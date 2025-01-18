15 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับกลุ่ม Facebook ในปี 2025

กำลังมองหาพื้นที่เพื่อสร้างชุมชนออนไลน์ที่เฟื่องฟูสำหรับสมาชิกผู้ชมที่มีค่าที่สุดของคุณอยู่หรือไม่? Facebook Groups อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ง่าย แต่พวกมันมักไม่เพียงพอเมื่อชุมชนของคุณเติบโตและพัฒนาขึ้น
เมื่อความตื่นเต้นในช่วงแรกจางลง คุณอาจสังเกตเห็นว่าแพลตฟอร์มนี้ขาดคุณสมบัติขั้นสูงสำหรับชุมชนที่จำเป็นสำหรับการสร้างธุรกิจที่เน้นชุมชนเป็นศูนย์กลาง เช่น การปรับแต่งแบรนด์ การวิเคราะห์ขั้นสูง และเครื่องมือจัดการกิจกรรม
นั่นคือเหตุผลที่เราได้รวบรวมรายชื่อทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับกลุ่ม Facebook ตั้งแต่แอปส่งข้อความฟรีไปจนถึงซอฟต์แวร์สตรีมมิ่งวิดีโอที่ทรงพลัง แพลตฟอร์มชุมชนฟรีที่ใช้งานง่ายเหล่านี้อัดแน่นไปด้วยฟีเจอร์ที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อ สร้างการมีส่วนร่วม และขยายชุมชนของคุณในแบบที่คุณต้องการ
⏰ สรุป 60 วินาที
ทำไมต้องเลือกทางเลือกอื่นแทนกลุ่ม Facebook?
กลุ่ม Facebook เป็นวิธีที่ง่ายและได้รับความนิยมในการเชื่อมต่อกับผู้คนและสร้างชุมชนออนไลน์ เนื่องจากมีขอบเขตการเข้าถึงที่กว้างขวางและสามารถเข้าถึงได้ง่าย อย่างไรก็ตาม กลุ่มเหล่านี้ก็มีข้อจำกัดบางประการ:
1. การแชร์ไฟล์ที่ไม่มีประสิทธิภาพ
ไฟล์และเอกสารแนบกระจัดกระจายอยู่ทั่วโพสต์และคอมเมนต์ในกลุ่ม Facebook ใด ๆ ทำให้ยากต่อการค้นหาหรือจัดระเบียบ คุณต้องเลื่อนดูอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อค้นหาโพสต์หรือเอกสารที่ต้องการ
2. ขาดการปรับแต่ง
แน่นอน กลุ่ม Facebook นั้นตั้งขึ้นได้ง่าย แต่ไม่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ คุณต้องการ เปลี่ยนเลย์เอาต์ แบบอักษร หรือประสบการณ์ของผู้ใช้ ให้สะท้อนแบรนด์ของคุณได้ดีขึ้นหรือไม่? ไม่ได้เลย คุณต้องติดอยู่กับแนวทางแบบเดียวใช้ได้กับทุกคนของ Facebook
3. การอภิปรายที่ไร้ระเบียบ
การดูแลกลุ่ม Facebook อาจรู้สึกเหมือนเป็นงานพาร์ทไทม์ ระหว่าง บัญชีสแปม, คนป่วน, และการควบคุมผู้ดูแลที่จำกัด มันยากที่จะทำให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น และเนื่องจากเครื่องมือของ Facebook ค่อนข้างแข็งตัว คุณไม่สามารถปรับแต่งวิธีการจัดการโพสต์ การอนุมัติ หรือการควบคุมดูแลได้ตามต้องการ
นี่คือข่าวดี: Facebook ไม่ใช่แพลตฟอร์มสร้างชุมชนเพียงแห่งเดียว ยังมีแพลตฟอร์มอื่น ๆ อีกมากมายที่ให้คุณควบคุมได้มากขึ้น ช่วยให้คุณสามารถสร้างพื้นที่ที่รู้สึกเหมือนแบรนด์ของคุณอย่างแท้จริง
บางทางเลือกของกลุ่ม Facebook ยังมีเครื่องมือสำหรับการสร้างรายได้และการมีส่วนร่วมของชุมชนอีกด้วย
ทางเลือกที่ดีที่สุด 15 อย่างสำหรับกลุ่ม Facebook: สรุปให้ดู
|ชื่อเครื่องมือ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|เหมาะสำหรับ
|ราคา
|คลิกอัพ
|การจัดการงานและโครงการ, พื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้, เครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, และเทมเพลตการจัดการชุมชนในตัว
|การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม
|ฟรี
|ขี้เกียจ
|การสนทนาที่เป็นระบบ, ข้อความส่วนตัว, การแบ่งปันงาน
|สถานที่ทำงาน
|ฟรี
|ความขัดแย้ง
|ฟอรั่มฟรี, การสตรีมเกม
|ฟอรัมเกม
|ฟรี
|Mighty Networks
|สมาชิกภาพแบบมีรั้ว, ผู้ค้นหาผู้คน, การมีส่วนร่วมของสมาชิกที่ได้รับการเสริมด้วย AI
|ชุมชนฟรีและแบบเสียค่าใช้จ่าย + หลักสูตร, สตรีมสด, และกิจกรรม
|41 ดอลลาร์ต่อเดือน
|การสร้างเครือข่ายมืออาชีพ การสนทนาในกลุ่มเป้าหมาย
|ชุมชนที่มุ่งเน้นอุตสาหกรรม
|ฟรี
|บทสนทนา
|ฟอรัมโอเพนซอร์ส, เครื่องมือการควบคุม
|ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส (GitHub)
|50 ดอลลาร์ต่อเดือน
|วงกลม
|แพลตฟอร์มชุมชน, DM, และคอร์ส
|ชุมชน
|89 ดอลลาร์ต่อเดือน
|ชุมชน Kajabi
|คอร์สเรียนแบบอะซิงค์, การตลาดผ่านอีเมล, และฟันเนล
|คอร์สเรียนแบบอะซิงค์ & สมาชิกภาพแบบง่าย
|55 ดอลลาร์ต่อเดือน
|แพทรีออน
|สมาชิกแบบสมัครสมาชิก
|ผู้สร้างสรรค์และศิลปิน
|5% ของรายได้
|บัดดี้บอส
|แพลตฟอร์มชุมชนที่สามารถปรับแต่งได้และตัวเลือกการผสานรวมคอร์สออนไลน์
|การสร้างชุมชนที่มีแบรนด์
|299 ดอลลาร์ต่อปี
|กระดานสนทนา, การให้คะแนนคำตอบ
|เปิดเวทีสนทนา
|ฟรี
|โหมดยอดเยี่ยม
|ฟอรั่มแบบไม่มีแบรนด์สำหรับเว็บไซต์
|ชุมชนลูกค้าบนเว็บไซต์
|19 ดอลลาร์ต่อเดือน
|เทเลแกรม
|การถ่ายทอดสด ช่อง และแชทที่สร้างรายได้
|การถ่ายทอดสด + การส่งข้อความ
|ฟรี
|แชทแบบเข้ารหัส (1:1 + กลุ่ม), โทรผ่าน WiFi, ใช้งานร่วมกับมือถือ
|การโทรแบบตัวต่อตัวและกลุ่ม
|ฟรี
|ไฮฟ์ไบรท์
|ฟอรั่ม, การจัดการกิจกรรม, และกระดานงาน
|ชุมชนศิษย์เก่า
|กำหนดเอง
ทางเลือกที่ดีที่สุด 15 อย่างสำหรับกลุ่ม Facebook
เราได้ทดสอบแพลตฟอร์มชุมชนหลากหลายรูปแบบเพื่อค้นหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับกลุ่ม Facebook และเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะแบ่งปันผลการค้นพบของเรา นี่คือตัวเลือกยอดนิยมที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างชุมชนออนไลน์ของคุณเองพร้อมประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดียิ่งขึ้น
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มพร้อมเครื่องมือการจัดการโครงการและระบบการทำงาน)
หากคุณกำลังมองหาทางเลือกของกลุ่ม Facebook ที่ช่วยให้คุณเชื่อมต่อและสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายกับสมาชิกในชุมชนของคุณClickUpคือสิ่งที่คุณต้องการ
