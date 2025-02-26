Bear ve Obsidian: Not Alma ve Bilgi Yönetimi için Hangisi Daha İyi?

Geçici düşüncelerinizi not alırken veya iş akışlarını gösterirken, doğru not alma uygulaması, anahtar bilgileri anında yakalarken büyük fark yaratır.

Not alma yazılımlarında iki güçlü rakip olan Bear ve Obsidian'ı karşılaştırın. Bear, minimalist tasarımı ve kolay kullanımıyla kullanıcıları kendine çekiyor. Obsidian ise benzersiz bir yapı ve özelleştirme seçenekleri sunuyor. Her ikisi de ortak bir hedefe hizmet etse de, aynı değiller.

Doğru seçimi yapmanıza yardımcı olmak için Bear ve Obsidian'ı ayrıntılı bir şekilde karşılaştırıyoruz. İki uygulamayı karşılaştırırken (ve her ikisine de güçlü bir alternatif sunarken) okumaya devam edin!

Bear nedir?

via Bear

Bear, estetik tasarımlı, düzenli bir not alma uygulamasıdır. Kullanıcıların düşüncelerini sorunsuz bir şekilde yakalamasına, düzenlemesine ve iyileştirmesine olanak tanır.

Bear, temiz bir arayüz ve sağlam düzenleme araçları sunar; not alma stratejisinde sadelik ve minimalizme değer verenler için mükemmeldir.

İster beyin fırtınası yapın, ister düşüncelerinizi günlüğünüze yazın, ister görevleri yönetin, Bear yaratıcı süreçlerinize uyum sağlar. Bu da onu yazarlar, öğrenciler ve profesyoneller arasında favori yapar!

🧠 İlginç Bilgi: Bear, İtalya'nın Parma kentinde üç geliştirici-tasarımcı (ve arkadaş) tarafından kurulan Shiny Frog şirketi tarafından piyasaya sürüldü!

Bear özellikleri

Bear uygulamasının bazı anahtar özellikleri şunlardır:

Markdown desteği

via Bear

Bear, kullanıcılara sözdizimini kullanarak metni zahmetsizce biçimlendirmelerine olanak tanıyan güçlü markdown desteği sunar. Metni yazıp kalınlaştırarak veya farklı renklerle vurgulayarak okunabilirliği artırabilirsiniz.

Bu, ek araçlara bağlı kalmadan not almayı verimli ve görsel olarak çekici hale getirir.

Etiketleme ve düzenleme

Notlarınızı başkalarıyla paylaşmak mı istiyorsunuz? Bear'ın basit hashtag sistemi, Bear'da notları kolayca saklamanızı, düzenlemenizi ve geri getirmenizi sağlar. Ayrıca, iç içe etiketler, uygulamanın içeriği etkili bir şekilde yapılandırma yeteneğini geliştirir.

Notlar arası bağlantı

Bilgilerinizin izole olması gerekmez. Bear, notları birbirine bağlayarak düşüncelerinizi ve fikirlerinizi düzenlemek için akıcı, birbirine bağlı bir ağ oluşturmanıza olanak tanır. Platform, diğer notlara referans vermek için wiki bağlantıları veya takma adlar için seçenekler sunar.

Ayrıca, bu notlar içindeki belirli bölümlere bağlantı verin veya bağlantı vermek için not başlıklarını kullanın.

Temalar ve özelleştirmeler

via Bear

Bear, zengin temalarıyla uygulamanızın görünümünü ve hissini değiştirmenize olanak tanır. Bunlar, farklı zevklerinize hitap ederek, markalı ve görsel olarak hoş bir deneyim için çalışma alanını kişiselleştirmenize olanak tanır.

Ücretsiz hesapla üç standart tema elde edersiniz: kırmızı grafit, yüksek kontrast ve koyu grafit. Bear Pro hesabıyla notlarınızı görüntülemek için Olive Dunk ve D. Boring gibi temaları veya diğer birçok temayı kullanın.

