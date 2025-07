Zaman Kazanmak ve Doğruluğu Artırmak için En İyi 10 AI Deneme Notlandırma Programı

Gece yarısı çalışıyor musunuz? Bir yığın deneme kağıdına bakarken, enerjiniz sabrınızdan daha hızlı tükeniyor. Son kağıda geldiğinizde, verdiğiniz her notu tekrar tekrar gözden geçiriyorsunuz.

Makale notlandırma yorucu bir maraton olabilir. Zaman alıcı, tekrarlayıcı bir iştir ve genellikle öğrencilerinize kişiselleştirilmiş geri bildirimde bulunmak için çok az zaman bırakır. Peki daha akıllı bir yol varsa?

Makale değerlendirme AI araçlarına girin — yeni öğretim yardımcınız! Bu araçlar sadece not verme sürecini hızlandırmakla kalmaz, aynı zamanda devrim niteliğinde bir değişim getirir.

Araştırmalar, AI notlandırmanın not verme süresini %80 oranında azalttığını ve böylece yaratıcı öğretim stratejilerine odaklanmanıza ve öğrencilerinizle bağlantı kurmanıza olanak tanıdığını göstermektedir. 💡

Bu blogda, bu yapay zeka destekli araçların not verme sürecini nasıl dönüştürdüğünü keşfedeceğiz! 🚀

⏰ 60 Saniyelik Özet İşte mevcut en iyi AI deneme notu veren araçların seçilmiş bir listesi: ✅ ClickUp: AI destekli deneme notlandırma ve geri bildirim için en iyisi

✅ GradeWrite : AI destekli not verme ve analiz için en iyisi

✅ ClassX: Etkileşimli AI deneme notlandırma ve öğrenme için en iyisi

✅ Mükemmel Deneme Yazarı: Kusursuz ve intihal içermeyen denemeler oluşturmak için en iyisi

✅ EssayGrader: Toplu not verme ve ayrıntılı geri bildirim için en iyisi

✅ EasyMark. ai: Kişiselleştirilmiş ve zamanında geri bildirim için en iyisi

✅ CoGrader: Ayrıntılı nitel geri bildirim ve sınıf entegrasyonu için en iyisi

✅ AutoMark : Ölçeklenebilir not verme ve kişiselleştirilmiş öğrenci geri bildirimi için en iyisi

✅ Smodin : Tarafsız ve gerçek zamanlı deneme geri bildirimi için en iyisi

✅ Kangaroos AI Grader: Özelleştirilebilir AI notlandırma ve kapsamlı öğretim araçları için en iyisi

Bir AI deneme notlandırma aracında nelere dikkat etmelisiniz?

Bir AI deneme notlandırıcı seçmek sadece kolaylık sağlamakla ilgili değildir; öğrencilere değerli geri bildirimler sunarken not verme verimliliğini artıran bir araç seçmekle ilgilidir. Odaklanmanız gereken özellikler şunlardır:

Özelleştirilebilir değerlendirme ölçekleri: Aracın, kursa özgü değerlendirme ölçeklerine veya benzersiz ödev gereksinimlerine uygun olarak not verme kriterlerinizi oluşturmanıza ve uygulamanıza olanak tanıdığından emin olun

Dilbilgisi ve sözdizimi analizi : Gelişmiş dilbilgisi denetleyicileri gibi fonksiyonlara sahip, hataları otomatik olarak belirleyen ve dilbilgisi, imla ve cümle yapısını iyileştirmek için ayrıntılı öneriler sunan araçları tercih edin

İntihal algılama: Kopyalanan içeriği tarayan ve doğru raporlar sunan bir AI seçerek akademik dürüstlüğü koruyun

Bağlamsal geri bildirim: Öğrencilere denemelerini geliştirmeleri için eyleme geçirilebilir tavsiyelerde bulunmak için argüman yapısını, mantıksal akışı ve üslubu değerlendiren bir araç seçin

Veri entegrasyonu: Not verme sürecini basitleştirmek için Google Classroom veya Öğrenme Yönetim Sistemleri gibi platformlarla sorunsuz bir şekilde senkronizasyon sağlayan bir AI seçin

