Google Slaytlar'a Seslendirme Ekleme

Google Slaytlar sunumunuz hazır — her slayt mükemmel görünüyor, içerik tam yerinde ve görseller dikkat çekici. Ama bir şey eksik.

Sunumunuzu prova ederken, sesiniz monoton geliyor.

Canlı anlatım genellikle garip duraklamalara, zamanlama uyumsuzluklarına ve gerçek zamanlı sunumun getirdiği strese neden olur. Arka plan gürültüsü veya kaybolan düşünceler de mesajınızı hızla rayından çıkarabilir.

Çözüm nedir? Önceden kaydedilmiş seslendirme. İlgi çekicidir, her ayrıntıyı ince ayarlamanıza olanak tanır, kötü ses kalitesini veya dikkat dağınıklığını önler ve slaytlarınızla uyumlu, akıcı bir performans sunmanıza yardımcı olur. Ayrıca, statik metinlerin sunamayacağı kişisel ve profesyonel bir dokunuş katar. Google Slaytlar'a seslendirme eklemeyi öğrenmek ve izleyicilerinizi baştan sona etkileyici bir sunumla büyülemek için okumaya devam edin! Bonus olarak, sunum iş akışlarınızı optimize etmek için ClickUp'ı da tanıtacağız.

Google Slaytlar'a Seslendirme Nasıl Eklenir?

Metin ve görseller harikadır, ancak etkileşim oluşturmada sınırlıdır. Aslında, Google Slaytlar, şık sunumlar oluşturmanıza yardımcı olacak çok çeşitli ücretsiz şablonlar sunar. Ancak seslendirme, fikirlerinizi daha samimi bir şekilde açıklayarak insani bir dokunuş katar. Kişilik katar, karmaşık fikirlerin daha kolay anlaşılmasını sağlar ve sunumunuza profesyonel bir hava katar.

Google Slayt'lara ses eklemek şu konularda yardımcı olur:

🎙️ Karmaşık kavramları sözlü açıklamalarla netleştirin

⏳ Tekrarlayan canlı anlatımlardan kaçınarak zaman kazanın

🔊 Sesli rehberliği tercih eden izleyiciler için erişilebilirliği artırın

💡 Profesyonel İpucu: Profesyonel bir sesli slayt sunumu tasarlarken üç temel unsura odaklanın: net slayt tasarımı, özlü içerik ve üstün ses kalitesi. Sunumlar için AI araçlarını kullanarak fikirlerinizi toplayabilir veya sunumun ana hatlarını oluşturabilirsiniz. Bu araçlar zaman kazanmanızı sağlar ve Google Slaytlar'a ses eklemeden önce içeriğinizi iyileştirmenize yardımcı olur.

Tarzınıza ve ihtiyaçlarınıza bağlı olarak, sesli anlatımınızı önceden kaydedebilir veya video ile birleştirebilirsiniz. Bunu iki basit yönteme ayıralım!

Yöntem 1: Önceden kaydedilmiş bir ses dosyası ekleyin

Sesinizi ayrı olarak kaydedin ve aşağıdaki adımları izleyerek mevcut slayt sunumuna ekleyin:

Adım 1: Metninizi hazırlayın

Kayıt düğmesine basmadan önce, söyleyeceklerinizi planlamak için biraz zaman ayırın.

Odaklanmak ve tüm anahtar noktaları ele almak için kısa bir senaryo veya taslak yazın

Jargon kullanmayın. Mesajınızı anlaşılır hale getirmek için basit ve anlaşılır bir dil kullanın

Kişisel bir hikaye veya izleyicilerinizin ilgisini çekecek bir anekdot ekleyerek izleyicilerinizle bağlantı kurun

Adım 2: Seslendirmenizi kaydedin

Google Slaytlar, her slayt için ayrı ses dosyaları gerektirir, bu nedenle kayıtlarınızı buna göre planlayın.

Ekran kayıt uygulamaları, ses düzenleme yazılımları (Audacity veya GarageBand gibi) veya hatta telefonunuzun ses kaydedicisini kullanın

Hemen mükemmelliği hedeflemeyin! Son kayda geçmeden önce tonunuzu, hızınızı ve netliğinizi ayarlamak için birkaç deneme kaydı yapın

💡 Profesyonel ipucu: Arka plan gürültüsünü ve kesintileri en aza indirmek için sessiz bir alanda kayıt yapın.

