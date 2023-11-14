2025'in En İyi CIO'ları: Sektörün En İyilerinden Stratejik İçgörüler

Odaklanma ve verimlilik bu oyunun anahtar kelimeleri.

İş liderlerinin %54'ü 20 yılın en kötü ekonomik durgunluğunun yaşanacağını öngörürken, bu dönemin sektör liderlerinden ders almanın hayati önem taşıdığı bir dönem olduğu açıktır.

Onları diğerlerinden ayıran nedir? Önümüzdeki yıllar için ne gibi önlemler alıyorlar? Ve onların başarılı stratejilerinden neler öğrenebiliriz?

Yakın zamanda 300 liderle yapılan bir ankete göre, en başarılı stratejiler dört ana kategoriye ayrılıyor:

Verimlilikle hücumda Kaynakları birleştirmek, otomatikleştirmek ve tasarruf etmek için teknolojiye yatırım yapmak Çalışan bağlılığını önceliklendirme Uzun vadeli müşteri sadakati için planlama

Bu bulgulara dayanarak, öncü CIO'ları biraz araştırdık. Bu stratejiler, öğrenebileceğimiz başarılar ve herkesin dikkat etmesi gerektiğini düşündüğümüz kariyerler hakkında içgörülerine ulaştık.

İşte bu güçlü CIO'lardan yedisi ve bu hayati stratejik öncelikler hakkında bazı önemli düşünceleri:

Başlıkta ne var?

Forbes ve en iyi CIO listesine benzer şekilde, CIO olarak adlandırdığımız kişiler konusunda bazı özgürlükler kullandık. Başlıklardan ziyade, rollere ve sorumluluklara daha fazla önem verdik. Bu nedenle, aşağıdaki listede yer alan bazı kişilerin birden fazla başlığı vardır veya CIO unvanına sahip değildir.

Ayrıca, sıralama yapmak yerine öne çıkarmayı tercih ediyoruz. Bunlar, olağanüstü işler yapan kişilerdir, ancak bu, olağanüstü işler yapan tek kişilerin onlar olduğu anlamına gelmez.

Verimlilikle Saldırıya Geçmek

CIO'lar ve benzer rollerdeki kişiler, karmaşık teknoloji ortamlarını ve büyük bütçeleri yönettikleri için verimlilik onlar için çok önemlidir. Peki liderler, BT operasyonlarının ve projelerinin verimli olmasını nasıl sağlıyor? Maliyetleri ve kaynakları nasıl optimize ediyorlar?

Listemizden bu zor soruları yanıtlayan birkaç kişiyi inceleyelim:

John Kish

Şirket: Equity Trust CompanyBaşlık: CIO

Kendi kendini yöneten hesap sektörünün lideri olan Equity Trust, bu bahar John Kish'i Bilgi Teknolojileri Direktörü olarak atadı. Otomotiv ve tıp gibi sektörlerde 20 yılı aşkın deneyimi ve bu zengin deneyimin getirdiği stratejik zihniyeti ile John'un hem iş hem de teknoloji alanlarında yeniliğe olan bağlılığını dikkatle takip ediyoruz.

Yakın zamanda verdiği bir röportajda, verimliliğe odaklananlar için anahtar niteliğinde olduğunu düşündüğümüz bir noktaya değindi. John, verimlilik stratejisine ilişkin özel görüşünü şöyle açıkladı:

[Şunu yapın] Sorunu net bir şekilde tanımlayın... Birçok kişi sorunu tanımlamak için gereken zamanı ayırmıyor. Belki sorun çok dar bir şekilde tanımlanıyor, belki sorunu tam olarak anlamadan çözüme geçiyorsunuz... Şunu düşünün: Çözümüm bir veya iki taktiksel hedefi değil, üç veya dört anahtar stratejik hedefi nasıl gerçekleştirebilir?

Azunna Anyanwu

Şirket: AprioBaşlık: CIO

Sektörde 20 yılı aşkın bir kariyere sahip olan Azunna Anyanwu, çözümler sunmaya ve yöneticilere ve şirket yönetim kurullarına teknoloji konusunda danışmanlık yapmaya odaklanmıştır. Şu anda, 20 konumu, yaklaşık 2.000 takım üyesi ve 50'den fazla ülkede hizmet veren bir iş danışmanlığı ve muhasebe firması olan Aprio'da BT operasyonları, siber güvenlik ve altyapının stratejik lideridir.

