15 ซอฟต์แวร์วิดีโออธิบายที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025

เคยพยายามอธิบายแนวคิดที่ซับซ้อนในการประชุม แล้วเจอแต่สายตาว่างเปล่าหรือไม่?
เราทุกคนเคยเจอสถานการณ์แบบนี้กันมาแล้ว สิ่งสำคัญคือ บางแนวคิดนั้นซับซ้อนเกินกว่าจะอธิบายด้วยคำพูดได้ พวกเขา ต้องการ ภาพประกอบ
✨ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ผู้ชมจดจำข้อมูลจากวิดีโอได้ถึง 95%แต่จดจำได้เพียง 10% เมื่ออ่านเนื้อหาเดียวกันในรูปแบบข้อความ
ดังนั้น วิดีโออธิบาย. วิดีโออธิบายที่ดีสามารถเปลี่ยนหัวข้อที่ซับซ้อนที่สุดให้กลายเป็นเนื้อหาที่เข้าใจง่ายได้.
ส่วนที่ดีที่สุดคือคุณไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดต่อวิดีโอเพื่อสร้างวิดีโออธิบายคุณภาพสูง เพียงแค่ใช้ซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดีโอระดับมืออาชีพ! มีให้เลือกมากมายจนคุณเลือกไม่ถูกเลยทีเดียว
ในบทความนี้ ผมจะแบ่งปันเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่ผมเลือกใช้และทดสอบด้วยตัวเอง เพื่อช่วยสร้างวิดีโออธิบายที่ยอดเยี่ยม มาเริ่มกันด้วยการทำความเข้าใจว่าควรพิจารณาอะไรในซอฟต์แวร์วิดีโออธิบายที่ดีที่สุด
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์วิดีโออธิบาย?
ซอฟต์แวร์สร้างวิดีโออธิบายที่ดีที่สุดช่วยให้การสร้างและแก้ไขวิดีโอเป็นเรื่องง่าย และช่วยให้สามารถส่งมอบวิดีโอที่ดูเป็นมืออาชีพได้โดยไม่มีความยุ่งยาก
นี่คือสิ่งที่ฉันคิดว่าจำเป็นต้องมี:
- องค์ประกอบที่ปรับแต่งได้: มองหาความยืดหยุ่นในแอนิเมชัน แบบอักษร และการเปลี่ยนฉาก
- หลากหลายสไตล์: หลีกเลี่ยงการทำให้ผู้ชมเบื่อด้วยวิดีโอที่ดูเหมือนกันทั้งหมด เลือกซอฟต์แวร์ที่มีรูปแบบวิดีโอหลากหลาย เช่น วิดีโอแอนิเมชัน วิดีโอไวท์บอร์ด หรือวิดีโออธิบายแบบไลฟ์แอ็กชัน
- การแก้ไขแบบเรียลไทม์: สิ่งนี้มีความสำคัญสำหรับวิดีโออธิบายที่ถูกสร้างร่วมกันโดยสมาชิกทีมหลายคน ทุกคนควรสามารถทำการอัปเดตและให้ข้อเสนอแนะได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์มการแก้ไขวิดีโอ
- เทมเพลตสำเร็จรูป: เทมเพลตวิดีโอและฟุตเทจวิดีโอสำเร็จรูปช่วยประหยัดเวลา โดยเฉพาะสำหรับผู้เริ่มต้น
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่าย: คุณไม่จำเป็นต้องมีคู่มือแนะนำในการเริ่มต้นใช้งานเลย!
- ความสะดวกในการใช้งาน: หลีกเลี่ยงการเสียเวลาหลายชั่วโมงไปกับอินเทอร์เฟซที่ซับซ้อน มองหาตัวแก้ไขที่ใช้งานง่ายและสามารถลากและวางได้ ซึ่งต้องการการฝึกอบรมเพียงเล็กน้อย
นี่คือรายการซอฟต์แวร์วิดีโออธิบายที่ดีที่สุด 15 อันดับแรกของฉัน โดยเน้นคุณสมบัติเด่น ราคา และข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้น
ซอฟต์แวร์วิดีโออธิบายที่ดีที่สุด 15 อันดับ
รายการที่คัดสรรนี้จะช่วยให้คุณค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการผลิตวิดีโอเฉพาะของคุณ
มาเริ่มกันเลย
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างและถอดเสียงวิดีโออธิบาย)
ClickUp เป็นเครื่องมือทรงพลังสำหรับการสร้างและถอดเสียงวิดีโออธิบาย มันนำเสนอชุดคุณสมบัติที่หลากหลายซึ่งทำให้กระบวนการสร้างวิดีโอทั้งหมดง่ายขึ้น
ตัวอย่างเช่นClickUp Clipsช่วยให้คุณสามารถบันทึกวิดีโอคลิปคุณภาพสูงได้อย่างง่ายดายภายในแพลตฟอร์ม ClickUp สำหรับวิดีโออธิบายของคุณ. มันรวมการแชร์หน้าจอ, การบรรยายเสียง, และการสื่อสารทางภาพไว้ในเครื่องมือเดียว.
