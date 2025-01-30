10 ซอฟต์แวร์ประสบการณ์ลูกค้าที่ดีที่สุดในปี 2025

"สร้างลูกค้า ไม่ใช่แค่การขาย" ฉันเชื่อมั่นในแนวทางนี้เมื่อพูดถึงประสบการณ์ของลูกค้า ฉันให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้าโดยการสร้างความไว้วางใจและความภักดี
แน่นอนว่า การเดินทางของฉันก็มีการสะดุดบ้าง—คุณภาพการบริการลูกค้าที่ไม่สม่ำเสมอ, เวลาการตอบกลับที่ช้า, ข้อมูลลูกค้าที่กระจัดกระจาย, และการขาดการปรับแต่งให้เหมาะกับบุคคล—ฉันได้เห็นทุกอย่างแล้ว
แต่ความล้มเหลวสอนให้ฉันรู้ว่า ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมและแนวทางที่ถูกต้อง การมอบประสบการณ์ลูกค้าที่ยอดเยี่ยมกลายเป็นเรื่องธรรมชาติ
ในบล็อกนี้ ฉันได้รวบรวมรายการเครื่องมือซอฟต์แวร์ประสบการณ์ลูกค้าที่ดีที่สุด 10 รายการที่สามารถช่วยคุณรวมศูนย์ข้อมูลลูกค้า รวบรวมความคิดเห็นจากช่องทางต่างๆ และวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าเพื่อปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าโดยรวม
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ประสบการณ์ลูกค้า?
หลังจากที่ได้ประเมินซอฟต์แวร์การจัดการประสบการณ์ลูกค้าหลายตัวแล้ว ฉันได้ระบุปัจจัยสำคัญที่คุณควรพิจารณาเพื่อปรับปรุงการโต้ตอบกับลูกค้าและเพิ่มศักยภาพให้ตัวแทนของคุณสามารถเกินความคาดหวังของลูกค้าได้:
- ยืดหยุ่นและปรับตัวได้: เลือกซอฟต์แวร์ประสบการณ์ลูกค้า (CX) ที่สามารถปรับให้เข้ากับทุกประเภทธุรกิจและตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของคุณ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่หรือมีลักษณะเฉพาะอย่างไร
- ง่ายต่อการกำหนดค่า: ค้นหาซอฟต์แวร์ CX ที่สามารถกำหนดค่าได้อย่างราบรื่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถตั้งค่าระบบได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ดเชิงลึก นอกจากนี้ให้ตรวจสอบว่าเครื่องมือนี้อนุญาตให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์และนักออกแบบของคุณสามารถนำไปใช้ในโปรแกรมสำรวจของคุณได้
- การวิเคราะห์ประสบการณ์ลูกค้า: เลือกใช้ซอฟต์แวร์ประสบการณ์ลูกค้าที่มีการวิเคราะห์ CX แบบหลายช่องทาง (omnichannel) ซึ่งจะช่วยให้คุณรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าจากหลากหลายช่องทาง เช่น โซเชียลมีเดีย อีเมล การติดต่อผ่านศูนย์บริการลูกค้า ฯลฯ และตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลเชิงลึก
- ความสามารถในการทำนาย: เลือกเครื่องมือที่มีการวิเคราะห์เชิงทำนายเพื่ออยู่เหนือการสูญเสียลูกค้าและความไม่พอใจของลูกค้า โดยการวัดประสบการณ์ของลูกค้าในระยะต่าง ๆ ของเส้นทางการเดินทางของลูกค้า
- การผสานรวม: ธุรกิจใช้แอปพลิเคชันหลายตัวเพื่อดำเนินการต่างๆ ดังนั้น ควรหาแพลตฟอร์มการจัดการประสบการณ์ลูกค้าที่สามารถผสานรวมกับแอปพลิเคชันที่คุณมีอยู่และปรับแต่งกระบวนการทำงานของคุณให้เหมาะสม
- ระบบอัตโนมัติ: มองหาโซลูชัน CX ที่สามารถรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้าโดยอัตโนมัติ ให้คำตอบอย่างรวดเร็วต่อข้อสงสัยของลูกค้า จัดสรรงานให้กับตัวแทนตามความต้องการของลูกค้า เป็นต้น
ซอฟต์แวร์ประสบการณ์ลูกค้าที่ดีที่สุด 10 อันดับที่ควรใช้
การเพิ่มประสบการณ์ของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นมีความสำคัญมากกว่าที่เคยสำหรับธุรกิจของคุณในปัจจุบัน และการเลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก ดังนั้นโดยไม่ต้องรอช้า นี่คือรายชื่อซอฟต์แวร์ประสบการณ์ลูกค้าที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกที่คัดสรรมาโดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ราคา ข้อจำกัด และรีวิวจากลูกค้า
สิ่งเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณมอบบริการที่ยอดเยี่ยมและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ยั่งยืน
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการสื่อสารและการจัดการลูกค้า)
ที่ClickUp หนึ่งในค่านิยมหลักของเราคือการสร้างวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนทุกสิ่งที่เราทำ ดังนั้น แน่นอนว่าเราใช้ ClickUp เพื่อช่วยให้เราส่งมอบความพึงพอใจให้กับลูกค้า!
