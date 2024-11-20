เบื่อกับการแก้ปัญหาเดิมๆ ซ้ำแล้วซ้ำเล่าใช่ไหม? แม่แบบแผนผังสาเหตุและผลใน Word อาจเป็นคำตอบของคุณ
เครื่องมือภาพนี้ช่วยให้คุณวางแผนสาเหตุที่เป็นไปได้ทั้งหมดของปัญหาในหนึ่งเลย์เอาต์ที่เรียบง่าย ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิดหาวิธีแก้ไขโดยตรงใน Microsoft Word ✨
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดการโครงการหรือเป็นส่วนหนึ่งของทีมแก้ปัญหาแม่แบบแผนผังสาเหตุและผล (ฟิชบอนไดอะแกรม) จะช่วยสนับสนุนทุกสิ่งตั้งแต่การจัดการคุณภาพไปจนถึงการปรับปรุงกระบวนการ
ด้านล่างนี้ เราได้รวบรวมตัวเลือก Word ฟรีที่ดีที่สุดบางส่วนเพื่อช่วยให้คุณค้นหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุด
แต่ก่อนอื่น มาสำรวจประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกเทมเพลต Word กันก่อน
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนแผนภาพก้างปลาที่ดีสำหรับ Word?
แม่แบบแผนผังก้างปลาที่สมบูรณ์ไม่ได้มีเพียงแค่การระบุสาเหตุพื้นฐานเท่านั้น ต่อไปนี้คือคุณสมบัติสำคัญที่ควรพิจารณา:
- ความชัดเจน: เลือกแม่แบบที่ระบุ 'หัว' ของปลาด้วยข้อความปัญหาหลัก และจัดระเบียบสาเหตุตาม 'กระดูกสันหลัง' ในหมวดหมู่ที่ชัดเจน ทำให้สามารถระบุปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
- การปรับแต่ง: ค้นหาแม่แบบฟิชบーンที่ให้คุณเพิ่มหรือลบหมวดหมู่ และปรับรูปแบบให้เหมาะกับปัญหาของคุณ
- การออกแบบที่ใช้งานง่าย: มองหาการออกแบบที่ตรงไปตรงมาซึ่งคุณและทีมของคุณสามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องเรียนรู้อะไรมากมาย
- รูปแบบที่สามารถพิมพ์ได้: เลือกเทมเพลตคำที่พิมพ์ได้ดีและรักษาความชัดเจนไว้ได้ โดยเฉพาะหากคุณวางแผนที่จะแจกเอกสารการค้นพบของคุณในที่ประชุม
- คำแนะนำหรือตัวอย่าง: พิจารณาแม่แบบที่มาพร้อมกับเคล็ดลับหรือตัวอย่างที่เป็นประโยชน์ ช่วยให้เริ่มต้นได้ง่ายขึ้น
- ความเข้ากันได้: เลือกเทมเพลตที่ทำงานได้อย่างราบรื่นกับเวอร์ชันของ Word และเครื่องมืออื่น ๆ ที่คุณอาจใช้
💡เคล็ดลับมืออาชีพ:การสร้างแม่แบบแผนผังกระดูกปลาใน Excelมีประสิทธิภาพมากกว่าใน Word เนื่องจาก Excel มีรูปแบบที่ยืดหยุ่นและเครื่องมือที่โต้ตอบได้ ทำให้คุณสามารถปรับหมวดหมู่และจัดรูปแบบภาพได้สะดวก จึงเป็นเครื่องมือของ Microsoft ที่เหมาะสำหรับการแก้ปัญหาเชิงรุกมากกว่า
แม่แบบแผนผังฟิชบーンฟรีสำหรับ Word
Microsoft Word ไม่ใช่โปรแกรมสร้างแผนภาพก้างปลาโดยธรรมชาติ แต่คุณสามารถหาเทมเพลตที่ใช้งานร่วมกับ Wordได้มากมายจากซอฟต์แวร์แผนผังภายนอก เทมเพลตเหล่านี้ช่วยให้การแก้ปัญหาอย่างมีโครงสร้างใน Word ง่ายขึ้น
สำรวจตัวเลือกยอดนิยมของเราสำหรับแม่แบบ Word แผนผังฟิชบーンฟรีเพื่อเริ่มต้นใช้งาน