Dil desteği: Aracın, farklı öğrenci geçmişlerine ve dil ihtiyaçlarına uyum sağlamak için çok dilli denemeleri desteklediğinden emin olun

Gerçek zamanlı not verme: Öğrencilerin ihtiyaçlarına uyum sağlayan ve hızlı düzeltmeler için anında bağlamsal geri bildirim sağlayan Öğrencilerin ihtiyaçlarına uyum sağlayan ve hızlı düzeltmeler için anında bağlamsal geri bildirim sağlayan AI metin oluşturucularına benzer yerleşik özelliklere sahip bir araç seçin

Öğrenci performans analizi: Öğrencilerin ilerlemesi hakkında içgörüler sağlayan ve gelecekteki öğretim stratejilerine rehberlik etmek için iyileştirilmesi gereken alanları vurgulayan bir araç kullanın

💡 Profesyonel İpucu: Gizlilik standartlarına uyumu sağlamak ve olası önyargıları azaltmak için her zaman veri güvenliğini önceliklendiren ve öğrenci işlerini anonimleştiren AI araçlarını kullanın.

AI tarafından üretilen içerik ile insan tarafından yazılan işler arasındaki tartışma devam etmekte ve özgünlük, kalite ve gerçeklik konusunda sorular ortaya çıkmaktadır. Ancak, içerik değerlendirmeye geldiğinde anlatı değişmektedir.

Yapay zeka destekli deneme notu verenler, not verme sürecine tutarlılık, nesnellik ve verimlilik getirme konusunda eşsiz bir fırsat sunar. Bu, en deneyimli eğitimcilerin bile büyük iş yüklerini yönetirken zor bulabileceği bir şeydir.

Aşağıda, en iyi 10 AI deneme notu verme aracını daha yakından inceleyeceğiz:

1. ClickUp (AI tabanlı deneme notlandırma ve geri bildirim için en iyisi)

ClickUp Brain'i deneyin ClickUp Brain ile dilbilgisi, yapı ve üslup konusunda yapay zeka destekli geri bildirimler sayesinde not verme verimliliğinizi dönüştürün

ClickUp, not verme, gerçek zamanlı geri bildirim ve sorunsuz proje yönetimi yetenekleri için yapay zeka destekli iş akışlarını tek bir platformda birleştiren, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır.

Deneme notlandırma için eğitimciler ClickUp Brain'i kullanarak içeriği gramer, yapı ve tutarlılık açısından analiz edebilir ve öğrencilere anında, eyleme geçirilebilir geri bildirim sağlayabilir.

Eğitimcilerin, saatlerce süren manuel çabalar harcamadan öğrencilerin işlerini iyileştiren yapıcı yorumlar sunmalarına yardımcı olan gerçek zamanlı, eyleme geçirilebilir içgörüler sunar. Bu araç, geri bildirimi belirli değerlendirme ölçekleri veya yazma becerileriyle uyumlu hale getirmek için özelleştirilmiş istemler oluşturmanıza ve kaydetmenize olanak tanır.

ClickUp Docs ile açıklamalı geri bildirimler, yorumlar ve düzenli deneme incelemeleriyle işbirliğini ve not vermeyi kolaylaştırın

ClickUp Docs, eğitimcilerin deneme notlandırma konusunda işbirliği yapmaları için merkezi bir alan sağlar. Öğretmenler, platform içinde doğrudan AI kullanarak denemelere açıklama ekleyebilir, yorum yapabilir ve içeriği düzenleyebilir , böylece geri bildirim sürecini kolaylaştırabilir.

Yerleşik organizasyon ve görevlerle sorunsuz entegrasyon, not verme sürecinin her adımının verimli ve erişilebilir olmasını sağlar. Ayrıca, ClickUp'ın Otomasyon özelliği, saatler kazandıran not verme iş akışları oluşturmanıza olanak tanırken, özelleştirilebilir şablonlar, not verme kriterlerini uygulamanıza ve rubriklerinizle uyumlu hale getirmenize olanak tanır.

