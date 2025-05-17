2025'in En İyi 11 Veed.io Alternatifi

Veed. io ile engellere takılmaktan bıktınız mı? Belki fiyatlandırma biraz yüksek, ücretsiz plan çok çabuk bitiyor veya sunmadığı özellikleri arıyorsunuz. Sizi engelleyen ne olursa olsun, bir şey kesin: videoları düzenlemek için daha akıllı ve daha sorunsuz bir yolun zamanı geldi.

İyi haber mi? Veed.io alternatifleri bolca var ve bu video düzenleme yazılım araçlarının çoğu, alıştıklarınızın ötesine geçiyor. AI destekli video düzenleme özellikleri, stüdyo fiyatı olmadan stüdyo kalitesinde araçlar ve düzenlemeyi yeniden eğlenceli hale getiren arayüzler düşünün.

YouTube videoları ve pazarlama içeriği oluşturmaktan, sizi kısıtlamayan bir çevrimiçi düzenleyici bulmaya kadar, bu en iyi seçimler iş akışınıza uyacak şekilde tasarlanmıştır. Düzenleme derdinden kurtulun — bu araçlar, sürtüşmeler olmadan yaratıcılığı tekrar elinize verir.

En iyi Veed. io alternatiflerine bir bakış

Veed.io'dan geçiş yapıyorsanız, mevcut en iyi seçeneklere hızlıca göz atın.

Araç Adı En iyisi Anahtar özellikler Fiyatlandırma ClickUp Her boyuttaki takım için yapay zeka destekli video oluşturma ve ş Akışı otomasyonu AI destekli komut dosyaları ve özetler; video prodüksiyon yönetimi; yerleşik video kaydetme (Klipler); gerçek zamanlı işbirliği Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur HeyGen Startup'lar ve içerik oluşturucular için AI ile ölçeklendirilmiş video oluşturma Özelleştirilebilir AI avatarlar; otomatik seslendirmeler; çoklu dil desteği Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur Descript Ajanslar için yapay zeka destekli düzenleme ve transkripsiyon Metin gibi video düzenleme; AI ses klonlama; otomatik transkripsiyon; çoklu iz düzenleme; podcast araçları Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur InVideo Küçük takımlar için hızlı ve kolay çevrimiçi video oluşturma Metinden videoya; stok medya ve şablonlar; çoklu en boy oranları Ücretsiz plan mevcut Synthesia Her boyuttaki işletme için AI tarafından oluşturulan insan benzeri avatarlar Özel avatarlar; 120'den fazla dil; otomatik transkriptler ve altyazılar Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur Camtasia Profesyoneller için video kaydetme ve eğitimler Ekran ve web kamerası kaydı; sürükle ve bırak düzenleme; açıklamalar ve açıklama notları Ücretsiz plan mevcuttur DeepBrain AI Küçük ve orta ölçekli işletmeler için gerçekçi AI video sunumcuları Duygusal olarak duyarlı avatarlar; çoklu dil desteği; yüz ifadesi yakalama; seslendirme entegrasyonu Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur Colossyan Kurumsal müşteriler için yapay zeka destekli eğitim ve kurumsal videolar Otomatik eğitim videosu oluşturma; özel avatarlar; marka varlıkları ve renkler; seslendirmeler Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur Canva Bireyler için basit, sürükle ve bırak video düzenleme Devasa şablon ve stok kütüphanesi; takım işbirliği; sezgisel AI tasarım araçları Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur Adobe Premiere Pro Kurumsal ve büyük ajanslar için profesyonel düzeyde video düzenleme Endüstri standardı araçlar; çoklu kamera senkronizasyonu; gelişmiş efektler ve renk derecelendirme; Adobe ekosistem entegrasyonları Fiyatlar aylık 37,99 $'dan başlıyor (yıllık) Vimeo Oluşturucular ve pazarlamacılar için yüksek kaliteli video barındırma ve paylaşım HD video barındırma; analitik; canlı yayın; AI destekli altyazılar ve SEO; gizli paylaşım Ücretsiz plan mevcuttur

Veed.io alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

En iyi Veed. io alternatifi, temel düzenleme özelliklerinin ötesinde sizin için en önemli olan şeye bağlıdır: AI otomasyonu, uygun fiyat, profesyonel videolar için profesyonel araçlar veya daha sorunsuz bir deneyim. Bununla birlikte, dikkate alınması gereken bazı anahtar faktörler şunlardır:

