เครื่องมือสร้างแผนผังความคิด 10 อันดับแรกที่ควรใช้ในปี 2025

หลายคนในพวกเราประสบปัญหาการผัดวันประกันพรุ่ง ไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนงานสำคัญออกไปหรือเสียสมาธิไปกับรายละเอียดเล็กน้อย 🔍
แต่ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ฉันได้ค้นพบวิธีแก้ปัญหาที่เปลี่ยนเกม: การแบ่งงานของฉันออกเป็นเป้าหมายที่สามารถทำได้โดยใช้แผนผังความคิด
แผนผังความคิดเปรียบเสมือนสนามเด็กเล่นเชิงภาพสำหรับเป้าหมาย งาน และไอเดียต่าง ๆ คุณสามารถวางแนวคิดหลัก เพิ่มรูปทรงต่าง ๆ และใช้แม่แบบแผนผังความคิดเพื่อช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ
เมื่อฉันเริ่มใช้เครื่องมือสร้างแผนผังความคิด ฉันไม่ต้องคอยสลับงานในหัวอีกต่อไป—ฉันมีแผนที่เส้นทางที่ชัดเจนในสายตา และความวอกแวกก็หายไป
ในบทความนี้ ฉันจะแบ่งปันเครื่องมือสร้างแผนผังความคิด 10 อันดับแรกของฉัน พร้อมอธิบายคุณสมบัติเด่น ข้อจำกัด และราคาของแต่ละเครื่องมือโดยสังเขป 🏆
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือสรุปเครื่องมือสร้างแผนผังความคิดที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกที่มีให้บริการในปัจจุบัน:
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการทำแผนผังความคิดพร้อมการจัดการโครงการ
- Miro: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันทางภาพและทีมระยะไกล
- MindMeister: เหมาะที่สุดสำหรับการทำแผนผังความคิดอย่างรวดเร็วและง่ายดาย
- MindNode: เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Apple ที่ต้องการการผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ
- Ayoa: เหมาะที่สุดสำหรับการผสมผสานการวางแผนความคิดกับการจัดการงาน
- Xmind: เหมาะที่สุดสำหรับการทำแผนผังความคิดและการระดมสมองที่หลากหลาย
- Coggle: เหมาะที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้นและแผนผังความคิดแบบง่าย
- Lucidchart: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนภาพที่หลากหลายด้วยเทมเพลต
- Bubbl. us: เหมาะที่สุดสำหรับครูและทีมขนาดเล็ก
- SmartDraw: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนภาพระดับองค์กรและการออกแบบ CAD
คุณควรค้นหาอะไรในโปรแกรมสร้างแผนภาพความคิด?
เครื่องมือทำแผนผังความคิดที่สมบูรณ์แบบนั้นไปไกลกว่าหน้าที่ดั้งเดิมของมัน และช่วยคุณในการจัดการโครงการ. ในฐานะผู้จัดการโครงการ ฉันให้ความสำคัญกับเครื่องมือที่ช่วยเหลือกับงานเหล่านี้. 🛠️
- การระดมความคิด: แผนผังความคิดที่ดีที่สุดยังดูแลขั้นตอนการคิดไอเดียด้วย ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการกับไอเดียใหม่คนเดียวหรือเป็นกลุ่ม แม่แบบแผนผังความคิดออนไลน์ที่ดีจะช่วยให้คุณจดบันทึกไอเดียได้อย่างไม่จำกัด—เหมือนมีผืนผ้าใบที่ไม่มีที่สิ้นสุด
