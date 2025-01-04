บล็อก ClickUp
10 อันดับเครื่องมือสรุปเนื้อหาที่ดีที่สุดขับเคลื่อนด้วย AI

Preethi Anchan
Preethi Anchan
4 มกราคม 2568

เคยไหมที่ต้องนั่งจ้องรายงาน 30 หน้าตอนเที่ยงคืน แล้วสงสัยว่าทำไมทุกบรรทัดถึงดูเหมือนกำลังแข่งขันกันเพื่อเป็น 'ประโยคที่เยิ่นเย้อที่สุดแห่งปี'?

เชื่อฉันเถอะ ฉันเคยผ่านจุดนั้นมาแล้ว นั่นคือตอนที่ฉันเริ่มสำรวจเครื่องมือสรุปเนื้อหาที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์

ทีมของฉันที่ ClickUp และฉันใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการทดสอบเครื่องมือสรุป AI เหล่านี้ โดยทดลองกับทุกอย่าง ตั้งแต่รายงานและบทความบล็อกไปจนถึงเรียงความทางวิชาการ

นี่คือบทสรุปที่ตรงไปตรงมาและจริงใจของฉันเกี่ยวกับ 10 เครื่องมือสรุปเนื้อหาด้วย AI ที่ดีที่สุด ซึ่งคุ้มค่ากับเวลาของคุณ

⏰ สรุป 60 วินาที

นี่คือรายชื่อ 10 อันดับเครื่องมือสรุปเนื้อหาด้วย AI ที่ดีที่สุดในปัจจุบัน

  1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปด้วย AI และการจัดการเอกสาร)
  2. Notta (ผู้ถอดความการประชุมและสรุปเนื้อหาออนไลน์ที่ดีที่สุด)
  3. Hypotenuse AI (เครื่องมือสรุปเนื้อหาที่อุดมด้วยคีย์เวิร์ดที่ดีที่สุดสำหรับการตลาด)
  4. Semrush AI Summarizer (เครื่องมือสรุปเนื้อหาด้วย AI ที่ดีที่สุดฟรีและเป็นมิตรกับ SEO)
  5. QuillBot (เครื่องมือแปลงคำและเขียนที่ดีที่สุดด้วย AI สำหรับมืออาชีพ)
  6. Anyword (เครื่องมือสร้างข้อความทางการตลาดด้วย AI ที่ดีที่สุด)
  7. สรุปเนื้อหาโดย AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปข้อความอย่างกระชับ)
  8. Jasper AI (เครื่องมือสรุปที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจ)
  9. สรุปใด ๆ (เครื่องมือสรุป AI ที่ดีที่สุดสำหรับเอกสารทุกประเภท)
  10. Wordtune (สรุปที่ดีที่สุดโดย AI สำหรับวิดีโอ YouTube)

คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือสรุปข้อความด้วย AI?

เครื่องมือสรุปที่เหมาะสมควรสอดคล้องกับกระบวนการทำงานของคุณ สามารถจัดการเนื้อหาที่ซับซ้อนได้ และให้สรุปที่ถูกต้องและให้ข้อมูลเชิงลึก

นี่คือปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณา:

  • ความถูกต้องและความเกี่ยวข้อง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวสร้างสรุป AI สามารถดึงประเด็นสำคัญออกมาได้โดยไม่สูญเสียบริบทหรือละเว้นรายละเอียดที่สำคัญ
  • ความสามารถในการปรับแต่ง: มองหาตัวเลือกเครื่องมือสรุปที่สามารถปรับความยาวของสรุป, น้ำเสียง, หรือจุดเน้นได้ตามกลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของคุณ
  • ความสะดวกในการใช้งาน: ให้ความสำคัญกับอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการผสานรวมที่ราบรื่นกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Word หรือ Slack
  • ความหลากหลายของเนื้อหา: เลือกเครื่องมือสร้างสรุปที่สามารถจัดการกับรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสรุปบทความได้ รวมถึงไฟล์ PDF, อีเมล, และบันทึกการสนทนา
  • ความเร็วและความสามารถในการขยาย: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือสร้างสรุปสามารถประมวลผลเนื้อหาจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีความเร่งรีบ
  • ความปลอดภัยของข้อมูล: เลือกใช้เครื่องมือสรุปเนื้อหาด้วย AI ที่มีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เข้มงวดและระบบเข้ารหัสข้อมูล เพื่อปกป้องข้อมูลสำคัญ
  • ต้นทุนเทียบกับผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI): ประเมินว่าเวลาที่ประหยัดได้นั้นคุ้มค่ากับต้นทุนหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเครื่องมือสรุปข้อมูลระดับองค์กร

