10 อันดับทางเลือก Krisp สำหรับปี 2025

สำนักงานที่บ้านของคุณรู้สึกเหมือนสถานีรถไฟที่พลุกพล่าน เด็กๆ กำลังเล่นไล่จับอยู่เบื้องหลัง เสียงก่อสร้างจากข้างบ้าน และเพื่อนบ้านที่กำลังร้องคาราโอเกะอย่างกระตือรือร้น—ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในขณะที่คุณกำลังพยายามทำพรีเซนเทชั่นสำคัญให้กับลูกค้า
คุณไม่ได้อยู่คนเดียวหากคุณรู้สึกหงุดหงิดกับเสียงรบกวนในพื้นหลังที่ขัดจังหวะการประชุมหรือการโทรเสมือนของคุณ
การทำงานทางไกลทำให้ซอฟต์แวร์ตัดเสียงรบกวนอย่าง Krisp กลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมืออาชีพหลายคน มันช่วยให้เราสามารถมุ่งเน้นไปที่การสนทนาโดยไม่มีการรบกวนจากเสียงสุนัขเห่าหรือเสียงจอแจจากร้านกาแฟ
แต่ถึงแม้ว่า Krisp จะยอดเยี่ยม แต่ก็ไม่ใช่ตัวเลือกเดียว
จากการทดสอบเครื่องมือตัดเสียงรบกวนหลากหลายประเภท ฉันได้พบทางเลือกอื่นของ Krisp หลายตัวที่อาจมีประสิทธิภาพไม่แพ้กัน—บางตัวยังมีฟีเจอร์เฉพาะที่ Krisp ไม่มีอีกด้วย ฉันจะแบ่งปันตัวเลือกที่ฉันคัดสรรมาเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ห้องที่เงียบที่สุดในโลกอยู่ที่ Orfield Laboratories ในมินนิโซตา เงียบมากจนผู้คนสามารถได้ยินเสียงหัวใจของตัวเอง
⏰สรุป 60 วินาที
นี่คือรายชื่อทางเลือก Krisp ที่แนะนำสำหรับคุณภาพเสียงที่ชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับการประชุมทั้งหมดของคุณ:
- ตัวบล็อกเสียงรบกวน (เหมาะที่สุดสำหรับการบล็อกเสียงแบบเรียลไทม์)
- NVIDIA RTX Voice (เหมาะสำหรับการลดเสียงรบกวนพื้นหลังในระดับความคมชัดสูงด้วย GPU ของ NVIDIA)
- Otter. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงอัตโนมัติและบันทึกการประชุม)
- SoliCall (เหมาะที่สุดสำหรับศูนย์บริการโทรศัพท์ระดับองค์กร)
- เวฟแพด (เหมาะที่สุดสำหรับการตัดต่อเสียง)
- อย่างสิ้นเชิง (เหมาะที่สุดสำหรับการควบคุมเสียงรบกวนส่วนบุคคลขณะรับสาย)
- Descript (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ทำพอดแคสต์และผู้สร้างเนื้อหา)
- LALAL. AI (เหมาะที่สุดสำหรับการแยกและแยกเสียง)
- Cleanvoice (เหมาะที่สุดสำหรับการแก้ไขเนื้อหาที่ต้องการการลบเสียงรบกวนอัตโนมัติ)
คุณควรพิจารณาอะไรในทางเลือกแทน Krisp?
