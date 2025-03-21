Milanote ve Notion: Hangi verimlilik aracı size uygun?

Loş bir odada kambur oturmuş, not defterine öfkeyle bir şeyler karalayan sanatçıların filmlerini izleyerek büyüdünüz. Sonra hayal kırıklığıyla sayfayı buruşturup, ağzına kadar dolu çöp kutusuna fırlatıyorlardı.

Kulağa dramatik gelse de, gerçekte içerik oluşturucular, proje yöneticileri ve tasarımcılar düzenli çalışma alanları olmadan daha iyi sonuçlar elde edemezler.

İşte bu noktada Milanote ve Notion gibi verimlilik araçları devreye girer. Görsel çalışma alanları ve gerçek zamanlı işbirliği özellikleri, görevleri, notları ve projeleri sezgisel bir şekilde merkezi bir bilgi merkezinde birleştirerek genel verimliliği artırmaya yardımcı olur.

Peki, Milanote ve Notion'dan hangisi iş akışınız için daha iyi bir seçim? Bu makalede, özelliklerini ve fiyatlarını inceleyip karşılaştıracağız.

⏰ 60 saniyelik özet Milanote ve Notion'un güçlü ve zayıf yönlerini keşfedin ve ClickUp'ın her iki araçta bulunan eksiklikleri nasıl giderdiğini öğrenin: Yaratıcılar ve profesyoneller, fikirleri, projeleri ve notları düzenli tutan bir çalışma alanına ihtiyaç duyar

Milanote, serbest beyin fırtınası , mood panoları ve sürükle ve bırak düzenleme özellikleriyle görsel düşünenler için idealdir

Notion, yapılandırılmış iş akışları için bir güç merkezidir ve veritabanları, AI yazma araçları ve derin entegrasyonlar sunar

Her iki araçta da eksiklikler var: Milanote'ta derin entegrasyonlar yok, Notion'da ise fikirleri uygulamaya geçirmek için manuel çaba gerekiyor

ClickUp, beyaz tahtaları , zihin haritalarını, belgeleri ve AI destekli otomasyonu tek bir platformda birleştirerek her iki dünyanın en iyisini bir araya getirir

ClickUp Brain, tekrar eden görevleri otomatikleştirerek, güncellemeleri özetleyerek ve AI destekli içgörüler sağlayarak manuel işi azaltarak verimliliği artırır

Milanote nedir?

Milanote, ilham almak, süreçleri görmek ve işleri eleştirmek için kullandığımız dijital araç haline geldi.

Milanote, ilham almak, süreci görmek ve işleri eleştirmek için kullandığımız dijital araç haline geldi.

Uber'in Marka Tasarım Müdürü Jeremy Perez-Cruz, Milanote'u böyle tanımlıyor ve biz de bu yorumu ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.

Milanote, projelere 360 derecelik bir görünüm sağlayan görsel bir çalışma alanı sunar. Tek bir tuval üzerine referanslar, örnekler ve yaratıcı varlıklar ekleyerek fikirlerinizi geliştirebilirsiniz. Bu sayede, geri dönüşü olmayan hataları önceden fark etmenize yardımcı olan işbirliğine dayalı bir genel bakış elde edersiniz.

via Milanote

İşlevsel olarak Milanote, beyin fırtınası yapmak, planlama ve projeleri yürütmek için tasarlanmış bir not alma uygulamasıdır. Milanote'un sürükle ve bırak sistemi, akışınızı bozmadan yapılacaklar listelerinden son teslim tarihlerine, medya varlıklarından araştırma bağlantılarına kadar her şeyi düzenlemenizi sağlar.

Tasarımcı, yazar, film yapımcısı, fotoğrafçı, girişimci veya görsel düşünür olun, bu yazılım özel ihtiyaçlarınıza uyum sağlayan güçlü bir görsel işbirliği yazılımıdır.

💡 Profesyonel İpucu: Milanote panolarını birbirinin içine yerleştirebilir, müşteri işlerinden kişisel projelere kadar her şeyi size ve takımınıza uygun bir şekilde kategorilere ayırabilirsiniz.

