Denemeniz gereken en iyi 10 Kindle Scribe alternatifi

Günümüzde not alma işlemi dijital defterler kullanılarak gerçekleştirilebilir. Ve bunlardan çok sayıda seçenek mevcuttur.

Aslında, dijital defter pazarının 2030 yılına kadar 3,82 milyar dolara ulaşacağı tahmin edildiğinden, seçeneklerin sayısı çok fazla gelebilir. Kindle Scribe pazarı köşeye sıkıştırmış olsa da, bazı alternatifleri keşfetmeye karar verdim.

Takımımla yaptığımız kapsamlı araştırma ve uygulamalı testlerin ardından, öne çıkan 10 olağanüstü not alma aracının bir listesini derledim. Her araç, etkili not alma stratejilerini destekleyerek bilgileri saklamanıza ve düzenli kalmanıza yardımcı olur, böylece verimliliği artırır.

Kindle Scribe alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

İster okuyor, ister eskiz yapıyor, ister öncelikle not alıyor olun, her görev için en uygun cihaz vardır. Seçim, en çok ihtiyacınız olan şeyi anlamak ve dengelemekle ilgilidir; mevcut araçlarınızla kolayca entegre olabilen ve aynı zamanda sağlam bir not alma deneyimi sunan bir şey.

ReMarkable 2 veya Kobo Elipsa gibi cihazlar öne çıkıyor, ancak seçim nihayetinde sizin özel kullanım durumunuza bağlıdır.

Uygun bir alternatif ararken en önemli bulduğum özellikler şunlar:

Birincil kullanım durumu: Okuma, çizim veya not alma cihazı mı istiyorsunuz? Bu sorunun cevabını bilmek, seçiminizin temelini oluşturur

Uyumluluk: Cihazın tercih ettiğiniz uygulamalar veya bulut hizmetleriyle iyi çalışıp çalışmadığını kontrol edin

Ekran kalitesi: Yüksek çözünürlük ve ekran boyutu, özellikle ayrıntılı içeriklerle çalışıyorsanız önemlidir

Pil ömrü: Sürekli şarj etmeden gün boyu dayanabilen bir cihaza sahip olmak büyük bir artıdır

Kullanım kolaylığı: Sezgisel yazılım ve kullanıcı dostu arayüzler, verimlilikte büyük fark yaratabilir

Bu hususlar, en iyi e-ink tabletleri belirlememde bana yardımcı oldu.

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Kindle Scribe Alternatifi

Not alma araçlarında nelere dikkat etmemiz gerektiğini öğrendiğimize göre, farklı iş stilleri ve yaşam tarzlarına uygun bazı seçenekleri inceleyelim. İşte her biri Kindle Scribe'ın harika bir alternatifi olabilecek 10 araç.

1. reMarkable 2 (Minimalist, dikkat dağıtıcı unsurlar içermeyen yazma için en iyisi)

reMarkable 2

Basit ve odaklanmış bir yazma deneyimi arıyorsanız, bu e-kitap okuyucu sizi etkileyecek. Geleneksel kağıt ve dijital rahatlık arasında bir köprü gibi.

Diğer e-okuyucuların tüm özelliklerini sunmasa da, grafik roman okumak ve düşüncelerini not almak isteyenler için mükemmeldir. Bildirimler veya uygulama uyarıları dikkatimi dağıtmadığı için tüm bunları dikkatim dağılmadan yapabildim.

reMarkable 2 en iyi özellikleri

El yazısını metne dönüştürür, bu özelliği beyin fırtınası yaparken çok yararlı buldum

ReMarkable bulutuna otomatik olarak senkronize olur, notlara tüm cihazlarınızdan kolayca erişebilirsiniz

İş ve kişisel notlarınızı düzenli tutmanıza yardımcı olmak için 47 yerleşik sayfa düzeni ve yapışkan notlar sunar

reMarkable 2 sınırlamaları

Dosyaları yalnızca diğer cihazlarla senkronize ettikten sonra görüntüleyebilirsiniz; düzenleyemezsiniz