Düzenleme yetenekleri : Basit bir sürükle ve bırak düzenleyici mi yoksa çoklu parça düzenleme, anahtar kare animasyonu ve gelişmiş geçişler için profesyonel düzeyde araçlara mı ihtiyacınız olduğunu öğrenin

AI destekli özellikler : Bazı araçlar, iş akışınızı hızlandırmak için otomatik altyazılar, AI tarafından oluşturulan avatarlar ve akıllı video düzenleme sunar. Otomasyon öncelikliyse, AI destekli platformları arayın

Kullanım kolaylığı : Hızlı ve sorunsuz bir düzenleme deneyimi istiyorsanız, temiz bir arayüze ve yeni başlayanlar için uygun araçlara sahip bir platform seçin. Daha fazla kontrol için, gelişmiş özelleştirme özelliklerine sahip yazılımları değerlendirin

İşbirliği araçları : Bir takımla çalışıyorsanız, gerçek zamanlı yorumlama, bulut tabanlı paylaşım ve çoklu kullanıcı erişimi gibi özellikler büyük fark yaratabilir

Dışa aktarma kalitesi ve biçimleri : 4K video mu ihtiyacınız var? Filigran olmadan dışa aktarmak mı istiyorsunuz? Platformun ihtiyacınız olan çözünürlük ve biçim seçeneklerini sunduğundan emin olun

Fiyatlandırma ve ücretsiz plan sınırlamaları : Bazı alternatifler ücretsiz sürümler sunar, ancak dışa aktarma kısıtlamaları, filigranlar veya sınırlı özellikler içerebilir. Ücretli planların bütçenize uygun olup olmadığını kontrol edin

Diğer araçlarla entegrasyon: Canva, Adobe veya proje yönetimi araçları gibi platformlar kullanıyorsanız, iş akışınızla sorunsuz bir şekilde entegre olan bir yazılım arayın

👀 Biliyor muydunuz? Ortalama bir kişi günde 7,2 saatten fazla video içeriği izliyor!

En İyi 11 Veed. io Alternatifi

İşte en iyi Veed. io alternatiflerinin bir dökümü: neyi iyi yapıyorlar, neyi eksik bırakıyorlar, ne kadara mal oluyorlar ve kullanıcılar onlar hakkında ne düşünüyor?

1. ClickUp (AI destekli video oluşturma ve ş Akışı otomasyonu için en iyisi)

Veed. io video düzenleme için popüler bir seçim olsa da, benzer işlevleri ek özelliklerle birleştiren bir araç, iş akışınızı daha da sorunsuz hale getirebilir.

ClickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren iş için her şeyin bulunduğu uygulamadır ve tümü, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan AI ile desteklenir.

Platform, oluşturucuların, pazarlamacıların ve işletmelerin video prodüksiyonunu yönetmelerine, gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmalarına ve sıkıcı görevleri otomatikleştirmelerine yardımcı olacak araçlar sunar.

Entegre ekran kayıtları ile ClickUp'ın proje yönetimi platformuyla video prodüksiyonunuzu yönetin

Proje Yönetimi için ClickUp ile görevler, belgeler ve video işbirliği tek bir platformda birleştirilebilir. Sonuçta, projenizi yolunda tutmak için son tarihler, öncelikler ve takımın ilerlemesi hakkında net bir genel bakış gerekir. ClickUp tam da bunu yapar.

ClickUp Clips ile hızlı video klipler, geri bildirimler ve onaylar paylaşın.

ClickUp'ın video oluşturucular için öne çıkan özelliklerinden biri, görevler içinde doğrudan video parçacıkları kaydetmenize, açıklama eklemenize ve paylaşmanıza olanak tanıyan yerleşik bir video aracı olan ClickUp Clips'tir.

Üçüncü taraf kayıt yazılımlarına güvenmek veya birden fazla uygulamayı kullanmak yerine, Clips ile kolayca eğitim videoları, adım adım kılavuzlar veya takım güncellemeleri oluşturabilirsiniz.