Platform ayrıca, deneme değerlendirme görevlerinin ilerlemesini izlemek, eğilimleri belirlemek ve raporlar oluşturmak için merkezi gösterge panelleri içerir, bu da onu birden fazla sınıf veya kurumu yönetmek için paha biçilmez kılar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Anlık, eyleme geçirilebilir geri bildirim sağlamak için dilbilgisi, üslup ve tutarlılığı değerlendirin

ClickUp Belgeleri'nde işbirliği içinde denemeleri açıklama, yorumlama ve düzeltme

ClickUp Otomasyon ile inceleme için makale atama veya tamamlanma işaretleme gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

Not verme kriterlerine uyum sağlamak ve ilerlemeyi izlemek için özelleştirilmiş değerlendirme ölçekleri, AI istemleri ve şablonlar oluşturun

ClickUp Gösterge Panellerini kullanarak not verme kalıplarını analiz edin ve performans raporları oluşturun

Google Classroom ile ödevleri ve notları senkronize ederek iş akışlarınızı kolaylaştırın

ClickUp sınırlamaları

Deneme notu verme için iş akışlarını özelleştirmek için bazı ilk kurulumlar gerekir

Teknolojiye aşina olmayan eğitimciler için öğrenme eğrisi

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında AI özellikleri ekleyin

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Kullanıcılar, gerçek zamanlı, eyleme geçirilebilir geri bildirim ve artırılmış görünürlük için ClickUp'ın yeteneklerine değer veriyor. Bu, öğrencilere şeffaf ve zamanında geri bildirim verdikleri için eğitimciler için büyük bir artıdır.

"Bana verilen görevler, takım olarak atadığımız diğer görevlerle bağlantılıdır. Bu sayede bireysel olarak çalışabilir ve aynı zamanda grup olarak sahip olduğumuz görevlerin görünürlüğünü sağlayabilirim. Böylece yeni faaliyetler önerebilir ve takımımın tüm üyelerinden geri bildirim alabilirim."

⚡ Bonus İpucu: Deneme notlandırmanın ötesinde, ClickUp'ın özel gösterge panellerini kullanarak birden fazla sınıf veya ödevdeki eğilimleri tespit edin. Notlandırma kalıplarını kolayca analiz edin, sıklıkla yanlış anlaşılan kavramları belirleyin ve veriye dayalı içgörülerle öğretim stratejilerinizi özelleştirin.

2. GradeWrite (AI destekli not verme süreci ve analitik için en iyisi)

via GradeWrite

GradeWrite, makale notlandırmayı kolaylaştırma konusunda uzmandır. AI destekli değerlendirme araçları, yüksek hacimli ödevleri işlemek için tasarlanmıştır. Şirketin gelişmiş algoritmaları gramer, yapı, kelime sayısı ve alaka düzeyini değerlendirir.

Öğretmenler, intihal algılama ve değerlendirme ölçeği özelleştirme gibi özelliklerle not verme bütünlüğünü korurken tutarlılığı sağlayabilir.

GradeWrite ayrıca, sınıf genelindeki performans eğilimlerini izlemek için analitik özellikler sunarak eğitimcilerin öğrencilerin daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğu alanları belirlemelerine olanak tanır.

GradeWrite'ın en iyi özellikleri

AI kullanarak gramer, yapı ve alaka düzeyini değerlendirin ve doğru ve zamanında geri bildirim alın

İçeriğin özgünlüğünü kontrol etmek için yapay zeka destekli intihal kontrolleri gerçekleştirin

Temel ve gelişmiş analitiklerle öğrenci performans eğilimlerini izleyin

GradeWrite sınırlamaları

Ücretsiz sürümde sınırlı analitik özellikleri

Google Classroom entegrasyonu gibi gelişmiş özellikler henüz kullanıma sunulmamıştır

GradeWrite fiyatlandırması

Öğretmenler (Ücretsiz): Ücretsiz

Öğretmenler (Premium): Kullanıcı başına aylık 24,99 $

Okul Bölgeleri veya Üniversiteler: Fiyatlandırma için iletişime geçin

GradeWrite puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

📚 Bonus Okuma: AI'yı not verme ötesine taşıyın. Ücretsiz AI deneme notu verenler, AI'nın eğitimde yapabileceklerinin sadece görünen kısmıdır. Ders planlarını ve değerlendirme ölçeklerini otomatikleştirmeyi, hatta ilgi çekici ödevler oluşturmayı hayal edin. AI ile içerik oluşturmayı otomatikleştirme hakkında daha fazla bilgiyi bu hızlı kılavuzda bulabilirsiniz.

