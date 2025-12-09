ClickUp 4.0: จุดจบของการขยายงานอย่างไร้ทิศทาง

เป็นเวลาหลายปีที่ทีมต่าง ๆ ติดอยู่ในเขาวงกต
การจัดการเครื่องมือที่กระจัดกระจาย สลับแท็บ ไล่ตามบริบท และเฝ้าดูเวลาอันมีค่าค่อยๆ ไหลผ่านไป
นี่คือตัวเลขที่ทำให้ผู้นำธุรกิจนอนไม่หลับ:
- การกระจายบริบท:เกือบ 2. 5 ชั่วโมง สูญเปล่าทุกวันเนื่องจากสมาชิกในทีมกระโดดระหว่างการสนทนา ค้นหาไฟล์ และพยายามกลับมาโฟกัสอีกครั้ง
- การขยายตัวของ AI: ทุกวัน ทีมต่างๆ ใช้เวลาประมาณ 60 นาทีในการจัดการกับเครื่องมือ AI ที่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ ทำให้เกิดความหงุดหงิดและเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์
- การแพร่กระจายของแอปพลิเคชัน: อีก 55 นาทีที่สูญเปล่า ในขณะที่ผู้คนสลับแอปไปมาอย่างต่อเนื่อง พยายามหาสิ่งที่ต้องการและพยายามตามงานที่กระจัดกระจายให้ทัน
นั่นคือการสูญเสียผลผลิตทั่วโลกถึง 2.5 ล้านล้านดอลลาร์และมันเผยให้เห็นปัญหาที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น: ภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดต่อผลผลิตไม่ใช่การขาดความพยายาม แต่เป็นวิธีการจัดการงาน
ที่ ClickUp เราทราบดีว่ามีวิธีที่ดีกว่าเสมอ ภารกิจของเราตั้งแต่วันแรกคือการทำให้โลกมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการแทนที่ซอฟต์แวร์การทำงานทั้งหมดและกำจัดความสับสนของบริบท
เราสร้างอย่างรวดเร็ว เราส่งมอบอย่างไม่หยุดยั้ง เราสร้างแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ที่รวมเป็นหนึ่งเดียว แต่ตอนนี้ รากฐานได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว นี่คือยุคใหม่ของ ClickUp ยุคที่ไม่ถูกกำหนดด้วยความเร็วเพียงอย่างเดียว แต่ด้วยความพิถีพิถันในฝีมือและคุณภาพที่ไม่ยอมประนีประนอม
เราจินตนาการถึงสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อน: แพลตฟอร์มที่รวมงาน เอกสาร การแชท การประชุม และความรู้ของคุณเข้าด้วยกันในหนึ่งเดียวที่ยืดหยุ่นได้ ออกแบบอย่างพิถีพิถันถึงทุกพิกเซล การบรรจบกันของซอฟต์แวร์ ผู้คน และ AI
ขอแนะนำแพลตฟอร์ม AI แบบรวมศูนย์แห่งแรกของโลก: ClickUp 4.0
ClickUp 4.0 คืออะไร?
