เทมเพลตกระบวนการสรรหาบุคลากรฟรีสำหรับทีมทรัพยากรบุคคลและผู้สรรหาบุคลากร

การมีกระบวนการสรรหาบุคลากรกระจายอยู่ในสเปรดชีต อีเมล และบันทึกต่างๆ นั้นสร้างปัญหาให้คุณมากกว่าที่คุณคิด คุณเสียเวลาไปกับการค้นหาข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ซึ่งบางครั้งอาจมากถึง 60% ของเวลาทำงานในแต่ละวัน!
ความเสี่ยงสูงมาก: ทุกความล่าช้าหมายถึงการสูญเสียผู้ที่มีผลงานดีเยี่ยมให้กับคู่แข่งที่เคลื่อนไหวเร็วกว่า และที่แย่กว่านั้น? ทีมของคุณเริ่มหมดไฟจากความวุ่นวาย
👀 คุณรู้หรือไม่? เวลาเฉลี่ยในการเติมตำแหน่งงานคือ47.5 วัน และตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อคุณขาดกระบวนการที่ชัดเจนหรือเครื่องมือในการมองเห็นความคืบหน้าของผู้สมัครในแต่ละขั้นตอน
การใช้แม่แบบกระบวนการสรรหาบุคลากรช่วยให้คุณลดภาระงานด้านเอกสาร และมุ่งเน้นไปที่การสร้างทีมที่โดดเด่นมากยิ่งขึ้น
ในโพสต์นี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นแม่แบบที่ทีม HR ชั้นนำและผู้สรรหาบุคลากรใช้จริง เพื่อเร่งกระบวนการจ้างงานให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีความเป็นระเบียบ และสร้างประสบการณ์ที่ราบรื่นสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง—ตั้งแต่ผู้สรรหาไปจนถึงผู้สมัคร
อะไรคือแบบแผนของกระบวนการสรรหาบุคลากร?
แม่แบบกระบวนการสรรหาบุคลากรเป็นเครื่องมือที่มีโครงสร้างออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการฝ่ายสรรหา และนักสรรหาบุคลากรมองเห็นและจัดการทุกขั้นตอนของกระบวนการสรรหาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ พวกมันทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่ถูกต้อง—โดยทำแผนที่เส้นทางของผู้สมัครตั้งแต่การสมัครจนถึงการเสนอข้อเสนองาน ผ่านขั้นตอนที่ชัดเจนและกำหนดไว้ เช่น การคัดกรอง การสัมภาษณ์ และการคัดเลือก
คิดถึงพวกมันเหมือนกับเวิร์กโฟลว์แบบเสียบแล้วใช้ได้เลย: คุณจะได้รับกรอบงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าพร้อมฟิลด์ที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับบทบาทงาน สถานะของผู้สมัคร ขั้นตอนการสัมภาษณ์ บันทึกการประเมิน และอื่นๆ อีกมากมาย พวกมันช่วยให้คุณลดการติดตามด้วยตนเอง ปรับทีมให้สอดคล้องกัน และมั่นใจได้ว่าไม่มีผู้สมัครคนใดหลุดรอดไป
แม่แบบกระบวนการสรรหามักถูกใช้ในระบบติดตามผู้สมัคร (ATS) หรือแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ เช่นClickUpเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันและการตัดสินใจของทีม ไม่ว่าคุณจะกำลังจ้างงานเพียงตำแหน่งเดียวหรือกำลังขยายแผนก แม่แบบเหล่านี้จะช่วยให้กระบวนการเป็นมาตรฐาน คุณจึงไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งที่มีการเปิดรับสมัครงาน
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มการสรรหาบุคลากรที่ดี?
แม่แบบกระบวนการสรรหาบุคลากรที่ดีควรสะท้อนกระบวนการจ้างงานของคุณและปรับให้เข้ากับความซับซ้อนที่เกิดขึ้นจริงในสถานการณ์ต่างๆ ต่อไปนี้คือคุณสมบัติที่จำเป็น:
- รวมถึงขั้นตอนที่ระบุไว้อย่างชัดเจน (เช่น อยู่ในขั้นตอนการคัดเลือก, ตรวจสอบ, สัมภาษณ์, จ้างงาน), การติดตามสถานะ และระบบอัตโนมัติหรือการแจ้งเตือนในตัว เพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
- เสนอความโปร่งใส: ใครอยู่ในขั้นตอนไหน? สถานะเป็นอย่างไร? จุดติดขัดอยู่ที่ใด?