Zengin medya desteği

Bear ile içerik metin şeklinde olmak zorunda değildir. Notlara resim, kod parçacıkları ve hatta ek dosya ekleyebilirsiniz, bu da onu çeşitli kullanım durumları ve not alma stratejileri için ideal hale getirir.

Bear fiyatlandırması

Ücretsiz

Bear PRO: Aylık 2,99 $

➡️ Daha Fazla Bilgi: Not Alma için En İyi Bear Uygulaması Alternatifleri

Obsidian nedir?

via Obsidian

Obsidian, notları birbiriyle bağlantılı bir fikir ağına dönüştüren bir bilgi yönetim sistemidir. Bear gibi, Markdown'un esnekliğine sahiptir ve içerdiği bilgilere yapı ve özelleştirme olanağı sunar.

Obsidian, içeriğin kendisinden çok notları birbirine bağlamaya odaklanır. İster öğrenci ister araştırmacı olun, verimliliğinizi artırmak istiyorsanız Obsidian şablonları, ihtiyaçlarınıza uygun bilgi tabanlarını kolayca oluşturmanıza olanak tanır.

🧠 İlginç Bilgi: Obsidian'ı yaratmanın yanı sıra, kurucular Shida Li ve Erica Xu, Dynalist'i de geliştirmiştir!

Obsidian özellikleri

Obsidian'ın bazı anahtar özellikleri şunlardır:

Çift yönlü bağlantı

Obsidian, kullanıcıların fikir haritalama ve gelişmiş bilgi yönetimi için birbirine bağlı notlardan oluşan bir ağ oluşturmasına olanak tanıyan çift yönlü bağlantı özelliği ile öne çıkıyor.

Grafik Görünüm

via Obsidian

Obsidian'daki Grafik Görünümü, tüm bağlantılı notların görsel bir tasvirini sunar. Bu, kullanıcıların diğer notlar arasındaki ilişkileri keşfederken bilgi ağında sezgisel olarak gezinmelerine yardımcı olur.

Obsidian Publishing

via Obsidian Publish

Obsidian Publish, birbiriyle bağlantılı içeriklerinizi hayata geçirmenizi sağlar. En harika yanı, Publish sitenizi olduğu gibi korurken notlarınız üzerinde başkalarıyla işbirliği yapabilmenizdir.

Yayınlama hızlıdır; masaüstü veya mobil cihazınızda sadece birkaç tıklama ile sayfanızı yayınlayabilirsiniz.

Topluluk eklentileri

Obsidian'ın topluluk eklentileri, kapsamlı özelleştirme olanağı sunar. Bu eklentiler, gelişmiş biçimlendirme araçlarından diğer verimlilik sistemleri ve uygulamalarıyla entegrasyonlara kadar geniş bir aralıkta yer alır. 2000'den fazla eklenti ile içeriğiniz okuyucular için daha sürükleyici ve çekici hale gelebilir.

Markdown tabanlı düzenleme

Temel olarak, Obsidian'daki notlar markdown'lara dayanır. Bu tasarım, notları yönetme ve dışa aktarma konusunda basitlik, uyumluluk ve şeffaflık sağlar. Çeşitli düzenleyici görünümlerini ve modlarını* kullanarak notlarınızı düzenleme ve önizleme şeklini kişiselleştirin.

Obsidian fiyatlandırması

Kişisel kullanım: Sonsuza kadar ücretsiz

Ticari kullanım: Yıllık 50 $/kullanıcı

Senkronizasyon (eklenti): Aylık 4 $/kullanıcı

Yayınla (eklenti): Aylık 8 $/kullanıcı

Catalyst (beta): 25 $+ (tek seferlik ödeme)

➡️ Daha Fazla Bilgi: Obsidian'ın En İyi 13 Alternatifi

Bear ve Obsidian: Özellik Karşılaştırması

Yukarıdakilerden, Bear ve Obsidian'ın bir dizi özellik sunarak mükemmel bilgi ve belge yönetim yazılımları olduğu açıktır. Şimdi, çeşitli parametrelere göre ikisinin birbirine karşı performansını karşılaştıralım:

Giriş

Giriş, notlarınıza ayrıntılar eklemek için kullanılan farklı biçimler ve yöntemlerle ilgilidir.

via Bear

Bear metin girişi, dokunmatik giriş, stylus girişi (iPad için), mikrofon ve zengin medya içe aktarmalarını kabul eder.

