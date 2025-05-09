วิธีใช้ ChatGPT ในการเขียนจดหมายสมัครงานที่โดดเด่น

หลังจากกรอกใบสมัครงานที่รู้สึกเหมือนเป็นร้อยฉบับแล้ว สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการทำคือการเขียนจดหมายสมัครงานอีกฉบับหนึ่ง แต่การข้ามมันไปไม่ใช่ทางเลือก และการส่งจดหมายสมัครงานแบบทั่วไปให้กับนายจ้างทุกคน? นั่นก็ไม่ใช่ทางเลือกเช่นกัน นั่นคือวิธีที่แน่นอนที่จะถูกมองข้าม
โชคดีที่คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง
ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง ChatGPT สามารถช่วยคุณสร้างจดหมายสมัครงานที่ปรับให้เหมาะกับคุณ ดึงดูดความสนใจ และที่สำคัญที่สุด ทำให้คุณโดดเด่นในสายตาผู้รับ
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจวิธีการใช้ ChatGPT ในการเขียนจดหมายสมัครงานและสร้างความประทับใจ 🎯
⏰ สรุป 60 วินาที
- ChatGPT เป็นผู้ช่วยเขียนที่ทรงพลัง แต่กุญแจสู่ความสำเร็จคือการแนะนำมันอย่างถูกต้อง
- จดหมายสมัครงานที่น่าสนใจควรมีความจริงใจ เน้นจุดแข็งของคุณ และปรับให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน นี่คือวิธีใช้ ChatGPT ในการเขียนจดหมายสมัครงานของคุณ: รวบรวมข้อมูลที่ถูกต้อง ให้คำแนะนำที่ชัดเจนแก่ ChatGPT หรือวางประวัติย่อของคุณเพื่อรับคำตอบที่ปรับให้เหมาะสม ปรับแต่งโทนและโครงสร้าง ระบุว่าคุณต้องการให้จดหมายมีลักษณะอย่างไร ตรวจสอบและปรับปรุงเพื่อความถูกต้องและการปรับให้เข้ากับตัวบุคคล
- รวบรวมข้อมูลที่ถูกต้อง
- ให้คำแนะนำที่ชัดเจนสำหรับจดหมายสมัครงาน ChatGPT หรือวางประวัติย่อของคุณเพื่อรับคำตอบที่ปรับให้เหมาะสม
- ปรับแต่งโทนและโครงสร้าง. ระบุว่าคุณต้องการให้จดหมายมีลักษณะอย่างไร
- ตรวจสอบและปรับปรุงให้ถูกต้องและเหมาะสมกับบุคคล
- ClickUp แอปเดียวสำหรับทุกงาน ช่วยให้ผู้หางานเขียน ปรับปรุง และติดตามการสมัครงานทั้งหมดได้ในที่เดียว
- รวบรวมข้อมูลที่ถูกต้อง
- ให้คำแนะนำที่ชัดเจนสำหรับจดหมายสมัครงาน ChatGPT หรือวางประวัติย่อของคุณเพื่อรับคำตอบที่ปรับให้เหมาะสม
- ปรับแต่งโทนและโครงสร้าง. ระบุว่าคุณต้องการให้จดหมายมีลักษณะอย่างไร
- ตรวจสอบและปรับปรุงให้ถูกต้องและเหมาะสมกับบุคคล
วิธีใช้ ChatGPT ในการเขียนจดหมายสมัครงาน
