Problem Çözme için Neden-Sonuç Diyagramını Kullanma

Kaos teorisinden pazarlama analizine kadar, insanın doğasında var olan anlam arayışı genellikle neden ve sonuç ilişkisine dayanır. Her deneyimimizde nedenini bilmek isteriz. Her eylemimizde sonuçlarını veya etkilerini öngörmek isteriz.

Bu, tüm işlerin bir dizi bağlantılı görevden oluştuğu iş dünyasında özellikle yaygındır; yani bir iş ters gittiğinde, her şey bir kart destesi gibi çöker.

Bunu önlemek için, iş liderleri ve proje yöneticileri tetikleyicileri ve belirli etkinliklerin nedenlerini haritalayan neden-sonuç diyagramı adlı bir araç kullanır.

Bu blog yazısında, karmaşık sorunları çözmek için kuruluşunuzda bu neden-sonuç diyagramlarını nasıl kullanabileceğinizi inceleyeceğiz.

Neden-Sonuç Diyagramı Nedir?

Sebep-sonuç diyagramı, belirli bir etkinliğin olası nedenlerinin görsel bir temsilidir. Diyagram, her bir nedenin (yani sapma, kusur veya hata) nihai çıktıda bir varyasyon kaynağı olduğu hipotezini ortaya koyar.

En basit ifadeyle, kahvenize önerilen iki kaşık yerine iki bardak şeker eklerseniz (hata), içeceğiniz çok tatlı olur! Çok fazla süt eklerseniz (sapma), kahveniz çok hafif olur.

1920'lerde ünlü organizasyon teorisyeni Kaoru Ishikawa tarafından tasarlanan neden-sonuç diyagramları, balık kılçığı diyagramları veya Ishikawa diyagramları olarak da bilinir ve sistem düşüncesi için güçlü araçlardır. Karmaşık endüstriyel süreçleri etkili bir şekilde anlamaya ve yönetmeye yardımcı olurlar.

Örnek Ishikawa diyagramı (Kaynak: Wikimedia Commons )

Sebep-Sonuç Diyagramlarının Önemi

Temelinde, iyi bir neden-sonuç diyagramı, samanları ayıklayarak buğdayı ayırır. Diğer her şeyi bir kenara bırakarak, katkıda bulunan faktörleri açıkça belirler. Bu, tüm sektörlerde harika bir problem çözme aracı olabilir.

İş dünyasında, özellikle ürün geliştirmede, takımlar balık kılçığı diyagramını kullanarak beklenmedik bir etkinliğin kök nedenlerini araştırır.

Örneğin, planlanmamış bir kesinti olursa, BT Operasyonları takımı, gerçek nedeni belirlemeden önce tüm katkıda bulunan faktörleri anlamak için balık kılçığı diyagramını kullanabilir.

Proje yönetiminde, balık kılçığı diyagramı genellikle kaynak planlamasında kullanılır. Proje yöneticileri, insanlar, süreçler ve teknoloji gibi nedensel faktörlerin bir kombinasyonuna dayalı olarak beklenen sonucun sürümlerini simüle eder.

Kalite kontrolünde, Ishikawa'nın amaçladığı gibi, takımlar ölçümler, malzeme, insanlar, süreçler, makineler vb. gibi katkıda bulunan faktörleri ortaya koyarak, hatalı çıktının nedenini belirler.

Tüm sektörlerde neden-sonuç diyagramlarının faydaları tartışılmazdır.

Netlik : Bir kusurun veya etkinliğin meydana gelmesine neden olan çeşitli kesişen faktörleri anlama

Hız : Süreçteki tüm ilgili unsurların kapsamlı bir şekilde haritalandırılmasına dayalı olarak problem çözme sürecini hızlandırın

Verimlilik : Sürece yapılan değişikliklerin olası sonuçlarını simüle etme ve buna göre uyum sağlama becerisi

Etkinlik: Nedenleri ve belirtileri belirleyerek gerçekte neler olup bittiğini anlayın

Bunun pratikte nasıl işlediğini görelim.

Sebep-Sonuç Diyagramının Bileşenleri

Son derece basit olmasına rağmen, neden-sonuç diyagramı aşağıdakiler gibi bir dizi bileşen içerir:

Paneller: Neden-sonuç diyagramı iki bölümde görselleştirilir. Sol tarafta malzeme, işçilik, çevre vb. tüm potansiyel nedenler veya katkıda bulunan faktörler yer alır. Sağ tarafta ise sonuç veya sorun yer alır.

