แบบฝึกหัดความตรงไปตรงมาอย่างสุดขั้วเพื่อพัฒนาการสื่อสาร

คุณรู้สึกไม่สบายใจเมื่อต้องเผชิญกับความขัดแย้งหรือรับมือกับความรู้สึกเจ็บปวดหรือไม่? คุณอาจพบว่าการให้ข้อเสนอแนะ โดยเฉพาะข้อเสนอแนะเชิงลบ ด้วยความเป็นห่วงใย เป็นเรื่องที่ท้าทาย
คุณไม่ใช่คนเดียว หลาย ๆ คนในพวกเราประสบปัญหาในการแสดงความเมตตา และความโปร่งใสในคำติชมของเรา ซึ่งอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิด ทำให้ความสามัคคีในทีมอ่อนแอลง และทำให้การปฏิสัมพันธ์มีประสิทธิผลน้อยลง
อย่างไรก็ตาม ความตรงไปตรงมาอย่างสุดโต่งสามารถช่วยปรับปรุงการสื่อสารในทีมของคุณให้ดีขึ้นได้
Radical Candor เป็นปรัชญาการบริหารทีมที่ส่งเสริมความเห็นอกเห็นใจและการให้ข้อเสนอแนะอย่างตรงไปตรงมาเพื่อการเติบโต สร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนและเปิดเผยอย่างจริงใจ
ในบทความนี้ เราจะสำรวจชุดแบบฝึกหัดความตรงไปตรงมาอย่างสุดขั้วเพื่อช่วยให้คุณเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเป็นผู้นำทีมข้ามสายงาน จัดการการสนทนาที่ยาก สร้างความไว้วางใจ และสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
มาเริ่มกันด้วยการเรียนรู้ว่าความตรงไปตรงมาอย่างสุดโต่งคืออะไร 👇
ความตรงไปตรงมาอย่างสุดขั้วคืออะไร?
ความตรงไปตรงมาอย่างสุดขั้วผสมผสานสององค์ประกอบเข้าด้วยกัน—การใส่ใจในตัวบุคคลและการท้าทายอย่างตรงไปตรงมา—เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนแต่ยังมีความรับผิดชอบ ซึ่งทุกคนรู้สึกมีคุณค่าและได้รับแรงบันดาลใจในการทำสิ่งที่ดีที่สุด
ความตรงไปตรงมาอย่างสุดขั้วถูกนำเสนอครั้งแรกในปี 2017 โดย คิม สก็อตต์ อดีตผู้บริหารของ Google และ Apple ในหนังสือของเธอ Radical Candor: Be a Kick-Ass Boss Without Losing Your Humanity เธอได้พัฒนาแนวคิดนี้ในซิลิคอนแวลลีย์ โดยสังเกตสิ่งที่ได้ผลในการเป็นผู้นำ
แล้วทำไมแนวคิดการนำนี้ถึงได้รับความนิยมอย่างมาก?
ความตรงไปตรงมาอย่างสุดโต่งคือการรักษาสมดุลระหว่างการพูดอย่างเปิดเผยและซื่อสัตย์โดยไม่ปิดบัง พร้อมทั้งแสดงความเห็นอกเห็นใจและความใส่ใจต่อความรู้สึกของผู้อื่น สิ่งนี้ช่วยสร้างความไว้วางใจ ส่งเสริมการสนทนาที่ลึกซึ้ง และทำให้การทำงานเป็นทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง บริษัทและผู้นำได้นำความตรงไปตรงมาอย่างสุดโต่งมาใช้อย่างแพร่หลายเพื่อสร้างความไว้วางใจ การเติบโต และความรับผิดชอบของทีม
ความสำคัญของการนำความตรงไปตรงมาอย่างสร้างสรรค์มาใช้ในทีม
การนำความตรงไปตรงมาอย่างสุดขั้วมาใช้ในชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวของคุณมีประโยชน์หลายประการ เช่น:
- การสื่อสารที่ดีขึ้น: ส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้าง ซื่อสัตย์ และตรงไปตรงมาระหว่างสมาชิกในทีม การปฏิบัติที่เน้นความตรงไปตรงมาอย่างสุดโต่งช่วยป้องกันการเข้าใจผิดและความขัดแย้ง นำไปสู่ความร่วมมือที่ราบรื่นและการตัดสินใจที่ดีขึ้นภายในทีม
- การแก้ปัญหาที่รวดเร็วขึ้น: ทำให้สมาชิกในทีมรู้สึกสบายใจที่จะแสดงความคิดเห็นและข้อกังวลอย่างเปิดเผย ซึ่งหมายความว่าปัญหาจะถูกแจ้งเตือนในเวลาอันรวดเร็ว สร้างสภาพแวดล้อมในการระดมความคิดที่แนวคิดต่างๆ ไหลลื่น ส่งผลให้เกิดการแก้ปัญหาได้เร็วขึ้น
