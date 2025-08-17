fitness Hedeflerinizi İzlemek için 10 Ücretsiz Notion Egzersiz Şablonu

Hayal edin. Plan yapın. Hedefinize ulaşın. Engeller olacaktır. Şüpheciler olacaktır. Hatalar olacaktır. Ancak sıkı çalışma, inanç, kendine ve çevrenize olan güven ile sınır yoktur.

Hayal edin. Plan yapın. Hedefinize ulaşın. Engeller olacaktır. Şüpheciler olacaktır. Hatalar olacaktır. Ancak sıkı çalışma, inanç, kendine ve çevrenize olan güven ile sınır yoktur.

Egzersizlerinizi kaydetmek için uygulamalar ve yarısı dolu defterler arasında geçiş yapmaktan bıktıysanız, yalnız değilsiniz. Bu sorunu nasıl çözebilirsiniz? İster basit bir 3 günlük program izliyor ister hafta boyunca kuvvet, kardiyo ve hareketlilik egzersizlerini birleştiriyor olun, doğru şablon düzenli kalmanıza ve ilerlemenizi zahmetsizce izlemenize yardımcı olur.

Egzersizler, tekrarlar, dinlenme günleri ve ilerleme izleme gibi her şeyi tek bir temiz alanda düzenleyen Notion egzersiz şablonuna girin.

Yeni başlayanlar "3-3-3 kuralı"ndan faydalanabilirken, daha deneyimli sporcular üst/alt veya itme-çekme-bacak bölünmelerini tercih edebilir. Her iki durumda da, fitness hedefleriniz dağınıklığın altında kalmak zorunda değil.

Tüm fitness yolculuğunuzu desteklemek için tasarlanmış ücretsiz Notion egzersiz şablonları hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin. Ayrıca, iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp'ın harika alternatif egzersiz şablonlarını keşfedin!

🔎 Biliyor muydunuz? Apple App Store'daki ilk fitness takip uygulamalarından biri "Fit Phone" adını taşıyordu!

İyi bir Notion egzersiz şablonu nedir?

İyi bir Notion egzersiz şablonu, egzersizlerinizi kaydetmenize, ilerlemenizi izlemenize ve antrenmanlarınızda tutarlı kalmanıza yardımcı olur. Fitness rutininizin tüm temel alanlarını açık ve güncellenmesi kolay bir şekilde kapsamalıdır.

Haftalık program düzeni: Haftalık egzersizlerinizi harita üzerinde görebileceğiniz şablonları arayın, böylece düzenli bir rutine bağlı kalabilirsiniz 💪

Kas grubu etiketleme: Dengeli bir antrenman programı için egzersizleri kas gruplarına göre sınıflandıran Notion antrenman şablonlarını seçin 🏋️

Egzersiz kütüphanesi : Talimatlar ve form ipuçları içeren hareketlerin bulunduğu bir şablon arayın 💪

Egzersiz takipçisi: Her oturum için setleri, tekrarları ve ağırlıkları kaydeden şablonları seçerek zaman içindeki kazanımlarınızı takip edin 🏋️

İlerleme kontrolü: Değişiklikleri izlemek için vücut ölçümleri, PR'ler veya fotoğraflar için bölümler ekleyen Notion egzersiz şablonlarını tercih edin 💪

Dinlenme günü takipçisi: Aşırı antrenman yapmamak veya motivasyonunuzu kaybetmemek için dinlenme günlerinizi planlamanıza yardımcı olacak bir Notion antrenman şablonu seçin 🏋️

Yemek planlama bölümü: Egzersiz hedeflerinizi desteklemek için beslenmenizi düzenleyen şablonlara karar verin 💪

Kopyalanabilir şablon blokları: Her hafta verileri yeniden girmek zorunda kalmadan rutinleri kolayca kopyalayan şablonları kullanın 🏋️

Alışkanlık takipçisi ile entegrasyon: Tutarlı kalmak için antrenmanları günlük alışkanlıklarla senkronize eden Notion antrenman şablonlarına öncelik verin 💪

🧠 İlginç Bilgi: "Akıllı bantlar" pazarının 2024 ile 2029 yılları arasında 2,4 milyar ABD doları gibi etkileyici bir büyüme kaydetmesi ve küresel gelirinde yaklaşık %28'lik bir artış olması öngörülüyor.

Fitness Hedefleriniz İçin 10 Ücretsiz Notion Egzersiz Şablonu

Notion, doğru şablonu kullanırsanız fitness rutininize kolayca düzen getirebilmenizi sağlar. İşte güç antrenmanlarından beslenme günlüklerine kadar her şeyi kapsayan 10 Notion egzersiz şablonu.

