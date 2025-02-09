ทางเลือกและคู่แข่ง 11 อันดับแรกของ Microsoft Viva Goals ในปี 2025

การตั้งเป้าหมายที่สมจริงและสามารถบรรลุได้ อาจกล่าวได้ว่าเป็นหนึ่งในภารกิจที่สำคัญที่สุดของธุรกิจใด ๆ ก็ตาม การตั้งเป้าหมายช่วยกำหนดระยะเวลาของโครงการ สร้างภารกิจที่มีความหมายและมีกลยุทธ์ และมอบแรงบันดาลใจที่จำเป็นอย่างยิ่งให้กับพนักงานเมื่อพวกเขาเห็นความคืบหน้า
มันคือสูตรลับที่ทำให้ทุกอย่าง (และทุกคน) เดินหน้าต่อไปได้
การใช้เครื่องมือตั้งเป้าหมายสามารถทำให้กระบวนการนี้ชัดเจนขึ้นมาก—และหากเครื่องมือนั้นยังช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าได้อีกด้วย ก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ ท้ายที่สุดแล้ว ใครบ้างล่ะที่ไม่อยากเห็นความสำเร็จเล็กๆ น้อยๆ ที่ได้ทำสำเร็จไปทีละข้อในรายการ?
สำหรับหลายๆ คน เครื่องมือนั้นคือ Microsoft Viva Goals แต่เมื่อ Viva Goals กำลังจะเลิกใช้งาน คุณอาจกำลังมองหาทางเลือกที่ไม่รู้สึกเหมือนเป็นการเปลี่ยนแปลงเลย
เพื่อช่วยคุณ เราได้รวบรวมรายการเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการตั้งเป้าหมายและการติดตาม—เต็มไปด้วยคุณสมบัติ AI และอื่นๆ อีกมากมาย—เพื่อช่วยให้คุณเปลี่ยนผ่านได้อย่างราบรื่น
ใครจะรู้—ทางเลือกของคุณอาจกลายเป็น "การอัปเกรด" ก็ได้
⏰ สรุป 60 วินาที
ทำไมต้องเลือกทางเลือกอื่นของ Microsoft Viva Goals?
อย่างที่เราทราบกันดี โลกของการบริหารโครงการนั้นเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วราวกับแสง การรอจนถึงนาทีสุดท้ายเพื่อเปลี่ยนไปใช้เครื่องมืออื่นเป็นความคิดที่ไม่ดี
นอกเหนือจากการประกาศเกษียณอายุแล้ว ต่อไปนี้คืออุปสรรคในชีวิตประจำวันบางประการที่ลูกค้าของ Viva Goals กำลังเผชิญอยู่:
- ขาดการฝึกอบรมในแอปที่ครอบคลุม: เครื่องมือนี้ไม่มีการแนะนำใด ๆ เมื่อมีการรับสมาชิกใหม่เข้าร่วมทีม และขาดการวิเคราะห์ขั้นสูง
- ไม่มีฟีเจอร์สำรวจความคิดเห็นพนักงานแบบด่วน: การวัดขวัญกำลังใจของทีมจำเป็นต้องออกแบบแบบสำรวจขึ้นใหม่ทั้งหมด
- ความสามารถในการตั้งเป้าหมายด้วย AI ที่จำกัด: เครื่องมือนี้ไม่แนะนำเป้าหมายที่ชาญฉลาดขึ้นหรือฟีเจอร์ขั้นสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
- ความสับสนในการผสานรวม: การทำความเข้าใจว่าเครื่องมือใดทำอะไรและเมื่อใดอาจสร้างความหงุดหงิดในระบบนิเวศของ Microsoft
นี่คือประเภทของปัญหาที่ทำให้พนักงานของคุณรู้สึกหงุดหงิด และนำไปสู่ การสูญเสียทรัพยากรขององค์กรถึง 12%
11 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเป้าหมาย Microsoft Viva
การเปลี่ยนเครื่องมืออาจรู้สึกเหมือนเป็นภาระ—แต่เมื่อเครื่องมือที่คุณใช้อยู่กำลังจะเลิกผลิต นั่นคือโอกาสที่จะค้นหาสิ่งที่ดีกว่า
เราได้ทำการบ้านและรวบรวมทางเลือกที่ดีที่สุด 11 รายการสำหรับ Microsoft Viva Goals
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการติดตามเป้าหมาย, การจัดการงาน, และ OKRs)
ด้วยตัวเลือกซอฟต์แวร์การจัดการโครงการมากมายที่มีอยู่ อาจเป็นเรื่องยากที่จะหาเครื่องมือที่โดดเด่นอย่างแท้จริง แต่ClickUpสามารถตอบโจทย์ได้
คุณสมบัติเด่นในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ได้แก่ การแชร์ไฟล์, การผสานอีเมล, แผนภูมิแกนต์, การติดตามเวลา, และการจัดการงบประมาณ—และเดาอะไรได้ไหม? ClickUp มีทั้งหมดนี้
ClickUp คือ แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ที่ผสานการจัดการโครงการ การแบ่งปันความรู้ และการสื่อสารเข้าไว้ด้วยกันบนแพลตฟอร์มเดียวที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างไร้รอยต่อ
ความลับของ ClickUp อยู่ที่การทำให้เป้าหมายเป็นไปได้ แทนที่จะตั้งเป้าหมายที่สูงส่งไว้ในเอกสารที่ไม่มีใครดูClickUp Goalsจะช่วยให้คุณแบ่งเป้าหมายเหล่านั้นออกเป็นเป้าหมายย่อยที่วัดผลได้
ขณะที่คุณค่อย ๆ บรรลุเป้าหมายเหล่านี้ ClickUp จะคำนวณความคืบหน้าให้คุณโดยอัตโนมัติ
ยกตัวอย่างเช่นแม่แบบ OKR ของ ClickUp นี่คือเครื่องมือในฝันของนักวางแผน—มีโครงสร้างที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเป็นกระดูกสันหลังให้กับเป้าหมายของคุณ แต่ยังคงยืดหยุ่นพอที่จะปรับเปลี่ยนได้เมื่อความสำคัญเปลี่ยนไปกลางไตรมาสอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
หากคุณต้องการความชัดเจนมากขึ้น,แม่แบบเป้าหมาย SMART ของ ClickUpช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน, สามารถวัดได้, สามารถบรรลุได้, มีความเกี่ยวข้อง, และมีกรอบเวลา.
ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงเป้าหมายการพัฒนาตนเองหรือการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ เทมเพลตนี้จะช่วยจัดระเบียบเป้าหมายของคุณให้อยู่ในส่วนที่จัดการได้ ทำให้คุณสามารถจัดการกับเป้าหมายเหล่านั้นได้โดยไม่รู้สึกหนักใจ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณมองเห็นความก้าวหน้า ทำให้คุณและทีมของคุณมีแรงจูงใจอยู่เสมอ
ต่อไป เราจะพูดถึงการติดตามความก้าวหน้า
แดชบอร์ดของ ClickUpให้คุณเห็นภาพรวมของสิ่งที่เกิดขึ้น—ใครกำลังทำอะไร ทรัพยากรของคุณถูกใช้ไปที่ไหน และไทม์ไลน์ของคุณกำลังเสี่ยงที่จะกลายเป็นเพียงความฝันหรือไม่
ต่างจาก Viva Goals, ClickUp ช่วยให้สามารถมองเห็นข้อมูลแบบเรียลไทม์และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลแบบเต็มเวลา
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ : ClickUp ช่วยให้คุณสร้างแดชบอร์ด OKR แบบกำหนดเองจากศูนย์ เพื่อวัดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ ดูคู่มือทีละขั้นตอนนี้เพื่อเริ่มต้น
ฟีเจอร์แดชบอร์ดของ ClickUp ทำให้การแสดงข้อมูลเป็นไปอย่างสวยงามและมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น การปรับแต่งช่วยให้ข้อมูลถูกแสดงออกมาอย่างมีนัยสำคัญและเข้าใจได้ง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- วิดเจ็ตบนแดชบอร์ด: รับภาพรวมระดับสูงของความคืบหน้าของเป้าหมายและเวลาที่ใช้ไปกับโครงการด้วยวิดเจ็ตต่างๆ เช่น แถบความคืบหน้า กราฟวงกลม และแผนภูมิการเผาผลาญ ทำให้การนำเสนอข้อมูลเป็นเรื่องง่าย
- การแจ้งเตือนของ ClickUp: ติดตามกำหนดเวลาอย่างใกล้ชิดด้วยการแจ้งเตือนที่ส่งไปยังทุกที่ตั้งแต่ห้านาทีถึงสามวันก่อนถึงกำหนดงาน เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรหลุดรอดไป
- มุมมองที่หลากหลาย: จัดระเบียบและจัดการงานในสไตล์ที่คุณชื่นชอบ—รายการ, กระดานคัมบัง, แผนภูมิแกนต์, หรือรูปแบบอื่น ๆ—เพื่อให้คุณสามารถทำงานได้ตามวิธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ
- ClickUp Automations: ด้วย ClickUp Automations คุณสามารถทำงานที่เกี่ยวกับงานของคุณได้ เช่น การเพิ่มกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นผู้ติดตาม การมอบหมายความคิดเห็น การส่งอีเมล และอื่น ๆ
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันในตัว: ใช้ ClickUp Chat เพื่อแบ่งปันความคิดเห็น ทำงานร่วมกันในภารกิจ และให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับเป้าหมายร่วมกัน
- คุณสมบัติงานที่ปรับแต่งได้: ปรับแต่งกระบวนการทำงานด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น สถานะที่กำหนดเอง ระดับความสำคัญ และการพึ่งพาของงาน เพื่อให้เข้ากับทุกประเภทของโครงการได้อย่างราบรื่น
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงขึ้น: คุณสมบัติที่หลากหลายของ ClickUp อาจทำให้ผู้ใช้ที่มองหาเพียงการติดตามเป้าหมายอย่างตรงไปตรงมา รู้สึกท่วมท้น
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
✨ รีวิวจากผู้ใช้: ClickUp ได้กำหนดนิยามใหม่ให้กับประสิทธิภาพการทำงานด้วยแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวผู้ใช้ชื่นชอบการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อและแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ ซึ่งช่วยให้โครงการของพวกเขาเป็นจริงได้
อ่านเพิ่มเติม: วิธีเขียนเป้าหมาย SMART ที่มีประสิทธิภาพ
2. ตาราง (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดแนวเป้าหมายให้สอดคล้องกับผลกระทบขององค์กร)
Lattice เป็นแพลตฟอร์มการจัดการประสิทธิภาพที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมสามารถกำหนด ติดตาม และบรรลุ OKRs และเป้าหมายต่างๆ พร้อมทั้งปรับให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่กว้างขึ้น
การผสานรวมกับเครื่องมือยอดนิยมอย่าง Slack, Jira และ Microsoft Teams ช่วยให้เป้าหมายยังคงมองเห็นได้และดำเนินการได้
🍪 โบนัส: ด้วยฟีเจอร์ที่เชื่อมโยงการตั้งเป้าหมายกับการประเมินผลงานและการประชุมแบบตัวต่อตัว Lattice ช่วยส่งเสริมความสอดคล้องและการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องภายในทีม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของตาราง
- การติดตามเป้าหมายแบบเรียลไทม์: ผู้จัดการสามารถติดตามความคืบหน้าและระบุปัญหาได้อย่างรวดเร็วด้วยแอปติดตามเป้าหมาย ช่วยให้ทีมทำงานสอดคล้องและเดินหน้าตามแผน
- การผสานรวมกับเครื่องมือที่ใช้ในชีวิตประจำวัน: ผสานรวมกับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Slack, Microsoft Teams, Jira และ Salesforce ได้อย่างราบรื่น เพื่อให้เป้าหมายอยู่ในจุดสำคัญเสมอ
- ความโปร่งใสทั่วทั้งองค์กร: ทีมงานสามารถดูเป้าหมายในทุกระดับได้ ซึ่งช่วยปรับปรุงการร่วมมือและความชัดเจนเกี่ยวกับลำดับความสำคัญ
- OKRs ที่นำไปปฏิบัติได้: ช่วยให้มีแนวทางที่เป็นระบบในการกำหนดวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับบทบาทของแต่ละบุคคลและเป้าหมายขององค์กร
ข้อจำกัดของตารางตาข่าย
- แบบสำรวจซ้ำ: แบบสอบถามอัตโนมัติ แม้จะมีประโยชน์ แต่ก็อาจรู้สึกซ้ำซากและทำให้พนักงานขาดความสนใจเมื่อเวลาผ่านไป
- ฟังก์ชันการทำงานของ HRIS ที่จำกัด: แม้ว่าจะมีการขยายเข้าสู่ระบบ HRIS แต่ขาดคุณสมบัติเช่นการจัดการเงินเดือนและการจัดการสวัสดิการ ซึ่งเป็นสิ่งที่คาดหวังในแพลตฟอร์ม HR ที่ครบวงจร
- การตั้งค่าที่ซับซ้อนสำหรับความต้องการที่ละเอียดอ่อน: อาจไม่เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจที่มีกระบวนการประเมินประสิทธิภาพที่ซับซ้อนมาก
การกำหนดราคาแบบตาราง
- การบริหารจัดการบุคลากร: $11/เดือน ต่อผู้ใช้
- การมีส่วนร่วม: แพ็กเกจเสริม ราคา $4/เดือน ต่อผู้ใช้
- เติบโต: แพ็กเกจเสริม ราคา $4/เดือน ต่อผู้ใช้
- ค่าตอบแทน: เสริมเพิ่ม $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- ระบบข้อมูลทรัพยากรบุคคลหลัก (HRIS Core): $5/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวจากผู้ใช้
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,890 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (180+ รีวิว)
✨ รีวิวจากผู้ใช้:ผู้ใช้ชื่นชมอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย การติดตั้งที่สะดวก และการสนับสนุนลูกค้าที่ตอบสนองอย่างรวดเร็ว ทำให้เป็นทางเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับระบบเทคโนโลยีทรัพยากรบุคคลทุกประเภท อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บางรายระบุว่ายังมีพื้นที่ให้ปรับปรุงในด้านการปรับแต่งและการผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สาม
อ่านเพิ่มเติม: 11 แม่แบบ OKR ฟรีใน Excel, Word และ ClickUp
3. 15Five (เหมาะที่สุดสำหรับการให้ข้อเสนอแนะและการปรับแนวทางอย่างต่อเนื่อง)
การตั้งเป้าหมาย, การติดตาม OKR, และการจัดการประสิทธิภาพการทำงานจะดีขึ้นด้วยการให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องและการจัดให้สอดคล้องกัน และนี่คือสิ่งที่ 15Five มอบให้คุณ
แพลตฟอร์มส่งเสริมการร่วมมือผ่านการตรวจสอบรายสัปดาห์ ช่วยให้พนักงานและผู้จัดการสามารถติดต่อสื่อสารและมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวได้
ด้วยคุณสมบัติเช่นการจัดลำดับความสำคัญของงานประจำสัปดาห์และการเชื่อมโยงเป้าหมายกับ OKR ของบริษัท 15Five ช่วยให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
15 คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ 15Five
- การตรวจสอบรายสัปดาห์: ช่วยรักษาการสื่อสารที่สม่ำเสมอ ติดตามความก้าวหน้า และแก้ไขปัญหาอย่างเชิงรุก
- ลำดับความสำคัญและวัตถุประสงค์: เชื่อมโยงงานประจำสัปดาห์กับเป้าหมายระยะยาวเพื่อให้สอดคล้องกับ OKRs มากขึ้น
- สปาร์ค เอไอ: ให้คำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของทีมและการมีส่วนร่วม
- ฟีเจอร์การตบมือ: วิธีที่ไม่เหมือนใครในการยกย่องและชื่นชมความสำเร็จของทีมอย่างเปิดเผย
- อินเทอร์เฟซที่ปรับแต่งได้: ปรับแต่งแดชบอร์ดและแบบฟอร์มเช็คอินให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของทีมคุณ
ข้อจำกัดของ 15Five
- การสนับสนุนลูกค้าที่ไม่ดี: ผู้ใช้รายงานบ่อยครั้งว่าได้รับการตอบกลับที่ช้าและไม่เป็นประโยชน์ต่อปัญหาที่พบ