ClickUp คือ แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ที่รวมการจัดการโครงการ เอกสาร และการสื่อสารทีม ทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียว—เร่งประสิทธิภาพด้วยระบบอัตโนมัติและการค้นหาด้วย AI รุ่นใหม่ คุณสามารถใช้มันเพื่อเชิญสมาชิกเป็นแขกหรือเพิ่มพวกเขาไปยังพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อการร่วมมือที่ราบรื่นในโครงการสร้างชุมชนต่างๆ*
ด้วยClickUp Chat คุณสามารถส่งข้อความส่วนตัวแบบตัวต่อตัวเพื่อการโต้ตอบเฉพาะบุคคลได้ หากคุณกำลังทำงานร่วมกับหรือให้คำปรึกษากับสมาชิกในทีม คุณสามารถ เปลี่ยนการสนทนาของคุณให้กลายเป็นงานที่นำไปปฏิบัติได้จริง ได้อย่างง่ายดาย
ต่างจากกลุ่ม Facebook คุณไม่จำเป็นต้องเพิ่มไฟล์แนบหลายไฟล์ซ้ำๆ ClickUp Chat ช่วยให้คุณเชื่อมโยงงานและข้อความเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนทราบบริบท คุณยังสามารถจัดระเบียบแชทเป็น Spaces โดยสร้างช่องทางสาธารณะและส่วนตัวแยกต่างหากสำหรับแนวคิดหรือโครงการต่างๆ
ต้องการแบ่งปันการอัปเดตทั่วทั้งชุมชนหรือไม่? ใช้โพสต์เพื่อประกาศข่าวสาร จุดประกายการสนทนา หรือแบ่งปันไอเดียที่น่าตื่นเต้น
ส่วนที่ดีที่สุด? คุณสามารถค้นหาข้อความใดก็ได้โดยใช้ฟีเจอร์ค้นหาในแชท ไม่ต้องเลื่อนดูข้อความนับร้อยเพื่อค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องอีกต่อไป
เริ่มต้นใช้งานได้ง่ายมากด้วยเทมเพลตการจัดการชุมชน ClickUp เป็นชุดตั้งค่าพร้อมใช้งานที่ช่วยให้คุณจัดระเบียบพื้นที่ทำงาน วางแผนกลยุทธ์การสื่อสาร ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และเริ่มสร้างชุมชนของคุณได้โดยไม่ต้องเสียเวลาในการค้นหาวิธีการต่างๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- บันทึกและแชร์วิดีโอหรือการสาธิตบนหน้าจอได้อย่างง่ายดาย เพื่อสื่อสารแนวคิดหรือคำแนะนำในรูปแบบภาพด้วยClickUp Clips
- ร่วมมือกับสมาชิกในชุมชนแบบเรียลไทม์ด้วยClickUp Docs. มีระบบควบคุมการเข้าถึงที่ปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่าความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย
- รับสรุปโครงการโดยอัตโนมัติและติดตามความคืบหน้าของงานด้วยClickUp Brain
- ปรับกลยุทธ์ของทีมให้ราบรื่นและสอดคล้องกับเป้าหมายด้วยเทมเพลตแผนการสื่อสารที่สร้างไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งได้ตามต้องการ
- ทำให้การวางแผนเนื้อหาของคุณง่ายขึ้นด้วยเทมเพลตโซเชียลมีเดียพร้อมใช้งาน ออกแบบมาเพื่อประหยัดเวลา
- ผสานการทำงานกับแอปมากกว่า 1,000 แอป เช่น Slack, Google Drive และ Zoom ด้วยClickUp Integrationsเพื่อจัดการทุกอย่างในที่เดียว
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติที่หลากหลายอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกสับสนและต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง ClickUp อย่างไร?
ความท้าทายของเราคือการสร้างองค์กรเสมือนจริงที่มีโครงสร้างเพียงพอโดยไม่ทำให้ทีมต่าง ๆ รู้สึกถูกจำกัด ซึ่งแต่ละทีมมีวัฒนธรรมและรูปแบบการทำงานที่แตกต่างกัน สูตรลับของเราคือการยอมรับแนวทางที่เริ่มต้นจากระดับล่างขึ้นบนอย่างแท้จริง โดยทุกคนแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของตนตลอดทาง ผลลัพธ์ที่ได้คือวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันในองค์กรเสมือนจริงที่ขับเคลื่อนด้วยตนเองอย่างแท้จริง และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านนวัตกรรมและการให้ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้
ความท้าทายของเราคือการสร้างองค์กรเสมือนจริงที่มีโครงสร้างเพียงพอโดยไม่ทำให้ทีมต่าง ๆ รู้สึกถูกจำกัด ซึ่งแต่ละทีมมีวัฒนธรรมและรูปแบบการทำงานที่แตกต่างกัน สูตรลับของเราคือการยอมรับแนวทางที่เริ่มต้นจากระดับล่างขึ้นบนอย่างแท้จริง โดยทุกคนแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของตนตลอดทาง ผลลัพธ์ที่ได้คือวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันในองค์กรเสมือนจริงที่ขับเคลื่อนด้วยตนเองอย่างแท้จริง และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านนวัตกรรมและการให้ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้
2. Slack (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันในที่ทำงานและองค์กร)
Slack เป็นเครื่องมือสื่อสารองค์กรที่ได้รับความนิยมสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีมและการจัดการชุมชนออนไลน์ แตกต่างจากกลุ่มใน Facebook ตรงที่ Slack ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและมีความเป็นมืออาชีพ คุณสามารถสร้าง พื้นที่ส่วนตัวหรือช่องทางสำหรับหัวข้อเฉพาะ แนบไฟล์เพื่อการทำงานร่วมกันได้ง่าย และสร้างกลุ่มย่อยสำหรับการสนทนาเฉพาะเรื่องได้
ต้องการเชื่อมต่อกับสมาชิกแบบเรียลไทม์เพื่อสนทนาอย่างละเอียดหรือไม่? ใช้ Huddle Slack ยังช่วยให้คุณบันทึกข้อความสำคัญแยกต่างหากเพื่อเข้าถึงได้ง่ายในภายหลัง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack
- ปักหมุดข้อความและทรัพยากรที่สำคัญภายในช่องทางเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย
- ปรับแต่งการตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อลดสิ่งรบกวน
- ตั้งการแจ้งเตือนภายในบทสนทนาเพื่อให้คุณไม่พลาดงานสำคัญ
ข้อจำกัดของ Slack
- การสนทนาจะถูกลบโดยอัตโนมัติหลังจาก 90 วันในแผนฟรี
การตั้งราคาต่ำเกินไป
- ฟรี
- ข้อดี: $8.75/เดือน
- ธุรกิจ+: $15/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Slack
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 33,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (27,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Slack อย่างไร?
