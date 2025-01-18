Mark ile tanışın. Mark, takımı için ayrıntılı bir video eğitimi hazırlamaya karar verdi. Mac'inde "kaydet" düğmesine bastı ve sesin eksik olduğunu fark edene kadar her şey mükemmel görünüyordu.

Kayıt her tıklamayı ve kaydırmayı yakaladı, ancak ses olmadan neredeyse hiç işe yaramazdı. Tanıdık geldi mi? Birçok Mac kullanıcısı, sistem sesi, mikrofon girişi veya her ikisi birden olsun, sesli ekran kaydı yapmaya çalışırken aynı sorunla karşılaşır.

Neyse ki, macOS'ta QuickTime Player gibi yerleşik araçlar ve işlemi basitleştiren üçüncü taraf uygulamalar bulunmaktadır. Dünya çapında 100 milyondan fazla Mac kullanıcısından biriyseniz, Mac'te sesli ekran kaydı yapmanın yollarını burada bulabilirsiniz!

⏰ 60 saniyelik özet Kayıtlarda sesin eksik olmasıyla ilgili sorun yaşıyorsanız, bu kılavuz Mac'inizde sorunsuz ekran kayıtları oluşturmanıza yardımcı olacaktır: Mac'te ekran kaydı yapma ve ClickUp'ı kullanarak kayıtlarınızdan en iyi şekilde yararlanma. Hızlı ekran yakalama ve ses kaydı için Ekran Görüntüsü Araç Çubuğu'nu (Komut + Shift + 5) kullanın

Ekranınızı ve sistem sesini kaydetmenin kullanıcı dostu bir yolu olan QuickTime Player'ı deneyin

Kayda başlamadan önce, ses gelmemesi, sistem gecikmeleri ve uygulama kısıtlamaları gibi yaygın sorunları doğru kurulumla çözün

OBS Studio, Camtasia, Vmaker ve Snagit gibi gelişmiş özelliklere sahip üçüncü taraf araçları keşfedin

ClickUp'ı deneyin Clips , sorunsuz görev entegrasyonu, takım işbirliği ve AI transkripsiyonu ile oyunun kurallarını değiştiriyor

Planlama, ayarları optimize etme ve düzenleme gibi en iyi uygulamaları izleyerek profesyonel kayıtlar oluşturun

Mac'te Sesli Ekran Kaydı Nasıl Yapılır?

Doğru araçları ve ayarları bildiğinizde, Mac'inizde ekran kaydetmek daha kolaydır.

Ön tanımlı olarak, macOS ekran görüntülerini ses olmadan kaydeder. Ancak, kayıtlarınızda ses yakalamak için işletim sisteminin yerleşik Ekran Görüntüsü Araç Çubuğu, QuickTime Player veya çeşitli uyumlu üçüncü taraf uygulamaları kullanabilirsiniz.

Öncelikle, macOS'ta bulunan bazı ekran kaydetme seçeneklerini inceleyelim.

Ekran Görüntüsü Araç Çubuğunu Kullanma

Ekran Görüntüsü Araç Çubuğu, macOS'ta yerleşik bir özelliktir ve tüm ekranınızı veya seçtiğiniz bir kısmı sesle birlikte kolayca ekran kaydı yapmanızı sağlar.

1. Ekran Görüntüsü Araç Çubuğunu açın

Klavye üzerinde Command + Shift + 5 tuşlarına basın

Ekran görüntüsü araç çubuğu, ekranınızı yakalama veya kaydetme seçenekleriyle ekranınızın altında görünecektir

apple aracılığıyla

2. Kayıt seçeneğini seçin

Aşağıdakilerden birini seçin:

Tüm Ekranı Kaydedin: Tüm ekranınızı yakalayın

Seçili Bölümü Kaydedin: Kaydetmek istediğiniz belirli alanı sürükleyin ve seçin

3. Ses kaydını etkinleştirin

Araç çubuğunda Seçenekler'i tıklayın

Mikrofon bölümünde, istediğiniz ses girişini seçin (ör. Dahili Mikrofon veya Harici Mikrofon)

Ses kaydı için ses seçeneğinin etkinleştirildiğinden emin olun

4. Kayda başlayın

Araç çubuğunda Kaydet'i tıklayın ve kaydetmek istediğiniz eylemleri gerçekleştirin

5. Kaydı durdurun

Kayıt tamamlandığında, Command+Control+Escape veya Shift+Command+5 tuşlarına tekrar basın ve ardından Menü Çubuğundaki Kayıt Durdur simgesine tıklayın

6. Kaydı kaydedin

Kaydınız otomatik olarak ön tanımlı konuma (genellikle masaüstü) veya Seçenekler altında seçtiğiniz klasöre kaydedilecektir

QuickTime Player'ı kullanma

QuickTime Player, macOS ile birlikte gelen ön tanımlı medya oynatıcı uygulamasıdır. Basitliği ve esnekliğiyle tanınan bu uygulama, sesli ekran kayıtları yapmak için de mükemmeldir.

