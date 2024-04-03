Sektör haberlerini takip etmek için en iyi 10 teknoloji podcast'i

En sevdiğiniz teknoloji uzmanlarının sevdikleri konular hakkında sınırsızca konuşmalarını dinlemek nasıl olurdu hiç merak ettiniz mi?

Teknoloji podcast'leri tam da bu deneyimi sunar. Sanki bir teknoloji devinin oturma odasında bir sinek gibi oturup pasif bir şekilde teknoloji becerilerinizi ve bilgilerinizi geliştiriyormuşsunuz gibi.

Ancak günün sadece belirli saatleri var ve dürüst olalım, piyasa görünüşte "son teknoloji" olan ancak aslında hiç de öyle olmayan teknoloji podcast'leriyle dolup taşıyor. Peki, doğru olanı nasıl bulacaksınız?

Size yardımcı olmak için buradayız. Bu makalede, kaçırmamanız gereken 2024 yılının en iyi 10 teknoloji podcast'inin bir listesini hazırladık. Oynat düğmesine basın ve dinlemeye başlayın. ?️

En İyi 10 Teknoloji Podcast'i

Bir yazılım geliştiricisinin hayatına dair içgörüler edinmek, bir teknoloji liderinin zihninin iç işleyişini anlamak veya en son teknoloji haberlerini almak istiyorsanız, bu 10 podcast'i çalma listenize eklemelisiniz.

1. Darknet Günlükleri

Darknet Diaries'de sunucu Jack Rhysider, hackleme, gölge BT ve siber suçlarla ilgili gerçek hayat hikayelerini paylaşıyor. Dijital suçların ardındaki nedenleri ilk elden anlatan uzmanlarla röportajlar yapıyor. Ryhsider daha sonra bu anekdotları kullanarak dinleyicilerine bilgi güvenliğinin (infosec) önemini anlatıyor.

Sunucunun sürükleyici anlatım tarzı ve teknoloji sektörüne ilişkin derin bilgisi, podcast'i dinlemeyi heyecan verici bir deneyime dönüştürüyor. Podcast, bağımlılık, halk sağlığı ve ceza adalet sistemi hakkında kritik sorular ortaya atıyor.

Darknet Diaries, teknoloji dünyasının gizli yönlerine ilgi duyan siber güvenlik uzmanları ve teknoloji meraklıları için mutlaka dinlenmesi gereken bir podcast.

Dinlemeniz gereken bölümler

2. IoT Podcast

Stacey Higginbotham ve Kevin Tofel tarafından sunulan IoT (Nesnelerin İnterneti) podcast'i, tüketici, kurumsal ve endüstriyel IoT'yi derinlemesine ele alıyor.

Her bölümde, bir dizi parlak ve bilgilendirici diyaloglara katılan teknoloji endüstrisinin liderleri yer almaktadır. Akıllı cihazlar, bağlantı, teknoloji trendleri ve IoT'nin toplumun tamamı üzerindeki etkisi hakkında ilgi çekici tartışmaları ön sıradan izlemek istiyorsanız, bu podcast tam size göre.

Ne yazık ki, sekiz yıllık yayın hayatının ve 437 bölümün ardından podcast yeni bölüm yayınlamayı durdurdu. Yine de, eski bölümleri dinlemeye değer. En son teknoloji trendleri hakkında güncel bilgiler alamayabilirsiniz, ancak mevcut bölümler genellikle yapay zeka kitaplarında bulabileceğiniz değerleri sunuyor.

Dinlemeniz gereken bölümler

3. A16z Podcast

Kaliforniya, Silikon Vadisi'nde bulunan önde gelen bir risk sermayesi şirketi olan Andreessen Horowitz, The a16z Podcast'i üretmektedir. Stephanie Smith'in sunuculuğunu yaptığı podcast, deneyimli teknoloji ve finans liderleri ile iş dünyasının duayenlerini konuk etmektedir. Kurucular Ben Horowitz ve Marc Andreessen bazen podcast'e konuk olarak uzmanlıklarını paylaşmaktadır.

Bölümler, yatırımcıların ve uygulayıcıların bakış açısından teknoloji dünyasına ferahlatıcı ve kapsamlı bir görünüm sunarak çoğumuzun ilgisini çekecek. Yeni ortaya çıkan teknoloji trendleri, yıkıcı teknolojiler ve çeşitli endüstrilerin geleceği gibi konuları ele alıyorlar. Aklınıza ne gelirse, onlar onu konuşuyor.

