บล็อก ClickUp
เครื่องมือสร้างแผนผังความคิด 10 อันดับแรกที่ควรใช้ในปี 2025

เครื่องมือสร้างแผนผังความคิด 10 อันดับแรกที่ควรใช้ในปี 2025

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
21 ธันวาคม 2567

หลายคนในพวกเราประสบปัญหาการผัดวันประกันพรุ่ง ไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนงานสำคัญออกไปหรือเสียสมาธิไปกับรายละเอียดเล็กน้อย 🔍

แต่ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ฉันได้ค้นพบวิธีแก้ปัญหาที่เปลี่ยนเกม: การแบ่งงานของฉันออกเป็นเป้าหมายที่สามารถทำได้โดยใช้แผนผังความคิด

แผนผังความคิดเปรียบเสมือนสนามเด็กเล่นเชิงภาพสำหรับเป้าหมาย งาน และไอเดียต่าง ๆ คุณสามารถวางแนวคิดหลัก เพิ่มรูปทรงต่าง ๆ และใช้แม่แบบแผนผังความคิดเพื่อช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ

เมื่อฉันเริ่มใช้เครื่องมือสร้างแผนผังความคิด ฉันไม่ต้องคอยสลับงานในหัวอีกต่อไป—ฉันมีแผนที่เส้นทางที่ชัดเจนในสายตา และความวอกแวกก็หายไป

ในบทความนี้ ฉันจะแบ่งปันเครื่องมือสร้างแผนผังความคิด 10 อันดับแรกของฉัน พร้อมอธิบายคุณสมบัติเด่น ข้อจำกัด และราคาของแต่ละเครื่องมือโดยสังเขป 🏆

สรุป 60 วินาที

นี่คือสรุปเครื่องมือสร้างแผนผังความคิดที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกที่มีให้บริการในปัจจุบัน:

  1. ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการทำแผนผังความคิดพร้อมการจัดการโครงการ
  2. Miro: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันทางภาพและทีมระยะไกล
  3. MindMeister: เหมาะที่สุดสำหรับการทำแผนผังความคิดอย่างรวดเร็วและง่ายดาย
  4. MindNode: เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Apple ที่ต้องการการผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ
  5. Ayoa: เหมาะที่สุดสำหรับการผสมผสานการวางแผนความคิดกับการจัดการงาน
  6. Xmind: เหมาะที่สุดสำหรับการทำแผนผังความคิดและการระดมสมองที่หลากหลาย
  7. Coggle: เหมาะที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้นและแผนผังความคิดแบบง่าย
  8. Lucidchart: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนภาพที่หลากหลายด้วยเทมเพลต
  9. Bubbl. us: เหมาะที่สุดสำหรับครูและทีมขนาดเล็ก
  10. SmartDraw: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนภาพระดับองค์กรและการออกแบบ CAD

คุณควรค้นหาอะไรในโปรแกรมสร้างแผนภาพความคิด?

เครื่องมือทำแผนผังความคิดที่สมบูรณ์แบบนั้นไปไกลกว่าหน้าที่ดั้งเดิมของมัน และช่วยคุณในการจัดการโครงการ. ในฐานะผู้จัดการโครงการ ฉันให้ความสำคัญกับเครื่องมือที่ช่วยเหลือกับงานเหล่านี้. 🛠️

  • การระดมความคิด: แผนผังความคิดที่ดีที่สุดยังดูแลขั้นตอนการคิดไอเดียด้วย ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการกับไอเดียใหม่คนเดียวหรือเป็นกลุ่ม แม่แบบแผนผังความคิดออนไลน์ที่ดีจะช่วยให้คุณจดบันทึกไอเดียได้อย่างไม่จำกัด—เหมือนมีผืนผ้าใบที่ไม่มีที่สิ้นสุด
  • การวางแผนงาน: ต้องการควบคุมทุกอย่างให้เป็นระเบียบหรือไม่? แผนผังความคิดเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการมอบหมายงาน กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้า เพิ่มรูปร่างต่าง ๆ แล้วทุกอย่างก็จะถูกจัดระเบียบ ทีมก็ทำงานสอดคล้องกัน
  • การวิเคราะห์ช่องว่าง: เคยสงสัยไหมว่าโครงการของคุณขาดตกบกพร่องตรงไหน? การวิเคราะห์ช่องว่างในแผนผังความคิดช่วยให้คุณมองเห็นความไม่มีประสิทธิภาพในกระบวนการของคุณ
  • การวิเคราะห์ SWOT: ต้องการจัดการกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของโครงการของคุณหรือไม่? ฉันชอบแผนผังความคิดที่สามารถแสดงภาพทั้งหมดนั้นได้ ช่วยให้คุณสามารถเข้าใจภาพรวมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

