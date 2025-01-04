10 อันดับเครื่องมือสรุปเนื้อหาที่ดีที่สุดขับเคลื่อนด้วย AI

เคยไหมที่ต้องนั่งจ้องรายงาน 30 หน้าตอนเที่ยงคืน แล้วสงสัยว่าทำไมทุกบรรทัดถึงดูเหมือนกำลังแข่งขันกันเพื่อเป็น 'ประโยคที่เยิ่นเย้อที่สุดแห่งปี'?
เชื่อฉันเถอะ ฉันเคยผ่านจุดนั้นมาแล้ว นั่นคือตอนที่ฉันเริ่มสำรวจเครื่องมือสรุปเนื้อหาที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์
ทีมของฉันที่ ClickUp และฉันใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการทดสอบเครื่องมือสรุป AI เหล่านี้ โดยทดลองกับทุกอย่าง ตั้งแต่รายงานและบทความบล็อกไปจนถึงเรียงความทางวิชาการ
นี่คือบทสรุปที่ตรงไปตรงมาและจริงใจของฉันเกี่ยวกับ 10 เครื่องมือสรุปเนื้อหาด้วย AI ที่ดีที่สุด ซึ่งคุ้มค่ากับเวลาของคุณ
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือรายชื่อ 10 อันดับเครื่องมือสรุปเนื้อหาด้วย AI ที่ดีที่สุดในปัจจุบัน
- ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปด้วย AI และการจัดการเอกสาร)
- Notta (ผู้ถอดความการประชุมและสรุปเนื้อหาออนไลน์ที่ดีที่สุด)
- Hypotenuse AI (เครื่องมือสรุปเนื้อหาที่อุดมด้วยคีย์เวิร์ดที่ดีที่สุดสำหรับการตลาด)
- Semrush AI Summarizer (เครื่องมือสรุปเนื้อหาด้วย AI ที่ดีที่สุดฟรีและเป็นมิตรกับ SEO)
- QuillBot (เครื่องมือแปลงคำและเขียนที่ดีที่สุดด้วย AI สำหรับมืออาชีพ)
- Anyword (เครื่องมือสร้างข้อความทางการตลาดด้วย AI ที่ดีที่สุด)
- สรุปเนื้อหาโดย AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปข้อความอย่างกระชับ)
- Jasper AI (เครื่องมือสรุปที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจ)
- สรุปใด ๆ (เครื่องมือสรุป AI ที่ดีที่สุดสำหรับเอกสารทุกประเภท)
- Wordtune (สรุปที่ดีที่สุดโดย AI สำหรับวิดีโอ YouTube)
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือสรุปข้อความด้วย AI?
เครื่องมือสรุปที่เหมาะสมควรสอดคล้องกับกระบวนการทำงานของคุณ สามารถจัดการเนื้อหาที่ซับซ้อนได้ และให้สรุปที่ถูกต้องและให้ข้อมูลเชิงลึก
นี่คือปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณา:
- ความถูกต้องและความเกี่ยวข้อง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวสร้างสรุป AI สามารถดึงประเด็นสำคัญออกมาได้โดยไม่สูญเสียบริบทหรือละเว้นรายละเอียดที่สำคัญ
- ความสามารถในการปรับแต่ง: มองหาตัวเลือกเครื่องมือสรุปที่สามารถปรับความยาวของสรุป, น้ำเสียง, หรือจุดเน้นได้ตามกลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของคุณ
- ความสะดวกในการใช้งาน: ให้ความสำคัญกับอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการผสานรวมที่ราบรื่นกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Word หรือ Slack
- ความหลากหลายของเนื้อหา: เลือกเครื่องมือสร้างสรุปที่สามารถจัดการกับรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสรุปบทความได้ รวมถึงไฟล์ PDF, อีเมล, และบันทึกการสนทนา
- ความเร็วและความสามารถในการขยาย: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือสร้างสรุปสามารถประมวลผลเนื้อหาจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีความเร่งรีบ
- ความปลอดภัยของข้อมูล: เลือกใช้เครื่องมือสรุปเนื้อหาด้วย AI ที่มีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เข้มงวดและระบบเข้ารหัสข้อมูล เพื่อปกป้องข้อมูลสำคัญ
