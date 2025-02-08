Zaman Kazanmak ve Doğruluğu Artırmak için En İyi 10 AI Deneme Notlandırma Programı

Gece yarısı çalışıyor musunuz? Bir yığın deneme kağıdına bakarken, enerjiniz sabrınızdan daha hızlı tükeniyor. Son kağıda geldiğinizde, verdiğiniz her notu tekrar tekrar gözden geçiriyorsunuz.
Makale notlandırma yorucu bir maraton olabilir. Zaman alıcı, tekrarlayıcı bir iştir ve genellikle öğrencilerinize kişiselleştirilmiş geri bildirimde bulunmak için çok az zaman bırakır. Peki daha akıllı bir yol varsa?
Makale değerlendirme AI araçlarına girin — yeni öğretim yardımcınız! Bu araçlar sadece not verme sürecini hızlandırmakla kalmaz, aynı zamanda devrim niteliğinde bir değişim getirir.
Araştırmalar, AI notlandırmanın not verme süresini %80 oranında azalttığını ve böylece yaratıcı öğretim stratejilerine odaklanmanıza ve öğrencilerinizle bağlantı kurmanıza olanak tanıdığını göstermektedir. 💡
Bu blogda, bu yapay zeka destekli araçların not verme sürecini nasıl dönüştürdüğünü keşfedeceğiz! 🚀
⏰ 60 Saniyelik Özet
İşte mevcut en iyi AI deneme notu veren araçların seçilmiş bir listesi:
- ✅ ClickUp: AI destekli deneme notlandırma ve geri bildirim için en iyisi
- ✅ GradeWrite: AI destekli not verme ve analiz için en iyisi
- ✅ ClassX: Etkileşimli AI deneme notlandırma ve öğrenme için en iyisi
- ✅ Mükemmel Deneme Yazarı: Kusursuz ve intihal içermeyen denemeler oluşturmak için en iyisi
- ✅ EssayGrader: Toplu not verme ve ayrıntılı geri bildirim için en iyisi
- ✅ EasyMark. ai: Kişiselleştirilmiş ve zamanında geri bildirim için en iyisi
- ✅ CoGrader: Ayrıntılı nitel geri bildirim ve sınıf entegrasyonu için en iyisi
- ✅ AutoMark: Ölçeklenebilir not verme ve kişiselleştirilmiş öğrenci geri bildirimi için en iyisi
- ✅ Smodin: Tarafsız ve gerçek zamanlı deneme geri bildirimi için en iyisi
- ✅ Kangaroos AI Grader: Özelleştirilebilir AI notlandırma ve kapsamlı öğretim araçları için en iyisi
Bir AI deneme notlandırma aracında nelere dikkat etmelisiniz?
Bir AI deneme notlandırıcı seçmek sadece kolaylık sağlamakla ilgili değildir; öğrencilere değerli geri bildirimler sunarken not verme verimliliğini artıran bir araç seçmekle ilgilidir. Odaklanmanız gereken özellikler şunlardır:
- Özelleştirilebilir değerlendirme ölçekleri: Aracın, kursa özgü değerlendirme ölçeklerine veya benzersiz ödev gereksinimlerine uygun olarak not verme kriterlerinizi oluşturmanıza ve uygulamanıza olanak tanıdığından emin olun
- Dilbilgisi ve sözdizimi analizi: Gelişmiş dilbilgisi denetleyicileri gibi fonksiyonlara sahip, hataları otomatik olarak belirleyen ve dilbilgisi, imla ve cümle yapısını iyileştirmek için ayrıntılı öneriler sunan araçları tercih edin
- İntihal algılama: Kopyalanan içeriği tarayan ve doğru raporlar sunan bir AI seçerek akademik dürüstlüğü koruyun
- Bağlamsal geri bildirim: Öğrencilere denemelerini geliştirmeleri için eyleme geçirilebilir tavsiyelerde bulunmak için argüman yapısını, mantıksal akışı ve üslubu değerlendiren bir araç seçin
- Veri entegrasyonu: Not verme sürecini basitleştirmek için Google Classroom veya Öğrenme Yönetim Sistemleri gibi platformlarla sorunsuz bir şekilde senkronizasyon sağlayan bir AI seçin
- Dil desteği: Aracın, farklı öğrenci geçmişlerine ve dil ihtiyaçlarına uyum sağlamak için çok dilli denemeleri desteklediğinden emin olun
- Gerçek zamanlı not verme: Öğrencilerin ihtiyaçlarına uyum sağlayan ve hızlı düzeltmeler için anında bağlamsal geri bildirim sağlayan AI metin oluşturucularına benzer yerleşik özelliklere sahip bir araç seçin
- Öğrenci performans analizi: Öğrencilerin ilerlemesi hakkında içgörüler sağlayan ve gelecekteki öğretim stratejilerine rehberlik etmek için iyileştirilmesi gereken alanları vurgulayan bir araç kullanın
💡 Profesyonel İpucu: Gizlilik standartlarına uyumu sağlamak ve olası önyargıları azaltmak için her zaman veri güvenliğini önceliklendiren ve öğrenci işlerini anonimleştiren AI araçlarını kullanın.