เป้าหมายสูงสุดของฉันง่ายมาก: ฉันต้องการการอัปเดตแบบเรียลไทม์และแผนที่ชัดเจนและเป็นระเบียบ ผู้สร้างแผนผังความคิดที่ดีช่วยให้คุณบรรลุสิ่งนี้ได้อย่างง่ายดาย

ต้องอ่าน: 25 ตัวอย่างแผนผังความคิดที่น่าทึ่ง

10 โปรแกรมสร้างแผนผังความคิดที่ดีที่สุดที่ควรลอง

ตอนนี้ที่เราได้พูดถึงสิ่งที่ควรพิจารณาแล้ว มาดูสิ่งที่น่าสนใจกันดีกว่า—นี่คือ 10 โปรแกรมสร้างแผนผังความคิดที่ดีที่สุดที่ฉันพบว่าใช้งานได้ดีมาก (และบางครั้งก็สนุกด้วย 🎉):

1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการทำแผนผังความคิดพร้อมการจัดการโครงการ)

หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่รวมการทำแผนผังความคิดและการจัดการโครงการเข้าด้วยกันเหมือนเนยถั่วกับแยม คล้ายกับฉันClickUpคือคำตอบ

แล้วทำไม ClickUp ถึงเป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนเกมได้ขนาดนี้?

สำหรับผู้เริ่มต้น คุณสามารถเปลี่ยนเป็นมุมมอง ClickUp Mind Mapได้เพียงคลิกเดียว และเริ่มเชื่อมต่อภารกิจ, กระบวนการ, หรือแม้กระทั่งการประชุมคิดค้นไอเดีย นั่นคือเหตุผลว่าทำไม ClickUp จึงเป็นแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานอย่างแท้จริง

คุณมีสองโหมดให้เลือก: โหมดงาน ช่วยให้คุณจัดเรียงพื้นที่ทำงานใหม่โดยการเชื่อมโยงงานและงานย่อย และ โหมดว่าง ช่วยให้คุณมีเซสชั่นการคิดสร้างสรรค์แบบอิสระที่ไม่ผูกติดกับโครงสร้างงาน

ปรับแต่งผู้สร้างแผนผังความคิด ClickUp ของคุณ
เลือกโหมดงานสำหรับการวางแผนที่มีโครงสร้าง หรือโหมดว่างสำหรับการระดมความคิดแบบอิสระในมุมมองแผนผังความคิดของ ClickUp

นอกจากนี้ คุณสามารถใช้ClickUp Whiteboardเพื่อเปลี่ยนความคิดที่ซับซ้อนให้กลายเป็นแผนภาพที่ง่ายต่อการนำทางได้ คุณสมบัตินี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือกระบวนการผลิต

ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นกับเวิร์กโฟลว์แผนผังความคิดของคุณอย่างไร? นี่คือเทมเพลต ClickUp ที่มีประโยชน์เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้

แม่แบบแผนผังความคิดแบบง่าย

แผนผังความคิดแบบง่าย
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
จัดระเบียบความคิดของคุณและมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดด้วยเทมเพลตแผนผังความคิดแบบง่ายของ ClickUp

เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับทั้งผู้เริ่มต้นและผู้เชี่ยวชาญ

แม่แบบแผนผังความคิดแบบง่ายนี้สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ คุณจึงสามารถเริ่มวางแผนโครงการของคุณได้ในไม่กี่วินาที ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หรือเพียงแค่ระดมความคิด

นอกจากนี้ ยังพร้อมใช้งานและให้คุณเริ่มต้นได้ทันที!

กระดานไวท์บอร์ดแผนผังความคิดว่างเปล่า

กระดานไวท์บอร์ดแผนผังความคิดว่างเปล่า
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ใช้เทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดแผนผังความคิดว่างเปล่าของ ClickUp เพื่อจัดระเบียบความคิดของคุณและสำรวจความเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดต่างๆ ได้อย่างชัดเจน

บางครั้ง คุณอาจต้องการผืนผ้าใบเปล่าเพื่อวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ซับซ้อนหรือแผนการจัดการโลจิสติกส์ ClickUp'sBlank Mind Map Whiteboardเหมาะอย่างยิ่งสำหรับโอกาสเหล่านั้น

เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแสดงแนวคิดที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • โหมดงานและโหมดว่าง: ความยืดหยุ่นในการเลือกที่จะเชื่อมโยงงานโดยตรงหรือระดมความคิดอย่างอิสระ
  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการระดมความคิดและแก้ไขโครงการร่วมกัน
  • แม่แบบที่ปรับแต่งได้: แม่แบบพร้อมใช้งานที่ช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ในไม่กี่วินาที
  • แผนผังความคิด & กระดานไวท์บอร์ด: สลับมุมมองได้ตามความต้องการของงาน ไม่ว่าจะเป็นการจัดโครงสร้างอย่างเป็นระเบียบหรือการสร้างสรรค์อย่างอิสระ
  • การผสานการทำงานกับการจัดการงาน: เชื่อมโยงงานต่างๆ เข้ากับแผนผังความคิดของคุณได้อย่างง่ายดายเพื่อการวางแผนโครงการอย่างครบถ้วน

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • เส้นทางการเรียนรู้: ผู้ใช้บางรายระบุว่า การทำความเข้าใจและใช้งานฟีเจอร์ทั้งหมดของ ClickUp อาจต้องใช้เวลา

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

อ่านเพิ่มเติม: 10 แม่แบบแผนผังความคิดฟรี

2. Miro (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันทางภาพและทีมระยะไกล)

Miro เป็นเครื่องมือสร้างแผนผังความคิด
ผ่านทาง Miro

Miro ถูกออกแบบมาเพื่อรวมทีมเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นทั่วโลกหรือเพียงแค่ในแผนกต่างๆ

สิ่งที่ทำให้ Miro โดดเด่นคือความหลากหลายในการใช้งาน

ไม่ว่าคุณจะกำลังพัฒนาซอฟต์แวร์ วางแผนโลจิสติกส์ หรือกำลังคิดกลยุทธ์ทางธุรกิจครั้งต่อไป—เทมเพลตหลากหลายของ Miro ตั้งแต่แผนผังความคิดไปจนถึงเครื่องมือสร้างแผนผังขั้นตอน—สามารถสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจของคุณได้ทันที

คุณสมบัติเด่นของ Miro

  • แม่แบบที่ปรับแต่งได้: แม่แบบพร้อมใช้งานสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงแผนผัง
  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: สมาชิกในทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นไม่ว่าจะอยู่ที่ใด
  • แผนผังความคิด & แผนผังแนวคิด: เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดระเบียบความคิดที่ซับซ้อนและการบริหารโครงการแบบภาพ
  • พื้นที่กระดานไวท์บอร์ดไม่จำกัด: ไม่มีปัญหาเรื่องพื้นที่ไม่พอเมื่อต้องระดมความคิดหรือวางแผน
  • การร่วมมือข้ามทีม: เหมาะสำหรับทีมไฮบริดที่ต้องการเชื่อมต่อกันข้ามสถานที่

ข้อจำกัดของ Miro

  • คุณสมบัติที่ท่วมท้น: เครื่องมือที่หลากหลายของ Miro อาจทำให้ผู้ใช้ใหม่สับสน ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที่ยากลำบาก
  • ข้อจำกัดของแพ็กเกจฟรี: จำนวนบอร์ดและฟีเจอร์ขั้นสูงมีจำกัดในเวอร์ชันฟรี

ราคาของ Miro

  • ฟรี
  • ทีม: $8/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $16/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Miro

  • G2: 4. 7 /5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (1,500+ รีวิว)

อ่านเพิ่มเติม: 7 เทคนิคการระดมความคิดสร้างสรรค์เพื่อค้นหาไอเดียที่ดีที่สุดของคุณ

3. MindMeister (เหมาะที่สุดสำหรับการทำแผนผังความคิดอย่างรวดเร็วและง่ายดาย)

MindMeister เป็นเครื่องมือสร้างแผนผังความคิด
ผ่านทาง MindMeister

เมื่อคุณต้องการเคลียร์ความคิด วางแผนแนวคิดหลัก หรือแบ่งปันกับผู้อื่น MindMeister สามารถเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ได้

เครื่องมือสร้างแผนผังความคิดฟรีของมันง่ายมากจนแทบจะใช้งานได้เลย—คุณสามารถเริ่มต้นใช้งานได้ภายในเวลาเพียง 60 วินาทีเท่านั้น

ความยืดหยุ่นของ MindMeister ช่วยให้คุณสามารถสร้างแผนผังความคิดพื้นฐาน ออกแบบสไตล์ เพิ่มลิงก์ แบ่งปันกับทีม และนำเสนอได้อย่างมืออาชีพ

แจ้งให้ทราบล่วงหน้า—หากคุณใช้แผนฟรี คุณจะไม่สามารถส่งออกแผนผังความคิดของคุณได้ ซึ่งอาจทำให้คุณรู้สึกติดขัดเล็กน้อยหากคุณต้องการแชร์แผนผังเหล่านี้แบบออฟไลน์

คุณสมบัติเด่นของ MindMeister

  • การตั้งค่าอย่างรวดเร็ว: คุณจะเริ่มทำแผนผังความคิดได้ภายในไม่ถึงนาที คีย์ลัดที่คุณต้องใช้มีเพียง Control, Tab และ Enter เท่านั้น
  • เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกัน: เชิญสมาชิกในทีมให้ช่วยกันระดมความคิดและทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
  • แผนที่ปรับแต่งได้: เพิ่มลิงก์, วิดีโอ, และแม้กระทั่งเชื่อมต่อแผนที่ความคิดอื่น ๆ เพื่อขยายความคิดสร้างสรรค์ของคุณ
  • โหมดการนำเสนอ: นำเสนอแผนที่ของคุณในรูปแบบภาพที่เหมาะสำหรับการประชุมได้อย่างง่ายดาย
  • การผสานการทำงานกับ MeisterTask: ผสานการทำงานกับ MeisterTask ได้อย่างราบรื่นเพื่อการจัดการงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ข้อจำกัดของ MindMeister

  • ข้อจำกัดของแผนฟรี: จำกัดแผนฟรีไว้ที่ 3 แผนที่ความคิด และไม่สามารถส่งออกได้
  • เส้นทางการเรียนรู้: ผู้ใช้บางรายอาจต้องใช้เวลาในการทำความคุ้นเคยและเชี่ยวชาญฟีเจอร์ทั้งหมดของ MindMeister นอกเหนือจากการสร้างแผนผังพื้นฐาน

ราคาของ MindMeister

  • ฟรี
  • ส่วนบุคคล: $3. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $5. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $8. 50/เดือน ต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิว MindMeister

  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)

4. MindNode (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Apple ที่ต้องการการผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ)

MindNode เป็นเครื่องมือสร้างแผนผังความคิด
ผ่านทาง MindNode

หากคุณเป็นผู้ที่ชื่นชอบ Apple และกำลังมองหาดีไซน์ที่สะอาดตาและทันสมัยสำหรับแผนผังความคิดของคุณ MindNode คือตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด แอปนี้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ iPhone, iPad และ Mac ทำให้ใช้งานได้อย่างราบรื่นในระบบนิเวศของ Apple

ใช้งานง่ายและซิงค์ได้อย่างไร้ที่ติกับอุปกรณ์ Apple ทุกเครื่อง

อย่างไรก็ตาม หากคุณเป็นผู้ใช้ Windows หรือ Android MindNode ไม่ใช่ตัวเลือกสำหรับคุณ เนื่องจากมันมีให้ใช้เฉพาะในระบบนิเวศของ Apple เท่านั้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MindNode

  • ไม่มีเส้นโค้งการเรียนรู้: เริ่มต้นได้ในไม่กี่วินาที ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
  • ซิงค์อย่างราบรื่น: ซิงค์ได้อย่างง่ายดายระหว่างอุปกรณ์ Apple ทั้งหมด รวมถึง iPhone, iPad, Mac และ Apple Watch
  • โหนดที่ปรับแต่งได้: เพิ่มรูปภาพ, ลิงก์, สติกเกอร์ และปรับแต่งแต่ละโหนดได้ตามใจคุณ
  • การผสานงาน: ส่งงานไปยังแอป Reminders, Things หรือ OmniFocus ของ Apple เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • การออกแบบที่สวยงาม: การออกแบบที่ทันสมัยพร้อมชุดสีและกล่องข้อความ (โหนด) ที่สะอาดตาเพื่อการจัดระเบียบที่ง่ายดาย

ข้อจำกัดของ MindNode

  • เฉพาะ Apple เท่านั้น: ไม่รองรับผู้ใช้ Windows หรือ Android
  • การซูมจำกัด: สามารถซูมออกได้เพียง 10% เท่านั้น ซึ่งทำให้การดูแผนที่ขนาดใหญ่และซับซ้อนค่อนข้างยาก