และหลังจากบันทึกแล้วผู้ช่วย AI ของ ClickUpสามารถถอดความวิดีโอของคุณได้โดยอัตโนมัติ ช่วยให้คุณสามารถดึงข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญและดำเนินการติดตามผลได้ง่ายขึ้น
นี่คือคุณสมบัติและประโยชน์หลักของ ClickUp Clips:
- การบันทึกแบบง่าย: เริ่มบันทึกหน้าจอ เสียง หรือทั้งสองอย่างด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง
- การตั้งค่าการบันทึกที่ปรับแต่งได้: ปรับพื้นที่การบันทึก, อัตราเฟรม, และการตั้งค่าอื่น ๆ ให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
- หมายเหตุและภาพวาด: เพิ่มหมายเหตุ ลูกศร และองค์ประกอบภาพอื่นๆ ลงในบันทึกของคุณเพื่อเน้นจุดสำคัญหรือให้บริบทเพิ่มเติม
- การผสานการทำงานโดยตรงกับ ClickUp: เมื่อคุณบันทึกเสร็จสิ้น วิดีโอของคุณจะถูกบันทึกไว้ในClickUp Taskหรือโปรเจ็กต์ของคุณโดยอัตโนมัติ
- การทำงานร่วมกัน: แชร์การบันทึกของคุณกับเพื่อนร่วมทีมเพื่อรับข้อเสนอแนะหรือตรวจสอบ
ถัดไป สร้างสคริปต์และบทถอดเสียงที่น่าสนใจได้อย่างง่ายดายด้วยClickUp Brain ผู้ช่วย AI ของ ClickUp วางแผนโครงร่างสคริปต์วิดีโออธิบายของคุณในรูปแบบภาพ แล้วแปลงเป็นเอกสารข้อความที่เรียบร้อยผ่านการผสานการทำงานที่ราบรื่นของ ClickUp Brain
อะไรเพิ่มเติมอีก? คุณสมบัติการทำงานร่วมกันของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้—คุณสามารถแบ่งปันความคิดและอัปเดตกับสมาชิกทีมได้ในระหว่างการสร้างสรรค์วิดีโอ. คุณสมบัตินี้มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งเมื่อสร้างวิดีโออธิบาย เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญหลายท่านสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างสรรค์เนื้อหาได้.
ตัวอย่างเช่น ใช้การกล่าวถึง @ ใน ClickUp Chatเพื่อสื่อสารแบบเรียลไทม์กับทีมของคุณและรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิดีโออธิบาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ติดตามความคืบหน้าของโครงการสร้างวิดีโออธิบายของคุณด้วยกระดาน Kanban และมุมมองปฏิทินของ ClickUp
- ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์การรายงานของ ClickUp เพื่อวัดความก้าวหน้าและระบุจุดที่ควรปรับปรุง
- เร่งกระบวนการสร้างวิดีโอของคุณด้วย AI สำหรับการคิดไอเดีย, การเขียนสคริปต์, การถอดความวิดีโอ, และการสร้างส่วนตัดตอนพร้อมเวลา
- แชร์วิดีโอกับใครก็ได้โดยใช้ลิงก์สาธารณะหรือไฟล์ที่ดาวน์โหลด
- เชื่อมต่อ ClickUp กับซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดีโอ ไลบรารีฟุตเทจสต็อก และอื่นๆอีกมากมายด้วยการผสานการทำงานของ ClickUp
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางรายได้กล่าวถึงเส้นทางการเรียนรู้เนื่องจากคุณสมบัติที่ครอบคลุมของ ClickUp
ราคาของ ClickUp
- ฟรี ตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อพื้นที่ทำงานต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (9,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
2. InVideo (เหมาะที่สุดสำหรับวิดีโออธิบายที่รวดเร็วและเป็นมืออาชีพ)
InVideo เป็นแพลตฟอร์มอเนกประสงค์ที่ช่วยให้การสร้างวิดีโออธิบายแบบมืออาชีพเป็นเรื่องง่าย ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคลังแม่แบบ ทรัพยากร และตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย InVideo ช่วยให้ผู้ใช้สามารถผลิตวิดีโอคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องมีทักษะทางเทคนิคขั้นสูง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ InVideo
- เปลี่ยนสคริปต์เป็นเนื้อหาวิดีโออย่างรวดเร็วด้วยระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- เข้าถึงภาพปลอดค่าลิขสิทธิ์หลายล้านภาพ คลิปวิดีโอ และแทร็กเสียง
- ทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมเพื่อแก้ไขและตรวจสอบโครงการ