En İyi 10 AI Deneme Notlandırma Aracı
AI tarafından üretilen içerik ile insan tarafından yazılan işler arasındaki tartışma devam etmekte ve özgünlük, kalite ve gerçeklik konusunda sorular ortaya çıkmaktadır. Ancak, içerik değerlendirmeye geldiğinde anlatı değişmektedir.
Yapay zeka destekli deneme notu verenler, not verme sürecine tutarlılık, nesnellik ve verimlilik getirme konusunda eşsiz bir fırsat sunar. Bu, en deneyimli eğitimcilerin bile büyük iş yüklerini yönetirken zor bulabileceği bir şeydir.
Aşağıda, en iyi 10 AI deneme notu verme aracını daha yakından inceleyeceğiz:
1. ClickUp (AI tabanlı deneme notlandırma ve geri bildirim için en iyisi)
ClickUp, not verme, gerçek zamanlı geri bildirim ve sorunsuz proje yönetimi yetenekleri için yapay zeka destekli iş akışlarını tek bir platformda birleştiren, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır.
Deneme notlandırma için eğitimciler ClickUp Brain'i kullanarak içeriği gramer, yapı ve tutarlılık açısından analiz edebilir ve öğrencilere anında, eyleme geçirilebilir geri bildirim sağlayabilir.
Eğitimcilerin, saatlerce süren manuel çabalar harcamadan öğrencilerin işlerini iyileştiren yapıcı yorumlar sunmalarına yardımcı olan gerçek zamanlı, eyleme geçirilebilir içgörüler sunar. Bu araç, geri bildirimi belirli değerlendirme ölçekleri veya yazma becerileriyle uyumlu hale getirmek için özelleştirilmiş istemler oluşturmanıza ve kaydetmenize olanak tanır.
ClickUp Docs, eğitimcilerin deneme notlandırma konusunda işbirliği yapmaları için merkezi bir alan sağlar. Öğretmenler, platform içinde doğrudan AI kullanarak denemelere açıklama ekleyebilir, yorum yapabilir ve içeriği düzenleyebilir , böylece geri bildirim sürecini kolaylaştırabilir.
Yerleşik organizasyon ve görevlerle sorunsuz entegrasyon, not verme sürecinin her adımının verimli ve erişilebilir olmasını sağlar. Ayrıca, ClickUp'ın Otomasyon özelliği, saatler kazandıran not verme iş akışları oluşturmanıza olanak tanırken, özelleştirilebilir şablonlar, not verme kriterlerini uygulamanıza ve rubriklerinizle uyumlu hale getirmenize olanak tanır.
Platform ayrıca, deneme değerlendirme görevlerinin ilerlemesini izlemek, eğilimleri belirlemek ve raporlar oluşturmak için merkezi gösterge panelleri içerir, bu da onu birden fazla sınıf veya kurumu yönetmek için paha biçilmez kılar.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Anlık, eyleme geçirilebilir geri bildirim sağlamak için dilbilgisi, üslup ve tutarlılığı değerlendirin
- ClickUp Belgeleri'nde işbirliği içinde denemeleri açıklama, yorumlama ve düzeltme
- ClickUp Otomasyon ile inceleme için makale atama veya tamamlanma işaretleme gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirin
- Not verme kriterlerine uyum sağlamak ve ilerlemeyi izlemek için özelleştirilmiş değerlendirme ölçekleri, AI istemleri ve şablonlar oluşturun
- ClickUp Gösterge Panellerini kullanarak not verme kalıplarını analiz edin ve performans raporları oluşturun
- Google Classroom ile ödevleri ve notları senkronize ederek iş akışlarınızı kolaylaştırın
ClickUp sınırlamaları
- Deneme notu verme için iş akışlarını özelleştirmek için bazı ilk kurulumlar gerekir
- Teknolojiye aşina olmayan eğitimciler için öğrenme eğrisi
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
- ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında AI özellikleri ekleyin
ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
Kullanıcılar, gerçek zamanlı, eyleme geçirilebilir geri bildirim ve artırılmış görünürlük için ClickUp'ın yeteneklerine değer veriyor. Bu, öğrencilere şeffaf ve zamanında geri bildirim verdikleri için eğitimciler için büyük bir artıdır.