เมื่อเลือกเครื่องมือตัดเสียงรบกวน สิ่งสำคัญคือต้องให้ความสำคัญกับปัจจัยที่จะส่งผลต่อประสบการณ์ ประสิทธิภาพการทำงาน และคุณภาพของการสนทนาของคุณอย่างแท้จริง
นี่คือสิ่งที่ฉันคิดว่าสำคัญมาก:
- คุณภาพของการลดเสียงรบกวนพื้นหลัง: นี่คือคุณสมบัติหลัก คุณต้องการเครื่องมือที่สามารถกรองเสียงรบกวนที่ไม่ต้องการออกจากพื้นหลังได้อย่างแม่นยำโดยไม่ลดคุณภาพเสียง
- ความเข้ากันได้: ซอฟต์แวร์ตัดเสียงรบกวนไม่รองรับทุกระบบปฏิบัติการ ดังนั้นโปรดตรวจสอบว่าใช้งานได้อย่างราบรื่นกับอุปกรณ์และแอปพลิเคชันการสื่อสารของคุณ
- ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้: อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยประหยัดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณอยู่ในระหว่างการประชุมต่อเนื่องและต้องการการตั้งค่าที่ง่ายดาย
- ตัวเลือกการกำหนดราคา: เครื่องมือที่คุณเลือกควรมีแผนที่ยืดหยุ่นซึ่งเหมาะกับงบประมาณของคุณ ไม่ว่าคุณจะมองหาแผนฟรีหรือบางอย่างที่แข็งแกร่งขึ้นสำหรับการใช้งานมืออาชีพ
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ก่อนที่จะตัดสินใจใช้ Krisp หรือทางเลือกอื่นใด ควรทดลองใช้เวอร์ชันทดลองฟรีหรือเวอร์ชันฟรีที่มีให้บริการจากเครื่องมือตัดเสียงรบกวนหลาย ๆ แบรนด์ก่อน การทดลองใช้จะช่วยให้คุณได้ทดสอบซอฟต์แวร์ในสภาพแวดล้อมของคุณเอง และดูว่ามันสามารถจัดการกับเสียงรบกวนที่รบกวนสมาธิได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Krisp ที่คุณควรใช้
เราได้คัดสรรรายชื่อทางเลือก Krisp ชั้นนำ 10 รายการ ซึ่งแต่ละรายการมีคุณสมบัติอันทรงพลังเพื่อช่วยให้คุณมีสมาธิด้วยการบล็อกเสียงรบกวนที่ไม่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. ตัวบล็อกเสียงรบกวน (เหมาะที่สุดสำหรับการบล็อกเสียงแบบเรียลไทม์)
Noise Blocker คือทางออกที่ดีที่สุดสำหรับมืออาชีพและนักเล่นเกมที่ต้องการสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบและปราศจากเสียงรบกวน ประสิทธิภาพการทำงานที่มีความหน่วงต่ำทำให้เหมาะสำหรับการถ่ายทอดสดหรือการสื่อสารแบบเรียลไทม์
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสำนักงานที่ใช้ร่วมกันหรือแบบเปิด Noise Blocker ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการสื่อสารของคุณด้วยการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของคุณอย่างราบรื่น ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสายวิดีโอคอล เล่นเกม หรือถ่ายทอดสด มันจะรับประกันความชัดเจนและความสงบโดยการบล็อกเสียงที่ไม่ต้องการอย่างชาญฉลาด
คุณสมบัติเด่นของ Noise Blocker
- บล็อกเสียงรบกวนพื้นหลังประเภทเฉพาะ เช่น เสียงพิมพ์บนแป้นพิมพ์หรือเสียงพัดลม ด้วยความแม่นยำสูง
- ปรับระดับการลดเสียงรบกวนให้เหมาะสมกับเนื้อหาเสียงประเภทต่างๆ ตั้งแต่พอดแคสต์ไปจนถึงการสนทนาทางธุรกิจ
- ผสานการทำงานกับแอปสื่อสารอย่าง Zoomและ Microsoft Teams ได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Noise Blocker
- แป้นพิมพ์ลัดรองรับการกดปุ่มพร้อมกันได้สูงสุดเพียงสองปุ่มเท่านั้น
ราคาของ Noise Blocker
- ดาวน์โหลด: ใช้ฟรี 1 ชั่วโมงต่อวัน
- ใบอนุญาตใช้งานสำหรับผู้ใช้เดียว: $19.99 ชำระครั้งเดียว
- ใบอนุญาตผู้ใช้ร่วม: $139.99 ค่าธรรมเนียมครั้งเดียว
คะแนนและรีวิวของ Noise Blocker
- G2: ไม่มีคะแนนให้
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้
2. NVIDIA RTX Voice (เหมาะที่สุดสำหรับการลดเสียงรบกวนพื้นหลังความละเอียดสูงด้วย NVIDIA GPUs)