1. แม่แบบการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงโดย ProjectManager
แม่แบบการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงโดยใช้ Word จาก ProjectManagerใช้แผนภูมิรูปกระดูกปลา (แผนภูมิปลา) เพื่อระบุสาเหตุที่ทำให้กระบวนการเบี่ยงเบนจากเส้นทางที่ถูกต้อง นี่คือ จุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบสำหรับการจัดการคุณภาพโดยรวมของคุณ
แม่แบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้านี้ถูกตั้งค่าสำหรับการวิเคราะห์โครงการก่อสร้างสะพานที่กำลังประสบปัญหาในการปฏิบัติตามกำหนดเวลา โดยจะจัดหมวดหมู่สาเหตุที่อาจเกิดขึ้นออกเป็น 4 ด้านหลัก ได้แก่ ทีมงาน วัสดุ วิธีการ และอุปกรณ์ ภายใต้แต่ละหมวดหมู่ คุณสามารถระบุสาเหตุโดยละเอียดได้
ตัวอย่างเช่น ในด้านทีม คุณอาจสังเกตเห็นการฝึกอบรมไม่เพียงพอ ขาดแรงจูงใจ หรือค่าตอบแทนไม่เหมาะสม
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการที่วิเคราะห์การพลาดกำหนดเวลาในโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก
2. แผนภูมิปลาคำหกซิกมาโดย TemplateLAB
เทมเพลต Six Sigma และ DMAICถูกออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจผ่านแนวทางแบบเป็นขั้นตอน: กำหนด, วัด, พฤติ, ยกระดับ, และ ควบคุม.
แม่แบบแผนผังปลาเชิงคำศัพท์ซิกมาหกขั้นโดย TemplateLABช่วยให้การประยุกต์ใช้หลักการเหล่านี้เป็นเรื่องง่าย
แผนผังอิชิคาวะนี้ช่วยให้คุณจัดเรียงสาเหตุตามผลกระทบที่เกิดได้อย่างชัดเจน คุณสามารถวางสาเหตุที่ใหญ่ที่สุดไว้ใกล้หัวปลา และสาเหตุที่เล็กกว่าไว้ทางหาง การจัดวางนี้ช่วยให้คุณกำหนด วัดผล และวิเคราะห์สาเหตุได้พร้อมกัน
วิธีที่เป็นที่นิยมในการจัดหมวดหมู่สาเหตุคือการใช้กรอบแนวคิด 'หกเอ็ม' แบบคลาสสิก: วิธีการ, คน, เครื่องจักร, วัสดุ, ธรรมชาติ, และการวัด นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ที่กำหนดไว้สำหรับการระบุสาเหตุย่อย
เหมาะที่สุดสำหรับ: ทีมการผลิตในท้องถิ่นที่กำลังระบุสาเหตุที่แท้จริงของข้อบกพร่องในกระบวนการผลิต
3. แม่แบบแผนผังสาเหตุและผลกระทบแบบ 5 คำถาม (5 Whys) โดย TemplateLAB
เทมเพลตแผนภาพปลา (Word Fishbone Diagram) 5 เหตุผล โดย TemplateLABช่วยให้คุณค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาด้วยการกระตุ้นให้คุณถามคำถามว่า 'ทำไม' อย่างต่อเนื่อง
หลังจากที่คุณกรอกชั้นแรกของ 'โครงกระดูก' ในแผนภาพของคุณแล้ว ให้ดำเนินการสำรวจเหตุผลเบื้องหลังปัญหาเหล่านี้ต่อไป โดยค่อยๆ แกะชั้นต่างๆ ออกจนกว่าคุณจะค้นพบปัญหาหลัก
กระบวนการตั้งคำถามซ้ำด้วยเทมเพลตการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง 5 คำถามนี้ช่วยชี้แจงอาการและสาเหตุที่แท้จริงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณ ระบุข้อสมมติฐานที่อาจทำให้การตัดสินใจของคุณไม่ชัดเจน
เหมาะสำหรับ: ทีมสนับสนุนลูกค้าที่รับมือกับข้อร้องเรียนซ้ำเกี่ยวกับเวลาตอบสนองของบริการที่ล่าช้า