2022 yılında AOTMP IT Management Professional of the Year (Yılın AOTMP BT Yönetimi Uzmanı) ödülünü almıştır.

Verimlilik ve teknoloji açısından, Azunna'nın CIO'ların işleri hakkında yaptığı değerlendirme özellikle doğru olabilir. LinkedIn'de yakın zamanda yayınlanan bir makalesinde şöyle diyor:

"Yeni bir role veya müşteri projesine başladığımda, takımın e-posta yoluyla destek taleplerini yönetmek için ortak bir posta kutusu veya ücretsiz/temel bir olay yönetim sistemi kullandığını sık sık görüyorum… Ayrıca, ortamın durumunu değerlendirmek için gereken bilgilerin çeşitli araç ve sistemlere dağılmış (ör. ağ paylaşımlı sürücüler, intranet, not alma araçları, silo uygulamaları vb. ) olduğunu veya daha da kötüsü, hiç bulunmadığını fark ediyorum. Bu durum, tekrarlayan sorunları, riskleri ve güvenlik açıklarını belirlemeyi veya BT organizasyonunun ve ortamının etkinliğini artırmak için bir plan geliştirmeyi özellikle zorlaştırır. "

Diğer bir deyişle: Son raporumuzda da belirttiğimiz gibi, yeni bir projeye başlarken veya yeni bir CIO rolüne girerken, doğru teknolojiyi kullanarak konsolidasyon, otomasyon ve kaynak tasarrufu sağlamak en önemli zorluklardır.

Teknolojiye Yatırım

Rekabet avantajını korumak için, teknoloji alanındaki liderler iş değerini artırmak için teknolojiye sürekli yatırım yapmak zorundadır. İster büyümeyi sağlamak, ister geleceğe hazır olmak, ister riskleri azaltmak veya verimliliği artırmak olsun, teknolojiye öncelik vermek bu liderlerin en önemli önceliğidir.

Nancy Avila

Şirket: McKesson CorporationBaşlık: İcra Kurulu Başkan Yardımcısı, CIO ve CTO

Nancy Avila, McKesson'un hayati sağlık hizmetlerinin sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlayan teknolojiden sorumlu bir takımı yöneten, yirmi yılı aşkın deneyime sahip bir başka güçlü isimdir. COVID krizinin doruk noktasında, ABD düzenleyicileri eyaletler genelindeki eczanelere aşı dağıtımı için McKesson'un e-ticaret platformunu seçti.

Ve sadece 90 günde dağıtımı %1500 oranında artıran Nancy'nin takımıydı.

Teknolojiye yatırım yapmanın, hizmetlerimizin ve ürünlerimizin son kullanıcıları olan gerçek insanlar için nasıl çok somut sonuçlar doğurduğuna dair görüşlerini çok beğendik. Yakın zamanda yapılan bir röportajdan alıntı:

"[CIO'nun rolünün] diğer kısmı, iç operasyonlarımızı ve platformlarımızı otomasyon ve fonksiyonlar açısından nasıl optimize ettiğimizdir. [Ve] bence en stratejik kısım... şirket genelinde nasıl çalıştığımız ve anahtar stratejilerimizi mümkün kılacak doğru teknolojiyi nasıl oluşturduğumuzdur. Altyapımız hastalarımıza dokunuyor... [bu] çok önemli bir farkındalık anı. Ağımız çöktüğünde kanser hastaları infüzyon alamıyor. Her zaman çalışır durumda olmalıyız... Saat beş ile dokuz arasında Amazon'dan daha fazla ilaç siparişi işliyoruz. Bu etkiyi düşündüğünüzde... altyapı çöktüğünde sağlık hizmetlerimiz etkileniyor.

Çalışan Bağlılığını Önceliklendirme

Çalışan bağlılığı, iş teknolojisi söz konusu olduğunda her zaman akla ilk gelen şey olmayabilir, ancak başarılı bir kuruluşun en önemli unsurlarından biri olabilir. Birçok teknoloji lideri, işgücü verimliliğini artırmak ve çalışanlara işlerini geliştirmeleri için doğru teknolojiyi sağlamak amacıyla işbirliği araçlarına, cihazlara ve eğitim yazılımlarına yöneliyor.