ตั้งแต่การสื่อสารกับลูกค้าไปจนถึงการจัดการลูกค้า การวิเคราะห์ลูกค้า การจัดการโครงการ การตั้งเป้าหมายการบริการลูกค้าและการทำงานร่วมกันในทีม—ClickUp ช่วยในการอัตโนมัติและปรับปรุงกระบวนการทำงาน CX ทั้งหมด
ด้วยโซลูชัน ClickUp CRM ฉันสามารถมองเห็นภาพรวมของกระบวนการขาย ติดตามบัญชีลูกค้า และบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณยังสามารถสร้างฐานข้อมูลลูกค้าทั้งหมดของคุณบน ClickUp และใช้เพื่อเข้าถึงข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้อีกด้วย
แดชบอร์ดของ ClickUp เป็นวิธีที่สมบูรณ์แบบในการติดตามมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้าของคุณ วิดเจ็ตมากกว่า 50 รายการช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกขั้นสูงเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้า คุณยังสามารถติดตามแนวโน้ม ค้นหาพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง และมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าของคุณ
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการลูกค้า ClickUpช่วยให้ทีมบริการลูกค้าสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นกับการอัปเดตของลูกค้าทั้งหมด พวกเขาสามารถมอบหมายงาน ตั้งลำดับความสำคัญ และทำเครื่องหมายปัญหาได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้มั่นใจว่าทุกความพยายามสอดคล้องกัน
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของแพลตฟอร์มของเราคือClickUp Brain. มันคือผู้ช่วย AI ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการลูกค้าโดย:
- สรุปการโทรจากลูกค้าและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
- การสร้างแบบสำรวจความคิดเห็นของลูกค้า
- การสร้างแคมเปญที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล
- การสร้างคำตอบสำหรับลูกค้าที่ปรับให้เหมาะสม
- การสร้างคู่มือการบริการลูกค้า
เทมเพลต ClickUp เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้าของคุณให้ราบรื่นผ่านช่องทางต่าง ๆ คุณสามารถจัดการการสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างง่ายดาย และปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ดีขึ้นได้ด้วยเทมเพลตการจัดการการมีส่วนร่วมหลาย ๆ อย่างของ ClickUp มันช่วยติดตามงานและกำหนดเวลาในโครงการของลูกค้าต่าง ๆ ตรวจสอบความคืบหน้า และจัดลำดับความสำคัญของงานได้ คุณยังสามารถใช้มันเพื่อจัดระเบียบงาน จัดการทรัพยากร และร่วมมือกับทีมของคุณได้
แบบแผนการสื่อสารโดย ClickUpได้ช่วยให้ทีมของฉันสามารถจัดตั้งกลยุทธ์การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้การสื่อสารกับลูกค้าชัดเจนและสม่ำเสมอ หากคุณต้องการเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ ระบุช่องทางที่ดีที่สุดสำหรับการสื่อสาร และวัดความสำเร็จของความพยายามในการสื่อสาร คุณสามารถทดลองใช้ได้
แบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการวัดความพึงพอใจของลูกค้า. มันช่วยให้คุณเข้าใจว่าลูกค้าคิดอย่างไรเกี่ยวกับสินค้าของคุณ. คุณยังสามารถใช้มันเพื่อสร้างแบบสำรวจลูกค้า, รวบรวมคำตอบ, ประเมินผลการสำรวจ, และระบุโอกาสที่จะปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- มองเห็นภาพรวมของเหตุการณ์ของลูกค้าและแนวโน้มความเสี่ยง: รับภาพรวมของกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงที่สุด ระบุสาเหตุของการสูญเสียลูกค้า และคาดการณ์รายได้ด้วยClickUp Dashboards
- การผสานอีเมล: อัตโนมัติการสื่อสารกับลูกค้าและส่งอีเมลต้อนรับหรืออัปเดตโครงการให้กับลูกค้าผ่านClickUp's Email Integration
- สร้างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล: ยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าด้วยการปรับการสื่อสารให้เข้ากับแต่ละบุคคลด้วยClickUp Brain
- รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง: รับข้อเสนอแนะจากลูกค้าและแปลงเป็นรายการที่สามารถดำเนินการได้ผ่านClickUp Forms
- อัตโนมัติกระบวนการทำงาน: รับประกันการตอบสนองลูกค้าอย่างรวดเร็วด้วยการทำงานอัตโนมัติด้วยClickUp Automations
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางรายพบว่าการตั้งค่าเริ่มต้นและการปรับแต่งในครั้งแรกใช้เวลานาน เนื่องจากมีตัวเลือกและฟีเจอร์มากมาย
- ประสบการณ์การใช้งานแอปมือถือขาดฟังก์ชันการทำงานที่ครบถ้วนเหมือนกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,500 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,100+ รีวิว)
2. HubSpot (เหมาะที่สุดสำหรับ การอัตโนมัติการบริการลูกค้า)
ซอฟต์แวร์บริการลูกค้าที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ HubSpot ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการสนับสนุนลูกค้าและทำให้การบริการลูกค้าเป็นอัตโนมัติ โดยมีฐานข้อมูลลูกค้าแบบรวมศูนย์เพื่อดูคะแนนสุขภาพของลูกค้า การใช้งานผลิตภัณฑ์ และตั๋วต่างๆ
ส่วนที่ดีที่สุดของ CRM ของ HubSpot คือความสามารถในการ รวบรวมความคิดเห็นของลูกค้าผ่านแบบสำรวจที่กำหนดเอง มันให้รายงานการวิเคราะห์บริการที่ละเอียดซึ่งช่วยระบุความเสี่ยงของการสูญเสียลูกค้าและค้นหาพื้นที่ที่สามารถเพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกค้าได้
นอกจากนี้ การผสานรวม AI ของมันยังวิเคราะห์การโต้ตอบของลูกค้าและให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อปรับแต่งการสื่อสารกับลูกค้าให้เหมาะสมตามช่องทางและประเภทของปัญหา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot
- นำลูกค้าไปยังตัวแทนหรือทีมที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติด้วยแชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- รับข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าแบบรวมศูนย์เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานด้านการบริการลูกค้าและรักษาฐานลูกค้า
- ปรับปรุงประสิทธิภาพของลูกค้าด้วยระบบช่วยเหลือและพื้นที่ทำงานระบบตั๋วที่แข็งแกร่ง
- นำเสนอพอร์ทัลลูกค้าส่วนบุคคลเพื่อยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า
ข้อจำกัดของ HubSpot
- HubSpot เสนอสัญญาแบบรายปี ซึ่งนำไปสู่ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่สูงขึ้น
- ไม่ให้บริการการทดสอบ A/B ในแผนที่ต่ำกว่า
ราคาของ HubSpot
- เครื่องมือฟรี
- เริ่มต้นแพลตฟอร์มลูกค้า: $20 ต่อเดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- แพลตฟอร์มลูกค้าสำหรับมืออาชีพ: 1,300 ดอลลาร์ต่อเดือนสำหรับผู้ใช้ 5 คน, คิดค่าบริการรายปี
- แพลตฟอร์มลูกค้าองค์กร: $4,300 ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้ 7 คน
คะแนนและรีวิวของ HubSpot
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (4,000+ รีวิว)
3. พอดิอัม (เหมาะที่สุดสำหรับแคมเปญการตลาดที่ปรับแต่งตามความต้องการ)
Podium เป็นเครื่องมือการโต้ตอบกับลูกค้าที่ช่วยให้ธุรกิจจัดการข้อมูลลูกค้าคำรับรองจากลูกค้า รีวิวออนไลน์ และข้อความจากลูกค้า ฟีเจอร์โปรไฟล์การติดต่อช่วยให้การติดตามการโต้ตอบกับลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ เป็นเรื่องง่ายขึ้น ทำให้คุณสามารถสร้างประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายได้
ส่วนที่ดีที่สุดของซอฟต์แวร์การจัดการประสบการณ์ลูกค้าของ Podium คือคุณสามารถเพิ่มแท็กให้กับโปรไฟล์ลูกค้าแต่ละรายได้ เช่น ลูกค้า VIP ผู้ก่อตั้ง และร้านค้าปลีก เพื่อปรับแต่งข้อความของคุณให้เหมาะสมกับคุณลักษณะของลูกค้า
คุณสมบัติเด่นของโพเดียม
- ส่งแบบสำรวจอย่างรวดเร็วผ่านข้อความและรับข้อมูลเชิงลึกจากลูกค้าแบบเรียลไทม์
- เข้าใจว่าลูกค้าอยู่ในขั้นตอนใดของการเดินทางในเส้นทางลูกค้า และปรับแต่งประสบการณ์ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
- สร้างข้อความส่วนบุคคลด้วย AI สำหรับแคมเปญการตลาดผ่านข้อความ
- ใช้ประโยชน์จาก AI สำหรับการขาย การจัดตารางการโทร และการสื่อสารกับลูกค้าโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของโพเดียม
- มีตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับการส่งข้อความ
- คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการดำเนินการจำนวนมากเพิ่มเติมจากค่าใช้จ่ายที่มีอยู่เพื่อรับชำระเงินจากลูกค้า
การตั้งราคาแบบโพเดียม
- คอร์: $399 ต่อเดือน
- ข้อดี: $599 ต่อเดือน
- ลายเซ็น: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวจากโพเดียม
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (500+ รีวิว)
4. Zendesk (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการโต้ตอบกับลูกค้าผ่านหลายช่องทาง)
ระบบ CRM แบบสนทนาของ Zendesk เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการปรับแต่งประสบการณ์ของลูกค้าให้เหมาะกับบุคคล และสร้างความภักดีของลูกค้า. มันช่วยให้คุณเชื่อมต่ออยู่กับลูกค้าได้ตลอดเวลา. คุณสามารถ เข้าถึงข้อความและการติดต่อของลูกค้าทั้งหมดผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ในที่เดียว และตอบกลับได้อย่างง่ายดายผ่านอินเตอร์เฟซที่ครอบคลุมทุกอย่าง.
คุณสมบัติ Agent Copilot ของระบบช่วยแนะนำตัวแทนในการให้บริการแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วขึ้นโดยการคาดการณ์ขั้นตอนต่อไป, แนะนำการกระทำ, และทำให้กระบวนการทำงานเป็นระบบอัตโนมัติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zendesk
- เพลิดเพลินกับการสนับสนุนหลายช่องทางสำหรับอีเมล แชท โทรศัพท์ และโซเชียลมีเดีย เพื่อให้บริการลูกค้าทุกคน
- เพิ่มข้อความที่ปรับแต่งได้ให้กับเว็บไซต์ แอปมือถือ ช่องทางโซเชียลมีเดียยอดนิยม และเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจต่างๆ เพื่อมอบการสนับสนุนทันทีแก่ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ
- กำหนดเส้นทางปฏิสัมพันธ์ขาเข้าไปยังตัวแทนโดยอัตโนมัติตามความต้องการของลูกค้า
ข้อจำกัดของ Zendesk
- มันมีตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบตั๋วการสนับสนุน
- มีการผสานรวมกับระบบอีคอมเมิร์ซที่จำกัด
ราคาของ Zendesk
- ฟรี: ทดลองใช้ 14 วัน
- ทีมสูท: $55 ต่อเดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- การเติบโตของห้องชุด: 89 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- Suite Professional: 115 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- Suite Enterprise: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Zendesk
- G2: 4. 3/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
5. Birdeye (เหมาะที่สุดสำหรับการได้รับข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าอย่างละเอียด)
Birdeye เป็นซอฟต์แวร์ประสบการณ์ลูกค้าที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งรวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้าแบบเรียลไทม์ ช่วยให้คุณระบุโอกาสในการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า ฟีเจอร์การส่งข้อความด้วย AI ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อ เปลี่ยนแปลง และสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ ได้
ส่วนที่ดีที่สุดของเครื่องมือนี้คือคุณสามารถจัดอันดับรีวิวของลูกค้าเมื่อเทียบกับคู่แข่งในท้องถิ่นเพื่อระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจของคุณ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณระบุแนวโน้มการมีส่วนร่วมของลูกค้าและปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสม
คุณสมบัติเด่นของ Birdeye
- แปลงคำตอบแบบสำรวจและรีวิวของลูกค้าเป็นตั๋วสนับสนุน
- รวบรวมการชำระเงิน, ส่งการแจ้งเตือนการนัดหมาย, และขอรีวิวและคำแนะนำ, ทั้งหมดผ่านแพลตฟอร์มเดียว
- ใช้แอปมือถือ Birdeye เพื่อเชื่อมต่อกับลูกค้าขณะเดินทาง
- เปิดตัวแคมเปญสำรวจอัตโนมัติเพื่อรับข้อเสนอแนะจากลูกค้าทันที
ข้อจำกัดของ Birdeye
- มีตัวเลือกการสนับสนุนหลายภาษาอย่างจำกัด
- ไม่รองรับการกรองหรือการแบ่งกลุ่มข้อมูลลูกค้าขั้นสูง
การกำหนดราคาของ Birdeye
- ราคาที่กำหนดตามขนาดธุรกิจและอุตสาหกรรม
คะแนนและรีวิวจาก Birdeye
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
6. Zoho Desk (เหมาะที่สุดสำหรับการบริการลูกค้าด้วย AI)
Zoho Desk เป็นซอฟต์แวร์การจัดการประสบการณ์ลูกค้าแบบครบวงจรสำหรับแก้ไขข้อสงสัยของลูกค้า ติดตามคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า อัตโนมัติการทำงาน และระบุปัญหาในการให้บริการลูกค้า
Zia ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ใช้ AI ของ Zoho ได้ถูกผสานรวมเข้ากับเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ลูกค้าสามารถสนทนากับ Zia เพื่อรับคำตอบที่เกี่ยวข้องกับการสอบถามของพวกเขา ผู้ช่วย AI จะวิเคราะห์ความรู้สึกที่อยู่เบื้องหลังแต่ละตั๋วและเพิ่มบริบทเพื่อให้คุณสามารถให้ทางแก้ไขที่เหมาะสมได้
Zoho Desk มอบ ระบบตั๋วแบบหลายช่องทางและมุมมองตั๋วที่ใช้งานง่าย ซึ่งช่วยให้คุณแก้ไขตั๋วได้อย่างรวดเร็วและยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า นอกจากนี้ Zoho CRM ยังถูกผสานรวมกับ Zoho Desk โดยอัตโนมัติเพื่อให้เข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องและนำเสนอโซลูชันที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละราย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Desk
- รวบรวมตั๋วการสนับสนุนจากช่องทางต่าง ๆ และจัดระเบียบไว้ในหน้าเดียวเพื่อลดเวลาการตอบกลับของลูกค้า
- ป้องกันการซ้อนทับของตั๋วโดยใช้คุณสมบัติการตรวจจับการชนกันของตัวแทน
- วัดความสุขของลูกค้าผ่านการวิเคราะห์ขั้นสูงและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
- รับการแจ้งเตือนสำหรับวิธีแก้ปัญหาที่ไม่เป็นประโยชน์ด้วยผู้ช่วยอัจฉริยะที่ใช้เทคโนโลยี AI
ข้อจำกัดของ Zoho Desk
- มีความสามารถในการรายงานข้อมูลบนแดชบอร์ดที่จำกัด
- มีรายงานว่า Zoho Desk มีปัญหาเมื่อพยายามผสานการทำงานกับ Office 365
ราคาของ Zoho Desk
- ฟรี: ทดลองใช้ 15 วัน
- แบบด่วน: 7 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $14 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $23 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $40 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
Zoho Desk คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 5,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (2,000+ รีวิว)
7. GainSight (เหมาะที่สุดสำหรับการนำระบบบริการตนเองมาใช้สำหรับลูกค้า)
GainSight เป็นซอฟต์แวร์การจัดการประสบการณ์ลูกค้าที่มีประสิทธิภาพอีกตัวหนึ่ง มันให้บริการทรัพยากรแบบบริการตนเองที่รวมศูนย์ การดำเนินการตามคำเรียกร้องอัตโนมัติ และคุณสมบัติการมีส่วนร่วมในแอปเพื่อการเริ่มต้นใช้งานของลูกค้าที่ราบรื่น คุณยังสามารถติดต่อลูกค้าโดยตรงในแอปเพื่อเร่งการเริ่มต้นใช้งานได้อีกด้วย