Kalemde hafif bir gecikme var, ancak bir süre sonra alıştım

reMarkable 2 fiyatlandırması

Tablet: 379 $

Ayrıca okuyun: Dijital Not Alma için 10 reMarkable 2 Alternatifi

2. Onyx Boox Tab Ultra (Android uygulamalarıyla çoklu görev için en iyisi)

Onyx Boox Tab Ultra

Onyx Boox Tab Ultra benzersiz bir hibrit ve bence mevcut en çok yönlü e-mürekkep tabletlerden biri. Android işletim sistemine sahip olduğu için Google Play'e erişip e-posta, tarayıcı ve hatta verimlilik araçları gibi uygulamaları indirebildim. Bu, diğer e-mürekkep tabletlerin çoğunda bulamayacağınız bir özellik.

Sadece okumak veya not almakla yetinmeyen bir e-kitap okuyucu arıyorsanız, bu sağlam bir seçimdir.

Onyx Boox Tab Ultra'nın en iyi özellikleri

Dahili kamera ile belgeleri tarar

PDF, EPUB ve MOBI dahil olmak üzere çeşitli dosya biçimleriyle çalışın. Bu esneklik, birden çok türde belgeyi içe aktarmanıza ve bunlara açıklama eklemenize olanak tanır, böylece farklı kaynaklardaki notlarınıza erişebilirsiniz

İki uygulamayı yan yana kullanarak çoklu görev yapın

Onyx Boox Tab Ultra sınırlamaları

Yazma veya giriş görevleri, özellikle belge düzenleme gibi yoğun kullanımda bazen gecikme yaşayabilir

Çoklu görev yetenekleri sayesinde diğer e-ink tabletlere kıyasla daha hızlı şarj olur

Onyx Boox Tab Ultra fiyatları

Başlangıç fiyatı: 649 $

Ayrıca okuyun: Android için en iyi 10 not alma uygulaması

3. Kobo Elipsa 2E (En iyi çevre dostu tasarım)

Kobo Elipsa 2E

Kobo Elipsa 2E'yi test ettiğimde, ilk dikkatimi çeken şeylerden biri sürdürülebilirliğe verdiği önemdi. Cihazın %85'i geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiş ve benim gibi çevreye duyarlı kullanıcıların ilgisini hemen çekmiştir.

E-mürekkep tablet, e-okuyucu ve not alma cihazı olarak iyi iş gören 10,3 inçlik bir ekrana sahiptir.

Ekran çözünürlüğü (227 PPI) Kindle Scribe gibi diğer e-kitap okuyucular kadar keskin olmasa da, işini yerine getiriyor.

Kobo Elipsa 2E'nin en iyi özellikleri

Geniş 10,3 inç dokunmatik ekranda okuyun, yazın ve çizim yapın

Daha rahat okuma için parlaklığı ve renk sıcaklığını ayarlayın

El yazısını metne dönüştürme özelliğini kullanın ve belgelerinizi doğrudan çevrimiçi yapışkan notlar kullanarak çizin veya açıklama ekleyin

Kobo Elipsa 2E sınırlamaları

Hızlı yazarken bazen istenmeyen sayfa dönüşlerine neden olur

Tasarımı, metal yapılı alternatiflere kıyasla daha az kaliteli hissettiriyor

Kobo Elipsa 2E fiyatları

Kobo Elipsa 2E: 399,99 $ (Kobo Stylus 2 ve SleepCover dahil)

4. Fujitsu Quaderno A5 (En iyi hafif not alma cihazı)

Fujitsu Quaderno A5

Fujitsu Quaderno A5'i ilk kez denediğimde, hafif tasarımı ve ince profili beni çok etkiledi. Bu cihaz, sürekli hareket halinde olanlar için ideal. Sadece 240 gram ağırlığıyla son derece taşınabilir.

E-mürekkep tablet, rahat bir not alma deneyimi sağlayan 10,3 inçlik bir ekrana sahiptir.

Ancak, en dikkat çekici özelliği cihazın organik yazma deneyimiydi. Basma şiddetine göre satır kalınlığını ayarlayarak kağıda yazmaya çok yakın bir his veriyordu.

