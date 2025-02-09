บล็อก ClickUp
Goals

ทางเลือกและคู่แข่ง 11 อันดับแรกของ Microsoft Viva Goals ในปี 2025

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
9 กุมภาพันธ์ 2568

การตั้งเป้าหมายที่สมจริงและสามารถบรรลุได้ อาจกล่าวได้ว่าเป็นหนึ่งในภารกิจที่สำคัญที่สุดของธุรกิจใด ๆ ก็ตาม การตั้งเป้าหมายช่วยกำหนดระยะเวลาของโครงการ สร้างภารกิจที่มีความหมายและมีกลยุทธ์ และมอบแรงบันดาลใจที่จำเป็นอย่างยิ่งให้กับพนักงานเมื่อพวกเขาเห็นความคืบหน้า

มันคือสูตรลับที่ทำให้ทุกอย่าง (และทุกคน) เดินหน้าต่อไปได้

การใช้เครื่องมือตั้งเป้าหมายสามารถทำให้กระบวนการนี้ชัดเจนขึ้นมาก—และหากเครื่องมือนั้นยังช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าได้อีกด้วย ก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ ท้ายที่สุดแล้ว ใครบ้างล่ะที่ไม่อยากเห็นความสำเร็จเล็กๆ น้อยๆ ที่ได้ทำสำเร็จไปทีละข้อในรายการ?

สำหรับหลายๆ คน เครื่องมือนั้นคือ Microsoft Viva Goals แต่เมื่อ Viva Goals กำลังจะเลิกใช้งาน คุณอาจกำลังมองหาทางเลือกที่ไม่รู้สึกเหมือนเป็นการเปลี่ยนแปลงเลย

เพื่อช่วยคุณ เราได้รวบรวมรายการเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการตั้งเป้าหมายและการติดตาม—เต็มไปด้วยคุณสมบัติ AI และอื่นๆ อีกมากมาย—เพื่อช่วยให้คุณเปลี่ยนผ่านได้อย่างราบรื่น

ใครจะรู้—ทางเลือกของคุณอาจกลายเป็น "การอัปเกรด" ก็ได้

⏰ สรุป 60 วินาที

นี่คือตัวเลือกของเราสำหรับทางเลือกที่ดีที่สุดของ Viva Goals:

  • ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเป้าหมาย การจัดการงาน และ OKRs
  • ตาราง: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดแนวเป้าหมายให้สอดคล้องกับผลกระทบขององค์กร
  • 15Five: เหมาะที่สุดสำหรับการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องและการสร้างความสอดคล้อง
  • Profit. co: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดแนว OKRs ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ
  • Betterworks: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดแนวเป้าหมายอย่างเป็นระบบและการติดตามประสิทธิภาพ
  • อาสนะ: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบร่วมมือและการติดตามงาน
  • Leapsome: เหมาะที่สุดสำหรับการเชื่อมโยงเป้าหมายกับการเรียนรู้และประสิทธิภาพ
  • WorkBoard: เหมาะที่สุดสำหรับการปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่วัดได้
  • Weekdone: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างความสอดคล้องในทีมและการติดตามความก้าวหน้าประจำสัปดาห์
  • Staffbase: เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มุ่งเน้นการสื่อสารภายใน
  • Workleap: เหมาะที่สุดสำหรับการทำให้กระบวนการ HR แบบไฮบริดและระยะไกลง่ายขึ้น

ทำไมต้องเลือกทางเลือกอื่นของ Microsoft Viva Goals?

อย่างที่เราทราบกันดี โลกของการบริหารโครงการนั้นเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วราวกับแสง การรอจนถึงนาทีสุดท้ายเพื่อเปลี่ยนไปใช้เครื่องมืออื่นเป็นความคิดที่ไม่ดี

นอกเหนือจากการประกาศเกษียณอายุแล้ว ต่อไปนี้คืออุปสรรคในชีวิตประจำวันบางประการที่ลูกค้าของ Viva Goals กำลังเผชิญอยู่:

  • ขาดการฝึกอบรมในแอปที่ครอบคลุม: เครื่องมือนี้ไม่มีการแนะนำใด ๆ เมื่อมีการรับสมาชิกใหม่เข้าร่วมทีม และขาดการวิเคราะห์ขั้นสูง
  • ไม่มีฟีเจอร์สำรวจความคิดเห็นพนักงานแบบด่วน: การวัดขวัญกำลังใจของทีมจำเป็นต้องออกแบบแบบสำรวจขึ้นใหม่ทั้งหมด
  • ความสามารถในการตั้งเป้าหมายด้วย AI ที่จำกัด: เครื่องมือนี้ไม่แนะนำเป้าหมายที่ชาญฉลาดขึ้นหรือฟีเจอร์ขั้นสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
  • ความสับสนในการผสานรวม: การทำความเข้าใจว่าเครื่องมือใดทำอะไรและเมื่อใดอาจสร้างความหงุดหงิดในระบบนิเวศของ Microsoft

นี่คือประเภทของปัญหาที่ทำให้พนักงานของคุณรู้สึกหงุดหงิด และนำไปสู่ การสูญเสียทรัพยากรขององค์กรถึง 12%

11 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเป้าหมาย Microsoft Viva

การเปลี่ยนเครื่องมืออาจรู้สึกเหมือนเป็นภาระ—แต่เมื่อเครื่องมือที่คุณใช้อยู่กำลังจะเลิกผลิต นั่นคือโอกาสที่จะค้นหาสิ่งที่ดีกว่า

เราได้ทำการบ้านและรวบรวมทางเลือกที่ดีที่สุด 11 รายการสำหรับ Microsoft Viva Goals

1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการติดตามเป้าหมาย, การจัดการงาน, และ OKRs)

ด้วยตัวเลือกซอฟต์แวร์การจัดการโครงการมากมายที่มีอยู่ อาจเป็นเรื่องยากที่จะหาเครื่องมือที่โดดเด่นอย่างแท้จริง แต่ClickUpสามารถตอบโจทย์ได้