Önemli bölümleri vurgulayabilir, yorum ekleyebilir veya hızlı başvuru için zaman damgaları ekleyebilirsiniz. Clips ile açıklayıcı videolar kaydedebilir, geri bildirimleri belgeleyebilir ve ClickUp içindeki toplantılardan içgörüler yakalayabilirsiniz; böylece ş akışınızı düzenli ve erişilebilir tutabilirsiniz.

Yazarın bloğu ile mi karşı karşıyasınız? ClickUp ile senaryo yazımını otomatikleştirin, uzun videoları özetleyin ve saniyeler içinde ses dosyaları ve transkripsiyonlar oluşturarak video prodüksiyonundaki manuel işleri ortadan kaldırın. Yerleşik AI asistanı ClickUp Brain'i çalıştırın, işi sizin için yapsın.

ClickUp Brain'i kullanarak bir sonraki viral video kampanyanız için beyin fırtınası yapın ve planlayın

YouTube eğitimi, reklam veya açıklayıcı video oluştururken, ClickUp Brain ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmış, yüksek kaliteli senaryolar oluşturabilir.

İçerik oluşturucular ve video prodüksiyon işleri için bu, daha az manuel iş, daha hızlı video prodüksiyonu ve daha iyi organizasyon anlamına gelir, böylece sıkıcı görevler yerine yaratıcılığa odaklanabilirsiniz.

📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın yaklaşık %88'i artık kişisel görevlerini basitleştirmek ve hızlandırmak için AI araçlarına güveniyor. İşinizde de aynı avantajları elde etmek mi istiyorsunuz? ClickUp size yardımcı olmak için burada! ClickUp Brain, ClickUp'ın yerleşik AI asistanı, daha az toplantı, hızlı AI tarafından oluşturulan özetler ve otomatik görevlerle verimliliği %30 artırmanıza yardımcı olabilir.

ClickUp, içerik oluşturma için mükemmel bir araç olmakla kalmaz, aynı zamanda video prodüksiyon sürecinin başından sonuna kadar tümünü yönetmek için de tasarlanmıştır.

Ücretsiz şablon alın ClickUp Video Prodüksiyon Şablonu ile video projelerinizi hızlıca başlatın

ClickUp Video Prodüksiyon Şablonu ile takımlar, projeleri yapılandırılmış iş akışları halinde düzenleyerek her prodüksiyon aşamasının sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlayabilir.

Bu şablon, ClickUp Belgeleri ve AI tarafından oluşturulan komut dosyaları kullanarak video fikirleri planlamanıza, komut dosyaları oluşturmanıza ve roller atamanıza olanak tanır. Ayrıca yayın tarihlerini planlayabilir, platform performansını izleyebilir ve video pazarlama varlıklarını yönetebilirsiniz.

👀 Biliyor muydunuz? Altyazılı videolar sosyal medyada %80 daha fazla görünüm alır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Canlı düzenleme modunda işbirliği yapın, yorumlar bırakın ve ClickUp Belgeleri'nde komut dosyası revizyonlarını izleyin

Takımın ilerlemesini gerçek zamanlı olarak izlemek için gösterge panelleri oluşturun

Üretimde harcanan zamanı izleyerek maliyetleri ölçün ve iş akışlarını optimize edin

Video biçimlerini, çözünürlükleri ve içerik türlerini izlemek için özel alanlar kullanın

Katılımı artırmak ve üretimi kolaylaştırmak için ölçülebilir hedefler belirleyin

Premiere Pro ve Final Cut Pro gibi AI video düzenleme araçlarıyla entegre edin

ClickUp sınırlamaları

Platform, ilk kez kullanan kullanıcılar için biraz karmaşık gelebilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.200+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.400+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

Video prodüksiyonunda, çeşitli aşamalarda birden fazla kişinin dahil olduğu, birkaç tur inceleme içeren ve her birinin kendine özgü teslim tarihi olan karmaşık bir süreç izliyoruz. ClickUp'ta bulunan otomasyonları kullanarak tüm bunları kolaylaştırıyor ve her şeyi yolunda tutuyorum.

Video prodüksiyonumuz, çeşitli aşamalarda birden fazla kişinin dahil olduğu, birkaç inceleme turu içeren ve her birinin kendine özgü teslim tarihi olan karmaşık bir süreçtir. ClickUp'ta bulunan otomasyonları kullanarak tüm bunları kolaylaştırıyor ve her şeyi yolunda tutuyorum.