Fujitsu Quaderno A5'in en iyi özellikleri

Çizgili, kareli ve boş sayfalar dahil olmak üzere farklı not alma stilleri ve ihtiyaçlarına uygun özelleştirilebilir kağıt şablonları arasından seçim yapın

Gelişmiş PDF açıklama ve metin tanıma özelliklerini kullanarak daha yüksek hassasiyetle vurgulayın, altını çizin ve açıklama ekleyin

Önemli bilgilere anında erişmek için notlarınıza veya belgelerinize önemli sayfaları yer imlerine ekleyin

Fujitsu Quaderno A5 sınırlamaları

El yazısını metne dönüştürme gibi daha gelişmiş özellikler yoktur

Cihaz, üçüncü taraf uygulamaları desteklemediğinden sizi yerleşik özellikleriyle sınırlar

Fujitsu Quaderno A5 fiyatları

Fujitsu Quaderno A5: 499,99 $ (kalem dahil)

5. iPad Pro (Çok yönlü iş ve medya tüketimi için en iyisi)

apple

IPad Pro, çoklu görevler için bir güç merkezidir. Geleneksel e-mürekkep tabletlerin bir adım ötesindedir, çünkü not almaktan çok daha fazlasını sunar. Çizim yapabilir, videoları düzenleyebilir ve iş ve eğlence uygulamaları arasında hızla geçiş yapabilirim.

iPad Pro'nun en iyi özellikleri

Not alma, çizim ve profesyonel görevleri kolaylıkla halledin

Kusursuz el yazısı-metin dönüştürme ile sıfıra yakın gecikme süresi yaşayın

Okuma, yazma ve tasarım için mükemmel olan canlı ve ayrıntılı bir ekrana sahip olun

Binlerce not alma, verimlilik ve yaratıcı uygulamaya erişin

iPad Pro sınırlamaları

Özellikle Apple Pencil ve Magic Keyboard gibi aksesuarlarla birlikte en pahalı seçeneklerden biri

Yoğun olarak kullanıldığında, pil ömrü özel bir e-ink tabletinkinden daha hızlı düşebilir

iPad Pro fiyatları

11 inç iPad Pro: 999 $'dan başlayan fiyatlarla

12. 9 inç iPad Pro: 1.299 $'dan başlayan fiyatlarla

6. MeeBook (Bütçeye önem veren kullanıcılar için en iyisi)

MeeBook

MeeBook'u test ettiğimde, bu fiyat aralığındaki bir cihazda bu kadar çok işlevsellik barındırmasına şaşırdım. Temel özelliklerden çok fazla ödün vermeden uygun fiyatlı bir ürün arıyorsanız, bu harika bir alternatif.

MeeBook'un 10,3 inçlik ekranı, özellikle stylus ile birlikte kullanıldığında sorunsuz bir not alma deneyimi sağladı.

IPad Pro veya reMarkable 2 gibi cihazlarla aynı premium hissi veya gelişmiş özelliklere sahip olmasa da, temel ihtiyacınız temel dijital not alma ise sağlam bir performans sergiler.

MeeBook'un en iyi özellikleri

PDF'lere kolayca işaretleme yapın ve değişiklikleri kaydedin

Üçüncü taraf uygulamalara ihtiyaç duymadan notlarınızı ve belgelerinizi düzenleyin

Notlarınıza her zaman yedeklenmiş ve güncel oldukları için birden fazla cihazdan erişin

MeeBook sınırlamaları

Ek işlevleri kısıtlayabilecek üçüncü taraf uygulamalara izin vermez

El yazısını metne dönüştürme gibi gelişmiş özelliklerden yoksundur, bu da profesyonel kullanıcılar için kullanışlılığını sınırlayabilir

MeeBook fiyatlandırması

MeeBook P10 Pro: 295,83 $ (kalem dahil)

7. Supernote (Yazarlar için en iyisi)

Supernote

Sorunsuz ve pratik bir yazma deneyimi arıyorsanız, Supernote tam size göre.

