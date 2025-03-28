เทมเพลตการจัดการเงินฟรีใน Excel เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพค่าใช้จ่าย

การออมเงินไม่จำเป็นต้องเป็นงานที่น่าเบื่อ. แบบฟอร์มการจัดการเงินพร้อมใช้สามารถสร้างความแตกต่างได้.
การใช้เทมเพลตการจัดการเงินบน Microsoft Excel เป็นขั้นตอนแรกที่ได้รับความนิยมสำหรับหลายๆ คน เพื่อช่วยให้คุณพบสิ่งที่เหมาะสมที่สุด เราได้คัดสรรเทมเพลต Excel ที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกที่มีให้ใช้ในปัจจุบัน
เราจะครอบคลุมถึงทางเลือกของ ClickUp ด้วย ซึ่งเป็นโซลูชันการจัดการโครงการที่ทรงพลังซึ่งอาจช่วยให้การจัดการการเงินของคุณง่ายขึ้นอีก
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือ 10 อันดับเทมเพลต Excel สำหรับการจัดการเงินที่ดีที่สุดเพื่อติดตามงบประมาณ, ค่าใช้จ่าย, และเป้าหมายทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ.
- เทมเพลตการจัดการเงินโดย Vertex42
- แบบฟอร์มงบประมาณส่วนบุคคลพื้นฐาน โดย Microsoft
- เทมเพลตงบประมาณวิทยาลัยของฉัน โดย Microsoft
- แบบฟอร์มงบประมาณค่าใช้จ่าย โดย Microsoft
- แบบฟอร์มงบประมาณรายปีแบบง่ายโดยไมโครซอฟต์
- แบบฟอร์มงบประมาณค่าใช้จ่ายในครัวเรือน โดย Microsoft
- เทมเพลตวิสัยทัศน์ทางการเงินโดยไมโครซอฟท์
- เทมเพลตแดชบอร์ดค่าใช้จ่ายส่วนตัวโดยไมโครซอฟท์
- แบบจำลองการประมาณการรายได้ โดย Vena
- เทมเพลตงบประมาณรายสองสัปดาห์ โดย Template.net
เทมเพลตทางเลือกของ ClickUp สำหรับวิธีการจัดการงบประมาณที่มีความยืดหยุ่นและอัตโนมัติมากขึ้น
- เทมเพลตงบประมาณง่าย ๆ ของ ClickUp
- เทมเพลตการจัดการการเงิน ClickUp
- เทมเพลตงบประมาณธุรกิจ ClickUp
- เทมเพลตงบประมาณส่วนบุคคล ClickUp
- เทมเพลตงบประมาณกิจกรรม ClickUp
- เทมเพลตงบประมาณการจัดการโครงการ ClickUp
- เทมเพลตงบประมาณโครงการ ClickUp พร้อม WBS
- เทมเพลตงบประมาณการตลาด ClickUp
- เทมเพลตรายงานค่าใช้จ่าย ClickUp
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลต Excel สำหรับการจัดการเงินที่ดี?
เทมเพลต Excel สำหรับการจัดการเงินช่วยให้คุณเริ่มต้นการวางแผนงบประมาณได้ นี่คือห้าแง่มุมสำคัญที่จำเป็นสำหรับทุกเทมเพลตเพื่อให้มีประสิทธิภาพ:
- การปรับแต่ง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเทมเพลตการงบประมาณของคุณสามารถปรับเปลี่ยนได้เพื่อตอบสนองความต้องการทางการเงินที่แตกต่างกัน เลือกโซลูชันที่อนุญาตให้คุณเพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนชื่อฟิลด์ได้ตามที่คุณต้องการ
- ความชัดเจน: รักษาโครงสร้างของเทมเพลตให้ชัดเจนและเรียบง่าย เลือกสิ่งที่ช่วยให้การไหลของข้อมูลชัดเจน เช่น หัวข้อหลัก หัวข้อย่อย และการใช้สี
- การมองเห็น: เลือกโซลูชันที่มีสรุปภาพเพื่อสื่อสารข้อมูลเชิงลึก ฝังแผนภูมิและกราฟเพื่อติดตามรูปแบบการใช้จ่ายและการจัดสรรงบประมาณสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มที่ง่ายขึ้น
- สูตรสำเร็จรูป: ให้ความสำคัญกับแม่แบบที่ช่วยให้การป้อนข้อมูลและการคำนวณง่ายขึ้นเพื่อประหยัดเวลา ใช้สูตรและรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อสรุปยอดรวมโดยอัตโนมัติ ระบุความคลาดเคลื่อน หรือเน้นขีดจำกัดของงบประมาณ
- ความปลอดภัยของข้อมูล: ให้ความสำคัญกับเทมเพลตที่สามารถป้องกันด้วยรหัสผ่านเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล จำกัดการเข้าถึงเฉพาะเซลล์ที่จำเป็น และเปิดใช้งานการสำรองข้อมูลเป็นประจำหากคุณทำงานร่วมกับหลายทีม
10 อันดับเทมเพลต Excel สำหรับการจัดการเงิน
ด้วยองค์ประกอบสำคัญในใจ นี่คือ 10 แม่แบบการจัดการเงินใน Excel ที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้:
1. แม่แบบการจัดการเงินโดย Vertex42
เทมเพลตการจัดการเงินของ Vertex42 เป็นโซลูชันที่ออกแบบมาเพื่อแสดงภาพการเงินในระดับรายละเอียด
มาพร้อมกับแบบฝึกหัดที่เต็มไปด้วยสูตรสำหรับ ธุรกรรม เป้าหมาย และรายงานของคุณ และส่วนช่วยเหลือที่ครอบคลุมเพื่อให้คุณเริ่มต้นได้อย่างง่ายดาย
เทมเพลตงบประมาณใน Excelยังมีแผ่นงานรายงานสองแผ่นเพื่อแสดงภาพรวมทั้งหมดและส่วนสำหรับบันทึกและติดตามบัญชีของคุณ
⭐ ทำไมคุณถึงจะชอบมัน
- ใช้แบบฟอร์มรายละเอียดเพื่อติดตามธุรกรรมและตั้งเป้าหมายทางการเงิน
- เปรียบเทียบงบประมาณรายสัปดาห์และรายเดือนกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อหาวิธีประหยัดเงินให้มากขึ้น
เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ต้องการควบคุมการเงินของตนเองและปรับปรุงการวางแผนงบประมาณ
2. แม่แบบงบประมาณส่วนบุคคลพื้นฐานโดย Microsoft
เทมเพลตงบประมาณส่วนบุคคลพื้นฐานโดย Microsoft เป็นโซลูชันการจัดการเงินที่รวดเร็ว มีแผ่นงานที่ชัดเจนสำหรับการติดตามรายได้และค่าใช้จ่ายรายเดือน เทมเพลตนี้ยังมี แผ่นงานค่าใช้จ่ายเพื่อแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายและคำนวณยอดรวม
ด้วยรูปแบบที่สะอาดตาและใช้งานง่าย เทมเพลตการจัดการเงินใน Excel นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดระเบียบการเงินเพื่ออนาคต
⭐ ทำไมคุณถึงจะชอบมัน
- ติดตามรายได้และค่าใช้จ่ายได้อย่างง่ายดายด้วยแผ่นงานที่จัดระเบียบ
- สรุปผลการดำเนินงานทางการเงินด้วยภาพที่ชัดเจนสำหรับกระแสเงินสดและค่าใช้จ่าย
เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ต้องการเครื่องมือที่เรียบง่ายสำหรับการจัดการการเงินส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
3. แม่แบบงบประมาณวิทยาลัยของฉัน โดย Microsoft
เทมเพลตงบประมาณวิทยาลัยของฉันของ Microsoft ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยนักเรียนในการจัดการเงิน หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นคือ แผนภูมิและกราฟที่มีสีสัน ซึ่งทำให้ง่ายต่อการเห็นว่าการเงินถูกใช้ไปที่ไหน
มันติดตามรายได้รายเดือน ค่าใช้จ่าย และแม้กระทั่งค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษาเพื่อบันทึกค่าใช้จ่ายทางการศึกษาเป็นประจำ ด้วยวิธีนี้ คุณจะเริ่มต้นการควบคุมงบประมาณของคุณได้ตลอดทั้งปีการศึกษา
มันยอดเยี่ยมสำหรับการตัดสินใจทางการเงินและการปรับเปลี่ยนโดยไม่กระทบต่อเป้าหมายหลักของคุณ
⭐ ทำไมคุณถึงจะชอบมัน
- ใช้การนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมการใช้จ่ายรายเดือนและรายภาคการศึกษาได้อย่างง่ายดาย
- ตั้งและติดตามเป้าหมายทางการเงินพร้อมตัวชี้วัดความคืบหน้าเพื่อการวางแผนงบประมาณที่ดีขึ้น
เหมาะสำหรับ: นักศึกษามหาวิทยาลัยที่ต้องการบริหารจัดการการเงินของตนเองตลอดปีการศึกษา
4. แม่แบบงบประมาณค่าใช้จ่ายโดย Microsoft
เทมเพลตงบประมาณค่าใช้จ่ายของ Microsoft เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการมืออาชีพหรือส่วนตัว โดยให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญทั้งหมดในหน้าเดียว โดยเน้นที่การจัดการค่าใช้จ่าย
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณบันทึกค่าใช้จ่ายทุกประเภทและ เชื่อมโยงกับรายการหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
⭐ ทำไมคุณถึงจะชอบมัน
- บันทึกค่าใช้จ่ายทุกประเภทที่เชื่อมโยงกับหมวดหมู่เพื่อการติดตาม
- สร้างภาพความแตกต่างในการใช้จ่ายเพื่อระบุพื้นที่ที่สามารถลดต้นทุนได้
เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญที่บริหารค่าใช้จ่ายโครงการหรืองบประมาณส่วนตัว
5. แม่แบบงบประมาณประจำปีที่เรียบง่ายโดย Microsoft
ถัดไปคือ เทมเพลตงบประมาณประจำปีที่เรียบง่ายโดย Microsoft ซึ่งเป็นโซลูชันหนึ่งหน้าที่รวบรวมรายละเอียดของงบประมาณประจำปีของคุณ มีตารางที่เรียบร้อยอยู่ด้านบนซ้ายซึ่งสรุปยอดรวมและยอดคงเหลือ
เทมเพลตนี้ติดตามด้วยตารางรายได้และ ค่าใช้จ่ายที่บรรจุสูตรสำเร็จไว้ล่วงหน้า ซึ่งช่วยให้การคำนวณง่ายขึ้นและให้คุณเห็นภาพรวมของประสิทธิภาพของคุณได้อย่างชัดเจน
⭐ ทำไมคุณถึงจะชอบมัน
- รักษาการวางแผนงบประมาณของคุณให้ปราศจากข้อผิดพลาดของมนุษย์ด้วยสูตรที่กรอกไว้ล่วงหน้า
- ใช้กราฟแท่งสามแท่งเพื่อแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินและหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายหลัก
เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ต้องการภาพรวมทางการเงินประจำปีที่ครบถ้วน
6. แม่แบบงบประมาณค่าใช้จ่ายในครัวเรือนโดย Microsoft
ต้องการควบคุมค่าใช้จ่ายในบ้านที่แชร์กันหรือไม่? เทมเพลตงบประมาณค่าใช้จ่ายในบ้านของ Microsoft สามารถทำให้ชีวิตง่ายขึ้นได้ มันถูกออกแบบมาเพื่อวางแผนว่าเพื่อนร่วมบ้านใช้จ่ายในบ้านไปเท่าไหร่
เทมเพลตนี้มีตารางสำหรับบันทึกค่าใช้จ่าย มูลค่า ผู้ที่จ่าย และหมายเหตุ นอกจากนี้ยังมีแผนภูมิแท่งแบบรวดเร็วที่ แสดงภาพรวมค่าใช้จ่ายตามผู้พักอาศัย
⭐ ทำไมคุณถึงจะชอบมัน
- บันทึกค่าใช้จ่ายในครัวเรือนร่วมกันพร้อมรายละเอียดการชำระเงินและบันทึกเพิ่มเติม
- ติดตามการมีส่วนร่วมของแต่ละรูมเมทและส่งเสริมความรับผิดชอบด้วยแผนภูมิแท่งที่วางไว้ตรงกลางด้านบนของแผ่นงาน
เหมาะสำหรับ: เพื่อนร่วมห้องที่ต้องการติดตามและจัดการค่าใช้จ่ายในการอยู่อาศัยร่วมกัน
7. แม่แบบวิสัยทัศน์ทางการเงินโดย Microsoft
เทมเพลตวิสัยทัศน์ทางการเงินโดยไมโครซอฟท์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการมองเห็นเป้าหมายการออมที่ชัดเจน นำเสนอแผนการเงินและวิสัยทัศน์ของคุณในสองขั้นตอนที่ชัดเจน
ขั้นตอนแรกให้คุณบันทึกรายได้ ค่าใช้จ่ายตามหมวดหมู่ และการออมของคุณ ที่นี่คุณยังสามารถจดบันทึกมูลค่าปัจจุบันและเป้าหมายของคุณได้อีกด้วย ส่วนอื่นในขั้นตอนนี้จะสรุปรายละเอียดเหล่านี้ในตารางและกราฟแท่งซ้อน
ขั้นตอนที่สองของเทมเพลตนี้ มีตารางสำหรับวางแผนการออมรายเดือนของคุณ ซึ่งประกอบด้วยเป้าหมายการออมรายเดือน มูลค่ารวม ยอดแบ่งรายเดือน วันที่เริ่มต้น และวันที่บรรลุเป้าหมาย
⭐ ทำไมคุณถึงจะชอบมัน
- ติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดายด้วยการเปรียบเทียบปัจจุบันและเป้าหมายที่คำนวณโดยอัตโนมัติ
- รักษาเป้าหมายและความพยายามของคุณให้มุ่งเน้นด้วยตารางออมเงินรายเดือนที่มีโครงสร้างชัดเจน
เหมาะสำหรับ: บุคคลที่มุ่งเน้นการมองเห็นและบรรลุเป้าหมายทางการเงินของตนเอง
8. แม่แบบแดชบอร์ดค่าใช้จ่ายส่วนตัวโดยไมโครซอฟท์
ด้วย เทมเพลตแดชบอร์ดค่าใช้จ่ายส่วนตัวของ Microsoft การระบุพื้นที่ที่สามารถปรับปรุงการวางแผนงบประมาณได้กลายเป็นเรื่องง่าย. เทมเพลตนี้ติดตามค่าใช้จ่ายส่วนตัวผ่านแดชบอร์ดที่น่าสนใจและใช้งานง่าย. แสดงค่าใช้จ่ายรายเดือนในหมวดหมู่ ที่อยู่อาศัย, การเดินทาง, และความสนุกสนาน.
นอกจากนี้ ยังมี แผ่นงานเฉพาะที่มีแผนภูมิแบบหมุนได้ เพื่อการแสดงภาพการใช้จ่ายที่ชัดเจน โดยรวมแล้ว โซลูชันนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสรุปข้อมูลในรูปแบบภาพและการตัดสินใจทางการเงินอย่างมีข้อมูล
⭐ ทำไมคุณถึงจะชอบมัน
- ติดตามการใช้จ่ายส่วนตัวด้วยแดชบอร์ดแบบโต้ตอบและแผนภูมิแบบหมุนได้
- บันทึกค่าใช้จ่ายอย่างละเอียดเพื่อการกำกับดูแลทางการเงินที่ครอบคลุม
เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการเข้าใจพฤติกรรมการใช้จ่ายของตนเองเพื่อการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
9. แม่แบบการคาดการณ์รายได้โดย Vena
เทมเพลตการคาดการณ์รายได้โดย Vena ได้รับการออกแบบมาเพื่อแสดงภาพและคาดการณ์รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย โดยให้โครงสร้างที่เป็นระบบสำหรับป้อนรายละเอียดต้นทุนสินค้า วัสดุ การขาย และการผลิต
เทมเพลตนี้ยังรวมถึง กราฟแนวโน้มในตัว, ค่าเฉลี่ย, และยอดรวม ซึ่งช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตเป็นไปอย่างราบรื่นและสร้างข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจน นอกจากนี้ ด้วยการพัฒนาล่าสุด เทมเพลตนี้ยังช่วยในการสร้างกลยุทธ์และการคาดการณ์ที่แม่นยำ
⭐ ทำไมคุณถึงจะชอบมัน
- ป้อนข้อมูลยอดขายและต้นทุนเพื่อคาดการณ์รายได้และแสดงแนวโน้มทางการเงิน
- วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในอดีตโดยใช้กราฟแบบบูรณาการและค่าเฉลี่ยเพื่อการวางแผนกลยุทธ์
เหมาะสำหรับ: ธุรกิจที่ต้องการคาดการณ์รายได้อย่างแม่นยำและปรับปรุงกลยุทธ์ทางการเงิน
10. แม่แบบงบประมาณรายสองสัปดาห์โดย Template.net
เทมเพลตงบประมาณรายสองสัปดาห์ของ Template.net ได้รับการออกแบบมาเพื่อวางแผนการเงินในช่วงเวลาสั้นๆ
แต่ละแผ่นงานจะแสดงเป้าหมายรายได้และการออมไว้ด้านบนเพื่อให้เห็นลำดับความสำคัญอย่างชัดเจน จากนั้นจะมีพื้นที่สำหรับค่าใช้จ่ายคงที่ (เช่น ค่าเช่า) และค่าใช้จ่ายผันแปร (เช่น ค่าอาหาร)
ส่วนสรุปจะระบุเป้าหมาย รายได้ และค่าใช้จ่าย พร้อมแผนภูมิวงกลมเพื่อให้เห็นภาพการกระจายรายได้ในทันที ส่วนบันทึกของเทมเพลตช่วยให้ติดตามสถานการณ์เฉพาะกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โซลูชันนี้ยังมีให้บริการในรูปแบบเทมเพลตงบประมาณใน Google Sheetsหากคุณต้องการใช้แพลตฟอร์มอื่น
⭐ ทำไมคุณถึงจะชอบมัน
- วางแผนการเงินในช่วงเวลาสั้น ๆ โดยใช้เอกสารงานรายสัปดาห์และรายสองสัปดาห์ที่มุ่งเน้น
- สร้างภาพค่าใช้จ่ายคงที่และค่าใช้จ่ายผันแปรโดยใช้แผนภูมิแท่งเพื่อให้เห็นข้อมูลอย่างชัดเจน
เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ต้องการจัดการงบประมาณของตนเองบ่อยขึ้นเพื่อควบคุมการเงินได้ดีขึ้น
ข้อจำกัดของการใช้ Excel ในการจัดการเงิน
Excel เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการคำนวณและการวิเคราะห์. แม้ว่า Excel จะเป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายสำหรับการจัดการเงิน แต่ Excel ก็มีข้อบกพร่องในบางด้าน.
นี่คือข้อเสียบางประการของการใช้มันเป็นแพลตฟอร์มการจัดการเงิน:
- การทำงานร่วมกัน: ขาดฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และยากต่อการจัดการประวัติเวอร์ชัน การแชร์ไฟล์ด้วยตนเองทำให้เกิดความสับสนและรายการซ้ำ
- การติดตามงาน: ไม่รองรับการจัดการงานหรือการติดตามความคืบหน้า การเชื่อมโยงงานงบประมาณกับกำหนดส่งนั้นทำได้ยาก ส่งผลให้ผู้ใช้ต้องจัดลำดับความสำคัญไปมาโดยไม่มีความรับผิดชอบที่ชัดเจน
- การแจ้งเตือนและการเตือนความจำ: ไม่มีระบบแจ้งเตือนในตัวสำหรับการชำระบิลหรือการตรวจสอบงบประมาณ ซึ่งอาจนำไปสู่การชำระบัตรเครดิตล่าช้าและการมองข้ามด้านการเงิน
- ข้อจำกัดในการผสานรวม: Excel มีการผสานรวมกับแอปพลิเคชันทางการเงินภายนอกหรือระบบธนาคารที่จำกัด การขาดการทำงานอัตโนมัติทำให้ปริมาณงานเพิ่มขึ้น เกิดข้อผิดพลาดจากมนุษย์ และประสิทธิภาพลดลง
- การนำเสนอข้อมูล: แม้ว่า Excel จะรองรับแผนภูมิพื้นฐาน แต่การนำเสนอข้อมูลของ Excel ค่อนข้างพื้นฐานเมื่อเทียบกับเครื่องมือทางการเงินเฉพาะทาง Excel ไม่มีข้อมูลเชิงลึกทางภาพในตัวเพื่อทำให้การติดตามนิสัยการใช้จ่ายหรือเป้าหมายการออมเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายขึ้น
เนื่องจากข้อจำกัดเหล่านี้ Excel อาจไม่สะดวกสำหรับการจัดการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องมีการจัดทำงบประมาณร่วมกันหรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
เทมเพลต Excel สำหรับการจัดการเงินทางเลือก
เนื่องจากข้อจำกัดเหล่านี้ Excel อาจเป็นเครื่องมือจัดการเงินที่กินเวลา เมื่อมองหาทางเลือกอื่นของ Excel สำหรับการจัดการเงิน สิ่งสำคัญคือต้องมุ่งเน้นไปที่งาน ปฏิทิน และการทำงานอัตโนมัติ
ไม่ต้องปวดหัวกับการคำนวณตัวเลขในเซลล์ข้อมูลอีกต่อไป
นี่คือจุดที่ ClickUp เข้ามามีบทบาท มันดีกว่า Excel และทางเลือกอื่น ๆของ Google Sheet อย่างเห็นได้ชัด
อยากรู้วิธีไหม? นี่คือการเปรียบเทียบอย่างรวดเร็ว
|คุณสมบัติ
|คลิกอัพ
|Excel
|การจัดการงาน
|✅ ระบบจัดการงานในตัวพร้อมการติดตามสถานะ
|❌ จำกัดเฉพาะการสร้างและติดตามงานด้วยตนเองเท่านั้น
|แม่แบบงบประมาณ
|✅ แม่แบบงบประมาณพร้อมใช้งานสำหรับทีม
|✅ มีตารางงบประมาณพื้นฐานพร้อมใช้งาน
|การผสานปฏิทิน
|✅ ปฏิทินแบบบูรณาการสำหรับติดตามกำหนดเวลา
|❌ ต้องตั้งค่าด้วยตนเองหรือเชื่อมต่อกับระบบภายนอก
|ระบบอัตโนมัติ
|✅ ระบบการทำงานอัตโนมัติสำหรับการอนุมัติ, การแจ้งเตือน, และการอัปเดต
|❌ ระบบอัตโนมัติจำกัด ต้องใช้ VBA หรือโปรแกรมเสริม
|ความร่วมมือ
|✅ การทำงานร่วมกันของทีมแบบเรียลไทม์และความคิดเห็น
|❌ การทำงานร่วมกันมีจำกัดและต้องใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์
|แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
|✅ แดชบอร์ดแบบโต้ตอบเพื่อติดตามค่าใช้จ่ายและงบประมาณ
|❌ แดชบอร์ดที่กำหนดเองมีข้อจำกัดและต้องทำด้วยตนเอง
|กระบวนการอนุมัติ
|✅ มีระบบการทำงานอัตโนมัติสำหรับการอนุมัติและการส่งต่อเอกสาร
|❌ ไม่มีการรองรับเวิร์กโฟลว์แบบเนทีฟและต้องตั้งค่าด้วยตนเอง
|การเข้าถึง
|✅ พร้อมใช้งานบนเดสก์ท็อป, มือถือ, และเว็บ
|❌ เดสก์ท็อปและเว็บ, การเข้าถึงผ่านมือถือผ่านคลาวด์
|การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ
|✅ ง่ายต่อการผสานกับเครื่องมือบัญชีและระบบ CRM
|❌ การเชื่อมต่อที่จำกัดและมักต้องใช้เครื่องมือจากบุคคลที่สาม
|ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้
|✅ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ต้องการการฝึกอบรมน้อย
|✅ ใช้งานง่ายแต่มีช่วงการเรียนรู้ที่ค่อนข้างชัน
เมื่อได้ชี้แจงให้ชัดเจนแล้ว นี่คือเทมเพลตการจัดการเงินทางเลือกบางแบบ
1. แม่แบบงบประมาณง่าย ๆ ของ ClickUp
เทมเพลตงบประมาณแบบง่ายของ ClickUpมีความตรงไปตรงมาและละเอียดลึกซึ้ง โซลูชันนี้จะบันทึกข้อมูลงบประมาณทันทีด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองไว้ล่วงหน้า 16 ฟิลด์
นอกจากนี้ยังช่วยให้การติดตามความคืบหน้าเป็นเรื่องง่ายด้วยสถานะงานที่ชัดเจนสองสถานะ ได้แก่ รายการใหม่ และเสร็จสมบูรณ์ หากคุณต้องการมุ่งเน้นไปที่รายได้และค่าใช้จ่าย เทมเพลตนี้จะแสดงรายละเอียดที่จัดหมวดหมู่ไว้ในมุมมองที่กำหนดเองโดยเฉพาะ
ไม่ว่าคุณจะทำงานกับทีมหรือครอบครัว ClickUp ช่วยให้คุณมอบหมายงาน ติดตามเวลา และสร้างการพึ่งพาได้
⭐ ทำไมคุณถึงจะชอบมัน
- มุ่งเน้นไปที่รายได้, ค่าใช้จ่าย, งบประมาณ, และการพัฒนาเงินสดสุทธิด้วยมุมมองที่แยกต่างหาก, จัดระเบียบ, และมอบหมายไว้โดยเฉพาะ
- ร่วมมือและทำงานร่วมกันในเป้าหมายงบประมาณได้ทันทีด้วยการแก้ไขแบบเรียลไทม์และฟีเจอร์การจัดการงาน
เหมาะสำหรับ: บุคคลหรือทีมขนาดเล็กที่ต้องการการติดตามงบประมาณที่ตรงไปตรงมาและจัดหมวดหมู่อย่างชัดเจน
2. แม่แบบการจัดการการเงิน ClickUp
เทมเพลตการจัดการการเงิน ClickUpอำนวยความสะดวกในทุกด้านของผลกำไรของบริษัท มาพร้อมกับรายการที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า
โฟลเดอร์ผลิตภัณฑ์ แสดงให้เห็น ID, มูลค่าการขาย, และราคาซื้อเพื่อตรวจสอบราคาของวัสดุ. ส่วนนี้ยังทำแผนที่ข้อมูลสต็อกและข้อมูลผู้จัดจำหน่าย.
โฟลเดอร์ค่าใช้จ่าย ยังครอบคลุมทุกประเภทของค่าธรรมเนียม รวมถึงการจ่ายเงินให้พนักงาน การคืนเงิน คำสั่งซื้อ และการติดต่อเกี่ยวกับสินค้า สำหรับเงินไหลเข้าและกำไร พื้นที่ขายจะติดตามใบแจ้งหนี้และธุรกิจที่กำลังดำเนินอยู่
โซลูชันนี้ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่การชำระเงินตรงเวลาและรายได้สุทธิที่เป็นบวก
⭐ ทำไมคุณถึงจะชอบมัน
- เพิ่มประสิทธิภาพการเงินธุรกิจอย่างครอบคลุมด้วยรายการและช่องข้อมูลเฉพาะทาง
- ติดตามสถานะของสินค้าและงบประมาณด้วยภาพสินค้าคงคลังและการติดตามค่าใช้จ่ายแบบเรียลไทม์
เหมาะสำหรับ: ธุรกิจขนาดเล็ก, ทีมบัญชี, และผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการปรับปรุงกิจกรรมหรือกระบวนการทางการเงินใด ๆ
3. แม่แบบงบประมาณธุรกิจ ClickUp
ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพค่าใช้จ่ายของร้านค้าของคุณหรือไม่?เทมเพลตงบประมาณธุรกิจของ ClickUp ทำให้กระบวนการนี้ง่ายดาย มันช่วยในการจัดการกำไรอย่างมีประสิทธิภาพผ่านรายการงานที่ชัดเจน เทมเพลตนี้มีส่วนเกี่ยวกับเงินเดือน ต้นทุนสินค้า และยอดขาย
รายการเงินเดือน บันทึกชื่อพนักงาน ตำแหน่ง และจำนวนเงินที่ได้รับสุทธิรายเดือน รวมถึงมีช่องสำหรับรายละเอียดผู้จัดการและโบนัสด้วย
รายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทีมงานของคุณสามารถเพิ่มรายการใหม่ได้โดยใช้แบบฟอร์มที่ใช้งานง่ายสำหรับข้อมูลค่าใช้จ่ายและผู้อนุมัติ
⭐ ทำไมคุณถึงจะชอบมัน
- จัดการรายละเอียดเงินเดือนและค่าใช้จ่ายทางธุรกิจด้วยรายการเฉพาะเพื่อความชัดเจน
- วิเคราะห์ต้นทุนสินค้าและข้อมูลการขายเพื่อให้แน่ใจว่าการติดตามกำไรถูกต้อง
เหมาะสำหรับ: เจ้าของธุรกิจที่ต้องการเห็นภาพรวมของค่าใช้จ่ายและรายได้อย่างชัดเจนในแต่ละปีหรือแต่ละเดือน
4. แม่แบบงบประมาณส่วนตัว ClickUp
แม่แบบงบประมาณส่วนตัวของ ClickUpช่วยส่งเสริมนิสัยการวางแผนงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มาพร้อมกับคู่มือที่ชัดเจนและวิดีโอสอนอย่างละเอียด
มุมมองค่าธรรมเนียม ของโซลูชันแสดงค่าธรรมเนียมในรูปแบบปฏิทินเพื่อการติดตามการชำระเงินที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีมุมมองคณะกรรมการเพื่อแสดงองค์ประกอบของงบประมาณตามหมวดหมู่ คุณสมบัตินี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระบุลักษณะของค่าใช้จ่าย
หากคุณต้องการการติดตามอย่างละเอียด มุมมองรายการงาน จะบันทึกแผนงบประมาณ, ค่าใช้จ่ายจริง, และยอดคงเหลือ นอกจากนี้ยังให้คุณบันทึกระดับความสำคัญและค่าใช้จ่ายเป็นแบบคงที่หรือแปรผันได้
⭐ ทำไมคุณถึงจะชอบมัน
- ติดตามค่าธรรมเนียมสมาชิกด้วยมุมมองปฏิทินและบอร์ดที่ปรับแต่งให้เหมาะกับหมวดหมู่ของงบประมาณ
- บันทึกแผนการเงิน, ข้อมูลจริง, และลำดับความสำคัญในรูปแบบรายการงานที่ง่ายต่อการติดตาม
เหมาะสำหรับ: บุคคลที่เริ่มให้ความสำคัญกับการจัดการการเงินส่วนบุคคลและผู้ที่ชอบการติดตามการออมและการใช้จ่ายอย่างเข้าใจง่าย
➡️ อ่านเพิ่มเติม: หากต้องการเทมเพลตที่เน้นกิจกรรมของนักเรียนเทมเพลตงบประมาณสำหรับวิทยาลัยของ ClickUpเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการวางแผนงบประมาณส่วนบุคคล
5. แม่แบบงบประมาณกิจกรรม ClickUp
ต้องการทำให้กิจกรรมที่กำลังจะมาถึงของคุณง่ายขึ้นหรือไม่? เลือกเทมเพลตงบประมาณกิจกรรม ClickUp ซึ่งรวมการเงินและการวางแผนกิจกรรมไว้ในที่เดียวเพื่อให้ทุกแง่มุมของกิจกรรมของคุณอยู่ในที่เดียว
รายการสถานที่ ในเทมเพลตนี้แสดงรายละเอียดการติดต่อและที่อยู่ที่สำคัญ โดยจัดกลุ่มข้อมูลเหล่านี้ตามประเภทกิจกรรม เช่น ที่พัก ความบันเทิง และการจัดเลี้ยง นอกจากสถานที่แล้ว เทมเพลตยังมีรายการกิจกรรมหลักของงานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอีกด้วย
โซลูชันนี้ยังรวมถึง รายการสรุปเหตุการณ์ เพื่อครอบคลุมงบประมาณ, ผู้ชม, ประเภทของกิจกรรม, วันที่, และรายละเอียดต่าง ๆ. มุมมองปฏิทินในพื้นที่กิจกรรมนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามไทม์ไลน์ได้ในพริบตา.
⭐ ทำไมคุณถึงจะชอบมัน
- ประสานรายละเอียดสถานที่ กิจกรรม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องภายในกรอบงบประมาณที่ครอบคลุม
- ติดตามกำหนดเวลาและการจัดสรรงบประมาณสำหรับกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยฟีเจอร์มุมมองปฏิทิน
เหมาะสำหรับ: ทีมวางแผนงานที่ต้องการการควบคุมการดำเนินงานและการเงินแบบรวมศูนย์
💈เคล็ดลับเพิ่มเติม: หากคุณเป็นผู้สร้างภาพยนตร์หรือโปรดิวเซอร์และต้องการติดตามรูปแบบการจัดงบประมาณที่คล้ายกับการวางแผนงาน ลองดูเทมเพลตงบประมาณภาพยนตร์ ClickUp
มันช่วยคุณ:
- สร้างภาพงบประมาณของคุณ รวมถึงค่าใช้จ่ายสำหรับนักแสดง/ทีมงาน และค่าเช่าอุปกรณ์
- วางแผนค่าใช้จ่ายในการผลิตภาพยนตร์ทั้งหมดของคุณเพื่อป้องกันการสูญเสีย
- จัดระเบียบข้อมูลโครงการทั้งหมดในฐานข้อมูลแบบร่วมมือที่ไม่ต้องเขียนโค้ด
6. แม่แบบงบประมาณการจัดการโครงการ ClickUp
แม่แบบงบประมาณการจัดการโครงการ ClickUp ถูกสร้างขึ้นเพื่อจัดระเบียบงบประมาณตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการส่งมอบโครงการ
โซลูชันนี้มาพร้อมกับฟิลด์ที่กำหนดเอง 9 ฟิลด์ที่ช่วยติดตามการพัฒนาของงบประมาณที่คุณกำหนดไว้ นอกจากนี้ยังมีมุมมองที่กำหนดเองเพื่อแสดงภาพความคืบหน้าตามขั้นตอนและกำหนดการของโครงการ
มันประกอบด้วยช่องข้อมูลเช่น ระดับความสำคัญ, ผู้รับผิดชอบ, แถบความคืบหน้า, และระยะเวลาของงาน. แบบแผนนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการเงินทุนที่เหลือต่อกิจกรรมในเวลาจริง.
⭐ ทำไมคุณถึงจะชอบมัน
- ผสานตารางการส่งมอบโครงการและกิจกรรมการทบทวนทางการเงินกับคุณสมบัติการติดตามเวลาและปฏิทิน
- จัดระเบียบการติดตามค่าใช้จ่ายของคุณด้วยการจัดการงบประมาณโครงการตามระยะ
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการที่ต้องการติดตามงบประมาณแบบเรียลไทม์ในแต่ละงาน และผู้ที่ต้องการเทมเพลตงบประมาณที่มีอินเทอร์เฟซเรียบง่าย
7. แม่แบบงบประมาณโครงการ ClickUp พร้อม WBS
ผสานการจัดการงบประมาณเข้ากับโครงสร้างการแบ่งงานของคุณด้วยเทมเพลตงบประมาณโครงการพร้อม WBS จาก ClickUp โซลูชันนี้ช่วยให้คุณกำหนดมูลค่างบประมาณให้กับแต่ละงานในโครงการได้อย่างสะดวก มาพร้อมกับฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับลำดับ WBS ระดับความสำคัญ และสถานะต่างๆ
มุมมองงบประมาณ ของเทมเพลตนี้ให้ภาพรวมที่ชัดเจนสำหรับผู้จัดการและผู้นำ ช่วยในการประเมินว่างานต่างๆ อยู่ในงบประมาณหรือไม่ และเข้าใจความแตกต่างของค่าใช้จ่าย
⭐ ทำไมคุณถึงจะชอบมัน
- กำหนดค่างบประมาณให้กับแต่ละงานของโครงการโดยรักษาลำดับ WBS ให้ชัดเจน
- ติดตามรายละเอียดสำคัญของงบประมาณ เช่น อัตราค่าแรงและต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง ในมุมมองสรุปที่จัดไว้โดยเฉพาะ
เหมาะสำหรับ: โครงการที่ซับซ้อนซึ่งต้องการการมองเห็นงบประมาณที่สอดคล้องกับลำดับงาน
8. แม่แบบงบประมาณการตลาด ClickUp
เทมเพลตงบประมาณการตลาด ClickUpเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจที่ต้องการการตลาดที่คุ้มค่า ตัวเลือก มุมมองไทม์ไลน์ ช่วยให้ทีมสามารถติดตามลำดับขั้นตอนของโครงการได้อย่างแม่นยำ ติดตามและคาดการณ์ค่าใช้จ่ายของกิจกรรมทั้งหมด ตัวติดตามค่าใช้จ่ายที่ปรับแต่งได้ช่วยตรวจสอบค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกในการจัดสรรทรัพยากร
มุมมองค่าใช้จ่ายเฉพาะแคมเปญ ของเทมเพลตนี้ช่วยเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ให้สูงสุด นอกจากนี้ยังติดตามเป้าหมายทางการตลาดและระดับผลกระทบ ช่วยให้ทีมต่างๆ ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผล
⭐ ทำไมคุณถึงจะชอบมัน
- ติดตามค่าใช้จ่ายทางการตลาดและระยะเวลาของแคมเปญโดยใช้รูปแบบภาพที่จัดระเบียบพร้อมรายงานงบประมาณรายเดือน
- เข้าถึงตัวชี้วัดประสิทธิภาพเพื่อปรับปรุงการใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิผลของแคมเปญ
เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดที่ต้องการแคมเปญที่คุ้มค่าและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
9. แม่แบบรายงานค่าใช้จ่าย ClickUp
ต้องการอำนวยความสะดวกในการเบิกคืนและจัดระเบียบเอกสารทางบัญชีใช่หรือไม่?เทมเพลตรายงานค่าใช้จ่ายของ ClickUpช่วยให้ทุกอย่างง่ายขึ้นภายในไม่กี่วินาที
เทมเพลตนี้ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถบันทึกข้อมูลสำคัญ เช่น ประเภทค่าใช้จ่าย มีส่วนสำหรับตารางรายละเอียดค่าใช้จ่าย การอัปโหลดใบเสร็จรับเงิน และลายเซ็นผู้อนุมัติ
ทีมวางแผนบัญชีสามารถผสานรวมเทมเพลตนี้เข้ากับกระบวนการทำงานได้อย่างง่ายดาย ซึ่งช่วยให้เอกสารถูกส่งต่อไปยังผู้จัดการเพื่อการอนุมัติอย่างรวดเร็ว
⭐ ทำไมคุณถึงจะชอบมัน
- บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายที่จำเป็นผ่านตารางที่มีโครงสร้างและการอัปโหลดใบเสร็จรับเงินโซลูชันการจัดระเบียบใบแจ้งหนี้ที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจทุกขนาด
- เสริมสร้างเอกสารการตรวจสอบและกระบวนการเบิกจ่ายให้แข็งแกร่งด้วยรูปแบบที่ง่ายต่อการผสานรวม
เหมาะสำหรับ: ธุรกิจที่มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้พนักงานบ่อยครั้งและมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ขับเคลื่อนการจัดทำงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ClickUp
การจัดทำงบประมาณช่วยให้เป้าหมายชัดเจนและเพิ่มรายได้. ด้วยเทมเพลตการจัดการเงินที่เหมาะสม กระบวนการจะง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น.
แบบฟอร์ม Excel 10 แบบที่กล่าวถึงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการจัดการสุขภาพทางการเงิน อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดของ Excel เช่น การแสดงผลข้อมูลเบื้องต้นและการขาดการจัดการงาน ทำให้มีประสิทธิภาพน้อยลง
การจัดการเงินอย่างครอบคลุมต้องมีการจัดการงาน การแจ้งเตือน และการแสดงผลแบบภาพ—ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นจุดเด่นของ ClickUp 🌟
แล้วคุณรออะไรอยู่ล่ะ?ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้เลย!