3. Adım: Kaydınızı kaydedin

Kaydı tamamladıktan sonra, dosyalarınızı düzenlemek için biraz zaman ayırın. Her dosyayı, karşılık geldiği slayta göre adlandırın (örneğin, Slayt 1 Giriş veya Slayt 3 Anahtar Noktalar gibi). Bu basit adım, sunumunuza ses eklerken size çok zaman kazandıracaktır.

Dosyalarınızı Google Slaytlar tarafından desteklenen bir biçimde (örneğin MP3 veya WAV) kaydedin. Aracınız bu biçimleri desteklemiyorsa, ücretsiz bir çevrimiçi dosya dönüştürücü kullanarak dönüştürün.

Adım 4: Dosyayı Google Drive'a yükleyin

Google Drive'ı açın ve sol üst köşedeki Yeni düğmesine tıklayın

Tek tek ses dosyalarını yüklemek için Dosya Yükle 'yi seçin veya tüm dosyalarınızı tek bir klasörde grupladıysanız Klasör Yükle 'yi seçin

Yüklendikten sonra dosyalar Drive'ınızda saklanacak ve Google Slides'ta kullanıma hazır hale gelecektir

💡 Profesyonel İpucu: Ses dosyalarınızı doğrudan Google Drive'a sürükleyip bırakın. Google, dosyaları otomatik olarak yükleyip seçtiğiniz konuma kaydeder.

Adım 5: Slaytınıza ses dosyalarını ekleyin

Google Slides sunumunuzu açın ve seslendirme eklemek istediğiniz slayta gidin

Üst menüden Ekle'yi tıklayın, ardından Ses'i seçin

slidesAI aracılığıyla

Google Drive'ınızdaki ses dosyalarının bir listesi görünecektir. Slayt için doğru dosyayı seçin ve Ekle'ye tıklayın

6. Adım: Oynatma ayarlarını özelleştirin

Slaytta, sesi önizlemek için bir mini oynatıcıyla birlikte bir hoparlör simgesi görünür. Simgeyi, içeriğin dikkatini dağıtmayacak şekilde hareket ettirebilirsiniz.

Sesi ekledikten sonra, sunumunuza uygun şekilde oynatma ayarlarını değiştirebilirsiniz:

Sesi senkronize edin: Başlangıç ve bitiş zamanlarını uygun şekilde ayarlayarak seslendirmenin slayt geçişlerinizle eşleştiğinden emin olun

Oynatma seçenekleri: Slayt görüntülendiğinde sesin otomatik olarak oynatılmasını mı yoksa tıklanarak başlatılmasını mı istediğinizi seçin

Ses seviyesi ayarı: Sunumun geri kalanını bastırmadan sesin net olmasını sağlamak için ses seviyesini ayarlayın

Döngü özelliğini etkinleştirin (isteğe bağlı): Bu özellik, arka plan müziği veya sesin tekrar edilmesi için kullanışlıdır

Hoparlör simgesini gizleme: Sunum sırasında daha temiz bir görünüm istiyorsanız, ayarlardan "Sunum sırasında simgeyi gizle" seçeneğini seçerek hoparlör simgesini gizleyebilirsiniz

💡 Profesyonel ipucu: Sunumdan önce ayarlarınızı test etmek ve son düzenlemeleri yapmak için oynatma önizlemesini kullanın.

Yöntem 2: Sesli ekran kaydı

Slaytlarınızı kusursuz bir video sunumuna dönüştürmek mi istiyorsunuz? Bu yöntem, çarpıcı görseller ve ikna edici sesli anlatımı bir araya getiren, daha geniş kitlelerle paylaşılabilen veya çevrimiçi olarak yüklenebilen şık bir video dosyası oluşturmak için mükemmeldir.

Adım 1: Sunumunuzu kaydedin

Bilgisayarınızı veya üçüncü taraf bir ekran kayıt aracını kullanarak sunumunuzu anlatırken kayda başlayın. Sunumunuzu tam ekran modunda başlatın, ardından kayda basın. Slaytlar arasında ilerlerken, sabit bir hızda konuşarak noktalarınızı net bir şekilde açıklayın.

Adım 2: Slaytlara video ekleyin

Kaydedilen her videoyu sunumunuzdaki ilgili slayta ekleyin.