ClickUp 4.0 คือที่ที่ทุกงานและการทำงานร่วมกันของคุณเกิดขึ้น
เราได้สร้างมันขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ต้น โดยใส่ใจในทุกรายละเอียด ทุกขั้นตอนการทำงานรู้สึกเชื่อมโยงกัน ทุกประสบการณ์ได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น จนรู้สึกสะดวกสบาย
เมื่อทุกงานของคุณรวมตัวกันเป็นพื้นที่ทำงานที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถันและขับเคลื่อนด้วย AI ทุกอย่างจะลงตัวพอดี ในทางปฏิบัติแล้ว มันจะดูเหมือน:
- ปฏิทินที่เข้าใจลำดับความสำคัญของคุณอย่างแท้จริง และจัดสรรเวลาในตารางงานของคุณโดยอัตโนมัติตามความสำคัญ
- ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถเรียกคืนรายการที่ต้องดำเนินการจากการสนทนาแบบตัวต่อตัวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ทันที
- ตัวแทนที่คัดกรองงานของคุณ จัดตั้งโครงการ และเข้ามาตอบคำถามแทนคุณ
- พื้นที่ทำงานเดียวที่ออกแบบมาอย่างสวยงาม รวบรวมงาน เอกสาร เป้าหมาย การแชท และระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ไว้ด้วยกัน
ClickUp 4.0 มุ่งเน้นไปที่ปัญหาที่เราตั้งใจจะแก้ไขตั้งแต่แรก: การแยกส่วนที่เกิดจากเครื่องมือการทำงานที่ไม่เชื่อมต่อกันและบริบทที่กระจัดกระจาย แต่ครั้งนี้ เราได้แก้ไขด้วยรายละเอียดที่พิถีพิถันในประสบการณ์ของผู้ใช้ ทำให้ทุกการคลิกเป็นไปอย่างง่ายดายและตรงตามความต้องการ
นี่คือจุดที่สิ่งนั้นเปลี่ยนแปลง ด้วยซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นตามมาตรฐานใหม่
อะไรคือการอัปเดตคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดใน ClickUp 4.0?
ClickUp 4.0 มอบฟีเจอร์และการอัปเกรดที่ได้รับความนิยมสูงสุดตามคำขอจากชุมชนของเรา
การปรับปรุงเหล่านี้ช่วยขจัดความยุ่งยาก เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณหลายเท่า และคืนการควบคุมวันของคุณให้กับคุณ นี่คือสิ่งใหม่:
ระบบนำทางส่วนบุคคล 4.0: ทุกสิ่งที่คุณต้องการ ตรงที่คุณต้องการ
นี่คือจุดสิ้นสุดของระบบสลับภาษี: ที่คุณมีแท็บสำหรับแชท แท็บสำหรับ SOP นั้น และหน้าต่างใหม่ทั้งหมดสำหรับ AI ของคุณ
ใน ClickUp 4.0, แถบด้านข้างแบบรวมใหม่เสนอ ลำดับชั้นที่รวมกัน นำงาน, เอกสาร, แชท, กระดานไวท์บอร์ด, แดชบอร์ด, ปฏิทิน และอื่นๆ มารวมกันเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายดาย
- การนำทางแบบส่วนตัว: สร้างแถบด้านข้างของคุณเองด้วยส่วนที่กำหนดเองเพื่อให้คุณสามารถจัดระเบียบงานของคุณได้ตามต้องการ
- ลำดับชั้นแบบรวมศูนย์: เข้าถึงงาน เอกสาร แชท AI และอื่นๆ จากพื้นที่เดียวที่รวมศูนย์
- รายการปักหมุด: รักษางานที่สำคัญที่สุดของคุณให้อยู่ด้านหน้าและตรงกลางโดยการปักหมุดพื้นที่ รายการ หรือเอกสารไปยังแถบด้านข้างของคุณ
- การกรองอย่างรวดเร็ว: กระโดดไปยังพื้นที่, ข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน, หรือ DM ที่มีข้อความใหม่ได้ทันทีด้วยตัวกรองด้านข้าง
- ประสบการณ์ที่สะอาดและเรียบง่าย: เพลิดเพลินกับอินเทอร์เฟซที่ไม่รกและใช้งานง่ายซึ่งช่วยเพิ่มความลึกในการโฟกัสและการควบคุมของคุณ
ความร่วมมือและการสนทนาด้วย AI: บริบทที่ถูกบันทึกไว้ตรงจุดที่คุณทำงาน
แพลตฟอร์มส่วนใหญ่หยุดเพียงแค่การรวมชุดเครื่องมือ ClickUp 4.0 ก้าวไปไกลกว่านั้นด้วยการทำให้ทุกเครื่องมือรับรู้บริบทและเชื่อมโยงถึงกัน
เมื่อการแชท การประชุม บันทึกการประชุม ปัญญาประดิษฐ์ และงานต่าง ๆ ถูกผสานรวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ทุกอย่างจะดูเรียบง่ายเหมือนกับการขอให้ AI ของคุณสร้างและมอบหมายรายการที่ต้องดำเนินการจากการประชุมเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว—และทุกอย่างก็เสร็จสมบูรณ์ภายในไม่กี่วินาที!
