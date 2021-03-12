Safety Wing ile Uzaktan Çalışmanın Geleceğine Bir Bakış

Uzaktan çalışanların yönettiği bir dünya uzun zamandır ufukta görünüyordu ve 2021'deki mücadeleler bunu gerçeğe daha da yaklaştırdı. Uzaktan çalışmanın avantajlarını fark ettikçe ve bu konumdan bağımsız çalışanları kolaylaştırmak için start-up'lar büyüdükçe, bu yeni uzaktan işgücünün kalıcı olacağını varsayabiliriz.

Peki, uzaktan çalışmanın geleceği nasıl olacak ve bu büyümenin arkasındaki beyinler kimler? İşin geleceğini şekillendirecek bazı yeni uzaktan çalışma trendlerini ve bunları mümkün kılan yeni teknolojileri ve şirketleri tartışalım.

İş yeri değişecek mi?

Uzun lafın kısası, işyeri mutlaka değişmelidir. Bunun başka yolu yoktur.

Sadece ortada duran fil (öksürük COVID-19) yüzünden değil, pandemi büyük haberlere konu olmadan önce iş dünyası zaten değişiyordu. Teknolojiye, öngörüye ve açık fikirli çalışanlara sahip şirketler, ofisten COVID merkezli bu yeni dünyaya çok fazla kesintiye uğramadan geçiş yaptı. Uyum sağlamakta zorlananlar ise maalesef bu süreçte birçok engelle karşılaştı ve bazıları bile sonunu gördü.

Daha fazla şirketin uzaktan çalışanlara yönelmesiyle, onlara yardımcı olmak için büyük bir telaş başladı. Bu büyük geçici uzaktan çalışan akını, uzaktan çalışanların oranının daha yüksek olduğu bir dünyanın nasıl olabileceğine dair inanılmaz bir öngörü sağladı ve daha fazla şirketi uzaktan çalışanların istihdam edilme olasılığına açtı.

Şu anda hangi uzaktan çalışma trendleri yaygınlaşıyor?

Her yeni yıl kendi zorluklarını beraberinde getirir ve 2021'in herkes için zor bir yıl olduğu şüphesizdir. Denemeler ve sıkıntılara rağmen, konumdan bağımsız çalışanların topluluklarında ortaya çıkan bazı net eğilimler vardır ve bunların çoğu yakın gelecekte de devam edecek gibi görünüyor.

Şehirlerden göç

Dünya çapında uygulanan sokağa çıkma yasakları ile büyük şehirlerin cazibesi giderek azalıyor gibi görünüyor. Hepimizin bildiği ve sevdiği canlı sosyal hayat, kültürel merkezler ve çarpıcı şehir manzaraları durma noktasına geldi. Bunun yerine, pahalı kiralar, boş sokaklar ve yeşil alanların eksikliği ile baş başa kaldık.

COVID-19, çoğumuzun önceliklerini yeniden değerlendirmesine neden oldu. Temiz hava, yeşil alan ve uygun fiyatlı yaşam arayışı listenin başında yer alırken, çoğumuz şehir sokaklarından uzaklaşıp açık kırsal alanlara yöneliyoruz.

Yenilikçi uzaktan çalışma yazılımı

Uzaktan çalışmanın teknolojinin yardımı olmadan hiçbir yere varamayacağını söylerken abartmıyoruz. Verimlilik uygulamaları, video konferans yazılımları, güvenli mesajlaşma sistemleri ve bunlarla birlikte gelen her şey, uzaktan bir şirketi sorunsuz bir şekilde yönetmeyi kolaylaştırıyor. Kalıcı ofis alanına, o eski geleneksel tuğla ve harçlara olan ihtiyaç giderek ortadan kalkıyor.

Uzaktan çalışmanın büyümesini destekleyen faktörler nelerdir?

Uzaktan yazılım.

Teknolojideki gelişmeler ve geleceği düşünen şirketler, uzaktan çalışmanın dünyada bu kadar yaygınlaşmasına ve uzaktan çalışanların sınırları bu kadar kolay aşmasına büyük katkıda bulunmaktadır. Bir süre önce, uzaktan çalışma fikri saçma olarak kabul ediliyordu. Ancak, onları kim suçlayabilir ki? O zamanlar, bağlantıda kalmanıza yardımcı olacak sanal özel ağlar, grup konferans yazılımları veya uzaktan çalışma araçları yoktu.

Günümüzde, Estonya e-Residency gibi programlar sayesinde tamamen çevrimiçi bir şirket açmak basit ve kolay bir işlemdir. Dünyanın her yerinden çalışanları işe almanıza, işe başlatmanıza ve maaşlarını ödemenize yardımcı olan birçok şirket vardır. ClickUp 'un verimlilik platformu sayesinde takımları yönetmek hiç olmadığı kadar kolay; Zoom ile bir düğmeye tıklayarak takım toplantıları düzenleyebilir ve TeamFlow gibi çevrimiçi ofislerde sanal su soğutucusu bile kullanabilirsiniz.

Uzaktan çalışanlara sağlanan sosyal haklar

Dijital göçebeler ve uzaktan çalışma fikri Milenyum civarında ortaya çıktığından beri, akıllı düşünürler kaynaklarını bir araya getirerek pazara hitap etmeye başladı. Günümüzde, elinizde bir dizüstü bilgisayar ve güvenilir bir internet bağlantısı ile ihtiyacınız olan her şeyi elde etmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Şirketler, küresel yetenek havuzunun faydalarını fark ediyor, ancak uzaktan çalışanlar da öyle: istihdam seçenekleri artık coğrafi sınırlara bağlı değil. Bölgenizde işe alım yapan şirketler arasında seçim yapmak zorunda değilsiniz, dünya çapındaki şirketler arasından özgürce seçim yapabilirsiniz.

Bu nedenle şirketler, sadece uzaktan çalışma pozisyonları sunmanın yeterli olmadığını fark etti: çalışanlar daha esnek çalışma saatleri, sağlık sigortası, ücretli izin gibi belirli avantajlar bekliyor. SafetyWing'in Remote Health gibi ürünlerle uzaktan çalışmanın en iyi geleceğini inşa eden şirketler var: tüm takım için, nerede yaşarlarsa yaşasınlar, küresel sağlık sigortası. Yerel olarak işe alım yapan geleneksel şirketlerin aksine, uzaktan çalışan şirketler daha geniş bir yetenek havuzundan seçim yapabilir, bu da sağlık sigortasını büyük bir zorluk haline getirir. SafetyWing'in benzersiz ürünü ile çalışanlarınızın nerede olduğu önemli değildir, aynı, kolayca özelleştirilebilir plan ile dünya çapında herkesi kapsar.

İşi yapmak için gerekli araçlara sahip olan, başlangıçta kendi yöntemlerine takılıp kalmış şirketler, uzaktan çalışmanın olasılığına çok daha açık hale geliyor. Bu da daha fazla uzaktan çalışan yaratarak, daha fazla işin bu yeni ortaya çıkan sektöre yönelmesini teşvik ediyor. Böylece sonsuz bir büyüme döngüsü yaratılıyor. En azından öyle umuyoruz!

Geleceğin uzaktan çalışma trendleri nelerdir?

Dünya çapındaki şirketlerin üçte ikisi, pandemi sırasında benimsedikleri uzaktan çalışma politikalarını sürdürmeyi planladığından, bu uzaktan çalışma trendlerinin kalıcı olacağı görülüyor.

"Hibrit iş yeri" kavramının ortaya çıkışı

Her şirketin tamamen uzaktan çalışmaya geçeceğini beklemesek de, birçoğunun karma bir sistem benimsemeyi seçeceği ihtimali vardır. Bu sistemde, çekirdek takımın bir kısmı şirket tesislerinde, diğerleri ise evlerinden çalışır. Bu karma sistemin avantajı, şirkete her iki dünyanın da en iyisini sunmasıdır: en yetenekli küresel çalışanlara erişim ve daha fazla esneklik, aynı zamanda güçlü bir şirket kültürünün korunması.

