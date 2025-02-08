บล็อก ClickUp
คู่มือสำคัญ: วิธีค้นหาไฟล์บน Mac อย่างง่ายดาย

8 กุมภาพันธ์ 2568

ธุรกิจทั่วโลกพึ่งพา macOS เนื่องจากความเร็วของมัน

อย่างไรก็ตาม การค้นหาไฟล์บน Mac ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเสมอไป

ไฟล์ที่สูญหายและการเลื่อนดูที่ไม่มีที่สิ้นสุดสามารถขัดจังหวะการทำงานของคุณและทำลายแรงผลักดันของคุณได้

บทความนี้สำรวจวิธีการค้นหาไฟล์บน Mac อย่างมีประสิทธิภาพและให้คำแนะนำการจัดการไฟล์ที่จำเป็น

วิธีค้นหาไฟล์บน Mac

เปิดเครื่อง Mac ของคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะตามล่าหาสไลด์งานขายหรือสเปรดชีตที่หายาก? นี่คือ 7 วิธีที่จะช่วยให้คุณทำสำเร็จ (พร้อมเคล็ดลับการจัดระเบียบไฟล์เพิ่มเติมด้วย)

1. การใช้ Finder

มาเริ่มกันที่ Finder ซึ่งเป็นตัวจัดการไฟล์หลักของ macOS การใช้งานมีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้:

  • คลิกที่ ไอคอน Finder จาก Dock ของคุณ (ไอคอนรูปหน้ายิ้มสีน้ำเงินและขาว)
  • ไปที่ แถบค้นหา ที่มุมขวาบนและ พิมพ์คำค้นหา

แม้ว่าคุณจะรู้เพียงรูปแบบไฟล์ ส่วนหนึ่งของชื่อไฟล์ หรือสิ่งที่ไฟล์นั้นบรรจุอยู่ ก็สามารถใช้งานได้เช่นกัน

นี่จะช่วยให้คุณ กรองผลการค้นหา ตามประเภทไฟล์, ไฟล์ที่แก้ไขล่าสุด, ชื่อไฟล์ที่ตรงกัน, และกฎที่กำหนดเองมากกว่าหนึ่งร้อยข้อ

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: หากคุณรู้ว่าต้องมองหาที่ไหน Finder จะช่วยให้คุณค้นหาได้ทั้งเครื่อง Mac, โฟลเดอร์ปัจจุบัน หรือเครือข่ายเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีแถบด้านข้างสำหรับเข้าถึงโฟลเดอร์เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว เช่น โฟลเดอร์เอกสาร โฟลเดอร์เดสก์ท็อป และโฟลเดอร์ดาวน์โหลด

2. การถาม Spotlight Search

อีกหนึ่งคุณสมบัติที่โดดเด่นบนอุปกรณ์ Mac คือ Spotlight Search ฟังก์ชันที่มีมาในตัวนี้สามารถค้นหาได้ทุกอย่างตั้งแต่ไฟล์ไปจนถึงผลการค้นหาออนไลน์ ต่อไปนี้คือรายละเอียดการทำงานของมัน:

  • เรียกดูผลลัพธ์ ซึ่งแสดงทุกอย่างตั้งแต่อีเมลที่เกี่ยวข้องไปจนถึงไฟล์ (รวมถึงลิงก์เว็บและคำจำกัดความ)

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ผู้ใช้บางรายพบว่า Spotlight Search ไม่ค่อยเชื่อถือได้และอาจต้องการทางเลือกอื่น ลองดูทางเลือกและการแข่งขันของ Spotlight Search ทั้งสี่นี้เพื่อตัวเลือกที่เร็วกว่าและเชื่อถือได้มากกว่า

🔍 คุณรู้หรือไม่? Spotlight สามารถค้นหาข้อมูลติดต่อ เปิดแอป และคำนวณตัวเลขได้ด้วย เป็นเครื่องมือที่สะดวกมากทีเดียว