พื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณตอนนี้ทำงานเป็นแหล่งข้อมูลเดียวและความร่วมมือสำหรับโครงการตั้งแต่ต้นจนจบ
นี่คือวิธีที่เวิร์กโฟลว์ของคุณเชื่อมต่ออย่างไร้รอยต่อใน ClickUp:
- แชท AI แบบรวมศูนย์:ClickUp Chatได้รวมเข้ากับงานของคุณทั้งหมดแล้ว ทุกการสนทนาเชื่อมโยงกับงาน เอกสาร และโครงการของคุณ ไม่จำเป็นต้องสลับแท็บอีกต่อไป ไม่ต้องค้นหาคำตอบอีกต่อไป ทุกสิ่งที่คุณต้องการอยู่ในที่เดียว คุณจึงรับรู้ข้อมูลได้ตลอดเวลา และ AI ของคุณมีบริบทครบถ้วน 100%
- การประชุมทันที: ต้องการเข้าร่วมการสนทนาหรือไม่? เริ่มSyncUp การโทรด้วยวิดีโอและเสียงในตัวของเราได้โดยตรงจากแชท การประชุม บันทึก และรายการที่ต้องดำเนินการทั้งหมดจะถูกบันทึกและเชื่อมต่อไว้ ฟีเจอร์โพสต์อินทราเน็ตใหม่ช่วยให้คุณเผยแพร่การอัปเดต ฉลองความสำเร็จ และทำให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งหมดนี้ทำได้ภายใน ClickUp
- ผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI: บันทึกและถอดความการประชุมด้วยผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI เพื่อให้ทุกรายละเอียดถูกบันทึกไว้ครบถ้วน พร้อมสรุปใจความสำคัญ ประเด็นสำคัญที่ต้องดำเนินการ และอื่นๆ
- บันทึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้: เปลี่ยนบันทึกการประชุมและเธรดแชทให้เป็นงานใน ClickUp ทันที เพื่อไม่ให้มีรายการที่ต้องดำเนินการตกหล่น
- บันทึกการสนทนาที่สามารถค้นหาได้: ทุกการสนทนาและบันทึกการสนทนาสามารถค้นหาได้ผ่านClickUp Brain โดยใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติ
ผู้ช่วยวางแผนส่วนตัว: วันของคุณ ถูกจัดสรรอย่างสมบูรณ์แบบ โดยอัตโนมัติ
ClickUp 4.0's Personal Plannerคือพลังพิเศษของคุณสำหรับการทำงานอย่างมีสมาธิและมากกว่านั้น
สัมผัสปฏิทินที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ พร้อมการรวบรวมการประชุมและการทำงานทั้งหมดไว้ให้คุณอย่างรอบคอบทุกวัน คุณสามารถลืมการวางแผน การเลื่อนนัด หรือการประสานงานด้วยตนเองได้ในที่สุด
เมื่อสิ่งต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไป AI จะปรับปฏิทินของคุณตามลำดับ เพื่อให้คุณมีเวลาในการมุ่งเน้นและทำงานให้สำเร็จอยู่เสมอ