Start-up'lar uzaktan çalışma hizmetlerine odaklanmaya devam edecek

Serbest çalışan uzaktan çalışanlar ve uzaktan çalışmaya geçmek isteyen şirketler, günlük operasyonlarını kolaylaştırmak için sürekli arayış içindedir. Aslında, Upwork'ün 2020 Geleceğin İş Gücü Raporu'na göre, serbest çalışanların %77'si teknolojinin iş bulma şanslarını artırdığını söylüyor. Geleneksel işyerinden sanal işyerine geçiş, tamamen farklı bir yaklaşım ve yepyeni bir dizi araç gerektirir. Y kuşağı ve Z kuşağı çalışanları pazarı ele geçirmeye başladıkça, bu alanda çok daha fazla yenilik göreceğiz.

Zihinsel sağlık ve 'gerçek hayattaki' iletişime odaklanın

Uzaktan çalışanların çoğunun karşılaştığı büyük bir sorun, özellikle iş arkadaşlarıyla bağlantı kurma eksikliğinden kaynaklanan yalnızlıktır. İnsanlar doğaları gereği sosyaldir ve uzaktan çalışmak inanılmaz derecede izole edici olabilir.

Çalışanların sosyal olmaları kendi sorumlulukları olduğu kadar, takımlar arasında gerçek zamanlı bağlantıyı kolaylaştırmak da yöneticilerin sorumluluğudur. Çalışanlar, ister ofiste ister Barbados'ta bir plajda olsunlar, şirketin değerli bir parçası olduklarını bilmelidir. Düzenli video görüşmeleri çözümün sadece bir parçasıdır. Ancak takımlar dünya çapında daha da yaygınlaştıkça, yöneticiler bağ kurma faaliyetlerinde daha yaratıcı olmalıdır.

Daha kısa çalışma haftaları

Yakın zamanda yapılan bir CoSo Cloud anketine göre, uzaktan çalışanların %77'si evde çalışırken çok daha verimli olduklarını söylüyor. Teorik olarak, bu verimlilik artışı, çalışanların aynı geliri elde ederken çalışma haftalarını kısaltmalarına olanak tanıyor. Uzaktan çalışma dünyasının ötesinde, birçok şirket normlara aykırı olarak dört günlük çalışma haftasını uygulamaya koyuyor. Haftada dört gün maksimum verimlilikle çalışmanın, verimlilik seviyesi düşük beş günlük çalışma haftasıyla aynı miktarda iş anlamına geldiğini kanıtlamak istiyorlar.

Sonuç

Uzaktan çalışmanın hala sorunları olduğu şüphe götürmez.

İş hayatı yalnızlık hissettirebilir, canınız istemediği günlerde dikkatinizin dağılması çok kolaydır ve çevrenizde size ihtiyaç duyduğunuz desteği verecek iş arkadaşlarınız yoktur. Etkili ve gerçek zamanlı iletişimde aşmamız gereken engellerden bahsetmiyorum bile.

Neyse ki, teknolojinin ilerleme hızı ve hem şirketler hem de bireyler tarafından uzaktan çalışmaya yapılan yatırımlar sayesinde, yakında bunların hiçbirinin önemi kalmayacak gibi görünüyor.

Dünyanın en parlak beyinleri, uzaktan çalışmayla ilgili tüm sorunlarımızı çözebilecek yeni araçlar, akıllı yazılımlar ve hatta sanal köyler yaratmak için bir araya geliyor.

Uzaktan çalışma dünyasını destekleyen güçlü bir yenilikçi düşünürler takımıyla, geleceğin olanakları sınırsızdır. Uzaktan çalışma dünyasını daha iyi hale getirmek ve herkes için erişilebilir kılmak bizim elimizde: işbirliği ve bilgi paylaşımı yoluyla, şirketleri daha yüksek standartlara ulaştırarak ve küresel sağlık hizmetleri ve sosyal haklar talep ederek ve henüz var olmayan bir şeyi yaratmaktan korkmayarak.

Eğer uzaktan çalışan birisiniz veya uzaktan bir takımı yönetiyorsanız, bize ulaşın ve şunu bize bildirin: Şirketinizi harika bir iş yeri haline getirmek için neye ihtiyacınız var?