INFP กับ INFJ: ความแตกต่างและความคล้ายคลึงที่สำคัญ

'อินโทรเวิร์ต' เป็นคำที่ใช้เรียกรวมบุคลิกภาพที่ชอบอยู่คนเดียวมากกว่าการเข้าสังคม นี่เป็นแนวคิดทั่วไป หากคุณเจาะลึกลงไปในประเภทบุคลิกภาพ คุณจะพบว่าไม่ใช่ทุกคนที่เป็นอินโทรเวิร์ตเหมือนกัน
มาดูบุคลิกภาพตามแบบทดสอบ Myers-Briggs สองประเภท: INFP (เก็บตัว, ใช้สัญชาตญาณ, ให้ความรู้สึก, รับรู้) และ INFJ (เก็บตัว, ใช้สัญชาตญาณ, ให้ความรู้สึก, ตัดสินใจ)
INFP มีแนวโน้มทางศิลปะ ชอบหลบหนีเข้าสู่โลกแห่งจินตนาการของการเขียนนิยาย และลงมือทำสิ่งต่าง ๆ อย่างฉับพลัน ในทางตรงกันข้าม INFJ เป็นคนละเอียดรอบคอบในการวางแผน แก้ไขปัญหาด้วยความคิดวิเคราะห์ และชอบทำความเข้าใจโลกแห่งความเป็นจริงผ่านการอ่านหนังสือที่ไม่ใช่เรื่องแต่ง แต่หากคุณมองพวกเขาจากภายนอก ความไม่ชอบสถานการณ์ทางสังคมและความรอบคอบของพวกเขาทำให้ดูเหมือนเป็นคนเดียวกัน
วิธีการMyers-Briggs Type Indicator (MBTI)ช่วยเปิดเผยความแตกต่างของบุคลิกภาพในระดับที่ละเอียดขึ้น เป็นแบบสอบถามที่ผู้ตอบกรอกด้วยตนเอง ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองมากขึ้นหลังจากทำแบบทดสอบ คุณจะทราบว่าตัวเองมีบุคลิกภาพประเภทใด จุดแข็งและจุดอ่อนของคุณคืออะไร และเหตุผลที่คุณมีวิธีการมองโลกในแบบที่คุณเป็น
องค์กรใช้แบบทดสอบบุคลิกภาพนี้เพื่อให้ได้ความรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับพนักงานของตน และออกแบบสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้ออำนวยต่อสวัสดิภาพ, ผลผลิต, และการเติบโตของบุคลากรในองค์กร
ในบทความนี้ เราจะพูดถึง INFP กับ INFJ โดยจะพิจารณาความแตกต่างและความคล้ายคลึงกัน รวมถึงวิธีที่บุคลิกภาพเหล่านี้ส่งผลต่อวิธีการทำงานและการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละคน
⏰ สรุป 60 วินาที
- คนเก็บตัวมักถูกจัดกลุ่มไว้ภายใต้ร่มเดียวกัน แต่บุคลิกภาพอย่าง INFP (ผู้ไกล่เกลี่ย) และ INFJ (ผู้สนับสนุน) เผยให้เห็นถึงความหลากหลายของการเป็นคนเก็บตัว
- ทั้งสองคนมีความคิดลึกซึ้ง เข้าอกเข้าใจผู้อื่น และให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว แต่แนวทางในการมองโลกของพวกเขาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
- ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง INFP และ INFJ: INFP เป็นคนที่มีธรรมชาติเป็นอิสระ มีศิลปะ และขับเคลื่อนด้วยค่านิยมส่วนตัว มักจะเก่งในด้านสร้างสรรค์เช่นการเขียนหรือการออกแบบ INFJ เป็นคนที่มีระเบียบ วิเคราะห์ และมุ่งเน้นไปที่การเข้าใจรูปแบบต่างๆ เจริญรุ่งเรืองในบทบาทเช่นการให้คำปรึกษาหรือการเป็นผู้นำ INFP สะท้อนอารมณ์และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น ในขณะที่ INFJ ซึมซับอารมณ์และเสนอทางออกที่ลึกซึ้ง INFP อาจชอบนิยายสำหรับการสำรวจความคิดสร้างสรรค์ ในขณะที่ INFJ มักจะโน้มเอียงไปทางสารคดีเพื่อความเข้าใจในทางปฏิบัติ
บุคลิกภาพ INFP vs. INFJ แบบสรุป
นี่คือภาพรวมโดยย่อของความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันระหว่างบุคลิกภาพ INFP และ INFJ
ความแตกต่าง:
|INFP
|INFJ
|เป็นธรรมชาติและสร้างสรรค์
|มีระเบียบและวิเคราะห์
|สะท้อนอารมณ์ของผู้อื่น
|ดูดซับอารมณ์ของผู้อื่น
|โน้มน้าว/นำโดยสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น
|โน้มน้าว/นำโดยนำเสนอข้อมูลเชิงลึก
|ชอบอ่านงานวรรณกรรมเพื่อความบันเทิง
|ชอบอ่านและเขียนบทความสารคดี
ความคล้ายคลึงกัน:
- ทั้งสองมีความคิดลึกซึ้ง
- ทั้งสองต้องการรักษาความเป็นส่วนตัว
- ทั้งสองมีความเห็นอกเห็นใจ
เราจะเจาะลึกการเปรียบเทียบระหว่าง INFJ กับ INFP ในอีกไม่นาน แต่ก่อนอื่น สิ่งสำคัญคือต้องทำความเข้าใจบุคลิกภาพทั้งสองประเภทนี้แยกกันก่อน
ก่อนอื่น มาทำความเข้าใจแนวทางของพวกเขาต่อโลกภายนอกจรรยาบรรณในการทำงาน จุดแข็ง ข้อบกพร่องและรูปแบบการบริหารจัดการกันก่อน
บุคลิกภาพประเภท INFP คืออะไร?