1. Notion 21 Günlük Sağlıklı Beslenme Şablonu

notion aracılığıyla

Notion 21 Günlük Sağlıklı Beslenme Şablonu, enerji, zihin açıklığı ve fiziksel sonuçları iyileştirmeye yardımcı olmak için yapılandırılmış beslenme ve su alımının izlenmesine odaklanır. Bu Notion egzersiz planlayıcı şablonu sadece egzersizlerle ilgili değildir, egzersizlere enerji sağlayan unsurları düzeltmekle de ilgilidir.

Şablon, ek destek için ruh hali ve ilerleme izlemeyi içeren 3 haftalık bir yemek kaydetme süreci boyunca size rehberlik eder. Grafikler davranışlarınıza yanıt verir, sayılara takılmadan ilerlemeyi kolayca izlemenizi sağlar.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Günlük öğünlerinizi ve su alımınızı net bir gösterge panelinde kaydedin

Dinamik grafikler aracılığıyla işlenmiş şeker alımını izleyin

Yerleşik günlük uyarıları kullanarak beslenme alışkanlıklarınızı değerlendirin

Beslenmeyi enerji ve ruh hali düzenine bağlayın

İdeal kullanıcılar: Notion içinde beslenme ve yemek planlamasına ciddi bir şekilde yaklaşarak fitness rutinlerini bir üst seviyeye taşımak isteyen herkes.

💡 Profesyonel İpucu: Ancak, "Bugün neye odaklanmalıyım?" diye düşünerek takılıp kalırsanız, ClickUp Brain devreye girer. Brain'i kullanarak, daha geniş fitness hedeflerinize göre günlük planınızı oluşturabilirsiniz. Örneğin, 4 günlük bir antrenman programı oluşturmasını veya hareket egzersizlerinizi günlük alt görevlere ayırmasını isteyebilirsiniz.

2. Notion Sağlık ve Kalori Takipçisi (CICO) Şablonu

notion aracılığıyla

Notion Sağlık ve Kalori Takipçisi (CICO) Şablonu, alımlarınızın hedeflerinizle ne kadar uyumlu olduğunu gösteren basit bir günlük ve haftalık kayıt sistemi ile her şeyi düzenli tutar.

Yerleşik gıda veritabanı yoktur, bu da makrolarınızı zaten biliyorsanız veya harici bir hesap makinesi kullanıyorsanız uygulamayı daha hızlı hale getirir. Temiz, matematiksel ve verimlilik için tasarlanmıştır. Gösterge paneli formüller kullanarak otomatik olarak güncellenir, böylece günün sonunda nerede olduğunuzu her zaman bilirsiniz.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Yemeklerinizi ve kalori alımınızı her gün düzenli bir şekilde kaydedin

Haftalık alım hedefleri belirleyin ve trendlerinizdeki değişiklikleri izleyin

Haftalık günlüğü kullanarak kilo değişikliklerini takip edin

Formül tabanlı bir sistem kullanarak izleme süresini kısaltın

İdeal kullanıcılar: Gereksiz dikkat dağıtıcı unsurlar olmadan kilo verme veya alma odaklı minimalist bir kalori takipçisi arayan kişiler.

📮 ClickUp Insight: Sağlık ve fitness, anket katılımcılarının en önemli kişisel hedefleridir; ancak %38'i ilerlemelerini tutarlı bir şekilde izlemediğini itiraf etmektedir. 🤦 Niyet ve eylem arasında büyük bir uçurum var! ClickUp, özel Alışkanlık Takip Şablonları ve Yinelenen Görevler ile fitness rutininizi bir adım öteye taşımanıza yardımcı olabilir. Bu rutinleri zahmetsizce oluşturduğunuzu, her antrenmanınızı kaydettiğinizi ve güçlü bir meditasyon serisi sürdürdüğünüzü hayal edin. 💫 Gerçek Sonuçlar: ClickUp kullanıcıları, verimlilikte 2 kat artış bildirdi — çünkü hedefe ulaşmak, hedefi görmekle başlar.

3. Notion 75 Soft Challenge Şablonu

Notion 75 Soft Challenge Şablonu, kaosun yerine tutarlılığı arayanlar için oluşturulmuştur. 75 Soft Challenge için tasarlanan bu şablon, egzersiz, hidrasyon, okuma ve beslenme konusunda günlük disiplin oluşturmanıza yardımcı olacak yapılandırılmış ancak esnek bir düzen sunar.