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ก่อนที่จะตัดสินใจใช้เครื่องมือสรุปเนื้อหาด้วย AI ควรทดสอบประสิทธิภาพกับเนื้อหาหลากหลายประเภทที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณก่อน เครื่องมือหลายแห่งมีเวอร์ชันทดลองใช้ฟรี ใช้โอกาสนี้ในการประเมินความแม่นยำ ความรวดเร็ว และความสามารถในการปรับแต่งได้ตามต้องการด้วยตัวคุณเอง

10 อันดับเครื่องมือสรุปเนื้อหาด้วย AI ที่ดีที่สุดในปัจจุบัน

ตอนนี้ที่คุณทราบแล้วว่าควรค้นหาอะไรในเครื่องมือสรุปข้อความด้วย AI มาดูตัวเลือกที่ดีที่สุด 10 ตัวเลือกที่ตรงตามเกณฑ์เหล่านี้กัน:

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปด้วย AI และการจัดการเอกสาร)

สำหรับผู้ที่รู้จักClickUpในฐานะเครื่องมือจัดการโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นหลัก ผมขอแจ้งให้ทราบว่า ClickUp สามารถทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฐานะเครื่องมือสรุปข้อมูลด้วย AI

นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ผู้ช่วย AI ของ ClickUp ที่ชื่อว่าClickUp Brain เพื่อสร้างสรุปที่สมบูรณ์แบบ

ClickUp Brain

ClickUp Brain คือเครื่องมือเขียนและผู้ช่วย AI ที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมและบุคคลประมวลผลข้อมูล ตัดสินใจ และจัดการเวิร์กโฟลว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดยอาศัยการประมวลผลภาษาธรรมชาติ สามารถวิเคราะห์เนื้อหาได้อย่างง่ายดาย สร้างสรุป สกัดข้อมูลสำคัญ และแม้กระทั่งแนะนำขั้นตอนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ โดยอิงจากงานและเอกสารของคุณ

ตัวอย่างเช่น ฉันป้อนรายงานสถานะยาวเหยียด 15 หน้าเข้าสู่ AI Writer for Work ของ ClickUp โดยคาดหวังผลลัพธ์ที่คลุมเครือ แต่สิ่งที่ได้รับกลับเป็นสรุปที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้จริง พร้อมคำแนะนำสำหรับขั้นตอนถัดไป มันไม่ได้แค่ช่วยประหยัดเวลาให้ฉันเท่านั้น แต่ยังมอบความชัดเจนสูงสุดอีกด้วย

ClickUp Brain: เครื่องสร้างสรุปที่ดีที่สุด
จับภาพรวมได้อย่างรวดเร็วด้วยสรุปที่ปรับแต่งตามความต้องการของ ClickUp Brain

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: หากคุณสนใจที่จะใช้ฟีเจอร์ AI เหล่านี้โปรดดูคู่มือที่เป็นประโยชน์นี้เกี่ยวกับการสร้างสรุปและการอัปเดต

คลิกอัพ ด็อกส์

ก่อนหน้านี้ ฉันเคยทำงานกับทีมที่มีชื่อเสียงในเรื่องการประชุมระดมความคิดที่ไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งนำไปสู่บันทึกที่ยอดเยี่ยมแต่กระจัดกระจายClickUp Docsช่วยแก้ปัญหานี้ได้

เครื่องมือเอกสารแบบร่วมมือภายใน ClickUp ที่ออกแบบมาเพื่อให้ทีมสามารถร่าง แก้ไข และแบ่งปันเนื้อหาได้แบบเรียลไทม์ การร่างข้อเสนอ การจัดการวิกิของทีม และการจัดระเบียบบันทึกการประชุมกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ClickUp Docs: เครื่องมือสรุปที่ดีที่สุด
สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำแบบสรุปและสามารถดำเนินการได้จากเอกสารสรุปโครงการใน ClickUp Docs

สิ่งที่โดดเด่นที่นี่ไม่ใช่แค่ว่าคุณสามารถเขียนร่วมกันได้ (มีเครื่องมือมากมายที่ทำแบบนั้นได้!) แต่คือ AI ทำงานภายในเอกสารของคุณอย่างจริงจัง ฉันโยนบันทึกการระดมสมองของทีม 12 หน้าให้มันดู และสิ่งที่ได้กลับมาคือภาพรวมที่ชัดเจนและสามารถนำไปใช้ได้จริง

ไม่น่าแปลกใจเลยที่ฉันไม่ใช่คนเดียวที่มีประสบการณ์นี้ไมเคิล โฮลต์ ซีอีโอของ EdgeTech กล่าวว่า:

