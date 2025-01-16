บล็อก ClickUp

10 อันดับทางเลือก Krisp สำหรับปี 2025

16 มกราคม 2568

สำนักงานที่บ้านของคุณรู้สึกเหมือนสถานีรถไฟที่พลุกพล่าน เด็กๆ กำลังเล่นไล่จับอยู่เบื้องหลัง เสียงก่อสร้างจากข้างบ้าน และเพื่อนบ้านที่กำลังร้องคาราโอเกะอย่างกระตือรือร้น—ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในขณะที่คุณกำลังพยายามทำพรีเซนเทชั่นสำคัญให้กับลูกค้า

คุณไม่ได้อยู่คนเดียวหากคุณรู้สึกหงุดหงิดกับเสียงรบกวนในพื้นหลังที่ขัดจังหวะการประชุมหรือการโทรเสมือนของคุณ

การทำงานทางไกลทำให้ซอฟต์แวร์ตัดเสียงรบกวนอย่าง Krisp กลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมืออาชีพหลายคน มันช่วยให้เราสามารถมุ่งเน้นไปที่การสนทนาโดยไม่มีการรบกวนจากเสียงสุนัขเห่าหรือเสียงจอแจจากร้านกาแฟ

แต่ถึงแม้ว่า Krisp จะยอดเยี่ยม แต่ก็ไม่ใช่ตัวเลือกเดียว

จากการทดสอบเครื่องมือตัดเสียงรบกวนหลากหลายประเภท ฉันได้พบทางเลือกอื่นของ Krisp หลายตัวที่อาจมีประสิทธิภาพไม่แพ้กัน—บางตัวยังมีฟีเจอร์เฉพาะที่ Krisp ไม่มีอีกด้วย ฉันจะแบ่งปันตัวเลือกที่ฉันคัดสรรมาเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ห้องที่เงียบที่สุดในโลกอยู่ที่ Orfield Laboratories ในมินนิโซตา เงียบมากจนผู้คนสามารถได้ยินเสียงหัวใจของตัวเอง

⏰สรุป 60 วินาที

นี่คือรายชื่อทางเลือก Krisp ที่แนะนำสำหรับคุณภาพเสียงที่ชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับการประชุมทั้งหมดของคุณ:

  1. ตัวบล็อกเสียงรบกวน (เหมาะที่สุดสำหรับการบล็อกเสียงแบบเรียลไทม์)
  2. NVIDIA RTX Voice (เหมาะสำหรับการลดเสียงรบกวนพื้นหลังในระดับความคมชัดสูงด้วย GPU ของ NVIDIA)
  3. Otter. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงอัตโนมัติและบันทึกการประชุม)
  4. SoliCall (เหมาะที่สุดสำหรับศูนย์บริการโทรศัพท์ระดับองค์กร)
  5. เวฟแพด (เหมาะที่สุดสำหรับการตัดต่อเสียง)
  6. อย่างสิ้นเชิง (เหมาะที่สุดสำหรับการควบคุมเสียงรบกวนส่วนบุคคลขณะรับสาย)
  7. Descript (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ทำพอดแคสต์และผู้สร้างเนื้อหา)
  8. LALAL. AI (เหมาะที่สุดสำหรับการแยกและแยกเสียง)
  9. Cleanvoice (เหมาะที่สุดสำหรับการแก้ไขเนื้อหาที่ต้องการการลบเสียงรบกวนอัตโนมัติ)

คุณควรพิจารณาอะไรในทางเลือกแทน Krisp?

เมื่อเลือกเครื่องมือตัดเสียงรบกวน สิ่งสำคัญคือต้องให้ความสำคัญกับปัจจัยที่จะส่งผลต่อประสบการณ์ ประสิทธิภาพการทำงาน และคุณภาพของการสนทนาของคุณอย่างแท้จริง

นี่คือสิ่งที่ฉันคิดว่าสำคัญมาก:

  • คุณภาพของการลดเสียงรบกวนพื้นหลัง: นี่คือคุณสมบัติหลัก คุณต้องการเครื่องมือที่สามารถกรองเสียงรบกวนที่ไม่ต้องการออกจากพื้นหลังได้อย่างแม่นยำโดยไม่ลดคุณภาพเสียง
  • ความเข้ากันได้: ซอฟต์แวร์ตัดเสียงรบกวนไม่รองรับทุกระบบปฏิบัติการ ดังนั้นโปรดตรวจสอบว่าใช้งานได้อย่างราบรื่นกับอุปกรณ์และแอปพลิเคชันการสื่อสารของคุณ
  • ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้: อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยประหยัดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณอยู่ในระหว่างการประชุมต่อเนื่องและต้องการการตั้งค่าที่ง่ายดาย
  • ตัวเลือกการกำหนดราคา: เครื่องมือที่คุณเลือกควรมีแผนที่ยืดหยุ่นซึ่งเหมาะกับงบประมาณของคุณ ไม่ว่าคุณจะมองหาแผนฟรีหรือบางอย่างที่แข็งแกร่งขึ้นสำหรับการใช้งานมืออาชีพ

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ก่อนที่จะตัดสินใจใช้ Krisp หรือทางเลือกอื่นใด ควรทดลองใช้เวอร์ชันทดลองฟรีหรือเวอร์ชันฟรีที่มีให้บริการจากเครื่องมือตัดเสียงรบกวนหลาย ๆ แบรนด์ก่อน การทดลองใช้จะช่วยให้คุณได้ทดสอบซอฟต์แวร์ในสภาพแวดล้อมของคุณเอง และดูว่ามันสามารถจัดการกับเสียงรบกวนที่รบกวนสมาธิได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด

10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Krisp ที่คุณควรใช้

เราได้คัดสรรรายชื่อทางเลือก Krisp ชั้นนำ 10 รายการ ซึ่งแต่ละรายการมีคุณสมบัติอันทรงพลังเพื่อช่วยให้คุณมีสมาธิด้วยการบล็อกเสียงรบกวนที่ไม่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. ตัวบล็อกเสียงรบกวน (เหมาะที่สุดสำหรับการบล็อกเสียงแบบเรียลไทม์)

ตัวบล็อกเสียงรบกวน
ผ่านทางNoise Blocker

Noise Blocker คือทางออกที่ดีที่สุดสำหรับมืออาชีพและนักเล่นเกมที่ต้องการสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบและปราศจากเสียงรบกวน ประสิทธิภาพการทำงานที่มีความหน่วงต่ำทำให้เหมาะสำหรับการถ่ายทอดสดหรือการสื่อสารแบบเรียลไทม์

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสำนักงานที่ใช้ร่วมกันหรือแบบเปิด Noise Blocker ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการสื่อสารของคุณด้วยการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของคุณอย่างราบรื่น ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสายวิดีโอคอล เล่นเกม หรือถ่ายทอดสด มันจะรับประกันความชัดเจนและความสงบโดยการบล็อกเสียงที่ไม่ต้องการอย่างชาญฉลาด

คุณสมบัติเด่นของ Noise Blocker

  • บล็อกเสียงรบกวนพื้นหลังประเภทเฉพาะ เช่น เสียงพิมพ์บนแป้นพิมพ์หรือเสียงพัดลม ด้วยความแม่นยำสูง
  • ปรับระดับการลดเสียงรบกวนให้เหมาะสมกับเนื้อหาเสียงประเภทต่างๆ ตั้งแต่พอดแคสต์ไปจนถึงการสนทนาทางธุรกิจ
  • ผสานการทำงานกับแอปสื่อสารอย่าง Zoomและ Microsoft Teams ได้อย่างง่ายดาย

ข้อจำกัดของ Noise Blocker

  • แป้นพิมพ์ลัดรองรับการกดปุ่มพร้อมกันได้สูงสุดเพียงสองปุ่มเท่านั้น

ราคาของ Noise Blocker

  • ดาวน์โหลด: ใช้ฟรี 1 ชั่วโมงต่อวัน
  • ใบอนุญาตใช้งานสำหรับผู้ใช้เดียว: $19.99 ชำระครั้งเดียว
  • ใบอนุญาตผู้ใช้ร่วม: $139.99 ค่าธรรมเนียมครั้งเดียว

คะแนนและรีวิวของ Noise Blocker

  • G2: ไม่มีคะแนนให้
  • Capterra: ไม่มีคะแนนให้

2. NVIDIA RTX Voice (เหมาะที่สุดสำหรับการลดเสียงรบกวนพื้นหลังความละเอียดสูงด้วย NVIDIA GPUs)

NVIDIA RTX Voice
ผ่านทางNVIDIA RTX Voice

ทางเลือก Krisp นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ใช้การ์ดกราฟิก NVIDIA เนื่องจาก RTX Voice เป็นปลั๊กอินที่ใช้พลังของ GPU เพื่อมอบคุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยม มันสามารถกำจัดเสียงรบกวนในพื้นหลังได้โดยมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบน้อยที่สุด