- ทำงานร่วมกับเครื่องมือที่มีอยู่ของทีมคุณได้ดี—ไม่ว่าจะเป็นปฏิทิน แบบฟอร์มข้อเสนอแนะ หรือบัตรคะแนนการสัมภาษณ์—เพื่อไม่ให้คุณต้องทำงานซ้ำซ้อน
- สนับสนุนการทำงานร่วมกัน เช่น กระทู้ความคิดเห็นหรือการมอบหมายงาน เพื่อให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกัน
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ แบบฟอร์มการสรรหาบุคลากรของคุณควร ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้ เพื่อให้คุณสามารถนำผู้มีความสามารถระดับสูงผ่านกระบวนการสรรหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจ ไม่มีกระบวนการสรรหาใดที่เหมือนกันทุกประการ และทีมของคุณสมควรได้รับแบบฟอร์มที่ทำงานได้เหมือนกับวิธีที่คุณทำงาน
20 แม่แบบกระบวนการสรรหาบุคลากรเพื่อการจ้างงานที่ราบรื่น
แม่แบบกระบวนการสรรหาบุคลากรที่ดีจะแบ่งกระบวนการสรรหาออกเป็นขั้นตอนที่มีเหตุผล เช่น การตรวจสอบใบสมัคร การสัมภาษณ์ การประเมินผล และการคัดเลือกขั้นสุดท้าย ทำให้ง่ายต่อการติดตามสถานะของผู้สมัครแต่ละคน นอกจากนี้ยังช่วยให้การประเมินผู้สมัครง่ายขึ้นด้วยเกณฑ์การให้คะแนนและการเปรียบเทียบที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า
นี่คือเทมเพลตบางแบบที่มีคุณสมบัติเหล่านี้เพื่อช่วยให้กระบวนการสรรหาของคุณง่ายขึ้น:
1. แม่แบบการสรรหาและการจ้างงาน ClickUp
เทมเพลตการสรรหาและการจ้างงานของ ClickUpคือระบบครบวงจรสำหรับการจัดการตำแหน่งงานว่าง ขั้นตอนของผู้สมัคร และการทำงานร่วมกันของทีมสรรหา—ทั้งหมดในที่เดียว
ที่ดีที่สุดคือ มันผสานการทำงานอย่างแน่นแฟ้นกับClickUp Docs, Forms และมุมมองปฏิทิน ทำให้คุณสามารถสร้างคำอธิบายงาน, รวบรวมใบสมัคร และกำหนดการสัมภาษณ์ได้—โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- มันถูกออกแบบมาพร้อมสถานะงานที่มีโครงสร้าง เช่น "รอความคิดเห็น," "กำลังดำเนินการ," และ "เสร็จสิ้น," ทำให้ง่ายต่อการติดตามผู้สมัครตั้งแต่จุดติดต่อแรกจนถึงการจ้างงานสุดท้าย
- คุณจะพบฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับเก็บลิงก์ประวัติย่อ, บันทึกการสัมภาษณ์, และความคิดเห็นจากผู้จัดการฝ่ายสรรหาอยู่ถัดจากชื่อผู้สมัคร
- คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติในตัวช่วยให้สามารถมอบหมายงาน ส่งการอัปเดต และทำให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
👉🏼 เหมาะสำหรับ: ทีมทรัพยากรบุคคลและผู้นำด้านการสรรหาที่ต้องการรวมกระบวนการสรรหาบุคลากรให้เป็นขั้นตอนเดียวที่สามารถปรับขนาดและทำซ้ำได้
2. แม่แบบกระบวนการสัมภาษณ์ ClickUp
เทมเพลตกระบวนการสัมภาษณ์ของ ClickUpช่วยให้คุณออกแบบขั้นตอนการสัมภาษณ์ที่สม่ำเสมอและสามารถทำซ้ำได้สำหรับทุกตำแหน่งและทุกแผนก สร้างความสอดคล้องระหว่างผู้สัมภาษณ์และรับรองว่าไม่มีขั้นตอนใดถูกข้ามไป
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- มันสรุปขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการสัมภาษณ์ ตั้งแต่การโทรคัดกรองเบื้องต้นไปจนถึงการสัมภาษณ์กับคณะกรรมการชุดสุดท้าย
- มันช่วยให้คุณสามารถมอบหมายผู้สัมภาษณ์, กำหนดเวลาการประชุม, และบันทึกความคิดเห็นได้แบบเรียลไทม์
- เทมเพลตนี้รองรับรูปแบบการสัมภาษณ์หลายรูปแบบ—ทางโทรศัพท์ วิดีโอ หรือพบกันตัวต่อตัว—เพื่อให้คุณสามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการขององค์กรของคุณ
แต่ละขั้นตอนประกอบด้วยเทมเพลตงานสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียม คำถามที่ควรถาม และวิธีการรับข้อเสนอแนะ คุณสามารถฝังแบบฟอร์มการประเมินผลลงในกระบวนการทำงานได้โดยตรง ทำให้การประเมินผลถูกเก็บไว้ในที่เดียวและง่ายต่อการเปรียบเทียบ
👉🏼 เหมาะสำหรับ: บริษัทที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วหรือกำลังจ้างงานในหลายทีม ซึ่งปัญหาการสัมภาษณ์ที่คลาดเคลื่อนเป็นเรื่องปกติ
3. แม่แบบรายการตรวจสอบการจ้างงาน ClickUp
การจ้างงานเกี่ยวข้องกับหลายขั้นตอนที่เคลื่อนไหวได้มากมาย—การโพสต์ตำแหน่งงาน, การอนุมัติ, วงจรสัมภาษณ์, เอกสาร—และการพลาดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งอาจทำให้คุณเสียโอกาสได้บุคลากรที่มีความสามารถสูง.เทมเพลต ClickUp Hiring Checklistคือเครื่องมือที่ง่ายแต่ทรงพลังเพื่อทำให้กระบวนการทั้งหมดเป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้.