รู้จักกันในนามผู้ไกล่เกลี่ยหรือนักอุดมคติ INFP เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์และอุดมคติ พวกเขามีลักษณะเป็น Introverted, Intuitive, Feeling, และ Perceiving ซึ่งให้ความสำคัญกับค่านิยมของตนเหนือสิ่งอื่นใด พวกเขาต้องการทำให้โลกนี้เป็นสถานที่ที่ดีขึ้นด้วยการช่วยเหลือผู้อื่น และในกระบวนการนี้ พวกเขายังมุ่งหวังที่จะเข้าใจตัวเองและบทบาทของตนในภาพรวมของสิ่งต่างๆ ด้วย
ลักษณะสำคัญของ INFP
- เป็นคนเก็บตัวโดยพื้นฐาน INFP มักรู้สึกหมดพลังอย่างรวดเร็วในสถานการณ์ทางสังคม อย่างไรก็ตาม พวกเขาชอบการมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อนสนิท
- พวกเขาฟื้นฟูพลังงานด้วยการใช้เวลาอยู่คนเดียว
- พวกเขาถูกขับเคลื่อนโดยการรับรู้
- พวกเขาให้ความสำคัญกับวิสัยทัศน์ระยะยาวแทนที่จะกังวลกับเรื่องเล็กน้อย
- พวกเขาตัดสินใจโดยอิงจากความรู้สึกมากกว่าเหตุผล
- พวกเขามักจะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งหรือสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขัน
จุดแข็งและจุดอ่อนของ INFP
จุดแข็ง
- พวกเขามองเห็นภาพรวมที่ใหญ่กว่า
- พวกเขาสามารถทำงานได้ดีด้วยตัวเอง
- พวกเขาซื่อสัตย์และทุ่มเทในความสัมพันธ์ (ทั้งส่วนตัวและทางอาชีพ) และมีความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่น
- พวกเขายังคงยึดมั่นในคุณค่าและมโนธรรมของตนเอง แม้ว่าจะนำไปสู่การตัดสินใจที่ยากลำบากก็ตาม
จุดอ่อน
- พวกเขาดูโลกผ่านแว่นสีชมพู
- ความไม่ชอบเข้าสังคมของพวกเขาทำให้พวกเขารู้สึกเหงา
- พวกเขาพบว่ามันยากที่จะทำตามมาตรฐานสูงที่พวกเขาตั้งไว้สำหรับตัวเอง
INFPs ในที่ทำงาน
บุคลิกภาพแบบ INFP จะทำงานได้ดีเมื่อมีผู้คนที่มีความคิดเหมือนกันอยู่รอบตัวในที่ทำงาน พวกเขาสามารถคิดค้นวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ได้เกือบทุกปัญหา ทำให้พวกเขาเป็นทรัพยากรที่มีค่าสำหรับทีมใด ๆ
INFP ในภาวะผู้นำ
ในฐานะผู้นำ INFPs จะยึดมั่นในวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่ขององค์กร พวกเขาเข้าใจว่าการกระทำใดนำไปสู่ผลลัพธ์ใด และสร้างกลยุทธ์ระยะยาวและแผนโครงการที่ประสบความสำเร็จตามนั้น
พวกเขาให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาของสมาชิกในทีม สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเติบโตอย่างต่อเนื่อง พวกเขาส่งเสริมนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ และเปิดโอกาสให้ทีมได้คิดนอกกรอบ แทนที่จะยึดติดกับวิธีแก้ปัญหาที่เคยใช้มาแล้วเท่านั้น
INFPs ในฐานะพนักงาน
ในฐานะพนักงานหรือสมาชิกในทีม INFP มีความจงรักภักดีและช่วยเหลือผู้อื่น พวกเขาชอบทำงานในกลุ่มเล็ก ๆ ที่พวกเขาสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายกับเพื่อนร่วมงานได้ พวกเขาเจริญเติบโตในบทบาทที่พวกเขาสามารถทำงานได้อย่างอิสระหรือมีความสมดุลที่ดีระหว่างการทำงานคนเดียวและการทำงานร่วมกับผู้อื่น
แม้ว่า INFP จะมีความหลงใหลและทุ่มเทให้กับงานที่พวกเขาทำ แต่การทำงานนั้นต้องสอดคล้องกับค่านิยมของพวกเขา มิฉะนั้นพวกเขาอาจสูญเสียความสนใจได้อย่างรวดเร็ว
เส้นทางอาชีพของ INFP
ตัวเลือกอาชีพต่อไปนี้เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบ INFP:
- นักออกแบบกราฟิก
- นักสร้างแอนิเมชัน
- บรรณาธิการ
- นักเขียน
- ผู้จัดการฝึกอบรมและพัฒนา
- ครู/อาจารย์
- ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์
- นักให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต
ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมหรือไม่? สำรวจรายการหนังสือ INFPที่คัดสรรมาเพื่อทำความเข้าใจบุคลิกภาพประเภทนี้อย่างลึกซึ้ง
บุคลิกภาพประเภท INFJ คืออะไร?
รู้จักกันในนาม "ผู้สนับสนุน" เนื่องจากมีระบบคุณค่าที่แข็งแกร่งและความซื่อสัตย์ INFJ จะเข้าใจรูปแบบและความเป็นไปได้ผ่านสัญชาตญาณ ในฐานะประเภทที่เก็บตัว ใช้สัญชาตญาณ ความรู้สึก และการตัดสิน พวกเขาให้ความสำคัญกับอารมณ์ของผู้อื่น เข้าอกเข้าใจพวกเขา และชอบที่จะจัดระเบียบชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานให้เป็นระเบียบ
ลักษณะสำคัญของ INFJ
- INFP พยายามช่วยเหลือผู้อื่นด้วยวิธีแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรมและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
- พวกเขาอยู่ในภารกิจค้นหาความหมายของชีวิตอยู่เสมอ
- พวกเขาช่วยให้ผู้อื่นปลดปล่อยศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง
- พวกเขามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในอารมณ์ของผู้อื่น
- พวกเขาสามารถเชื่อมโยงจุดระหว่างการกระทำและผลลัพธ์—คุณลักษณะที่ทำให้พวกเขาเป็นนักมองการณ์ไกลที่ยอดเยี่ยม
- พวกเขารู้สึกมีพลังจากการใช้เวลาอยู่กับตัวเอง
จุดแข็งและจุดอ่อนของ INFJ
จุดแข็ง
- พวกเขาเป็นนักคิดที่ลึกซึ้งและเป็นผู้แก้ปัญหาที่ปฏิบัติได้จริง
- พวกเขาสามารถทำหน้าที่เป็นคนกลางเพื่อระงับความขัดแย้ง
- พวกเขายึดมั่นในคำตัดสินของตนด้วยความเชื่อมั่น
- พวกเขารับรู้ได้อย่างเป็นธรรมชาติเมื่อคนใกล้ชิดกำลังทุกข์
จุดอ่อน
- พวกเขาหมกมุ่นอยู่กับภาพรวมใหญ่และมักลืมใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ
- พวกเขาเป็นส่วนตัวมาก แม้กระทั่งกับเพื่อนสนิทและครอบครัว
- พวกเขาไม่สามารถทนต่อความคิดเห็นที่แตกต่างได้
INFJs ในที่ทำงาน
INFJ จะหยุดคิด ไตร่ตรอง และพิจารณาอย่างลึกซึ้งก่อนที่จะตัดสินใจ แทนที่จะดำเนินการไปข้างหน้าอย่างหุนหันพลันแล่น คุณสมบัตินี้ทำให้พวกเขาเป็นสมาชิกที่ยอดเยี่ยมในสถานที่ทำงานสมัยใหม่ที่ต้องจัดการกับโครงการและกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน
INFJ ในบทบาทผู้นำ
INFJ มักไม่แสวงหาบทบาทผู้นำ แต่เมื่อพวกเขาอยู่ในตำแหน่งดังกล่าว พวกเขามักจะสร้างคุณค่าอย่างมาก พวกเขาสามารถสังเกตเห็นความสามารถของสมาชิกในทีมได้อย่างเฉียบแหลม ทำให้มั่นใจได้ว่าทักษะและทรัพยากรจะถูกใช้อย่างเหมาะสม
INFJ ทำงานด้วยใจที่เปิดกว้าง รับฟังทุกมุมมองด้วยความอดทน และเป็นผู้นำทีมด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและเป็นหนึ่งเดียว
แม้ว่าพวกเขาจะไม่ชอบการเข้าสังคมหรือการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น แต่การอยู่ท่ามกลางผู้ที่มีจริยธรรมและค่านิยมคล้ายคลึงกันจะช่วยดึงศักยภาพที่ดีที่สุดในตัวผู้นำ INFJ ออกมา
INFJs ในฐานะพนักงาน
พนักงาน INJF เป็นผู้เล่นในทีม พวกเขาเข้าใจสมาชิกในทีมของตน ทำงานอย่างซื่อสัตย์ และแก้ปัญหาอย่างรอบคอบ
พวกเขาอาจพบว่าการอยู่รอดในทีมที่มีมุมมองที่ขัดแย้งกันมากเกินไปนั้นยากลำบาก แต่พวกเขาก็พยายามอย่างเต็มที่เพื่อลดและจัดการกับความขัดแย้ง
เส้นทางอาชีพของ INFJ
อาชีพต่อไปนี้ช่วยให้ INFJs ใช้ศักยภาพของตนได้เต็มที่:
- ผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์
- นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
- ศาสตราจารย์
- นักสังคมสงเคราะห์
- จิตแพทย์
- นักโภชนาการ
- นักจิตวิทยาคลินิก
- นักเขียน
ความแตกต่างและความคล้ายคลึงระหว่าง INFP และ INFJ
ลักษณะที่รอบคอบและชอบครุ่นคิดของ INFP และ INFJ ทำให้พวกเขาดูคล้ายกัน แต่ทั้งสองมีพื้นฐานการทำงานของสมองที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
ชุดของกระบวนการทางความคิดที่แยกต่างหากควบคุมบุคลิกภาพแต่ละแบบ:
|หน้าที่ทางปัญญา
|INFP
|INFJ
|ฟังก์ชันหลัก
|ความรู้สึกภายใน (Fi)
|การรับรู้ทางสัญชาตญาณแบบเก็บตัว (Ni)
|ฟังก์ชันเสริม
|นิสัยชอบสังคมและใช้สัญชาตญาณ (Ne)
|ความรู้สึกแบบเปิดเผย (Fe)
|ฟังก์ชันระดับตติยภูมิ
|การรับรู้แบบเก็บตัว (Si)
|การคิดแบบเก็บตัว (Ti)
|การทำงานที่ด้อยประสิทธิภาพ
|การคิดแบบเปิดเผย (Te)
|การรับรู้แบบเปิดเผย (Se)
ตอนนี้ มาสำรวจความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง INFP และ INFJ อย่างละเอียดกัน
ความแตกต่างที่สำคัญ
บุคลิกภาพทั้งสองมีวิธีการมองโลก การแสดงความเห็นอกเห็นใจ การนำผู้อื่น และการเพลิดเพลินกับการแสวงหาความรู้ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน
1. การรับรู้โลก
INFP มีความรู้สึกภายใน (Fi) เป็นฟังก์ชันหลัก พวกเขาพึ่งพาความรู้สึก ความเชื่อ และระบบคุณค่าของตนเองในการทำความเข้าใจโลก เนื่องจากฟังก์ชันการรับรู้ พวกเขาจึงมีวิธีการที่ยืดหยุ่นและเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติต่อสถานการณ์ต่างๆ และมักแสดงออกในลักษณะที่มีความเป็นศิลปิน
ในทางกลับกัน หน้าที่หลักของ INFJ คือการมีสัญชาตญาณแบบเก็บตัว (Fi) พวกเขาเข้าใจโลกผ่านสัญชาตญาณ โดยมีหน้าที่การตัดสินใจเป็นผู้นำ พวกเขาชอบที่จะรักษาโครงสร้างและระเบียบในการทำงานประจำวันและจัดการกับสถานการณ์ด้วยความคิดเชิงวิเคราะห์
2. ลักษณะของความเห็นอกเห็นใจ
INFP เข้าใจอารมณ์ของผู้อื่นเหมือนเป็นของตนเอง พวกเขาสามารถสะท้อน (หรือสร้างขึ้นใหม่ แทนที่จะดูดซับอารมณ์ของผู้อื่นในเวลาจริง) อารมณ์ของผู้อื่นได้อย่างยอดเยี่ยม ไม่ว่าจะผ่านงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือสถานการณ์ในชีวิตจริง พวกเขาสามารถรู้สึกและเลียนแบบความละเอียดอ่อนของอารมณ์ได้ ซึ่งนำความสำเร็จมาสู่พวกเขาในฐานะนักแสดงหรือนักแสดง
ในทางกลับกัน คนที่มีบุคลิกภาพแบบ INFJ มักจะดูดซับความรู้สึกของผู้อื่น ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม พวกเขามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับอารมณ์และธรรมชาติของมนุษย์ แม้ว่าจะเข้าใจสิ่งที่ผู้อื่นกำลังเผชิญอยู่ แต่พวกเขากลับพบว่ามันยากที่จะเข้าใจอารมณ์ของตนเอง
3. วิธีการโน้มน้าวใจ
ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในอารมณ์ของตนเอง INFP สามารถถ่ายทอดพลังงานไปสู่ผู้อื่น ทำให้พวกเขารู้สึกในแบบเดียวกับที่ INFP รู้สึก คุณลักษณะพิเศษนี้ทำให้พวกเขากลายเป็นผู้โน้มน้าวใจชั้นยอด INFP ใช้ทักษะการโน้มน้าวใจเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น