Bu, metin, resim, eskiz, el yazısı ve sesli notlar kullanarak not alanlar için idealdir. Ancak, Bear el yazısını tanımadığından el yazısı eskiz olarak kabul edilir.

Obsidian, metin tabanlı not almayı yerel olarak destekler. Ancak, yerel olarak veya çevrimiçi olarak depolanan görüntü dosyalarına tıklanabilir bağlantılar ekleyerek görüntüleri gömebilirsiniz.

🏆 Kazanan: Bear, farklı giriş biçimlerini (metin, eskiz, görüntü vb.) yerel olarak desteklediği için burada kazanan oldu.

🔍 Biliyor muydunuz? Araştırmalar, uzun notlar alanların dizüstü bilgisayar kullananlara göre %3,5 daha iyi performans gösterdiğini ortaya koymuştur.

Organizasyon

Notlarınızı düzenlemek, optimum verimliliği sürdürmek için anahtardır. Bu amaçla, önemli bilgilere kolayca erişilebilen yapılandırılmış bir sisteme ihtiyacınız vardır.

Bear, kullanıcıların hashtag'ler ve iç içe etiketler kullanarak birden fazla notu düzenlemelerine olanak tanıyan basit ama etkili bir etiketleme sistemi kullanır.

Bu, notları kategorilere ayırmayı ve aralarında kolayca gezinmeyi kolaylaştırır. Hızlı kategorize etmek için doğrudan Bear Notes içinde satır içi etiket özelliğini de kullanabilirsiniz.

via Obsidian

Obsidian, kasa ve klasör sistemleri ile organizasyonu iyileştirir. Her kasa, farklı projeleri ve bilgi alanlarını bölümlere ayırmak için ideal olan bağımsız bir çalışma alanıdır.

Geri bağlantı ve çift yönlü bağlantı özelliği, dinamik bir fikir ağı oluşturarak karmaşık ve birbiriyle ilişkili bir bilgi tabanı oluşturmak için idealdir.

🏆 Kazanan: Obsidian, Obsidian Vault'un sunduğu çok yönlülüğü ve gelişmiş organizasyon sağlayan ağ bağlantı kapasitesi ile birincilik tacını kazandı.

Biçimlendirme

Etkili bir biçimlendirme sistemi, kullanıcıların işlevsellik ve görsel çekiciliği dengeleyen notlar oluşturmasına olanak tanır. Bu denge, notların daha kolay anlaşılmasını ve gözden geçirilmesini sağlar.

via Bear

Bear, gelişmiş Markdown desteği sunar. Metinleri başlıklar, listeler, onay kutuları ve satır içi biçimlendirme ile zahmetsizce biçimlendirir. Obsidian, benzer bir Markdown tabanlı yaklaşım izler, ancak bu işlevselliği eklentiler ve kısayollarla genişletir.

Bu, biçimlendirmede daha fazla özelleştirme olanağı sağlar. Bear veya Obsidian kullanıyor olsanız da, not alma şablonları, benzer veya tekrarlanan notlar oluştururken zamandan ve çabadan tasarruf ederken içeriği tutarlı bir şekilde biçimlendirmenize olanak tanır.

🏆 Kazanan: Beraberlik. Bear ve Obsidian, mükemmel Markdown desteği sunar; Bear basitlik, Obsidian ise esneklik sunar, seçim sizin.

🔍 Biliyor muydunuz? Not almak için kullandığınız yazı tipleri, notların okunabilirliğini doğrudan etkiler. Kural olarak, maksimum okunabilirlik için 11pt veya 12pt boyutunda sans-serif yazı tiplerini (Arial veya Calibri gibi) tercih edin.