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- มาพร้อมกับรายการงานที่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งคุณสามารถเพิ่มรายการต่างๆ เช่น "สรุปคำอธิบายงาน" "โพสต์บนกระดานงาน" "กำหนดการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม" และ "ส่งจดหมายเสนองาน" โดยแต่ละรายการจะมีกำหนดเวลาและผู้รับผิดชอบ
- เนื่องจากอยู่ใน ClickUp แอปเดียวที่ตอบโจทย์การทำงานทุกด้าน คุณจึงได้รับการติดตามแบบเรียลไทม์ การอัปเดตสถานะ และการแจ้งเตือนที่ช่วยให้ทุกอย่างเสร็จตรงเวลา
👉🏼 เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลและผู้จัดการฝ่ายสรรหาที่ต้องการกระบวนการที่ไร้ที่ติและสามารถทำซ้ำได้ เพื่อให้การสรรหาทุกครั้งเป็นไปตามแผน
4. แม่แบบการรับสมัครผู้สมัครงานของ ClickUp
เทมเพลตการรับสมัครผู้สมัครงานของ ClickUpให้กระดานภาพสำหรับการจัดการผู้สมัครงานที่กำลังดำเนินการอยู่สำหรับตำแหน่งต่าง ๆ ช่วยให้คุณเห็นได้ทันทีว่าใครอยู่ในขั้นตอนใด และอะไรที่ต้องการความสนใจจากคุณ
สร้างขึ้นในรูปแบบกระดานแบบคัมบัง (Kanban) ทำให้สามารถลากผู้สมัครจากขั้นตอนหนึ่งไปยังอีกขั้นตอนหนึ่งได้อย่างง่ายดาย (เช่น "สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์" → "สัมภาษณ์รอบที่ 1" → "กำลังพิจารณา") พร้อมเก็บประวัติย่อ บันทึก และความคิดเห็นของแต่ละคนไว้กับแต่ละการ์ด
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- จัดเรียงผู้สมัครตามบทบาทหรือผู้สรรหา และใช้แท็กที่กำหนดเอง เช่น "Fast-Track" หรือ "การแนะนำภายใน" เพื่อจัดลำดับความสำคัญ
- เปลี่ยนการจ้างงานให้เป็นกระบวนการที่ร่วมมือกันและโปร่งใส ลดการประชุมสถานะและอีเมลที่ส่งต่อกัน
👉🏼 เหมาะสำหรับ: ผู้สรรหาและทีมรับสมัครที่ต้องจัดการกับตำแหน่งงานว่างหลายตำแหน่ง และต้องการวิธีการเปรียบเทียบผู้สมัครและเร่งกระบวนการตัดสินใจด้วยข้อมูลเชิงภาพ
5. แม่แบบเมทริกซ์การคัดเลือกการจ้างงาน ClickUp
แม่แบบเมทริกซ์การคัดเลือกการจ้างงานของ ClickUpนำความเป็นกลางและความโปร่งใสมาสู่กระบวนการประเมินผู้สมัครของคุณ แม่แบบนี้ช่วยให้คุณเปรียบเทียบผู้สมัครได้เคียงข้างกันโดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดเองได้ เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจจ้างงานโดยอิงจากข้อมูลได้อย่างมั่นใจ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ให้คะแนนผู้สมัครตามทักษะ ประสบการณ์ และความเหมาะสมทางวัฒนธรรม โดยใช้เกณฑ์ที่มีน้ำหนัก
- ใช้เมทริกซ์ภาพเพื่อเปรียบเทียบผู้สมัครทุกคนได้อย่างง่ายดาย
- ความคิดเห็นช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายสามารถให้ข้อเสนอแนะร่วมกันได้
- รายงานที่สามารถส่งออกได้ช่วยให้การแบ่งปันกับผู้นำหรือเพื่อความต้องการด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดง่ายขึ้น
👉🏼 เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการขจัดอคติและรับรองการประเมินผู้สมัครที่เป็นธรรมและสม่ำเสมอ
6. แม่แบบปฏิทินวางแผนงาน ClickUp
เทมเพลต ClickUp Calendar Plannerคือเครื่องมือที่เหมาะสำหรับคุณในการจัดตารางการสัมภาษณ์, การอบรมพนักงานใหม่, และกิจกรรมการสรรหาบุคลากรไว้ในที่เดียว.ปฏิทินที่ใช้งานง่ายของ ClickUpสามารถซิงค์กับ Google Calendar และ Outlook ได้, ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการจองซ้อนและทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน.