ในทางกลับกัน ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบ INFJ จะโน้มน้าวผู้อื่นด้วยการนำเสนอทางเลือกใหม่ ๆ ซึ่งเป็นมุมมองที่สดใหม่และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ผู้นำที่ยอดเยี่ยมซึ่งช่วยให้สมาชิกในทีมพิจารณาประเด็นที่ซับซ้อนจากหลากหลายมุมมอง พร้อมทั้งนำเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อแก้ไขปัญหา ก็สามารถแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะนี้ได้เช่นกัน
4. รูปแบบการอ่านและการเขียน
INFPs ชอบอ่านนิยาย โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับความสุข ความเศร้า และความทุกข์ของชีวิตมนุษย์ เพื่อเข้าใจผู้คนได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น พวกเขาชอบที่จะแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งทำให้พวกเขาเป็นนักเขียนที่ยอดเยี่ยม
ในทางกลับกัน INFJs ชอบอ่านหนังสือที่ไม่ใช่เรื่องแต่งหรืองานวิเคราะห์ และเช่นเดียวกันกับความชอบในการเขียนของพวกเขา พวกเขาสังเกตโลกและพยายามที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเมื่อจำเป็น ซึ่งทำให้พวกเขามีศักยภาพที่จะเป็นผู้เปลี่ยนแปลง ผู้ปฏิรูปสังคม หรือผู้ทำนาย
ความคล้ายคลึงที่สำคัญ
บุคลิกภาพสองประเภทนี้มีลักษณะร่วมกันดังต่อไปนี้:
1. การใคร่ครวญตนเอง
ทั้งบุคลิกภาพแบบ INFJ และ INFP ล้วนเป็นคนที่มีความคิดลึกซึ้งและรอบคอบ และต้องการค้นหาความหมายที่ลึกซึ้งของชีวิต
2. ส่วนตัว
ทั้งสองบุคลิกให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและชอบที่จะเก็บตัว พวกเขาใช้เวลาอย่างมากในการทำความรู้จักกับคนใหม่
3. มีความเห็นอกเห็นใจ
INFP และ INFJ ถูกนำโดยฟังก์ชันการรู้สึก ซึ่งทำให้พวกเขาเป็นบุคคลที่เอาใจใส่และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น พวกเขาพยายามเข้าใจอารมณ์ของผู้คนรอบข้าง
แม้จะมีความคล้ายคลึงกันที่เห็นได้ชัด แต่การมองตนเอง การรักษาความเป็นส่วนตัว และการรู้สึกเห็นอกเห็นใจของ INFP และ INFJ นั้นไม่เหมือนกันอย่างสิ้นเชิง ทำให้บุคลิกภาพทั้งสองมีความแตกต่างโดยธรรมชาติ
กลยุทธ์การทำงานร่วมกันของ INFP และ INFJ
ทุกที่ทำงานมีบุคลิกภาพหลากหลายประเภท ตามที่ระบุไว้ในกรอบของไมเออร์ส-บริกส์ รวมถึง INFP และ INFJ
การทำงานร่วมกันอาจทำให้รู้สึกหนักใจเนื่องจากค่านิยมส่วนตัวที่แตกต่างกันรูปแบบการทำงาน วิธีการแก้ปัญหา และมุมมองต่อโลกของแต่ละคน
นี่คือจุดที่ผู้จัดการและหัวหน้าทีมสามารถสร้างความแตกต่างได้ ด้วยการเข้าใจว่าแต่ละบุคลิกภาพทำงานอย่างไร พวกเขาสามารถพัฒนากลยุทธ์การร่วมมือและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพซึ่งรวมเอาความชอบของทุกคนไว้ด้วยกัน
1. ตอบสนองต่อบุคลิกภาพที่แตกต่างกันด้วยช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย
บุคลิกภาพบางประเภทชอบทำงานคนเดียว ในขณะที่บางคนมีความต้องการโดยธรรมชาติที่จะเชื่อมโยงและร่วมมือกับผู้อื่น
เครื่องมือการทำงานร่วมกันเช่นClickUp Teamsสามารถสร้างความสมดุลที่สมบูรณ์แบบระหว่างทั้งสองสิ่งนี้ได้ แพลตฟอร์มการจัดการงานที่สามารถปรับแต่งได้นี้มอบช่องทางการสื่อสารหลากหลายรูปแบบที่ออกแบบมาเพื่อบุคคลที่มีบุคลิกภาพต่างกันและความชอบของพวกเขา
มาสำรวจสิ่งเหล่านี้กันที่นี่:
- บันทึกหน้าจอของคุณและส่งข้อความเสียงหรือวิดีโอผ่านClickUp Clips ถ่ายทอดความคิดของคุณไปยังสมาชิกในทีมได้ทันที โดยไม่มีความสับสน ไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมการประชุมที่ไม่จำเป็น ซึ่งเป็นพรสำหรับคนที่มีบุคลิกภาพแบบ INFP และ INFJ ที่ชอบเก็บตัว