Bağlantı

Notlarınıza erişmek için birden fazla cihaz kullanıyorsanız veya uzaktaki takımlarla işbirliği yapıyorsanız, bağlantı anahtar bir husustur.

Bear, notları iCloud üzerinden otomatik olarak senkronize ettiği için Mac ve iOS cihazlar için mükemmel bir not alma uygulamasıdır. iPhone, iPad ve hatta Apple Watch'u düşünün! Bu, onu Apple ekosistemi için ideal hale getirir. Ancak, bu özellik, çapraz platform gereksinimleri olan kullanıcılar için bir sınırlama olabilir.

Obsidian, ücretli bir eklenti olarak yerel depolama ve isteğe bağlı senkronizasyon sunar. Bu özellik, çevrimdışı çalışmanıza, notlarınıza birden fazla cihazdan erişmenize ve verileriniz üzerinde kontrol sahibi olmanıza olanak tanır.

Obsidian mobil uygulaması Android ve iOS'ta mevcuttur. Daha da önemlisi, eklentiler ve Grafik Görünümü dahil olmak üzere web sürümünün sunduğu işlevlerin çoğunu korur.

🏆 Kazanan: Obsidian, çevrimdışı işlevselliği ve birden fazla cihazla uyumluluğu ile öne çıkıyor.

Görsel gezinme

Görsel gezinme, notlarda belgelenen temel fikirlerin ve bunlar arasındaki ilişkilerin genel bir görünümünü sunar. Bu özellik, bilgi yönetimi için özellikle değerlidir.

Temiz ve minimalist arayüzü ile Bear, doğrusal navigasyona odaklanır. Bu, notlar arasındaki ilişkileri gösteren görsel haritalar veya grafikler içermediği anlamına gelir. Obsidian, etkileşimli Grafik Görünümü ile bu alanda mükemmeldir.

Kullanıcıların notları bağlantılı bir web olarak görselleştirmelerine olanak tanır, bu da beyin fırtınası yapmak, araştırma yapmak ve karmaşık fikirleri düzenlemek için mükemmeldir.

🏆 Kazanan: Obsidian, birbiriyle bağlantılı notları veya fikirleri keşfetmek için sezgisel bir yol sunan Grafik Görünümü ile.

Dışa Aktarma Seçenekleri

Farklı biçimlerde dışa aktarma seçenekleri, bilgileri paylaşma veya verilerinizi yedekleme yeteneklerinizi belirler.

Bear, notları TXT, TextBundle, RTF ve Markdown gibi çeşitli biçimlerde dışa aktarmanıza olanak tanır. Dışa aktarma işlevi basittir ve notlarınızı paylaşılabilir bir biçime dönüştürmeyi kolaylaştırır.

Bear PRO, JPG, HTML, PDF, DOCX ve ePUB biçimlerinde dışa aktarma olanağı sunar. Buna karşılık Obsidian, yalnızca Markdown ve düz metin biçimlerinde dışa aktarmayı destekler.

🏆 Kazanan: Obsidian, birbiriyle bağlantılı notları veya fikirleri keşfetmek için sezgisel bir yol sunan Grafik Görünümü ile.

Özelleştirme

Özelleştirmeler, kullanıcıların not alma uygulamasını iş akışlarına veya kişisel tercihlerine göre ayarlamasına olanak tanır.

Bear, notlarınızı ve içeriklerini görsel olarak özelleştirmek için bir dizi tema ve yazı tipi seçeneği sunar.

Öte yandan Obsidian, topluluk tarafından geliştirilen eklentiler, temalar ve komut dosyaları ile kapsamlı özelleştirme seçenekleri sunar. Bunlar, çevrimiçi yapışkan notlardan etkileşimli grafiklere kadar uygulamayı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmenize olanak tanır.

🏆 Kazanan: Obsidian, kapsamlı bir eklenti ekosistemi tarafından desteklenen yüksek özelleştirme yetenekleri ile.