ราคาของ MindNode

  • ฟรี
  • MindNode Plus MindNode Classic: $2. 99/เดือน MindNode Next: $24. 99/ปี
  • MindNode Classic: $2. 99/เดือน
  • MindNode Next: $24.99/ปี
  • MindNode Classic: $2. 99/เดือน
  • MindNode Next: $24.99/ปี

การให้คะแนนและรีวิว MindNode

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

5. Ayoa (เหมาะที่สุดสำหรับการผสมผสานการคิดแบบแผนผังความคิดกับการจัดการงาน)

Ayoa โปรแกรมสร้างแผนผังความคิด
ผ่านทาง Ayoa

Ayoa เป็นหนึ่งในโปรแกรมโปรดของฉันเพราะมันผสมผสานการคิดแบบแผนผังความคิดกับการจัดการงานเข้าด้วยกัน

มันมีเทมเพลตหลากหลายสำหรับแผนผังความคิด แผนผังแบบรัศมี และแผนผังขั้นตอน พร้อมตัวเลือกในการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ติดตามความคืบหน้าของทีม และแม้กระทั่งการประชุมผ่านวิดีโอทาง Zoom (นี่คือคุณสมบัติที่ฉันชอบที่สุด)

คุณสมบัติเด่นของ Ayoa

  • มุมมองทีม: มอบมุมมองแบบร่วมมือเพื่อการสื่อสารทีมที่ราบรื่นและการติดตามงาน
  • ผู้วางแผน: เหมาะสำหรับการจดบันทึกและติดตามงานประจำวัน
  • การแชทวิดีโอแบบบูรณาการ: กำหนดการประชุมและการระดมสมองได้โดยตรงภายใน Ayoa (การผสานกับ Zoom)
  • แผนผังความคิดและกระดานงาน: ผสมผสานแผนผังความคิดกับการจัดการงานที่แข็งแกร่งเพื่อประสบการณ์โครงการที่ครบวงจร
  • การซิงค์ข้ามอุปกรณ์: สามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์ยอดนิยมส่วนใหญ่ เพื่อให้คุณเชื่อมต่อได้ตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน

ข้อจำกัดของ Ayoa

  • ข้อจำกัดของการทำแผนผังความคิด: คุณสมบัติการทำแผนผังความคิดอาจไม่ทันสมัยเท่ากับเครื่องมือเฉพาะทาง
  • ไม่มีการติดตามเวลา: Ayoa ไม่มีฟีเจอร์การติดตามเวลา ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่ไม่ตอบโจทย์สำหรับผู้ใช้ที่ต้องจัดการกับกำหนดเวลาที่เร่งด่วน

ราคาของ Ayoa

  • ฟรี
  • แผนสูงสุด: $13/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Ayoa

  • G2: 4. 3/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (200+ รีวิว)

อ่านเพิ่มเติม: วิธีการใช้แผนผังความคิดในการจดบันทึก

6. Xmind (เหมาะที่สุดสำหรับการทำแผนผังความคิดและการระดมสมองที่หลากหลาย)

Xmind เป็นเครื่องมือสร้างแผนผังความคิด
ผ่านทาง Xmind

สิ่งที่ทำให้ Xmind แตกต่างจากเครื่องมืออื่น ๆ ในรายการนี้คือการผสมผสานโครงสร้างแผนผังความคิดหลายรูปแบบ เช่น แผนผังปลา, แผนผังต้นไม้, และแผนผังเวลา (Timeline) รวมถึงความสามารถในการสลับไปมาระหว่างโครงสร้างเหล่านี้ได้อย่างราบรื่น

Xmind เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมหากคุณต้องการระดมความคิดและทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับทีมของคุณ

แม้ว่า Xmind จะยังไม่มีคุณสมบัติ AI ในปัจจุบัน แต่ทีมพัฒนาได้ประกาศว่าจะเพิ่มข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในอินเทอร์เฟซในเร็วๆ นี้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Xmind

  • โครงสร้างหลายรูปแบบ: สลับระหว่างโครงสร้างต่าง ๆ เช่น แผนภูมิฟิชบอน, ต้นไม้, และไทม์ไลน์ได้ทันที
  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: สร้างแผนผังความคิดร่วมกับทีมของคุณสำหรับการระดมความคิดหรือการจัดการโครงการ
  • ธีมที่ปรับแต่งได้: สร้างแผนผังความคิดที่มีเอกลักษณ์ด้วยธีมสีและสไตล์ที่กำหนดเอง
  • โหมด Pitch และ ZEN: โหมดการนำเสนอเฉพาะสำหรับการแบ่งปันไอเดียและรักษาสมาธิ
  • รองรับการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม: มีให้บริการบน Windows, macOS, iOS, Android และ Linux