- การเติบโตส่วนบุคคล: ความตรงไปตรงมาอย่างสุดโต่งไม่ได้หมายถึงการระบายความไม่พอใจเท่านั้น แต่หมายถึงการยกระดับซึ่งกันและกัน การให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานและช่วยให้สมาชิกในทีมเข้าใจจุดแข็งและจุดที่ควรปรับปรุงของตนเอง
- ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งขึ้น: ส่งเสริมความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจระหว่างสมาชิกในทีมผ่านการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาอย่างสุดโต่ง เมื่อบุคคลรู้สึกว่าได้รับการรับฟังและมีคุณค่า มันจะเสริมสร้างความผูกพันภายในทีม การสร้างความไว้วางใจและความเคารพซึ่งกันและกันผ่านการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาอย่างสุดโต่งนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นและความพึงพอใจในงานที่เพิ่มขึ้น
- ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น: โดยการยอมรับชัยชนะและความพ่ายแพ้อย่างเปิดเผย สมาชิกในทีมจะกล้าที่จะรับผิดชอบมากขึ้น การส่งเสริมความรับผิดชอบผ่านความตรงไปตรงมาอย่างสุดโต่งทำให้มั่นใจว่าทุกคนจะมีความเป็นเจ้าของในงานของตนเอง
พัฒนาการสื่อสารด้วยการฝึกความตรงไปตรงมาอย่างสุดโต่ง
การยอมรับความตรงไปตรงมาอย่างสุดโต่งช่วยให้สมาชิกในทีมสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมและยกย่องการสนทนาที่เปิดเผยและซื่อสัตย์ ในที่ทำงานที่สนับสนุน ผู้คนรู้สึกสบายใจที่จะแบ่งปันความคิดและแนวคิดของตนโดยไม่กลัวการตัดสิน
การฝึกฝนความซื่อตรงอย่างสุดโต่งส่งเสริมความโปร่งใส สร้างความไว้วางใจ กระตุ้นการเติบโต เสริมสร้างความสัมพันธ์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันภายในทีม
บทบาทของความตรงไปตรงมาอย่างสุดขั้วในการท้าทายและแก้ไขสมาชิกในทีม
ความงดงามของความตรงไปตรงมาอย่างสุดขั้วคือมันตัดผ่านเสียงรบกวนและเข้าถึงแก่นแท้ของปัญหาโดยตรง
คุณสร้างความไว้วางใจและความเคารพกับสมาชิกในทีมด้วยการซื่อสัตย์อย่างสุดโต่งแต่ก็มีความห่วงใย. มันคือการท้าทายให้พวกเขาเป็นตัวเองที่ดีที่สุดในขณะที่มอบการสนับสนุนและคำแนะนำที่พวกเขาต้องการเพื่อให้ไปถึงจุดนั้น.
และนี่คือจุดสำคัญ—เมื่อผู้คนรู้สึกว่าพวกเขาได้รับการรับฟังและได้รับการสนับสนุนจากคุณ พวกเขามีแนวโน้มที่จะยอมรับคำแนะนำและทำการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมากขึ้น
ลองนึกภาพว่าคุณมีเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งที่มักจะส่งงานไม่ทันกำหนดอยู่เสมอ หากพูดอย่างตรงไปตรงมาอย่างสุดโต่ง คุณจะไม่อดทนหรือบ่นเรื่องนี้ลับหลังเขา
แทนที่จะทำเช่นนั้น คุณควรมีการสนทนาที่เปิดกว้างและซื่อสัตย์ อธิบายถึงผลกระทบของการกระทำของพวกเขาต่อทีม และเสนอการสนับสนุนเพื่อช่วยให้พวกเขาปรับปรุง ดังนั้น ความตรงไปตรงมาอย่างสุดขั้วจึงส่งเสริมให้คุณจัดการกับปัญหาโดยตรงแต่ด้วยความระมัดระวัง
แนวทางนี้ช่วยให้คุณสร้างกฎบัตรทีมที่มีประสิทธิภาพและวัฒนธรรมแห่งความไว้วางใจ ความโปร่งใส และความรับผิดชอบ ซึ่งทุกคนรู้สึกมีคุณค่าและมีอำนาจในการทำงานอย่างเต็มที่
และพูดกันตามตรง ใครจะไม่อยากได้แบบนี้ในทีมบ้างล่ะ?