2. HeyGen (AI tarafından oluşturulan videoları ölçeklendirmek için en iyisi)

heyGen aracılığıyla

Video oluşturma karmaşık olmak zorunda değil — HeyGen bunu basitleştirmeye çalışıyor. Platform, video oluşturmayı kolaylaştırır — kamera yok, ekip yok, sadece yapay zeka var. İçeriği yerelleştiriyor, erişimi kişiselleştiriyor veya üretimi otomatikleştiriyor olsanız da, size yardımcı olacak araçlara sahiptir.

AI avatarları, doğal bir şekilde konuşan ve senaryonuzu takip eden dijital bir versiyonunuzu oluşturmanıza olanak tanır. Web kameranızı kullanarak bir tane oluşturun veya önceden tasarlanmış seçeneklerden birini seçin. Ayrıca, sadece birkaç tıklama ile sesleri, kıyafetleri ve arka planları da değiştirebilirsiniz.

HeyGen'in en iyi özellikleri

Çeşitli stiller için özelleştirilebilir video ve içerik takvim şablonlarından yararlanın

Çeşitli bölgesel aksanlarla 40'tan fazla dilde videolar oluşturun. Ayrıca ses klonlamayı destekler, böylece kendi sesinizi ekleyebilirsiniz.

Komut istemlerinden veya kısa özetlerden video senaryoları oluşturun

Videonuzu sahnelere bölün, metin, medya ve avatar yerleşimini kolayca ayarlayın

HeyGen sınırlamaları

Son derece özelleştirilmiş içerik için sınırlı gelişmiş video düzenleme özellikleri

Video dışa aktarma seçenekleri, daha uzun içerikler için ek işlem süresi gerektirebilir

HeyGen fiyatlandırması

Ücretsiz

Oluşturucu: 29 $/ay

Takım: Koltuk başına aylık 89 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

HeyGen puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (300'den fazla yorum)

HeyGen hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Paylaşılan bir G2 yorumu:

YouTube kanalım için içerik oluşturmak için HeyGen kullanıyorum ve Avatarları kullanmak videolarıma yeni bir boyut kazandırıyor. Ücretsiz planda üç farklı avatar kullandım ve harikaydı. Tüm takımım yeni biçimi beğendi ve YouTube kanalımın izleyici sayısı artıyor.

YouTube kanalım için içerik oluşturmak için HeyGen kullanıyorum ve Avatarları kullanmak videolarıma yeni bir boyut kazandırıyor. Ücretsiz planda üç farklı avatar kullandım ve harikaydı. Tüm takımım yeni biçimi beğendi ve YouTube kanalımın izleyici sayısı artıyor.

3. Descript (AI destekli düzenleme ve transkripsiyon için en iyisi)

descript aracılığıyla

Veed alternatifleri listesindeki en eski araçlardan biri Descript'tir. Verimlilik ve yapay zeka destekli araçlara ihtiyacınız varsa, Descript geleneksel düzenleyicilerin yapamayacağı bir şekilde hizmet sunar. Zaman çizelgelerinde gezinmek yerine, videoları bir metin belgesi gibi düzenleyebilir, kelimeleri ve hataları saniyeler içinde kesebilirsiniz. Ayrıca, önceki sürümleri görebilir ve herhangi bir taslağı geri yükleyebilirsiniz.

Overdub özelliği, yeniden kayıt yapmadan hataları düzeltmek için AI tarafından oluşturulan ses klonunuzu oluşturmanıza olanak tanır. Ekranınızı, web kameranızı veya her ikisini birden kaydedebilirsiniz. Öğreticiler, eğitimler veya adım adım videolar için çok kullanışlıdır ve düzenleme zaman çizelgesine anında entegre olur.

Descript'in en iyi özellikleri

Yüksek doğrulukla otomatik AI transkripsiyonundan yararlanın

AI ekran kaydetme ve podcast düzenleme araçlarını kullanın

Sorunsuz üretim için çoklu iz düzenlemeyi kullanın

Descript sınırlamaları

Profesyonel araçlara kıyasla sınırlı gelişmiş video düzenleme özellikleri

AI tarafından üretilen sesler bazı durumlarda robotik gelebilir

Descript fiyatlandırması

Ücretsiz

Hobi amaçlı: Kişi başına aylık 24 $

Oluşturucu: Kişi başına aylık 35 $

İş: Kişi başına aylık 50 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Descript puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (770+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (170+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Descript hakkında ne diyor?