- การจัดตารางเวลาด้วยระบบ AI: ให้ AI จัดการความวุ่นวายในการจัดตารางเวลาโดยอัตโนมัติ ด้วยการกำหนดเวลาสำหรับงานสำคัญและการประชุมของคุณ
- ปฏิทินแบบบูรณาการ: ดูตารางเวลาของเพื่อนร่วมงาน จองการประชุมกับพวกเขา และดูปฏิทินของคุณในแบบที่คุณต้องการ
- การบล็อกเวลา: ลากงานไปยังปฏิทินของคุณเพื่อจัดตารางเวลาได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจัดสรรเวลาที่เหมาะสมสำหรับแต่ละงานโดยไม่รับภาระมากเกินไป
- เซสชันเน้นเป้าหมาย: จัดสรรเวลาสำหรับการทำงานอย่างลึกซึ้งได้อย่างง่ายดาย และให้ AI ปรับแต่งส่วนที่เหลือโดยอัตโนมัติเมื่อลำดับความสำคัญเปลี่ยนแปลง
- บริบทภายในประชุม: เชื่อมโยงเหตุการณ์กับงานและเอกสาร เพื่อให้ทุกอย่างเชื่อมโยงและสามารถดำเนินการได้
ศูนย์กลางทีม: ความชัดเจนตั้งแต่ต้นจนจบ โดยไม่ต้องติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
ศูนย์รวมทีม (Teams Hub) เป็นวิธีใหม่ทั้งหมดในการติดตามสิ่งที่ทีมของคุณกำลังทำงานอยู่
การวิเคราะห์, ความ 우선, และขีดความสามารถอยู่ในที่เดียว, ทำให้ผู้จัดการสามารถมองเห็นปริมาณงานของทีมได้ทันที. ไม่ต้องเดาอีกต่อไปว่าใครกำลังทำอะไรอยู่หรือว่ากำหนดเวลาเป็นไปได้จริงหรือไม่.
ศูนย์กลางทีมของคุณมาพร้อมกับ:
- การมองเห็นโครงสร้างองค์กร: ดูว่าใครนั่งอยู่ในแต่ละทีม และดูโปรไฟล์ทั้งรายบุคคลและทีมเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม
- ฟีดกิจกรรมแบบเรียลไทม์: ทุกทีมมีฟีดของตัวเอง คุณสามารถดูกิจกรรมล่าสุดและการอัปเดตสำหรับทีมใดก็ได้ใน ClickUp
- ลำดับความสำคัญแบบจัดอันดับ: ดูรายการที่จัดอันดับลำดับความสำคัญของสิ่งที่ทุกคนกำลังให้ความสำคัญใน Teams Hub ของคุณ และทราบได้อย่างชัดเจนว่างานใดอยู่ในลำดับความสำคัญลำดับใดของใคร
- ความสามารถและการวิเคราะห์: ดูสิ่งที่ทุกคนกำลังทำงานอยู่ได้ทันที, แสดงภาพความสามารถของทีม, และระบุจุดที่อาจขาดแคลนทรัพยากร
- การประชุมสแตนด์อัพด้วยพลัง AI: ให้ AI สรุปข้อมูลสำคัญ เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว
- บันทึกเวลาทำงานในตัว: รู้ได้อย่างแม่นยำว่างานใดสามารถเรียกเก็บเงินได้และโครงการใช้เวลานานเท่าใดจริง ๆ ด้วยบันทึกเวลาทำงานในตัว