ความสำคัญของการทำให้คำวิจารณ์ชัดเจนและสุภาพ
เราทุกคนไม่ต้องการที่จะได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์และให้กำลังใจหรอกหรือ? วิธีที่คุณมอบคำชมเชยและคำวิจารณ์สามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อความสัมพันธ์และการเติบโตของบุคคลได้
ความชัดเจนช่วยให้ผู้รับเข้าใจปัญหาที่กำลังถูกกล่าวถึง ในขณะที่ความเมตตาช่วยให้คำวิจารณ์ถูกส่งมอบอย่างสร้างสรรค์และให้เกียรติ
ตัวอย่างเช่น เมื่อได้รับคำติชมจากผู้จัดการของคุณเกี่ยวกับการนำเสนอโครงการ แทนที่จะได้ยิน
"การนำเสนอของคุณแย่มาก คุณต้องพัฒนาทักษะการพูดในที่สาธารณะของคุณ"
ซึ่งอาจทำให้เสียกำลังใจได้; ผู้จัดการของคุณกล่าวว่า
"ผมสังเกตเห็นบางจุดที่การนำเสนอของคุณสามารถปรับปรุงได้ โดยเฉพาะในด้านการถ่ายทอดของคุณ เรามาทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาทักษะการพูดในที่สาธารณะของคุณ เพื่อให้คุณรู้สึกมั่นใจมากขึ้นในการนำเสนอครั้งต่อไป"
มันตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาตนเอง และให้การสนับสนุนพร้อมทั้งให้กำลังใจในเวลาเดียวกัน
นี่คือโครงร่างของวิธีที่คำวิจารณ์ที่ชัดเจนและอ่อนโยนช่วยกันสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนและมีประสิทธิภาพ และช่วยให้คุณกลายเป็นหัวหน้าที่ยอดเยี่ยม:
- การรักษาความสัมพันธ์ที่ดี: การวิจารณ์ที่ชัดเจนและอ่อนโยนช่วยสร้างความไว้วางใจและความเคารพในความสัมพันธ์ แสดงให้เห็นถึงการคำนึงถึงความรู้สึกของผู้รับในขณะที่ชี้ให้เห็นถึงจุดที่ต้องปรับปรุง
- การเสริมสร้างการสื่อสาร: ความชัดเจนในคำวิจารณ์ช่วยขจัดความเข้าใจผิดและทำให้ข้อความถูกสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ความเมตตาส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดเผยและลดการตั้งรับ
- เสริมสร้างขวัญกำลังใจ: การวิจารณ์อย่างสุภาพและสร้างสรรค์จะยอมรับในความพยายามและจุดแข็งของผู้รับ ส่งเสริมขวัญกำลังใจและประสิทธิภาพในการทำงานพร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจให้ทีมของคุณก้าวข้ามอุปสรรคและมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ การให้คำแนะนำที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่ควรปรับปรุงจะช่วยให้ผู้คนเติบโตและพัฒนาทั้งในด้านอาชีพและชีวิตส่วนตัว
ขั้นตอนปฏิบัติในการนำความตรงไปตรงมาอย่างสร้างสรรค์ไปใช้
ความตรงไปตรงมาอย่างสุดโต่งช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพิ่มทักษะ EQ ในการให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และนำไปสู่การสนทนาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น นี่คือขั้นตอนบางประการในการนำไปใช้ในที่ทำงานของคุณ:
ขั้นตอนที่ 1: แบ่งปันเรื่องราวส่วนตัว
เริ่มต้นด้วยการอธิบายความตรงไปตรงมาอย่างสุดโต่งให้กับทีมของคุณในคำพูดของคุณเอง โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการใส่ใจในเชิงส่วนตัวในขณะที่ท้าทายอย่างตรงไปตรงมา
ใช้เรื่องราวเพื่ออธิบายแนวคิด พร้อมแบ่งปันประสบการณ์ของคุณเกี่ยวกับการให้และรับข้อเสนอแนะ เรื่องราวส่วนตัวเหล่านั้นควรแสดงให้เห็นถึงความเปราะบางและแสดงให้เห็นว่าข้อเสนอแนะมีส่วนช่วยในการเติบโตของคุณอย่างไร
การแบ่งปันประสบการณ์ของคุณเอง คุณได้ตั้งตัวอย่างให้กับทีมของคุณ และทำให้แนวคิดของความซื่อสัตย์อย่างสุดขั้วกลายเป็นสิ่งที่สามารถเข้าใจได้และเกี่ยวข้องได้มากขึ้น
ขั้นตอนที่ 2: ขอความคิดเห็น
