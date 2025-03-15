วิธีใช้คำสั่งปฏิเสธใน Midjourney เพื่อสร้างภาพที่ดีขึ้น

หากภาพที่สร้างโดย AI ของคุณไม่ตรงตามที่ต้องการ ปัญหาอาจไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่คุณกำลังขอ—แต่เป็นสิ่งที่ 'คุณไม่ได้' ยกเว้นออกไป
เครื่องมือสร้างภาพด้วย AI รวมถึง Midjourney จะตีความคำสั่งตามตัวอักษร ดังนั้นการไม่ระบุองค์ประกอบที่ไม่ต้องการอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่รก ไม่สมจริง หรือไม่เกี่ยวข้องได้ ในขณะที่คุณระบุสิ่งที่คุณต้องการ คุณยังจำเป็นต้องบอกโมเดล AI ถึงสิ่งที่คุณ 'ไม่ต้องการ' ในการออกแบบด้วย
เมื่อคุณเพิ่มคำแนะนำเชิงลบ คุณจะได้รับการควบคุมมากขึ้นในการจัดองค์ประกอบ รูปแบบ และการบิดเบือนที่ไม่ต้องการ
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะพูดถึงพลังของการกระตุ้นเชิงลบใน Midjourney
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของการใช้คำสั่งเชิงลบใน Midjourney:
- ข้อความปฏิเสธช่วยให้ปรับปรุงภาพที่สร้างโดย AI ได้โดยการระบุองค์ประกอบที่ต้องการให้ไม่ปรากฏ
- การใช้ '–no' จะลบองค์ประกอบที่ไม่ต้องการออก ในขณะที่น้ำหนักเชิงลบจะลดการปรากฏขององค์ประกอบเหล่านั้นโดยไม่ลบออกทั้งหมด
- คำแนะนำเชิงลบช่วยประหยัดเวลาโดย ลดการลองผิดลองถูก, รักษาความสม่ำเสมอของสไตล์, และปรับปรุงพื้นหลัง ให้ภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
- คำแนะนำเชิงลบก็มีข้อจำกัดเช่นกัน—อาจไม่ได้ผลตามที่คาดหวังเสมอไป ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนอย่างมาก และมีการเรียนรู้ที่ซับซ้อน การปรับแต่งให้เหมาะสมมักจำเป็น
- พยายามอย่าให้โมเดล AI ทำงานหนักเกินไปด้วยการให้คำสั่งหลายชุดพร้อมกัน และให้คำแนะนำที่ชัดเจนเกี่ยวกับรูปแบบและรายละเอียดเพิ่มเติม
- ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการออกแบบด้วยฟีเจอร์ขั้นสูง ช่วยให้ทีมสามารถระดมความคิด วางแผน และดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Midjourney Negative Prompts คืออะไร?
คำแนะนำเชิงลบคือ คำแนะนำที่ระบุสิ่งที่คุณไม่ต้องการในภาพของคุณ คิดถึงคำแนะนำเชิงลบเหมือนกับฟิลเตอร์ บอกให้ AI ทราบอย่างชัดเจนถึงองค์ประกอบที่ควรหลีกเลี่ยงในภาพ
ตัวอย่างเช่นหากคำสั่ง Midjourneyของคุณคือ—'มหาวิทยาลัยที่มีชีวิตชีวา' อาจประกอบด้วยองค์ประกอบเช่น นักศึกษา ทางเดิน และโครงสร้างที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
แต่คุณสามารถสร้างภาพที่มีความแม่นยำสูงมากได้ผ่านคำสั่งเชิงลบ ตัวอย่างเช่น หากคุณเพิ่ม '–ไม่มีนักเรียน' ลงในคำสั่งของคุณ คุณกำลังสั่งให้ AI ไม่รวมภาพนักเรียนออกไป ทำให้ได้ภาพที่สะอาดและเน้นเฉพาะบรรยากาศของมหาวิทยาลัยมากขึ้น ดังที่คุณเห็นด้านล่าง
ทำไมต้องใช้คำสั่งเชิงลบใน Midjourney?
