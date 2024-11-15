บล็อก ClickUp
15 ซอฟต์แวร์วิดีโออธิบายที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025

Manasi Nair
Manasi NairManaging Editor
15 พฤศจิกายน 2567

เคยพยายามอธิบายแนวคิดที่ซับซ้อนในการประชุม แล้วเจอแต่สายตาว่างเปล่าหรือไม่?

เราทุกคนเคยเจอสถานการณ์แบบนี้กันมาแล้ว สิ่งสำคัญคือ บางแนวคิดนั้นซับซ้อนเกินกว่าจะอธิบายด้วยคำพูดได้ พวกเขา ต้องการ ภาพประกอบ

✨ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ผู้ชมจดจำข้อมูลจากวิดีโอได้ถึง 95%แต่จดจำได้เพียง 10% เมื่ออ่านเนื้อหาเดียวกันในรูปแบบข้อความ

ดังนั้น วิดีโออธิบาย. วิดีโออธิบายที่ดีสามารถเปลี่ยนหัวข้อที่ซับซ้อนที่สุดให้กลายเป็นเนื้อหาที่เข้าใจง่ายได้.

ส่วนที่ดีที่สุดคือคุณไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดต่อวิดีโอเพื่อสร้างวิดีโออธิบายคุณภาพสูง เพียงแค่ใช้ซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดีโอระดับมืออาชีพ! มีให้เลือกมากมายจนคุณเลือกไม่ถูกเลยทีเดียว

ในบทความนี้ ผมจะแบ่งปันเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่ผมเลือกใช้และทดสอบด้วยตัวเอง เพื่อช่วยสร้างวิดีโออธิบายที่ยอดเยี่ยม มาเริ่มกันด้วยการทำความเข้าใจว่าควรพิจารณาอะไรในซอฟต์แวร์วิดีโออธิบายที่ดีที่สุด

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์วิดีโออธิบาย?

ซอฟต์แวร์สร้างวิดีโออธิบายที่ดีที่สุดช่วยให้การสร้างและแก้ไขวิดีโอเป็นเรื่องง่าย และช่วยให้สามารถส่งมอบวิดีโอที่ดูเป็นมืออาชีพได้โดยไม่มีความยุ่งยาก

นี่คือสิ่งที่ฉันคิดว่าจำเป็นต้องมี:

  • องค์ประกอบที่ปรับแต่งได้: มองหาความยืดหยุ่นในแอนิเมชัน แบบอักษร และการเปลี่ยนฉาก
  • หลากหลายสไตล์: หลีกเลี่ยงการทำให้ผู้ชมเบื่อด้วยวิดีโอที่ดูเหมือนกันทั้งหมด เลือกซอฟต์แวร์ที่มีรูปแบบวิดีโอหลากหลาย เช่น วิดีโอแอนิเมชัน วิดีโอไวท์บอร์ด หรือวิดีโออธิบายแบบไลฟ์แอ็กชัน
  • การแก้ไขแบบเรียลไทม์: สิ่งนี้มีความสำคัญสำหรับวิดีโออธิบายที่ถูกสร้างร่วมกันโดยสมาชิกทีมหลายคน ทุกคนควรสามารถทำการอัปเดตและให้ข้อเสนอแนะได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์มการแก้ไขวิดีโอ
  • เทมเพลตสำเร็จรูป: เทมเพลตวิดีโอและฟุตเทจวิดีโอสำเร็จรูปช่วยประหยัดเวลา โดยเฉพาะสำหรับผู้เริ่มต้น
  • อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่าย: คุณไม่จำเป็นต้องมีคู่มือแนะนำในการเริ่มต้นใช้งานเลย!
  • ความสะดวกในการใช้งาน: หลีกเลี่ยงการเสียเวลาหลายชั่วโมงไปกับอินเทอร์เฟซที่ซับซ้อน มองหาตัวแก้ไขที่ใช้งานง่ายและสามารถลากและวางได้ ซึ่งต้องการการฝึกอบรมเพียงเล็กน้อย

นี่คือรายการซอฟต์แวร์วิดีโออธิบายที่ดีที่สุด 15 อันดับแรกของฉัน โดยเน้นคุณสมบัติเด่น ราคา และข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้น

ซอฟต์แวร์วิดีโออธิบายที่ดีที่สุด 15 อันดับ

รายการที่คัดสรรนี้จะช่วยให้คุณค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการผลิตวิดีโอเฉพาะของคุณ

มาเริ่มกันเลย

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างและถอดเสียงวิดีโออธิบาย)

ClickUp เป็นเครื่องมือทรงพลังสำหรับการสร้างและถอดเสียงวิดีโออธิบาย มันนำเสนอชุดคุณสมบัติที่หลากหลายซึ่งทำให้กระบวนการสร้างวิดีโอทั้งหมดง่ายขึ้น

ตัวอย่างเช่นClickUp Clipsช่วยให้คุณสามารถบันทึกวิดีโอคลิปคุณภาพสูงได้อย่างง่ายดายภายในแพลตฟอร์ม ClickUp สำหรับวิดีโออธิบายของคุณ. มันรวมการแชร์หน้าจอ, การบรรยายเสียง, และการสื่อสารทางภาพไว้ในเครื่องมือเดียว.