Milanote özellikleri

Milanote kullanıcıları genellikle bir şeyi vurgular: Olağanüstü özelliklere sahip basit bir araç. İşte ne demek istedikleri.

1. Fikirleri hayata geçirmek için görsel panolar

via Milanote

Milanote panolarını Pinterest, beyaz tahta ve bir sanatçının ilham verici eskiz defterinin bir karışımı olarak düşünün. Notları, görüntüleri, bağlantıları, eskizleri ve medya varlıklarını tamamen özelleştirilebilir bir düzene sürükleyip bırakabilirsiniz.

İster bir mood board oluşturuyor, ister zihin haritaları çiziyor veya bir proje planlıyor olun, bu panoların esnekliği, fikirlerinizi kendi tarzınızda yapılandırmanıza olanak tanır — bazı katı yönetici araçlarının size dayattığı şekilde değil.

📖 Ayrıca okuyun: Akıllara Durgunluk Veren Zihin Haritaları Örnekleri

2. Görsel düşünenler için sezgisel not alma

via Milanote

Standart not alma uygulamaları sizi sıkıyorsa, Milanote size yeni bir soluk getirecek.

Sıkıcı, doğrusal bir metin düzenleyici yerine, Milanote notlarınızı özgürce yazmanıza ve bunları oklar, renkler ve görsel öğelerle birbirine bağlamanıza olanak tanır. Bunlar, görsel beyin fırtınası için en iyi koşullardır.

3. Kolay takım işbirliği

via Milanote

Milanote, gerçek zamanlı işbirliği sunarak panoların paylaşımını, geri bildirim bırakmayı ve ilerlemeyi izlemeyi kolaylaştırır.

Takımınızın görüşüne mi ihtiyacınız var? Bir fikre yorum yapın, herkes haberdar olsun.

4. Sürükle ve bırak görev yönetimi

Milanote, görev yönetimi aracı olarak da kullanılabilir. Basit yapılacaklar listeleri, sürüm geçmişi izleme ve iş akışı organizasyonu ile diğer uygulamalar arasında geçiş yapmadan beyin fırtınasından uygulamaya geçebilirsiniz.

5. İlham parmaklarınızın ucunda

via Milanote

Yaratıcı zihinler her zaman görünüşte alakasız fikirler arasında bağlantılar kurmaya çalışır, ancak görüntüleri, YouTube videolarını, makaleleri ve tasarım ilhamlarını takip etmek bir kabusa dönüşebilir. Milanote'un Web Clipper özelliği, internetten istediğiniz her şeyi alıp doğrudan panolarınıza kaydetmenizi sağlar, böylece o büyük fikri bir daha asla kaybetmezsiniz.

Milanote fiyatlandırması

Ücretsiz

Kişi başına ödeme : 9,99 $/ay

Takım planı : Aylık 49 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Psst… Milanote tam olarak size uymuyorsa endişelenmeyin — yaratıcı projeleri düzenlemek için güçlü özellikler sunan birçok Milanote alternatifi var. Bu blog yazısında onlara göz atın!

📮 ClickUp Insight: Çalışanlarınız bilgi için çabalıyor. Ortalama bir bilgi çalışanı, görevlerini tamamlamak için altı farklı kişiden gelen girdilere güvenir. Bu, sadece bağlamı toplamak, öncelikleri uyumlu hale getirmek ve projeleri ilerletmek için günlük altı temas noktası anlamına gelir. Zorluk nedir? Her şeyi yavaşlatan sonsuz takip işlemleri, sürüm karışıklıkları ve görünürlük eksiklikleri. ClickUp'ın Bağlantılı Arama ve AI Bilgi Yönetimi, bilgileri merkezileştirerek ve doğru bağlama anında erişim sağlayarak bu sorunu çözer; artık bilgiyi aramak için uğraşmanıza gerek yok.

Notion nedir?

Notion, temel olarak bir not alma uygulamasıdır, ancak fikirleri birbirine bağlamanıza, yaratıcı varlıkları düzenlemenize ve size uygun bir görev yönetim sistemi oluşturmanıza olanak tanıyan hepsi bir arada bir çalışma alanı sunar.

