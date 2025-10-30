ClickUp 4.0: İş Dağınıklığının Sonu

Yıllardır, takımlar bir labirentte sıkışıp kalmış durumda.

Dağınık araçlarla uğraşmak, sekmeler arasında geçiş yapmak, bağlamı takip etmek ve değerli saatlerin kaybolup gitmesini izlemek.

Bu, küresel olarak 2,5 trilyon dolarlık bir verimlilik kaybı anlamına geliyor. Ve bu, çok daha derin bir sorunu ortaya çıkarıyor: Verimliliğe yönelik en büyük tehdit, çaba eksikliği değil, işin yönetilme şeklidir.

Bilgi çalışanlarının %61'i, görevleri tamamlamaktan çok düzenlemek için daha fazla zaman harcadıklarını söylüyor. Ve ortalama bir çalışan, günde 1.200 kez uygulamalar arasında geçiş yapıyor. Bu, işin yayılmasıdır ve yıllardır sessizce verimliliği öldürüyor.

ClickUp olarak, her zaman daha iyi bir yol olduğunu biliyorduk. İlk günden itibaren misyonumuz, dünyayı daha verimli hale getirmek olmuştur.

Bu nedenle, görevlerinizin, belgelerinizin, sohbetlerinizin, toplantıların ve bilgilerinizin tek bir esnek sistemde bir araya geldiği, sadece bir araya getirilmiş değil, aynı zamanda derinlemesine birbirine bağlı bir platform hayal ettik; yazılım, insanlar ve yapay zekanın bir araya geldiği bir platform.

Dünyanın ilk Birleşik Yapay Zeka Çalışma Alanını tanıtıyoruz: ClickUp 4. 0.

ClickUp 4.0 nedir?

ClickUp 4.0, tüm işlerinizi ve işbirliğinizi gerçekleştirdiğiniz yerdir.

Tanıdığınız ClickUp, ancak her zamankinden daha bağlantılı, daha akıcı, daha performanslı ve daha esnek.

Tüm işleriniz tek bir yapay zeka destekli çalışma alanında bir araya geldiğinde, her şey birbirine uyum sağlar. Pratikte bu şöyle görünür:

Sonunda önceliklerinizi anlayan ve programınızı buna göre otomatik olarak bloklara ayıran bir takvim

Geçen hafta yapılan 1:1 görüşmeden eylem öğelerini anında hatırlayabilen bir yapay zeka

Görevlerinizi öncelik sırasına koyan, projeleri ayarlayan ve sorularınızı yanıtlamak için adım atan temsilciler

Görevleri, belgeleri, hedefleri, sohbeti ve yapay zeka destekli otomasyonu bir araya getiren, tek bir güzel tasarlanmış çalışma alanı.

ClickUp 4.0, ilk başta çözmeyi ayarlandığımız sorunu tam olarak ele alıyor: bağlantısı kesik iş araçları ve dağınık bağlamın neden olduğu parçalanma.

İşte iş liderlerini uykusuz bırakan sayılar:

2,5 saat kaybedilmektedir. Bağlam Yayılması : Takım üyeleri konuşmalar arasında geçiş yaparken, dosyaları ararken ve odaklarını yeniden kazanmaya çalışırken günlük yaklaşıkkaybedilmektedir.

AI Sprawl: Her gün, takımlar yaklaşık 60 dakika boyunca birbiriyle uyumlu iş yapmayan farklı AI araçları arasında gidip gelirler, bu da hayal kırıklığına ve boşa harcanan çabaya neden olur. Her gün, takımlar yaklaşıkarasında gidip gelirler, bu da hayal kırıklığına ve boşa harcanan çabaya neden olur.

Uygulama Yayılması: İnsanlar sürekli olarak uygulamalar arasında geçiş yaparak ihtiyaçlarını bulmaya çalışırken ve dağınık ş akışlarına ayak uydurmaya çalışırken 55 dakika daha kaybolur. İnsanlar sürekli olarak uygulamalar arasında geçiş yaparak ihtiyaçlarını bulmaya çalışırken ve dağınık ş akışlarına ayak uydurmaya çalışırken

İşte burada değişiklik oluyor.