- ต้นทุนเทียบกับผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI): ประเมินว่าเวลาที่ประหยัดได้นั้นคุ้มค่ากับต้นทุนหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเครื่องมือสรุปข้อมูลระดับองค์กร
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ก่อนที่จะตัดสินใจใช้เครื่องมือสรุปเนื้อหาด้วย AI ควรทดสอบประสิทธิภาพกับเนื้อหาหลากหลายประเภทที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณก่อน เครื่องมือหลายแห่งมีเวอร์ชันทดลองใช้ฟรี ใช้โอกาสนี้ในการประเมินความแม่นยำ ความรวดเร็ว และความสามารถในการปรับแต่งได้ตามต้องการด้วยตัวคุณเอง
10 อันดับเครื่องมือสรุปเนื้อหาด้วย AI ที่ดีที่สุดในปัจจุบัน
ตอนนี้ที่คุณทราบแล้วว่าควรค้นหาอะไรในเครื่องมือสรุปข้อความด้วย AI มาดูตัวเลือกที่ดีที่สุด 10 ตัวเลือกที่ตรงตามเกณฑ์เหล่านี้กัน:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปด้วย AI และการจัดการเอกสาร)
สำหรับผู้ที่รู้จักClickUpในฐานะเครื่องมือจัดการโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นหลัก ผมขอแจ้งให้ทราบว่า ClickUp สามารถทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฐานะเครื่องมือสรุปข้อมูลด้วย AI
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ผู้ช่วย AI ของ ClickUp ที่ชื่อว่าClickUp Brain เพื่อสร้างสรุปที่สมบูรณ์แบบ
ClickUp Brain
ClickUp Brain คือเครื่องมือเขียนและผู้ช่วย AI ที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมและบุคคลประมวลผลข้อมูล ตัดสินใจ และจัดการเวิร์กโฟลว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยอาศัยการประมวลผลภาษาธรรมชาติ สามารถวิเคราะห์เนื้อหาได้อย่างง่ายดาย สร้างสรุป สกัดข้อมูลสำคัญ และแม้กระทั่งแนะนำขั้นตอนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ โดยอิงจากงานและเอกสารของคุณ
ตัวอย่างเช่น ฉันป้อนรายงานสถานะยาวเหยียด 15 หน้าเข้าสู่ AI Writer for Work ของ ClickUp โดยคาดหวังผลลัพธ์ที่คลุมเครือ แต่สิ่งที่ได้รับกลับเป็นสรุปที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้จริง พร้อมคำแนะนำสำหรับขั้นตอนถัดไป มันไม่ได้แค่ช่วยประหยัดเวลาให้ฉันเท่านั้น แต่ยังมอบความชัดเจนสูงสุดอีกด้วย
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: หากคุณสนใจที่จะใช้ฟีเจอร์ AI เหล่านี้โปรดดูคู่มือที่เป็นประโยชน์นี้เกี่ยวกับการสร้างสรุปและการอัปเดต
คลิกอัพ ด็อกส์
ก่อนหน้านี้ ฉันเคยทำงานกับทีมที่มีชื่อเสียงในเรื่องการประชุมระดมความคิดที่ไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งนำไปสู่บันทึกที่ยอดเยี่ยมแต่กระจัดกระจายClickUp Docsช่วยแก้ปัญหานี้ได้
เครื่องมือเอกสารแบบร่วมมือภายใน ClickUp ที่ออกแบบมาเพื่อให้ทีมสามารถร่าง แก้ไข และแบ่งปันเนื้อหาได้แบบเรียลไทม์ การร่างข้อเสนอ การจัดการวิกิของทีม และการจัดระเบียบบันทึกการประชุมกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
สิ่งที่โดดเด่นที่นี่ไม่ใช่แค่ว่าคุณสามารถเขียนร่วมกันได้ (มีเครื่องมือมากมายที่ทำแบบนั้นได้!) แต่คือ AI ทำงานภายในเอกสารของคุณอย่างจริงจัง ฉันโยนบันทึกการระดมสมองของทีม 12 หน้าให้มันดู และสิ่งที่ได้กลับมาคือภาพรวมที่ชัดเจนและสามารถนำไปใช้ได้จริง
ไม่น่าแปลกใจเลยที่ฉันไม่ใช่คนเดียวที่มีประสบการณ์นี้ไมเคิล โฮลต์ ซีอีโอของ EdgeTech กล่าวว่า:
การชื่นชมล่าสุดของเราต่อผลกระทบจากการร่วมมือของ ClickUp คือเมื่อเราทำงานเกี่ยวกับแผนเนื้อหาสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ เราสามารถสร้างและรักษาคลังเนื้อหาได้โดยใช้เครื่องมือเอกสารซึ่งรวมถึงโครงสร้างลำดับชั้น การแก้ไขร่วมกัน และคุณสมบัติการฝังตัวที่ทรงพลัง
การชื่นชมล่าสุดของเราต่อผลกระทบจากการร่วมมือของ ClickUp คือเมื่อเราทำงานเกี่ยวกับแผนเนื้อหาสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ เราสามารถสร้างและรักษาคลังเนื้อหาได้โดยใช้เครื่องมือเอกสารซึ่งรวมถึงโครงสร้างลำดับชั้น การแก้ไขร่วมกัน และคุณสมบัติการฝังตัวที่ทรงพลัง
สิ่งที่ทำให้ ClickUp แตกต่างไม่ใช่แค่คุณสมบัติเด่นของ ClickUp Brainหรือความสามารถในการแชร์และแก้ไขของ ClickUp Docs เท่านั้น แต่ยังรวมถึงความสามารถในการเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ เมื่อ Docs เชื่อมโยงโดยตรงกับงาน ไม่มีสิ่งใดหลุดรอดสายตา
👀 เคล็ดลับด่วน: ClickUp สามารถทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางมัลติมีเดียของคุณได้! คุณสามารถแนบไฟล์ต่างๆ เช่น การบันทึกเสียง รูปภาพ และแม้แต่การนำเสนอทั้งหมดไปกับงานได้ ClickUp ไม่ใช่แค่เครื่องมือสรุปข้อมูลเท่านั้น—แต่เป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์ซึ่งทำให้ทุกข้อมูลสามารถนำไปปฏิบัติได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สรุปรายงานและประชุมยาว ๆ ให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่กระชับและนำไปใช้ได้จริงด้วย ClickUp Brain
- ปรับแต่งคำแนะนำและเทมเพลตให้เหมาะกับบทบาทเฉพาะเพื่อสร้างสรุปที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเช่นการตลาด, การขาย, และการจัดการโครงการ
- รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในรูปแบบของข้อสรุป พร้อมคำแนะนำขั้นตอนต่อไปเพื่อให้เกิดความชัดเจนและทิศทางที่ชัดเจน
- ผสานรวมบทความยาวเป็นสรุปโดยตรงเข้ากับงาน ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงาน และทำให้แน่ใจว่าไม่พลาดรายการที่ต้องดำเนินการอย่างสำคัญ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ต้องใช้แผนชำระเงินเพื่อปลดล็อกฟีเจอร์ AI บางอย่าง
- ผู้ใช้ใหม่ในระบบนิเวศของ ClickUp อาจต้องเผชิญกับเส้นทางการเรียนรู้เนื่องจากจำนวนฟีเจอร์ที่มีให้
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
2. Notta (ผู้ถอดความการประชุมและสรุปเนื้อหาออนไลน์ที่ดีที่สุด)
Notta เป็นเครื่องมือสรุปเนื้อหาด้วย AI ที่ทำได้มากกว่าการสรุปเพียงอย่างเดียว; มันคือผู้ช่วยในการถอดความและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างเต็มรูปแบบ
ฟีเจอร์ถอดความการประชุมสด ของเครื่องมือสรุปนี้ ซึ่งขับเคลื่อนโดยบอท AI ช่วยให้คุณสามารถสร้างถอดความการประชุมได้แบบเรียลไทม์ เพียงวางลิงก์คำเชิญเข้าร่วมประชุม
ฟีเจอร์ AI Notes (เดิมชื่อ AI Summarizer) โดดเด่นในการสร้างสรุปที่กระชับโดยตรงจากบทถอดเสียง Notta ยังรองรับการถอดเสียงมากกว่า 100 ภาษาและการแปลในหลายภาษา ซึ่งฉันพบว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อต้องทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานต่างชาติในเอกสาร
คุณสมบัติเด่นของ Notta
- เปิดใช้งานการถอดความสดของการประชุมบนแพลตฟอร์มเช่น Zoom และ Google Meet เพื่อให้สามารถเข้าถึงประเด็นสำคัญได้ทันที
- ส่งออกไฟล์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น DOCX, PDF, SRT และ MP3