İster CRM, ister proje yönetimi yazılımı, ister kişisel bir günlük defteri ihtiyacınız olsun, Notion özel ihtiyaçlarınıza uyum sağlar. Notion AI ile uygulama, içerik yazmanıza, beyin fırtınası yapmanıza ve içeriği yapılandırmanıza bile yardımcı olur; kısacası, çok fazla sekme açtığınızda beyniniz yorulduğunda size ekstra bir beyin görevi görür.

💡 Profesyonel İpucu: Notion notlar için harikadır, ancak birden fazla proje söz konusu olduğunda dikkate alınması gereken birçok husus vardır. Bu Notion proje yönetimi kılavuzu , Notion'un güçlü yönlerini, sınırlarını ve daha akıllı alternatiflerini ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

Notion özellikleri

Notion, sizin iş akışınıza uyum sağlar, tersi değil. Notion'un özelliklerinin size nasıl yardımcı olabileceğine dair hızlı bir genel bakış:

1. Üstün özelleştirme için blok tabanlı sistem

via Notion

Katı şablonları unutun — Notion, her şeyin modüler olduğu blok tabanlı bir sistem sunar.

Bilgi merkezinin yanında bir yapılacaklar listesi mi istiyorsunuz? Tamamlandı. Kanban panoları, veritabanları ve gömülü YouTube videolarını tek bir görünümde mi istiyorsunuz? Kolay.

Notion, çalışma alanınızı tam olarak ihtiyacınıza göre oluşturmanıza olanak tanır, bu da onu takım yönetimi, iş akışı yönetimi, içerik oluşturma ve hatta kişisel organizasyon için mükemmel hale getirir.

2. Güçlü bir proje yönetimi aracı

Notion, not almaktan daha fazlası için tasarlanmıştır — Kanban panoları, zaman çizelgeleri ve takvim görünümleri gibi özellikleriyle bir proje yönetimi aracı olarak da kullanılabilir. Görevleri atamak, son tarihleri belirlemek ve ilerlemeyi izlemek için tek bir yerden kullanın.

3. Gerçekten işe yarayan işbirliği

via Notion

Notion'da takım güncellemeleri, platform gerçek zamanlı işbirliğini mümkün kıldığından aynı ekosistemin bir parçasıdır. Takım üyeleri, paylaşılan görevler, belgeler ve wiki'lerdeki değişiklikleri düzenleyebilir, yorumlayabilir ve takip edebilir, sonsuz Slack mesajlarına boğulmadan.

4. Akıllı otomasyon için Notion AI

via Notion

Notion AI özetler yazar, eylem öğeleri oluşturur ve hatta içeriği çevirir. AI'nın beyin fırtınası ve taslak hazırlama çabalarını azaltmasına yardımcı olduğu düşünün, elde edebileceğiniz verimlilik artışını hayal edin!

Notion diğer uygulamalarla uyumludur. Google Takvim'den Zapier'e kadar diğer uygulamalarla bağlantı kurarak programları senkronize eder, iş akışlarını otomatikleştirir ve verimliliği artırır. Mevcut iş akışınıza sorunsuz bir şekilde uyum sağlayan genel amaçlı bir araca ihtiyacınız varsa, Notion tam size göre.

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı : Koltuk başına aylık 10 $

İş : Koltuk başına aylık 15 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Milanote ve Notion: Özelliklerin Karşılaştırması

Çalışma alanlarının zorluğu, yaratıcıların, tasarımcıların ve proje yöneticilerinin onların yaptığı gibi düşünen bir araca ihtiyaç duymasıdır. Peki Milanote, Notion'dan daha iyi bir şekilde günlük iş akışlarınıza uyum sağlıyor mu? Hadi öğrenelim.