ข้อจำกัดของ Xmind

  • เวอร์ชันฟรีแบบจำกัด: แผนฟรีมีฟีเจอร์ที่จำกัด ซึ่งอาจไม่เพียงพอสำหรับผู้ใช้บ่อย
  • ปัญหาการจัดวางเป็นครั้งคราว: ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาในการควบคุมการจัดวางของแผนที่ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น

ราคาของ Xmind

  • ฟรี
  • ข้อดี: $4.92/เดือน
  • พรีเมียม: $8. 25/เดือน
  • ธุรกิจ: $10/ที่นั่งต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว Xmind

  • G2: 4. 3/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: 4.0/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)

7. Coggle (เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและแผนผังความคิดที่เรียบง่าย)

Coggle เป็นซอฟต์แวร์สร้างแผนผังความคิด
ผ่านทาง Coggle

Coggle เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการระดมความคิด จัดระเบียบความคิด หรือวางแผนกระบวนการที่ซับซ้อนโดยไม่ต้องใช้เทคนิคมากนัก

แม้ว่าจะไม่มีเทมเพลตมาให้มากมาย แต่คุณสามารถเริ่มต้นจากศูนย์ได้อย่างรวดเร็วและส่งออกผลงานของคุณเป็นไฟล์ PDF, PNG หรือแม้แต่ Microsoft Visio ได้

Coggle เป็นตัวเลือกที่ดีเป็นพิเศษสำหรับผู้เริ่มต้นที่ต้องการสร้างภาพแสดงข้อมูล

คุณสมบัติเด่นของ Coggle

  • ฟรีตลอดไป: ตัวเลือกที่ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมคุณสมบัติมากมาย รวมถึงแผนผังส่วนตัว 3 แผง และแผนผังสาธารณะไม่จำกัด
  • การทำงานร่วมกันในแผนฟรี: ทำงานร่วมกับผู้อื่นแบบเรียลไทม์ แม้ในแผนฟรี
  • ปุ่มลัดที่รองรับ: เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยปุ่มลัดที่จดจำง่าย
  • การเข้าถึงผ่านเว็บ: เข้าถึงงานของคุณได้จากทุกที่ ไม่จำเป็นต้องติดตั้ง
  • การส่งออกไฟล์ PDF และรูปภาพ: ส่งออกผลงานของคุณในรูปแบบต่างๆ รวมถึง PDF และ PNG

ข้อจำกัดของ Coggle

  • ไม่มีเทมเพลต: เริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง ซึ่งอาจใช้เวลามาก
  • ข้อจำกัดในการปรับแต่ง: ตัวเลือกแบบอักษร สี และรูปทรงที่จำกัด อาจทำให้ยากต่อการสร้างสรรค์แผนที่ที่มีรายละเอียดมากขึ้น
  • ปัญหาด้านประสิทธิภาพ: แผนผังความคิดที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อนมากขึ้นอาจทำให้แพลตฟอร์มทำงานช้าลง ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน

ราคาของ Coggle

  • ฟรีตลอดไป
  • แผนสุดเจ๋ง: $5/เดือน
  • แผนการจัดระเบียบ: $8/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวจาก Coggle

  • Capterra: 4. 5/5 (40+ รีวิว)

อ่านเพิ่มเติม: 10 แม่แบบกระบวนการทำงานที่ดีที่สุดฟรีใน Excel & ClickUp

8. Lucidchart (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนภาพที่หลากหลายด้วยเทมเพลต)

Lucidchart เป็นแอปสร้างแผนผังความคิด
ผ่านทาง Lucidchart

Lucidchart เป็นหนึ่งในเครื่องมือสร้างแผนผังที่ได้รับความนิยมมากที่สุดที่บริษัท Fortune 500 หลายแห่งใช้ เนื่องจากใช้งานง่ายและใช้งานได้หลากหลาย

ไม่ว่าคุณจะกำลังวางแผนกระบวนการ สร้างแผนผังความคิด หรือออกแบบผังสำนักงาน Lucidchart มีเทมเพลตให้เลือกมากกว่า 700 แบบเพื่อเริ่มต้นโครงการของคุณ

อินเทอร์เฟซแบบลากและวางและการออกแบบที่ใช้งานง่ายทำให้สามารถเข้าถึงได้แม้สำหรับผู้ใช้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และยังสามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Google และ Slack

