PEST Analizi Nedir? Şablonlar, Tanım ve Örnekler

Deneyimli iş stratejistleri, yeni bir ülke, pazar veya şehrin iş genişlemesi için uygun olup olmadığını belirlemek için "PEST (siyasi, ekonomik, sosyal ve teknolojik) analizi"ni kullanır.

Ayrıca, devam eden stratejik planlamanın bir parçası olarak, PEST analizi, işiniz için önemli riskler oluşturan dış güçleri belirlemeyi ve keşfetmeyi ve bu değişikliklerle başa çıkmak için stratejiler geliştirmeyi içerir.

İşinizi etkileyebilecek beklenmedik değişikliklerin nedenlerini ve olası etkilerini ayrıntılı olarak incelemek, takımınızın neler olup bittiğini anlamasına ve teknolojik ortama uygun bir eylem planı oluşturmasına yardımcı olur.

Geleneksel olarak, PEST analizi, her bir ekonomik, sosyal ve teknolojik faktörün analizini yazmak ve bunların değişen modellerine ilişkin varsayımlarda bulunmaktan oluşur.

Ancak, yeni bir ürün lansmanı planlarken veya potansiyel tehditler için bir pazarı değerlendirirken, yeni nesil afinite diyagramı araçları ve bir PEST analizi şablonu süreci kolaylaştırmaya yardımcı olur.

Bu araçlar, kayıpları sürekli olarak izlemenize ve bunlara hazırlanmanıza, tehditleri belirlemenize ve daha geniş iş ortamındaki yeteneklerinizi anlamanıza yardımcı olur.

Bu makale, PEST analizini nasıl gerçekleştireceğinizi ve analizlerinizi etkili bir şekilde yürütmek ve organize etmek için kullanabileceğiniz araçları paylaşmaktadır.

PEST Analizi nedir?

PEST analizi, iş profesyonelleri ve stratejistler için bir proje tahmin metodolojisidir. PEST, iş performansınızı ve gelirinizi etkileyebilecek siyasi, ekonomik, sosyo-kültürel ve teknolojik değişiklikler gibi dış faktörleri inceler.

Harvard Üniversitesi'nden Profesör Francis Aguilar, bu faktörlerin iş ortamını nasıl etkilediğini değerlendirmek için 1967 yılında bu çerçeveyi geliştirdi. PEST faktörlerini analiz etmek, mevcut ekonomik ortamdaki potansiyel zorlukları belirlemenize ve bulguları rekabet avantajı olarak kullanmanıza yardımcı olur.

Farklı PEST faktörleri şunlardır:

Siyasi faktörler

Ülkenin mevcut ekonomik ve siyasi durumu

Vergi politikaları, işgücü düzenlemeleri, fikri mülkiyet korumaları ve çevre düzenlemelerine daha yakından bakın

Yatırım senaryosu, yabancı ortaklık fırsatları ve dış ticaret politikası

Hammaddelere ilişkin hükümet düzenlemeleri, ticaret düzenlemeleri ve vergi politikasına yaklaşım

Ekonomik faktörler

Faiz oranları ve enflasyon oranları gibi ekonomik faktörlerdeki yıllık eğilimler

Yaşam maliyeti, satın alma gücü ve yaşam tarzı eğilimleri

Ekonomik büyüme, GSYİH, harcanabilir gelir ve istihdam eğilimleri

Uluslararası iş için ticaret kısıtlamaları ve hükümet politikası

Ülkenin genel ekonomik durumu ve siyasi istikrarı

Sosyal faktörler

Yetenek havuzu, işgücü maliyetleri, yaş dağılımı ve eğitim gereksinimleri

Nüfus artış oranı, istihdam modelleri ve iş piyasası eğilimleri

Güncel popüler markalar, tüketici eğilimleri, sağlık bilinci ve kültürel tutumlar

Teknolojik faktörler

Üretim ve pazarlama faaliyetlerini destekleyecek modern altyapının mevcudiyeti

Otomasyon ve yapay zeka gibi en son teknolojilere uyum sağlama

Yeni teknoloji teşviklerindeki bozulma ve değişim düzeyi

Başarılı bir PEST analizi sonunda, aşağıdaki soruları yanıtlayabileceksiniz:

Ülkenin siyasi ortamı istikrarlı mı?

