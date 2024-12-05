ClickUp Beyaz Tahtalar 3.0'ı sunuyoruz: Yaratıcılık ve Uygulamanın Buluştuğu Yer

Beyin fırtınası, inovasyonun başladığı yerdir, ancak çoğu zaman yaratıcı işler sayısız uygulama ve sekmeye dağılır. Fikirler ivme kaybeder, işbirliği yavaşlar ve uygulama geride kalır. Bu döngüyü kırmanın zamanı geldi.

Fikirlerinizi, projelerinizi ve takımınızı tek bir güzel ve birleşik deneyime dönüştüren, yeniden tasarlanan araç Beyaz Tahta 3.0 ile tanışın.

Beyaz Tahtalar 3.0'ı neden geliştirdik?

Misyonumuz her zaman takımların iş yapma şeklini basitleştirmek olmuştur. Ancak şunu kabul edelim: Beyaz tahta araçları, bizimkiler bile, bu konuda geri kalmıştır. Hantal, bağlantısız ve sınırlıdırlar.

Ancak her zaman kendi ürünlerimizi kullanırız, bu yüzden mevcut durumdan memnun olmadığımızda bazı büyük değişiklikler yaptık. Beyaz Tahtalar 3.0, şık tasarım, üst düzey hız ve güçlü özellikleri bir araya getiren, beyin fırtınasından eyleme geçmenizi rekor sürede sağlayan, baştan sona yeniden tasarlanmış bir üründür. Biz de daha sık ve etkili bir şekilde kullanabilmek için daha verimli hale getirmek istedik.

Beyaz Tahtalar 3.0'daki yenilikler nelerdir?

Performans için yeniden tasarlandı

Beyaz Tahtaları 10 kat daha hızlı ve eşsiz bir güvenilirlikle güçlendirdik. İster gerçek zamanlı işbirliği yapıyor ister karmaşık proje yönetimi iş akışlarını haritalandırıyor olun, Beyaz Tahtalar 3. 0 fikirlerinizin hayal gücünüz kadar hızlı akışını sağlar.

Güzellik için yeniden tasarlandı

İş, fikirleriniz kadar görsel olarak da ilham verici olmalıdır. Bu nedenle, gece geç saatlerdeki yaratıcılığınız için zarif bir koyu mod ile çarpıcı yeni bir arayüz tasarladık. Her ayrıntı, odaklanmanıza ve ilhamınızı korumanıza yardımcı olmak için ince ayarlandı.

AI destekli görüntü oluşturma

Beyaz tahtadan ayrılmadan konseptlerinizi hayata geçirin. Yerleşik AI'yı kullanarak metinleri saniyeler içinde çarpıcı görsellere dönüştürün. Uygulama değiştirme yok. Zaman kaybı yok.

Dokunmatik arayüz

Tek bir kaydırma hareketiyle eskizler çizin, çizimler yapın ve vizyonunuzu oluşturun. Mobil ve tablet cihazlardaki sezgisel dokunmatik arayüz, her hareketi doğal hissettirir, böylece fikirleriniz zihninizden ekrana zahmetsizce akış bulur.

Güçlü, yeni şablonlar

Beyin fırtınası, proje planlama ve aradaki her şey için yüzlerce yeni, profesyonelce tasarlanmış şablondan seçim yapın. Zorluk ne olursa olsun, biz yanınızdayız.

Daha kolay, daha esnek paylaşım seçenekleri

İşbirliği karmaşık olmamalı. Beyaz tahtalarınızı anında paylaşın, ClickUp görevlerine yerleştirin veya PDF olarak dışa aktarın ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlayın.

Beyin fırtınasından atılımya

Bağlantısı kesik araçlar takımların hızını düşürür. ClickUp Beyaz Tahtalar, yaratıcılık ve uygulama arasındaki boşluğu doldurmak için tasarlanmıştır ve beyin fırtınalarınızı Görevler, Belgeler ve Sohbet ile tek bir yerde sorunsuz bir şekilde birbirine bağlar.

Beyaz Tahta 3.0 ile bunu nasıl yapabilirsiniz:

Görevlere Bağlan : Beyaz tahta fikirlerini doğrudan eyleme geçirilebilir görevlere bağlayın

Gerçek zamanlı işbirliği : Uygulamalar arasında geçiş yapmadan birlikte beyin fırtınası yapın, sohbet edin ve fikirleri geliştirin

Fikirleri projelere dönüştürün: Çok yakında—ClickUp AI'yı kullanarak tek bir tıklama ile beyaz tahtalarınızı tam teşekküllü projelere dönüştürün

İşin Geleceği Burada Başlıyor

İster bir sonraki büyük fikrinizi beyin fırtınası yapın, ister bir projeyi yönetin veya takımınızı uyumlu hale getirin, ClickUp Beyaz Tahtalar 3. 0 iş yapma şeklinizi dönüştürür.

Bağlantısız uygulamalar ve eski iş akışlarıyla yetinmeyi bırakın. Hızlı hareket eden takımların tek bir yerden oluşturma, işbirliği yapma ve uygulama yapma olanağı sağlayan birleşik platformu deneyimleyin.

Ş Akışınızı devrim niteliğinde bir değişime hazır mısınız? Başlamak için kaydolun.