คุณสมบัติเด่นของ NVIDIA RTX Voice

  • ใช้ AI เพื่อกำจัดเสียงรบกวนในพื้นหลังแบบเรียลไทม์ เพื่อให้แน่ใจว่ามีเพียงเสียงของคุณที่ถูกส่งออกไป
  • รันการลดเสียงรบกวนโดยมีผลกระทบต่อระบบของคุณน้อยที่สุด
  • รับประโยชน์จาก RTX Voice บนการ์ดจอ GTX ซีรีส์ 10 และรุ่นใหม่กว่า ขยายการเข้าถึงให้กว้างขึ้น

ข้อจำกัดของ NVIDIA RTX Voice

  • มีให้เฉพาะผู้ใช้ที่มีกราฟิกการ์ด NVIDIA เท่านั้น
  • การใช้ทรัพยากรระบบสูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ

ราคาของ NVIDIA RTX Voice

  • ฟรี สำหรับผู้ใช้การ์ดกราฟิก NVIDIA RTX

คะแนนและรีวิว NVIDIA RTX Voice

  • G2: ไม่มีคะแนนให้
  • Capterra: ไม่มีคะแนนให้

3. Otter.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงอัตโนมัติและบันทึกการประชุม)

Otter.ai
ผ่านทางOtter.ai

Otter.ai ไม่เพียงแต่ช่วยตัดเสียงรบกวนเท่านั้น แต่ยังให้บริการการถอดเสียงแบบเรียลไทม์ด้วยระบบ AIที่แม่นยำในการจับเนื้อหาการประชุมได้อย่างถูกต้อง เครื่องมือนี้เหมาะสำหรับมืออาชีพที่ต้องการการตัดเสียงรบกวนแบบไม่จำกัด การควบคุมเสียง และบันทึกการประชุมอย่างละเอียด โดยเฉพาะในการประชุมกับลูกค้าหรือทีม

คุณสมบัติที่โดดเด่นอย่างหนึ่งของ Otter.ai คือการถอดความแบบร่วมมือสด ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมหลายคนสามารถดู ไฮไลท์ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการถอดความได้แบบเรียลไทม์

คุณสมบัตินี้ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและทำให้แน่ใจว่าประเด็นสำคัญถูกบันทึกและชี้แจงร่วมกันในระหว่างการหารือ—สิ่งที่ไม่ค่อยพบในแอปการถอดเสียงอื่น ๆ

Otter.ai ฟีเจอร์เด่น

  • สร้างป้ายกำกับผู้พูดโดยอัตโนมัติเพื่อระบุใครพูดอะไรในระหว่างการสนทนา
  • ฝึกอบรม AI ให้รู้จักคำศัพท์ที่กำหนดเอง เช่น คำศัพท์เฉพาะทางอุตสาหกรรมหรือชื่อเฉพาะ เพื่อเพิ่มความแม่นยำ
  • ซิงค์โดยตรงกับปฏิทินและแพลตฟอร์มการประชุมที่คุณชื่นชอบเพื่ออำนวยความสะดวกในการบันทึกเสียง
  • ส่งออกใบแสดงผลการเรียนในรูปแบบต่างๆ รวมถึง PDF, DOCX และ SRT เพื่อการใช้งานที่หลากหลาย

ข้อจำกัดของ Otter.ai

  • การตัดเสียงรบกวนมีประสิทธิภาพน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือเฉพาะทางอย่าง Krisp

Otter.ai ราคา

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • ข้อดี: $16.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: 30 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

Otter.ai คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (80+ รีวิว)

4. SoliCall (เหมาะที่สุดสำหรับศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ระดับองค์กร)

โซลิคอลล์
ผ่านทางSoliCall

ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับศูนย์บริการทางโทรศัพท์ SoliCall มอบการลดเสียงรบกวนและการยกเลิกเสียงสะท้อนขั้นสูงที่ปรับให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการให้บริการลูกค้าหรือการขายที่มีปริมาณสูง

คุณสมบัติที่โดดเด่นของมันคือการประมวลผลเสียงบนเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งช่วยปรับปรุงคุณภาพเสียงให้กับทีมต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องติดตั้งบนอุปกรณ์แต่ละเครื่อง. ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะกับระบบ VoIP, SoliCall เป็นโซลูชันที่เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการมอบประสบการณ์การโทรที่ยอดเยี่ยมในระดับใหญ่.

