tutmak için basit klasör yönetim sistemi

Transkriptlerden doğrudan takvim etkinlikleri ekleyin ve öncelik düzeylerine göre eylem öğelerini izleme.

TalkNotes sınırları

Bazı kullanıcılar masaüstü uygulama ve mobil uygulamalar arasında senkronizasyon sorunları yaşadıklarını bildiriyor.

Outlook veya OneNote gibi popüler verimlilik araçlarıyla daha derin entegrasyonlar eksik.

TalkNotes fiyatlandırması

Aylık: Kullanıcı başına 19 $/ay

TalkNotes puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Kullanıcılar TalkNotes hakkında ne diyor?

Bu Reddit yorumu şunları vurguladı:

Birkaç ay önce TalkNotes kullanmaya başladım ve birkaç deneme ve hata sonrasında nihayet mükemmel ş Akışını buldum. Artık notlar konusunda stres yaşamıyorum, önemli ayrıntıları unutmuyorum ve toplantılarda gerçekten dikkatimi veriyorum.

5. Audionotes. uygulama (Basit AI destekli not alma için en iyisi)

via Audionotes

Bazen en basit araçlar en büyük farkı yaratır. Audionotes uygulamasının sözlerinizi alıp daha hafif ve kullanımı daha kolay bir şekilde geri verme özelliği, sessiz yardımcılarından biridir.

Yapı hakkında endişelenmeden özgürce konuşabilirsiniz ve bir anda sesiniz, okuyabileceğiniz, paylaşım için uygun olan veya daha sonra geri dönebileceğiniz temiz notlara dönüşür. Yargılamadan dinleyen ve önemli olan şeyleri hatırlamanıza yardımcı olan küçük bir arkadaş gibi hissettirir.

Audionotes uygulamasının en iyi özellikleri

Sesinizi kaydedin ve anında net notlara dönüştüğünü görün.

Uzun kayıtları kısa özetlere dönüştürün

Sadece birkaç dokunuşla notlarınızı düzenleme, organize etme ve dışa aktarma.

Web, iOS ve Android'de kullanın, cihazlar arasında senkronizasyon sağlayın

Gizlilik seçenekleriyle kayıtlarınızı güvenli bir şekilde saklayın

Audionotes. uygulama sınırlamaları

Ücretsiz plan sadece kısa kayıtlara izin verir.

Bazen karmaşık konuşmalarda küçük ayrıntıları gözden kaçırır.

Audionotes. uygulama fiyatlandırması

Kişisel : Kullanıcı başına aylık 9,99 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 19,99 $

Audionotes. uygulama puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Kullanıcılar Audionotes uygulayıcıı hakkında ne diyor?

Bu G2 incelemesi şunları not etmiştir:

Benim gibi sık sık aniden birçok fikir gelen bir yazar için bile AudioNotes çok kullanışlı oldu. Yapay zeka kullanarak ses kayıtlarımı ve yapılandırılmamış metin notlarımı transkribe edip özetlere dönüştürebildim.

👀 Eğlenceli Bilgi: İnsan sesi o kadar belirgindir ki, parmak izi gibi ses izine dönüştürülebilir. Ses yüksekliği, tonu ve ritmindeki küçük farklılıklar, her insanın sesini benzersiz kılar. Bu nedenle modern güvenlik sistemleri ve adli tıp takımları, bazen ek bir kimlik doğrulama yöntemi olarak ses tanıma teknolojisini kullanır.

6. Dubnote (Müzikal fikirleri düzenlemek için en iyisi)

Dubnote aracılığıyla

Müzisyenler, sonsuz sesli notlara boğulmanın zorluğunu bilirler. Bir riff, bir melodi veya bir davul ritmini anında yakalarsınız, ancak daha sonra bu, isimsiz kayıtların denizinde kaybolur. Dubnote, tam da bu sorunu çözmek için yaratıldı.

Sesli notlarınızı dağınık bir şekilde bırakmak yerine, sesli notlarınızı düzenli klasörler halinde organize eder, uzun oturumları otomatik olarak böler ve hatta en iyi anları etiketler, böylece onları tekrar bulmak için uğraşmanıza gerek kalmaz.

Dubnote'u diğerlerinden ayıran özelliği, müzisyenlerin gerçekte nasıl iş yaptıklarına odaklanmasıdır. Ana ekrandan doğrudan kayıt yapmaya başlayabilir, kaydı bir not defterine sıralayabilir ve daha sonra yorumlar, emoji etiketleri veya düzenlemelerle kaydı iyileştirebilirsiniz.

Dubnote'un en iyi özellikleri

Müzik fikirlerinizi, özel kapaklı düzenli not defteri klasörlerine doğrudan kaydedin.

Uzun kayıtları otomatik olarak bölümlere ayırın, böylece en iyi kısımlara hızlıca atlayabilirsiniz.

Konuşma-metin dönüştürme yazılımını kullanarak şarkı sözlerini veya notları daha yüksek doğrulukla yazıya dökün.

Ses dosyalarınızı iyileştirmek için bölümleri vurgulayın, birleştirin veya düzenleme.

Oturumlarınızdaki anahtar noktaları işaretlemek için yorumlar, emojiler veya resimler ekleyin.

Cihaz üzerinde işleme ve iCloud yedekleme ile kayıtlarınızı güvende tutun

DAW'ınıza doğrudan aktarın veya klipleri işbirlikçilerinizle anında paylaşım yapın.

Dubnote sınırları

Yalnızca iOS'ta mevcuttur, Android sürümü hala bekleme listesindedir.

Takımlar için bazı gelişmiş işbirliği özellikleri eksiktir.

Müzisyenler için en uygun, genel not alma için daha az esnek

Dubnote fiyatlandırması

Ücretsiz

Özel fiyatlandırma

Dubnote puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Kullanıcılar Dubnote uygulamasına ne diyor?

Ne yazık ki sadece Mac'te kullanılabiliyor. Google Play mağazasını kontrol ettim ama orada yok.

7. Dictanote (Çok dilli sesli yazma için en iyisi)

via Dictanote

Dictanote, yazmaktan daha hızlı düşünenler için geliştirilmiştir. Düşüncelerinizi klavyeye zorla yazmak yerine, sadece konuşun, Dictanote sözlerinizi etkileyici bir doğrulukla metne dönüştürsün.

Dictanote'u özellikle yararlı kılan şey, geniş dil desteğidir. 50'den fazla dil ve 80'den fazla lehçe ile, sınırlar ve aksanlar arasında işleyen bir Voicenotes alternatifi arıyorsanız, bu uygulama dikkatli bir seçimdir.

Dünya çapında yazarlar, gazeteciler ve profesyoneller, dağınık düşünceleri yakalamak, makale taslakları hazırlamak veya toplantı notlarını hiçbir şeyi kaçırmadan izleme yapmak için bunu günlük olarak kullanıyor.

Dictanote'un en iyi özellikleri

90'ın üzerinde doğruluk oranıyla gerçek zamanlı ses türü

50'den fazla dil ve 80'den fazla lehçede dikte edin, küresel kullanıcılar için kullanışlıdır.

Sesli komutları kullanarak noktalama işaretleri, semboller veya teknik terimler ekleyin.

Notlarınızı sınırsız sayıda not defterine otomatik olarak kaydedin ve içiniz rahat olsun.

AudioScribe ile transkriptleri temizleyin, gereksiz kelimeleri kaldırın ve anahtar noktaları vurgulayın.

Ses dosyalarını destekleyerek fikirleri kolayca yakalayıp metin haline dönüştürmenizi sağlar.

Dictanote sınırları

En iyi çevrimiçi iş yapar; çevrimdışı modda sınırdır.

AudioScribe gibi bazı gelişmiş özellikler ücretli bir plan gerektirir.

Diğer uygulamalar kadar üçüncü taraf verimlilik araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olmuyor.

Dictanote fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 8 $

Dictanote puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Kullanıcılar Dictanote hakkında ne diyor?

Bu Reddit yorumu beğenildi:

YouTube özetlerinde ChatGPT, Claude ve Gemini ile ilgili güncellemeleri görmek kesinlikle çok güzel.

🧠 Biliyor muydunuz: AI kullanan takımlar artık geleneksel takımlara göre üç kat daha verimli. AI, daha hızlı çalışarak ve tekrarlayan işleri otomasyonla gerçekleştirerek, insanların gerçekten önemli işlere odaklanmasına yardımcı oluyor.

8. Otter. ai (Toplantılar ve takım işbirliği için en iyisi)

Çalışanların %75'i artık günlük işlerinde yapay zeka araçları kullandığını belirtiyor. Bir trend olarak başlayan bu uygulama, kısa sürede günlük işlerin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Toplantılar günlük rutininizin bir parçasıysa, not alırken ayrıntıları kaçırmanın ne kadar kolay olduğunu bilirsiniz. Otter. ai bu baskıyı ortadan kaldırır. Takımlar, ş akışlarına uyduğu için Otter'ı kullanıyor. Zoom, Google Meet veya Microsoft Teams'e bağlantısını kurabilirsiniz; uygulama otomatik olarak toplantıya katılır, ses kayıtlarını yakalar ve etkileyici bir doğrulukla net toplantı notları sunar.

Daha sonra, anahtar noktaları arayabilir, transkriptlerin paylaşımını gerçekleştirebilir ve hatta Otter'ın AI Chat'ine söylenenler hakkında sorular sorabilirsiniz.

Otter. ai'nin en iyi özellikleri

Toplantıları gerçek zamanlı olarak %95'e varan doğrulukla yazıya dökün.

Anahtar noktaları ve sonraki adımları vurgulayan özetler oluşturun.

Tartışmalardan eylem öğelerini otomatik olarak yakalayın ve atayın

Google Takvim ile senkronizasyon yaparak Otter'ın planlanan toplantılara otomatik olarak katılmasını sağlayın.

Zoom, Slack, Asana, Salesforce ve Notion gibi araçlarla entegre ederek sorunsuz bir işbirliği sağlayın.

AI Sohbet'i kullanarak sorular sorun ve geçmiş notlardan ve transkriptlerden içgörüler elde edin.

Otter. ai sınırları

Yalnızca üç desteklenen dil ile sınırlıdır.

Düzenleme ve biçimlendirme seçenekleri basittir ve genellikle Google Dokümanlar'a aktarılması gerekir.

Otter. ai fiyatlandırma

Temel : Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 16,99 $

İş : Kullanıcı başına aylık 30 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Otter. ai derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,3/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (90'dan fazla yorum)

Kullanıcılar Otter.ai hakkında ne diyor?

Bu G2 incelemesi paylaşım oldu:

Otter AI'nın tüm toplantı transkriptini inceleyip tüm anahtar konuşma noktalarını özetlemesini seviyorum. Listeye dahil olmayan bir şey varsa, özet bölümüne düzenleme yaparak ekleyebilirsiniz.

9. SoundType AI (Doğru ses ve video transkripsiyonu için en iyisi)

via SoundType AI

Bazen fikirler en beklemediğiniz anda gelir; belki gece geç saatlerde bir ders oturumunda, takım beyin fırtınası yaparken veya bir dersi dinlerken. SoundType AI, bu anları yakalamak ve daha kolay geri dönmek için tasarlanmıştır.

Farklı kılan özelliği, yakaladıklarınızı düzenleme, özetleme ve paylaşım yolları sunmasıdır, böylece tek bir ayrıntıyı bulmak için uzun kayıtları kaydırarak aramak zorunda kalmazsınız.

Öğrenciler için bu, derslere daha iyi odaklanmak anlamına gelebilir. Profesyoneller için ise, bağlamı kaçırmadan toplantıları ve projeleri ilerletmenin bir yoludur.

SoundType AI'nın en iyi özellikleri

Ses dosyalarını, videoları ve YouTube içeriklerini konuşmacı tanımlama özelliği ile transkribe edin.

Kayıtları, en önemli noktaları içeren anlaşılır notlara özetleyin.

AI Chat'i kullanarak transkriptlerinizle etkileşim kurun ve içgörüler veya eylem öğeleri elde edin.

Transkriptleri PDF, Word ve SRT dahil olmak üzere çeşitli biçimlerde dışa aktarın.

30'dan fazla dil desteği ve küresel kullanıcılar için çeviriler

Özelleştirilebilir seçeneklerle özetleri özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlayın.

İşbirliğini sorunsuz bir şekilde sürdürmek için transkriptleri kolayca ek dosya olarak ekleyin ve paylaşım yapın.

SoundType AI sınırları

Ücretsiz plan, transkripsiyonları her biri 8 dakika ile sınırlandırır.

Aralık, yoğun arka plan gürültüsüne bağlı olarak değişebilir.

Transkripsiyon ve özetler için en uygun, daha geniş verimlilik özellikleri için daha az uygun

SoundType AI fiyatlandırması

Temel : Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 9,99 $

İş: Kullanıcı başına aylık 29,99 $

SoundType AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Kullanıcılar SoundType AI hakkında ne diyor?

Bu Reddit yorumunda özellikler:

Braindump'tan daha iyi transkripsiyon yapan tek uygulama, sadece kendiniz için not almak yerine daha karmaşık kullanımlara yönelik olan SoundType AI'dır.

10. Easy Voice Recorder (Basit, günlük kayıtlar için en iyisi)

via Easy Voice Recorder

Bazen tek istediğiniz, sadece işleyen bir kayıt cihazıdır. Easy Voice Recorder, isminin hakkını verir.

Öğrenciler, uzun dersleri sınır olmadan yönetebilme özelliğini takdir ediyor. Profesyoneller, kayıtları meslektaşlarıyla hızlı bir şekilde paylaşım özelliğini takdir ediyor. Müzisyenler, kaybolmadan önce şarkı fikirlerini yakalamak için bu özelliği kullanışlı buluyor.

Fazladan özelliklerle sizi boğmaz, ancak ihtiyacınız olursa kırpma, bulut yedekleme ve transkripsiyon gibi düşünceli seçenekler sunar.

Easy Voice Recorder'ın en iyi özellikleri

PCM, MP4 ve AAC gibi yüksek kaliteli biçimlerde kayıt yapın.

Kayıtlarda zaman sınırı yoktur, uzun dersler veya toplantılar için idealdir.

Hızlı başlangıç bileşenleri ve akıllı saat desteği sayesinde hiçbir anı kaçırmayın.

E-posta, mesajlaşma uygulamaları veya bulut ile kolay paylaşım

Pro plan, MP3/FLAC, Bluetooth mikrofonlar, sessizlik atlama ve düzenleme araçları gibi ekstra özelliklerin kilidini açar.

Easy Voice Recorder sınırları

Ücretsiz sürüm reklamlarla birlikte gelir.

Klasörler gibi organizasyon özellikleri yükseltme gerektirir.

Transkripsiyon mevcuttur, ancak AI odaklı uygulamalara kıyasla daha sınırlıdır.

Easy Voice Recorder fiyatlandırması

Ücretsiz

Easy Voice Recorder puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Kullanıcılar Easy Voice Recorder hakkında ne diyor?

Bu Reddit yorumunda özellikler:

Easy voice recorder harika bir uygulama, kaydı devam ettirmenize ve her şeyi Google Drive'a yedeklemenize olanak tanıyor, ayrıca tasker ile de entegre çalışıyor.

Hala araştırma aşamasındaysanız, ses kaydı, transkripsiyon ve ses düzenleme konusunda her biri kendine özgü özelliklere sahip, incelemeye değer üç sesli not aracı daha var:

Notta : Canlı toplantıları, ses ve videoları yüksek doğrulukla transkribe eder ve notları birden fazla biçimde dışa aktarmanıza olanak tanır.

Sonix : Özellikle röportajlar ve podcast'ler için hızlı transkripsiyon ve çeviri konusunda yardımcı olur.

Rev Ses Kaydedici : Kayıtları profesyonel transkripsiyon hizmetleriyle eşleştirerek temiz, kullanıma hazır metinler elde edin.

Sık Karşılaşılan Sesli Not Zorlukları ve Bunları Aşmanın Yolları

Ses notları, küçük aksaklıklar ortaya çıkana kadar düşüncelerinizi aktarmanın en kolay yolu olabilir. Mesaj kesilir, ses bozuk çıkar veya geçen hafta kaydettiğiniz şeyi bulamazsınız.

Bu küçük anlar şaşırtıcı derecede sinir bozucu olabilir, ancak çoğunun basit çözümleri vardır.

Bazen sesli notunuz yarıda kesilir ve düşüncenizi kaybedersiniz✅ Çözüm: Depolama alanını temizleyin veya uygulamayı yeniden başlatın, böylece kaydın tamamı kaydedildiğinden emin olun. Uygulamalar arasında geçiş yapmak notunuzun bazı kısımlarının kaybolmasına neden olabilir✅ Çözüm: Notu kaydettikten hemen sonra kaydedin veya paylaşım, böylece güvenli bir şekilde saklanır. Arka plan gürültüsü, notlarınızı daha sonra dinlemenizi veya yazıya dökmenizi zorlaştırır✅ Çözüm: Daha sessiz bir yerde kayıt yapın veya daha net ses için mikrofonlu kulaklık kullanın. Notlar her zaman düzgün bir şekilde kaydedilmez veya ihtiyacınız olduğunda oynatılmaz✅ Çözüm: Uygulamanızı yenileyin veya senkronizasyon ayarlarını kontrol edin. Uzun kayıtlar, fikirleri yeniden gözden geçirirken bunaltıcı olabilir✅ Çözüm: Hızlı bir özet veya zaman damgalı önemli noktalar ekleyerek kayıtları daha kolay tarayabilirsiniz.

ClickUp ile Her Note'a Hakettiği Önem Verin

Sonuçta, sesli notlar sadece kelimeleri kaydetmekle ilgili değildir. Fikirleriniz kaybolmadan önce onları yakalarsınız. Doğru araçlar, geçici düşüncelerin görev, plan veya daha sonra hatırlatıcı gibi yararlı bir şeye dönüşmesini sağlayabilir.

ClickUp işte bu noktada öne çıkıyor. Notlarınızı, görevlerinizi ve projelerinizi tek bir yerde bir araya getirerek sesinizin sadece kaydedilmesini değil, aynı zamanda eyleme geçirilmesini sağlar.

Hızlı notları kontrol listelerine dönüştürmekten çalışma alanınızda fikirlerin bağlantısına kadar, ClickUp düşüncelerinizin ivme kazanmasını kolaylaştırır.

Bunun ne kadar kolay olduğunu görmek için hazırsanız, bugün ClickUp'a kaydolun!