การชื่นชมล่าสุดของเราต่อผลกระทบจากการร่วมมือของ ClickUp คือเมื่อเราทำงานเกี่ยวกับแผนเนื้อหาสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ เราสามารถสร้างและรักษาคลังเนื้อหาได้โดยใช้เครื่องมือเอกสารซึ่งรวมถึงโครงสร้างลำดับชั้น การแก้ไขร่วมกัน และคุณสมบัติการฝังตัวที่ทรงพลัง

การชื่นชมล่าสุดของเราต่อผลกระทบจากการร่วมมือของ ClickUp คือเมื่อเราทำงานเกี่ยวกับแผนเนื้อหาสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ เราสามารถสร้างและรักษาคลังเนื้อหาได้โดยใช้เครื่องมือเอกสารซึ่งรวมถึงโครงสร้างลำดับชั้น การแก้ไขร่วมกัน และคุณสมบัติการฝังตัวที่ทรงพลัง

คลิกอัพ ด็อกส์
แชร์และแก้ไขเอกสารกับสมาชิกทีมที่เลือกโดยใช้ ClickUp Docs

สิ่งที่ทำให้ ClickUp แตกต่างไม่ใช่แค่คุณสมบัติเด่นของ ClickUp Brainหรือความสามารถในการแชร์และแก้ไขของ ClickUp Docs เท่านั้น แต่ยังรวมถึงความสามารถในการเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ เมื่อ Docs เชื่อมโยงโดยตรงกับงาน ไม่มีสิ่งใดหลุดรอดสายตา

👀 เคล็ดลับด่วน: ClickUp สามารถทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางมัลติมีเดียของคุณได้! คุณสามารถแนบไฟล์ต่างๆ เช่น การบันทึกเสียง รูปภาพ และแม้แต่การนำเสนอทั้งหมดไปกับงานได้ ClickUp ไม่ใช่แค่เครื่องมือสรุปข้อมูลเท่านั้น—แต่เป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์ซึ่งทำให้ทุกข้อมูลสามารถนำไปปฏิบัติได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • สรุปรายงานและประชุมยาว ๆ ให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่กระชับและนำไปใช้ได้จริงด้วย ClickUp Brain
  • ปรับแต่งคำแนะนำและเทมเพลตให้เหมาะกับบทบาทเฉพาะเพื่อสร้างสรุปที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเช่นการตลาด, การขาย, และการจัดการโครงการ
  • รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในรูปแบบของข้อสรุป พร้อมคำแนะนำขั้นตอนต่อไปเพื่อให้เกิดความชัดเจนและทิศทางที่ชัดเจน
  • ผสานรวมบทความยาวเป็นสรุปโดยตรงเข้ากับงาน ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงาน และทำให้แน่ใจว่าไม่พลาดรายการที่ต้องดำเนินการอย่างสำคัญ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ต้องใช้แผนชำระเงินเพื่อปลดล็อกฟีเจอร์ AI บางอย่าง
  • ผู้ใช้ใหม่ในระบบนิเวศของ ClickUp อาจต้องเผชิญกับเส้นทางการเรียนรู้เนื่องจากจำนวนฟีเจอร์ที่มีให้

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

อ่านเพิ่มเติม: 11 แม่แบบเอกสารกระบวนการใน Word & ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของคุณ

2. Notta (ผู้ถอดความการประชุมและสรุปเนื้อหาออนไลน์ที่ดีที่สุด)

โน้ต: เครื่องสร้างสรุปที่ดีที่สุด
ผ่านทางNotta

Notta เป็นเครื่องมือสรุปเนื้อหาด้วย AI ที่ทำได้มากกว่าการสรุปเพียงอย่างเดียว; มันคือผู้ช่วยในการถอดความและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างเต็มรูปแบบ

ฟีเจอร์ถอดความการประชุมสด ของเครื่องมือสรุปนี้ ซึ่งขับเคลื่อนโดยบอท AI ช่วยให้คุณสามารถสร้างถอดความการประชุมได้แบบเรียลไทม์ เพียงวางลิงก์คำเชิญเข้าร่วมประชุม

ฟีเจอร์ AI Notes (เดิมชื่อ AI Summarizer) โดดเด่นในการสร้างสรุปที่กระชับโดยตรงจากบทถอดเสียง Notta ยังรองรับการถอดเสียงมากกว่า 100 ภาษาและการแปลในหลายภาษา ซึ่งฉันพบว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อต้องทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานต่างชาติในเอกสาร