4. แม่แบบแผนผังปลาโดยสถาบันการปรับปรุง
แม่แบบแผนผังก้างปลาโดย Improvement Academyเป็นเครื่องมือที่ยืดหยุ่นซึ่งคุณสามารถใช้เป็นผังก้างปลาเพื่อแก้ไขปัญหาหรือเป็นแผนผังสำหรับแผนผังกระบวนการ เป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับชุดเครื่องมือแผนผังความคิดของคุณ
ที่ศูนย์กลางของเทมเพลต คุณจะระบุปัญหาหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ จากนั้น คุณสามารถเพิ่มหัวข้อหลักที่แสดงถึงสาเหตุของปัญหาหรือขั้นตอนในกระบวนการของคุณ
แม่แบบนี้ถูกตั้งค่าสำหรับการจัดประเภท 4M1E แต่คุณสามารถเพิ่มหัวข้อและหัวข้อย่อยได้ตามต้องการ
เหมาะสำหรับ: ทีมใดก็ตามที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5. แผนภูมิปลาคำโดย EdrawMind
เทมเพลตแผนภาพก้างปลาโดย EdrawMindสามารถสร้างได้ภายในพื้นที่เสมือนจริงของแพลตฟอร์ม
เริ่มต้นด้วยการเลือกเทมเพลตจากแกลเลอรีของ EdrawMind คุณสามารถเลือกเทมเพลตที่มีโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างต่อได้ หรือข้ามการตั้งค่าโดยใช้โหมดโครงร่างของเทมเพลต เพียงป้อนข้อมูลของคุณ คลิก 'แผนผังความคิด' และดูมันเปลี่ยนเป็นแผนผังปลาเชิงสาเหตุ
คุณสามารถเพิ่มหรือลบหัวข้อและหัวข้อย่อยได้อย่างง่ายดายโดยใช้แถบเครื่องมือของฟิชโบน และ ปรับแต่งการออกแบบด้วยธีม สี และแบบอักษร เทมเพลตนี้ยังช่วยให้คุณสร้างข้อความเน้นและหัวข้อลอยได้ รวมถึงมีส่วนสำหรับสรุปภาพรวมทั้งหมด
เมื่อแผนภาพของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณสามารถส่งออกเป็นไฟล์ Word ได้ ทำให้ง่ายต่อการนำไปรวมไว้ในรายงานหรือเอกสารใด ๆ
เหมาะสำหรับ: ผู้วางแผนงานที่กำลังแก้ไขปัญหาด้านโลจิสติกส์ในงานชุมชน เช่น ปัญหาการประสานงานกับผู้ขาย
ข้อจำกัดของการใช้ Word สำหรับแม่แบบแผนผังสาเหตุและผลแบบฟิชบอน
ใช้แม่แบบ Word สำหรับแผนภาพก้างปลาของคุณหรือไม่? ระวังความท้าทายเหล่านี้:
- เครื่องมือสร้างแผนภาพพื้นฐาน: Word ไม่มีเครื่องมือสร้างแผนภาพเฉพาะ ดังนั้นการสร้างและปรับแต่งรูปร่าง เส้น และข้อความด้วยตนเองอาจใช้เวลานาน
- การปรับแต่งที่จำกัด: การเปลี่ยนเค้าโครงหรือรูปแบบสีใน Word นั้นยุ่งยากและไม่เป็นธรรมชาติ
- อัปเดตด้วยตนเองเท่านั้น: ทุกการอัปเดตต้องดำเนินการด้วยตนเอง เสี่ยงต่อการมีข้อมูลที่ล้าสมัยและปัญหาการติดตามเวอร์ชัน
- การร่วมมือแบบเรียลไทม์ที่จำกัด: เนื่องจากไม่มีการแก้ไขแบบเรียลไทม์ การทำงานเป็นทีมพร้อมกันจึงเป็นเรื่องท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานทางไกล
- ภาพที่จำกัด: ตัวเลือกการออกแบบที่จำกัดของ Word ทำให้ยากที่จะบรรลุผลกระทบทางภาพหรือความแม่นยำที่ต้องการสำหรับการวิเคราะห์สาเหตุรากฐานอย่างละเอียด
- ไม่มีการผสานงานของงาน: งานติดตามผลไม่สามารถเชื่อมโยงกับ (หรือติดตามจาก) สาเหตุหลักได้โดยตรงภายใน Word ดังนั้นคุณจะต้องใช้เครื่องมือแยกต่างหากสำหรับการจัดการขั้นตอนถัดไป
