ความเห็นอกเห็นใจในที่ทำงานคืออะไร และจะปฏิบัติได้อย่างไร? (พร้อมตัวอย่าง)

เราทุกคนเคยเจอสถานการณ์นี้—เผชิญกับวันที่หนักหน่วงที่ทำงานในขณะที่ชีวิตส่วนตัวก็โยนปัญหาเข้ามา อาจเป็นวิกฤตในครอบครัว การเจ็บป่วยกะทันหัน หรือเพียงแค่ความเครียดจากชีวิตประจำวัน
ในช่วงเวลาเหล่านั้น สิ่งที่สำคัญไม่ใช่แค่เพียงนโยบายหรือขั้นตอนต่าง ๆ ในที่ทำงานของคุณเท่านั้น แต่คือผู้คนที่สังเกตเห็นและใส่ใจ
ความเห็นอกเห็นใจในที่ทำงานมีบทบาทสำคัญในการกำหนดประสบการณ์ของพนักงานงานวิจัยของ McKinseyชี้ให้เห็นว่าพนักงานที่เชื่อว่าองค์กรของตนมีความเห็นอกเห็นใจมักจะมีความคิดสร้างสรรค์และกล้าเสี่ยงมากขึ้น
ในบล็อกนี้ เราจะพูดถึงความสำคัญของการมีอารมณ์ร่วมในที่ทำงาน และแนวคิดบางประการเกี่ยวกับการนำไปปฏิบัติ
ความเห็นอกเห็นใจคืออะไร?
ความเห็นอกเห็นใจคือการ ปรับความรู้สึกให้เข้ากับความรู้สึกของผู้อื่น และเข้าใจมุมมองของบุคคลนั้นอย่างแท้จริง เปรียบเสมือนการก้าวเข้าไปอยู่ในรองเท้าของพวกเขาและรู้สึกถึงสิ่งที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่ การเชื่อมโยงนี้ช่วยให้คุณสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
บางคนอาจสับสนระหว่างความเห็นอกเห็นใจกับความสงสาร แต่ทั้งสองอย่างคืออารมณ์ที่แตกต่างกัน ความสงสารคือเมื่อคุณรู้สึกเสียใจกับสถานการณ์ของใครบางคน และให้การช่วยเหลือ แต่ไม่ได้แบ่งปันอารมณ์ของพวกเขาอย่างแท้จริง
อย่างไรก็ตาม ความเห็นอกเห็นใจ หมายถึงการที่คุณรู้สึกถึงความเจ็บปวดของพวกเขาเหมือนเป็นของคุณเอง มันเกี่ยวกับการเชื่อมโยงและแบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขาอย่างแท้จริง
ทั้งความเห็นอกเห็นใจและความเห็นใจเป็นแกนหลักของสติปัญญาทางอารมณ์ในที่ทำงาน
ความเห็นอกเห็นใจในที่ทำงานหมายถึงอะไร?
ความเห็นอกเห็นใจในที่ทำงานหมายถึงเพื่อนร่วมงานของคุณพยายามทำความเข้าใจและเชื่อมโยงกับความรู้สึกของคุณและของพนักงานคนอื่นอย่างแท้จริง และฝ่ายบริหารสนับสนุนแนวทางนี้อย่างเต็มที่ผ่านพฤติกรรม นโยบาย และโครงสร้างพื้นฐาน
ความเห็นอกเห็นใจเป็นปัจจัยสำคัญที่ ช่วยแก้ไขข้อขัดแย้ง, ทำให้การตัดสินใจดีขึ้น, และทำให้พนักงานทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ.