Gainsight ช่วยให้คุณ รวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็นในทุกขั้นตอนของการเดินทางของลูกค้า และระบุแนวโน้มเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า ส่วนที่ดีที่สุดคือมันจัดระเบียบข้อมูลลูกค้าทั้งที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง เช่น คำตอบแบบสำรวจ รีวิวออนไลน์ และบันทึกการประชุม ไว้ในที่เดียว ซึ่งช่วยให้คุณเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกให้กลายเป็นสิ่งที่สามารถดำเนินการได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GainSight
- ปรับแต่งประสบการณ์ของผู้ใช้ตามความต้องการของลูกค้าผ่านตัวเลือกขั้นสูง เช่น การแบ่งกลุ่มตามความต้องการและพฤติกรรม
- ระบุสาเหตุที่แท้จริงของประสบการณ์ลูกค้าที่ไม่ดี และร่วมมือกับแผนกต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหา
- ใช้คุณสมบัติการวิเคราะห์ในตัวเพื่อติดตามตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมและพฤติกรรมของผู้ใช้ที่สำคัญ
ข้อจำกัดของ GainSight
- ขาดคุณสมบัติการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เพื่อทำนายการยกเลิกการใช้บริการของลูกค้า
ราคาของ GainSight
- สิ่งจำเป็น: ราคาที่กำหนดเอง
- องค์กรธุรกิจ: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ GainSight
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
8. Qualtrics (ดีที่สุดสำหรับการจัดการแบบสำรวจ)
Qualtrics ใช้แนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า โดยจะรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของลูกค้าทั้งในรูปแบบที่ไม่เป็นโครงสร้างและเป็นโครงสร้างจากหลากหลายช่องทางตลอดทุกขั้นตอนของการเดินทางของลูกค้า ช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าและประเมินว่าจุดสัมผัสใดมีความสำคัญมากที่สุด
คุณสมบัติการอัตโนมัติของ Qualtrics จะมอบหมายการกระทำให้กับทีมที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติเพื่อการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อคำถามของลูกค้า นอกจากนี้ยังช่วย สร้างกลุ่มลูกค้าและโปรไฟล์เพื่อปรับแต่งการสื่อสารกับลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Qualtrics
- รับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เมื่อมีการตรวจพบคำหรือวลีที่ระบุไว้ในคำติชมของลูกค้า
- เข้าถึงแบบสำรวจที่ปรับแต่งได้เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า
- รวมศูนย์การติดต่อและการให้ข้อเสนอแนะจากลูกค้าทั้งหมดไว้ในที่เดียว เพื่อสร้างโปรไฟล์ลูกค้าที่สมบูรณ์และปรับแต่งประสบการณ์ของลูกค้าให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
- ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติเพื่อให้ได้โซลูชันที่รวดเร็วแก่ลูกค้าและทำนายพฤติกรรมของลูกค้า
ข้อจำกัดของ Qualtrics
- คุณจำเป็นต้องมีทักษะการเขียนโค้ดเพื่อปรับแต่งแบบสำรวจให้เกินกว่าตัวเลือกพื้นฐานที่มีอยู่
- มันไม่มีเครื่องมือเพียงพอสำหรับการจัดการข้อมูลจำนวนมาก
ราคาของ Qualtrics
- ราคาที่กำหนดเองตามขนาดธุรกิจและอุตสาหกรรม
คะแนนและรีวิว Qualtrics
- G2: 4. 4/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
9. ตัวแทนสด (เหมาะที่สุดสำหรับการให้บริการช่วยเหลือหลายช่องทาง)
Live Agent เป็นแพลตฟอร์มประสบการณ์ลูกค้าที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ พร้อมฟีเจอร์ศูนย์ช่วยเหลือขั้นสูง บริการตนเอง และการจัดการตั๋ว ระบบแชทสดของช่วยให้ตัวแทนสามารถตอบข้อสงสัยของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถผสานรวมเข้ากับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันใดก็ได้เพื่อการบริการลูกค้าที่รวดเร็ว
Live Agent ยังมอบซอฟต์แวร์ที่คุณต้องการเพื่อตั้งค่าศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อจัดการกับคำถามที่ซับซ้อนของลูกค้าและให้การสนับสนุนที่ปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า. สิ่งนี้ช่วยสร้างความไว้วางใจและความภักดีของลูกค้า.