Gösterge paneli temiz, özelleştirilebilir ve günlük kontrol listeleri ve haftalık değerlendirmelerle sizi sorumlu tutmak için tasarlanmıştır. Bu sadece egzersiz yapmakla ilgili değil, fitness yolculuğunuzu destekleyen alışkanlıklar oluşturmakla ilgilidir.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Günlük egzersizlerinizi, öğünlerinizi, su tüketimini ve okuma alışkanlıklarınızı kaydedin

Tek bir gösterge panelinde kilonuzu, adımlarınızı ve hedeflerinizi takip edin

Zihniyetinizi ve motivasyonunuzu geliştirmek için haftalık ipuçlarıyla kendinizi değerlendirin

Minimalist, görsel bir egzersiz takipçisiyle tutarlı kalın

İdeal kullanıcılar: Notion içinde fitness, beslenme ve zihinsel odaklanmayı birleştiren yapılandırılmış bir alışkanlık geliştirme planına kendini adayan herkes.

4. Notion Kilo Kaybı Takipçisi – Vücut Dönüşüm Şablonu

notion aracılığıyla

Kilo vermek için özel olarak tasarlanan Notion Kilo Verme Takipçisi – Vücut Dönüşüm Şablonu, hedefler belirlemek, günlük kilonuzu kaydetmek, değişiklikleri görsel olarak izlemek ve ilerleme fotoğrafları ve haftalık istatistikler ile motivasyonunuzu korumak için temiz bir gösterge paneli sunar.

Notion'un yerleşik grafiklerini kullanarak girdilerinizi görsel motivasyona dönüştürür ve her ayrıntıyı mikro düzeyde yönetmenize gerek kalmadan hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olur.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Kilo verme hedefinizi günlük ve haftalık hedeflere bölün

Vücut ölçümlerinizi, kilonuzu ve ilerleme fotoğraflarınızı tek bir yerde kaydedin

Notion'un otomatik olarak oluşturulan grafikleriyle trendleri anında görünüm

Notion düğmeleriyle tek tıklamayla kayıt yaparak aşırı yüklemeyi azaltın

İdeal kullanıcılar: Görsel öncelikli bir biçimde ilerlemeyi izlemeye önem veren kullanıcılar, özellikle kilo verme ve vücut kompozisyonu değişikliklerine odaklananlar.

5. Notion Egzersiz → Planlayıcı + Takip Şablonu

notion aracılığıyla

Notion Egzersiz → Planlayıcı + İzleyici Şablonu, üç farklı uygulamanın yerini alan bir Notion egzersiz şablonu türüdür. Kas grubu izleme, ilerleme kaydı ve bölünmüş planlamayı tek bir gösterge panelinde birleştirir.

İtme/çekme/bacak egzersizleri veya özel bir karışım yapacaksanız, bu düzen işleri karmaşıklaştırmadan size tam kontrol sağlar. Ayrıca vücut ölçümlerini kaydetmek, istatistikleri analiz etmek ve zaman içinde egzersiz yapınızı iyileştirmek için bölümler de içerir.

Bu şablonu neden beğeneceksiniz:

Antrenmanlarınızı bölümlere, günlere ve hedef kas gruplarına göre düzenleyin

Ayrıntılı bir egzersiz takipçisine setleri, tekrarları ve ağırlıkları kaydedin

Vücut ölçümlerinizi kaydedin ve öncesi ve sonrası istatistikleri karşılaştırın

Zaman içinde antrenman sıklığını ve hacmini analiz edin

İdeal kullanım: Antrenman programlarından kas grubu izleme ve fiziksel istatistiklere kadar her şeyi kapsayan, veriye dayalı bir antrenman planlayıcısı isteyen sporcular.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Fitness izleme bileklik pazarı 2024 yılında 22,8 milyar dolar değerinde olacak ve bu kullanıcıların çoğu, egzersizlerini, öğünlerini ve ilerlemelerini manuel olarak kaydetmek için senkronize şablonlara veya uygulamalara güveniyor.

6. Notion Kilo Takip Şablonu

notion aracılığıyla

Notion Kilo Takip Şablonu, işleri basit tutar: kilonuzu takip edin, ölçümlerinizi kaydedin ve zaman içinde vücudunuzdaki değişiklikleri görün. İlerleme fotoğrafları ve ölçüm girdileriyle tam potansiyelinize ulaşın, bu sayede tartıdaki sayının ötesinde faydalı bir araç elde edin.

