Cartesia กับ Elevenlabs: [ปี] เปรียบเทียบ

ทีมส่วนใหญ่เลือกแพลตฟอร์มแปลงข้อความเป็นเสียงตามรายการคุณสมบัติ แล้วจึงตระหนักได้ช้าเกินไปว่าพวกเขาได้ปรับแต่งให้เหมาะสมกับสิ่งที่ผิด เวลาตอบสนองที่รวดเร็วปานสายฟ้าไม่มีความหมายหากพอดแคสต์ของคุณฟังดูเหมือนหุ่นยนต์ และเสียงคุณภาพสตูดิโอก็ไร้ประโยชน์หากแชทบอทของคุณล่าช้าไป ครึ่งวินาที!
คู่มือนี้แยกแยะ Cartesia AI กับ ElevenLabs ตามตัวชี้วัดที่แท้จริงซึ่งกำหนดว่าโครงการเสียงของคุณจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว ดังนั้นคุณสามารถหยุดการคิดซ้ำซากและเริ่มส่งมอบเสียงที่ทำงานได้
Cartesia AI vs. ElevenLabs ในมุมมองทั่วไป
คุณต้องการเครื่องมือแปลงข้อความเป็นเสียง (TTS) เพื่อสร้างเสียง AI แต่การหาเครื่องมือที่เหมาะสมกับคุณอาจเป็นเรื่องสับสน ตลาดแบ่งออกเป็นเครื่องมือที่เน้นความเร็วและเครื่องมือที่เน้นคุณภาพ และการเลือกผิดอาจทำให้โครงการของคุณล้มเหลว นี่คือแก่นของการถกเถียงระหว่าง Cartesia AI กับ ElevenLabs
เพื่อให้เข้าใจง่าย นี่คือสรุปโดยย่อ
|คุณสมบัติ/หมวดหมู่
|คาร์เตเซีย เอไอ
|ElevenLabs
|จุดแข็งหลัก
|การโต้ตอบด้วยเสียงแบบเรียลไทม์ที่มีความหน่วงต่ำ
|เสียงที่สมจริงเหนือระดับ แสดงอารมณ์ได้อย่างลึกซึ้ง
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ตัวแทนเสียง, การสนับสนุนลูกค้า, โทรศัพท์
|หนังสือเสียง, พอดแคสต์, การพากย์เสียงมืออาชีพ
|ความหน่วง
|ประมาณ 40 มิลลิวินาที (Sonic 3)
|สูงขึ้น (คุณภาพที่ดีที่สุด)
|คลังเสียง
|เสียงสนทนาที่เน้นการโทรชัดเจน ความถี่ 8kHz
|ห้องสมุดขนาดใหญ่ที่เปี่ยมไปด้วยอารมณ์ความรู้สึก
|การโคลนเสียง
|เครื่องมือออกแบบเสียง
|การโคลนเสียงระดับมืออาชีพ
|การปรับแต่ง
|การควบคุมความเร็ว/ปริมาณ
|อุณหภูมิ, การควบคุมอารมณ์
|การกำหนดราคา*
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5/เดือน, คิดค่าบริการรายเดือน
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5/เดือน, คิดค่าบริการรายเดือน
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
การเลือกที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการ ความเร็วสำหรับการโต้ตอบแบบเรียลไทม์หรือการแสดงออกทางอารมณ์เพื่อสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจ
ก่อนที่จะลงลึกในรายละเอียดทางเทคนิค จะเป็นประโยชน์หากเราเข้าใจว่าแพลตฟอร์มแปลงข้อความเป็นเสียงเหล่านี้มีบทบาทอย่างไรในภาพรวมของแอปพลิเคชันปัญญาประดิษฐ์ (AI) ชมวิดีโอนี้เพื่อสำรวจกรณีการใช้งาน AI ในหลากหลายรูปแบบ และดูว่าเทคโนโลยีเสียงกำลังเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างไร:
ภาพรวมของ Cartesia AI