ChatGPT เป็นผู้ช่วยเขียนที่ยอดเยี่ยม แต่เคล็ดลับไม่ได้อยู่ที่การปล่อยให้มันทำงานทั้งหมด อยู่ที่การรู้วิธีชี้นำมันต่างหากจดหมายสมัครงานที่ดีสำหรับผู้จัดการโครงการ นักการตลาดดิจิทัล หรืออาชีพอื่นๆ ต้องให้ความรู้สึกจริงใจ เน้นจุดแข็งของคุณ และปรับให้เหมาะสมกับงานที่คุณกำลังสมัคร
มาดูกันทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการใช้ ChatGPT อย่างมีประสิทธิภาพ 📝
ขั้นตอนที่ 1: รวบรวมข้อมูลที่ถูกต้อง
ก่อนที่คุณจะขอความช่วยเหลือจาก ChatGPT คุณต้องเตรียมข้อมูลที่ถูกต้องให้พร้อม ข้อมูลที่คุณป้อนยิ่งดี ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะยิ่งดีเช่นกัน นี่คือสิ่งที่คุณจะต้องใช้:
- ข้อมูลติดต่อ: ชื่อ, อีเมล, และหมายเลขโทรศัพท์
- รายละเอียดงาน: ชื่อตำแหน่งงาน, ชื่อบริษัท, และสำเนาคำอธิบายงาน
- ประสบการณ์การทำงาน: งานที่เกี่ยวข้องในอดีต, วันที่ทำงาน, และหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- ทักษะและความสำเร็จ: อะไรที่ทำให้คุณเป็นผู้สมัครที่แข็งแกร่ง? คิดถึงทักษะทางเทคนิค, ทักษะทางสังคม, และความสำเร็จที่สำคัญ
- การศึกษา: วุฒิการศึกษาหรือประกาศนียบัตรที่ได้รับ และสถาบันการศึกษาที่เข้าศึกษา
- ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบริษัท: ศึกษาภารกิจ ค่านิยม และวัฒนธรรมของบริษัท หากพวกเขาย้ำถึงนวัตกรรม การร่วมมือ หรือภาวะผู้นำ คุณควรสะท้อนสิ่งนั้นในจดหมายสมัครงานของคุณ
ChatGPT ยังทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสร้างประวัติส่วนตัวด้วย AIเพื่อสร้างบทนำที่น่าสนใจโดยอิงจากรายละเอียดเหล่านี้
🧠 เกร็ดความรู้: การเปิดตัว ChatGPT ต่อสาธารณชนครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน 2022 ได้รับความนิยมอย่างมากจนมีผู้ใช้ถึงหนึ่งล้านคนภายในเวลาเพียงห้าวัน
ขั้นตอนที่ 2: ให้ ChatGPT คำสั่งที่ถูกต้อง
หากคุณยังไม่ได้ทำ ให้ไปที่ ChatGPT และลงทะเบียนบัญชี
คุณสามารถใช้ได้ในฐานะผู้มาเยือน แต่การมีบัญชีผู้ใช้จะช่วยให้คุณสามารถบันทึกประวัติการแชทได้ ซึ่งมีประโยชน์หากคุณต้องการปรับปรุงจดหมายของคุณในภายหลัง เมื่อคุณเข้าสู่ระบบแล้ว คุณก็พร้อมที่จะเริ่มเขียนได้แล้ว
ตอนนี้มาถึงส่วนที่สนุกแล้ว—การทำให้ ChatGPT สร้างจดหมายสมัครงานให้เราจริงๆ สิ่งสำคัญคือการให้รายละเอียดเพียงพอในขณะที่ยังคงคำขอให้เรียบง่ายและตรงไปตรงมา