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- วางแผนตารางการสรรหาบุคลากรทั้งหมดของคุณอย่างเป็นภาพเพื่อให้ไม่มีอะไรล่าช้า
- จัดตารางใหม่และจัดลำดับความสำคัญได้อย่างง่ายดายโดยการลากและวางงานต่างๆ เช่น การสัมภาษณ์ กำหนดส่งข้อเสนอแนะ หรือการอนุมัติข้อเสนอในปฏิทิน
- ตั้งการแจ้งเตือนและความสัมพันธ์ระหว่างงาน (เช่น สัมภาษณ์ก่อนให้ข้อเสนอแนะ)
- กำหนดรหัสสีให้กับกิจกรรมการสรรหาบุคลากรตามแผนก ผู้สรรหา หรือตำแหน่งงาน
👉🏼 เหมาะสำหรับ: ผู้สรรหาบุคลากรและทีมรับสมัครที่ต้องการประสานงานหลายส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปตามไทม์ไลน์
7. แม่แบบการประชุม ClickUp
การประชุมการจ้างงานมักมีชื่อเสียงในแง่ของการคลุมเครือหรือออกนอกประเด็นอยู่เสมอแม่แบบการประชุมของ ClickUpช่วยให้คุณดำเนินการสรุปผลได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการประเมินผู้สมัครหรือการทบทวนกระบวนการสรรหาประจำสัปดาห์
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ส่วนหัวข้อการประชุมที่เตรียมไว้ล่วงหน้าสำหรับการสนทนาที่มีโครงสร้าง
- การแจ้งเตือนติดตามผลเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบ
- โฟลเดอร์รวมศูนย์ที่มีบันทึกการประชุมทั้งหมดเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
👉🏼 เหมาะสำหรับ: ทีมสรรหาที่ต้องการจัดการประชุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และไม่พลาดขั้นตอนถัดไป
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ต้องการให้การทำบันทึกการประชุมและการถอดความสำหรับการประชุมสรรหาบุคลากรเป็นไปโดยอัตโนมัติหรือไม่? ใช้ClickUp AI Notetaker มันจะส่งสรุปการประชุมที่มีการระบุหัวข้อการสนทนาอย่างชัดเจนและรายการดำเนินการที่ชัดเจนไปยังกล่องจดหมาย ClickUp ของคุณโดยตรง
8. แม่แบบบันทึกการประชุมสัมภาษณ์ ClickUp
เทมเพลตบันทึกการสัมภาษณ์งานของ ClickUpถูกสร้างขึ้นเพื่อบันทึกข้อมูลข้อเสนอแนะอย่างละเอียดและสม่ำเสมอระหว่างการสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน ไม่มีบันทึกที่กระจัดกระจายหรือความประทับใจที่ลืมอีกต่อไป—ทุกอย่างถูกจัดระเบียบและเข้าถึงได้ง่าย
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- กำหนดมาตรฐานคำถามสัมภาษณ์และเกณฑ์การประเมิน
- บันทึกความประทับใจของผู้สัมภาษณ์และคำตอบของผู้สมัครแบบเรียลไทม์
- แชร์บันทึกได้ทันทีกับทีมสรรหาบุคลากรเพื่อการตัดสินใจร่วมกัน
- รักษาเอกสารบันทึกการสัมภาษณ์ทั้งหมดไว้ในคลังที่สามารถค้นหาได้
👉🏼 เหมาะสำหรับ: คณะกรรมการสัมภาษณ์และผู้จัดการฝ่ายสรรหาที่ต้องการข้อเสนอแนะที่รวดเร็ว ชัดเจน และนำไปสู่การตัดสินใจที่ดีขึ้น
📮ClickUp Insight: 92% ของพนักงานใช้วิธีการที่ไม่สอดคล้องกันในการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ ซึ่งส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่พลาดและการดำเนินการล่าช้า ไม่ว่าคุณจะส่งบันทึกติดตามหรือใช้สเปรดชีต กระบวนการมักจะกระจัดกระจายและไม่มีประสิทธิภาพ
โซลูชันการจัดการงานของ ClickUpช่วยให้การแปลงบทสนทนาเป็นงานเป็นไปอย่างราบรื่น—เพื่อให้ทีมของคุณสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและทำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายเดียวกัน
9. แบบฟอร์มประเมินผล ClickUp
แบบฟอร์มการประเมินผลโดย ClickUpช่วยทำให้การประเมินผู้สมัครของทีมคุณเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้การตัดสินใจทุกครั้งอยู่บนเกณฑ์การประเมินเดียวกัน ไม่ว่าใครจะเป็นผู้สัมภาษณ์ก็ตาม
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
คุณสามารถปรับแต่งแบบฟอร์มได้อย่างเต็มที่ด้วย:
- สมรรถนะเฉพาะตำแหน่งและเกณฑ์การประเมิน
- ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อลดการส่งข้อมูลไม่สมบูรณ์
- รายการแบบดรอปดาวน์ กล่องข้อความ และตัวเลือกแบบหลายคำตอบสำหรับการป้อนข้อมูลที่มีโครงสร้าง
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ ClickUp Tasks เพื่อติดตามกระบวนการสัมภาษณ์ของคุณและดำเนินการติดตามผลได้รวดเร็วขึ้น
👉🏼 เหมาะสำหรับ: คณะกรรมการสัมภาษณ์และผู้จัดการฝ่ายสรรหาที่ต้องการข้อเสนอแนะที่รวดเร็ว ชัดเจน และนำไปสู่การตัดสินใจที่ดีขึ้น
👀 คุณรู้หรือไม่? คุณสามารถเปลี่ยนการส่งแบบฟอร์มให้กลายเป็นงานที่สามารถติดตามได้ใน ClickUp!