Güvenlik

Her notun özünde, korunması gereken veriler bulunur. Hassas veya gizli bilgilerle çalışırken notlarınızın gizliliğini ve güvenliğini sağlamak daha da önemlidir.

Bear, tek tek notları şifreler ve kullanıcıların belirli notları bir parola veya biyometrik kimlik doğrulama ile kilitlemelerine olanak tanır. Bu özellik, hassas bilgiler için ekstra bir güvenlik katmanı sunar.

Obsidian'da yerleşik şifreleme yoktur, ancak tüm notlarınız yerel olarak saklanır. Bu, notlar harici sunucularda saklanmadığı için verileriniz üzerinde daha fazla kontrol sağlar ve güvenlik ile gizliliği güçlendirir.

🏆 Kazanan: Beraberlik. Bear not düzeyinde şifreleme sunarken, Obsidian'ın yerel depolama alanı veri gizliliğini sağlar. Seçim, güvenlik gereksinimlerinize bağlıdır.

İşbirliği

Takım olarak notları paylaşmanız ve üzerinde çalışmanız gerekiyorsa işbirliği gereklidir.

Bear, öncelikle bireysel kullanım için tasarlanmış olduğundan, gerçek zamanlı işbirliği özelliği yoktur. Notları yalnızca kopyala-yapıştır veya dışa aktarma işlevleriyle paylaşabilirsiniz.

via Obsidian

Obsidian, Git gibi sürüm kontrol sistemleriyle entegre olan paylaşılan kasalar (klasörler) aracılığıyla işbirliğine olanak tanır. Bu tür bir çözüm, işbirliğine dayalı iş akışlarını destekler.

🏆 Kazanan: Obsidian, paylaşılan klasörler ve sürüm kontrol sistemleriyle entegrasyonlar veya eklentiler gibi geçici çözümler aracılığıyla işbirliğini kolaylaştırabilirsiniz.

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Reddit'te Bear ve Obsidian karşılaştırması

Bear ve Obsidian'ı karşılaştırırken Reddit kullanıcıları pek çok şey söylüyor.

Bear kullanıcıları, sezgisel tasarımı ve kullanım kolaylığını sık sık övüyor ve bu da onu fikirlerini hızlıca not almak isteyen yazarlar ve öğrenciler için ideal hale getiriyor. İşte bir kullanıcının Bear uygulaması hakkında söyledikleri:

Bear'ı kullanıyorum çünkü hafif, basit ve çok sınırlı süslemelere sahip. Her şeyi düzenli ve kolay bulunabilir tutmamı sağlayan iyi bir etiket sistemi geliştirdim. Bear 2.0'da tabloların eklenmesiyle, hem işim hem de kişisel hayatım için ihtiyacım olan her şeye sahip oldu. Kısacası, ihtiyacım olan her şeyi sunuyor ve fazladan hiçbir şey yok.

Bear'ı kullanıyorum çünkü hafif, basit ve çok sınırlı süslemelere sahip. Her şeyi düzenli ve kolay bulunabilir hale getirmemi sağlayan iyi bir etiket sistemi geliştirdim. Bear 2.0'da tabloların eklenmesiyle, hem işim hem de kişisel hayatım için ihtiyacım olan her şeye sahip oldu. Kısacası, ihtiyacım olan her şeyi sunuyor ve fazladan hiçbir şey yok.