หากข้อจำกัดของ Word กำลังทำให้กระบวนการแก้ปัญหาของคุณช้าลง ลองพิจารณาใช้เทมเพลตแผนภูมิปลา (Fishbone Diagram) ที่มีความหลากหลายมากขึ้น (แต่ยังคงใช้งานง่าย) ซึ่งมาพร้อมฟังก์ชันเพิ่มเติมเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
เทมเพลตแผนภูมิฟิชบอนทางเลือกในรูปแบบเอกสาร
ในการบริหารโครงการ แผนภูมิคือเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณในระหว่างขั้นตอนการสำรวจเบื้องต้น แต่การจดบันทึกสาเหตุและผลกระทบลงในแผนผังเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ คุณจำเป็นต้องมีวิธีที่จะ เปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้นให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้
นั่นคือจุดที่ClickUpเข้ามาช่วย
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่มีความยืดหยุ่น ช่วยให้การทำงานของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น มีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การจัดการงานอัตโนมัติ การผสานการทำงานขั้นสูง และเครื่องมือเขียนด้วย AI ทั้งหมดนี้อยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณ
และแม่แบบแผนผังก้างปลาเป็นหนึ่งในหลายๆ สิ่งที่ ClickUp ทำได้ดีเยี่ยม 😉
เทมเพลตที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ช่วยคุณตรวจสอบปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังปัญหาของโครงการ และ จัดเรียงข้อมูลการค้นพบของคุณเป็นรายการและบอร์ดที่เข้าใจง่ายภายในหน้าต่างเดียว ซึ่งทำให้การตัดสินใจเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปเพื่อการปรับปรุงง่ายขึ้น
ชมคอลเลกชันที่คัดสรรมาแล้วของเราเกี่ยวกับเทมเพลตแผนภาพกระดูกปลาฟรีที่ดีที่สุดด้านล่างนี้
1. แม่แบบแผนภาพก้างปลา ClickUp
เทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิดในทุกขั้นตอนของโครงการ และ เทมเพลตแผนภาพก้างปลา ClickUpทำให้กระบวนการนี้มีความสอดคล้องกันมากยิ่งขึ้น
สร้างขึ้นเพื่อการทำงานเป็นทีม, มุมมอง Whiteboard ของเทมเพลตนี้มีเค้าโครงแบบฟิชโบนที่มีรหัสสี ใช้สำหรับการวางแผนสปรินต์, การประชุมควบคุมคุณภาพ, การอภิปรายกลุ่ม, และอื่นๆ อีกมากมาย คุณสามารถฝังไฟล์จาก Google Workspace, Figma และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อเพิ่มบริบทได้อีกด้วย
แผนภาพก้างปลาประกอบด้วยหมวดหมู่หลัก เช่น '4M1E' แต่คุณสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับการวิเคราะห์เฉพาะของคุณได้ แต่ละแผนภาพจะมี กล่องประเด็นหลัก, ปัจจัยสำคัญ, หมวดหมู่ย่อย, และคำอธิบายสัญลักษณ์เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน
นอกจากนี้ คุณยังสามารถสลับจากมุมมองกระดานไวท์บอร์ดไปยังรายการหรือกระดานคัมบังเพื่อการดูสาเหตุหลักและรายการที่ต้องดำเนินการได้อย่างเข้าใจง่าย