คุณไม่สามารถเขียนคำสั่งใหม่เพื่อสร้างภาพใหม่ได้หรือ? นั่นจะง่ายกว่าแต่จะไม่ให้ผลลัพธ์เหมือนกับการใช้คำสั่งเชิงลบ นี่คือวิธีที่การใช้คำสั่งเชิงลบช่วยได้:
🎨 ควบคุมความคิดสร้างสรรค์ได้ดียิ่งขึ้น
แบบจำลองการออกแบบ AIรวมถึง Midjourney ทำงานบนพื้นฐานของความน่าจะเป็นทางสถิติ โดยสร้างภาพจากการดึงข้อมูลจากชุดข้อมูลขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม นี่หมายความว่า AI อาจแนะนำองค์ประกอบที่คุณไม่ได้ร้องขอไว้ คำสั่งเชิงลบจะบอก Midjourney ให้หลีกเลี่ยงรายละเอียดที่ไม่ต้องการ ทำให้ภาพของคุณมีความละเอียดมากขึ้น
🔁 ความสม่ำเสมอของสไตล์
Midjourney บางครั้งอาจตั้งค่าเริ่มต้นเป็นสไตล์เฉพาะ เช่น อนิเมะหรือไซเบอร์พังค์ ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนของมัน หากคุณต้องการสร้างรูปลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ การใช้คำสั่งเชิงลบจะช่วยขจัดสไตล์ที่รบกวน ตัวอย่างเช่น '–no comic book style' จะช่วยให้งานศิลปะของคุณไม่มีองค์ประกอบภาพแบบการ์ตูนหรือสไตล์หนังสือการ์ตูน
⏳ ประสิทธิภาพด้านเวลา
หากไม่มีข้อความปฏิเสธ คุณอาจต้องสร้างภาพใหม่หลายครั้ง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ ข้อความปฏิเสธช่วยลดกระบวนการลองผิดลองถูกนี้ได้อย่างมาก เนื่องจากคุณกำลังสั่งให้โมเดล AI ยกเว้นองค์ประกอบเฉพาะ ช่วยประหยัดเวลาในการแก้ไข
🖼️ พื้นหลังและองค์ประกอบที่ประณีต
บางครั้ง ภาพที่สร้างโดย AI อาจมีองค์ประกอบพื้นหลังที่ไม่จำเป็นซึ่งทำให้องค์ประกอบโดยรวมดูรกรุงรัง ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการภาพบุคคลแบบเรียบง่าย คุณอาจเพิ่ม '–ไม่มีพื้นหลัง' เพื่อเน้นเฉพาะตัวแบบเท่านั้น วิธีนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการถ่ายภาพสินค้าที่ต้องการความสะอาดตา
คำแนะนำเชิงลบใน Midjourney สามารถปลดล็อกระดับการปรับแต่งที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นได้ แต่ไม่ใช่ทางลัดที่สมบูรณ์แบบ การให้คำแนะนำเชิงลบต้องอาศัยการออกแบบคำแนะนำอย่างรอบคอบและการทดลองเพื่อผลลัพธ์ที่ต้องการ เช่นเดียวกับการเขียนคำแนะนำ ChatGPTหรือ Claude.ai ที่ละเอียดเพื่อสร้างข้อความที่มีความหมาย
คำแนะนำเชิงลบทำงานอย่างไรใน Midjourney?
ขณะที่คุณกำลังอ่านส่วนต่าง ๆ ข้างต้น คุณอาจสังเกตเห็นว่าเราได้ใช้ '–no. ' ดังนั้นสิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรในบริบทของคำแนะนำเชิงลบ? โดยพื้นฐานแล้ว มีสองวิธีหลักในการใช้คำแนะนำเชิงลบ: (–no parameter) และน้ำหนักคำแนะนำเชิงลบ เราได้แยกย่อยให้คุณด้านล่างนี้:
1. พารามิเตอร์ –no
นี่คือวิธีที่ง่ายที่สุดในการลบองค์ประกอบที่ไม่ต้องการ คุณเพียงแค่เพิ่ม '–no' ตามด้วยวัตถุ รูปแบบ หรือสีที่คุณต้องการลบ