Ancak, başka bir kullanıcı şu yorumu ekliyor:

Bear şunlar için uygun DEĞİLDİR: Paylaşılması gereken notlar (tabii ki) iPhone'unuzda aramanız gerekebilecek her şey (iOS'ta not içinde arama yapamazsınız) Web kesme veya bağlantı kaydetme (makalelere ve benzerlerine bağlantıları Apple Notes'a kaydetmeyi çok daha fazla tercih ederim)

Bear şunlar için uygun DEĞİLDİR: Paylaşılması gereken notlar (açıkçası) iPhone'unuzda aramanız gerekebilecek her şey (iOS'ta bir not içinde arama yapamazsınız) Web kesme veya bağlantı kaydetme (makalelere ve benzerlerine bağlantıları Apple Notes'a kaydetmeyi çok daha fazla tercih ederim)

Obsidian'a gelince, Reddit kullanıcıları şu özellikleri için övgüde bulunuyor:

Düz metin, standart markdown, .md dosyaları Özelleştirilebilir; kod yazmayı bilmeseniz bile ihtiyaçlarınıza, tercihlerinize ve zevklerinize göre şekillendirebilirsiniz Çok yönlü; atomik notlardan uzun metinlere kadar, gerektiğinde standart paragraflar ve ana hatlar halinde yazabilirsiniz Büyük, dostane ve destekleyici topluluk

Düz metin, standart markdown, .md dosyaları Özelleştirilebilir; kod yazmayı bilmesem bile ihtiyaçlarıma, tercihlerime ve zevklerime göre şekillendirebilirim Çok yönlü; atomik notlardan uzun metinlere kadar, gerektiğinde standart paragraflar ve ana hatlar halinde yazabilirim Büyük, dostane, destekleyici topluluk

Başka bir kullanıcı da aynı görüşü paylaşıyor ve bu listeye şunları ekliyor:

Benzer şekilde, Sahiplik: Sabit sürücümdeki düz metin dosyaları. Çapraz platform kullanılabilirliği. Genişletilebilirlik — Başlangıçta bir faktör değildi, ancak bu Obsidian'ı kullanmayı keyifli hale getiriyor.

Benzer şekilde, Sahiplik: Sabit sürücümdeki düz metin dosyaları. Çapraz platform kullanılabilirliği. Genişletilebilirlik — Başlangıçta bir faktör değildi, ancak bu özellik Obsidian'ı kullanmayı keyifli hale getiriyor.

Bu, kullanıcıların bu konuda herhangi bir şikayeti olmadığı anlamına gelmez. İşte bu listenin en üstünde yer alan özellikler:

Biraz denedim ve şunu fark ettim: kod yazmayı bilmediğim için, işlevlerin çoğunu kullanamayacağım. Kötü amaçlı kodlara karşı koruma olmadığı için eklentilere daha dikkatli olmam gerekecek – biçimlendirme öğrenmesi zaman alıyor (markdown ve sonra yapabileceğiniz diğer şeyler) ve çok da güzel görünmüyor – özellikle çirkin klasör ve not listesi – bağlantı ve geri bağlantı özelliği harika.

Biraz denedim ve şunu fark ettim: kod yazmayı bilmediğim için, işlevlerin çoğu benim için kullanılamayacak. Kötü amaçlı kodlara karşı koruma olmadığı için eklentilere daha dikkatli olmam gerekecek – biçimlendirme öğrenmesi biraz zaman alıyor (markdown ve sonra yapabileceğiniz diğer şeyler) ve çok da güzel görünmüyor – özellikle çirkin klasör ve not listesi – bağlantı ve geri bağlantı özelliği harika.

ClickUp ile tanışın — Bear ve Obsidian'a en iyi alternatif

Bear ve Obsidian rekabetini kızıştırırken, her iki aracı da gölgede bırakan bir girdi sunuyoruz!

Evet, bilgi yönetimi ve not alma için ClickUp'ı kullanmaktan bahsediyoruz. ClickUp, not almayı eğlenceli hale getirmek için basitlik, çok yönlülük ve en son özellikleri bir araya getirir.

İster bireysel ister dağıtılmış bir takım olun, ClickUp gereksinimlerinize uyum sağlar ve tüm bilgileriniz ve ilgili iş akışlarınız için birleşik bir platform oluşturur. ClickUp'ın nasıl lider olduğunu bir göz atalım.