คุณสมบัติเด่นของ Notta

  • เปิดใช้งานการถอดความสดของการประชุมบนแพลตฟอร์มเช่น Zoom และ Google Meet เพื่อให้สามารถเข้าถึงประเด็นสำคัญได้ทันที
  • ส่งออกไฟล์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น DOCX, PDF, SRT และ MP3
  • ดูข้อความต้นฉบับและข้อความแปลเคียงข้างกัน ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันข้ามภาษา
  • สกัดประเด็นสำคัญจากบันทึกการประชุมที่ซับซ้อน ช่วยประหยัดเวลาในการจัดทำเอกสารหลังการประชุม

ข้อจำกัดบางประการ

  • ประสิทธิภาพของเครื่องมือสรุปขึ้นอยู่กับคุณภาพของเสียงเป็นอย่างมาก โดยจะมีปัญหาในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวนหรือกับผู้พูดที่มีสำเนียงแรง
  • การปรับปรุงหลังการถอดความต้องส่งออกไปยังโปรแกรมประมวลผลคำภายนอก ซึ่งขัดจังหวะการทำงาน

ราคา Notta

  • ฟรี
  • ข้อดี: $14.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: 27.99 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การให้คะแนนและรีวิวของ Notta

  • G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีคะแนนให้

3. Hypotenuse AI (เครื่องมือสรุปเนื้อหาที่อุดมด้วยคำสำคัญที่ดีที่สุดสำหรับการตลาด)

ด้านตรงข้ามมุมฉาก: เครื่องสร้างสรุปที่ดีที่สุด
ผ่านHypotenuse AI

Hypotenuse AI สามารถสรุปเนื้อหาที่หนาแน่น เช่น เอกสารขาวและบทความบล็อกยาว ๆ ได้ในขณะที่ผสานคำค้นหาไว้ด้วย ความสามารถในการปรับแต่งสรุปตามโทนและสไตล์นั้นน่าทึ่งมาก

ตัวอย่างเช่น Hypotenuse สามารถทำงานได้หากคุณต้องการสรุปโครงการอย่างเป็นทางการสำหรับรายงานที่นำเสนอแก่ลูกค้า หรือเวอร์ชันที่เหมาะสำหรับการสนทนาภายในสำหรับการระดมความคิดในทีม ซึ่งทำให้เครื่องมือนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักการตลาดหรือผู้วางกลยุทธ์ด้านเนื้อหาที่ต้องการใช้ AI ในการจัดทำเอกสาร

คุณสมบัติเด่นของ Hypotenuse AI

  • รับผลลัพธ์ที่ปรับให้เหมาะสมตามบริบททางวิชาชีพ การสนทนา หรือความคิดสร้างสรรค์
  • สร้างสรุปที่มีโครงสร้างดีซึ่งรวบรวมประเด็นสำคัญต่าง ๆ ไว้ด้วยกัน แทนที่จะเพียงแค่ดึงประโยคออกมา
  • โดดเด่นในอีคอมเมิร์ซและการตลาดด้วยคำอธิบายสินค้าหรือสรุปพร้อมใช้งานสำหรับแคมเปญที่มีคีย์เวิร์ดฝังอยู่

ข้อจำกัดของปัญญาประดิษฐ์ด้านด้านตรงข้าม

  • การต่อสู้กับเอกสารทางวิชาการหรือเอกสารทางเทคนิคที่ซับซ้อน ซึ่งมักไม่สามารถจับรายละเอียดที่ซับซ้อนได้หากไม่มีการชี้แนะด้วยตนเอง
  • จำกัดเฉพาะภาษาอังกฤษ ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้ที่ทำงานในสภาพแวดล้อมหลายภาษาไม่สะดวก

การกำหนดราคา Hypotenuse AI

  • บุคคล: $29/50,000 คำต่อเดือน
  • ทีม: $59/120,000 คำต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์ของ Hypotenuse AI

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีคะแนนให้

4. Semrush AI Summarizer (เครื่องมือสรุปเนื้อหาด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับ SEO ฟรี)

Semrush AI
ผ่านSemrush AI

เครื่องมือสรุปเนื้อหาด้วย AI นี้เหมาะสมอย่างยิ่งหากคุณเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ Semrush อยู่แล้ว ใช้เพื่อย่อรายงาน SEO และการวิเคราะห์คำหลักให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกสำหรับการนำเสนอที่เข้าใจง่าย

หนึ่งในจุดแข็งที่สุดของเครื่องมือสรุปนี้คือการผสานรวมกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของ Semrush ตัวอย่างเช่น เมื่อสรุปการตรวจสอบเว็บไซต์ ระบบ AI จะเชื่อมโยงผลลัพธ์เข้ากับบริบทโดยอัตโนมัติ พร้อมเชื่อมโยงกับแนวโน้ม SEO ที่กว้างขึ้น ความลึกของการวิเคราะห์เช่นนี้หาได้ยากในเครื่องมือสรุปแบบเดี่ยว