📌 วิธีการทำงาน: Midjourney จะสแกนชุดข้อมูลของตน ตรวจจับรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบที่ไม่ต้องการ และพยายามคัดแยกองค์ประกอบเหล่านั้นออกจากภาพสุดท้าย
🌻 ตัวอย่าง: คุณต้องการภาพทะเลสาบที่เงียบสงบ แต่ไม่ต้องการเรือหรือผู้คนในภาพ คำสั่งและผลลัพธ์ของคุณจะเป็นดังนี้:
อย่างไรก็ตาม มันไม่ได้สมบูรณ์แบบเสมอไป—บางองค์ประกอบอาจแทรกเข้ามาได้เนื่องจากความเชื่อมโยงทางบริบท หากเกิดเหตุการณ์เช่นนั้น ให้ลองใช้คำพ้องความหมายเพิ่มเติมหรือขยายรายการยกเว้น
2. น้ำหนักคำแนะนำเชิงลบ
ในขณะที่ '–no' จะลบองค์ประกอบออกอย่างสมบูรณ์ แต่น้ำหนักเชิงลบจะช่วยให้คุณ ลดการปรากฏขององค์ประกอบลงแทนที่จะลบออกทั้งหมด วิธีนี้มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการมีอิทธิพลต่อภาพโดยไม่จำเป็นต้องกีดกันออกอย่างเด็ดขาด
📌 วิธีการทำงาน: Midjourney ช่วยให้คุณกำหนดน้ำหนักบวกหรือน้ำหนักลบให้กับส่วนต่างๆ ของคำสั่งของคุณโดยใช้ไวยากรณ์ '::' น้ำหนัก 1 คือค่ากลาง ตัวเลขที่สูงขึ้นจะเพิ่มความสำคัญ และตัวเลขที่เป็นลบจะลดการปรากฏขององค์ประกอบนั้น
โดยพื้นฐานแล้ว คุณ ไม่ได้ลบองค์ประกอบออกทั้งหมดผ่านน้ำหนัก แต่ บอก Midjourney ให้ ลดความสำคัญ ของมัน
🌻 ตัวอย่าง: คุณต้องการสร้างภาพถนนที่พลุกพล่านพร้อมรถยนต์ แต่รถยนต์ไม่ควรเป็นจุดสนใจหลัก คำสั่งของคุณอาจจะเป็นแบบนี้:
Midjourney ตีความสิ่งนี้ว่า: 'ให้ใส่รถยนต์เข้าไปด้วย แต่ให้มีความสำคัญเพียงครึ่งหนึ่งของถนน' ผลลัพธ์ที่ได้คือ? ฉากถนนที่รถยนต์ดูเล็กหรือกลมกลืนไปกับฉากหลัง
แต่ถ้าคุณต้องการลดการปรากฏตัวของรถให้มากขึ้นไปอีก โดยไม่ต้องถอดออกทั้งหมดล่ะ? ให้ใช้ "น้ำหนักลบ"
ที่นี่ Midjourney จะลดความสำคัญของรถยนต์ในภาพลงอย่างชัดเจน อาจทำให้รถยนต์แทบมองไม่เห็นโดยการวางไว้ในมุมที่มืดหรือลบออกไปทั้งหมดหากไม่เข้ากับองค์ประกอบของภาพ (ดังที่คุณเห็นในภาพด้านบน)
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หากคุณต้องการให้บางสิ่งหายไปอย่างสิ้นเชิง การใช้ค่าลบเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ—คุณอาจต้องใช้ร่วมกับ '–no' หรือปรับแต่งและปรับเปลี่ยนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ หากคุณต้องการใช้หลายคำสั่ง ให้ใช้เครื่องหมายสองจุด (::) เพื่อแยกคำสั่งเหล่านั้นออกจากกัน
คุณอาจสงสัยว่า 'เฮ้ ทำไมฉันถึงใช้แค่ don't แล้วจบไปเลยไม่ได้ล่ะ?' ก็เข้าใจได้ แต่เรามีคำอธิบายให้ค่ะ
ทำไม 'ไม่' ถึงใช้ไม่ได้ผล?
หลายคนคิดว่า การเขียนคำว่า 'ไม่' หรือ 'ไม่มี' ในคำสั่งจะทำให้ Midjourney หลีกเลี่ยงองค์ประกอบบางอย่าง แต่ความจริงแล้วมันไม่ได้ทำงานแบบนั้น เมื่อคุณเขียนว่า "อย่าใส่ฝน" AI จะไม่เข้าใจคำว่า "ไม่" ว่าเป็นคำปฏิเสธโดยธรรมชาติ แต่จะประมวลผลทั้งประโยคเป็นคำอธิบายที่รวมถึงคำว่า "ฝน" ด้วย
สิ่งนี้อาจนำไปสู่การที่ AI มุ่งเน้นไปที่แนวคิดของฝน แม้ว่าคุณจะตั้งใจที่จะไม่รวมมันไว้ก็ตาม
วิธีแก้ไข:
❌ คำสั่ง: ปราสาทแฟนตาซีที่ไม่มีมังกร
✅ คำขอ: ปราสาทแฟนตาซี – ไม่มีมังกร
✅ คำแนะนำ: ปราสาทแฟนตาซีที่มีเวทมนตร์::1, มังกร::-1
ตัวเลือกที่สองและสามช่วยให้ Midjourney เข้าใจสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงได้อย่างถูกต้อง ในขณะที่ตัวเลือกแรกอาจสร้างปราสาทที่มีมังกรอยู่ด้วย
🧠 คุณรู้หรือไม่? Midjourney มีให้บริการบน Discord และต้องสมัครสมาชิกแบบเสียค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างภาพด้วย AI! นอกจากนี้ยังเป็นเซิร์ฟเวอร์ Discord ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดอีกด้วย
วิธีสร้างคำสั่งปฏิเสธที่มีประสิทธิภาพสำหรับ Midjourney
นี่คือเคล็ดลับบางประการในการสร้างคำสั่งลบ (negative prompts) ที่มีประสิทธิภาพสำหรับ Midjourney:
- ระบุองค์ประกอบที่ไม่ต้องการ: พิจารณาว่าคุณไม่ต้องการอะไรในภาพ ไม่ว่าจะเป็นสี วัตถุ หรือสไตล์ เมื่อคุณรู้แล้ว ให้เพิ่ม '–no' ตามด้วยองค์ประกอบที่ไม่ต้องการ เช่น '–no blurry details' หรือ '–no cartoonish style' เพื่อช่วยให้ผลลัพธ์ชัดเจนยิ่งขึ้น
- ระบุให้ชัดเจน: แทนที่จะใช้คำที่ไม่ชัดเจนเช่น '–ไม่มีสิ่งไม่ดี' ให้ใช้คำอธิบายที่ชัดเจนเช่น '–ไม่มีสีที่อิ่มตัวเกินไป' หรือ '–ไม่มีใบหน้าบิดเบี้ยว' ยิ่งคุณชัดเจนมากเท่าไหร่ Midjourney ก็จะเข้าใจเจตนาของคุณได้ดีขึ้นเท่านั้น
- ทดลองกับการผสมผสานและน้ำหนัก: หากคุณกำลังสร้างภาพเมืองในอนาคตแต่ได้ต้นไม้มาตลอด ลองใช้ 'trees::-0. 5, –no greenery' หรืออะไรที่คล้ายกัน สิ่งนี้จะช่วยจำกัดขอบเขตให้แคบลง เพื่อให้เครื่องมือ AI ทำงานตามวิสัยทัศน์ของคุณ
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้คำสั่งเชิงลบเฉพาะเมื่อจำเป็นและเพื่อระบุข้อยกเว้นที่ชัดเจนเท่านั้น แทนที่จะใช้ข้อจำกัดทั่วไป เช่น แทนที่จะพูดว่า 'หลีกเลี่ยงการออกแบบที่รก' ให้เลือกใช้ 'รูปแบบที่สะอาด เรียบง่าย มีพื้นที่ว่างเพียงพอ และมีจุดเด่นที่ชัดเจน' เพื่อให้ได้ลุคที่ต้องการ
20+ คำสั่งเชิงลบสำหรับ Midjourney สำหรับกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน
เราได้คัดสรรตัวอย่างคำสั่งเชิงลบสำหรับ Midjourney มากกว่า 20 รายการในหลากหลายสถานการณ์ เพื่อให้คุณสามารถหลีกเลี่ยงการลองผิดลองถูกเพิ่มเติมไอเดียและเทคนิคสร้างสรรค์ของคุณ และใช้ประโยชน์จาก Midjourney ได้อย่างเต็มที่
โจทย์ที่ 1: ชายหาดสะอาดยามพระอาทิตย์ตก
กรณีการใช้งาน: การลบสิ่งรบกวนหรือองค์ประกอบที่ไม่จำเป็นเพื่อสร้างภาพที่สะอาดตาคำแนะนำ: 'พระอาทิตย์ตกเหนือชายหาดที่เงียบสงบ แสงสีทองสะท้อนบนคลื่นที่สงบ – ไม่มีผู้คน, ขยะ, รอยเท้า, เรือ, อาคาร, ไม้ลอยน้ำ'
โจทย์ที่ 2: ทิวทัศน์เมืองสไตล์มินิมอล
กรณีการใช้งาน: หลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนเพื่อความสวยงามที่ทันสมัยและสะอาดคำแนะนำ: 'เส้นขอบฟ้าของเมืองอนาคตในยามค่ำคืน แสงนีออนสะท้อนบนถนนเปียก – ไม่มีรถยนต์, คนเดินเท้า, ป้ายโฆษณา, กราฟฟิตี, หมอก