และหลังจากบันทึกแล้วผู้ช่วย AI ของ ClickUpสามารถถอดความวิดีโอของคุณได้โดยอัตโนมัติ ช่วยให้คุณสามารถดึงข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญและดำเนินการติดตามผลได้ง่ายขึ้น

ใช้ ClickUp Clips เพื่อสร้างคลิปวิดีโอสั้น ๆ สำหรับวิดีโออธิบายของคุณ
ใช้ ClickUp Clips เพื่อสร้างคลิปวิดีโอหน้าจอขนาดสั้นสำหรับวิดีโออธิบายของคุณ

นี่คือคุณสมบัติและประโยชน์หลักของ ClickUp Clips:

  • การบันทึกแบบง่าย: เริ่มบันทึกหน้าจอ เสียง หรือทั้งสองอย่างด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง
  • การตั้งค่าการบันทึกที่ปรับแต่งได้: ปรับพื้นที่การบันทึก, อัตราเฟรม, และการตั้งค่าอื่น ๆ ให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
  • หมายเหตุและภาพวาด: เพิ่มหมายเหตุ ลูกศร และองค์ประกอบภาพอื่นๆ ลงในบันทึกของคุณเพื่อเน้นจุดสำคัญหรือให้บริบทเพิ่มเติม
  • การผสานการทำงานโดยตรงกับ ClickUp: เมื่อคุณบันทึกเสร็จสิ้น วิดีโอของคุณจะถูกบันทึกไว้ในClickUp Taskหรือโปรเจ็กต์ของคุณโดยอัตโนมัติ
  • การทำงานร่วมกัน: แชร์การบันทึกของคุณกับเพื่อนร่วมทีมเพื่อรับข้อเสนอแนะหรือตรวจสอบ

ถัดไป สร้างสคริปต์และบทถอดเสียงที่น่าสนใจได้อย่างง่ายดายด้วยClickUp Brain ผู้ช่วย AI ของ ClickUp วางแผนโครงร่างสคริปต์วิดีโออธิบายของคุณในรูปแบบภาพ แล้วแปลงเป็นเอกสารข้อความที่เรียบร้อยผ่านการผสานการทำงานที่ราบรื่นของ ClickUp Brain

ClickUp Brain: ซอฟต์แวร์วิดีโออธิบาย
สรุปบันทึกวิดีโออธิบายของคุณด้วย ClickUp Brain

อะไรเพิ่มเติมอีก? คุณสมบัติการทำงานร่วมกันของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้—คุณสามารถแบ่งปันความคิดและอัปเดตกับสมาชิกทีมได้ในระหว่างการสร้างสรรค์วิดีโอ. คุณสมบัตินี้มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งเมื่อสร้างวิดีโออธิบาย เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญหลายท่านสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างสรรค์เนื้อหาได้.

ตัวอย่างเช่น ใช้การกล่าวถึง @ ใน ClickUp Chatเพื่อสื่อสารแบบเรียลไทม์กับทีมของคุณและรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิดีโออธิบาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ติดตามความคืบหน้าของโครงการสร้างวิดีโออธิบายของคุณด้วยกระดาน Kanban และมุมมองปฏิทินของ ClickUp
  • ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์การรายงานของ ClickUp เพื่อวัดความก้าวหน้าและระบุจุดที่ควรปรับปรุง
  • เร่งกระบวนการสร้างวิดีโอของคุณด้วย AI สำหรับการคิดไอเดีย, การเขียนสคริปต์, การถอดความวิดีโอ, และการสร้างส่วนตัดตอนพร้อมเวลา
  • แชร์วิดีโอกับใครก็ได้โดยใช้ลิงก์สาธารณะหรือไฟล์ที่ดาวน์โหลด
  • เชื่อมต่อ ClickUp กับซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดีโอ ไลบรารีฟุตเทจสต็อก และอื่นๆอีกมากมายด้วยการผสานการทำงานของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้บางรายได้กล่าวถึงเส้นทางการเรียนรู้เนื่องจากคุณสมบัติที่ครอบคลุมของ ClickUp

ราคาของ ClickUp

  • ฟรี ตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อพื้นที่ทำงานต่อสมาชิกต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (9,500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

อ่านเพิ่มเติม:10 โปรแกรมสรุปวิดีโอด้วย AI ที่ดีที่สุด ประหยัดเวลาอันมีค่าของคุณ

2. InVideo (เหมาะที่สุดสำหรับวิดีโออธิบายที่รวดเร็วและเป็นมืออาชีพ)

InVideo: ซอฟต์แวร์วิดีโออธิบาย
ผ่านทางInVideo

InVideo เป็นแพลตฟอร์มอเนกประสงค์ที่ช่วยให้การสร้างวิดีโออธิบายแบบมืออาชีพเป็นเรื่องง่าย ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคลังแม่แบบ ทรัพยากร และตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย InVideo ช่วยให้ผู้ใช้สามารถผลิตวิดีโอคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องมีทักษะทางเทคนิคขั้นสูง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ InVideo