Cartesia AI เป็นแพลตฟอร์มแปลงข้อความเป็นเสียงที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับแอปพลิเคชันเสียงแบบเรียลไทม์ที่ต้องการความหน่วงต่ำเป็นพิเศษ เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ AI เสียงแบบโต้ตอบ เช่น บอทสนับสนุนลูกค้า ระบบนัดหมาย และผู้ช่วยทางโทรศัพท์ที่ต้องให้ความรู้สึกตอบสนองอย่างรวดเร็ว
ความเสี่ยงสูงมากสำหรับ TTS เพราะมนุษย์มีความไวต่อเสียงพูดของมนุษย์อย่างมาก ทุกๆมิลลิวินาทีของความล่าช้าทำให้การสนทนาดูไม่เป็นธรรมชาติและติดขัด ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้รู้สึกหงุดหงิดและนำไปสู่การออกจากระบบในอัตราสูง บอทของคุณจะกลายเป็นเหมือน...บอทจริงๆ นั่นแหละ 🤖
ตัวแทนเสียงต้องตอบสนองทันที โดยมีผู้นำด้านการบริการลูกค้ามากถึง 85%กำลังทดลองใช้ AI สนทนาในปี 2025
นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องมีแพลตฟอร์ม TTS ที่สร้างขึ้นจากพื้นฐานเพื่อความเร็ว
นี่คือสิ่งที่ทำให้ Catesia AI รวดเร็วมาก:
- โมเดลเสียงโซนิค: โมเดลเสียงของ Cartesia รวมถึง Sonic 2 และ Sonic 3 ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อการสังเคราะห์เสียงอย่างรวดเร็ว โมเดล Sonic 3 สามารถลดความหน่วงได้ต่ำถึง 40 มิลลิวินาที ซึ่งเร็วพอสำหรับการสนทนาแบบโต้ตอบอย่างเป็นธรรมชาติ
- การปรับแต่งเสียงโทรศัพท์: เสียงถูกปรับให้เหมาะสมกับเสียงความถี่ 8kHz ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับสายโทรศัพท์ ซึ่งช่วยลดเสียงรบกวนในพื้นหลังและให้ความชัดเจนในการสนทนา แม้ว่าจะต้องแลกกับความสมบูรณ์ของเสียงบางส่วนที่คุณต้องการสำหรับพอดแคสต์
- แนวทางที่เน้น API เป็นหลัก: แพลตฟอร์มนี้ถูกสร้างขึ้นสำหรับนักพัฒนาที่ต้องการผสาน API การรู้จำเสียงเข้ากับแอปพลิเคชันของตน ไม่ใช่สำหรับผู้สร้างเนื้อหาที่มองหาเพียงอินเทอร์เฟซเว็บแบบง่าย
Cartesia แลกความลึกซึ้งทางอารมณ์บางส่วนกับความเร็วที่น่าทึ่งนี้ เสียงพูดมีความชัดเจนและเป็นมืออาชีพ แต่อาจขาดความละเอียดอ่อนในการแสดงอารมณ์ที่จำเป็นสำหรับการเล่าเรื่องหรือเนื้อหาการขายที่โน้มน้าวใจ
การกำหนดราคาของ Cartesia
การจัดการต้นทุนสำหรับศูนย์บริการลูกค้าที่มีปริมาณงานสูงอาจเป็นเรื่องปวดหัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องเผชิญกับราคาต่อตัวอักษรที่ไม่แน่นอน Cartesia ใช้โมเดลการกำหนดราคาแบบเครดิตที่ออกแบบมาสำหรับทีมที่มีการใช้งานหนัก โครงสร้างราคาโดยทั่วไปประกอบด้วย:
- แพ็กเกจฟรี: จำนวนเครดิตที่กำหนดไว้สำหรับนักพัฒนาเพื่อทดสอบ API และสร้างต้นแบบ
- โปรแพลน: $5/เดือน
- เริ่มต้นธุรกิจ: $49/เดือน
- ขนาด: $299/เดือน
- องค์กร: มีแผนราคาที่กำหนดเองสำหรับการใช้งานขนาดใหญ่ เช่น ศูนย์บริการลูกค้าที่จัดการการโทรหลายพันสายต่อวัน
โมเดลนี้ออกแบบมาสำหรับทีมที่มีการร้องขอ API บ่อยครั้ง เช่นเคย คุณควรตรวจสอบอัตราที่แน่นอนบนเว็บไซต์ของ Cartesia