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Lucidchart

  • 700+ แม่แบบ: ตั้งแต่แผนผังความคิดไปจนถึงผังสำนักงาน Lucidchart มีแม่แบบสำเร็จรูปหลากหลายให้เลือกใช้เพื่อเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว
  • ภาชนะอัจฉริยะและความช่วยเหลือจาก AI: จัดระเบียบข้อมูลของคุณโดยอัตโนมัติด้วยฟีเจอร์อัจฉริยะและใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อระดมความคิด
  • การผสานการทำงานข้ามแพลตฟอร์ม: เชื่อมต่อกับ Google, Slack และแอปอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
  • การร่วมมือในการเอกสาร: ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับสมาชิกในทีม พร้อมกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงตามความต้องการ
  • การจัดการเวอร์ชัน: มีให้บริการในแผนระดับที่สูงขึ้น ช่วยให้คุณดูและย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าได้

ข้อจำกัดของ Lucidchart

  • ปัญหาด้านประสิทธิภาพ: อาจเกิดอาการหน่วงหรือค้างขณะใช้งานกับแผนผังที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
  • ไม่มีแอปเดสก์ท็อป: สามารถใช้งานได้ผ่านเบราว์เซอร์เท่านั้น ทำให้การเข้าถึงแบบออฟไลน์มีข้อจำกัด
  • แผนทีมขั้นต่ำ: กำหนดให้ต้องมีผู้ใช้อย่างน้อยสามคนเพื่อเข้าถึงคุณสมบัติของแผนทีม

ราคาของ Lucidchart

  • ฟรี
  • รายบุคคล: $9/เดือน
  • ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว Lucidchart

  • G2: 4. 5/5 (5,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

อ่านเพิ่มเติม: 11 แม่แบบและเทคนิคการระดมสมอง

9. Bubbl. us (เหมาะสำหรับครูและทีมขนาดเล็ก)

ผ่านทาง Bubbl.us

หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือเว็บพื้นฐานที่ใช้งานง่ายสำหรับการสร้างแผนผังความคิดและแผนผังขั้นตอน Bubbl. us อาจเป็นสิ่งที่คุณกำลังมองหา

แอปนี้ที่ใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างสื่อการสอนแบบภาพได้อย่างง่ายดาย เหมาะสำหรับนักเรียน ครู และทีมขนาดเล็ก

ระบบรหัสสีของเครื่องมือนี้ช่วยให้มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดได้ง่าย—ทำให้เป็นทางเลือกที่มีต้นทุนต่ำสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการฟีเจอร์ขั้นสูง ซึ่งเหมาะกับความต้องการในการทำแผนผังความคิดพื้นฐาน แต่ไม่ค่อยเหมาะสำหรับกรณีการใช้งานที่ซับซ้อนมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม: 10 แม่แบบกระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบฟรีสำหรับ Zoom & ClickUp

คุณสมบัติเด่นของ Bubbl. us

  • ใช้งานง่าย: มาพร้อมการควบคุมที่เรียบง่ายสำหรับการสร้างและขยายแผนผังความคิด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้น
  • ระบบรหัสสี: ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดและหลักการต่างๆ ได้อย่างชัดเจน
  • ไม่ต้องติดตั้ง: ผู้ใช้สามารถเริ่มต้นได้ทันทีโดยไม่ต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ เนื่องจากใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์
  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: มีให้บริการในแผนพรีเมียม ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันบนแผนผังความคิดได้จากทุกที่
  • คุณสมบัติการบันทึกอัตโนมัติ: บันทึกแผนผังความคิดโดยอัตโนมัติทุกสองนาที ป้องกันการสูญหายของงาน

ข้อจำกัดของ Bubbl. us

  • คุณสมบัติที่จำกัด: ขาดเครื่องมือขั้นสูง เช่น การจัดลำดับความสำคัญของงานหรือกระบวนการตัดสินใจที่พบในผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง
  • การปรับแต่งขั้นพื้นฐาน: มีตัวเลือกจำกัดสำหรับการปรับแต่งฟองคำพูด, สาขา, และรูปแบบ, ซึ่งอาจรู้สึกจำกัด

ราคาของ Bubbl. us

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • พรีเมียม: $6/เดือน
  • แผนทีม: $18/ผู้ใช้ต่อปี

10. SmartDraw (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนภาพระดับองค์กรและการออกแบบ CAD)

ผ่านทาง SmartDraw

กำลังมองหาเครื่องมือสร้างแผนภาพที่ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่แผนผังองค์กรไปจนถึงแบบ CAD อยู่หรือไม่? ขอแนะนำ SmartDraw โซลูชันระดับองค์กรที่ได้รับการยอมรับในด้านการผสานการทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ อย่างทรงพลัง เช่น Microsoft Teams, Jira และ Google Workspace