İşte teknoloji yoluyla çalışan bağlılığına yatırım yapan birkaç lider:

Erika Carrara

Şirket: Wabtec Corporation (Fortune 300)

Başlık: Başkan Yardımcısı ve Bilgi Güvenliği Direktörü (CISO)

Pittsburgh Tech Council'ın yılın CISO'su Erika Carrara, 20 yılı aşkın deneyime sahip bir siber güvenlik, uyumluluk, gizlilik ve dijital sistemik risk uzmanıdır. Halen, 53 ülkede faaliyet gösteren Fortune 500 şirketi Wabtec'te CISO ve Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Erika aynı zamanda bir Amerikan yerlisi, gazi, Women of Wabtec'in yönetici sponsoru ve cinsiyet çeşitliliği ve diğer DEI çabalarının güçlü bir savunucusudur.

Ayrıca, çalışan bağlılığı ve eğitiminin şirketlerin ve sistemlerin güvenliğini sağlamadaki rolünü anlayan harika bir örnektir. Yakın zamanda Digital Directors Network ile yaptığı röportajda şöyle demiştir:

Kültür, stratejiyi kahvaltıda yer. Bu bir deyimdir ve ben bunun kadar doğru ve yerinde bir şey görmedim...İnsanlar, dünya çapında her gün gerçekleşen teknolojik işlemlerin yaklaşık %85'inde yer almaktadır. İnsan unsurunu güvence altına almak kesinlikle zorunludur... Teknolojiye çok para harcayabilir ve onu iyi bir şekilde kullanabilirsiniz, ama biliyorsunuz, Jane ve Bob orada... bir bağlantıya tıklayıp kötü adamları içeri alıyorlar. Wabtec'te, bu role adım atmadan önce, güvenlik bilinci eğitiminin tamamlanma oranı yıllık bazda %20'nin altındaydı... şimdi ise %89'un üzerinde.

Lori Beer

Şirket: JPMorgan Chase

Başlık: Global CIO

Bu güçlü CIO, 2,6 trilyon dolarlık varlığa sahip, dünyanın önde gelen finansal hizmetler şirketi JPMorgan Chase & Co. Lori Beer, ABD'nin Finans Sektöründe En Etkili Kadınlar ve Bankacılık Sektöründe En Güçlü Kadınlar dahil olmak üzere birçok sektör listesinde yer almaktadır.

Lori, birçok farklı nedenden dolayı bu listelerde yer almaktadır; özellikle sektördeki önemi, 15 milyar dolarlık bütçeyi yönetmesi ve STEM alanındaki diğer kadınları destekleme konusundaki kararlılığı. 57.000 çalışanı ve mükemmel bir geçmişe sahip teknoloji ekibiyle, çalışan bağlılığını artırmak isteyenler için de büyük bir ilham kaynağıdır.

Şirket stratejisini merkeze alan, açık ve stratejik çalışan iletişimi konusundaki odaklanmasına özellikle dikkatimizi çekti. Yakın zamanda verdiği bir röportajda şöyle demiştir:

Vizyon ve misyonunuzun açıkça uyumlu olduğundan emin olun. Öncelikle, insanların iş stratejimizi ve faaliyet gösterdiğimiz dört iş kolunu [ve] teknolojinin bu iş kollarını nasıl mümkün kıldığını, desteklediğini ve koruduğunu anlamalarını sağlıyoruz..

Katılımcı ve bilgili çalışanlara verilen bu önem, stratejik yapbozumuzun müşteri sadakati ve teknoloji parçalarında da başarıya katkıda bulunuyor.

beer, "Bu, ilgi çekici müşteri deneyimleri sunma ve uygulamalarımızı, altyapımızı ve verilerimizi modernize etme şeklimize yansıyor" diye ekledi.

Uzun Vadeli Müşteri Elde Tutma Planları

Mobilite, kişiselleştirme ve çok kanallı hizmet gibi müşteriye yönelik teknoloji yatırımları, memnuniyeti ve sadakati artırır. Bu nedenle CIO'lar, müşterilerini daha uzun süre elde tutmaya yardımcı olan teknolojinin gücünden bahsediyor.

Dr. Chandragupta Gudena

Şirket: PBMares LLP

Başlık: CIO

Danışmanlık, danışmanlık ve operasyonel rollerde zengin bir geçmişe sahip olan Dr. Chandragupta Gudena, 2021 yılında mevcut görevine adım attı ve o zamandan beri FinTech stratejisi ve teknolojik dönüşümünü geliştirip uygulamaktadır.