Eskiden yazılı notlarımla yaşıyordum, ancak ClickUp'ı iki gün değerlendirdikten sonra, bunun benim için doğru çözüm olduğunu anladım

Eskiden yazılı notlarımla yaşıyordum, ancak ClickUp'ı iki gün değerlendirdikten sonra, bunun benim için doğru çözüm olduğunu anladım

ClickUp'ın 1 Numaralı Avantajı: ClickUp AI Notetaker

ClickUp'ın AI Notetaker, toplantı tartışmalarını eyleme geçirilebilir sonuçlara dönüştürmek için güçlü bir araçtır ve toplantıların verimliliği engellemek yerine artırmasını sağlar.

Anahtar içgörüleri, kararları ve eylem öğelerini otomatik olarak yakalar ve tartışmaları devam eden projelere bağlayan açık, eyleme geçirilebilir özetler sağlayarak ş Akışını kolaylaştırır.

AI Notetaker, eylem öğelerini yakalar, bunları doğru kişilere atar ve hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlar. AI Notetaker'ın avantajları şunlardır:

Entegre dokümantasyon: Transkriptleri, ses dosyalarını ve özetleri gizli bir belgeye kaydedin ve kolayca başvurabilmek için ilgili toplantı notlarını etiketleyin

Otomatik görev oluşturma : Toplantılardaki eylem öğelerini anında izlenebilir, atanmış ClickUp görevlerine dönüştürerek hesap verebilirlik ve takip edilebilirlik sağlayın

Sohbet entegrasyonu: ClickUp AI'yı kullanarak özetleri ve eylem öğelerini doğrudan sohbet kanallarınıza otomatik olarak gönderin ve sorunsuz iletişim sağlayın

Takvim ve arama senkronizasyonu: Takviminizi arama notlarıyla birleştirerek tek bir deneyim yaşayın, önemli toplantılara öncelik verin ve diğer toplantılarla ilgili raporları otomatik olarak oluşturun

Aranabilir transkripsiyonlar: ClickUp içindeki herhangi bir toplantıyı kolayca arayabilmenizi sağlayan otomatik transkripsiyonlardan yararlanın, bilgilere hızlı erişim, görev oluşturma ve takım uyumu sağlayın

ClickUp'ın Birinci Avantajı #2: ClickUp Belgeleri

ClickUp Belgeleri üzerinden sorunsuz iş akışları için takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

ClickUp Docs, ayrıntılı bilgiler oluşturmak, üzerinde işbirliği yapmak ve yönetmek için tek adresli bir çözümdür. Bilgi merkezleri oluşturmak, uzun raporlar hazırlamak, proje ayrıntılarını düzenlemek, etkileşimli kontrol listelerini belgelemek ve daha fazlasını yapmak için mükemmeldir.

ClickUp Belgeleri kolayca paylaşılabilir. Bağlantıları paydaşlarla paylaşarak onları aynı sayfaya (kelimenin tam anlamıyla!) getirebilirsiniz. Gerçek zamanlı işbirliği sunarak, takımınızın sürüm geçmişini korurken aynı belge üzerinde çalışmasına olanak tanır.

Belge, tek bir doğru bilgi kaynağı oluşturmak için tüm terminaller arasında gerçek zamanlı olarak senkronize edilir. İçeriğinizi düzenlemek için medya ekleyebilir, görevleri bağlayabilir, etiketler ekleyebilir ve sayfaları iç içe yerleştirebilirsiniz.

ClickUp'ın Üstünlüğü #3: ClickUp Brain

ClickUp Brain kullanarak uzun notların özetlerini saniyeler içinde oluşturun

ClickUp Brain, bilgileri hızlı bir şekilde işleyerek, notları bulmanızı ve içgörüler elde etmenizi sağlayarak iş yükünüzü en aza indirgemeyi amaçlamaktadır.

ClickUp Brain, verimliliği yeni bir düzeye taşıyan sezgisel bir AI destekli asistandır. Belge oluşturmak, notları özetlemek, fikir üretmek ve çalışma alanınızı minimum çabayla düzenlemek için kullanabilirsiniz. Notunuzun başlığından ana hatlarına ve içeriğine kadar her şeyi oluşturun!