คุณสมบัติเด่นในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ได้แก่ การแชร์ไฟล์, การผสานอีเมล, แผนภูมิแกนต์, การติดตามเวลา, และการจัดการงบประมาณ—และเดาอะไรได้ไหม? ClickUp มีทั้งหมดนี้

ClickUp คือ แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ที่ผสานการจัดการโครงการ การแบ่งปันความรู้ และการสื่อสารเข้าไว้ด้วยกันบนแพลตฟอร์มเดียวที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างไร้รอยต่อ

ความลับของ ClickUp อยู่ที่การทำให้เป้าหมายเป็นไปได้ แทนที่จะตั้งเป้าหมายที่สูงส่งไว้ในเอกสารที่ไม่มีใครดูClickUp Goalsจะช่วยให้คุณแบ่งเป้าหมายเหล่านั้นออกเป็นเป้าหมายย่อยที่วัดผลได้

แดชบอร์ดเป้าหมาย ClickUp
เปลี่ยนเป้าหมายระดับสูงของคุณให้กลายเป็นเป้าหมายย่อยที่สามารถวัดผลได้ ด้วย ClickUp Goals

ขณะที่คุณค่อย ๆ บรรลุเป้าหมายเหล่านี้ ClickUp จะคำนวณความคืบหน้าให้คุณโดยอัตโนมัติ

ยกตัวอย่างเช่นแม่แบบ OKR ของ ClickUp นี่คือเครื่องมือในฝันของนักวางแผน—มีโครงสร้างที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเป็นกระดูกสันหลังให้กับเป้าหมายของคุณ แต่ยังคงยืดหยุ่นพอที่จะปรับเปลี่ยนได้เมื่อความสำคัญเปลี่ยนไปกลางไตรมาสอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

หากคุณต้องการความชัดเจนมากขึ้น,แม่แบบเป้าหมาย SMART ของ ClickUpช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน, สามารถวัดได้, สามารถบรรลุได้, มีความเกี่ยวข้อง, และมีกรอบเวลา.

เทมเพลตเป้าหมายอัจฉริยะของ ClickUp
เรียนรู้เพิ่มเติม
เทมเพลต SMART ของ ClickUp ช่วยกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ซึ่งมีความเฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถบรรลุได้ มีความเกี่ยวข้อง และมีกรอบเวลาที่ชัดเจน

ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงเป้าหมายการพัฒนาตนเองหรือการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ เทมเพลตนี้จะช่วยจัดระเบียบเป้าหมายของคุณให้อยู่ในส่วนที่จัดการได้ ทำให้คุณสามารถจัดการกับเป้าหมายเหล่านั้นได้โดยไม่รู้สึกหนักใจ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณมองเห็นความก้าวหน้า ทำให้คุณและทีมของคุณมีแรงจูงใจอยู่เสมอ

ต่อไป เราจะพูดถึงการติดตามความก้าวหน้า

แดชบอร์ดของ ClickUpให้คุณเห็นภาพรวมของสิ่งที่เกิดขึ้น—ใครกำลังทำอะไร ทรัพยากรของคุณถูกใช้ไปที่ไหน และไทม์ไลน์ของคุณกำลังเสี่ยงที่จะกลายเป็นเพียงความฝันหรือไม่

ต่างจาก Viva Goals, ClickUp ช่วยให้สามารถมองเห็นข้อมูลแบบเรียลไทม์และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลแบบเต็มเวลา

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ : ClickUp ช่วยให้คุณสร้างแดชบอร์ด OKR แบบกำหนดเองจากศูนย์ เพื่อวัดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ ดูคู่มือทีละขั้นตอนนี้เพื่อเริ่มต้น

ฟีเจอร์แดชบอร์ดของ ClickUp ทำให้การแสดงข้อมูลเป็นไปอย่างสวยงามและมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น การปรับแต่งช่วยให้ข้อมูลถูกแสดงออกมาอย่างมีนัยสำคัญและเข้าใจได้ง่าย

ฟีเจอร์แดชบอร์ดของ ClickUp ทำให้การแสดงข้อมูลเป็นไปอย่างสวยงามและมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น การปรับแต่งช่วยให้ข้อมูลถูกนำเสนออย่างมีความหมายและเข้าใจได้ง่าย

ฟีเจอร์แดชบอร์ดของ ClickUp ทำให้การแสดงข้อมูลเป็นเรื่องง่ายขึ้นมากในรูปแบบที่สวยงามและมีจุดประสงค์ชัดเจน การปรับแต่งช่วยให้ข้อมูลถูกแสดงอย่างมีความหมายและเข้าใจได้ง่าย

ฟีเจอร์แดชบอร์ดของ ClickUp ทำให้การแสดงข้อมูลเป็นไปอย่างสวยงามและมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น การปรับแต่งช่วยให้ข้อมูลถูกแสดงออกมาอย่างมีนัยสำคัญและเข้าใจได้ง่าย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • วิดเจ็ตบนแดชบอร์ด: รับภาพรวมระดับสูงของความคืบหน้าของเป้าหมายและเวลาที่ใช้ไปกับโครงการด้วยวิดเจ็ตต่างๆ เช่น แถบความคืบหน้า กราฟวงกลม และแผนภูมิการเผาผลาญ ทำให้การนำเสนอข้อมูลเป็นเรื่องง่าย
  • การแจ้งเตือนของ ClickUp: ติดตามกำหนดเวลาอย่างใกล้ชิดด้วยการแจ้งเตือนที่ส่งไปยังทุกที่ตั้งแต่ห้านาทีถึงสามวันก่อนถึงกำหนดงาน เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรหลุดรอดไป
  • มุมมองที่หลากหลาย: จัดระเบียบและจัดการงานในสไตล์ที่คุณชื่นชอบ—รายการ, กระดานคัมบัง, แผนภูมิแกนต์, หรือรูปแบบอื่น ๆ—เพื่อให้คุณสามารถทำงานได้ตามวิธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ
  • ClickUp Automations: ด้วย ClickUp Automations คุณสามารถทำงานที่เกี่ยวกับงานของคุณได้ เช่น การเพิ่มกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นผู้ติดตาม การมอบหมายความคิดเห็น การส่งอีเมล และอื่น ๆ
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกันในตัว: ใช้ ClickUp Chat เพื่อแบ่งปันความคิดเห็น ทำงานร่วมกันในภารกิจ และให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับเป้าหมายร่วมกัน
  • คุณสมบัติงานที่ปรับแต่งได้: ปรับแต่งกระบวนการทำงานด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น สถานะที่กำหนดเอง ระดับความสำคัญ และการพึ่งพาของงาน เพื่อให้เข้ากับทุกประเภทของโครงการได้อย่างราบรื่น

