วิธีฝึก ChatGPT ด้วยข้อมูลของคุณเองเพื่อสร้างโซลูชันที่ปรับแต่งเฉพาะ

ลองนึกภาพว่าคุณจ้างสมาชิกทีมคนใหม่ที่มีความสามารถยอดเยี่ยมแต่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับธุรกิจของคุณเลย พวกเขามีทักษะที่จำเป็น แต่หากขาดบริบทที่เหมาะสม คำแนะนำของพวกเขาก็จะออกมามีทั้งถูกและผิด
ChatGPT ก็เหมือนกัน เมื่อใช้งานครั้งแรก มันมีความรู้แต่ขาดบริบท หากไม่มีการฝึกฝน มันจะให้คำตอบที่ผิวเผินและไม่ตรงกับความต้องการของคุณ แต่เมื่อคุณฝึกฝนมันด้วยข้อมูลของคุณเอง มันจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจอุตสาหกรรม พูดภาษาเดียวกับคุณ จดจำรายละเอียดสำคัญ และให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมายจริงๆ
ส่วนที่ดีที่สุด? คุณไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ด้วยซ้ำ ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง คุณสามารถทำให้ ChatGPT ทำงานในแบบของคุณเองได้ ไม่จำเป็นต้องสับสนกับคำศัพท์ยากๆ อย่าง "API key" และ "แหล่งข้อมูล" 🫣
พร้อมหรือยัง? มาเรียนรู้วิธีฝึก ChatGPT ด้วยข้อมูลของคุณเองกันเถอะ!
⏰ สรุป 60 วินาที
- ChatGPT ได้รับการฝึกฝนล่วงหน้าจากข้อมูลทั่วไป แต่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเฉพาะธุรกิจของคุณเพื่อนำเสนอโซลูชันที่ปรับให้เหมาะสมและเน้นอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ
- มีความแตกต่างระหว่างการ 'ฝึกอบรม' กับการ 'ปรับแต่ง' โดยการฝึกอบรมนั้นง่ายและรวดเร็วกว่า
- ChatGPT ทำงานแบบเรียลไทม์และไม่เก็บข้อมูลข้ามเซสชัน
- มีสองวิธีในการฝึก ChatGPT ด้วยข้อมูลของคุณเอง: คำแนะนำที่กำหนดเองและ GPT ที่กำหนดเอง
- คำแนะนำที่กำหนดเองช่วยกำหนดโทนและพฤติกรรมของ ChatGPT แต่สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำชุดเดียวได้ในแต่ละครั้ง
- Custom GPTs ช่วยให้คุณปรับแต่งพฤติกรรมและฐานความรู้ของ ChatGPT ได้ตามต้องการโดยใช้ GPT Builder
- ClickUp Brain ผู้ช่วย AIของ ClickUpมอบทางเลือกที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นด้วยการผสานการจัดการโครงการอัตโนมัติเข้ากับผู้ช่วย AI ที่ให้คำตอบตามบริบท
การเข้าใจความหมายของการฝึกอบรม ChatGPT ด้วยข้อมูลของคุณ
ChatGPT ได้รับการฝึกฝนบนข้อมูลจำนวน 570 GBซึ่งได้มาจากหนังสือ, ข้อความบนเว็บไซต์, บทความ, วิกิพีเดีย, และแหล่งข้อมูลออนไลน์อื่น ๆ — ประมาณ 300,000 ล้านคำสถิติของ ChatGPTเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความรู้ที่กว้างขวางของมันในหลากหลายสาขา อาทิเช่น ธุรกิจ, เทคโนโลยี, ประวัติศาสตร์, กีฬา, และหัวข้อทั่วไปใด ๆ
แต่เพื่อให้มันกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับบริษัทหรือผลิตภัณฑ์ของคุณ คุณจำเป็นต้องฝึกฝนมันด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง เช่น:
- คู่มือผลิตภัณฑ์: เพื่อให้รู้จักคุณสมบัติของคุณอย่างลึกซึ้ง