Özellik Milanote Notion Kullanıcı arayüzü Görsel düzenleme için serbest biçimli, sürükle ve bırak tuval Yapılandırılmış iş akışları için modüler, blok tabanlı sistem Görev yönetimi Temel yapılacaklar listeleri, basit iş akışı organizasyonu Kanban panoları, ilerleme izleme, otomasyonlar, bağımlılıklar İşbirliği Paylaşılan panolar ve yorumlarla gerçek zamanlı işbirliği Gerçek zamanlı düzenleme, bahsetme ve yorumlarla belge odaklı işbirliği AI yetenekleri AI özellikleri yoktur Notion AI, özetler, eylem öğeleri ve çeviriler oluşturmanıza yardımcı olur Entegrasyonlar Sınırlı üçüncü taraf entegrasyonları Google Takvim, Slack, Zapier ve daha fazlasıyla kapsamlı entegrasyonlar

Özellik #1: Görsel beyin fırtınası vs. yapılandırılmış organizasyon

Her fikri, referansı ve varlığı dev bir beyaz tahtaya aktardığınızı, ardından bunları taşıyabildiğinizi, gruplandırabildiğinizi ve görsel olarak birbirine bağlayabildiğinizi hayal edin. Milanote işte budur. Beyin fırtınası oturumları, mood board'lar veya fikirleri katı, şablonlu bir yapıya zorla sığdırmak yerine doğal bir şekilde zihin haritalarına aktarmak için mükemmeldir.

Notion ise yapılandırılmış organizasyon için tasarlanmıştır. Her şey sayfalar, alt sayfalar ve veritabanlarında saklanır. Tablolar, etiketler, filtreler ve şablonlar oluşturmayı seviyorsanız, Notion en iyi arkadaşınız olacak. Ancak, sadece fikirlerinizi bir sayfaya yazıp daha sonra düzenlemek istiyorsanız, aşırı yapılandırılmış gelebilir.

🏆 Kazanan: Milanote, serbest biçimli, görsel bir çalışma alanına ihtiyaç duyan yaratıcılar için

Özellik #2: Yaratıcı takımlar için görev yönetimi

Milanote ve Notion, görev yönetimini çok farklı şekillerde gerçekleştirir.

Notion, Kanban panoları, ilerleme izleme ve otomasyon özellikleri sunar. İçerik takvimi kullanıyorsanız veya yazılım geliştirme yönetiyorsanız, Notion size son teslim tarihleri, bağımlılıklar ve ilerleme izleme üzerinde daha fazla kontrol sağlar.

Milanote her şeyi görsel hale getirir. Görevler, yeni bir marka kimliği tasarlamak gibi zaman içinde her şeyin görsel olarak geliştiği daha büyük bir yaratıcı sürecin parçası olduğunda harika işler çıkarır.

🏆 Kazanan: Notion, ayrıntılı görev izleme özelliğine sahip tam donanımlı bir proje yönetimi aracına ihtiyacınız varsa

Özellik #3: İşbirliği ve geri bildirim

Müşteri veya takımdan geri bildirim almak, sonsuz e-posta zincirleri, yanlış yere yazılmış yorumlar ve sürüm kontrolü kabusları nedeniyle genellikle zahmetli bir iştir.

Milanote ile müşterilerinizle pano paylaşabilir, görsellere doğrudan yorum ekleyebilir ve büyük resmi kaybetmeden değişiklikleri izleyebilirsiniz. Bu, marka stratejisi, reklam kampanyaları veya UX tasarımı üzerinde çalışan takımlar için hayallerin gerçeğe dönüşmesidir.

Notion harika işbirliği araçları sunar, ancak çoğunlukla belge odaklıdır. Görevler atayabilir, yorumlar bırakabilir, değişiklikleri izleyebilir ve paylaşılan bilgileri depolayabilirsiniz, bu da raporları, SOP'leri ve veritabanlarını yöneten takımlar için harika bir seçimdir. Ancak, görsel projeler üzerinde çalışıyorsanız, Notion Milanote'a kıyasla sınırlı kalır.