ด้วยเทมเพลตหลายพันแบบสำหรับแผนผังมากกว่า 70 ประเภท เครื่องมือนี้ช่วยให้แม้แต่ผู้เริ่มต้นก็สามารถเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว แต่ผู้ใช้ขั้นสูงจะชื่นชอบความยืดหยุ่นและความลึกซึ้ง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SmartDraw

  • 70+ ประเภทแผนภาพ: แม่แบบสำหรับทุกอย่างตั้งแต่แผนผังความคิดไปจนถึงแผนภาพทางวิศวกรรมและแผนผังพื้นที่
  • การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ: ทำงานร่วมกับ Microsoft Teams, Jira, Google Drive และอื่นๆ ได้อย่างราบรื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  • การจัดรูปแบบอัตโนมัติ: ปรับรูปร่างและแผนผังโดยอัตโนมัติเมื่อคุณย้ายตำแหน่ง ทำให้การสร้างแผนผังรวดเร็วและแม่นยำ
  • คุณสมบัติระดับองค์กร: รวมถึง SSO, การเก็บรักษาเอกสาร และการเข้าถึงตามบทบาท เพื่อความปลอดภัยและการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น
  • แพลตฟอร์มบนเว็บ: ให้การเข้าถึงจากเบราว์เซอร์ใดก็ได้ พร้อมตัวเลือกการติดตั้งบนเดสก์ท็อปสำหรับผู้ใช้ Windows

อ่านเพิ่มเติม: 10 เครื่องมือ AI สำหรับการทำแผนผังความคิดและการระดมความคิด

ข้อจำกัดของ SmartDraw

  • อินเทอร์เฟซที่ซับซ้อน: รายงานว่ามีความยากในการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเครื่องมือขั้นสูง
  • ปัญหาด้านประสิทธิภาพ: พบความล่าช้าหรือโปรแกรมหยุดทำงานกะทันหัน โดยเฉพาะเมื่อใช้งานกับแผนผังที่มีขนาดใหญ่
  • ลายน้ำในรุ่นทดลองใช้ฟรี: เพิ่มลายน้ำลงในแผนผังทั้งหมดที่สร้างขึ้นระหว่างการใช้งานรุ่นทดลองใช้ฟรี ซึ่งจำกัดการใช้งาน

ราคาของ SmartDraw

  • รายบุคคล: $9.95/เดือน
  • ทีม: $8. 25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ใบอนุญาตใช้งานแบบไซต์: $5/ผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว SmartDraw

  • G2: 4. 6/5 (250+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5 (100+ รีวิว)

ผ่อนคลายจิตใจของคุณด้วยการทำแผนที่ความคิดของ ClickUp

หากมีสิ่งหนึ่งที่คุณสามารถไว้วางใจกับ ClickUp ได้ นั่นคือความสบายใจอย่างแท้จริงด้วยซอฟต์แวร์แผนผังความคิดและไวท์บอร์ด ClickUp ช่วยให้มืออาชีพทางธุรกิจทั่วโลกสามารถทำงานได้อย่างเรียบง่ายและปลอดโปร่ง 💡

…ฟีเจอร์ไวท์บอร์ดใช่ไหม? หลงรักเลย เครื่องมือนี้ถูกใช้บ่อยมากในระหว่างการประชุมทีมเพื่อระดมความคิดหรือขยายรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ

…ฟีเจอร์ไวท์บอร์ดใช่ไหม? หลงรักเลย เครื่องมือนี้ถูกใช้บ่อยมากในระหว่างการประชุมทีมเพื่อระดมความคิดหรือขยายความเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ

อย่างไรก็ตาม ClickUp มีมากกว่าซอฟต์แวร์แผนผังความคิดและฟีเจอร์ไวท์บอร์ด

จากการจัดการโครงการไปจนถึงความรับผิดชอบในงานและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ClickUp มีเทมเพลตให้เลือกใช้หลายพันแบบ รับรองว่าคุณจะไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้นอีกต่อไป

นี่คือเครื่องมือครบจบในหนึ่งเดียวที่ทำให้การทำงานรู้สึก... เอ่อ... เหมือนไม่ใช่การทำงานเลย

พร้อมที่จะสัมผัสวิธีการทำงานที่ดีขึ้นหรือไม่?สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้ 🚀