"Bana verilen görevler, takım olarak atadığımız diğer görevlerle bağlantılıdır. Bu sayede bireysel olarak çalışabilir ve aynı zamanda grup olarak sahip olduğumuz görevlerin görünürlüğünü sağlayabilirim. Böylece yeni faaliyetler önerebilir ve takımımın tüm üyelerinden geri bildirim alabilirim."
"Bana verilen görevler, takım olarak atadığımız diğer görevlerle bağlantılıdır. Bu sayede bireysel olarak çalışabilir ve aynı zamanda grup olarak sahip olduğumuz görevlerin görünürlüğünü sağlayabilirim. Böylece yeni faaliyetler önerebilir ve takımımın tüm üyelerinden geri bildirim alabilirim."
⚡ Bonus İpucu: Deneme notlandırmanın ötesinde, ClickUp'ın özel gösterge panellerini kullanarak birden fazla sınıf veya ödevdeki eğilimleri tespit edin. Notlandırma kalıplarını kolayca analiz edin, sıklıkla yanlış anlaşılan kavramları belirleyin ve veriye dayalı içgörülerle öğretim stratejilerinizi özelleştirin.
2. GradeWrite (AI destekli not verme süreci ve analitik için en iyisi)
GradeWrite, makale notlandırmayı kolaylaştırma konusunda uzmandır. AI destekli değerlendirme araçları, yüksek hacimli ödevleri işlemek için tasarlanmıştır. Şirketin gelişmiş algoritmaları gramer, yapı, kelime sayısı ve alaka düzeyini değerlendirir.
Öğretmenler, intihal algılama ve değerlendirme ölçeği özelleştirme gibi özelliklerle not verme bütünlüğünü korurken tutarlılığı sağlayabilir.
GradeWrite ayrıca, sınıf genelindeki performans eğilimlerini izlemek için analitik özellikler sunarak eğitimcilerin öğrencilerin daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğu alanları belirlemelerine olanak tanır.
GradeWrite'ın en iyi özellikleri
- AI kullanarak gramer, yapı ve alaka düzeyini değerlendirin ve doğru ve zamanında geri bildirim alın
- İçeriğin özgünlüğünü kontrol etmek için yapay zeka destekli intihal kontrolleri gerçekleştirin
- Temel ve gelişmiş analitiklerle öğrenci performans eğilimlerini izleyin
GradeWrite sınırlamaları
- Ücretsiz sürümde sınırlı analitik özellikleri
- Google Classroom entegrasyonu gibi gelişmiş özellikler henüz kullanıma sunulmamıştır
GradeWrite fiyatlandırması
- Öğretmenler (Ücretsiz): Ücretsiz
- Öğretmenler (Premium): Kullanıcı başına aylık 24,99 $
- Okul Bölgeleri veya Üniversiteler: Fiyatlandırma için iletişime geçin
GradeWrite puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
📚 Bonus Okuma: AI'yı not verme ötesine taşıyın. Ücretsiz AI deneme notu verenler, AI'nın eğitimde yapabileceklerinin sadece görünen kısmıdır. Ders planlarını ve değerlendirme ölçeklerini otomatikleştirmeyi, hatta ilgi çekici ödevler oluşturmayı hayal edin. AI ile içerik oluşturmayı otomatikleştirme hakkında daha fazla bilgiyi bu hızlı kılavuzda bulabilirsiniz.
3. ClassX (Etkileşimli AI deneme notlandırma ve öğrenme için en iyisi)
ClassX, AI deneme notlandırma özelliğini etkileşimli öğrenme araçlarıyla birleştirerek, bütünsel bir notlandırma deneyimi arayan eğitimciler için ideal bir çözüm sunar. AI, denemeleri gramer, alaka düzeyi ve tutarlılık açısından analiz ederken, öğrencilere yazma becerilerini geliştirmeleri için kişiselleştirilmiş geri bildirim sağlar.