Kapsamlı bir egzersiz planlayıcısına ihtiyacınız yoksa ve net sonuçlar görmek istiyorsanız, bu uygulama tam size göre.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Ağırlığınızı günlük veya haftalık olarak kilogram veya pound cinsinden girin

Vücut ilerleme fotoğraflarını tek bir gösterge paneline yükleyin

Bel, göğüs ve kalça gibi ölçümleri kaydedin

Zaman içindeki değişiklikleri basit görsellerle karşılaştırın

İdeal kullanıcılar: Kilo izlemeye odaklanan herkes (kilo vermek veya kilo almak isteyenler) ve Notion içinde kullanımı kolay bir sistem isteyenler.

💡 Profesyonel İpucu: Antrenman yoğunluğu için emojiler veya renk kodları kullanın. Hafif, orta ve ağır antrenman günlerini farklı semboller veya renk etiketleriyle işaretleyin. Bu, size hızlı bir görsel ipucu sağlar ve şablonun bir hesap tablosu gibi görünmesini engeller.

7. Notion Kilo Verme Yolculuğunuzu İzleme Şablonu

notion aracılığıyla

Notion Kilo Kaybı Yolculuğunuzu İzleme Şablonu, kilo, kalori, egzersizler ve ilerleme izleme gibi temel unsurlara odaklanır ve bunları yönetilebilir ve motive edici bir şekilde düzenler.

Metriklere takılmadan rutinlerine sadık kalmak isteyenler için tasarlanmıştır. Düzeni temiz ve minimalisttir, bu da günlüklerinizi güncellemeyi bir angarya değil, bir alışkanlık haline getirir.

Bu şablonu neden beğeneceksiniz:

Günlük kilo ve kalori alımınızı kaydedin

Basit hedefler belirleyin ve bunları destekleyen alışkanlıkları izleyin

Egzersiz tutarlılığını bir bakışta görün

Görsel işaretçilerle genel ilerlemenizi izleyin

İdeal kullanıcılar: Karmaşık özellikler olmadan uzun vadeli kilo kaybını desteklemek için basit ve etkili bir fitness takipçisi isteyen herkes.

8. Notion Diyet ve Yemek Planlayıcı | Makro Takip Şablonu

notion aracılığıyla

Notion Diyet ve Yemek Planlayıcı | Makro Takip Şablonu, belirli kalori ve makro hedefler belirlemenizi, ardından toplamları otomatik olarak hesaplayan içerik düzeyinde girdilerden yemekler oluşturmanızı sağlar.

Bu, yemek planlama aracıyla birleştirilmiş temiz bir makro hesap makinesidir. Bir yemek ekleyin, istatistiklerin anında güncellenmesini görün ve porsiyonlarınızı gerçek zamanlı olarak ayarlayın. Planınıza uygun market alışverişi yapabilmeniz için özel bir alışveriş listesi görünümü de vardır.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Makrolar içeren özel bir içerik veritabanını kullanarak yemekler oluşturun

Günlük protein, karbonhidrat, yağ ve toplam kalori alımınızı takip edin

Planınıza bağlı dinamik bir alışveriş listesi oluşturun

Beslenme hedeflerinizi takip edin ve hareket halindeyken öğünlerinizi ayarlayın

İdeal kullanıcılar: Makro ve kalori hedeflerine odaklanarak yemek planlamasını basitleştirmek isteyen herkes.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Fitbit gibi fitness takip cihazları 2023 yılında 6,6 milyon adet satıldı, ancak ham verileri eyleme geçirilebilir fitness planlarına dönüştürmek için hala bir uygulama veya şablona ihtiyaç duyuyorlar.

9. Notion Sağlık ve Alışkanlık Takip Şablonu

notion aracılığıyla

Notion Sağlık ve Alışkanlık Takip Şablonu, günlük rutinlerinizi, ilaçlarınızı ve semptomlarınızı kaydetmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Ayrıca zaman içinde neyin işe yaradığını da izler. Ekstra bilgilerle sizi boğmadan sağlık alışkanlıklarınızı ön plana çıkarır.

Şablon, sadeliğe yöneliktir ve tutarlı bir şekilde güncellemeyi kolaylaştırır. Hem zihinsel hem de fiziksel sağlık rutinleri arasında dengede durmaya çalışıyorsanız ve alışkanlıkların genel sağlığa nasıl katkıda bulunduğunu net bir şekilde anlamak istiyorsanız özellikle kullanışlıdır.

Bu şablonu neden beğeneceksiniz:

Görsel durum görünümüyle günlük sağlık alışkanlıklarını izleyin

Haftalar boyunca ilaçları ve semptomları izleyin

Yerleşik istatistikler sayesinde alışkanlıklarınızın tutarlılığını gözlemleyin

Günlük rutinlerinizi daha geniş sağlık hedeflerinizle uyumlu hale getirin

İdeal kullanıcılar: Sağlık veya tıbbi hedeflerinin yanı sıra bir fitness rutini de takip eden ve Notion içinde alışkanlıklarını izlemek için az çaba gerektiren bir sistem isteyen kişiler.

10. Notion Kilo İzleme Şablonu

notion aracılığıyla

Notion Kilo İzleme Şablonu, izlemeyi haftalık günlükler, aylık görünümler ve temiz görseller gibi temel gerekliliklere indirger. Haftalık kilonuzu girin, düzen trendleri belirlemenize ve sorumluluklarınızı yerine getirmenize yardımcı olur.

Şablon, kilo vermek, kas yapmak veya formunuzu korumak için uzun süreli kullanım için idealdir. Ayrıca, yapısı temiz, tekrarlanabilir ve alışkanlık oluşturmayı teşvik edecek şekilde tasarlanmıştır.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Uzun vadeli tutarlılık için her hafta kilonuzu kaydedin

Düzenli girdilerle aylık ilerlemenizi takip edin

Net bir görsel biçimle dalgalanmaları tespit edin

Basitleştirilmiş tasarım sayesinde hedeflerinize odaklanın

İdeal kullanıcılar: Notion içinde tutarlı kayıt ve gerçek ilerlemeyi desteklemek için yapılandırılmış, az bakım gerektiren bir kilo takipçisi isteyen kullanıcılar.

Notion Egzersiz Şablonlarının Sınırlamaları

Notion egzersiz şablonları çok yönlü olmakla birlikte, bazı sınırlamalar, özel bir egzersiz takipçisi veya fitness planlayıcısı olarak ne kadar iyi çalıştıklarını etkiler:

Otomatik egzersiz zamanlayıcı yoktur: Setleri ve dinlenme dönemlerini kaydedebilirsiniz, ancak bir sonraki sete geçme zamanı geldiğinde sizi uyaran yerleşik bir zamanlayıcı yoktur, bu nedenle bunun için ayrı bir uygulamaya ihtiyacınız olacaktır

Mobil deneyim, antrenmanlar sırasında gecikme yaşayabilir: Telefonlarda, daha büyük veritabanları ve anahtarlar yavaş yüklenebilir veya oturumun ortasında donabilir

Yerel fitness entegrasyonları yoktur: Notion, Apple Health, Google Fit veya giyilebilir cihazlarla senkronizasyon yapmaz, bu nedenle adım sayısı, yakılan kalori veya kalp atış hızı verileri otomatik olarak içe aktarılamaz

Grafikler manuel kurulum veya ayar gerektirir: Görsel izleme mümkün olsa da, genellikle özel formüller ve bağlantılı veritabanları gerektirir, bunlar yeni başlayanlar için kolay değildir ve küçük hatalara neden olabilir

Sınırlı çevrimdışı işlevsellik: Sinyalin zayıf olduğu bir spor salonundaysanız, düzenlemeler düzgün senkronize olmayabilir veya canlı olarak görüntülenemeyebilir, bu da kayıt rutininizi bozabilir

Fitness yolculuğunuzda size yardımcı olacak 7 alternatif Notion şablonu

Notion'un otomasyon, entegrasyon veya mobil performans eksikliği sizi engelliyorsa, ClickUp'ın bu alternatif egzersiz şablonları, ekstra manuel çaba gerektirmeden fitness hedeflerinizi desteklemek için daha özel özellikler sunar.

1. ClickUp Egzersiz Günlüğü Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Egzersiz Günlüğü Şablonu ile egzersizlerinizi, tekrarlarınızı ve ilerlemenizi kaydedin

Notion'da antrenmanları izlemek genellikle yeni veritabanlarını manuel olarak oluşturmayı ve biçimlendirmeyi gerektirir. ClickUp Egzersiz Günlüğü Şablonu, her egzersiz girdisinin tekrar sayısı, set sayısı, ağırlık ve süre gibi Özel Alanlar ile otomatik olarak bir göreve dönüştürüldüğü, daha akıcı ve etkileşimli bir çözümdür. Bu, gelişmiş filtreleme, ilerleme izleme ve haftalık özetlerin hepsini tek bir merkezi gösterge panelinde sunar.