3. ClassX (Etkileşimli AI deneme notlandırma ve öğrenme için en iyisi)

via ClassX

ClassX, AI deneme notlandırma özelliğini etkileşimli öğrenme araçlarıyla birleştirerek, bütünsel bir notlandırma deneyimi arayan eğitimciler için ideal bir çözüm sunar. AI, denemeleri gramer, alaka düzeyi ve tutarlılık açısından analiz ederken, öğrencilere yazma becerilerini geliştirmeleri için kişiselleştirilmiş geri bildirim sağlar.

ClassX, özel alıştırmalar, sohbet robotları ve etkileşimli öğrenme materyalleri oluşturmak için araçlar sunarak, not verme ve öğrenci katılımı için kapsamlı bir platform haline gelir.

Toplu deneme notlandırma ve etkileşimli AI öğretmenlerini entegre etme yeteneği, geleneksel değerlendirme ile uyarlanabilir öğrenme arasındaki boşluğu doldurur.

ClassX'in en iyi özellikleri

Kişiselleştirilmiş öğrenmeyi desteklemek için özel alıştırmalar ve sohbet robotları oluşturun

Zaman kazanmak ve not verme iş akışlarını kolaylaştırmak için denemeleri toplu olarak notlayın

Ek öğrenci rehberliği için AI destekli öğretmenleri entegre edin

ClassX sınırlamaları

Ücretsiz katman reklam destekli olup sınırlı AI sorguları sunar

Gelişmiş AI özelliklerine tam erişim için Pro üyelik gerekir

ClassX fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 9 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 19 $

ClassX derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🧠 Eğlenceli Bilgi: Birçok kişi AI not verme araçlarının önyargılı olabileceğinden endişe ederken, AI'nın öznelliği ortadan kaldırdığını fark etmez . Kişisel tercihler, ruh hali veya bilinçsiz önyargılar insan not verenleri etkileyebilir. Ancak AI, her denemenin tutarlı ve adil bir şekilde değerlendirilmesini sağlayarak tüm öğrenciler için eşit bir alan yaratır.

4. Perfect Essay Writer (Mükemmel ve intihal içermeyen denemeler oluşturmak için en iyisi)

via Perfect Essay Writer

Perfect Essay Writer sadece deneme yazmakla kalmaz, aynı zamanda AI destekli not verme ve gerçek zamanlı geri bildirim de sağlar. Bu araç, argümanatif denemelerden betimleyici denemelere kadar çeşitli türlerdeki denemeleri değerlendirir, yapı, tutarlılık ve alıntı doğruluğunu analiz eder.

Ayrıca gramer, üslup ve netlik konusunda geri bildirim sağlayarak öğrencilerin işlerini iyileştirmek için eyleme geçirilebilir içgörüler elde etmelerini sağlar.

Canlı düzenleme özelliği, düzeltme ve yeniden yazma araçlarının güçlü bir birleşimidir. Bu, kullanıcıların denemeleri gerçek zamanlı olarak iyileştirmelerine ve nihai çıktının belirli gereksinimleri karşıladığından emin olmalarına olanak tanır.

Aracın entegre intihal kontrolü ve alıntı araçları iki amaca hizmet eder: yazarların kompozisyon sırasında özgünlüğü korumalarına yardımcı olurken, not verenlere akademik bütünlük için doğrulama araçları sunar. Bu, tüm akademik ekosistem için değerli kılar; öğrenciler yazmak ve kendi kendilerini değerlendirmek için kullanabilirken, eğitimciler tutarlı not verme için kullanabilir.