- สร้างและแปลวิดีโอในกว่า 50 ภาษา
ข้อจำกัดของ InVideo
- อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการความสามารถในการตัดต่อวิดีโออย่างลึกซึ้ง
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าเทมเพลตมีความยืดหยุ่นน้อยกว่าสำหรับโครงการที่มีการปรับแต่งอย่างหนัก
ราคาของ InVideo
- ฟรี
- ธุรกิจ: 30 ดอลลาร์/เดือน
- ไม่จำกัด: $60/เดือน
- InVideo AI Plus: $25/เดือน
- InVideo AI Max: $60/เดือน
คะแนนและรีวิวใน InVideo
- G2: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)
3. Toonly (เหมาะที่สุดสำหรับวิดีโออธิบายการ์ตูนแบบง่าย)
Toonly (ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ Voomly Cloud) เหมาะสำหรับธุรกิจหรือผู้สร้างที่ต้องการผลิตวิดีโออธิบายแบบการ์ตูนที่เรียบง่าย ด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย ผู้ใช้สามารถสร้างวิดีโอที่สนุกสนานและน่าสนใจได้โดยไม่ต้องมีทักษะการตัดต่อขั้นสูง
ซอฟต์แวร์นี้มีตัวละครและฉากมากมาย ทำให้เป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับการสร้างวิดีโออธิบายที่รวดเร็วและง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Toonly
- บันทึกและเพิ่มเสียงบรรยายให้กับวิดีโอของคุณด้วยเครื่องมือเสียงบรรยายที่มีอยู่ในตัว
- สร้างวิดีโอหลายฉากได้อย่างง่ายดายและสลับระหว่างลำดับภาพเคลื่อนไหวต่างๆ โดยไม่ขัดจังหวะการไหลของวิดีโอ
- ส่งออกวิดีโอของคุณในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึง MP4, MOV, และ GIF
ข้อจำกัดของ Toonly
- Toonly ขาดคุณสมบัติสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีม ดังนั้นผู้ใช้หลายคนจึงไม่สามารถทำงานพร้อมกันในโครงการเดียวกันได้
ราคาของ Toonly
- มาตรฐาน: $49/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: $79/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Toonly
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
4. Animaker (เหมาะที่สุดสำหรับวิดีโออธิบายที่ปรับแต่งได้)
แพลตฟอร์มอเนกประสงค์ Animaker นำเสนอฟีเจอร์หลากหลายสำหรับการสร้างวิดีโออธิบายที่น่าสนใจ มีสไตล์แอนิเมชันให้เลือกหลากหลาย ตั้งแต่แอนิเมชันกระดานไวท์บอร์ดไปจนถึงแอนิเมชัน 2 มิติ
Animaker เต็มไปด้วยเทมเพลตที่คุณสามารถปรับแต่งได้ ซึ่งช่วยเร่งกระบวนการได้อย่างมาก นอกจากนี้ ทุกอย่างสามารถทำได้ผ่านแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Animaker
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับสมาชิกในทีมเพื่อแบ่งปันไอเดียและปรับปรุงเนื้อหาได้อย่างง่ายดาย
- ลดความซับซ้อนของกระบวนการผลิตและสร้างวิดีโอคุณภาพสูงด้วยเครื่องมือ AI นวัตกรรมสำหรับการเขียนบทและการพากย์เสียง
- สร้างและปรับแต่งฉากสำหรับวิดีโอของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือสร้างฉากของ Animaker
ข้อจำกัดของ Animaker
- ผู้ใช้บางรายพบว่าช่วงของแอนิเมชันและเอฟเฟกต์มีจำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มขั้นสูงอื่น ๆ
- แอนิเมชันที่ซับซ้อนอาจทำให้เวลาในการเรนเดอร์นานขึ้น ซึ่งอาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานช้าลง
ราคาของ Animaker
- ฟรี
- พื้นฐาน: $27/เดือน
- เริ่มต้น: $45/เดือน
- ข้อดี: $79/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Animaker
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4. 2/5 (200+ รีวิว)
5. VideoScribe (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแอนิเมชันอธิบายบนกระดานไวท์บอร์ด)
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ VideoScribe ตอบโจทย์ทั้งครูผู้สอน นักการตลาด และผู้สร้างสรรค์เนื้อหา ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและสร้างวิดีโออธิบายบนกระดานไวท์บอร์ดที่น่าดึงดูดได้อย่างง่ายดาย