สิ่งที่ทำให้ซอฟต์แวร์นี้โดดเด่นกว่าซอฟต์แวร์โซลูชันประสบการณ์ลูกค้าอื่น ๆ คือการผสานรวมแอปโซเชียลมีเดีย คุณสามารถ เชื่อมต่อกับลูกค้าผ่านแอปโซเชียลมีเดียได้โดยตรงจากระบบตั๋ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Live Agent
- จัดการข้อความจากลูกค้าบนแพลตฟอร์มโซเชียลต่างๆ ได้ในที่เดียว ซึ่งช่วยลดโอกาสการพลาดติดตามความคิดเห็น ข้อความส่วนตัว และการกล่าวถึงลูกค้าของคุณ
- ช่วยให้เจ้าหน้าที่ติดตามปัญหาของลูกค้าที่ไม่สามารถแก้ไขได้ทันทีโดยใช้ซอฟต์แวร์ระบบตั๋ว
- ติดตามเส้นทางการแก้ไขปัญหาของลูกค้าในหนึ่งเธรดด้วยคุณสมบัติการสตรีมตั๋วแบบไฮบริด
ข้อจำกัดของตัวแทนสด
- ผู้ใช้บางรายเห็นว่ามีพื้นที่ให้ปรับปรุงในฟังก์ชันการรายงาน
- คุณไม่สามารถดูแท็กตั๋วได้ในหน้าหลัก
ราคาของตัวแทนสด
- ฟรี: ทดลองใช้ 30 วัน
- ขนาดเล็ก: $15 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ระดับกลาง: $35 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ขนาดใหญ่: $59 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $85 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของตัวแทนสด
- G2: 4. 5/5 (1,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,500+ รีวิว)
10. เมดัลเลีย (ดีที่สุดสำหรับการจัดการความคิดเห็นอย่างครอบคลุม)
Medallia ช่วยในการรวบรวม ตรวจสอบ และดำเนินการตามข้อมูลความคิดเห็นของลูกค้าแบบเรียลไทม์ หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นคือสามารถวิเคราะห์ความคิดเห็นจากแหล่งข้อมูลหลากหลายเพื่อคาดการณ์ความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าที่มีศักยภาพ แพลตฟอร์มนี้ยังช่วยระบุลูกค้าที่อาจมีความเสี่ยงในการยกเลิกการใช้บริการและแนะนำแนวทางที่ดีที่สุดในการดำเนินการตามผลการวิเคราะห์เหล่านั้น
ฉันชอบวิธีที่ Medallia ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมดิจิทัลของลูกค้า มันติดตามการมีส่วนร่วมของลูกค้าบนเว็บไซต์และแอปโดยอัตโนมัติ และ แนะนำไอเดียเพื่อปรับแต่งการโต้ตอบกับลูกค้า
คุณสมบัติเด่นของ Medallia
- รับข้อเสนอแนะจากลูกค้าที่แม่นยำในทุกภูมิภาคด้วยการแปลคำพูดเป็นข้อความในกว่า 30 ภาษาด้วย AI
- ติดตามพฤติกรรมของลูกค้าโดยอัตโนมัติ รวมถึงเวลาที่ให้ความสนใจ และจำนวนครั้งการคลิก
- รับข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดเกี่ยวกับความคิดเห็นของลูกค้าผ่านเทคโนโลยีการจดจำวัตถุ
- เรียนรู้เกณฑ์มาตรฐานเชิงแข่งขันและวิเคราะห์เส้นทางการเดินทางของลูกค้า
ข้อจำกัดของเมดัลเลีย
- กระบวนการดำเนินการมีความยาวนานและต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมาก
- มันขาดคุณสมบัติการวิเคราะห์เชิงทำนาย
การกำหนดราคาของ Medallia
- ราคาที่กำหนดตามขนาดธุรกิจและอุตสาหกรรม
คะแนนและรีวิว Medallia
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
ปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้าด้วย ClickUp
การเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนลูกค้า การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ การมอบประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล และการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า ล้วนต้องการแนวทางที่เป็นระบบ นี่คือเหตุผลที่คุณจำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์ประสบการณ์ลูกค้าแบบครบวงจรอย่าง ClickUp
ClickUp ช่วยให้คุณดูความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งหมดได้ในพริบตา รวบรวมข้อมูลลูกค้าไว้ที่เดียว ปรับแต่งการติดต่อกับลูกค้าให้ตรงใจ และอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังช่วยทำงานอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการลูกค้าสมัครฟรีที่ClickUp เพื่อยกระดับประสบการณ์ลูกค้าของคุณไปอีกขั้น!