นั่นหมายความว่าทุกครั้งที่ผู้สมัครกรอกแบบฟอร์มใบสมัครหรือส่งข้อมูลของตนในระหว่างกระบวนการสรรหา ClickUp สามารถสร้างงานใหม่พร้อมข้อมูลทั้งหมดของพวกเขาโดยอัตโนมัติ: ชื่อ, ประวัติย่อ, ตำแหน่งที่สมัคร, รายละเอียดการติดต่อ และอื่นๆ คุณสามารถมอบหมายงานให้กับผู้สรรหา ตั้งวันครบกำหนด และแม้กระทั่งเรียกใช้การทำงานอัตโนมัติ เช่น การส่งอีเมลติดตามผลหรือย้ายงานไปยังสถานะ "คัดกรอง"
10. เทมเพลตการจัดการสัมภาษณ์และรายงาน ClickUp
คุณเคยลืมว่าใครสัมภาษณ์ใครหรือมีการแบ่งปันความคิดเห็นอะไรบ้างหรือไม่?เทมเพลตการจัดการสัมภาษณ์และรายงานของ ClickUpถูกสร้างขึ้นเพื่อขจัดความวุ่นวายนั้น
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- บันทึกทุกการสัมภาษณ์ รอบสัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์ และผู้สมัครในแดชบอร์ดเดียว
- แนบบันทึกการสัมภาษณ์ ประวัติย่อ และคะแนนประเมินไปยังประวัติของผู้สมัครแต่ละคนโดยตรง
- สร้างรายงานทันทีเพื่อเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของผู้สมัครในแต่ละรอบ
- ใช้สถานะงานที่กำหนดเอง เช่น "กำหนดไว้แล้ว" "กำลังดำเนินการ" และ "รอข้อเสนอแนะ" เพื่อให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
👉🏼 เหมาะสำหรับ: ทีมสรรหาบุคลากรที่จัดการการจ้างงานจำนวนมากและต้องการบันทึกการสัมภาษณ์ทุกครั้งอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
11. แม่แบบรายงานการประเมินผู้สมัครที่มีศักยภาพของ ClickUp
การจ้างงานที่ดีที่สุดไม่ใช่คนที่เห็นได้ชัดที่สุดเสมอไป คุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าผู้สมัครทุกคนได้รับการประเมินอย่างยุติธรรมและเทียบเคียงกันได้อย่างเหมาะสม?แม่แบบรายงานการประเมินผู้สมัครที่มีศักยภาพของ ClickUpช่วยให้คุณเจาะลึกข้อมูลได้มากขึ้นด้วยการรวมข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณไว้ในรายงานรูปแบบเอกสารเดียว
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- รวบรวมจุดแข็ง จุดอ่อน และตัวชี้วัดความเหมาะสมของบทบาทในมุมมองตารางที่เรียบง่ายใน ClickUp
- สร้างภาพข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกที่สนับสนุนด้วยตัวชี้วัดผ่านแดชบอร์ด ClickUpที่ผสานรวม
- ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามทุกอย่างตั้งแต่ความเข้ากันได้ของทีมไปจนถึงเกณฑ์มาตรฐานทางเทคนิค
👉🏼 เหมาะสำหรับ: การสรรหาผู้นำและผู้จัดการที่ต้องการรายงานที่เป็นทางการและโปร่งใส ซึ่งสามารถสนับสนุนการตัดสินใจในการจ้างงานด้วยข้อมูลที่เชื่อถือได้
12. เทมเพลตอีเมลติดตามผลใน ClickUp
ผู้สมัครงานมักจะหายตัวไปหลังจากสัมภาษณ์เพียงเพราะไม่ได้รับการติดต่อกลับบ่อยแค่ไหน?เทมเพลตอีเมลติดตามผลของ ClickUpช่วยให้การติดตามผลเป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นส่วนตัว โดยไม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้สมัครทราบข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ข้อความอีเมลที่แก้ไขได้ซึ่งปรับให้เหมาะกับการใช้งานต่าง ๆ—ขอบคุณ, ขั้นตอนต่อไป, หรือการปฏิเสธ
- ฟิลด์ที่กำหนดเองซึ่งดึงชื่อผู้สมัคร, ตำแหน่ง, และเวลาโดยอัตโนมัติ
- การแจ้งเตือนงานแบบบูรณาการและระบบอัตโนมัติของ ClickUp—เช่น การส่งอีเมลติดตามผลหากไม่ได้รับการตอบกลับภายในสามวัน