Kullanıcılar, girdileri egzersiz türüne göre (ör. güç, kardiyo, esneklik) düzenleyebilir, oturumları hedefe göre etiketleyebilir (ör. dayanıklılık, yağ kaybı) ve yerleşik takvim görünümleriyle tutarlılığı izleyebilir. Statik şablonların aksine, bu egzersiz günlüğü şablonu tamamen dinamiktir, tekrarlanan egzersizleri destekler, formları yükler ve performans notlarını kaydeder.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Tutarlı antrenman alışkanlıkları için hatırlatıcılar ve yinelenen görevler ayarlayın

Set, ağırlık ve süre gibi ölçümlerle bireysel egzersizleri kaydedin

Tamamlandı, Kaçırıldı ve Yapılacak gibi durum etiketlerini kullanarak antrenmanları düzenleyin

Ş Akışınıza bağlı olarak takvim, pano veya liste gibi görünümler arasında geçiş yapın

İdeal kullanım alanları: Günlük antrenmanlarını ve zaman içindeki ilerleme eğilimlerini izleyen fitness meraklıları ve antrenörler.

SDW Consulting'in Ana Para ve Onaylı ClickUp Danışmanı Siobhan Wheelan, ClickUp şablonlarını kullanma deneyimi hakkında şunları söyledi:

ClickUp, takımımızın çalışma şeklini dönüştürdü, takımımızı aynı hizaya getiren ve hedeflerimize odaklanmamızı sağlayan tek bir bilgi kaynağı sağladı. Şablonları ve otomasyonları kullanmak ve iş akışlarımızı doğru bir şekilde ayarlamak, verimlilik ve iletişim açısından oyunun kurallarını değiştirdi.

2. ClickUp 75 Zorlu Sağlık Mücadelesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp 75 Hard Wellness Challenge ile tutarlılık ve zihinsel güç kazanın

75 Hard challenge'ı tamamlamak ciddi bir tutarlılık gerektirir ve ClickUp bunu başarmanızı kolaylaştırır. ClickUp 75 Hard Wellness Şablonu, tüm challenge kriterleri için günlük kontrol listeleri içerir: iki antrenman, okuma, su alımı, diyete uyum ve ilerleme fotoğrafları. Notion'un katı tablolarının aksine, bu kurulum otomasyon, bildirimler ve mobil cihazlara uygun izleme sağlar.

Her gün, yerleşik alt görevler, alışkanlık izleme ve görsel seri sayaçları ile bir görev olarak yapılandırılmıştır. Özel alanlar, düşüncelerinizi, beslenmenizi ve kişisel başarılarınızı kaydetmenize olanak tanırken, durumlar serileri ve boşlukları görselleştirmeyi kolaylaştırır. Her şey, yolunuzdan sapmadan ilerlemeniz için düzenlenmiştir.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Tamamlanma oranlarını, zaman kayıtlarını ve yansıtıcı notları takip ederek 75 gün boyunca disiplini koruyun

Canlı gösterge panelinde zorlu istatistiklerini ve tamamlanma ilerlemesini görün

Egzersiz, diyet ve zihinsel hedefler için günlük görevler belirleyin ve görsel panolar ve Gantt grafikleri kullanarak ilerlemenizi takip edin

Mobil uygulama bildirimlerini kullanarak hedeflerinizi her yerde takip edin

İdeal kullanıcılar: 75 Hard veya benzeri, günlük alışkanlıkların tutarlılığını gerektiren bütünsel fitness programlarına katılan kişiler.

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarının %63'ü kişisel hedeflerini aciliyet ve önemine göre sıralarken, sadece %25'i bunları zaman dilimine göre düzenliyor. Anlamı nedir? Neyin önemli olduğunu biliyorsunuz, ancak ne zaman önemli olduğunu bilmiyorsunuz. ⏳ ClickUp Brain'in AI yardımıyla geliştirilen ClickUp Hedefleri, bu sürece netlik kazandırır. Büyük hedefleri zaman sınırlı, eyleme geçirilebilir adımlara bölmenize yardımcı olur. ClickUp Brain, zaman çizelgeleri için akıllı öneriler sunar ve görevleri tamamladıkça gerçek zamanlı ilerleme güncellemeleri ve otomatik durum değişiklikleriyle sizi güncel tutar. 💫 Gerçek Sonuçlar: Kullanıcılar, ClickUp'a geçtikten sonra verimliliklerinde 2 kat artış olduğunu bildiriyor

3. ClickUp Günlük Eylem Planı Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Günlük Eylem Planı ile motivasyonunuzu koruyun ve hedeflerinize ulaşın

ClickUp Günlük Eylem Planı Şablonu sadece görev yönetimi için değildir; günlük fitness rutinine düzen getirmek isteyen herkes için pratik bir araçtır. Egzersizlere özel olmasa da, alışkanlık izlemeyi zaman bloklu planlama ile birleştirerek antrenman, yemek, dinlenme ve zihin yapısı uygulamaları için tekrarlanabilir bir çerçeve oluşturur.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Gününüzü segmentlere ayırarak planlayın: antrenmanlar, öğünler, odak blokları ve dinlenme