คุณสมบัติเด่นของ SoliCall

  • ยกเลิกเสียงสะท้อนเพื่อการสนทนาที่ชัดเจนและคมชัดทั้งสองฝ่าย
  • ปรับแต่งการตั้งค่าตัวกรองเสียงรบกวนสำหรับเสียงขาเข้าให้เหมาะกับความต้องการขององค์กร
  • ลดการใช้แบนด์วิดท์โดยการประมวลผลเสียงอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ลดคุณภาพ
  • ปรับตัวได้อย่างรวดเร็วต่อสภาพแวดล้อมทางเสียงที่เปลี่ยนแปลง รักษาคุณภาพเสียงการโทรที่เหนือกว่าในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวน

ข้อจำกัดของ SoliCall

  • อาจต้องมีการตั้งค่าทางเทคนิคเพื่อการผสานรวมอย่างสมบูรณ์

ราคาของ SoliCall

  • ฟรี

คะแนนและรีวิว SoliCall

  • G2: ไม่มีคะแนนให้
  • Capterra: ไม่มีคะแนนให้

5. WavePad (เหมาะที่สุดสำหรับการแก้ไขเสียง)

WavePad: ทางเลือกของ krisp
ผ่านทางWavePad

WavePad ไม่ได้มีไว้สำหรับการลดเสียงรบกวนเท่านั้น แต่ยังมีคุณสมบัติการแก้ไขเสียงระดับมืออาชีพอีกด้วย เหมาะสำหรับผู้ทำพอดแคสต์และผู้สร้างเนื้อหา ช่วยให้ควบคุมเสียงที่บันทึกได้อย่างละเอียด ทำให้การปรับแต่งองค์ประกอบเสียงพื้นหลังและเสียงรบกวนหลังการบันทึกเป็นเรื่องง่าย

คุณสมบัติเด่นของ WavePad

  • แก้ไขเสียงด้วยความแม่นยำโดยใช้เครื่องมือลดเสียงรบกวนที่ทรงพลัง
  • บันทึกและจัดการหลายแทร็กเสียงเพื่อเพิ่มคุณภาพการผลิต
  • ส่งออกในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อรองรับความต้องการของแพลตฟอร์มที่แตกต่างกัน

ข้อจำกัดของ WavePad

  • ไม่เหมาะสำหรับการตัดเสียงรบกวนแบบเรียลไทม์ในระหว่างการโทร

ราคาของ WavePad

  • WavePad Sound Editor Standard Edition: $40
  • WavePad Sound Editor Master's Edition: $70
  • WavePad Sound Editor Master's Edition แผนรายไตรมาส: $3.33/เดือน

คะแนนและรีวิวของ WavePad

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

6. อย่างสิ้นเชิง (เหมาะที่สุดสำหรับการควบคุมเสียงรบกวนขณะรับสายแบบส่วนตัว)

โดยสิ้นเชิง: ทางเลือกที่สดใหม่
ผ่านทางUtterly

ออกแบบมาสำหรับมืออาชีพที่ต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย คุณสมบัติที่โดดเด่นของ Utterly คือการวิเคราะห์เสียงรบกวนตามบริบท

คุณสมบัตินี้ปรับตั้งค่าโดยอัตโนมัติตามรูปแบบเสียงรอบข้างที่ตรวจพบ พร้อมตั้งค่าการลดเสียงรบกวน เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านระหว่างสภาพแวดล้อมเป็นไปอย่างราบรื่น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดอย่างแท้จริง

  • สร้างโปรไฟล์เสียงรบกวนที่กำหนดเองให้เหมาะกับพื้นที่ทำงานปัจจุบันของคุณ
  • ประมวลผลอินพุตเสียงแบบเรียลไทม์ ช่วยให้สามารถตอบสนองและปรับแต่งได้ทันที
  • เพิ่มความชัดเจนและคุณภาพของเสียงของคุณ ทำให้ฟังดูเป็นมืออาชีพมากขึ้น
  • เชื่อมต่ออย่างราบรื่นด้วยเครื่องมือประชุมทางวิดีโอเพื่อเอาชนะความท้าทายในการสื่อสาร