  • เปลี่ยนสคริปต์เป็นเนื้อหาวิดีโออย่างรวดเร็วด้วยระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI
  • เข้าถึงภาพปลอดค่าลิขสิทธิ์หลายล้านภาพ คลิปวิดีโอ และแทร็กเสียง
  • ทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมเพื่อแก้ไขและตรวจสอบโครงการ
  • สร้างและแปลวิดีโอในกว่า 50 ภาษา

ข้อจำกัดของ InVideo

  • อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการความสามารถในการตัดต่อวิดีโออย่างลึกซึ้ง
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าเทมเพลตมีความยืดหยุ่นน้อยกว่าสำหรับโครงการที่มีการปรับแต่งอย่างหนัก

ราคาของ InVideo

  • ฟรี
  • ธุรกิจ: 30 ดอลลาร์/เดือน
  • ไม่จำกัด: $60/เดือน
  • InVideo AI Plus: $25/เดือน
  • InVideo AI Max: $60/เดือน

คะแนนและรีวิวใน InVideo

  • G2: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)

3. Toonly (เหมาะที่สุดสำหรับวิดีโออธิบายการ์ตูนแบบง่าย)

Toonly: ซอฟต์แวร์สร้างวิดีโออธิบาย
ผ่านทางToonly

Toonly (ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ Voomly Cloud) เหมาะสำหรับธุรกิจหรือผู้สร้างที่ต้องการผลิตวิดีโออธิบายแบบการ์ตูนที่เรียบง่าย ด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย ผู้ใช้สามารถสร้างวิดีโอที่สนุกสนานและน่าสนใจได้โดยไม่ต้องมีทักษะการตัดต่อขั้นสูง

ซอฟต์แวร์นี้มีตัวละครและฉากมากมาย ทำให้เป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับการสร้างวิดีโออธิบายที่รวดเร็วและง่ายดาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Toonly

  • บันทึกและเพิ่มเสียงบรรยายให้กับวิดีโอของคุณด้วยเครื่องมือเสียงบรรยายที่มีอยู่ในตัว
  • สร้างวิดีโอหลายฉากได้อย่างง่ายดายและสลับระหว่างลำดับภาพเคลื่อนไหวต่างๆ โดยไม่ขัดจังหวะการไหลของวิดีโอ
  • ส่งออกวิดีโอของคุณในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึง MP4, MOV, และ GIF

ข้อจำกัดของ Toonly

  • Toonly ขาดคุณสมบัติสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีม ดังนั้นผู้ใช้หลายคนจึงไม่สามารถทำงานพร้อมกันในโครงการเดียวกันได้

ราคาของ Toonly

  • มาตรฐาน: $49/เดือน
  • องค์กรธุรกิจ: $79/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Toonly

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

4. Animaker (เหมาะที่สุดสำหรับวิดีโออธิบายที่ปรับแต่งได้)

Animaker: ซอฟต์แวร์สร้างวิดีโออธิบาย
ผ่านAnimaker

แพลตฟอร์มอเนกประสงค์ Animaker นำเสนอฟีเจอร์หลากหลายสำหรับการสร้างวิดีโออธิบายที่น่าสนใจ มีสไตล์แอนิเมชันให้เลือกหลากหลาย ตั้งแต่แอนิเมชันกระดานไวท์บอร์ดไปจนถึงแอนิเมชัน 2 มิติ

Animaker เต็มไปด้วยเทมเพลตที่คุณสามารถปรับแต่งได้ ซึ่งช่วยเร่งกระบวนการได้อย่างมาก นอกจากนี้ ทุกอย่างสามารถทำได้ผ่านแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Animaker

  • ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับสมาชิกในทีมเพื่อแบ่งปันไอเดียและปรับปรุงเนื้อหาได้อย่างง่ายดาย
  • ลดความซับซ้อนของกระบวนการผลิตและสร้างวิดีโอคุณภาพสูงด้วยเครื่องมือ AI นวัตกรรมสำหรับการเขียนบทและการพากย์เสียง
  • สร้างและปรับแต่งฉากสำหรับวิดีโอของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือสร้างฉากของ Animaker

ข้อจำกัดของ Animaker

  • ผู้ใช้บางรายพบว่าช่วงของแอนิเมชันและเอฟเฟกต์มีจำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มขั้นสูงอื่น ๆ
  • แอนิเมชันที่ซับซ้อนอาจทำให้เวลาในการเรนเดอร์นานขึ้น ซึ่งอาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานช้าลง

ราคาของ Animaker

  • ฟรี
  • พื้นฐาน: $27/เดือน
  • เริ่มต้น: $45/เดือน
  • ข้อดี: $79/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Animaker

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
  • Capterra: 4. 2/5 (200+ รีวิว)

5. VideoScribe (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแอนิเมชันอธิบายบนกระดานไวท์บอร์ด)

VideoScribe: ซอฟต์แวร์สร้างวิดีโออธิบาย
ผ่านVideoScribe

อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ VideoScribe ตอบโจทย์ทั้งครูผู้สอน นักการตลาด และผู้สร้างสรรค์เนื้อหา ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและสร้างวิดีโออธิบายบนกระดานไวท์บอร์ดที่น่าดึงดูดได้อย่างง่ายดาย