Ülke ekonomik büyüme yaşıyor mu ve hedef pazarlar ürününüzü satın alabilir mi?

Bir yan kuruluş kurarsam, markamın değerleriyle uyumlu sosyal değerlere sahip vasıflı işgücü bulabilir miyim?

Ülke bana gerekli teknolojik faktörleri ve altyapıyı sağlayabilir mi, yoksa dış kaynak kullanmam mı gerekecek?

PESTLE Analizi nedir?

PESTLE analizi, PEST analizinin bir uzantısıdır. PESTLE, PEST analizinin tüm faktörlerini, iş faaliyetlerinizi etkileyebilecek iki ek faktörle (yasal ve çevresel koşullar) birlikte değerlendirir.

İşinizi etkileyebilecek yasal faktörler

Veri koruma yasaları

Ayrımcılık yasaları

Tüketici koruma yasaları

İş kanunları

Odaklanılması gereken çevresel faktörler

Hava ve iklim koşulları

Atık yönetimi girişimleri

Çevre kirliliği farkındalığı

PEST Analizinin Önemi

Sektörden veya sattıkları üründen bağımsız olarak tüm işletmelerin ortak hedefi nedir? Genellikle kârlı olmak, rekabette lider olmak veya benzer hedeflerdir.

Bu hedefler işten işe değişiklik gösterir. Ancak, işletmeler doğru hedefleri belirlemeden önce hedef pazarları ve tercihleri hakkında kesin bir fikre sahip olmalıdır. PEST analizi, kritik dış unsurları analiz ederek uçtan uca bir pazarlama planı geliştirmeye odaklanmanıza yardımcı olur.

Pazarlama stratejistleri ve iş profesyonelleri dört ana nedenden dolayı PEST analizine ihtiyaç duyar:

Rakiplerin henüz fark etmediği mükemmel iş fırsatlarını tespit ederek ilk hareket avantajını elde edin

Operasyonlara resmi olarak başlamadan önce kritik tehditleri belirlemek ve gerekli önlemleri almak

Ölçülebilir yönlere dayalı kararlar almak ve yalnızca varsayımlara güvenmemek

İş stratejinizin sürdürülebilirliğini değerlendirmek için bu faktörlerin gelecekte ne kadar olası veya sık değişeceğini belirlemek üzere bir gelecek değerlendirmesi yapın

PEST analizini stratejik bir iş aracı olarak kullanmanız gereken farklı senaryolara daha derinlemesine bakalım.

PEST analizi ne zaman kullanılmalıdır?

PEST analizi, beklenmedik değişiklikleri anlamak ve bir iş kararının kuruluşunuz için doğru olup olmadığını proaktif olarak değerlendirmek için kullanılır. PEST analizinin faydalı olduğu bazı özel kullanım örnekleri şunlardır:

Dış faktörlerdeki köklü değişiklikler

Uyarı olmadan ve doğru araçlar olmadan iş ortamı büyük bir değişim geçirdiğinde, bu değişimi değerlendirmek çok zor olabilir.

PEST analizi, dış ekonomik ve politik faktörleri ile teknolojik, yasal ve çevresel değişiklikleri ayrıntılı olarak inceleyerek bunların kuruluşunuzu nasıl etkileyeceğini anlamak ve buna göre yönünüzü belirlemek için kullanılır.

Bir PEST analizi örneği ele alalım. Çin'deki Covid-19 karantina döneminde, nakliye gecikmeleri çoğu küresel şirketi etkiledi. PEST analizi ile, nakliye gecikmesinin gelecekteki stratejiniz üzerindeki etkisini tahmin edebilir ve öngörebilirsiniz.

Yeni bir pazara genişleme

PEST analizi, yeni coğrafyalara açılırken kültürel ve ekonomik faktörlere odaklandığından, bu çerçeveyi kültürel farklılıkları ölçmek için kullanın. Ayrıca, yeni pazara aşina bir kişinin olması, kültürel faktörleri göz önünde bulundurarak pazara giriş stratejisi geliştirmeye yardımcı olur.