- แนวปฏิบัติด้านการเรียกเก็บเงินที่ท้าทาย: ไม่มีการคืนเงินสำหรับบริการที่หยุดชั่วคราว และการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานจะส่งผลให้มีการเรียกเก็บเงินทันที
- ความเสถียรของแพลตฟอร์ม: ปัญหาทางเทคนิคและข้อบกพร่อง เช่น ฟีเจอร์ที่ใช้งานไม่ได้ในขั้นตอนการทำงานสำคัญ เป็นข้อกังวลที่เกิดขึ้นบ่อย
15Five ราคา
- มีส่วนร่วม: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
- ดำเนินการ: $10/เดือนต่อผู้ใช้
- แพ็กเกจแพลตฟอร์มทั้งหมด: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
15Five คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (1,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (890+ รีวิว)
✨ รีวิวจากผู้ใช้:ลูกค้าชื่นชมการตั้งค่าที่ใช้งานง่าย การสนับสนุนที่ตอบสนองรวดเร็ว และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการปรับปรุงด้วย AI อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บางรายระบุถึงความท้าทายในการเริ่มต้นใช้งานและการจัดการเป้าหมายอาชีพ
อ่านเพิ่มเติม: วิธีตั้งตัวชี้วัดเป้าหมาย (พร้อมตัวอย่าง)
4. Profit.co (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดแนว OKRs กับกลยุทธ์ทางธุรกิจ)
หากคุณกำลังมองหาคุณสมบัติที่หลากหลาย Profit. co ทำหน้าที่ได้ดีพอสมควรในการจัดการงานและการติดตามประสิทธิภาพ
แพลตฟอร์มนี้ยังมีเครื่องมือสร้าง OKR แบบทีละขั้นตอนและเทมเพลตสำเร็จรูปในตัว เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ดำเนินการได้อย่างง่ายดาย
ด้วยแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์และตัวเลือกการผสานรวมที่หลากหลาย Profit. co ช่วยให้มั่นใจได้ว่า OKRs ยังคงสามารถดำเนินการได้และสอดคล้องกันในทุกทีม
🧠 คุณรู้หรือไม่: องค์กรที่มีความสอดคล้องกันสามารถเพิ่มอัตราการชนะการขายได้สูงถึง 38% ซึ่งพิสูจน์ถึงพลังของเป้าหมายที่ชัดเจนและการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อในการขับเคลื่อนความสำเร็จ
กำไร. คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ co
- การสร้าง OKR แบบทีละขั้นตอน: แนะนำผู้ใช้ในการตั้งเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้และสอดคล้องกันโดยใช้เทมเพลตที่มีอยู่ในระบบ
- แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์: ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเกี่ยวกับความคืบหน้า ช่วยให้ทีมทำงานได้ตามแผน
- การจัดการงานและกระบวนการทำงาน: เชื่อมโยงงานกับ OKRs และรองรับมุมมองแบบ Kanban และรายการเพื่อความยืดหยุ่น
- คุณสมบัติการมีส่วนร่วมของพนักงาน: รวมถึงระบบรางวัล, ฟีดข่าว, และการสำรวจความคิดเห็นเพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกัน
- การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ: เชื่อมต่อกับเครื่องมือยอดนิยมอย่าง Slack, Jira และ Salesforce เพื่อการทำงานที่เป็นหนึ่งเดียว
กำไร. ข้อจำกัดของบริษัท
- อินเทอร์เฟซที่สับสน: ผู้ใช้บางรายรายงานว่าพบปัญหาในการนำทางฟีเจอร์และการสลับตัวเลือกต่าง ๆ บนแพลตฟอร์ม
- มุมมองที่รกรุงรัง: หน้าจอบางประเภทอาจทำให้รู้สึกท่วมท้น ส่งผลให้ยากต่อการจดจ่อกับงานสำคัญ
- การจัดการงานแบบจำกัดสำหรับปริมาณงานหนัก: อาจไม่เหมาะสำหรับทีมที่จัดการโครงการที่ซับซ้อน
กำไร. การตั้งราคาแบบ co
- ราคาตามความต้องการ
Profit. co คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (200+ รีวิว)
อ่านเพิ่มเติม: ตัวอย่าง OKR กว่า 60 รายการ – วิธีเขียน OKR ที่มีประสิทธิภาพ
5. Betterworks (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดแนวเป้าหมายที่มีโครงสร้างและการติดตามประสิทธิภาพ)
การบรรลุเป้าหมายเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการยกย่องความพยายามและการมีส่วนร่วมของพนักงาน
นี่คือเหตุผลที่ Betterworks อนุญาตให้ผู้ใช้กำหนดเป้าหมายย่อยที่สามารถวัดผลได้ภายในเป้าหมายใหญ่ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและความรับผิดชอบในทุกทีม
แพลตฟอร์มยังรองรับแบบสำรวจที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากพนักงาน และช่วยให้ผู้จัดการสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้นด้วยบันทึกความคืบหน้าอย่างละเอียดและแดชบอร์ดแบบภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Betterworks
- เป้าหมายตามหลักไมล์สโตน: แบ่งเป้าหมายออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้และวัดผลได้เพื่อการติดตามที่ดีขึ้น
- แบบสำรวจที่ปรับแต่งได้: รวบรวมความคิดเห็นของพนักงานแบบไม่ระบุตัวตนเพื่อขับเคลื่อนการปรับปรุงและส่งเสริมความโปร่งใส
- การติดตามความคืบหน้าอย่างละเอียด: บันทึกการอัปเดตประจำเดือนและแสดงผลการดำเนินงานด้วยแดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย
- เนื้อหาการเรียนรู้ออนไลน์: เข้าถึงแหล่งข้อมูลการศึกษาได้ตลอดเวลาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: สลับระหว่างรายการสินค้า กราฟ และแดชบอร์ดได้อย่างง่ายดายเพื่อการนำทางที่ราบรื่น
ข้อจำกัดของ Betterworks
- การขาด การแจ้งเตือน: ไม่มีข้อความแจ้งเตือนเพื่อกระตุ้นผู้ใช้เมื่อใกล้ถึงกำหนดเวลาของเป้าหมาย
- การสนับสนุนโดย AI แบบจำกัด: ไม่มีการเสนอคำแนะนำอัจฉริยะสำหรับ OKR หรือรายการดำเนินการ
- ความท้าทายในการนำทาง: การสลับระหว่างเป้าหมายส่วนบุคคลและเป้าหมายของทีมอาจรู้สึกยุ่งยาก
ราคาของ Betterworks
- ราคาตามความต้องการ
Betterworks ระดับคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
✨ รีวิวจากผู้ใช้:ผู้ใช้ชื่นชอบอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย การสนับสนุนลูกค้าที่แข็งแกร่ง และเครื่องมือต่างๆ เช่น OKRs และการติดตามแบบ 1:1 อย่างไรก็ตาม มีข้อเสนอแนะบางส่วนที่เน้นถึงจุดที่ควรปรับปรุง เช่น ฟังก์ชันการรายงานที่จำกัด และความท้าทายกับโมดูลการให้รางวัลและการยอมรับ
6. Asana (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบร่วมมือและการติดตามงาน)
การจัดการและติดตามความคืบหน้าบางครั้งอาจกลายเป็นเรื่องที่หนักหนากว่าการก้าวหน้าจริง ๆ นี่คือจุดที่เครื่องมือเช่น Asana เข้ามาช่วยเหลือ
Asana เชื่อมโยงเป้าหมายของบริษัทกับงานประจำวัน ทำให้ทีมมีแนวทางที่ชัดเจนในการดำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นการติดตามกำหนดเวลาหรือการจัดลำดับความสำคัญ Asana ช่วยให้ทุกอย่าง (และทุกคน) อยู่ในหน้าเดียวกัน
แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้และการผสานรวมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack และ Google Drive ช่วยให้คุณเลิกใช้สเปรดชีตที่ยุ่งเหยิงและหันมาใช้อินเทอร์เฟซแบบร่วมมือกันได้แล้ว
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- การจัดการงานร่วมกัน: แบ่งปันงาน เพิ่มความคิดเห็น และติดตามการอัปเดตเพื่อเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม
- การผสานรวมกับเครื่องมือยอดนิยม: ทำงานได้อย่างราบรื่นกับ Google Drive, Microsoft Teams และ Slack เพื่อการทำงานที่เป็นหนึ่งเดียว
- แดชบอร์ดที่กำหนดเอง: แสดงข้อมูลโครงการด้วยแผนภูมิที่ปรับแต่งได้และการอัปเดตแบบเรียลไทม์
- การเชื่อมโยงเป้าหมาย: เชื่อมโยงงานและโครงการโดยตรงกับเป้าหมายขององค์กรเพื่อความชัดเจนที่ดียิ่งขึ้น
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: การออกแบบที่ใช้งานง่ายทำให้การเริ่มต้นและการใช้งานเป็นเรื่องง่าย
ข้อจำกัดของอาสนะ
- ไม่มีการติดตามเวลา: ไม่มีคุณสมบัติในตัวสำหรับติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงาน
- ท่วมท้นสำหรับผู้ใช้ใหม่: ความหลากหลายของฟีเจอร์อาจทำให้ผู้เริ่มต้นรู้สึกหนักใจ
- การมอบหมายงานที่จำกัด: อนุญาตให้ผู้ใช้เพียงหนึ่งคนต่อหนึ่งงาน ซึ่งอาจขัดขวางการทำงานร่วมกัน
ราคาของ Asana
- ส่วนตัว: ฟรี
- เริ่มต้น: $10. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $24.99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 4/5 (10,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (13,200+ รีวิว)
อ่านเพิ่มเติม: การตั้งเป้าหมายสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
7. Leapsome (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดเป้าหมายให้สอดคล้องกับการเรียนรู้และประสิทธิภาพ)
สำหรับองค์กรที่กำลังประสบปัญหาในการทำให้การตั้งเป้าหมาย, ข้อเสนอแนะจากพนักงาน, และการเรียนรู้สอดคล้องกัน, Leapsome อาจเป็นตัวเลือกที่ง่าย.