Merkez omurga: Merkez omurga, iki tarafı soldan sağa bağlar ve ardından çeşitli birincil ve ikincil etken faktörlere bağlanır.

Birincil nedenler: Her bir katkıda bulunan faktörün genellikle birincil bir nedeni vardır. Örneğin, düşük malzeme kalitesi, diyagramda bu şekilde görselleştirilen kusurun birincil nedeni olabilir.

İkincil nedenler: Kusurun birincil nedenini vurgulayan ikincil nedenler de olabilir. Örneğin, düşük kaliteli malzemenin nemli bir depoda saklanması, çıktıları etkilemiş olabilir.

Kuruluşunuzun ve sürecinizin yapısına bağlı olarak, balık kılçığı şeklinde görselleştirilen herhangi bir sayıda etken faktörünüz olabilir.

Diyagramdaki her şeklin ne anlama geldiğini öğrendiğinize göre, şimdi bir tane oluşturmaya başlayalım.

Neden-Sonuç Diyagramı Nasıl Oluşturulur?

Sebep-sonuç diyagramı oluşturmak, süreçleri ayrıntılı olarak anlamanın bir yoludur. Bu nedenle, dikkatli olun ve her adımı inceleyin.

1. Etkisini belirleyin

Neden-sonuç diyagramı en iyi şekilde sağdan çizilir. Herhangi bir karar vermeden önce, etkiyi, hatayı, sorunu veya sorunu belirleyin. Etkinin tanımını her paydaş tarafından kolayca anlaşılabilir ve spesifik olacak şekilde yapın.

Örneğin, "Kalite düştü" demek yerine, etkiyi "Son üç ayda üretim kodundaki hata sayısı %20 arttı" olarak tanımlayabilirsiniz

İşte size ilham verecek bazı problem tanımlama şablonları.

Şimdi, etkiye işaret eden bir ok ile ince bir merkezi omurga çizin.

2. Etkileyen faktörleri belirleyin

Sonucu bir şekilde etkileyen faktörlerin sayısı sınırsız olabilir. Bunların tümünü diyagramınızda listelemeniz en iyisidir. Bu ana faktör kategorilerini belirlemek için aşağıdaki yaklaşımlardan herhangi birini kullanabilirsiniz.

Beyin fırtınası: Takımınızı bir araya getirin ve bir panoya fikirlerinizi yazın. İlgili takım üyelerine ne yaptıkları, nasıl yaptıkları ve neden yaptıkları hakkında sorular sorun.

Örneğin, hata sayısının neden arttığını araştırmak için iş analistlerini, geliştiricileri ve test uzmanlarını bir toplantıya davet edebilirsiniz.

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Bu konuda yeniyseniz, balık kılçığı diyagramını Excel'de de çizebilirsiniz.

Süreç haritalama: Etkiye yol açan tüm süreci adım adım haritalayın. Örneğin, yazılım hataları durumunda, bu adımlar şunlar olabilir:

Kodlama

Kod incelemesi

Test

Hata izleme

Üretim dağıtımı

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Çerçeve kullanma: Çok popüler bir araç olan neden-sonuç diyagramını destekleyen çok sayıda çerçeve ve şablon bulunmaktadır.

Örneğin, üretimde beş M (insan gücü, malzeme, yöntem, makine ve ölçüm) katkıda bulunan faktörler olarak tanımlanır.

Benzer şekilde, iş kolunuzda işe yarayan bir diyagram bulabilirsiniz. Katkıda bulunan faktörleri sol taraftaki ayrı dikdörtgenlere yerleştirin. Merkezi omurgaya bağlantı okları çizin.

3. Birincil nedenleri belirleyin

Her bir katkı faktörünün altına birincil nedenleri listeleyin. Örneğin, yazılım hatalarının artmasının olası nedenleri aşağıdaki gibi olabilir.

Kodlama : Programlama hataları, mantık hataları

Kod incelemesi : Süreç boşlukları, kıdemli geliştiriciler için zaman kısıtlamaları

Test : Yetersiz testler, eksik kullanım örnekleri

Hata izleme: Manuel izleme, eksik hata açıklamaları

Her birincil nedenden merkezi omurgaya bağlayıcılar çizerek nedensel ilişkiyi gösterin.

