12 ทางเลือก CRM ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2026

ระบบ CRM ของ Method ทำงานได้ดีหากธุรกิจของคุณอยู่ใน QuickBooks หรือ Xero แต่การมุ่งเน้นที่การบัญชีอย่างเข้มงวดอาจรู้สึกจำกัด
คุณอาจพบว่าทีมของคุณกำลังประสบปัญหาเมื่อกระบวนการไม่เข้ากับโลกที่เน้นการบัญชีเป็นหลัก สิ่งนี้ยิ่งเป็นจริงเมื่อดีลปิดลงและงานที่แท้จริงเริ่มต้นขึ้น บังคับให้คุณต้องเปลี่ยนไปใช้เครื่องมืออื่นและทำการอัปเดตซ้ำๆ ในหลายแพลตฟอร์ม
คู่มือนี้ได้แยกแยะทางเลือกของระบบ CRM 12 ระบบที่ช่วยแก้ปัญหาการส่งต่อข้อมูลที่ไม่ราบรื่น โดยเปรียบเทียบความสามารถของระบบ CRM, กำลังการอัตโนมัติ, คุณสมบัติการจัดการโครงการ, และความสามารถในการรักษาบริบทของลูกค้าให้คงอยู่ตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนถึงการส่งมอบครั้งสุดท้าย
ทำไมถึงควรเลือกใช้ทางเลือกอื่นแทน Method CRM?
เมื่อข้อมูลการขายของคุณอยู่ในที่หนึ่ง และการดำเนินโครงการของคุณอยู่ในที่อื่น คุณจะสูญเสียแรงขับเคลื่อน ทีมของคุณเสียเวลาในการโอนถ่ายข้อมูลด้วยตนเอง และเรื่องราวของลูกค้าทั้งหมดอาจสูญหายไปในระหว่างการโอนถ่าย หากคุณรู้สึกถูกจำกัดด้วยตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดหรือการขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการที่แข็งแกร่ง ถึงเวลาที่คุณควรพิจารณาทางเลือกอื่น
นี่คือเหตุผลหลักที่คุณอาจกำลังมองหาการเปลี่ยนแปลง:
- ระบบนิเวศการผสานการทำงานที่จำกัด: นอกเหนือจากการผสานการทำงานด้านการบัญชีหลักแล้ว ตัวเลือกของคุณมีน้อย ทำให้ยากต่อการเชื่อมต่อเครื่องมือสำคัญอื่นๆ ของคุณ
- ไม่มีการจัดการโครงการในตัว: คุณสามารถติดตามลูกค้าเป้าหมายได้ แต่เมื่อปิดการขายแล้ว คุณต้องย้ายไปยังระบบแยกต่างหากเพื่อจัดการงานจริง ซึ่งทำให้เกิดความไม่ต่อเนื่อง
- ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติขั้นพื้นฐาน: ระบบการทำงานอัตโนมัติยังขาดพลังและความยืดหยุ่นที่จำเป็นในการจัดการกระบวนการที่ซับซ้อนและมีหลายขั้นตอน เมื่อทีมของคุณเติบโตขึ้น
- ข้อกังวลเกี่ยวกับความสามารถในการขยายตัว: ทีมที่กำลังเติบโตหลายทีมพบว่าพวกเขาประสบปัญหาการจำกัดขีดความสามารถของ Method CRM อย่างรวดเร็ว ทำให้ต้องเผชิญกับการย้ายระบบที่ยากลำบากในภายหลัง
- ข้อมูลลูกค้าที่แยกส่วน: ข้อมูลลูกค้าของคุณถูกกักขังอยู่ในขั้นตอนการขาย และไม่ไหลเวียนอย่างเป็นธรรมชาติไปยังทีมที่รับผิดชอบการส่งมอบและสนับสนุน
ทางเลือกสมัยใหม่แก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยการมอบพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ พวกเขานำระบบ CRM, โครงการ, เอกสาร และการสื่อสารของทีมของคุณมาไว้ในที่เดียว ช่วยขจัดความซับซ้อนของเครื่องมือต่างๆ ที่ทำให้คุณทำงานช้าลง
📖 อ่านเพิ่มเติม: 10 ตัวอย่างซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุดและกรณีการใช้งาน
ทางเลือกของระบบ CRM ในมุมมองที่ชัดเจน
นี่คือสรุปสั้น ๆ:
|คลิกอัพ
|เอไอ ซูเปอร์ เอเจนต์; ระบบ CRM และโครงการแบบรวมศูนย์; การแปลงดีลเป็นโครงการโดยอัตโนมัติ
|ทุกขนาด (ทีมที่เชื่อมช่องว่างระหว่างฝ่ายขายและการส่งมอบ)
|ฟรีตลอดไป; มีแผนแบบกำหนดเองให้เลือก
|Salesforce Sales Cloud
|Einstein AI; Massive AppExchange; การปรับแต่งไม่จำกัด
|องค์กรขนาดใหญ่ (องค์กรขนาดใหญ่ที่มีวงจรการขายที่ซับซ้อนและครอบคลุมทั่วโลก)
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $25/ผู้ใช้/เดือน
|HubSpot CRM
|เครื่องมือการตลาดขาเข้า; CRM หลักฟรี; ลำดับอีเมล
|ธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดกลาง-ใหญ่ (ทีมที่เน้นการตลาดที่กำลังขยายการหาลูกค้า)
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15/ที่นั่ง/เดือน
|Zoho CRM
|Zia AI; Canvas UI Studio; ส่วนหนึ่งของชุดแอป Zoho One กว่า 50 แอป
|ธุรกิจขนาดเล็ก (ทีมที่ต้องการฟีเจอร์เชิงลึกในงบประมาณจำกัด)
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $14/ผู้ใช้/เดือน
|Pipedrive
|ระบบคัมบังภาพ; คำสั่งตามกิจกรรม; เอกสารอัจฉริยะ
|ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง (ทีมที่ขับเคลื่อนด้วยยอดขาย มุ่งเน้นการสร้างแรงผลักดัน)
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19/ผู้ใช้/เดือน
|monday CRM
|บอร์ดภาพแบบไม่ต้องเขียนโค้ด; แดชบอร์ดข้ามบอร์ด; ความยืดหยุ่นสูง
|ทุกขนาด (ทีมที่ต้องการกระบวนการทำงานที่เน้นภาพและปรับแต่งเฉพาะ)
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12 ต่อที่นั่งต่อเดือน
|ไดนามิกส์ 365
|Microsoft 365 แบบดั้งเดิม; การวิเคราะห์ด้วย Power BI; การซิงค์กับ LinkedIn
|องค์กรขนาดใหญ่ (องค์กรที่ใช้ระบบของ Microsoft เป็นหลักอยู่แล้ว)
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $65/ผู้ใช้/เดือน
|สรุปสั้นๆ
|ระบบอีเมลการตลาดในตัว; กระบวนการทำงานที่เรียบง่าย; ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน
|ทีมขนาดเล็ก (ทีมขายที่ดูแลการตลาดและการติดต่อสื่อสารของตนเอง)
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19/ผู้ใช้/เดือน
|Bigin โดย Zoho
|เน้นระบบท่อ; โทรศัพท์ในตัว; แบบฟอร์มเว็บ
|ทีมขนาดเล็ก/บุคคลเดียว (ผู้ใช้ใหม่ที่อาจรู้สึกว่า CRM มาตรฐานมีความซับซ้อนเกินไป)
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9/เดือน
|แอคทีฟแคมเปญ
|ผู้สร้างระบบอัตโนมัติขั้นสูง; การติดตามเว็บไซต์; การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย
|เน้นการตลาด (ทีมที่มุ่งเน้นการดูแลลูกค้าผ่านอีเมลอย่างมีความซับซ้อน)
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15 ต่อเดือน
|ข้อมูลเชิงลึก
|การเชื่อมโยงความสัมพันธ์; การส่งมอบโครงการแบบบูรณาการ; วัตถุที่กำหนดเอง
|ผู้ให้บริการ SMB (ทีมที่จัดการการส่งมอบโครงการหลังการขาย)
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29/ผู้ใช้/เดือน
|Freshsales
|Freddy AI; โทรศัพท์/อีเมลในตัว; ลำดับการขาย
|ตลาดกลาง (ทีมที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วโดยใช้ AI ในการประเมินคะแนนลูกค้าเป้าหมาย)
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $11/ผู้ใช้/เดือน
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
วิธีที่ดีที่สุดในการใช้ทางเลือกแทนระบบ CRM
เราได้พิจารณาแต่ละเครื่องมือผ่านมุมมองของความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของผู้ใช้ Method CRM การประเมินของเรามุ่งเน้นไปที่ความสามารถของ CRM ความง่ายในการผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ คุณสมบัติการจัดการโครงการ และความสามารถในการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน ลดความซับซ้อนของเครื่องมือโดยใช้พื้นที่ทำงานที่รวมทุกอย่างอย่างแท้จริงเพียงหนึ่งเดียว—ClickUp—ในขณะที่เครื่องมืออื่น ๆ มีความเชี่ยวชาญในด้านเฉพาะ ✨
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานด้วยระบบ AI พร้อมความสามารถ CRM ในตัว)
ระบบ CRM ของ Method ทำงานได้ดีเมื่อคุณมุ่งเน้นการติดตามดีลต่าง ๆ ภายในระบบบัญชีเป็นหลัก ความยุ่งยากจะเริ่มขึ้นทันทีที่ดีลปิดลง รายละเอียดลูกค้าจะถูกเก็บไว้ใน CRM ในขณะที่งานจริงกลับเกิดขึ้นที่อื่น โครงการต่าง ๆ เริ่มต้นโดยไม่มีบริบท ทีมส่งมอบต้องสร้างข้อคาดหวังใหม่เอง และคำมั่นสัญญาด้านการขายก็อยู่ในอีเมลแทนที่จะอยู่ในระบบบันทึกข้อมูลกลาง
ClickUpถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมที่ต้องการจัดการวงจรชีวิตของลูกค้าทั้งหมดในที่เดียว แทนที่จะแยก CRM และการดำเนินโครงการเป็นขั้นตอนต่างหาก ClickUp เชื่อมโยงทั้งสองเข้าด้วยกันภายในเวิร์กโฟลว์เดียว ลูกค้าเป้าหมาย ข้อตกลง งานส่งมอบ เอกสาร และการสื่อสารทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ทำงานเดียวกัน ดังนั้นบริบทจะไม่หายไปเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ
ในระหว่างขั้นตอนการขาย ทีมงานจะใช้โครงสร้าง CRM ของ ClickUp เพื่อติดตามลูกค้าเป้าหมาย บัญชี และโอกาสในกระบวนการขายที่สะท้อนวิธีการขายจริง รายละเอียดลูกค้า มูลค่าข้อตกลง กำหนดเวลา และบันทึกจะแนบอยู่กับแต่ละบันทึกผ่านฟิลด์ที่กำหนดเอง ทำให้ทีมขายและทีมส่งมอบมีมุมมองร่วมกันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่พัฒนาไป ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการสร้างหรือตีความข้อมูลใหม่ในภายหลัง
เมื่อดีลถูกทำเครื่องหมายว่าชนะ ระบบอัตโนมัติจะเข้ามาดำเนินการต่อโดยอัตโนมัติClickUp Automationsสามารถแปลงดีลนั้นให้เป็นโครงการส่งมอบงานได้ทันที กำหนดเจ้าของงาน กำหนดระยะเวลา และแจ้งเตือนทีมที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องประสานงานด้วยตนเอง แทนที่จะต้องพึ่งพาการส่งต่องานหรือการติดตามผล ระบบจะรับประกันว่างานจะเริ่มต้นทันทีโดยมีความชัดเจนในเรื่องของเจ้าของงานและเป้าหมายที่คาดหวัง
ClickUp Super Agents ขยายแนวทางแบบไม่ต้องลงมือทำนี้ให้ ไกลยิ่งขึ้น พวกเขาสามารถช่วยคัดกรองคำขอที่เข้ามา สร้างการอัปเดตงาน จัดการการติดตามผลตามปกติ และขับเคลื่อนงานไปข้างหน้าตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือตามบริบท ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการตรวจสอบและอัปเดตสถานะอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่การดำเนินงานแทนที่จะเป็นการจัดการประสานงาน
เมื่อการทำงานดำเนินไป ClickUp ยังคงเป็นศูนย์กลางการดำเนินงาน งาน ความสัมพันธ์ระหว่างงาน และเป้าหมายสำคัญอยู่เคียงข้างข้อมูลลูกค้า ในขณะที่ClickUp Brainช่วยให้ทีมเข้าใจอย่างรวดเร็วว่าเกิดอะไรขึ้นในดีลและโครงการต่างๆ มันสามารถสรุปกิจกรรม แสดงความเสี่ยง และให้บริบททันทีโดยไม่ต้องค้นหาผ่านบันทึกหรือแดชบอร์ด
การทำงานร่วมกันและการรักษาความรู้เกิดขึ้นในที่ที่งานอยู่จริง สัญญา ข้อเสนอ หนังสือคู่มือการปฏิบัติงาน และบันทึกการส่งมอบงานถูกบันทึกไว้ใน ClickUp Docs และเชื่อมโยงโดยตรงกับงานและลูกค้า การสนทนาเกิดขึ้นใน ClickUp Chat ซึ่งเชื่อมโยงกับงานที่อ้างอิง แทนที่จะกระจัดกระจายไปตามเครื่องมือต่างๆ นี่คือ CRM ของคุณพร้อมชั้นการดำเนินงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยบริบทที่ลึกซึ้ง!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เทมเพลต CRM ของ ClickUp: รับกรอบการทำงานที่พร้อมใช้งานสำหรับการจัดการกระบวนการขายของคุณ พร้อมขั้นตอนที่ปรับแต่งได้สำหรับลูกค้าเป้าหมาย บัญชี และดีล เพื่อให้คุณสามารถเริ่มติดตามความคืบหน้าได้ทันที
- ClickUp Brain: ใช้ผู้ช่วย AI ในตัวเพื่อร่างการสื่อสารกับลูกค้า สรุปประวัติการเจรจา และรับคำแนะนำที่ชาญฉลาดตามข้อมูล CRM ของคุณ—ทั้งหมดนี้ภายใน ClickUp
- ClickUp Automations: สร้างเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด เพื่อย้ายดีลระหว่างขั้นตอนโดยอัตโนมัติ มอบหมายงานติดตามผล หรือส่งการแจ้งเตือนเมื่อสถานะของดีลเปลี่ยนแปลง
- แดชบอร์ด ClickUp: สร้างแดชบอร์ดการขายแบบภาพเพื่อติดตามตัวชี้วัดสำคัญ เช่น มูลค่าของงานในกระบวนการขาย อัตราการเปลี่ยนแปลง และประสิทธิภาพของทีม โดยใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์จากพื้นที่ทำงานของคุณ
- ฟิลด์กำหนดเองของ ClickUp: ปรับ CRM ของคุณให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณอย่างสมบูรณ์แบบด้วยการเพิ่มฟิลด์ที่ยืดหยุ่นเพื่อติดตามข้อมูลใด ๆ ที่คุณต้องการ เช่น มูลค่าดีล แหล่งที่มาของลีด หรือวันที่ต่อสัญญา
ข้อดีและข้อเสียของ ClickUp
ข้อดี:
- ให้แน่ใจว่าบริบทของลูกค้าไหลลื่นอย่างไม่มีสะดุดตั้งแต่การขายไปจนถึงการส่งมอบ โดยการนำระบบ CRM, การจัดการโครงการ, เอกสาร, และการสื่อสารของทีมมารวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
- ความสามารถของ AI ที่ฝังอยู่ในตัวด้วย ClickUp Brain: AI เข้าใจบริบทของพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อทำงานอัตโนมัติ จัดทำร่างการสื่อสาร และนำเสนอข้อมูลเชิงลึกโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือจากบุคคลที่สาม
- ปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นโดยไม่ต้องเขียนโค้ด: คุณสามารถสร้างระบบ CRM ที่ตรงกับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง สถานะ และการทำงานอัตโนมัติ โดยไม่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากนักพัฒนา
ข้อเสีย:
- เส้นทางการเรียนรู้สำหรับทีมที่เพิ่งเริ่มใช้แพลตฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้สูง
- แอปพลิเคชันมือถือมีคุณสมบัติน้อยกว่าเวอร์ชันเดสก์ท็อป
- ระบบอัตโนมัติขั้นสูงแบบหลายขั้นตอนต้องใช้เวลาในการตั้งค่าเริ่มต้น
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้กล่าวว่า:
ClickUp มีความหลากหลายอย่างมากและช่วยให้ฉันสามารถสร้างโซลูชันสำหรับกรณีธุรกิจหรือกระบวนการใด ๆ ได้เกือบทั้งหมด ระบบอัตโนมัติและตัวแทน AI ก็ทรงพลังมากเช่นกัน! ฉันสามารถตั้งค่าการดำเนินการอัตโนมัติผ่านตรรกะหรือผ่านคำสั่ง AI เพื่อดำเนินการใด ๆ ใน ClickUp ที่ฉันสามารถจินตนาการได้ สุดท้ายนี้ ความเร็วในการอัปเดตผลิตภัณฑ์ก็ยอดเยี่ยม มีการอัปเดตฟีเจอร์ที่สำคัญทุกเดือนและบริษัทก็ลงทุนอย่างมากในการเติบโตของมัน
ClickUp มีความหลากหลายอย่างมากและช่วยให้ฉันสามารถสร้างโซลูชันสำหรับกรณีธุรกิจหรือกระบวนการใด ๆ ได้เกือบทั้งหมด ระบบอัตโนมัติและตัวแทน AI ก็ทรงพลังมากเช่นกัน! ฉันสามารถตั้งค่าการดำเนินการอัตโนมัติผ่านตรรกะหรือผ่านคำสั่ง AI เพื่อดำเนินการใด ๆ ใน ClickUp ที่ฉันสามารถจินตนาการได้ สุดท้ายนี้ ความเร็วในการอัปเดตผลิตภัณฑ์ก็ยอดเยี่ยม มีการอัปเดตฟีเจอร์ที่สำคัญทุกเดือนและบริษัทก็ลงทุนอย่างมากในการเติบโตของมัน
📖 อ่านเพิ่มเติม: องค์ประกอบของ CRM: วิธีจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพ CRM ของคุณ
2. Salesforce Sales Cloud (เหมาะที่สุดสำหรับ CRM ระดับองค์กรที่มีการปรับแต่งอย่างกว้างขวาง)
หากคุณรู้สึกว่าธุรกิจของคุณเติบโตเกินกว่าโครงสร้างที่เรียบง่ายของ Method CRM และคุณกำลังประสบปัญหาจากข้อจำกัดในการปรับแต่งSalesforceคือทางเลือกระดับองค์กรที่เหมาะสม กระบวนการขายที่ซับซ้อนของคุณถูกบังคับให้อยู่ในระบบที่แข็งตัว และคุณไม่สามารถสร้างขั้นตอนการทำงานเฉพาะที่องค์กรของคุณต้องการเพื่อขยายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือปัญหาที่พบบ่อยสำหรับธุรกิจที่ต้องการพลังการทำงานที่มากขึ้น
Salesforce Sales Cloud ได้รับการออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหานี้ด้วยการนำเสนอการปรับแต่งที่แทบไม่จำกัด ต่างจาก Method CRM ที่สร้างขึ้นโดยอิงกับ QuickBooks Salesforce เป็นแพลตฟอร์มที่คุณสามารถสร้างเพิ่มเติมได้ ด้วย Lightning Platform และตลาด AppExchange คุณสามารถสร้าง CRM ที่สะท้อนการดำเนินงานด้านการขายที่ซับซ้อนและเป็นเอกลักษณ์ของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมผสานรวมกับระบบธุรกิจอื่นๆ ที่คุณใช้งานได้เกือบทุกระบบ
ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีชื่อว่า Einstein ช่วยในการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายเชิงคาดการณ์และการทำนายยอดขาย ในขณะที่เครื่องมือรายงานของมันช่วยให้คุณมองเห็นทุกแง่มุมของวงจรการขายได้อย่างลึกซึ้ง อย่างไรก็ตาม พลังนี้มาพร้อมกับความซับซ้อนอย่างมาก การนำ Salesforce ไปใช้โดยทั่วไปต้องการผู้ดูแลระบบเฉพาะทางหรือที่ปรึกษาภายนอก ทำให้เหมาะสมกับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีทรัพยากรในการลงทุนในการตั้งค่าและการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องมากกว่า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce Sales Cloud
- Einstein AI: ช่วยให้ทีมขายมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าที่มีมูลค่าสูงที่สุดด้วยการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายเชิงคาดการณ์ ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโอกาส และการบันทึกกิจกรรมโดยอัตโนมัติ
- ระบบนิเวศ AppExchange: ขยายขีดความสามารถให้เหนือกว่า CRM หลักด้วยโซลูชันที่สร้างไว้ล่วงหน้าและแอปจากบุคคลที่สามนับพันรายการ
- แพลตฟอร์ม Lightning: ช่วยให้คุณสร้างแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง, กระบวนการทำงานอัตโนมัติ, และการทำงานอัตโนมัติที่ปรับให้เหมาะกับกระบวนการขายองค์กรที่ซับซ้อน
- การรายงานและการคาดการณ์ขั้นสูง: มอบการมองเห็นที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับสุขภาพของระบบงานและคาดการณ์รายได้ด้วยแดชบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้สูงและการคาดการณ์ด้วยปัญญาประดิษฐ์
ข้อดีและข้อเสียของ Salesforce Sales Cloud
ข้อดี:
- การปรับแต่งอย่างกว้างขวางและความสามารถในการขยายตัวเพื่อรองรับความต้องการขององค์กรที่ซับซ้อน
- ระบบนิเวศการผสานรวมที่ครอบคลุมผ่าน AppExchange
- ความสามารถด้าน AI ชั้นนำในอุตสาหกรรมด้วยฟีเจอร์ Einstein
ข้อเสีย:
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันซึ่งต้องการทรัพยากรด้านการบริหารจัดการที่ทุ่มเท
- การดำเนินการมีความซับซ้อนและมักจำเป็นต้องจ้างที่ปรึกษา
- อาจทำให้รู้สึกหนักใจและค่าใช้จ่ายสูงเกินไปสำหรับทีมขนาดเล็ก
ราคา Salesforce Sales Cloud
- ห้องสวีทเริ่มต้น: 25 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- โปร สวีท: 100 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: $175 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและความคิดเห็นของ Salesforce Sales Cloud
- G2: 4. 4/5 (23,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 18,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Salesforce Sales Cloud อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้กล่าวว่า:
สิ่งที่ฉันชื่นชอบที่สุดเกี่ยวกับ Salesforce Sales Cloud คือการผสานรวมที่ราบรื่นสำหรับทั้งตัวแทน AI และ SDR มนุษย์ ความสามารถในการรวมข้อมูลเป็นศูนย์กลางนั้นสำคัญมาก ความถี่ในการใช้งานที่สูงนี้ช่วยให้ AI สามารถระบุลูกค้าที่มีศักยภาพสูงได้อย่างแท้จริง ซึ่ง SDR มนุษย์สามารถดำเนินการได้ทันที ความง่ายในการใช้งานและความราบรื่นในการนำไปใช้ของระบบทำให้เราสามารถเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ การสนับสนุนลูกค้าที่เชื่อถือได้ยังช่วยให้ปัญหาต่างๆ ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว การทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อนี้คือสิ่งที่ขับเคลื่อนประสิทธิภาพและเพิ่มอัตราการแปลงได้อย่างแท้จริง
สิ่งที่ฉันชื่นชอบที่สุดเกี่ยวกับ Salesforce Sales Cloud คือการผสานรวมที่ราบรื่นสำหรับทั้งตัวแทน AI และ SDR มนุษย์ ความสามารถในการรวมข้อมูลเป็นศูนย์กลางนั้นสำคัญมาก ความถี่ในการใช้งานที่สูงนี้ช่วยให้ AI สามารถระบุลูกค้าที่มีโอกาสสูงได้อย่างแท้จริง ซึ่ง SDR มนุษย์สามารถดำเนินการได้ทันที ความง่ายในการใช้งานและความราบรื่นในการนำไปใช้ของระบบทำให้เราเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ การสนับสนุนลูกค้าที่เชื่อถือได้ยังช่วยให้ปัญหาต่างๆ ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว การทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อนี้คือสิ่งที่ขับเคลื่อนประสิทธิภาพและเพิ่มอัตราการแปลงอย่างแท้จริง
3. HubSpot CRM (เหมาะที่สุดสำหรับ CRM ฟรีพร้อมระบบอัตโนมัติทางการตลาด)
ค่าใช้จ่ายของระบบ CRM ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นอุปสรรคสำหรับทีมของคุณหรือไม่? คุณอาจรู้สึกติดขัด ไม่ว่าจะต้องจ่ายเงินสำหรับเครื่องมือที่มีฟีเจอร์มากกว่าที่คุณต้องการ หรือพลาดโอกาสในการใช้ระบบอัตโนมัติทางการตลาดที่สำคัญเพราะมีราคาสูงเกินไป นี่เป็นความหงุดหงิดที่พบบ่อยสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและสตาร์ทอัพที่กำลังมองหาโซลูชันที่ทรงพลังแต่เข้าถึงได้
HubSpot CRMแก้ไขปัญหานี้โดยตรงด้วยรูปแบบฟรีเมียมที่ได้รับความนิยม ระบบ CRM หลักให้บริการฟรีโดยไม่มีข้อจำกัดด้านจำนวนผู้ใช้ ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับทีมที่กำลังออกจาก Method CRM และต้องการทดลองใช้แพลตฟอร์มก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนทางการเงิน
เครื่องมือนี้มาพร้อมกับเครื่องมือการตลาดแบบบูรณาการ รวมถึงลำดับอีเมล หน้าแลนดิ้ง และเวิร์กโฟลว์การดูแลลูกค้าเป้าหมาย ที่เชื่อมต่อแคมเปญของคุณโดยตรงกับบันทึก CRM ของคุณ อินเทอร์เฟซมีความสะอาดและใช้งานง่าย ช่วยให้สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว โปรดทราบว่าแม้ว่า CRM ฟรีจะมีความครอบคลุม แต่การเข้าถึงฟีเจอร์การขายและการตลาดขั้นสูงกว่านั้นจำเป็นต้องอัปเกรดเป็น "Hubs" แบบชำระเงิน ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเมื่อทีมของคุณขยายตัว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot CRM
- ระบบ CRM หลักฟรี: รับการจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ การติดตามดีล และการรายงานพื้นฐานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัดจำนวน
- การผสานรวมกับ Marketing Hub: บรรลุการมองเห็นในทุกขั้นตอนของกระบวนการขายด้วยการเชื่อมต่อที่ราบรื่นระหว่างแคมเปญการตลาดของคุณกับกระบวนการขาย
- ลำดับอีเมลและกระบวนการทำงาน: สร้างลำดับการติดตามอัตโนมัติและกระบวนการดูแลลูกค้าเป้าหมายได้โดยตรงภายในระบบ CRM
- ผู้จัดตารางประชุม: ใช้เครื่องมือจัดตารางในตัวที่ซิงค์กับปฏิทินของคุณและบันทึกการประชุมลงในบันทึกข้อมูลผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติ
ข้อดีและข้อเสียของ HubSpot CRM
ข้อดี:
- แผนฟรีที่ใจดีไม่มีขีดจำกัดผู้ใช้สำหรับฟังก์ชัน CRM หลัก
- คุณสมบัติการตลาดอัตโนมัติที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมที่มุ่งเน้นการตลาดแบบดึงดูดลูกค้า
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายโดยไม่ต้องฝึกอบรมมากนัก
ข้อเสีย:
- การเข้าถึงคุณสมบัติขั้นสูงต้องมีการอัปเกรดที่มีค่าใช้จ่ายสูงไปยังฮับต่าง ๆ
- ตัวเลือกการปรับแต่งมีจำกัดมากกว่าเมื่อเทียบกับทางเลือกในระดับองค์กร
- แพลตฟอร์มอาจรู้สึกจำกัดเมื่อกระบวนการขายของคุณซับซ้อนมากขึ้น
ราคาของระบบ CRM HubSpot
- ฟรี
- แพลตฟอร์มลูกค้าเริ่มต้น: เริ่มต้นที่ $16 ต่อเดือน
- แพลตฟอร์มลูกค้าสำหรับมืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $1,300 ต่อเดือน
- แพลตฟอร์มลูกค้าองค์กร: เริ่มต้นที่ $4,300 ต่อเดือน
HubSpot CRM คะแนนและรีวิว:
- G2: 4. 4/5 (29,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง HubSpot CRM อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้ระบุว่า:
มันง่ายมากที่จะตั้งค่าใช้งานแม้ว่าฉันจะไม่เคยใช้ HubSpot มาก่อนเลยก็ตาม มันมีฟีเจอร์ที่เป็นประโยชน์มากมาย ตั้งแต่การจัดการกระบวนการขายไปจนถึงระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ นอกจากนี้ยังเป็นฐานข้อมูลลูกค้าของเราด้วย ฉันชอบที่มันสามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย ทำให้เราสามารถสื่อสารกับแพลตฟอร์มอื่นที่เราใช้งานอยู่ได้ การสนับสนุนลูกค้าก็รวดเร็วและมีประโยชน์มาก
มันง่ายมากที่จะตั้งค่าใช้งานแม้ว่าฉันจะไม่เคยใช้ HubSpot มาก่อนเลยก็ตาม มันมีฟีเจอร์ที่เป็นประโยชน์มากมาย ตั้งแต่การจัดการกระบวนการขายไปจนถึงระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ นอกจากนี้ยังเป็นฐานข้อมูลลูกค้าของเราด้วย ฉันชอบที่มันสามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย ทำให้เราสามารถสื่อสารกับแพลตฟอร์มอื่นที่เราใช้งานอยู่ได้ การสนับสนุนลูกค้าก็รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมาก
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีนำระบบ CRM ไปใช้ให้ประสบความสำเร็จ
4. Zoho CRM (เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการระบบ CRM ที่คุ้มค่า)
หากคุณกำลังมองหาพลังการทำงานที่มากกว่าที่ Method CRM มอบให้ แต่กังวลกับค่าใช้จ่ายสูงของโซลูชันระดับองค์กร คุณอาจรู้สึกเหมือนติดอยู่ตรงกลาง นี่คือความท้าทายที่พบบ่อยสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการแข่งขันกับผู้เล่นรายใหญ่
Zoho CRMเป็นผู้นำด้านคุณค่าในวงการนี้ โดยนำเสนอชุดฟีเจอร์ CRM ที่ครอบคลุมในราคาที่เข้าถึงได้มากกว่าอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับทีมที่กำลังออกจาก Method CRM เนื่องจากข้อจำกัดด้านต้นทุนหรือฟีเจอร์ Zoho มอบฟังก์ชันการทำงานที่มากกว่าในทุกๆ ดอลลาร์ที่ใช้จ่าย ผู้ช่วย AI ของ Zoho ที่ชื่อว่า Zia ช่วยในการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายและการทำนายดีล ในขณะที่ฟีเจอร์ Blueprint ช่วยให้คุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์แบบภาพเพื่อมาตรฐานกระบวนการขายของคุณ
นอกจากนี้ Zoho CRM ยังเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ Zoho One ที่กว้างขวาง ซึ่งรวม CRM เข้ากับแอปพลิเคชันธุรกิจอื่นๆ อีกหลายสิบรายการ สิ่งนี้สร้างชุดโซลูชันที่ผสานรวมกันอย่างลึกซึ้งสำหรับทีมที่ต้องการรวมซอฟต์แวร์ทั้งหมดของพวกเขาให้มากกว่าแค่ CRM ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การเงินไปจนถึงทรัพยากรบุคคลในแพ็คเกจการสมัครสมาชิกเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho CRM
- ผู้ช่วย Zia AI: รับความช่วยเหลือในการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย, ทำนายดีล, และตรวจจับความผิดปกติ เพื่อช่วยให้ทีมของคุณจัดลำดับความสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การอัตโนมัติกระบวนการด้วย Blueprint: ใช้เครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์แบบภาพเพื่อมาตรฐานกระบวนการขายของคุณ และรับประกันความสม่ำเสมอทั่วทั้งทีม
- สตูดิโอออกแบบ Canvas: ปรับแต่งรูปลักษณ์และความรู้สึกของอินเทอร์เฟซ CRM ให้ตรงกับความต้องการของทีมคุณโดยไม่ต้องเขียนโค้ดใดๆ
- การผสานระบบกับระบบนิเวศของ Zoho: เชื่อมต่ออย่างไร้รอยต่อกับ Zoho Books, Projects, Desk และแอปพลิเคชันอื่น ๆ อีกหลายสิบรายการในชุด Zoho
ข้อดีและข้อเสียของ Zoho CRM
ข้อดี:
- คุ้มค่าอย่างยิ่ง พร้อมคุณสมบัติที่ครอบคลุมในราคาที่แข่งขันได้สูง
- ความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ที่แข็งแกร่งด้วย Zia พร้อมให้บริการในทุกแพ็กเกจแบบชำระเงิน
- ระบบนิเวศที่ครอบคลุมสำหรับทีมที่ต้องการแอปพลิเคชันธุรกิจที่ผสานรวมอย่างสมบูรณ์
ข้อเสีย:
- ส่วนติดต่อผู้ใช้อาจดูล้าสมัยเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์ม CRM ที่ทันสมัยกว่า
- คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างสงวนไว้สำหรับแผนระดับที่สูงกว่า
- เวลาการตอบกลับของฝ่ายสนับสนุนลูกค้าอาจแตกต่างกันไปตามระดับแผนของคุณ
ราคาของ Zoho CRM
- มาตรฐาน: 20 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: 35 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: $50/เดือน ต่อผู้ใช้
- สูงสุด: $65/เดือน ต่อผู้ใช้
Zoho CRM คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 1/5 (2,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,800 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Zoho CRM อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้กล่าวว่า:
Zoho CRM โดดเด่นเป็นตัวเลือกที่น่าเชื่อถือและราคาไม่แพง โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง. อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายทำให้การนำทางเป็นเรื่องง่าย แม้ว่าการเชี่ยวชาญในคุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างอาจต้องใช้เวลาเพิ่มเติม. กระบวนการติดตั้งง่ายต่อการติดตาม พร้อมคำแนะนำที่ชัดเจนและเทมเพลตสำเร็จรูปที่ช่วยให้ประสบการณ์การใช้งานราบรื่นขึ้น. Zoho CRM ได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานประจำวัน และมีความยอดเยี่ยมในการจัดการกิจกรรมการขายที่ดำเนินอยู่ตลอด รวมถึงการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า แพลตฟอร์มนี้มอบชุดคุณสมบัติที่แข็งแกร่ง อาทิ ระบบอัตโนมัติ การวิเคราะห์ข้อมูล และข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งล้วนมอบคุณค่าอย่างมหาศาลให้แก่ธุรกิจของคุณ การสนับสนุนลูกค้าโดยทั่วไปมีการตอบสนองที่ดี แต่คุณภาพของการช่วยเหลืออาจแตกต่างกันไปตามระดับการสมัครสมาชิกของคุณ การผสานการทำงานกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Zoho และบริการจากผู้ให้บริการภายนอกเป็นไปอย่างราบรื่นและยืดหยุ่น ทำให้ Zoho CRM เป็นโซลูชันที่หลากหลายและเหมาะกับความต้องการทางธุรกิจที่หลากหลาย
Zoho CRM โดดเด่นเป็นตัวเลือกที่น่าเชื่อถือและคุ้มค่า โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายทำให้การนำทางเป็นเรื่องง่าย แม้ว่าการเรียนรู้ฟีเจอร์ขั้นสูงบางอย่างอาจต้องใช้เวลาเพิ่มเติม กระบวนการตั้งค่าสามารถทำตามได้ง่าย โดยมีคำแนะนำที่ชัดเจนและเทมเพลตสำเร็จรูปที่ช่วยให้ประสบการณ์การใช้งานราบรื่นยิ่งขึ้น Zoho CRM ได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานประจำวันและโดดเด่นในการจัดการกิจกรรมการขายที่ดำเนินอยู่และความสัมพันธ์กับลูกค้า แพลตฟอร์มนี้มีชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุม รวมถึงการทำงานอัตโนมัติ การวิเคราะห์ และข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยเพิ่มคุณค่าอย่างมาก การสนับสนุนลูกค้าโดยทั่วไปตอบสนองได้ดี แต่คุณภาพของการช่วยเหลืออาจแตกต่างกันไปตามระดับการสมัครสมาชิกของคุณ การผสานรวมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Zoho และบริการของบุคคลที่สามเป็นไปอย่างราบรื่นและยืดหยุ่น ทำให้ Zoho CRM เป็นโซลูชันที่หลากหลายสำหรับความต้องการทางธุรกิจที่หลากหลาย
📖 อ่านเพิ่มเติม: 8 อันดับทางเลือก CRM เพื่อยกระดับธุรกิจของคุณ
5. Pipedrive (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่เน้นการขายพร้อมการจัดการระบบงานขายแบบภาพ)
เมื่อระบบ CRM ของคุณไม่สามารถแนะนำขั้นตอนต่อไปได้ ตัวแทนขายอาจสูญเสียความสนใจ และโอกาสทางธุรกิจอาจหยุดชะงัก.Pipedrive ถูกสร้างขึ้น โดยนักขายเพื่อแก้ปัญหาอย่างนี้โดยเฉพาะ.
ปรัชญาของมันมุ่งเน้นไปที่การขายตามกิจกรรม ซึ่งหมายความว่ามันกระตุ้นให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่การกระทำที่เป็นรูปธรรม เช่น การโทร, อีเมล, และการประชุม ที่ช่วยให้การเจรจาต่อรองก้าวหน้าไปข้างหน้า หัวใจหลักของแพลตฟอร์มคือระบบ Kanban แบบภาพ ซึ่งทำให้การก้าวหน้าของดีลเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายและน่าพอใจในการจัดการ
เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณเห็นได้อย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไรสำหรับทุกดีล เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีการติดตามผลที่ตกหล่นไป เครื่องมือนี้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการขายโดยเฉพาะ ซึ่งหมายความว่าแม้ว่าจะมีความโดดเด่นในการจัดการกระบวนการขาย แต่คุณอาจต้องผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ สำหรับการจัดการโครงการหรือการตลาดอัตโนมัติที่ครอบคลุมมากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pipedrive
- การจัดการกระบวนการแบบภาพ: อินเทอร์เฟซแบบลากและวางของ Kanban ช่วยให้เห็นสถานะของทุกดีลได้ง่ายและรู้ว่าต้องดำเนินการอะไรต่อไป
- การขายตามกิจกรรม: แพลตฟอร์มส่งเสริมให้คุณกำหนดกิจกรรมสำหรับทุกดีล เพื่อให้มั่นใจว่าตัวแทนของคุณดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ
- เอกสารอัจฉริยะ: ปรับปรุงกระบวนการเสนอข้อเสนอของคุณให้มีประสิทธิภาพด้วยเอกสารที่สามารถติดตามได้ พร้อมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถกรอกข้อมูลอัตโนมัติด้วยข้อมูลจากระบบ CRM
- ผู้ช่วยขายด้วย AI: รับคำแนะนำเชิงรุกสำหรับขั้นตอนถัดไป เคล็ดลับในการเพิ่มประสิทธิภาพ และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับดีลของคุณ
ข้อดีและข้อเสียของ Pipedrive
ข้อดี:
- กระบวนการทำงานทางภาพที่มีความเข้าใจง่ายเป็นพิเศษซึ่งต้องการการฝึกอบรมน้อยมาก
- แนวทางที่เน้นกิจกรรมช่วยให้ทีมขายมีทิศทางที่ชัดเจนในการทำงานและรับผิดชอบต่อผลลัพธ์
- อินเทอร์เฟซที่สะอาด ไม่รกตา และไม่ทำให้ผู้ใช้รู้สึกถูกท่วมท้นด้วยฟีเจอร์ที่ไม่จำเป็น
ข้อเสีย:
- ความสามารถในการบริหารโครงการที่จำกัดหลังจากปิดการขาย
- คุณสมบัติการตลาดอัตโนมัติต้องการการติดตั้งเพิ่มเติมหรือการผสานรวมกับผู้ให้บริการภายนอก
- การรายงานมีความยืดหยุ่นน้อยกว่าที่คุณจะพบในทางเลือกระดับองค์กร
ราคาของ Pipedrive
- จำเป็น: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $44/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: 64 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- พลังงาน: $79/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $129/เดือน ต่อการใช้งาน
คะแนนและรีวิว Pipedrive
- G2: 4. 3/5 (2,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Pipedrive อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้กล่าวว่า:
มุ่งเน้นไปที่กิจกรรมที่ถูกต้องอย่างแท้จริง และไม่เสียเวลาไปกับเอกสารที่ยุ่งยากหรือการติ๊กช่องตามแบบฟอร์ม การเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์นั้นรวดเร็วทันใจและเป็นประโยชน์อย่างมาก ผมใช้มันทุกวัน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม หลังจากที่เคยใช้ CRM อื่น ๆ มาหลายปี ผมมั่นใจอย่างเต็มที่ว่า Pipedrive คือตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของผม ซึ่งเน้นด้านการขายและมีการติดตามงานบริการอย่างต่อเนื่อง
มุ่งเน้นไปที่กิจกรรมที่ถูกต้องอย่างแท้จริง ไม่ใช่เอกสารที่ยุ่งยากหรือการติ๊กช่องให้ครบ การเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์นั้นรวดเร็วทันใจและเป็นประโยชน์อย่างมาก ผมใช้มันทุกวัน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม หลังจากที่เคยใช้ CRM อื่นๆ มาหลายปี ผมเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ว่า Pipedrive คือตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของผม ซึ่งเน้นด้านการขายและมีการติดตามการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
📮 ClickUp Insight: มืออาชีพโดยเฉลี่ยใช้เวลา 30 นาทีขึ้นไปต่อวันในการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน—นั่นคือมากกว่า 120 ชั่วโมงต่อปีที่สูญเสียไปกับการค้นหาอีเมล, กระทู้ใน Slack และไฟล์ที่กระจัดกระจาย
ผู้ช่วยอัจฉริยะ AI ที่ฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นได้ ขอแนะนำClickUp Brain ที่มอบข้อมูลเชิงลึกและคำตอบทันทีด้วยการนำเสนอเอกสาร การสนทนา และรายละเอียดงานที่เหมาะสมภายในไม่กี่วินาที—เพื่อให้คุณหยุดค้นหาและเริ่มทำงานได้ทันที
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมอย่าง QubicaAMF สามารถประหยัดเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยใช้ ClickUp—นั่นคือมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—ด้วยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างอะไรได้บ้างหากมีเวลาทำงานเพิ่มขึ้นหนึ่งสัปดาห์ในทุกไตรมาส!
6. monday CRM (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งกระบวนการทำงานและการทำงานร่วมกันของทีม)
หากคุณรู้สึกหงุดหงิดกับโครงสร้างที่ตายตัวของ Method CRM และอยากสร้างกระบวนการขายที่มีลักษณะและให้ความรู้สึกตรงตามที่คุณต้องการเป๊ะ ๆ คุณไม่ได้อยู่คนเดียว หลายทีมพบว่า CRM ที่ซื้อสำเร็จรูปมักบังคับให้พวกเขาต้องปรับตัวเข้ากับระบบ แทนที่จะปรับระบบให้เข้ากับกระบวนการเฉพาะของแต่ละทีม
monday CRMถูกสร้างขึ้นบนระบบปฏิบัติการการทำงานที่มีความยืดหยุ่นสูง monday.com ซึ่งมอบโซลูชันสำหรับทีมที่ต้องการอิสระทางภาพและโครงสร้าง หากคุณกำลังใช้ monday.com สำหรับการจัดการโครงการอยู่แล้ว ระบบ CRM จะรู้สึกเหมือนเป็นส่วนขยายที่เป็นธรรมชาติ อินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ไม่ต้องเขียนโค้ดช่วยให้คุณสามารถสร้างระบบ CRM ที่ปรับแต่งได้เองด้วยบอร์ด คอลัมน์ และแดชบอร์ด โดยไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคใดๆ
วิธีการแบบภาพนี้ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นกระบวนการขายทั้งหมดของคุณได้ในพริบตา และทำงานร่วมกับทีมของคุณได้แบบเรียลไทม์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มการทำงานทั่วไป คุณสมบัติที่ลึกซึ้งและเฉพาะด้านการขายซึ่งพบใน CRM ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะอาจยังไม่สมบูรณ์หรืออาจต้องมีการปรับแต่งอย่างสร้างสรรค์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ monday CRM
- ระบบ CRM แบบบอร์ดภาพ: ใช้บอร์ดที่ปรับแต่งได้สูงพร้อมประเภทคอลัมน์มากกว่า 25 ประเภทเพื่อติดตามข้อมูลการขายใด ๆ ที่คุณคิดได้
- ระบบอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ด: สร้างระบบอัตโนมัติสำหรับขั้นตอนการทำงานที่ทรงพลังด้วยตรรกะ "ถ้า-แล้ว" ที่ง่าย โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมเมอร์
- แดชบอร์ดแบบข้ามบอร์ด: ดึงข้อมูลจากบอร์ดการขายและโครงการหลายบอร์ดมาไว้ในแดชบอร์ดที่รวมกันเพื่อให้เห็นภาพรวมอย่างสมบูรณ์ตลอดวงจรชีวิตของลูกค้า
- ระบบนิเวศ monday.com: ผสานการทำงานกับ monday work management ได้อย่างราบรื่นเพื่อการส่งต่องานที่ราบรื่นจากทีมขายไปยังทีมโครงการหลังการขาย
ข้อดีและข้อเสียของ CRM วันจันทร์
ข้อดี:
- อินเตอร์เฟซที่มีความเป็นภาพสูงและใช้งานง่ายโดยไม่ต้องฝึกอบรมมากนัก
- ความยืดหยุ่นในการปรับแต่งที่ยอดเยี่ยมโดยไม่ต้องเขียนโค้ดใดๆ
- คุณสมบัติการร่วมมือที่แข็งแกร่งเหมาะสำหรับการขายแบบทีม
ข้อเสีย:
- ในฐานะที่เป็นผลิตภัณฑ์ CRM ใหม่ ฟีเจอร์ของมันยังไม่สมบูรณ์เท่ากับคู่แข่งที่มีอยู่แล้ว
- ฟังก์ชันการทำงานเฉพาะของ CRM บางอย่างอาจต้องใช้วิธีแก้ไขอย่างสร้างสรรค์ในการนำไปใช้
- การกำหนดราคาที่นั่งแบบแบ่งกลุ่มอาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดเมื่อทีมของคุณเติบโตขึ้น
ราคา CRM วันจันทร์
- พื้นฐาน: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $17/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $28 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
monday CRM การจัดอันดับและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง monday CRM อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้ระบุว่า:
ฉันชื่นชอบฟีเจอร์อีเมลและกิจกรรมของ monday CRM เป็นอย่างมาก เพราะสามารถแท็กอีเมลไปยังลูกค้าและลีดได้โดยอัตโนมัติ ทำให้การติดตามมีประสิทธิภาพสูงมาก การทำงานอัตโนมัตินี้เมื่อผสานกับฟีเจอร์ AI ช่วยให้ฉันดึงข้อมูลสำคัญ เช่น วันที่ต้องติดตามผลและรายละเอียดสำคัญได้อย่างง่ายดาย ศูนย์กลางเวิร์กโฟลว์ก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่โดดเด่น มอบการทำงานอัตโนมัติที่เหนือชั้น เปรียบเสมือนมีเงื่อนไข if-this-then-that ที่ช่วยขับเคลื่อนงานของฉันให้ก้าวหน้าและป้องกันการหยุดชะงัก ซึ่งช่วยประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในที่สุด
ฉันชื่นชอบฟีเจอร์อีเมลและกิจกรรมของ monday CRM อย่างมาก เพราะสามารถแท็กอีเมลกับลูกค้าและลีดได้โดยอัตโนมัติ ทำให้การติดตามมีประสิทธิภาพสูงมาก การทำงานอัตโนมัตินี้เมื่อผสานกับฟีเจอร์ AI ช่วยให้ฉันดึงข้อมูลสำคัญ เช่น วันที่ต้องติดตามผลและรายละเอียดสำคัญได้อย่างง่ายดาย ศูนย์กลางเวิร์กโฟลว์ก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่โดดเด่น มอบการทำงานอัตโนมัติที่เหนือชั้น เปรียบเสมือนมีเงื่อนไข if-this-then-that ที่ช่วยขับเคลื่อนงานของฉันให้ก้าวหน้าและป้องกันการหยุดชะงัก ซึ่งช่วยประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในที่สุด
📖 อ่านเพิ่มเติม: 10 กลยุทธ์ CRM เพื่อบริหารธุรกิจของคุณ
7. Dynamics 365 (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมกับระบบนิเวศของ Microsoft)
องค์กรของคุณใช้งาน Microsoft อยู่แล้วหรือไม่? หากเป็นเช่นนั้น คุณอาจเคยรู้สึกถึงความยุ่งยากในการใช้เครื่องมืออย่าง Method CRM ที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Outlook, Teams หรือ SharePoint ได้โดยตรง
Dynamics 365 Salesเป็นโซลูชันที่แข็งแกร่งสำหรับปัญหาที่กล่าวถึงนี้ เป็นตัวเลือก CRM ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับองค์กรที่ลงทุนในระบบนิเวศของ Microsoft อย่างลึกซึ้ง โดยมีการผสานรวมที่ราบรื่นและเป็นธรรมชาติซึ่งแพลตฟอร์มอื่นไม่สามารถเทียบได้ เครื่องมือนี้สามารถผสานรวมกับชุดธุรกิจทั้งหมดของ Microsoft มอบประสบการณ์ที่เป็นหนึ่งเดียวให้กับทีมของคุณ
อย่างไรก็ตาม คุณค่าที่แท้จริงมาจากการผสานรวมกับ Power Platform คุณสามารถใช้ Power BI สำหรับการวิเคราะห์ขั้นสูง, Power Automate สำหรับการอัตโนมัติของกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน, และ Power Apps สำหรับการสร้างแอปพลิเคชันธุรกิจตามความต้องการของคุณได้ นี่ทำให้เป็นโซลูชันที่มุ่งเน้นองค์กรที่มีความซับซ้อนตามไปด้วย ซึ่งเหมาะที่สุดสำหรับบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการกับสภาพแวดล้อมของ Microsoft
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Dynamics 365
- การผสานรวมกับ Microsoft อย่างเป็นธรรมชาติ: สัมผัสประสบการณ์การผสานรวมที่ลึกซึ้งและพร้อมใช้งานทันทีกับ Outlook, Teams, SharePoint และ Excel
- การเชื่อมต่อแพลตฟอร์ม Power: ขยายขีดความสามารถของ CRM ของคุณด้วยแดชบอร์ด Power BI, เวิร์กโฟลว์ Power Automate และ Power Apps ที่กำหนดเอง
- การผสานรวม LinkedIn Sales Navigator: เชื่อมต่อกับ LinkedIn ได้ในตัวเพื่อการขายทางสังคมและการวิจัยลูกค้าเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
- ข้อมูลเชิงลึกด้วยปัญญาประดิษฐ์: ใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ การให้คะแนนเชิงคาดการณ์ และปัญญาประดิษฐ์ในการสนทนา เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานด้านการขายของคุณ
ข้อดีและข้อเสียของ Dynamics 365
ข้อดี:
- การผสานรวมที่ไร้ที่ติและไร้รอยต่อสำหรับองค์กรที่ใช้ Microsoft เป็นศูนย์กลาง
- แพลตฟอร์ม Power Platform ขยายขีดความสามารถได้อย่างมากโดยไม่จำเป็นต้องพัฒนาแบบกำหนดเอง
- แพลตฟอร์มนี้ได้ผสานคุณสมบัติของปัญญาประดิษฐ์ที่แข็งแกร่งและการวิเคราะห์ข้อมูลไว้อย่างสมบูรณ์
ข้อเสีย:
- การนำไปใช้มีความซับซ้อนและโดยทั่วไปต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของ Microsoft
- ส่วนติดต่อผู้ใช้อาจรู้สึกไม่ตรงไปตรงมาเท่ากับทางเลือก CRM ที่ทันสมัยกว่า
- รูปแบบการออกใบอนุญาตที่มีหลายโมดูลอาจทำให้สับสนในการใช้งาน
ราคาของ Dynamics 365
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย: เริ่มต้นที่ $65/เดือน
- องค์กรขาย: เริ่มต้นที่ $105/เดือน
- ส่วนลดพิเศษสำหรับการขาย: เริ่มต้นที่ $150/เดือน
- ไมโครซอฟท์ รีเลชั่นชิป เซลส์: เริ่มต้นที่ $162/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Dynamics 365
- G2: 4. 0/5 (1,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (5,700+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Dynamics 365 อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้กล่าวว่า:
ผมใช้ Dynamics 365 CRM เป็นหลักในการจัดการการรับรองความร่วมมือของพันธมิตรของเรา และตรวจสอบประวัติการเป็นลูกค้าของพวกเขากับเรา ระบบนี้มีประโยชน์อย่างมากที่มีข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียว ทำให้สามารถติดตามการติดต่อสื่อสารได้สะดวก อัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และมั่นใจได้ว่าเราให้การสนับสนุนแก่พันธมิตรของเราอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบรายงานและระบบเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของ Microsoft เป็นจุดเด่นที่แท้จริง และช่วยให้การร่วมมือเป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้น
ผมใช้ Dynamics 365 CRM เป็นหลักในการจัดการการรับรองพันธมิตรของเราและตรวจสอบประวัติการเป็นลูกค้าของพวกเขา มันเป็นประโยชน์อย่างมากที่มีข้อมูลทั้งหมดนี้อยู่ในที่เดียว ทำให้ง่ายต่อการติดตามการติดต่อ รักษาข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และมั่นใจว่าเราสนับสนุนพันธมิตรของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมือรายงานและการผสานรวมกับแอปของ Microsoft เป็นข้อดีจริงๆ และทำให้การทำงานร่วมกันราบรื่นขึ้นมาก
📖 อ่านเพิ่มเติม: การบริหารโครงการ CRM ที่ช่วยขับเคลื่อนการปรับปรุงท่อการขาย
8. Nutshell (เหมาะที่สุดสำหรับ CRM ง่าย ๆ พร้อมการตลาดทางอีเมล)
Nutshellผสานระบบ CRM ที่ใช้งานง่ายเข้ากับความสามารถในการทำการตลาดผ่านอีเมลในตัว เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กที่ต้องการความเรียบง่ายโดยไม่สูญเสียเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการเติบโต คุณสามารถสร้างและส่งแคมเปญอีเมล ลำดับการส่งอีเมลอัตโนมัติ และจดหมายข่าวได้โดยตรงจาก CRM พร้อมการซิงค์ข้อมูลผู้ติดต่อทั้งหมดโดยอัตโนมัติ
วิธีการแบบครบวงจรนี้ช่วยประหยัดทั้งเวลาและเงินของคุณ
Nutshell มุ่งเน้นที่ความเรียบง่าย ซึ่งอาจทำให้ขาดคุณสมบัติการปรับแต่งขั้นสูงหรือรายงานที่องค์กรขนาดใหญ่ต้องการ อย่างไรก็ตาม สำหรับทีมขนาดเล็ก มันให้โซลูชันที่สะอาดและมีประสิทธิภาพในการจัดการทั้งการขายและการตลาดในที่เดียว
คุณสมบัติเด่นโดยสรุป
- การตลาดผ่านอีเมลในตัว: สร้างและส่งแคมเปญอีเมลและจดหมายข่าวได้โดยตรงจาก CRM ของคุณ โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือแยกต่างหาก
- ระบบอัตโนมัติของท่อส่งข้อมูล: ตั้งค่าการมอบหมายลูกค้าเป้าหมายโดยอัตโนมัติ, การสร้างงาน, และการก้าวหน้าของขั้นตอนตามตัวกระตุ้นที่คุณกำหนดไว้
- ลำดับอีเมลส่วนบุคคล: ส่งลำดับอีเมลอัตโนมัติแบบตัวต่อตัวเพื่อการติดต่อที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลและสามารถขยายได้
- การผสานรวมกับ Google Workspace: รับประโยชน์จากการผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับ Gmail และ Google Calendar สำหรับการซิงค์อีเมลและการจัดตารางเวลาอย่างไร้รอยต่อ
ข้อดีและข้อเสียโดยสรุป
ข้อดี:
- ฟังก์ชันการทำงานร่วมกันของระบบ CRM และการตลาดทางอีเมล ช่วยลดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือแยกต่างหาก
- อินเทอร์เฟซที่สะอาดและใช้งานง่าย ออกแบบมาเพื่อให้ทีมขนาดเล็กสามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
- การสนับสนุนลูกค้าที่ยอดเยี่ยมพร้อมทีมงานที่ตอบสนองอย่างรวดเร็ว
ข้อเสีย:
- ตัวเลือกที่จำกัดสำหรับการปรับแต่งขั้นสูง
- ความสามารถในการรายงานมีความไม่สมบูรณ์เมื่อเทียบกับที่พบในทางเลือกสำหรับองค์กร
- การผสานรวมกับผู้ให้บริการภายนอกน้อยกว่าเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มขนาดใหญ่
ราคาแบบสรุป
- พื้นฐาน: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- การเติบโต: $32/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 67 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: 89 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวแบบสรุป
- G2: 4. 3/5 (1,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (500+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Nutshell อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้กล่าวว่า:
Nutshell ง่ายสำหรับทีมขายในการนำไปใช้และใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน อินเตอร์เฟซสะอาด, กระบวนการขายยืดหยุ่น, และรองรับกระบวนการขายที่มีโครงสร้างโดยไม่รู้สึกหนักหรือซับซ้อนเกินไป มันให้ภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับดีลและกิจกรรม ซึ่งทำให้การจัดการและให้คำแนะนำทีมง่ายขึ้น
Nutshell ง่ายสำหรับทีมขายในการนำไปใช้และใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน อินเทอร์เฟซสะอาด กระบวนการขายยืดหยุ่น และรองรับกระบวนการขายที่มีโครงสร้างโดยไม่รู้สึกหนักหรือซับซ้อนเกินไป มันให้มุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับดีลและกิจกรรม ซึ่งทำให้การจัดการและให้คำแนะนำทีมเป็นเรื่องง่ายขึ้น
9. Bigin โดย Zoho CRM (เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กที่เพิ่งเริ่มใช้ CRM)
คุณเป็นทีมขนาดเล็กมากหรือผู้ประกอบการเดี่ยวที่รู้สึกว่าแม้แต่ CRM ที่ "เรียบง่าย" อย่าง Method CRM ก็ยังดูซับซ้อนเกินไปหรือไม่? ความซับซ้อน ค่าใช้จ่าย และฟีเจอร์ที่มากเกินไปของแพลตฟอร์ม CRM ส่วนใหญ่สามารถเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้น
Bigin by Zoho CRMสามารถช่วยคุณได้ เป็นระบบ CRM ระดับเริ่มต้นที่เน้นการจัดการกระบวนการขาย (pipeline) โดยเฉพาะ ออกแบบมาสำหรับทีมขนาดเล็กและบุคคลที่เพิ่งเริ่มต้นใช้ CRM โดยตัดฟีเจอร์ที่ซับซ้อนออกไปทั้งหมดและมุ่งเน้นเฉพาะสิ่งจำเป็นจริง ๆ ได้แก่ การจัดการรายชื่อผู้ติดต่อและการแสดงภาพกระบวนการขายของคุณอย่างชัดเจน ทำให้เป็นก้าวแรกที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่กำลังเปลี่ยนจาก Method CRM และต้องการระบบที่ง่ายกว่ามาก
ด้วย Bigin คุณสามารถตั้งค่าหลาย-pipeline สำหรับกระบวนการต่าง ๆ ได้ ใช้ระบบโทรศัพท์ในตัวเพื่อโทรและบันทึกการโทร และสร้างแบบฟอร์มเว็บเพื่อจับลูกค้าเป้าหมาย มันถูกออกแบบมาเพื่อการตั้งค่าที่รวดเร็วและใช้งานได้ทันที
คุณสมบัติเด่นของ Bigin by Zoho CRM
- หลายช่องทาง: จัดการกระบวนการขายที่แตกต่างกัน เช่น ธุรกิจใหม่และการต่ออายุ ในช่องทางที่แยกต่างหากและเข้าใจง่ายในรูปแบบภาพ
- ระบบโทรศัพท์ในตัว: โทรออกและรับสายได้โดยตรงภายในระบบ CRM พร้อมบันทึกกิจกรรมทั้งหมดโดยอัตโนมัติ
- แบบฟอร์มเว็บ: สร้างแบบฟอร์มการจับข้อมูลลูกค้าเป้าหมายที่เรียบง่ายสำหรับเว็บไซต์ของคุณ ซึ่งจะป้อนข้อมูลผู้ติดต่อใหม่เข้าสู่ระบบงานขายของคุณโดยตรง
- เส้นทางการอัปเกรด Zoho CRM: ย้ายข้อมูลทั้งหมดของคุณไปยังแพลตฟอร์ม Zoho CRM เต็มรูปแบบได้อย่างง่ายดายเมื่อทีมของคุณเติบโตเกินขีดความสามารถของ Bigin
ข้อดีและข้อเสียของ Bigin by Zoho CRM
ข้อดี:
- อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและสะอาดมาก ออกแบบมาสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน CRM
- การตั้งค่าอย่างรวดเร็วที่ต้องการการกำหนดค่าเพียงเล็กน้อยเพื่อเริ่มต้นใช้งาน
- จุดเริ่มต้นที่คุ้มค่าสำหรับทีมขนาดเล็กมากและผู้ใช้คนเดียว
ข้อเสีย:
- ตัวเลือกการปรับแต่งมีจำกัดมากเมื่อเทียบกับระบบ CRM ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
- ทีมอาจเติบโตเกินขีดความสามารถของมันภายในหนึ่งหรือสองปี
- การเชื่อมต่อกับระบบภายนอกมีน้อยกว่าเมื่อเทียบกับ Zoho CRM แบบเต็มรูปแบบ
ราคา Bigin โดย Zoho CRM
- ฟรี
- ด่วน: เริ่มต้นเพียง $9/เดือน
- พรีเมียร์: เริ่มต้นที่ $15/เดือน
- Bigin 360: เริ่มต้นที่ $21/เดือน
Bigin โดย Zoho CRM คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Bigin โดย Zoho CRM อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้ระบุว่า:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Bigin คือความเรียบง่ายและความชัดเจนของมัน มันช่วยให้คุณสามารถออกแบบกระบวนการขายแบบกำหนดเองและจัดระเบียบกระบวนการทางธุรกิจได้โดยไม่มีความซับซ้อนของระบบ CRM ขนาดใหญ่ ทำให้ทีมสามารถนำไปใช้ได้ง่ายขึ้น มันมีประโยชน์มากสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่ต้องการจัดระเบียบกระบวนการขายของตน, รวมข้อมูลไว้ในที่เดียว, และปรับปรุงการติดตามโอกาสทางธุรกิจ การปรับแต่งขั้นตอนและฟิลด์ต่าง ๆ ช่วยให้สามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการจริงได้โดยไม่ทำให้ผู้ใช้รู้สึกถูกท่วมท้น
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Bigin คือความเรียบง่ายและความชัดเจนของมัน มันช่วยให้คุณสามารถออกแบบกระบวนการขายแบบกำหนดเองและจัดระเบียบกระบวนการทางธุรกิจได้โดยไม่ต้องมีความซับซ้อนของระบบ CRM ขนาดใหญ่ ทำให้ทีมสามารถนำไปใช้ได้ง่ายขึ้น มันมีประโยชน์มากสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่ต้องการจัดระเบียบกระบวนการขายของตน, รวมข้อมูลไว้ในที่เดียว, และปรับปรุงการติดตามโอกาสทางธุรกิจ การปรับแต่งขั้นตอนและฟิลด์ต่าง ๆ ช่วยให้สามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการจริงได้โดยไม่ทำให้ผู้ใช้รู้สึกถูกท่วมท้น
10. ActiveCampaign (เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดทางอีเมลพร้อมคุณสมบัติ CRM)
ความท้าทายหลักของคุณคือการดูแลลูกค้าเป้าหมายผ่านแคมเปญอีเมลที่ซับซ้อนและขับเคลื่อนด้วยพฤติกรรมหรือไม่? หากคุณกำลังใช้ Method CRM คุณอาจรู้สึกหงุดหงิดกับการขาดระบบอัตโนมัติทางการตลาดของมัน
ActiveCampaignแก้ไขปัญหานี้ด้วยการพลิกโฉมโมเดล CRM แบบดั้งเดิมโดยสิ้นเชิง เป็นเครื่องมือการตลาดอัตโนมัติที่ทรงพลังซึ่งมาพร้อมกับระบบ CRM ที่มีความสามารถสูง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่กระบวนการขายต้องพึ่งพาการดูแลลูกค้าผ่านอีเมลเป็นอย่างมาก ตัวสร้างระบบอัตโนมัติแบบภาพของ ActiveCampaign ถือว่าดีที่สุดในระดับเดียวกัน ช่วยให้คุณสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนซึ่งตอบสนองต่อการเปิดอีเมล การคลิกที่ลิงก์ และการเข้าชมเว็บไซต์ได้อย่างอัตโนมัติ
เครื่องมือนี้จะให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายโดยอัตโนมัติตามระดับการมีส่วนร่วมของพวกเขา แบ่งกลุ่มผู้ชมของคุณอย่างแม่นยำ และกระตุ้นงานสำหรับทีมขายของคุณเมื่อลูกค้าเป้าหมายมีความสนใจสูง แม้ว่าฟีเจอร์ CRM ของมันจะมีความเสถียร แต่ก็เป็นรองความสามารถในการทำการตลาดอัตโนมัติ ทีมที่ต้องการการจัดการกระบวนการขายที่ซับซ้อนและลึกซึ้งอาจพบว่ามันมีข้อจำกัดเมื่อเทียบกับ CRM ที่เน้นการขายโดยเฉพาะ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ActiveCampaign
- เครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติขั้นสูง: ใช้เครื่องมือสร้างลำดับการทำงานแบบภาพเพื่อสร้างลำดับการทำงานที่ซับซ้อนและถูกกระตุ้นโดยพฤติกรรม
- การติดตามเว็บไซต์: ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณและกระตุ้นการทำงานอัตโนมัติตามหน้าที่พวกเขาเยี่ยมชม
- การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย: ให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายของคุณโดยอัตโนมัติตามระดับการมีส่วนร่วมและข้อมูลประชากร เพื่อช่วยให้ทีมขายของคุณจัดลำดับความสำคัญในการติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ความสามารถในการส่งอีเมลถึงผู้รับ: ได้รับประโยชน์จากชื่อเสียงที่แข็งแกร่งและเครื่องมือส่งอีเมลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าอีเมลของคุณส่งถึงกล่องจดหมายเข้า
ข้อดีและข้อเสียของ ActiveCampaign
ข้อดี:
- ความสามารถในการทำการตลาดอัตโนมัติชั้นนำของอุตสาหกรรม
- คุณสมบัติการให้คะแนนลูกค้าและการแบ่งกลุ่มผู้ชมที่ซับซ้อน
- อัตราการส่งอีเมลถึงผู้รับสูงและชื่อเสียงที่ดี
ข้อเสีย:
- คุณสมบัติของ CRM ไม่แข็งแกร่งเท่ากับสิ่งที่คุณจะพบในแพลตฟอร์ม CRM ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
- อินเทอร์เฟซอาจรู้สึกซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ที่มุ่งเน้นเฉพาะงาน CRM
- การเรียนรู้เพื่อเชี่ยวชาญคุณสมบัติการอัตโนมัติขั้นสูงมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ต้องผ่าน
ราคาของ ActiveCampaign
- เริ่มต้นที่ $15/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ ActiveCampaign
- G2: 4. 5/5 (13,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,400 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ActiveCampaign อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้กล่าวว่า:
ActiveCampaign คือเส้นเลือดหล่อเลี้ยงธุรกิจของฉัน หากไม่มีมัน ความพยายามทางการตลาดของฉันคงไม่ประสบความสำเร็จเท่านี้ และฉันจะไม่สามารถส่งข้อความที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยังผู้ที่สนใจในโปรแกรมของฉันได้อย่างทันท่วงที และ Active Intelligence ก็เหมือนกับการมีนักวิจัยตลาด นักเขียนคำโฆษณา นักออกแบบกราฟิก และที่ปรึกษาอยู่ในทีมการตลาดของฉัน
ActiveCampaign คือเส้นเลือดหล่อเลี้ยงธุรกิจของฉัน หากไม่มีมัน ความพยายามทางการตลาดของฉันคงไม่ประสบความสำเร็จเท่านี้ และฉันจะไม่สามารถส่งข้อความที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยังผู้ที่สนใจในโปรแกรมของฉันได้อย่างทันท่วงที และ Active Intelligence ก็เหมือนกับการมีนักวิจัยตลาด นักเขียนคำโฆษณา นักออกแบบกราฟิก และที่ปรึกษาอยู่ในทีมการตลาดของฉัน
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีทำให้เวิร์กโฟลว์ CRM ของคุณเป็นอัตโนมัติ
11. Insightly (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการพร้อมการผสานระบบ CRM)
งานของคุณเริ่มต้นหลังจากได้ข้อตกลงเท่านั้นหรือไม่? สำหรับธุรกิจที่เน้นการให้บริการหลายแห่ง กระบวนการขายเป็นเพียงบทนำของโครงการที่ซับซ้อน การใช้เครื่องมืออย่าง Method CRM สร้างช่องว่างสำคัญ—เมื่อข้อตกลงถูกทำเครื่องหมายว่า "ปิด-ชนะ" ข้อมูลบริบทลูกค้าที่มีค่าทั้งหมดจะถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง และทีมโครงการของคุณต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดในระบบแยกต่างหาก
Insightlyช่วยเชื่อมช่องว่างนี้ได้อย่างตรงจุด เป็นระบบ CRM ที่รวมการจัดการโครงการไว้ด้วยกัน ทำให้คุณสามารถเปลี่ยนโอกาสที่ได้รับมาเป็นโครงการได้ทันทีด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ข้อมูลติดต่อ อีเมล และบันทึกทั้งหมดจากกระบวนการขายจะถูกถ่ายโอนมาอย่างครบถ้วน ช่วยขจัดปัญหาการส่งต่อข้อมูลที่ยุ่งยากและทำให้ทีมส่งมอบงานของคุณได้รับข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
คุณสมบัติการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อผู้ติดต่อ องค์กร โอกาส และโครงการต่างๆ เข้าด้วยกัน มอบมุมมองแบบ 360 องศาที่ครบถ้วนเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณ ในขณะที่ Insightly สามารถเชื่อมช่องว่างระหว่างฝ่ายขายและโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ก็ควรสังเกตว่าทั้งฟีเจอร์ CRM และการจัดการโครงการของมันไม่ได้ลึกซึ้งเท่ากับเครื่องมือเฉพาะทางที่ดีที่สุดในแต่ละประเภท
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Insightly
- การจัดการโครงการแบบบูรณาการ: เปลี่ยนโอกาสที่ได้รับโดยตรงเป็นโครงการ พร้อมรักษาบริบทของลูกค้าทั้งหมดและขจัดความจำเป็นในการถ่ายโอนข้อมูลด้วยตนเอง
- การเชื่อมโยงความสัมพันธ์: เชื่อมโยงผู้ติดต่อ องค์กร โอกาส และโครงการต่างๆ เพื่อแสดงประวัติและเครือข่ายความสัมพันธ์ของลูกค้าอย่างครบถ้วน
- แถบด้านข้างของ Gmail และ Outlook: เข้าถึงข้อมูล CRM ของคุณและบันทึกอีเมลโดยตรงจากกล่องจดหมายเข้าของคุณโดยไม่ต้องสลับแอปพลิเคชัน
- วัตถุที่กำหนดเอง: สร้างโครงสร้างข้อมูลที่กำหนดเองเพื่อรองรับข้อมูลเฉพาะอุตสาหกรรมหรือข้อกำหนดทางธุรกิจที่ไม่เหมือนใคร
ข้อดีและข้อเสียของ Insightly
ข้อดี:
- การส่งต่อข้อมูลจาก CRM ไปยังโครงการที่ไม่เหมือนใครช่วยป้องกันการสูญเสียบริบทเมื่อดีลปิด
- การมองเห็นความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งช่วยให้เห็นภาพรวมของลูกค้าอย่างครบถ้วน
- คุ้มค่าสำหรับทีมที่ต้องการทั้งระบบ CRM และการจัดการโครงการพื้นฐาน
ข้อเสีย:
- ทั้งระบบ CRM และระบบบริหารโครงการไม่ลึกซึ้งเท่ากับเครื่องมือเฉพาะทาง
- ส่วนติดต่อผู้ใช้อาจดูล้าสมัยเมื่อเทียบกับทางเลือกที่ทันสมัยกว่า
- ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติมีจำกัดมากกว่าคู่แข่งหลายราย
การกำหนดราคาของ Insightly
- CRM Plus: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: 49 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวของ Insightly
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
- Capterra: 4/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Insightly อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้ระบุว่า:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Insightly คือการรวมระบบ CRM และการจัดการโครงการไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ทำให้คุณสามารถติดตามลูกค้าตั้งแต่การเป็นลูกค้าเป้าหมายครั้งแรกจนถึงการส่งมอบบริการได้ นอกจากนี้ยังใช้งานง่ายมาก มีขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน และมีการผสานการทำงานกับอีเมลและปฏิทินที่แข็งแกร่ง
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Insightly คือการรวมระบบ CRM และการจัดการโครงการไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ทำให้คุณสามารถติดตามลูกค้าตั้งแต่การเป็นลูกค้าเป้าหมายครั้งแรกจนถึงการส่งมอบบริการได้ นอกจากนี้ยังใช้งานง่ายมาก มีขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน และมีการผสานรวมกับอีเมลและปฏิทินได้อย่างแข็งแกร่ง
12. Freshsales (เหมาะที่สุดสำหรับการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายและระบบอัตโนมัติในการขายด้วย AI)
พนักงานขายของคุณใช้เวลามากเกินไปในการตามหาลูกค้าที่ยังไม่สนใจ และใช้เวลาน้อยเกินไปกับลูกค้าที่มีแนวโน้มจะซื้อหรือไม่?
Freshsales ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ Freshworks แก้ไขปัญหานี้ด้วยผู้ช่วย AI ของตนเองที่ชื่อว่า Freddy เป็น CRM สมัยใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมขายทำงานได้อย่างชาญฉลาดขึ้น ไม่จำเป็นต้องทำงานหนัก Freddy AI ให้คะแนนความน่าสนใจของลีดแบบคาดการณ์ ข้อมูลเชิงลึกของดีล และคำแนะนำการดำเนินการที่ดีที่สุดถัดไป ช่วยให้ทีมของคุณมุ่งเน้นพลังงานไปที่โอกาสที่มีแนวโน้มจะปิดการขายได้มากที่สุด
นอกเหนือจากความสามารถด้าน AI แล้ว Freshsales ยังมีเครื่องมือโทรศัพท์และอีเมลในตัว ช่วยให้คุณสื่อสารกับลูกค้าเป้าหมายและบันทึกกิจกรรมทั้งหมดได้โดยไม่ต้องออกจากระบบ CRM นอกจากนี้ยังผสานการทำงานกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Freshworks ได้อย่างราบรื่น เช่น Freshdesk ทำให้เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับทีมที่ใช้ชุดผลิตภัณฑ์ Freshworks สำหรับการสนับสนุนลูกค้าหรือการตลาดอยู่แล้ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freshsales
- Freddy AI: รับคะแนนประเมินลูกค้าเป้าหมายแบบคาดการณ์ ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับดีล และคำแนะนำอัจฉริยะตลอดกระบวนการขายทั้งหมด
- โทรศัพท์และอีเมลในตัว: ใช้ความสามารถในการโทรและอีเมลแบบเนทีฟพร้อมการบันทึกและติดตามการสื่อสารทั้งหมดโดยอัตโนมัติ
- ลำดับการขาย: สร้างลำดับการขายแบบอัตโนมัติหลายช่องทางที่รวมอีเมล, การโทรศัพท์, และงานต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าการติดตามผลเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ
- ระบบนิเวศของ Freshworks: ได้รับประโยชน์จากการผสานการทำงานแบบเนทีฟกับ Freshdesk, Freshmarketer และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในชุด Freshworks
ข้อดีและข้อเสียของ Freshsales
ข้อดี:
- ความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ที่แข็งแกร่งสามารถเข้าถึงได้ในราคาที่เอื้อมถึงได้สำหรับตลาดระดับกลาง
- เครื่องมือสื่อสารในตัวช่วยลดความจำเป็นในการใช้โปรแกรมโทรศัพท์หรืออีเมลแยกต่างหาก
- อินเตอร์เฟซที่สะอาด ทันสมัย พร้อมการนำทางที่ใช้งานง่าย
ข้อเสีย:
- ความสามารถของ Freddy AI มีความหลากหลายอย่างมาก ขึ้นอยู่กับระดับแผนของคุณ
- มีการเชื่อมต่อกับระบบของบุคคลที่สามน้อยกว่าแพลตฟอร์ม CRM ขนาดใหญ่บางแห่ง
- การปรับแต่งรายงานมีข้อจำกัดมากกว่าที่คุณจะพบในทางเลือกระดับองค์กร
ราคาของ Freshsales
- การเติบโต: $11/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $47/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $71/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Freshsales
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Freshsales อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้กล่าวว่า:
ฉันชอบความคุ้มค่าของ Freshsales มาก; ในราคาที่จ่าย คุณจะได้รับชุดโปรแกรมที่ครบถ้วนพร้อมฟีเจอร์มากมาย เช่น ลำดับการดำเนินการและระบบส่งอีเมลจำนวนมาก การตั้งค่าทุกอย่างก็ง่ายมากเพราะมีคำแนะนำทีละขั้นตอน เราได้สร้างฟิลด์บัญชีและบริษัทแล้ว และ Freshsales มีเทมเพลตสำหรับสิ่งอื่นๆ เราได้ทดสอบสุขภาพอีเมลโดยไม่เชื่อมต่อกล่องจดหมาย จากนั้นทดสอบด้วยการตั้งค่า DKIM, SPF และ DMARC บน Freshsales คุณสามารถใช้ Sequences เพื่อส่งอีเมลโดยใช้ตรรกะบางอย่าง เช่น การส่งติดตามผลให้กับลูกค้าที่เปิดอีเมล มันช่วยให้คุณส่งแคมเปญอีเมลอัตโนมัติได้ และด้วยอีเมลแบบกลุ่ม เราสามารถส่งอีเมลเดียวเป็นแคมเปญและปรับแต่งทุกแง่มุมของอีเมลแต่ละฉบับได้
ฉันชอบความคุ้มค่าของ Freshsales มาก; สำหรับราคาที่คุณจ่าย คุณจะได้รับชุดโปรแกรมทั้งหมดพร้อมฟีเจอร์มากมาย เช่น ลำดับการดำเนินการและฟังก์ชันส่งอีเมลจำนวนมาก การตั้งค่าทุกอย่างก็ง่ายมากเพราะมีคำแนะนำทีละขั้นตอน เราได้สร้างฟิลด์บัญชีและบริษัทแล้ว และ Freshsales มีเทมเพลตสำหรับสิ่งอื่นๆ เราได้ทดสอบสุขภาพอีเมลโดยไม่เชื่อมต่อกล่องจดหมาย จากนั้นทดสอบด้วยการตั้งค่า DKIM, SPF และ DMARC บน Freshsales คุณสามารถใช้ Sequences เพื่อส่งอีเมลโดยใช้ตรรกะบางอย่าง เช่น การส่งติดตามผลให้กับลูกค้าที่เปิดอีเมล มันช่วยให้คุณส่งแคมเปญอีเมลอัตโนมัติได้ และด้วยอีเมลจำนวนมาก เราสามารถส่งอีเมลเดียวเป็นแคมเปญและปรับแต่งทุกแง่มุมของอีเมลแต่ละฉบับได้
📖 อ่านเพิ่มเติม: แคมเปญ CRM คืออะไร? คำจำกัดความ, ประโยชน์, และตัวอย่าง
ยกระดับวิธีการของคุณด้วย ClickUp
ระบบ CRM จะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อการบัญชีเป็นศูนย์กลางของการดำเนินงานของคุณ แต่สำหรับทีมที่งานจริงเริ่มต้นหลังจากที่ทำข้อตกลงเสร็จแล้ว รูปแบบนี้จะล้มเหลวอย่างรวดเร็ว ข้อมูลบริบทจะกระจัดกระจาย การส่งมอบจะช้าลง และทีมจะต้องรวบรวมเครื่องมือต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อให้ลูกค้าสามารถก้าวหน้าต่อไปได้
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ CRM ของ Method จะแก้ไขปัญหานี้โดยการเชื่อมโยงการขาย การดำเนินงาน และการทำงานร่วมกันเข้าด้วยกัน บางระบบมีความเชี่ยวชาญในการจัดการกระบวนการขาย บางระบบเน้นการอัตโนมัติทางการตลาด หรือการปรับแต่งให้เหมาะกับองค์กร ทางเลือกที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับจุดที่ธุรกิจของคุณมีปัญหาหรือความขัดแย้งมากที่สุดในปัจจุบัน
หากความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของคุณคือการส่งต่อจากฝ่ายขายไปยังฝ่ายส่งมอบ ClickUp โดดเด่นด้วยการออกแบบที่ตอบโจทย์ ไม่ใช่แค่การติดตามความสัมพันธ์กับลูกค้าเท่านั้น แต่ยังเปลี่ยนความสัมพันธ์เหล่านั้นให้กลายเป็นงานที่มีโครงสร้าง ดำเนินการเปลี่ยนผ่านโดยอัตโนมัติ และรักษาบริบทให้ครบถ้วนตั้งแต่การสนทนาครั้งแรกจนถึงการส่งมอบขั้นสุดท้าย
เป้าหมายสุดท้ายไม่ใช่การแทนที่ Method CRM ด้วยระบบที่แยกส่วนอีกระบบหนึ่ง แต่คือการเลือกระบบที่สนับสนุนวิธีการทำงานที่เกิดขึ้นจริงลองใช้ ClickUp ดูสิแล้วคุณจะเห็นว่ามันช่วยให้ทุกอย่างชัดเจนขึ้น!
คำถามที่พบบ่อย
ใช่, ทางเลือกส่วนใหญ่ในรายการนี้สามารถทำงานได้อย่างอิสระจากซอฟต์แวร์บัญชี แพลตฟอร์มเช่น ClickUp, HubSpot และ Pipedrive มีฟีเจอร์ CRM ที่แข็งแกร่งโดยไม่ต้องใช้ QuickBooks หรือ Xero แม้ว่าหลายแพลตฟอร์มจะมีตัวเลือกการเชื่อมต่อกับระบบบัญชีเป็นฟีเจอร์เสริมก็ตาม
Method CRM ถูกสร้างขึ้นสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ใช้ QuickBooks ทำให้เป็นระบบที่เฉพาะกลุ่มมาก Salesforce เป็นแพลตฟอร์มสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีการปรับแต่งลึกซึ่งมักจะซับซ้อนและมีราคาแพงเกินไปสำหรับทีมขนาดเล็ก สำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ไม่ผูกกับ QuickBooks ทางเลือกอย่าง ClickUp หรือ Zoho CRM มักจะให้ความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและความคุ้มค่าที่ดีกว่า
มุ่งเน้นไปที่การมองเห็นภาพของระบบ, การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน, และความยืดหยุ่นในการผสานรวม, เนื่องจากสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นที่ที่มักถูกจำกัดโดย Method CRM. ที่สำคัญที่สุด, คุณควรค้นหาแพลตฟอร์มที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูล CRM ของคุณกับกระบวนการทำงานการจัดการโครงการของคุณได้, เพื่อลดช่องว่างของบริบทระหว่างการปิดการขายกับการส่งมอบงาน.