สิ่งที่ทำให้ Videoscribe โดดเด่นคือคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์: การเคลื่อนไหวของมืออัตโนมัติ ที่จำลองเอฟเฟกต์การวาดภาพ, การซิงโครไนซ์เสียงพากย์เพื่อการจัดเรียงภาพและเสียงที่ราบรื่น, และตัวเลือกการปรับแต่งแบรนด์ที่ยืดหยุ่นซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถใส่โลโก้และปรับแต่งชุดสีได้ตามต้องการ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ VideoScribe

  • สร้างแอนิเมชันไวท์บอร์ดที่น่าสนใจได้อย่างง่ายดายด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง
  • เพิ่มรูปภาพ ข้อความ และเพลงได้อย่างง่ายดาย
  • เริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วด้วยคลังภาพและเทมเพลตมากมายที่รองรับธีมหลากหลาย
  • ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ เช่น PowerPoint เพื่อขยายการใช้งานและนำเนื้อหาที่มีอยู่มาใช้ในโครงการวิดีโอใหม่

ข้อจำกัดของ VideoScribe

  • ปัญหาด้านประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว เช่น ความล่าช้าในระหว่างการทำงานกับโปรเจกต์ที่ซับซ้อน ซึ่งอาจรบกวนกระบวนการทำงาน
  • คุณสมบัติบางอย่างอาจไม่ชัดเจนในทันที ทำให้ผู้ใช้ต้องใช้เวลาในการทำความคุ้นเคยและใช้งานได้อย่างคล่องแคล่ว

ราคาของ VideoScribe

  • ทดลองใช้ฟรี
  • บวก: $26. 15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $39. 22/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว VideoScribe

  • G2: 4. 1/5 (60+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (50+ รีวิว)

อ่านเพิ่มเติม:วิธีบันทึกวิดีโอขณะนำเสนอ PowerPoint ด้วยตัวเอง?

6. Powtoon (เหมาะที่สุดสำหรับวิดีโออธิบายแบบแอนิเมชันเชิงโต้ตอบ)

Powtoon: ซอฟต์แวร์วิดีโออธิบาย
ผ่านทางPowtoon

Powtoon เป็นตัวเลือกที่ดีเมื่อคุณต้องการเพิ่มปุ่มและลิงก์ที่สามารถคลิกได้เพื่อทำให้วิดีโอมีความน่าสนใจมากขึ้น

ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างวิดีโอสอนหรือนำเสนอทางการตลาด Powtoon มอบความยืดหยุ่นในการออกแบบวิดีโอที่ทั้งมีชีวิตชีวาและโต้ตอบได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Powtoon

  • ใช้ประโยชน์จากคลังตัวละครและอุปกรณ์ประกอบฉากเพื่อสร้างวิดีโอของคุณ
  • สำรวจเทมเพลตที่หลากหลายและปรับแต่งได้ตามต้องการ ออกแบบมาสำหรับธีมต่าง ๆ เช่น การนำเสนอทางธุรกิจ วิดีโอการศึกษา และเนื้อหาสำหรับโซเชียลมีเดีย
  • สร้างแอนิเมชันที่ลื่นไหลและดูเป็นมืออาชีพด้วยเทคนิคแอนิเมชันขั้นสูง รวมถึงการกำหนดเส้นทางการเคลื่อนไหวและการปรับจังหวะเวลา

ข้อจำกัดของ Powtoon

  • เวอร์ชันฟรีจำกัดจำนวนการส่งออกและมีลายน้ำบนวิดีโอ
  • ปัญหาประสิทธิภาพเป็นครั้งคราวกับโครงการขนาดใหญ่ เนื่องจากซอฟต์แวร์อาจล่าช้าหรือค้างเมื่อจัดการกับไฟล์ความละเอียดสูง

ราคาของ Powtoon

  • ไลท์: $50/เดือน
  • มืออาชีพ: $190/เดือน
  • ธุรกิจ: $120/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)

คะแนนและรีวิวของ Powtoon

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

อ่านเพิ่มเติม:โปรแกรมบันทึกหน้าจอฟรีที่ดีที่สุดโดยไม่มีลายน้ำคืออะไร?

7. Vyond (เหมาะที่สุดสำหรับวิดีโอแอนิเมชันระดับธุรกิจ)

Vyond: ซอฟต์แวร์สร้างวิดีโออธิบาย
ผ่านทางVyond

Vyond เป็นเครื่องมือสร้างแอนิเมชันที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สร้างวิดีโอแอนิเมชันที่น่าสนใจซึ่งปรับแต่งให้เหมาะกับการใช้งานต่างๆ รวมถึงการตลาด การฝึกอบรม และการสื่อสารภายในองค์กร

อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและชุดคุณสมบัติที่หลากหลายช่วยให้ทั้งผู้เริ่มต้นและผู้สร้างที่มีประสบการณ์สามารถสร้างแอนิเมชันคุณภาพสูงที่ดึงดูดผู้ชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Vyond โดดเด่นด้วยความหลากหลาย ช่วยให้ผู้ใช้สามารถถ่ายทอดแนวคิดที่ซับซ้อนได้อย่างน่าสนใจทางสายตา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Vyond