ข้อจำกัดอย่างสิ้นเชิง

  • การสนับสนุนจำกัดบนอุปกรณ์มือถือ
  • ประสิทธิภาพการยกเลิกที่ลดลงในเสียงรบกวนสูง

การกำหนดราคาอย่างสิ้นเชิง

  • ฟรี
  • ยกระดับ: $5/เดือน
  • ยกระดับสำหรับทีม: $4/เดือนต่อคน

คะแนนและรีวิวอย่างละเอียด

  • G2: ไม่มีคะแนนให้
  • Capterra: ไม่มีคะแนนให้

7. Descript (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ทำพอดแคสต์และผู้สร้างเนื้อหา)

คำอธิบาย: ทางเลือกของ krisp
ผ่านทางDescript

Descript เป็นเครื่องมือแก้ไขเสียงและวิดีโอที่มีฟีเจอร์การตัดเสียงรบกวนเป็นส่วนหนึ่งของชุดเครื่องมือที่ครอบคลุม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สร้างเนื้อหาที่ต้องการเครื่องมือสำหรับแก้ไขแทร็กเสียงและกำจัดเสียงรบกวนพื้นหลัง คำเติม หรือเสียงสะดุดได้อย่างราบรื่น

คุณสมบัติเด่นของ Descript

  • ถอดเสียงและถอดความจากไฟล์เสียงและวิดีโอเป็นข้อความด้วยความแม่นยำสูง ช่วยให้แก้ไขและค้นหาได้ง่าย
  • สร้างเสียงใหม่ในเสียงของคุณเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดหรือเพิ่มเนื้อหาใหม่โดยใช้ฟีเจอร์ Overdub ของ Descript
  • ซิงค์กับแพลตฟอร์มการแก้ไขที่ได้รับความนิยมเพื่อทำให้กระบวนการทำงานหลังการผลิตสำหรับข้อมูลวิดีโอและเสียงง่ายขึ้น

ข้อจำกัดของคำอธิบาย

  • การตัดเสียงรบกวนแบบเรียลไทม์แบบจำกัดสำหรับการประชุมสด

การกำหนดราคาแบบอธิบาย

  • ฟรี
  • นักสะสม: $19/คน ต่อเดือน
  • ผู้สร้าง: 35 ดอลลาร์ต่อคนต่อเดือน
  • ธุรกิจ: 50 ดอลลาร์ต่อคนต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คำอธิบายและการให้คะแนนรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
  • Capterra: 4. 8/5 (170+ รีวิว)

8. LALAL. AI (เหมาะที่สุดสำหรับการแยกและแยกเสียง)

LALAL.AI: ทางเลือกของ krisp
ผ่านทางLALAL.AI

LALAL. AI เชี่ยวชาญด้านการแยกเสียงด้วยปัญญาประดิษฐ์ ช่วยให้คุณสามารถแยกเสียงร้องออกจากเครื่องดนตรีหรือเสียงบรรยากาศได้อย่างง่ายดาย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักดนตรีหรือผู้ที่ต้องการแทร็กเสียงที่ชัดเจน ปราศจากเสียงรบกวนที่ไม่พึงประสงค์

LALAL. คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI

  • ประมวลผลไฟล์เสียงแบบเรียลไทม์ด้วยความเร็วในการประมวลผลที่รวดเร็ว
  • ลากและวางไฟล์เสียงได้อย่างง่ายดายเพื่อการอัปโหลดที่รวดเร็วและประมวลผลทันที
  • ใช้การประมวลผลแบบกลุ่มเพื่อจัดการหลายแทร็กพร้อมกัน ช่วยประหยัดเวลาสำหรับโปรเจกต์ขนาดใหญ่

LALAL ข้อจำกัดของ AI

  • เน้นการแก้ไขหลังการบันทึก ไม่ใช่การใช้งานแบบเรียลไทม์

LALAL. การกำหนดราคา AI

บุคคล:

  • แพ็กเกจเบา: 20 ดอลลาร์ (ชำระครั้งเดียว)
  • แพ็กเกจโปร: $70 (ค่าธรรมเนียมครั้งเดียว)
  • แพ็กเกจพลัส: $54 (ค่าธรรมเนียมครั้งเดียว)

ธุรกิจ:

  • มาสเตอร์: 50 ดอลลาร์ (ชำระครั้งเดียว)
  • พรีเมียม: 190 ดอลลาร์ (ชำระครั้งเดียว)
  • องค์กร: 300 ดอลลาร์ (ชำระครั้งเดียว)