👉🏼 เหมาะสำหรับ: ทีม HR ขนาดเล็กหรือผู้สรรหาบุคลากรเดี่ยวที่ต้องการตอบสนองอย่างรวดเร็วและให้ความเคารพโดยไม่เสียเวลา
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ไม่ว่าคุณจะส่ง "ขอบคุณ" สรุปขั้นตอนถัดไป หรือแจ้งปฏิเสธ ด้วย ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวจาก ClickUp คุณสามารถสร้างข้อความติดตามผลที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้โดยตรงจากงานของผู้สมัครของคุณ
เพียงแค่เพิ่มข้อมูลบริบทเล็กน้อย เช่น ขั้นตอนของการสัมภาษณ์ ผลลัพธ์ และข้อเสนอแนะใด ๆ ลงในคำถามของคุณ คุณยังสามารถบันทึกฉบับร่างเหล่านี้เป็นแม่แบบเพื่อใช้งานได้รวดเร็วขึ้นในกระบวนการของคุณ
นี่คือวิธีเพิ่มเติมในการใช้ AI เพื่อทำให้การสรรหาบุคลากรรวดเร็วและชาญฉลาดยิ่งขึ้น:
13. แม่แบบการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของ ClickUp
การเริ่มต้นงานเป็นจุดที่สร้างความประทับใจแรกซึ่งจะคงอยู่ยาวนานแม่แบบการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของ ClickUpช่วยให้มั่นใจว่าสมาชิกใหม่ทุกคนรู้สึกได้รับการต้อนรับ ได้รับข้อมูลครบถ้วน และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่วันแรก
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- เสนอรายการตรวจสอบการเริ่มต้นงานแบบทีละขั้นตอนที่ปรับให้เหมาะกับบทบาทหรือแผนกต่างๆ
- อัตโนมัติการจัดสรรงานสำหรับการตั้งค่า IT, เอกสาร HR, และการแนะนำทีม
- ใช้การติดตามความคืบหน้าที่ติดตั้งไว้เพื่อให้ผู้จัดการสามารถเห็นได้ว่าพนักงานใหม่แต่ละคนอยู่ในขั้นตอนใด
- รวบรวมส่วนห้องสมุดทรัพยากรสำหรับนโยบายบริษัท วิดีโอการฝึกอบรม และคำถามที่พบบ่อย
👉🏼 เหมาะสำหรับ: ทีมทรัพยากรบุคคลที่ต้องการมอบประสบการณ์การปฐมนิเทศที่ราบรื่นและปรับขนาดได้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้พนักงานใหม่ประสบความสำเร็จ
14. แม่แบบรายการตรวจสอบการเริ่มต้นใช้งาน ClickUp
เคยกังวลไหมว่างานปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่ (หรือทีมใหม่) จะตกหล่นหรือไม่ครบถ้วน?แม่แบบรายการตรวจสอบการปฐมนิเทศของ ClickUpคือตาข่ายนิรภัยของคุณสำหรับประสบการณ์การปฐมนิเทศที่ไร้ที่ติ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ครอบคลุมสิ่งจำเป็น เช่น การตั้งค่าอุปกรณ์, การอนุญาตการเข้าถึง, และการแนะนำทีมเบื้องต้น
- ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเก้าช่อง—ตำแหน่งงาน, วันที่เริ่มงาน, แผนก—เพื่อทำให้การเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น
- ใช้งานร่วมกับมุมมองรายการ, แผนงานแบบแกนต์, ปฏิทิน และปริมาณงาน—ดูไทม์ไลน์หรืองานตามบุคคล
- คำเตือนการพึ่งพาในตัว, การติดตามเวลา, และแท็กช่วยให้ทุกขั้นตอนของการรับสมัครเสร็จสมบูรณ์ทุกครั้ง
👉🏼 เหมาะสำหรับ: ทีมทรัพยากรบุคคลและผู้จัดการที่ต้องการวิธีการที่ไร้ที่ติในการมอบประสบการณ์การปฐมนิเทศที่สม่ำเสมอและเป็นมืออาชีพ
15. แม่แบบแผน 30-60-90 วันของ ClickUp
ต้องการให้พนักงานใหม่ทำงานได้เกินความคาดหมายภายใน 90 วันหรือไม่? แบ่งสามเดือนแรกออกเป็นความสำเร็จที่จัดการได้ ด้วยเทมเพลตแผน 30-60-90 วันจาก ClickUp
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- แบ่งเป้าหมายและเป้าหมายย่อยออกเป็นส่วนย่อย 30, 60 และ 90 วัน
- มอบหมายงานและวัตถุประสงค์การเรียนรู้สำหรับแต่ละขั้นตอน