Yüksek kaliteli prodüksiyon değerleri ve derinlemesine tartışmalarla a16z Podcast, en iyi SaaS araçları ve startup sektörü gibi en son teknolojik gelişmelerden haberdar olmak isteyenler için vazgeçilmez bir kaynaktır.

Dinlemeniz gereken bölümler

4. Waveform: MKBHD Podcast

Bu podcast, popüler teknoloji yorumcusu ve Youtuber Marques Brownlee (MKBHD) tarafından sunuluyor ve Andrew Manganelli ile David Imel yardımcı sunucular olarak yer alıyor. Bölümler, MKBHD'nin YouTube'da yayınladığı teknoloji içeriğine benzer ancak en yeni cihazlar ve elektrikli arabalar hakkında daha ayrıntılı incelemeler sunuyor.

Her bölüm ilginç bilgilerle dolu, ancak bu podcast'i gerçekten farklı kılan, dinleyicileri güldürme yeteneği. Brownlee, tüketici elektroniği hakkında sık sık eğlenceli anekdotlar ve esprili yorumlar paylaşarak atmosferi hafif ve eğlenceli tutuyor. Hasan Minhaj'ın teknoloji podcast'ine konuk olması, podcast'in komedi yönünün bir kanıtı.

Teknoloji meraklısıysanız ve teknoloji ürünleri ile yeni piyasaya sürülen elektrikli araçlar (EV) hakkında güncel bilgilere ulaşmak istiyorsanız, bu podcast'i mutlaka dinlemelisiniz.

Dinlemeniz gereken bölümler

5. Tümüne yanıtla

P. J. Vogt ve Alex Goldman'ın sunuculuğunu yaptığı Reply All podcast'i, insanlar ve çevrimiçi dünya arasındaki dinamik ilişkiyi vurgular. Her bölüm, internetin hayatımızı, işimizi ve diğer insanlarla olan bağlantılarımızı nasıl dönüştürdüğünü keşfederek sizi gerçek hayattan deneyimlerle dolu bir yolculuğa çıkarır.

İnternetin insanları nasıl etkilediğini ve insan davranışlarının interneti nasıl şekillendirdiğini ele alıyor. Her bölümde yeni bir şeyler öğreneceksiniz, ancak teknolojinin bir nimet mi yoksa bir felaket mi olduğu konusunda kafanız karışsa da şaşırmayın.

İnternet dolandırıcılıklarının ortaya çıkarılmasından çevrimiçi toplulukların araştırılmasına kadar, podcast araştırmacı gazeteciliği mizahla birleştirerek, görünüşte anlaşılması zor konuları eğlenceli ve aydınlatıcı hale getiriyor.

Dinlemeniz gereken bölümler

6. H3 Podcast

Komedyen Ethan ve Hila Klein'ın sunduğu H3 Podcast, internet kültürüne eğlenceli bir bakış açısı sunarken, zaman zaman yapay zeka, teknoloji ve politika konularını da ele alıyor.

Program, sunucularının komedi yetenekleri ve her bölümde tartışılan çeşitli konular sayesinde yıllar içinde popülerlik kazanmıştır. Çevrimiçi ve teknoloji dünyasından haberdar olmak için eğlenceli ve bilgilendirici bir yol arıyorsanız, bu podcast'i dinleyin.

Dinlemeniz gereken bölümler

7. Büyük Teknoloji

Taylor Owen'ın sunuculuğunu yaptığı Big Tech, günümüz dünyasında teknolojinin kullanımı ve kötüye kullanımı ile ilgilenen ilgi çekici bir podcast serisidir. Yoğun ve sert teknoloji tartışmaları ilginizi çekiyorsa, bu podcast tam size göre.

Owen, çeşitli sektörlerden ve fonksiyon alanlarından iş liderleri de dahil olmak üzere misafirleriyle düşündürücü, derin konuşmalar yapar. Bölümler, dijital çağda ifade özgürlüğü, teknoloji yönetişimi, gizlilik ve teknoloji devlerinin artan gücü gibi önemli konuları gündeme getirir.

Sunucu, zaman zaman misafirlerin görüşlerine saygılı bir şekilde karşı çıkar ve kendi argümanlarını sunar. Dinleyici olarak, teknoloji dünyasındaki en ciddi sorunlardan bazılarına ilişkin farklı bakış açılarına maruz kalırsınız.