LALAL. การจัดอันดับและรีวิวโดย AI

  • G2: ไม่มีคะแนนให้
  • Capterra: ไม่มีคะแนนให้

9. Cleanvoice (เหมาะที่สุดสำหรับการแก้ไขเนื้อหาที่ต้องการการลบเสียงเติมอัตโนมัติ)

Cleanvoice: ทางเลือกของ krisp
ผ่านทางCleanvoice

เครื่องมือแก้ไขเสียงขั้นสูงที่ใช้ประโยชน์จาก AI โดยเน้นการกำจัดเสียงแทรกและเสียงรบกวนในเสียงที่บันทึกไว้ ทำให้ Cleanvoice เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ทำพอดแคสต์ ผู้สัมภาษณ์ และทุกคนที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพเสียงที่สะอาดสำหรับการผลิตหลังการบันทึก

คุณสมบัติเด่นของ Cleanvoice

  • ความเงียบช่วยเติมเต็มช่วงหยุดที่อึดอัดหรือช่องว่างที่ยาวนานในการสนทนา เพื่อประสบการณ์การฟังที่น่าสนใจยิ่งขึ้น
  • เพิ่มคุณภาพเสียงให้ชัดเจนด้วยอัลกอริทึมลดเสียงรบกวนขั้นสูงที่รักษาคุณภาพเสียงพูด
  • ประมวลผลไฟล์เสียงหลายไฟล์พร้อมกันเพื่อประหยัดเวลาในโครงการขนาดใหญ่

ข้อจำกัดของ Cleanvoice

  • ไม่เหมาะสำหรับการโทรเสียงสดหรือการใช้งานแบบเรียลไทม์
  • การปรับแต่งที่จำกัดสำหรับการตรวจจับฟิลเลอร์

ราคาของ Cleanvoice

  • ทดลองใช้ฟรี

จ่ายตามการใช้งาน

  • 5 ชั่วโมง: $11/เดือน
  • 10 ชั่วโมง: $20/เดือน
  • 30 ชั่วโมง: $45/เดือน

การสมัครสมาชิก: $1 ต่อชั่วโมงต่อเดือน

  • 10 ชั่วโมง: $11/เดือน
  • 30 ชั่วโมง: $30/เดือน
  • 100 ชั่วโมง: $90/เดือน

คะแนนและรีวิว Cleanvoice

  • G2: คะแนนไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีคะแนนให้

10. ตัวปรับสมดุลเสียง (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งเสียงส่วนบุคคล)

สารกลาง: ทางเลือกของ krisp
ผ่านGoogle Play Store

Neutralizer เป็นแอปเฉพาะสำหรับ Android ที่มอบการปรับเสียงและความควบคุมเสียงรบกวนที่ปรับแต่งตามโปรไฟล์การได้ยินเฉพาะของคุณ

เหมาะสำหรับบุคคลที่มีความไวต่อการได้ยินหรือผู้ที่ต้องการคุณภาพเสียงที่ดีที่สุด Neutralizer ปรับการรับเสียงให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้อย่างราบรื่นเพื่อประสบการณ์การฟังที่ดียิ่งขึ้น

คุณสมบัติเด่นของสารกำจัดฤทธิ์

  • สลับระหว่างโปรไฟล์ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าสำหรับบ้าน, ที่ทำงาน, การเดินทาง, หรือการใช้งานกลางแจ้งด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว
  • ปรับแต่งความถี่แต่ละตัวเพื่อขยายหรือลดช่วงเสียงเฉพาะสำหรับประสบการณ์ที่ปรับแต่งอย่างแท้จริง
  • เพลิดเพลินกับประสบการณ์การใช้งานที่น่าดึงดูดและสะดวกสบายในสภาพแวดล้อมที่มีแสงน้อย

ข้อจำกัดของสารกลาง

  • มีให้บริการเฉพาะบนอุปกรณ์ Android เท่านั้น
  • ความสามารถในการตัดเสียงรบกวนแบบจำกัดสำหรับการสนทนาแบบเรียลไทม์

การกำหนดราคาสารกลาง

  • ฟรี สำหรับผู้ใช้ Android

คะแนนและรีวิวของตัวกลาง

  • G2: ไม่มีคะแนนให้
  • Capterra: ไม่มีคะแนนให้

เครื่องมือการประชุมและการสื่อสารทางวิดีโออื่น ๆ

คุณอาจไม่จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์ตัดเสียงรบกวนเฉพาะทางหรือเครื่องมือแก้ไขวิดีโอ/เสียงขั้นสูงเสมอไปเพื่อสนับสนุนความต้องการในการสื่อสารและการสร้างเนื้อหาของคุณ

ในความเป็นจริง แพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งเช่นClickUpสามารถนำเสนอคุณสมบัติที่นวัตกรรมซึ่งช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานของการประชุมและการสื่อสารทางวิดีโอของคุณได้ทางอ้อม

📮ClickUp Insight: เกือบ 40% ของมืออาชีพ รู้สึกว่าจำเป็นต้องติดตามผลรายการที่ต้องดำเนินการทันทีหลังการประชุมทุกครั้ง.