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: จับคู่เครื่องมือสรุปนี้กับเครื่องมือ Keyword Magic เพื่อค้นหาคำหลักที่เกี่ยวข้องและเพิ่มความเกี่ยวข้องของสรุปของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของเครื่องมือสรุปข้อความด้วย AI จาก Semrush

  • จัดให้สรุปเนื้อหาสอดคล้องกับการปรับแต่งคำหลัก เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการมองเห็นที่ดีขึ้นในอันดับการค้นหา
  • รับขั้นตอนปฏิบัติที่สามารถดำเนินการได้ เช่น การกำหนดเป้าหมายคำหลักที่มีประสิทธิภาพต่ำ ภายในสรุปโดยตรง
  • สร้างกระบวนการทำงานที่เป็นหนึ่งเดียวสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO ด้วยการผสานรวมเครื่องมือสรุปข้อความด้วย AI เข้ากับเครื่องมืออื่น ๆ ของ Semrush

ข้อจำกัดของเครื่องมือสรุปข้อความด้วย AI ของ Semrush

  • มีประสิทธิภาพสูงสำหรับ SEO และการตลาด แต่ไม่เหมาะสำหรับโครงการเชิงสร้างสรรค์ ทางวิชาการ หรือทางเทคนิค
  • ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อเป็นส่วนหนึ่งของชุดโปรแกรม Semrush ที่ใหญ่กว่า ทำให้ไม่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการโซลูชันสรุปข้อมูลแบบแยกเดี่ยว

ราคาของเครื่องมือสรุปข้อความด้วย AI ของ Semrush

  • ฟรี

คะแนนและรีวิวของเครื่องมือสรุปข้อความด้วย AI จาก Semrush

  • G2: ไม่มีคะแนนให้
  • Capterra: ไม่มีคะแนนให้

5. QuillBot (เครื่องมือแปลงคำและเขียนที่ดีที่สุดด้วย AI สำหรับมืออาชีพ)

Quillbot: เครื่องสร้างสรุปที่ดีที่สุด
ผ่านทางQuillBo

QuillBot เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสรุปอย่างรวดเร็วและกระชับ รวมถึงงานแปลงความหมายใหม่ เครื่องมือนี้มีโหมดการสรุปสองแบบ ได้แก่ ประโยคสำคัญ และ โหมดย่อความ ซึ่งให้ความยืดหยุ่นตามระดับรายละเอียดที่ต้องการ

สิ่งที่ทำให้ QuillBot โดดเด่นคือความคุ้มค่าและความสามารถในการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน นอกจากจะสรุปเนื้อหาแล้ว ยังทำหน้าที่เป็นโปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์สร้างย่อหน้า และช่วยในการเขียน ทำให้เหมาะสำหรับนักเรียน นักเขียน และมืออาชีพที่ต้องจัดการงานหลายอย่างพร้อมกัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuillBot

  • ใช้ตัวเลือก "ไฮไลต์ประโยค" เพื่อระบุส่วนที่มีผลกระทบมากที่สุดของเอกสารยาว ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
  • สรุปข้อความโดยตรงจากหน้าเว็บเพื่อเร่งกระบวนการวิจัยของคุณ
  • เข้าถึงการถอดความและการตรวจจับการลอกเลียนแบบเพื่อทำให้กระบวนการเขียนของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อจำกัดของ QuillBot

  • ผู้ใช้ระดับฟรีต้องเผชิญกับข้อจำกัดในเรื่องความยาวของข้อความ ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการประมวลผลเนื้อหาที่มีความยาวมากขึ้น
  • เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือขั้นสูง ผลลัพธ์ที่ได้ขาดความละเอียดอ่อนและความประณีตสำหรับการใช้งานในระดับมืออาชีพหรือเชิงสร้างสรรค์

ราคาของ QuillBot

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $9.95/ผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ QuillBot

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)

6. Anyword (เครื่องมือสร้างข้อความทางการตลาดที่ดีที่สุดด้วย AI)

Anyword
ผ่านทางAnyword

ฉันได้ทดสอบ Anyword กับแคมเปญเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ต้องการสรุปเนื้อหาให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายและแพลตฟอร์มที่แตกต่างกัน Anyword สร้างสรุปโพสต์ LinkedIn ที่มีความเป็นมืออาชีพ สรุปแบบกระชับเหมาะสำหรับ Twitter และปรับโทนเป็นแบบสบายๆ สำหรับ Instagram