4. İkincil nedenleri (varsa) belirleyin

Bazen, birincil nedenlerin herhangi birinin ortaya çıkmasının bir nedeni olabilir.

Örneğin, yüksek kaliteli kod yazmak için kuruluş genelinde standartların olmaması nedeniyle programlama hatalarında artış olabilir.

Mühendislik alanı dışında, uygun olmayan veya deneyimsiz adayların işe alınması nedeniyle mantık hataları meydana gelebilir.

İkincil kaynaktan birincil kaynağa bağlantılar çizerek genişletilmiş ilişkileri gösterin. Tamamlandığında, diyagramınız aşağıdakine benzer olacaktır.

Ishikawa diyagramı yapısı (Kaynak: Wikimedia Commons )

5. Doğruluk ve geçerliliği onaylayın

Tüm neden-sonuç diyagramını çizdikten sonra, her şeyi bir kez daha doğrulamanın zamanı gelmiştir. Şunlara dikkat edin:

Her neden, sonuçlara giden mantıksal bir zincir izler

Her adım, incelediğiniz etkinin operasyonel çerçevesine uyar

Üçüncü veya dördüncü sipariş nedenleri doğru bir şekilde entegre edilir

Tüm katkıda bulunan faktörler, tüm kapsamlı nedenleri kapsayacak şekilde ayrıntılı olarak incelenmiştir

Bunlar temel bilgiler. Bazı ipuçları ve püf noktaları ile neden-sonuç diyagramlarınızdan daha fazla yararlanabilirsiniz. İşte nasıl.

Etkili neden-sonuç diyagramları için ipuçları

Bir etki, dişleri sızlatan tatlı bir fincan kahve gibi açık olduğunda, nedenleri haritalamak kolaydır. Ancak iş sorunları nadiren bu kadar açıktır. Koddaki bir hata gibi görünüşte bariz bir şeyin birçok nedeni olabilir. Neden-sonuç diyagramlarını etkili bir şekilde çizmek ve kullanmak için bu en iyi uygulamaları izleyin.

Çerçeve olarak kullanın (kanıt olarak değil)

Sebep-sonuç diyagramı bir sorunun kanıtı değildir. Sadece bir teori geliştirmene yardımcı olan bir araçtır. Soruna neden olabilecek tüm faktörleri görselleştirir. Balık kılçığı diyagramlarının en iyi kullanımı, sorunun gerçek kök nedenini araştırmak için bir çerçeve olarak kullanmaktır.

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Kapsamlı (karmaşık değil) hale getirin

İyi neden-sonuç diyagramları, araştırmacıya incelenmesi gereken her şeyin kapsamlı bir listesini vermelidir. Bu nedenle, önemsiz veya sonuçla ilgili olmadığını düşündüğünüz için bir şeyi eklemeyi unutmayın.

Ancak bunu yaparken, çok fazla alakasız öğe eklememeye dikkat edin. Bu, diyagramı karmaşık hale getirebilir ve yorumlamayı zorlaştırabilir.

Tekrarlamayı (gereksiz tekrarlamayı değil) benimseyin

Aynı birincil veya ikincil neden, iki katkı faktörünün altında yer alabilir. Yazılım hataları örneğinde, beceri eksikliği hem kodlama hem de test altında birincil neden olabilir. Bunlar farklı oldukları için ikisini de ekleyebilirsiniz.

Ancak, gereksiz yere kendinizi tekrarlamadığınızdan emin olun. Örneğin, beceri eksikliği ve deneyim eksikliği bu bağlamda aynı anlama gelebilir ve tekrar edilmesine gerek yoktur.

Proaktif olarak kullanın (sadece reaktif olarak değil)

Takımlar genellikle neden-sonuç diyagramını bir sorunun kökünü bulmak için kullanır. Ancak bu tek yol değildir. Diyagramı, yaptığınız bir seçimin olası sorunlarını simüle etmek için de kullanabilirsiniz.

Örneğin, kodlama altında, programlama hatasının birincil neden olduğunu varsayalım. Programlama dilindeki bir değişikliğin sonucu etkileyebileceğini varsayabilirsiniz. Buna dayanarak, sorunun ne ölçüde çözüleceğini simüle edebilir ve buna göre kararlar alabilirsiniz.