- ดูข้อความต้นฉบับและข้อความแปลเคียงข้างกัน ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันข้ามภาษา
- สกัดประเด็นสำคัญจากบันทึกการประชุมที่ซับซ้อน ช่วยประหยัดเวลาในการจัดทำเอกสารหลังการประชุม
ข้อจำกัดบางประการ
- ประสิทธิภาพของเครื่องมือสรุปขึ้นอยู่กับคุณภาพของเสียงเป็นอย่างมาก โดยจะมีปัญหาในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวนหรือกับผู้พูดที่มีสำเนียงแรง
- การปรับปรุงหลังการถอดความต้องส่งออกไปยังโปรแกรมประมวลผลคำภายนอก ซึ่งขัดจังหวะการทำงาน
ราคา Notta
- ฟรี
- ข้อดี: $14.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 27.99 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวของ Notta
- G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้
3. Hypotenuse AI (เครื่องมือสรุปเนื้อหาที่อุดมด้วยคำสำคัญที่ดีที่สุดสำหรับการตลาด)
Hypotenuse AI สามารถสรุปเนื้อหาที่หนาแน่น เช่น เอกสารขาวและบทความบล็อกยาว ๆ ได้ในขณะที่ผสานคำค้นหาไว้ด้วย ความสามารถในการปรับแต่งสรุปตามโทนและสไตล์นั้นน่าทึ่งมาก
ตัวอย่างเช่น Hypotenuse สามารถทำงานได้หากคุณต้องการสรุปโครงการอย่างเป็นทางการสำหรับรายงานที่นำเสนอแก่ลูกค้า หรือเวอร์ชันที่เหมาะสำหรับการสนทนาภายในสำหรับการระดมความคิดในทีม ซึ่งทำให้เครื่องมือนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักการตลาดหรือผู้วางกลยุทธ์ด้านเนื้อหาที่ต้องการใช้ AI ในการจัดทำเอกสาร
คุณสมบัติเด่นของ Hypotenuse AI
- รับผลลัพธ์ที่ปรับให้เหมาะสมตามบริบททางวิชาชีพ การสนทนา หรือความคิดสร้างสรรค์
- สร้างสรุปที่มีโครงสร้างดีซึ่งรวบรวมประเด็นสำคัญต่าง ๆ ไว้ด้วยกัน แทนที่จะเพียงแค่ดึงประโยคออกมา
- โดดเด่นในอีคอมเมิร์ซและการตลาดด้วยคำอธิบายสินค้าหรือสรุปพร้อมใช้งานสำหรับแคมเปญที่มีคีย์เวิร์ดฝังอยู่
ข้อจำกัดของปัญญาประดิษฐ์ด้านด้านตรงข้าม
- การต่อสู้กับเอกสารทางวิชาการหรือเอกสารทางเทคนิคที่ซับซ้อน ซึ่งมักไม่สามารถจับรายละเอียดที่ซับซ้อนได้หากไม่มีการชี้แนะด้วยตนเอง
- จำกัดเฉพาะภาษาอังกฤษ ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้ที่ทำงานในสภาพแวดล้อมหลายภาษาไม่สะดวก
การกำหนดราคา Hypotenuse AI
- บุคคล: $29/50,000 คำต่อเดือน
- ทีม: $59/120,000 คำต่อเดือน
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์ของ Hypotenuse AI
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้
4. Semrush AI Summarizer (เครื่องมือสรุปเนื้อหาด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับ SEO ฟรี)
เครื่องมือสรุปเนื้อหาด้วย AI นี้เหมาะสมอย่างยิ่งหากคุณเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ Semrush อยู่แล้ว ใช้เพื่อย่อรายงาน SEO และการวิเคราะห์คำหลักให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกสำหรับการนำเสนอที่เข้าใจง่าย
หนึ่งในจุดแข็งที่สุดของเครื่องมือสรุปนี้คือการผสานรวมกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของ Semrush ตัวอย่างเช่น เมื่อสรุปการตรวจสอบเว็บไซต์ ระบบ AI จะเชื่อมโยงผลลัพธ์เข้ากับบริบทโดยอัตโนมัติ พร้อมเชื่อมโยงกับแนวโน้ม SEO ที่กว้างขึ้น ความลึกของการวิเคราะห์เช่นนี้หาได้ยากในเครื่องมือสรุปแบบเดี่ยว
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: จับคู่เครื่องมือสรุปนี้กับเครื่องมือ Keyword Magic เพื่อค้นหาคำหลักที่เกี่ยวข้องและเพิ่มความเกี่ยวข้องของสรุปของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของเครื่องมือสรุปข้อความด้วย AI จาก Semrush
