2025'in En İyi 11 Veed.io Alternatifi

Veed. io ile engellere takılmaktan bıktınız mı? Belki fiyatlandırma biraz yüksek, ücretsiz plan çok çabuk bitiyor veya sunmadığı özellikleri arıyorsunuz. Sizi engelleyen ne olursa olsun, bir şey kesin: videoları düzenlemek için daha akıllı ve daha sorunsuz bir yolun zamanı geldi.

İyi haber mi? Veed.io alternatifleri bolca var ve bu video düzenleme yazılım araçlarının çoğu, alıştıklarınızın ötesine geçiyor. AI destekli video düzenleme özellikleri, stüdyo fiyatı olmadan stüdyo kalitesinde araçlar ve düzenlemeyi yeniden eğlenceli hale getiren arayüzler düşünün.

YouTube videoları ve pazarlama içeriği oluşturmaktan, sizi kısıtlamayan bir çevrimiçi düzenleyici bulmaya kadar, bu en iyi seçimler iş akışınıza uyacak şekilde tasarlanmıştır. Düzenleme derdinden kurtulun — bu araçlar, sürtüşmeler olmadan yaratıcılığı tekrar elinize verir.

Veed.io'dan geçiş yapıyorsanız, mevcut en iyi seçeneklere hızlıca göz atın.

Her boyuttaki işletme için AI tarafından oluşturulan insan benzeri avatarlar

Her boyuttaki takım için yapay zeka destekli video oluşturma ve ş Akışı otomasyonu

En iyi Veed. io alternatifi, temel düzenleme özelliklerinin ötesinde sizin için en önemli olan şeye bağlıdır: AI otomasyonu, uygun fiyat, profesyonel videolar için profesyonel araçlar veya daha sorunsuz bir deneyim. Bununla birlikte, dikkate alınması gereken bazı anahtar faktörler şunlardır:

İşte en iyi Veed. io alternatiflerinin bir dökümü: neyi iyi yapıyorlar, neyi eksik bırakıyorlar, ne kadara mal oluyorlar ve kullanıcılar onlar hakkında ne düşünüyor?

Veed. io video düzenleme için popüler bir seçim olsa da, benzer işlevleri ek özelliklerle birleştiren bir araç, iş akışınızı daha da sorunsuz hale getirebilir.

ClickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren iş için her şeyin bulunduğu uygulamadır ve tümü, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan AI ile desteklenir.

Platform, oluşturucuların, pazarlamacıların ve işletmelerin video prodüksiyonunu yönetmelerine, gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmalarına ve sıkıcı görevleri otomatikleştirmelerine yardımcı olacak araçlar sunar.

Proje Yönetimi için ClickUp ile görevler, belgeler ve video işbirliği tek bir platformda birleştirilebilir. Sonuçta, projenizi yolunda tutmak için son tarihler, öncelikler ve takımın ilerlemesi hakkında net bir genel bakış gerekir. ClickUp tam da bunu yapar.

ClickUp'ın video oluşturucular için öne çıkan özelliklerinden biri, görevler içinde doğrudan video parçacıkları kaydetmenize, açıklama eklemenize ve paylaşmanıza olanak tanıyan yerleşik bir video aracı olan ClickUp Clips'tir.

Üçüncü taraf kayıt yazılımlarına güvenmek veya birden fazla uygulamayı kullanmak yerine, Clips ile kolayca eğitim videoları, adım adım kılavuzlar veya takım güncellemeleri oluşturabilirsiniz.

Önemli bölümleri vurgulayabilir, yorum ekleyebilir veya hızlı başvuru için zaman damgaları ekleyebilirsiniz. Clips ile açıklayıcı videolar kaydedebilir, geri bildirimleri belgeleyebilir ve ClickUp içindeki toplantılardan içgörüler yakalayabilirsiniz; böylece ş akışınızı düzenli ve erişilebilir tutabilirsiniz.

Yazarın bloğu ile mi karşı karşıyasınız? ClickUp ile senaryo yazımını otomatikleştirin, uzun videoları özetleyin ve saniyeler içinde ses dosyaları ve transkripsiyonlar oluşturarak video prodüksiyonundaki manuel işleri ortadan kaldırın. Yerleşik AI asistanı ClickUp Brain'i çalıştırın, işi sizin için yapsın.

YouTube eğitimi, reklam veya açıklayıcı video oluştururken, ClickUp Brain ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmış, yüksek kaliteli senaryolar oluşturabilir.

İçerik oluşturucular ve video prodüksiyon işleri için bu, daha az manuel iş, daha hızlı video prodüksiyonu ve daha iyi organizasyon anlamına gelir, böylece sıkıcı görevler yerine yaratıcılığa odaklanabilirsiniz.

ClickUp, içerik oluşturma için mükemmel bir araç olmakla kalmaz, aynı zamanda video prodüksiyon sürecinin başından sonuna kadar tümünü yönetmek için de tasarlanmıştır.

ClickUp Video Prodüksiyon Şablonu ile takımlar, projeleri yapılandırılmış iş akışları halinde düzenleyerek her prodüksiyon aşamasının sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlayabilir.

Bu şablon, ClickUp Belgeleri ve AI tarafından oluşturulan komut dosyaları kullanarak video fikirleri planlamanıza, komut dosyaları oluşturmanıza ve roller atamanıza olanak tanır. Ayrıca yayın tarihlerini planlayabilir, platform performansını izleyebilir ve video pazarlama varlıklarını yönetebilirsiniz.