Bir Reddit yorumcusu şöyle diyor:

Düzenleme oyunum tamamen değişti. Descript'i daha önce duymuştum, ancak bunun sadece ses transkripsiyonu için olduğunu düşünüyordum (ki bu benim için pek önemli değil). Ancak, artık paketlerinde başka hizmetler de sundukları için denemeye karar verdim! Yaptığıma gerçekten memnunum, kendi sesinizle overdub yapma, podcast'inizi düzenlemek için kelimeleri silme (dolgu kelimeleri kaldırmak için basit bir tıklamadan bahsetmiyorum bile) gibi özellikler var.

Düzenleme oyunum tamamen değişti. Descript'i daha önce duymuştum, ancak bunun sadece sesleri yazıya dökmek için olduğunu düşünüyordum (ki bu benim için pek önemli değil). Ancak, artık paketlerinde başka hizmetler de sundukları için denemeye karar verdim! Yaptığıma gerçekten memnunum, kendi sesinizle overdub yapabilme, podcast'inizi düzenlemek için kelimeleri silebilme (dolgu kelimeleri kaldırmak için basit bir tıklamadan bahsetmiyorum bile).

👀 Biliyor muydunuz? YouTube, dünyanın en büyük ikinci arama motorudur.

4. InVideo (Hızlı ve kolay çevrimiçi video oluşturma için en iyisi)

inVideo aracılığıyla

Pazarlamacılar, sosyal medya yöneticileri ve küçük işletmeler için InVideo, geleneksel düzenleme yazılımlarının karmaşıklığını ortadan kaldırır. Şablon tabanlı iş akışı, video oluşturmayı boşlukları doldurmak kadar kolay hale getirir.

Binlerce özelleştirilebilir şablon ve 16 M+ stok medyaya erişim ile InVideo, profesyonel görünümlü videolar oluşturmayı kolaylaştırır; karmaşık yazılımları öğrenmek için saatler harcamanıza gerek yoktur.

InVideo'nun en iyi özellikleri

Metinleri reklamlar, promosyonlar veya YouTube içerikleri için ilgi çekici görsellere dönüştürün

Fikrinizi yazıp uzunluğu ve seslendirmeyi özelleştirerek videolar oluşturun

Birden fazla en boy oranıyla farklı platformlar için optimize edin

InVideo sınırlamaları

Gelişmiş düzenleyicilere kıyasla sınırlı özelleştirme seçenekleri

Daha uzun videolar için dışa aktarma süreleri yavaş olabilir

InVideo fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı : Aylık 35 $

Maksimum : 60 $/ay

Generative: 120 $/ay

InVideo puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (150+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (390+ yorum)

Gerçek kullanıcılar InVideo hakkında ne diyor?

Capterra'nın incelemesi şöyle diyor:

Daha karmaşık video düzenleme uygulamalarına kıyasla, özellikleri ve olanakları sayesinde sitede oldukça hızlı bir şekilde video oluşturabilirsiniz. Web tabanlı bir platform olduğu için, filmleri görüntülemek ve düzenlemek için internet bağlantınız olan her yerde kullanabilirsiniz.

Daha karmaşık video düzenleme uygulamalarına kıyasla, özellikleri ve olanakları sayesinde sitede oldukça hızlı bir şekilde video oluşturabilirsiniz. Web tabanlı bir platform olduğu için, filmleri görüntülemek ve düzenlemek için internet bağlantınız olan her yerde kullanabilirsiniz.

5. Synthesia (AI tarafından oluşturulan insan benzeri avatarlar için en iyisi)

synthesia aracılığıyla

Aktörleri işe almak veya bir stüdyo kurmak yerine, Synthesia geniş bir AI avatar yelpazesinden seçim yapmanıza, senaryonuzu yazmanıza ve platformun profesyonel görünümlü, kusursuz bir video oluşturmasına olanak tanır.

Bu Veed alternatifindeki avatarlar, dudak hareketlerini metninize gerçekçi bir şekilde senkronize eder. 120'den fazla dili destekleyen bu araç, prodüksiyon ekibinin masraflarına katlanmadan yüksek kaliteli videolara ihtiyaç duyan küresel işletmeler için güçlü bir araçtır.

Synthesia'nın en iyi özellikleri

Markalaşma için özel avatarları kullanın

Çeşitli avatar seçenekleriyle kapsayıcı içerik oluşturun

Transkriptleri, altyazıları ve seslendirmeleri otomatik olarak oluşturun

Kullanım kolaylığı için önceden oluşturulmuş video şablonlarından yararlanın

Synthesia sınırlamaları

Diğer Synthesia AI alternatiflerine kıyasla sınırlı animasyon ve düzenleme esnekliği

Yüksek kaliteli avatarlar hala biraz yapay hissedilebilir

Synthesia fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: 29 $/ay

Oluşturucu : 89 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Synthesia puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (270+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Synthesia hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

AI avatarlarla video oluşturmak için basit arayüz; anlaşılması kolay, hızlı yanıt veren, önizleme seçeneği; ayrıca, oluşturulan videolarda kullanılabilecek ücretsiz görüntü ve videoların veritabanlarına bağlantı da harika.

AI avatarlarla video oluşturmak için basit arayüz; anlaşılması kolay, hızlı yanıt veren, önizleme seçeneği; ayrıca, oluşturulan videolarda kullanılabilecek ücretsiz görüntü ve videoların veritabanlarına bağlantı da harika.

🧠 Eğlenceli Bilgi: YouTube'a yüklenen ilk video, " Me at the Zoo " başlıklı kısa bir klipti

6. Camtasia (Video kaydetme ve eğitimler için en iyisi)

camtasia aracılığıyla

Camtasia, profesyonel düzeyde ekran kaydı yapmaya ihtiyaç duyan eğitimciler, eğitmenler ve işletmelerin favorisidir. Ekranınızı, web kameranızı ve sesinizi tek seferde yakalamanızı sağlar; eğitimler ve sunumlar için mükemmeldir.

Ancak bu sadece kayıt yapmakla kalmaz; efektler, açıklamalar, çağrı metinleri ve hatta izleyicilerin ilgisini çekmek için testler ile içeriğinizi renklendirebilirsiniz. Yerleşik şablonlar, geçişler ve animasyonlar düzenlemeyi çocuk oyuncağı haline getirir.

Ayrıca, hem Windows hem de Mac'te çalışır, böylece kimse dışarıda kalmaz.

Camtasia'nın en iyi özellikleri

Yerleşik düzenleme araçlarıyla yüksek kaliteli ekran kayıtları yapın

Sürükle ve bırak arayüzünü kullanarak kolayca videolar oluşturun

Katılımı artırmak için açıklamalar ve çağrı metinleri ekleyin

Camtasia sınırlamaları

Karmaşık projelerde işleme yavaş olabilir

Sınırlı gelişmiş video efektleri

Camtasia fiyatlandırması

Camtasia Starter: Ücretsiz

Camtasia Essentials: 179,88 $, yıllık faturalandırılır

Camtasia Create: 249 $, yıllık faturalandırılır

Camtasia Pro: 599 $, yıllık faturalandırılır

Camtasia puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (430+ yorum)

📖 Ayrıca okuyun: Değerli Zamanınızdan Tasarruf Edecek En İyi AI Video Özetleyiciler

7. DeepBrain AI (Gerçekçi AI video sunumları için en iyisi)

deepBrain AI aracılığıyla

Veed alternatifleri listemizin bir sonraki sırasında DeepBrain var. İlgi çekici kurumsal sunumlar veya müşteriye yönelik eğitim videoları oluşturma işinde olduğunuzu varsayalım. Bu durumda, DeepBrain AI, bir sunumcu tutmadan içeriğinize bir "yüz" eklemenizi sağlar.

Bu aracın etkileyici yanı, ciddi bir kurumsal mesaj veya gündelik bir tanıtım videosu olsun, senaryonun bağlamına göre avatarın duygusal tepkisini ayarlama yeteneğidir.