ตามการวิจัยของ ClickUp พบว่า แม้คนส่วนใหญ่ตั้งใจที่จะดำเนินการตามการประชุม แต่พวกเขากลับไม่สามารถทำได้ เหตุผลคืออะไร? รายการที่ต้องดำเนินการมักกระจัดกระจายและขาดการมองเห็น เนื่องจากช่องทางการสื่อสารในปัจจุบันถูกแบ่งระหว่างอีเมล (42%) และข้อความโต้ตอบแบบทันที (41%)

ClickUp ทำให้การเปลี่ยนจากการสนทนาไปสู่การปฏิบัติราบรื่นขึ้นในฐานะแอปสำหรับทุกงานในที่ทำงาน มันรวมการประชุม บันทึก และงานของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียวเพื่อประสิทธิภาพการประชุมที่สูงขึ้น!

แม้ว่า ClickUp จะไม่ใช่แอปทดแทนโดยตรงสำหรับแอปตัดเสียงรบกวนเฉพาะทางอย่าง Krisp แต่ ClickUp ก็โดดเด่นในฐานะเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกลได้อย่างทรงพลัง Krisp มีความเชี่ยวชาญในการทำให้เสียงระหว่างการสนทนาชัดเจนราวกับแก้วโดยการกำจัดเสียงรบกวนจากพื้นหลัง แต่ ClickUpช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความมีประสิทธิผลของการประชุมเหล่านั้นโดยรวมโดยนำเสนอฟีเจอร์ที่ช่วยยกระดับการสื่อสารและการทำงานร่วมกันในการทำงานระยะไกล

การจัดการประชุมที่ง่ายดาย

ClickUp Meetings: ทางเลือกของ krisp
จัดการประชุมให้ดียิ่งขึ้นด้วย ClickUp Meetings
วางแผน, กำหนดเวลา, เข้าร่วม, และติดตามการประชุมผ่าน ClickUp Meetings

ด้วยClickUp Meetings คุณสามารถเตรียมวาระการประชุมอย่างละเอียดเริ่มและเข้าร่วมการประชุม Zoom ได้โดยตรงจาก ClickUp รับบันทึกการประชุมและบทถอดความภายในพื้นที่ทำงานของคุณ และมอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโดยตรง

ผู้เข้าร่วมประชุมทราบอย่างชัดเจนว่าควรให้ความสำคัญกับเรื่องใด ลดความจำเป็นในการสนทนาที่ยืดเยื้อและซ้ำซากซึ่งมักเกิดจากการสื่อสารที่ไม่ชัดเจน หลังการประชุม รายการที่ต้องดำเนินการจะถูกติดตามอย่างชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินงานต่อเนื่องอย่างไร้รอยต่อ

ในพื้นที่ทำงานเดียว คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการ จัดระเบียบการสนทนา และทำให้แน่ใจว่าทุกคนมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับลำดับความสำคัญ

การบันทึกหน้าจอที่ราบรื่น

คลิป ClickUp
แชร์การบันทึกหน้าจอได้ทันทีด้วย ClickUp Clips

นอกจากนี้ หากคุณต้องการหลีกเลี่ยงการประชุมที่ไม่จำเป็นClickUp Clipsช่วยให้คุณสามารถบันทึกวิดีโอหน้าจอได้อย่างรวดเร็ว พร้อมด้วยกล้องและเสียงหากจำเป็น คุณสามารถแชร์การสาธิตภาพได้อย่างง่ายดาย ให้คำแนะนำ หรืออัปเดตข้อมูลโดยไม่ต้องมีการประชุมเต็มรูปแบบ

เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับการสื่อสารแบบไม่พร้อมกัน ช่วยให้ทีมสามารถเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้องกันข้ามเขตเวลา หรือสำหรับบุคคลที่ชอบคำอธิบายแบบภาพมากกว่าข้อความ