Bunu açıklamak için bazı örnekler kullanalım.

Neden-Sonuç Diyagramı Örnekleri

Sebep-sonuç diyagramı, nedenler ve sonuçlar arasındaki ilişkinin basit bir görselleştirmesidir. Bunu, size en uygun formda haritalayabilirsiniz. İlham almak için bazı diyagram örnekleri aşağıda verilmiştir.

Süreç analizi

Süreç analizi diyagramı (Kaynak: TIBCO )

En basit ş Akışı diyagramı örneklerinden biriyle başlayalım. TIBCO'nun bu diyagramı, bir lambanın çalışmaması için olası nedenleri belirlemek üzere lambanın çalıştırılması sürecinin tamamını ele almaktadır.

Kalite yönetimi

Kalite kontrol kılavuzu (Kaynak: Alberta Üniversitesi )

Bir sonraki örnek, orijinal oluşturucu Kauro Ishikawa'nın Kalite Kontrol Kılavuzu kitabından alınmıştır. Bu diyagram, "lezzetli pirinç" yapmak için gereken her şeyi göstermektedir

Kök neden analizi

Hizmet şikayetlerinin kök neden analizi (Kaynak: Six Sigma Çalışma Kılavuzu )

Adından da anlaşılacağı gibi, balık kılçığı diyagramı, bir balığın kılçıklarını kullanarak çeşitli olası nedenleri birbirine bağlar. Six Sigma çalışma kılavuzundaki bu örnekte, neden-sonuç diyagramı, yanlış conta çapından kaynaklanan hizmet şikayetlerinin nedenlerini araştırmak için kullanılmıştır.

⚡️Şablon Merkezi: Aralarından seçim yapabileceğiniz diğer kök neden analizi şablonları.

Sorun kontrolü

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Kök neden analizi şablonu

Proje yönetiminizde bir sorunla karşılaştığınızda, balık kılçığı diyagramı harika bir teşhis aracıdır. Şablon kullanarak kök neden analizini nasıl gerçekleştireceğiniz aşağıda açıklanmıştır.

ClickUp'ın Kök Neden Analizi Şablonu, verileri analiz etmenize, sorunun özünü belirlemenize ve etkili ve sürdürülebilir çözümler bulmanıza olanak tanıyan, orta düzeyde, tamamen özelleştirilebilir bir çerçevedir.

İster bir yazılım hatasının kaynağını takip ediyor ister montaj hattınızdaki sorunları belirliyor olun, bu şablon sorunları çözmenizi kolaylaştırır.

Davranış analizi ve tahminler

Sistem güvenilirliği mühendisleri için öngörülebilirlik diyagramı modeli (Kaynak: Research Gate )

Bir araştırma çalışmasından alınan bu şekil, sistem güvenilirliği sorunlarının tüm potansiyel nedenlerini ve alt nedenlerini göstermektedir. Bu şekil, balık kılçığı diyagramını kullanarak güvenilirlik mühendislerinin endüstriyel sistemlerin davranışlarını modellemek, analiz etmek ve tahmin etmek için bir araç oluşturur.

Bilgi yönetimi

Bilgi varlıklarının etkili bir şekilde kullanılmasına engel olan faktörler (Kaynak: Data Leaders )

Bu neden-sonuç diyagramı, kuruluşların verilerini bir iş varlığı olarak yönetmelerini engelleyen tüm engelleri özetler. Avustralya, Güney Afrika ve ABD'deki bilim adamları ve iş liderlerinin katkılarıyla oluşturulmuş olup, etkili bilgi yönetimi konusunda konuşmaları teşvik eder.

Özelleştirilebilir balık kılçığı diyagramı

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın ücretsiz balık kılçığı diyagramı şablonu

Bu kadar karmaşık bir süreci haritalandırıyorsanız, ClickUp Fishbone Diyagram Şablonu harika bir başlangıç noktasıdır. Bu orta düzey şablon, tüm nedenleri ortam, makine, insan, malzeme ve yöntem olarak kategorize ederek sorun ile onu etkileyen faktörler arasındaki bağlantıları tanımlamaya yardımcı olur.