ClickUp 4.0, topluluğumuzun en çok talep ettiği özellikleri ve yükseltmeleri sunuyor.

Bu iyileştirmeler sürtünmeyi ortadan kaldırır, verimliliğinizi katlar ve gününüzün kontrolünü size geri verir. İşte yenilikler:

Kişiselleştirilmiş Navigasyon 4.0: İhtiyacınız olan her şey, tam da ihtiyacınız olduğu yerde

ClickUp 4.0'daki kenar çubuğunuz sorunsuz ve özelleştirilebilir.

Bu, Toggl vergisinin sonunu işaret ediyor: sohbet için bir sekme, SOP için başka bir sekme ve AI için yepyeni bir pencere var.

ClickUp 4.0'da, yeni birleştirilmiş kenar çubuğu, birleştirilmiş bir hiyerarşi sunarak Görevler, Belgeler, Sohbet, Beyaz Tahtalar, Kontrol Panelleri, Takvim ve daha fazlasını kolay erişim için bir araya getirir.

Kişiselleştirilmiş gezinme: Özel bölümler içeren kendi kenar çubuğunuzu oluşturun, böylece işlerinizi istediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz.

Birleştirilmiş hiyerarşi: Tek bir birleşik alandan Görevler, Dokümanlar, Sohbet, Yapay Zeka ve daha fazlasına erişin.

Sabitlenmiş öğeler: Alanları, listeleri veya belgeleri kenar çubuğunuza sabitleyerek en önemli işinizi ön planda tutun.

Hızlı filtreleme: Yeni kenar çubuğu filtreleriyle anında alanlara, okunmamış mesajlara veya DM'lere geçin.

Daha temiz, daha basit bir deneyim: Odaklanmanızı ve kontrolünüzü derinleştiren, düzenli ve sezgisel bir arayüzün keyfini çıkarın.

İşbirliği ve AI Sohbet: İşinizde yakalanan bağlam

Çoğu platform, paketleme aşamasında durur. ClickUp 4.0, her aracı bağlam farkında ve birbirine bağlı hale getirerek daha da ileri gider.

Sohbet, toplantılar, toplantı notları, yapay zeka ve görevler tek bir platformda birleştirildiğinde, yapay zekaya geçen Cuma günkü görüşmeden eylem öğeleri oluşturmasını ve atamasını istemek kadar basit görünüyor ve bu işlem saniyeler içinde tamamlandı!

ClickUp Çalışma Alanı artık uçtan uca proje yönetimi için tek bir bilgi kaynağı ve işbirliği merkezi olarak çalışıyor.

ClickUp'ta ş akışınızın zahmetsizce bağlantılı kalması için yapmanız gerekenler:

Birleşik AI Sohbet: ClickUp Sohbet , kenar çubuğunuzdan her zaman erişilebilir olup, sohbet konuları AI ile güçlendirilerek özetlenir, eylem öğeleri oluşturulur ve bağlamı daha hızlı bulur.

Anlık toplantılar: Başka bir araca geçmeden gerçek zamanlı tartışmalar için doğrudan Sohbet'ten SyncUp'ı (sesli veya video arama) başlatın.

AI Notetaker: AI Notetaker ile toplantıları kaydedin ve transkripsiyonunu yapın, böylece her ayrıntı, tamamlandıktan sonra özetler, anahtar noktalar, eylem ögeleri ve daha fazlasıyla birlikte kaydedilir.

Eyleme geçirilebilir notlar: Toplantı notlarını ve sohbet konuları anında Toplantı notlarını ve sohbet konuları anında ClickUp görevlerine dönüştürün, böylece hiçbir eylem ögesi gözden kaçmasın.

Arama yapılabilir transkriptler: Her konuşma ve transkript, doğal dil komutları aracılığıyla Her konuşma ve transkript, doğal dil komutları aracılığıyla ClickUp Brain üzerinden aranabilir.