- การวางแผนงาน: ต้องการควบคุมทุกอย่างให้เป็นระเบียบหรือไม่? แผนผังความคิดเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการมอบหมายงาน กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้า เพิ่มรูปร่างต่าง ๆ แล้วทุกอย่างก็จะถูกจัดระเบียบ ทีมก็ทำงานสอดคล้องกัน
- การวิเคราะห์ช่องว่าง: เคยสงสัยไหมว่าโครงการของคุณขาดตกบกพร่องตรงไหน? การวิเคราะห์ช่องว่างในแผนผังความคิดช่วยให้คุณมองเห็นความไม่มีประสิทธิภาพในกระบวนการของคุณ
- การวิเคราะห์ SWOT: ต้องการจัดการกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของโครงการของคุณหรือไม่? ฉันชอบแผนผังความคิดที่สามารถแสดงภาพทั้งหมดนั้นได้ ช่วยให้คุณสามารถเข้าใจภาพรวมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
เป้าหมายสูงสุดของฉันง่ายมาก: ฉันต้องการการอัปเดตแบบเรียลไทม์และแผนที่ชัดเจนและเป็นระเบียบ ผู้สร้างแผนผังความคิดที่ดีช่วยให้คุณบรรลุสิ่งนี้ได้อย่างง่ายดาย
10 โปรแกรมสร้างแผนผังความคิดที่ดีที่สุดที่ควรลอง
ตอนนี้ที่เราได้พูดถึงสิ่งที่ควรพิจารณาแล้ว มาดูสิ่งที่น่าสนใจกันดีกว่า—นี่คือ 10 โปรแกรมสร้างแผนผังความคิดที่ดีที่สุดที่ฉันพบว่าใช้งานได้ดีมาก (และบางครั้งก็สนุกด้วย 🎉):
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการทำแผนผังความคิดพร้อมการจัดการโครงการ)
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่รวมการทำแผนผังความคิดและการจัดการโครงการเข้าด้วยกันเหมือนเนยถั่วกับแยม คล้ายกับฉันClickUpคือคำตอบ
แล้วทำไม ClickUp ถึงเป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนเกมได้ขนาดนี้?
สำหรับผู้เริ่มต้น คุณสามารถเปลี่ยนเป็นมุมมอง ClickUp Mind Mapได้เพียงคลิกเดียว และเริ่มเชื่อมต่อภารกิจ, กระบวนการ, หรือแม้กระทั่งการประชุมคิดค้นไอเดีย นั่นคือเหตุผลว่าทำไม ClickUp จึงเป็นแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานอย่างแท้จริง
คุณมีสองโหมดให้เลือก: โหมดงาน ช่วยให้คุณจัดเรียงพื้นที่ทำงานใหม่โดยการเชื่อมโยงงานและงานย่อย และ โหมดว่าง ช่วยให้คุณมีเซสชั่นการคิดสร้างสรรค์แบบอิสระที่ไม่ผูกติดกับโครงสร้างงาน
นอกจากนี้ คุณสามารถใช้ClickUp Whiteboardเพื่อเปลี่ยนความคิดที่ซับซ้อนให้กลายเป็นแผนภาพที่ง่ายต่อการนำทางได้ คุณสมบัตินี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือกระบวนการผลิต
ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นกับเวิร์กโฟลว์แผนผังความคิดของคุณอย่างไร? นี่คือเทมเพลต ClickUp ที่มีประโยชน์เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้
แม่แบบแผนผังความคิดแบบง่าย
เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับทั้งผู้เริ่มต้นและผู้เชี่ยวชาญ
แม่แบบแผนผังความคิดแบบง่ายนี้สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ คุณจึงสามารถเริ่มวางแผนโครงการของคุณได้ในไม่กี่วินาที ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หรือเพียงแค่ระดมความคิด
นอกจากนี้ ยังพร้อมใช้งานและให้คุณเริ่มต้นได้ทันที!