📌 ตัวอย่างข้อความแนะนำ: ฉันต้องการจดหมายสมัครงานสำหรับตำแหน่ง [ชื่อตำแหน่งงาน] ที่ [ชื่อบริษัท] ฉันมีประสบการณ์ [จำนวนปี] ปีในอุตสาหกรรม [อุตสาหกรรม] และเชี่ยวชาญใน [ทักษะหลัก] บริษัทให้ความสำคัญกับ [ค่านิยมของบริษัท] และฉันต้องการเน้นย้ำประสบการณ์ของฉันในด้าน [ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง]
หากคุณมีประวัติการทำงาน คุณสามารถวางมันได้โดยการพูดว่า: 'นี่คือประวัติการทำงานของฉันเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง: [ข้อความในประวัติการทำงาน]. ' นี่จะให้บริบทแก่ ChatGPT ในการสร้างร่างแรกที่เฉพาะเจาะจงสำหรับคุณและตำแหน่งงาน
🔍 คุณรู้หรือไม่? ChatGPT สามารถสร้างข้อความได้มากกว่า 10,000 คำในการสนทนาครั้งเดียว แต่โมเดล AI รุ่นก่อนหน้านั้นประสบปัญหาในการรักษาบริบทเกินกว่าเพียงไม่กี่ประโยค
ขั้นตอนที่ 3: แนะนำ ChatGPT เกี่ยวกับโครงสร้างและน้ำเสียง
จดหมายสมัครงานที่ดีและเหมาะสมจะเน้นการเล่าเรื่อง ให้แน่ใจว่าคุณระบุโทนและโครงสร้างที่คุณต้องการอย่างชัดเจนเพิ่มรายละเอียดเฉพาะสำหรับ AIเช่น:
- เขียนด้วยน้ำเสียงที่เป็นมืออาชีพแต่เป็นกันเอง
- ให้กระชับ ไม่เกิน 300 คำ
- ใช้แนวทางการเล่าเรื่องเพื่อแสดงผลกระทบของฉัน
- สร้างการเปิดที่แข็งแกร่งซึ่งแสดงความกระตือรือร้นสำหรับบทบาทนี้
- เพิ่มส่วนกลางที่เน้นทักษะและประสบการณ์ที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับงาน
- ให้ย่อหน้าสรุปที่เน้นย้ำความสนใจและเชิญชวนให้มีการสนทนาเพิ่มเติม
🔍 คุณรู้หรือไม่? ChatGPT สามารถเขียนบทกวี, โค้ด, สรุปหนังสือ, และแม้กระทั่งเล่นเกมแบบข้อความได้ แต่จริง ๆ แล้วมันไม่ได้ 'เข้าใจ' สิ่งที่มันกำลังพูด—มันเพียงแค่ทำตามความน่าจะเป็นทางสถิติ!
📖 อ่านเพิ่มเติม: ตัวอย่างประวัติย่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR)
ขั้นตอนที่ 4: สร้างและตรวจสอบจดหมายปะหน้า
เมื่อคุณได้รับเสียงที่ออกมาแล้ว ให้อ่านผ่านมันอย่างละเอียด. ให้ระวัง:
- ความเกี่ยวข้อง: มันสะท้อนทักษะและประสบการณ์ของคุณหรือไม่?
- ความถูกต้อง: ฟังดูเหมือนคุณหรือรู้สึกเหมือนหุ่นยนต์เกินไปหรือไม่?
- ความชัดเจน: มีวลีที่ฟังดูไม่เหมาะสมหรือเนื้อหาที่ไม่จำเป็นหรือไม่?
คุณควรปรับแต่งประโยคสองสามประโยคหรือเพิ่มสัมผัสส่วนตัวเพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น หากจำเป็น คุณสามารถปรับปรุงเพิ่มเติมด้วยเทมเพลตของ ChatGPT ทำซ้ำจนกว่าคุณจะพอใจกับผลลัพธ์
📌 ตัวอย่างข้อความ: ทำให้ข้อความนี้ดูน่าสนใจและไม่น่าเบื่อมากขึ้นได้ไหม? คุณสามารถทำให้ตอนจบดูน่าสนใจมากขึ้นได้ไหม?
เมื่อคุณพอใจกับจดหมายสมัครงานแล้ว ให้แก้ไขให้เรียบร้อย อ่านออกเสียงเพื่อจับคำที่ฟังดูแปลกๆ หากเป็นไปได้ ให้ขอความคิดเห็นจากเพื่อนหรือที่ปรึกษา จากนั้นจัดรูปแบบให้ถูกต้อง บันทึกเป็นไฟล์ PDF และแนบไปกับใบสมัครงานของคุณ
คุณยังสามารถใช้ AI ในการเขียนอีเมลสำหรับการสมัครงานของคุณได้อีกด้วย
⚙️ โบนัส:ลองดูเทมเพลตเรซูเม่ใน Microsoft Wordหากคุณต้องการสิ่งที่ดูเรียบร้อยในเวลาเร่งด่วน
ข้อจำกัดของการเขียนจดหมายสมัครงานด้วย ChatGPT
ChatGPT สามารถทำให้การเขียนจดหมายสมัครงานง่ายขึ้น แต่ไม่ได้หมายความว่าจะสมบูรณ์แบบเสมอไป แม้ว่ามันจะช่วยให้โครงสร้าง คำพูด และไอเดียดีขึ้น แต่มันไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะทำให้การสมัครงานของคุณโดดเด่นขึ้นมาโดยอัตโนมัติ หากคุณพึ่งพามันมากเกินไป จดหมายสมัครงานของคุณอาจดูเป็นแบบทั่วไปหรือไม่มีความเชื่อมโยง
มาดูข้อจำกัดบางประการของการเขียนจดหมายสมัครงานด้วย ChatGPT กัน 💁
- ขาดความเป็นส่วนตัว: จดหมายสมัครงานที่สร้างโดย AI อาจไม่สามารถถ่ายทอดเสียงหรือบุคลิกเฉพาะตัวของคุณได้อย่างเต็มที่ ทำให้รู้สึกจืดชืดเล็กน้อย เพื่อแก้ไขปัญหานี้ คุณจำเป็นต้องปรับแต่งถ้อยคำและเพิ่มรายละเอียดส่วนตัวเพื่อให้จดหมายฟังดูเป็นสไตล์ของคุณมากขึ้น
- ขึ้นอยู่กับคำแนะนำ: คุณภาพของจดหมายสมัครงานของคุณ ขึ้นอยู่กับความชัดเจนของคำแนะนำที่คุณให้กับ ChatGPT หากคำแนะนำของคุณไม่ชัดเจนเพียงพอ คุณอาจได้รับคำตอบที่กว้างเกินไปหรือไม่ตรงประเด็น
- สร้างรายละเอียดที่ไม่ถูกต้อง: บางครั้ง ChatGPT อาจเพิ่มทักษะหรือประสบการณ์ที่คุณไม่มีจริง โดยเฉพาะหากข้อความที่คุณป้อนไม่เฉพาะเจาะจงเพียงพอ ตรวจสอบรายละเอียดเสมอเพื่อไม่ให้คุณนำเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวเองโดยไม่ได้ตั้งใจ
- ขาดความเป็นมนุษย์: AI ทำได้ดีในการจัดโครงสร้างข้อมูล แต่ไม่สามารถเพิ่มความกระตือรือร้นหรือความอบอุ่นที่จดหมายสมัครงานที่ดีต้องมีได้ ผู้จัดการฝ่ายสรรหาสามารถบอกได้เมื่อบางสิ่งฟังดูเป็นหุ่นยนต์เกินไป ดังนั้นควรใส่บุคลิกภาพบางอย่างลงไปในฉบับสุดท้าย
🔍 คุณรู้หรือไม่? แนวคิดของจดหมายสมัครงานย้อนกลับไปถึงช่วงทศวรรษ 1930 เมื่อการสมัครงานเริ่มมีความเป็นทางการและมีการแข่งขันมากขึ้น
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบเรซูเม่ Google Docs ฟรี
สร้างจดหมายสมัครงานด้วย ClickUp
แน่นอน ChatGPT สามารถช่วยคุณร่างจดหมายสมัครงานได้ แต่คุณจะติดตามเวอร์ชันต่างๆ ได้ที่ไหน? คุณจะปรับปรุงการเขียนของคุณหรือทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อรับข้อเสนอแนะได้อย่างไร?