ข้อดีที่ดีที่สุดของ Slack คือช่องทางการสื่อสารที่ใช้งานง่าย ซึ่งช่วยให้การทำงานร่วมกันในทีมเป็นระเบียบ คุณสมบัติเช่นการหารือแบบ.Thread, การแชร์ไฟล์, และการผสานการทำงานกับเครื่องมือเช่น Google Drive, Trello, และ Zoom ทำให้กระบวนการทำงานราบรื่น แผนการใช้งานฟรีมีขีดจำกัดในการจัดเก็บข้อมูลสำหรับไฟล์ที่แชร์
ข้อดีที่ดีที่สุดของ Slack คือช่องทางการสื่อสารที่ใช้งานง่าย ซึ่งช่วยให้การทำงานร่วมกันในทีมเป็นระเบียบ คุณสมบัติเช่นการหารือแบบ.Thread, การแชร์ไฟล์, และการผสานการทำงานกับเครื่องมือเช่น Google Drive, Trello, และ Zoom ทำให้กระบวนการทำงานราบรื่น แผนการใช้งานฟรีมีขีดจำกัดในการจัดเก็บข้อมูลสำหรับไฟล์ที่แชร์
3. Discord (เหมาะที่สุดสำหรับการเล่นเกมและสตรีมมิงสด)
Discord มอบวิธีใหม่ในการเชื่อมต่อและขยายชุมชนของคุณ โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญกับการโต้ตอบแบบเรียลไทม์ ระบบนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการไลฟ์สตรีมมิ่ง, เล่นเกม, หรือพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ สมาชิกในทีมสามารถเพิ่มอีโมจิและสติกเกอร์ สร้างอวาตาร์แบบกำหนดเอง และใช้เอฟเฟกต์ซาวด์บอร์ดเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมในชุมชนได้อีกด้วย
กำลังมองหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพเซิร์ฟเวอร์ของคุณอยู่หรือเปล่า?ลองใช้เทคนิคแฮ็ก Discord ดูสิ เช่น การสร้างช่องเฉพาะหัวข้อเพื่อช่วยให้การสนทนาเป็นระเบียบและตรงประเด็นมากขึ้น คุณยังสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงแบบกำหนดเองสำหรับแต่ละช่อง เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมและป้องกันการแชทที่แออัดเกินไป
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Discord
- ผสานแพลตฟอร์มเช่น Twitch และ YouTube เพื่อรวมศูนย์การมีปฏิสัมพันธ์ของชุมชน
- อัตโนมัติภารกิจเช่นการต้อนรับสมาชิกใหม่และการจัดการบทบาทด้วยบอท AI
- สื่อสารได้อย่างราบรื่นทั้งด้วยเสียงและข้อความ
- เพิ่มสมาชิกได้สูงสุด 250,000 คนในเซิร์ฟเวอร์ Discord
ข้อจำกัดของ Discord
- แม้ว่าจะมีการแชทด้วยเสียง แต่ขาดความสามารถในการวิดีโอในตัว
ราคา Discord
- ฟรี
- Discord Nitro Basic: $2. 99/เดือน
- Discord Nitro: $9.99/เดือน
คะแนนและรีวิวใน Discord
- Capterra: 4. 7/5 (450+ รีวิว)
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Discord อย่างไร?
ฉันชอบที่ Discord ใช้งานง่ายมาก มันรวดเร็วและมีหน้าตาที่สวยงาม การสร้างกลุ่มและชุมชนต่างๆ ก็ทำได้ง่ายมาก และยังสนุกกับการได้พูดคุยกับผู้อื่นอีกด้วย
ฉันชอบที่ Discord ใช้งานง่ายมาก มันรวดเร็วและมีหน้าตาที่สวยงาม การสร้างกลุ่มและชุมชนต่างๆ ก็ทำได้ง่ายมาก และยังสนุกกับการได้พูดคุยกับผู้อื่นอีกด้วย
4. Mighty Networks (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างชุมชนออนไลน์แบบไม่มีแบรนด์)
Mighty Networks ช่วยให้คุณสร้างชุมชนที่มีแบรนด์ของคุณเองอย่างสมบูรณ์และทำกำไรได้ คุณสามารถเพิ่ม คอร์ส, สมาชิกภาพ, และข้อเสนอของคุณในที่เดียว มันมีบล็อกการสร้างที่ยืดหยุ่นเรียกว่า Spaces เพื่อเพิ่มคุณสมบัติที่กำหนดเองสำหรับชุมชนของคุณ
MightNetworks ยังอนุญาตให้สตรีมสดและตัวเลือกการแชทแบบเรียลไทม์ สมาชิกชุมชนสามารถเข้าร่วมได้ง่ายจากเว็บ, Android หรือ iOS และเชื่อมต่อกับผู้อื่นผ่านข้อความส่วนตัวหรือแชทกลุ่มเล็ก ๆ
คุณสมบัติเด่นของ Mighty Networks
- ผสานรวมแอปของบุคคลที่สามเพื่อจัดงาน
- ขยายขนาดได้อย่างไร้ขีดจำกัด โดยไม่มีข้อจำกัดด้านโฮสต์ สมาชิก หรือผู้ดูแล
- พัฒนาแอปพลิเคชันมือถือที่มีแบรนด์เพื่อปรับแต่งประสบการณ์ชุมชนของคุณ
- สร้างคลังทรัพยากรและกำหนดตารางเนื้อหาสำหรับหลักสูตรของคุณ
ข้อจำกัดของ Mighty Networks
- ไม่มีแผนให้บริการฟรี
- ผู้ใช้ใหม่ที่อาจคุ้นเคยกับกลุ่ม Facebook อาจพบว่าเป็นเรื่องท้าทายในการปรับตัวในตอนแรก
ราคาของ Mighty Networks
- ชุมชน: $49/เดือน
- แผนหลักสูตร: $119/เดือน
- ธุรกิจ: $219/เดือน
- แผนเส้นทางสู่การเป็นมืออาชีพ: $430/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Mighty Networks
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Mighty Networks อย่างไร?