3. การจัดระเบียบและจัดหมวดหมู่ด้วยแท็ก

อุปกรณ์ Mac ยังอนุญาตให้คุณกำหนดแท็กให้กับเอกสารแต่ละฉบับได้อีกด้วย แท็กเหล่านี้เป็นป้ายกำกับที่มีรหัสสีซึ่งช่วยให้ค้นหาไฟล์ได้ง่ายขึ้น

ในขณะที่แท็กช่วยในการค้นหา พวกมันยังช่วยให้ไฟล์เป็นระเบียบ นี่คือวิธีการทำ:

  • หากต้องการค้นหาไฟล์ที่มีแท็กเฉพาะ ให้พิมพ์ชื่อแท็กใน แถบค้นหาของ Finder แล้วเลือกแท็กนั้น

✨ เคล็ดลับเพิ่มเติม: เพิ่มแท็กหลายรายการให้กับไฟล์เพื่อจัดหมวดหมู่เพิ่มเติม วิธีนี้จะช่วยป้องกันการทับซ้อนเมื่อต้องตัดสินใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของเอกสาร และเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาของคุณ

➡️ อ่านเพิ่มเติม:วิธีจัดระเบียบตัวเองในที่ทำงานให้ดีขึ้น?

4. การกลับไปยังไฟล์ผ่านรายการล่าสุด

หากต้องการกลับไปยังรายงานที่คุณกำลังทำงานอยู่ Mac มีพื้นที่เฉพาะสำหรับเข้าถึงไฟล์ที่แก้ไขล่าสุด คุณสามารถเข้าถึงได้สองขั้นตอนดังนี้:

การเข้าถึงไฟล์ผ่านโฟลเดอร์ล่าสุดทำได้รวดเร็วและอัปเดตแบบเรียลไทม์ อย่างไรก็ตาม ไฟล์ที่เพิ่งลบจะไม่ปรากฏที่นี่

5. การใช้โฟลเดอร์อัจฉริยะ

ฟีเจอร์โฟลเดอร์อัจฉริยะที่ซ่อนอยู่ในแอป Finder ของ Mac มีความสามารถหลากหลาย

เครื่องมือที่มีชีวิตชีวาตัวนี้จะจัดระเบียบไฟล์โดยอัตโนมัติตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ไฟล์ทั้งหมดที่คุณสร้างขึ้นซึ่งตรงกับเกณฑ์เหล่านี้จะปรากฏขึ้นที่นี่ทันที นี่คือวิธีที่คุณจะใช้มัน:

➡️ อ่านเพิ่มเติม:12 วิธีจัดระเบียบไฟล์และโฟลเดอร์บน Mac

6. การใช้ Terminal สำหรับการค้นหาขั้นสูง

สำหรับทีมที่มีความชำนาญด้านเทคโนโลยีมากขึ้น Mac ยังอนุญาตให้คุณเข้าถึงไฟล์ผ่าน Terminal ซึ่งเป็นแอปอินเทอร์เฟซการเขียนโค้ดของมัน การค้นหา Terminal ใน Spotlight Search เป็นทางลัดที่รวดเร็วในการเข้าถึงมัน

นี่คือบางสิ่งที่ Terminal ทำได้เกี่ยวกับการจัดการไฟล์:

  • ค้นหา: ค้นหาไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณกำลังมองหา

อย่าลืมเพิ่มเส้นทางไฟล์ (ตำแหน่ง) ที่ถูกต้องในแต่ละไวยากรณ์ คุณยังสามารถลากและวางไฟล์หรือโฟลเดอร์ลงในแอปเทอร์มินัลได้

โบนัส #1: การซ่อนไฟล์บน Mac

การจัดการไฟล์อย่างมีประสิทธิภาพคือการนำเสนอไฟล์ที่เกี่ยวข้อง ไฟล์บางประเภทมีความอ่อนไหวและควรเก็บไว้ให้พ้นมือมากกว่าการลบ ต่อไปนี้คือวิธีการซ่อนไฟล์ด้วยแอปเทอร์มินัล:

โบนัส #2: การค้นหาไฟล์ที่ซ่อนอยู่บน Mac

หากคุณต้องการดูไฟล์เหล่านั้น (เพื่อไม่ให้กลายเป็นไฟล์ที่สูญหาย) ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  • เปิด Finder และนำทางไปยังโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ที่ซ่อนอยู่
  • กด Command (⌘) + Shift + จุด (Period) เพื่อแสดงไฟล์ที่ซ่อนอยู่
โบนัส #3: การแสดงไฟล์ที่ซ่อนอยู่บน Mac

สุดท้ายนี้ หากคุณต้องการให้มันปรากฏอีกครั้ง:

  • เปิด Finder และแสดงไฟล์ที่ซ่อนอยู่ (กด Command (⌘) + Shift + จุด (.))
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณหรือไม่? ลองดูเทคนิคสำคัญสำหรับ MacBook ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้สูงสุดพร้อมเคล็ดลับและวิธีการที่จะช่วยปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณให้ดียิ่งขึ้น

ข้อจำกัดของการใช้ Mac ในการจัดการไฟล์

แม้ว่าขั้นตอนของเราจะทำให้การจัดการและจัดระเบียบไฟล์บน macOS เป็นเรื่องง่าย แต่ก็มีข้อเสียอยู่บ้าง หากคุณกำลังมองหากเครื่อง Mac เป็นผู้ช่วยจัดการไฟล์คู่ใจ นี่คือข้อจำกัด 5 ประการที่คุณอาจต้องพิจารณา:

  • การปรับแต่งที่จำกัด: มีตัวเลือกน้อยมากสำหรับการปรับแต่งรูปลักษณ์และฟังก์ชันการทำงาน ไม่สามารถปรับแต่งอินเทอร์เฟซให้เหมาะกับความต้องการส่วนบุคคลได้ และจำกัดความยืดหยุ่น การจัดการไฟล์จะยากขึ้นเมื่อต้องปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน
  • ไลบรารีการเชื่อมต่อที่จำกัด: มาพร้อมกับแอปเพิ่มประสิทธิภาพจากบุคคลที่สามให้เลือกน้อยกว่าแพลตฟอร์มอื่น ๆ ฟีเจอร์ขั้นสูงที่ติดตั้งมาในตัว เช่น การเชื่อมต่อกับระบบจัดการงานหรือการทำงานอัตโนมัติ มีให้เลือกจำกัดหรือไม่สามารถใช้งานได้
  • ขาดการควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงแบบละเอียด: การแชร์การเข้าถึงไฟล์และโฟลเดอร์บน Mac นั้นไม่ตรงไปตรงมาเนื่องจากระบบนิเวศที่ค่อนข้างปิด หากไม่มีสิทธิ์การเข้าถึงที่หลากหลาย ความต้องการในการทำงานร่วมกันจะต้องใช้แอปและเครื่องมือภายนอก
  • การค้นหาดัชนีแบบจำกัด: ผลลัพธ์จาก Finder มาพร้อมกับการจัดทำดัชนีขั้นพื้นฐาน ซึ่งต้องคลิกเพิ่มเติมอีกสองสามครั้งเพื่อไปยังตำแหน่งที่แน่นอน Spotlight ขาดตัวเลือกการกรองขั้นสูง ทำให้การนำทางค่อนข้างยุ่งยาก
  • เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันขึ้น: การเปลี่ยนมาใช้ Mac หมายถึงการปรับเปลี่ยนระบบปฏิบัติการทั้งหมดของคุณ ซึ่งอาจใช้เวลามาก การปรับตัวกับฟีเจอร์ต่างๆ เช่น Finder, Spotlight และ Terminal ต้องใช้เวลาสำหรับผู้ใช้ที่เพิ่งเข้าสู่ระบบนิเวศของ Apple

การจัดการไฟล์ด้วย ClickUp

Mac มีอินเทอร์เฟซที่ดูทันสมัย แต่ฟีเจอร์และตัวเลือกการปรับแต่งยังขาดความลึกซึ้ง

นี่คือจุดที่คุณต้องการเครื่องมือทรงพลังเพื่อยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ Mac ของคุณ

เมื่อพูดถึงการทำงาน ClickUp เป็นเครื่องมือที่ครบครันยอดเยี่ยม มาเริ่มกันที่ฟีเจอร์การค้นหาแบบ 360 องศา!