ภาพรวมของ ElevenLabs
ElevenLabs เป็นแพลตฟอร์มแปลงข้อความเป็นเสียงที่ได้รับการยกย่องในการสร้างเสียง AI ที่สมจริงและแสดงอารมณ์ได้อย่างเป็นธรรมชาติที่สุดเท่าที่มีอยู่ ปัจจุบันได้กลายเป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรมสำหรับผู้สร้างเนื้อหา ผู้เผยแพร่ และนักการตลาดที่ต้องการเสียงคุณภาพสูงที่ดึงดูดผู้ฟัง
เสียงพากย์ที่สร้างโดยAI ด้วยซอฟต์แวร์เสียงพากย์ AI ซึ่งใช้ในหนังสือเสียงและวิดีโอบางประเภท อาจฟังดูแบนราบและเหมือนหุ่นยนต์ ซึ่งทำให้คุณหลุดออกจากประสบการณ์โดยสิ้นเชิง เมื่อเนื้อหาของคุณต้องการเชื่อมต่อกับผู้ชมในระดับอารมณ์ เสียงที่ฟังดูทั่วไปและไร้ชีวิตชีวาจะไม่เพียงพอ
คุณต้องการแพลตฟอร์ม TTS ที่ให้ความสำคัญกับความสมจริงและความลึกซึ้งทางอารมณ์เหนือสิ่งอื่นใด
นี่คือเหตุผลว่าทำไม ElevenLabs จึงเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับเนื้อหาคุณภาพ:
- คลังเสียงแสดงอารมณ์: แพลตฟอร์มนี้มีคอลเลกชันเสียงที่สร้างไว้ล่วงหน้าอย่างหลากหลาย พร้อมโทนเสียง สำเนียง และช่วงอารมณ์ที่แตกต่างกัน
- การโคลนเสียงระดับมืออาชีพ: คุณสามารถสร้างเสียงดิจิทัลที่เหมือนจริงเกือบสมบูรณ์แบบของเสียงเฉพาะจากเพียงไม่กี่นาทีของเสียงบันทึก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรักษาความสม่ำเสมอของแบรนด์หรือให้ซีอีโอเป็นผู้บรรยายประกาศทั่วทั้งบริษัท
- การควบคุมอารมณ์อย่างละเอียด: ด้วยพารามิเตอร์เช่นตัวเลื่อน "อุณหภูมิ" คุณสามารถปรับแต่งระดับการแสดงออกหรือการควบคุมเสียงให้มีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นได้ถึง 21%ผ่านการปรับจังหวะเสียงและสำเนียง
- การสร้างเนื้อหาแบบยาว: ElevenLabs ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับข้อความที่ยาวขึ้น โดยรักษาจังหวะธรรมชาติ—จังหวะและน้ำเสียงของการพูด—ตลอดทั้งบทของหนังสือเสียง
การมุ่งเน้นคุณภาพนี้มาพร้อมกับค่าความหน่วงที่สูงขึ้น ทำให้ไม่เหมาะสำหรับตัวแทนเสียงแบบเรียลไทม์ อย่างไรก็ตาม สำหรับเนื้อหาที่บันทึกไว้ล่วงหน้าเช่น พอดแคสต์หรือการพากย์เสียงวิดีโอความสมจริงที่ไม่มีใครเทียบได้นั้นคุ้มค่ากับเวลาการประมวลผลที่เพิ่มขึ้น
📮ClickUp Insight: 92% ของพนักงานที่ใช้ความรู้เสี่ยงต่อการสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในแชท อีเมล และสเปรดชีต หากไม่มีระบบรวมศูนย์สำหรับการบันทึกและติดตามการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่สำคัญจะสูญหายไปในความวุ่นวายของข้อมูลดิจิทัล
ด้วยความสามารถในการจัดการงานของ ClickUp คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกต่อไป สร้างงานจากแชท ความคิดเห็นของงาน เอกสาร และอีเมลได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!