Profesyonel bir görünüm için videoların yüksek kalitede ve slayt içeriğinizle doğru şekilde senkronize edildiğinden emin olun

Oynatma ayarlarını kullanarak videoların sunumunuz sırasında nasıl ve ne zaman görüneceğini kontrol edin

Belirli slaytlara tek tek video klipler eklemek isterseniz, kaydınızı sunumunuzun her bölümü için daha küçük kliplere bölün

Google Slaytlar'a Seslendirme Eklemenin Sınırlamaları

Seslendirmenizi slaytlarla senkronize etmek her zaman kolay olmayabilir. Uzun bir seslendirmeniz veya birden fazla ses klibiniz varsa, zamanlamayı manuel olarak ayarlamanız gerekir ve bu da biraz zaman ve sabır gerektirebilir.

Ve bu sadece zorluklardan biri. Seslendirme kayıt sürecini daha iyi planlayabilmeniz için dikkate almanız gereken birkaç sınırlama daha var.

Doğrudan ses kaydı yok

Bir web semineri sunumu hazırladığınızı hayal edin. Harici bir araç kullanarak sesinizi kaydediyorsunuz, ancak daha sonra küçük bir bölümü yeniden kaydetmeniz gerektiğini fark ediyorsunuz. Google Slaytlar dahili düzenleme fonksiyonuna sahip olmadığı için, harici bir kayıt aracı kullanmanız, değişikliği yapmanız ve dosyayı yeniden yüklemeniz gerekir.

Dosya boyutu sınırı

Google Slaytlar ses dosyalarını 100 MB ile sınırlar. Yüksek kaliteli ses veya uzun anlatımlar bu sınırı kolayca aşabilir. Sesi sıkıştırmanız gerekecek ve çok fazla sıkıştırma ses kalitesini etkileyebilir.

20'den fazla slayt ve ayrıntılı seslendirme içeren bilgilendirici eğitim modülleri oluşturmak istediğinizi varsayalım. Her slaytta uzun açıklamalar varsa, sesi sıkıştırmak sesin boğuk veya distorsiyonlu çıkmasına neden olabilir.

Sınırlı ses düzenleme seçenekleri

Ses dosyanız Google Slides'a yüklendikten sonra, yalnızca minimum düzeyde düzenleyebilirsiniz. Google Slides, otomatik oynatma veya ses seviyesi gibi temel ses biçimlendirme işlemlerine izin verir. Sesi kırpmanız, ince ayar yapmanız veya başka değişiklikler yapmanız gerekiyorsa, dosyayı yüklemeden önce ayrı bir araç kullanmanız gerekir.

Altyazılar her zaman tam olarak doğru olmayabilir

Google Slaytlar, seslendirmenize altyazı ekleme olanağı sunar, ancak altyazılar her zaman tamamen doğru olmayabilir. Aksanınız, ses tonunuz ve netliğiniz gibi faktörler, altyazıların söylediklerinizi ne kadar doğru yansıtacağını etkileyebilir. Uluslararası bir takıma sunum yapıyorsanız, altyazılar sözlerinizi yanlış yorumlayarak karışıklığa neden olabilir. Bu durum, teknik veya sektöre özgü terimler için özellikle sorun teşkil eder.

Yerleşik ekran kaydetme özelliği yok

Google Slides, sesinizi ve slaytlarınızı gerçek zamanlı olarak birlikte kaydetme özelliği sunmaz. Bunun yerine, sunumunuzu kaydetmek için üçüncü taraf bir ekran kaydedici kullanmanız ve ardından videoyu Google Slides'a ayrı olarak yüklemeniz gerekir. Bu yapılabilir, ancak biraz daha karmaşıktır.

ClickUp'ı Kullanarak Seslendirme ile İlgi Çeken Sunumlar Oluşturun

Dürüst olalım, sunumu sıfırdan başlatmak, özellikle de seslendirme içeren bir sunum, zor bir görev olabilir.

Fikirlerinizi şık ve tutarlı bir sunuma dönüştürmek zorlu bir iş gibi görünebilir, ancak doğru sunum araçlarıyla çok daha kolay hale gelir.

İşte burada ClickUp, iş için her şeyi yapan uygulama olarak devreye giriyor. Görevlerinizi, fikirlerinizi, belgelerinizi ve hatta sohbetlerinizi tek bir güçlü AI özellikli platformda bir araya getirir.

Boş bir slayta bakmak yerine, ClickUp Beyaz Tahtaları ile beyin fırtınası yapmaya başlayabilir, dağınık düşüncelerinizi yapılandırılmış bir hikayeye dönüştürebilirsiniz. ClickUp Belgeleri'ni kullanarak slaytlarınızın yanında taslağınızı hazırlayın ve her şeyi tek bir çalışma alanında düzenli tutun.