ClassX, özel alıştırmalar, sohbet robotları ve etkileşimli öğrenme materyalleri oluşturmak için araçlar sunarak, not verme ve öğrenci katılımı için kapsamlı bir platform haline gelir.
Toplu deneme notlandırma ve etkileşimli AI öğretmenlerini entegre etme yeteneği, geleneksel değerlendirme ile uyarlanabilir öğrenme arasındaki boşluğu doldurur.
ClassX'in en iyi özellikleri
- Kişiselleştirilmiş öğrenmeyi desteklemek için özel alıştırmalar ve sohbet robotları oluşturun
- Zaman kazanmak ve not verme iş akışlarını kolaylaştırmak için denemeleri toplu olarak notlayın
- Ek öğrenci rehberliği için AI destekli öğretmenleri entegre edin
ClassX sınırlamaları
- Ücretsiz katman reklam destekli olup sınırlı AI sorguları sunar
- Gelişmiş AI özelliklerine tam erişim için Pro üyelik gerekir
ClassX fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Premium: Kullanıcı başına aylık 9 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 19 $
ClassX derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
🧠 Eğlenceli Bilgi: Birçok kişi AI not verme araçlarının önyargılı olabileceğinden endişe ederken, AI'nın öznelliği ortadan kaldırdığını fark etmez . Kişisel tercihler, ruh hali veya bilinçsiz önyargılar insan not verenleri etkileyebilir. Ancak AI, her denemenin tutarlı ve adil bir şekilde değerlendirilmesini sağlayarak tüm öğrenciler için eşit bir alan yaratır.
4. Perfect Essay Writer (Mükemmel ve intihal içermeyen denemeler oluşturmak için en iyisi)
Perfect Essay Writer sadece deneme yazmakla kalmaz, aynı zamanda AI destekli not verme ve gerçek zamanlı geri bildirim de sağlar. Bu araç, argümanatif denemelerden betimleyici denemelere kadar çeşitli türlerdeki denemeleri değerlendirir, yapı, tutarlılık ve alıntı doğruluğunu analiz eder.
Ayrıca gramer, üslup ve netlik konusunda geri bildirim sağlayarak öğrencilerin işlerini iyileştirmek için eyleme geçirilebilir içgörüler elde etmelerini sağlar.
Canlı düzenleme özelliği, düzeltme ve yeniden yazma araçlarının güçlü bir birleşimidir. Bu, kullanıcıların denemeleri gerçek zamanlı olarak iyileştirmelerine ve nihai çıktının belirli gereksinimleri karşıladığından emin olmalarına olanak tanır.
Aracın entegre intihal kontrolü ve alıntı araçları iki amaca hizmet eder: yazarların kompozisyon sırasında özgünlüğü korumalarına yardımcı olurken, not verenlere akademik bütünlük için doğrulama araçları sunar. Bu, tüm akademik ekosistem için değerli kılar; öğrenciler yazmak ve kendi kendilerini değerlendirmek için kullanabilirken, eğitimciler tutarlı not verme için kullanabilir.
Perfect Essay Writer'ın en iyi özellikleri
- Canlı düzenleyici ile denemeleri doğrudan düzenleyin ve gerçek zamanlı değişiklikler yapın
- İntihal kontrollerine erişin ve birden çok biçimde alıntılar oluşturun
- Analitik denemelerden ikna edici denemelere kadar çeşitli deneme türlerini işleyin
Perfect Essay Writer sınırlamaları
- Yazı tipleri ve tasarım öğeleri için sınırlı biçimlendirme seçenekleri
Perfect Essay Writer fiyatlandırması
- Başlangıç: Ücretsiz
- Temel: Kullanıcı başına aylık 9,99 $
- Pro: 14,99 $/ay kullanıcı başına
- Gelişmiş: 99,99 $/yıl
Perfect Essay Writer puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5,0 (20'den fazla yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
Kullanıcılar, PerfectEssayWriter. ai'nin AI destekli özelliklerinin deneme yazma sürecini kolaylaştırmasını ve bu özelliği öğrenciler ve profesyoneller için favori haline getirmesini çok seviyor.