ต้นไม้เป้าหมายของ Leapsome ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงเป้าหมายส่วนบุคคล ทีม และบริษัทเข้าด้วยกัน ซึ่งช่วยส่งเสริมความโปร่งใสและความรับผิดชอบภายในองค์กร
นอกจากนี้ ด้วยระบบตั้งเป้าหมายที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Jira ยังช่วยให้กระบวนการทำงานที่ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติเด่นของ Leapsome
- ต้นไม้เป้าหมาย: เชื่อมโยงเป้าหมายส่วนบุคคล ทีม และองค์กรเพื่อเส้นทางที่ชัดเจนสู่ความสำเร็จ
- การตั้งเป้าหมายด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์: สร้าง OKRs และเป้าหมายการพัฒนาตามแนวทางที่ดีที่สุดและบริบท
- การจัดการประสิทธิภาพ: ดำเนินการประเมินผลแบบ 360° และปรับเป้าหมายให้สอดคล้องกันในระหว่างการประชุม 1:1 และการติดตามผล
- เครื่องมือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน: เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น ทำแบบสำรวจ และให้คำชมเชย เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจและความร่วมมือในการทำงาน
- โมดูลการเรียนรู้: สร้างเส้นทางการเรียนรู้ที่สามารถปรับขนาดได้และอัตโนมัติสำหรับการพัฒนาพนักงาน
ข้อจำกัดที่ก้าวกระโดด
- ความท้าทายในการนำทาง: อินเทอร์เฟซอาจดูซับซ้อนเกินไป โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ใหม่
- เงื่อนไขการต่ออายุ: สัญญาที่ถูกล็อกและนโยบายการต่ออายุที่ไม่ชัดเจนอาจทำให้องค์กรที่มีความต้องการเปลี่ยนแปลงบ่อยรู้สึกไม่พอใจ
- การแจ้งเตือนมากเกินไป: การแจ้งเตือนที่มากเกินไปอาจทำให้ผู้ใช้บางคนเสียสมาธิ
ราคาที่คุ้มค่า
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Leapsome
- G2: 4. 9/5 (1,750+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
✨ รีวิวจากผู้ใช้: Leapsome โดดเด่นด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและปรับให้เข้ากับความต้องการของทั้งพนักงานและองค์กรได้อย่างราบรื่นผู้ใช้ชื่นชมการจัดวางที่ชัดเจน ซึ่งช่วยให้กระบวนการต่างๆ เช่น การตั้งเป้าหมาย การติดตาม KPI และการประเมินผลเป็นไปอย่างง่ายดาย แม้ว่าจะมีผู้ใช้บางรายที่ต้องการความยืดหยุ่นในการปรับแต่งมากขึ้นและสื่อการเรียนรู้ที่กระชับกว่านี้
8. WorkBoard (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่วัดได้)
องค์กรมักประสบปัญหาในการเชื่อมช่องว่างระหว่างกลยุทธ์ระดับสูงกับผลลัพธ์ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
WorkBoard แก้ไขปัญหานี้โดยนำเสนอเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อทำให้การดำเนินกลยุทธ์ง่ายขึ้นและปรับวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกันระหว่างทีมต่างๆ กรอบการทำงานที่ใช้ OKR ช่วยให้เกิดความชัดเจน ความรับผิดชอบ และความโปร่งใส ส่งเสริมให้ทีมมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์มากกว่าผลลัพธ์
🍪 โบนัส: แผนที่ความร้อน, การ์ดคะแนน, และการอัปเดตความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ของ WorkBoard มอบมุมมองแบบภาพรวมให้กับผู้นำในการประเมินประสิทธิภาพขององค์กร
คุณสมบัติเด่นของ WorkBoard
- การร่าง OKR ด้วยระบบ AI: สร้างและปรับปรุงวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักโดยอัตโนมัติตามลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์
- แผนที่ความร้อนสำหรับการจัดแนว: แสดงภาพความเสี่ยง ความก้าวหน้า และความเชื่อมโยงระหว่างทีมแบบเรียลไทม์
- การ์ดคะแนนและแดชบอร์ด: แสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็วและมีข้อมูลสนับสนุนในระหว่างการประชุม
- เครื่องมือเตรียมการแบบ 1:1: มอบข้อมูลเชิงลึกที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลแก่ผู้จัดการ เพื่อขับเคลื่อนการสนทนาในการโค้ชที่มีประสิทธิภาพและสร้างการเปลี่ยนแปลง
- การร่วมมือข้ามสายงาน: ลดความซับซ้อนในการจัดการการพึ่งพาและปรับปรุงการประสานงานระหว่างทีม
ข้อจำกัดของ WorkBoard
- ความซับซ้อนของอินเทอร์เฟซ: ผู้ใช้รายงานว่าแพลตฟอร์มอาจรู้สึกใช้งานยากและท้าทายในการนำทาง
- ความโปร่งใสด้านราคา: ความกังวลเกี่ยวกับเงื่อนไขการสมัครสมาชิกและอุปสรรคในการยกเลิกสูงอาจทำให้บางองค์กรลังเล
- เส้นทางการเรียนรู้: ชุดคุณสมบัติที่แข็งแกร่งอาจทำให้ผู้ใช้ครั้งแรกรู้สึกท่วมท้น