Örneğin, Pepsi'nin "Come Alive with the Pepsi Generation" kampanyası İngilizce konuşan izleyiciler tarafından çok beğenildi. Ancak, Çin sürümünde "Pepsi akrabalarınızı ölümden geri getirir" vaadi yer aldı ve kampanya başarısız oldu. Bu, PEST analizinin bu tür kültürel hataları önlemeye nasıl yardımcı olabileceğinin iyi bir örneğidir.

Yeni bir ürün geliştirmek

Yeni bir ürün geliştirmek, tüketici eğilimlerinden harcama alışkanlıklarına ve ideal müşteri profilinin (ICP) belirlenmesine kadar uzanan önemli bir araştırma sürecini içerir.

PEST analizi, ICP'nizin karar verme sürecinde dikkate alacağı dış faktörleri değerlendirmenize yardımcı olur.

Uzun vadeli vizyonu analiz edin

PEST analizi, işinizin uzun vadeli görünümünü stratejik düşünce açısından analiz etmek istediğinizde yararlıdır:

Yeni bir iş kurduğunuzda veya mevcut işinizin yeni bir konumda şubesini açtığınızda. Alternatif olarak, mevcut pazarı yeniden değerlendirmek istiyorsanız

Hedef pazardaki faiz oranlarının uygun olup olmadığı veya işin önemli bir kayıp ile karşı karşıya kalıp kalmayacağı

Ev sahibi ülkeyle ilgili kritik bir sorunla (Rusya-Ukrayna savaşı gibi) karşılaştığınızda, bunun faaliyetlerinizi ne kadar etkileyeceğini değerlendirmek istersiniz

Yeni bir ürün grubu başlatıyor veya hizmet tabanlı bir işten ürün tabanlı bir işe geçiyorsunuz

SWOT Analizi nedir ve PEST Analizinden farkı nedir?

Bir başka ünlü pazar araştırma tekniği olan SWOT analizi, iş ortamını ve değişimi etkileyen diğer teknolojik faktörleri değerlendirmek için genellikle PEST analizi ile birlikte kullanılır. SWOT analizi, Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler anlamına gelir.

Odak noktanızın yalnızca bir işin dış ortamını analiz etmek olduğu PEST analizinden farklı olarak, SWOT analizi hem iç hem de dış ortamları değerlendirir.

Stratejistler, iş ortamını analiz etmek ve olası tehditleri ve fırsatları belirlemek için zihin haritalama aracı olarak PEST analizini kullanır. Bu çerçeveye, bir işin fikir aşamasında ihtiyacınız vardır.

Öte yandan, SWOT analizi yazılımı, bir iş planını başarıyla oluşturduktan sonra devreye giren, daha projeye özgü bir araçtır. Bu aşamada, dış tehditleri ve zayıflıkları ele almak için iç güçlerinizi belirlemek istersiniz, böylece dış fırsatları kaçırmazsınız.

SWOT ve PEST analizi birlikte uygulandığında en iyi sonucu verir.

PEST Analizi Nasıl Yapılır?

PEST veya PESTLE analizini sıfırdan yapmak zaman alıcı ve kaynak yoğun bir iştir. Bunun yerine, ClickUp'ın PESTLE Analizi Şablonu, iş ortamınızı etkileyen dış faktörleri anlamak ve analiz etmek için çerçeveler sağlar.

ClickUp PESTLE Analizi şablonu, kayıpları öngörmek, riskleri önlemek ve iş yeteneklerini anlamak için değerli bir araçtır

Aynı zamanda, bu şablonu kullanarak gelir artışı için önemli fırsatları belirlemiş olursunuz.