- จัดให้สรุปเนื้อหาสอดคล้องกับการปรับแต่งคำหลัก เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการมองเห็นที่ดีขึ้นในอันดับการค้นหา
- รับขั้นตอนปฏิบัติที่สามารถดำเนินการได้ เช่น การกำหนดเป้าหมายคำหลักที่มีประสิทธิภาพต่ำ ภายในสรุปโดยตรง
- สร้างกระบวนการทำงานที่เป็นหนึ่งเดียวสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO ด้วยการผสานรวมเครื่องมือสรุปข้อความด้วย AI เข้ากับเครื่องมืออื่น ๆ ของ Semrush
ข้อจำกัดของเครื่องมือสรุปข้อความด้วย AI ของ Semrush
- มีประสิทธิภาพสูงสำหรับ SEO และการตลาด แต่ไม่เหมาะสำหรับโครงการเชิงสร้างสรรค์ ทางวิชาการ หรือทางเทคนิค
- ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อเป็นส่วนหนึ่งของชุดโปรแกรม Semrush ที่ใหญ่กว่า ทำให้ไม่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการโซลูชันสรุปข้อมูลแบบแยกเดี่ยว
ราคาของเครื่องมือสรุปข้อความด้วย AI ของ Semrush
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของเครื่องมือสรุปข้อความด้วย AI จาก Semrush
- G2: ไม่มีคะแนนให้
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้
5. QuillBot (เครื่องมือแปลงคำและเขียนที่ดีที่สุดด้วย AI สำหรับมืออาชีพ)
QuillBot เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสรุปอย่างรวดเร็วและกระชับ รวมถึงงานแปลงความหมายใหม่ เครื่องมือนี้มีโหมดการสรุปสองแบบ ได้แก่ ประโยคสำคัญ และ โหมดย่อความ ซึ่งให้ความยืดหยุ่นตามระดับรายละเอียดที่ต้องการ
สิ่งที่ทำให้ QuillBot โดดเด่นคือความคุ้มค่าและความสามารถในการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน นอกจากจะสรุปเนื้อหาแล้ว ยังทำหน้าที่เป็นโปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์สร้างย่อหน้า และช่วยในการเขียน ทำให้เหมาะสำหรับนักเรียน นักเขียน และมืออาชีพที่ต้องจัดการงานหลายอย่างพร้อมกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuillBot
- ใช้ตัวเลือก "ไฮไลต์ประโยค" เพื่อระบุส่วนที่มีผลกระทบมากที่สุดของเอกสารยาว ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
- สรุปข้อความโดยตรงจากหน้าเว็บเพื่อเร่งกระบวนการวิจัยของคุณ
- เข้าถึงการถอดความและการตรวจจับการลอกเลียนแบบเพื่อทำให้กระบวนการเขียนของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ข้อจำกัดของ QuillBot
- ผู้ใช้ระดับฟรีต้องเผชิญกับข้อจำกัดในเรื่องความยาวของข้อความ ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการประมวลผลเนื้อหาที่มีความยาวมากขึ้น
- เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือขั้นสูง ผลลัพธ์ที่ได้ขาดความละเอียดอ่อนและความประณีตสำหรับการใช้งานในระดับมืออาชีพหรือเชิงสร้างสรรค์
ราคาของ QuillBot
- ฟรี
- พรีเมียม: $9.95/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ QuillBot
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
6. Anyword (เครื่องมือสร้างข้อความทางการตลาดที่ดีที่สุดด้วย AI)
ฉันได้ทดสอบ Anyword กับแคมเปญเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ต้องการสรุปเนื้อหาให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายและแพลตฟอร์มที่แตกต่างกัน Anyword สร้างสรุปโพสต์ LinkedIn ที่มีความเป็นมืออาชีพ สรุปแบบกระชับเหมาะสำหรับ Twitter และปรับโทนเป็นแบบสบายๆ สำหรับ Instagram
หนึ่งในคุณสมบัติที่ทรงพลังที่สุดของ Anyword คือความสามารถในการ ปรับแต่งสรุป ซึ่งทำให้เครื่องมือนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่ต้องการรักษาเอกลักษณ์ของแบรนด์ในหลากหลายช่องทางการสื่อสาร พร้อมทั้งปรับให้เข้ากับความแตกต่างของผู้ชมแต่ละกลุ่ม
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: สำรวจฟีเจอร์ "การสร้างสรรค์ไอเดียเนื้อหา" ควบคู่กับบทสรุปเพื่อสร้างมุมมองเนื้อหาใหม่ๆ สำหรับบล็อกหรือโซเชียลมีเดีย
คุณสมบัติเด่นของ Anyword
- สร้างสรุปที่ปรับให้เหมาะกับบุคลิกภาพเฉพาะกลุ่มสำหรับผู้บริหาร มืออาชีพรุ่นใหม่ หรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะทางอย่างแม่นยำ
- ใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัดเชิงคาดการณ์ เช่น อัตราการคลิกผ่านและคะแนนการมีส่วนร่วม เพื่อตัดสินใจทางการตลาดที่มีพื้นฐานจากข้อมูล
- ปรับเนื้อหาของคุณให้เหมาะสมกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ ด้วยสรุปที่เหมาะสำหรับทวีต, หัวข้อโฆษณา, หรือรูปแบบที่ยาวกว่า
ข้อจำกัดของ Anyword
- ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เพื่อตีความตัวชี้วัดเชิงคาดการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้ครั้งแรกรู้สึกสับสน
- โครงสร้างราคาพรีเมียมวางตำแหน่งให้เป็นการลงทุนสำหรับนักการตลาดมืออาชีพมากกว่าการใช้งานส่วนบุคคลหรือการใช้งานในระดับเล็ก
ราคา Anyword
- เริ่มต้น: $39 สำหรับนักการตลาดเดี่ยวและฟรีแลนซ์
- ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: $79 สำหรับทีมการตลาดขนาดเล็ก
- ธุรกิจ: $349 สำหรับทีมการตลาดขนาดใหญ่ที่มีผู้ใช้ 10 คนขึ้นไป
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Anyword
- G2: 4. 8/5 (1000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
7. AI Summarizer (เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปข้อความอย่างกระชับ)
AI Summarizer เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่เรียบง่าย ปราศจากลูกเล่น โดยให้ความสำคัญกับความง่ายในการใช้งานและการเข้าถึง
เครื่องมือสรุปเอกสารด้วย AIนี้เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการโซลูชันที่รวดเร็วและพื้นฐาน เช่น นักศึกษาที่ต้องการสรุปบันทึกการบรรยาย หรือผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการสรุปบทความออนไลน์
อย่างไรก็ตาม สำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมมืออาชีพ การขาดตัวเลือกในการปรับแต่งและปรับปรุงทำให้มันมีความสามารถในการแข่งขันน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมืออย่าง ClickUp
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: อัปโหลดรายงานทางเทคนิคขนาดใหญ่และใช้ฟีเจอร์ "Custom Focus" เพื่อสรุปเฉพาะส่วนที่ต้องการ เช่น สรุปสำหรับผู้บริหารหรือภาคผนวก
คุณสมบัติเด่นของ AI Summarizer
- สกัดข้อมูลสำคัญจากไฟล์ PDF และลิงก์เว็บไซต์เพื่อสรุปเอกสารวิจัย รายงาน หรือบทความข่าว
- ระบุความยาวของบทสรุป หรือให้ความสำคัญกับส่วนต่าง ๆ เช่น บทนำหรือบทสรุป
- อัปโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ได้ถึง 50MB สำหรับรายงานโดยละเอียดและเอกสารที่ครบถ้วน
ข้อจำกัดของ AI Summarizer
- ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ปรับความยาวของสรุป, น้ำเสียง, หรือจุดสนใจ ทำให้ผลลัพธ์มีความหลากหลายน้อยลง