  • ทำให้กระบวนการสร้างวิดีโอเป็นเรื่องง่ายด้วยฟังก์ชันแปลงข้อความเป็นเสียงที่เปลี่ยนสคริปต์ที่เขียนให้เป็นเสียงพากย์ที่ฟังเป็นธรรมชาติ
  • ปรับแต่งตัวละครแอนิเมชันด้วยรายละเอียดที่น่าประทับใจ ปรับแต่งลักษณะทางกายภาพและสไตล์การแต่งกายให้สะท้อนกลุ่มเป้าหมายหรืออัตลักษณ์ของแบรนด์ได้ดียิ่งขึ้น
  • สร้างวิดีโอหลากหลายประเภทด้วยคลังเทมเพลตและสินทรัพย์สำเร็จรูปมากมายที่รองรับอุตสาหกรรมต่างๆ

ข้อจำกัดของ Vyond

  • ผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเคยกับซอฟต์แวร์แอนิเมชันอาจต้องเผชิญกับการเรียนรู้ที่ค่อนข้างชัน เนื่องจากอาจต้องใช้เวลาและการฝึกฝนในการเชี่ยวชาญทุกฟีเจอร์และเครื่องมือ

ราคา Vyond

  • จำเป็น: $49/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • พรีเมียม: $89/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • มืออาชีพ: $179/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Vyond

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
  • Capterra: 4. 7/5 (200+ รีวิว)

อ่านเพิ่มเติม:11 แม่แบบแผนการฝึกอบรมพนักงานฟรี

8. รันเวย์ AI (ยอดเยี่ยมในการใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อการอัตโนมัติ)

Runway AI: ซอฟต์แวร์วิดีโออธิบาย
ผ่านRunway AI

Runway AI เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการสร้างผลิตภัณฑ์และโมเดลสำหรับการสร้างวิดีโอ ภาพ และเนื้อหาสื่อมัลติมีเดียหลากหลายรูปแบบ

เครื่องมือของ Runway AI ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้สร้างเนื้อหาสำรวจแนวคิดต่างๆ ได้เกือบจะเรียลไทม์ และ สร้างสินทรัพย์ที่พร้อมสำหรับการผลิตด้วยความรวดเร็ว การควบคุม และความแม่นยำสูง

คุณสมบัติเด่นของ AI สำหรับรันเวย์

  • อัตโนมัติภารกิจที่ใช้เวลานาน เช่น การลบวัตถุและการแทนที่ฉากหลัง ด้วยเทคโนโลยี AI ขั้นสูง
  • เลือกจากเครื่องมือมากกว่า 30 ชนิดที่มีให้ใช้โดยตรงในเบราว์เซอร์ของคุณ รวมถึงการโรโตสโคปแบบทันที การติดตามการเคลื่อนไหว และการถอดเสียง
  • ทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมได้อย่างราบรื่นแบบเรียลไทม์ ช่วยให้สามารถให้ข้อเสนอแนะได้ทันทีและสื่อสารผ่านวิดีโอได้อย่างสะดวกในระหว่างกระบวนการตัดต่อ

ข้อจำกัดของ AI บนรันเวย์

  • โครงการขนาดใหญ่ อาจทำให้เกิดการล่าช้า, ทำให้การแก้ไขไม่ต่อเนื่อง และส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน
  • ชุดคุณสมบัติที่หลากหลายอาจทำให้ผู้เริ่มต้นรู้สึกท่วมท้น และอาจต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจความสามารถของซอฟต์แวร์อย่างเต็มที่

ราคาของระบบ AI สำหรับรันเวย์

  • พื้นฐาน
  • มาตรฐาน: $15/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ข้อดี: $35 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ไม่จำกัด: $95/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Runway AI

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

9. Renderforest (เหมาะที่สุดสำหรับความสม่ำเสมอในการสร้างแบรนด์)

Renderforest: ซอฟต์แวร์สร้างวิดีโออธิบาย
ผ่านทางRenderforest

Renderforest เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับใครก็ตามที่ต้องการสร้างวิดีโออธิบายอย่างรวดเร็ว เครื่องมืออัตโนมัติของมันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่ต้องการผลิต เนื้อหาคุณภาพสูงโดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการแก้ไขอย่างกว้างขวาง

ซอฟต์แวร์วิดีโออธิบายฟรีนี้เป็นที่รู้จักจากคลังเทมเพลตที่หลากหลาย ตัวเลือกการปรับแต่งแบรนด์ และอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย

คุณสมบัติเด่นของ Renderforest

  • สร้างวิดีโอได้อย่างรวดเร็วเพียงแค่ป้อนสคริปต์ของคุณหรือเลือกเทมเพลต. คุณสมบัตินี้ช่วยลดเวลาการผลิตอย่างมากและทำให้กระบวนการสร้างวิดีโอเป็นไปอย่างราบรื่น
  • สร้างวิดีโอหลากหลายรูปแบบ รวมถึงวิดีโอโปรโมชัน สไลด์โชว์ และการแสดงภาพประกอบดนตรี
  • ร่วมมือกับสมาชิกในทีมแบบเรียลไทม์ ช่วยให้สามารถให้ข้อเสนอแนะและปรับเปลี่ยนได้ทันทีระหว่างกระบวนการแก้ไข

ข้อจำกัดของ Renderforest

  • คุณสมบัติการแก้ไขขั้นสูงถูกจำกัดอยู่บ้าง ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้ที่ต้องการควบคุมโปรเจ็กต์ของตนมากขึ้นรู้สึกไม่พอใจ
  • เวอร์ชันฟรีให้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพต่ำกว่า ซึ่งอาจไม่เหมาะสำหรับการใช้งานในระดับมืออาชีพ

ราคาของ Renderforest

  • ฟรี ตลอดไป
  • ไลท์: $14.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ข้อดี: $29.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $34.99/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Renderforest

  • Capterra: 4. 8/5 (400+ รีวิว)
  • G2: 4. 7/5 (400+ รีวิว)

10. Biteable (เหมาะที่สุดสำหรับวิดีโอการตลาดอย่างรวดเร็ว)

Biteable
ผ่านทางBiteable

Biteable เป็นโซลูชันที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการวิดีโออธิบายที่สดใสซึ่งสามารถดึงดูดความสนใจได้ทันที

แพลตฟอร์มนี้ให้บริการ ฉากแอนิเมชันที่หลากหลาย ที่ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมต่าง ๆ ช่วยให้ผู้สร้างสามารถสร้างเรื่องราวที่โดนใจได้

คุณสมบัติเด่นของ Biteable

  • ทำให้การให้ข้อเสนอแนะและการปรับปรุงง่ายขึ้นโดยการเชิญสมาชิกในทีมให้ร่วมมือกันในโครงการ
  • เข้าถึงฟุตเทจและเพลงคุณภาพสูงเพื่อสร้างวิดีโออธิบายด้วยองค์ประกอบมัลติมีเดียระดับมืออาชีพ
  • บันทึกและเพิ่มเสียงบรรยายลงในวิดีโอของคุณได้อย่างรวดเร็วด้วยเครื่องมือเสียงบรรยายในตัว

ข้อจำกัดของ Biteable

  • เวอร์ชันฟรีจำกัดการเข้าถึงเทมเพลตและฟีเจอร์บางอย่าง ซึ่งอาจขัดขวางผู้ใช้ที่ต้องการใช้งานฟังก์ชันทั้งหมดโดยไม่มีการผูกมัด
  • ผู้ใช้ได้สังเกตเห็นความล่าช้าในการแสดงผลเป็นครั้งคราว โดยเฉพาะในวิดีโอที่มีความซับซ้อนมากขึ้น

ราคา Biteable

  • ข้อดี: $29/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • พรีเมียม: $99/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Biteable

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: 4. 1/5 (40+ รีวิว)

อ่านเพิ่มเติม:15 ตัวอย่างวิดีโอการฝึกอบรม: แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการพัฒนาพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ

11. Synthesia (เหมาะที่สุดสำหรับวิดีโอที่สร้างโดย AI)

ซินธิเซีย
ผ่านทางSynthesia

หากคุณต้องการสร้างวิดีโอที่มีสัมผัสของมนุษย์โดยไม่ต้องถ่ายทำ Synthesia คือคำตอบ

แพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถ สร้างอวตารที่สมจริง ซึ่งสามารถนำเสนอเนื้อหาในหลายภาษาได้ เพียงป้อนสคริปต์ของคุณ แล้ว Synthesia จะสร้างวิดีโอโดยอัตโนมัติด้วย AI ทำให้มีประสิทธิภาพอย่างมากสำหรับธุรกิจที่ต้องการผลิตเนื้อหาอย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติเด่นของ Synthesia

  • สร้างอวาตาร์เสมือนจริงที่สามารถพูดบทของคุณได้ในหลายภาษา เพิ่มการเข้าถึงสำหรับผู้ชมทั่วโลก
  • ปรับแต่งพื้นหลัง อุปกรณ์ประกอบฉาก และองค์ประกอบภาพให้เข้ากับแบรนด์หรือข้อความของคุณ เพื่อให้ได้รูปแบบการนำเสนอที่เป็นเอกลักษณ์
  • ผสานการทำงานของ Synthesia เข้ากับแพลตฟอร์ม LMS อย่างไร้รอยต่อเพื่อสร้างสื่อการฝึกอบรมแบบโต้ตอบ

ข้อจำกัดของ Synthesia

  • แผนการสมัครสมาชิกอาจมีราคาค่อนข้างสูง ซึ่งอาจไม่เหมาะสมสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือผู้สร้างสรรค์รายบุคคล
  • ผู้ใช้อาจพบว่าอวตารที่สร้างโดย AI มีความน่าเชื่อถือน้อยกว่านักแสดงจริง ซึ่งอาจลดทอนความสัมผัสส่วนตัวที่บางโครงการต้องการ

ราคา Synthesia

  • แผน ฟรี
  • เริ่มต้น: $29/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ผู้สร้าง: $89/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว Synthesia