ทางเลือก Krisp นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ใช้การ์ดกราฟิก NVIDIA เนื่องจาก RTX Voice เป็นปลั๊กอินที่ใช้พลังของ GPU เพื่อมอบคุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยม มันสามารถกำจัดเสียงรบกวนในพื้นหลังได้โดยมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบน้อยที่สุด
คุณสมบัติเด่นของ NVIDIA RTX Voice
- ใช้ AI เพื่อกำจัดเสียงรบกวนในพื้นหลังแบบเรียลไทม์ เพื่อให้แน่ใจว่ามีเพียงเสียงของคุณที่ถูกส่งออกไป
- รันการลดเสียงรบกวนโดยมีผลกระทบต่อระบบของคุณน้อยที่สุด
- รับประโยชน์จาก RTX Voice บนการ์ดจอ GTX ซีรีส์ 10 และรุ่นใหม่กว่า ขยายการเข้าถึงให้กว้างขึ้น
ข้อจำกัดของ NVIDIA RTX Voice
- มีให้เฉพาะผู้ใช้ที่มีกราฟิกการ์ด NVIDIA เท่านั้น
- การใช้ทรัพยากรระบบสูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
ราคาของ NVIDIA RTX Voice
- ฟรี สำหรับผู้ใช้การ์ดกราฟิก NVIDIA RTX
คะแนนและรีวิว NVIDIA RTX Voice
- G2: ไม่มีคะแนนให้
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้
3. Otter.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงอัตโนมัติและบันทึกการประชุม)
Otter.ai ไม่เพียงแต่ช่วยตัดเสียงรบกวนเท่านั้น แต่ยังให้บริการการถอดเสียงแบบเรียลไทม์ด้วยระบบ AIที่แม่นยำในการจับเนื้อหาการประชุมได้อย่างถูกต้อง เครื่องมือนี้เหมาะสำหรับมืออาชีพที่ต้องการการตัดเสียงรบกวนแบบไม่จำกัด การควบคุมเสียง และบันทึกการประชุมอย่างละเอียด โดยเฉพาะในการประชุมกับลูกค้าหรือทีม
คุณสมบัติที่โดดเด่นอย่างหนึ่งของ Otter.ai คือการถอดความแบบร่วมมือสด ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมหลายคนสามารถดู ไฮไลท์ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการถอดความได้แบบเรียลไทม์
คุณสมบัตินี้ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและทำให้แน่ใจว่าประเด็นสำคัญถูกบันทึกและชี้แจงร่วมกันในระหว่างการหารือ—สิ่งที่ไม่ค่อยพบในแอปการถอดเสียงอื่น ๆ
Otter.ai ฟีเจอร์เด่น
- สร้างป้ายกำกับผู้พูดโดยอัตโนมัติเพื่อระบุใครพูดอะไรในระหว่างการสนทนา
- ฝึกอบรม AI ให้รู้จักคำศัพท์ที่กำหนดเอง เช่น คำศัพท์เฉพาะทางอุตสาหกรรมหรือชื่อเฉพาะ เพื่อเพิ่มความแม่นยำ
- ซิงค์โดยตรงกับปฏิทินและแพลตฟอร์มการประชุมที่คุณชื่นชอบเพื่ออำนวยความสะดวกในการบันทึกเสียง
- ส่งออกใบแสดงผลการเรียนในรูปแบบต่างๆ รวมถึง PDF, DOCX และ SRT เพื่อการใช้งานที่หลากหลาย
ข้อจำกัดของ Otter.ai
- การตัดเสียงรบกวนมีประสิทธิภาพน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือเฉพาะทางอย่าง Krisp
Otter.ai ราคา
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $16.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 30 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Otter.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
4. SoliCall (เหมาะที่สุดสำหรับศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ระดับองค์กร)
ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับศูนย์บริการทางโทรศัพท์ SoliCall มอบการลดเสียงรบกวนและการยกเลิกเสียงสะท้อนขั้นสูงที่ปรับให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการให้บริการลูกค้าหรือการขายที่มีปริมาณสูง
คุณสมบัติที่โดดเด่นของมันคือการประมวลผลเสียงบนเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งช่วยปรับปรุงคุณภาพเสียงให้กับทีมต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องติดตั้งบนอุปกรณ์แต่ละเครื่อง. ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะกับระบบ VoIP, SoliCall เป็นโซลูชันที่เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการมอบประสบการณ์การโทรที่ยอดเยี่ยมในระดับใหญ่.