เป็นเวลาหลายปีที่ฉันเป็นเจ้าภาพให้กับชุมชนนักทำพอดแคสต์และผู้สร้างเนื้อหาของฉันในกลุ่มเฟซบุ๊ก แต่สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ขัดขวางเราเสมอมาคือความวอกแวก ตอนนี้ ในชุมชน Mighty Network ของเรา Podcasters Connect ทุกคนจะรู้ทันทีที่เข้ามาว่า พวกเขาจะไม่ถูกถาโถมด้วยสิ่งรบกวนต่าง ๆ ที่มักพบในโซเชียลมีเดียทั่วไป ความท้าทายเดียวที่ฉันมีกับ Mighty Networks คือระบบ "แผน" ซึ่งมันยากกว่าที่คิดไว้มากในการย้ายลูกค้าเดิมมาใช้แพลตฟอร์มนี้ แต่ฉันก็ค่อย ๆ ทำความเข้าใจและปรับตัวได้มากขึ้นเรื่อย ๆ
เป็นเวลาหลายปีที่ฉันเป็นเจ้าภาพให้กับชุมชนนักทำพอดแคสต์และผู้สร้างเนื้อหาของฉันในกลุ่มเฟซบุ๊ก แต่สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ขัดขวางเราเสมอมาคือความวอกแวก ตอนนี้ ในชุมชน Mighty Network ของเรา Podcasters Connect ทุกคนจะรู้ทันทีที่เข้ามาว่า พวกเขาจะไม่ถูกถาโถมด้วยสิ่งรบกวนต่าง ๆ ที่มักพบในโซเชียลมีเดียทั่วไป ความท้าทายเดียวที่ฉันมีกับ Mighty Networks คือระบบ "แผน" ซึ่งมันยากกว่าที่คิดไว้มากในการย้ายลูกค้าเดิมมาใช้แพลตฟอร์มนี้ แต่ฉันก็ค่อย ๆ ทำความเข้าใจและปรับตัวได้มากขึ้นเรื่อย ๆ
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: สร้างแอปมือถือที่มีแบรนด์ของคุณเองอย่างสมบูรณ์สำหรับชุมชนของคุณโดยใช้ Mighty Pro ด้วยการเพิ่มโลโก้ธุรกิจและธีมสีของคุณ
5. LinkedIn (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเครือข่ายทางวิชาชีพและกลุ่มเฉพาะอุตสาหกรรม)
กลุ่ม LinkedIn เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสร้างชุมชนภายในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ซึ่งคล้ายกับ กลุ่ม Facebook แต่มีความเป็นมืออาชีพมากกว่า กลุ่มเหล่านี้สร้างพื้นที่ชุมชนที่บุคคลที่มีความคิดคล้ายกันสามารถเชื่อมต่อ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเติบโตไปด้วยกัน
คุณสามารถตั้งกฎของกลุ่ม, เชิญผู้ติดต่อของคุณให้เข้าร่วมกลุ่ม, และเพิ่มลิงก์กลุ่มลงในโปรไฟล์ LinkedIn ของคุณได้. มันช่วยให้คุณติดตามข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเทรนด์ในอุตสาหกรรมได้ในขณะที่สร้างชุมชนที่เพิ่มคุณค่าอย่างแท้จริง. LinkedIn ยังให้คุณสามารถโฆษณาแบบชำระเงินเพื่อโปรโมตกลุ่มของคุณได้.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LinkedIn
- เข้าถึงโอกาสในการสร้างเครือข่ายระดับโลกที่ไร้ขีดจำกัดทางภูมิศาสตร์
- แชร์บล็อก เอกสารทางวิชาการ อินโฟกราฟิก วิดีโอ และอื่นๆ กับกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง
- ใช้กลุ่มเพื่อทำวิจัยตลาดและติดตามเทรนด์ล่าสุด
ข้อจำกัดของ LinkedIn
- ไม่มีตัวเลือกในตัวเพื่อสร้างรายได้จากกลุ่มของคุณ
- การถ่ายทอดสดมีความซับซ้อนเกินไป ต้องได้รับการอนุมัติและใช้ซอฟต์แวร์ภายนอกในการตั้งค่า
ราคาของ LinkedIn
- ฟรี
- พรีเมียม: $29.99/เดือน
- ธุรกิจ: $59. 99/เดือน
คะแนนและรีวิวบน LinkedIn
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง LinkedIn อย่างไร?
ฉันชอบที่ผู้คนสามารถแบ่งปันเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและสำคัญภายในกลุ่ม ความสนใจร่วมกัน โพสต์งานที่สำคัญ และบทความ (บน LinkedIn) ฉันหวังว่าจะสามารถค้นหาเนื้อหาจากโพสต์ที่ผ่านมาได้ง่ายขึ้น แทนที่จะต้องเลื่อนดูเป็นเวลานาน
ฉันชอบที่ผู้คนสามารถแบ่งปันเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและสำคัญภายในกลุ่ม ความสนใจร่วมกัน โพสต์งานที่สำคัญ และบทความ (บน LinkedIn) ฉันหวังว่าจะสามารถค้นหาเนื้อหาจากโพสต์ที่ผ่านมาได้ง่ายขึ้น แทนที่จะต้องเลื่อนดูเป็นเวลานาน
✨ ข้อเท็จจริงสนุกๆ: กลุ่ม LinkedIn มีมาตั้งแต่ปี 2005 ทำให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือชุมชนออนไลน์ที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังคงใช้งานอยู่ในปัจจุบัน!
6. การสนทนา (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างฟอรัมชุมชนที่มีโครงสร้างและเปิดเผย)
Discourse เป็นแพลตฟอร์มโอเพ่นซอร์สที่โฮสต์บน GitHub มันเป็นเหมือนการปรับโฉมใหม่ของฟอรัมสนทนาแบบคลาสสิก Discourse ช่วยให้คุณ เพิ่มผู้ดูแลชุมชนและมีฟีเจอร์การแจ้งเตือนที่สะดวก เพื่อให้คุณทราบเมื่อมีคนตอบกลับโพสต์ของคุณ
อย่างไรก็ตาม Discourse นั้นค่อนข้างพื้นฐานเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มชุมชนที่มีความก้าวหน้ามากกว่าบางตัว มันเหมาะที่สุดสำหรับชุมชนนักพัฒนาที่มีความรู้ด้านการเขียนโค้ดบ้าง เนื่องจากการตั้งค่าด้วยตนเองอาจเป็นเรื่องยุ่งยาก
ลักษณะเด่นของการสนทนา
- ติดตามและจัดการเนื้อหาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบคิวที่เรียบง่ายสำหรับผู้ดูแล
- ปรับแต่งการแจ้งเตือนโดยการตั้งค่าการแจ้งเตือนแบบละเอียดเพื่อติดตามหมวดหมู่เฉพาะ
- รักษาการกำกับดูแลและแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการติดตามบันทึกที่จำเป็น
- ติดตามการโต้ตอบของผู้ใช้ได้อย่างราบรื่นโดยใช้บันทึกที่เป็นประโยชน์สำหรับพนักงานในการมีส่วนร่วมกับหลายสมาชิก
ข้อจำกัดของวาทกรรม
- การสนทนาได้รับการออกแบบมาโดยคำนึงถึงนักพัฒนาเป็นหลัก และต้องใช้ทักษะของระบบแอดมินสำหรับการโฮสต์และการตั้งค่า
- การย้ายจากแพลตฟอร์มชุมชนส่วนตัวอื่นมายัง Discourse อาจเป็นเรื่องยากและใช้เวลามาก
การกำหนดราคาเชิงวาทกรรม
- เริ่มต้น: $20/เดือน
- มาตรฐาน: $100/เดือน
- ธุรกิจ: 500 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวการสนทนา
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
- G2: 4. 0/5 (60+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Discourse อย่างไร?