🏆 Kazanan: Beraberlik! Milanote, gerçek zamanlı görsel işbirliği için. Notion, merkezi bir bilgi tabanına ihtiyaç duyan, belge ağırlıklı takımlar için kazanır

Milanote inanılmaz derecede kendi kendine yeten bir uygulamadır, ancak üçüncü taraf uygulamalarla derin entegrasyonlar sunmaz. Google Takvim, Slack veya Zapier gibi otomasyon araçlarına güveniyorsanız bu sınırlayıcı olabilir.

Notion, Google Takvim, Slack, Trello ve Zapier ile entegre olarak iş akışlarını otomatikleştirmenize olanak tanır. Yığınınızdaki birden fazla uygulamayı değiştirebilen bağlantılı bir ekosistemdir.

🏆 Kazanan: Notion, ayrıntılı proje yönetimi için

Reddit'te Milanote ve Notion

Bir aracın verimliliğini test etmenin, kullanıcılarından doğrudan olumlu ve olumsuz yorumları dinlemekten daha iyi bir yolu yoktur. Reddit kullanıcıları Milanote ve Notion hakkında çok şey söylüyor ve tartışma genellikle yaratıcılık ve yapı arasında odaklanıyor.

Milanote, serbest biçimli, mood board benzeri düzenini seven tasarımcıları, yazarları ve görsel düşünürleri çekme eğilimindedir. Beyin fırtınası yapmak, fikirleri düzenlemek ve kendinizi kısıtlanmış hissetmeden kavramları haritalamak için harikadır.

Bir Reddit kullanıcısı Milanote ile ilgili deneyimini şöyle paylaştı

Milanote bizim düşündüğümüz gibi çalışıyor. Diğer araçların aksine, bilgileri içgüdüsel olarak bağlayıp düzenleyebiliyorum.

Milanote bizim düşündüğümüz gibi çalışıyor. Diğer araçların aksine, bilgileri içgüdüsel olarak bağlayıp düzenleyebiliyorum.

Ancak, bazıları yapılandırılmış veri işleme ve fiyatlandırma kademelerindeki sınırlamalarına dikkat çekiyor:

Belki makul olduğunu düşündüğünüz bir fiyat modeli önerebilirsiniz, eminim yeterince kişi benzer bir sayı söylerse, bunu çözmeye çalışacaklardır.

Belki makul olduğunu düşündüğünüz bir fiyat modeli önerebilirsiniz, eminim yeterince kişi benzer bir sayı söylerse bunu dikkate alırlar.

Notion'un esnekliği, yazma, planlama ve iş akışlarını yönetme arasında dengeye ihtiyaç duyan kullanıcılar için büyük bir cazibe. Birçok Reddit kullanıcısı, özelleştirilebilir şablonlarını, birbirine bağlı veritabanlarını ve işbirliği özelliklerini takdir ediyor.

Bir Reddit kullanıcısı, Notion'un çalışma alanınızı istediğiniz şekilde kişiselleştirmenize olanak tanıdığını vurguladı:

Estetik olması GEREKİR. Ben kendiminkini sevimli hale getirdikten sonra, gerçekten her gün kullanmaya başladım.

Estetik olması GEREKİR. Ben kendiminkini sevimli hale getirdikten sonra, gerçekten her gün kullanmaya başladım.

Gelişmiş özelliklerine rağmen, Notion görevler ve takiplerde kullanıcıları destekleme konusunda eksik kalabilir:

Bir Reddit kullanıcısı şöyle dedi:

Notion, örneğin mükemmel bir proje yöneticisi olabilir, ancak iyi bir görev yöneticisi değildir.

Notion, örneğin mükemmel bir proje yöneticisi olabilir, ancak iyi bir görev yöneticisi değildir.

💡 Profesyonel İpucu: Notion, not alma ihtiyaçlarınızı tam olarak karşılamıyorsa, bu blog yazısı, fikirlerinizi kaydetmek ve düzenlemek için en uygun seçeneği bulmanıza yardımcı olacak en iyi Notion alternatiflerini bir araya getiriyor.