Toplantıları yazıya dökmek, görevler ve eylem maddeleri oluşturmak ve işleri delege etmek için ClickUp AI Notetaker'ı edinin

Kişisel Planlayıcı: Gününüz, otomatik olarak mükemmel bir şekilde düzenlenir

ClickUp 4.0'ın Kişisel Planlayıcı, odaklanmış iş ve daha fazlası için süper gücünüzdür.

Her gün sizin için özenle hazırlanmış tüm toplantılarınızı ve işlerinizi içeren özel bir takvim deneyimleyin. Artık plan, yeniden plan veya işleri manuel olarak koordine etme derdinden kurtulabilirsiniz.

Durumlar değiştiğinde, AI takviminizi sıraya göre ayarlar, böylece her zaman odaklanmak ve işleriniz tamamlandı, böylece zamanınız olur.

AI destekli planlama: AI'nın, en önemli önceliklerinizi ve toplantılarınızı otomatik olarak zaman bloklarına ayırarak planlama karmaşasını halletmesine izin verin.

Entegre takvim: İş arkadaşlarınızın programlarını görün, onlarla toplantılar ayarlayın ve takviminizi istediğiniz şekilde görünümü verin.

Zaman bloku: Görevleri takviminize sürükleyerek kolayca planlayın ve her bir görev için doğru miktarda zaman ayırarak aşırı yükleme yapmayın.

Odaklanma oturumları: Derinlemesine iş için kolayca zaman blokleyin ve öncelikler değiştikçe geri kalanını AI'nın ince ayarlamasına izin verin.

Toplantılar içindeki bağlam: Etkinlikleri görevler ve belgelerle ilişkilendirin, böylece her şey birbirine bağlı ve eyleme geçirilebilir hale gelir.

Takım Hub: Sürekli takip gerektirmeden uçtan uca netlik

Takım Merkezi, takımınızın üzerinde çalıştığı işleri takip etmenin tamamen yeni bir yoludur.

Analitik, öncelikler ve kapasite tek bir yerde toplanarak yöneticilere takım iş yüklerine anında görünürlük sağlar. Artık çalışanların ne üzerinde çalıştığını veya teslim tarihlerinin gerçekçi olup olmadığını tahmin etmek zorunda kalmayacaksınız.

Takımlarınız Merkeziniz şunları içerir:

Organizasyon yapısının görselleştirilmesi: Her takımda kimlerin yer aldığını görün ve daha fazla bağlam için hem bireysel hem de takım profillerini görünüm alın.

Gerçek zamanlı etkinlik akışları: Her takımın bir akışı vardır, böylece ClickUp'ta herhangi bir takımın en son etkinliklerini ve güncellemelerini görebilirsiniz.

Öncelik sırasına göre sıralanmış görevler: Teams Hub'ınızda herkesin odaklandığı görevlerin öncelik sırasına göre sıralanmış listesini görün ve bir görevinin birisinin listesinde tam olarak kaçıncı sırada olduğunu öğrenin.

Kapasite ve analiz: Herkesin üzerinde çalıştığı işleri anında görün, takım kapasitelerini görselleştirin ve kaynakların yetersiz kalabileceği alanları belirleyin.

AI destekli stand-up'lar: AI'nın anahtar güncellemeleri özetlemesine izin verin, böylece her zaman bilgilendirilmiş olun.

Yerleşik zaman çizelgeleri: Yerleşik zaman çizelgeleri ile faturalandırılabilir işlerin miktarını ve projelerin gerçekte ne kadar sürdüğünü tam olarak bilin.

ClickUp Brain ve Ambient AI Ajanları: Verimlilik katlanarak artar

Birden fazla LLM'ye erişin, gerçek zamanlı web aramaları yapın, iş sorularınıza bağlamsal cevaplar alın ve daha fazlasını ClickUp Brain ile yapın.

ClickUp 4.0'ın özellikleri, dijital ekip arkadaşlarına sahip olmanın anlamını tamamen yeniden tanımlıyor.

ClickUp Brain, her zaman hazır olan verimlilik asistanınız olarak görev yapar ve ihtiyaç duyduğunuz anda görevler oluşturmaya, belgeler hazırlamaya, konuşmaları özetlemeye ve soruları yanıtlamaya hazırdır.

