zaman Kazanmak ve Düzenli Kalmak için 15'ten Fazla Google Takvim Kısayolu

"Yarın saat 10'da bir toplantı planlayabilir misin?" Yöneticinizden bu metni alır ve Google Takvim'i açarsınız, ancak bir şekilde yıl görünümündesiniz. Ne? Bir tıklama daha ve şimdi gündem görünümüne geçtiniz (hiç yardımcı olmuyor).

Birkaç tıklama sonra etkinlik oluşturma ekranını açarsınız, ayrıntıları girersiniz ve kaydet düğmesine basarsınız, ancak etkinliği yarın yerine gelecek hafta için planladığınızı fark edersiniz. Hayal kırıklığı başlar!

Şimdi, öfkeyle gelecek yıla geçmeden önce derin bir nefes alın. Etkinlikler arasında kolayca gezinmenize ve etkinlikleri planlamanıza yardımcı olmak için Google Takvim kısayollarını basitleştirdik! Yazılımı hızlı bir şekilde öğrenmenin yollarını ve seveceğiniz sağlam bir alternatifi keşfetmek için okumaya devam edin!

Google Takvim kısayolu, fare tıklamaları ve menü gezinme işlemlerini azaltarak eylemleri gerçekleştirmenize yardımcı olan bir klavye komutudur. Sadece bir veya iki dokunma ile takvimde gezinebilir, etkinlik ayrıntılarını kaydedebilir, görünümler arasında geçiş yapabilir ve planlama görevlerini yönetebilirsiniz.

Bu kısayol tuşları, programları ve randevuları yönetirken verimliliği artırır ve zaman kazandırır. Örneğin, yeni bir etkinlik oluşturmak ve etkinlik ayrıntıları sayfasını açmak için klavyenizdeki "C" tuşuna basın.

Sürekli değişen son teslim tarihleri ve dinamik programlar arasında bunalmış hissetmek normaldir. Bu yüzden her sekiz kişiden biri işlerini asla kontrol altına alamıyor olabilir. Ancak bunu geri kazanabilirsiniz. Google Takvim'inizin kısayol bölümünü keşfederek başlayalım.

İşte ayrıntılar:

İş yönetimi için Google Takvim'e erişmeden önce klavye kısayollarını etkinleştirin:

Alternatif olarak, Shift + ? (soru işareti) tuşlarına basarak klavye kısayollarının açık olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Takvim bölümünde aranabilir bir anahtar kombinasyonları listesi görünecektir.

💡Profesyonel İpucu: İşte bir Google Takvim ipucu : Tarayıcınıza cal. new yazıp Enter tuşuna basarak (tıklama gerekmez) takvimde anında etkinlik oluşturun!

Google Takvim mobil cihazlarda klavye kısayollarını desteklemediğinden şunları deneyebilirsiniz:

Google Asistan ile aşağıdaki gibi istemlerle etkinlikler planlayabilirsiniz:

Bu, çoklu görev yaparken ve hareket halindeyken etkinlik eklemeniz gerektiğinde kullanışlıdır.

Gününüzü takip etmek ve Google Takvim'de verimliliğinizi en üst düzeye çıkarmak için ihtiyacınız olan tüm kısayolları bir liste halinde derledik. Bu tabloyu, zaman yönetimi için bir hile sayfası olarak kullanın:

C

C

Google Takvim'de tıklama, kaydırma ve arama yapmak için çok fazla zaman harcıyorsanız, Chrome kısayolları iş akışınızı yönetmek için ideal bir yoldur. İşte kısayolların yararlı olabileceği beş neden:

🧠 Eğlenceli Bilgi: Ctrl + C kısayolu, 1980'lerin başında Apple Lisa bilgisayarında ortaya çıktı! Apple programcısı Larry Tesler, Kes (X), Kopyala (C) ve Yapıştır (V) kısayollarını yarattı ve bunlar daha sonra Windows'ta da standart hale geldi. Ondan önce, kullanıcılar her şeyi yeniden yazmak zorundaydı. Bugün, hızlı kopyala-yapıştır özelliği olmadan herhangi bir aracı kullandığınızı hayal edin!