ความรวดเร็วแบบ Agile กับ การวางแผนกำลังการผลิต: ความแตกต่างคืออะไร?

ความเร็วหมายถึงการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว หรือก็คือ ความเร็ว ความสามารถคือความสามารถและความพร้อมของทรัพยากร โดยธรรมชาติแล้ว ความสามารถมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อความเร็ว และในทางกลับกัน
ในการบริหารโครงการแบบอไจล์ แนวคิดทั้งสองนี้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง โดยถูกใช้เป็นตัวชี้วัดที่ช่วยกำหนดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทีมอไจล์สครัมดังนั้น ความเร็วในการทำงาน (agile velocity) และการวางแผนขีดความสามารถ (capacity planning) จึงเป็นข้อมูลสำคัญที่ผู้จัดการโครงการทุกคนต้องใช้เพื่อรับมือกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาซอฟต์แวร์
ในบทความนี้ เราจะสำรวจว่าอย่างไร
การเข้าใจความเร็วของ Agile
ความเร็วแบบอไจล์หมายถึงปริมาณงานที่ทีมสามารถทำได้ในหนึ่งสปรินท์ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะใช้เวลาสองสัปดาห์ อีกวิธีหนึ่งในการวัดความเร็วนี้คือเวลาที่ทีมใช้ในการทำเรื่องราวของผู้ใช้ให้เสร็จสมบูรณ์ภายในสปรินท์ที่กำหนด
วิธีการวัดความเร็ว?
ความเร็ว (Velocity) ในระบบ Agile คำนวณโดยการรวมคะแนนเรื่องราว (story points) ของเรื่องราวผู้ใช้ทั้งหมดที่เสร็จสิ้นภายในสปรินต์หนึ่ง ๆ ตัวอย่างเช่น หากคุณเสร็จสิ้นเรื่องราวผู้ใช้ 10 เรื่อง ที่มีคะแนน 10 คะแนนต่อเรื่อง ในสปรินต์หนึ่ง ความเร็วของทีมคุณคือ 100 คะแนนสำหรับสปรินต์นั้น
คุณยังสามารถคำนวณค่าเฉลี่ยของจำนวนสตอรี่พอยต์ที่เสร็จสมบูรณ์ในแต่ละรอบการทำงานหลายรอบ เพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณของความเร็วเฉลี่ยของทีมได้อีกด้วย
ทำไมทีมถึงคำนวณความเร็วแบบอไจล์?
ผู้จัดการโครงการในทีมสครัมใช้ความเร็วแบบอไจล์เพื่อ:
- วางแผนสปรินต์ที่กำลังจะมาถึงอย่างมีประสิทธิภาพ
- คาดการณ์ระยะเวลาของโครงการและวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์
- จัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมให้กับแต่ละโครงการ
- บริหารจัดการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ติดตามความก้าวหน้าของบุคคลและทีมในแต่ละงาน
- วัดการพัฒนาทักษะและความสามารถ
เมื่อใดที่ใช้ความเร็วแบบอไจล์?
ในตอนเริ่มต้น ความเร็วแบบอไจล์ถูกใช้ในการวางแผนสปรินต์ โดยพื้นฐานแล้ว ผู้จัดการโครงการจะคำนวณเวลาที่ต้องใช้โดยใช้ความเร็วในการทำงานและปริมาณงาน
เมื่อใดที่ความเร็วแบบอไจล์ไม่สามารถนำมาใช้ได้?