"Yüksek lisans öğrencisi olarak, PerfectEssayWriter.ai tarafından oluşturulan taslak benim için hayat kurtarıcı oldu! Tüm makale yazma sürecini çok daha sorunsuz hale getirdi. Ayrıca, oluşturulan içerik gerçekten etkileyiciydi – bilgili ve iyi yazılmıştı."
"Yüksek lisans öğrencisi olarak, PerfectEssayWriter.ai tarafından oluşturulan taslak benim için hayat kurtarıcı oldu! Tüm makale yazma sürecini çok daha sorunsuz hale getirdi. Ayrıca, oluşturulan içerik gerçekten etkileyiciydi – bilgili ve iyi yazılmıştı."
💡 Profesyonel İpucu: AI'yı, gramer kontrolleri ve ilk geri bildirimler gibi tekrarlayan görevleri yerine getirirken kullanın ve enerjinizi daha incelikli değerlendirmeler ve öğrenci mentorluğu için ayırın.
5. EssayGrader (Toplu not verme ve ayrıntılı geri bildirim için en iyisi)
EssayGrader, yüksek hacimli notlamaları dakikalar içinde gerçekleştirmek üzere tasarlanmış AI destekli araçlarla deneme değerlendirmesini basitleştirir.
Eğitimcilerin denemeleri toplu olarak yüklemelerine olanak tanır ve içerik, gramer ve stil hakkında ayrıntılı, yapıcı geri bildirim sağlar.
Özelleştirilebilir ve ön tanımlı değerlendirme ölçekleri, belirli not verme standartlarına uyum sağlar ve AI içerik oluşturucular gibi çalışarak denemeleri verimli bir şekilde analiz eder. Google Classroom ve diğer platformlarla entegrasyon, iş akışlarını daha da kolaylaştırır.
EssayGrader'ın en iyi özellikleri
- Esnek ve doğru not verme için özel ve ön tanımlı değerlendirme ölçekleri kullanın
- AI tarafından oluşturulan içeriği tespit edin ve denemelerin özgünlüğünü sağlayın
- Sorunsuz not verme iş akışları için Google Classroom ile entegre edin
EssayGrader sınırlamaları
- Ücretsiz plan, sınırlı deneme notlandırma ve özetleme kotasına sahiptir
- Gelişmiş değerlendirme ölçekleri ve AI algılama için daha üst düzey planlar gerekir
EssayGrader fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz
- Lite: Kullanıcı başına aylık 8,99 $
- Pro: 19,99 $/ay kullanıcı başına
- Premium: Kullanıcı başına aylık 49,99 $
- Takım: 12,99 $/ay kullanıcı başına
- Bölge: Özel fiyatlandırma
EssayGrader puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
Bir Reddit kullanıcısı, not vermede insan nüanslarının önemini kabul etmekle birlikte, EssayGrader araçlarının verimliliği ve hızlı geri bildirimi nedeniyle bu araçlardan bahsetmiştir.
Dilbilgisi hatalarını ve yapısal sorunları tespit etmek için kullanışlı olabilirler, ancak bir makalenin daha derin yönlerini notlandırmak söz konusu olduğunda, bir öğretmenin kişisel dokunuşunu hiçbir şey yenemez.
Dilbilgisi hatalarını ve yapısal sorunları tespit etmek için kullanışlı olabilirler, ancak bir makalenin daha derin yönlerini notlandırmak söz konusu olduğunda, bir öğretmenin kişisel dokunuşunu hiçbir şey yenemez.
🔮 Bonus İpucu: AI'nın sınıf stratejinizdeki rolünü genişletin. AI sadece not verme için değildir; öğretim yöntemlerinizi ve erişiminizi de devrim niteliğinde değiştirebilir.
6. EasyMark. ai (Kişiselleştirilmiş ve zamanında geri bildirim için en iyisi)
EasyMark. ai, AI destekli metin yazma araçlarının yazarlara sunduğu hizmetlere benzer şekilde, hız ve hassasiyeti bir araya getirerek deneme notlandırma alanında devrim yaratıyor. Öğretmenlerin gecikme olmadan eyleme geçirilebilir, kişiselleştirilmiş geri bildirimler sunmasını sağlar.