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • เส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงขึ้น: คุณสมบัติที่หลากหลายของ ClickUp อาจทำให้ผู้ใช้ที่มองหาเพียงการติดตามเป้าหมายอย่างตรงไปตรงมา รู้สึกท่วมท้น

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

รีวิวจากผู้ใช้: ClickUp ได้กำหนดนิยามใหม่ให้กับประสิทธิภาพการทำงานด้วยแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวผู้ใช้ชื่นชอบการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อและแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ ซึ่งช่วยให้โครงการของพวกเขาเป็นจริงได้

อ่านเพิ่มเติม: วิธีเขียนเป้าหมาย SMART ที่มีประสิทธิภาพ

2. ตาราง (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดแนวเป้าหมายให้สอดคล้องกับผลกระทบขององค์กร)

Lattice- หนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Microsoft Viva Goals
ผ่านทาง ตาราง

Lattice เป็นแพลตฟอร์มการจัดการประสิทธิภาพที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมสามารถกำหนด ติดตาม และบรรลุ OKRs และเป้าหมายต่างๆ พร้อมทั้งปรับให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่กว้างขึ้น

การผสานรวมกับเครื่องมือยอดนิยมอย่าง Slack, Jira และ Microsoft Teams ช่วยให้เป้าหมายยังคงมองเห็นได้และดำเนินการได้

🍪 โบนัส: ด้วยฟีเจอร์ที่เชื่อมโยงการตั้งเป้าหมายกับการประเมินผลงานและการประชุมแบบตัวต่อตัว Lattice ช่วยส่งเสริมความสอดคล้องและการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องภายในทีม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของตาราง

  • การติดตามเป้าหมายแบบเรียลไทม์: ผู้จัดการสามารถติดตามความคืบหน้าและระบุปัญหาได้อย่างรวดเร็วด้วยแอปติดตามเป้าหมาย ช่วยให้ทีมทำงานสอดคล้องและเดินหน้าตามแผน
  • การผสานรวมกับเครื่องมือที่ใช้ในชีวิตประจำวัน: ผสานรวมกับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Slack, Microsoft Teams, Jira และ Salesforce ได้อย่างราบรื่น เพื่อให้เป้าหมายอยู่ในจุดสำคัญเสมอ
  • ความโปร่งใสทั่วทั้งองค์กร: ทีมงานสามารถดูเป้าหมายในทุกระดับได้ ซึ่งช่วยปรับปรุงการร่วมมือและความชัดเจนเกี่ยวกับลำดับความสำคัญ
  • OKRs ที่นำไปปฏิบัติได้: ช่วยให้มีแนวทางที่เป็นระบบในการกำหนดวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับบทบาทของแต่ละบุคคลและเป้าหมายขององค์กร

ข้อจำกัดของตารางตาข่าย

  • แบบสำรวจซ้ำ: แบบสอบถามอัตโนมัติ แม้จะมีประโยชน์ แต่ก็อาจรู้สึกซ้ำซากและทำให้พนักงานขาดความสนใจเมื่อเวลาผ่านไป
  • ฟังก์ชันการทำงานของ HRIS ที่จำกัด: แม้ว่าจะมีการขยายเข้าสู่ระบบ HRIS แต่ขาดคุณสมบัติเช่นการจัดการเงินเดือนและการจัดการสวัสดิการ ซึ่งเป็นสิ่งที่คาดหวังในแพลตฟอร์ม HR ที่ครบวงจร
  • การตั้งค่าที่ซับซ้อนสำหรับความต้องการที่ละเอียดอ่อน: อาจไม่เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจที่มีกระบวนการประเมินประสิทธิภาพที่ซับซ้อนมาก

การกำหนดราคาแบบตาราง

  • การบริหารจัดการบุคลากร: $11/เดือน ต่อผู้ใช้
  • การมีส่วนร่วม: แพ็กเกจเสริม ราคา $4/เดือน ต่อผู้ใช้
  • เติบโต: แพ็กเกจเสริม ราคา $4/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ค่าตอบแทน: เสริมเพิ่ม $6/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ระบบข้อมูลทรัพยากรบุคคลหลัก (HRIS Core): $5/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวจากผู้ใช้

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,890 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (180+ รีวิว)

รีวิวจากผู้ใช้:ผู้ใช้ชื่นชมอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย การติดตั้งที่สะดวก และการสนับสนุนลูกค้าที่ตอบสนองอย่างรวดเร็ว ทำให้เป็นทางเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับระบบเทคโนโลยีทรัพยากรบุคคลทุกประเภท อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บางรายระบุว่ายังมีพื้นที่ให้ปรับปรุงในด้านการปรับแต่งและการผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สาม

อ่านเพิ่มเติม: 11 แม่แบบ OKR ฟรีใน Excel, Word และ ClickUp

3. 15Five (เหมาะที่สุดสำหรับการให้ข้อเสนอแนะและการปรับแนวทางอย่างต่อเนื่อง)