- คำถามที่พบบ่อยของลูกค้า: เพื่อให้การสนับสนุนที่ถูกต้องและสอดคล้องกับแบรนด์
- กระบวนการภายใน: เพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการทำงานของทีมคุณ
- กรณีศึกษา: เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องและเกิดขึ้นจริง
- ข้อมูลเฉพาะทางอุตสาหกรรม: ดังนั้นจึงสามารถสื่อสารภาษาเฉพาะกลุ่มของคุณได้อย่างคล่องแคล่ว
📌 ตัวอย่าง: คุณดำเนินธุรกิจ SaaS ที่ให้บริการซอฟต์แวร์บัญชีสำหรับฟรีแลนซ์ ChatGPT เข้าใจหลักการบัญชีทั่วไป แต่ไม่ทราบถึงคุณสมบัติ กระบวนการทำงาน หรือเครื่องมือด้านภาษีของซอฟต์แวร์ของคุณ
❌ โดยไม่มีการฝึกอบรม:
หากผู้ใช้ถามว่า 'ฉันจะสร้างรายงานภาษีรายไตรมาสได้อย่างไร?' ChatGPT จะให้คำตอบทั่วไปเกี่ยวกับรายงานภาษีแต่ไม่ได้กล่าวถึงขั้นตอนเฉพาะหรือฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติของซอฟต์แวร์ของคุณ
✅ พร้อมการฝึกอบรม:
คุณป้อนคู่มือผู้ใช้, คำถามที่พบบ่อย, และการโต้ตอบการสนับสนุนที่ผ่านมาให้กับมัน ตอนนี้เมื่อผู้ใช้ถามคำถามเดียวกัน มันจะให้คำแนะนำทีละขั้นตอนรวมถึง:
- เมนูใดที่ต้องการนำทาง
- ควรใช้ตัวกรองใด
- วิธีทำให้รายงานภาษีในอนาคตเป็นอัตโนมัติ
การชี้แจงความแตกต่างระหว่าง 'การฝึกอบรม' กับ 'การปรับแต่ง'
ผู้คนมักพูดว่าพวกเขาต้องการ 'ฝึกอบรม ChatGPT' แต่จริง ๆ แล้วมันได้รับการฝึกฝนล่วงหน้าด้วยข้อมูลจำนวนมากแล้ว ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถฝึกอบรมมันใหม่ได้
สิ่งที่คุณ สามารถ ทำได้คือ ปรับแต่ง หรือ ฝึกฝนด้วยข้อมูลของคุณเอง ทั้งสองคำอาจฟังดูคุ้นเคย ดังนั้นการรู้ความแตกต่างสามารถช่วยประหยัดเวลา ความพยายาม และเงินของคุณได้
|ลักษณะ
|การฝึกอบรม
|การปรับแต่งอย่างละเอียด
|ความหมาย
|ป้อนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับ ChatGPT แบบเรียลไทม์เพื่อกำหนดรูปแบบคำตอบ
|ทำงานร่วมกับ OpenAI เพื่อปรับปรุงโมเดลหลักของ ChatGPT ด้วยข้อมูลของคุณ
|ความซับซ้อน
|ต่ำ – ไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดหรือมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
|สูง – ต้องมีการมีส่วนร่วมจาก OpenAI, การตั้งค่าทางเทคนิค, และกำลังการประมวลผล
|ค่าใช้จ่ายและความพยายาม
|รวดเร็ว คุ้มค่า และยืดหยุ่น
|ราคาแพงและใช้เวลานาน
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|บริษัทที่ต้องการการตอบสนองของ AI ที่รวดเร็วและปรับเปลี่ยนได้แบบเรียลไทม์
|บริษัทที่มีความรู้เฉพาะทางสูงและไม่เปลี่ยนแปลง
|ตัวอย่าง
|บริษัท SaaS ป้อนข้อมูลการอัปเดตผลิตภัณฑ์ให้กับ ChatGPT ก่อนที่จะตอบคำถามของลูกค้า
|บริษัทวิจัยทางการแพทย์ปรับแต่ง ChatGPT ด้วยกรณีศึกษาหลายพันกรณีเพื่อปรับปรุงการวิเคราะห์โรค
ChatGPT ดำเนินการกับคำสั่งตามบริบทโดยไม่ต้องการการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องได้อย่างไร?