ClickUp ile tanışın — Milanote ve Notion'a en iyi alternatif

Milanote, görsel düşünenler ve en karmaşık fikirlerinizi görsel olarak temsil etmek için mükemmeldir. Notion, sezgisel arayüzüyle genellikle proje özelleştirme için tercih edilir. Ancak ClickUp, ikisini birden yerine getirir.

İlerledikçe ve büyüdükçe, farklı araçlarda bulunan parçalı bilgilerin verimliliğinizi düşürdüğünü fark edeceksiniz. Bu nedenle, birden fazla araca güvenmeniz asla tavsiye edilmez.

ClickUp, iş için her şeyi içeren bir uygulama—proje yönetimi, bilgi organizasyonu ve gerçek zamanlı işbirliğini tek bir yapay zeka destekli platformda birleştirir.

📮ClickUp Insight: Bağlam değiştirme, takımınızın verimliliğini sessizce azaltıyor. Araştırmamız, işteki kesintilerin %42'sinin platformlar arasında geçiş yapmak, e-postaları yönetmek ve toplantılar arasında gidip gelmekten kaynaklandığını gösteriyor. Bu maliyetli kesintileri ortadan kaldırabilseydiniz ne olurdu? ClickUp, iş akışlarınızı (ve sohbetlerinizi) tek bir akıcı platformda birleştirir. AI destekli özellikler bağlamı bağlantılı, aranabilir ve yönetilebilir tutarken, sohbet, belgeler, beyaz tahtalar ve daha fazlasından görevlerinizi başlatın ve yönetin!

1. ClickUp'ın Birinci Avantajı: ClickUp Beyaz Tahtalar

ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak araçlar arasında geçiş yapmadan beyin fırtınası oturumlarını eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

Örneğin ClickUp Beyaz Tahtaları'nı ele alalım. Fikirlerin genellikle izole ve uygulamadan kopuk kaldığı Milanote'un aksine, ClickUp Beyaz Tahtaları görevleriniz, belgeleriniz ve iş akışlarınızla tamamen entegre edilmiştir.

Bu şekilde, ClickUp Beyaz Tahtalar beyin fırtınasından daha fazlasını yapmanızı sağlar; fikirleri tek bir yerde oluşturur, geliştirir ve uygularsınız. Kavramları not alın, bunları gerçek görevlerle ilişkilendirin ve eylem öğelerini doğrudan çalışma alanınızda atayın.

ClickUp, merkezi ve yapılandırılmış bir çalışma alanı sunduğundan, fikirlerinizi depolamak ve düzenlemek için başka uygulamalara başvurmanıza gerek kalmaz. Panonuzdan ayrılmadan belgeleri gömme, ilgili görevleri bağlama ve hatta AI destekli görseller oluşturma olanağına sahip olursunuz.

Hızlı bir başlangıç mı ihtiyacınız var? ClickUp Beyaz Tahtalar, proje planlama, takım işbirliği ve strateji haritalama için 1000'den fazla beyaz tahta şablonu arasından seçim yapmanızı sağlar.

2. ClickUp'ın Bir Adım Önde Olduğu Nokta #2: ClickUp Zihin Haritaları

ClickUp Zihin Haritaları kullanarak karmaşık, birbiriyle bağlantılı fikirleri net bir şekilde görselleştirin

ClickUp Zihin Haritaları'nı kullanarak beyin fırtınasını hızlıca eyleme dönüştürün —ekstra adımlar yok, parçalı iş akışları yok. Karmaşık, birbiriyle bağlantılı fikirleri haritalandırırken, herhangi bir düğümü izlenebilir bir göreve dönüştürün ve doğru ekip arkadaşına atayın.

Zihin Haritaları, proje iş akışlarını grafiklerle gösterme, içerik stratejilerini özetleme, takım yapılarını organize etme ve hatta bağlantılı görevler arasındaki bağımlılıkları görselleştirme için idealdir.

ClickUp Beyaz Tahtaları açık uçlu ve işbirliğine dayalıdır, serbest tartışmalar ve iş akışlarını görselleştirmek için idealdir. Zihin Haritaları ise yapılandırılmış ve hiyerarşiktir, fikirleri sistematik olarak ayrıştırmak için mükemmeldir.