หนึ่งในคุณสมบัติที่ทรงพลังที่สุดของ Anyword คือความสามารถในการ ปรับแต่งสรุป ซึ่งทำให้เครื่องมือนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่ต้องการรักษาเอกลักษณ์ของแบรนด์ในหลากหลายช่องทางการสื่อสาร พร้อมทั้งปรับให้เข้ากับความแตกต่างของผู้ชมแต่ละกลุ่ม

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: สำรวจฟีเจอร์ "การสร้างสรรค์ไอเดียเนื้อหา" ควบคู่กับบทสรุปเพื่อสร้างมุมมองเนื้อหาใหม่ๆ สำหรับบล็อกหรือโซเชียลมีเดีย

คุณสมบัติเด่นของ Anyword

  • สร้างสรุปที่ปรับให้เหมาะกับบุคลิกภาพเฉพาะกลุ่มสำหรับผู้บริหาร มืออาชีพรุ่นใหม่ หรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะทางอย่างแม่นยำ
  • ใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัดเชิงคาดการณ์ เช่น อัตราการคลิกผ่านและคะแนนการมีส่วนร่วม เพื่อตัดสินใจทางการตลาดที่มีพื้นฐานจากข้อมูล
  • ปรับเนื้อหาของคุณให้เหมาะสมกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ ด้วยสรุปที่เหมาะสำหรับทวีต, หัวข้อโฆษณา, หรือรูปแบบที่ยาวกว่า

ข้อจำกัดของ Anyword

  • ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เพื่อตีความตัวชี้วัดเชิงคาดการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้ครั้งแรกรู้สึกสับสน
  • โครงสร้างราคาพรีเมียมวางตำแหน่งให้เป็นการลงทุนสำหรับนักการตลาดมืออาชีพมากกว่าการใช้งานส่วนบุคคลหรือการใช้งานในระดับเล็ก

ราคา Anyword

  • เริ่มต้น: $39 สำหรับนักการตลาดเดี่ยวและฟรีแลนซ์
  • ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: $79 สำหรับทีมการตลาดขนาดเล็ก
  • ธุรกิจ: $349 สำหรับทีมการตลาดขนาดใหญ่ที่มีผู้ใช้ 10 คนขึ้นไป
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว Anyword

  • G2: 4. 8/5 (1000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

7. AI Summarizer (เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปข้อความอย่างกระชับ)

AI สรุปเนื้อหา
ผ่านAI Summarizer

AI Summarizer เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่เรียบง่าย ปราศจากลูกเล่น โดยให้ความสำคัญกับความง่ายในการใช้งานและการเข้าถึง

เครื่องมือสรุปเอกสารด้วย AIนี้เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการโซลูชันที่รวดเร็วและพื้นฐาน เช่น นักศึกษาที่ต้องการสรุปบันทึกการบรรยาย หรือผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการสรุปบทความออนไลน์

อย่างไรก็ตาม สำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมมืออาชีพ การขาดตัวเลือกในการปรับแต่งและปรับปรุงทำให้มันมีความสามารถในการแข่งขันน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมืออย่าง ClickUp

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: อัปโหลดรายงานทางเทคนิคขนาดใหญ่และใช้ฟีเจอร์ "Custom Focus" เพื่อสรุปเฉพาะส่วนที่ต้องการ เช่น สรุปสำหรับผู้บริหารหรือภาคผนวก

คุณสมบัติเด่นของ AI Summarizer

  • สกัดข้อมูลสำคัญจากไฟล์ PDF และลิงก์เว็บไซต์เพื่อสรุปเอกสารวิจัย รายงาน หรือบทความข่าว
  • ระบุความยาวของบทสรุป หรือให้ความสำคัญกับส่วนต่าง ๆ เช่น บทนำหรือบทสรุป
  • อัปโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ได้ถึง 50MB สำหรับรายงานโดยละเอียดและเอกสารที่ครบถ้วน

ข้อจำกัดของ AI Summarizer

  • ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ปรับความยาวของสรุป, น้ำเสียง, หรือจุดสนใจ ทำให้ผลลัพธ์มีความหลากหลายน้อยลง
  • ขาดการผสานรวมหรือความสามารถในการส่งออก ทำให้การใช้งานถูกจำกัดภายในซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์เอกสารระดับมืออาชีพ

ราคาของ AI Summarizer

  • ฟรี
  • แผนรายสัปดาห์: $3. 99
  • แผนรายเดือน: $6. 99

คะแนนและรีวิวของ AI Summarizer

  • G2: ไม่มีคะแนนให้ประเมิน
  • Capterra: ไม่มีคะแนนให้

8. Jasper AI (เครื่องมือสรุปที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจ)

Jasper AI
ผ่านทางJasper AI

Jasper AI เป็นเครื่องมือที่ผสมผสานการสรุปเนื้อหาเข้ากับการสร้างเนื้อหาที่แข็งแกร่งได้อย่างลงตัว เหมาะสำหรับโครงการที่มีความสำคัญสูง เช่น การสร้างบทสรุปสำหรับผู้บริหารจากรายงานวิจัยตลาดที่ยาว หรือการกลั่นกรองแนวทางของแบรนด์ให้กลายเป็นข้อสรุปที่สามารถนำไปปฏิบัติได้สำหรับทีม

คุณสมบัติหนึ่งที่โดดเด่นสำหรับฉันคือ ความสามารถในการปรับเนื้อหาให้เหมาะสม ตัวอย่างเช่น มันสรุปเอกสารไวท์เปเปอร์ที่ซับซ้อน และ Jasper ได้ย่อเนื้อหาและแนะนำการปรับปรุงการเขียนเพื่อให้อ่านง่ายขึ้น

อีกหนึ่งจุดเด่นคือความหลากหลายในการใช้งานกับรูปแบบเนื้อหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการสรุป eBook จดหมายข่าว หรือแม้แต่กลยุทธ์โซเชียลมีเดีย Jasper ก็สามารถปรับโทนเสียง โครงสร้าง และจุดเน้นให้เหมาะสมได้อย่างลงตัว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jasper AI

  • ปรับแต่งโทน ความยาว และรูปแบบเพื่อให้ผลลัพธ์เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของผู้ชมของคุณ
  • ปรับปรุงเนื้อหาของคุณโดยการปรับโครงสร้างและขัดเกลาให้มีความชัดเจนและสร้างผลกระทบมากขึ้น
  • เชื่อมต่อเครื่องมือนี้กับ Grammarly, Google Docs และแพลตฟอร์ม CMS เพื่อการทำงานที่ราบรื่นยิ่งขึ้นและการควบคุมเวอร์ชัน

ข้อจำกัดของ Jasper

  • ผู้ใช้จำเป็นต้องทำความคุ้นเคยกับการสร้างคำสั่งและการตั้งค่าขั้นสูงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
  • ค่าใช้จ่ายของมันทำให้ผู้ใช้ที่ต้องการความสามารถในการสรุปข้อมูลพื้นฐานหรือการใช้งานทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้

ราคาของ Jasper

  • ผู้สร้าง: $39/ที่นั่งต่อเดือน
  • ข้อดี: 59 ดอลลาร์/ที่นั่งต่อเดือน
  • ธุรกิจ: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของแจสเปอร์

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (1800+ รีวิว)

9. สรุปใด ๆ (เครื่องมือสร้างสรุป AI ที่ดีที่สุดสำหรับเอกสารใด ๆ)

สรุปใด ๆ
ผ่านทางสรุปใด ๆ

หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่เบาและตรงไปตรงมาสำหรับการสรุปงานอย่างรวดเร็ว Any Summary สามารถช่วยคุณได้

หนึ่งในจุดแข็งของมันคือ ความเร็ว แม้แต่กับเนื้อหาที่มีความยาวปานกลาง (เช่น บทความ 3,000 คำ) เครื่องมือนี้ก็สามารถประมวลผลและสร้างสรุปได้ภายในไม่กี่วินาที

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ทดสอบฟีเจอร์ความเข้ากันได้ของเบราว์เซอร์เพื่อสร้างสรุปจากบทความออนไลน์หรือ URL ที่คัดลอกมาโดยตรง

สรุปคุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • สร้างสรุปโดยไม่มีขั้นตอนที่ไม่จำเป็นหรือสิ่งรบกวน
  • พึ่งพาเครื่องมือนี้เพื่อจัดการกับข้อความที่มีความยาวปานกลางได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานสรุปข้อมูลในทันที
  • จับประเด็นหลักได้อย่างแม่นยำ ซึ่งทำให้สะดวกสำหรับการใช้งานส่วนตัว เช่น การอ่านผ่านเนื้อหาที่ยาวหรือการเตรียมประเด็นสำหรับการอภิปราย

ข้อจำกัดในการสรุป

  • ขาดตัวเลือกขั้นสูง เช่น การปรับโทนเสียง การเชื่อมต่อกับระบบอื่น หรือฟีเจอร์การส่งออก ทำให้ลดความน่าสนใจสำหรับผู้ใช้ระดับมืออาชีพ
  • ออกแบบมาสำหรับการสรุปครั้งเดียว ไม่สามารถปรับขนาดสำหรับโครงการขนาดใหญ่หรือการใช้งานเป็นทีมได้