Discourse เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายมากและเปิดโอกาสให้มีการสนทนาแบบเปิดในแพลตฟอร์มสไตล์ฟอรั่ม สามารถปรับแต่งได้อย่างหลากหลาย คุณสามารถสร้างหัวข้อและหมวดหมู่ที่แตกต่างกัน รวมถึงติดตามการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ได้อีกด้วย
Discourse เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายมากและเปิดโอกาสให้มีการสนทนาแบบเปิดในแพลตฟอร์มสไตล์ฟอรั่ม สามารถปรับแต่งได้อย่างหลากหลาย คุณสามารถสร้างหัวข้อและหมวดหมู่ที่แตกต่างกัน รวมถึงติดตามการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ได้อีกด้วย
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: หากคุณไม่ถนัดเทคโนโลยี Discourse มีบริการสร้างชุมชนให้คุณ แต่มีค่าใช้จ่ายสูง—ประมาณ $100 ต่อเดือน
7. Circle (เหมาะที่สุดสำหรับแพลตฟอร์มชุมชนที่มีเครื่องมือสร้างคอร์สในตัว)
Circle เป็นแพลตฟอร์มชุมชนสำหรับผู้สร้าง ผู้ฝึกสอน และผู้ประกอบการที่ต้องการสร้างรายได้แบบพาสซีฟผ่านคอร์สและกิจกรรมของตนเอง ภายในแพลตฟอร์ม คุณสามารถสร้าง กลุ่มแบบกลุ่มย่อยและบทเรียนแบบทยอยส่ง ส่งข้อความ DM แบบกลุ่ม และจัดการโค้ชชิ่งแบบส่วนตัวหรือแบบกลุ่มได้
มันยังให้คุณสร้างฟีดส่วนตัวสำหรับสมาชิกทุกคนในชุมชน และส่งสรุปข่าวสารรายสัปดาห์แบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม ฟีเจอร์ที่ดีที่สุดของ Circle คือประสบการณ์วิดีโอสด คุณสามารถตั้งเวลาทำการ, จัดเซสชั่น AMA แบบสด, และทำการไลฟ์สตรีมเพื่อโต้ตอบกับชุมชนของคุณได้
วงกลมคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ปรับแต่งแพลตฟอร์มให้สะท้อนเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณ
- อำนวยความสะดวกในการส่งข้อความส่วนตัวและโดยตรง รวมถึงการสนทนาเป็นกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
- สร้างหน้าแลนดิ้งเพจแบบกำหนดเองสำหรับกิจกรรมสด
ข้อจำกัดของวงกลม
- พื้นที่ไม่ได้มีความหลากหลาย คุณไม่สามารถรวมการสนทนากับพื้นที่หลักสูตรได้
- แอป Android มีข้อจำกัด และไม่มีตัวเลือกสำหรับแอปแบบไม่มีแบรนด์
การกำหนดราคาแบบวงกลม
- มืออาชีพ: $89/เดือน
- ธุรกิจ: $199/เดือน
- องค์กร: $360/เดือน
- แอปแบรนด์พลัส: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวแบบวงกลม
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (20+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Circle อย่างไรบ้าง?
Circle โดดเด่นในการให้บริการอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ ซึ่งช่วยให้การสร้างและจัดการชุมชนเป็นเรื่องง่าย
Circle โดดเด่นในการให้บริการอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ ซึ่งช่วยให้การสร้างและจัดการชุมชนเป็นเรื่องง่าย
✨ ข้อเท็จจริงสนุกๆ: พื้นที่สไตล์น้ำพุของ Circle ช่วยให้เกิดการสนทนาแบบไม่เป็นทางการ ทำให้เหมาะสำหรับการสร้างความสัมพันธ์นอกประเด็นในกลุ่มมืออาชีพ
8. ชุมชน Kajabi (เหมาะที่สุดสำหรับการโฮสต์และขายคอร์สออนไลน์)
Kajabi เป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางสำหรับการสร้างและจัดการธุรกิจออนไลน์ มันช่วยให้คุณสามารถสร้างเว็บไซต์ที่มีแบรนด์ของคุณเอง ออกแบบหลักสูตรหรือโปรแกรมการโค้ช ประมวลผลการชำระเงิน ดำเนินแคมเปญการตลาด และตั้งค่าการขายแบบอัตโนมัติ—ทั้งหมดนี้จากที่เดียว
สิ่งที่ทำให้ Kajabi แตกต่างจากกลุ่ม Facebook คือฟีเจอร์ Community Product ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างพื้นที่ชุมชนได้โดยตรงบนเว็บไซต์ของคุณเอง โดยทำงานคล้ายกับฟอรั่ม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของชุมชน Kajabi
- สร้างเว็บไซต์สมาชิกด้วยเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ที่ทรงพลัง
- เข้าถึงเทมเพลตหน้าแลนดิ้งเพจที่หลากหลายและปรับแต่งได้ตามต้องการ
- ใช้เครื่องมือการตลาดทางอีเมลที่มีอยู่ในระบบเพื่อการสื่อสารกลุ่มที่ราบรื่น
- ใช้ซอฟต์แวร์กรวยการขายเพื่อดึงดูดลูกค้าเป้าหมายในทุกขั้นตอนของการเดินทางของพวกเขา
- สร้างประสบการณ์การเรียนรู้แบบเกมพร้อมการติดตามความก้าวหน้า แบบทดสอบ และใบรับรอง
ข้อจำกัดของชุมชน Kajabi
- เครื่องมือที่จำกัดสำหรับการมีส่วนร่วมของนักเรียนและชุมชน
- การตั้งราคาอาจแพงสำหรับวัตถุประสงค์ในการสร้างชุมชน
ราคาของชุมชน Kajabi
- คิกสตาร์ตเตอร์: $69/เดือน
- พื้นฐาน: $149/เดือน
- การเติบโต: $199/เดือน
- ข้อดี: $399/เดือน
คะแนนและรีวิวชุมชน Kajabi
- G2: 4. 3/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึงชุมชน Kajabi อย่างไรบ้าง?