1. QuickTime Player'ı açın

Uygulamalar klasöründen QuickTime Player'ı bulun ve başlatın veya aynı işlem için Spotlight Arama'yı kullanabilirsiniz

2. Yeni Ekran Kaydı'nı seçin

Menü Çubuğu'nda Dosya'ya tıklayın ve Yeni Ekran Kaydı'nı seçin

Ekran kaydetme özelliği küçük bir kontrol çubuğu ile açılacaktır

3. Ses kaydını etkinleştirin

Kayıt düğmesinin yanındaki küçük oku tıklayın

Açılır menüden ses kaynağını seçin (ör. Dahili Mikrofon veya diğer kullanılabilir ses çıkış cihazları)

4. Kayıt alanını özelleştirin

Tüm ekranı mı yoksa belirli bir alanı mı kaydetmek istediğinize karar verin. Tüm ekranı kaydetmek için masaüstünde herhangi bir yere tıklayın

Belirli bir bölümü kaydetmek için, imleci sürükleyerek istediğiniz alanı vurgulayın

5. Kayda başlayın

Kaydı başlatmak için "Kaydet" yazan kırmızı düğmeye tıklayın ve ekran görüntüsünü almak istediğiniz görevleri gerçekleştirin

apple aracılığıyla

6. Kaydı durdurun

Ekranınızın üst kısmındaki Menü Çubuğu'ndaki Kaydı Durdur simgesine (daire içindeki küçük kare) tıklayın veya Command + Control + Esc tuşlarına basın

7. Kaydı kaydedin

Kaydı bitirir bitirmez, QuickTime Player kaydedilen dosyayı önizleme için otomatik olarak açar

Ardından Dosya > Kaydet'i tıklayın ve kaydınızı istediğiniz konuma kaydedin

Mac'te Ekran Kaydı ile İlgili Yaygın Sorunlar

Mac'te ekran kaydetme genellikle basittir, ancak kullanıcılar birkaç yaygın sorunla karşılaşır:

Bazı uygulamalar, özellikle korumalı içeriğe sahip olanlar (akış platformları gibi), yetkisiz paylaşımı önlemek için ekran kaydını bloklayabilir . Kayıt ayarlarında bir sorun bulursanız, bunun nedeni muhtemelen bu koruma önlemleridir

web kamerası kaydını desteklemez , bu da projeleriniz için QuickTime Player, bu da projeleriniz için daha ilgi çekici, etkileşimli videolar oluşturmak istiyorsanız büyük bir hayal kırıklığı olabilir

macOS ekran kaydı, kayıt kalitesini 1080p ile sınırlayarak modası geçmiş hissi veriyor. 1080p çoğu senaryoda hala işe yarayabilir, ancak 4K gibi daha yüksek çözünürlük seçeneklerinin olmaması dikkat çekiyor

Kayıtlarınızı dışa aktarma konusunda QuickTime Player yalnızca Apple'a özel .mov biçimini destekler. Daha yaygın kullanılan .mp4, .wmv veya .mkv gibi biçimlerde ön tanımlı araçlarla ekran kaydı yapamazsınız; önce dosyayı dönüştürmeniz gerekir

tüm kayıtların yerel olarak cihazınızda depolanmasıdır. Bulut tabanlı araçların aksine, Diğer bir sınırlama isecihazınızda depolanmasıdır. Bulut tabanlı araçların aksine, kaydettiğiniz videolar tek bir sisteme bağlıdır ve paylaşımı zahmetli hale gelebilir

QuickTime Player ve Ekran Görüntüsü Araç Çubuğu gibi yerleşik araçlar Mac cihazlarda temel ekran kaydı için harika olsa da, bazen kayıt ihtiyaçlarınız için daha fazla esneklik veya işlevsellik gerekebilir.

Örneğin, eğitim videoları, oyun videoları veya profesyonel sunumlar üzerinde çalışıyorsanız, ses miksleme, düzenleme seçenekleri ve canlı yayın özellikleri gibi gelişmiş özelliklere ihtiyacınız olacaktır.

Bu gelişmiş özelliklere erişmek için üçüncü taraf bir yazılıma veya üçüncü taraf bir uzantıya ihtiyacınız vardır. Piyasadaki en iyilerinden bazılarını keşfedelim!