Perfect Essay Writer'ın en iyi özellikleri

Canlı düzenleyici ile denemeleri doğrudan düzenleyin ve gerçek zamanlı değişiklikler yapın

İntihal kontrollerine erişin ve birden çok biçimde alıntılar oluşturun

Analitik denemelerden ikna edici denemelere kadar çeşitli deneme türlerini işleyin

Perfect Essay Writer sınırlamaları

Yazı tipleri ve tasarım öğeleri için sınırlı biçimlendirme seçenekleri

Perfect Essay Writer fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 9,99 $

Pro: 14,99 $/ay kullanıcı başına

Gelişmiş: 99,99 $/yıl

Perfect Essay Writer puanları ve yorumları

G2: 4,8/5,0 (20'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Kullanıcılar, PerfectEssayWriter. ai'nin AI destekli özelliklerinin deneme yazma sürecini kolaylaştırmasını ve bu özelliği öğrenciler ve profesyoneller için favori haline getirmesini çok seviyor.

"Yüksek lisans öğrencisi olarak, PerfectEssayWriter.ai tarafından oluşturulan taslak benim için hayat kurtarıcı oldu! Tüm makale yazma sürecini çok daha sorunsuz hale getirdi. Ayrıca, oluşturulan içerik gerçekten etkileyiciydi – bilgili ve iyi yazılmıştı."

💡 Profesyonel İpucu: AI'yı, gramer kontrolleri ve ilk geri bildirimler gibi tekrarlayan görevleri yerine getirirken kullanın ve enerjinizi daha incelikli değerlendirmeler ve öğrenci mentorluğu için ayırın.

5. EssayGrader (Toplu not verme ve ayrıntılı geri bildirim için en iyisi)

via EssayGrader

EssayGrader, yüksek hacimli notlamaları dakikalar içinde gerçekleştirmek üzere tasarlanmış AI destekli araçlarla deneme değerlendirmesini basitleştirir.

Eğitimcilerin denemeleri toplu olarak yüklemelerine olanak tanır ve içerik, gramer ve stil hakkında ayrıntılı, yapıcı geri bildirim sağlar.

Özelleştirilebilir ve ön tanımlı değerlendirme ölçekleri, belirli not verme standartlarına uyum sağlar ve AI içerik oluşturucular gibi çalışarak denemeleri verimli bir şekilde analiz eder. Google Classroom ve diğer platformlarla entegrasyon, iş akışlarını daha da kolaylaştırır.

EssayGrader'ın en iyi özellikleri

Esnek ve doğru not verme için özel ve ön tanımlı değerlendirme ölçekleri kullanın

AI tarafından oluşturulan içeriği tespit edin ve denemelerin özgünlüğünü sağlayın

Sorunsuz not verme iş akışları için Google Classroom ile entegre edin

EssayGrader sınırlamaları

Ücretsiz plan, sınırlı deneme notlandırma ve özetleme kotasına sahiptir

Gelişmiş değerlendirme ölçekleri ve AI algılama için daha üst düzey planlar gerekir

EssayGrader fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Lite: Kullanıcı başına aylık 8,99 $

Pro: 19,99 $/ay kullanıcı başına

Premium: Kullanıcı başına aylık 49,99 $

Takım: 12,99 $/ay kullanıcı başına

Bölge: Özel fiyatlandırma

EssayGrader puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Bir Reddit kullanıcısı, not vermede insan nüanslarının önemini kabul etmekle birlikte, EssayGrader araçlarının verimliliği ve hızlı geri bildirimi nedeniyle bu araçlardan bahsetmiştir.

Dilbilgisi hatalarını ve yapısal sorunları tespit etmek için kullanışlı olabilirler, ancak bir makalenin daha derin yönlerini notlandırmak söz konusu olduğunda, bir öğretmenin kişisel dokunuşunu hiçbir şey yenemez.

🔮 Bonus İpucu: AI'nın sınıf stratejinizdeki rolünü genişletin. AI sadece not verme için değildir; öğretim yöntemlerinizi ve erişiminizi de devrim niteliğinde değiştirebilir.

6. EasyMark. ai (Kişiselleştirilmiş ve zamanında geri bildirim için en iyisi)

EasyMark. ai, AI destekli metin yazma araçlarının yazarlara sunduğu hizmetlere benzer şekilde, hız ve hassasiyeti bir araya getirerek deneme notlandırma alanında devrim yaratıyor. Öğretmenlerin gecikme olmadan eyleme geçirilebilir, kişiselleştirilmiş geri bildirimler sunmasını sağlar.