💡 Profesyonel İpucu: Yeniden Düzenle seçeneği ile dağınık zihin haritaları otomatik olarak yapılandırılmış iş akışlarına yeniden düzenlenir, böylece öncelikleri izlemek ve uygulamayı kolaylaştırmak kolaylaşır.

3. ClickUp'ın Üstünlüğü #3: ClickUp Belgeleri ve ClickUp Brain

ClickUp Belgeler'i kullanarak belgeler üzerinde zahmetsizce işbirliği yapın ve belgeleri yönetin

Belgeleme için Notion'a güvenenler için ClickUp Docs daha akıllı bir alternatif sunar.

ClickUp Belgeleri, kullanıcıların belgeleri doğrudan görevlere bağlamasına, eylem öğelerini gömmelerine ve hatta AI destekli aramayı kullanarak doğru bilgileri anında bulmasına olanak tanıyarak, bilgilerin kaybolması gibi yaygın sorunları ortadan kaldırır.

ClickUp Brain'e herhangi bir soru sorun, çalışma alanınızdaki mevcut bilgileri analiz ederek size içgörüler sunacaktır

💡 Profesyonel İpucu: Markanızı yeniliyorsanız, dağınık belgelerin sizi yavaşlatmasına izin vermeyin. ClickUp'ın Bilgi Bankası Şablonu, tüm marka yönergelerini, SSS'leri ve kaynakları tek bir yerde tutar, böylece herkes ilk günden itibaren aynı sayfada kalır.

Ancak ClickUp'ın AI'sı sadece arama yetenekleriyle tanınmaz; ClickUp Brain, yaratıcı sürece de büyük katkı sağlar.

Bir tasarım ekibinin marka yenileme için beyin fırtınası yaptığını hayal edin. Milanote'da, renk paletleri, tipografi ve referanslar içeren görsel olarak ilham verici bir pano oluşturabilirler.

Peki sonra ne olacak? Birinin bu fikirleri manuel olarak bir proje planına dönüştürmesi gerekiyor. Notion, yapılandırılmış proje belgeleri oluşturmada yardımcı olabilir, ancak fikirleri gerçek görevlerle ilişkilendirmek için yine manuel girişe ihtiyaç duyar.

Ancak ClickUp Brain tüm süreci otomatikleştirir:

Basit komutlarla otomatik olarak görevler oluşturur, sahipler atar ve son tarihler ayarlar

İçerik iyileştirmeleri önerir, geri bildirimleri özetler ve son rötuşları yapılmış taslaklar oluşturur

Son olarak, geçmiş araştırmalardan içgörüler toplar, rekabetçi karşılaştırmalar oluşturur ve pozisyon ayarlamaları önerir

ClickUp Brain'i kullanarak yorumlardan, durum değişikliklerinden, yeni alt görevlerden ve önemli proje güncellemelerinden anahtar güncellemeleri hızla özetleyin

4. ClickUp'ın Avantajı #4: ClickUp Not Defteri

ClickUp Notepad kullanarak notları özetler, son tarihler ve öncelikler ile eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

Ayrıca, hızlı düşüncelerinizi ve yapılacak işlerinizi not almak için basit ama güçlü bir araç olan ClickUp Notepad da mevcuttur.

Bağımsız not alma uygulamalarının aksine, görev yönetimi ile doğrudan entegre olur. Bu, kullanıcıların hızlı bir notu saniyeler içinde son tarihler ve atanan kişilerle birlikte tam teşekküllü bir göreve dönüştürebileceği anlamına gelir.

💡 Profesyonel İpucu: Dağınık notlarla boğuluyorsanız, not almada AI'yı kullanmayı öğrenmek anında görsel düzenleme, akıllı özetler ve hiçbir detayın kaçmaması için size yardımcı olabilir.

5. ClickUp'ın 5. Avantajı: ClickUp Görevleri

ClickUp Görünümleri, takımın iş yükünü görselleştirmenize, kapasite sınırları belirlemenize ve kaynakları verimli bir şekilde tahsis etmenize yardımcı olur

Görev yönetiminden bahsetmişken, ClickUp özel görev görünümleriyle Notion'dan bir adım önde.