Günlük başarılarınızı ve tekrarlanan sağlık rutinlerinizi tek bir gösterge panelinde izleyin

Esneme, günlük yazma veya protein alımı gibi görevler için uyarılar alın

Yapılandırılmış kontrol ve alışkanlık puanları ile uzun vadeli disiplin oluşturun

İdeal kullanıcılar: Düzenli günlük sağlık rutinleri veya kişisel fitness gelişimi hedefleyen kişiler.

➡️ Daha Fazla Bilgi: Ücretsiz Kişisel Bakım Planı Şablonları

4. ClickUp Kişisel Gelişim Planı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Kişisel Gelişim Planı ile hedefler belirleyin ve gelişiminizi izleyin

ClickUp Kişisel Gelişim Planı Şablonu, uzun vadeli sağlık alışkanlıklarını, performans hedeflerini ve zihinsel dayanıklılık dönüm noktalarını izlemek için idealdir. Notion kullanıcıları birbirinden bağımsız birkaç veritabanını aynı anda kullanırken, ClickUp kullanıcıları fitness, zihniyet, öğrenme ve hedef ilerlemelerini tek bir yerden izleyebilir.

"Başarılar ve Kazanımlar" ve "Öğrenme Hedefleri" gibi alanlarla, fiziksel olanın ötesine geçen kapsamlı bir ilerleme görünümü elde edersiniz. Bu şablon, uzun vadeli vizyon, 30, 60 ve 90 günlük hedefler ve alışkanlık oluşturma için bölümler içerir.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Antrenman günlüklerinin yanı sıra zihinsel ve fiziksel sağlıkla ilgili düşüncelerinizi de düzenleyin

İnceleme döngülerini kullanarak rutinlerinizi zaman içinde yeniden gözden geçirin ve iyileştirin

Kişisel fitness, beslenme veya zihinsel gelişim hedefleri belirleyin ve dönüm noktaları ve üç aylık görünümler kullanarak ilerlemenizi izleyin

Planları ayarlamak için "Yolda" veya "Yolunda Değil" gibi durum güncellemelerini kullanın

🔑 İdeal: Fiziksel antrenmanı alışkanlık oluşturma, yansıtma ve hedef planlama ile birleştirmek isteyen fitness meraklısı kullanıcılar.

💡 Profesyonel İpucu: Antrenmanlarınızın yanı sıra iyileşmenizi ve uykunuzu da takip edin. İyileşme, tekrar sayısı kadar önemlidir. Uyku saatlerinizi veya ağrı seviyenizi kaydetmek için basit bir bölüm ekleyin, böylece ne zaman dinlenmeniz veya ne zaman daha fazla zorlamanız gerektiğini belirleyebilirsiniz.

5. ClickUp Kişisel Alışkanlık Takip Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Kişisel Alışkanlık Takipçisi ile günlük rutinlerinizi takip edin

ClickUp Kişisel Alışkanlık Takip Şablonu, günlük esneme, adım sayısını izleme, su dengesini koruma veya farkındalık pratiği gibi sürdürülebilir sağlık rutinleri oluşturmak için idealdir. Egzersiz planınızı, alışkanlıkların renk kodlarıyla işaretlendiği, planlandığı ve her hafta yansıtıldığı oyunlaştırılmış bir gösterge paneline dönüştürür.

Şablon, net görseller, Özel Alanlar (örneğin "10k Adım" ve "64 oz içecek") ve basit açık ve tam durumlar kullanarak, süreci karmaşıklaştırmadan alışkanlık tutarlılığını izlemenize yardımcı olur. Notion şablonlarından farklı olarak, ClickUp her alışkanlığı yinelenen bir görev olarak atamanıza, otomasyon oluşturmanıza (örneğin, ödül görevleri veya dönüm noktası tetikleyicileri) ve ilerleme grafikleriyle uyumu değerlendirmenize olanak tanır.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Etiketler ve puanlarla tamamen kişiselleştirilmiş bir disiplin takipçisi oluşturun

Basit anahtarlarla günlük sağlık veya verimlilik alışkanlıklarını belirleyin ve izleyin

Adım sayısı veya su alımı gibi yapılandırılmış alanları kullanarak ilerlemenizi görselleştirin

Özel etiketler kullanarak mikro alışkanlıkları öncelik veya kategoriye göre oluşturun ve düzenleyin

İdeal kullanıcılar: Sağlık ve zindelik rutinlerini görünür ve hesap verebilir hale getirmek için minimalist, esnek bir alışkanlık takipçisi arayan kullanıcılar.