แทนที่จะเรียนรู้จากการสนทนาในอดีตแชทบอท ChatGPT ทำงานภายในเซสชันเดียวและประมวลผลคำสั่งในเวลาจริง นี่คือวิธีการ:
- 📝 หน้าต่างบริบท: เหมือนกระดานไวท์บอร์ด จำรายละเอียดระหว่างการแชทไว้ แต่จะลบออกเมื่อเต็ม
- 🔄 ไม่มีการเก็บข้อมูล: แต่ละเซสชันจะเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง ดังนั้นคุณจะต้องแนะนำรายละเอียดอีกครั้ง
- 🧠 รูปแบบ ไม่ใช่ความจำ: มันปรับตัวได้ภายในแชท แต่จะไม่จดจำรายละเอียดในครั้งถัดไป
สงสัยไหมว่านักพัฒนาใช้ ChatGPT ในการสร้างบอทที่ปรับแต่งได้อย่างซับซ้อนอย่างไร? มันเป็นกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา! พวกเขาเปลี่ยน ChatGPT ให้กลายเป็นเครื่องมือแก้ไขโค้ดที่หลากหลายได้อย่างรวดเร็ว สร้างและปรับปรุงตรรกะของบอทภายในอินเทอร์เฟซการสนทนา
เพื่อให้เข้าใจบริบท นักพัฒนาจะอัปโหลดไฟล์ เช่น CSV หรือ JSON เพื่อให้ ChatGPT สามารถประมวลผลและใช้ข้อมูลนั้นในการตอบสนองที่ปรับให้เหมาะสม สำหรับการควบคุมในระดับที่ละเอียดและการปรับแต่งขั้นสูง พวกเขาอาจผสานรวมคีย์ API ของตนเองกับคีย์ API ของ OpenAI ซึ่งช่วยให้พวกเขาสร้างบอทที่มีฟังก์ชันการทำงานเฉพาะทางสูง
การฝึกอบรม ChatGPT ด้วยข้อมูลที่กำหนดเอง
นี่คือสองวิธีในการฝึก ChatGPT ด้วยข้อมูลที่กำหนดเอง แต่ละวิธีมีระดับความซับซ้อนและการปรับแต่งที่แตกต่างกัน:
วิธี 1: คำแนะนำที่กำหนดเอง
เบื่อกับการพูดซ้ำหรือไม่? คำแนะนำที่กำหนดเองช่วยให้คุณให้ ChatGPT ทราบถึงภาพรวมของธุรกิจและสไตล์ที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่ต้น ด้วยวิธีนี้ มันจะตอบสนองในแบบที่คุณต้องการอย่างสม่ำเสมอและง่ายดาย
นี่คือคำแนะนำง่าย ๆ สำหรับการเพิ่มคำแนะนำแบบกำหนดเองให้กับ ChatGPT:
1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี ChatGPT ของคุณและคลิกที่ไอคอนโปรไฟล์ จากนั้นคลิก ปรับแต่ง ChatGPT
2. กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่ ChatGPT ควรทราบและวิธีที่คุณต้องการให้มันตอบสนอง
3. หากยังไม่ได้เปิดใช้งาน ให้คลิกสวิตช์ที่อยู่ถัดจาก เปิดใช้งานสำหรับแชทใหม่
4. คลิก บันทึก
📌 ตัวอย่าง: สมมติว่าคุณถาม ChatGPT สำหรับไอเดียกิจกรรมสำหรับเด็กเล็กโดยใช้คำสั่ง "ให้ฉันไอเดียกิจกรรมสำหรับเด็กเล็ก"
❌ หากไม่ได้เปิดใช้งานคำแนะนำที่กำหนดเอง:
✅ เมื่อเปิดใช้งานคำแนะนำที่กำหนดเอง:
⚠️แจ้งเตือน! ChatGPT สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำที่กำหนดเองได้เพียงชุดเดียวในแต่ละครั้ง หากต้องการเปลี่ยน กรุณาอัปเดตหรือแทนที่คำแนะนำเดิมก่อน
วิธี 2: GPT แบบกำหนดเอง
คิดถึง Custom GPTs ว่าเป็น ChatGPT ขนาดเล็กของคุณ สร้างขึ้นจากข้อมูลการฝึกอบรมของคุณเอง ด้วยเครื่องมือสร้าง GPT ของ OpenAI คุณสามารถปรับแต่งพฤติกรรม น้ำเสียง และความรู้ได้ (ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม)
ดังนั้นแทนที่จะใช้เอเจนต์ AI ทั่วไป คุณสร้างแชทบอท AI ของคุณเองที่ เข้าใจ อุตสาหกรรม ธุรกิจ หรือขั้นตอนการทำงานของคุณ
ต้องการผู้ช่วย AI ที่แตกต่างกันสำหรับงานที่แตกต่างกันหรือไม่? คุณสามารถสร้างและสลับระหว่าง GPT หลายตัวเพื่อรับการสนับสนุน AI ที่เหมาะสมสำหรับกรณีการใช้งาน ChatGPT ที่แตกต่างกันได้
⚠️ หมายเหตุ: GPT แบบกำหนดเองมีให้เฉพาะผู้ใช้ ChatGPT Plus และ Enterprise เท่านั้น
นี่คือวิธีเริ่มต้น:
ขั้นตอนที่ 1: สร้าง GPT แบบกำหนดเองของคุณ
1. ที่แผงด้านซ้าย ให้คลิก สำรวจ GPTs.