ClickUp Brain
เริ่มใช้ ClickUp Brain
รับการสนับสนุนจาก AI ที่เฉพาะเจาะจงกับพื้นที่ทำงานของคุณโดยใช้ ClickUp Brain

การช่วยเหลือด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ทรงพลัง

สุดท้ายClickUp Brain, ผู้ช่วย AI ที่ติดตั้งมาในตัวของ ClickUp สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้โดยการกำจัดความจำเป็นในการสลับระหว่างเครื่องมือหลายตัวสำหรับการบันทึกข้อมูล, การคิดค้นไอเดีย, หรือการจัดการข้อมูลเชิงลึกของโครงการ

ผสานรวมโดยตรงภายใน ClickUp นี่คือหนึ่งในไม่กี่เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ที่เข้าใจบริบทของโครงการและงานของคุณได้ทันที เชื่อมโยงบันทึก ไอเดีย และทรัพยากรของคุณเข้ากับกระบวนการทำงานและเป้าหมายที่เกี่ยวข้องโดยไม่จำเป็นต้องอัปเดตหรือจัดระเบียบด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังสามารถถอดเสียงและสรุปข้อความเสียงและวิดีโอเพื่อช่วยให้คุณเน้นประเด็นสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการได้ทันที

การเชื่อมต่อที่ราบรื่นกับพื้นที่ทำงานของคุณช่วยให้คุณจับข้อมูลเชิงลึกระหว่างการประชุมได้อย่างง่ายดาย เพิ่มจุดที่สามารถดำเนินการได้โดยตรงไปยังงาน และเรียกดูข้อมูลเฉพาะโครงการได้แบบเรียลไทม์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ใช้ประโยชน์จากการผสานการทำงานของ ClickUp กับเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Calendar, Outlook และ Zoom เพื่อจัดระเบียบตารางเวลาของคุณและเข้าถึงได้จากแดชบอร์ดเดียว
  • ติดตามการประชุม, กำหนดเวลา, และงานต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่องโดยการผสานตารางเวลาต่าง ๆเข้าไว้ในมุมมองปฏิทิน ClickUpที่รวมศูนย์ไว้ในที่เดียว
  • ใช้ClickUp Whiteboardsสำหรับพื้นที่เชิงภาพที่ทีมสามารถระดมความคิด, วางแผนการทำงาน, และสร้างกลยุทธ์เชิงภาพร่วมกันได้
  • ปรับปรุงการทำงานร่วมกันผ่านการประชุมและวิดีโอด้วยเทมเพลตการประชุม ClickUp ที่พร้อมใช้งานเทมเพลตการประชุมนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการประชุมทั้งหมด—ตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการติดตามผล—โดยให้เค้าโครงที่มีโครงสร้างสำหรับวาระการประชุม วัตถุประสงค์ และรายการดำเนินการ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เนื่องจากมีฟีเจอร์ที่หลากหลาย

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (9,500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

ในที่สุด แม้ว่า Krisp และตัวเลือกอื่น ๆ จะช่วยปรับปรุงคุณภาพเสียงของการประชุม แต่ ClickUp ก็ช่วยให้การประชุมเหล่านั้น—รวมถึงงานที่เกิดจากมัน—มีประสิทธิภาพ จัดระเบียบอย่างดี และสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ ด้วยการทำงานร่วมกัน พวกมันคือคู่หูที่ทรงพลังสำหรับทีมระยะไกลใด ๆ

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการสื่อสารด้วย ClickUp

หลังจากสำรวจทางเลือกชั้นนำของ Krisp สำหรับการตัดเสียงรบกวนแล้ว เห็นได้ชัดว่าการบรรลุการสื่อสารที่ราบรื่นและการมีสมาธิไม่ได้จำกัดเพียงแค่การตัดเสียงที่ไม่ต้องการออกไปเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการรับประกันประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนการทำงานอีกด้วย

ด้วยเครื่องมือการประชุมที่หลากหลาย ปฏิทินรวมศูนย์ ฟีเจอร์ Clips และกระดานไวท์บอร์ดสำหรับการระดมความคิดร่วมกัน ClickUp รองรับทุกสิ่งตั้งแต่การกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนไปจนถึงการติดตามผลหลังการประชุม

สำหรับฉัน ClickUp เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและอำนวยความสะดวกในการจัดการโครงการในแบบที่สนับสนุนการมีสมาธิ ประสิทธิภาพการทำงาน และการทำงานร่วมกันระหว่างทีมได้อย่างราบรื่น

ลองใช้ ClickUpวันนี้!