EasyMark. ai, öğretim standartlarınıza uygun özel değerlendirme ölçekleri ve derecelendirme tabloları kullanarak denemeleri toplu olarak derecelendirebilir. PDF uyumluluğu ve 4500 kelimeye kadar denemeleri destekleme özelliği, çeşitli derecelendirme ihtiyaçları için çok yönlü bir çözüm sunar.

İster birkaç deneme yazısı ister yüzlerce deneme yazısı ile uğraşıyor olun, EasyMark. ai değerli zamanınızdan ödün vermeden adalet ve detaylara özen gösterir.

EasyMark. ai'nin en iyi özellikleri

Ayrıntılı hata listeleri ve iyileştirme önerileriyle deneme yazıları toplu olarak notlandırın

Sınıfınızın ihtiyaçlarına göre uyarlanmış değerlendirme ölçeklerinizi ve derecelendirme ölçeklerinizi kullanın

Öğrencilerinize yazdıkları metinler hakkında kişiselleştirilmiş ve anında geri bildirim sağlayın

EasyMark. ai sınırlamaları

Ücretsiz plan, kullanıcıların ayda yalnızca 15 denemeyi notlamasına sınırlar

Daha yüksek deneme sınırı gibi gelişmiş özellikler için premium planlar gerekir

EasyMark. ai fiyatlandırması

Ücretsiz: Ayda 15 deneme

Standart: Kullanıcı başına aylık 9,99 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 22,99 $

EasyMark. ai puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

💡 Profesyonel İpucu: AI not vermeyi, insan yargısının yerine geçmek için değil, onu tamamlamak için kullanın. Bu denge, öğrenci-öğretmen ilişkisini bozmadan verimliliği sağlar.

7. CoGrader (Ayrıntılı nitel geri bildirim ve sınıf entegrasyonu için en iyisi)

via CoGrader

CoGrader, eğitimcilerin deneme notlarını basitleştirmek için tasarlanmış güçlü bir yapay zeka tabanlı platform sunar. Dilbilgisi, içerik ve yapı hakkında ayrıntılı, niteliksel geri bildirim sağlayarak zaman kazandırır ve öğrenci değerlendirmelerinin derinliğini artırır.

Google Classroom entegrasyonu ile eğitimciler ödevleri sorunsuz bir şekilde yönetebilir ve el yazısı gönderileri işleme özelliği esneklik sağlar. CoGrader ayrıca, öğretmenlerin eğilimleri ve iyileştirilmesi gereken alanları belirlemelerine olanak tanıyan bir sınıf performans gösterge paneli özelliğine sahiptir.

CoGrader'ın en iyi özellikleri

Ayda 350 öğrenciye kadar gönderimi ayrıntılı nitel geri bildirimlerle notlandırın

Google Classroom ile entegre ederek ödev yönetimini kolaylaştırın

Kapsamlı bir gösterge paneli ile sınıf performans eğilimlerini analiz edin

CoGrader sınırlamaları

Ücretsiz plan, kullanıcıları ayda 100 gönderi ile sınırlar

İntihal algılama gibi gelişmiş özellikler kurumsal planlar gerektirir

CoGrader fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 19 $

Okullar ve okul bölgeleri: Özel fiyatlandırma

Yüksek öğrenim ve kurumsal: Özel fiyatlandırma

CoGrader derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz? 2023 sonbaharında, üniversite öğrencilerinin %50'si ve öğretim görevlilerinin %22'si akademik görevler için ChatGPT gibi AI araçlarını kullanıyordu. Bu, o yılın başlarında sadece %9 olan orandan önemli bir artış! AI, öğrencilerin ve eğitimcilerin öğrenme ve öğretmeye yaklaşımını hızla değiştiriyor.