EasyMark. ai, öğretim standartlarınıza uygun özel değerlendirme ölçekleri ve derecelendirme tabloları kullanarak denemeleri toplu olarak derecelendirebilir. PDF uyumluluğu ve 4500 kelimeye kadar denemeleri destekleme özelliği, çeşitli derecelendirme ihtiyaçları için çok yönlü bir çözüm sunar.
İster birkaç deneme yazısı ister yüzlerce deneme yazısı ile uğraşıyor olun, EasyMark. ai değerli zamanınızdan ödün vermeden adalet ve detaylara özen gösterir.
EasyMark. ai'nin en iyi özellikleri
- Ayrıntılı hata listeleri ve iyileştirme önerileriyle deneme yazıları toplu olarak notlandırın
- Sınıfınızın ihtiyaçlarına göre uyarlanmış değerlendirme ölçeklerinizi ve derecelendirme ölçeklerinizi kullanın
- Öğrencilerinize yazdıkları metinler hakkında kişiselleştirilmiş ve anında geri bildirim sağlayın
EasyMark. ai sınırlamaları
- Ücretsiz plan, kullanıcıların ayda yalnızca 15 denemeyi notlamasına sınırlar
- Daha yüksek deneme sınırı gibi gelişmiş özellikler için premium planlar gerekir
EasyMark. ai fiyatlandırması
- Ücretsiz: Ayda 15 deneme
- Standart: Kullanıcı başına aylık 9,99 $
- Premium: Kullanıcı başına aylık 22,99 $
EasyMark. ai puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
💡 Profesyonel İpucu: AI not vermeyi, insan yargısının yerine geçmek için değil, onu tamamlamak için kullanın. Bu denge, öğrenci-öğretmen ilişkisini bozmadan verimliliği sağlar.
7. CoGrader (Ayrıntılı nitel geri bildirim ve sınıf entegrasyonu için en iyisi)
CoGrader, eğitimcilerin deneme notlarını basitleştirmek için tasarlanmış güçlü bir yapay zeka tabanlı platform sunar. Dilbilgisi, içerik ve yapı hakkında ayrıntılı, niteliksel geri bildirim sağlayarak zaman kazandırır ve öğrenci değerlendirmelerinin derinliğini artırır.
Google Classroom entegrasyonu ile eğitimciler ödevleri sorunsuz bir şekilde yönetebilir ve el yazısı gönderileri işleme özelliği esneklik sağlar. CoGrader ayrıca, öğretmenlerin eğilimleri ve iyileştirilmesi gereken alanları belirlemelerine olanak tanıyan bir sınıf performans gösterge paneli özelliğine sahiptir.
CoGrader'ın en iyi özellikleri
- Ayda 350 öğrenciye kadar gönderimi ayrıntılı nitel geri bildirimlerle notlandırın
- Google Classroom ile entegre ederek ödev yönetimini kolaylaştırın
- Kapsamlı bir gösterge paneli ile sınıf performans eğilimlerini analiz edin
CoGrader sınırlamaları
- Ücretsiz plan, kullanıcıları ayda 100 gönderi ile sınırlar
- İntihal algılama gibi gelişmiş özellikler kurumsal planlar gerektirir
CoGrader fiyatlandırması
- Başlangıç: Ücretsiz
- Standart: Kullanıcı başına aylık 19 $
- Okullar ve okul bölgeleri: Özel fiyatlandırma
- Yüksek öğrenim ve kurumsal: Özel fiyatlandırma
CoGrader derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: Yeterli sayıda yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
🔍 Biliyor muydunuz? 2023 sonbaharında, üniversite öğrencilerinin %50'si ve öğretim görevlilerinin %22'si akademik görevler için ChatGPT gibi AI araçlarını kullanıyordu. Bu, o yılın başlarında sadece %9 olan orandan önemli bir artış! AI, öğrencilerin ve eğitimcilerin öğrenme ve öğretmeye yaklaşımını hızla değiştiriyor.
8. AutoMark (Ölçeklenebilir not verme ve kişiselleştirilmiş öğrenci geri bildirimi için en iyisi)
AutoMark, eğitimcilerin hızlı, doğru ve kişiselleştirilmiş geri bildirim sağlamak için güvendiği çok yönlü bir AI notlandırma aracıdır. Çeşitli ödevleri işlemek için tasarlanmış olan bu araç, tutarlı değerlendirmeler için özel rubrikleri destekler ve öğrencilerin ilerlemesini izlemek için öğrenme içgörüleri sunar.