กระดานไวท์บอร์ดแผนผังความคิดว่างเปล่า
บางครั้ง คุณอาจต้องการผืนผ้าใบเปล่าเพื่อวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ซับซ้อนหรือแผนการจัดการโลจิสติกส์ ClickUp'sBlank Mind Map Whiteboardเหมาะอย่างยิ่งสำหรับโอกาสเหล่านั้น
เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแสดงแนวคิดที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- โหมดงานและโหมดว่าง: ความยืดหยุ่นในการเลือกที่จะเชื่อมโยงงานโดยตรงหรือระดมความคิดอย่างอิสระ
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการระดมความคิดและแก้ไขโครงการร่วมกัน
- แม่แบบที่ปรับแต่งได้: แม่แบบพร้อมใช้งานที่ช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ในไม่กี่วินาที
- แผนผังความคิด & กระดานไวท์บอร์ด: สลับมุมมองได้ตามความต้องการของงาน ไม่ว่าจะเป็นการจัดโครงสร้างอย่างเป็นระเบียบหรือการสร้างสรรค์อย่างอิสระ
- การผสานการทำงานกับการจัดการงาน: เชื่อมโยงงานต่างๆ เข้ากับแผนผังความคิดของคุณได้อย่างง่ายดายเพื่อการวางแผนโครงการอย่างครบถ้วน
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เส้นทางการเรียนรู้: ผู้ใช้บางรายระบุว่า การทำความเข้าใจและใช้งานฟีเจอร์ทั้งหมดของ ClickUp อาจต้องใช้เวลา
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
2. Miro (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันทางภาพและทีมระยะไกล)
Miro ถูกออกแบบมาเพื่อรวมทีมเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นทั่วโลกหรือเพียงแค่ในแผนกต่างๆ
สิ่งที่ทำให้ Miro โดดเด่นคือความหลากหลายในการใช้งาน
ไม่ว่าคุณจะกำลังพัฒนาซอฟต์แวร์ วางแผนโลจิสติกส์ หรือกำลังคิดกลยุทธ์ทางธุรกิจครั้งต่อไป—เทมเพลตหลากหลายของ Miro ตั้งแต่แผนผังความคิดไปจนถึงเครื่องมือสร้างแผนผังขั้นตอน—สามารถสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจของคุณได้ทันที
คุณสมบัติเด่นของ Miro
- แม่แบบที่ปรับแต่งได้: แม่แบบพร้อมใช้งานสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงแผนผัง
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: สมาชิกในทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นไม่ว่าจะอยู่ที่ใด
- แผนผังความคิด & แผนผังแนวคิด: เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดระเบียบความคิดที่ซับซ้อนและการบริหารโครงการแบบภาพ
- พื้นที่กระดานไวท์บอร์ดไม่จำกัด: ไม่มีปัญหาเรื่องพื้นที่ไม่พอเมื่อต้องระดมความคิดหรือวางแผน
- การร่วมมือข้ามทีม: เหมาะสำหรับทีมไฮบริดที่ต้องการเชื่อมต่อกันข้ามสถานที่
ข้อจำกัดของ Miro
- คุณสมบัติที่ท่วมท้น: เครื่องมือที่หลากหลายของ Miro อาจทำให้ผู้ใช้ใหม่สับสน ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที่ยากลำบาก
- ข้อจำกัดของแพ็กเกจฟรี: จำนวนบอร์ดและฟีเจอร์ขั้นสูงมีจำกัดในเวอร์ชันฟรี
ราคาของ Miro
- ฟรี
- ทีม: $8/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $16/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Miro
- G2: 4. 7 /5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (1,500+ รีวิว)
3. MindMeister (เหมาะที่สุดสำหรับการทำแผนผังความคิดอย่างรวดเร็วและง่ายดาย)
เมื่อคุณต้องการเคลียร์ความคิด วางแผนแนวคิดหลัก หรือแบ่งปันกับผู้อื่น MindMeister สามารถเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ได้