คุณสมบัติเด่นของ SoliCall
- ยกเลิกเสียงสะท้อนเพื่อการสนทนาที่ชัดเจนและคมชัดทั้งสองฝ่าย
- ปรับแต่งการตั้งค่าตัวกรองเสียงรบกวนสำหรับเสียงขาเข้าให้เหมาะกับความต้องการขององค์กร
- ลดการใช้แบนด์วิดท์โดยการประมวลผลเสียงอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ลดคุณภาพ
- ปรับตัวได้อย่างรวดเร็วต่อสภาพแวดล้อมทางเสียงที่เปลี่ยนแปลง รักษาคุณภาพเสียงการโทรที่เหนือกว่าในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวน
ข้อจำกัดของ SoliCall
- อาจต้องมีการตั้งค่าทางเทคนิคเพื่อการผสานรวมอย่างสมบูรณ์
ราคาของ SoliCall
- ฟรี
คะแนนและรีวิว SoliCall
- G2: ไม่มีคะแนนให้
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้
5. WavePad (เหมาะที่สุดสำหรับการแก้ไขเสียง)
WavePad ไม่ได้มีไว้สำหรับการลดเสียงรบกวนเท่านั้น แต่ยังมีคุณสมบัติการแก้ไขเสียงระดับมืออาชีพอีกด้วย เหมาะสำหรับผู้ทำพอดแคสต์และผู้สร้างเนื้อหา ช่วยให้ควบคุมเสียงที่บันทึกได้อย่างละเอียด ทำให้การปรับแต่งองค์ประกอบเสียงพื้นหลังและเสียงรบกวนหลังการบันทึกเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติเด่นของ WavePad
- แก้ไขเสียงด้วยความแม่นยำโดยใช้เครื่องมือลดเสียงรบกวนที่ทรงพลัง
- บันทึกและจัดการหลายแทร็กเสียงเพื่อเพิ่มคุณภาพการผลิต
- ส่งออกในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อรองรับความต้องการของแพลตฟอร์มที่แตกต่างกัน
ข้อจำกัดของ WavePad
- ไม่เหมาะสำหรับการตัดเสียงรบกวนแบบเรียลไทม์ในระหว่างการโทร
ราคาของ WavePad
- WavePad Sound Editor Standard Edition: $40
- WavePad Sound Editor Master's Edition: $70
- WavePad Sound Editor Master's Edition แผนรายไตรมาส: $3.33/เดือน
คะแนนและรีวิวของ WavePad
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
6. อย่างสิ้นเชิง (เหมาะที่สุดสำหรับการควบคุมเสียงรบกวนขณะรับสายแบบส่วนตัว)
ออกแบบมาสำหรับมืออาชีพที่ต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย คุณสมบัติที่โดดเด่นของ Utterly คือการวิเคราะห์เสียงรบกวนตามบริบท
คุณสมบัตินี้ปรับตั้งค่าโดยอัตโนมัติตามรูปแบบเสียงรอบข้างที่ตรวจพบ พร้อมตั้งค่าการลดเสียงรบกวน เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านระหว่างสภาพแวดล้อมเป็นไปอย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดอย่างแท้จริง
ข้อจำกัดอย่างสิ้นเชิง
- การสนับสนุนจำกัดบนอุปกรณ์มือถือ
- ประสิทธิภาพการยกเลิกที่ลดลงในเสียงรบกวนสูง
การกำหนดราคาอย่างสิ้นเชิง
- ฟรี
- ยกระดับ: $5/เดือน
- ยกระดับสำหรับทีม: $4/เดือนต่อคน
คะแนนและรีวิวอย่างละเอียด
- G2: ไม่มีคะแนนให้
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้
7. Descript (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ทำพอดแคสต์และผู้สร้างเนื้อหา)
Descript เป็นเครื่องมือแก้ไขเสียงและวิดีโอที่มีฟีเจอร์การตัดเสียงรบกวนเป็นส่วนหนึ่งของชุดเครื่องมือที่ครอบคลุม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สร้างเนื้อหาที่ต้องการเครื่องมือสำหรับแก้ไขแทร็กเสียงและกำจัดเสียงรบกวนพื้นหลัง คำเติม หรือเสียงสะดุดได้อย่างราบรื่น
คุณสมบัติเด่นของ Descript
- ถอดเสียงและถอดความจากไฟล์เสียงและวิดีโอเป็นข้อความด้วยความแม่นยำสูง ช่วยให้แก้ไขและค้นหาได้ง่าย
- สร้างเสียงใหม่ในเสียงของคุณเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดหรือเพิ่มเนื้อหาใหม่โดยใช้ฟีเจอร์ Overdub ของ Descript
- ซิงค์กับแพลตฟอร์มการแก้ไขที่ได้รับความนิยมเพื่อทำให้กระบวนการทำงานหลังการผลิตสำหรับข้อมูลวิดีโอและเสียงง่ายขึ้น
ข้อจำกัดของคำอธิบาย
- การตัดเสียงรบกวนแบบเรียลไทม์แบบจำกัดสำหรับการประชุมสด
การกำหนดราคาแบบอธิบาย
- ฟรี
- นักสะสม: $19/คน ต่อเดือน
- ผู้สร้าง: 35 ดอลลาร์ต่อคนต่อเดือน
- ธุรกิจ: 50 ดอลลาร์ต่อคนต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คำอธิบายและการให้คะแนนรีวิว
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
- Capterra: 4. 8/5 (170+ รีวิว)
8. LALAL. AI (เหมาะที่สุดสำหรับการแยกและแยกเสียง)
LALAL. AI เชี่ยวชาญด้านการแยกเสียงด้วยปัญญาประดิษฐ์ ช่วยให้คุณสามารถแยกเสียงร้องออกจากเครื่องดนตรีหรือเสียงบรรยากาศได้อย่างง่ายดาย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักดนตรีหรือผู้ที่ต้องการแทร็กเสียงที่ชัดเจน ปราศจากเสียงรบกวนที่ไม่พึงประสงค์
LALAL. คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI
- ประมวลผลไฟล์เสียงแบบเรียลไทม์ด้วยความเร็วในการประมวลผลที่รวดเร็ว
- ลากและวางไฟล์เสียงได้อย่างง่ายดายเพื่อการอัปโหลดที่รวดเร็วและประมวลผลทันที
- ใช้การประมวลผลแบบกลุ่มเพื่อจัดการหลายแทร็กพร้อมกัน ช่วยประหยัดเวลาสำหรับโปรเจกต์ขนาดใหญ่
LALAL ข้อจำกัดของ AI
- เน้นการแก้ไขหลังการบันทึก ไม่ใช่การใช้งานแบบเรียลไทม์
LALAL. การกำหนดราคา AI
บุคคล:
- แพ็กเกจเบา: 20 ดอลลาร์ (ชำระครั้งเดียว)
- แพ็กเกจโปร: $70 (ค่าธรรมเนียมครั้งเดียว)
- แพ็กเกจพลัส: $54 (ค่าธรรมเนียมครั้งเดียว)
ธุรกิจ:
- มาสเตอร์: 50 ดอลลาร์ (ชำระครั้งเดียว)
- พรีเมียม: 190 ดอลลาร์ (ชำระครั้งเดียว)
- องค์กร: 300 ดอลลาร์ (ชำระครั้งเดียว)
LALAL. การจัดอันดับและรีวิวโดย AI
- G2: ไม่มีคะแนนให้
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้
9. Cleanvoice (เหมาะที่สุดสำหรับการแก้ไขเนื้อหาที่ต้องการการลบเสียงเติมอัตโนมัติ)
เครื่องมือแก้ไขเสียงขั้นสูงที่ใช้ประโยชน์จาก AI โดยเน้นการกำจัดเสียงแทรกและเสียงรบกวนในเสียงที่บันทึกไว้ ทำให้ Cleanvoice เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ทำพอดแคสต์ ผู้สัมภาษณ์ และทุกคนที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพเสียงที่สะอาดสำหรับการผลิตหลังการบันทึก