Birbiriyle bağlantılı nedenler ve sonuçlar

Maliyet artışı için neden-sonuç diyagramı (Kaynak: Visual Paradigm )

Geleneksel balık kılçığı stilinden uzaklaşan bu diyagram, bir sürecin etkisinin bir sonraki sürecin nedeni haline nasıl gelebileceğini göstermeye yardımcı olur. Bu, herhangi bir sürecin birbiriyle bağlantılı neden ve sonuçlarını görselleştirmek için kullanışlı bir kalite araç kutusudur.

Yukarıdaki örneklerden de görebileceğiniz gibi, neden-sonuç diyagramı oluşturmanın tek bir doğru yolu yoktur. Çeşitli ihtiyaçlarınız için birçok kök neden analizi aracı bulunmaktadır. Ancak, kaçınabileceğiniz bazı hatalar vardır.

Kaçınılması gereken yaygın hatalar

Doğru kullanıldığında, neden-sonuç diyagramı güçlü bir araçtır. Ancak, yanlış kullanıldığında olumsuz etkileri olabilir. Balık kılçığı diyagramı oluştururken ve kullanırken kaçınmanız gereken bazı hatalar şunlardır.

Aceleci karar verme

İyi bir neden-sonuç diyagramı kapsamlı ve ayrıntılı olmalıdır. Çoğu zaman, takımlar temel bir diyagram çizer ve karar verme sürecinde bunu aceleyle kullanır, bu da diyagramın yararını azaltır.

Diyagramı dikkatli ve eksiksiz bir şekilde çizin. Tüm süreç üzerinde kapsamlı bir araştırma yapın ve her şeyi göz önünde bulundurduğunuzdan emin olun. Tamamlandığında tekrar kontrol edin.

Sorunları yanlış tanımlama

Neden-sonuç diyagramı, doğru olduğu kadar kullanışlıdır. Bazen takımlar, diyagrama yanlış veya ilgisiz nedenler eklemek gibi samimi hatalar yapabilir. Ayrıca yanlış nedensel ilişkiler de oluşturabilirler.

Diyagramı çizerken uzman desteği alın. Doğruluğu sağlamak için diyagramı birden fazla konu uzmanı ile gözden geçirin.

Verilerdeki potansiyel nedenleri yanlış yorumlama

Ishikawa diyagramı, bir etki/etkinlik için olası tüm nedenleri görselleştirir. Etkinliğin nedeninin hangi unsur olduğu hakkında veri sağlamaz.

Neden-sonuç diyagramını kullanarak teoriler oluşturun. Ardından, bir sonuca varmadan önce teorinin ve her bir nedensel ilişkinin mantıksal tutarlılığını bağımsız olarak test edin.

Diyagramı sabit tutma

Ishikawa diyagramı yalnızca oluşturulduğu anda doğrudur. Süreçler zamanla gelişir ve değişir. Diyagramı sabit tutmak, son değişiklikleri gözden kaçırmanıza ve sorunları çözmede etkisiz kalmanıza neden olur.

Neden-sonuç diyagramınızı düzenli aralıklarla güncelleyin. Herhangi bir kök neden analizi için kullanmadan önce güncellendiğinden emin olun.

ClickUp ile Olumlu Etki Yaratın

Modern iş süreçleri karmaşıktır ve genellikle görünmez. Yazılımı örnek olarak alalım. Günümüzde takımlar büyük yazılımları küçük özelliklere ayırır ve bunları bağımsız ancak birbirine bağlı birimler olarak dağıtır. Bu, bir özelliğin arızalanmasının, bağlı olduğu sayısız diğer özelliklerden kaynaklanabileceği anlamına gelir.

Bu tür senaryolarda, iyi bir neden-sonuç diyagramı, sorunları çözümlerine kadar izlemek için güçlü bir görsel araç olabilir. Sorunun genel görünümünü net bir şekilde anlamaya yardımcı olur. Sonuç olarak, çözümleri modelleyip simüle ederek istenmeyen sonuçlara yol açıp açmayacaklarını da görebilirsiniz.

İster neden-sonuç biçiminde karmaşık bir mimari diyagram çiziyor ister sadece süreçlerinizi haritalandırıyor olun, ClickUp bunu yönetmek için ihtiyacınız olan her şeyi sunar. ClickUp Beyaz Tahtalar, nedenleri ve sonuçları yönetmek için esnek, özelleştirilebilir ve tekrarlanabilir bir yoldur. Sorunları etkili bir şekilde çözün. ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin.