วิธีเป็นผู้สร้างเนื้อหา UGC: คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับการเริ่มต้น

คุณไม่จำเป็นต้องมีผู้ติดตามเป็นล้านคนเพื่อสร้างรายได้จากการสร้างเนื้อหา คุณเพียงแค่ต้องมีโทรศัพท์ ความคิดที่ดี และระบบที่ช่วยให้ด้านธุรกิจไม่ทำให้คุณจม
นั่นคือความงดงามที่แท้จริงของการเป็นผู้สร้าง UGC คุณไม่ได้ไล่ตามดีลจากแบรนด์—คุณกำลังสร้างมันขึ้นมาเอง แบรนด์ต่าง ๆ จ่ายเงินให้คุณเพื่อเนื้อหาที่ดูและรู้สึกเหมือนจริง คุณไม่ได้แค่โพสต์ คุณไม่จำเป็นต้องมีชื่อเสียง คุณแค่ต้องทำมันให้ดี
แต่ในขณะที่วิดีโออาจดูง่ายดาย การดำเนินธุรกิจ UGC นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย รายละเอียดที่กระจัดกระจาย กำหนดส่งที่พลาด การชำระเงินที่สูญหาย—สิ่งเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายเมื่อกระบวนการทำงานทั้งหมดของคุณกระจายอยู่ในแอปที่แตกต่างกันถึงสิบแอป
ในคู่มือนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการเริ่มต้นเป็นผู้สร้างเนื้อหา UGC อย่างละเอียด สิ่งที่แบรนด์ต่างๆ กำลังมองหา และวิธีจัดการทุกอย่าง—ตั้งแต่การนำเสนอไอเดียไปจนถึงการรับชำระเงิน—โดยปราศจากความวุ่นวาย ด้วย ClickUp
เทมเพลตปฏิทินโซเชียลมีเดียสมัยใหม่ของ ClickUp ช่วยให้ผู้สร้างสรรค์และทีมการตลาดวางแผน จัดระเบียบ และกำหนดเวลาเนื้อหาได้อย่างง่ายดายบนทุกแพลตฟอร์ม มันรวมศูนย์ไอเดีย กำหนดเวลา และผลงานที่ต้องส่งของคุณไว้ที่เดียว เพื่อให้คุณสามารถรักษาความสม่ำเสมอ ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น และเผยแพร่เนื้อหาคุณภาพสูงโดยไม่ต้องวุ่นวาย
ผู้สร้างเนื้อหา UGC คืออะไร?
ผู้สร้าง UGC ผลิตวิดีโอ ภาพถ่าย และรีวิวที่ดูเป็นของจริง ซึ่งแบรนด์ต่างๆ ซื้อไปใช้ในการตลาด UGC ย่อมาจาก user-generated content หรือเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้จริง ไม่ใช่โดยแบรนด์เอง แบรนด์ใช้เนื้อหาเหล่านี้บนช่องทางโซเชียลและในโฆษณาแบบชำระเงิน เพราะให้ความรู้สึกจริงใจ เข้าถึงง่าย และไม่เหมือนโฆษณาที่ดูขัดเกลามากเกินไป
นี่คือส่วนที่ดีที่สุด: คุณไม่จำเป็นต้องมีผู้ติดตามจำนวนมาก แบรนด์ต่างๆ จ่ายเงินให้คุณสำหรับเนื้อหาเอง ไม่ใช่เพื่อให้คุณโพสต์ไปยังผู้ชมของคุณเอง พวกเขาให้คุณค่ากับความคิดสร้างสรรค์และทักษะของคุณในการสร้างเนื้อหาที่ให้ความรู้สึกเหมือนมาจากลูกค้าจริงๆ ไม่ใช่จากสตูดิโอมืออาชีพ
ประเภททั่วไปของ UGC ได้แก่:
- รีวิวสินค้า ที่คุณแบ่งปันความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับสินค้าที่คุณได้ใช้
- วิดีโอแกะกล่อง ที่บันทึกความประทับใจแรกและปฏิกิริยาของคุณขณะเปิดสิ่งของใหม่
- บทเรียนและสาธิต แสดงการทำงานของผลิตภัณฑ์พร้อมเนื้อหาวิธีการใช้งานอย่างรวดเร็ว
- คลิปไลฟ์สไตล์ ที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์อย่างเป็นธรรมชาติในชีวิตประจำวัน
🐣 เกร็ดความรู้: ผู้สร้างเนื้อหา UGC หลายคนใช้ กล้องหน้า ในการถ่ายทำ เพราะการสบตารู้สึกเป็นส่วนตัวมากขึ้น และผู้ชมมักจะเอนตัวเข้าหาโดยไม่รู้ตัว
ผู้สร้างเนื้อหา UGC กับ อินฟลูเอนเซอร์
มันง่ายที่จะสับสนระหว่างสองสิ่งนี้ แต่หน้าที่นั้นแตกต่างกันมาก ความแตกต่างที่สำคัญคืออะไร? แบรนด์กำลังจ่ายเงินเพื่ออะไร
อินฟลูเอนเซอร์ได้รับค่าตอบแทนจากจำนวนผู้ชมและขอบเขตการเข้าถึงของพวกเขา พวกเขาโพสต์เนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนบนช่องทางของตนเองเพื่อให้ผู้ติดตามได้เห็น ผู้สร้างเนื้อหา UGC ได้รับค่าตอบแทนจากผลงานสร้างสรรค์ที่พวกเขาผลิต ซึ่งพวกเขาจะมอบให้กับแบรนด์เพื่อนำไปใช้ตามต้องการ
เนื่องจากเหตุนี้ ผู้สร้างเนื้อหา UGC หลายคนจึงมีผู้ติดตามน้อยหรือไม่มีเลย จำนวนผู้ติดตามไม่สำคัญเพราะแบรนด์ไม่ได้ซื้ออิทธิพล—พวกเขาซื้อเนื้อหาที่ดูเป็นธรรมชาติ บางคนทำทั้งสองอย่าง แต่รูปแบบธุรกิจนั้นแตกต่างกันโดยพื้นฐาน
|ปัจจัย
|ผู้สร้าง UGC
|อินฟลูเอนเซอร์
|แบรนด์ที่จ่ายเงินเพื่ออะไร
|เนื้อหาเอง
|การเข้าถึงและปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม
|จำนวนผู้ติดตามที่ต้องการ
|ไม่จำเป็น
|โดยทั่วไปแล้วเป็นสิ่งจำเป็น
|ที่ปรากฏของเนื้อหา
|ช่องทางและโฆษณาของแบรนด์
|ช่องของผู้สร้างเอง
|มูลค่าหลัก
|สินทรัพย์ที่ดูสมจริง
|การรับรองจากสังคมและการเปิดเผย
นี่คือความงดงามที่แท้จริงของการเป็นผู้สร้าง UGC คุณไม่ได้ไล่ตามดีลจากแบรนด์—คุณกำลังสร้างมันขึ้นมาเอง
ทำไมผู้สร้างเนื้อหา UGC ถึงมีความสำคัญต่อทีมการตลาด
ผู้ชมไว้วางใจผู้คนมากกว่าโฆษณา—และทีมการตลาดก็ทราบดี 65% ของผู้ซื้อ พึ่งพาการให้คะแนน รีวิว รูปภาพ หรือวิดีโอจากผู้บริโภคคนอื่นก่อนตัดสินใจซื้อ
นั่นคือเหตุผลที่ผู้สร้าง UGC มีพลังมาก ความแท้จริงของพวกเขาสร้างความไว้วางใจและขับเคลื่อนประสิทธิภาพ พวกเขายังช่วยให้ทีมรักษาเนื้อหาให้สดใหม่โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการถ่ายทำในสตูดิโอขนาดใหญ่ แทนที่จะจ้างทีมงานผลิตเต็มรูปแบบ นักการตลาดสามารถทำงานร่วมกับผู้สร้างหลายคนเพื่อทดสอบข้อความและสไตล์ภาพที่แตกต่างกันได้อย่างรวดเร็ว
ปัญหา: ความวุ่นวายของเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น
แต่การจัดการเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นในปริมาณมากนั้นยุ่งเหยิงได้อย่างรวดเร็ว เอกสารสรุปงานหายไปในอีเมลที่สับสน เนื้อหาถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์สิบอันต่าง ๆ กัน ข้อเสนอแนะซ่อนอยู่ในแอปแชท กำหนดส่งงานล่าช้าเพราะไม่มีใครรู้ว่าอะไรควรส่งเมื่อไหร่
นั่นคือ การขยายตัวของบริบท ที่เกิดขึ้น: เวลาที่สูญเสียไปกับการค้นหาข้อมูลข้ามเครื่องมือที่ไม่เชื่อมโยงกัน แทนที่จะสร้างสรรค์งาน
วิธีแก้ไข: รวมศูนย์ไว้ใน ClickUp
ClickUp รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวในฐานะพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์
📄 จัดเก็บรายละเอียดงานของผู้สร้างทุกคนไว้ใน ClickUp Docs เพื่อให้ทุกคนทำงานตามแนวทางเดียวกัน✅ ติดตามความสัมพันธ์กับผู้สร้างแต่ละรายเป็นงานที่มีผลลัพธ์ที่ชัดเจนและกำหนดเวลาส่งมอบ🏷️ ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดแท็กเนื้อหาตามแคมเปญ แพลตฟอร์ม หรือผู้สร้าง
ทันใดนั้น การจัดการผู้สร้างสรรค์ 20 คนในแคมเปญ 5 แคมเปญ ก็รู้สึกเป็นระบบ ไม่วุ่นวาย
นี่คือประโยชน์หลักที่ผู้สร้าง UGC นำมาสู่ทีมการตลาด:
- ความไว้วางใจที่สูงขึ้น เพราะผู้ชมเชื่อมต่อกับผู้คนจริง ๆ ได้มากกว่าข้อความแบรนด์ที่ผ่านการขัดเกลา
- การผลิตที่คุ้มค่า ที่ไม่ต้องใช้สตูดิโอที่มีราคาแพง นักแสดง และทีมงาน
- เนื้อหาที่สามารถปรับขนาดได้ จากผู้สร้างหลายรายที่นำเสนอทรัพยากรหลากหลายประเภทพร้อมกัน
- ประสิทธิภาพโฆษณาที่ดีขึ้น เนื่องจากโฆษณาแบบ UGC ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติกับฟีดโซเชียลมากกว่า และมักจะมีประสิทธิภาพเหนือกว่าโฆษณาแบบดั้งเดิม
🎥 วิดีโอนี้บน YouTube เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น (UGC) สำหรับ ClickUp
นี่ไม่ใช่แค่บทเรียน—แต่เป็นผู้ใช้จริงที่แบ่งปันประสบการณ์การใช้งาน ClickUp ในแบบเฉพาะตัว เคล็ดลับสร้างสรรค์ และข้อเสนอแนะอย่างตรงไปตรงมา เนื้อหาเช่นนี้ช่วยสร้างชีวิตชีวาให้กับชุมชน ClickUp สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นกล้าทดลอง และพิสูจน์ให้เห็นว่าไอเดียที่ดีที่สุดมักมาจากผู้ใช้ของเราเอง หากคุณอยากเห็น ClickUp ใช้งานจริง ไม่มีอะไรดีไปกว่าเรื่องราวจริงจากผู้ใช้แบบนี้!
วิธีเป็นผู้สร้างเนื้อหา UGC ใน 6 ขั้นตอน
พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือยัง? คุณไม่จำเป็นต้องมีปริญญาหรูหรืออุปกรณ์ราคาแพง เพียงแค่มีแนวทางที่ชัดเจน ความคิดสร้างสรรค์ และความพยายามอย่างต่อเนื่อง ขั้นตอนเหล่านี้จะนำทางคุณ ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นจากศูนย์หรือกำลังเปลี่ยนสายงานจากสายงานสร้างสรรค์อื่น
ขั้นตอนที่ 1: เลือกกลุ่มเป้าหมายสำหรับเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น
การเลือกกลุ่มเป้าหมายมีความสำคัญเพราะแบรนด์ต้องการร่วมงานกับผู้สร้างสรรค์ที่เข้าใจผลิตภัณฑ์และผู้ชมของตนอย่างแท้จริง เมื่อคุณมุ่งเน้นไปที่พื้นที่เฉพาะ คุณจะสร้างความเชี่ยวชาญที่ฉายแสงผ่านเนื้อหาของคุณ ทำให้คุณเป็นคู่ค้าที่น่าดึงดูดยิ่งขึ้นสำหรับแบรนด์ในพื้นที่นั้น เนื้อหาของคุณรู้สึกเป็นธรรมชาติมากขึ้น และความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นได้ง่ายขึ้น
กลุ่มเนื้อหา UGC ที่ได้รับความนิยม ได้แก่:
การดูแลผิวและเสริมความงาม, เทคโนโลยีและอุปกรณ์, อาหารและเครื่องดื่ม, ฟิตเนสและสุขภาพ, บ้านและไลฟ์สไตล์, ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กและการเลี้ยงดู, แฟชั่นและเครื่องประดับ, และผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง
ในการค้นหาความถนัดของคุณ ให้เริ่มต้นจากสิ่งที่คุณรู้และรักอยู่แล้ว คิดถึงผลิตภัณฑ์ที่คุณใช้ทุกวันและสามารถพูดคุยได้เป็นชั่วโมง ประสบการณ์ส่วนตัวและความหลงใหลของคุณจะทำให้เนื้อหาของคุณน่าเชื่อถือและน่าสนใจ
ถามตัวเองด้วยคำถามเหล่านี้:
- ความสนใจส่วนตัว: ฉันชอบหมวดหมู่สินค้านี้จริงๆ หรือไม่?
- ความต้องการของตลาด: แบรนด์ในพื้นที่นี้กำลังใช้ UGC อย่างจริงจังหรือไม่?
- ความน่าเชื่อถือ: ฉันสามารถพูดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้อย่างน่าเชื่อถือและมั่นใจหรือไม่?
เมื่อคุณเลือกกลุ่มเป้าหมายของคุณแล้ว ให้สร้างเอกสาร ClickUp ที่เรียบง่ายเพื่อติดตามแบรนด์ที่มีศักยภาพในพื้นที่นั้น
ระบุบริษัทที่คุณซื้อสินค้าอยู่แล้ว แบรนด์ที่คุณชื่นชม และคู่แข่งที่คุณสังเกตเห็น เพิ่มคอลัมน์สำหรับข้อมูลติดต่อ สถานะการนำเสนอ และบันทึกเพิ่มเติม สิ่งนี้จะกลายเป็นรายชื่อเป้าหมายของคุณเมื่อคุณเริ่มติดต่อ
พร้อมที่จะนำความสม่ำเสมอและความเป็นมืออาชีพมาสู่เนื้อหาของแบรนด์คุณหรือยัง? บล็อกนี้จะพาคุณไปรู้จักขั้นตอนสำคัญในการสร้างคู่มือสไตล์ที่จะช่วยให้การสื่อสารของคุณชัดเจนและสอดคล้องกับแบรนด์—ไม่ว่าใครจะเป็นผู้เขียนก็ตาม
ขั้นตอนที่ 2: สร้างเนื้อหาตัวอย่างที่แท้จริง
คุณไม่จำเป็นต้องมีข้อตกลงกับแบรนด์เพื่อเริ่มสร้างผลงานของคุณ ตัวอย่างเนื้อหาคือโอกาสของคุณในการพิสูจน์ทักษะโดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่คุณมีอยู่แล้ว มุ่งเน้นการสร้างวิดีโอหลากหลายรูปแบบเพื่อแสดงให้แบรนด์เห็นถึงความหลากหลายและความคิดสร้างสรรค์ของคุณ
ความแท้จริงเหนือความสมบูรณ์แบบ: แบรนด์ต้องการเนื้อหาที่ดูเป็นธรรมชาติ ดังนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องความสมบูรณ์แบบ ถ่ายทำในแสงธรรมชาติด้วยสมาร์ทโฟนของคุณ—ไม่จำเป็นต้องใช้กล้องราคาแพง
ทำให้สั้นและกระชับ: วิดีโอ UGC ส่วนใหญ่มีความยาวไม่เกิน 60 วินาที เน้นที่จุดดึงดูดใจในช่วงสามวินาทีแรกเพื่อดึงดูดความสนใจ
นำเสนอรูปแบบที่หลากหลาย: สร้างการผสมผสานระหว่างการรีวิวแบบพูดคุย, การสาธิตผลิตภัณฑ์, ภาพไลฟ์สไตล์ที่สวยงาม, และคลิปการแกะกล่อง
🐣 เกร็ดความรู้: ผู้สร้างผลงานมักด้นสดไมโครฮุค (เช่น การถอนหายใจ การอุทาน หรือการกระซิบเบาๆ) เพราะสิ่งเหล่านี้ดึงดูดความสนใจได้เร็วกว่าประโยคที่เรียบเรียงมาอย่างสมบูรณ์แบบ
เมื่อมีไอเดียผุดขึ้นมาตลอดทั้งวัน จับมันไว้ทันที ใช้ฟีเจอร์ Talk to Text ของ ClickUp เพื่อบันทึกแนวคิดวิดีโออย่างรวดเร็วขณะที่คุณกำลังออกไปข้างนอก "ไอเดียแกะกล่อง: กิจวัตรกาแฟยามเช้าพร้อมแก้วใหม่" หลังจากนั้น เมื่อคุณพร้อมที่จะถ่ายทำ ไอเดียทั้งหมดของคุณจะรออยู่ในที่เดียว แทนที่จะกระจัดกระจายอยู่ในแอปโน้ตต่างๆ
เก็บแผนงานสร้างสรรค์ทั้งหมดของคุณไว้ใน ClickUp Docs—รายการถ่ายทำ, ประเด็นพูดคุย, ฉบับร่างของบทภาพยนตร์ เชื่อมโยงเอกสารแต่ละฉบับกับงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เมื่อคุณพร้อมจะถ่ายทำรีวิวสกินแคร์ ทุกอย่างที่คุณต้องการอยู่ตรงนั้น ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาไฟล์หรือพยายามจำว่าคุณบันทึกจุดเด่นที่สมบูรณ์แบบนั้นไว้ที่ไหน
ต้องการจัดระเบียบกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณได้อย่างง่ายดายหรือไม่? บล็อกนี้นำเสนอเทมเพลตแผนเนื้อหาที่พร้อมใช้งานเพื่อช่วยให้คุณวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิต และทำให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างราบรื่น
ขั้นตอนที่ 3: สร้างพอร์ตโฟลิโอ UGC
พอร์ตโฟลิโอของคุณคือเรซูเม่ดิจิทัล—สิ่งที่คุณจะส่งให้แบรนด์เพื่อแสดงให้พวกเขาเห็นว่าคุณสามารถทำอะไรได้บ้าง ควรเป็นผลงานตัวอย่างที่ดีที่สุดของคุณที่จัดแสดงอย่างสะอาดและเป็นมืออาชีพ ทำให้ผู้จัดการแบรนด์สามารถตัดสินใจ "ใช่" ในการร่วมงานกับคุณได้อย่างง่ายดาย โฮสต์ไว้บนเว็บไซต์ที่เรียบง่าย หน้า Notion หรือแม้แต่โฟลเดอร์ Google Drive ที่จัดระเบียบอย่างดี
รวมประวัติย่อที่แนะนำตัวคุณและจุดเน้นเฉพาะของคุณ เพิ่มข้อมูลติดต่อและลิงก์ไปยังโปรไฟล์โซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้อง เมื่อคุณสร้างเนื้อหาโดยร่วมงานกับแบรนด์ต่างๆ ให้อัปเดตพอร์ตโฟลิโอของคุณอยู่เสมอโดยเปลี่ยนตัวอย่างงานเก่าเป็นผลงานล่าสุดที่โดดเด่นที่สุด
นี่คือขั้นตอนแบบมืออาชีพ:สร้างงานใน ClickUpชื่อว่า "อัปเดตพอร์ตโฟลิโอ" ที่เกิดขึ้นซ้ำทุกเดือน
ตั้งเตือนเพื่อทบทวนผลงานล่าสุดของคุณและเปลี่ยนตัวอย่างใหม่เข้าไป พอร์ตโฟลิโอของคุณจะทันสมัยอยู่เสมอโดยไม่ต้องคอยอัปเดตด้วยตนเอง
🎥 คุณจะได้เรียนรู้ห้าขั้นตอนที่นำไปใช้ได้จริง—ตั้งแต่การตั้งเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้และการกำหนด ICP ของคุณ ไปจนถึงการติดตาม KPI แบบเรียลไทม์ พร้อมด้วยกรอบการทำงานที่เรียบง่ายซึ่งช่วยให้คู่มือของคุณยังคงทันสมัยแม้เมื่อทีมของคุณเติบโตขึ้น
ขั้นตอนที่ 4: ตั้งค่าชุดเครื่องมือ UGC ของคุณ
การมีเครื่องมือที่เหมาะสมทำให้ชีวิตของคุณในฐานะผู้สร้างสรรค์ง่ายขึ้นมาก ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงทั้งการสร้างเนื้อหาและด้านธุรกิจได้อย่างราบรื่น
สำหรับการสร้างเนื้อหา คุณไม่จำเป็นต้องมีอะไรมาก:
สมาร์ทโฟนที่มีกล้องดี, แสงสว่างง่าย ๆ เช่น ไฟวงแหวนหรือแสงธรรมชาติจากหน้าต่าง, ขาตั้งกล้องหรือขาตั้งโทรศัพท์เพื่อให้ภาพนิ่ง, และแอปแก้ไขภาพพื้นฐานเช่น CapCut หรือ InShot.
สำหรับการจัดการด้านธุรกิจ นี่คือจุดที่ผู้สร้างผลงานมักประสบปัญหา คุณมีอีเมลเกี่ยวกับแบรนด์ใน Gmail สัญญาใน Google Drive ใบแจ้งหนี้ในสเปรดชีต กำหนดส่งงานในปฏิทินโทรศัพท์ และบรีฟงานสร้างสรรค์กระจัดกระจายอยู่ทั่วทุกที่ นี่คือวิธีที่โอกาสหลุดลอยไป และกำหนดส่งงานถูกเลื่อนออกไป
แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้บริหารธุรกิจ UGC ทั้งหมดของคุณจาก ClickUp
นี่คือวิธีที่ผู้สร้างผลงานที่ประสบความสำเร็จใช้มัน:
ติดตามทุกดีลกับแบรนด์เป็นงาน สร้างงานทันทีที่คุณได้รับงานใหม่ เพิ่มรายละเอียดทั้งหมด—สิ่งที่ต้องส่งมอบ, กำหนดส่ง, จำนวนเงิน, รอบการแก้ไขที่รวมอยู่ แนบสัญญาและรายละเอียดแบรนด์โดยตรงไปยังงานนั้น ทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับโปรเจกต์นั้นอยู่ในที่เดียว
เก็บสคริปต์และแนวทางไว้ใน Docs เขียนสคริปต์วิดีโอของคุณ เก็บแนวทางเสียงของแบรนด์ และเก็บแม่แบบสัญญาไว้ใน ClickUp Docs ที่เชื่อมโยงกับงานของคุณ เมื่อแบรนด์ส่งบรีฟมาทางอีเมล ให้คัดลอกลงใน Doc และเชื่อมโยงกับงาน ตอนนี้สามารถค้นหาได้และเชื่อมต่อกับเวิร์กโฟลว์ของคุณแทนที่จะถูกฝังอยู่ในกล่องจดหมายของคุณ
ดูกำหนดส่งงานทั้งหมดของคุณได้ในที่เดียว ใช้มุมมองปฏิทินเพื่อดูภาพรวมของทุกสิ่งที่คุณได้ตกลงไว้ เห็นได้ทันทีว่าคุณมีวิดีโอที่ต้องส่งสามชิ้นในวันอังคารหน้า และไม่สามารถรับงานเร่งด่วนเพิ่มได้ วิธีนี้ช่วยป้องกันไม่ให้คุณรับงานมากเกินไป—ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้คุณหมดไฟเร็วที่สุดในฐานะผู้สร้างสรรค์ผลงาน
เอาชนะอุปสรรคทางความคิดสร้างสรรค์ด้วย AI ติดขัดไม่รู้จะเริ่มต้นรีวิวสินค้าอย่างไร? ให้ ClickUp Brain ช่วยแนะนำจุดเริ่มต้นสำหรับวิดีโอรีวิวอาหารเสริมเพื่อสุขภาพได้เลย ต้องการร่างอีเมลนำเสนอแบรนด์สกินแคร์? ให้ Brain ช่วยเขียนฉบับแรกที่คุณสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ เหมือนมีคู่คิดสร้างสรรค์อยู่เคียงข้างตลอด 24 ชั่วโมง
📮 ClickUp Insight: 37% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ AI สำหรับการสร้างเนื้อหา รวมถึงการเขียน การแก้ไข และอีเมล อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้มักเกี่ยวข้องกับการสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องมือสร้างเนื้อหาและพื้นที่ทำงานของคุณ
ด้วย ClickUp คุณจะได้รับผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AIครอบคลุมทุกพื้นที่ทำงานของคุณ ไม่ว่าจะเป็นอีเมล ความคิดเห็น แชท เอกสาร และอื่นๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดนี้ยังคงรักษาบริบทจากพื้นที่ทำงานทั้งหมดของคุณไว้อย่างครบถ้วน
ต้องการปรับปรุงกระบวนการจัดการเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นให้ราบรื่นขึ้นหรือไม่? บล็อกนี้จะแสดงให้คุณเห็นวิธีการใช้ ClickUp เพื่อจัดระเบียบ คัดเลือก และเพิ่มผลกระทบของเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ชมของคุณให้สูงสุด เหมาะสำหรับนักการตลาดและทีมเนื้อหาที่ต้องการเพิ่มการมีส่วนร่วมและประสิทธิภาพ!
เทมเพลตปฏิทินโซเชียลมีเดียสมัยใหม่ของ ClickUp
หากคุณกำลังดำเนินธุรกิจผู้สร้างเนื้อหาผู้ใช้ (UGC) ของคุณผ่านหลายแบรนด์ แพลตฟอร์ม และกำหนดเวลา คุณคงทราบดีว่าการวางแผนเนื้อหาสามารถวุ่นวายได้เพียงใด ClickUp Modern Social Media Calendar Template ช่วยให้ทุกอย่างง่ายขึ้น มันมอบวิธีการวางแผนโพสต์ที่ชัดเจนและมองเห็นภาพได้ชัดเจน ติดตามงานที่ต้องส่ง จัดการแคมเปญ และเก็บรักษาสินทรัพย์สร้างสรรค์ทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว—โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปถึงห้าแอป
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการกับเพลงฮิตใน TikTok, รีลใน Instagram หรือเนื้อหาประจำเดือนของแบรนด์ เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณรักษาความสม่ำเสมอ จัดระเบียบ และติดตามสิ่งที่ต้องส่งได้ตรงเวลา ลองนึกถึงมันว่าเป็นศูนย์บัญชาการสำหรับทุกเนื้อหาที่คุณสร้างขึ้น
คุณสมบัติเด่น
- มุมมองปฏิทินแบบลากและวาง เพื่อวางแผนและมองเห็นโพสต์ที่กำลังจะมาถึงทั้งหมดของคุณในทุกแพลตฟอร์ม
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง สำหรับแพลตฟอร์ม ประเภทสินทรัพย์ สถานะ วันที่ครบกำหนด ขั้นตอนการอนุมัติ และผลงานที่ชำระเงินแล้วเทียบกับผลงานแบบออร์แกนิก
- สถานะงานในตัว เพื่อให้คุณทราบเสมอว่างานใดกำลังดำเนินการอยู่ รอการตอบกลับ หรือพร้อมเผยแพร่แล้ว
- ส่วนคลังเนื้อหา สำหรับจัดเก็บสคริปต์ แนวคิดวิดีโอ แรงบันดาลใจ และแนวทางของแบรนด์
- แม่แบบโพสต์และรายการตรวจสอบ เพื่อมาตรฐานกระบวนการสร้างของคุณ (ฮุค, CTA, รูปแบบ, คำบรรยาย, ฯลฯ)
- ระบบอัตโนมัติ เพื่อแจ้งเตือนคุณเมื่อมีรายการใดย้ายไปยังขั้นตอนที่ต้องตรวจสอบ อนุมัติ หรือต้องแก้ไข
- มุมมองหลายแบบ (รายการ, กระดาน, ปฏิทิน) เพื่อให้คุณสามารถสลับระหว่างการวางแผนบรรณาธิการ, กระบวนการผลิต, และการติดตามแคมเปญได้ทันที
- การจัดการสินทรัพย์อย่างไร้รอยต่อ ด้วยคลิปและการอัปโหลดไฟล์ ทำให้ร่างและวิดีโอทั้งหมดอยู่ในที่เดียว
ขั้นตอนที่ 5: ค้นหางาน UGC และนำเสนอแบรนด์
มีสองวิธีหลักในการค้นหาโอกาส UGC ที่ได้รับค่าตอบแทน: การสมัครงานบนแพลตฟอร์มเฉพาะทางหรือการนำเสนอผลงานต่อแบรนด์โดยตรง
แพลตฟอร์มเช่น Billo, Trend. io, และ Insense เชื่อมต่อผู้สร้างสรรค์กับแบรนด์ที่กำลังมองหาคอนเทนต์อย่างจริงจัง. คุณยังสามารถหางานทำบนตลาดฟรีแลนซ์เช่น Upwork และ Fiverr ได้.
การนำเสนอแบรนด์โดยตรงสามารถมีประสิทธิภาพมาก ค้นหาผู้ติดต่อที่เหมาะสม—โดยปกติจะเป็นผู้จัดการโซเชียลมีเดียหรือการตลาด—บน LinkedIn หรือเว็บไซต์ของบริษัท ส่งอีเมลสั้นๆ ที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลนั้น อธิบายว่าทำไมคุณถึงเหมาะสมกับแบรนด์ของพวกเขา และแนบลิงก์ไปยังผลงานของคุณ
ทำให้การติดต่อของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย:
- แนะนำตัวแบบเฉพาะบุคคล: แสดงให้เห็นว่าคุณได้ศึกษาข้อมูลมาแล้วและเข้าใจแบรนด์ของพวกเขา
- ลิงก์พอร์ตโฟลิโอ: ทำให้พวกเขาสามารถดูผลงานของคุณได้ง่าย
- ข้อเสนอคุณค่า: อธิบายสั้น ๆ ถึงสิ่งที่คุณสามารถนำมาช่วยเสริมการตลาดของพวกเขา
- การเรียกร้องให้ดำเนินการที่ชัดเจน: ขอให้ดำเนินการขั้นตอนถัดไปอย่างเฉพาะเจาะจง เช่น สนทนาสั้น ๆ เกี่ยวกับความต้องการด้านเนื้อหาของพวกเขา
🐣 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ผู้บริโภคไว้วางใจคำแนะนำจากคนที่พวกเขารู้จักและ "คนที่เหมือนพวกเขา" มากกว่าโฆษณาจากแบรนด์
นี่คือจุดที่การจัดระเบียบกลายเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง คุณไม่สามารถส่งอีเมลแบบไม่รู้จักกันห้าสิบฉบับแล้วหวังผลลัพธ์ที่ดีที่สุดได้โดยไม่ติดตามผล คุณจะลืมว่าคุณติดต่อใครไปแล้วบ้าง ควรติดตามผลเมื่อไร หรือแม้แต่จำไม่ได้ว่าคุณได้พูดอะไรกับพวกเขาไปบ้าง
- สร้างรายการใน ClickUp ชื่อว่า "การติดต่อแบรนด์"
- แต่ละแบรนด์ที่คุณติดต่อจะกลายเป็นงานหนึ่ง
- เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับ "ชื่อผู้ติดต่อ" "วันที่ส่งอีเมล" "วันที่ติดตามผล" และ "สถานะ" (รอการตอบกลับ, สนใจ, ไม่สนใจ, จองแล้ว)
- ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติที่ย้ายงานไปยังสถานะ "ต้องติดตาม" เจ็ดวันหลังจากที่คุณทำเครื่องหมายว่า "รอการตอบกลับ"
ระบบนี้ช่วยป้องกันไม่ให้คุณดูไม่เป็นมืออาชีพด้วยการนำเสนอแบรนด์เดียวกันโดยไม่ได้ตั้งใจหรือลืมติดตามผลกับผู้ที่แสดงความสนใจ ระบบจะเปลี่ยนการติดต่อที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นกระบวนการที่สามารถติดตามได้
ขั้นตอนที่ 6: กำหนดอัตราค่าตอบแทนสำหรับ UGC ของคุณ
การคิดค่าบริการอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย แต่คุณไม่ควรประเมินค่าผลงานของคุณต่ำเกินไป อัตราค่าบริการของคุณขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ประเภทของเนื้อหาที่คุณสร้าง และวิธีที่แบรนด์วางแผนจะใช้ผลงานนั้น ในฐานะผู้เริ่มต้น คุณอาจเริ่มต้นที่ประมาณ 100–250 ดอลลาร์สำหรับวิดีโอหนึ่งชิ้น เมื่อคุณสร้างผลงานและสั่งสมประสบการณ์มากขึ้น คุณสามารถปรับเพิ่มอัตราค่าบริการได้อย่างมีนัยสำคัญ
ควรมีใบราคาพร้อมส่งให้ลูกค้าที่มีศักยภาพเสมอ แต่ควรเปิดกว้างสำหรับการเจรจาต่อรอง โดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้น สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องใช้สัญญาที่ชัดเจนซึ่งระบุรายละเอียดของงาน ระยะเวลา สิทธิการใช้งาน และเงื่อนไขการชำระเงินอย่างครบถ้วน
เก็บแม่แบบบัตรราคาของคุณไว้ใน ClickUp Docs เมื่อมีแบรนด์สอบถามเกี่ยวกับราคา คุณสามารถคัดลอกแม่แบบได้อย่างรวดเร็ว ปรับแต่งให้เหมาะกับโครงการของพวกเขา และแชร์ให้พวกเขาได้ เก็บแม่แบบสัญญาของคุณไว้ที่นั่นด้วยเช่นกัน การมีสิ่งเหล่านี้พร้อมใช้งานทำให้คุณดูเป็นมืออาชีพ และช่วยให้กระบวนการจองรวดเร็วขึ้น
ติดตามสถานะการชำระเงินโดยใช้ขั้นตอนการทำงานแบบสถานะที่กำหนดเอง: "ส่งใบแจ้งหนี้แล้ว" → "รอการชำระเงิน" → "ชำระเงินแล้ว" เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับ "จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้" เพื่อให้คุณสามารถดูรายได้ที่เข้ามาในแต่ละเดือนได้อย่างรวดเร็ว เมื่อคุณกำลังตัดสินใจว่าจะขึ้นราคาหรือไม่ คุณจะมีข้อมูลจริงให้ดูแทนการคาดเดา
ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อราคาของคุณ:
|ปัจจัย
|ผลกระทบต่ออัตรา
|วิดีโอ vs. ภาพถ่าย
|วิดีโอเกือบจะเรียกอัตราที่สูงกว่าเซ็ตภาพเสมอ
|สิทธิ์การใช้งาน
|เนื้อหาสำหรับโฆษณาแบบชำระเงินมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าโพสต์บนโซเชียลแบบออร์แกนิก
|ความเป็นเอกสิทธิ์
|หากแบรนด์ต้องการให้คุณทำงานกับพวกเขาเพียงผู้เดียว ให้เรียกเก็บค่าบริการในอัตราที่สูงขึ้น
|การแก้ไข
|อัตราพื้นฐานควรรวมหนึ่งหรือสองรอบ; หากต้องการเพิ่มรอบจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
|ระยะเวลาในการดำเนินการ
|งานเร่งด่วนที่ต้องหยุดทุกอย่างเพื่อทำจำเป็นต้องมีค่าธรรมเนียมเร่งด่วน
เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในฐานะผู้สร้างเนื้อหา UGC
การสร้างเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมเป็นเพียงก้าวแรก แต่การสร้างอาชีพที่ยั่งยืนในฐานะผู้สร้าง UGC นั้นมีมากกว่าการถ่ายทำวิดีโอ ความสำเร็จในระยะยาวเกิดจากการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง การติดตามเทรนด์อยู่เสมอ และการบริหารงานสร้างสรรค์ของคุณเหมือนธุรกิจจริง
สร้างเครือข่ายกับผู้สร้าง UGC คนอื่นๆ
ชุมชน UGC มีความร่วมมือกันอย่างน่าทึ่ง คิดถึงผู้สร้างสรรค์คนอื่น ๆ ว่าเป็นเพื่อนร่วมงาน ไม่ใช่คู่แข่ง การสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานสามารถนำไปสู่การแนะนำงาน คำแนะนำที่มีค่า และการสนับสนุนทางอารมณ์เมื่อคุณมีเดือนที่เงียบเหงา
เข้าร่วมชุมชนผู้สร้างบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Discord, Facebook หรือ X (เดิมชื่อ Twitter) มีส่วนร่วมอย่างจริงใจด้วยการแบ่งปันเคล็ดลับ เฉลิมฉลองความสำเร็จของผู้อื่น และตั้งคำถามที่สร้างสรรค์ คุณจะประหลาดใจว่าบ่อยแค่ไหนที่ผู้สร้างคนอื่นจะส่งโอกาสจากแบรนด์มาให้คุณ เพราะพวกเขายุ่งเกินไปหรือไม่เหมาะสมกับงานนั้น
เมื่อคุณพบผู้สร้างผลงานคนอื่นที่ทำงานในสาขาที่เสริมกัน ให้เพิ่มพวกเขาลงในเอกสารที่มีชื่อว่า "เครือข่ายผู้สร้าง" บันทึกความเชี่ยวชาญของพวกเขา ข้อมูลติดต่อ และแบรนด์ที่พวกเขาทำงานด้วยเป็นประจำ
เมื่อแบรนด์ติดต่อมาขอเนื้อหาในช่องทางที่คุณไม่ถนัด คุณสามารถแนะนำคนในเครือข่ายของคุณได้—และพวกเขาจะทำเช่นเดียวกันกับคุณ
กำลังสงสัยว่าจะเติบโตในสายงานการตลาดได้อย่างไร? บล็อกนี้จะอธิบายบทบาทต่างๆ ทักษะ และขั้นตอนที่คุณจำเป็นต้องมีเพื่อประสบความสำเร็จในโลกการตลาด—ไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มต้นหรือกำลังมองหาการก้าวหน้าในสายงานนี้
ติดตามรูปแบบที่กำลังเป็นที่นิยม
โซเชียลมีเดียเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และแบรนด์ต่างต้องการร่วมงานกับครีเอเตอร์ที่เข้าใจกระแสปัจจุบัน ใช้เวลาเพียงเล็กน้อยในแต่ละวันในการเลื่อนดู TikTok, Instagram Reels และ YouTube Shorts เพื่อดูว่ามีอะไรที่กำลังเป็นที่นิยม ให้ความสนใจกับเสียงยอดนิยม สไตล์การตัดต่อ และรูปแบบวิดีโอ
คุณไม่จำเป็นต้องลอกเลียนแบบเทรนด์อย่างเป๊ะทุกประการ ผู้สร้างสรรค์ผลงานที่ดีที่สุดจะปรับแต่งเทรนด์ให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมายและสไตล์ของตนเอง การติดตามความทันสมัยอยู่เสมอจะทำให้เนื้อหาของคุณมีคุณค่ามากขึ้น และแสดงให้แบรนด์ต่างๆ เห็นว่าคุณสามารถสร้างวิดีโอที่ประสบความสำเร็จบนแพลตฟอร์มเป้าหมายของพวกเขาได้
เมื่อคุณสังเกตเห็นเทรนด์ที่อาจเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ จับมันไว้ทันที
สร้างงานชื่อว่า "ไอเดียรูปแบบที่กำลังเป็นที่นิยม"และใช้เครื่องมือ AIเช่น ClickUp Brain เพื่อช่วยปรับแต่งงานนี้ "ฉันจะนำเทรนด์ 'เตรียมตัวไปพร้อมกับฉัน' มาประยุกต์ใช้กับการรีวิวผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีได้อย่างไร?"
ClickUp Brain สามารถแนะนำมุมมองที่คุณอาจไม่ได้คิดถึง ซึ่งสามารถเปลี่ยนแนวโน้มทั่วไปให้กลายเป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณเอง
สร้างระบบเพื่อจัดการกระบวนการทำงานของผู้ใช้ (UGC)
เมื่อคุณเริ่มได้รับข้อตกลงกับแบรนด์มากขึ้น การจัดระเบียบกลายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้ การจัดการกับโปรเจ็กต์หลาย ๆ งาน กำหนดเวลา และการขอแก้ไขอย่างรวดเร็วสามารถนำไปสู่การหมดไฟและพลาดการส่งงานได้ การมีระบบที่มั่นคงจะทำให้ทุกอย่างแตกต่างออกไป
นี่คือลักษณะของกระบวนการทำงานของผู้สร้างเนื้อหา UGC แบบครบวงจรใน ClickUp:
แบรนด์ติดต่อมาหรือคุณได้รับงาน → สร้างงานพร้อมรายละเอียดโครงการทั้งหมด แนบข้อมูลสรุปและสัญญา ตั้งกำหนดส่งงาน
เวลาในการสร้างสรรค์ → เปิดงาน, ทบทวนรายละเอียดในเอกสารแนบ, ตรวจสอบรายการถ่ายภาพ, ถ่ายทำเนื้อหา
ส่งเพื่อขออนุมัติ → อัปโหลดวิดีโอของคุณไปยังงานโดยใช้ Clips แจ้งแบรนด์ผ่านความคิดเห็น เปลี่ยนสถานะเป็น "รอการอนุมัติ"
ขอแก้ไข → แบรนด์สามารถแสดงความคิดเห็นโดยตรงบนงานพร้อมข้อเสนอแนะ คุณทำการแก้ไข ส่งกลับมาใหม่โดยไม่สูญเสียการสนทนา
อนุมัติแล้ว → ย้ายไปยังสถานะ "ออกใบแจ้งหนี้แล้ว" ติดตามการชำระเงิน ทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นเมื่อชำระเงินแล้ว
ทุกอย่างสำหรับโปรเจกต์นั้น—ตั้งแต่การนำเสนอครั้งแรกจนถึงการชำระเงินครั้งสุดท้าย—อยู่ในงานเดียวพร้อมประวัติที่สมบูรณ์ ไม่ต้องค้นหา ไม่ต้องลืม ไม่ต้องเครียด
🎥💭 ต้องการเห็นการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ช่วยประหยัดเวลาให้คุณได้กี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ใช่ไหม? ชมวิดีโอแนะนำสั้น ๆ นี้เกี่ยวกับการสร้างระบบอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ที่จะช่วยให้กระบวนการทำงานของผู้สร้างคอนเทนต์ UGC ของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น ตั้งแต่การติดตามโครงการไปจนถึงการจัดการกำหนดเวลา
จัดการทุกอย่างตั้งแต่การนำเสนอไปจนถึงการชำระเงินในที่เดียวด้วย ClickUp และเปลี่ยนงานเสริมด้านครีเอเตอร์ของคุณให้กลายเป็นธุรกิจที่ยั่งยืน
เปลี่ยนงานอดิเรก UGC ของคุณให้กลายเป็นธุรกิจจริง
นี่คือความจริงเกี่ยวกับการเป็นผู้สร้าง UGC ที่ประสบความสำเร็จ: การสร้างเนื้อหาจะง่ายขึ้นเมื่อฝึกฝน การถ่ายทำจะดีขึ้น การตัดต่อจะกลายเป็นเรื่องธรรมชาติ การค้นหาเสียงของตัวเองจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
อะไรที่ทำให้ผู้สร้างสรรค์ที่หมดไฟหลังจากสามเดือนแตกต่างจากผู้ที่สร้างธุรกิจที่ยั่งยืน? ระบบ.
ผู้สร้างสรรค์ที่ประสบความสำเร็จจะติดตามการนำเสนอของตน รู้ตัวเลขของตนเอง และไม่เคยพลาดกำหนดส่งงาน เพราะทุกอย่างอยู่ในที่เดียว—ไม่ต้องกระจายไปตามแอปต่างๆ ที่อาจลืมตรวจสอบ คุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่มีระเบียบโดยธรรมชาติ เพียงแค่มีพื้นที่ทำงานที่ช่วยให้คุณเป็นระเบียบโดยอัตโนมัติ
เริ่มปฏิบัติกับงานสร้างสรรค์ของคุณเหมือนธุรกิจจริง ๆ สร้างระบบของคุณตั้งแต่ตอนนี้ ในขณะที่ทุกอย่างยังจัดการได้ เมื่อคุณต้องรับมือกับข้อตกลงกับแบรนด์สิบรายการที่มีกำหนดส่งงานซ้อนทับกัน คุณจะสายเกินไป—คุณกำลังจมน้ำอยู่แล้ว
เริ่มต้นใช้งาน ClickUp ฟรี และสร้างธุรกิจสำหรับผู้สร้างสรรค์ที่เติบโตได้โดยไม่มีความวุ่นวาย
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเป็นผู้สร้างเนื้อหา UGC
แน่นอน ผู้สร้างผลงานที่ประสบความสำเร็จหลายคนเชี่ยวชาญในการสร้างเนื้อหาแบบ "ไม่มีใบหน้า" เช่น การสาธิตผลิตภัณฑ์โดยใช้มือเท่านั้น ภาพวิดีโอประกอบที่สวยงาม หรือวิดีโอที่มีเสียงบรรยาย แบรนด์ต่างๆ ให้คุณค่ากับคุณภาพและความน่าเชื่อถือของเนื้อหา ไม่ใช่การที่คุณจะปรากฏใบหน้าหรือไม่
ผู้สร้างสรรค์ผลงานส่วนใหญ่ได้รับค่าตอบแทนตามผลงานที่ส่งมอบ ผ่านการโอนเงินผ่านธนาคาร, PayPal, หรือโดยตรงผ่านแพลตฟอร์ม UGC ที่เชื่อมต่อพวกเขากับแบรนด์ การชำระเงินมักเกิดขึ้นหลังจากเนื้อหาได้รับการอนุมัติและส่งมอบแล้ว
ผู้สร้างเนื้อหา UGC ได้รับค่าตอบแทนจากเนื้อหาโดยตรง ซึ่งแบรนด์นำไปใช้บนช่องทางของตนเอง ส่วนอินฟลูเอนเซอร์จะได้รับค่าตอบแทนจากการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของผู้สร้าง คุณไม่จำเป็นต้องมีผู้ติดตามจำนวนมากเพื่อเป็นผู้สร้าง UGC—จำนวนผู้ติดตามของคุณไม่สำคัญ
ใช่ครับ/ค่ะ มันเป็นงานเสริมที่ยอดเยี่ยมเพราะมีความยืดหยุ่นสูง คุณสามารถควบคุมตารางเวลาเอง ทำงานจากที่ใดก็ได้ และรับงานมากหรือน้อยตามที่ต้องการ ผู้สร้างผลงานหลายคนเริ่มต้นแบบพาร์ทไทม์และขยายงานเมื่อได้รับข้อตกลงกับแบรนด์มากขึ้น