En öne çıkan özelliği, kendi kendini onaran ekranıdır. Pürüzsüz yüzeyi size kağıt üzerine yazma hissi verir ve çizikler 24 saat içinde kaybolur. Ekran, iPad Pro kadar duyarlı değildir, ancak günlük not almak için yeterlidir.

Supernote'un en iyi özellikleri

Tek şarjla haftalarca kullanılabilen bu cihazla uzun süreli kullanımın keyfini çıkarın

Bildirimler, sosyal medya akışları veya reklamlar gibi dikkatinizi dağıtan unsurlar olmadan özel bir yazma ortamında notlar alın

Kolay not erişimi için Dropbox ve OneDrive gibi bulut hizmetleriyle senkronizasyon

Supernote sınırlamaları

Yerleşik özelliklerle sınırlıdır, bu nedenle ek yazılımlara erişim yoktur

Ekran, diğer cihazlara kıyasla biraz daha yavaş yenilenir, bu da gezinmeyi biraz yavaşlatabilir

Supernote fiyatlandırması

Supernote: 299 $

8. MobiScribe (Özelleştirme için en iyisi)

MobiScribe

MobiScribe, hafif, taşınabilir bir not alma cihazına ihtiyaç duyan herkes için mükemmel bir seyahat arkadaşıdır. Kompakt tasarımını beğendim — çantaya sığacak kadar küçük ve taşıması inanılmaz derecede kolay.

MobiScribe Origin yazılımı, kalem türlerini ayarlayarak ve belgeleri klasörler halinde düzenleyerek not alma deneyiminizi daha da özelleştirmenize olanak tanır.

MobiScribe'ın en iyi özellikleri

El yazısı tanıma özelliği ile notları hızlıca metne dönüştürün

Göz yorgunluğu yaşamadan kullanın ve e-mürekkep ekranıyla kağıt hissi yaşayın

Dosyaları kaydetmek ve paylaşmak için Google Drive ve Dropbox ile senkronizasyon

Tek şarjla birkaç gün boyunca kullanın

MobiScribe sınırlamaları

Gelişmiş kullanım durumları için üçüncü taraf uygulama desteği yoktur

Büyük belgelerde veya PDF'lerde gezinirken yavaş yenileme hızı

MobiScribe fiyatlandırması

MobiScribe Origin: 269 $

9. Rocketbook (Yeniden kullanılabilir defter kategorisinde en iyisi)

Rocketbook

Rocketbook'un yeniden kullanılabilir tasarımı onu öne çıkarır; notlarınızı özel bir kalemle yazabilir ve işiniz bittiğinde nemli bir bezle sayfaları silebilirsiniz. Bu özellik, çok fazla not alan ve kağıt israfı yapan kişiler için hayat değiştirici olabilir.

Rocketbook, yazma, çizim yapma veya diyagram oluşturma esnekliği sağlayan nokta ızgaralı sayfalara sahiptir.

Rocketbook'un en iyi özellikleri

Akıllı tarama özelliklerini kullanarak el yazısı notları kolayca yakalayın ve düzenleyin

Çizgili, grafik ve boş sayfalar gibi çeşitli sayfa şablonlarının yanı sıra yapılacaklar listeleri, planlayıcılar ve daha fazlası için özel şablonlar arasından seçim yapın

Özel QR kodlarını kullanarak el yazısı notlarınızı çevrimiçi olarak kolayca düzenleyin: tıpkı çevrimiçi yapışkan notlara sahip olmak gibi

Rocketbook sınırlamaları

Özel bir e-ink tablete kıyasla sınırlı yazma hissi

Kindle Scribe'ın kalemi gibi en pürüzsüz yazma deneyimini sunmayabilecek özel kalemler gerektirir

Rocketbook fiyatlandırması

Rocketbook: 34 $ (Kalem ve mikrofiber bez dahil)

10. Sony DPT-RP1 (Araştırma profesyonelleri için en iyisi)

Sony DPT-RP1'i test ettikten sonra, bu cihazın belirli bir kitleye, yani düzenli olarak PDF ve büyük belgelerle çalışanlara hitap ettiğini fark ettim.