Proje hedeflerinize ulaşmak için PESTLE Analiz Şablonunu kullanmanın faydaları şunlardır:

Verileri toplamak, düzenlemek ve yorumlamak için yapılandırılmış bir yaklaşım

Belirli siyasi, ekonomik, sosyal, yasal ve çevresel faktörlere göre özel stratejiler oluşturmanıza yardımcı olur

Araştırmayı tamamlayana kadar belirli bir dış faktörün ilerlemesini izlemek için "WIP", "Beklet", "Yeniden aç" gibi özel görev durumlarını kullanın

Her faktörü puanlamak için farklı özellikler (nitel ve nicel) seçin. Örneğin, her ülke için notlar, risk unsurları ve notlar

Bu şablon, veri analizini basitleştirmek için altı adede kadar öznitelik eklemenize olanak tanır

Diğer tüm sorun yönetimi yazılımları gibi, ClickUp da bu PEST analizi şablonu için üç görünüm sunar. Kullanılabilir görünümler pano görünümü, liste görünümü ve basit bir başlangıç kılavuzudur

PESTLE analizi şablonu, zaman çizelgeleri ve özel alanlar ekleme, hatırlatıcılar, etiketler ve etiketler gönderme gibi düzenli proje yönetimi özellikleri sunarak herkesin görünürlüğünü sağlar.

Şimdi, bu şablonu kullanarak ilk PEST(LE) analizinizi nasıl gerçekleştireceğinizi tartışalım.

Dikkate alınması gereken potansiyel faktörlerin hangi yönlerini belirleyin

Her çevresel faktör birden fazla unsurla ilişkilidir. Tüm bu unsurları ayrı ayrı analiz ederseniz, PEST analizi aylar hatta yıllar sürebilir. Bu nedenle, daha akıllı bir strateji, her faktör için işinizle en alakalı anahtar unsurları belirlemektir.

Yeni bir ülkeye açılmanız gerekip gerekmediğini anlamak için makroekonomik faktörlerin PEST analizini yaptığınızı varsayalım. Hedeflemek istediğiniz her faktör için tüm kritik alanları ve işinizi etkileyebilecek faktörleri listelemek için bir proje belgesi oluşturun.

Yeni bir ürün oluştururken, PEST analizinizi yapmak için ClickUp Belgeleri'ni kullanın

Siyasi faktörler arasında, projeye başlamadan önce bilmeniz gereken diğer ülkelerle çatışma olasılığı, yaklaşan seçimler veya uluslararası işler için özel siyasi mevzuat yer alır.

Dikkate alınması gereken ekonomik faktörler arasında faiz oranlarının ve GSYİH'nın artışı veya düşüşü, önemli bir döviz kuru farkı olup olmadığı ve uluslararası ticaret kısıtlamalarıyla ilgili hükümet politikası yer almaktadır.

Yaygın sosyo-kültürel faktörler, hedef pazarı etkileyebilecek tüketici satın alma alışkanlıkları veya tercihleri ve nesiller arası değer farklılıklarıdır.

Kolay erişim ve arama için belgeleri PEST dış faktörleri gibi etiketlere göre kategorize edin. Çalışma Alanınıza gerekli kaynakları, kılavuzları ve şirket wiki'lerini ekleyin.

Her faktörle ilişkili fırsatları ve tehditleri yazın

Verileri topladıktan sonra, beyin fırtınası yapın ve ilgili fırsatları ve tehditleri belirleyin. Bu aşamada PEST analizini SWOT analizi ile eşleştirmek size yardımcı olacaktır.

Örneğin, COVID-19 salgını sırasında Slack gibi markalar aşağıdaki fırsatları ve tehditleri fark etti:

Fırsatlar Tehditler Sık sık uygulanan karantina önlemleri ve temassız teknolojilerin popülerliği nedeniyle iş yerleri tamamen uzaktan çalışmaya geçti. Pandemi sona erdiğinde, yerinde operasyonlar yeniden başlayacak ve uzaktan teknolojilerin kullanımı azalacaktır.

Bu aşamada, işbirliğine dayalı beyin fırtınası için ClickUp Beyaz Tahta'yı kullanın. Beyaz Tahta, takımınız için nasıl yaratıcı bir tuval görevi görür?