DeepBrain AI'nın en iyi özellikleri

Daha geniş bir kitleye ulaşmak için çoklu dil desteği sağlayın

Daha doğal AI sunucular için yüz ifadelerini ve duygusal tonları yakalayın

Dinamik ve ilgi çekici sunumlar için seslendirmeleri sorunsuz bir şekilde entegre edin

DeepBrain AI sınırlamaları

Avatar etkileşimlerinin ötesinde sınırlı video düzenleme araçları

Avatarların sorunsuz görüntülenmesi için yüksek sistem gereksinimleri

Premium özellikler daha pahalı planların arkasında kilitlidir

DeepBrain AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Kişisel: 29 $/ay

Takım: Aylık 69 $/koltuk

Enterprise: Özel fiyatlandırma

DeepBrain AI puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (50+ yorum)

🧠 Eğlenceli Bilgi: Bir resmin bin kelimeye bedel olduğunu duymuşsunuzdur. Ancak Forrester Research'ten Dr. James McQuivey, bir dakikalık videonun 1,8 milyon kelimeye bedel olduğunu söylüyor! İşletmeler, statik bir görüntüden çok video aracılığıyla daha güçlü bir mesaj verebilir.

8. Colossyan Creator (AI destekli eğitim ve kurumsal videolar için en iyisi)

colossyan Creator aracılığıyla

Sıfırdan eğitim videoları oluşturmak zaman alıcı olabilir, ancak AI bunu kolaylaştırır. Colossyan, süreci otomatikleştirerek İK takımlarının, eğitmenlerin ve uyum görevlilerinin profesyonel öğrenme içeriğini büyük ölçekte üretmesine yardımcı olur. Pahalı üretim kaynaklarına olan ihtiyacı ortadan kaldırarak hem maliyetleri hem de çabayı azaltır.

Colossyan'ı diğer Veed alternatiflerinden ayıran özellik, AI kullanarak çalışan eğitim videolarının oluşturulmasını otomatikleştirme yeteneğidir. Profesyonel standartları korurken video oluşturma maliyetlerini azaltmanın bir yolunu sunar.

Colossyan Creator'ın en iyi özellikleri

Takımları bilgilendirmek için eğitim modülleri, uyumluluk videoları ve öğreticiler oluşturun

Şirket varlıklarını, seslendirmeleri, özel renkleri ve marka görsellerini ekleyerek şık bir görünüm elde edin

Stok AI avatarlarını kullanın veya kendi video kaydınıza göre anında bir avatar oluşturun

Colossyan Creator sınırlamaları

Gelişmiş video düzenleme için sınırlı esneklik

Uzun videolarda ses senkronizasyonunda ara sıra sorunlar yaşanıyor

Colossyan Creator fiyatlandırması

Başlangıç: 27 $/ay

İş: 88 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Colossyan Creator puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (450+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

9. Canva (Basit, sürükle ve bırak video düzenleme için en iyisi)

canva aracılığıyla

Canva'nın USP'si basitliğidir — tasarımcılar ve hızlı, şık içerik oluşturması gereken herkes için hız ve kolaylık için tasarlanmış bir araçtır. Bugün piyasadaki en popüler Veed alternatifleri arasındadır.

Sürükle ve bırak arayüzü, sınırlı zamana sahip ancak yüksek içerik talepleri olanlar için yararlı olan, dakikalar içinde çarpıcı videolar üretmeyi mümkün kılar.

Ancak Canva, kullanıcı erişilebilirliği ile en popüler olanıdır. Bu araçla etkileyici bir sosyal reklam veya takım sunumu oluşturmak için video düzenleyici olmanıza gerek yoktur. Canva AI ile basit metin komutlarını kullanarak tasarımlar da oluşturabilirsiniz.