İşbirliği mi yapmanız gerekiyor? Görevleri atayın, yorumlar bırakın ve ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak takip edin, böylece hiçbir şey gözden kaçmasın. Sunumunuzda seslendirme varsa, ClickUp'ın yerleşik kayıt araçları size yardımcı olabilir.

ClickUp'ı kullanarak sunumunuzda nasıl senaryo yazacağınızı, kaydedeceğinizi ve takımınızla nasıl işbirliği yapacağınızı inceleyelim.

1. ClickUp Belgeleri'nde metninizi yazın

Her harika sunum, ilgi çekici bir hikaye ile başlar.

Yeni bir ürün için satış sunumu hazırladığınızı hayal edin.

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak sunum metninizi kolayca taslak haline getirebilir ve pazarlama ve satış takımlarınızla işbirliği yapabilirsiniz. Görevlerinizi Belgelere bağlayabilir ve ilgili takım arkadaşlarınıza "Slayt 4 için destekleyici istatistikler bul" veya "Slayt 2 için bu teknik terimi basitleştir" gibi eylem öğeleri atayabilirsiniz.

Herkes katılabilir, yorum bırakabilir ve gerçek zamanlı olarak değişiklik yapabilir, böylece kimse neler olup bittiğinden habersiz kalmaz.

Takımınızı yorumlarla etiketleyin ve ClickUp Belgelerinde onlara eylem öğeleri atayın

Fikirlerinizi şekillendirmek için yardıma mı ihtiyacınız var? ClickUp Brain'i kullanarak içerik oluşturun, üslubunuzu geliştirin veya senaryonuzun bazı bölümlerini daha ilgi çekici hale getirmek için yeniden yazın.

ClickUp Brain'i Ücretsiz Deneyin ClickUp Brain, sunumlarınız için sunumlar ve senaryolar oluşturmanıza ve düzenlemenize olanak tanır

2. Görsellerinizi planlayın

Senaryonuz hazır olduğunda, bir sonraki adım fikirleri görsellerle birleştirmektir. Belgelerinizi ClickUp Beyaz Tahtalar ile birleştirerek slayt fikirlerinizi taslak haline getirebilir ve bunları anlatımınızla eşleştirebilirsiniz.

Diyelim ki paydaşlar için bir proje yol haritası sunumu oluşturmak istiyorsunuz. Beyaz tahta kullanarak her slaytı zaman çizelgeleri, iş akışları ve anahtar dönüm noktaları gibi net görsellerle haritalandırın.

Fikirlerinizi yapışkan notlarla tasarlayın, bağlayıcılarla birbirine bağlayın, AI ile özel görüntüler oluşturun ve slaytlarınızı netlik için görsel olarak yapılandırın. Takımınızın önerilerini değerlendirin. Örneğin, pazarlama ekibi mesajları iyileştirebilir, satış ekibi ise müşterilerin sorunlarına çözümler ekleyebilir.

ClickUp Beyaz Tahtalar ile slaytlarınızın nasıl bir araya geleceğini görselleştirin ve şekillendirin

ClickUp, aynı anda birden fazla kişi arasında bilgi paylaşılması gerektiğinde ve farklı bakış açılarından aynı konu üzerinde çalışan farklı takımlar olduğunda her zaman çok iyi bir seçimdir.

Biraz daha yapılandırılmış bir şey mi tercih edersiniz?

ClickUp Beyaz Tahta Şablonları başlamak için harika bir yoldur. Farklı türdeki sunumlar, tanıtımlar, yol haritaları veya eğitim sunumları için önceden oluşturulmuş düzenler ile birlikte gelirler. İhtiyaçlarınıza göre düzenleyin, böylece her şeyi sıfırdan ayarlamak için zaman kaybetmenize gerek kalmaz.

Bir göreve bağlamak istediğiniz belirli bir fikriniz varsa, ClickUp Belgeleri'nden canlı kartları veya görevleri doğrudan Beyaz Tahta'ya yerleştirin.

📮ClickUp Insight: Çalışanların %92'si eylem öğelerini izlemek için tutarsız yöntemler kullanıyor ve bu da kararların kaçırılmasına ve uygulamanın gecikmesine neden oluyor. İster takip notları gönderiyor ister elektronik tablolar kullanıyor olun, süreç genellikle dağınık ve verimsizdir. ClickUp'ın Görev Yönetimi Çözümü, konuşmaları görevlere sorunsuz bir şekilde dönüştürerek takımınızın hızlı hareket etmesini ve uyumlu çalışmasını sağlar.