- ระบบให้ข้อเสนอแนะและจุดตรวจสอบการทบทวนที่ติดตั้งไว้สำหรับผู้จัดการและพนักงาน
- ปรับแต่งได้สำหรับทุกบทบาท ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงผู้บริหาร
👉🏼 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการและผู้นำฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ต้องการเร่งประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานใหม่และวัดความก้าวหน้าตั้งแต่วันแรก
16. แม่แบบแผนปฏิบัติการพนักงาน ClickUp
เมื่อการประเมินผลการทำงานหรือความต้องการในการพัฒนาพนักงานต้องการความชัดเจนแม่แบบแผนปฏิบัติการพนักงานของ ClickUpจะช่วยให้คุณเปลี่ยนข้อเสนอแนะให้กลายเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ช่วยผู้จัดการในการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและวัดผลได้ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของบริษัท
- ติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์—ดูสิ่งที่ทำเสร็จแล้วและสิ่งที่ยังค้างอยู่
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการพูดคุยแบบตัวต่อตัว การตรวจสอบความก้าวหน้า หรือการวางแผนพัฒนา
👉🏼 เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลและหัวหน้าทีมที่ดูแลการปรับปรุงประสิทธิภาพหรือแผนการเติบโตในอาชีพ
17. เทมเพลตการปฐมนิเทศพนักงานระยะไกลด้วย ClickUp
การจ้างงานทางไกลอาจทำให้รู้สึกโดดเดี่ยว โดยเฉพาะในสัปดาห์แรก.เทมเพลตการรับสมัครทางไกลของ ClickUpถูกออกแบบมาเพื่อทีมที่กระจายตัวโดยเฉพาะ ทำให้แน่ใจว่าพนักงานทางไกลทุกคนได้รับการเริ่มต้นที่เชื่อมโยงและครอบคลุม.
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- สถานะที่กำหนดเอง (กำลังดำเนินการ, เสร็จสมบูรณ์, เปิดอยู่) ติดตามงานการปฐมนิเทศได้อย่างชัดเจน
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น หมวดหมู่และผู้ร้องขอ ช่วยให้จัดลำดับความสำคัญของคำขอบริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งอุปกรณ์ การปฏิบัติตามข้อกำหนด และอื่นๆ
- มุมมองที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น คู่มือพนักงาน, มุมมองรายการ, และคู่มือเริ่มต้น ช่วยให้ทรัพยากรง่ายต่อการค้นหา
👉🏼 เหมาะสำหรับ: ทีมที่กระจายตัวซึ่งต้องการมาตรฐานในการปฐมนิเทศระยะไกลและสร้างประสบการณ์เสมือนจริงที่อบอุ่นต้อนรับ
18. รายการฝึกอบรม ClickUp สำหรับการปฐมนิเทศ
คุณไม่จำเป็นต้องถูกบอกสองครั้งว่าการปฐมนิเทศประกอบด้วยการฝึกอบรมมากมาย.แบบฝึกอบรมการปฐมนิเทศของ ClickUp สำหรับการปฐมนิเทศจะแยกแยะทุกอย่างไว้สำหรับสมาชิกใหม่ทุกคนในทีม:
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- จัดระเบียบโมดูลการฝึกอบรม ทรัพยากร และกำหนดเวลาในรายการเดียวที่รวมศูนย์
- มอบหมายงานฝึกอบรมให้กับพนักงานใหม่และติดตามสถานะการเสร็จสิ้นแบบเรียลไทม์
- เพิ่มลิงก์ไปยังวิดีโอ เอกสาร และแบบทดสอบเพื่อประสบการณ์การเรียนรู้แบบผสมผสาน
- ระบบแจ้งเตือนในตัวช่วยให้ทั้งผู้ฝึกสอนและผู้ฝึกอบรมทำงานตามกำหนดเวลา
👉🏼 เหมาะสำหรับ: ผู้ประสานงานการปฐมนิเทศที่ต้องการโปรแกรมการฝึกอบรมที่โปร่งใส เน้นความรับผิดชอบ และผลักดันให้พนักงานใหม่เข้าสู่การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็ว
19. แผ่นไวท์บอร์ดแผนการจัดหาพนักงาน ClickUp