ราคาของ ElevenLabs
การลงทุนในคุณภาพเสียงระดับพรีเมียมอาจรู้สึกเหมือนเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ โดยเฉพาะเมื่อคุณยังไม่แน่ใจว่าจะใช้จำนวนตัวอักษรเท่าไรในแต่ละเดือน ElevenLabs มีรูปแบบการสมัครสมาชิกแบบแบ่งระดับตามจำนวนตัวอักษร เพื่อให้คุณสามารถเลือกแผนที่ตรงกับความต้องการในการผลิตของคุณได้
ระดับที่มีให้บริการโดยทั่วไปประกอบด้วย:
- ฟรี
- เริ่มต้น: $5/เดือน
- ผู้สร้าง: $11/เดือน
- ข้อดี: $99/เดือน
- ระดับ: 330 ดอลลาร์/เดือน
- ธุรกิจ: @1,320 บาท/เดือน
- องค์กร: แผนที่กำหนดเองพร้อมการสนับสนุนเฉพาะสำหรับความต้องการระดับองค์กร
คุณสมบัติการโคลนเสียงระดับมืออาชีพที่ทรงพลังนี้มักสงวนไว้สำหรับแผนระดับสูงกว่าเท่านั้น คุณภาพที่เหนือกว่าทำให้เหมาะสำหรับทุกโครงการที่ประสิทธิภาพของเสียงเป็นปัจจัยสำคัญ
การเปรียบเทียบคุณสมบัติระหว่าง Cartesia AI กับ ElevenLabs
นี่คือความสามารถเฉพาะที่สำคัญที่สุดเมื่อต้องเลือกระหว่างแพลตฟอร์มทั้งสองนี้ การเปรียบเทียบแต่ละฟีเจอร์จะมีข้อสรุปสั้น ๆ เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้น 🛠️
คุณภาพเสียงและความเป็นธรรมชาติ
เมื่อคุณกำลังสร้างเสียง องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดคือเสียงพูด เสียงที่ชัดเจนและเป็นมืออาชีพอาจเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับเมนูโทรศัพท์ แต่จะฟังดูแปลกหากนำไปใช้บรรยายในภาพยนตร์ระทึกขวัญอาชญากรรม!
- Cartesia AI: สร้างเสียงที่ชัดเจนและฟังดูเป็นมืออาชีพ ได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อความชัดเจนในสภาพแวดล้อมทางโทรศัพท์ ซึ่งหมายความว่าสามารถตัดเสียงรบกวนในพื้นหลังของการสนทนาทางโทรศัพท์ได้ คุณภาพเสียงเชื่อถือได้แต่ให้ความรู้สึกเป็นเครื่องจักรเล็กน้อย ทำให้เหมาะที่สุดสำหรับการสนทนาเชิงธุรกรรมที่การสื่อสารข้อมูลเป็นเป้าหมายหลัก
- ElevenLabs: เป็นที่รู้จักในการผลิตเสียง AI ที่เหมือนมนุษย์มากที่สุดในตลาด เสียงประกอบด้วยการหายใจที่เป็นธรรมชาติ การเน้นเสียงที่ละเอียดอ่อน และอารมณ์ที่แท้จริง มีความสามารถในการถ่ายทอดโทนเสียงเฉพาะได้ดี ไม่ว่าจะเป็นเสียงที่อบอุ่นและเป็นมิตรสำหรับการโทรขาย หรือเสียงที่ทรงอำนาจสำหรับการฝึกอบรม
🏆 คำตัดสิน: ElevenLabs ชนะในด้านคุณภาพเสียงและความเป็นธรรมชาติ เลือก Cartesia เฉพาะเมื่อความชัดเจนในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวนทางโทรศัพท์มีความสำคัญมากกว่าความลึกซึ้งทางอารมณ์
ความหน่วงและประสิทธิภาพความเร็ว
สำหรับการสนทนาแบบเรียลไทม์ ความหน่วง 500 มิลลิวินาทีจะเพิ่มการทับซ้อนของเสียงพูดและการเงียบ ทำให้การสนทนาฟังดูไม่เป็นธรรมชาติ หากตัวแทนเสียง AI ของคุณไม่สามารถตามทัน ผู้ใช้จะรู้สึกหงุดหงิดและวางสาย
- Cartesia AI: สร้างขึ้นเพื่อการใช้งานแบบเรียลไทม์ที่ต้องการความหน่วงต่ำอย่างไม่มีข้อยกเว้น โมเดล Sonic 3 ของมันสามารถสร้างเสียงได้ภายในเวลาเพียง 40 มิลลิวินาที ซึ่งช่วยให้การสนทนาเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติและต่อเนื่อง มันใช้การสตรีมเสียง ทำให้ผู้ใช้ได้ยินคำตอบเกือบจะทันที