3. Slaytlarınızı düzenleyin

Diyelim ki yeni çalışanlar için bir eğitim sunumu hazırlıyorsunuz. Karışıklığı en aza indirmek için slaytlarınızı doğru sırayla dizmelisiniz.

ClickUp Sunum Şablonu ile slaytlarınızı düzenlemek çocuk oyuncağı.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Sunum Şablonunu kullanarak sunumunuzun her bir slaydını verimli bir şekilde düzenleyin

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Slaytlara tema atayın: Sunumunuzu "Şirket Genel Bakış", "Araçlar Genel Bakış" ve "Uyum Politikaları" gibi slaytlara bölün

Slaytları görsel olarak düzenleyin: Slaytları sürükleyip bırakarak birkaç tıklamayla daha iyi akış için yeniden düzenleyin

İlerlemeyi izleyin: "İşleniyor", "İncelemeye hazır" ve "Onaylandı" gibi Özel Durumlar sayesinde sunumunuzun hangi aşamada olduğunu her zaman bilirsiniz

Gerçek zamanlı işbirliği yapın: Takım üyelerine görselleri sonlandırma, sesli anlatım ekleme veya belirli slaytlar hakkında geri bildirim toplama görevleri atayın. Anahtar noktaları hatırlamak için her slayta notlar ekleyebilir ve ilerlemeyi izlemek için Özel Durumlar özelliğini kullanabilirsiniz. Yorum özelliği, aynı alan içinde geri bildirim toplamanızı sağlar.

4. ClickUp Clips ile etkileşimi artırın

ClickUp sesli anlatımları doğrudan kaydetmez, ancak ses kliplerini kaydetmenize, göndermenize ve transkripsiyonunu yapmanıza olanak tanır. Bu klipler, manuel olarak silinmedikçe çalışma alanınızda süresiz olarak saklanır.

Görev yorumlarına ses klipleri kaydetmek için, sesli not bırakmak istediğiniz göreve gidin ve kaydı başlatmak için yorum bölümündeki mikrofon simgesine tıklayın. Mobil uygulamada, görevin sağ üst köşesindeki Etkinlik sekmesine erişebilir, Güncelleme gönder seçeneğine dokunabilir ve ardından kaydı başlatmak için yorum düzenleyicideki mikrofon simgesine dokunabilirsiniz.

Sesli mesajı kaydettikten ve gönderdikten sonra, ClickUp sesli mesajınızın transkripsiyonunu gösterme seçeneği de sunar.

ClickUp'ta tüm Klipleriniz için otomatik transkripsiyonlar alın

ClickUp Clips'i kullanarak sunumunuzu seslendirerek doğrudan kaydedebilirsiniz. Clips, web kameranız ve sesiniz olsun ya da olmasın ekranınızı gerçek zamanlı olarak yakalamanızı sağlar. ClickUp Clips, ekran kayıtlarınızı metne dönüştürür, böylece ekip arkadaşlarınız sunumunuzun belirli bölümlerini kolayca arayabilir ve inceleyebilir.

💡Profesyonel İpucu: Clips'i sunumunuzu geliştirmek için kullanabileceğiniz başka bir yol mu arıyorsunuz? Bir ürün demosu veya eğitim videosu oluşturduğunuzu varsayalım. Her bir özelliğin nasıl çalıştığını açıklayan bir ekran kaydı yapın. Geri bildirim almak için takımınızla paylaşın ve belirli zaman damgalarına doğrudan yorum yapmalarını sağlayın. Böylece, son seslendirme metniniz senaryonuzla mükemmel bir şekilde eşleşir.

ClickUp ile Sunumlarınızı Canlandırın

Google Slaytlarınız için yüksek kaliteli seslendirme kaydetmek karmaşık veya maliyetli olmak zorunda değildir. Her şey hazır! Temel bilgilerle başlayın. Size en uygun süreci bulun, doğru araçları toplayın ve her adımı rahatça gerçekleştirin.

Sunumunuzdaki her şeyi (senaryo, slaytlar, seslendirmeler ve sunum) mükemmel hale getirmek istiyorsanız ClickUp'ı deneyin. En iyi sunumları oluşturmanıza olanak tanıyan Belgeler ve Beyaz Tahtalardan, sorunsuz ekran ve ses kaydı için Kliplere kadar, ClickUp ile her şeyi yapabilirsiniz. Dağınık iş akışlarının zahmetinden kurtulun. ClickUp'a kaydolun ve verimliliğinizi nasıl artırdığını görün!