เครื่องมือสร้างแผนผังความคิดฟรีของมันง่ายมากจนแทบจะใช้งานได้เลย—คุณสามารถเริ่มต้นใช้งานได้ภายในเวลาเพียง 60 วินาทีเท่านั้น
ความยืดหยุ่นของ MindMeister ช่วยให้คุณสามารถสร้างแผนผังความคิดพื้นฐาน ออกแบบสไตล์ เพิ่มลิงก์ แบ่งปันกับทีม และนำเสนอได้อย่างมืออาชีพ
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า—หากคุณใช้แผนฟรี คุณจะไม่สามารถส่งออกแผนผังความคิดของคุณได้ ซึ่งอาจทำให้คุณรู้สึกติดขัดเล็กน้อยหากคุณต้องการแชร์แผนผังเหล่านี้แบบออฟไลน์
คุณสมบัติเด่นของ MindMeister
- การตั้งค่าอย่างรวดเร็ว: คุณจะเริ่มทำแผนผังความคิดได้ภายในไม่ถึงนาที คีย์ลัดที่คุณต้องใช้มีเพียง Control, Tab และ Enter เท่านั้น
- เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกัน: เชิญสมาชิกในทีมให้ช่วยกันระดมความคิดและทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
- แผนที่ปรับแต่งได้: เพิ่มลิงก์, วิดีโอ, และแม้กระทั่งเชื่อมต่อแผนที่ความคิดอื่น ๆ เพื่อขยายความคิดสร้างสรรค์ของคุณ
- โหมดการนำเสนอ: นำเสนอแผนที่ของคุณในรูปแบบภาพที่เหมาะสำหรับการประชุมได้อย่างง่ายดาย
- การผสานการทำงานกับ MeisterTask: ผสานการทำงานกับ MeisterTask ได้อย่างราบรื่นเพื่อการจัดการงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ MindMeister
- ข้อจำกัดของแผนฟรี: จำกัดแผนฟรีไว้ที่ 3 แผนที่ความคิด และไม่สามารถส่งออกได้
- เส้นทางการเรียนรู้: ผู้ใช้บางรายอาจต้องใช้เวลาในการทำความคุ้นเคยและเชี่ยวชาญฟีเจอร์ทั้งหมดของ MindMeister นอกเหนือจากการสร้างแผนผังพื้นฐาน
ราคาของ MindMeister
- ฟรี
- ส่วนบุคคล: $3. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $5. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $8. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิว MindMeister
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
4. MindNode (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Apple ที่ต้องการการผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ)
หากคุณเป็นผู้ที่ชื่นชอบ Apple และกำลังมองหาดีไซน์ที่สะอาดตาและทันสมัยสำหรับแผนผังความคิดของคุณ MindNode คือตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด แอปนี้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ iPhone, iPad และ Mac ทำให้ใช้งานได้อย่างราบรื่นในระบบนิเวศของ Apple
ใช้งานง่ายและซิงค์ได้อย่างไร้ที่ติกับอุปกรณ์ Apple ทุกเครื่อง
อย่างไรก็ตาม หากคุณเป็นผู้ใช้ Windows หรือ Android MindNode ไม่ใช่ตัวเลือกสำหรับคุณ เนื่องจากมันมีให้ใช้เฉพาะในระบบนิเวศของ Apple เท่านั้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MindNode
- ไม่มีเส้นโค้งการเรียนรู้: เริ่มต้นได้ในไม่กี่วินาที ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- ซิงค์อย่างราบรื่น: ซิงค์ได้อย่างง่ายดายระหว่างอุปกรณ์ Apple ทั้งหมด รวมถึง iPhone, iPad, Mac และ Apple Watch
- โหนดที่ปรับแต่งได้: เพิ่มรูปภาพ, ลิงก์, สติกเกอร์ และปรับแต่งแต่ละโหนดได้ตามใจคุณ
- การผสานงาน: ส่งงานไปยังแอป Reminders, Things หรือ OmniFocus ของ Apple เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- การออกแบบที่สวยงาม: การออกแบบที่ทันสมัยพร้อมชุดสีและกล่องข้อความ (โหนด) ที่สะอาดตาเพื่อการจัดระเบียบที่ง่ายดาย