Ayrıca, Ambient AI Agents(Ortam Yapay Zeka Ajanları) da vardır: sorulmadan ne zaman yardım etmesi gerektiğini bilen akıllı asistanlar. Bu özelleştirilebilir, otonom yardımcılar arka planda çalışır, proaktif olarak proje güncellemelerini gönderir, sohbet sorularını yanıtlar ve tekrarlayan işleri, siz bunları delege etmeyi hatırladığınızda değil, ihtiyaç duyulduğu anda halleder.

Sonuç olarak, gereksiz işlerin ortadan kalktığı, bilginin anında akış gösterdiği ve takımınızın yüksek etkili, stratejik işlere odaklanabileceği bir çalışma alanı ortaya çıkıyor.

Verimlilik asistanı: ClickUp Brain sizinle birlikte çalışır ve 500'den fazla farklı ş akışını gerçekleştirmek için donanımlıdır.

AI komut çubuğu: Herhangi bir yorumdan yeni AI komut çubuğunu açmak için alan tuşuna basmanız yeterlidir. Böylece, konu başlığındaki tüm ayrıntıları içeren bir görev oluşturma, ilgili bir yanıt taslağı hazırlama veya uzun bir konuşma başlığını özetleme gibi bağlamı algılayan eylemler gerçekleştirebilirsiniz.

Çoklu AI modelleri: ChatGPT, Claude, Gemini ve daha fazlasıyla doğrudan etkileşim kurun, ayrıca tek bir arayüzden premium modellere ve gerçek zamanlı web aramasına erişin.

Canlı cevap ajanı: ClickUp Sohbet'te birisi soru sorduğunda, canlı cevap ajanı otomatik olarak adım atar ve cevap sağlar, böylece bir insanın müdahale etmesi gerekmez.

İş için özel AI ajanları: ClickUp Çalışma Alanınız veya bağlı uygulamalardan özel tetikleyiciler ve bilgi kaynakları ile harita yaparak kendi ajanlarınızı oluşturun.

Otomasyonlu proje güncellemeleri: Durum güncellemelerini sizin için halletmesi için ajanlar ayarlayın ve herhangi bir liste, görev veya sohbet için size veya takımınıza gönderilen ayrıntılı günlük veya haftalık raporları alın.

💫 Bağımsız bir AI süper uygulama olan Brain MAX ile ClickUp'ın en iyi özelliklerini masaüstü/PC'nize getirin! ClickUp komuta merkeziniz: Görevlerde gizli olan bağlamı anında bulun, belgeleri geri getirin ve her yerden projelerle ilgili gerçek zamanlı güncellemeleri alın.

En iyi AI modellerine her şeyi sorun : GPT-5, Gemini Pro, Claude Sonnet ve diğerleriyle aboneliklerle uğraşmadan iş yapın.

Bağlantılı uygulamalarda arama yapın : Gömülü dosyaları bulun ve cevapları hızlıca bulun, artık Google Drive'da veya konularda zaman kaybetmeyin.

Web'de derinlemesine arama : Yapay zeka destekli analiz ve güvenilir alıntılarla saatler süren araştırmaları dakikalar içinde tamamlayın.

Talk to Text ile 4 kat daha fazla iş tamamlandı: Siz konuşun, AI metin yazsın ve düzenleme yapsın! Herhangi bir uygulamada size özel olarak kişiselleştirilmiş AI ile geliştirilmiş dikte özelliğini kullanın.

Kişisel Listeler: Tam olarak ihtiyacınız olan şekilde, size gizli yapılacaklar listeniz

ClickUp 4.0'daki Kişisel Listeler, Çalışma Alanınız içindeki gizli bir liste aracılığıyla kişisel görevlerinizi düzenlemenizi ve izlemenizi sağlar. Önceliklerinizi tek bir yerde toplayabileceğiniz, her şeyi kapsayan bir tuval görevi görürler.

Kişisel listenizi istediğiniz şekilde görselleştirin: Liste Görünümü veya Pano Görünümü gibi tercih ettiğiniz ClickUp Görünümü arasından seçim yapın.