- โต้ตอบกับสมาชิกในทีมแบบเรียลไทม์และรวมการสื่อสารของทีมไว้ในที่เดียวด้วยฟีเจอร์แชทของ ClickUp ใช้ฟีเจอร์ @mention ในความคิดเห็นของงานเพื่อติดต่อกับสมาชิกในทีมโดยตรง ขอคำชี้แจง หรือติดตามงานได้โดยตรง INFJ อาจชื่นชอบฟีเจอร์นี้เพราะช่วยให้มีการสนทนาที่มุ่งเน้นโดยไม่ถูกรบกวนจากสภาพแวดล้อมในออฟฟิศที่วุ่นวาย พวกเขาสามารถใช้ฟีเจอร์นี้เพื่อมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างรอบคอบกับสมาชิกในทีม แบ่งปันไอเดีย และชี้แจงความเข้าใจผิดต่างๆ
- เปลี่ยนความคิดให้เป็นการกระทำด้วยClickUp Whiteboards. นี่คือผืนผ้าใบสร้างสรรค์เสมือนจริงที่พนักงานสามารถร่วมมือกันคิดค้นไอเดีย, ระดมสมอง, ออกแบบกลยุทธ์, และสร้างกระบวนการทำงานได้. INFPs ที่มีนิสัยสร้างสรรค์และจินตนาการอาจชื่นชอบ Whiteboards สำหรับการสื่อสารทางศิลปะ. พวกเขาสามารถใช้เพื่อบันทึกความคิดและวาดภาพแนวคิดในรูปแบบที่สื่ออารมณ์ได้มากกว่าเอกสารข้อความธรรมดา.
นอกจากเครื่องมือเหล่านี้แล้ว คุณยังสามารถใช้ประโยชน์จากเทมเพลตแผนการสื่อสารที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ของ ClickUp ได้อีกด้วย ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าทุกบุคลิกภาพเข้าใจบทบาทของตนภายในองค์กรและทำงานร่วมกับทีมเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
นี่คือเทมเพลตบางแบบที่คุณไม่ควรพลาด:
เทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดแผนการสื่อสารของ ClickUpช่วยให้คุณวางแผนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพได้ภายในไม่กี่วินาที
กรอบการทำงานนี้ช่วยให้คุณสามารถกำหนดโครงร่างของข้อความที่คุณต้องการสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (เช่น การให้ข้อมูลโครงการรายเดือนแก่ลูกค้า) คุณสามารถระบุกลุ่มเป้าหมายวัตถุประสงค์ของโครงการ วิธีการส่งมอบ ความถี่ และรักษาการสื่อสารทุกประเภทให้เป็นระบบในลักษณะที่เป็นโครงสร้าง
INFJ ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านการคิดเชิงกลยุทธ์และความใส่ใจในรายละเอียด สามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อวางแผนการสื่อสารที่ครอบคลุม โดยพิจารณาถึงสถานการณ์ต่าง ๆ และปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้
เทมเพลตรายงานเมทริกซ์การสื่อสารของ ClickUpสรุปว่าสมาชิกทีมคนใดสื่อสารกับใคร ความถี่ของการสื่อสาร และช่วยระบุช่องว่างในการสื่อสารที่อาจเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าของโครงการ (เช่น สมาชิกทีมที่รายงานต่อหัวหน้าทีมทุกสัปดาห์)
คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณเพื่อลดความพยายามในการสื่อสารที่ซ้ำซ้อนและส่งข้อความได้อย่างรวดเร็วข้ามทีม
ทั้ง INFJ และ INFP ให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และอาจพบว่าเทมเพลตนี้มีประโยชน์ในการปรับปรุงกระบวนการสื่อสารภายในทีมของตนให้ราบรื่นขึ้น INFJ ซึ่งมีทักษะการจัดการที่ดีเยี่ยม สามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อให้แน่ใจว่าช่องทางการสื่อสารและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ได้รับการกำหนดไว้อย่างชัดเจน