ใช้งานง่ายในแพลตฟอร์มเดียวสำหรับคอร์ส เว็บไซต์ อีเมล รถเข็นสินค้า และอีกมากมาย มีระบบติดแท็ก ลำดับอีเมล แบบทดสอบ พอดแคสต์ บล็อก โฮสต์วิดีโอ และความยืดหยุ่นที่ยอดเยี่ยม
ใช้งานง่ายในแพลตฟอร์มเดียวสำหรับคอร์ส เว็บไซต์ อีเมล รถเข็นสินค้า และอีกมากมาย มีระบบติดแท็ก ลำดับอีเมล แบบทดสอบ พอดแคสต์ บล็อก โฮสต์วิดีโอ และความยืดหยุ่นที่ยอดเยี่ยม
9. Patreon (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างชุมชนเพื่อสร้างรายได้จากเนื้อหา)
Patreon ช่วยให้ผู้สร้างเนื้อหาเติบโตและสร้างรายได้จากชุมชนของตนได้ง่ายขึ้น เป็นแพลตฟอร์มสมาชิกที่ให้คุณสร้างรายได้ผ่านบริการสมัครสมาชิกได้อย่างง่ายดาย การตั้งค่าก็ง่ายมาก: ลงทะเบียน สร้างระดับการสมัครสมาชิกของคุณ และเริ่มเสนอสิทธิพิเศษเฉพาะให้กับแฟนๆ ของคุณ สิทธิพิเศษเหล่านี้อาจรวมถึงการเข้าถึงฟีด Patreon ของคุณ การแชทกลุ่มเฉพาะสมาชิก ฟอรั่ม และโบนัสพิเศษอื่นๆ
Patreon มอบวิธีในการเชื่อมต่อกับผู้ชมของคุณในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น คุณมอบการดูแลแบบวีไอพีให้กับแฟนๆ ของคุณ ในขณะเดียวกันก็สร้างโครงสร้างชุมชนที่ยั่งยืนรอบๆ ผลงานของคุณ ใครจะไม่ชอบแบบนี้บ้าง?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Patreon
- สร้างฟอรั่มเฉพาะสำหรับสมาชิกแต่ละระดับด้วยการผสานรวม Discourse
- มอบบทบาทตามระดับขั้นบน Discord เพื่อเป็นการยกย่องผู้สนับสนุนที่ภักดี
- สร้างรายได้ต่อเนื่องผ่านการสมัครสมาชิกแบบต่อเนื่อง
ข้อจำกัดของ Patreon
- มันไม่ได้ให้การควบคุมมากเท่ากับการจัดการกลุ่มบนเว็บไซต์ของคุณเอง
- Patreon จะหักเปอร์เซ็นต์จากรายได้ของคุณที่ได้รับผ่านแพลตฟอร์ม
การตั้งราคา Patreon
- ฟรี
- ข้อดี: 8% ของรายได้
- พรีเมียม: 12% ของรายได้
คะแนนและรีวิวจาก Patreon
- G2: 4. 1/5 (60+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (100+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Patreon อย่างไรบ้าง?
Patreon เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเชื่อมต่อกับลูกค้าของคุณและทำให้พวกเขารู้สึกว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนพิเศษ
Patreon เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเชื่อมต่อกับลูกค้าของคุณและทำให้พวกเขารู้สึกว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนพิเศษ
🧠 คุณรู้หรือไม่? ผู้สร้างผลงานบน Patreon มีรายได้รวมกันมากกว่า 8 พันล้านดอลลาร์นับตั้งแต่เปิดตัว—ทำให้เป็นแพลตฟอร์มชั้นนำสำหรับชุมชนที่สร้างรายได้
10. BuddyBoss (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างชุมชนออนไลน์ที่ปรับแต่งได้)
BuddyBoss เริ่มต้นเป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งและแก้ไขได้ตามต้องการ เมื่อเวลาผ่านไป มันได้พัฒนาเป็นแพลตฟอร์มชุมชนออนไลน์
ด้วย BuddyBoss คุณสามารถสร้างประสบการณ์ชุมชนที่คล้ายกับ Facebook ได้โดยตรงบนเว็บไซต์ WordPress ของคุณ มันช่วยให้คุณเพิ่ม คุณสมบัติการสร้างและจัดการชุมชนแบบกำหนดเอง เช่น ร้านค้าออนไลน์ การแปลภาษา แดชบอร์ดกิจกรรม และการกล่าวถึง อย่างไรก็ตาม มันมีตัวเลือกการออกแบบที่จำกัด ดังนั้นคุณจะต้องมีธีมที่ดีเพื่อให้เว็บไซต์ของคุณดูน่าสนใจ
คุณสมบัติเด่นของ BuddyBoss
- สร้างโปรไฟล์ผู้ใช้, ฟีดข่าว, การส่งข้อความส่วนตัว, ฟอรั่ม, และกลุ่มสังคมออนไลน์พร้อมคุณสมบัติในตัว
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ LearnDash และ WooCommerce เพื่อขายเนื้อหาผ่านการสมัครสมาชิกหรือการชำระเงินครั้งเดียว
- เพิ่มการมีส่วนร่วมของสมาชิกด้วยการเพิ่มระบบเกม, บอร์ดงาน, กิจกรรม, และอื่น ๆ ผ่านปลั๊กอิน WordPress ที่รองรับ
ข้อจำกัดของ BuddyBoss
- แม้ว่าจะใช้งานง่าย แต่คุณอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้หากคุณเป็นผู้ใช้ใหม่กับ WordPress หรือแพลตฟอร์มชุมชน
- อาจต้องใช้ปลั๊กอินเพิ่มเติมสำหรับฟังก์ชันการทำงานเฉพาะ
ราคาของ BuddyBoss
- แผนผังไซต์เดียว: $299/ปี
- แผนผังไซต์ 5 แห่ง: $349/ปี
- แผนผังไซต์ 10 แห่ง: $449/ปี
- แผนมาตรฐาน: $179/เดือน, ชำระรายปี
- บริการทำแทนคุณ: สำหรับค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเพียงครั้งเดียว $1,999 บริการนี้จะมอบบริการออกแบบแบรนด์และการตลาดที่ดียิ่งขึ้น เพิ่มเติมจากแผนมาตรฐาน
- ส่วนเสริมสำหรับนักพัฒนา: ค่าธรรมเนียมครั้งเดียว $299
คะแนนและรีวิว BuddyBoss
- ไม่มีรีวิวให้ชม
11. Reddit (ดีที่สุดสำหรับการเชื่อมต่อกับบุคคลที่มีความคิดเหมือนกันในชุมชนเฉพาะทาง)
Reddit ทำงานคล้ายกับกลุ่มใน Facebook แต่ให้คุณควบคุมชุมชนของคุณได้มากขึ้นและไม่ยุ่งเกี่ยวกับข้อมูลผู้ใช้ คุณสามารถสร้าง subreddit เพื่อรวบรวมผู้ที่มีความสนใจร่วมกันมาพูดคุยในหัวข้อต่างๆ อย่างเป็นระเบียบ นอกจากนี้ยังอนุญาตให้ผู้ใช้สมัครรับข้อมูล ชุมชนหรือหัวข้อเฉพาะ ซึ่งช่วยสร้างความรู้สึกเชื่อมโยงและความเป็นส่วนหนึ่ง
แบรนด์สามารถสร้างซับเรดดิตเพื่อตอบคำถามและข้อเสนอแนะของผู้ใช้ รวมถึงมีส่วนร่วมในการสนทนากับกลุ่มเป้าหมายได้ ชุมชนบน Reddit ยังช่วยให้ธุรกิจเข้าใจจุดที่ลูกค้าประสบปัญหา ความชอบ และแนวโน้มต่าง ๆ โดยการสังเกตการสนทนา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Reddit
- เลือกจากสี่ประเภทของชุมชนบน Reddit: สาธารณะ, จำกัด, ส่วนตัว, หรือเฉพาะสมาชิกพรีเมียม
- เพิ่มกฎและแนวทางที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งปรับให้เหมาะสมกับแต่ละซับเรดดิต
- โหวตขึ้นหรือลงตามความเกี่ยวข้อง ความน่าสนใจ และประโยชน์ต่อชุมชน
ข้อจำกัดของ Reddit
- ไม่มีตัวเลือกในตัวเพื่อสร้างรายได้จากกลุ่มของคุณหรือสร้างรายได้โดยตรง
- ไม่มีคุณสมบัติการแชทผ่านวิดีโอ ทำให้ตัวเลือกการโต้ตอบแบบเรียลไทม์มีจำกัด
ราคาของ Reddit
- ฟรีสำหรับผู้ใช้และธุรกิจในการสร้างซับเรดดิต โฆษณาต้องชำระเงิน
เรตติ้งและรีวิวจาก Reddit
- G2: 4. 2/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Reddit อย่างไร?
Reddit เป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ยอดเยี่ยมซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าร่วมชุมชน โพสต์เนื้อหา และมีส่วนร่วมในการสนทนากับผู้ใช้รายอื่น
Reddit เป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ยอดเยี่ยมซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าร่วมชุมชน โพสต์เนื้อหา และมีส่วนร่วมในการสนทนากับผู้ใช้รายอื่น
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ระบบรางวัลของ Reddit เพื่อมอบ 'รางวัล' ให้กับสมาชิกที่มีโพสต์หรือความคิดเห็นโดดเด่น ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชน
12. Bettermode (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการชุมชนลูกค้าแบบมืออาชีพและแบบไวท์เลเบลบนเว็บไซต์ของคุณ)
กำลังมองหาวิธีสร้างชุมชนลูกค้าที่มีแบรนด์บนเว็บไซต์ของบริษัทคุณอยู่หรือไม่? Bettermode (เดิมชื่อ Tribe) อาจเป็นสิ่งที่คุณต้องการ แพลตฟอร์มแบบไวท์เลเบลนี้สามารถผสานรวมเข้ากับเว็บไซต์องค์กรของคุณได้โดยตรง มอบพื้นที่ฟอรัมระดับมืออาชีพให้ผู้ชมของคุณได้เชื่อมต่อและมีส่วนร่วม
ด้วย Bettermode คุณสามารถนำการสนทนา แบ่งปันเนื้อหา และสร้างแอปมือถือที่มีแบรนด์ของคุณเองได้ ลูกค้าของคุณสามารถมีส่วนร่วมโดยการโพสต์รูปภาพและวิดีโอ เข้าร่วมการสำรวจความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการสนทนาที่จัดขึ้นในพื้นที่ชุมชนเฉพาะได้อย่างอิสระ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bettermode
- ตั้งค่ากฎการทำงานอัตโนมัติเพื่อลดสแปมและรับรองความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของชุมชน
- เปิดใช้งานการสนทนาในฟอรัมภายใต้แบรนด์ของบริษัทคุณ
- จัดระเบียบการสนทนาอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ช่องว่าง
ข้อจำกัดของโหมดเบตเตอร์
- ขาดคุณสมบัติการแชทเมื่อเทียบกับเครื่องมือสื่อสารในที่ทำงานอื่น ๆ
- ไม่รองรับการจัดงานอีเวนต์
ราคาของ Bettermode
- ฟรี
- ไลท์: 24 ดอลลาร์/เดือน
- ข้อดี: $59/เดือน
- ธุรกิจ: $119/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Bettermode
- G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Bettermode อย่างไร?
มันง่ายมากที่จะใช้ คุณจะได้รับสิ่งที่เปรียบเสมือนบล็อกก่อสร้างเพื่อสร้างแพลตฟอร์มชุมชนของคุณ และคุณสามารถเพิ่มฟังก์ชันการทำงานและคุณสมบัติที่กำหนดเองได้หากคุณต้องการ
มันง่ายมากที่จะใช้ คุณจะได้รับสิ่งที่เปรียบเสมือนบล็อกก่อสร้างเพื่อสร้างแพลตฟอร์มชุมชนของคุณ และคุณสามารถเพิ่มฟังก์ชันการทำงานและคุณสมบัติที่กำหนดเองได้หากคุณต้องการ
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: คุณสามารถใช้แดชบอร์ดการวิเคราะห์ที่ปรับแต่งได้ของ Bettermode เพื่อติดตามแนวโน้มและการมีส่วนร่วมภายในชุมชนของคุณ
13. Telegram (เหมาะที่สุดสำหรับการโฮสต์กลุ่มขนาดใหญ่ที่มีการถ่ายทอดสดและช่องที่มีรายได้)
Telegram เริ่มต้นเป็นแอปแชทสำหรับชุมชน แต่ตอนนี้มันมากกว่านั้นมาก คิดถึงมันเหมือน การผสมผสานระหว่างอีเมล, การถ่ายทอดสด, และการส่งข้อความ คุณสามารถส่งข้อความ, แชร์วิดีโอ, และอัปโหลดไฟล์ในกลุ่มได้
มันให้คุณตั้งค่าช่องทางต่าง ๆ และสร้างชุมชนที่มุ่งเน้นไปที่หัวข้อเฉพาะได้ คุณยังสามารถปักหมุดกฎของกลุ่มและข้อความสำคัญได้อีกด้วย สิ่งที่ทำให้ Telegram เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมแทนกลุ่ม Facebook คือตัวเลือกการถ่ายทอดสดเพื่อเชื่อมต่อกับสมาชิกกลุ่มเป้าหมายของคุณแบบเรียลไทม์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Telegram
- สร้างกลุ่มที่มีสมาชิกได้สูงสุด 200,000 คน
- ตอบกลับข้อความเฉพาะในแชทกลุ่มโดยการปัดไปทางซ้ายและพิมพ์คำตอบของคุณ
- กล่าวถึงสมาชิกในกลุ่มแชทเพื่อดึงดูดความสนใจและให้พวกเขามีส่วนร่วมในการสนทนาทันที
ข้อจำกัดของ Telegram
- ส่วนใหญ่เป็นแบบทางเดียว ขาดการมีปฏิสัมพันธ์ที่แท้จริงในชุมชน
- ไม่รองรับกิจกรรมสดหรือคอร์สออนไลน์
ราคาของ Telegram
- ฟรี
คะแนนและรีวิว Telegram
- Capterra: 4. 7/5 (6,000+ รีวิว)
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Telegram อย่างไร?
สิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับ Telegram คือความสามารถในการสร้างกลุ่มใหญ่, ช่องทาง, และการแชร์ไฟล์ได้ถึง 2GB นั้นยอดเยี่ยมมาก
สิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับ Telegram คือความสามารถในการสร้างกลุ่มใหญ่, ช่องทาง, และการแชร์ไฟล์ได้ถึง 2GB นั้นยอดเยี่ยมมาก
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ลองใช้ฟีเจอร์โพลและแบบทดสอบของ Telegram เพื่อทำให้ช่องของคุณมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้นและรักษาความสนใจของสมาชิกไว้
14. WhatsApp (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างชุมชนทั้งส่วนตัวและมืออาชีพ)
ในขณะที่ WhatsApp ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะแอปส่งข้อความส่วนตัว แต่ก็ยังอนุญาตให้ผู้ใช้สร้างพื้นที่ชุมชนส่วนตัว (ฟรีหรือเสียค่าใช้จ่าย) เพื่อเชื่อมต่อกับบุคคลที่มีความสนใจเหมือนกัน ลูกค้าปัจจุบัน หรือลูกค้าที่มีศักยภาพ WhatsApp รองรับการแชทกลุ่มการส่งข้อความทางธุรกิจ และแม้แต่การโทรด้วยเสียงและวิดีโอเพื่อการสื่อสารแบบเรียลไทม์ที่ราบรื่น
คุณสามารถส่ง ประกาศชุมชนในแชททั่วไป สร้างกิจกรรมชุมชน และใช้ AI เพื่อรับคำตอบอย่างรวดเร็วสำหรับคำถามใดๆ นอกจากนี้ขนาดกลุ่มขนาดใหญ่ของ WhatsAppยังช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับสมาชิกจำนวนมากได้ทั้งหมดในที่เดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ WhatsApp
- สร้างกลุ่มย่อยภายในชุมชนสำหรับหัวข้อเฉพาะ
- อนุมัติหรือลบสมาชิก และควบคุมว่าใครสามารถส่งข้อความไปยังกลุ่มได้
- เพิ่มสมาชิกผ่านลิงก์หรือโดยตรงจากรายชื่อผู้ติดต่อ
ข้อจำกัดของ WhatsApp
- ใครก็ตามที่มีหมายเลขโทรศัพท์ของคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวและสถานะของคุณได้ เว้นแต่คุณจะปรับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
- WhatsApp จำกัดจำนวนรูปภาพที่คุณสามารถส่งได้พร้อมกัน
ราคาของ WhatsApp
- ฟรี
คะแนนรีวิวและรีวิวของ WhatsApp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (15,000+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับ WhatsApp?
ผมรู้สึกส่วนตัวว่า WhatsApp มีฐานผู้ใช้ที่ดีทั่วโลก ทำให้เป็นแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดในการเข้าถึงผู้ชมสูงสุดเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ แพลตฟอร์มนี้สามารถใช้ได้บนทุกอุปกรณ์ ทำให้ลูกค้าสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา
ผมรู้สึกส่วนตัวว่า WhatsApp มีฐานผู้ใช้ที่ดีทั่วโลก ทำให้เป็นแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดในการเข้าถึงผู้ชมสูงสุดเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ แพลตฟอร์มนี้สามารถใช้ได้บนทุกอุปกรณ์ ทำให้ลูกค้าสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา
15. Hivebrite (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าและชุมชนวิชาชีพ)
Hivebrite เป็นแพลตฟอร์มชุมชนส่วนตัวที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ โดยคำนึงถึงเครือข่ายศิษย์เก่าเป็นหลัก มีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ฟอรัมสนทนา กลุ่มย่อยและกลุ่มย่อย แอปมือถือที่มีแบรนด์ของคุณเอง และแม้แต่กระดานงานสำหรับแบ่งปันโอกาสต่างๆ คุณสามารถเชื่อมต่อกับระบบ CRM ของคุณเพื่อจัดการกิจกรรมสด การจำหน่ายบัตร และรายชื่อผู้เข้าร่วมได้อย่างง่ายดาย
นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสร้างตัวเลือกโปรไฟล์ที่กำหนดเองเพื่อจำกัดการมองเห็นและการค้นหาของสมาชิก ทำให้สมาชิกในชุมชนไม่สามารถส่งข้อความสแปมถึงผู้อื่นได้ อย่างไรก็ตาม Hivebrite มุ่งเน้นไปที่การสร้างเครือข่ายมากกว่าการสร้างชุมชนที่มีความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมสูง
คุณสมบัติเด่นของ Hivebrite
- จัดตั้งสาขาภูมิภาคเพื่อให้บริการชุมชนท้องถิ่นและขยายขอบเขตการเข้าถึงของคุณ
- เข้าถึงข้อมูลและเครื่องมือวิเคราะห์ที่มีคุณค่าเพื่อติดตามการมีส่วนร่วมและปรับปรุงประสิทธิภาพ
- จัดระเบียบและจัดการกิจกรรมสดได้อย่างราบรื่นด้วยฟีเจอร์การจัดตารางเวลาในตัว
- สร้างแอปพลิเคชันมือถือที่มีแบรนด์เพื่อมอบประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับสมาชิกในชุมชนของคุณ
ข้อจำกัดของ Hivebrite
- การออกแบบแพลตฟอร์มและอินเทอร์เฟซอาจรู้สึกค่อนข้างล้าสมัย
ราคาของ Hivebrite
- เชื่อมต่อ: $799/เดือน
- ขนาด: ราคาตามความต้องการ
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Hivebrite
- G2: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Hivebrite อย่างไร?
การออกแบบที่ยืดหยุ่นของ Hivebrite, ความง่ายในการนำไปใช้, ความง่ายในการผสานรวม, คุณสมบัติการโต้ตอบของสมาชิก, และการสนับสนุนลูกค้า โดดเด่นออกมา. โดยไม่ต้องมีทักษะทางเทคโนโลยี (หรือมีน้อยมาก), คุณสามารถปรับแต่งรูปแบบของทุกหน้าได้ด้วยการลากและวางองค์ประกอบหน้าเว็บและเนื้อหาอัตโนมัติ.
การออกแบบที่ยืดหยุ่นของ Hivebrite, ความง่ายในการนำไปใช้, ความง่ายในการผสานรวม, คุณสมบัติการโต้ตอบของสมาชิก, และการสนับสนุนลูกค้า โดดเด่นออกมา. โดยไม่ต้องมีทักษะทางเทคโนโลยี (หรือมีน้อยมาก), คุณสามารถปรับแต่งรูปแบบของทุกหน้าได้ด้วยการลากและวางองค์ประกอบหน้าเว็บและเนื้อหาอัตโนมัติ.
อัปเกรดจากกลุ่ม Facebook ด้วย ClickUp
แน่นอน, กลุ่ม Facebook เป็นวิธีที่สะดวกในการเชื่อมต่อกับผู้คน, ขยายเครือข่ายของคุณ, และโปรโมตสินค้าของคุณ. อย่างไรก็ตาม, เพื่อสร้างและขยายชุมชนออนไลน์ที่เจริญเติบโตอย่างแท้จริง, คุณต้องมีแพลตฟอร์มชุมชนที่มุ่งมั่นซึ่งอนุญาตให้ปรับแต่งได้ง่ายและมีปฏิสัมพันธ์ที่เป็นระบบ.
สำหรับชุมชนมืออาชีพที่เรียบง่าย LinkedIn Groups เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Facebook หากคุณกำลังมองหาการสร้างชุมชนเฉพาะกลุ่มสำหรับแบรนด์ของคุณ Mighty Networks อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม แต่ถ้าคุณต้องการแพลตฟอร์มที่ทำให้การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่าย ClickUp คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับกลุ่ม Facebook
ด้วย ClickUp คุณสามารถสร้างและจัดการชุมชนออนไลน์ของคุณได้อย่างง่ายดาย ร่วมมือกับสมาชิกกลุ่ม ติดตามความคืบหน้าของงาน อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ และอื่น ๆ อีกมากมาย
สมัครใช้ ClickUpวันนี้และยกระดับความพยายามในการสร้างชุมชนของคุณ!