เหมาะสำหรับ: ทีมโครงการที่ต้องการเครื่องมือเชิงภาพเพื่อระบุสาเหตุหลักหลายประการของปัญหาเฉพาะ
2. แม่แบบการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของ ClickUp
วัตถุประสงค์ของซอฟต์แวร์วิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงที่แข็งแกร่งคือการแก้ปัญหาเชิงรุก
เทมเพลตการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของ ClickUpช่วยให้คุณค้นหาต้นตอของปัญหาโครงการใด ๆ ก่อนที่มันจะลุกลาม
เทมเพลตระดับกลางมี 'รายการปัญหา' ซึ่งคุณสามารถจัดกลุ่มงานตามปัญหา (ทั้งที่มีอยู่และที่กำลังจะเข้ามา) รวมถึงมีฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่ออธิบายเหตุผลเบื้องหลังแต่ละปัญหา และมีการใช้รหัสสีเพื่อแสดงว่าจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงระบบหรือไม่ นอกจากนี้คุณยังสามารถติดแท็กทีมที่รับผิดชอบและบันทึกวิธีแก้ปัญหาที่ได้ผล
'รายการลำดับความสำคัญ' จัดเรียงงานของคุณตามความเร่งด่วน ช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด และ 'บอร์ดงานที่ต้องดำเนินการ' จะเน้นงานเร่งด่วน เพื่อให้คุณเห็นภาพรวมอย่างรวดเร็วว่างานใดต้องดำเนินการทันที
เหมาะสำหรับ: ทีมประกันคุณภาพที่ต้องการวิธีการที่มีโครงสร้างในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
3. แม่แบบการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาด้านไอทีใน ClickUp
เทมเพลตการวิเคราะห์สาเหตุรากฐานของClickUpเป็นเวอร์ชันเฉพาะของเทมเพลตการวิเคราะห์สาเหตุรากฐานที่เหมาะสำหรับทีมเทคโนโลยีมือใหม่
กระบวนการเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้กรอก 'แบบฟอร์มปัญหาเว็บไซต์' เพื่อบันทึกปัญหาของพวกเขา เมื่อส่งแล้ว ปัญหาจะปรากฏใน 'มุมมองรายการปัญหา' ซึ่งจัดเรียงตามวันที่เกิดขึ้น
คุณสามารถมอบบทบาทเช่น ผู้วิเคราะห์ ผู้เข้ารหัส และผู้ตรวจสอบ เพื่อดำเนินการ 'การวิเคราะห์ทำไม' วิธีนี้เกี่ยวข้องกับการถาม 'ทำไม' หลายครั้ง—โดยปกติสองถึงห้าครั้ง—เพื่อเข้าถึงแก่นของปัญหา จากนั้นคุณสามารถ จัดหมวดหมู่ปัจจัยที่มีส่วนร่วมโดยใช้ตัวเลือกแบบดรอปดาวน์ที่มีรหัสสี จดบันทึกวิธีแก้ปัญหาที่เสนอ จัดระเบียบแผนการดำเนินการของคุณ และอื่นๆ
เพื่อช่วยให้คุณดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ตัวบ่งชี้ความคืบหน้าอัตโนมัติจะแสดงว่าคุณใกล้จะแก้ไขปัญหาแล้วเพียงใด คุณยังสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของขั้นตอนการทำงานเพื่อให้มั่นใจถึงความราบรื่นโดยไม่ต้องคอยดูแลอยู่ตลอดเวลา
เหมาะสำหรับ: ทีมสนับสนุนด้านไอทีที่วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาทางเทคนิคภายในระบบ
4. แม่แบบไวท์บอร์ดเหตุและผลของ ClickUp
เทมเพลตไวท์บอร์ดเหตุและผลของ ClickUpเป็นเครื่องมือเชิงภาพสำหรับคุณและทีมของคุณในการระบุปัญหาและระดมความคิดเพื่อหาวิธีแก้ไขร่วมกัน เทมเพลตขั้นสูงนี้ถูกผสานรวมเข้ากับพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณโดยตรง
เริ่มต้นโดยระบุปัญหาที่คุณต้องการแก้ไขในไวท์บอร์ดเทมเพลต จากนั้นระดมความคิดและกรอกสาขาต่างๆ ด้วยสาเหตุระดับสูงและปัจจัยเฉพาะในแผนภาพเหตุและผลนี้ คุณสามารถ จัดระเบียบความคิดของคุณในClickUp Doc ก่อนหรือใช้แผนภาพการไหลของข้อมูลเพื่อความชัดเจนเพิ่มเติม
สำหรับวิธีการระดมความคิดที่ครอบคลุมและมีเอกสารประกอบมากขึ้น ให้ใช้ClickUp Chat สมาชิกในทีมสามารถมีส่วนร่วมได้ตามจังหวะของตนเองในช่องทางเฉพาะ ตรวจสอบข้อความก่อนหน้าเพื่อทำความเข้าใจบริบท และอ้างอิงกลับไปยังการสนทนาในภายหลังได้ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีข้อมูลเชิงลึกใดสูญหาย
เมื่อคุณมีรายการสาเหตุที่เป็นไปได้แล้ว ให้จัดลำดับความสำคัญของสาเหตุที่ดูเหมือนจะเป็นต้นตอของปัญหามากที่สุด จากนั้น ย้ายทุกอย่างไปยังรายการหรือมุมมองบอร์ดที่มีอยู่ภายใน มอบหมายให้กับทีม และติดตามความคืบหน้าเพื่อให้เป็นไปตามกำหนดเวลา
เหมาะสำหรับ: ทีมผลิตภัณฑ์ที่กำลังสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลสำหรับการตัดสินใจออกแบบผลิตภัณฑ์
5. แม่แบบ 5 ทำไมของ ClickUp
เทมเพลต ClickUp 5 Whysสำหรับผู้เริ่มต้นมีมุมมองกระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบที่ออกแบบมาเพื่อการสำรวจปัญหาอย่างรวดเร็ว
เทมเพลตนี้เป็นผืนผ้าใบสำหรับการระดมความคิดของคุณที่มีกล่องสีต่างๆ จัดเรียงตามลำดับชั้น เพื่อช่วยให้คุณและทีมของคุณระบุประเด็นย่อยทั้งหมดที่อยู่เบื้องหลังปัญหาหนึ่งๆ ถามคำถามว่า 'ทำไม?' อย่างต่อเนื่องเพื่อย้ายจากกล่องหนึ่งไปยังอีกกล่องหนึ่งจนกว่าคุณจะค้นพบสาเหตุที่แท้จริง
คุณสามารถใช้ClickUp Brainเพื่อดึงข้อมูลเชิงลึกและรูปแบบจากการสนทนาของทีมโดยอัตโนมัติ ลดการบันทึกข้อมูลด้วยตนเอง เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้ จัดหมวดหมู่ข้อมูลของคุณอย่างชัดเจน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง
หลังจากรวบรวมคำตอบของคุณบนกระดานไวท์บอร์ดแล้ว ให้วิเคราะห์เพื่อหาลักษณะที่คล้ายคลึงกัน หากมีคำตอบหลายข้อที่ชี้ให้เห็นสาเหตุเดียวกัน แสดงว่าคุณอาจพบอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นแล้ว
เหมาะสำหรับ: ทีมข้ามสายงานที่ต้องการวิธีเร่งด่วนในการเจาะลึกหาสาเหตุของความล่าช้าในโครงการโดยไม่ต้องวิเคราะห์อย่างละเอียด
6. แม่แบบแผนปฏิบัติการประจำวันของ ClickUp
เทมเพลตแผนปฏิบัติการประจำวันของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นที่ช่วยให้คุณ ระบุและดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านประสิทธิภาพ ได้ เช่นเดียวกับแผนผังอิชิแมน (Fishbone Diagram) ที่ช่วยจัดระเบียบสาเหตุหลักของปัญหา
อย่างไรก็ตาม แม่แบบนี้ก้าวไปไกลกว่านั้นโดย แยกสาเหตุหลักแต่ละข้อออกเป็นรายการการดำเนินการเฉพาะ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีรายละเอียดใดถูกมองข้ามเมื่อขับเคลื่อนการปรับปรุง
เริ่มต้นด้วยการกรอกรายละเอียดงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในมุมมอง 'รายการ' ของเทมเพลต จากนั้นในส่วน 'ขั้นตอนดำเนินการ' คุณจะเห็นงานทั้งหมดและงานย่อยของคุณจัดเรียงตามวันที่ครบกำหนด ทำให้ง่ายต่อการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ ฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยให้คุณกำหนดความรับผิดชอบ จัดหมวดหมู่ความซับซ้อนของงาน และติดตามวันที่สำคัญในขณะที่บันทึกความคิดเห็นและการตรวจสอบ
คุณยังสามารถเปลี่ยนเป็นมุมมอง 'กระดานเป้าหมาย' เพื่อดูงานของคุณที่แสดงเป็นบัตรและจัดเรียงตามแผนกได้
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการที่ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพของพนักงานโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกจากการประเมินผลที่ผ่านมา
7. เทมเพลตการทบทวนโครงการ ClickUp
แม่แบบการทบทวนโครงการ ClickUpรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโครงการ โดยเน้นความสำเร็จ จุดที่ควรปรับปรุง และขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้สำหรับการวางแผนในอนาคต
เริ่มต้นด้วยการแชร์ แบบฟอร์มวาระการประชุม ที่เข้าใจง่ายกับทีมของคุณ เพื่อให้พวกเขาสามารถแสดงความคิดเห็นได้ เลือกหมวดหมู่การทบทวน (เช่น 'สิ่งที่ทำได้ดี', 'บทเรียนที่ได้รับ', หรือ 'ทางเลือกอื่น') และแท็กทีมที่เกี่ยวข้อง
'รายการกิจกรรม' จัดระเบียบข้อเสนอแนะตามพื้นที่โครงการ และ 'กระดานทบทวน' จัดกลุ่มข้อมูลเชิงลึกตามหมวดหมู่การทบทวนย้อนหลัง เพื่อให้เห็นภาพรวมในระดับสูงเกี่ยวกับความสำเร็จ ข้อผิดพลาด และพื้นที่ที่ควรพัฒนา
เหมาะสำหรับ: ทีมที่มีความคล่องตัวในการทบทวนโครงการหลังเสร็จสิ้น เพื่อเรียนรู้จากความสำเร็จและความล้มเหลวสำหรับการปรับปรุงในอนาคต
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเทมเพลตแผนภาพก้างปลาของ ClickUp
ในขณะที่ Word สามารถใช้สำหรับการวิเคราะห์ที่ง่ายกว่า แต่จะไม่สามารถสร้างแผนภูมิฟิชบอนแบบไดนามิกได้ ประสบการณ์การใช้งานจะมีความเป็นธรรมชาติมากกว่าใน ClickUp
คุณไม่จำกัดอยู่แค่รูปทรงคงที่หรือการจัดรูปแบบด้วยตนเองอีกต่อไป เพราะเทมเพลตแผนผังปลาของ ClickUp มีเครื่องมือลากและวาง รูปทรงที่กำหนดเอง และฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ เพื่อช่วยระดมความคิดและจัดระเบียบไอเดียได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ด้วย ClickUp แผนภาพอิสรภาพกลายเป็นส่วนที่สามารถโต้ตอบได้และนำไปใช้ได้จริงในกระบวนการทำงานของคุณ และสิ่งที่ดีที่สุดคือ? แม่แบบเหล่านี้ฟรีทั้งหมด 💰
ลงทะเบียนบน ClickUp ฟรีและเริ่มเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ของคุณให้เป็นการกระทำ ทั้งหมดในที่เดียว