2. ต่อไป ให้ไปที่ สร้าง เพื่อสร้าง GPT ที่คุณกำหนดเอง หรือไปที่ GPT ของฉัน > สร้าง GPT
3. เครื่องมือสร้าง GPT มีการตั้งค่าหน้าจอแยก: แผงสร้าง เป็นที่ที่คุณป้อนคำสั่งเพื่อสร้างแชทบอทของคุณ ในขณะที่ แผงแสดงตัวอย่าง ช่วยให้คุณทดสอบและปรับปรุงแชทบอทได้แบบเรียลไทม์
เพียงพิมพ์คำแนะนำของคุณในแถบข้อความบน หน้าสร้าง แล้วกด Enter เพื่อใช้การเปลี่ยนแปลง
4. ระบบ GPT Builder จะสร้างคำแนะนำตามคำแนะนำของคุณ รวมถึงชื่อแชทบอท, รูปภาพโปรไฟล์, และข้อความเริ่มต้นสำหรับการสนทนาโดยอัตโนมัติ
ตัวอย่างเช่น ลองสร้าง AI สำหรับการสนับสนุนลูกค้าสำหรับร้านค้าออนไลน์ ให้ข้อมูลกับ GPT builder ด้วยคำแนะนำที่ชัดเจนซึ่งกำหนดบทบาท หน้าที่ และรูปแบบการโต้ตอบของ GPT
📌 ตัวอย่างข้อความ: ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยฝ่ายสนับสนุนลูกค้าอีคอมเมิร์ซ ช่วยเหลือผู้ใช้ในการติดตามคำสั่งซื้อ แนะนำสินค้า และอธิบายนโยบายร้านค้า ให้คำตอบที่รวดเร็ว แม่นยำ และเป็นมิตร พร้อมทั้งแนะนำลูกค้าไปสู่ทางแก้ไขที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์การช้อปปิ้งและกระตุ้นยอดขาย
คุณสามารถยอมรับคำแนะนำเบื้องต้นหรือขอให้ผู้สร้าง GPT ปรับแต่งได้
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ยกระดับคำสั่งของคุณด้วยคอร์สวิศวกรรมคำสั่งเพื่อให้แชทบอทของคุณสามารถตอบสนองได้อย่างแม่นยำและมีคุณภาพสูงทุกครั้ง
5. เครื่องมือสร้าง GPT จะนำคุณผ่านคำถามไม่กี่ข้อเพื่อปรับแต่งพฤติกรรมของแชทบอทของคุณให้เหมาะสมยิ่งขึ้น คุณยังสามารถเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่ามันเข้าใจความต้องการของคุณอย่างครบถ้วน
หากคุณไม่แน่ใจว่าจะปรับปรุงพฤติกรรมของแชทบอทของคุณอย่างไร ลองทดสอบในแผงตัวอย่างก่อน
6. ปรับปรุงคำสั่งของคุณอย่างต่อเนื่องจนกว่าแชทบอทจะตอบสนองได้ตามที่คุณคาดหวัง
ขั้นตอนที่ 2: กำหนดค่า GPT แบบกำหนดเองของคุณ
ตอนนี้ที่พื้นฐานได้ถูกตั้งค่าไว้แล้ว คุณสามารถดำดิ่งสู่การตั้งค่าขั้นสูงเพื่อปรับแต่ง GPT ของคุณให้มากขึ้นได้
1. ในหน้าสร้าง คลิก กำหนดค่า.
2. คุณสามารถเปลี่ยนชื่อและคำอธิบายของแชทบอทได้ตามต้องการ นี่คือวิธีการแก้ไขการตั้งค่าขั้นสูงอื่นๆ:
- รูปภาพโปรไฟล์: คลิกที่รูปภาพโปรไฟล์ อัปโหลดรูปภาพของคุณเองหรือใช้ DALL·E เพื่อสร้างรูปภาพใหม่
- คำแนะนำ: อัปเดตคำแนะนำที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติหรือเพิ่มแนวทางใหม่เกี่ยวกับวิธีที่แชทบอทของคุณควรปฏิบัติ หรือสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง
- หัวข้อสนทนา: คลิก X เพื่อลบข้อความตัวอย่าง หากต้องการเพิ่มข้อความใหม่ เพียงกรอกในช่องว่าง
- ความรู้: ต้องการให้แชทบอทของคุณปฏิบัติตามคู่มือสไตล์หรืออ้างอิงบุคลิกของลูกค้าหรือไม่? เพียงอัปโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง แล้วมันจะนำมาใช้เป็นแนวทาง
ขั้นตอนที่ 3: บันทึก GPT ที่คุณกำหนดเอง
1. เมื่อคุณพอใจกับแชทบอทของคุณแล้ว ให้คลิก สร้าง.