8. AutoMark (Ölçeklenebilir not verme ve kişiselleştirilmiş öğrenci geri bildirimi için en iyisi)

via AutoMark

AutoMark, eğitimcilerin hızlı, doğru ve kişiselleştirilmiş geri bildirim sağlamak için güvendiği çok yönlü bir AI notlandırma aracıdır. Çeşitli ödevleri işlemek için tasarlanmış olan bu araç, tutarlı değerlendirmeler için özel rubrikleri destekler ve öğrencilerin ilerlemesini izlemek için öğrenme içgörüleri sunar.

AutoMark, öğretmenlerin öğrenci performansındaki kalıpları belirlemelerine olanak tanıyarak, yaygın zorlukları gidermek için öğretimi uyarlamalarına yardımcı olur.

Sorunsuz LMS entegrasyonu ve ayrıntılı analitik ile, akademik standartları korurken zaman kazanmak isteyen bireysel eğitimciler ve kurumlar için idealdir.

AutoMark'ın en iyi özellikleri

Tutarlı ve anlamlı not verme geri bildirimi için özel değerlendirme ölçekleri yükleyin

Analitiklerle öğrencilerin ilerlemesini izleyin ve öğrenmedeki kalıpları belirleyin

Sorunsuz ödev yönetimi için öğrenim yönetim sistemleriyle entegre edin

AutoMark sınırlamaları

Gelişmiş raporlama özellikleri kurumsal lisans gerektirebilir

Bireysel eğitimciler için ücretsiz katman yoktur

AutoMark fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

AutoMark derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

9. Smodin (Tarafsız ve gerçek zamanlı deneme geri bildirimi için en iyisi)

via Smodin

Smodin, öğrencilere ve öğretmenlere tutarlı ve tarafsız geri bildirim sağlayan gelişmiş bir AI deneme notu veren sistemdir. Denemeleri gramer, yapı, özgünlük ve odaklanma açısından analiz etmek, öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmelerine ve daha iyi notlar almalarına yardımcı olur.

Öğretmenler için, not verme süreçlerini kolaylaştırmak üzere özelleştirilebilir değerlendirme ölçekleri ile toplu not verme özellikleri sunar. Platform ayrıca, denemeleri geliştirmek için gerçek zamanlı geri bildirim ve ayrıntılı öneriler sunarak, geri bildirimin kalitesini artırırken zamandan tasarruf sağlar.

Smodin'in en iyi özellikleri

Gelişmiş AI algoritmalarıyla denemeleri gramer, yapı ve tutarlılık açısından analiz edin

Özelleştirilebilir ve önceden hazırlanmış not verme rubrikleriyle denemeleri toplu olarak notlayın

Öğrencilere gerçek zamanlı geri bildirim ve iyileştirme önerileri sağlayın

Smodin sınırlamaları

Toplu not verme ve gelişmiş özellikler için daha üst düzey planlar gerekir

Ücretsiz plan, AI notlayıcı kullanımını önemli ölçüde sınırlar

Smodin fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Temel özellikler: Kullanıcı başına aylık 14,99 $

Verimli: 29,99 $/ay kullanıcı başına

Ultimate: 79,99 $/ay kullanıcı başına

Smodin derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Kullanıcılar, Smodin'in doğal, insan benzeri metinler oluşturma ve altyazıları etkili bir şekilde uyarlama yeteneğini takdir ediyor.

"Diğer AI platformlarında ürettiğim bazı metinleri yeniden ifade etmek için kullandım ve mükemmel bir iş çıkardı. Metne daha akıcı bir hale getiriyor ve çok statik görünmüyor. Sonuç, AI ile yapıldığı neredeyse hiç anlaşılmıyor. Bazı altyazıların bağlamını değiştirmek için de kullandım ve mükemmel iş çıkardı. "

🔮 Bonus İpucu: Kurs hedeflerinize uygun özel değerlendirme ölçekleri yükleyerek AI not verme araçlarından en iyi şekilde yararlanın ve not verme sonuçlarında tutarlılık ve alaka düzeyi sağlayın.

via Kangaroos AI

Kangaroos AI Grader, öğretmenlerin deneme kağıtlarını değerlendirmesini kolaylaştırırken, ders planlama ve sınıf verimliliği için gelişmiş AI araçları sunar. Özelleştirilebilir değerlendirme rubrikleri, toplu yükleme özellikleri ve ayrıntılı geri bildirim oluşturma özelliği ile zaman kazanmak ve doğruluğu artırmak için tasarlanmıştır.

Kangaroos AI ayrıca veri güvenliğine öncelik verir ve şifreleme ile öğrencilerin gizliliğini sağlar. Not verme ötesinde, platform eğitim iş akışlarını kolaylaştırmak için AI öğretim asistanı ve rubrik oluşturucu gibi araçlar sunar.

Kangaroos AI Grader'ın en iyi özellikleri

Doğru ve anlamlı deneme notu verme için özel değerlendirme ölçekleri oluşturun ve uygulayın

Öğrencilerin gelişmesine rehberlik etmek için ayrıntılı geri bildirim raporları oluşturun

Ders planlama ve AI öğretim yardımı için ek araçlara erişin

Kangaroos AI Grader sınırlamaları

Rubrik özelleştirme gibi gelişmiş özellikler, daha üst düzey planlar gerektirebilir

Kurumsal düzeyde destek ayrı olarak ücretlendirilir

Kangaroos AI Grader fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Profesyonel: Özel fiyatlandırma

Kangaroos AI Grader puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

💡 Profesyonel İpucu: AI not verenler sadece makaleleri puanlamakla kalmaz, aynı zamanda intihal tespit eder ve özgünlüğü değerlendirir. Öğretmenler için bu, kopyalanan içeriği incelemek için daha az zaman harcayıp, öğrencileri özgün işler üretmeye teşvik etmek için daha fazla zaman ayırmak anlamına gelir. Akademik dürüstlük için bir kazan-kazan durumu!

Bu blogda ele alınan en iyi 10 AI deneme notlandırıcı olağanüstü özellikler sunarken, eğitimcilerin notlandırma deneyimini iyileştirmedeki benzersiz avantajları nedeniyle birkaç araç daha dikkat çekmektedir:

Gradescope: AI destekli not verme ve işbirliği araçlarıyla gelişmiş rubrik tabanlı değerlendirmeler sunarak tutarlı ve adil değerlendirme için ideal bir seçimdir

Turnitin Feedback Studio: Güçlü intihal algılama özelliğini özelleştirilebilir geri bildirim seçenekleriyle birleştirerek akademik dürüstlüğü ve her öğrencinin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış ayrıntılı yanıtları garanti eder

GradeCam: Kağıt testlerin hızlı taranması ve notlandırılmasında mükemmeldir, veriye dayalı öğretim stratejilerini desteklemek için anında geri bildirim ve analiz sağlar

SnapGrader: Anında not verme analizi sağlar ve çoktan seçmeli ve kısa cevaplar gibi çeşitli soru biçimlerini destekleyerek kağıt üzerinde yapılan değerlendirmelerin notlandırılmasını kolaylaştırır

ClickUp ile Not Verme Sürecinizi Dönüştürün: Eğitimciler için Hepsi Bir Arada Çözüm

En iyi AI deneme notu verenleri keşfederken, bu araçların daha geniş öğretim ve not verme ekosisteminize nasıl uyduğunu göz önünde bulundurun.

Özel değerlendirme ölçekleri ve geri bildirim doğruluğunun ötesinde, mevcut iş akışları ve diğer eğitim araçlarıyla uyumluluğu ve platformun eğitimciler arasındaki işbirliğini nasıl desteklediğini değerlendirin.

Birçok çözüm yalnızca not vermeye odaklanırken, ClickUp, AI destekli deneme geri bildirimi ile görev otomasyonu, merkezi gösterge panelleri ve işbirliğine dayalı not verme alanlarını birleştiren bütünsel bir platform sunar.

ClickUp ile eğitimciler ödevleri yönetebilir, not verme iş akışlarını kolaylaştırabilir ve öğrencilerin ilerlemelerini tek bir yerden takip edebilir. Bu, bir not verme aracından daha fazlasıdır; eğitimciler için kapsamlı bir verimlilik paketidir.

Not verme sürecinizi yeniden tanımlamaya hazır mısınız? ClickUp'a bugün kaydolun!