คุณสมบัติเด่นของ Cleanvoice
- ความเงียบช่วยเติมเต็มช่วงหยุดที่อึดอัดหรือช่องว่างที่ยาวนานในการสนทนา เพื่อประสบการณ์การฟังที่น่าสนใจยิ่งขึ้น
- เพิ่มคุณภาพเสียงให้ชัดเจนด้วยอัลกอริทึมลดเสียงรบกวนขั้นสูงที่รักษาคุณภาพเสียงพูด
- ประมวลผลไฟล์เสียงหลายไฟล์พร้อมกันเพื่อประหยัดเวลาในโครงการขนาดใหญ่
ข้อจำกัดของ Cleanvoice
- ไม่เหมาะสำหรับการโทรเสียงสดหรือการใช้งานแบบเรียลไทม์
- การปรับแต่งที่จำกัดสำหรับการตรวจจับฟิลเลอร์
ราคาของ Cleanvoice
- ทดลองใช้ฟรี
จ่ายตามการใช้งาน
- 5 ชั่วโมง: $11/เดือน
- 10 ชั่วโมง: $20/เดือน
- 30 ชั่วโมง: $45/เดือน
การสมัครสมาชิก: $1 ต่อชั่วโมงต่อเดือน
- 10 ชั่วโมง: $11/เดือน
- 30 ชั่วโมง: $30/เดือน
- 100 ชั่วโมง: $90/เดือน
คะแนนและรีวิว Cleanvoice
- G2: คะแนนไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้
10. ตัวปรับสมดุลเสียง (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งเสียงส่วนบุคคล)
Neutralizer เป็นแอปเฉพาะสำหรับ Android ที่มอบการปรับเสียงและความควบคุมเสียงรบกวนที่ปรับแต่งตามโปรไฟล์การได้ยินเฉพาะของคุณ
เหมาะสำหรับบุคคลที่มีความไวต่อการได้ยินหรือผู้ที่ต้องการคุณภาพเสียงที่ดีที่สุด Neutralizer ปรับการรับเสียงให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้อย่างราบรื่นเพื่อประสบการณ์การฟังที่ดียิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของสารกำจัดฤทธิ์
- สลับระหว่างโปรไฟล์ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าสำหรับบ้าน, ที่ทำงาน, การเดินทาง, หรือการใช้งานกลางแจ้งด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว
- ปรับแต่งความถี่แต่ละตัวเพื่อขยายหรือลดช่วงเสียงเฉพาะสำหรับประสบการณ์ที่ปรับแต่งอย่างแท้จริง
- เพลิดเพลินกับประสบการณ์การใช้งานที่น่าดึงดูดและสะดวกสบายในสภาพแวดล้อมที่มีแสงน้อย
ข้อจำกัดของสารกลาง
- มีให้บริการเฉพาะบนอุปกรณ์ Android เท่านั้น
- ความสามารถในการตัดเสียงรบกวนแบบจำกัดสำหรับการสนทนาแบบเรียลไทม์
การกำหนดราคาสารกลาง
- ฟรี สำหรับผู้ใช้ Android
คะแนนและรีวิวของตัวกลาง
- G2: ไม่มีคะแนนให้
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้
เครื่องมือการประชุมและการสื่อสารทางวิดีโออื่น ๆ
คุณอาจไม่จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์ตัดเสียงรบกวนเฉพาะทางหรือเครื่องมือแก้ไขวิดีโอ/เสียงขั้นสูงเสมอไปเพื่อสนับสนุนความต้องการในการสื่อสารและการสร้างเนื้อหาของคุณ
ในความเป็นจริง แพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งเช่นClickUpสามารถนำเสนอคุณสมบัติที่นวัตกรรมซึ่งช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานของการประชุมและการสื่อสารทางวิดีโอของคุณได้ทางอ้อม
📮ClickUp Insight: เกือบ 40% ของมืออาชีพ รู้สึกว่าจำเป็นต้องติดตามผลรายการที่ต้องดำเนินการทันทีหลังการประชุมทุกครั้ง.
ตามการวิจัยของ ClickUp พบว่า แม้คนส่วนใหญ่ตั้งใจที่จะดำเนินการตามการประชุม แต่พวกเขากลับไม่สามารถทำได้ เหตุผลคืออะไร? รายการที่ต้องดำเนินการมักกระจัดกระจายและขาดการมองเห็น เนื่องจากช่องทางการสื่อสารในปัจจุบันถูกแบ่งระหว่างอีเมล (42%) และข้อความโต้ตอบแบบทันที (41%)
ClickUp ทำให้การเปลี่ยนจากการสนทนาไปสู่การปฏิบัติราบรื่นขึ้นในฐานะแอปสำหรับทุกงานในที่ทำงาน มันรวมการประชุม บันทึก และงานของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียวเพื่อประสิทธิภาพการประชุมที่สูงขึ้น!
แม้ว่า ClickUp จะไม่ใช่แอปทดแทนโดยตรงสำหรับแอปตัดเสียงรบกวนเฉพาะทางอย่าง Krisp แต่ ClickUp ก็โดดเด่นในฐานะเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกลได้อย่างทรงพลัง Krisp มีความเชี่ยวชาญในการทำให้เสียงระหว่างการสนทนาชัดเจนราวกับแก้วโดยการกำจัดเสียงรบกวนจากพื้นหลัง แต่ ClickUpช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความมีประสิทธิผลของการประชุมเหล่านั้นโดยรวมโดยนำเสนอฟีเจอร์ที่ช่วยยกระดับการสื่อสารและการทำงานร่วมกันในการทำงานระยะไกล
การจัดการประชุมที่ง่ายดาย
ด้วยClickUp Meetings คุณสามารถเตรียมวาระการประชุมอย่างละเอียดเริ่มและเข้าร่วมการประชุม Zoom ได้โดยตรงจาก ClickUp รับบันทึกการประชุมและบทถอดความภายในพื้นที่ทำงานของคุณ และมอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโดยตรง
ผู้เข้าร่วมประชุมทราบอย่างชัดเจนว่าควรให้ความสำคัญกับเรื่องใด ลดความจำเป็นในการสนทนาที่ยืดเยื้อและซ้ำซากซึ่งมักเกิดจากการสื่อสารที่ไม่ชัดเจน หลังการประชุม รายการที่ต้องดำเนินการจะถูกติดตามอย่างชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินงานต่อเนื่องอย่างไร้รอยต่อ
ในพื้นที่ทำงานเดียว คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการ จัดระเบียบการสนทนา และทำให้แน่ใจว่าทุกคนมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับลำดับความสำคัญ
การบันทึกหน้าจอที่ราบรื่น
นอกจากนี้ หากคุณต้องการหลีกเลี่ยงการประชุมที่ไม่จำเป็นClickUp Clipsช่วยให้คุณสามารถบันทึกวิดีโอหน้าจอได้อย่างรวดเร็ว พร้อมด้วยกล้องและเสียงหากจำเป็น คุณสามารถแชร์การสาธิตภาพได้อย่างง่ายดาย ให้คำแนะนำ หรืออัปเดตข้อมูลโดยไม่ต้องมีการประชุมเต็มรูปแบบ
เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับการสื่อสารแบบไม่พร้อมกัน ช่วยให้ทีมสามารถเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้องกันข้ามเขตเวลา หรือสำหรับบุคคลที่ชอบคำอธิบายแบบภาพมากกว่าข้อความ
การช่วยเหลือด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ทรงพลัง
สุดท้ายClickUp Brain, ผู้ช่วย AI ที่ติดตั้งมาในตัวของ ClickUp สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้โดยการกำจัดความจำเป็นในการสลับระหว่างเครื่องมือหลายตัวสำหรับการบันทึกข้อมูล, การคิดค้นไอเดีย, หรือการจัดการข้อมูลเชิงลึกของโครงการ
ผสานรวมโดยตรงภายใน ClickUp นี่คือหนึ่งในไม่กี่เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ที่เข้าใจบริบทของโครงการและงานของคุณได้ทันที เชื่อมโยงบันทึก ไอเดีย และทรัพยากรของคุณเข้ากับกระบวนการทำงานและเป้าหมายที่เกี่ยวข้องโดยไม่จำเป็นต้องอัปเดตหรือจัดระเบียบด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังสามารถถอดเสียงและสรุปข้อความเสียงและวิดีโอเพื่อช่วยให้คุณเน้นประเด็นสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการได้ทันที
การเชื่อมต่อที่ราบรื่นกับพื้นที่ทำงานของคุณช่วยให้คุณจับข้อมูลเชิงลึกระหว่างการประชุมได้อย่างง่ายดาย เพิ่มจุดที่สามารถดำเนินการได้โดยตรงไปยังงาน และเรียกดูข้อมูลเฉพาะโครงการได้แบบเรียลไทม์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ใช้ประโยชน์จากการผสานการทำงานของ ClickUp กับเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Calendar, Outlook และ Zoom เพื่อจัดระเบียบตารางเวลาของคุณและเข้าถึงได้จากแดชบอร์ดเดียว
- ติดตามการประชุม, กำหนดเวลา, และงานต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่องโดยการผสานตารางเวลาต่าง ๆเข้าไว้ในมุมมองปฏิทิน ClickUpที่รวมศูนย์ไว้ในที่เดียว
- ใช้ClickUp Whiteboardsสำหรับพื้นที่เชิงภาพที่ทีมสามารถระดมความคิด, วางแผนการทำงาน, และสร้างกลยุทธ์เชิงภาพร่วมกันได้
- ปรับปรุงการทำงานร่วมกันผ่านการประชุมและวิดีโอด้วยเทมเพลตการประชุม ClickUp ที่พร้อมใช้งานเทมเพลตการประชุมนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการประชุมทั้งหมด—ตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการติดตามผล—โดยให้เค้าโครงที่มีโครงสร้างสำหรับวาระการประชุม วัตถุประสงค์ และรายการดำเนินการ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เนื่องจากมีฟีเจอร์ที่หลากหลาย
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (9,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ในที่สุด แม้ว่า Krisp และตัวเลือกอื่น ๆ จะช่วยปรับปรุงคุณภาพเสียงของการประชุม แต่ ClickUp ก็ช่วยให้การประชุมเหล่านั้น—รวมถึงงานที่เกิดจากมัน—มีประสิทธิภาพ จัดระเบียบอย่างดี และสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ ด้วยการทำงานร่วมกัน พวกมันคือคู่หูที่ทรงพลังสำหรับทีมระยะไกลใด ๆ
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการสื่อสารด้วย ClickUp
หลังจากสำรวจทางเลือกชั้นนำของ Krisp สำหรับการตัดเสียงรบกวนแล้ว เห็นได้ชัดว่าการบรรลุการสื่อสารที่ราบรื่นและการมีสมาธิไม่ได้จำกัดเพียงแค่การตัดเสียงที่ไม่ต้องการออกไปเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการรับประกันประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนการทำงานอีกด้วย
ด้วยเครื่องมือการประชุมที่หลากหลาย ปฏิทินรวมศูนย์ ฟีเจอร์ Clips และกระดานไวท์บอร์ดสำหรับการระดมความคิดร่วมกัน ClickUp รองรับทุกสิ่งตั้งแต่การกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนไปจนถึงการติดตามผลหลังการประชุม
สำหรับฉัน ClickUp เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและอำนวยความสะดวกในการจัดการโครงการในแบบที่สนับสนุนการมีสมาธิ ประสิทธิภาพการทำงาน และการทำงานร่วมกันระหว่างทีมได้อย่างราบรื่น