Bu e-mürekkep tablet, 13,3 inçlik e-mürekkep ekrana sahiptir ve bu da onu piyasadaki en büyük ekranlardan biri yapar. Bu boyut, ayrıntılı raporları veya akademik makaleleri okurken gerçek bir avantajdır. Özellikle Rocketbook veya MobiScribe gibi daha küçük e-mürekkep cihazlara kıyasla, sık sık yakınlaştırma veya kaydırma yapmanız gerekmez.

Sony DPT-RP1'in en iyi özellikleri

Son teknoloji stylus teknolojisiyle sorunsuz yazın

Belirli şablonlara veya araçlara erişim gibi sık kullanılan fonksiyonlar için özelleştirilebilir kısayollar ayarlayın

Bölünmüş ekran işlevini kullanarak iki belgeyi yan yana görüntüleyin. Başka bir belgeye başvururken notlar alın veya iki notu karşılaştırın

Sony DPT-RP1 sınırlamaları

Öncelikle PDF'leri destekler ve diğer belge türlerini iyi işlemez

Üçüncü taraf uygulamalar veya daha sağlam not alma özellikleri için destek yoktur

Sony DPT-RP1 fiyatları

Sony DPT-RP1: 599 $ (Standart model)

Dijital bir not defteri cihazı olmasa da, görevleri ve notları sorunsuz bir şekilde entegre eden esnek bir çözüm arıyorsanız, ClickUp dijital not alma konusunda öne çıkıyor.

ClickUp, not almayı sağlam görev yönetimi ile birleştirerek, sadece fikirleri not almaktan daha fazlası için ideal hale getirir. Hem yapılandırılmış hem de serbest biçimli bir tarzda notlar yazabilir ve oluşturabilirsiniz.

ClickUp'ı dijital not almada profesyonel kılan bazı özelliklere göz atın.

ClickUp Notepad: Basit, hızlı ve erişilebilir

ClickUp Not Defteri ile Başlayın ClickUp Notepad ile notlarınızı düzenleyin ve alın

ClickUp Notepad, tüm belgeyi veya uygulamayı açmadan hızlıca not almak için en iyi hafif çözümdür.

Hemen göze çarpan özelliği, hızlı ve erişilebilir olmasıdır. Not defterini masaüstü veya cep telefonum gibi herhangi bir cihazdan açabiliyorum ve anında senkronizasyon sağlanıyor. Bu sorunsuz deneyim, cihazlar arasında geçiş yaparken bile akışımı sürdürmemi sağlıyor. ClickUp Notepad'in basitliğini seviyorum.

Özelliklerle aşırı yüklenmemiş olması, hızlı bir fikri yakalamam veya yapılacaklar listesi oluşturmam gereken anlar için ideal olmasını sağlıyor.

Ayrıca, daha büyük ClickUp ekosistemine entegrasyonunu de takdir ediyorum. Bir not aldığımda, onu hızlı bir şekilde bir görev veya eylem öğesine dönüştürebilirim. Birden fazla uygulama veya platforma ihtiyaç duymadan her şeyi düzenli tutmak için mükemmeldir.

Eskiden yazılı notlarımla yaşıyordum, ancak ClickUp'ı iki gün değerlendirdikten sonra, bunun benim için çözüm olduğunu anladım.

ClickUp Belgeleri: Tüm not alma ihtiyaçlarınız için merkezi hub

ClickUp Docs ile kolayca notlar alın ve takımınızla işbirliği yapın

ClickUp Docs, daha ayrıntılı not almak için tercih ettiğim uygulamadır. Toplantı notlarını, proje fikirlerini ve hatta beyin fırtınası oturumlarını düzenlemek için alana ihtiyacınız olduğunda deneyin. Sizi etkileyecek olan, sadece statik notlar değil, etkileşimli yapılandırılmış belgeler oluşturmanın kolaylığıdır. Görevleri anında bağlayabilir, belgeleri gömebilir ve takımınızla paylaşabilirsiniz.