ข้อจำกัดของ MindNode
- เฉพาะ Apple เท่านั้น: ไม่รองรับผู้ใช้ Windows หรือ Android
- การซูมจำกัด: สามารถซูมออกได้เพียง 10% เท่านั้น ซึ่งทำให้การดูแผนที่ขนาดใหญ่และซับซ้อนค่อนข้างยาก
ราคาของ MindNode
- ฟรี
- MindNode Plus MindNode Classic: $2. 99/เดือน MindNode Next: $24. 99/ปี
การให้คะแนนและรีวิว MindNode
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
5. Ayoa (เหมาะที่สุดสำหรับการผสมผสานการคิดแบบแผนผังความคิดกับการจัดการงาน)
Ayoa เป็นหนึ่งในโปรแกรมโปรดของฉันเพราะมันผสมผสานการคิดแบบแผนผังความคิดกับการจัดการงานเข้าด้วยกัน
มันมีเทมเพลตหลากหลายสำหรับแผนผังความคิด แผนผังแบบรัศมี และแผนผังขั้นตอน พร้อมตัวเลือกในการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ติดตามความคืบหน้าของทีม และแม้กระทั่งการประชุมผ่านวิดีโอทาง Zoom (นี่คือคุณสมบัติที่ฉันชอบที่สุด)
คุณสมบัติเด่นของ Ayoa
- มุมมองทีม: มอบมุมมองแบบร่วมมือเพื่อการสื่อสารทีมที่ราบรื่นและการติดตามงาน
- ผู้วางแผน: เหมาะสำหรับการจดบันทึกและติดตามงานประจำวัน
- การแชทวิดีโอแบบบูรณาการ: กำหนดการประชุมและการระดมสมองได้โดยตรงภายใน Ayoa (การผสานกับ Zoom)
- แผนผังความคิดและกระดานงาน: ผสมผสานแผนผังความคิดกับการจัดการงานที่แข็งแกร่งเพื่อประสบการณ์โครงการที่ครบวงจร
- การซิงค์ข้ามอุปกรณ์: สามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์ยอดนิยมส่วนใหญ่ เพื่อให้คุณเชื่อมต่อได้ตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน
ข้อจำกัดของ Ayoa
- ข้อจำกัดของการทำแผนผังความคิด: คุณสมบัติการทำแผนผังความคิดอาจไม่ทันสมัยเท่ากับเครื่องมือเฉพาะทาง
- ไม่มีการติดตามเวลา: Ayoa ไม่มีฟีเจอร์การติดตามเวลา ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่ไม่ตอบโจทย์สำหรับผู้ใช้ที่ต้องจัดการกับกำหนดเวลาที่เร่งด่วน
ราคาของ Ayoa
- ฟรี
- แผนสูงสุด: $13/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Ayoa
- G2: 4. 3/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
6. Xmind (เหมาะที่สุดสำหรับการทำแผนผังความคิดและการระดมสมองที่หลากหลาย)
สิ่งที่ทำให้ Xmind แตกต่างจากเครื่องมืออื่น ๆ ในรายการนี้คือการผสมผสานโครงสร้างแผนผังความคิดหลายรูปแบบ เช่น แผนผังปลา, แผนผังต้นไม้, และแผนผังเวลา (Timeline) รวมถึงความสามารถในการสลับไปมาระหว่างโครงสร้างเหล่านี้ได้อย่างราบรื่น
Xmind เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมหากคุณต้องการระดมความคิดและทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับทีมของคุณ
แม้ว่า Xmind จะยังไม่มีคุณสมบัติ AI ในปัจจุบัน แต่ทีมพัฒนาได้ประกาศว่าจะเพิ่มข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในอินเทอร์เฟซในเร็วๆ นี้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Xmind
- โครงสร้างหลายรูปแบบ: สลับระหว่างโครงสร้างต่าง ๆ เช่น แผนภูมิฟิชบอน, ต้นไม้, และไทม์ไลน์ได้ทันที
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: สร้างแผนผังความคิดร่วมกับทีมของคุณสำหรับการระดมความคิดหรือการจัดการโครงการ
- ธีมที่ปรับแต่งได้: สร้างแผนผังความคิดที่มีเอกลักษณ์ด้วยธีมสีและสไตล์ที่กำหนดเอง
- โหมด Pitch และ ZEN: โหมดการนำเสนอเฉพาะสำหรับการแบ่งปันไอเดียและรักษาสมาธิ
- รองรับการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม: มีให้บริการบน Windows, macOS, iOS, Android และ Linux
ข้อจำกัดของ Xmind
- เวอร์ชันฟรีแบบจำกัด: แผนฟรีมีฟีเจอร์ที่จำกัด ซึ่งอาจไม่เพียงพอสำหรับผู้ใช้บ่อย
- ปัญหาการจัดวางเป็นครั้งคราว: ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาในการควบคุมการจัดวางของแผนที่ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
ราคาของ Xmind
- ฟรี
- ข้อดี: $4.92/เดือน
- พรีเมียม: $8. 25/เดือน
- ธุรกิจ: $10/ที่นั่งต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Xmind
- G2: 4. 3/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4.0/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
7. Coggle (เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและแผนผังความคิดที่เรียบง่าย)
Coggle เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการระดมความคิด จัดระเบียบความคิด หรือวางแผนกระบวนการที่ซับซ้อนโดยไม่ต้องใช้เทคนิคมากนัก
แม้ว่าจะไม่มีเทมเพลตมาให้มากมาย แต่คุณสามารถเริ่มต้นจากศูนย์ได้อย่างรวดเร็วและส่งออกผลงานของคุณเป็นไฟล์ PDF, PNG หรือแม้แต่ Microsoft Visio ได้
Coggle เป็นตัวเลือกที่ดีเป็นพิเศษสำหรับผู้เริ่มต้นที่ต้องการสร้างภาพแสดงข้อมูล
คุณสมบัติเด่นของ Coggle
- ฟรีตลอดไป: ตัวเลือกที่ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมคุณสมบัติมากมาย รวมถึงแผนผังส่วนตัว 3 แผง และแผนผังสาธารณะไม่จำกัด
- การทำงานร่วมกันในแผนฟรี: ทำงานร่วมกับผู้อื่นแบบเรียลไทม์ แม้ในแผนฟรี
- ปุ่มลัดที่รองรับ: เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยปุ่มลัดที่จดจำง่าย
- การเข้าถึงผ่านเว็บ: เข้าถึงงานของคุณได้จากทุกที่ ไม่จำเป็นต้องติดตั้ง
- การส่งออกไฟล์ PDF และรูปภาพ: ส่งออกผลงานของคุณในรูปแบบต่างๆ รวมถึง PDF และ PNG
ข้อจำกัดของ Coggle
- ไม่มีเทมเพลต: เริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง ซึ่งอาจใช้เวลามาก
- ข้อจำกัดในการปรับแต่ง: ตัวเลือกแบบอักษร สี และรูปทรงที่จำกัด อาจทำให้ยากต่อการสร้างสรรค์แผนที่ที่มีรายละเอียดมากขึ้น
- ปัญหาด้านประสิทธิภาพ: แผนผังความคิดที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อนมากขึ้นอาจทำให้แพลตฟอร์มทำงานช้าลง ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน
ราคาของ Coggle
- ฟรีตลอดไป
- แผนสุดเจ๋ง: $5/เดือน
- แผนการจัดระเบียบ: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวจาก Coggle
- Capterra: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
8. Lucidchart (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนภาพที่หลากหลายด้วยเทมเพลต)
Lucidchart เป็นหนึ่งในเครื่องมือสร้างแผนผังที่ได้รับความนิยมมากที่สุดที่บริษัท Fortune 500 หลายแห่งใช้ เนื่องจากใช้งานง่ายและใช้งานได้หลากหลาย
ไม่ว่าคุณจะกำลังวางแผนกระบวนการ สร้างแผนผังความคิด หรือออกแบบผังสำนักงาน Lucidchart มีเทมเพลตให้เลือกมากกว่า 700 แบบเพื่อเริ่มต้นโครงการของคุณ
อินเทอร์เฟซแบบลากและวางและการออกแบบที่ใช้งานง่ายทำให้สามารถเข้าถึงได้แม้สำหรับผู้ใช้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และยังสามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Google และ Slack
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Lucidchart