  • G2: 4. 7/5 (1,500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (150+ รีวิว)

อ่านเพิ่มเติม:10 ทางเลือกของ Synthesia AI สำหรับวิดีโอที่สร้างโดย AI

12. Wideo (เหมาะที่สุดสำหรับวิดีโอที่น่าดึงดูดทางสายตา)

วีดีโอ
ผ่านทางวีดีโอ

Wideo เป็นแพลตฟอร์มการสร้างวิดีโอแบบคลาวด์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างวิดีโออธิบายแบบแอนิเมชันได้โดยไม่ต้องมีทักษะทางเทคนิคใดๆ มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อม ตัวแก้ไขแบบลากและวาง ทำให้ทุกคนสามารถสร้างวิดีโอที่ดูเป็นมืออาชีพได้อย่างง่ายดาย

ซอฟต์แวร์วิดีโออธิบายนี้ช่วยบาลานซ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์และฟังก์ชันการทำงาน ทำให้เหมาะสำหรับการสร้างสรรค์เรื่องราวทางภาพที่น่าสนใจ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wideo

  • จัดระเบียบและจัดเรียงส่วนของวิดีโอได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือจัดการฉาก
  • จัดเสียงเอฟเฟกต์และเสียงพากย์ให้สอดคล้องกับภาพได้อย่างราบรื่นด้วยการซิงโครไนซ์เสียง
  • ติดตามการมีส่วนร่วมของผู้ชมและตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ในตัว

ข้อจำกัดของวิดีโอ

  • เวอร์ชันฟรีจำกัดคุณภาพการส่งออก ซึ่งอาจจำกัดการใช้งานสำหรับการนำเสนอระดับมืออาชีพหรือสื่อการตลาด

ราคาของวิดีโอ

  • แผน ฟรี
  • พื้นฐาน: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี+: $199/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิววิดีโ*

  • G2: 4. 3/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: 4.0/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)

13. Moovly (ดีที่สุดสำหรับการผสมผสานวิดีโอและแอนิเมชันอย่างไร้รอยต่อ)

มูฟลี
ผ่านทางMoovly

Moovly เป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์วิดีโออธิบายที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมที่ต้องการผลิตวิดีโอร่วมกัน มันรองรับการ แก้ไขพร้อมกัน ทำให้ง่ายขึ้นสำหรับโครงการกลุ่มที่ความคิดเห็นทันทีเป็นสิ่งสำคัญ

นอกจากนี้ การเข้าถึง API ของมันยังช่วยให้สามารถผสานรวมกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ได้ ซึ่งช่วยให้กระบวนการทำงานของผู้ใช้ที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีและธุรกิจที่ต้องการทำให้กระบวนการผลิตวิดีโอของตนเป็นระบบอัตโนมัติได้ง่ายขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Moovly

  • แก้ไขวิดีโอได้โดยตรงในเบราว์เซอร์ของคุณด้วย Moovly Studio—ไม่ต้องติดตั้ง อัปเดต หรือใช้ปลั๊กอิน
  • แปลงข้อความเป็นเสียงพากย์ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว เลือกจากเสียงหลากหลายภาษาในกว่า 20 ภาษา โดยใช้เทคโนโลยีแปลงข้อความเป็นเสียงด้วย AI เพื่อสร้างเสียงที่เป็นธรรมชาติ
  • เข้าถึงห้องสมุดสื่อที่มีภาพสต็อก เสียง และวิดีโอหลายล้านรายการ
  • ทำให้การจัดการไฟล์ง่ายขึ้นผ่านการผสานรวมกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามต่าง ๆ เช่น Dropbox และ Google Drive

ข้อจำกัดของ Moovly

  • ผู้ใช้บางรายได้ชี้ให้เห็นว่าค่าบริการสมัครสมาชิกอาจค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มที่คล้ายกัน
  • แม้ว่าส่วนติดต่อผู้ใช้จะใช้งานง่ายโดยทั่วไป ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่าการนำทางผ่านฟีเจอร์ที่หลากหลายนั้นค่อนข้างยาก

ราคาของ Moovly

  • แผน ฟรี
  • จ่ายตามการใช้งาน: $25/วิดีโอ
  • การสมัครสมาชิก: $99/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

Moovly คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 5/5 (70+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

14. Rawshorts (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างวิดีโอด้วย AI)

Rawshorts
ผ่านทางRawshorts

Rawshorts เป็นแพลตฟอร์มนวัตกรรมที่ออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการผลิตวิดีโอเป็นเรื่องง่าย ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและฟีเจอร์ขับเคลื่อนด้วย AI อันทรงพลัง Rawshorts ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างวิดีโอแอนิเมชันคุณภาพระดับมืออาชีพได้อย่างไร้ความยุ่งยาก

ความสามารถที่โดดเด่นของมัน ได้แก่ การสร้างวิดีโอจากข้อความ, รูปภาพ, หรือคลิป, และการสร้างภาพคุณภาพสูงจากคำสั่งง่าย ๆ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบเสียง มันมีเครื่องมือเพื่อปรับปรุงและสร้างเนื้อหาเสียงที่สมบูรณ์