ClickUp Brain และตัวแทน AI แบบ Ambient: เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณหลายเท่า
คุณสมบัติของ ClickUp 4.0 ได้ปรับเปลี่ยนความหมายของการมีเพื่อนร่วมทีมดิจิทัลอย่างสิ้นเชิง
ClickUp Brainทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา พร้อมที่จะสร้างงาน ร่างเอกสาร สรุปการสนทนา และตอบคำถามทันทีที่คุณต้องการ
จากนั้นก็มีAmbient AI Agents: ผู้ช่วยอัจฉริยะที่รู้ว่าเมื่อใดควรให้ความช่วยเหลือโดยไม่ต้องถูกขอ ผู้ช่วยที่สามารถปรับแต่งได้และทำงานอัตโนมัติเหล่านี้ทำงานอยู่เบื้องหลัง โดยส่งการอัปเดตโครงการล่วงหน้า ตอบคำถามในแชท และจัดการงานซ้ำๆ ในทันทีที่ต้องการ ไม่ใช่เมื่อคุณนึกขึ้นได้ว่าจะมอบหมาย
ผลลัพธ์คือพื้นที่ทำงานที่งานจุกจิกหายไป ข้อมูลไหลเวียนทันที และทีมของคุณมีอิสระในการมุ่งเน้นงานที่มีผลกระทบสูงและเชิงกลยุทธ์
- ผู้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ: ClickUp Brain ทำงานร่วมกับคุณและพร้อมที่จะดำเนินการเวิร์กโฟลว์ที่หลากหลายกว่า 500 แบบ
- แถบคำสั่ง AI: เพียงพิมพ์เว้นวรรคเพื่อเปิดแถบคำสั่ง AI ใหม่จากความคิดเห็นใดก็ได้ และรับการดำเนินการที่เข้าใจบริบท เช่น สร้างงานพร้อมรายละเอียดทั้งหมดจากเธรด ร่างคำตอบที่เกี่ยวข้อง หรือสรุปบทสนทนาที่ยาว
- โมเดล AI หลายแบบ: สื่อสารโดยตรงกับ ChatGPT, Claude, Gemini และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมเข้าถึงโมเดลพรีเมียมและการค้นหาเว็บแบบเรียลไทม์ ทั้งหมดจากอินเทอร์เฟซเดียว
- ตัวแทนตอบสด: เมื่อมีใครถามคำถามใน ClickUp Chat ตัวแทนตอบสดของคุณจะเข้ามาตอบโดยอัตโนมัติ ทำให้ไม่จำเป็นต้องมีมนุษย์เข้ามาตอบ
- ตัวแทน AI ที่ปรับแต่งได้สำหรับงาน: สร้างตัวแทนของคุณเองโดยการเชื่อมโยงกับทริกเกอร์ที่กำหนดเองและแหล่งความรู้จาก ClickUp Workspace ของคุณหรือแอปที่เชื่อมต่อ
- การอัปเดตโครงการอัตโนมัติ: ตั้งค่าตัวแทนเพื่อดูแลการอัปเดตสถานะให้คุณ และรับรายงานรายละเอียดรายวันหรือรายสัปดาห์ส่งถึงคุณหรือทีมของคุณสำหรับรายการ งาน หรือแชทใด ๆ
💫 นำสิ่งที่ดีที่สุดของ ClickUp มาสู่เดสก์ท็อป/พีซีของคุณด้วยBrain MAXแอปซูเปอร์ AI แบบสแตนด์อโลน!