สิ่งที่ทำให้ Videoscribe โดดเด่นคือคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์: การเคลื่อนไหวของมืออัตโนมัติ ที่จำลองเอฟเฟกต์การวาดภาพ, การซิงโครไนซ์เสียงพากย์เพื่อการจัดเรียงภาพและเสียงที่ราบรื่น, และตัวเลือกการปรับแต่งแบรนด์ที่ยืดหยุ่นซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถใส่โลโก้และปรับแต่งชุดสีได้ตามต้องการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ VideoScribe
- สร้างแอนิเมชันไวท์บอร์ดที่น่าสนใจได้อย่างง่ายดายด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง
- เพิ่มรูปภาพ ข้อความ และเพลงได้อย่างง่ายดาย
- เริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วด้วยคลังภาพและเทมเพลตมากมายที่รองรับธีมหลากหลาย
- ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ เช่น PowerPoint เพื่อขยายการใช้งานและนำเนื้อหาที่มีอยู่มาใช้ในโครงการวิดีโอใหม่
ข้อจำกัดของ VideoScribe
- ปัญหาด้านประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว เช่น ความล่าช้าในระหว่างการทำงานกับโปรเจกต์ที่ซับซ้อน ซึ่งอาจรบกวนกระบวนการทำงาน
- คุณสมบัติบางอย่างอาจไม่ชัดเจนในทันที ทำให้ผู้ใช้ต้องใช้เวลาในการทำความคุ้นเคยและใช้งานได้อย่างคล่องแคล่ว
ราคาของ VideoScribe
- ทดลองใช้ฟรี
- บวก: $26. 15/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $39. 22/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว VideoScribe
- G2: 4. 1/5 (60+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (50+ รีวิว)
6. Powtoon (เหมาะที่สุดสำหรับวิดีโออธิบายแบบแอนิเมชันเชิงโต้ตอบ)
Powtoon เป็นตัวเลือกที่ดีเมื่อคุณต้องการเพิ่มปุ่มและลิงก์ที่สามารถคลิกได้เพื่อทำให้วิดีโอมีความน่าสนใจมากขึ้น
ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างวิดีโอสอนหรือนำเสนอทางการตลาด Powtoon มอบความยืดหยุ่นในการออกแบบวิดีโอที่ทั้งมีชีวิตชีวาและโต้ตอบได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Powtoon
- ใช้ประโยชน์จากคลังตัวละครและอุปกรณ์ประกอบฉากเพื่อสร้างวิดีโอของคุณ
- สำรวจเทมเพลตที่หลากหลายและปรับแต่งได้ตามต้องการ ออกแบบมาสำหรับธีมต่าง ๆ เช่น การนำเสนอทางธุรกิจ วิดีโอการศึกษา และเนื้อหาสำหรับโซเชียลมีเดีย
- สร้างแอนิเมชันที่ลื่นไหลและดูเป็นมืออาชีพด้วยเทคนิคแอนิเมชันขั้นสูง รวมถึงการกำหนดเส้นทางการเคลื่อนไหวและการปรับจังหวะเวลา
ข้อจำกัดของ Powtoon
- เวอร์ชันฟรีจำกัดจำนวนการส่งออกและมีลายน้ำบนวิดีโอ
- ปัญหาประสิทธิภาพเป็นครั้งคราวกับโครงการขนาดใหญ่ เนื่องจากซอฟต์แวร์อาจล่าช้าหรือค้างเมื่อจัดการกับไฟล์ความละเอียดสูง
ราคาของ Powtoon
- ไลท์: $50/เดือน
- มืออาชีพ: $190/เดือน
- ธุรกิจ: $120/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Powtoon
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
7. Vyond (เหมาะที่สุดสำหรับวิดีโอแอนิเมชันระดับธุรกิจ)
Vyond เป็นเครื่องมือสร้างแอนิเมชันที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สร้างวิดีโอแอนิเมชันที่น่าสนใจซึ่งปรับแต่งให้เหมาะกับการใช้งานต่างๆ รวมถึงการตลาด การฝึกอบรม และการสื่อสารภายในองค์กร
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและชุดคุณสมบัติที่หลากหลายช่วยให้ทั้งผู้เริ่มต้นและผู้สร้างที่มีประสบการณ์สามารถสร้างแอนิเมชันคุณภาพสูงที่ดึงดูดผู้ชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Vyond โดดเด่นด้วยความหลากหลาย ช่วยให้ผู้ใช้สามารถถ่ายทอดแนวคิดที่ซับซ้อนได้อย่างน่าสนใจทางสายตา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Vyond
- ทำให้กระบวนการสร้างวิดีโอเป็นเรื่องง่ายด้วยฟังก์ชันแปลงข้อความเป็นเสียงที่เปลี่ยนสคริปต์ที่เขียนให้เป็นเสียงพากย์ที่ฟังเป็นธรรมชาติ
- ปรับแต่งตัวละครแอนิเมชันด้วยรายละเอียดที่น่าประทับใจ ปรับแต่งลักษณะทางกายภาพและสไตล์การแต่งกายให้สะท้อนกลุ่มเป้าหมายหรืออัตลักษณ์ของแบรนด์ได้ดียิ่งขึ้น
- สร้างวิดีโอหลากหลายประเภทด้วยคลังเทมเพลตและสินทรัพย์สำเร็จรูปมากมายที่รองรับอุตสาหกรรมต่างๆ
ข้อจำกัดของ Vyond
- ผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเคยกับซอฟต์แวร์แอนิเมชันอาจต้องเผชิญกับการเรียนรู้ที่ค่อนข้างชัน เนื่องจากอาจต้องใช้เวลาและการฝึกฝนในการเชี่ยวชาญทุกฟีเจอร์และเครื่องมือ
ราคา Vyond
- จำเป็น: $49/ผู้ใช้ต่อเดือน
- พรีเมียม: $89/ผู้ใช้ต่อเดือน
- มืออาชีพ: $179/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Vyond
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 7/5 (200+ รีวิว)
8. รันเวย์ AI (ยอดเยี่ยมในการใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อการอัตโนมัติ)
Runway AI เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการสร้างผลิตภัณฑ์และโมเดลสำหรับการสร้างวิดีโอ ภาพ และเนื้อหาสื่อมัลติมีเดียหลากหลายรูปแบบ
เครื่องมือของ Runway AI ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้สร้างเนื้อหาสำรวจแนวคิดต่างๆ ได้เกือบจะเรียลไทม์ และ สร้างสินทรัพย์ที่พร้อมสำหรับการผลิตด้วยความรวดเร็ว การควบคุม และความแม่นยำสูง
คุณสมบัติเด่นของ AI สำหรับรันเวย์
- อัตโนมัติภารกิจที่ใช้เวลานาน เช่น การลบวัตถุและการแทนที่ฉากหลัง ด้วยเทคโนโลยี AI ขั้นสูง
- เลือกจากเครื่องมือมากกว่า 30 ชนิดที่มีให้ใช้โดยตรงในเบราว์เซอร์ของคุณ รวมถึงการโรโตสโคปแบบทันที การติดตามการเคลื่อนไหว และการถอดเสียง
- ทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมได้อย่างราบรื่นแบบเรียลไทม์ ช่วยให้สามารถให้ข้อเสนอแนะได้ทันทีและสื่อสารผ่านวิดีโอได้อย่างสะดวกในระหว่างกระบวนการตัดต่อ
ข้อจำกัดของ AI บนรันเวย์
- โครงการขนาดใหญ่ อาจทำให้เกิดการล่าช้า, ทำให้การแก้ไขไม่ต่อเนื่อง และส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน
- ชุดคุณสมบัติที่หลากหลายอาจทำให้ผู้เริ่มต้นรู้สึกท่วมท้น และอาจต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจความสามารถของซอฟต์แวร์อย่างเต็มที่
ราคาของระบบ AI สำหรับรันเวย์
- พื้นฐาน
- มาตรฐาน: $15/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ข้อดี: $35 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ไม่จำกัด: $95/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Runway AI
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
9. Renderforest (เหมาะที่สุดสำหรับความสม่ำเสมอในการสร้างแบรนด์)
Renderforest เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับใครก็ตามที่ต้องการสร้างวิดีโออธิบายอย่างรวดเร็ว เครื่องมืออัตโนมัติของมันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่ต้องการผลิต เนื้อหาคุณภาพสูงโดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการแก้ไขอย่างกว้างขวาง
ซอฟต์แวร์วิดีโออธิบายฟรีนี้เป็นที่รู้จักจากคลังเทมเพลตที่หลากหลาย ตัวเลือกการปรับแต่งแบรนด์ และอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย
คุณสมบัติเด่นของ Renderforest
- สร้างวิดีโอได้อย่างรวดเร็วเพียงแค่ป้อนสคริปต์ของคุณหรือเลือกเทมเพลต. คุณสมบัตินี้ช่วยลดเวลาการผลิตอย่างมากและทำให้กระบวนการสร้างวิดีโอเป็นไปอย่างราบรื่น
- สร้างวิดีโอหลากหลายรูปแบบ รวมถึงวิดีโอโปรโมชัน สไลด์โชว์ และการแสดงภาพประกอบดนตรี
- ร่วมมือกับสมาชิกในทีมแบบเรียลไทม์ ช่วยให้สามารถให้ข้อเสนอแนะและปรับเปลี่ยนได้ทันทีระหว่างกระบวนการแก้ไข
ข้อจำกัดของ Renderforest
- คุณสมบัติการแก้ไขขั้นสูงถูกจำกัดอยู่บ้าง ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้ที่ต้องการควบคุมโปรเจ็กต์ของตนมากขึ้นรู้สึกไม่พอใจ
- เวอร์ชันฟรีให้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพต่ำกว่า ซึ่งอาจไม่เหมาะสำหรับการใช้งานในระดับมืออาชีพ
ราคาของ Renderforest
- ฟรี ตลอดไป
- ไลท์: $14.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ข้อดี: $29.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $34.99/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Renderforest
- Capterra: 4. 8/5 (400+ รีวิว)
- G2: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
10. Biteable (เหมาะที่สุดสำหรับวิดีโอการตลาดอย่างรวดเร็ว)
Biteable เป็นโซลูชันที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการวิดีโออธิบายที่สดใสซึ่งสามารถดึงดูดความสนใจได้ทันที
แพลตฟอร์มนี้ให้บริการ ฉากแอนิเมชันที่หลากหลาย ที่ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมต่าง ๆ ช่วยให้ผู้สร้างสามารถสร้างเรื่องราวที่โดนใจได้
คุณสมบัติเด่นของ Biteable
- ทำให้การให้ข้อเสนอแนะและการปรับปรุงง่ายขึ้นโดยการเชิญสมาชิกในทีมให้ร่วมมือกันในโครงการ
- เข้าถึงฟุตเทจและเพลงคุณภาพสูงเพื่อสร้างวิดีโออธิบายด้วยองค์ประกอบมัลติมีเดียระดับมืออาชีพ
- บันทึกและเพิ่มเสียงบรรยายลงในวิดีโอของคุณได้อย่างรวดเร็วด้วยเครื่องมือเสียงบรรยายในตัว
ข้อจำกัดของ Biteable
- เวอร์ชันฟรีจำกัดการเข้าถึงเทมเพลตและฟีเจอร์บางอย่าง ซึ่งอาจขัดขวางผู้ใช้ที่ต้องการใช้งานฟังก์ชันทั้งหมดโดยไม่มีการผูกมัด
- ผู้ใช้ได้สังเกตเห็นความล่าช้าในการแสดงผลเป็นครั้งคราว โดยเฉพาะในวิดีโอที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
ราคา Biteable
- ข้อดี: $29/ผู้ใช้ต่อเดือน
- พรีเมียม: $99/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Biteable
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 1/5 (40+ รีวิว)
11. Synthesia (เหมาะที่สุดสำหรับวิดีโอที่สร้างโดย AI)
หากคุณต้องการสร้างวิดีโอที่มีสัมผัสของมนุษย์โดยไม่ต้องถ่ายทำ Synthesia คือคำตอบ
แพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถ สร้างอวตารที่สมจริง ซึ่งสามารถนำเสนอเนื้อหาในหลายภาษาได้ เพียงป้อนสคริปต์ของคุณ แล้ว Synthesia จะสร้างวิดีโอโดยอัตโนมัติด้วย AI ทำให้มีประสิทธิภาพอย่างมากสำหรับธุรกิจที่ต้องการผลิตเนื้อหาอย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติเด่นของ Synthesia
- สร้างอวาตาร์เสมือนจริงที่สามารถพูดบทของคุณได้ในหลายภาษา เพิ่มการเข้าถึงสำหรับผู้ชมทั่วโลก
- ปรับแต่งพื้นหลัง อุปกรณ์ประกอบฉาก และองค์ประกอบภาพให้เข้ากับแบรนด์หรือข้อความของคุณ เพื่อให้ได้รูปแบบการนำเสนอที่เป็นเอกลักษณ์
- ผสานการทำงานของ Synthesia เข้ากับแพลตฟอร์ม LMS อย่างไร้รอยต่อเพื่อสร้างสื่อการฝึกอบรมแบบโต้ตอบ
ข้อจำกัดของ Synthesia
- แผนการสมัครสมาชิกอาจมีราคาค่อนข้างสูง ซึ่งอาจไม่เหมาะสมสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือผู้สร้างสรรค์รายบุคคล
- ผู้ใช้อาจพบว่าอวตารที่สร้างโดย AI มีความน่าเชื่อถือน้อยกว่านักแสดงจริง ซึ่งอาจลดทอนความสัมผัสส่วนตัวที่บางโครงการต้องการ
ราคา Synthesia
- แผน ฟรี
- เริ่มต้น: $29/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ผู้สร้าง: $89/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Synthesia
- G2: 4. 7/5 (1,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (150+ รีวิว)
12. Wideo (เหมาะที่สุดสำหรับวิดีโอที่น่าดึงดูดทางสายตา)
Wideo เป็นแพลตฟอร์มการสร้างวิดีโอแบบคลาวด์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างวิดีโออธิบายแบบแอนิเมชันได้โดยไม่ต้องมีทักษะทางเทคนิคใดๆ มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อม ตัวแก้ไขแบบลากและวาง ทำให้ทุกคนสามารถสร้างวิดีโอที่ดูเป็นมืออาชีพได้อย่างง่ายดาย
ซอฟต์แวร์วิดีโออธิบายนี้ช่วยบาลานซ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์และฟังก์ชันการทำงาน ทำให้เหมาะสำหรับการสร้างสรรค์เรื่องราวทางภาพที่น่าสนใจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wideo
- จัดระเบียบและจัดเรียงส่วนของวิดีโอได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือจัดการฉาก
- จัดเสียงเอฟเฟกต์และเสียงพากย์ให้สอดคล้องกับภาพได้อย่างราบรื่นด้วยการซิงโครไนซ์เสียง
- ติดตามการมีส่วนร่วมของผู้ชมและตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ในตัว
ข้อจำกัดของวิดีโอ
- เวอร์ชันฟรีจำกัดคุณภาพการส่งออก ซึ่งอาจจำกัดการใช้งานสำหรับการนำเสนอระดับมืออาชีพหรือสื่อการตลาด
ราคาของวิดีโอ
- แผน ฟรี
- พื้นฐาน: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี+: $199/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิววิดีโ*
- G2: 4. 3/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4.0/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
13. Moovly (ดีที่สุดสำหรับการผสมผสานวิดีโอและแอนิเมชันอย่างไร้รอยต่อ)
Moovly เป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์วิดีโออธิบายที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมที่ต้องการผลิตวิดีโอร่วมกัน มันรองรับการ แก้ไขพร้อมกัน ทำให้ง่ายขึ้นสำหรับโครงการกลุ่มที่ความคิดเห็นทันทีเป็นสิ่งสำคัญ
นอกจากนี้ การเข้าถึง API ของมันยังช่วยให้สามารถผสานรวมกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ได้ ซึ่งช่วยให้กระบวนการทำงานของผู้ใช้ที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีและธุรกิจที่ต้องการทำให้กระบวนการผลิตวิดีโอของตนเป็นระบบอัตโนมัติได้ง่ายขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Moovly
- แก้ไขวิดีโอได้โดยตรงในเบราว์เซอร์ของคุณด้วย Moovly Studio—ไม่ต้องติดตั้ง อัปเดต หรือใช้ปลั๊กอิน
- แปลงข้อความเป็นเสียงพากย์ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว เลือกจากเสียงหลากหลายภาษาในกว่า 20 ภาษา โดยใช้เทคโนโลยีแปลงข้อความเป็นเสียงด้วย AI เพื่อสร้างเสียงที่เป็นธรรมชาติ
- เข้าถึงห้องสมุดสื่อที่มีภาพสต็อก เสียง และวิดีโอหลายล้านรายการ
- ทำให้การจัดการไฟล์ง่ายขึ้นผ่านการผสานรวมกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามต่าง ๆ เช่น Dropbox และ Google Drive
ข้อจำกัดของ Moovly
- ผู้ใช้บางรายได้ชี้ให้เห็นว่าค่าบริการสมัครสมาชิกอาจค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มที่คล้ายกัน
- แม้ว่าส่วนติดต่อผู้ใช้จะใช้งานง่ายโดยทั่วไป ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่าการนำทางผ่านฟีเจอร์ที่หลากหลายนั้นค่อนข้างยาก
ราคาของ Moovly
- แผน ฟรี
- จ่ายตามการใช้งาน: $25/วิดีโอ
- การสมัครสมาชิก: $99/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
Moovly คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (70+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
14. Rawshorts (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างวิดีโอด้วย AI)
Rawshorts เป็นแพลตฟอร์มนวัตกรรมที่ออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการผลิตวิดีโอเป็นเรื่องง่าย ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและฟีเจอร์ขับเคลื่อนด้วย AI อันทรงพลัง Rawshorts ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างวิดีโอแอนิเมชันคุณภาพระดับมืออาชีพได้อย่างไร้ความยุ่งยาก
ความสามารถที่โดดเด่นของมัน ได้แก่ การสร้างวิดีโอจากข้อความ, รูปภาพ, หรือคลิป, และการสร้างภาพคุณภาพสูงจากคำสั่งง่าย ๆ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบเสียง มันมีเครื่องมือเพื่อปรับปรุงและสร้างเนื้อหาเสียงที่สมบูรณ์
คุณสมบัติเด่นของ Rawshorts
- สร้างเนื้อหาวิดีโออธิบายโดยใช้ AI โดยแปลงข้อความเป็นสคริปต์วิดีโอแอนิเมชันโดยอัตโนมัติ ทำให้กระบวนการสร้างเป็นไปอย่างราบรื่น