Dinlemeniz gereken bölümler

8. Ölçeklendirmenin Ustalar

Masters of Scale podcast'i, iş büyümesinin karmaşık dinamiklerini anlamak için güvenilir bir rehberdir. Sunucu, LinkedIn'in kurucu ortağı Reid Hoffman'dır.

Tahmin edebileceğiniz gibi, bu teknoloji podcast'i girişimcilik ve iş kurmaya odaklanıyor. Ancak, kredisine yazılması gereken bir nokta, CEO'ların, teknoloji liderlerinin ve kurucuların küresel şirketler kurma arayışında bazen izledikleri alışılmadık yolları ve cesur kararları keşfederek daha derine inmeye çalışmasıdır.

Hoffman, röportajlar, hikaye anlatımı ve içgörülü yorumlarla, bir işi büyütmek için gerekli stratejileri ve zihniyet değişikliğini vurgular.

Bu podcast, kurucular, yatırımcılar ve teknoloji liderlerine teknoloji işini büyütme konusunda birçok fikir veriyor.

Dinlemeniz gereken bölümler

9. Makinelere Güveniyoruz

Jennifer Strong'un sunuculuğunu yaptığı In Machines We Trust podcast'i, yeni teknolojilerin, özellikle yapay zekanın etik, sosyal ve kültürel etkilerini araştırıyor.

MIT Tech Review takımı tarafından yayınlanan ödüllü bir podcast olarak, algoritmik önyargılar ve yapay zeka ile ilgili etik sorunlar gibi konularda keskin ve düşündürücü tartışmalar bekleyebilirsiniz.

Podcast, içgörülü röportajlar ve iyi araştırılmış hikayelerle insan ve teknoloji arasındaki gelişen ilişkiyi keşfediyor. Otomasyonun aşırıya kaçmasının sonuçlarını merak edenler için mutlaka dinlenmesi gereken bir podcast.

Dinlemeniz gereken bölümler

10. Pivot

Ünlü teknoloji gazetecisi Kara Swisher ve çok satan yazar, pazarlama uzmanı, girişimci ve NYU profesörü Scott Galloway, haftada iki kez yayınlanan podcast'lerinde Silikon Vadisi, Wall Street ve Washington, D.C.'den en son teknoloji trendlerini tartışıyor.

Podcast, teknolojiye kesişimsel bir bakış açısı getirerek, siyasi ve iş dünyasındaki gelişmelerin sektörü nasıl etkilediğini yorumluyor. Pivot'un sunucuları ayrıca sektör trendleri ve toplumsal değişimler hakkında son derece yenilikçi ve genellikle kışkırtıcı görüşler ve tahminler paylaşıyor.

Swisher ve Galloway, dinleyicileri heyecanlandıran hızlı konuşma tarzlarıyla dikkat çekiyor. Keskin, filtrelenmemiş görüşleri ve cesur tahminleriyle ikili, hayranlarına dijital ekonomimizi ve ötesini şekillendiren unsurlar hakkında benzersiz bir anlayış sunuyor.

Dinlemeniz gereken bölümler

Teknoloji Podcast'lerinde Farklı Temaları Keşfedin

Teknoloji alanında kariyer yapmak isteyenler, teknoloji, gadget'lar, yeni teknoloji trendleri ve bunların toplum üzerindeki etkisine ilişkin geniş bir konu yelpazesini kapsayan teknoloji podcast'lerine akın ediyor. Teknoloji podcast'lerinde popüler olan bazı konular şunlardır:

Teknoloji haberleri ve trendleri: Bu podcast'lerin çoğu, teknolojideki en son gelişmeleri, politika düzenlemelerini, teknolojiyle ilgili yasaları ve haftalık teknoloji haberlerini ele almaktadır. Teknolojideki en son gelişmelerden haberdar olmak isteyenler için idealdir

Yeni piyasaya sürülen gadget'lar ve cihazlar: Bu podcast'ler, en yeni gadget'ları, giyilebilir cihazları ve teknoloji ürünlerini keşfetmeyi seven meraklılara hitap eder. Genellikle uzmanları konuk eder ve belirli gadget'ların incelemesi, analizi ve derinlemesine tartışılmasına yer verir

Gelişmekte olan teknoloji: Bu podcast'ler, yapay zeka, robotik, makine öğrenimi, blok zinciri, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik gibi konuları ele almaktadır. Ayrıca, gelişmekte olan trendlere dayalı olarak teknoloji alanının geleceğini de tartışmaktadırlar