- 700+ แม่แบบ: ตั้งแต่แผนผังความคิดไปจนถึงผังสำนักงาน Lucidchart มีแม่แบบสำเร็จรูปหลากหลายให้เลือกใช้เพื่อเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว
- ภาชนะอัจฉริยะและความช่วยเหลือจาก AI: จัดระเบียบข้อมูลของคุณโดยอัตโนมัติด้วยฟีเจอร์อัจฉริยะและใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อระดมความคิด
- การผสานการทำงานข้ามแพลตฟอร์ม: เชื่อมต่อกับ Google, Slack และแอปอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
- การร่วมมือในการเอกสาร: ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับสมาชิกในทีม พร้อมกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงตามความต้องการ
- การจัดการเวอร์ชัน: มีให้บริการในแผนระดับที่สูงขึ้น ช่วยให้คุณดูและย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าได้
ข้อจำกัดของ Lucidchart
- ปัญหาด้านประสิทธิภาพ: อาจเกิดอาการหน่วงหรือค้างขณะใช้งานกับแผนผังที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
- ไม่มีแอปเดสก์ท็อป: สามารถใช้งานได้ผ่านเบราว์เซอร์เท่านั้น ทำให้การเข้าถึงแบบออฟไลน์มีข้อจำกัด
- แผนทีมขั้นต่ำ: กำหนดให้ต้องมีผู้ใช้อย่างน้อยสามคนเพื่อเข้าถึงคุณสมบัติของแผนทีม
ราคาของ Lucidchart
- ฟรี
- รายบุคคล: $9/เดือน
- ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Lucidchart
- G2: 4. 5/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
9. Bubbl. us (เหมาะสำหรับครูและทีมขนาดเล็ก)
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือเว็บพื้นฐานที่ใช้งานง่ายสำหรับการสร้างแผนผังความคิดและแผนผังขั้นตอน Bubbl. us อาจเป็นสิ่งที่คุณกำลังมองหา
แอปนี้ที่ใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างสื่อการสอนแบบภาพได้อย่างง่ายดาย เหมาะสำหรับนักเรียน ครู และทีมขนาดเล็ก
ระบบรหัสสีของเครื่องมือนี้ช่วยให้มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดได้ง่าย—ทำให้เป็นทางเลือกที่มีต้นทุนต่ำสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการฟีเจอร์ขั้นสูง ซึ่งเหมาะกับความต้องการในการทำแผนผังความคิดพื้นฐาน แต่ไม่ค่อยเหมาะสำหรับกรณีการใช้งานที่ซับซ้อนมากขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Bubbl. us
- ใช้งานง่าย: มาพร้อมการควบคุมที่เรียบง่ายสำหรับการสร้างและขยายแผนผังความคิด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้น
- ระบบรหัสสี: ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดและหลักการต่างๆ ได้อย่างชัดเจน
- ไม่ต้องติดตั้ง: ผู้ใช้สามารถเริ่มต้นได้ทันทีโดยไม่ต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ เนื่องจากใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: มีให้บริการในแผนพรีเมียม ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันบนแผนผังความคิดได้จากทุกที่
- คุณสมบัติการบันทึกอัตโนมัติ: บันทึกแผนผังความคิดโดยอัตโนมัติทุกสองนาที ป้องกันการสูญหายของงาน
ข้อจำกัดของ Bubbl. us
- คุณสมบัติที่จำกัด: ขาดเครื่องมือขั้นสูง เช่น การจัดลำดับความสำคัญของงานหรือกระบวนการตัดสินใจที่พบในผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง
- การปรับแต่งขั้นพื้นฐาน: มีตัวเลือกจำกัดสำหรับการปรับแต่งฟองคำพูด, สาขา, และรูปแบบ, ซึ่งอาจรู้สึกจำกัด