- ElevenLabs: ให้ความสำคัญกับคุณภาพเสียงมากกว่าความเร็ว ซึ่งส่งผลให้มีค่าความหน่วงสูงกว่า แม้ว่าโมเดล Flash v2. 5 จะมีความเร็วมากขึ้น แต่ก็ยังไม่เร็วพอสำหรับตัวแทนเสียงแบบเรียลไทม์ส่วนใหญ่ที่ต้องการเวลาตอบสนองต่ำกว่า 100 มิลลิวินาที เหมาะสำหรับการประมวลผลแบบกลุ่มมากกว่า ซึ่งคุณสามารถสร้างไฟล์เสียงทั้งหมดได้ในครั้งเดียว
🏆 คำตัดสิน: Cartesia ชนะในด้านความเร็วอย่างไม่ต้องสงสัย หากคุณกำลังสร้างตัวแทนเสียงแบบเรียลไทม์หรือระบบโทรศัพท์แบบโต้ตอบ ความหน่วงต่ำของมันเป็นสิ่งจำเป็น
ความสามารถในการโคลนเสียง
บางครั้ง เสียงที่สร้างไว้ล่วงหน้าอาจไม่เพียงพอ คุณอาจต้องการจำลองเสียงของบุคคลเฉพาะเพื่อความสอดคล้องของแบรนด์ หรือสร้างเสียงที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับตัวละคร
- Cartesia AI: นำเสนอเครื่องมือ "ออกแบบเสียง" ที่ให้คุณปรับแต่งเสียงที่มีอยู่โดยปรับพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น ความเร็วและระดับเสียง อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถโคลนเสียงที่ปรับแต่งเองจากตัวอย่างเสียงได้
- ElevenLabs: ฟีเจอร์การโคลนเสียงระดับมืออาชีพของมันสามารถสร้างเสียงดิจิทัลที่เหมือนจริงเกือบสมบูรณ์แบบจากเสียงต้นฉบับเพียงไม่กี่นาทีที่มีคุณภาพสูง ฟีเจอร์นี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการสร้างเสียงแบรนด์ที่สม่ำเสมอในทุกเนื้อหาเสียงของคุณ เสียงที่ถูกโคลนยังคงรักษาช่วงอารมณ์ไว้ได้
🏆 คำตัดสิน: ElevenLabs คือผู้ชนะอย่างชัดเจนสำหรับการโคลนเสียง หากคุณต้องการสร้างเสียงแบรนด์ที่กำหนดเองหรือจำลองเสียงพูดของบุคคลเฉพาะ เทคโนโลยีของมันมีความสามารถมากกว่าอย่างเห็นได้ชัด
การปรับแต่งเสียงและการควบคุม
คุณต้องการควบคุมประสิทธิภาพสุดท้ายมากแค่ไหน? บางทีมต้องการผลลัพธ์ที่เรียบง่ายและเชื่อถือได้ ในขณะที่บางทีมต้องการควบคุมเสียง AI เหมือนนักแสดง
- Cartesia AI: ทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นด้วยการควบคุมความเร็วและปริมาณที่ตรงไปตรงมา ด้วยจำนวนโมเดลเสียงให้เลือกน้อยลง จึงช่วยลดความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจ และการควบคุมเป็นมิตรกับนักพัฒนา
- ElevenLabs: ให้การควบคุมที่ละเอียดด้วยพารามิเตอร์สำหรับ "อุณหภูมิ" (ระดับการแสดงออกของเสียง) และ "ความเสถียร" (ความสม่ำเสมอของเสียง) ซึ่งช่วยให้คุณสามารถกำหนดให้เสียงฟังดูมีความสุข เศร้า หรือเร่งด่วนได้ แต่ก็มาพร้อมกับเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงขึ้น
🏆 บทสรุป: ElevenLabs ให้การควบคุมที่ละเอียดมากขึ้น Cartesia เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับทีมที่ต้องการผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้และสม่ำเสมอโดยไม่ต้องปรับแต่งการตั้งค่าหลายอย่าง
การสนับสนุนภาษาและคลังเสียง