Projelerinizi, fikirlerinizi ve yapılacaklarınızı düzenleyin: Gününüzü planlayın, hedeflerinizi izlemeyin ve iş yükünüzü yönetin, hepsi ClickUp içinde size özel alanınızda.

Diğer listelerden görevleri içe aktarın: Kolay erişim ve yönetim için görevleri hızlı bir şekilde kişisel listenize ekleyin.

ClickUp'ın yeni dönemi: Zanaat, kalite ve performans

ClickUp 4.0, her etkileşimin zahmetsiz ve her ş akışının ışık hızında olmasını sağlamaya odaklanmıştır. Tıklamaya başladığınız anda farkı göreceksiniz. Her ayrıntı, daha hızlı hareket etmenizi, odaklanmanızı ve araçlarınız tarafından asla yavaşlatılmamanızı sağlamak için titizlikle tasarlanmıştır.

Anlık görev görünümleri: Gelişmiş önbellekleme, görevlerinizi anında yükler – beklemeden işinize başlayın

Yıldırım hızında deneyim: 4.0 sürümünde tıkladığınız her yer önemli ölçüde daha hızlı hissediliyor. Hız için Liste Görünümü, Pano Görünümü, Hiyerarşi ve Özel Alanlarda önemli iyileştirmeler yaptık.

Gantt grafiklerinin %300 daha hızlı olduğu: Favori özellikler hiç olmadığı kadar hızlı ve duyarlı hale geldi.

Yükleme süresinde büyük iyileştirmeler: 500'den fazla görev ve otomasyon içeren büyük görünümler artık eylemleri 30 kata kadar daha hızlı işliyor ve 30 saniyeden sadece bir saniyeye düşüyor.

Genel olarak %40'ın üzerinde hız artışı: 4.0 sürümünün tamamı, 3.0 sürümüne kıyasla %40'ın üzerinde hız artışı sağlıyor.

Sorunsuz gezinme: Daha fazla güç ve özelliklere sahip olmasına rağmen, arayüz temiz ve ücretsizdir.

ClickUp 4.0'da Sırada Ne Var?

İşte üzerinde işlediğimiz ve önümüzdeki haftalarda piyasaya sürmeye hazırlandığımız şeyler.

Alt klasörler (beta): Ayrıntılı düzeyde düzenleme

Topluluğun en çok talep ettiği özelliklerden biri olan klasörleri iç içe yerleştirme özelliğini sunmaktan büyük heyecan duyuyoruz! Artık, klasörlerimizin sunduğu tüm güçlü özelliklerle birlikte, klasörlerin içinde klasörler oluşturarak Çalışma Alanınızı düzenleyebilirsiniz. Yukarıdan aşağıya raporlama, özelleştirilebilir görünümler, devralınan izinler ve daha fazlasını düşünün.

Görev Türüne Göre Özel Alanlar (BETA): Üstün esneklik, sıfır bilgi kaybı

Her tür iş için önemli olan unsurları tam olarak takip edin. Görev Türüne Göre Özel Alanlar, veri alanlarını belirli ş akışlarına göre özelleştirmenize olanak tanır, böylece her takım ihtiyaç duyduğu bağlamı elde eder ve diğerleri ayrıntılı bilgilerle boğulmaz.

İşin Geleceği, Bugün Sunuluyor

ClickUp 4.0 ile işler nihayet zahmetsiz hale geliyor. Artık her görev, her ş Akışı ve her konuşma tek bir, son derece sezgisel çalışma alanında yer alıyor.

Kenar çubuğunu ilk kez açtığınızda, Brain'e ilk kez bir soru sorduğunuzda, takımınızın fikirden uygulamaya hiç vakit kaybetmeden geçtiği ilk anda farkı hissedeceksiniz.

Performans ile olasılık toplantı yaptığında ve tüm şirketiniz tek bir bütün olarak hareket ettiğinde işte böyle olur.

Labirent artık yok. Yakınsama çağına hoş geldiniz. ClickUp 4.0'a hoş geldiniz!