Notion, kullanıcıların görev veritabanlarını manuel olarak oluşturmasını gerektirirken, ClickUp Görevleri Kanban, Liste, Gantt ve Takvim görünümlerinde kullanıma hazır olarak görselleştirilebilir, böylece takımlar ekstra kurulum süresi ve zahmeti olmadan farklı perspektifler arasında geçiş yapabilir.

📖 Ayrıca okuyun: Zoom ve ClickUp için Ücretsiz Etkileşimli Beyaz Tahta Şablonları

6. ClickUp'ın Avantajı #6: ClickUp AI Notetaker

ClickUp AI Notetaker kullanarak toplantıları AI ile anında transkripsiyonlayın

Notion ve Milanote dokümantasyon için harikadır, ancak toplantılar söz konusu olduğunda ClickUp'ın AI Notetaker'ı rakipsizdir.

Gününüzü bir görüşmeden diğerine koşarak geçiriyorsanız, karışıklık, kaybolan ayrıntılar ve toplantının kendisinden daha fazla zaman alan takip e-postalarına aşina olmalısınız. Başka araçlar denemiş olabilirsiniz, ancak bunlar genellikle yetersiz kalır.

Otter. ai ve Fireflies gibi araçların aksine, ClickUp AI Notetaker toplantılarınızı kaydetmekle kalmaz, notlarınızı işinizin geri kalanıyla da bağlantılandırır.

Yerleşik AI ile transkriptleri arayabilir, eylem öğelerini çıkarabilir ve bunları doğrudan projelere senkronize ederek ek iş yükü olmadan takımınızın uyumlu çalışmasını sağlayabilirsiniz. Edinin:

Otomatik transkripsiyonlar ve özetler

Anında görev oluşturma

Belgelerle sorunsuz entegrasyon

En iyi yanı ise, uygulamalar arasında geçiş yapmanıza gerek olmamasıdır. ClickUp, Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams ile entegre olduğundan, toplantı notlarını, görevleri ve tartışmaları tek bir merkezi çalışma alanında tutabilirsiniz.

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %37'si, eylem öğelerini izlemek için takip notları veya toplantı tutanakları gönderirken, %36'sı hala diğer parçalı yöntemlere güveniyor. Kararları kaydetmek için birleşik bir sistem olmadan, ihtiyacınız olan anahtar bilgiler sohbetler, e-postalar veya elektronik tablolarda kaybolabilir. ClickUp ile tüm görevleriniz, sohbetleriniz ve belgelerinizdeki konuşmaları anında eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilir ve hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlayabilirsiniz.

Fikirler Notion'dan daha fazlasına ihtiyaç duyar — ClickUp onları gerçeğe dönüştürür

Milanote'un görsel yaratıcılığını ve Notion'un yapılandırılmış organizasyonunu kapsamlı bir şekilde inceledik, ancak ikisini sorunsuz bir şekilde birleştirme konusunda ClickUp en iyisi.

ClickUp, beyin fırtınası için Beyaz Tahtalar, stratejik planlama için Zihin Haritaları, bilgi paylaşımı için Belgeler ve fikirleri hayata geçirmek için yapay zeka destekli otomasyonu tek bir platformda birleştirir.

ClickUp, süreçlerinizi, hedeflerinizi vb. görselleştirmek için araçlara sahiptir. İşbirliği içinde çalışmanın zirvesidir ve özellikle Beyaz Tahta Görünümü'nün eklenmesiyle bu konuda daha da gelişmiştir.

ClickUp, süreçlerinizi, hedeflerinizi vb. görselleştirmek için araçlara sahiptir. İşbirliği içinde çalışmanın zirvesidir ve özellikle Beyaz Tahta Görünümü'nün eklenmesiyle bu konuda daha da gelişmiştir.

Neden birden fazla araç arasında geçiş yapasınız? ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve daha akıllı bir iş yapma deneyimi yaşayın!