AutoMark, öğretmenlerin öğrenci performansındaki kalıpları belirlemelerine olanak tanıyarak, yaygın zorlukları gidermek için öğretimi uyarlamalarına yardımcı olur.
Sorunsuz LMS entegrasyonu ve ayrıntılı analitik ile, akademik standartları korurken zaman kazanmak isteyen bireysel eğitimciler ve kurumlar için idealdir.
AutoMark'ın en iyi özellikleri
- Tutarlı ve anlamlı not verme geri bildirimi için özel değerlendirme ölçekleri yükleyin
- Analitiklerle öğrencilerin ilerlemesini izleyin ve öğrenmedeki kalıpları belirleyin
- Sorunsuz ödev yönetimi için öğrenim yönetim sistemleriyle entegre edin
AutoMark sınırlamaları
- Gelişmiş raporlama özellikleri kurumsal lisans gerektirebilir
- Bireysel eğitimciler için ücretsiz katman yoktur
AutoMark fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
AutoMark derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
9. Smodin (Tarafsız ve gerçek zamanlı deneme geri bildirimi için en iyisi)
Smodin, öğrencilere ve öğretmenlere tutarlı ve tarafsız geri bildirim sağlayan gelişmiş bir AI deneme notu veren sistemdir. Denemeleri gramer, yapı, özgünlük ve odaklanma açısından analiz etmek, öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmelerine ve daha iyi notlar almalarına yardımcı olur.
Öğretmenler için, not verme süreçlerini kolaylaştırmak üzere özelleştirilebilir değerlendirme ölçekleri ile toplu not verme özellikleri sunar. Platform ayrıca, denemeleri geliştirmek için gerçek zamanlı geri bildirim ve ayrıntılı öneriler sunarak, geri bildirimin kalitesini artırırken zamandan tasarruf sağlar.
Smodin'in en iyi özellikleri
- Gelişmiş AI algoritmalarıyla denemeleri gramer, yapı ve tutarlılık açısından analiz edin
- Özelleştirilebilir ve önceden hazırlanmış not verme rubrikleriyle denemeleri toplu olarak notlayın
- Öğrencilere gerçek zamanlı geri bildirim ve iyileştirme önerileri sağlayın
Smodin sınırlamaları
- Toplu not verme ve gelişmiş özellikler için daha üst düzey planlar gerekir
- Ücretsiz plan, AI notlayıcı kullanımını önemli ölçüde sınırlar
Smodin fiyatlandırması
- Başlangıç: Ücretsiz
- Temel özellikler: Kullanıcı başına aylık 14,99 $
- Verimli: 29,99 $/ay kullanıcı başına
- Ultimate: 79,99 $/ay kullanıcı başına
Smodin derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
Kullanıcılar, Smodin'in doğal, insan benzeri metinler oluşturma ve altyazıları etkili bir şekilde uyarlama yeteneğini takdir ediyor.
"Diğer AI platformlarında ürettiğim bazı metinleri yeniden ifade etmek için kullandım ve mükemmel bir iş çıkardı. Metne daha akıcı bir hale getiriyor ve çok statik görünmüyor. Sonuç, AI ile yapıldığı neredeyse hiç anlaşılmıyor. Bazı altyazıların bağlamını değiştirmek için de kullandım ve mükemmel iş çıkardı. "
"Diğer AI platformlarında ürettiğim bazı metinleri yeniden ifade etmek için kullandım ve mükemmel bir iş çıkardı. Metne daha akıcı bir hale getiriyor ve çok statik görünmüyor. Sonuç, AI ile yapıldığı neredeyse hiç anlaşılmıyor. Bazı altyazıların bağlamını değiştirmek için de kullandım ve mükemmel iş çıkardı. "
🔮 Bonus İpucu: Kurs hedeflerinize uygun özel değerlendirme ölçekleri yükleyerek AI not verme araçlarından en iyi şekilde yararlanın ve not verme sonuçlarında tutarlılık ve alaka düzeyi sağlayın.
10. Kangaroos AI Grader (Özelleştirilebilir AI notlandırma ve kapsamlı öğretim araçları için en iyisi)
Kangaroos AI Grader, öğretmenlerin deneme kağıtlarını değerlendirmesini kolaylaştırırken, ders planlama ve sınıf verimliliği için gelişmiş AI araçları sunar. Özelleştirilebilir değerlendirme rubrikleri, toplu yükleme özellikleri ve ayrıntılı geri bildirim oluşturma özelliği ile zaman kazanmak ve doğruluğu artırmak için tasarlanmıştır.
