คู่มือฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าไม่อยู่ที่สำนักงานใน Outlook

Praburam
Praburam
11 พฤศจิกายน 2567

ลองนึกภาพนี้ดู: คุณกำลังจัดกระเป๋าเตรียมตัวไปพักผ่อนที่รอคอยมานานและพร้อมที่จะผ่อนคลาย แต่ทันใดนั้นอีเมลก็หลั่งไหลเข้ามาในกล่องจดหมายของคุณพอดีกับตอนที่คุณกำลังจะเปิดโหมดพักผ่อนและปิดโหมดทำงาน! 🫠

หรือบางทีคุณอาจกำลังยุ่งอยู่กับการสร้างเครือข่ายในระหว่างการเดินทางธุรกิจที่สำคัญ แต่แอปสื่อสารของทีมก็ส่งเสียงเตือนไม่หยุดและขัดจังหวะการสนทนาของคุณ! 😟

การตอบอีเมลทั้งหมดด้วยตนเองไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด นี่คือจุดที่ข้อความตอบกลับอัตโนมัติที่เขียนอย่างดีจะช่วยคุณจากความวุ่นวาย มันช่วยให้ทุกคนทราบถึงการไม่พร้อมของคุณโดยให้คุณส่งคำตอบที่ระบุว่าคุณจะกลับมาเมื่อไหร่ ✅

สำหรับองค์กรที่ดำเนินงานภายในสภาพแวดล้อมของ Microsoft, Outlook มักเป็นช่องทางอีเมลทางการที่เลือกใช้ ดังนั้น ขอให้เราแนะนำคุณผ่านขั้นตอนในการตั้งค่าการตอบกลับอัตโนมัติเมื่อไม่อยู่ใน Outlook เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบกล่องจดหมายของคุณได้

ข้อความไม่อยู่ที่สำนักงานคืออะไร?

ข้อความไม่อยู่ที่ทำงาน (OOO) คือการตอบกลับอัตโนมัติ (ข้อความสำเร็จรูป) ที่ส่งไปยังทุกคนที่ส่งอีเมลหรือข้อความถึงคุณเมื่อคุณไม่อยู่ คิดถึงเครื่องมือจัดการกล่องจดหมายนี้เหมือนป้าย 'ไม่อยู่' เสมือนจริงของคุณที่แจ้งให้ลูกค้า เพื่อนร่วมงาน และผู้ติดต่ออื่นๆ ทราบว่าเมื่อใดที่พวกเขาคาดว่าจะได้รับการตอบกลับจากคุณ

การตอบกลับอัตโนมัติเช่นนี้มีประโยชน์ในสถานการณ์ต่อไปนี้:

  • เวลาหยุดส่วนตัวหรือวันหยุดพักผ่อน: เมื่อคุณอยู่ในช่วงวันหยุดพักผ่อน, วันหยุดที่ได้รับค่าจ้าง, วันลาป่วย, วันลาคลอดบุตร, วันลาเพื่อดูแลบุคคลในครอบครัวที่เสียชีวิต, เป็นต้น
  • การเดินทางเพื่อธุรกิจหรือภารกิจทางการ: เมื่อคุณอยู่ในระหว่างการเดินทางเพื่อธุรกิจ เข้าร่วมการประชุมและกิจกรรมต่างๆ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่คณะลูกขุน ฯลฯ
  • ไม่อยู่ชั่วคราว: เมื่อคุณต้องการลดการรบกวนให้น้อยที่สุดขณะทำงานที่ต้องการสมาธิหรือการทำงานเชิงลึก, การจัดสรรเวลาสำหรับโครงการ, การประชุม, เป็นต้น

สรุปแล้ว ข้อความตอบกลับอัตโนมัติที่ส่งไปยังผู้ติดต่อจะแจ้งให้ทราบถึงการไม่ว่างของคุณ และแจ้งให้ทราบถึงเวลาที่เริ่มและสิ้นสุดการไม่ว่างของคุณ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถรักษาการร่วมมือในการทำงานได้

วิธีตั้งค่าไม่อยู่ที่ทำงานใน Outlook: คู่มือทีละขั้นตอน

ไม่ว่าคุณจะเข้าถึง Outlook ผ่านเดสก์ท็อป เว็บ หรือแอปมือถือ การตั้งค่าข้อความ OOO สามารถทำได้ในทุกเวอร์ชันของ Outlook

วิธีตั้งค่าไม่อยู่ใน Outlook:

ขั้นตอนที่ 1: เปิด Outlook และไปที่การตั้งค่า

นี่คือวิธีที่คุณสามารถเข้าไปยังการตั้งค่า Outlook บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ:

  • มุมมองใน Outlook บนเว็บ: เพื่อเปิด Outlook บนเว็บ ให้ไปที่เว็บไซต์และเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้คลิกที่ไอคอนการตั้งค่า (ไอคอนรูปเฟือง) ที่มุมขวาบน ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิกที่ส่วน บัญชี และเลือก การตอบกลับอัตโนมัติ จากเมนูในบานหน้าต่างด้านขวา ตั้งค่าข้อความของคุณและบันทึกเพื่อส่งการตอบกลับอัตโนมัติที่เหมาะสม
วิธีตั้งค่าไม่อยู่ที่ทำงานใน Outlook: เปิด Outlook และไปที่การตั้งค่า
ผ่านทางMicrosoft
  • แอป Outlook Windows: เปิดแอป Outlook บนเดสก์ท็อปหรือแล็ปท็อปของคุณและลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ คลิกที่แท็บ ไฟล์ ที่มุมบนซ้ายของหน้าต่าง Outlook แล้วเลื่อนลงไปที่ ตอบกลับอัตโนมัติ
  • แอป Outlook สำหรับ Mac: เปิดแอป Outlook บนเดสก์ท็อปหรือแล็ปท็อป Apple ของคุณ แล้วคลิกที่เมนู Outlook ที่มุมบนซ้ายของหน้าจอ เลื่อนลงไปที่ การตั้งค่า และเลือก ตอบกลับอัตโนมัติ เพื่อส่งข้อความตอบกลับยืนยันวันที่คุณจะไม่อยู่ในสำนักงาน
  • แอป Outlook บนมือถือ: เปิดแอป Outlook บนอุปกรณ์ iOS หรือ Android ของคุณ แตะที่ไอคอนรูปเฟืองที่มุมล่างขวาของหน้าจอ เลือกบัญชีที่คุณต้องการตั้งค่าการตอบกลับอัตโนมัติ เลือกตัวเลือก การตอบกลับอัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 2: เปิดใช้งานการตอบกลับอัตโนมัติและช่วงเวลาที่เกี่ยวข้อง

เมื่อคุณพบคุณสมบัติการตอบกลับอัตโนมัติแล้ว ให้เปิดสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน คุณจะมีตัวเลือกสองอย่าง:

  • คุณตั้งค่า Outlook ให้ส่งการตอบกลับอัตโนมัติโดยไม่มีกำหนดจนกว่าคุณจะตั้งค่าให้หยุดด้วยตัวเอง
  • กำหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดหากคุณต้องการเปิดการตอบกลับอัตโนมัติเฉพาะในช่วงวันที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น ที่นี่ คุณสมบัติการตอบกลับอัตโนมัติจะเปิดและปิดโดยอัตโนมัติในวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดของช่วงเวลาที่กำหนดไว้ ทำให้คุณสามารถส่งการตอบกลับอัตโนมัติได้โดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากผู้ใช้
วิธีตั้งค่าไม่อยู่ที่ทำงานใน Outlook: เปิดใช้งานการตอบกลับอัตโนมัติและกำหนดช่วงเวลาที่เกี่ยวข้อง
ผ่านทางMicrosoft

หากคุณเลือกตัวเลือกที่สอง การตั้งค่าของ Outlook อนุญาตให้คุณบล็อกปฏิทินของคุณ ปฏิเสธคำเชิญกิจกรรมใหม่โดยอัตโนมัติ และยกเลิกการประชุมในช่วงวันที่นี้

ขั้นตอนที่ 3: สร้างข้อความ OOO ของคุณ

ขั้นตอนต่อไปคือการกรอกข้อความตอบกลับอัตโนมัติในช่องสำหรับข้อความไม่อยู่ที่ทำงาน

คุณจะพบกล่องสองกล่องเพื่อเพิ่มข้อความแยกต่างหาก ขึ้นอยู่กับผู้ส่ง กล่องแรกใช้สำหรับการตอบกลับภายในองค์กรของคุณ และกล่องที่สองใช้สำหรับการตอบกลับภายนอกองค์กรของคุณ

การแจ้งเตือนแบบแรกจะแจ้งให้ผู้ติดต่อภายในของคุณทราบ เช่น เพื่อนร่วมงาน สมาชิกในทีม ผู้จัดการ ฯลฯ ในขณะเดียวกัน การแจ้งเตือนแบบหลังจะช่วยให้คุณเพิ่มข้อความแยกต่างหากสำหรับผู้ติดต่อภายนอก เช่น ลูกค้า ผู้จัดจำหน่าย ฯลฯ

วิธีตั้งค่าไม่อยู่ที่ทำงานใน Outlook: สร้างข้อความตอบกลับอัตโนมัติของคุณ

การตั้งค่าเหล่านี้มีตัวเลือกให้ส่งการตอบกลับอัตโนมัติภายในองค์กรของคุณ อย่างไรก็ตาม กล่องสำหรับการส่งการตอบกลับไปยังภายนอกองค์กรของคุณนั้นเป็นทางเลือก คุณสามารถเลือกทำเครื่องหมายได้เพียงเมื่อคุณต้องการตอบกลับอัตโนมัติต่อข้อความที่เข้ามาทั้งหมดจากผู้ติดต่อหรือแหล่งข้อมูลภายนอก

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: โปรดทราบว่าฟีเจอร์การส่งข้อความแยกต่างหากไปยังผู้ชมภายในและภายนอกนี้มีให้ใช้งานเป็นหลักใน Outlook บนเว็บและแอป Windows/Mac เท่านั้น คุณอาจได้รับกล่องตอบกลับอัตโนมัติเพียงกล่องเดียวสำหรับแอป Outlook บนมือถือเพื่อส่งการตอบกลับไปยังผู้ติดต่อทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 4: ปรับแต่งการตั้งค่าเพิ่มเติม

ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น Outlook ช่วยให้คุณสามารถกำหนดค่าการตอบกลับอัตโนมัติเพิ่มเติมได้เพื่อ:

  • บล็อกปฏิทินของคุณสำหรับระยะเวลาที่กำหนด
  • ปฏิเสธคำเชิญใหม่สำหรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้
  • ปฏิเสธและยกเลิกการประชุมสำหรับช่วงเวลา
  • ส่งการตอบกลับอัตโนมัติไปยังภายนอกองค์กรของคุณ
  • ส่งการตอบกลับอัตโนมัติไปยังภายนอกองค์กรของคุณสำหรับข้อความที่เข้ามาจากผู้ติดต่อในรายชื่อของคุณ

ขั้นตอนที่ 5: บันทึกข้อความ OOO ของคุณ

เมื่อคุณได้ปรับแต่งการตอบกลับอัตโนมัติและพอใจกับข้อความแล้ว (หากติดขัดในขั้นตอนใด สามารถดูคำแนะนำด้านล่างได้) ให้คลิก บันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและเปิดใช้งานการไม่อยู่ที่ทำงาน ขณะนี้ ทุกคนที่ส่งอีเมลถึงคุณจะได้รับข้อความตอบกลับอัตโนมัติ

วิธีตั้งค่าไม่อยู่ที่ทำงานใน Outlook: บันทึกการตอบกลับอัตโนมัติของคุณ

เคล็ดลับและเทคนิคในการสร้างข้อความ OOO สำหรับการตอบกลับอัตโนมัติ

ข้อความ OOO ที่ชัดเจน กระชับ และให้ข้อมูลเพียงพอ ช่วยให้คุณสามารถรักษาสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว และรักษาภาพลักษณ์มืออาชีพได้

เพื่อให้แน่ใจว่าคุณบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ นี่คือเคล็ดลับและเทคนิคในการสร้างข้อความ OOO ที่น่าสนใจ:

  • โปรดระบุวันที่หรือช่วงเวลาที่แน่นอนที่คุณไม่สามารถเข้าร่วมได้
  • หลีกเลี่ยงการให้รายละเอียดมากเกินไปเกี่ยวกับสาเหตุที่คุณไม่อยู่ในสำนักงาน และให้ข้อมูลสำคัญไว้ก่อนเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจตั้งแต่ต้นว่าทำไมคุณถึงไม่สามารถติดต่อได้, พวกเขาควรคาดหวังการติดต่อจากคุณเมื่อใด, และพวกเขาสามารถติดต่อคุณได้อย่างไรในกรณีฉุกเฉิน/ใครควรติดต่อแทนคุณในกรณีที่คุณไม่สามารถติดต่อได้
  • ใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบ เช่น การจัดตำแหน่ง สี และการเน้น เพื่อเน้นข้อมูลสำคัญ เช่น เวลาที่คุณจะไม่อยู่ รายละเอียดการติดต่อสำรอง ระยะเวลาการตอบกลับโดยประมาณ เป็นต้น
  • ปรับแต่งข้อความตอบกลับอัตโนมัติที่แตกต่างกันสำหรับทีมภายในและบุคคลภายนอก ตัวอย่างเช่น ข้อความสำหรับทีมภายในอาจประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการจัดการโครงการที่กำลังดำเนินอยู่ ในขณะที่ข้อความตอบกลับสำหรับบุคคลภายนอกอาจระบุวันที่คุณจะกลับมาทำงาน
  • สำหรับผู้ติดต่อภายนอก กรุณาเขียนข้อความอย่างมืออาชีพและเกี่ยวข้องกับการขาดงานของคุณเท่านั้น และโปรดคำนึงถึงความลับของข้อมูล
  • เพิ่มความเป็นส่วนตัวและเป็นมิตรด้วยการใส่ประโยคเช่น "ขอบคุณสำหรับความอดทนของคุณ" หรือ "รอคอยที่จะติดต่อเมื่อกลับมา"

ข้อจำกัดในการใช้ Outlook

แม้ว่า Outlook บนเว็บและแอปเดสก์ท็อปจะมีฟังก์ชันการทำงานที่น่าประทับใจสำหรับการเปิดการตอบกลับอัตโนมัติ แต่ในบางสถานการณ์เฉพาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารที่ซับซ้อน อาจยังต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติม

เพื่อทำความเข้าใจสิ่งนี้ โปรดพิจารณาข้อจำกัดของ Outlook ดังต่อไปนี้:

1. การสนับสนุนระบบอัตโนมัติขั้นพื้นฐาน

แม้ว่าคุณจะกำหนดช่วงเวลาเป็นเริ่มต้นและสิ้นสุด คุณก็ไม่สามารถกำหนดเวลาส่งข้อความสำหรับเขตเวลาที่แตกต่างกัน นอกเวลาทำการ หรืออัปเดตสถานะทั่วทั้งองค์กรได้ สิ่งนี้จำกัดสิ่งที่คุณสามารถทำได้เมื่อเปิดการตอบกลับอัตโนมัติใน Outlook

2. ไม่มีการแจ้งเตือนที่กำหนดเองสำหรับผู้ติดต่อเฉพาะ

แม้ว่าคุณจะส่งการตอบกลับอัตโนมัติไปยังผู้ติดต่อภายในและภายนอก คุณไม่สามารถจัดลำดับความสำคัญของอีเมลบางฉบับด้วยการตอบกลับที่กำหนดเองได้

ตัวอย่างเช่น แม้ว่าทั้งสองจะเป็นผู้ติดต่อภายในองค์กร คุณอาจต้องการแชร์รายละเอียดการติดต่อทางเลือกในข้อความตอบกลับอัตโนมัติถึงสมาชิกในทีม แทนที่จะใช้ข้อความตอบกลับอัตโนมัติมาตรฐานถึงแผนกอื่นสิ่งนี้ช่วยในการจัดการทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

3. การปรับแต่งที่จำกัดสำหรับกล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกัน

หากคุณและทีมของคุณใช้กล่องจดหมายร่วม อาจเป็นเรื่องยากที่จะตั้งค่าการตอบกลับอัตโนมัติใน Outlook ทั้งนี้เพราะคุณต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้นในการตอบกลับคำถามหรือข้อความที่เข้ามาหลากหลายรูปแบบ

4. แอปพลิเคชันมือถือที่ไม่น่าประทับใจ

แอป Outlook บนมือถือมีตัวเลือกการตั้งค่าการตอบกลับอัตโนมัติเพียงขั้นพื้นฐานเท่านั้น คุณไม่สามารถแยกแยะข้อความที่จะส่งไปยังผู้ส่งภายในและภายนอกองค์กรได้ และยิ่งไม่สามารถบล็อกปฏิทินหรือปฏิเสธคำเชิญเข้าร่วมกิจกรรมได้อีกด้วย

5. การผสานการทำงานที่จำกัด

ระบบตอบกลับอัตโนมัติของ Outlook ทำงานได้ดีภายในแอปเอง อย่างไรก็ตาม ระบบมีการผสานการทำงานที่จำกัดกับซอฟต์แวร์จัดการอีเมลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตัวอย่างเช่น การตอบกลับอัตโนมัติของ Outlook อาจไม่ซิงค์กับเครื่องมือสื่อสารอื่น ๆ เช่น Slack ซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสนได้หากคุณไม่ได้ส่งข้อความด้วยตนเองไปยังผู้ติดต่อในแอปอื่น

กำหนดเวลาไม่อยู่ที่สำนักงานด้วย ClickUp

ด้วยข้อจำกัดที่กล่าวไว้ข้างต้นสำหรับการตั้งค่าข้อความไม่อยู่ในสำนักงานใน Outlook คุณอาจมองหาทางเลือกอื่นเพื่อจัดการกล่องขาเข้าอย่างมีประสิทธิภาพ

โชคดีที่ความช่วยเหลืออยู่ใกล้แค่เอื้อมด้วยClickUp!

ClickUp เป็นโซลูชันที่หลากหลายและทรงพลังสำหรับการจัดการความต้องการนอกสำนักงานของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการตอบสนองต่อการสื่อสารภายในหรือภายนอก!

จัดระเบียบและเข้าถึงการสนทนาทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp Chat

ด้วยClickUp Chat คุณจะได้รับช่องทางแชทเฉพาะสำหรับทีมหรือโปรเจกต์ เพื่อแยกหัวข้อสนทนาและพูดคุยในบริบทที่เหมาะสม—แม้ในขณะที่คุณไม่อยู่

คุณสมบัตินี้ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถดูเวลาว่างและความสำคัญของคุณ และนัดหมายการประชุมได้โดยตรงผ่านระบบ ด้วยระบบแชท คุณไม่จำเป็นต้องย้ายไปยังแอปพลิเคชันสื่อสารอื่น ๆ เพราะทุกอย่างเกิดขึ้นภายในระบบการทำงานของคุณ

วิธีตั้งค่าไม่อยู่ที่ทำงานใน Outlook ด้วยมุมมองแชท ClickUp
รับภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการสื่อสารและกระบวนการทำงานของคุณด้วย ClickUp Chat

ต่างจากการตอบกลับอัตโนมัติเมื่อไม่อยู่ที่ทำงานของ Outlook ที่มีความคงที่และแยกออกจากงานจริง ระบบของ ClickUp Chat เป็นพื้นที่แบบไดนามิกและโต้ตอบได้ ซึ่งทีมของคุณสามารถสนทนาและจัดการงานต่างๆ ได้ในขณะที่คุณไม่อยู่ โดยไม่มีปัญหาคอขวด

โดยการผสานรายละเอียด OOO เข้ากับกระบวนการทำงานของทีมอย่างต่อเนื่อง ClickUp Chat ช่วยลดการหยุดชะงักและมอบแนวทางที่ครอบคลุมและโปร่งใสมากขึ้นในการรักษาโครงการให้ดำเนินไปตามแผน

ในแชท สมาชิกทีมสามารถดูเวลาว่างและความสำคัญของคุณ รวมถึงนัดหมายการประชุมได้โดยตรง
สมาชิกในทีมสามารถดูเวลาว่างและความสำคัญของคุณ รวมถึงนัดหมายการประชุมได้โดยตรงผ่าน ClickUp Chat

นอกจากนี้ ด้วยการรวมงานทั้งหมดไว้ในที่เดียว ClickUp Chat ช่วยให้ข้อความขณะไม่อยู่ที่ทำงานเชื่อมโยงโดยตรงกับงานและโครงการที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง ช่วยให้ทีมของคุณเห็นบริบททั้งหมดเกี่ยวกับการขาดงานของคุณได้อย่างง่ายดาย เช่น งานที่เชื่อมโยงหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยไม่จำเป็นต้องค้นหาผ่านอีเมลและข้อความแยกต่างหาก

นอกจากนี้ หากเพื่อนร่วมทีมกล่าวถึงงานหรือเอกสารในขณะที่คุณไม่อยู่ ระบบจะเชื่อมโยงไว้ในแชทโดยอัตโนมัติ ผลที่ตามมาคือ การสนทนาและกิจกรรมที่กำลังดำเนินอยู่ทั้งหมดจะยังคงปรากฏให้เห็นและสามารถติดตามได้ มอบภาพรวมทันทีของสิ่งที่คุณอาจพลาดไป

ด้วย ChatAnnounce แจ้งการไม่ว่างของคุณให้ทีมและผู้ติดต่อภายนอกทราบ
แจ้งการไม่เข้าทำงานของคุณให้กับทีมและผู้ติดต่อภายนอกทราบผ่าน ClickUp Chat

ก่อนออกจากระบบ ให้สร้าง โพสต์ 'อัปเดต' หรือ 'ประกาศ' ที่ละเอียด สรุปโครงการปัจจุบันของคุณ, กำหนดเวลา, และงานที่ค้างอยู่ โพสต์เหล่านี้สามารถเข้าถึงได้ในแชทและทำหน้าที่เป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้สำหรับทีมในขณะที่คุณไม่อยู่ ลดความจำเป็นที่พวกเขาจะต้องรอการตอบกลับจากคุณ

วิธีตั้งค่าไม่อยู่ในสำนักงานใน Outlook โดยใช้ฟีเจอร์การกล่าวถึงใน ClickUp
นำความสนใจของทีมของคุณไปยังรายการการกระทำที่สำคัญซึ่งต้องดำเนินการในช่วงเวลาที่คุณไม่อยู่ด้วย ClickUp @Mentions

สุดท้ายนี้ ClickUp Chat ยังมีฟีเจอร์@Mentionsที่ช่วยให้คุณ แจ้งเตือนสมาชิกทีม กลุ่ม หรือทั้งทีมได้ทันที เกี่ยวกับการที่คุณไม่สามารถใช้งานได้ คุณสามารถดึงความสนใจของพวกเขาไปยังการอัปเดตที่สำคัญ การสนทนา หรือภารกิจ เพื่อให้ทุกอย่างสามารถเข้าถึงได้แม้ในขณะที่คุณไม่อยู่

ใช้ ClickUp Brain เพื่อส่งคำตอบทั้งภายในและภายนอกองค์กรของคุณ

ใช้พลัง AI ของ ClickUp Brain เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพข้อความไม่อยู่ที่ทำงานของคุณเพื่อส่งไปยังผู้ติดต่อของคุณ
ใช้พลัง AI ของ ClickUp Brain เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพข้อความไม่อยู่ที่ทำงานของคุณเพื่อส่งไปยังผู้ติดต่อของคุณ

ในระหว่างที่คุณไม่อยู่ClickUp Brain เครื่องมือ AI ที่ผสานรวมไว้ จะตอบคำถามพื้นฐานเกี่ยวกับงาน การสนทนาที่ผ่านมา และบริบทของโครงการที่คุณต้องตอบได้ทันที

สิ่งนี้ช่วยลดความจำเป็นที่เพื่อนร่วมทีมจะต้องพึ่งพาคุณในการรับข้อมูลที่ AI สามารถให้ได้อย่างครบถ้วน

นอกจากนี้ คุณไม่จำเป็นต้องเสียเวลาไล่ดูอีเมลยาวเหยียดหรือข้อมูลที่ค้างอยู่เมื่อกลับมาทำงาน ฟีเจอร์ AI CatchUp ของ ClickUp จะสรุปทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่คุณไม่อยู่ ให้คุณทราบอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับอัปเดตสำคัญ การตัดสินใจ และรายการที่ต้องดำเนินการ

สมมติว่ามีข้อความที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่กำลังดำเนินอยู่หรืองานใหม่ ในกรณีนั้น ClickUp Brain จะแปลงข้อความนั้นให้เป็นงานพร้อมรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมด ทำให้ง่ายต่อการติดตามงานที่ค้างอยู่

แน่นอนว่า Brain ยังช่วยร่างข้อความแจ้งการไม่อยู่ที่ทำงานด้วยน้ำเสียงและบริบทที่เหมาะสม ช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน

แบ่งปันข้อมูลสำหรับทีมของคุณผ่าน ClickUp Clips

ClickUp 3.0 บันทึกหน้าจอ แชร์จากมุมมองงาน
บันทึกข้อมูลรายละเอียดอย่างรวดเร็วและแชร์ผ่าน ClickUp Chat ด้วย ClickUp Clips

ด้วยClickUp Clips คุณสามารถบันทึกและแชร์วิดีโอข้อความสั้น ๆ ที่ให้ข้อมูลสำหรับทีมของคุณให้เข้าถึงได้ในช่วงเวลาที่คุณไม่อยู่ นี่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแชร์การสาธิตผลิตภัณฑ์ การส่งมอบงานหรือโครงการ และการอัปเดตด้วยภาพที่ช่วยให้กระบวนการชัดเจนขึ้น

ผสานการทำงานกับ Outlook บนเว็บและเครื่องมืออื่น ๆ

ClickUp 3.0 แอปและการผสานรวมที่ง่ายขึ้น
ผสานการทำงานกับเครื่องมือและแพลตฟอร์มมากกว่า 1000 รายการด้วยการผสานการทำงานของ ClickUp

คุณสมบัติการผสานการทำงานของClickUpมอบการผสานการทำงานแบบเนทีฟและไร้รอยต่อกับ เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ แอป และแพลตฟอร์มมากกว่า 1000 รายการ นำเข้าข้อมูลจากเครื่องมือสื่อสารอื่น ๆ และรวบรวมทุกอย่างไว้ในหน้าเดียวเพื่อการสื่อสารที่ราบรื่นไร้กังวลในทุกแพลตฟอร์ม

จัดการและกำหนดเวลาข้อความไม่อยู่ที่ทำงานใน Outlook ด้วย ClickUp
จัดการและกำหนดเวลาข้อความไม่อยู่ที่ทำงานใน Outlook ด้วย ClickUp

หากคุณต้องการยึดติดกับระบบนิเวศของ Outlookคุณสามารถสำรวจการผสานการทำงานระหว่าง ClickUp และ Outlook ซึ่งฝังการจัดการงานไว้ในอีเมลสื่อสาร และให้คุณส่งการตอบกลับอัตโนมัติได้

การจัดการอีเมลด้วย ClickUp

จัดระเบียบอีเมลและงานของคุณในที่เดียวด้วย ClickUp Email Project Management
จัดระเบียบอีเมลและงานของคุณในที่เดียวด้วย ClickUp Email Project Management

เมื่อพูดถึงการจัดการอีเมล คุณสามารถใช้ClickUp Email Project Managementเพื่อรวบรวมการสนทนาทั้งหมดไว้ในที่เดียว

ส่งและติดตามอีเมลภายในสภาพแวดล้อมของ ClickUp จัดระเบียบการสนทนาตามงานเฉพาะ ส่งการแจ้งเตือนที่กำหนดเองและเตือนความจำ และปรับแต่งกล่องจดหมายเพื่อกลับมาทำงานต่อโดยไม่รู้สึกหนักใจ

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ClickUp มีเทมเพลตหลากหลายสำหรับการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรของคุณดาวน์โหลดเทมเพลตข้อความด่วนของ ClickUpเพื่อปรับปรุงและมาตรฐานการโต้ตอบของทีมด้วยข้อความอัตโนมัติเมื่อไม่อยู่ในสำนักงาน และแชร์การอัปเดตอย่างรวดเร็วในช่วงที่คุณไม่อยู่

ไม่อยู่ที่สำนักงานแต่ยังคงติดตามทุกความเคลื่อนไหวด้วย ClickUp

การส่งข้อความตอบกลับอัตโนมัติเมื่อคุณไม่อยู่ในสำนักงานเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการแจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรทราบ แต่ทำไมต้องหยุดแค่การตอบกลับอัตโนมัติใน Outlook เท่านั้น?

ด้วย ClickUp คุณสามารถแชร์การอัปเดต, แจ้งความไม่พร้อมใช้งานของคุณผ่านหลายช่องทาง, ใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบเพื่อเน้นข้อความและงาน, และรักษากล่องจดหมายของคุณให้ปราศจากความยุ่งเหยิง

ตั้งแต่การแจ้งเตือนอัตโนมัติไปจนถึงการร่างอีเมลด้วย AI และการจัดการอีเมลเป็นงาน ClickUp เป็นโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการเชื่อมต่อโดยไม่รบกวนเวลาพักผ่อนของคุณ

ลงทะเบียนใช้ ClickUpเพื่อดูว่ามันเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานนอกสำนักงานของคุณและมากกว่านั้นได้อย่างไร!