ความเห็นอกเห็นใจมีอยู่สามประเภทหลัก ซึ่งแต่ละประเภทมีส่วนช่วยในการทำความเข้าใจผู้อื่นโดยรวมของเรา นี่คือสรุปสั้นๆ:
- ความเห็นอกเห็นใจทางอารมณ์: เมื่อคุณรู้สึกและแบ่งปันอารมณ์ของผู้อื่น ซึ่งมักส่งผลให้เกิดการตอบสนองทางอารมณ์จากคุณ
- ความเห็นอกเห็นใจทางปัญญา: เมื่อคุณพยายามทำความเข้าใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกอย่างไรเพื่อที่จะเข้าใจและเชื่อมโยงกับพวกเขาได้ดีขึ้น
- ความเห็นอกเห็นใจ: เมื่อคุณรู้สึกและแบ่งปันความเจ็บปวดของผู้อื่น และดำเนินการเพื่อสนับสนุนพวกเขาให้หลุดพ้นจากสถานการณ์นั้น
นั่นคือเหตุผลที่องค์กรชั้นนำให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมแห่งความเห็นอกเห็นใจ เพราะจากการสำรวจของ Glassdoorพบว่าพนักงานให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมองค์กรมากกว่าเงินเดือนที่สูงกว่าเมื่อมองหางานใหม่
ความเห็นอกเห็นใจไม่ใช่สิ่งที่เรามอบให้กับลูกค้าหรือพนักงานของเราในเวลาทำงานเก้าโมงถึงห้าโมงเย็น... (มันคือ)... "การบริการที่ต่อเนื่องทุกวินาที ทุกนาที ที่ [เรา] ต้องมอบให้กับทุกคน หาก [เรา] ต้องการเรียกตัวเองว่าเป็นผู้นำ"
ทำไมความเห็นอกเห็นใจจึงสำคัญในที่ทำงาน?
ความเห็นอกเห็นใจเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพสูงและป้องกันภาวะหมดไฟในที่ทำงาน มาดูกันว่าทำไมมันถึงสำคัญมาก:
1. ปรับปรุงการสื่อสารและการร่วมมือ
เมื่อคุณเข้าใจอารมณ์ของสมาชิกในทีม คุณสามารถปรับรูปแบบการสื่อสารให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลหรือกลุ่มได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น เช่น การทำงานร่วมกันที่ราบรื่นยิ่งขึ้น และทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน
ผลที่ตามมาคือทีมทำงานได้ดีขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ พร้อมประสิทธิภาพและความสามัคคีที่ดีขึ้น
2. ช่วยแก้ไขข้อขัดแย้ง
ความเห็นอกเห็นใจช่วยให้คุณสามารถมองเห็นสถานการณ์จากมุมมองของผู้อื่นได้ ทำให้การแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องง่ายขึ้นและมีประโยชน์มากขึ้น
ด้วยการเข้าใจความรู้สึกของพวกเขาอย่างแท้จริง คุณสามารถฟังอย่างอดทนมากขึ้นและตอบสนองอย่างรอบคอบเพื่อหาทางออกที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน
3. กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์
ความเห็นอกเห็นใจช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงประสบการณ์และมุมมองที่หลากหลายของทีมคุณ ซึ่งสามารถเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างมาก
แนวทางความร่วมมือเช่นนี้มักนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ไม่เหมือนใครและมุมมองใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
4. เพิ่มความเข้าใจของลูกค้า
ความเห็นอกเห็นใจมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการเข้าใจความต้องการ, ความท้าทาย, และความคาดหวังของลูกค้าของคุณ
โดยการฟังอย่างแท้จริงและมีส่วนร่วมกับพวกเขา คุณสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าซึ่งช่วยให้คุณเข้าใจและสื่อสารความต้องการของโครงการได้ชัดเจนขึ้น
6. สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี
โดยการเคารพความคิดเห็นของพวกเขาและดำเนินการแก้ไขเมื่อจำเป็น คุณจะสร้างความไว้วางใจภายในทีม
บรรยากาศที่เต็มไปด้วยความไว้วางใจและความเคารพซึ่งกันและกัน นำไปสู่ความพึงพอใจของพนักงานที่มากขึ้น ลดอัตราการลาออก ลดภาวะหมดไฟในการทำงาน และท้ายที่สุดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยรวม
ตัวอย่างของความเห็นอกเห็นใจในที่ทำงาน
ความเห็นอกเห็นใจสามารถแสดงออกได้หลายรูปแบบในที่ทำงาน คุณสามารถปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา ลูกค้า และแม้แต่ผู้บริหารด้วยความเห็นอกเห็นใจ การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณแก้ไขความขัดแย้ง สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์
นี่คือตัวอย่างที่ได้รับความนิยมของความเห็นอกเห็นใจในที่ทำงานเพื่อให้เข้าใจว่ามันเป็นอย่างไร:
- คุณสังเกตเห็นว่าสมาชิกในทีมของคุณกำลังประสบปัญหาในการทำงานที่ซับซ้อนให้เสร็จ ในขณะที่งานอื่นๆ กำลังสะสมมากขึ้น คุณสามารถ เสนอความช่วยเหลือ โดยช่วยแบ่งเบาภาระงานบางส่วนของพวกเขาเพื่อลดความกดดันในการทำงาน
- คุณสามารถเห็นอกเห็นใจเพื่อนร่วมงานที่กำลังเผชิญช่วงเวลาที่ยากลำบากได้โดยการ แบ่งปันความเจ็บปวดของพวกเขาและให้การสนับสนุนทางอารมณ์
- คุณสามารถแสดงความเคารพต่อสมาชิกในทีมของคุณได้โดยการ รับฟังพวกเขาอย่างอดทน ยอมรับและเข้าใจความรู้สึก และเจ็บปวดทางอารมณ์ของพวกเขา และเสนอการไกล่เกลี่ยเพื่อหาข้อตกลงในกรณีที่มีความขัดแย้ง
- คุณสามารถตรวจสอบกับผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณเป็นประจำ เข้าใจถึงความท้าทายที่พวกเขาอาจกำลังเผชิญ และเสนอแนวทางแก้ไข
- คุณสามารถ ให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสุภาพ และเสนอความช่วยเหลือเพื่อปรับปรุงงานแทนที่จะโยนความผิด
- คุณสามารถ ส่งเสริมให้รุ่นน้องและนักศึกษาฝึกงานกล้าแสดงความคิดเห็น ตั้งคำถาม และ แนะนำพวกเขาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในอาชีพของตน
วิธีฝึกความเห็นอกเห็นใจในที่ทำงาน
แต่คุณจะฝึกความเห็นอกเห็นใจทุกวันได้อย่างไร? คำตอบอยู่ที่การพยายามทำสิ่งเล็กๆ อย่างสม่ำเสมอ
ClickUp แพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่หลากหลาย สามารถเป็นพันธมิตรที่มีค่าอย่างยิ่งในการนำความเห็นอกเห็นใจเข้าสู่สถานที่ทำงาน
นี่คือข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติเก้าข้อที่ช่วยให้คุณฝึกความเห็นอกเห็นใจในที่ทำงาน:
1. การฟังอย่างตั้งใจ
การเข้าใจผู้อื่นอย่างแท้จริงเริ่มต้นจากการฟังอย่างตั้งใจและอดทน—ซึ่งเป็นหัวใจของความเห็นอกเห็นใจ
บ่อยครั้งเกินไปที่เราฟังเพียงเพื่อวางแผนการตอบกลับของเราแทนที่จะฟังอย่างแท้จริงว่าเพื่อนร่วมงานของเรากำลังพูดอะไรอยู่ นิสัยนี้อาจทำให้เกิดการขาดการเชื่อมต่อ ทำให้ยากที่จะเข้าใจอารมณ์ของพวกเขาเพราะเราไม่ได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการสนทนา
โดยการปรับเปลี่ยนวิธีการของเราให้เป็นการฟังอย่างตั้งใจอย่างตั้งใจ เราสามารถเปลี่ยนบรรยากาศได้ทั้งหมด การฟังอย่างตั้งใจหมายถึง การให้ความสนใจอย่างเต็มที่กับผู้พูด, อดทนไม่ขัดจังหวะ, และใช้เวลาในการประมวลผลสิ่งที่พวกเขากำลังแบ่งปันก่อนที่จะตอบกลับ