โครงการของคุณต้องการหลายภาษาหรือสำเนียงเฉพาะภูมิภาคหรือไม่ ขนาดและความหลากหลายของคลังเสียงอาจเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจ
- Cartesia AI: รองรับหลายภาษาด้วยเสียงที่ปรับแต่งมาโดยเฉพาะสำหรับการใช้งานทางโทรศัพท์ ไลบรารีนี้เน้นความชัดเจนในการสนทนาทางโทรศัพท์มากกว่าการรองรับสำเนียงที่หลากหลาย
- ElevenLabs: มีคลังเสียงขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมหลายภาษา สำเนียง และสไตล์การพูด มีการเพิ่มเสียงใหม่เป็นประจำและรองรับการโคลนเสียงหลายภาษา ทำให้เสียงที่โคลนสามารถพูดภาษาต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว
🏆 บทสรุป: ElevenLabs มีคลังเสียงที่ใหญ่กว่าและหลากหลายมากกว่า แม้ว่าตัวเลือกของ Cartesia จะเพียงพอสำหรับการใช้งานทางธุรกิจหลายประเภท แต่ทีมที่ต้องการสำเนียงเฉพาะหรือการรองรับภาษาที่กว้างขวางจะพบว่ามีตัวเลือกมากกว่ากับ ElevenLabs
Cartesia AI เทียบกับ ElevenLabs บน Reddit
ผู้ใช้จริงให้มุมมองที่มีคุณค่าซึ่งมากกว่าการระบุคุณสมบัติ
ผู้ใช้คนหนึ่งบน r/TextToSpeech ซึ่งกำลังพูดคุยเกี่ยวกับการใช้ Cartesia สำหรับวิดีโอเกม กล่าวว่า:
เรากำลังสร้างเกมวิดีโอแบบเสียงต่อเสียง ดังนั้นความหน่วงและต้นทุนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเรา แต่ก็มีมาตรฐานขั้นต่ำด้านคุณภาพที่เราสามารถยอมรับได้ เราใช้ Cartesia Sonic ความหน่วงต่ำกว่า 200 มิลลิวินาที ประมาณ 2 ดอลลาร์ต่อชั่วโมง (ถูกกว่าทางเลือกเชิงพาณิชย์หลายตัวมาก) ใช้เทคโนโลยีโคลนเสียง ควบคุมการเล่นย้อนกลับได้ นี่คือตัวเลือกที่ดีที่สุดที่เราพบสำหรับความต้องการเฉพาะของเรา
เรากำลังสร้างเกมวิดีโอแบบเสียงต่อเสียง ดังนั้นความหน่วงและต้นทุนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเรา แต่ก็มีมาตรฐานขั้นต่ำด้านคุณภาพที่เราสามารถยอมรับได้ เราใช้ Cartesia Sonic ความหน่วงต่ำกว่า 200 มิลลิวินาที ประมาณ 2 ดอลลาร์ต่อชั่วโมง (ถูกกว่าทางเลือกเชิงพาณิชย์หลายตัวมาก) ใช้เทคโนโลยีโคลนเสียงเป็นหลัก มีระบบควบคุมการเล่น เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดที่เราพบสำหรับความต้องการเฉพาะของเรา
ในทางตรงกันข้ามผู้ใช้บน r/selfpublishได้แบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขาเกี่ยวกับโครงการการบรรยาย:
ฉันต้องใช้ ElevenLabs อยู่พักหนึ่งตอนทำงาน และถือโอกาสนี้ทดสอบเครื่องมือนี้กับงานเขียนของตัวเองบ้าง สิ่งที่ฉันสามารถชมได้มากที่สุดคือมันเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการแก้ไขงาน ฉันมักใช้ฟีเจอร์แปลงข้อความเป็นเสียงของ Microsoft Word ให้อ่านบทของฉันกลับมาให้ฟัง ซึ่งช่วยให้ฉันพบข้อผิดพลาดในการพิมพ์และประโยคที่อ่านแล้วแปลกๆ ที่ฉันอาจมองข้ามไปได้ ElevenLabs ดีกว่า Word หลายเท่าตัวในเรื่องนั้น
ฉันต้องใช้ ElevenLabs อยู่พักหนึ่งตอนทำงาน และถือโอกาสนี้ทดสอบเครื่องมือนี้กับงานเขียนของตัวเองบ้าง สิ่งที่ฉันสามารถชมได้มากที่สุดคือมันเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการแก้ไขงาน ฉันมักใช้ฟีเจอร์อ่านออกเสียงของ Microsoft Word เพื่อฟังบทที่เขียนไปให้ตัวเองฟัง ซึ่งช่วยให้ฉันพบข้อผิดพลาดในการพิมพ์และประโยคที่อ่านแล้วติดขัดซึ่งฉันคงไม่สังเกตเห็นเอง ElevenLabs ดีกว่า Word หลายเท่าตัวในเรื่องนั้น
ฉันต้องใช้ ElevenLabs อยู่พักหนึ่งตอนทำงาน และถือโอกาสนี้ทดสอบเครื่องมือนี้กับงานเขียนของตัวเองบ้าง สิ่งที่ฉันสามารถชมได้มากที่สุดคือมันเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการแก้ไขงาน ฉันมักใช้ฟีเจอร์อ่านออกเสียงของ Microsoft Word เพื่อฟังบทที่เขียนไปให้ตัวเองฟัง ซึ่งช่วยให้ฉันพบข้อผิดพลาดในการพิมพ์และประโยคที่อ่านแล้วติดขัดซึ่งฉันคงไม่สังเกตเห็นเอง ElevenLabs ดีกว่า Word หลายเท่าตัวในเรื่องนั้น
อินเทอร์เน็ตได้บรรลุฉันทามติแล้ว นักพัฒนาที่สร้างระบบโต้ตอบต่างยกย่องความเร็วของ Cartesia ในขณะที่ผู้สร้างเนื้อหาที่ต้องการเสียงคุณภาพสูงและมีความแสดงออกเกือบจะเลือกใช้ ElevenLabs เสมอ
พบกับ ClickUp—วิธีที่ดีที่สุดในการใช้ประโยชน์จาก Cartesia AI เทียบกับ ElevenLabs
การเลือกเครื่องมือ TTS เป็นเพียงส่วนหนึ่งของปริศนาเท่านั้น ทีมของคุณยังคงต้องจัดการกับสคริปต์ในแอปหนึ่ง ข้อเสนอแนะในอีกแอปหนึ่ง และแผนโครงการในสเปรดชีต การกระจายงานที่ไม่เป็นระเบียบนี้— การแยกกิจกรรมการทำงานออกเป็นหลายเครื่องมือที่เชื่อมต่อกันไม่ได้และไม่สื่อสารกัน — สร้างกระบวนการทำงานที่ยุ่งเหยิงและขาดการเชื่อมโยงทำให้บริบทสูญหาย กำหนดเวลาถูกพลาด และความหงุดหงิดสะสมเพิ่มขึ้น
กำจัดปัญหาการทำงานที่กระจัดกระจายด้วยการนำกระบวนการผลิตเนื้อหาทั้งหมดของคุณมาไว้ใน ClickUp, พื้นที่ทำงานแบบรวม AI: แพลตฟอร์มเดียวที่โครงการ เอกสาร และการสนทนาอยู่ร่วมกัน พร้อมด้วย AI ที่เข้าใจบริบทของงานคุณ
แทนที่จะเพียงแค่สร้างเสียง คุณสามารถจัดการวงจรชีวิตทั้งหมดของเนื้อหาของคุณ—ตั้งแต่แนวคิดจนถึงการเผยแพร่—ในที่เดียว
กำจัดเอกสารที่กระจัดกระจายและทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยClickUp Docs เขียน แก้ไข และทำงานร่วมกันบนสคริปต์และโน้ตการแสดงในที่เดียวกับที่คุณจัดการงานของคุณ ด้วยการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ นักเขียน บรรณาธิการ และนักพากย์เสียงของคุณสามารถทำงานร่วมกันได้พร้อมกัน และความคิดเห็นใดๆ ก็สามารถเปลี่ยนเป็นงานที่ดำเนินการได้เพื่อให้ข้อเสนอแนะไม่สูญหาย
ยุติการส่งต่อข้อมูลด้วยมือและการตรวจสอบสถานะอย่างต่อเนื่องด้วยClickUp Automations คุณสามารถตั้งค่ากฎง่ายๆ เพื่อทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น เมื่อสถานะของสคริปต์เปลี่ยนเป็น "อนุมัติแล้ว" คุณสามารถสร้างงานใหม่สำหรับนักพากย์เสียงโดยอัตโนมัติและแจ้งให้ผู้จัดการโครงการทราบ