การค้นหาแบบเชื่อมโยงของ ClickUp
ค้นหาไฟล์ใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นบนแพลตฟอร์ม แอปที่เชื่อมต่อ หรือไดรฟ์ในเครื่องของคุณ ด้วยฟีเจอร์ Connected Search ของ ClickUp

ClickUp Connected Searchเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่เปลี่ยนแปลงวิธีการค้นหาและจัดการข้อมูลของทีมคุณ ด้วยการรวมทุกอย่างไว้ในแถบค้นหาเดียว มันจะ สแกนงาน, เป้าหมาย, แอปของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่อ, และไฟล์ที่เก็บไว้ใน ClickUp

การดึงข้อมูลจากทุกมุมของพื้นที่ทำงานของคุณ หมายถึงไม่มีไฟล์ที่หายไปหรือการค้นหาด้วยตนเองอีกต่อไป

นอกจากนี้ยังมีระบบกรองอัจฉริยะเพื่อ ปรับปรุงผลลัพธ์ด้วยคำค้นหา ประเภทไฟล์ หรือสมาชิกทีม กล่าวโดยสรุป Connected Search ไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แต่ยังทำให้ทุกอย่างเป็นเรื่องง่าย

ตอนนี้ มาดูในส่วนของเอกสารกัน!

การจัดการไฟล์ด้วย ClickUp
สร้างเอกสารที่มีคุณภาพ, จัดเก็บศูนย์ความรู้เฉพาะทาง, และจัดระเบียบไฟล์แต่ละไฟล์ได้ทันทีด้วย ClickUp Docs

ไม่ว่าจะเป็นการสร้างหรือจัดเก็บข้อมูลClickUp Docsก็ช่วยให้ข้อมูลของคุณน่าสนใจ มีเนื้อหาสมบูรณ์ และครอบคลุมอยู่เสมอ อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและการจัดรูปแบบด้วยมาร์กดาวน์ที่ครบถ้วน ของเครื่องมือนี้ช่วยให้คุณร่างและจัดระเบียบเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วภายในไม่กี่วินาที นอกจากนี้ Docs ยังให้คุณสร้างงานใหม่ได้จากทุกสิ่งในพื้นที่เดียวกัน

นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกการแชร์ไฟล์ที่ทรงพลัง การติดแท็กทันที และการแสดงความคิดเห็นเพื่อการร่วมมือที่ราบรื่น เอกสารนั้นเป็นข้อมูลสำคัญใช่หรือไม่? คลิกที่ตัวเลือก "ทำเครื่องหมายเป็น Wiki" และเพิ่มมันลงในฐานความรู้ของคุณทันที

➡️ อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบฐานความรู้ฟรีใน Word & ClickUp

ClickUpยังเป็นโซลูชันการจัดระเบียบไฟล์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ต้องการการนำทางน้อยที่สุดและภาพรวมสูงสุด

วิธีค้นหาไฟล์บน Mac
รับมุมมองแบบภาพรวมของทุกพื้นที่ทำงานได้อย่างราบรื่นและนำทางผ่านไฟล์ทุกประเภทด้วยระบบลำดับชั้นของ ClickUp

ClickUp Hierarchyเป็นคุณสมบัติที่ผสานรวมไว้เพื่อจัดโครงสร้างและจัดระเบียบไฟล์และกระบวนการทำงานของคุณ. มันแบ่งข้อมูลออกเป็น Spaces, Folders, Lists, Tasks, และ Subtasks.