เทมเพลตวงล้ออารมณ์ ClickUp สำหรับกิจกรรมละลายพฤติกรรม ช่วยส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในหมู่สมาชิกทีม ช่วยให้แต่ละคน แนะนำตัวเอง แบ่งปันความรู้สึก และเข้าใจว่าอารมณ์ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานอย่างไร
แม่แบบนี้ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเห็นอกเห็นใจและการฟังอย่างตั้งใจ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายในสถานที่ทำงาน
เพื่อใช้เครื่องมือทำลายน้ำแข็งวงล้ออารมณ์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
- แจกจ่ายวงล้ออารมณ์: ให้สมาชิกแต่ละคนในทีมได้รับสำเนาเพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถระบุและอธิบายอารมณ์ของตนเองได้
- ระบุอารมณ์: ขอให้ทุกคนเลือกอารมณ์ที่พวกเขากำลังรู้สึกและเชื่อมโยงกับวงล้อ โดยกระตุ้นให้มีการสะท้อนคิด
- พูดคุยเกี่ยวกับอารมณ์: ให้แต่ละคนอธิบายอารมณ์ของตนเองและเหตุผลที่เลือกอารมณ์นั้น สิ่งนี้จะส่งเสริมการฟังอย่างตั้งใจและความเข้าใจ
- ระดมความคิดหาทางแก้ไข: หลังจากที่ได้แบ่งปันแล้ว ให้ระดมความคิดหาทางแก้ไขหรือกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ที่ได้พูดคุยกัน
- ทบทวนและปรับแก้ไข: ทบทวนแนวทางแก้ไขที่เสนอและปรับตามข้อเสนอแนะของทีม โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง
2. การสื่อสารที่เปิดเผย
การส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้างเป็นส่วนสำคัญของการแสดงความเห็นอกเห็นใจในที่ทำงาน เมื่อสมาชิกในทีมรู้สึกอิสระที่จะแบ่งปันความคิดและความกังวลของพวกเขา จะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าพวกเขามีมุมมองอย่างไรและรู้สึกอย่างไร
การเปิดใจพูดคุยช่วยให้คุณสามารถรับรู้ถึงอารมณ์และบริบทที่อยู่เบื้องหลังสิ่งที่ผู้คนกำลังพูด ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการตอบสนองด้วยความเห็นอกเห็นใจอย่างแท้จริง
การสร้างสภาพแวดล้อมที่ทุกคนรู้สึกว่าได้รับการฟังและมีคุณค่า จะช่วยให้คุณแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้น, เสริมสร้างความสัมพันธ์ในทีม, และส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้ออาทร. แผนการสื่อสารสามารถช่วยได้ที่นี่.
แผนการสื่อสาร เป็นเอกสารเชิงกลยุทธ์ที่ระบุวิธีที่องค์กรจะเผยแพร่ข้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาแผนการสื่อสารที่มีโครงสร้างดีช่วยให้องค์กรมั่นใจได้ว่าข้อความของพวกเขาจะถูกส่งมอบอย่างมีประสิทธิภาพ สม่ำเสมอ และทันเวลา ส่งเสริมความเข้าใจ การมีส่วนร่วม และการสนับสนุนที่ดีขึ้น
เทมเพลตแผนการสื่อสารของ ClickUpถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้การสื่อสารของทีมคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้ทุกคนอยู่ในทิศทางเดียวกัน
เริ่มต้นด้วยการกำหนดเป้าหมายการสื่อสารที่ชัดเจน เช่น การปรับปรุงการสื่อสารภายในองค์กร หรือการมีส่วนร่วมกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น. แบบฟอร์มนี้จะช่วยคุณระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญเพื่อให้คุณสามารถมอบหมายบทบาทและหน้าที่ได้อย่างชัดเจน.
คุณยังจะระบุช่องทางที่ดีที่สุดสำหรับข้อความของคุณ โดยเลือกจากตัวเลือกเช่น อีเมล, โซเชียลมีเดีย, หรือการประชุมแบบตัวต่อตัว เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถสื่อสารกับสมาชิกในทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เทมเพลตนี้ยังช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าได้อีกด้วย ทำให้คุณสามารถวัดความสำเร็จของแผนการสื่อสารของคุณและทำการปรับเปลี่ยนตามความจำเป็น
👀 โบนัส:คุณสามารถใช้เทมเพลตแผนการสื่อสารเพื่อสร้างกลยุทธ์การสื่อสารที่สม่ำเสมอ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความไว้วางใจและแสดงความเห็นอกเห็นใจ
3. ยืนยันความรู้สึก
การยอมรับความรู้สึกเป็นแง่มุมสำคัญของความเห็นอกเห็นใจ โดยเฉพาะเมื่อเผชิญกับความท้าทายทางอารมณ์ ซึ่งอาจเกิดจากการตัดสินใจหรือการริเริ่มที่มีผลกระทบต่อพวกเขา
เมื่อสมาชิกในทีมเข้ามาหาคุณพร้อมกับความรู้สึกของพวกเขา สิ่งสำคัญคือต้องมุ่งเน้นไปที่ การสร้างความรู้สึกปลอดภัยทางจิตใจมากกว่าการโต้แย้งหรือปัดความกังวลของพวกเขาทิ้งไป
ความคิดเห็นใน ClickUpเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสนับสนุนสิ่งนี้
ตัวอย่างเช่น เมื่อพนักงานแบ่งปันความรู้สึกหรือความกังวลเกี่ยวกับงานหรือโครงการ คุณสามารถใช้ความคิดเห็นเพื่อรับรู้ถึงอารมณ์ของพวกเขาและแสดงความเข้าใจ สิ่งนี้สร้างพื้นที่สำหรับการสนทนาอย่างเปิดเผยและทำให้แน่ใจว่าความรู้สึกของพวกเขาได้รับการรับฟังและยืนยัน
การตอบสนองด้วยความเห็นอกเห็นใจ — การให้การสนับสนุนและแสดงให้เห็นว่าคุณให้คุณค่ากับมุมมองของพวกเขา — ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้ออาทร. มันทำให้ทีมของคุณรู้ว่าอารมณ์ของพวกเขาได้รับการเคารพ.
ความเห็นอกเห็นใจเป็นสิ่งที่แปลกและทรงพลัง ไม่มีบท ไม่มีวิธีที่ถูกต้องหรือผิดในการทำมัน มันคือการฟังอย่างตั้งใจ เปิดพื้นที่ให้ผู้อื่นโดยไม่ตัดสิน เชื่อมโยงทางอารมณ์ และสื่อสารข้อความที่เยียวยาอย่างลึกซึ้งว่า "คุณไม่ได้อยู่คนเดียว"
4. การตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอ
วิธีตรงไปตรงมาในการแสดงความใส่ใจอย่างแท้จริงต่อทีมของคุณคือการจัดประชุมติดตามผลและให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอ การปฏิบัตินี้แสดงให้เห็นว่า ผู้นำสามารถเข้าถึงได้ ให้คุณค่ากับความคิดเห็นของพวกเขา และมุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามความต้องการของพวกเขา
นอกจากนี้ การประชุมเหล่านี้ยังช่วยให้คุณพบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และจัดการแก้ไขก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาที่รุนแรงมากขึ้น
ClickUp Remindersสามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการนี้ได้อย่างมาก นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้เพื่อติดตามการเช็คอินและการประชุมให้ข้อเสนอแนะของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ:
- ตั้งการแจ้งเตือนจากงาน ความคิดเห็น หรือส่วนงานของฉันได้อย่างง่ายดาย พร้อมกำหนดวันที่ครบกำหนด แนบไฟล์ และการแจ้งเตือน
- กำหนดการแจ้งเตือนเป็นประจำสำหรับงานหรือการประชุมที่ดำเนินอยู่ เพื่อรักษาความสม่ำเสมอในการติดตามงานของคุณ
- เข้าถึงและจัดการการแจ้งเตือนทั้งหมดของคุณจากหน้าจอหลักของ ClickUp เพื่อความเป็นระเบียบและควบคุมภาระงานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. กิจกรรมสร้างทีม
การจัดกิจกรรมสร้างทีมอย่างสม่ำเสมอเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสร้างสถานที่ทำงานที่มีความเห็นอกเห็นใจและความสามัคคีมากขึ้น
พิจารณาจัดตั้งการฝึกอบรมที่สมาชิกในทีมสามารถแบ่งปันความรู้และทักษะของพวกเขาได้ การฝึกอบรมเหล่านี้ ช่วยเพิ่มขวัญกำลังใจของทีมและส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้และการสนับสนุนซึ่งกันและกัน
การประชุมแสดงความขอบคุณประจำเดือนเป็นอีกหนึ่งความคิดที่ดี พวกเขาให้โอกาสสมาชิกในทีมได้แสดงความขอบคุณในความพยายามของกันและกันและยอมรับการมีส่วนร่วม ซึ่งสามารถเสริมสร้างความสัมพันธ์และขวัญกำลังใจได้
มุมมองปฏิทินของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถกำหนดเวลาและมองเห็นกิจกรรมการสร้างทีมทั้งหมดของคุณ เช่น การฝึกอบรม การประชุมแสดงความขอบคุณ และมื้อกลางวันในสำนักงาน ได้ในที่เดียว
คุณสามารถกำหนดวันที่และเวลาที่เฉพาะเจาะจงสำหรับกิจกรรมเหล่านี้ได้ และสามารถดูได้ควบคู่กับงานประจำและกำหนดเวลาส่งของคุณ. ซึ่งช่วยให้แน่ใจว่าทุกคนทราบเกี่ยวกับกิจกรรมที่กำลังจะมาถึง และสามารถวางแผนได้เหมาะสม.