ความเร็วแบบ Agile คือผลรวมของคะแนนเรื่องราวทั้งหมดในสปรินต์หนึ่ง หรือค่าเฉลี่ยของความเร็วจากหลายสปรินต์ ซึ่งต้องอาศัยสมมติฐานบางประการ เช่น ความสม่ำเสมอของความพยายาม ความแม่นยำในการประมาณคะแนนเรื่องราว เป็นต้น สิ่งนี้จึงมีข้อจำกัดบางประการตามมา
เทคนิคการประมาณค่าแบบไม่สอดคล้องกัน: ความเร็วแบบ Agile ขึ้นอยู่กับความแม่นยำและความสม่ำเสมอของการประมาณค่าด้วย story point หากสมาชิกในทีมประมาณค่าความพยายามแตกต่างกัน การคำนวณความเร็วอาจคลาดเคลื่อน ซึ่งส่งผลกระทบในระยะยาวอย่างมาก
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทีม: ความเร็วเฉลี่ยอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทีม สมาชิกใหม่ในทีมอาจต้องใช้เวลาในการปรับตัวให้เข้ากับการทำงานร่วมกัน ทำให้ตัวชี้วัดนี้ไม่น่าเชื่อถือเท่าที่ควรเมื่อเวลาผ่านไป
มองข้ามคุณภาพ:เมื่อทีมที่มีความคล่องตัวมุ่งเน้นไปที่การรักษาหรือเพิ่มความเร็วในการทำงานมากเกินไป อาจมีความเสี่ยงที่คุณภาพของงานจะลดลงได้ ซึ่งอาจนำไปสู่หนี้ทางเทคนิคที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากความเร่งรีบในการเร่งความเร็วอาจทำให้ทีมละเลยขั้นตอนหรือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
การสำรวจการวางแผนความสามารถแบบอไจล์
การวางแผนกำลังการผลิตแบบอไจล์หมายถึงการประมาณการและจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อทำภารกิจที่กำหนดให้สำเร็จ
วิธีการคำนวณความสามารถในการทำงานแบบアジล
ความสามารถแบบ Agile วัดโดยนำจำนวนชั่วโมงที่สมาชิกแต่ละคนสามารถมีส่วนร่วมกับงานในสปรินต์มารวมกัน กล่าวคือ ให้รวมชั่วโมงทำงานที่มีอยู่สำหรับสปรินต์สองสัปดาห์ แล้วหักออกสำหรับวันหยุดที่วางแผนไว้ การฝึกอบรม หรือการประชุม
ทำไมทีมจึงทำการวางแผนกำลังการผลิต?
ผู้จัดการโครงการดำเนินการวางแผนกำลังการผลิตเพื่อ:
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อผูกพันของโครงการมีความเป็นจริงและสามารถบรรลุได้
- จัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
- หลีกเลี่ยงการรับภาระมากเกินไป
- จัดการการกระจายงาน
โดยการเข้าใจและสร้างศักยภาพ ทีมงานที่มีความคล่องตัวสามารถกำหนดเป้าหมายสปรินต์ที่แม่นยำยิ่งขึ้น รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและคุณภาพการส่งมอบโครงการ
ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรใช่ไหม?ใช้แม่แบบการวางแผนกำลังการผลิตเหล่านี้เพื่อเป็นแนวทางให้คุณ
การวางแผนกำลังการผลิตใช้เมื่อใด?
การวางแผนกำลังการผลิตเป็นกระบวนการที่ดำเนินการก่อนเริ่มโครงการ โดยผู้จัดการโครงการใช้เพื่อสร้างขีดความสามารถในการส่งมอบโครงการที่ทีมขายได้รับมา เป็นวิธีการในการสร้างสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน
การวางแผนกำลังการผลิตมีข้อจำกัดเมื่อใด?
การวางแผนกำลังการผลิตเป็นกรอบการทำงานที่ยอดเยี่ยมสำหรับการคำนวณเพื่อการส่งมอบโครงการ อย่างไรก็ตาม มันก็มีข้อจำกัดเช่นกัน ข้อจำกัดที่พบได้บ่อย ได้แก่:
การวัดค่าคงที่ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง: การวางแผนกำลังการผลิตมักทำในช่วงเริ่มต้นของสปรินต์ และมักสมมติว่าสภาพแวดล้อมการทำงานเป็นแบบคงที่ อย่างไรก็ตาม โครงการแบบอไจล์มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตงานและความสำคัญของงานบ่อยครั้ง ซึ่งอาจทำให้แผนกำลังการผลิตเบื้องต้นกลายเป็นข้อมูลล้าสมัยได้
การละเลยความสามารถของแต่ละบุคคลและความซับซ้อนของงาน:การวางแผนความสามารถแบบ Agileมักจะวัดความสามารถในแง่ของเวลาที่มีอยู่ แต่สิ่งนี้ไม่ได้คำนึงถึงความสามารถที่แตกต่างกันของสมาชิกในทีมแต่ละคนหรือความซับซ้อนของงานเฉพาะเสมอไป
การขาดการกำกับดูแลเช่นนี้อาจนำไปสู่การจัดสรรงานที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจทำให้สมาชิกทีมบางคนต้องรับภาระงานมากเกินไป ในขณะที่บางคนอาจไม่ได้รับงานที่ท้าทายเพียงพอ ส่งผลกระทบต่อทั้งขวัญกำลังใจและประสิทธิภาพการทำงาน
แม้ว่าความเร็วแบบอไจล์และขีดความสามารถจะมีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด แต่ทั้งสองเป็นแนวคิดที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน การเรียนรู้ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างทั้งสองสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารโครงการได้อย่างมาก
ความคล่องตัวกับความสามารถ: ความแตกต่างที่สำคัญ
โดยพื้นฐานแล้ว ความเร็วหมายถึงอัตราที่งานสามารถส่งมอบได้ โดยพิจารณาจากขีดความสามารถที่มีอยู่ ซึ่งก็คือจำนวนชั่วโมงทำงานที่มีอยู่ ด้านล่างนี้คือความแตกต่างที่สำคัญอื่นๆ
|คุณสมบัติ
|ความเร็วแบบอไจล์
|ความจุ
|โฟกัส
|มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ คือ ปริมาณงานที่เสร็จสมบูรณ์
|มุ่งเน้นที่ปัจจัยนำเข้า กล่าวคือ จำนวนเวลาที่มีอยู่จากทีม
|วัตถุประสงค์
|ใช้เพื่อคาดการณ์ปริมาณงานที่ทีมสามารถรับผิดชอบได้ในสปรินต์อนาคต โดยอ้างอิงจากผลงานในอดีต
|ใช้เพื่อวางแผนโครงการในอนาคตและประเมินว่าทีมสามารถทำงานให้เสร็จตรงเวลาหรือไม่
|การคำนวณ
|ผลรวมของคะแนนเรื่องราวที่ทีมทำเสร็จในแต่ละสปรินต์
|ผลรวมของชั่วโมงการทำงานที่มีอยู่ของสมาชิกแต่ละทีม (หลังจากหักเวลาหยุดทำงานแล้ว)
|อิทธิพล
|ได้รับอิทธิพลจากประสิทธิภาพของทีม ความสม่ำเสมอในการประมาณค่าสตอรี่พอยต์ และการเปลี่ยนแปลงในพลวัตของทีม
|ได้รับอิทธิพลจากความพร้อมของทีม, ข้อผูกพันส่วนตัวหรือของทีมนอกเหนือจากโครงการ, และวันหยุดราชการ
|ความสามารถในการปรับตัว
|ปรับตามกาลเวลาพร้อมการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบของทีม ประสิทธิภาพ และวิธีการทำงาน
|จำเป็นต้องอัปเดตบ่อยครั้งเพื่อสะท้อนความพร้อมของทีมในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดในปริมาณงาน
|การนำไปใช้
|เหมาะสำหรับโครงการระยะยาวที่ต้องการกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมโดยอ้างอิงจากประสิทธิภาพที่คาดการณ์ได้
|เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนระยะสั้นในระดับสปรินต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมและป้องกันการหมดไฟ
แม้ว่าวัตถุประสงค์จะแตกต่างกัน แต่การวางแผนความเร็วและความสามารถในการทำงานแบบ Agile มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารโครงการ Scrum แบบ Agile ที่ดี มาสำรวจเครื่องมือและกลยุทธ์ที่คุณจำเป็นต้องใช้ในการติดตามตัวชี้วัดเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพกัน
โบนัส: ทำความเข้าใจDevOps กับ agileเพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับตัวชี้วัดการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องมือและกลยุทธ์สำหรับการวัดความเร็วและการประมาณความสามารถใน Agile
การวัดความเร็วและความสามารถของทีมคุณอย่างแม่นยำต้องการข้อมูลที่ครอบคลุม การอัปเดตแบบเรียลไทม์ และเครื่องมือการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งเช่น ClickUp มาดูกันว่าเราจะใช้ทั้งสามอย่างนี้เพื่อปรับปรุงการประมาณความเร็วและความสามารถของคุณได้อย่างไร
1. กำหนดปัจจัยที่มีส่วนร่วมอย่างชัดเจนต่อความเร็วและขีดความสามารถ
หลายปัจจัยที่มีส่วนทำให้เกิดความเร็วและความสามารถของทีม การรวมเอาปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้เข้าไปในการคำนวณของคุณเป็นสิ่งจำเป็น
ตัวชี้วัดความเร็ว
- กำหนดค่าของ 'คะแนนเรื่องราว' ให้ชัดเจน
- สร้างมาตรฐานร่วมกันที่ครอบคลุมความซับซ้อนของงาน เทคโนโลยีที่ใช้ ฯลฯ ซึ่งทั้งทีมเข้าใจตรงกัน
- ทำให้ 'คำจำกัดความของเสร็จสมบูรณ์' เป็นรูปธรรม
เครื่องมือการจัดการโครงการที่มีความคล่องตัวเช่น ClickUp สามารถทำให้กระบวนการนี้ราบรื่นและอัตโนมัติได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเผยแพร่คำจำกัดความและขนาดของคะแนนเรื่องราวบน ClickUp Docs ซึ่งทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้
คุณสามารถบันทึกและเผยแพร่คำจำกัดความของ "เสร็จสมบูรณ์" เป็นรายการตรวจสอบบน ClickUp ซึ่งสามารถนำไปใช้กับทุกงาน/ฟีเจอร์/เรื่องราวของผู้ใช้ได้โดยอัตโนมัติ
ตัวชี้วัดความจุ
- ประมาณการตามจำนวนชั่วโมงที่มีอยู่จริงสำหรับการทำงาน
- หักเวลาที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น การประชุม การพัก และงานธุรการ
- เชิญชวนพนักงานและผู้รับเหมาปรับปรุงเวลาว่างของพวกเขาแบบเรียลไทม์
มุมมอง Workload ของ ClickUp ช่วยให้คุณเห็นขีดความสามารถที่พร้อมใช้งานในทีมของคุณ ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างยิ่งหากมีสมาชิกกำลังทำงานหลายโครงการพร้อมกัน และมีงานที่ถูกมอบหมายไปแล้วจนเต็มศักยภาพ
สำหรับการประมาณกำลังการผลิต,แม่แบบการวางแผนทรัพยากรของ ClickUpมีคุณค่าอย่างยิ่ง. มันช่วยให้ทีมสครัมสามารถมองเห็นความพร้อมใช้งานได้, ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถจัดสรรปริมาณงานได้อย่างเท่าเทียมและตามกำลังการผลิตของสมาชิกทีมสครัมแต่ละคน.
2. ตั้งค่ารายงานและแดชบอร์ด
จากข้อมูลผลการดำเนินงานในอดีต คุณสามารถตั้งค่าสเปรดชีตหรือการนำเสนอเพื่อทำการคำนวณที่คุณต้องการได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้แดชบอร์ดของ ClickUp เพื่อสร้างรายงานโดยอัตโนมัติตามข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้อีกด้วย
ใช้ข้อมูลนี้เพื่อวางแผนการดำเนินงานในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ หากคุณเป็นผู้เริ่มต้นในด้านการจัดการโครงการแบบอไจล์ลองใช้เทมเพลตการวางแผนสปรินต์อไจล์ของ ClickUp ซึ่งช่วยจัดระเบียบงาน ติดตามเป้าหมายของสปรินต์ และตรวจสอบความคืบหน้าทั้งหมดในที่เดียว
3. อัปเดตการคำนวณแบบไดนามิกและเปิดใช้งานความสามารถในการคาดการณ์
ให้พิจารณาความเร็วและความจุเป็นเมตริกที่สำคัญซึ่งต้องมีการประเมินใหม่เป็นประจำ รวมถึงในกระบวนการทบทวนของคุณด้วย
- หารือเกี่ยวกับแผน, ข้อมูลจริง, และความแตกต่าง
- อภิปรายเหตุผลของความแตกต่างและขั้นตอนในการลดความแตกต่างในอนาคต
- ติดตามความถูกต้องของการคาดการณ์ตามช่วงเวลา
บันทึกการหารือเหล่านี้และบันทึกการทบทวนไว้ด้วยเพื่อการวางแผนที่มีบริบทมากขึ้น
4. ค้นหาและนำข้อเสนอแนะมาปรับใช้อย่างต่อเนื่อง
ในขณะที่ความถูกต้องของการคำนวณความเร็วและความสามารถของ Agile สามารถควบคุมได้ภายในองค์กร แต่ประสิทธิภาพของมันขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกหลายประการ ตัวอย่างเช่น คุณอาจส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้อย่างน้อยที่สุด (Minimum Viable Product) ในสามสปรินท์ แต่ลูกค้าหรือผู้สนับสนุนโครงการอาจต้องการเร็วกว่านั้น
ดังนั้น ให้คุณค้นหาคำแนะนำอย่างกระตือรือร้นและนำมาผสานรวมไว้ในกระบวนการทำงาน ClickUp Forms เป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกในการรวบรวมคำแนะนำโดยอัตโนมัติ ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับลูกค้า คุณสามารถให้พวกเขาเข้าถึง ClickUp Workspace ของคุณได้เพื่อให้พวกเขาสามารถแสดงความคิดเห็นภายในงานต่าง ๆ ได้
5. วัดความแม่นยำของการกระแทกในระดับที่สองและสาม
การวางแผนความเร็วและความสามารถในการทำงานแบบ Agile ไม่ได้เกี่ยวข้องเพียงแค่ความถูกต้องของการคำนวณเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผลกระทบโดยรวมต่อการส่งมอบโครงการด้วย ตัวอย่างเช่น หากคุณประเมินความเร็วในการทำงานแบบ Agile สูงกว่าความเป็นจริง คุณจะมอบหมายงานเกินความสามารถสูงสุดของทีม ซึ่งอาจทำให้เกิดความเหนื่อยล้าหรือส่งมอบงานได้ไม่ครบถ้วน
ในระหว่างการทบทวนผลงานของคุณ อย่าลืมหารือถึงผลกระทบที่ตามมาในระดับที่สองและสามจากการคำนวณของคุณด้วย
ส่งมอบโครงการได้เร็วขึ้นและดียิ่งขึ้นด้วย ClickUp
ความเร็วและความสามารถเป็นสองแนวคิดที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างสูงในโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ใด ๆ ในขณะที่ความสามารถกำหนดว่าคุณมีเวลาและทักษะมากเพียงใด ความเร็วจะประมาณสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยสิ่งเหล่านั้น
ในทางหนึ่ง ทั้งสองอย่างล้วนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการวางแผนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งสองอย่างนี้ไม่สามารถขาดได้สำหรับการปรับแต่งกลยุทธ์การส่งมอบโครงการให้เหมาะสม การรับประกันประสิทธิภาพการทำงานของทีม การลดการเกิดภาวะหมดไฟ และการประสบความสำเร็จโดยรวม
แพลตฟอร์มการจัดการโครงการของ ClickUp ถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงสิ่งนี้โดยเฉพาะ มันรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นในการคำนวณความเร็วแบบ Agile และประมาณการความสามารถของทีมได้แบบเรียลไทม์ และนำเสนอในรูปแบบที่คุณต้องการเห็นบนแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
การมองเห็นนี้ช่วยให้ผู้จัดการโครงการและสครัมมาสเตอร์สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการส่งมอบโครงการได้โดยไม่เป็นภาระต่อสมาชิกในทีม ดูว่า ClickUp สามารถเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณได้อย่างไรทดลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้!