Canva'nın en iyi özellikleri

Videolarınızı düzenlemek için geniş bir video şablon, müzik ve stok görüntü kütüphanesinden yararlanın

Paylaşılan projeler üzerinde çalışan takımlar için işbirliği özelliklerini kullanın

Fotoğraflar ve sunumlar gibi diğer tasarım araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre edin

Canva sınırlamaları

Daha karmaşık video projeleri için gelişmiş düzenleme araçları yoktur

Büyük veya karmaşık video dosyaları için yavaş işleme

Canva fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık kullanıcı başına 15 $

Takımlar: Aylık 10 $/kullanıcı (en az üç kullanıcı gerekir)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Canva puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (4.450+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (12.600+ yorum)

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Canva Alternatifleri ve Rakipleri

10. Adobe Premiere Pro (Profesyonel düzeyde video düzenleme için en iyisi)

adobe Premiere Pro aracılığıyla

Profesyonel düzeyde düzenlemeyi hedefleyenler için Adobe Premiere Pro, gelişmiş özelliklerle kapsamlı özelleştirme olanağı sunar. Üçüncü taraf eklentiler ve araçlar, işlevselliğini daha da genişletir.

Daha geniş Adobe ekosistemine entegrasyonu, bu araç için bir artıdır. Bu, kullanıcıların After Effects ve Audition gibi araçlar arasında kolayca geçiş yapmasını sağlar. Premiere Pro, düzenleme iş akışında esneklik, kontrol ve hassasiyete öncelik verenler için tasarlanmıştır.

Adobe Premiere Pro'nun en iyi özellikleri

Ses, renk derecelendirme ve görsel efektler için endüstri standardı araçlarla düzenleme yapın

Birden fazla kamera açısını senkronize edin ve diğer Adobe uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde entegre edin

Gelişmiş dışa aktarma seçenekleriyle yüksek kaliteli videolar oluşturun

Kliplerinizi uzatın ve üretken AI ile otomatik çeviri altyazıları ekleyin

Adobe Premiere Pro sınırlamaları

Yeni başlayanlar için zor öğrenme süreci

Yüksek sistem gereksinimleri ve kaynak yoğun olabilir

Adobe Premiere Pro fiyatlandırması

Premiere Pro: 37,99 $/ay, yıllık ödeme

Adobe Premiere Pro puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.600'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (540+ yorum)

11. Vimeo (Yüksek kaliteli videoları barındırmak ve paylaşmak için en iyisi)

vimeo aracılığıyla

Vimeo, videolarının en iyi şekilde görünmesini isteyen film yapımcıları, sanatçılar ve profesyoneller için vazgeçilmez bir araçtır.

YouTube'dan farklı olarak, yüksek çözünürlüklü kaliteye öncelik verir ve büyük ekranlar ve profesyonel sunumlar için uygun keskin oynatma sağlar. Vimeo, bir barındırma sitesinden daha fazlasıdır; oluşturucuların işlerini sergilemelerine, müşterilerle gizli içerik paylaşmalarına veya etkinlikleri canlı olarak yayınlamalarına olanak tanır.

Vimeo'nun en iyi özellikleri

Vimeo AI ile ses ve altyazıları çevirin ve SEO için optimize edilmiş başlıklar ve açıklamalar ekleyin

Ayrıntılı analizlerle izleyici katılımını izleyin

Yerleşik destek ile canlı etkinlikleri ve web seminerlerini yayınlayın

Vimeo sınırlamaları

Düşük seviyeli planlarda sınırlı depolama ve bant genişliği

Bazı gelişmiş özelleştirme seçenekleri yalnızca üst düzey planlarda mevcuttur

Vimeo fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: 20 $/ay

Standart: 41 $/ay

Gelişmiş: 125 $/ay

Vimeo puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (650+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.040+ yorum)

📖 Ayrıca okuyun: Zaman kazanmanızı sağlayacak en iyi AI transkript özetleyiciler

ClickUp ile Profesyonel Videoları Verimli Bir Şekilde Oluşturun

Bu Veed alternatiflerinin her biri, kolay sosyal medya video oluşturmadan gelişmiş düzenleme araçlarına kadar benzersiz özellikler sunar.

Ancak, yalnızca çevrimiçi video düzenlemeden daha fazlasına ihtiyaç duyan takımlar için ClickUp, video oluşturma sürecini proje yönetimi, işbirliği ve görev izleme ile birleştirerek öne çıkıyor. Her şeyi tek bir yerde tutarak, takımların baştan sona düzenli kalmasına yardımcı olur.

ClickUp sadece düzenleme ile ilgili değildir, tüm içerik sürecini kolaylaştırmakla ilgilidir.

Deneymeye hazır mısınız? Bugün ücretsiz bir ClickUp hesabı açın!