2. จากนั้น เลือกวิธีที่คุณต้องการแชร์ GPT ที่คุณสร้างขึ้น: เฉพาะฉันเท่านั้น, กับทุกคนที่มีลิงก์, หรือเผยแพร่สาธารณะในร้านค้า GPT
3. ถัดไป คลิก บันทึก.
4. สุดท้าย คลิก ดู GPT เพื่อเริ่มโต้ตอบกับโมเดลที่คุณฝึกไว้
ChatGPT ของคุณ รวมถึง GPT ที่คุณสร้างขึ้นเอง จะปรากฏในแผงด้านข้างบนหน้าแรกของ ChatGPT
5. คลิก GPT ที่คุณสร้างขึ้นเองแล้วเริ่มแชท ถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับระบบของคุณเพื่อดูว่ามันตอบสนองได้ดีแค่ไหน
🚨 แชทบอท AI มักจะสร้างข้อมูลที่ไม่ตรงกับความจริง ดังนั้นควรตรวจสอบคำตอบของ GPT ที่คุณปรับแต่งไว้เสมอ เพื่อให้ข้อมูลถูกต้อง ควรตรวจสอบและปรับแต่งตามความเหมาะสม
การนำแชทบอทแบบกำหนดเองมาใช้
เมื่อตั้งค่า GPT แบบกำหนดเองของคุณเสร็จแล้ว นี่คือวิธีที่จะทำให้เป็นส่วนสำคัญของการดำเนินงานธุรกิจประจำวันของคุณ:
1. แชร์แชทบอท AI ที่คุณสร้างขึ้นเอง
ควบคุมการเข้าถึงด้วยการตั้งค่าเหล่านี้:
- 🔒 เฉพาะฉัน: เก็บไว้เป็นความลับสำหรับการทดสอบหรือการใช้งานภายในเท่านั้น
- 🔗 ใครก็ตามที่มีลิงก์: แชร์ได้โดยคัดลอกลิงก์จากมุมบนซ้าย—เหมาะสำหรับเพื่อนร่วมทีมหรือลูกค้า
- 🌍 GPT Store: เปิดแชทบอทของคุณให้สาธารณะเพื่อให้เข้าถึงได้กับผู้ชมที่กว้างขึ้น
2. ตรวจสอบประสิทธิภาพ
เมื่อแชทบอทที่คุณปรับแต่งเสร็จสมบูรณ์และพร้อมใช้งานแล้ว ให้ติดตามประสิทธิภาพสุดท้ายของโมเดลที่ได้รับการฝึกฝนในสถานการณ์จริงอย่างใกล้ชิด นี่คือวิธีการ:
- ทดสอบในสถานการณ์จริง: ถามคำถามหรือมอบหมายงานเป็นประจำเพื่อให้มั่นใจในคำตอบที่ถูกต้อง
- ตรวจสอบความถูกต้องของการตอบสนอง: ตรวจสอบว่าให้ข้อมูลที่ถูกต้องและปรับปรุงจุดที่อ่อนแอ
- รวบรวมความคิดเห็น: ใช้ข้อมูลจากผู้ใช้เพื่อระบุช่องว่างและปรับปรุงการทำงาน
3. ปรับปรุงให้ดีขึ้นตามกาลเวลา
อัปเดต GPT ของคุณให้ทันสมัยอยู่เสมอด้วยการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงกระบวนการ และการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม
วิธีแก้ไข:
1. เปิดแผงด้านข้างและเลือก GPT ของคุณ
2. คลิกชื่อของมันที่มุมบนซ้าย
3. กด แก้ไข GPT เพื่อทำการอัปเดต
4. ทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นต่อการตั้งค่า GPT ของคุณ
5. คลิก อัปเดต เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
4. ฝึกอบรมสมาชิกในทีม
ให้ทีมของคุณใช้แชทบอทเพื่อการสนับสนุนที่รวดเร็วขึ้น การวางแผนที่ราบรื่นขึ้น และกระบวนการทำงานที่ดีขึ้น ให้ความคิดเห็นไหลเวียนอยู่เสมอเพื่อให้คุณสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นตามเวลา
📮 ClickUp Insight: เราเพิ่งค้นพบว่าประมาณ 33% ของพนักงานที่ต้องใช้ความรู้ในการทำงานส่งข้อความหา 1 ถึง 3 คนทุกวันเพื่อรับบริบทที่พวกเขาต้องการ.