โจทย์ที่ 3: ทิวทัศน์ภูเขาที่เงียบสงบ
กรณีการใช้งาน: เสริมความงามตามธรรมชาติโดยการลบวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นคำแนะนำ: 'ภูเขาหิมะที่งดงาม, แสงสว่างยามเช้า, ท้องฟ้าแจ่มใส – ไม่มีสายไฟ, บ้าน, ลิฟต์สกี, คน, ถนน, ป้าย'
โจทย์ที่ 4: เส้นทางเดินป่าอันเงียบสงบ
กรณีการใช้งาน: การรักษาความสนใจไว้ที่ธรรมชาติโดยไม่มีการแทรกแซงจากมนุษย์คำแนะนำ: 'เส้นทางป่าที่คดเคี้ยวปกคลุมไปด้วยใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วง แสงแดดสีทองอ่อน ๆ ส่องผ่านต้นไม้ – ไม่มีม้านั่ง, ป้าย, ถังขยะ, คน, จักรยาน'
โจทย์ที่ 5: ท้องฟ้ายามค่ำคืนอันแสนฝัน
กรณีการใช้งาน: สร้างฉากท้องฟ้าอันน่าทึ่งและปราศจากสิ่งรบกวนคำแนะนำ: 'กาแล็กซี่ที่มีเนบิวลาสีสดใสและดวงดาวมากมายนับไม่ถ้วน โทนสีม่วงเข้มและน้ำเงิน – ไม่มีดาวเทียม, เครื่องบิน, แสงไฟจากเมือง, ข้อความ, หรือลายน้ำ'
โจทย์ที่ 6: น้ำตกอันยิ่งใหญ่
กรณีการใช้งาน: รักษาธรรมชาติให้บริสุทธิ์และไม่ถูกแตะต้องคำแนะนำ: 'น้ำตกที่ไหลลดหลั่นกันในป่าเขียวชอุ่ม หมอกลอยขึ้นมาจากเบื้องล่าง – ไม่มีสะพาน นักท่องเที่ยว เรือ ป้าย หรือรั้ว'
โจทย์ที่ 7: การถ่ายภาพสินค้าอย่างหรูหรา
กรณีการใช้งาน: ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่เน้นจุดเด่นคำแนะนำ: 'สมาร์ทวอทช์สีดำเงาวับบนพื้นผิวสะท้อนแสง แสงไฟจัดจ้าน – ไม่มีข้อความ โลโก้ เงาสะท้อน สิ่งรบกวน นาฬิกาข้อมือ มือ หรือบุคคล'
โจทย์ที่ 8: ปราสาทในจินตนาการ
กรณีการใช้งาน: การเสริมสร้างบรรยากาศเวทมนตร์โดยไม่มีองค์ประกอบสมัยใหม่คำแนะนำ: 'ปราสาทยุคกลางอันยิ่งใหญ่ตั้งอยู่บนเนินเขาที่ปกคลุมด้วยหมอก ไฟคบเพลิงส่องแสงอบอุ่น – ไม่มีสายไฟ อาคารสมัยใหม่ รถยนต์ เสาอากาศ ถนน'
โจทย์ที่ 9: สวนเซน
กรณีการใช้งาน: การรักษาความสงบและสไตล์มินิมอลคำแนะนำ: 'สวนเซนญี่ปุ่นที่มีทรายถูกกวาดเป็นลวดลายและต้นบอนไซ พร้อมแสงไฟนุ่มนวล – ไม่มีรูปปั้น, ป้าย, ม้านั่ง, คน, นักท่องเที่ยว'
โจทย์ที่ 10: ซากปรักหักพังโบราณ
กรณีการใช้งาน: การรักษาความงามทางประวัติศาสตร์โดยไม่เพิ่มองค์ประกอบสมัยใหม่คำแนะนำ: 'ซากปรักหักพังของวัดโบราณที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้ในป่าทึบ เถาวัลย์เลื้อยปกคลุมหิน – ไม่มีนักท่องเที่ยว รั้ว ป้าย สันทนาการ ขยะ'
โจทย์ที่ 11: การถ่ายภาพอาหารที่สมบูรณ์แบบ
กรณีการใช้งาน: ทำให้อาหารเป็นจุดสนใจหลักโดยไม่มีการรบกวนคำแนะนำ: 'เบอร์เกอร์กูร์เมต์บนกระดานไม้ แสงไฟนุ่มนวล ไอน้ำลอยขึ้น – ไม่มีจาน มือ เครื่องใช้ ผ้าเช็ดปาก ความยุ่งเหยิงในพื้นหลัง'
โจทย์ที่ 12: ทิวทัศน์จักรวาล
กรณีการใช้งาน: มุ่งเน้นไปที่อวกาศโดยปราศจากสิ่งรบกวนจากโลกคำแนะนำ: 'ดาวเคราะห์ต่างดาวที่มีพืชเรืองแสงชีวภาพ มีดวงจันทร์สองดวงในท้องฟ้า – ไม่มียานอวกาศ นักบินอวกาศ ดาวเทียม ข้อความ หรือลายน้ำ'
โจทย์ที่ 13: การถ่ายภาพแนววินเทจบนท้องถนน
กรณีการใช้งาน: การบันทึกความถูกต้องทางประวัติศาสตร์โดยไม่มีการรบกวนจากสิ่งสมัยใหม่คำแนะนำ: 'ถนนหินกรวดในยุค 1940 โทนสีซีเปียอบอุ่น แสงไฟยามเย็นนุ่มนวล – ไม่มีรถยนต์สมัยใหม่ ผู้คนถือโทรศัพท์ ป้ายโฆษณา ป้ายไฟนีออน'
โจทย์ที่ 14: การจัดโต๊ะทำงานให้สะอาด
กรณีการใช้งาน: สร้างพื้นที่ทำงานที่สวยงามและปราศจากความรกรุงรังคำแนะนำ: 'โต๊ะทำงานสไตล์มินิมอลทันสมัย, แล็ปท็อปดีไซน์เพรียวบาง, แสงไฟบรรยากาศอบอุ่น – ไม่มีสายไฟพันกัน, แก้วกาแฟ, หนังสือ, กระดาษ, หรือสิ่งของรกรุงรัง'
โจทย์ที่ 15: ฉากมหาสมุทรอันเงียบสงบ
กรณีการใช้งาน: เพิ่มความงดงามให้กับวิวมหาสมุทรที่เงียบสงบด้วยการลบสิ่งรบกวนคำแนะนำ: 'ขอบฟ้าของมหาสมุทรกว้างใหญ่ใต้แสงอาทิตย์สีชมพูอ่อน คลื่นเบาๆ กลิ้งไปมา – ไม่มีเรือ คน อาคาร ขยะ หรือทุ่น'
โจทย์ที่ 16: เมฆพายุที่ดูน่ากลัว
กรณีการใช้งาน: มุ่งเน้นพลังของธรรมชาติโดยไม่มีการรบกวนคำแนะนำ: 'เมฆพายุสีดำปกคลุมทุ่งกว้างใหญ่ที่ว่างเปล่า ฟ้าแลบแปลบปลาบ – ไม่มีอาคาร รถยนต์ ผู้คน ป้าย หรือเสาอากาศ'
โจทย์ที่ 17: เนินทรายกลางทะเลทรายที่โดดเดี่ยว
กรณีการใช้งาน: การรักษาภูมิทัศน์ทะเลทรายที่ยังไม่ถูกแตะต้องและดิบคำแนะนำ: 'เนินทรายสีทองทอดยาวสุดสายตา แสงอ่อนยามพระอาทิตย์ตก – ไม่มีรอยเท้า ยานพาหนะ ผู้คน ป้าย หรืออาคาร'
โจทย์ที่ 18: ป่ามหัศจรรย์ที่มีเวทมนตร์
กรณีการใช้งาน: รักษาบรรยากาศแฟนตาซีให้สมจริงและลึกลับคำแนะนำ: 'เห็ดเรืองแสงในป่ามหัศจรรย์ที่ปกคลุมด้วยหมอก, แสงไฟวิเศษของนางฟ้า – ไม่มีผู้คน, อาคารสมัยใหม่, รั้ว, ไฟถนน'
โจทย์ที่ 19: การถ่ายภาพรถยนต์หรู
กรณีการใช้งาน: เน้นให้เห็นรถโดยไม่มีสิ่งรบกวนที่ไม่จำเป็นคำแนะนำ: 'รถสปอร์ตสีดำเงาภายใต้แสงสตูดิโอที่นุ่มนวล, การสะท้อนที่เงางาม – ไม่มีโลโก้, คน, พื้นหลังโชว์รูม, ข้อความ, ลายน้ำ'
โจทย์ที่ 20: ภาพมุมสูงของเกาะเขตร้อน
กรณีการใช้งาน: การรักษาสภาพแวดล้อมของสวรรค์ที่บริสุทธิ์คำแนะนำ: 'น้ำทะเลสีฟ้าใสราวกับคริสตัลล้อมรอบเกาะที่เขียวชอุ่ม ทรายสีทองบนชายหาด – ไม่มีเรือ ท่าเรือ โรงแรม นักท่องเที่ยว มลพิษ'
มาดูตัวอย่างน้ำหนักของคำกระตุ้นเชิงลบกันบ้าง:
โจทย์ที่ 21: ป่ามหัศจรรย์
กรณีการใช้งาน: สร้างฉากป่าลึกลับคำแนะนำ: ต้นไม้โบราณ::2, เห็ดเรืองแสง::1. 5, หมอกบางเบา::-1
โจทย์ที่ 22: ซอยไซเบอร์พังค์
กรณีการใช้งาน: ถ่ายทอดบรรยากาศเมืองแห่งอนาคตคำแนะนำ: ซอยที่สว่างไสวด้วยแสงนีออน::3, เงาสะท้อนของฝน::1. 5 , ทิวทัศน์เมืองในระยะไกล::-0. 5
โจทย์ที่ 23: เสือโคร่งอันสง่างาม
กรณีการใช้งาน: แสดงภาพสัตว์ที่ทรงพลังคำแนะนำ: เสือขาว::2 , ดวงตาสีฟ้าที่คมชัด::1. 5 , เนื้อขนที่นุ่มนวล::1
โจทย์ที่ 24: นักรบไวกิ้ง
กรณีการใช้งาน: แสดงความแข็งแกร่งทางประวัติศาสตร์คำแนะนำ: นักรบไวกิ้ง::2, ชุดเกราะที่ผ่านศึก::1. 5, ฉากหลังหมอก::1 –ไม่มีองค์ประกอบไซไฟ
โจทย์ที่ 25: ห้องสมุดที่อบอุ่น
กรณีการใช้งาน: สร้างพื้นที่อ่านหนังสือที่อบอุ่น คำแนะนำ: ชั้นวางหนังสือไม้::2, แสงไฟอบอุ่น::1. 5, หนังสือเก่า::1 –ห้ามมีชั้นว่าง:: -1
ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อใช้คำสั่งเชิงลบกับ Midjourney
คำแนะนำเชิงลบอาจรู้สึกเหมือนเป็นพลังพิเศษ แต่คุณอาจสะดุดได้ง่ายหากคุณไม่ระมัดระวัง นี่คือข้อผิดพลาดที่ควรระวัง:
❗การใส่คำสั่งมากเกินไป: หนึ่งในข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดคือการใส่คำสั่งยกเว้นมากเกินไป ตัวอย่างเช่น การเพิ่ม –no cars, trees, people, buildings, clouds, or animals อาจดูเหมือนครอบคลุม แต่สามารถ ทำให้ AI สับสน นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดหรือใช้งานไม่ได้ แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้เน้นที่องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดที่คุณต้องการยกเว้นและรักษาลิสต์ของคุณให้กระชับ
❗ความสุ่ม: อีกหนึ่งข้อผิดพลาดคือการให้ข้อมูลที่คลุมเครือเกินไป การบอกว่า "–ไม่มีวัตถุ" ไม่ให้ทิศทางที่เพียงพอกับ AI วัตถุประเภทไหน? เฟอร์นิเจอร์? ยานพาหนะ? ควรระบุให้ชัดเจนเสมอ ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังสร้างภูมิทัศน์แบบมินิมอล ให้ใช้ –ไม่มีรถยนต์ อาคาร หรือสายไฟ เพื่อให้เกิดความชัดเจน
❗การเพิกเฉยต่อความขัดแย้งของสไตล์: คำสั่งเชิงลบไม่ได้ลบวัตถุเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังอาจเปลี่ยนแปลงสไตล์ได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น หากคุณพูดว่า "–ไม่เอาแบบอนิเมะ" แต่ AI ยังคงเอนเอียงไปทางศิลปะที่มีสไตล์ อาจเป็นเพราะองค์ประกอบอื่นในคำสั่งของคุณที่ส่งผลต่อผลลัพธ์โดยไม่ตั้งใจ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคำสั่งของคุณชัดเจนเกี่ยวกับสไตล์อย่างที่สุด
ข้อจำกัดของการใช้ Midjourney
เมื่อ Midjourney เปิดตัว ความสามารถของมันได้สร้างความฮือฮาในตลาดการสร้างภาพ ในขณะที่แพลตฟอร์ม AI นี้ได้เปลี่ยนแปลงกระบวนการสร้างภาพอย่างมาก มันก็มีข้อจำกัดของตัวเองเช่นกัน
การต่อสู้กับฉากที่ซับซ้อน
Midjourney ทำได้ดีกับภาพที่มีวัตถุเดียว แต่มีปัญหาในการจัดการกับฉากที่วุ่นวายและมีตัวละครหลายตัว
🌻 ตัวอย่าง: หากคุณพยายามสร้างภาพตลาดที่แออัด กลุ่มคนที่มีปฏิสัมพันธ์กัน หรือการต่อสู้ที่ละเอียดอ่อน มักจะเกิดปัญหา ตัวละครอาจขาดแขนขา มีสีหน้าแปลกๆ หรือมีวัตถุที่วางผิดที่ แสงและมุมมองก็อาจดูไม่สมจริง ทำให้ภาพดูไม่เป็นธรรมชาติ
แม้ว่าคุณสามารถปรับปรุงภาพของ Midjourney ด้วยคำสั่งที่ดีขึ้นได้ แต่การทำให้ทุกอย่างถูกต้องต้องใช้การลองผิดลองถูกเป็นจำนวนมาก
การพึ่งพาความชัดเจนอย่างรวดเร็วอย่างมาก
Midjourney จะตีความทุกอย่างที่คุณพิมพ์ตามตัวอักษร ดังนั้น คำแนะนำที่คลุมเครือหรือกว้างเกินไปอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่แตกต่างจากที่คาดหวังอย่างสิ้นเชิง ดังที่เราได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ กระบวนการสร้างสรรค์ของ AI นั้นแตกต่างจากของเรา
🌻 ตัวอย่าง: การขอ 'เมืองแห่งอนาคต' โดยไม่มีรายละเอียดอาจทำให้คุณได้ภาพอะไรก็ได้ตั้งแต่เส้นขอบฟ้าไซเบอร์พังค์ที่เรืองแสงไปจนถึงโลกที่รกร้างและพังทลาย AI ไม่ได้ 'เดา' ความหมายของคุณ ดังนั้นหากคุณละเว้นรายละเอียดสำคัญ มันอาจเปลี่ยนรูปลักษณ์ทั้งหมดของภาพที่สร้างโดย AI ได้
ความยากลำบากในการตีความแนวคิดที่เป็นนามธรรม
Midjourney ทำสิ่งที่มีอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงหรือฉากแฟนตาซีได้ดีมาก แต่ มีปัญหาในการจัดการกับแนวคิดที่ลึกซึ้ง มีอารมณ์ หรือเชิงสัญลักษณ์
🌻 ตัวอย่าง: หากคุณเพิ่มข้อความกระตุ้นว่า 'ความรู้สึกเหงา' ระบบ AI อาจจะสร้างภาพคนนั่งอยู่คนเดียวเพียงคนเดียว—ซึ่งอาจไม่สะท้อนถึงความละเอียดอ่อนของความโดดเดี่ยว ความโหยหา หรือความเศร้าหมอง
กล่าวอีกนัยหนึ่ง มันไม่สามารถจับหรืออ่านอารมณ์ได้อย่างสมบูรณ์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ
การเรียนรู้ที่รวดเร็ว
แม้ว่า Midjourney จะใช้งานง่าย แต่การได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำอาจต้องใช้เวลา คุณสมบัติต่างๆ เช่น คำสั่งเชิงลบและน้ำหนักของคำสั่งต้องอาศัยการฝึกฝน ผู้เริ่มต้นหลายคนอาจประสบปัญหาในการลบองค์ประกอบที่ไม่ต้องการ สร้างสไตล์ที่สม่ำเสมอ หรือปรับแต่งภาพให้ละเอียด
นอกจากนี้ ต่างจากเครื่องมือออกแบบอื่น ๆ ที่คุณสามารถปรับแก้ข้อผิดพลาดได้ Midjourney ไม่มีตัวเลือกให้ 'แก้ไขคำสั่ง' นั่นหมายความว่าคุณต้องทดสอบและป้อนคำสั่งใหม่ซ้ำ ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
ข้อมูลการฝึกอบรมจำกัด
Midjourney สามารถสร้างภาพได้เฉพาะจากสิ่งที่มันได้รับการฝึกฝนมาเท่านั้น หากคุณพยายามสร้างสิ่งที่แปลกใหม่—เช่น สไตล์ศิลปะวัฒนธรรมเฉพาะทางหรือฉากประวัติศาสตร์ที่ไม่ธรรมดา—AI อาจสร้างภาพที่ดูทั่วไปมากหรืออาจล้มเหลวโดยสิ้นเชิง
🌻 ตัวอย่าง: หากคุณขอสถาปัตยกรรมโบราณประเภทที่หายาก อาจมีการผสมผสานกับสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปมากขึ้น ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลไม่น่าเชื่อถือเมื่อคุณต้องการสิ่งที่เฉพาะเจาะจงหรือถูกต้องตามวัฒนธรรม
ดังนั้น แม้ว่า Midjourney จะเป็นเครื่องมือที่น่าทึ่ง แต่ก็ไม่ใช่โซลูชันที่เหมาะกับทุกความต้องการ
✨เกร็ดความรู้: ในช่วงครึ่งหลังของปี 2024 ระหว่างการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาMidjourney ได้กำหนดข้อจำกัดในการสร้างภาพของโจ ไบเดน และโดนัลด์ ทรัมป์