1. OBS Studio

oBS Studio aracılığıyla

OBS Studio (Open Broadcaster Software), içerik oluşturucular ve profesyoneller arasında favori haline gelen açık kaynaklı, ücretsiz bir yazılımdır. Esnekliği ve sağlam yetenekleri ile büyük beğeni topluyor.

Hafif program, kullanıcıların favori bazı özelliklere sahiptir:

Ekran kaydetme ve canlı yayın desteği

Dahili ses, sistem sesi ve mikrofon girişini kaydetmenize olanak tanır

Birden fazla sahne, kaplama ve geçiş ile kaydı özelleştirmenize olanak tanır

Yüksek kare hızlarında ve çözünürlüklerde kayıt seçenekleri sunar

OBS Studio, oyuncular, eğitimciler ve tek kuruş harcamadan profesyonel kalitede kayıtlar yapmak isteyen herkes için idealdir. Ancak, arayüzü yeni başlayanlar için biraz karmaşık gelebilir.

2. Camtasia

camtasia aracılığıyla

Ekran yakalama ve ekran kaydetme uzmanı TechSmith tarafından sunulan araçlardan biri olan Camtasia, ekran kaydetme ve video düzenleme için hepsi bir arada bir çözüm isteyen profesyoneller için mükemmel bir premium üçüncü taraf uygulamadır. Aşağıdaki özellikler sayesinde bu aracı kullanarak kayıtları sorunsuz bir şekilde yakalayabilirsiniz:

Tüm ekranı veya seçilen bölümleri kaydetmek için kullanımı kolay arayüz

Ek açıklamalar, animasyonlar ve efektler eklemek için yerleşik düzenleyici

Mikrofonlar ve sistem sesi gibi birden fazla kaynaktan ses kaydı desteği

Kayıtlarınızı geliştirmek için telifsiz müzik ve varlıklar

Camtasia, eğitimler, web seminerleri ve eğitim videoları oluşturmak için mükemmeldir. Yeni başlayanlar için kolaydır ancak pahalıdır.

3. Vmaker

vmaker aracılığıyla

Hafif, modern bir araç mı arıyorsunuz? Vmaker, hızlı ekran kayıtları için mükemmel bir seçimdir. Modern işbirliği ve içerik oluşturma için tasarlanmış bulut tabanlı bir araçtır. Aracın sezgisel kullanıcı arayüzünü kullanarak şunları yapabilirsiniz:

Video, ses ve hatta web kamerası yayınlarını aynı anda kaydedin

Kayıtları planlayın ve hatırlatıcılar ayarlayın

Kayıtlarınızı bulut depolama ile kolayca saklayın ve paylaşın

Hafif bir düzenleyiciyle temel kırpma ve açıklama ekleme işlemlerini gerçekleştirin

Vmaker, uzaktan işbirliği yapan takımlar veya sosyal medya ya da sunumlar için kısa videolar oluşturan kişiler için mükemmeldir.

4. Döngü

loopback aracılığıyla

Mac'te dahili sesi kaydetmekte zorlandığınızda, Rogue Amoeba'nın Loopback uygulaması harika bir üçüncü taraf yazılımdır. MacOS için geleneksel bir ekran kaydedici olmasa da, ses kaynaklarını sorunsuz bir şekilde yönetmek için güçlü bir araçtır.

Bu aracı özellikle aşağıdaki durumlarda kullanışlı bulacaksınız:

Kayıt için sistem sesini ve mikrofon girişini tek bir sanal cihazda birleştirme

Podcast'ler ve video eğitimleri için yüksek kaliteli dahili ses yakalama

Kayıtlarınızı OBS Studio ve QuickTime Player gibi diğer araçlarla entegre etme ve paylaşma

Mac'te sistem sesini kaydetmekte zorlanıyorsanız, Loopback hayat kurtarıcınız olabilir. Canlı yayın yaparken veya bir eğitim videosu kaydederken dahili sesi kaydetmek için idealdir.

Ancak, bu araç ileri düzey kullanıcılar için en uygun niş bir araçtır.

5. Loom

loom aracılığıyla

Hızlı kişisel kayıtlar için en sık kullanılan araçlardan biri olan Loom, videoları paylaşmak ve Mac'te kayıt yapmak için hızlı ve sorunsuz bir yol arayan kullanıcılar için popüler bir seçimdir.

Sezgisel bir arayüz sunar ve anında kayıt ve paylaşım imkanı sağlayarak uzaktaki takımlar arasında iletişim için mükemmeldir.

Loom, aşağıdakileri yapmanızı sağlayan kapsamlı bir ürün sayesinde popülerlik kazanmıştır:

Kişisel bir dokunuş için ekranınızı ve web kameranızı birlikte kaydedin

Kayıtları bir bağlantıyla anında paylaşın

Yorum ve geri bildirim özellikleriyle takımlarla işbirliği yapın

Çizim araçlarıyla kayıtlar sırasında önemli alanları vurgulayın

Loom'un basitliği ve işbirliği özellikleri, onu uzaktaki takımlar, eğitimciler ve profesyoneller için favori haline getirir.

6. Snagit

snagit aracılığıyla

TechSmith'in diğer ekran yakalama ve kayıt aracı Snagit, kullanım kolaylığı ve yüksek kaliteli ekran yakalamalarına odaklanmıştır. Ekran kaydını açıklamalı görüntülerle birleştirmek isteyen kullanıcılar için mükemmeldir.

Snagit, basitleştirilmiş kayıt özelliğine odaklanarak size şu olanakları sunar:

Tüm ekranınızı, seçtiğiniz kısmı veya kaydırma alanlarını yakalayın

Kayıtlara metin, oklar ve efektler ekleyin

Temel bir video düzenleyiciyle klipleri kırpın ve birleştirin

Kolaylıkla nasıl yapılır kılavuzları, demolar ve sunumlar oluşturun

Snagit, eğitimler veya görsel belgeler oluşturan profesyoneller için mükemmeldir. Basitlik ve kusursuz sonuçlara odaklanması, onu yeni başlayanlar ve uzmanlar için güvenilir bir araç haline getirir.

7. ClickUp

Çoğu üçüncü taraf araç, ekranınızı ve sesinizi kolayca kaydetmenize olanak tanır, ancak bunlar sadece kayıt yazılımlarıdır.

Video çekmenin ötesine geçen ve kayıtlarınızı iş akışınıza zahmetsizce entegre etmenizi sağlayan bir ekran kayıt çözümü arıyorsanız, ClickUp tam size göre.

ClickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren iş için her şeyi içeren uygulama'dır. Tüm bu özellikler, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir.

Proje yönetimi özellikleriyle tanınan ClickUp, takım işbirliğini basitleştiren ve verimliliği artıran son derece kullanışlı bir özellik olan ClickUp Clips ile temel ekran kaydetme özelliğinin ötesine geçiyor.

ClickUp Clips nedir?

ClickUp Clips ile ekran kayıt iş akışınızda devrim yaratın

ClickUp Clips, ekranınızı doğrudan çalışma alanınızda kaydedip paylaşmanıza olanak tanır. İletişim boşluklarını dolduran ve herkesin aynı sayfada kalmasını kolaylaştıran bir verimlilik aracıdır.

Bir takım arkadaşınıza bir görevi anlatırken, bir özelliği gösterirken veya geri bildirim verirken, ClickUp Clips tüm süreci sizin için kolaylaştıracaktır.

Daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olacak ClickUp Clips videosunu izleyin:

Mac'te kayıtları yakalamanıza ve çok daha fazlasını yapmanıza yardımcı olacak bazı harika özellikler:

1. Ekranı kaydedin ve anında paylaşın

ClickUp Clips, ekranınızı ve web kameranızı aynı anda kaydetmenizi sağlar. Kişisel bir dokunuş eklemek için, işlemi açıklarken videonuzu üstüne yerleştirebilirsiniz.

Kaydedildikten sonra, Klipler otomatik olarak ClickUp çalışma alanınıza kaydedilir ve takımınız tarafından anında erişilebilir hale gelir.

ClickUp Clips'i kullanarak ekranlarınızı akıllı bir şekilde kaydedin

2. Ekran kayıtlarını görevlere ekleyin

ClickUp'ın gerçek gücü burada ortaya çıkıyor. Bağımsız ekran kaydedicilerin aksine, Kliplerinizi belirli görevlere veya projelere doğrudan ekleyebilirsiniz. Örneğin:

Hata raporu kaydedin ve bunu bir geliştirme görevine bağlayın

Bir süreci gösterin ve kaydı bir takım eğitim modülüne ekleyin

Bir tasarım veya belge hakkında görsel geri bildirim sağlayın ve bunu ilgili göreve bağlayın

ClickUp Clips ile kayıt ve işbirliği yapma şeklinizi yeniden tanımlayın

3. Kayıtları kullanarak takımlarla işbirliği yapın

Ekran kayıtlarınız ClickUp'ta merkezileştirildiğinde işbirliği çok kolay hale gelir. Takımınız şunları yapabilir:

Klipleri doğrudan görev veya yorum konusu içinde izleyin

Geri bildirim bırakın, sorular sorun veya gerçek zamanlı güncellemeler sağlayın

Sonsuz e-posta alışverişine gerek kalmadan herkesin senkronizasyonda kalmasını sağlayın

4. Kayıtlarınızda yapay zekayı kullanın

ClickUp'ın yapay zeka yetenekleri, basit komutlarla kayıtlarınızdan maksimum kullanılabilirlik sağlar. ClickUp Brain, tüm Kliplerinizi otomatik olarak transkribe ederek video içeriğini tüm takım üyelerinin kolayca başvurabilmesi için aranabilir metne dönüştürür.

Bu, içeriğinizi izlemek yerine okumayı tercih eden takım üyeleri için erişilebilir hale getirirken, daha hızlı gezinme için kayıtlarınızda belirli anahtar kelimeleri veya kelime öbeklerini aramanızı sağlar.

ClickUp Brain ile kayıtlarınızın en sorunsuz transkripsiyonlarını bekleyin

Brain'in kolaylıkla nasıl transkripsiyon yaptığını izleyin:

5. Güvenli ve merkezi depolama

Tüm kayıtlarınızı ClickUp'ın güvenli çalışma alanında güvenli ve düzenli bir şekilde saklayın.

Kliplere doğrudan ilişkili görevlerden veya projelerden erişin

Harici depolama veya üçüncü taraf platformlara olan ihtiyacı ortadan kaldırın

Kayıtların yalnızca yetkili takım üyeleri tarafından erişilebilir olmasını sağlayın

ClickUp, ekran kaydını sorunsuz proje yönetimi ile birleştirmek isteyen takımlar, eğitimciler ve profesyoneller için mükemmeldir.

💡 Profesyonel İpucu: Kayda başlamadan önce ClickUp'ta görevinize kısa bir metin tabanlı kontrol listesi veya taslak ekleyin. Tamamlandığında, Clip'inizi doğrudan göreve ekleyin ve kolayca başvurabilmek için ClickUp Brain'in transkripsiyon özelliğini kullanarak yazılı bir özet oluşturun.

Mac'te Ekran Kaydı için En İyi Uygulamalar

Mac'inizde yüksek kaliteli ekran kayıtları oluşturmak, kayıt düğmesine basmaktan daha fazlasını gerektirir. Kayıtlarınızın net, profesyonel ve etkili olmasını sağlamak için aşağıdaki en iyi uygulamaları göz önünde bulundurun:

Kayda başlamadan önce içeriğinizi planlayın

İhtiyaçlarınıza uygun bir ekran kaydedici seçin. QuickTime Player ve Ekran Görüntüsü Araç Çubuğu temel özellikler için daha uygundur. Gelişmiş özellikler için Camtasia ve ClickUp gibi üçüncü taraf uygulamaları kullanabilirsiniz

Sistem sesini, mikrofon girişini veya her ikisini birden kaydedeceğinize karar verin ve ses ayarlarınızın ve ses kaynaklarınızın doğru şekilde yapılandırıldığından emin olun

Kaydınızın süresine dikkat edin. Uzun kayıtlar, büyük dosya boyutlarına neden olabilir ve daha kapsamlı video düzenleme gerektirebilir

Hedef kitleniz için doğru dosya biçimini ve çözünürlüğü seçin. Son videonun erişilebilir olduğundan ve farklı cihazlarda ve platformlarda kalitesinin korunduğundan emin olun

En önemlisi, tüm video ve seslerin doğru şekilde kaydedildiğinden emin olmak için kayıtlarınızı tamamladığınızda gözden geçirmeyi unutmayın!

İş Akışınızı ClickUp ile Kolaylaştırırken Neden Sadece Kaydedin?

Umarız bu ipuçları ve araçlar sayesinde Mark gibi bir hata yapmazsınız: ekranınızı kaydettikten sonra sesin kayda geçmediğini fark etmek.

Yerleşik Ekran Görüntüsü Araç Çubuğu'nu kullanın, OBS Studio gibi üçüncü taraf uygulamaları keşfedin veya ClickUp Clips'in verimli ş Akışı'ndan yararlanın; doğru araç, farkı yaratabilir.

ClickUp'ın güçlü paketini kullanarak kayıtlarınızın kullanışlılığını artırın. Bunları görevlere ekleyin, takımınızla işbirliği yapın ve hatta videoları aranabilir içgörüler elde etmek için transkripsiyonlayın — hepsi tek bir yerden.

Bir dahaki sefere "kaydet" düğmesine bastığınızda, sizin kadar sıkı çalışan bir araçla bunu anlamlı hale getirin. Ücretsiz ClickUp hesabına kaydolun ve kendiniz görün!