คุณกำลังขยายทีมหรือวางแผนการจ้างงานตามฤดูกาลอยู่หรือไม่?แผ่นไวท์บอร์ดแผนการจัดหาบุคลากรของ ClickUpมอบพื้นที่ที่มองเห็นได้และทำงานร่วมกันได้เพื่อวางแผนกลยุทธ์การสรรหาบุคลากรทั้งหมดของคุณ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบลากและวางที่เรียบง่ายในClickUp Whiteboardsสำหรับการสร้างแผนผังองค์กรและแสดงตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
- เพิ่มบันทึก, กำหนดเวลา, และลำดับความสำคัญในการจ้างงานได้โดยตรงบนไวท์บอร์ด
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายการเงิน และหัวหน้าแผนกต่างๆ
- ผสานการทำงานกับงานในกระบวนการสรรหาบุคลากรของคุณเพื่อการดำเนินงานที่ราบรื่นไร้รอยต่อ
👉🏼 เหมาะสำหรับ: ผู้นำฝ่ายทรัพยากรบุคคลและหัวหน้าแผนกที่ต้องการปรับแผนการจ้างงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจและงบประมาณ
20. แม่แบบการวางแผนสืบทอดตำแหน่งของ ClickUp
เทมเพลตการวางแผนสืบทอดตำแหน่งของ ClickUpมอบระบบศูนย์กลางสำหรับการระบุบทบาทสำคัญและการเตรียมผู้นำในอนาคตอย่างชัดเจนและมีโครงสร้าง สร้างขึ้นเพื่อผสมผสานการวางแผนที่พร้อมรับอนาคตกับการดำเนินการแบบเรียลไทม์ เทมเพลตนี้รับประกันว่าจะไม่มีช่องว่างในการนำที่สร้างความประหลาดใจให้คุณ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- มุมมองบอร์ดและรายการช่วยให้คุณวางแผนตำแหน่งสำคัญและผู้สืบทอดที่มีศักยภาพได้อย่างรวดเร็ว
- สถานะที่กำหนดเอง (เปิด, กำลังดำเนินการ, ปิด) ช่วยคุณติดตามระดับความพร้อมของแต่ละบทบาท
- ฟิลด์ที่กำหนดเองจะบันทึกข้อมูลรายละเอียด เช่น ตำแหน่งปัจจุบัน คะแนนความพร้อม ช่องว่างด้านทักษะ และหมุดหมายการพัฒนา
👉🏼 เหมาะสำหรับ: ผู้นำฝ่ายทรัพยากรบุคคลและหัวหน้าแผนกที่ต้องการสร้างทีมสำรองที่เชื่อถือได้และรักษาการดำเนินงานให้ราบรื่นเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง
รวดเร็วตั้งแต่การค้นหาแหล่งที่มาจนถึงการเซ็นสัญญาด้วยเทมเพลตกระบวนการสรรหาบุคลากรฟรีจาก ClickUp
ไม่ว่าคุณจะกำลังขยายธุรกิจอย่างรวดเร็ว จ้างงานสำหรับตำแหน่งเฉพาะทาง หรือเพียงแค่ต้องการขจัดอุปสรรค ClickUp's recruitment and related templates มอบความชัดเจนและการควบคุมที่คุณต้องการในทุกขั้นตอน
แต่ละเทมเพลตมีพลังของตัวเอง:
- ความชัดเจนและการจัดแนว สำหรับผู้สมัครและทีมสรรหาผ่านมุมมองกระดานคัมบังและเครื่องมือรายงาน
- ความสม่ำเสมอและการลดอคติ โดยใช้บัตรคะแนน รายการตรวจสอบ และเมทริกซ์การประเมิน
- ประสิทธิภาพและการติดตามผล ด้วยระบบอัตโนมัติ การแจ้งเตือน และกระบวนการทำงานที่เป็นระบบ
- ความสามารถในการปรับขนาดและการปรับตัว ในสภาพแวดล้อมการจ้างงานระยะไกล แบบผสมผสาน หรือระดับโลก
เมื่อคุณนำสิ่งเหล่านี้มาผสานกัน—ระบบท่อ, การฝึกอบรม, การวิเคราะห์กำลังคน, และการรับเข้าทำงาน—คุณไม่ได้สร้างเพียงกระบวนการจ้างงาน แต่คุณกำลังสร้างเครื่องจักรที่เชื่อมโยงกันเพื่อดึงดูดและรักษาความสามารถของบุคลากร
นี่คือพลังของการเลือก:ลงทะเบียนใช้ ClickUp เลือกเทมเพลตที่มีการจัดระเบียบอย่างดีซึ่งตรงกับจุดที่ทีมของคุณรู้สึกว่าอ่อนแอที่สุดในวันนี้ นำไปใช้ และวัดผลกระทบ เมื่อเวลาผ่านไป กระบวนการจ้างงานของคุณจะพัฒนาจากการตอบสนองไปสู่การเป็นเชิงรุก จากที่กระจัดกระจายไปสู่การมีความละเอียด และใช่ นั่นคือวิธีที่คุณจะชนะสงครามในการดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถ