Sunsama vs Motion: แอปวางแผนไหนดีที่สุด?

เรารู้สึกแบบนั้น: เริ่มต้นวันสาย มองดูรายการสิ่งที่ต้องทำที่ยุ่งเหยิง และความตื่นตระหนกเริ่มก่อตัวขึ้น
หลายคนพยายามหาแอปวางแผนประจำวันที่ดีที่สุดที่สามารถจัดการงานประจำวันทั้งหมดและรวมความต้องการในการวางแผนไว้ในที่เดียว
คุณควรใช้ Google Docs, แอป Notes บนโทรศัพท์ของคุณ หรือเครื่องมือวางแผนที่ทรงพลังอย่าง Sunsama และ Motion?
หากคุณต้องเลือกเครื่องมือหนึ่ง อันไหนดีกว่ากัน? บทความบล็อกนี้จะตอบคำถามนั้น
ทั้ง Sunsama และ Motion ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยคุณจัดการเวลา วางแผนวัน และทำงานให้เสร็จอย่างมีสมาธิ อย่างไรก็ตาม วิธีการและคุณสมบัติของทั้งสองตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างกัน
มาดูคุณสมบัติเฉพาะและแผนราคาของพวกเขาเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจว่าเครื่องมือใดเหมาะสมที่สุดกับสไตล์การทำงานส่วนตัวของคุณ
ซันซามะคืออะไร?
ซันซามา คือ แพลนเนอร์ดิจิทัลรายวันที่รวมเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เช่น ปฏิทิน, รายการที่ต้องทำ, โครงการ, และอีเมลไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ใช้งานง่าย. มีประโยชน์สำหรับนักธุรกิจและผู้ประกอบการที่ต้องการรักษาความเป็นระเบียบและมีสมาธิโดยไม่รู้สึกถูกกดดัน.
สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Sunsama คือมันไม่ได้พยายามให้คุณทำงานมากขึ้น แต่ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างชาญฉลาดขึ้นด้วยการจัดระเบียบงานและช่วยวางแผนวันของคุณ
เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณเลือกงานที่มีความสำคัญสูงในแต่ละวันและผนวกเข้ากับตารางเวลาของคุณได้ นอกจากนี้ อินเทอร์เฟซยังมีความสวยงามและโต้ตอบได้ Sunsama ยังมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น โหมดโฟกัสสำหรับการทำงานโดยไม่มีสิ่งรบกวน และยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปปฏิทินต่างๆ ได้อีกด้วย
ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถจัดระเบียบวันของคุณได้อย่างชัดเจน ประมาณระยะเวลาของงาน และติดตามงานที่สำคัญที่สุดของคุณได้โดยไม่ต้องสลับแอปไปมาตลอดเวลาลองดูรีวิว Sunsamaนี้เพื่อทำความเข้าใจความสามารถของมันอย่างละเอียด!
คุณสมบัติของ Sunsama
ตอนนี้ คำถามคือ อะไรที่ทำให้ Sunsama มีความโดดเด่นแตกต่างจากที่เหลือ? คำตอบอยู่ที่คุณสมบัติหลักบางประการของมัน
มาดูกัน
1. การวางแผนรายวันด้วยผู้จัดการงาน
ในฐานะแอปวางแผนประจำวัน Sunsama ช่วยให้คุณทำรายการงานที่ต้องการทำเมื่อเริ่มต้นวันของคุณ งานใดที่คุณยังทำไม่เสร็จจากเมื่อวานจะถูกเลื่อนไปยังวันนี้โดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณสามารถเพิ่มเข้าไปในตารางงานของวันนั้นได้
ลากและวางงานของคุณลงในช่องเวลาที่คุณต้องการ และดึงงานจากอีเมลหรือแอปต่างๆ เช่น Trello หรือ Todoist ตรงเข้าสู่ตารางเวลาของคุณ ทำให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว Sunsama ยังช่วยปรับสมดุลตารางเวลาโดยชี้ให้เห็นเมื่อคุณอาจจัดงานมากเกินไป
เมื่อคุณวางแผนวันของคุณแล้ว คุณสามารถแชร์ตารางงานของคุณกับทีมของคุณบนแพลตฟอร์มเช่น Slack หรือ Microsoft Teams
นอกเหนือจากการวางแผนรายวันแล้ว ซันซามายังเป็นผู้จัดการงานที่มีความสามารถสูงอีกด้วย
เมื่อคุณสร้างงาน คุณสามารถกำหนดวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด แบ่งงานออกเป็นงานย่อย เพิ่มบันทึกและความคิดเห็น แนบไฟล์ และตั้งค่าให้ทำงานซ้ำได้
เมื่อคุณดูงานเหล่านี้ในรูปแบบ Kanban รายวัน งานของแต่ละวันจะแสดงในคอลัมน์พร้อมแถบความคืบหน้าที่เติมเต็มเมื่อคุณทำงานเสร็จสิ้น คุณยังสามารถเชื่อมโยงงานประจำวันกับเป้าหมายรายสัปดาห์ของคุณเพื่อให้ตารางเวลาประสบความสำเร็จมากขึ้น
ในขณะเดียวกัน หากคุณต้องการวางแผน คุณสามารถใช้มุมมองปฏิทินเพื่อดูตารางเวลาของคุณเป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน
2. เป้าหมายและทบทวนรายสัปดาห์
ด้วย Sunsama คุณสามารถตั้งเป้าหมายรายสัปดาห์เพื่อรักษาความสนใจของคุณไว้กับสิ่งที่สำคัญได้ คุณสามารถวางแผนเป้าหมายของคุณล่วงหน้าหลายสัปดาห์และทบทวนได้ Sunsama จะแจ้งเตือนให้คุณวางแผนสัปดาห์ของคุณทุกวันจันทร์—หรือวันใดก็ตามที่คุณชอบ
เมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ Sunsama จะช่วยคุณทบทวนว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง การทบทวนนี้จะช่วยให้คุณเห็นทุกสิ่งที่คุณได้ทำ รวมถึงงานจากเครื่องมือที่เชื่อมต่ออย่าง Asana
การทบทวนประจำสัปดาห์ไม่ใช่แค่การสรุป—แต่เป็นวิธีเรียนรู้ว่างานแต่ละอย่างใช้เวลานานเท่าใดเมื่อเทียบกับที่คุณคาดหวังไว้ ตัวอย่างเช่น หากงานหนึ่งใช้เวลาสองชั่วโมงแทนที่จะเป็นหนึ่งชั่วโมง Sunsama จะแสดงให้คุณเห็นเพื่อให้คุณสามารถปรับแผนของคุณได้
โดยการดูว่าเวลาของคุณถูกใช้ไปกับอะไร คุณสามารถวางแผนสำหรับสัปดาห์หน้าได้ดีขึ้น หากคุณทำงานเป็นทีม การแบ่งปันการทบทวนนี้ช่วยให้ทุกคนทราบความคืบหน้าของโครงการและระบุจุดที่อาจต้องปรับกลยุทธ์
3. โหมดโฟกัสและการแบ่งเวลา
ซันซามา เป็นเครื่องมือจัดการเวลาที่ได้รับความนิยมพร้อมคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์และมีประโยชน์
เมื่อคุณนำเมาส์ไปวางเหนือภารกิจและกดปุ่ม 'F' จะเปิดใช้งานโหมดโฟกัส ซึ่งช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับภารกิจที่อยู่ตรงหน้าได้อย่างเต็มที่ โหมดนี้จะสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปราศจากสิ่งรบกวน ช่วยให้คุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและหลีกเลี่ยงสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจ
ในโหมดโฟกัสนี้ คุณสามารถจดบันทึกไอเดียที่เกี่ยวข้องกับงานได้ นอกจากนี้ยังมีตัวจับเวลาแบบ Pomodoro ในตัวสำหรับการทำงานเป็นช่วงสั้นๆ พร้อมช่วงพักระหว่างการทำงาน
แพลตฟอร์มยังมีคุณสมบัติการบล็อกเวลาเพื่อช่วยคุณวางแผนวันของคุณอย่างมีประสิทธิภาพโดยการจัดตารางงานไว้ในปฏิทินของคุณ มันจะแสดงระยะเวลาที่แต่ละงานจะใช้เวลา ซึ่งช่วยให้คุณบาลานซ์ปริมาณงานของคุณตลอดทั้งวัน
Sunsama แจ้งเตือนคุณให้ปรับและจัดลำดับความสำคัญของงานใหม่หากคุณทำงานเกินขีดความสามารถในแต่ละวัน
4. การจัดเก็บอัตโนมัติของงานที่ไม่ได้กำหนดเวลาหรือยังไม่เสร็จสิ้น
หากคุณไม่ได้ทำงานกับงานใดเป็นเวลาหลายวัน Sunsama จะย้ายงานนั้นไปยังส่วน 'เก็บถาวร' ซึ่งช่วยให้รายการงานหลักของคุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่เร่งด่วนที่สุดแทนที่จะเต็มไปด้วยงานเก่าหรือไม่เกี่ยวข้อง หากการเก็บถาวรอัตโนมัตินี้ไม่เหมาะกับวิธีการทำงานของคุณ คุณสามารถปิดได้อย่างง่ายดาย
อย่างไรก็ตาม คุณสมบัตินี้สามารถช่วยประหยัดเวลาสำหรับผู้ที่ต้องการให้รายการงานของตนเป็นปัจจุบันโดยไม่ต้องอัปเดตด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ หากคุณมีงานที่ยังไม่พร้อมกำหนดเวลา คุณสามารถเก็บไว้ในรายการงานที่ยังไม่ได้ทำ
การกำหนดราคาของ Sunsama
- การสมัครสมาชิกแบบรายเดือน: $20/ผู้ใช้ต่อเดือน
- การสมัครสมาชิกรายปี: $16/ผู้ใช้ต่อเดือน
การเคลื่อนไหวคืออะไร?
Motionผสมผสานปฏิทิน AI, ผู้จัดการงาน, และผู้วางแผนโครงการไว้ในแพ็กเกจที่เรียบร้อยเพียงหนึ่งเดียว. มันมีเป้าหมายเพื่อให้ชีวิตประจำวันของคุณเป็นระเบียบและไม่วุ่นวายโดยการนำทุกสิ่งทุกอย่างมาไว้ในที่เดียว.
เมื่อเปรียบเทียบกับแอปเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆเช่น MondayและNotion, Motionโดดเด่นด้วยการใช้งาน AI อย่างกว้างขวาง
ด้วยความช่วยเหลือของมัน มันจะจัดระเบียบตารางเวลาของคุณโดยอัตโนมัติ ปรับตารางงานที่คุณไม่สามารถทำเสร็จได้ใหม่ ทำให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่ต้องทำต่อไปได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการจัดตารางใหม่ นอกจากนี้ยังแนะนำสิ่งที่คุณควรทำต่อไปตามลำดับความสำคัญ ทำให้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
การสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำเป็นสิ่งที่ Motion ทำได้โดยอัตโนมัติเหมือนเป็นธรรมชาติของผู้ช่วยอัจฉริยะ AI ที่ช่วยวางแผนวันของคุณโดยอัตโนมัติ คำนึงถึงกำหนดเวลา ความสำคัญ และช่วงเวลาว่างในปฏิทินของคุณ นอกจากนี้ยังสนับสนุนสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว รวมถึงการทำงานอย่างลึกซึ้ง
Motion ยังผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มออนไลน์ที่คุ้นเคย ทำให้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการหรือผู้มีผลงานสูง หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โดยเฉพาะเกี่ยวกับเครื่องมือวางแผนโครงการสามารถตรวจสอบได้ที่รีวิวแอป Motion ของเรา!
คุณสมบัติการเคลื่อนไหว
Motion ผสานคุณสมบัติการวางแผนและการจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานของคุณ
คุณสมบัติเหล่านี้ประกอบด้วย:
1. การวางแผนรายวันอย่างชาญฉลาด
Motion ไม่ใช่แค่เพียงแอปวางแผนทั่วไป: มันคือแอปวางแผนที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ต่างจากสมุดวางแผนแบบดั้งเดิมที่ต้องให้คุณกำหนดงานด้วยตนเอง Motion จะนำข้อมูลทั้งหมดที่คุณป้อน เช่น ความสำคัญ กำหนดเวลาว่าง และความพร้อมใช้งาน มาจัดการวางแผนให้คุณโดยอัตโนมัติ
วิธีการที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์นี้ช่วยประหยัดเวลาและความพยายามโดยการจัดเรียงงานของคุณใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งเร่งด่วนเกิดขึ้น
ตัวอย่างเช่น Motion จะให้ความสำคัญกับงานที่ระบุว่า ASAP และปรับตารางเวลาของคุณให้เหมาะสมตามนั้น ฟีเจอร์การวางแผนรายวันอัจฉริยะนี้จะช่วยให้การทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและลดความจำเป็นในการจัดเรียงงานใหม่ด้วยตนเอง ทำให้การจัดการงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ระบบจัดตารางงานอัตโนมัติสำหรับงาน
เช่นเดียวกับการวางแผน การจัดตารางเวลาของ Motion ก็เป็นไปโดยอัตโนมัติเช่นกัน
คุณทราบอยู่แล้วว่ามันวางแผนงานของคุณตามลำดับความสำคัญและกำหนดเวลา. แต่หากคุณมีงานที่ต้องทำซ้ำ ๆ ล่ะ? Motion จะจัดตารางงานเหล่านั้นให้คุณเช่นกัน. คุณเพียงแค่ต้องตั้งค่าความถี่, เวลาเริ่มต้น, ระยะเวลา, และลำดับความสำคัญ.
คุณสามารถกำหนดเวลาให้พวกเขาทำงานในช่วงเวลาทำงานหรือเวลาที่กำหนดได้ คุณยังสามารถเปิดหรือปิดการกำหนดเวลาอัตโนมัติ และติดป้ายกำกับงานเพื่อความเป็นระเบียบที่ดีขึ้นได้
ส่วนที่ดีที่สุดคือระบบการจัดตารางเวลาอัตโนมัติของ Motion ที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงรายวันได้อย่างรวดเร็ว หากงานใดใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้หรือมีสิ่งเร่งด่วนเกิดขึ้น ระบบจะปรับตารางเวลาของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนั้น
3. การจัดตารางการประชุมภายในแอป
คุณสามารถกำหนดเวลาการประชุมของคุณได้ภายในพื้นที่ทำงานของ Motion โดยตรง คุณสามารถสร้างลิงก์สำหรับการจองที่แสดงช่วงเวลาที่คุณว่างและแชร์ลิงก์นั้น เพื่อให้ผู้ติดต่อเลือกเวลาที่สะดวกได้
คุณสามารถปรับแต่งตัวเลือกต่างๆ เช่น เวลาระหว่างการประชุม, ขีดจำกัดการจองรายวัน, และคำถามก่อนการประชุม ให้ตรงกับตารางเวลาของคุณได้อย่างง่ายดาย
และดาวเด่นเบื้องหลังเทคโนโลยีนี้คืออะไร? ผู้ช่วยประชุม AI ของ Motion
ผู้ช่วย AI ช่วยทำให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่น ทำให้ผู้คนสามารถจองการประชุมได้โดยไม่ต้องใช้แอปแยกต่างหาก คุณยังสามารถได้รับเทมเพลตการประชุมที่สามารถปรับแต่งได้ และตั้งค่าพารามิเตอร์เพื่อหลีกเลี่ยงการประชุมที่ไม่ต้องการไม่ให้เข้ามาในตารางเวลาของคุณ
การกำหนดราคาแบบเคลื่อนไหว
- บุคคล: $34/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ทีม: $20/ผู้ใช้ต่อเดือน
Sunsama vs. Motion: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
|คุณสมบัติ
|ซันซามา
|การเคลื่อนไหว
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ผู้ประกอบการเดี่ยว, ฟรีแลนซ์
|ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
|สมุดวางแผนประจำวัน
|ใช่
|ใช่
|การจัดตารางเวลาโดย AI
|ไม่
|ใช่
|เครื่องมือจัดตารางการประชุม
|ไม่
|ใช่
|การติดตามความก้าวหน้า
|ใช่
|ใช่
|การทบทวนรายวันและรายสัปดาห์
|ใช่
|ไม่
|มุมมองปฏิทิน
|ใช่
|ใช่
|เครื่องมือการจัดการโครงการ
|ไม่
|ใช่
|การทำงานเป็นทีม
|ใช่, ด้วยเครื่องมือของบุคคลที่สาม
|ใช่, ภาษาแม่
|การผสานรวม
|เพิ่มเติม
|น้อยลง
Sunsama และ Motion เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมและช่วยในการจัดการงาน แต่พวกเขายังมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากในวิธีการวางแผนและจัดตารางเวลา
มาดูความแตกต่างของพวกเขาอย่างละเอียด:
1. การวางแผนรายวัน
สุนสามา
Sunsama ใช้แนวทางที่ใส่ใจในการวางแผนประจำวัน มันจะนำคุณผ่านการตั้งค่างานและตารางเวลาของคุณในเวลาที่คุณต้องการในแต่ละวัน ซึ่งรวมถึงการเขียนรายการงาน ประมาณเวลาสำหรับแต่ละงาน และตัดสินใจว่าจะให้ความสำคัญกับอะไรก่อน
การเคลื่อนไหว
ด้วย Motion คุณไม่จำเป็นต้องมีกิจวัตรประจำวันเหมือนกับ Sunsama แต่จะเพิ่มงานลงในปฏิทินของคุณโดยอัตโนมัติตามลำดับความสำคัญและความพร้อมใช้งานโดยใช้ 알고ริทึมการเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning algorithms) ระบบจะปรับตารางเวลาของคุณแบบไดนามิกหากการประชุมยาวนานหรืองานใช้เวลามากกว่าที่คาดไว้
ผู้ชนะ: การเคลื่อนไหวเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับวิธีการที่ไม่ต้องการการควบคุมด้วยมือ Sunsama มอบประสบการณ์การวางแผนที่ดีกว่า
2. การจัดตารางอัตโนมัติ
สุนสามา
Sunsama และระบบอัตโนมัติไม่ใช่เพื่อนที่ดีที่สุด (ทำให้ผู้ที่ชื่นชอบ AI หันไปใช้ทางเลือกอื่นของ Sunsamaเช่น Motion) มันช่วยให้คุณกำหนดเวลางานแต่ละงานได้โดยการลากและวางลงในปฏิทินของคุณด้วยตนเองหรือใช้เครื่องมือของบุคคลที่สามในการทำงานอัตโนมัติ แม้ว่าจะต้องใช้ความพยายามมากขึ้นในตอนแรก แต่มันก็ช่วยให้คุณควบคุมวันของคุณได้มากขึ้น
การเคลื่อนไหว
การจัดตารางงานใน Motion เป็นระบบอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์ โดยใช้ 알고ริทึมอัจฉริยะในการจัดสรรงานตามลำดับความสำคัญให้กับตารางเวลาของคุณ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือ timeboxing สำหรับการปรับเปลี่ยนด้วยตนเอง แต่จะทำการจัดเรียงงานใหม่โดยอัตโนมัติหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นระหว่างวัน
ผู้ชนะ: Motion ได้รับเหรียญรางวัลสำหรับการจัดตารางเวลาอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพและยืดหยุ่น
3. การผสานระบบ
สุนสามา
Sunsama เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการเชื่อมต่อกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Google Calendar, Gmail, Slack, Trello, Asana, Todoist และ GitHub ซึ่งช่วยให้คุณสามารถจัดการงานอีเมลและโครงการที่กำลังจะมาถึงได้ในที่เดียว คุณสามารถดึงงานจากแอปโปรดของคุณเข้าสู่แผนประจำวันได้อย่างง่ายดายและทำให้ทุกอย่างเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
การเคลื่อนไหว
การผสานการทำงานของ Motion นั้นพื้นฐานและมุ่งเน้นไปที่การประชุม คุณสามารถซิงค์ปฏิทิน เชื่อมต่อ Gmail เพื่อการแจ้งเตือนอัตโนมัติ และใช้เครื่องมือวิดีโอเช่น Zoom สำหรับการประชุม Motion เชื่อมต่อกับเครื่องมือจำนวนน้อยกว่า Sunsama และมุ่งเน้นไปที่คุณสมบัติหลักแทนที่จะให้บริการภายนอกที่หลากหลาย
ผู้ชนะ: Sunsama ชนะสำหรับความหลากหลายของการผสานรวมที่มีให้
4. การกำหนดราคา: ซันซามา vs มูชั่น
|คุณสมบัติ
|ซันซามา
|การเคลื่อนไหว
|ราคา (ต่อเดือน, เรียกเก็บรายเดือน)
|ยี่สิบเหรียญ
|บุคคล
|ทีม
|34 ดอลลาร์
|ยี่สิบเหรียญ
|การกำหนดเวลาอัตโนมัติ
|ไม่
|ใช่
|ใช่
|การวางแผนอัตโนมัติ
|ไม่
|ไม่
|ใช่
|กระดานคัมบัง
|ใช่
|ใช่
|ใช่
|มุมมองปฏิทิน
|ใช่
|ใช่
|ใช่
|การสร้างงานจากอีเมล
|ใช่
|ไม่
|ไม่
|การจองการประชุม
|ไม่
|ใช่
|ใช่
|แม่แบบโครงการ
|ไม่
|ใช่
|ใช่
|การทำงานเป็นทีม
|ด้วยเครื่องมือจากบุคคลที่สาม
|ไม่
|ใช่
|การจัดลำดับความสำคัญของงาน
|ใช่
|ไม่
|ใช่
|จำนวนงาน
|ไม่จำกัด
|ไม่จำกัด
|ไม่จำกัด
สุนสามา
Sunsama คิดค่าบริการ $20 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ สำหรับการทดลองใช้ฟรี 14 วันพร้อมฟังก์ชันการใช้งานเต็มรูปแบบ อัตราค่าบริการแบบเหมาจ่ายนี้ไม่มีระดับชั้น ทำให้การกำหนดราคาชัดเจนและตรงไปตรงมา หากคุณเลือกแผนรายปี คุณสามารถประหยัดได้ $48 ต่อปี
การเคลื่อนไหว
แผนรายบุคคลของ Motion ซึ่งรวมถึงคุณสมบัติ AI มีค่าใช้จ่าย $19 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน ราคาจะถูกลงสำหรับทีมที่ $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน นอกจากนี้ยังมีทดลองใช้ฟรี 7 วันเพื่อทดลองใช้แพลตฟอร์มก่อนที่จะตัดสินใจชำระเงิน
ผู้ชนะ: ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ Sunsama มีราคาที่เข้าถึงได้มากกว่าสำหรับบุคคลทั่วไป ส่วน Motion เหมาะสำหรับทีม
ซันซามา vs. โมชั่น: ใครคือผู้ชนะ?
มันไม่ง่ายที่จะประกาศผู้ชนะในการอภิปรายนี้ โดยเฉพาะเมื่อซันซามาและโมชั่นมีความโดดเด่นในบางด้าน
หากคุณชอบการควบคุมตารางเวลาของพวกเขา สนุกกับการวางแผนวันของพวกเขา และไม่ต้องการใช้เงินมากเกินไป คุณจะรัก Sunsama วิธีการจัดตารางเวลาที่เป็นระบบและรายวันของมันช่วยจัดระเบียบงานของคุณและจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับทุกสิ่งที่คุณมีอยู่ในมือ
อย่างไรก็ตาม หากคุณเป็นนักธุรกิจที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีซึ่งบริหารทีมและไม่มีเวลาในการจัดตารางงานด้วยตนเอง Motion คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
มันจะจัดการการวางแผน การจัดตารางเวลา และการจัดตารางเวลาใหม่ของคุณโดยอัตโนมัติตามกำหนดเวลา ความสำคัญ และความคืบหน้าของคุณ
คุณจะต้องกรอกข้อมูลที่จำเป็น และ Motion จะจัดการงานการจัดตารางเวลาเกือบทั้งหมดให้คุณ (รวมถึงการประชุมด้วย!)
Sunsama ปะทะ Motion บน Reddit
เพื่อทำความเข้าใจความชอบของผู้ใช้เกี่ยวกับ Sunsama กับ Motion ได้ดียิ่งขึ้น เราได้สำรวจ Reddit
บางคนชื่นชมประสิทธิภาพและความครบถ้วนของฟีเจอร์ต่างๆ ของ Motion ที่ช่วยให้พวกเขาจัดระเบียบได้ดี ผู้ใช้คนหนึ่งกล่าวว่า:
การเคลื่อนไหวดึงดูดสายตาของฉันและดูเหมือน น่าทึ่ง การมาจาก Calendly และโซลูชันแบบครบวงจรจะเป็นสิ่งที่น่าทึ่งมากที่จะช่วยให้ฉันมีพื้นที่ว่างในความคิดและหยุด ความกลัวที่จะลืมสิ่งต่างๆ
การเคลื่อนไหวดึงดูดสายตาของฉันและดูเหมือน น่าทึ่ง การมาจาก Calendly และโซลูชันแบบครบวงจรจะเป็นสิ่งที่น่าทึ่งมากที่จะช่วยให้ฉันมีพื้นที่ว่างในความคิดและหยุด ความกลัวที่จะลืมสิ่งต่างๆ
อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกคนที่รู้สึกเหมือนกัน แม้ว่าพวกเขาจะประทับใจในความสามารถที่หลากหลายของ Motion แต่ผู้ใช้ก็ไม่ค่อยพอใจกับโครงสร้างราคาของมัน และสุดท้ายก็เลือกที่จะใช้ Sunsama แทน
ฉันใช้ Sunsama และฟีเจอร์ timeboxing ได้เปลี่ยนชีวิตฉันไปเลย! ฉันขอแนะนำอย่างยิ่ง!
ฉันใช้ Sunsama และฟีเจอร์ timeboxing ได้เปลี่ยนชีวิตการทำงานของฉันไปเลย! ขอแนะนำอย่างยิ่ง!
ได้ยินมาว่า timeboxing ของ Motion อาจจะดีกว่าเพราะสามารถจัดตารางงานใหม่และย้ายงานของคุณให้โดยอัตโนมัติในกรณีที่คุณพลาด หรือทำล่วงหน้าได้ เป็นต้น แต่ราคานั้นสูงเกินไปสำหรับฉัน
ได้ยินมาว่า timeboxing ของ Motion อาจจะดีกว่าเพราะสามารถจัดตารางงานใหม่และย้ายงานของคุณให้โดยอัตโนมัติในกรณีที่คุณพลาดงาน หรือทำงานล่วงหน้าได้ เป็นต้น แต่ราคาแพงเกินไปสำหรับฉัน
ผู้ใช้ Reddit จำนวนมากชื่นชอบสไตล์การทำงานแบบแมนนวลของ Sunsama มากกว่าวิธีการอัตโนมัติเต็มรูปแบบของ Motion
ฉันคิดว่า Sunsama โดดเด่นในฐานะผู้วางแผนแบบรวมศูนย์สำหรับคนที่ใช้เครื่องมือหรือซอฟต์แวร์หลายอย่างในหลายทีม
ฉันคิดว่า Sunsama โดดเด่นในฐานะผู้วางแผนแบบรวมศูนย์สำหรับคนที่ใช้เครื่องมือหรือซอฟต์แวร์หลายอย่างในหลายทีม
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดแทน Sunsama vs. Motion
แต่ถ้าคุณเป็นมืออาชีพที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและชอบวางแผนวันของตัวเองเป็นครั้งคราว และต้องการตัวเลือกที่ประหยัดงบประมาณล่ะ? คุณจะต้องมีสิ่งที่รวมข้อดีของทั้งสองโลกเข้าไว้ด้วยกัน
ClickUp เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพและซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ออกแบบมาสำหรับทีมและบุคคล เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้สามารถจัดตารางและจัดการงานของคุณได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากมาย สามารถผสานการทำงานกับแอปมากกว่า 1000+ แอป ทำให้คุณสามารถรวมงานทั้งหมดของคุณไว้ภายใต้หลังคาเดียว
คุณสมบัติของ ClickUp
นี่คือคุณสมบัติหลักบางประการของ ClickUp:
1. แม่แบบแผนประจำวัน ClickUp
เทมเพลต ClickUp Daily Plannerเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณหากคุณต้องการความช่วยเหลือในการจัดระเบียบงานประจำวันของคุณ
มันช่วยคุณจัดตารางงาน, กิจกรรม, และการนัดหมายเพื่อให้คุณเป็นระเบียบ. คุณสามารถจัดหมวดหมู่ของงานของคุณเป็นหมวดหมู่เช่นส่วนตัว, งาน, หรือเป้าหมาย, จัดลำดับความสำคัญของงานตามความสำคัญและความเร่งด่วน, และติดตามความคืบหน้าของคุณโดยใช้ภาพเช่นกราฟและแผนภูมิ.
ClickUp มีห้องสมุดเทมเพลตที่ปรับแต่งได้มากกว่า 1,000 แบบ เพื่อช่วยให้คุณสร้างงานและเริ่มทำงานได้ทันทีเลือกเทมเพลตวางแผนประจำวัน ดาวน์โหลด และกรอกข้อมูลในช่องที่กำหนดเองเพื่อตั้งค่าการทำงานของคุณภายในไม่กี่นาที
2. ClickUp Brain
กระบวนการทำงานของคุณพึ่งพา AI เป็นอย่างมากหรือไม่? ถ้าใช่ คุณจะชื่นชอบ ClickUp Brain อย่างแน่นอน
ClickUp Brainเป็นผู้ช่วยที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสามารถช่วยคุณสร้างสรุปการประชุมโดยอัตโนมัติ สร้างไทม์ไลน์ของโครงการ จัดทำวาระการประชุม หรือร่างการนำเสนอ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการ ปรับแต่งเอกสารของคุณให้มีโทนที่เป็นมืออาชีพ หรือจัดรูปแบบบันทึกย่อใหม่เพื่อให้ง่ายต่อการดำเนินการ
3. การทำงานอัตโนมัติของ ClickUp
ใช้ประโยชน์จากพลังของระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าใน ClickUpหรือปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ สิ่งนี้จะช่วยให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญที่สุด
จัดตั้งภารกิจใหม่และเผยแพร่ SOPs ไปทั่วทีมของคุณ คุณสามารถทำให้การจัดสรรภารกิจ, การโพสต์ความคิดเห็น, การอัปเดตสถานะ, และอื่น ๆ อีกมากมายเป็นระบบอัตโนมัติได้ด้วยตัวเลือกมากมาย
ให้แน่ใจว่าการไหลของงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบและลำดับความสำคัญอย่างราบรื่น และเพิ่มแท็กและเทมเพลตเมื่อสถานะเปลี่ยนแปลง
3. มุมมองปฏิทิน ClickUp
มุมมองปฏิทินของ ClickUpช่วยให้คุณจัดระเบียบโครงการ วางแผนไทม์ไลน์ และดูงานของทีมคุณบนปฏิทินที่ยืดหยุ่นได้ ไม่ว่าคุณต้องการมุมมองรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน ทุกอย่างพร้อมให้คุณใช้งาน
ด้วยระบบลากและวาง คุณสามารถปรับตารางเวลาของคุณได้อย่างง่ายดายเพื่อให้เหมาะกับช่วงเวลาที่คุณมีประสิทธิภาพมากที่สุด และหากแผนมีการเปลี่ยนแปลง ก็ไม่มีปัญหา! ใช้คุณสมบัติความสัมพันธ์เพื่อเชื่อมต่อภารกิจและจัดเรียงใหม่ตามความต้องการ
การเพิ่มงานทำได้รวดเร็ว คุณสามารถปรับแต่งฟิลด์สำหรับบันทึกเพิ่มเติมหรือไฟล์ที่จำเป็นได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถแชร์ปฏิทินของคุณกับลูกค้าหรือฟรีแลนซ์โดยใช้สิทธิ์การเข้าถึง
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $10/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $19/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain มีให้บริการในแผนชำระเงินทุกประเภทในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
จัดระเบียบขั้นตอนการทำงานและปฏิทินของคุณด้วย ClickUp
การวางแผนงานและกิจกรรมประจำวันของคุณอาจกลายเป็นเรื่องเครียดได้ หากคุณไม่มีแพลนเนอร์ดิจิทัลที่มั่นคงเพื่อจัดระเบียบงานต่าง ๆ ของคุณ
แม้ว่าทั้ง Sunsama และ Motion จะยอดเยี่ยมมากในการวางแผนและจัดตารางเวลา แต่พวกเขาก็มีข้อจำกัดอยู่บ้าง
วิธีการวางแผนแบบแมนนวลของ Sunsama อาจทำให้กระบวนการซับซ้อนขึ้นสำหรับผู้ใช้บางคน ซึ่งอาจทำให้พวกเขาเลือกใช้ Motion และระบบอัตโนมัติของมันแทน อย่างไรก็ตาม ราคาของ Motion อาจทำให้รู้สึกผิดหวัง และทำให้ผู้คนต้องค้นหาทางเลือกที่ราคาถูกกว่าสำหรับMotion
ClickUp, อย่างไรก็ตาม, รวมทุกสิ่งที่ดีไว้ในเครื่องมือการจัดการโครงการที่สะดวกสบายเพียงหนึ่งเดียว.
มันทรงพลังสำหรับการจัดการโครงการและงานต่างๆ ราคาไม่แพง และใช้งานง่าย เมื่อรวมกับเทมเพลตสำเร็จรูปมากมายและการเชื่อมต่อที่หลากหลาย คุณสามารถจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานทั้งหมดและลดความยุ่งเหยิงในปฏิทินของคุณได้ด้วยแอปเดียว!ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้และเริ่มต้นใช้งานฟรี!