15Five
ผ่านทาง 15Five

การตั้งเป้าหมาย, การติดตาม OKR, และการจัดการประสิทธิภาพการทำงานจะดีขึ้นด้วยการให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องและการจัดให้สอดคล้องกัน และนี่คือสิ่งที่ 15Five มอบให้คุณ

แพลตฟอร์มส่งเสริมการร่วมมือผ่านการตรวจสอบรายสัปดาห์ ช่วยให้พนักงานและผู้จัดการสามารถติดต่อสื่อสารและมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวได้

ด้วยคุณสมบัติเช่นการจัดลำดับความสำคัญของงานประจำสัปดาห์และการเชื่อมโยงเป้าหมายกับ OKR ของบริษัท 15Five ช่วยให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน

15 คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ 15Five

  • การตรวจสอบรายสัปดาห์: ช่วยรักษาการสื่อสารที่สม่ำเสมอ ติดตามความก้าวหน้า และแก้ไขปัญหาอย่างเชิงรุก
  • ลำดับความสำคัญและวัตถุประสงค์: เชื่อมโยงงานประจำสัปดาห์กับเป้าหมายระยะยาวเพื่อให้สอดคล้องกับ OKRs มากขึ้น
  • สปาร์ค เอไอ: ให้คำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของทีมและการมีส่วนร่วม
  • ฟีเจอร์การตบมือ: วิธีที่ไม่เหมือนใครในการยกย่องและชื่นชมความสำเร็จของทีมอย่างเปิดเผย
  • อินเทอร์เฟซที่ปรับแต่งได้: ปรับแต่งแดชบอร์ดและแบบฟอร์มเช็คอินให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของทีมคุณ

ข้อจำกัดของ 15Five

  • การสนับสนุนลูกค้าที่ไม่ดี: ผู้ใช้รายงานบ่อยครั้งว่าได้รับการตอบกลับที่ช้าและไม่เป็นประโยชน์ต่อปัญหาที่พบ
  • แนวปฏิบัติด้านการเรียกเก็บเงินที่ท้าทาย: ไม่มีการคืนเงินสำหรับบริการที่หยุดชั่วคราว และการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานจะส่งผลให้มีการเรียกเก็บเงินทันที
  • ความเสถียรของแพลตฟอร์ม: ปัญหาทางเทคนิคและข้อบกพร่อง เช่น ฟีเจอร์ที่ใช้งานไม่ได้ในขั้นตอนการทำงานสำคัญ เป็นข้อกังวลที่เกิดขึ้นบ่อย

15Five ราคา

  • มีส่วนร่วม: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ดำเนินการ: $10/เดือนต่อผู้ใช้
  • แพ็กเกจแพลตฟอร์มทั้งหมด: $16/เดือน ต่อผู้ใช้

15Five คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (1,700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (890+ รีวิว)

รีวิวจากผู้ใช้:ลูกค้าชื่นชมการตั้งค่าที่ใช้งานง่าย การสนับสนุนที่ตอบสนองรวดเร็ว และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการปรับปรุงด้วย AI อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บางรายระบุถึงความท้าทายในการเริ่มต้นใช้งานและการจัดการเป้าหมายอาชีพ

อ่านเพิ่มเติม: วิธีตั้งตัวชี้วัดเป้าหมาย (พร้อมตัวอย่าง)

4. Profit.co (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดแนว OKRs กับกลยุทธ์ทางธุรกิจ)

กำไร
ผ่านทาง Profit.co

หากคุณกำลังมองหาคุณสมบัติที่หลากหลาย Profit. co ทำหน้าที่ได้ดีพอสมควรในการจัดการงานและการติดตามประสิทธิภาพ

แพลตฟอร์มนี้ยังมีเครื่องมือสร้าง OKR แบบทีละขั้นตอนและเทมเพลตสำเร็จรูปในตัว เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ดำเนินการได้อย่างง่ายดาย

ด้วยแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์และตัวเลือกการผสานรวมที่หลากหลาย Profit. co ช่วยให้มั่นใจได้ว่า OKRs ยังคงสามารถดำเนินการได้และสอดคล้องกันในทุกทีม

🧠 คุณรู้หรือไม่: องค์กรที่มีความสอดคล้องกันสามารถเพิ่มอัตราการชนะการขายได้สูงถึง 38% ซึ่งพิสูจน์ถึงพลังของเป้าหมายที่ชัดเจนและการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อในการขับเคลื่อนความสำเร็จ

กำไร. คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ co

  • การสร้าง OKR แบบทีละขั้นตอน: แนะนำผู้ใช้ในการตั้งเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้และสอดคล้องกันโดยใช้เทมเพลตที่มีอยู่ในระบบ
  • แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์: ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเกี่ยวกับความคืบหน้า ช่วยให้ทีมทำงานได้ตามแผน
  • การจัดการงานและกระบวนการทำงาน: เชื่อมโยงงานกับ OKRs และรองรับมุมมองแบบ Kanban และรายการเพื่อความยืดหยุ่น
  • คุณสมบัติการมีส่วนร่วมของพนักงาน: รวมถึงระบบรางวัล, ฟีดข่าว, และการสำรวจความคิดเห็นเพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกัน
  • การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ: เชื่อมต่อกับเครื่องมือยอดนิยมอย่าง Slack, Jira และ Salesforce เพื่อการทำงานที่เป็นหนึ่งเดียว

กำไร. ข้อจำกัดของบริษัท

  • อินเทอร์เฟซที่สับสน: ผู้ใช้บางรายรายงานว่าพบปัญหาในการนำทางฟีเจอร์และการสลับตัวเลือกต่าง ๆ บนแพลตฟอร์ม
  • มุมมองที่รกรุงรัง: หน้าจอบางประเภทอาจทำให้รู้สึกท่วมท้น ส่งผลให้ยากต่อการจดจ่อกับงานสำคัญ
  • การจัดการงานแบบจำกัดสำหรับปริมาณงานหนัก: อาจไม่เหมาะสำหรับทีมที่จัดการโครงการที่ซับซ้อน