Takım üyelerinizle gerçek zamanlı olarak işbirliği yaparak notlar ekleyin, ayrıntılı beyin fırtınası yapın ve yeni fikirler ortaya atın

Belirli ClickUp görevleri oluşturarak ve her göreve takım üyelerinizi atayarak kavramları daha hızlı eyleme dönüştürün

İlgili yerlere resim ve bağlantılar eklemek, her göreve bağlam eklemeye yardımcı olur

Belge tabanlı süreçlerden kurtulun ve zihin haritaları gibi görsel olarak ilgi çekici fikir üretme teknikleriyle yaratıcı düşünün

ClickUp'ın gömme özellikleri, Beyaz Tahtanıza web, Belge ve görev kartları eklemenizi sağlar

Görsel işbirliğine dayalı ClickUp Beyaz Tahtalar ile beyin fırtınası yapın, stratejiler geliştirin veya iş akışlarını haritalayın

Bu aşamada, ClickUp AI, bir ürün sürümünü yönetirken veya paydaşlarınız için bir PEST analizi belgesi oluştururken iş akışınızı kolaylaştırır. ClickUp AI ile toplantı notlarından eylem öğelerini alın ve bunları takımla paylaşın, yorum konularını özetleyin ve iç ve dış işbirlikçiler için proje güncellemeleri oluşturun.

Planlama ve harekete geçme zamanı

Tüm makroekonomik faktörlerle ilgili toplanan verilere dayanarak, iş hedeflerinizi ve her hedef için belirli eylemleri belirleyin.

Örneğin, yukarıdaki Slack kullanım örneğinde, ilgili iş hedeflerinden bazıları şunlar olabilir:

Pandemi sırasında Slack'in kullanıcı tabanını %80 artırmak

Pandemi sonrası dönemde güncelliğini korumak için uzaktan erişim odaklı bir araçtan hibrit bir araca geçiş

Yukarıdaki hedefleri gerçekleştirmek için ilgili eylemler şunlar olacaktır:

Slack'e video görüşme, yerleşik proje yönetimi ve ekran kaydetme gibi daha fazla uzaktan çalışma özelliği ekleyin.

Hibrit modda çalışan işyerlerinin de bu aracı kullanabilmesi için yenilikçi özellikler ve yeni entegrasyonlar eklenmiştir.

Ayrıca, eylemleri ara sıra izlemek ve ilgili iş kararlarını almak için eylem sonrası rapor şablonlarını elinizin altında bulundurun.

Geriye dönük analiz için eylem sonrası rapor şablonlarını kullanın

Bir sonraki PEST analizinizi ClickUp ile belgelendirin

PEST analizinden en iyi şekilde yararlanmanın harika bir yolu, proje yönetimi araçlarını kullanarak bilgileri tüm iç ve dış paydaşlar için görünür hale getirmek, takım üyelerinizle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmak ve bu analizi ileride başvurmak üzere düzenlemektir.

Proje yöneticileri ve iş analistleri, işinizi etkileyebilecek dış faktörler konusunda herkesin aynı sayfada kalmasına yardımcı olmak için ClickUp'ın proje yönetimi aracını kullanır.

ClickUp'ın PESTLE Analizi Şablonu, iş profesyonellerinin işin mevcut ve dış ortamını anlamalarına ve kapsamın genişlemesini önlemelerine yardımcı olur.

Sosyal faktörler dahil olmak üzere tüm dış faktörleri ClickUp Belgeleri'nde listeleyerek başlayın ve metni izlenebilir görevlere dönüştürerek fikirlerinizi takip edin.

Ardından, ClickUp'ın değer önerisi şablonlarını kullanarak tekliflerinizi iletin, rekabet analizi yapın ve müşteri odaklı benzersiz değer önerileri (UVP) geliştirin.

Her faktör için görevler oluşturun ve ClickUp Hedefleri'ni kullanarak net son tarihlerle hedeflerinize ulaşmak için yolunuzdan sapmayın.

ClickUp ile Kuzey Yıldızı metriklerinizi belirleyin ve hedeflerinize ulaşın

Bu planları eylemlere dönüştürün, her eylem öğesini birden çok göreve ayırın ve tüm görevlerinizi herkesin görebileceği merkezi bir ClickUp Gösterge Paneli'nde düzenleyin. Çizgi, pasta ve çubuk grafiklerle PEST analizinizin ilerlemesi hakkında zengin içgörüler elde edin. Ayrıca, takımın iş yüklerini yönetme kapasitesini değerlendirin.