โครงการของคุณจะมีลำดับขั้นตอนที่ตรวจสอบได้มากขึ้นโดยการย้ายจากหมวดหมู่กว้าง (พื้นที่) ไปยังการจัดระเบียบเชิงลึก (โฟลเดอร์และรายการ)

การแยกส่วนนี้ยังช่วยหลีกเลี่ยงการรับข้อมูลมากเกินไปเมื่อดำเนินการแต่ละงานและงานย่อย แต่ละพื้นที่และโฟลเดอร์มีมุมมองที่กำหนดเองได้หลายแบบ เช่น แผนภูมิแกนต์ ปฏิทิน และแม้แต่กระดานคัมบัง

⚡ โบนัส:วิธีปรับปรุงกระบวนการจัดการเอกสารของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ClickUp ยังมีเครื่องมือ AI เพื่อปรับแต่งการจัดการไฟล์ เพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูล และลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง

ClickUp Brain
ลองใช้ ClickUp Brain ฟรี
สร้างงาน ข้อมูลเชิงลึก สรุป การอ้างอิง และอื่นๆ ได้อย่างง่ายดายเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการไฟล์ด้วย ClickUp Brain

ฟังก์ชัน AI Knowledge Manager ของClickUp Brainผสานข้อมูลเชิงลึกเข้ากับความเป็นเลิศในการจัดการข้อมูลได้อย่างลงตัว สามารถสร้างสรุปโดยทันที ให้ข้อมูลอัปเดตโครงการ และแม้แต่ร่างอีเมลและรายงาน เป็นต้น

เครื่องมือ AI นี้สร้างงานและเนื้อหาจากทุกที่บนแพลตฟอร์ม รวมถึงหน้าต่างแชท ความคิดเห็น และเอกสาร นอกจากนี้ยังสามารถดึงลิงก์แหล่งที่มาและไฟล์ในแต่ละคำตอบได้อย่างง่ายดาย คลิกเดียว ClickUp Brain ช่วยขจัดความยุ่งยากในการค้นหาไฟล์ที่น่าเบื่อและการเลื่อนดูข้อมูลไม่รู้จบเพื่อค้นหาข้อมูลสำคัญ

เมื่อตามหาข้อมูลเชิงลึกที่ถูกต้อง AI ไม่ใช่เครื่องมือเดียวที่ ClickUp ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและค้นหาไฟล์ นี่คือเหตุผลที่ ClickUp เป็นที่รักสำหรับการจัดการไฟล์และงาน:

ClickUp เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดระเบียบงานและลำดับความสำคัญ การทำงานร่วมกันเป็นทีม และการจัดการข้อมูล ความยืดหยุ่นของพื้นที่และรายการทำให้สามารถปรับใช้ได้กับเกือบทุกอุตสาหกรรม

ClickUp เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดระเบียบงานและลำดับความสำคัญ การทำงานร่วมกันเป็นทีม และการจัดการข้อมูล ความยืดหยุ่นของพื้นที่และรายการทำให้สามารถปรับใช้ได้กับเกือบทุกอุตสาหกรรม

เคล็ดลับสำหรับการจัดการไฟล์อย่างมีประสิทธิภาพ

ต้องการให้แน่ใจว่าเครื่องมือและขั้นตอนทั้งหมดนี้จบลงด้วยผลลัพธ์ที่ดีที่สุดหรือไม่? นี่คือหกเคล็ดลับสำคัญสำหรับการจัดการไฟล์อย่างมีประสิทธิภาพ:

  • สร้างมาตรฐานการตั้งชื่อที่สม่ำเสมอ: ใช้ชื่อไฟล์ที่ชัดเจน อธิบายได้ และมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ทุกคนสามารถค้นหาและจัดเรียงได้ง่ายขึ้น
  • ตั้งค่าการสำรองข้อมูลเป็นประจำ: ใช้พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์หรือไดรฟ์ภายนอกเพื่อสำรองไฟล์อย่างสม่ำเสมอ อย่าปล่อยให้ปัญหาขัดข้องหรือระบบล่มนำไปสู่การสูญหายของข้อมูลอย่างถาวร
  • ใช้แท็กหรือป้ายกำกับ: ใช้แท็กหรือป้ายกำกับเพื่อจัดหมวดหมู่ไฟล์ในโครงการต่างๆ การจัดลำดับความสำคัญในการระบุไฟล์ได้ง่ายจะช่วยให้การเรียกใช้ข้อมูลรวดเร็วขึ้นและยังช่วยในการค้นหาไฟล์ที่สูญหาย
  • จำกัดการทำซ้ำ: หลีกเลี่ยงการบันทึกไฟล์เดียวกันหลายสำเนา การใช้ระบบควบคุมเวอร์ชัน เครื่องมือแก้ไขแบบเรียลไทม์ เช่น ClickUp และเครื่องมือที่เชื่อมต่อกับ Dropboxจะช่วยให้ข้อมูลล่าสุดถูกใช้งานในทุกขั้นตอน
  • ตั้งค่าสิทธิ์ผู้ใช้: กำหนดระดับการเข้าถึงที่เหมาะสมสำหรับเอกสารและโฟลเดอร์ ซึ่งช่วยรักษาความปลอดภัยของไฟล์ ป้องกันการแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต และลดปริมาณข้อมูลที่มากเกินไป
  • ตรวจสอบและจัดเก็บเป็นคลังเป็นประจำ: ตรวจสอบไฟล์เป็นระยะเพื่อลบไฟล์ที่ไม่จำเป็นและจัดเก็บไฟล์เก่าเป็นคลังเพื่อลดความยุ่งเหยิงในโฟลเดอร์ที่ใช้งานอยู่ การนำแนวปฏิบัติมาตรฐานนี้มาใช้จะช่วยให้ข้อมูลเชิงลึกมีความชัดเจนและเกี่ยวข้องอยู่เสมอ

นอกจากนี้ ให้จัดทำเอกสารและมาตรฐานสำหรับทุกขั้นตอนปฏิบัติเหล่านี้ ระบบไฟล์ที่เป็นระเบียบและใช้งานง่ายจะช่วยให้ผู้ใช้ใหม่ปรับตัวกับการจัดการไฟล์อย่างมีประสิทธิภาพได้เร็วขึ้น

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: การจัดระเบียบและเคลียร์พื้นที่ดิจิทัลของคุณจะช่วยให้การค้นหาไฟล์เป็นเรื่องง่ายลองดูคู่มือการจัดระเบียบดิจิทัลเพื่อเรียนรู้วิธีที่คุณสามารถทำได้

ยกระดับการจัดระเบียบไฟล์และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย ClickUp

การจัดการไฟล์บน Mac นั้นเรียบง่ายและตรงประเด็น หากทำอย่างถูกต้อง คุณจะมีระบบข้อมูลและการทำงานที่มีประสิทธิภาพอย่างยอดเยี่ยม

ขั้นตอนและเคล็ดลับที่เราได้กล่าวถึงเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเริ่มต้นใช้งานเครื่องยนต์ อย่างไรก็ตาม macOS มีข้อจำกัดหลายประการและอาจจำกัดอิสระและความยืดหยุ่นของทีมคุณ นั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วย

มันมาพร้อมกับเอกสารที่เข้าใจง่าย การจัดระเบียบอย่างเป็นระบบ และการดึงข้อมูลด้วย AI ที่ทรงพลัง มันมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้ค่าเริ่มต้นของ Mac หลายเท่าตัว นอกจากนี้ ClickUp ยังรองรับผู้ใช้ Apple อีกด้วย!

พร้อมที่จะยกระดับการจัดการไฟล์ของคุณแล้วหรือยัง?สมัครใช้ ClickUpวันนี้!