แต่จะเป็นอย่างไรหากคุณมีข้อมูลทั้งหมดบันทึกไว้และพร้อมใช้งานได้ทันที? ด้วย AI Knowledge Managerของ ClickUp Brainที่อยู่เคียงข้างคุณ การสลับบริบทจะกลายเป็นเรื่องในอดีต เพียงถามคำถามจากพื้นที่ทำงานของคุณ แล้ว ClickUp Brain จะดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงานของคุณและ/หรือแอปของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่ออยู่ขึ้นมาให้!
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการปรับแต่งที่มีประสิทธิภาพ
ต้องการยกระดับ GPT ที่คุณสร้างเองไปอีกขั้นหรือไม่? ทำตามคำแนะนำเหล่านี้:
- ชี้แจงวัตถุประสงค์: กำหนดว่าต้องการเพื่อสนับสนุน, ขาย, หรือบริหารโครงการเพื่อให้มีน้ำเสียงและความรู้ที่เหมาะสม
- รักษา ความสะอาดของข้อมูล: อัปโหลดคู่มือผลิตภัณฑ์, คำถามที่พบบ่อย, และเนื้อหาทางอุตสาหกรรมเพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง
- เริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ แล้วค่อยขยาย: ให้ระบบจัดการงานง่าย ๆ ก่อน เช่น การติดตามคำสั่งซื้อ จากนั้นค่อยขยายไปยังการคืนเงินและปัญหาที่ซับซ้อน
- ให้คำแนะนำอย่างง่ายและชัดเจน: ให้เฉพาะเจาะจง "ช่วยให้ผู้ใช้ติดตามคำสั่งซื้อและแจ้งการอัปเดต" ดีกว่า "ช่วยเหลือปัญหาเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ"
- รักษามาตรฐานทางจริยธรรม: รักษาความโปร่งใส เคารพความเป็นส่วนตัว และปฏิบัติตามกฎระเบียบการคุ้มครองข้อมูล
ความท้าทายทั่วไปในการฝึกอบรม ChatGPT
โดยใช้ข้อมูลการฝึกอบรม คุณสามารถสร้างแชทบอท AI ที่ปรับแต่งได้และใช้งานได้ในไม่กี่นาที แต่มีข้อจำกัดบางประการของ ChatGPTที่ควรพิจารณา:
- คุณภาพและความเกี่ยวข้องของข้อมูล: ข้อมูลการฝึกอบรมที่ไม่ดีจะนำไปสู่คำตอบที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ
- ความท้าทายในการผสานรวม: แม้ว่าจะเป็นโซลูชันแบบไม่ต้องเขียนโค้ด แต่อาจไม่สามารถผสานเข้ากับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ของคุณได้อย่างราบรื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการสนับสนุนลูกค้า
- ความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูล: ข้อมูลการฝึกอบรมสามารถเข้าถึงได้โดยทุกคนที่มีลิงก์ ซึ่งอาจเปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
- ปัญหาด้านความปลอดภัยของข้อมูล: OpenAI อาจใช้บันทึกการสนทนาเพื่อการปรับปรุงระบบ AI ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์เสี่ยงต่อการรั่วไหล
- การปรับตัวมากเกินไป: หากแชทบอทถูกปรับแต่งให้เข้ากับข้อมูลเฉพาะมากเกินไป อาจทำให้มีปัญหาในการจัดการกับสถานการณ์ที่กว้างขึ้นและในโลกจริง
หากคุณกำลังมองหาโซลูชันที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นพร้อมการปรับแต่งที่ดีกว่าและการควบคุมที่มากขึ้นการพิจารณาทางเลือกอื่นของ ChatGPTอาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ
ทำไม ClickUp Brain ถึงเป็นทางเลือกที่ฉลาดกว่า?
หากคุณกำลังพยายามสร้าง GPT แบบกำหนดเองในที่ทำงาน ChatGPT สามารถช่วยได้ แต่ความแม่นยำอาจไม่แน่นอน มันมักจะ 'สร้างข้อมูลเท็จ' ที่ไม่ถูกต้องแบบสุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสถานการณ์เฉพาะ นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูล—ข้อมูลการฝึกอบรมของคุณอาจถูกนำไปใช้ในวิธีที่คุณไม่สามารถควบคุมได้
นั่นคือจุดที่ClickUp Brainโดดเด่นในฐานะทางเลือกที่ชาญฉลาดกว่าสำหรับ ChatGPT ด้วย ClickUp Brain กระบวนการทำงาน เอกสาร การแชท และการค้นหาของคุณจะได้รับการอัปเกรดขั้นสูงสุดด้วยพลังของ AI นี่คือวิธีการ!
ClickUp Brain คืออะไร?
ClickUp Brain คือผู้ช่วย AI ที่ทรงพลังซึ่งผสานรวมอยู่ในแพลตฟอร์ม ClickUp ที่ช่วยให้เอกสาร, บุคลากร, และความรู้ของคุณเชื่อมต่อไว้ในที่เดียว. ประกอบด้วยคุณสมบัติหลักสามประการ:
- ผู้จัดการโครงการ AI: เพื่อจัดการและทำให้กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับโครงการเป็นอัตโนมัติ
- ผู้จัดการความรู้ด้วย AI: เพื่อดึงข้อมูลเชิงลึกจากงานของคุณและให้คำตอบที่เข้าใจบริบท
- ผู้เขียน AI: เพื่อสร้างเนื้อหาที่ปรับแต่งตามความต้องการ เช่น อีเมล รายงาน ฯลฯ
ประโยชน์ของการใช้ ClickUp Brain แทน ChatGPT
นี่คือเหตุผลที่ ClickUP Brain ดีกว่า ChatGPT:
- คำตอบที่เข้าใจบริบท: ClickUp Brain ดึงข้อมูลเชิงลึกจากงาน เอกสาร และแดชบอร์ดของคุณ เพื่อนำเสนอคำตอบที่เกี่ยวข้องและปรับให้เหมาะสมกับบริบทการทำงานเฉพาะของคุณ
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ: สามารถผสานรวมกับเครื่องมือที่คุณใช้อยู่แล้ว เช่น Google Drive, Figma และ Salesforce ทำให้การเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดของคุณเป็นเรื่องง่ายในที่เดียว
- กระบวนการทำงานอัตโนมัติ: ด้วย ClickUp Brain คุณจะได้รับอัปเดตโครงการโดยอัตโนมัติ สรุปงาน และการจัดการงาน ช่วยประหยัดเวลาของคุณ ChatGPT ไม่มีฟีเจอร์เพิ่มประสิทธิภาพที่ติดตั้งมาในตัวเหล่านี้
- ความปลอดภัยของข้อมูล: มันทำให้ข้อมูลของคุณปลอดภัย โดยไม่ใช้ข้อมูลของคุณเพื่อฝึกอบรมแบบจำลอง—สิ่งที่ ChatGPT ไม่สามารถรับประกันได้เต็มที่
- การสร้างเนื้อหาที่ปรับแต่งตามความต้องการ: ด้วย ClickUp Brain คุณจะได้รับเครื่องมือการเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสร้างเนื้อหาที่ปรับแต่งตามความต้องการเฉพาะของงานคุณ ไม่เหมือนกับผลลัพธ์ทั่วไปของ ChatGPT
วิธีใช้ ClickUp Brain เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย AI
ClickUp Brain ผสมผสานสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลก: การจัดการโครงการอัตโนมัติพร้อมผู้ช่วย AI มันเร่งกระบวนการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพ และทำให้การทำงานรู้สึกง่ายขึ้นมาก
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด:
1. เขียนโดยใช้ผู้ช่วยเฉพาะทางสำหรับบทบาทนั้น
ClickUp Brain ช่วยคุณสร้างเนื้อหาที่เหมาะกับบทบาทของคุณโดยใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์และข้อมูลเชิงลึกของงานจากพื้นที่ทำงานของคุณ ตัวอย่างเช่น:
- 📁 ผู้จัดการโครงการ สามารถสร้างสรุปโครงการ, การอัปเดตงาน, หรือสรุปสำหรับลูกค้าได้จากข้อมูลแบบเรียลไทม์จากพื้นที่ทำงานของคุณ
- 📢 นักการตลาด สามารถร่างเนื้อหาหรือข้อความโฆษณาที่เน้น SEO ได้อย่างรวดเร็ว
- 💬 ทีมสนับสนุนลูกค้า สามารถสร้างการตอบกลับที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลตามงานและข้อมูลลูกค้า
📌 ตัวอย่างข้อความกระตุ้น:
- ในฐานะนักการตลาดผู้เชี่ยวชาญ กรุณาเขียนบทความบล็อกความยาว 1,000 คำ โดยเน้นหัวข้อ '7 ตัวอย่างการตลาด ABM' พร้อมนำเสนอข้อมูลเชิงลึกและสถิติล่าสุดของอุตสาหกรรม รวมถึงการใช้คีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
- สร้างสรุปโครงการสำหรับแคมเปญการตลาดใหม่ รวมถึงวัตถุประสงค์ ระยะเวลา และสมาชิกทีมที่ได้รับมอบหมายตามข้อมูลงานล่าสุด
2. สร้างเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วยบริบท