กำไร. การตั้งราคาแบบ co

  • ราคาตามความต้องการ

Profit. co คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (200+ รีวิว)

อ่านเพิ่มเติม: ตัวอย่าง OKR กว่า 60 รายการ – วิธีเขียน OKR ที่มีประสิทธิภาพ

5. Betterworks (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดแนวเป้าหมายที่มีโครงสร้างและการติดตามประสิทธิภาพ)

เบตเตอร์เวิร์คส์
ผ่านทาง Betterworks

การบรรลุเป้าหมายเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการยกย่องความพยายามและการมีส่วนร่วมของพนักงาน

นี่คือเหตุผลที่ Betterworks อนุญาตให้ผู้ใช้กำหนดเป้าหมายย่อยที่สามารถวัดผลได้ภายในเป้าหมายใหญ่ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและความรับผิดชอบในทุกทีม

แพลตฟอร์มยังรองรับแบบสำรวจที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากพนักงาน และช่วยให้ผู้จัดการสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้นด้วยบันทึกความคืบหน้าอย่างละเอียดและแดชบอร์ดแบบภาพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Betterworks

  • เป้าหมายตามหลักไมล์สโตน: แบ่งเป้าหมายออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้และวัดผลได้เพื่อการติดตามที่ดีขึ้น
  • แบบสำรวจที่ปรับแต่งได้: รวบรวมความคิดเห็นของพนักงานแบบไม่ระบุตัวตนเพื่อขับเคลื่อนการปรับปรุงและส่งเสริมความโปร่งใส
  • การติดตามความคืบหน้าอย่างละเอียด: บันทึกการอัปเดตประจำเดือนและแสดงผลการดำเนินงานด้วยแดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย
  • เนื้อหาการเรียนรู้ออนไลน์: เข้าถึงแหล่งข้อมูลการศึกษาได้ตลอดเวลาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: สลับระหว่างรายการสินค้า กราฟ และแดชบอร์ดได้อย่างง่ายดายเพื่อการนำทางที่ราบรื่น

ข้อจำกัดของ Betterworks

  • การขาด การแจ้งเตือน: ไม่มีข้อความแจ้งเตือนเพื่อกระตุ้นผู้ใช้เมื่อใกล้ถึงกำหนดเวลาของเป้าหมาย
  • การสนับสนุนโดย AI แบบจำกัด: ไม่มีการเสนอคำแนะนำอัจฉริยะสำหรับ OKR หรือรายการดำเนินการ
  • ความท้าทายในการนำทาง: การสลับระหว่างเป้าหมายส่วนบุคคลและเป้าหมายของทีมอาจรู้สึกยุ่งยาก

ราคาของ Betterworks

  • ราคาตามความต้องการ

Betterworks ระดับคะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)

รีวิวจากผู้ใช้:ผู้ใช้ชื่นชอบอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย การสนับสนุนลูกค้าที่แข็งแกร่ง และเครื่องมือต่างๆ เช่น OKRs และการติดตามแบบ 1:1 อย่างไรก็ตาม มีข้อเสนอแนะบางส่วนที่เน้นถึงจุดที่ควรปรับปรุง เช่น ฟังก์ชันการรายงานที่จำกัด และความท้าทายกับโมดูลการให้รางวัลและการยอมรับ

อ่านเพิ่มเติม: ตัวอย่างเป้าหมายระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวสำหรับการวางแผนเป้าหมายระยะยาว

6. Asana (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบร่วมมือและการติดตามงาน)

อาสนะ
ผ่านทาง Asana

การจัดการและติดตามความคืบหน้าบางครั้งอาจกลายเป็นเรื่องที่หนักหนากว่าการก้าวหน้าจริง ๆ นี่คือจุดที่เครื่องมือเช่น Asana เข้ามาช่วยเหลือ

Asana เชื่อมโยงเป้าหมายของบริษัทกับงานประจำวัน ทำให้ทีมมีแนวทางที่ชัดเจนในการดำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นการติดตามกำหนดเวลาหรือการจัดลำดับความสำคัญ Asana ช่วยให้ทุกอย่าง (และทุกคน) อยู่ในหน้าเดียวกัน

แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้และการผสานรวมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack และ Google Drive ช่วยให้คุณเลิกใช้สเปรดชีตที่ยุ่งเหยิงและหันมาใช้อินเทอร์เฟซแบบร่วมมือกันได้แล้ว

คุณสมบัติเด่นของอาสนะ

  • การจัดการงานร่วมกัน: แบ่งปันงาน เพิ่มความคิดเห็น และติดตามการอัปเดตเพื่อเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม
  • การผสานรวมกับเครื่องมือยอดนิยม: ทำงานได้อย่างราบรื่นกับ Google Drive, Microsoft Teams และ Slack เพื่อการทำงานที่เป็นหนึ่งเดียว
  • แดชบอร์ดที่กำหนดเอง: แสดงข้อมูลโครงการด้วยแผนภูมิที่ปรับแต่งได้และการอัปเดตแบบเรียลไทม์
  • การเชื่อมโยงเป้าหมาย: เชื่อมโยงงานและโครงการโดยตรงกับเป้าหมายขององค์กรเพื่อความชัดเจนที่ดียิ่งขึ้น
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: การออกแบบที่ใช้งานง่ายทำให้การเริ่มต้นและการใช้งานเป็นเรื่องง่าย

ข้อจำกัดของอาสนะ

  • ไม่มีการติดตามเวลา: ไม่มีคุณสมบัติในตัวสำหรับติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงาน
  • ท่วมท้นสำหรับผู้ใช้ใหม่: ความหลากหลายของฟีเจอร์อาจทำให้ผู้เริ่มต้นรู้สึกหนักใจ
  • การมอบหมายงานที่จำกัด: อนุญาตให้ผู้ใช้เพียงหนึ่งคนต่อหนึ่งงาน ซึ่งอาจขัดขวางการทำงานร่วมกัน