ราคาของ WorkBoard
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ WorkBoard
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
9. Weekdone (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดทีมให้สอดคล้องกันและการติดตามความคืบหน้าประจำสัปดาห์)
อาจไม่ดูเหมือนอย่างนั้น แต่หนึ่งสัปดาห์เป็นเวลาที่ยาวนาน—อาจเป็นเหตุผลว่าทำไมหลายประเทศกำลังเปลี่ยนมาใช้สัปดาห์การทำงานที่สั้นลง
แต่ถ้าคุณไม่ได้มาจากประเทศเหล่านั้น Weekdone สามารถผสานการวางแผนรายสัปดาห์และการรายงานความคืบหน้ากับการติดตาม OKR ได้ ทำให้ทุกคนทราบว่าการทำงานของตนมีส่วนช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่กว้างขึ้นอย่างไร
นอกจากนี้ ทีมสามารถให้การอัปเดต ให้คำแนะนำ และเฉลิมฉลองผลลัพธ์ที่สำคัญได้ สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ร่วมมือกันและมีแรงจูงใจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Weekdone
- การมองเห็นลำดับชั้นของ OKR: จัดเรียงเป้าหมายของบริษัท ทีม และบุคคลให้สอดคล้องกันด้วยมุมมองแบบต้นไม้ที่ชัดเจน
- รายงานความคืบหน้าประจำสัปดาห์: ติดตามงาน แผนงาน และปัญหาต่าง ๆ เพื่อระบุจุดติดขัดตั้งแต่เนิ่น ๆ
- เครื่องมือการมีส่วนร่วม: ส่งเสริมการร่วมมือผ่านการกดไลค์, แสดงความคิดเห็น, และชมเชยการอัปเดต
- รายงานที่ปรับแต่งได้: สร้างรายงานความคืบหน้าอัตโนมัติพร้อมข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
- การโค้ช OKR ฟรี: เข้าถึงคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำไปใช้ OKR ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ Weekdone
- ปัญหาประสิทธิภาพของแอป: ผู้ใช้บางรายรายงานว่าประสบปัญหาแอปทำงานช้าบนแอปมือถือ
- ข้อกังวลเกี่ยวกับการสนับสนุนลูกค้า: มีการเน้นย้ำถึงการสนับสนุนที่จำกัดในช่วงเวลาสำคัญ
- เส้นทางการเรียนรู้: การตั้งค่าเริ่มต้นและการเริ่มต้นใช้งานอาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้ใช้ใหม่
ราคาของ Weekdone
- ฟรี: สำหรับผู้ใช้สูงสุด 3 คน
- ระดับ: $10. 80/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Weekdone
- G2: 4. 1/5 (35+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
อ่านเพิ่มเติม: วิธีตั้งเป้าหมายรายวันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคล
10. Staffbase (เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มุ่งเน้นการสื่อสารภายใน)
องค์กรขนาดใหญ่มักประสบปัญหาการสื่อสารที่กระจัดกระจาย ซึ่งการอัปเดตที่สำคัญ, กลยุทธ์, หรือโครงการทางวัฒนธรรมไม่สามารถส่งถึงพนักงานทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Staffbase แก้ไขปัญหานี้อย่างไร? ด้วยการนำเสนอคลาวด์การสื่อสารที่ครอบคลุมซึ่งรวมหลายช่องทางเข้าด้วยกัน
ออกแบบมาสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีพนักงาน 1,000 คนขึ้นไป Staffbase ช่วยรวมความพยายามในการสื่อสารผ่านอินทราเน็ต แอป อีเมล และเครื่องมือที่ผสานรวมกัน
คุณสมบัติเด่นของ Staffbase
- การสื่อสารหลายช่องทาง: แชร์ข้อมูลอัปเดตผ่านอินทราเน็ต, ข่าวสาร, โพสต์บนโซเชียลมีเดีย, และการแชท
- เครื่องมือสำรวจ: รวบรวมความคิดเห็นของพนักงานด้วยแบบสำรวจสั้น ๆ เพื่อวัดความสอดคล้อง
- การวางแผนเนื้อหา: วางแผนแคมเปญบรรณาธิการและร่วมมือกันสร้างเนื้อหาก่อนเผยแพร่
- แดชบอร์ดวิเคราะห์: ติดตามการมีส่วนร่วมและระบุเนื้อหาที่โดนใจ
- การผสานรวม Microsoft 365: เชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับ SharePoint, Teams และ Viva Connections
ข้อจำกัดของ Staffbase
- จุดเน้นขององค์กร: ปรับแต่งโดยเฉพาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีพนักงาน 1,000 คนขึ้นไป
- การจัดการผ่านมือถือแบบจำกัด: ไม่มีแอปมือถือเฉพาะสำหรับผู้ดูแลระบบ
- การสนับสนุนพื้นฐาน: มีบริการสนับสนุนทางอีเมลเท่านั้น
ราคาของ Staffbase
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของพนักงาน
- G2: 4. 6/5 (225+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 75 รายการ)