INFPs ซึ่งมักแสวงหาความสมานฉันท์และความเข้าใจ อาจใช้เทมเพลตเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารที่เปิดกว้างและแท้จริงระหว่างสมาชิกในทีม เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนได้รับฟังและมีคุณค่า
ClickUp's Team Communication and Meeting Matrixช่วยให้การสื่อสารระหว่างสมาชิกในทีมชัดเจนขึ้น
เทมเพลตนี้ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถกำหนดเวลาการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพและออกแบบกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ใช้เทมเพลตนี้เพื่อสื่อสารบทบาทและความรับผิดชอบของแต่ละโครงการ กำหนดแนวทางเพื่อให้ได้รับการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอจากสมาชิกในทีม และกำหนดเส้นตายเพื่อให้ทีมทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นเป้าหมาย
2. ทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน
การสื่อสารที่ผิดพลาดและการชนกันของตารางเวลา มักก่อให้เกิดความขัดแย้งในทีมข้ามสายงาน นั่นคือเหตุผลว่าทำไมจึงมีความสำคัญที่จะต้องมอบให้ทุกคนมีความชัดเจนในการมองเห็นใครกำลังทำอะไรอยู่ สถานะความคืบหน้าของโครงการ และว่าทีมกำลังอยู่ในเส้นทางที่จะบรรลุกำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึงหรือไม่
บุคลิกภาพที่แตกต่างกันชอบมุมมองที่แตกต่างกันในการทำความเข้าใจกระบวนการทำงานของตนเอง บางคนพอใจกับภาพรวมที่เรียบง่าย ในขณะที่บางคนต้องการรายละเอียดที่เจาะลึกเกี่ยวกับสถานะของงาน
นี่คือจุดที่ClickUp Viewsสามารถช่วยได้:
- เข้าใจสถานะของโครงการของคุณได้ในพริบตาด้วยมุมมองรายการ INFJ อาจพบว่ามุมมองรายการมีประโยชน์ในการนำเสนอภารกิจและข้อมูลอย่างเป็นระเบียบและตรงไปตรงมา พวกเขาสามารถใช้เพื่อสร้างรายการตรวจสอบที่ละเอียด แบ่งโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้ และมั่นใจได้ว่าไม่มีสิ่งใดตกหล่น
- มองเห็นขั้นตอนการทำงานของคุณในรูปแบบแคนบานและระบุจุดคอขวดได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ด้วยมุมมองบอร์ด ลักษณะที่มองเห็นได้ของมุมมองบอร์ดสามารถช่วยให้คนที่มีบุคลิก INFP มองเห็นภาพรวมและเข้าใจว่างานและโครงการต่างๆ เชื่อมโยงกันอย่างไร พวกเขาสามารถใช้มันเพื่อระบุรูปแบบและความเชื่อมโยงที่อาจไม่ชัดเจนในมุมมองอื่นๆ
- รักษาความสอดคล้องกับลำดับความสำคัญของทีม—ตรวจสอบงานที่เสร็จสิ้นแล้ว, ความสามารถในการทำงานของเพื่อนร่วมงาน, และจัดระเบียบความคิดเห็นของสมาชิกทีมเฉพาะไว้ในที่เดียวด้วย Box View
- สร้างโครงร่างภาพเพื่อทำความเข้าใจขั้นตอนการทำงานของคุณให้ดียิ่งขึ้น แก้ไข/ลบงานที่ไม่สำคัญ และปรับปรุงกระบวนการของคุณด้วยแผนผังความคิด
นี่เป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของสิ่งที่ ClickUp มีให้เท่านั้น—ClickUp มีมุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ เพื่อรองรับความต้องการเฉพาะของพนักงานแต่ละคน และช่วยให้พวกเขาจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ลดงานที่ซ้ำซากด้วยระบบอัตโนมัติ
บุคลิกภาพบางประเภท โดยเฉพาะ INFP และ INFJ มีแรงขับเคลื่อนจากจุดมุ่งหมาย การรักษาความสนใจและความมุ่งมั่นจึงเป็นเรื่องท้าทายหากงานประจำวันของพวกเขาไม่สอดคล้องกับเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าในชีวิต
หากกระบวนการทำงานของคุณมีงานที่ต้องทำซ้ำหลายขั้นตอน คุณสามารถเร่งกระบวนการเหล่านั้นด้วยระบบอัตโนมัติ เพื่อให้พนักงานมีเวลามากขึ้นในการทำงานที่มีความหมาย