Kangaroos AI ayrıca veri güvenliğine öncelik verir ve şifreleme ile öğrencilerin gizliliğini sağlar. Not verme ötesinde, platform eğitim iş akışlarını kolaylaştırmak için AI öğretim asistanı ve rubrik oluşturucu gibi araçlar sunar.
Kangaroos AI Grader'ın en iyi özellikleri
- Doğru ve anlamlı deneme notu verme için özel değerlendirme ölçekleri oluşturun ve uygulayın
- Öğrencilerin gelişmesine rehberlik etmek için ayrıntılı geri bildirim raporları oluşturun
- Ders planlama ve AI öğretim yardımı için ek araçlara erişin
Kangaroos AI Grader sınırlamaları
- Rubrik özelleştirme gibi gelişmiş özellikler, daha üst düzey planlar gerektirebilir
- Kurumsal düzeyde destek ayrı olarak ücretlendirilir
Kangaroos AI Grader fiyatlandırması
- Başlangıç: Ücretsiz
- Profesyonel: Özel fiyatlandırma
Kangaroos AI Grader puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
💡 Profesyonel İpucu: AI not verenler sadece makaleleri puanlamakla kalmaz, aynı zamanda intihal tespit eder ve özgünlüğü değerlendirir. Öğretmenler için bu, kopyalanan içeriği incelemek için daha az zaman harcayıp, öğrencileri özgün işler üretmeye teşvik etmek için daha fazla zaman ayırmak anlamına gelir. Akademik dürüstlük için bir kazan-kazan durumu!
Özel Bahsetme: Diğer Önemli AI Deneme Notlandırma Araçları
Bu blogda ele alınan en iyi 10 AI deneme notlandırıcı olağanüstü özellikler sunarken, eğitimcilerin notlandırma deneyimini iyileştirmedeki benzersiz avantajları nedeniyle birkaç araç daha dikkat çekmektedir:
- Gradescope: AI destekli not verme ve işbirliği araçlarıyla gelişmiş rubrik tabanlı değerlendirmeler sunarak tutarlı ve adil değerlendirme için ideal bir seçimdir
- Turnitin Feedback Studio: Güçlü intihal algılama özelliğini özelleştirilebilir geri bildirim seçenekleriyle birleştirerek akademik dürüstlüğü ve her öğrencinin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış ayrıntılı yanıtları garanti eder
- GradeCam: Kağıt testlerin hızlı taranması ve notlandırılmasında mükemmeldir, veriye dayalı öğretim stratejilerini desteklemek için anında geri bildirim ve analiz sağlar
- SnapGrader: Anında not verme analizi sağlar ve çoktan seçmeli ve kısa cevaplar gibi çeşitli soru biçimlerini destekleyerek kağıt üzerinde yapılan değerlendirmelerin notlandırılmasını kolaylaştırır
ClickUp ile Not Verme Sürecinizi Dönüştürün: Eğitimciler için Hepsi Bir Arada Çözüm
En iyi AI deneme notu verenleri keşfederken, bu araçların daha geniş öğretim ve not verme ekosisteminize nasıl uyduğunu göz önünde bulundurun.
Özel değerlendirme ölçekleri ve geri bildirim doğruluğunun ötesinde, mevcut iş akışları ve diğer eğitim araçlarıyla uyumluluğu ve platformun eğitimciler arasındaki işbirliğini nasıl desteklediğini değerlendirin.
Birçok çözüm yalnızca not vermeye odaklanırken, ClickUp, AI destekli deneme geri bildirimi ile görev otomasyonu, merkezi gösterge panelleri ve işbirliğine dayalı not verme alanlarını birleştiren bütünsel bir platform sunar.
ClickUp ile eğitimciler ödevleri yönetebilir, not verme iş akışlarını kolaylaştırabilir ve öğrencilerin ilerlemelerini tek bir yerden takip edebilir. Bu, bir not verme aracından daha fazlasıdır; eğitimciler için kapsamlı bir verimlilik paketidir.
Not verme sürecinizi yeniden tanımlamaya hazır mısınız? ClickUp'a bugün kaydolun!