- ขาดการผสานรวมหรือความสามารถในการส่งออก ทำให้การใช้งานถูกจำกัดภายในซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์เอกสารระดับมืออาชีพ
ราคาของ AI Summarizer
- ฟรี
- แผนรายสัปดาห์: $3. 99
- แผนรายเดือน: $6. 99
คะแนนและรีวิวของ AI Summarizer
- G2: ไม่มีคะแนนให้ประเมิน
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้
8. Jasper AI (เครื่องมือสรุปที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจ)
Jasper AI เป็นเครื่องมือที่ผสมผสานการสรุปเนื้อหาเข้ากับการสร้างเนื้อหาที่แข็งแกร่งได้อย่างลงตัว เหมาะสำหรับโครงการที่มีความสำคัญสูง เช่น การสร้างบทสรุปสำหรับผู้บริหารจากรายงานวิจัยตลาดที่ยาว หรือการกลั่นกรองแนวทางของแบรนด์ให้กลายเป็นข้อสรุปที่สามารถนำไปปฏิบัติได้สำหรับทีม
คุณสมบัติหนึ่งที่โดดเด่นสำหรับฉันคือ ความสามารถในการปรับเนื้อหาให้เหมาะสม ตัวอย่างเช่น มันสรุปเอกสารไวท์เปเปอร์ที่ซับซ้อน และ Jasper ได้ย่อเนื้อหาและแนะนำการปรับปรุงการเขียนเพื่อให้อ่านง่ายขึ้น
อีกหนึ่งจุดเด่นคือความหลากหลายในการใช้งานกับรูปแบบเนื้อหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการสรุป eBook จดหมายข่าว หรือแม้แต่กลยุทธ์โซเชียลมีเดีย Jasper ก็สามารถปรับโทนเสียง โครงสร้าง และจุดเน้นให้เหมาะสมได้อย่างลงตัว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jasper AI
- ปรับแต่งโทน ความยาว และรูปแบบเพื่อให้ผลลัพธ์เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของผู้ชมของคุณ
- ปรับปรุงเนื้อหาของคุณโดยการปรับโครงสร้างและขัดเกลาให้มีความชัดเจนและสร้างผลกระทบมากขึ้น
- เชื่อมต่อเครื่องมือนี้กับ Grammarly, Google Docs และแพลตฟอร์ม CMS เพื่อการทำงานที่ราบรื่นยิ่งขึ้นและการควบคุมเวอร์ชัน
ข้อจำกัดของ Jasper
- ผู้ใช้จำเป็นต้องทำความคุ้นเคยกับการสร้างคำสั่งและการตั้งค่าขั้นสูงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
- ค่าใช้จ่ายของมันทำให้ผู้ใช้ที่ต้องการความสามารถในการสรุปข้อมูลพื้นฐานหรือการใช้งานทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้
ราคาของ Jasper
- ผู้สร้าง: $39/ที่นั่งต่อเดือน
- ข้อดี: 59 ดอลลาร์/ที่นั่งต่อเดือน
- ธุรกิจ: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของแจสเปอร์
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (1800+ รีวิว)
9. สรุปใด ๆ (เครื่องมือสร้างสรุป AI ที่ดีที่สุดสำหรับเอกสารใด ๆ)
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่เบาและตรงไปตรงมาสำหรับการสรุปงานอย่างรวดเร็ว Any Summary สามารถช่วยคุณได้
หนึ่งในจุดแข็งของมันคือ ความเร็ว แม้แต่กับเนื้อหาที่มีความยาวปานกลาง (เช่น บทความ 3,000 คำ) เครื่องมือนี้ก็สามารถประมวลผลและสร้างสรุปได้ภายในไม่กี่วินาที
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ทดสอบฟีเจอร์ความเข้ากันได้ของเบราว์เซอร์เพื่อสร้างสรุปจากบทความออนไลน์หรือ URL ที่คัดลอกมาโดยตรง
สรุปคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- สร้างสรุปโดยไม่มีขั้นตอนที่ไม่จำเป็นหรือสิ่งรบกวน
- พึ่งพาเครื่องมือนี้เพื่อจัดการกับข้อความที่มีความยาวปานกลางได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานสรุปข้อมูลในทันที
- จับประเด็นหลักได้อย่างแม่นยำ ซึ่งทำให้สะดวกสำหรับการใช้งานส่วนตัว เช่น การอ่านผ่านเนื้อหาที่ยาวหรือการเตรียมประเด็นสำหรับการอภิปราย