นี่คือที่ที่ClickUp Brainสามารถช่วยได้:
- ถามคำถามเกี่ยวกับงาน เอกสาร และบุคคลต่างๆ ภายใน Workspace ของคุณและรับคำตอบที่ถูกต้อง ไม่จำเป็นต้องพูดคุยกับเพื่อนร่วมทีมเว้นแต่จำเป็น
- สร้างข้อความและอีเมลด้วยน้ำเสียงที่เหมาะสมได้อย่างง่ายดายด้วยคำแนะนำที่เรียบง่าย
- สรุปบันทึกการประชุมโดยไม่มีงานที่ต้องทำด้วยตนเอง
- สร้างการประชุมสแตนด์อัพอัตโนมัติและรับการอัปเดตประจำวันเกี่ยวกับลำดับความสำคัญ งานที่ต้องทำ และความสำเร็จของทีมคุณ
📮 ClickUp Insight: มีเพียง 12% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราเท่านั้นที่ใช้ฟีเจอร์ AI ที่ฝังอยู่ในชุดโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การยอมรับที่ต่ำนี้บ่งชี้ว่าการนำไปใช้ในปัจจุบันอาจขาดการผสานรวมที่ราบรื่นและสอดคล้องกับบริบท ซึ่งจะเป็นปัจจัยจูงใจให้ผู้ใช้เปลี่ยนจากแพลตฟอร์มสนทนาแบบสแตนด์อโลนที่พวกเขาชื่นชอบ
ตัวอย่างเช่น AI สามารถดำเนินการเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติตามคำแนะนำข้อความธรรมดาจากผู้ใช้ได้หรือไม่?ClickUp Brainสามารถทำได้! AI นี้ถูกผสานรวมอย่างลึกซึ้งในทุกแง่มุมของ ClickUp รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสรุปหัวข้อสนทนา การร่างหรือปรับแต่งข้อความ การดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงาน การสร้างภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย! เข้าร่วมกับ 40% ของลูกค้า ClickUp ที่ได้แทนที่แอป 3+ ตัวด้วยแอปทุกอย่างของเราสำหรับการทำงาน!
4. ทำความรู้จักกับทีมของคุณให้ดียิ่งขึ้น
ปลดล็อกข้อมูลที่มีค่าเกี่ยวกับทีมงานของคุณด้วยเทมเพลต Meet the Team จาก ClickUp ใช้กรอบการทำงานที่ปรับแต่งได้เพื่อสร้างโปรไฟล์ของสมาชิกในทีม เน้นทักษะและความสำเร็จของพวกเขา และดึงดูดธุรกิจใหม่และบุคลากรที่มีความสามารถ
การโปรโมตพนักงานของคุณบนเว็บไซต์ของบริษัทจะช่วยเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพวกเขา ทำให้พวกเขารู้สึกมีกำลังใจที่จะทำงานหนักขึ้นและมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงบุคลิกภาพตามแบบ Myers-Briggs ของตนเอง ทำให้เข้าใจเพื่อนร่วมทีมมากขึ้น ส่งเสริมการสื่อสารภายในทีมและสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างสมาชิกในทีม
ลองใช้ ClickUp—แพลตฟอร์มเดียวที่รวมบุคลิกที่แตกต่างกันเข้าด้วยกัน
เมื่อคุณเข้าใจความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง INFJ และ INFP และวิธีการทำงานของแต่ละประเภทแล้ว การแก้ไขความขัดแย้งในที่ทำงานจะง่ายขึ้น คุณสามารถสร้างเส้นทางการสื่อสารที่ชัดเจน จัดสรรงาน และนำทีมไปสู่ความสำเร็จได้
ด้วยแอปสำหรับการทำงานร่วมกันและการสื่อสารแบบครบวงจรอย่าง ClickUp คุณสามารถตอบสนองลักษณะเฉพาะของ INFP, INFJ และประเภท MBTI อื่น ๆ ได้อย่างเหมาะสม ทำให้ทุกคนรู้สึกได้รับการยอมรับและมีคุณค่า
เมื่อคุณทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อค้นหาความต้องการและความชอบของพนักงานอย่างลึกซึ้ง คุณจะสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดีซึ่งทุกคนได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการแสดงศักยภาพและทุ่มเทอย่างเต็มที่
เริ่มต้นกับ ClickUpวันนี้ และตอบตกลงกับทีมงานที่มีความสุขมากขึ้น!