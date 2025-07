Bear ve Obsidian: Not Alma ve Bilgi Yönetimi için Hangisi Daha İyi?

Bear'ı kullanıyorum çünkü hafif, basit ve çok sınırlı süslemelere sahip. Her şeyi düzenli ve kolay bulunabilir tutmamı sağlayan iyi bir etiket sistemi geliştirdim. Bear 2.0'da tabloların eklenmesiyle, hem işim hem de kişisel hayatım için ihtiyacım olan her şeye sahip oldu. Kısacası, ihtiyacım olan her şeyi sunuyor ve fazladan hiçbir şey yok.