คุณสมบัติเด่นของ Rawshorts

  • สร้างเนื้อหาวิดีโออธิบายโดยใช้ AI โดยแปลงข้อความเป็นสคริปต์วิดีโอแอนิเมชันโดยอัตโนมัติ ทำให้กระบวนการสร้างเป็นไปอย่างราบรื่น
  • ปรับแต่งวิดีโอของคุณได้อย่างรวดเร็วด้วยคลังเทมเพลตและสินทรัพย์สำเร็จรูปที่หลากหลาย
  • เข้าถึงการวิเคราะห์อย่างละเอียด เช่น จำนวนการดู, อัตราการมีส่วนร่วม, และข้อมูลประชากรของผู้ชมหลังการเผยแพร่ เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์เนื้อหาในอนาคต

ข้อจำกัดของ Rawshorts

  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับผู้ใช้ขั้นสูงที่ต้องการความสามารถในการออกแบบที่ซับซ้อน
  • ขาดการสนับสนุนอย่างครอบคลุมสำหรับแอนิเมชันที่ซับซ้อน ซึ่งอาจจำกัดโครงการวิดีโอที่มีความซับซ้อนมากขึ้น

ราคาของ Rawshorts

  • เริ่มต้น: ทดลองใช้ฟรี
  • จำเป็น: $49/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $89/ผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ Rawshorts

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

15. Adobe Express (ดีที่สุดสำหรับวิดีโอคุณภาพระดับมืออาชีพ)

Adobe Express
ผ่านทางAdobe

Adobe Express เป็นแพลตฟอร์มอเนกประสงค์สำหรับการสร้างวิดีโออธิบายที่น่าสนใจ เครื่องมือที่ใช้งานง่ายนี้ผสานรวมความสามารถในการแก้ไขที่ทรงพลังกับทรัพยากรมากมาย ช่วยให้ผู้ใช้ตั้งแต่ผู้ประกอบการไปจนถึงนักการศึกษาสามารถเปลี่ยนความคิดของพวกเขาให้เป็นเรื่องราวภาพที่น่าสนใจได้

มันทำให้การสร้างโพสต์บนโซเชียลมีเดีย, การออกแบบกราฟิก, วิดีโอ, และการแก้ไขภาพถ่ายง่ายขึ้นด้วยเครื่องมือที่ใช้งานง่าย. โดยใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ผ่าน Adobe Firefly, ผู้ใช้สามารถทำให้การทำงานเป็นอัตโนมัติและสร้างผลงานศิลปะที่ไม่ซ้ำใครได้อย่างง่ายดาย.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Adobe Express

  • แก้ไขคลิปวิดีโอด้วยความแม่นยำโดยใช้คุณสมบัติไทม์ไลน์ ช่วยให้การตัดต่อ, แยก, และจัดเรียงคลิปวิดีโอทำได้ง่าย เพื่อสร้างการไหลที่ราบรื่น
  • รวมเสียงบรรยายและเพลงประกอบได้อย่างง่ายดาย โดยใช้เครื่องมือเสียงที่มีอยู่ในตัวเพื่อบันทึกและแก้ไขเสียงได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์ม
  • ผสานการทำงานกับ Adobe Creative Cloud และทำงานได้อย่างราบรื่นข้ามแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น InDesign และ Lightroom

ข้อจำกัดของ Adobe Express

  • ค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกอาจเป็นสิ่งพิจารณาสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการเพียงเครื่องมือสร้างวิดีโอพื้นฐานเป็นครั้งคราว
  • ความสับสนกับส่วนติดต่อผู้ใช้ที่รายงานโดยผู้ใช้ใหม่ โดยเฉพาะเมื่อนำทางผ่านคุณสมบัติและตัวเลือกทั้งหมด

ราคาของ Adobe Express

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $9.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนรีวิวและรีวิวของ Adobe Express

  • G2: 4. 5/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)

อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างวิดีโอฝึกอบรมในที่ทำงาน?

การเลือกวิดีโออธิบายที่สมบูรณ์แบบ ซอฟต์แวร์

ในที่สุด การเลือกซอฟต์แวร์วิดีโออธิบายที่เหมาะสมก็ขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของคุณ—ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือ, สไตล์แอนิเมชัน, หรือเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI.

แต่ละแพลตฟอร์มมีจุดเด่นเฉพาะตัว และไม่ว่าคุณจะต้องการแอนิเมชันที่มีชีวิตชีวาหรือการเล่าเรื่องที่เรียบง่าย ก็มีเครื่องมือที่เหมาะกับคุณ

สำรวจตัวเลือกของคุณ ทดลองใช้ดู และค้นหาตัวเลือกที่เหมาะกับสไตล์และเป้าหมายของคุณมากที่สุด

แต่หากคุณต้องการสัมผัสประโยชน์ไม่เพียงแค่การสร้างวิดีโอเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการจัดการโครงการและงานต่างๆ ด้วย ลองใช้ ClickUp! ด้วยคุณสมบัติที่ปรับแต่งได้ เช่น Clips, Brain และเครื่องมือรายงาน การสร้างวิดีโออธิบายสามารถทำได้ง่ายกว่าที่เคย

ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้!