ราคาของ Asana

  • ส่วนตัว: ฟรี
  • เริ่มต้น: $10. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ขั้นสูง: $24.99/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของอาสนะ

  • G2: 4. 4/5 (10,700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (13,200+ รีวิว)

อ่านเพิ่มเติม: การตั้งเป้าหมายสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

7. Leapsome (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดเป้าหมายให้สอดคล้องกับการเรียนรู้และประสิทธิภาพ)

ลีปโซม
ผ่านทาง Leapsome

สำหรับองค์กรที่กำลังประสบปัญหาในการทำให้การตั้งเป้าหมาย, ข้อเสนอแนะจากพนักงาน, และการเรียนรู้สอดคล้องกัน, Leapsome อาจเป็นตัวเลือกที่ง่าย.

ต้นไม้เป้าหมายของ Leapsome ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงเป้าหมายส่วนบุคคล ทีม และบริษัทเข้าด้วยกัน ซึ่งช่วยส่งเสริมความโปร่งใสและความรับผิดชอบภายในองค์กร

นอกจากนี้ ด้วยระบบตั้งเป้าหมายที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Jira ยังช่วยให้กระบวนการทำงานที่ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่าย

คุณสมบัติเด่นของ Leapsome

  • ต้นไม้เป้าหมาย: เชื่อมโยงเป้าหมายส่วนบุคคล ทีม และองค์กรเพื่อเส้นทางที่ชัดเจนสู่ความสำเร็จ
  • การตั้งเป้าหมายด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์: สร้าง OKRs และเป้าหมายการพัฒนาตามแนวทางที่ดีที่สุดและบริบท
  • การจัดการประสิทธิภาพ: ดำเนินการประเมินผลแบบ 360° และปรับเป้าหมายให้สอดคล้องกันในระหว่างการประชุม 1:1 และการติดตามผล
  • เครื่องมือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน: เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น ทำแบบสำรวจ และให้คำชมเชย เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจและความร่วมมือในการทำงาน
  • โมดูลการเรียนรู้: สร้างเส้นทางการเรียนรู้ที่สามารถปรับขนาดได้และอัตโนมัติสำหรับการพัฒนาพนักงาน

ข้อจำกัดที่ก้าวกระโดด

  • ความท้าทายในการนำทาง: อินเทอร์เฟซอาจดูซับซ้อนเกินไป โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ใหม่
  • เงื่อนไขการต่ออายุ: สัญญาที่ถูกล็อกและนโยบายการต่ออายุที่ไม่ชัดเจนอาจทำให้องค์กรที่มีความต้องการเปลี่ยนแปลงบ่อยรู้สึกไม่พอใจ
  • การแจ้งเตือนมากเกินไป: การแจ้งเตือนที่มากเกินไปอาจทำให้ผู้ใช้บางคนเสียสมาธิ

ราคาที่คุ้มค่า

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Leapsome

  • G2: 4. 9/5 (1,750+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)

รีวิวจากผู้ใช้: Leapsome โดดเด่นด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและปรับให้เข้ากับความต้องการของทั้งพนักงานและองค์กรได้อย่างราบรื่นผู้ใช้ชื่นชมการจัดวางที่ชัดเจน ซึ่งช่วยให้กระบวนการต่างๆ เช่น การตั้งเป้าหมาย การติดตาม KPI และการประเมินผลเป็นไปอย่างง่ายดาย แม้ว่าจะมีผู้ใช้บางรายที่ต้องการความยืดหยุ่นในการปรับแต่งมากขึ้นและสื่อการเรียนรู้ที่กระชับกว่านี้

8. WorkBoard (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่วัดได้)

บอร์ดงาน
ผ่านทาง กระดานงาน

องค์กรมักประสบปัญหาในการเชื่อมช่องว่างระหว่างกลยุทธ์ระดับสูงกับผลลัพธ์ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้

WorkBoard แก้ไขปัญหานี้โดยนำเสนอเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อทำให้การดำเนินกลยุทธ์ง่ายขึ้นและปรับวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกันระหว่างทีมต่างๆ กรอบการทำงานที่ใช้ OKR ช่วยให้เกิดความชัดเจน ความรับผิดชอบ และความโปร่งใส ส่งเสริมให้ทีมมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์มากกว่าผลลัพธ์

🍪 โบนัส: แผนที่ความร้อน, การ์ดคะแนน, และการอัปเดตความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ของ WorkBoard มอบมุมมองแบบภาพรวมให้กับผู้นำในการประเมินประสิทธิภาพขององค์กร

คุณสมบัติเด่นของ WorkBoard

  • การร่าง OKR ด้วยระบบ AI: สร้างและปรับปรุงวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักโดยอัตโนมัติตามลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์
  • แผนที่ความร้อนสำหรับการจัดแนว: แสดงภาพความเสี่ยง ความก้าวหน้า และความเชื่อมโยงระหว่างทีมแบบเรียลไทม์
  • การ์ดคะแนนและแดชบอร์ด: แสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็วและมีข้อมูลสนับสนุนในระหว่างการประชุม
  • เครื่องมือเตรียมการแบบ 1:1: มอบข้อมูลเชิงลึกที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลแก่ผู้จัดการ เพื่อขับเคลื่อนการสนทนาในการโค้ชที่มีประสิทธิภาพและสร้างการเปลี่ยนแปลง
  • การร่วมมือข้ามสายงาน: ลดความซับซ้อนในการจัดการการพึ่งพาและปรับปรุงการประสานงานระหว่างทีม