- ปรับแต่งวิดีโอของคุณได้อย่างรวดเร็วด้วยคลังเทมเพลตและสินทรัพย์สำเร็จรูปที่หลากหลาย
- เข้าถึงการวิเคราะห์อย่างละเอียด เช่น จำนวนการดู, อัตราการมีส่วนร่วม, และข้อมูลประชากรของผู้ชมหลังการเผยแพร่ เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์เนื้อหาในอนาคต
ข้อจำกัดของ Rawshorts
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับผู้ใช้ขั้นสูงที่ต้องการความสามารถในการออกแบบที่ซับซ้อน
- ขาดการสนับสนุนอย่างครอบคลุมสำหรับแอนิเมชันที่ซับซ้อน ซึ่งอาจจำกัดโครงการวิดีโอที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
ราคาของ Rawshorts
- เริ่มต้น: ทดลองใช้ฟรี
- จำเป็น: $49/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $89/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Rawshorts
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
15. Adobe Express (ดีที่สุดสำหรับวิดีโอคุณภาพระดับมืออาชีพ)
Adobe Express เป็นแพลตฟอร์มอเนกประสงค์สำหรับการสร้างวิดีโออธิบายที่น่าสนใจ เครื่องมือที่ใช้งานง่ายนี้ผสานรวมความสามารถในการแก้ไขที่ทรงพลังกับทรัพยากรมากมาย ช่วยให้ผู้ใช้ตั้งแต่ผู้ประกอบการไปจนถึงนักการศึกษาสามารถเปลี่ยนความคิดของพวกเขาให้เป็นเรื่องราวภาพที่น่าสนใจได้
มันทำให้การสร้างโพสต์บนโซเชียลมีเดีย, การออกแบบกราฟิก, วิดีโอ, และการแก้ไขภาพถ่ายง่ายขึ้นด้วยเครื่องมือที่ใช้งานง่าย. โดยใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ผ่าน Adobe Firefly, ผู้ใช้สามารถทำให้การทำงานเป็นอัตโนมัติและสร้างผลงานศิลปะที่ไม่ซ้ำใครได้อย่างง่ายดาย.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Adobe Express
- แก้ไขคลิปวิดีโอด้วยความแม่นยำโดยใช้คุณสมบัติไทม์ไลน์ ช่วยให้การตัดต่อ, แยก, และจัดเรียงคลิปวิดีโอทำได้ง่าย เพื่อสร้างการไหลที่ราบรื่น
- รวมเสียงบรรยายและเพลงประกอบได้อย่างง่ายดาย โดยใช้เครื่องมือเสียงที่มีอยู่ในตัวเพื่อบันทึกและแก้ไขเสียงได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์ม
- ผสานการทำงานกับ Adobe Creative Cloud และทำงานได้อย่างราบรื่นข้ามแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น InDesign และ Lightroom
ข้อจำกัดของ Adobe Express
- ค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกอาจเป็นสิ่งพิจารณาสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการเพียงเครื่องมือสร้างวิดีโอพื้นฐานเป็นครั้งคราว
- ความสับสนกับส่วนติดต่อผู้ใช้ที่รายงานโดยผู้ใช้ใหม่ โดยเฉพาะเมื่อนำทางผ่านคุณสมบัติและตัวเลือกทั้งหมด
ราคาของ Adobe Express
- ฟรี
- พรีเมียม: $9.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนรีวิวและรีวิวของ Adobe Express
- G2: 4. 5/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
การเลือกวิดีโออธิบายที่สมบูรณ์แบบ ซอฟต์แวร์
ในที่สุด การเลือกซอฟต์แวร์วิดีโออธิบายที่เหมาะสมก็ขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของคุณ—ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือ, สไตล์แอนิเมชัน, หรือเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI.
แต่ละแพลตฟอร์มมีจุดเด่นเฉพาะตัว และไม่ว่าคุณจะต้องการแอนิเมชันที่มีชีวิตชีวาหรือการเล่าเรื่องที่เรียบง่าย ก็มีเครื่องมือที่เหมาะกับคุณ
สำรวจตัวเลือกของคุณ ทดลองใช้ดู และค้นหาตัวเลือกที่เหมาะกับสไตล์และเป้าหมายของคุณมากที่สุด
แต่หากคุณต้องการสัมผัสประโยชน์ไม่เพียงแค่การสร้างวิดีโอเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการจัดการโครงการและงานต่างๆ ด้วย ลองใช้ ClickUp! ด้วยคุณสมบัติที่ปรับแต่งได้ เช่น Clips, Brain และเครื่องมือรายงาน การสร้างวิดีโออธิบายสามารถทำได้ง่ายกว่าที่เคย
ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้!