6. การฝึกอบรมความฉลาดทางอารมณ์
สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่าไม่ใช่ทุกคนจะมีระดับความเห็นอกเห็นใจในระดับเดียวกัน เนื่องจากแต่ละคนมีประสบการณ์และมุมมองที่แตกต่างกัน การลงทุนในการฝึกอบรมความฉลาดทางอารมณ์สามารถเป็นประโยชน์อย่างมากในการเสริมสร้างความเห็นอกเห็นใจในทีมของคุณ
คุณมีตัวเลือกหลายประการในการดำเนินการฝึกอบรมนี้ การใช้ประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภายในองค์กร (SMEs) ที่เข้าใจวัฒนธรรมขององค์กรและความท้าทายเฉพาะทาง สามารถให้การฝึกอบรมที่มีความเกี่ยวข้องและมีประสิทธิภาพสูง
อีกทางเลือกหนึ่ง คุณอาจพิจารณาจัดตารางการประชุมกับผู้เชี่ยวชาญภายนอกหรือซื้อคอร์สออนไลน์
สร้างและจัดเก็บเอกสารการฝึกอบรมที่ครอบคลุม เช่น คู่มือและกรณีศึกษา ในClickUp Docs ซึ่งช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ฝึกอบรมสามารถเข้าถึงและใช้ทรัพยากรเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เอกสารช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปได้ง่ายขึ้น โดยให้สมาชิกในทีม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และผู้เชี่ยวชาญภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อมูลเชิงลึกได้โดยตรงภายในเอกสาร
ด้วยการแก้ไขแบบร่วมมือกันแบบเรียลไทม์ การเปลี่ยนแปลงและการอัปเดตจะปรากฏให้เห็นทันทีสำหรับผู้มีส่วนร่วมทุกคน
มันช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่น เนื่องจากสามารถหารือและตัดสินใจได้โดยตรงภายในเอกสาร ทำให้ไม่จำเป็นต้องส่งอีเมลหรือประชุมไปมา
7. สภาพแวดล้อมที่หลากหลายและครอบคลุม
การเน้นย้ำถึงคุณค่าของความหลากหลายและการเคารพต่อพนักงานทุกคนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างและครอบคลุมอย่างแท้จริง
เริ่มต้นด้วยการสื่อสารอย่างชัดเจนถึงความสำคัญของการยอมรับมุมมองและประสบการณ์ที่หลากหลาย และวิธีที่สิ่งเหล่านี้ช่วยส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีนวัตกรรมและสนับสนุนซึ่งกันและกันมากขึ้น
การกำหนดมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับมารยาทในที่ทำงาน ที่สะท้อนถึงความเคารพต่อวัฒนธรรม พื้นหลัง รูปแบบการเรียนรู้ ฯลฯ ของทุกคน เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง
แนวทางเหล่านี้ควรครอบคลุมถึงแง่มุมต่าง ๆ ของการปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวัน รวมถึงรูปแบบการสื่อสาร กระบวนการตัดสินใจ และการแก้ไขข้อขัดแย้ง
8. เป็นผู้นำด้วยการเป็นแบบอย่าง
อำนาจมีอิทธิพลอย่างมากต่อพฤติกรรมของสมาชิกทีมในระดับปฏิบัติการ
ผู้นำที่มีความเห็นอกเห็นใจเข้าใจว่าการแสดงความเห็นอกเห็นใจผ่านพฤติกรรมผู้นำเช่น แสดงความห่วงใยอย่างแท้จริงและให้การสนับสนุน สามารถส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อวัฒนธรรมของทีมและวิธีที่ทีมรับรู้และตอบสนองต่อการเป็นผู้นำ