ClickUp'ın 4. Avantajı: ClickUp Proje Hiyerarşisi

ClickUp Hiyerarşi, notları, görevleri ve projeleri sezgisel ve sistematik bir şekilde düzenlemek için güçlü bir araçtır.

Bu özelliği kullanarak, iç içe klasörler, listeler ve alt görevler içinde yeni bir not düzenleyin ve tüm verilerinizi net ve hiyerarşik bir şekilde görün. Sorunsuz bilgi ve ilişki yönetimi için diğer notlar, görevler ve belgeler arasında ilgili öğeleri birbirine bağlayın.

İhtiyaçlarınıza göre üst düzey ve ayrıntılı görev görünümleri ile belgeler arasında kolayca geçiş yapın. Bu, bilgilerin düzenlenmesini ve geri alınmasını kolaylaştırarak hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlar.

ClickUp'ın 5. Avantajı: ClickUp Bağlantılı Arama

Connected Search ile ClickUp'taki tüm notlarınızı arayın

ClickUp'ın Bağlantılı Arama özelliği, ihtiyacınız olanı anında bulmanıza yardımcı olur. Bağlantılı AI teknolojisini kullanarak tüm teknoloji yığınınızda entegrasyon sağlar ve ihtiyacınız olanı bulmanıza yardımcı olur.

Bağlantılı Arama, belge, not, yorum veya görev gibi bilgilere anında odaklanır. Arama sorgularınıza yanıt olarak bağlamsal sonuçlar üretmek için verilerinizdeki kalıpları ve ilişkileri akıllıca tanımlar.

Bu anlamlı sonuçlar yeterli değilse, Bağlantılı Arama, arama sonuçlarını sürekli olarak iyileştirmek için yinelemeli olarak öğrenir ve size daha da fazla zaman ve çaba tasarrufu sağlar!

ClickUp'ın 6. Avantajı: ClickUp Şablonları

ClickUp Şablonları, not alma ve bilgi yönetimi yolculuğunuza başlamak için harika bir yoldur. Kullanıma hazır ve tamamen özelleştirilebilir geniş bir ClickUp şablon kitaplığına erişebilirsiniz.

ClickUp'ın Günlük Notlar Şablonu burada mükemmel bir seçimdir. Hızlı not almak için tasarlanmıştır ve ekip arkadaşlarınızla işbirliği yapmanızı sağlar, böylece aciliyetine göre son teslim tarihlerini karşılayabilir ve işlerinizi takip edebilirsiniz!

ClickUp, kullanım durumunuza uygun birçok şablon seçeneği sunarak her türlü değişken için doğru araç olmasını sağlar!

ClickUp ile Notlarınızı ve Bilgi Tabanınızı Düzenleyin

ClickUp, Obsidian ve Bear arasında seçim yapmak, öncelikle not alma stratejiniz ve ş Akışı tercihlerinize bağlıdır.

Bear, Apple cihazlarda hızlı not almak için basitlik ve zarafeti ön planda tutan kullanıcılar için idealdir. Obsidian, gelişmiş bilgi yönetimi yetenekleri, güçlü markdown tabanlı bağlantılar ve özelleştirilebilir iş akışları ile öne çıkıyor.

ClickUp, Bear'ın basitliğini Obsidian'ın derinliği ve yetenekleriyle birleştirerek her ikisini de gölgede bırakır. AI Notetaker, Docs, Brain vb. gibi araçlarla not alma, görev yönetimi ve işbirliği için eşsiz bir çok yönlülük elde edersiniz. Bu, tek bir yerden fikir üretme, planlama, yönetme ve yürütme işlemlerini gerçekleştirebileceğiniz anlamına gelir.

ClickUp'ın not alma sürecinizi geleceğe hazır hale getirmenize nasıl yardımcı olduğunu merak mı ediyorsunuz? Şimdi kaydolun ve kendiniz deneyimleyin!