ราคาของ Bubbl. us
- พื้นฐาน: ฟรี
- พรีเมียม: $6/เดือน
- แผนทีม: $18/ผู้ใช้ต่อปี
10. SmartDraw (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนภาพระดับองค์กรและการออกแบบ CAD)
กำลังมองหาเครื่องมือสร้างแผนภาพที่ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่แผนผังองค์กรไปจนถึงแบบ CAD อยู่หรือไม่? ขอแนะนำ SmartDraw โซลูชันระดับองค์กรที่ได้รับการยอมรับในด้านการผสานการทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ อย่างทรงพลัง เช่น Microsoft Teams, Jira และ Google Workspace
ด้วยเทมเพลตหลายพันแบบสำหรับแผนผังมากกว่า 70 ประเภท เครื่องมือนี้ช่วยให้แม้แต่ผู้เริ่มต้นก็สามารถเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว แต่ผู้ใช้ขั้นสูงจะชื่นชอบความยืดหยุ่นและความลึกซึ้ง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SmartDraw
- 70+ ประเภทแผนภาพ: แม่แบบสำหรับทุกอย่างตั้งแต่แผนผังความคิดไปจนถึงแผนภาพทางวิศวกรรมและแผนผังพื้นที่
- การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ: ทำงานร่วมกับ Microsoft Teams, Jira, Google Drive และอื่นๆ ได้อย่างราบรื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- การจัดรูปแบบอัตโนมัติ: ปรับรูปร่างและแผนผังโดยอัตโนมัติเมื่อคุณย้ายตำแหน่ง ทำให้การสร้างแผนผังรวดเร็วและแม่นยำ
- คุณสมบัติระดับองค์กร: รวมถึง SSO, การเก็บรักษาเอกสาร และการเข้าถึงตามบทบาท เพื่อความปลอดภัยและการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น
- แพลตฟอร์มบนเว็บ: ให้การเข้าถึงจากเบราว์เซอร์ใดก็ได้ พร้อมตัวเลือกการติดตั้งบนเดสก์ท็อปสำหรับผู้ใช้ Windows
ข้อจำกัดของ SmartDraw
- อินเทอร์เฟซที่ซับซ้อน: รายงานว่ามีความยากในการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเครื่องมือขั้นสูง
- ปัญหาด้านประสิทธิภาพ: พบความล่าช้าหรือโปรแกรมหยุดทำงานกะทันหัน โดยเฉพาะเมื่อใช้งานกับแผนผังที่มีขนาดใหญ่
- ลายน้ำในรุ่นทดลองใช้ฟรี: เพิ่มลายน้ำลงในแผนผังทั้งหมดที่สร้างขึ้นระหว่างการใช้งานรุ่นทดลองใช้ฟรี ซึ่งจำกัดการใช้งาน
ราคาของ SmartDraw
- รายบุคคล: $9.95/เดือน
- ทีม: $8. 25/เดือน ต่อผู้ใช้
- ใบอนุญาตใช้งานแบบไซต์: $5/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว SmartDraw
- G2: 4. 6/5 (250+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (100+ รีวิว)
ผ่อนคลายจิตใจของคุณด้วยการทำแผนที่ความคิดของ ClickUp
หากมีสิ่งหนึ่งที่คุณสามารถไว้วางใจกับ ClickUp ได้ นั่นคือความสบายใจอย่างแท้จริงด้วยซอฟต์แวร์แผนผังความคิดและไวท์บอร์ด ClickUp ช่วยให้มืออาชีพทางธุรกิจทั่วโลกสามารถทำงานได้อย่างเรียบง่ายและปลอดโปร่ง 💡
…ฟีเจอร์ไวท์บอร์ดใช่ไหม? หลงรักเลย เครื่องมือนี้ถูกใช้บ่อยมากในระหว่างการประชุมทีมเพื่อระดมความคิดหรือขยายรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ
อย่างไรก็ตาม ClickUp มีมากกว่าซอฟต์แวร์แผนผังความคิดและฟีเจอร์ไวท์บอร์ด
จากการจัดการโครงการไปจนถึงความรับผิดชอบในงานและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ClickUp มีเทมเพลตให้เลือกใช้หลายพันแบบ รับรองว่าคุณจะไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้นอีกต่อไป
นี่คือเครื่องมือครบจบในหนึ่งเดียวที่ทำให้การทำงานรู้สึก... เอ่อ... เหมือนไม่ใช่การทำงานเลย