หากคุณต้องการวิธีไร้รอยต่อในการร่าง ปรับปรุง และจัดระเบียบจดหมายสมัครงานของคุณClickUp แอปครบวงจรสำหรับการทำงานคือเครื่องมือที่คุณต้องการ
ด้วยClickUp Docs คุณสามารถเขียนและจัดเก็บเอกสารสมัครงานทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว ทำให้ง่ายต่อการติดตามเวอร์ชันต่างๆ สำหรับตำแหน่งงานที่แตกต่างกันต่างจากเทมเพลตเรซูเม่ของ Google Docs ClickUp ช่วยให้คุณเชื่อมโยงไปยังพอร์ตโฟลิโอโดยตรง ตั้งการแจ้งเตือนสำหรับการติดตามผล และปรับแต่งสิทธิ์การเข้าถึง—ทั้งหมดในที่เดียว
นอกจากนี้ClickUp Brainยังช่วย AI ในการปรับแต่งจดหมายสมัครงานของคุณให้ดียิ่งขึ้น เพิ่มองค์ประกอบเฉพาะบุคคล และทำให้แน่ใจว่าจดหมายสมัครงานของคุณตรงตามทุกจุดสำคัญ
นี่คือคู่มือการเขียนจดหมายสมัครงานตามโปรไฟล์ของคุณด้วย ClickUp 👀
ขั้นตอนที่ 1: สร้างเอกสารจดหมายปะหน้า
ก่อนอื่นเลย มาจัดระเบียบกันก่อน สร้างพื้นที่เฉพาะสำหรับการสมัครงานใน ClickUp วิธีนี้จะช่วยให้คุณเก็บประวัติย่อ จดหมายสมัครงาน และประกาศรับสมัครงานทั้งหมดไว้ในที่เดียวอย่างเป็นระเบียบ
คุณสามารถตั้งค่าClickUp Tasksเพื่อติดตามกำหนดเวลา การติดตามผล และวันสัมภาษณ์ได้—เพื่อให้ไม่มีอะไรตกหล่น
คลิกอัพ ด็อก
เมื่อพื้นที่ของคุณพร้อมแล้ว ให้ไปที่ ClickUp Docs และสร้างเอกสารใหม่ ตั้งชื่อให้เรียบง่าย เช่น 'จดหมายสมัครงาน – [ชื่อตำแหน่งงาน]' เพื่อให้คุณค้นหาได้ง่ายในภายหลัง
ClickUp Docs ช่วยให้คุณจัดรูปแบบจดหมายของคุณด้วยการจัดรูปแบบข้อความที่สมบูรณ์ เพิ่มรูปภาพหรือไอคอนหากจำเป็น และยังสามารถสร้างเทมเพลตสำหรับการสมัครงานในอนาคตได้อีกด้วย
📖 อ่านเพิ่มเติม: ตัวอย่างประวัติการทำงานด้านบริการลูกค้าเพื่อให้โดดเด่น
ขั้นตอนที่ 2: ใช้ Brain สำหรับการเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์
คลิกอัพ เบรน
หากคุณไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นจดหมายสมัครงานอย่างไร หรือต้องการความช่วยเหลือในการทำให้จดหมายของคุณน่าสนใจยิ่งขึ้น ClickUp Brain พร้อมช่วยเหลือคุณ เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์นี้สามารถสร้างบทนำ แนะนำคำพูดที่ทรงพลัง และปรับปรุงงานเขียนของคุณเพื่อให้มั่นใจว่าใบสมัครของคุณจะโดดเด่น
เพียงแค่พิมพ์สิ่งที่คุณต้องการความช่วยเหลือ เช่น 'เขียนย่อหน้าเปิดที่มั่นใจสำหรับจดหมายสมัครงานด้านการตลาด' แล้วปล่อยให้ ClickUp Brain ทำงานหนักแทนคุณ
📌 ตัวอย่างคำแนะนำ: 'เขียนจดหมายสมัครงานที่น่าสนใจและเป็นมืออาชีพสำหรับตำแหน่ง [ชื่อตำแหน่ง] ที่ [ชื่อบริษัท]. รักษาโทนเสียงให้มั่นใจและน่าสนใจ โดยเน้นประสบการณ์ [จำนวนปี] ของฉันในด้าน [อุตสาหกรรม] และความเชี่ยวชาญใน [ทักษะหลัก].
จัดโครงสร้างด้วยบทนำที่แข็งแกร่ง เนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของฉัน และบทสรุปที่แสดงถึงความกระตือรือร้นและรวมถึงการเรียกร้องให้ดำเนินการ ดูแลให้กระชับ (300-400 คำ) และสอดคล้องกับค่านิยมและพันธกิจของ [ชื่อบริษัท]
ดูวิธีที่คุณสามารถเขียนอะไรก็ได้ รวมถึงจดหมายสมัครงาน ด้วย ClickUp Brain👇
🧠 เกร็ดความรู้: แม้แต่สตีฟ จ็อบส์ ก็เขียนจดหมายสมัครงาน—ใบสมัครงานที่เขียนด้วยลายมือของเขาในปี 1973ถูกประมูลไปในราคาเกิน 200,000 ดอลลาร์!
ขั้นตอนที่ 3: ปรับแต่งและขัดเกลาจดหมายของคุณ
ความคิดเห็นการมอบหมายงานใน ClickUp
แม้จะมีความช่วยเหลือจาก AI จดหมายสมัครงานของคุณควรฟังดูเหมือนคุณ ใช้ClickUp Assign Commentsเพื่อจดบันทึกสำหรับตัวเอง เน้นย้ำส่วนที่ต้องปรับปรุง หรือทำงานร่วมกับที่ปรึกษาหรือเพื่อนเพื่อขอความคิดเห็น
📮ClickUp Insight: ในขณะที่ 34% ของผู้ใช้ดำเนินการด้วยความมั่นใจอย่างเต็มที่ในระบบ AI, กลุ่มที่ใหญ่กว่าเล็กน้อย (38%) ยังคงใช้แนวทาง "เชื่อแต่ตรวจสอบ" เครื่องมือแบบสแตนด์อโลนที่ไม่คุ้นเคยกับบริบทการทำงานของคุณมักมีความเสี่ยงสูงที่จะสร้างผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นที่น่าพอใจ นี่คือเหตุผลที่เราสร้างClickUp Brain, AI ที่เชื่อมต่อการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการทำงานร่วมกันของคุณทั่วทั้งพื้นที่ทำงานและเครื่องมือของบุคคลที่สามที่ผสานรวมไว้ รับคำตอบที่สอดคล้องกับบริบทโดยไม่ต้องสลับไปมา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้ 2–3 เท่า เช่นเดียวกับลูกค้าของเราที่ Seequent
ขั้นตอนที่ 4: บันทึก ส่งออก และนำไปใช้
เมื่อคุณพอใจกับจดหมายสมัครงานของคุณแล้ว คุณสามารถส่งออกเป็นไฟล์ PDF หรือ Word ได้เพียงไม่กี่คลิก คุณยังสามารถเก็บเวอร์ชันต่าง ๆ ไว้ใช้ได้สะดวกใน ClickUp หากคุณต้องการปรับแต่งเพื่อสมัครงานอื่น ๆ คุณไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้น
🧠 เกร็ดความรู้: วลี 'เรียนท่านที่เกี่ยวข้อง' ถือว่าล้าสมัยแล้ว ผู้จัดการฝ่ายสรรหาส่วนใหญ่ชอบการทักทายโดยตรง หรือแม้แต่ข้ามไปได้เลยหากไม่มีชื่อผู้รับที่ระบุไว้
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบคำอธิบายงานฟรีที่ดีที่สุด
ClickUp ดูแลคุณไว้แล้ว
การเขียนจดหมายสมัครงานด้วย ChatGPT เป็นวิธีที่ดีในการเริ่มต้น แต่ไม่ใช่สิ่งเดียวที่ขวางกั้นระหว่างคุณกับงานถัดไป การปรับแต่งใบสมัครให้เหมาะสมกับแต่ละตำแหน่ง การติดตามกำหนดส่ง และติดตามโอกาสงานหลายตำแหน่งพร้อมกัน อาจกลายเป็นเรื่องที่หนักหนาได้อย่างรวดเร็ว
ClickUp แอปเดียวสำหรับทุกงาน ช่วยคุณจัดการทุกอย่าง
ด้วย ClickUp Docs คุณสามารถร่าง แก้ไข และจัดเก็บจดหมายสมัครงาน ประวัติย่อ และบันทึกการหางานทั้งหมดไว้ในที่เดียว ต้องการความช่วยเหลือจาก AI ที่เหนือกว่า ChatGPT หรือไม่? ClickUp Brain สามารถเขียน สรุปคำอธิบายงานสำคัญ และแนะนำการปรับปรุงใบสมัครได้อีกด้วย
สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