ข้อจำกัดในการสรุป
- ขาดตัวเลือกขั้นสูง เช่น การปรับโทนเสียง การเชื่อมต่อกับระบบอื่น หรือฟีเจอร์การส่งออก ทำให้ลดความน่าสนใจสำหรับผู้ใช้ระดับมืออาชีพ
- ออกแบบมาสำหรับการสรุปครั้งเดียว ไม่สามารถปรับขนาดสำหรับโครงการขนาดใหญ่หรือการใช้งานเป็นทีมได้
ราคาแบบสรุป
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $99.99 ต่อปี
บทสรุปและการรีวิวทั้งหมด
- G2: ไม่มีคะแนนให้
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้
10. Wordtune (สรุปที่ดีที่สุดโดย AI สำหรับวิดีโอ YouTube)
Wordtune เป็นผู้ช่วยเขียนที่เข้าใจง่าย ช่วยปรับปรุงเนื้อหาให้กระชับขึ้น ฉันพบว่ามันมีประโยชน์มากเมื่อต้องสรุปวิดีโอ YouTube ยาว ๆ อีเมล ข้อเสนอโครงการ หรือร่างบล็อก เพราะมันไม่เพียงแต่สร้างเวอร์ชันที่กระชับเท่านั้น แต่ยังขัดเกลาภาษาและเพิ่มความชัดเจนอีกด้วย
สิ่งที่ทำให้ Wordtune โดดเด่นคือ ตัวเลือกการเรียบเรียงประโยคใหม่ อีกหนึ่งคุณสมบัติคือ การผสานการทำงานแบบเรียลไทม์ กับแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Google Docs ซึ่งช่วยให้ประสบการณ์การเขียนเป็นไปอย่างราบรื่น สิ่งนี้ทำให้ Wordtune เหมาะสำหรับมืออาชีพ นักเรียน และนักเขียนที่ต้องการผลงานที่สมบูรณ์แบบโดยไม่สูญเสียบริบท
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wordtune
- ปรับสรุปให้เหมาะสมกับรูปแบบการสื่อสารที่เป็นทางการ เป็นกันเอง หรือกระชับ เพื่อให้เหมาะกับผู้รับสารของคุณ
- ปรับแต่งและปรับปรุงสรุปได้โดยตรงใน Google Docs ช่วยประหยัดเวลาในการแก้ไขไปมา
- ปรับปรุงการเขียนของคุณด้วยการปรับถ้อยคำใหม่และความชัดเจน พร้อมกับการสรุปเนื้อหา
ข้อจำกัดของ Wordtune
- การจำกัดจำนวนคำและฟีเจอร์ในแพ็กเกจฟรีเป็นอุปสรรคต่อประโยชน์ใช้สอยสำหรับผู้ใช้ที่ต้องจัดการเอกสารขนาดใหญ่
- คุณสมบัติที่โดดเด่นหลายอย่าง เช่น ตัวเลือกโทนขั้นสูง ถูกจำกัดไว้เบื้องหลังการสมัครสมาชิก ซึ่งทำให้ผู้ใช้ทั่วไปได้รับคุณค่าน้อยลง
ราคาของ Wordtune
- ฟรี
- ขั้นสูง: $6.99/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ไม่จำกัด: $9.99/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ธุรกิจ: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Wordtune
- G2: 4. 6/5 (170+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
ClickUp: เครื่องมือสรุปเนื้อหาด้วย AI ที่ดีที่สุด
เมื่อฉันเริ่มทดลองใช้เครื่องมือ AI สำหรับการสรุปครั้งแรก ฉันมีรายการตรวจสอบ: มันต้องช่วยประหยัดเวลาของฉัน, สามารถผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของฉันได้, และไม่ทำให้ฉันต้องมาเชื่อมต่อข้อมูลภายหลัง
เครื่องมือแต่ละชิ้นในรายการนี้ต่างก็สัญญาว่าจะตอบโจทย์ แต่จนกระทั่งฉันได้ใช้ ClickUp ฉันถึงได้ตระหนักว่าสิ่งที่ขาดไปคือเครื่องมือสรุปข้อมูลที่ไม่ใช่แค่ประมวลผลข้อมูลเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ฉัน นำข้อมูลไปทำอะไรบางอย่างได้จริงๆ
ทุกข้อมูลเชิงลึกกลายเป็นส่วนหนึ่งของแผนใหญ่ ทุกภารกิจมีศูนย์กลางที่รวมทุกอย่างไว้ และทุกโครงการก้าวหน้าไปข้างหน้าโดยที่ฉันไม่จำเป็นต้องสลับแพลตฟอร์มหลายอย่าง
สำหรับคนอย่างฉันที่ต้องคอยจัดการกับเรื่องสำคัญมากมายพร้อมกัน ClickUp ให้ความรู้สึกไม่ใช่แค่เครื่องมือ แต่เป็นส่วนขยายของงานของฉันเอง
คุณก็สามารถลงทะเบียนใช้ ClickUpและสัมผัสประสบการณ์การสรุปด้วย AI ที่ให้ผลลัพธ์คล้ายคลึงกันได้เช่นกัน