ClickUp ile yakın zamanda yapılan bir sohbette Dr. Gudena, dijital dönüşümün birçok CIO için nasıl önemli bir odak noktası haline geldiğini açıkladı. Teknoloji borcunu azaltma, oluşturulan verilerin bolluğunu yönetme ve kuruluş genelinde standart iş uygulamalarında kesintileri önleme ihtiyacının giderek arttığını da sözlerine ekledi.

Dönüşüm sürecinde, dijital okuryazarlıkta bir dönüm noktası yaşanıyor ve bu da kaynaklara ani bir ihtiyaç doğuruyor. Bu da, yatırım yaptığımız proje ve kaynak taahhütlerinin titiz bir şekilde analiz edilmesini gerektiriyor. İşte bu noktada, kritik planlama araçları ve platformları, ürün ve hizmetlerinizin dijital dönüşümünü sürdürmek ve hızlandırmak için çok önemli bir rol oynuyor. Bu, müşterilerin bu ürün ve hizmetleri nasıl tükettiği ve deneyimlediği üzerinde doğrudan bir etkiye sahip.

Arthur Hu

Şirket: Lenovo

Başlık: SVP, Global CIO ve Hizmetler ve Çözümler Grubu CTO'su

Lenovo'da 14 yılı aşkın süredir görev yapan Arthur Hu, değer zincirinde küresel BT takımlarını yöneterek güçlü bir kariyer inşa etti ve bu süreçte şirket için büyük başarılar elde etti. Lenovo'ya katılmadan önce, bu sektörün önde gelen isimlerinden biri olan Hu, Stanford Üniversitesi'nden Bilgisayar Bilimleri alanında lisans ve yüksek lisans derecelerini aldıktan sonra sekiz yıl McKinsey'de çalıştı.

Ancak onu bu yılki listeye dahil etmemizin nedeni, özgeçmişindeki inanılmaz şirketler ve üniversiteler değil. CIO'ların son müşteri hakkında nasıl düşünmesi gerektiğini şekillendirmeye yardımcı olan, onun paylaştığı içgörülerdir.

Arthur, CIO Magazine'e verdiği son röportajda bu fikre daha fazla bağlam kattı.

[BT liderleri] müşteri deneyimini, teknoloji takımlarının geleneksel olarak sorumlu olduğu teknik ve fonksiyonel gereksinimlerle eşit düzeyde, en üst düzey bir metrik olarak yükselten bir metodoloji benimsemelidir... Bu, mühendislik işlerini deneyim, memnuniyet ve benimseme yönünde yeniden yönlendirecek bir dizi değişikliği harekete geçirecektir..

Aynı röportajda Arthur, kurumsal organizasyonların "teslimat" sürecinden uzaklaşıp "sonuçlarla uyum" sürecine yaklaştığını ve bu nedenle müşteri deneyiminin teknoloji dünyasında bu kadar önemli bir faktör olduğunu ekliyor.

hu, "Artık bir donanım üretip sevk etmek yeterli değil" diye ekledi. "Müşterilerin nihai iş hedeflerine uyum sağlayarak değer sunmalısınız. Ancak, müşteri ihtiyaçlarını ve teknolojinizin kullanıldığı bağlamı derinlemesine anlamış olmanız gerekir. İşte bu noktada CIO'lar önemli bir rol oynayabilir."

İleriye Gidin ve En İyilerden Öğrenin

Yukarıdaki ölçütlere öncelik vermeye çalışıyorsanız (ve 300 liderin önümüzdeki yılın başarısının anahtarı olduğunu söylediğine göre, muhtemelen öyle yapıyorsunuzdur), yukarıdaki CIO'ların içgörülerini takip etme ve inceleme zamanı geldi.

Ayrıca, stratejinizin verimlilikle saldırgan bir yaklaşımı benimsemeyi, kaynakları birleştirmek, otomatikleştirmek ve tasarruf etmek için teknolojiye yatırım yapmayı, çalışan bağlılığını önceliklendirmeyi ve uzun vadeli müşteri elde tutma planları yapmayı nasıl (veya yapıp yapmadığını) içeren değerleri nasıl içerdiğini yeniden gözden geçirmek için de harika bir fırsat.

300 kişilik anketimizi henüz incelemediyseniz, buradan daha ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.