Siber güvenlik : Siber uzaya odaklanan podcast'ler genellikle veri gizliliği, dijital güvenlik, internet dolandırıcılığı, siber tehditler, gözetim teknolojisi ve gizlilik yasaları gibi konuları ele alır

İnternet kültürü: Bu podcast'ler, memler, viral içerikler, çevrimiçi topluluklar ve diğer internet fenomenleri gibi çevrimiçi ortamda ortaya çıkan ve halkın ilgisini çeken trendleri keşfeder

Startup hikayeleri: Bu podcast'ler genellikle sunucu ile teknoloji şirketlerinin kurucuları arasındaki konuşmaları içerir. Startup liderleri, dinleyicilere bir startup kurma deneyimlerini, kazançlarını ve kayıplarını anlatır.

Bu podcast'lerin çoğu, sektör uzmanlarını ve yatırımcıları bir araya getirerek büyüme hackleme, start-up finansmanı ve iş stratejileri hakkında tartışmalar yapar. Start-up kurmak isteyenler ve teknoloji profesyonelleri için harika bir ilham kaynağıdır.

İster mevcut teknoloji senaryosuna genel bir bakış isterse belirli bir alana ilişkin bilgiler arıyor olun, sizi bekleyen bir podcast mutlaka vardır.

Teknoloji Podcast'lerinin Etkisini Analiz Etmek

İster bir şirketin başında olun ister kurumsal teknoloji üstünlüğüne doğru tırmanıyor olun, iyi bir teknoloji podcast'ine zaman ayırmanız gerekir. Teknoloji podcast'lerinin kariyerinize nasıl etki edebileceğini aşağıda bulabilirsiniz:

Perspektif oluşturma: Tüm podcast'ler gibi, teknoloji podcast'leri de sunucuların bakış açıları ve görüşleri etrafında şekillenir. Böylece, başka yerde bulamayacağınız konularda benzersiz bir bakış açısı kazanırsınız. Podcast'lerden edindiğiniz bilgileri işinizde önemli kararlar almak için kullanabilirsiniz. Örneğin, piyasadaki en iyi bulut tabanlı yazılım araçları hakkında bir podcast, işiniz için Tüm podcast'ler gibi, teknoloji podcast'leri de sunucuların bakış açıları ve görüşleri etrafında şekillenir. Böylece, başka yerde bulamayacağınız konularda benzersiz bir bakış açısı kazanırsınız. Podcast'lerden edindiğiniz bilgileri işinizde önemli kararlar almak için kullanabilirsiniz. Örneğin, piyasadaki en iyi bulut tabanlı yazılım araçları hakkında bir podcast, işiniz için en uygun SaaS araçlarını seçmenize yardımcı olabilir

Topluluk oluşturma: Teknoloji podcast'leri, dünyanın her yerinden benzer düşünen insanları bir araya getirir. Bazı podcast'ler izleyicileri etkileşime girmeye veya soru göndermeye davet eder. Samimi etkileşimler, içten şakalar ve samimi konuşmalar, teknoloji alanında bir topluluk duygusu yaratır

Eğitim merkezi: Teknoloji hızla gelişiyor. Ve birçok harika çevrimiçi kurs olsa da, bunlar her zaman teknolojik gelişmelere ayak uydurmayabilir. Teknoloji podcast'leri, belirli bir alanda becerilerinizi geliştirmek ve bilgilerinizi artırmak için harika bir kaynaktır. En iyi yanı ne mi? Her yerde öğrenebilirsiniz.

Teknoloji kelime dağarcığınızı genişletin: Teknoloji podcast'leri dinleyicileri Teknoloji podcast'leri dinleyicileri yapay zeka terimlerine alıştırır, teknoloji jargonunu anlamalarını kolaylaştırır ve yeni kavramların teknoloji dünyasını nasıl etkilediğini keşfetmelerini sağlar. Bunları dinlemek, işyerindeki bir sonraki teknoloji toplantısında daha akıllı görünmenize ve konuşmanıza yardımcı olacaktır

İlham verici içerik: Eğitimin ötesinde, teknoloji podcast'leri dinleyicilere başarı, başarısızlık ve dersler içeren hikayelerle ilham verir. Duyduğunuz anlatılar, sağ beyninizle yenilik yapmak veya aşılmaz gibi görünen engelleri aşmak için ihtiyacınız olan kıvılcım olabilir