ClickUp Docs'un en önemli avantajlarından biri işbirliğidir. Diğer not alma araçlarından farklı olarak, takım üyelerini belge içinde doğrudan düzenlemeye, yorum yapmaya ve fikirler üzerinde çalışmaya davet edebilirim. Fikirlerin gerçek zamanlı olarak geliştiği canlı bir çalışma alanına sahip olmak gibi.

ClickUp Belgeleri, ClickUp'taki diğer özelliklerle tamamen entegre olduğundan, eylem öğelerini doğrudan belgeden atayabilir ve tartışmaları somut görevlere dönüştürebilirim. Bu özellik, iş akışımı çok daha sorunsuz hale getiriyor.

ClickUp Brain: Daha hızlı ve akıllı notlar alın

ClickUp Brain ile tüm ilerlemelerinizi not alın

Not almak için yapay zeka kullanmaya şüpheyle yaklaşan herkes ClickUp Brain'i denemeli. ClickUp'ın yapay zeka yazma aracı, uzun notları özetlemekten içeriği düzenleme yöntemleri önermeye kadar her konuda yardımcı olabilir.

Zamanım kısıtlı olduğunda, ClickUp Brain taslaklar yazarak veya notlarımı daha yapılandırılmış bir hale getirerek işleri hızlandırmama yardımcı oluyor.

ClickUp Brain'de en çok sevdiğim şey, sezgisel olması. Örneğin, toplantı notları alırken, araçtan anahtar noktaları özetlemesini veya tartışmadan eylem öğeleri oluşturmasını isteyebilirim. Ve ClickUp ile sıkı bir şekilde entegre olduğu için, görevlerim, dosyalarım ve notlarımdan gelen bilgileri sentezler. Sonuç olarak, ClickUp Brain tüm cevaplarını ihtiyaçlarıma göre uyarlar.

ClickUp Günlük Notlar Şablonu

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Günlük Notlar Şablonu ile notlar alın ve verimliliğinizi en üst düzeyde tutun

ClickUp Günlük Notlar Şablonunu ilk keşfettiğimde, günümü ne kadar kolaylaştıracağını fark etmemiştim. Bu not alma şablonu, her şeyi tek bir yerde düzenlememe yardımcı oldu. Bu sadece not almak için bir yer değil, gününüzü yapılandırarak odaklanmanızı ve üretken kalmanızı sağlamak için tasarlanmıştır.

Şablonun bana nasıl yardımcı olduğu aşağıda açıklanmıştır:

Günümü yapılandırıyor: Günümü yönetilebilir parçalara ayırıyor ve günün sonunda başarımı değerlendirmek için alan sağlıyor

Görevleri ve öncelikleri yönetir: Önemli ve acil görevleri önceliklerine göre kategorize ederken izlememi sağlar

Düzeni özelleştirir: Beyin fırtınası ve Beyin fırtınası ve toplantı notları için bölümler dahil olmak üzere, iş akışıma uyacak şekilde ayarlayabileceğim açık ve takip etmesi kolay bir biçime sahiptir

Verimliliği artırır: Tüm günlük ihtiyaçlarımı tek bir yerde toplar ve genel verimliliğimi önemli ölçüde artırır

ClickUp, Görevleriniz için En İyi Not Alma Uygulaması

Çeşitli Kindle Scribe alternatiflerini keşfedip değerlendirdikten sonra, not alma ve verimliliği artırmak için çeşitli seçenekler hakkında değerli bilgiler edindim. Her not alma aracı, belirli ihtiyaçları karşılayan benzersiz özellikler ve avantajlar sunar, bu da size en uygun olanı seçmeyi oldukça kolaylaştırır.

Bu arada, verimliliğe ve kesintisiz üretkenliğe değer veren biri olarak, not alma uygulaması olarak ClickUp'ı kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim. Çeşitli özellikleri ve sıkı entegre yetenekleri, iş akışını geliştirmek isteyen herkes için güçlü bir seçimdir.

ClickUp'a kaydolun ve verimli proje yönetimi, görev yönetimi, kolay not alma ve kusursuz işbirliği sağlayan kapsamlı bir platformu deneyimleyin.