ในสถานการณ์ที่ท้าทาย จงยึดมั่นในคุณค่าของคุณและตอบสนองด้วยความเห็นอกเห็นใจและความเมตตา
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการช่วยให้คุณนำด้วยความเห็นอกเห็นใจมากขึ้นคือเทมเพลตแผนที่ความเห็นอกเห็นใจของ ClickUp มันช่วยให้คุณมองเห็นภาพและเข้าใจมุมมองของทีมคุณได้ดีขึ้น โดยการแยกแยะความคิด ความรู้สึก ความต้องการ และการกระทำของพวกเขาในสถานการณ์ต่างๆ
แผนที่ความเห็นอกเห็นใจแบ่งออกเป็นสี่ส่วน: ความคิด, ความรู้สึก, ความต้องการ, และ การกระทำ. กรอกข้อมูลในส่วนเหล่านี้ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่คุณได้รวบรวมมา โดยให้แน่ใจว่าแต่ละส่วนสะท้อนเสียงของพนักงานของคุณ
👀 โบนัส: ลองใช้เทมเพลตแผนที่ความเห็นอกเห็นใจเพิ่มเติมเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับมุมมองและความต้องการของทีมคุณ
9. การยอมรับและชื่นชม
การชื่นชมสมาชิกในทีมอย่างจริงใจในความเปิดเผยและการมีส่วนร่วมของพวกเขาเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี
เมื่อสมาชิกในทีมรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าอย่างแท้จริง จะช่วยเสริมสร้างความมุ่งมั่นและความกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่ของพวกเขา ใช้เวลาในการชื่นชมความพยายามของพวกเขาและแสดงความขอบคุณจากใจจริงสำหรับการมีส่วนร่วมของพวกเขา
การเฉลิมฉลองความสำเร็จของทีมเป็นอีกหนึ่งวิธีที่มีพลังในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และเพิ่มขวัญกำลังใจ ไม่ว่าจะเป็นการ บรรลุเป้าหมายสำคัญ, การทำโครงการที่ท้าทายให้สำเร็จ, หรือการบรรลุเป้าหมายของทีม การยอมรับความสำเร็จเหล่านี้ช่วยสร้างความภาคภูมิใจและความสำเร็จร่วมกัน
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:ใช้ซอฟต์แวร์การยกย่องพนักงานเพื่อส่งข้อความหรือรางวัลที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล ซึ่งสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคน
ฝึกความเห็นอกเห็นใจในที่ทำงานเพื่อทีมที่มีความสุขและธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ
การเข้าใจและเชื่อมโยงกับอารมณ์ของพนักงานเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทุกองค์กร ช่วยให้คุณสามารถรักษาความสุข ความมุ่งมั่น และแรงจูงใจของบุคลากรไว้ได้
เครื่องมือเช่น ClickUp สามารถมีคุณค่าอย่างยิ่งในการสนับสนุนความพยายามเหล่านี้
ClickUp ช่วยให้คุณสามารถกำหนดเวลาและจัดระเบียบการประชุมให้ข้อเสนอแนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าสมาชิกในทีมได้รับข้อมูลย้อนกลับที่ทันเวลาและสร้างสรรค์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถพัฒนาและจัดการสื่อการฝึกอบรมได้โดยตรงภายใน ClickUp ซึ่งช่วยให้การส่งมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่ตรงเป้าหมายเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น
สมัครใช้ ClickUpวันนี้!