6. ClickUp Yıllık Hedefler Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Yıllık Hedefler Şablonu ile uzun vadeli fitness hedefleri belirleyin

ClickUp Yıllık Hedefler Şablonu, büyük resme odaklanan planlama için tasarlanmıştır. Genel hedef izleme için oluşturulmuş olsa da, maratonu tamamlamak, kilo hedefine ulaşmak veya karmaşık bir antrenman programını tamamlamak gibi uzun vadeli fitness hedefleri için de işe yarar.

Bu şablon, yıllık hedeflerinizi yönetilebilir görevlere bölerek, dönüm noktalarını ayarlayarak ve Gantt ve Takvim dahil olmak üzere birden fazla görünümde ilerlemeyi izleyerek ulaşmanıza yardımcı olur. Sadece antrenmanlarınızı kaydetmekle kalmaz, aynı zamanda yılınızı amaçlarınız doğrultusunda planlarsınız.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Ölçülebilir sonuçlarla yıllık fitness veya sağlık hedefleri belirleyin

Hedeflerinizi haftalık veya aylık olarak uygulanabilir görevlere bölün

Takvim ve Gantt görünümleriyle dönüm noktalarını ve son tarihleri izleyin

Yerleşik gösterge panelleriyle ilerlemeyi izleyin ve ayarlamalar yapın

İdeal kullanıcılar: Yıl boyunca fitness yolculuğuna bağlı kalmak için yapılandırılmış, üç aylık planlamayı tercih eden ve hedef belirleyenler.

➡️ Daha Fazla Bilgi: En İyi Alışkanlık Takip Uygulamaları

7. ClickUp Günlük Hedef Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Günlük Hedef Şablonu ile kısa vadeli fitness görevlerini tamamlayın

Gününüzü mikro fitness hedefleri etrafında yapılandırmak için mükemmel olan ClickUp Günlük Hedef Şablonu, 20 dakikalık bir antrenmana sıkıştırmak, hidrasyonu izlemek veya bir adım hedefine ulaşmak gibi gerçekten önemli olan şeylere odaklanmanızı ve bunları izlemenizi sağlayan araçlar sunar.

Daha büyük sağlık hedeflerini günlük eylemlere bölebilir, yapılanları izleyebilir ve günün sonunda "Yapılacak", "İncelendi" ve "Tamamlandı" gibi yerleşik durumları kullanarak görevleri gözden geçirebilirsiniz. Her girdi, tek bir günün antrenman hedeflerine, zihinsel kazanımlara, beslenme hedeflerine ve hareket kayıtlarına odaklanarak küçük kazanımları görünür hale getirir.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Fitness, rutinler veya sağlıkla ilgili ölçülebilir günlük hedefler belirleyin

Özel Alanlar ve durumları kullanarak ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak takip edin

Görevleri ve fikirleri Not Listesi ve Günlük Notlar gibi görünümlerde düzenleyin

Pano veya liste görünümleri aracılığıyla öncelikleri hızlıca gözden geçirin ve ayarlayın

İdeal kullanıcılar: Antrenman yolculuklarında günlük momentum, disiplin ve pozitif pekiştirme üzerinde çalışan kişiler.

➡️ Daha Fazla Bilgi: Fitness Hedeflerinizi Planlamak ve İzlemek için Ücretsiz Egzersiz Takip Şablonları

ClickUp ile Fitness Rutininize Düzen Getirin

Notion şablonları, özellikle her şeyi tek bir yerde istiyorsanız sağlam bir başlangıç noktasıdır, ancak daha fazla otomasyon, daha iyi mobil performans ve görev düzeyinde kontrol arıyorsanız, ClickUp rutininizin ihtiyaç duyduğu yükseltmedir.

İster setlerinizi kaydediyor, ister bir beslenme planı oluşturuyor, ister ilerlemenizi gün gün izliyor olun, ClickUp, planlamadaki tahminleri ortadan kaldıran kullanıma hazır şablonlar sunar. Alışkanlık izlemeden uzun vadeli hedef ayarlamaya kadar, sadece ivmeyle değil, amaçlı hareket etmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Hedefiniz tutarlı, odaklanmış ve fitness planınıza tam olarak uymaksa, ClickUp bunu başarmanıza yardımcı olacak araçlara sahiptir.

ClickUp'a bugün kaydolun ve fitness rutininizi ve antrenmanlarınızı dönüştürün!