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

Video prodüksiyonunda, çeşitli aşamalarda birden fazla kişinin dahil olduğu, birkaç tur inceleme içeren ve her birinin kendine özgü teslim tarihi olan karmaşık bir süreç izliyoruz. ClickUp'ta bulunan otomasyonları kullanarak tüm bunları kolaylaştırıyor ve her şeyi yolunda tutuyorum.

Video oluşturma karmaşık olmak zorunda değil — HeyGen bunu basitleştirmeye çalışıyor. Platform, video oluşturmayı kolaylaştırır — kamera yok, ekip yok, sadece yapay zeka var. İçeriği yerelleştiriyor, erişimi kişiselleştiriyor veya üretimi otomatikleştiriyor olsanız da, size yardımcı olacak araçlara sahiptir.

AI avatarları, doğal bir şekilde konuşan ve senaryonuzu takip eden dijital bir versiyonunuzu oluşturmanıza olanak tanır. Web kameranızı kullanarak bir tane oluşturun veya önceden tasarlanmış seçeneklerden birini seçin. Ayrıca, sadece birkaç tıklama ile sesleri, kıyafetleri ve arka planları da değiştirebilirsiniz.

Paylaşılan bir G2 yorumu:

YouTube kanalım için içerik oluşturmak için HeyGen kullanıyorum ve Avatarları kullanmak videolarıma yeni bir boyut kazandırıyor. Ücretsiz planda üç farklı avatar kullandım ve harikaydı. Tüm takımım yeni biçimi beğendi ve YouTube kanalımın izleyici sayısı artıyor.

Veed alternatifleri listesindeki en eski araçlardan biri Descript'tir. Verimlilik ve yapay zeka destekli araçlara ihtiyacınız varsa, Descript geleneksel düzenleyicilerin yapamayacağı bir şekilde hizmet sunar. Zaman çizelgelerinde gezinmek yerine, videoları bir metin belgesi gibi düzenleyebilir, kelimeleri ve hataları saniyeler içinde kesebilirsiniz. Ayrıca, önceki sürümleri görebilir ve herhangi bir taslağı geri yükleyebilirsiniz.

Overdub özelliği, yeniden kayıt yapmadan hataları düzeltmek için AI tarafından oluşturulan ses klonunuzu oluşturmanıza olanak tanır. Ekranınızı, web kameranızı veya her ikisini birden kaydedebilirsiniz. Öğreticiler, eğitimler veya adım adım videolar için çok kullanışlıdır ve düzenleme zaman çizelgesine anında entegre olur.

Bir Reddit yorumcusu şöyle diyor:

Düzenleme oyunum tamamen değişti. Descript'i daha önce duymuştum, ancak bunun sadece sesleri yazıya dökmek için olduğunu düşünüyordum (ki bu benim için pek önemli değil). Ancak, artık paketlerinde başka hizmetler de sundukları için denemeye karar verdim! Yaptığıma gerçekten memnunum, kendi sesinizle overdub yapabilme, podcast'inizi düzenlemek için kelimeleri silebilme (dolgu kelimeleri kaldırmak için basit bir tıklamadan bahsetmiyorum bile).

Pazarlamacılar, sosyal medya yöneticileri ve küçük işletmeler için InVideo, geleneksel düzenleme yazılımlarının karmaşıklığını ortadan kaldırır. Şablon tabanlı iş akışı, video oluşturmayı boşlukları doldurmak kadar kolay hale getirir.

Binlerce özelleştirilebilir şablon ve 16 M+ stok medyaya erişim ile InVideo, profesyonel görünümlü videolar oluşturmayı kolaylaştırır; karmaşık yazılımları öğrenmek için saatler harcamanıza gerek yoktur.

Capterra'nın incelemesi şöyle diyor:

Daha karmaşık video düzenleme uygulamalarına kıyasla, özellikleri ve olanakları sayesinde sitede oldukça hızlı bir şekilde video oluşturabilirsiniz. Web tabanlı bir platform olduğu için, filmleri görüntülemek ve düzenlemek için internet bağlantınız olan her yerde kullanabilirsiniz.

Aktörleri işe almak veya bir stüdyo kurmak yerine, Synthesia geniş bir AI avatar yelpazesinden seçim yapmanıza, senaryonuzu yazmanıza ve platformun profesyonel görünümlü, kusursuz bir video oluşturmasına olanak tanır.

Bu Veed alternatifindeki avatarlar, dudak hareketlerini metninize gerçekçi bir şekilde senkronize eder. 120'den fazla dili destekleyen bu araç, prodüksiyon ekibinin masraflarına katlanmadan yüksek kaliteli videolara ihtiyaç duyan küresel işletmeler için güçlü bir araçtır.

G2 incelemesi şöyle diyor:

AI avatarlarla video oluşturmak için basit arayüz; anlaşılması kolay, hızlı yanıt veren, önizleme seçeneği; ayrıca, oluşturulan videolarda kullanılabilecek ücretsiz görüntü ve videoların veritabanlarına bağlantı da harika.

🧠 Eğlenceli Bilgi: YouTube'a yüklenen ilk video, " Me at the Zoo " başlıklı kısa bir klipti