ข้อจำกัดของ WorkBoard

  • ความซับซ้อนของอินเทอร์เฟซ: ผู้ใช้รายงานว่าแพลตฟอร์มอาจรู้สึกใช้งานยากและท้าทายในการนำทาง
  • ความโปร่งใสด้านราคา: ความกังวลเกี่ยวกับเงื่อนไขการสมัครสมาชิกและอุปสรรคในการยกเลิกสูงอาจทำให้บางองค์กรลังเล
  • เส้นทางการเรียนรู้: ชุดคุณสมบัติที่แข็งแกร่งอาจทำให้ผู้ใช้ครั้งแรกรู้สึกท่วมท้น

ราคาของ WorkBoard

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ WorkBoard

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

อ่านเพิ่มเติม:11 แม่แบบฟรีสำหรับการตั้งเป้าหมายและติดตามผลใน Excel และ ClickUp

9. Weekdone (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดทีมให้สอดคล้องกันและการติดตามความคืบหน้าประจำสัปดาห์)

วีคโดน
ผ่านทาง Weekdone

อาจไม่ดูเหมือนอย่างนั้น แต่หนึ่งสัปดาห์เป็นเวลาที่ยาวนาน—อาจเป็นเหตุผลว่าทำไมหลายประเทศกำลังเปลี่ยนมาใช้สัปดาห์การทำงานที่สั้นลง

แต่ถ้าคุณไม่ได้มาจากประเทศเหล่านั้น Weekdone สามารถผสานการวางแผนรายสัปดาห์และการรายงานความคืบหน้ากับการติดตาม OKR ได้ ทำให้ทุกคนทราบว่าการทำงานของตนมีส่วนช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่กว้างขึ้นอย่างไร

นอกจากนี้ ทีมสามารถให้การอัปเดต ให้คำแนะนำ และเฉลิมฉลองผลลัพธ์ที่สำคัญได้ สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ร่วมมือกันและมีแรงจูงใจ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Weekdone

  • การมองเห็นลำดับชั้นของ OKR: จัดเรียงเป้าหมายของบริษัท ทีม และบุคคลให้สอดคล้องกันด้วยมุมมองแบบต้นไม้ที่ชัดเจน
  • รายงานความคืบหน้าประจำสัปดาห์: ติดตามงาน แผนงาน และปัญหาต่าง ๆ เพื่อระบุจุดติดขัดตั้งแต่เนิ่น ๆ
  • เครื่องมือการมีส่วนร่วม: ส่งเสริมการร่วมมือผ่านการกดไลค์, แสดงความคิดเห็น, และชมเชยการอัปเดต
  • รายงานที่ปรับแต่งได้: สร้างรายงานความคืบหน้าอัตโนมัติพร้อมข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
  • การโค้ช OKR ฟรี: เข้าถึงคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำไปใช้ OKR ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของ Weekdone

  • ปัญหาประสิทธิภาพของแอป: ผู้ใช้บางรายรายงานว่าประสบปัญหาแอปทำงานช้าบนแอปมือถือ
  • ข้อกังวลเกี่ยวกับการสนับสนุนลูกค้า: มีการเน้นย้ำถึงการสนับสนุนที่จำกัดในช่วงเวลาสำคัญ
  • เส้นทางการเรียนรู้: การตั้งค่าเริ่มต้นและการเริ่มต้นใช้งานอาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้ใช้ใหม่

ราคาของ Weekdone

  • ฟรี: สำหรับผู้ใช้สูงสุด 3 คน
  • ระดับ: $10. 80/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Weekdone

  • G2: 4. 1/5 (35+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

อ่านเพิ่มเติม: วิธีตั้งเป้าหมายรายวันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคล

10. Staffbase (เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มุ่งเน้นการสื่อสารภายใน)

สตาฟเบส
ผ่านทาง Staffbase

องค์กรขนาดใหญ่มักประสบปัญหาการสื่อสารที่กระจัดกระจาย ซึ่งการอัปเดตที่สำคัญ, กลยุทธ์, หรือโครงการทางวัฒนธรรมไม่สามารถส่งถึงพนักงานทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Staffbase แก้ไขปัญหานี้อย่างไร? ด้วยการนำเสนอคลาวด์การสื่อสารที่ครอบคลุมซึ่งรวมหลายช่องทางเข้าด้วยกัน

ออกแบบมาสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีพนักงาน 1,000 คนขึ้นไป Staffbase ช่วยรวมความพยายามในการสื่อสารผ่านอินทราเน็ต แอป อีเมล และเครื่องมือที่ผสานรวมกัน

คุณสมบัติเด่นของ Staffbase

  • การสื่อสารหลายช่องทาง: แชร์ข้อมูลอัปเดตผ่านอินทราเน็ต, ข่าวสาร, โพสต์บนโซเชียลมีเดีย, และการแชท
  • เครื่องมือสำรวจ: รวบรวมความคิดเห็นของพนักงานด้วยแบบสำรวจสั้น ๆ เพื่อวัดความสอดคล้อง
  • การวางแผนเนื้อหา: วางแผนแคมเปญบรรณาธิการและร่วมมือกันสร้างเนื้อหาก่อนเผยแพร่
  • แดชบอร์ดวิเคราะห์: ติดตามการมีส่วนร่วมและระบุเนื้อหาที่โดนใจ
  • การผสานรวม Microsoft 365: เชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับ SharePoint, Teams และ Viva Connections

ข้อจำกัดของ Staffbase

  • จุดเน้นขององค์กร: ปรับแต่งโดยเฉพาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีพนักงาน 1,000 คนขึ้นไป
  • การจัดการผ่านมือถือแบบจำกัด: ไม่มีแอปมือถือเฉพาะสำหรับผู้ดูแลระบบ
  • การสนับสนุนพื้นฐาน: มีบริการสนับสนุนทางอีเมลเท่านั้น

ราคาของ Staffbase

  • ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของพนักงาน

  • G2: 4. 6/5 (225+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 75 รายการ)

รีวิวจากผู้ใช้:ผู้ใช้ Staffbaseชื่นชมการออกแบบที่ใช้งานง่าย ความสะดวกในการใช้งาน และการสนับสนุนลูกค้าที่ตอบสนองอย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยให้การนำไปใช้เป็นไปอย่างราบรื่นและได้รับการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง พวกเขายังชื่นชอบฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การจัดตารางเนื้อหาแบบโต้ตอบ และเครื่องมือที่ช่วยเชื่อมช่องว่างในการสื่อสาร

อ่านเพิ่มเติม: 6 กลยุทธ์และเทคนิคการตั้งเป้าหมายเพื่อพัฒนาธุรกิจของคุณ

11. Workleap (เหมาะที่สุดสำหรับการทำให้กระบวนการ HR แบบไฮบริดและทางไกลง่ายขึ้น)

เวิร์คเลพ
ผ่านทาง Workleap

นายจ้างส่วนใหญ่กังวลว่าทีมแบบไฮบริดหรือการทำงานทางไกลมักสร้างช่องว่างในการสื่อสาร การมีส่วนร่วม และการติดตามประสิทธิภาพการทำงาน Workleap มุ่งหวังที่จะลดความซับซ้อนของปัญหาเหล่านั้น

มันนำเสนอแพลตฟอร์มแบบบูรณาการที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน ปรับปรุงกระบวนการให้ข้อเสนอแนะ และสนับสนุนฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ของพนักงาน

ด้วยเครื่องมือเช่น Officevibe สำหรับแบบสำรวจความผูกพัน, Pingboard สำหรับแผนผังองค์กร, และความสามารถในการติดตามประสิทธิภาพการทำงาน—Workleap ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้องและได้รับข้อมูลอยู่เสมอไม่ว่าพวกเขาจะทำงานจากที่ใด

คุณสมบัติเด่นของ Workleap

  • ข้อเสนอแนะแบบไม่ระบุตัวตน: เสริมพลังให้พนักงานสามารถแบ่งปันความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ต้องกังวล
  • แบบสำรวจที่ปรับแต่งได้: ปรับแต่งแบบสำรวจให้เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร
  • การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์: รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น
  • การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ: เชื่อมต่อกับ Slack, Microsoft Teams และแพลตฟอร์มอื่น ๆ
  • การเริ่มต้นงานแบบรวมศูนย์: ทำให้กระบวนการเริ่มต้นงานของพนักงานใหม่เป็นเรื่องง่ายและอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ Workleap

  • การรายงานขั้นสูงที่จำกัด: อาจไม่สามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรขนาดใหญ่ได้อย่างครบถ้วน
  • อุปสรรคในการปรับแต่ง: บางฟีเจอร์รู้สึกจำกัดในด้านความยืดหยุ่น
  • เส้นทางการเรียนรู้: การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับเครื่องมือเฉพาะอาจต้องใช้เวลา

ราคาของ Workleap

  • แบบสำรวจความผูกพันและความคิดเห็น: $5/เดือนต่อผู้ใช้
  • การจัดการประสิทธิภาพ: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Pingboard (แผนผังองค์กร): $4/เดือน ต่อผู้ใช้
  • การจัดการการเรียนรู้: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
  • แพ็กเกจเต็ม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Workleap

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
  • Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

เครื่องมืออื่น ๆ ที่มีประโยชน์ที่ควรพิจารณา

นี่คือรายการทางเลือกเพิ่มเติมของ Microsoft Viva Goals ที่ไม่ได้ติดอันดับ 11 อันดับแรกของเรา แต่มีประโยชน์อย่างมากด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัว:

  • Wrike: นำเสนอฟีเจอร์การทำงานร่วมกันของทีมขั้นสูงพร้อมการอัปเดตแบบเรียลไทม์ แผนภูมิแกนต์ และการเชื่อมต่อกับแอปมากกว่า 400 แอปเพื่อการทำงานที่ราบรื่น
  • Smartsheet: ผสมผสานการจัดการโครงการเข้ากับฟังก์ชันการทำงานของสเปรดชีต ทำให้เหมาะสำหรับทีมที่คุ้นเคยกับ Excel แต่ต้องการคุณสมบัติการติดตามขั้นสูง
  • Ally. io: เชี่ยวชาญด้านการจัดแนวและติดตาม OKR โดยเน้นการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือที่มีอยู่ เช่น Slack, Microsoft Teams และ Salesforce

Viva La ClickUp: เป้าหมายของคุณได้รับการจัดระเบียบแล้ว

สิ่งสำคัญสำหรับฉันคือการติดตามความคืบหน้าของเราในการบรรลุเป้าหมายใหญ่ ๆ ของเรา ClickUp ช่วยให้ฉันเห็นภาพรวมได้อย่างรวดเร็วตามที่ต้องการ ซึ่งเราไม่เคยมีมาก่อนกับเครื่องมือที่เราใช้ก่อนหน้านี้

สิ่งสำคัญสำหรับฉันคือการติดตามความคืบหน้าของเราในการบรรลุเป้าหมายใหญ่ ๆ ของเรา ClickUp ช่วยให้ฉันเห็นภาพรวมได้อย่างรวดเร็วตามที่ต้องการ ซึ่งเราไม่เคยมีมาก่อนกับเครื่องมือที่เราใช้ก่อนหน้านี้

หากคุณกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านไปยังชุดโปรแกรม Microsoft Viva ของคุณ ClickUp พร้อมช่วยเหลือคุณ

ด้วยคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ การตั้งเป้าหมายด้วย AI และมุมมองที่หลากหลาย ClickUp ทำให้การติดตามและจัดลำดับเป้าหมายเป็นเรื่องง่าย—เปลี่ยนสิ่งที่อาจเป็นความท้าทายให้กลายเป็นโอกาสในการเติบโต

ลงทะเบียนบน ClickUpตอนนี้และสัมผัสกับกระบวนการทำงานที่ราบรื่นยิ่งขึ้น