ราคาแบบสรุป

  • ฟรี
  • เพิ่มเติม: $99.99 ต่อปี

บทสรุปและการรีวิวทั้งหมด

  • G2: ไม่มีคะแนนให้
  • Capterra: ไม่มีคะแนนให้

10. Wordtune (สรุปที่ดีที่สุดโดย AI สำหรับวิดีโอ YouTube)

เวิร์ดทูน
ผ่านทางWordtune

Wordtune เป็นผู้ช่วยเขียนที่เข้าใจง่าย ช่วยปรับปรุงเนื้อหาให้กระชับขึ้น ฉันพบว่ามันมีประโยชน์มากเมื่อต้องสรุปวิดีโอ YouTube ยาว ๆ อีเมล ข้อเสนอโครงการ หรือร่างบล็อก เพราะมันไม่เพียงแต่สร้างเวอร์ชันที่กระชับเท่านั้น แต่ยังขัดเกลาภาษาและเพิ่มความชัดเจนอีกด้วย

สิ่งที่ทำให้ Wordtune โดดเด่นคือ ตัวเลือกการเรียบเรียงประโยคใหม่ อีกหนึ่งคุณสมบัติคือ การผสานการทำงานแบบเรียลไทม์ กับแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Google Docs ซึ่งช่วยให้ประสบการณ์การเขียนเป็นไปอย่างราบรื่น สิ่งนี้ทำให้ Wordtune เหมาะสำหรับมืออาชีพ นักเรียน และนักเขียนที่ต้องการผลงานที่สมบูรณ์แบบโดยไม่สูญเสียบริบท

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wordtune

  • ปรับสรุปให้เหมาะสมกับรูปแบบการสื่อสารที่เป็นทางการ เป็นกันเอง หรือกระชับ เพื่อให้เหมาะกับผู้รับสารของคุณ
  • ปรับแต่งและปรับปรุงสรุปได้โดยตรงใน Google Docs ช่วยประหยัดเวลาในการแก้ไขไปมา
  • ปรับปรุงการเขียนของคุณด้วยการปรับถ้อยคำใหม่และความชัดเจน พร้อมกับการสรุปเนื้อหา

ข้อจำกัดของ Wordtune

  • การจำกัดจำนวนคำและฟีเจอร์ในแพ็กเกจฟรีเป็นอุปสรรคต่อประโยชน์ใช้สอยสำหรับผู้ใช้ที่ต้องจัดการเอกสารขนาดใหญ่
  • คุณสมบัติที่โดดเด่นหลายอย่าง เช่น ตัวเลือกโทนขั้นสูง ถูกจำกัดไว้เบื้องหลังการสมัครสมาชิก ซึ่งทำให้ผู้ใช้ทั่วไปได้รับคุณค่าน้อยลง

ราคาของ Wordtune

  • ฟรี
  • ขั้นสูง: $6.99/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ไม่จำกัด: $9.99/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ธุรกิจ: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Wordtune

  • G2: 4. 6/5 (170+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)

ClickUp: เครื่องมือสรุปเนื้อหาด้วย AI ที่ดีที่สุด

เมื่อฉันเริ่มทดลองใช้เครื่องมือ AI สำหรับการสรุปครั้งแรก ฉันมีรายการตรวจสอบ: มันต้องช่วยประหยัดเวลาของฉัน, สามารถผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของฉันได้, และไม่ทำให้ฉันต้องมาเชื่อมต่อข้อมูลภายหลัง

เครื่องมือแต่ละชิ้นในรายการนี้ต่างก็สัญญาว่าจะตอบโจทย์ แต่จนกระทั่งฉันได้ใช้ ClickUp ฉันถึงได้ตระหนักว่าสิ่งที่ขาดไปคือเครื่องมือสรุปข้อมูลที่ไม่ใช่แค่ประมวลผลข้อมูลเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ฉัน นำข้อมูลไปทำอะไรบางอย่างได้จริงๆ

ทุกข้อมูลเชิงลึกกลายเป็นส่วนหนึ่งของแผนใหญ่ ทุกภารกิจมีศูนย์กลางที่รวมทุกอย่างไว้ และทุกโครงการก้าวหน้าไปข้างหน้าโดยที่ฉันไม่จำเป็นต้องสลับแพลตฟอร์มหลายอย่าง

สำหรับคนอย่างฉันที่ต้องคอยจัดการกับเรื่องสำคัญมากมายพร้อมกัน ClickUp ให้ความรู้สึกไม่ใช่แค่เครื่องมือ แต่เป็นส่วนขยายของงานของฉันเอง

คุณก็สามารถลงทะเบียนใช้ ClickUpและสัมผัสประสบการณ์การสรุปด้วย AI ที่ให้ผลลัพธ์คล้ายคลึงกันได้เช่นกัน