เปลี่ยนบันทึกการประชุมที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นรายการดำเนินการที่มีโครงสร้างด้วยClickUp AI Notetaker สามารถเข้าร่วมการประชุมของคุณ จัดทำบันทึกการประชุมฉบับเต็มและบันทึกวิดีโอ พร้อมทั้งสรุปประเด็นสำคัญและการดำเนินการที่ต้องทำ ตอนนี้ การระดมความคิดและการตรวจสอบสคริปต์จะถูกบันทึกและแปลงเป็นงานทันที
รับคำตอบทันทีและร่างเนื้อหาได้เร็วขึ้นด้วยการถามClickUp Brain เนื่องจากมีบริบทครบถ้วนของงาน เอกสาร และการสนทนาของคุณ จึงสามารถช่วยคุณร่างสคริปต์ สรุปความคิดเห็นที่ยาว หรือตอบคำถามเกี่ยวกับสถานะของโครงการได้ คุณสามารถ @mention Brain ในความคิดเห็นของงานได้เหมือนกับเพื่อนร่วมทีม
และสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุด:ClickUp Super Agents
สร้างซูเปอร์เอเจนต์ด้วยบริบทการทำงาน 100% เพื่อสร้างร่างแรกของสคริปต์เสียงของคุณและมอบหมายให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านสคริปต์ของคุณ สร้างเสียงพากย์ AI ของคุณ จากนั้นตั้งค่าเอเจนต์ของคุณเพื่อดำเนินการผลิตต่อไป เมื่อสถานะเปลี่ยนเป็น 'พร้อมเสียงพากย์'
ClickUp ไม่ได้มาแทนที่เครื่องมือ TTS ของคุณ แต่เป็นศูนย์กลางสำหรับกระบวนการผลิตเสียงทั้งหมดของคุณ
📮ClickUp Insight: 37% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ AI สำหรับการสร้างเนื้อหา รวมถึงการเขียน การแก้ไข และอีเมล อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้มักเกี่ยวข้องกับการสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องมือสร้างเนื้อหาและพื้นที่ทำงานของคุณ
ด้วย ClickUp คุณจะได้รับผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ครอบคลุมทุกพื้นที่ทำงานของคุณ ไม่ว่าจะเป็นอีเมล ความคิดเห็น แชท เอกสาร และอื่นๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดนี้ยังคงรักษาบริบทจากพื้นที่ทำงานทั้งหมดของคุณไว้อย่างครบถ้วน
คุณควรเลือก Cartesia AI หรือ ElevenLabs สำหรับทีมของคุณ?
นี่คือวิธีตัดสินใจระหว่างสองแพลตฟอร์ม
- เลือก Cartesia AI หาก: คุณกำลังสร้างตัวแทนเสียงแบบเรียลไทม์,บอทสนับสนุนลูกค้า, หรือระบบโทรศัพท์โต้ตอบที่ความเร็วเป็นปัจจัยสำคัญที่สุด ความหน่วงต่ำของมันไม่มีใครเทียบได้
- เลือก ElevenLabs หาก: คุณกำลังสร้างหนังสือเสียง พอดแคสต์ หรือวิดีโอเสียงบรรยายที่ต้องการการแสดงอารมณ์และคุณภาพเสียงที่โดดเด่นเพื่อดึงดูดผู้ฟัง การโคลนเสียงของพวกเขายังเหนือกว่าอย่างมาก
ในหลายกรณี บริษัทอาจใช้ทั้งสองอย่าง—Cartesia สำหรับโครงสร้างพื้นฐานการบริการลูกค้า และ ElevenLabs สำหรับเนื้อหาการตลาด
ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้แพลตฟอร์ม TTS แบบใดก็ตาม กระบวนการทำงานรอบด้าน เช่น การสร้างสคริปต์ การให้ข้อเสนอแนะ และการติดตามโครงการ ยังคงต้องการศูนย์กลางที่ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย เสียงที่ทรงพลังจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อกระบวนการเบื้องหลังดำเนินไปอย่างไร้รอยต่อ
รวบรวมงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเสียงของคุณไว้ในที่เดียวเริ่มต้นใช้งานฟรีกับ ClickUpวันนี้