- ศูนย์ควบคุมคำสั่ง ClickUp ของคุณ: ค้นหาบริบทที่ซ่อนอยู่ในงานได้ทันที เรียกดูเอกสาร และรับการอัปเดตโครงการแบบเรียลไทม์จากทุกที่
- ถามอะไรก็ได้กับโมเดล AI ชั้นนำ: ทำงานร่วมกับ GPT-5, Gemini Pro, Claude Sonnet และอื่น ๆ ได้โดยไม่ต้องสลับการสมัครสมาชิก
- ค้นหาข้ามแอปที่เชื่อมต่อ: ค้นหาไฟล์ที่ซ่อนอยู่และหาคำตอบได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาใน Google Drive หรือกระทู้ต่างๆ อีกต่อไป
- ค้นหาเว็บอย่างลึกซึ้ง: เปลี่ยนเวลาหลายชั่วโมงในการค้นคว้าให้เหลือเพียงไม่กี่นาทีด้วยการวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการอ้างอิงที่ชัดเจนซึ่งคุณสามารถไว้วางใจได้
- ทำงานได้มากขึ้น 4 เท่าด้วยTalk to Text: คุณพูด AI พิมพ์และแก้ไขให้! ใช้การพิมพ์ตามคำบอกที่ได้รับการขัดเกลาด้วย AI ในทุกแอป ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ
รายการส่วนตัว: รายการสิ่งที่ต้องทำส่วนตัวของคุณ ตามที่คุณต้องการ
รายการส่วนตัวใน ClickUp 4.0 ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบและติดตามงานส่วนตัวของคุณผ่านรายการส่วนตัวภายใน Workspace ของคุณ พวกมันทำหน้าที่เป็นผืนผ้าใบที่รวบรวมทุกสิ่งไว้ที่คุณสามารถรวมศูนย์ความสำคัญของคุณได้
- สร้างภาพรายการส่วนตัวของคุณในแบบที่คุณต้องการ: เลือกจากมุมมอง ClickUp ที่คุณชื่นชอบ เช่น มุมมองรายการหรือมุมมองบอร์ด
- จัดระเบียบโครงการ ความคิด และสิ่งที่ต้องทำของคุณ: วางแผนวันของคุณ ติดตามเป้าหมาย และจัดการงานทั้งหมดในพื้นที่ส่วนตัวของคุณภายใน ClickUp
- ดึงงานจากลิสต์อื่น ๆ: นำงานจากลิสต์อื่น ๆ มาไว้ในลิสต์ส่วนตัวของคุณอย่างรวดเร็วเพื่อการเข้าถึงและการจัดการที่ง่ายขึ้น
อะไรต่อไปใน ClickUp 4.0?
นี่คือสิ่งที่เรากำลังดำเนินการและเตรียมการเพื่อจัดส่งในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า
โฟลเดอร์ย่อย (เบต้า): การจัดระเบียบในระดับละเอียด
เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะนำเสนอฟีเจอร์ที่ชุมชนร้องขอมากที่สุด: ความสามารถในการจัดโฟลเดอร์ซ้อนกัน! ตอนนี้คุณสามารถจัดระเบียบ Workspace ของคุณด้วยโฟลเดอร์ภายในโฟลเดอร์ พร้อมด้วยฟีเจอร์อันทรงพลังทั้งหมดที่คุณคาดหวังจากโฟลเดอร์ของเรา คิดถึงการรายงานแบบบนลงล่าง มุมมองที่ปรับแต่งได้ การสืบทอดสิทธิ์ และการอื่นๆ อีกมากมาย
ฟิลด์ที่กำหนดเองตามประเภทงาน (เบต้า): ความยืดหยุ่นสูงสุด ไม่สูญเสียข้อมูล
ติดตามสิ่งที่สำคัญอย่างแม่นยำสำหรับแต่ละประเภทของงาน ฟีลด์ที่กำหนดเองตามประเภทของงานช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งฟีลด์ข้อมูลให้เหมาะกับกระบวนการทำงานที่เฉพาะเจาะจงได้ ทำให้ทุกทีมได้รับบริบทที่ต้องการ โดยไม่ทำให้ใครต้องรับภาระกับรายละเอียดที่ซับซ้อนเกินไป
อนาคตของการทำงาน ส่งมอบวันนี้
ClickUp 4.0 คือที่ที่การทำงานรู้สึกไม่มีความพยายามในที่สุด ทุกงาน ทุกขั้นตอนการทำงาน ทุกการสนทนา ตอนนี้อยู่ในที่เดียวที่มีความเข้าใจง่ายสูง
คุณจะรู้สึกถึงความแตกต่างตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณเปิดแถบด้านข้าง ครั้งแรกที่คุณถามคำถามกับ Brain ครั้งแรกที่ทีมของคุณเปลี่ยนจากแนวคิดไปสู่การปฏิบัติโดยไม่พลาดจังหวะ
ยินดีต้อนรับสู่ยุคแห่งการหลอมรวม ยินดีต้อนรับสู่ ClickUp 4.0!