ClickUp Brain ช่วยคุณสร้างเนื้อหาที่เหมาะกับบริบทการทำงานของคุณ ทำให้การติดตามและรักษาความสม่ำเสมอเป็นเรื่องง่ายขึ้น นี่คือวิธีการทำงาน:
- อีเมลอัปเดตสถานะ: ดึงความคืบหน้าของงาน, หลักไมล์, และกำหนดเวลาแบบเรียลไทม์เพื่อสร้างการอัปเดตโครงการที่แม่นยำในอีเมลของคุณ
- ตอบกลับอย่างรวดเร็ว: ช่วยตอบกลับคำถามของลูกค้าด้วยข้อความที่ถูกต้องและสอดคล้องกับแบรนด์ โดยอ้างอิงจากการอัปเดตงานล่าสุดและการโต้ตอบที่ผ่านมา
- แม่แบบงานและโครงการ: สร้างแม่แบบงานและโครงการโดยอัตโนมัติที่กรอกรายละเอียดต่างๆ เช่น กำหนดเวลา ความรับผิดชอบ และวัตถุประสงค์จากงานปัจจุบันของคุณ
- การถอดความการประชุม: แปลงการประชุมให้เป็นสรุปที่ชัดเจนพร้อมรายการดำเนินการสำคัญ เพื่อช่วยให้คุณข้ามการจดบันทึกและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ
📌 ตัวอย่างข้อความกระตุ้น:
- สร้างอีเมลอัปเดตโครงการ รวมถึงความคืบหน้าของงานล่าสุดและเป้าหมายที่กำลังจะมาถึง
- ตอบกลับอีเมลของลูกค้านี้พร้อมอัปเดตสถานะตามงานล่าสุดของโครงการ
- สร้างแม่แบบโครงการที่มีไทม์ไลน์งานล่าสุดและหน้าที่ความรับผิดชอบ
- ถอดเสียงการประชุมนี้และสรุปประเด็นการดำเนินการหลักและขั้นตอนถัดไป
3. ปรับปรุงฐานความรู้ของคุณให้ดีที่สุด
โดยใช้ClickUp Knowledge Manager, ClickUp Brain จะทำการจัดหมวดหมู่, ติดแท็ก, และจัดระเบียบเอกสาร, งาน, ไฟล์ PDF, วิกิ, และความคิดเห็น โดยอัตโนมัติทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ ทำให้ความรู้ของคุณสามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีโครงสร้างที่ดีโดยไม่ต้องใช้ความพยายามในการจัดการด้วยตนเอง
📌 ตัวอย่าง: ระหว่างการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ClickUp Brain สามารถช่วยคุณจัดระเบียบข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์, กำหนดเวลา, และบันทึกของทีมใน Docs Hub ได้ ต้องการรายการคุณสมบัติหรือไม่? มันดึงข้อมูลมาจากเอกสารโครงการโดยตรง—โดยที่คุณไม่ต้องค้นหาผ่านไฟล์หลาย ๆ ไฟล์
ตัวอย่างเช่น งานที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลสำหรับการเปิดตัวอาจถูกติดแท็กอัตโนมัติว่า 'การเปิดตัวผลิตภัณฑ์' และเชื่อมโยงกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนการตลาด, สไลด์การขาย, และบันทึกการประชุม ซึ่งทำให้ข้อมูลทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับงานนั้นสามารถเข้าถึงได้ง่าย
ยกระดับผลลัพธ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของคุณด้วย ClickUp Brain
แม้ว่า ChatGPT จะสามารถให้คำตอบทั่วไปได้ แต่ขาดบริบทที่สำคัญต่อธุรกิจของคุณ ซึ่งอาจนำไปสู่คำตอบที่ทั่วไปหรือไม่เกี่ยวข้อง การฝึกฝนด้วยข้อมูลของคุณจะช่วยได้ แต่ยังคงมีปัญหาในการให้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยบริบทแบบเรียลไทม์
นี่คือจุดที่ ClickUp Brain เข้ามามีบทบาท ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเนื้อหาการตลาด ติดตามโครงการ จัดการเวิร์กโฟลว์ หรือตอบคำถามลูกค้า ClickUp Brain เข้าใจธุรกิจของคุณและมอบคำตอบที่ตรงจุดและเหมาะสมทุกครั้ง
นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพฐานความรู้ของคุณ โดยจัดระเบียบเอกสาร งาน และข้อมูลของบริษัทให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าถึงได้ง่ายและทันสมัยอยู่เสมอ
ต้องการยกระดับประสบการณ์ AI ของคุณหรือไม่?