✨ รีวิวจากผู้ใช้:ผู้ใช้ Staffbaseชื่นชมการออกแบบที่ใช้งานง่าย ความสะดวกในการใช้งาน และการสนับสนุนลูกค้าที่ตอบสนองอย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยให้การนำไปใช้เป็นไปอย่างราบรื่นและได้รับการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง พวกเขายังชื่นชอบฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การจัดตารางเนื้อหาแบบโต้ตอบ และเครื่องมือที่ช่วยเชื่อมช่องว่างในการสื่อสาร
อ่านเพิ่มเติม: 6 กลยุทธ์และเทคนิคการตั้งเป้าหมายเพื่อพัฒนาธุรกิจของคุณ
11. Workleap (เหมาะที่สุดสำหรับการทำให้กระบวนการ HR แบบไฮบริดและทางไกลง่ายขึ้น)
นายจ้างส่วนใหญ่กังวลว่าทีมแบบไฮบริดหรือการทำงานทางไกลมักสร้างช่องว่างในการสื่อสาร การมีส่วนร่วม และการติดตามประสิทธิภาพการทำงาน Workleap มุ่งหวังที่จะลดความซับซ้อนของปัญหาเหล่านั้น
มันนำเสนอแพลตฟอร์มแบบบูรณาการที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน ปรับปรุงกระบวนการให้ข้อเสนอแนะ และสนับสนุนฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ของพนักงาน
ด้วยเครื่องมือเช่น Officevibe สำหรับแบบสำรวจความผูกพัน, Pingboard สำหรับแผนผังองค์กร, และความสามารถในการติดตามประสิทธิภาพการทำงาน—Workleap ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้องและได้รับข้อมูลอยู่เสมอไม่ว่าพวกเขาจะทำงานจากที่ใด
คุณสมบัติเด่นของ Workleap
- ข้อเสนอแนะแบบไม่ระบุตัวตน: เสริมพลังให้พนักงานสามารถแบ่งปันความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ต้องกังวล
- แบบสำรวจที่ปรับแต่งได้: ปรับแต่งแบบสำรวจให้เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร
- การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์: รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น
- การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ: เชื่อมต่อกับ Slack, Microsoft Teams และแพลตฟอร์มอื่น ๆ
- การเริ่มต้นงานแบบรวมศูนย์: ทำให้กระบวนการเริ่มต้นงานของพนักงานใหม่เป็นเรื่องง่ายและอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Workleap
- การรายงานขั้นสูงที่จำกัด: อาจไม่สามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรขนาดใหญ่ได้อย่างครบถ้วน
- อุปสรรคในการปรับแต่ง: บางฟีเจอร์รู้สึกจำกัดในด้านความยืดหยุ่น
- เส้นทางการเรียนรู้: การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับเครื่องมือเฉพาะอาจต้องใช้เวลา
ราคาของ Workleap
- แบบสำรวจความผูกพันและความคิดเห็น: $5/เดือนต่อผู้ใช้
- การจัดการประสิทธิภาพ: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- Pingboard (แผนผังองค์กร): $4/เดือน ต่อผู้ใช้
- การจัดการการเรียนรู้: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
- แพ็กเกจเต็ม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Workleap
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
เครื่องมืออื่น ๆ ที่มีประโยชน์ที่ควรพิจารณา
นี่คือรายการทางเลือกเพิ่มเติมของ Microsoft Viva Goals ที่ไม่ได้ติดอันดับ 11 อันดับแรกของเรา แต่มีประโยชน์อย่างมากด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัว:
- Wrike: นำเสนอฟีเจอร์การทำงานร่วมกันของทีมขั้นสูงพร้อมการอัปเดตแบบเรียลไทม์ แผนภูมิแกนต์ และการเชื่อมต่อกับแอปมากกว่า 400 แอปเพื่อการทำงานที่ราบรื่น
- Smartsheet: ผสมผสานการจัดการโครงการเข้ากับฟังก์ชันการทำงานของสเปรดชีต ทำให้เหมาะสำหรับทีมที่คุ้นเคยกับ Excel แต่ต้องการคุณสมบัติการติดตามขั้นสูง
- Ally. io: เชี่ยวชาญด้านการจัดแนวและติดตาม OKR โดยเน้นการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือที่มีอยู่ เช่น Slack, Microsoft Teams และ Salesforce
Viva La ClickUp: เป้าหมายของคุณได้รับการจัดระเบียบแล้ว
สิ่งสำคัญสำหรับฉันคือการติดตามความคืบหน้าของเราในการบรรลุเป้าหมายใหญ่ ๆ ของเรา ClickUp ช่วยให้ฉันเห็นภาพรวมได้อย่างรวดเร็วตามที่ต้องการ ซึ่งเราไม่เคยมีมาก่อนกับเครื่องมือที่เราใช้ก่อนหน้านี้
หากคุณกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านไปยังชุดโปรแกรม Microsoft Viva ของคุณ ClickUp พร้อมช่วยเหลือคุณ
ด้วยคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ การตั้งเป้าหมายด้วย AI และมุมมองที่หลากหลาย ClickUp ทำให้การติดตามและจัดลำดับเป้าหมายเป็นเรื่องง่าย—เปลี่ยนสิ่งที่อาจเป็นความท้าทายให้กลายเป็นโอกาสในการเติบโต
ลงทะเบียนบน ClickUpตอนนี้และสัมผัสกับกระบวนการทำงานที่ราบรื่นยิ่งขึ้น