แสดงความเต็มใจที่จะรับคำติชมโดยการขอคำติชมอย่างกระตือรือร้นจากสมาชิกในทีมของคุณ กระตุ้นให้พวกเขาให้คำชมเชยอย่างตรงไปตรงมาและคำวิจารณ์ที่สร้างสรรค์เกี่ยวกับสไตล์การนำของคุณ การสื่อสาร และการปฏิบัติงานของคุณ
ใช้เทมเพลตแบบฟอร์มข้อเสนอแนะของ ClickUp ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ทีมของคุณสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณได้อย่างอิสระ ด้วยหมวดหมู่ย่อยที่ปรับแต่งได้ ตัวเลือกการแสดงผลหกแบบ และสถานะที่กำหนดเอง คุณสามารถจัดระเบียบและจัดการข้อเสนอแนะทั้งหมดของคุณได้ในที่เดียว
อย่ามองข้ามความเงียบ—มันอาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงความจำเป็นในการรับข้อเสนอแนะ จงเผชิญกับความไม่สบายใจ เพราะนั่นคือจุดที่การเติบโตเกิดขึ้น เพียงเพราะไม่มีการวิจารณ์ ไม่ได้หมายความว่าคุณไร้ที่ติ
หากคุณมีปัญหาในการรับข้อเสนอแนะ ลองใช้เทคนิคกล่องสีส้มดูสิ วาง 'กล่องสีส้ม' ไม่ว่าจะเป็นของจริงหรือสัญลักษณ์ ในตำแหน่งที่เด่นชัดในพื้นที่ทำงานของทีม จากนั้น สมาชิกในทีมสามารถแบ่งปันข้อเสนอแนะ คำแนะนำ หรือข้อกังวลต่างๆ ได้อย่างไม่เปิดเผยตัวตน เป็นวิธีที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้าง
รวมการสนทนาเกี่ยวกับข้อเสนอแนะไว้ในปฏิสัมพันธ์ประจำวันแทนที่จะจัดเวลาอย่างเป็นทางการ และอย่าลืมว่าการขอคำแนะนำ โดยเฉพาะคำวิจารณ์ที่สร้างสรรค์ ไม่ใช่ภารกิจที่ทำเพียงครั้งเดียว แต่เป็นความมุ่งมั่นที่ทำทุกวัน อาจรู้สึกแปลกในตอนแรก แต่คุณและทีมของคุณจะคุ้นเคยกับมันในไม่ช้า
ขั้นตอนที่ 3: จัดการการเติบโตด้วยการสนทนาเกี่ยวกับอาชีพ
ดำดิ่งสู่การสนทนาที่มีความหมายกับสมาชิกแต่ละคนในทีมเพื่อค้นหาแรงจูงใจและความใฝ่ฝันในอาชีพของพวกเขาใช้แม่แบบแผนการสื่อสารเพื่อดำเนินการ การสนทนาเกี่ยวกับอาชีพ สามครั้งกับสมาชิกแต่ละคนในทีม และใช้การสนทนาเหล่านี้เพื่อปรับแรงจูงใจของแต่ละบุคคลให้สอดคล้องกับความต้องการและโอกาสของทีม
- สำรวจสิ่งที่กระตุ้นให้พวกเขาต้องการ, เป้าหมายในชีวิตของพวกเขา, และแรงผลักดันในชีวิตของพวกเขา (เรื่องราวชีวิต)
- เข้าใจความปรารถนาของพวกเขา ณ จุดสูงสุดของอาชีพ (ความฝัน)
- ร่วมกันวางแผนการกระทำในปัจจุบันเพื่อบรรลุเป้าหมายอาชีพของตน (แผนการกระทำอาชีพ)
ติดตามและตรวจสอบความคืบหน้าของสมาชิกแต่ละคนในการบรรลุเป้าหมายทางอาชีพของตนผ่านเทมเพลตเส้นทางอาชีพของ ClickUp. คุณสามารถวางแผนและกำหนดเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้เพื่อชี้นำสมาชิกในทีมไปสู่ความสำเร็จ. ใช้รูปร่างและตัวเชื่อมต่อเพื่อสร้างภาพเส้นทางความก้าวหน้าของทีมคุณ พร้อมการจัดรูปแบบอัจฉริยะและธีมสีเพื่อจัดระเบียบและกลุ่มข้อมูล.
ขั้นตอนที่ 4: พัฒนาทักษะการสนทนาแบบตัวต่อตัว
กำหนดการประชุมแบบตัวต่อตัวเป็นประจำและปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลกับผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง
ปรับแต่งการประชุมให้เหมาะสมกับความชอบส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการประชุมระหว่างมื้ออาหาร เดินคุย หรือในเวลาที่แต่ละคนสะดวก สิ่งนี้จะสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายและเอื้อต่อการที่พนักงานรู้สึกมั่นใจและพร้อมแบ่งปันความคิดเห็นหรือข้อกังวลต่าง ๆ ระหว่างการประชุม
ให้ถือว่าการสนทนาเหล่านี้เป็นโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์มากกว่าการประชุมอย่างเป็นทางการ ปรับเวลาและรูปแบบของการประชุมเหล่านี้ให้เหมาะสมเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายรู้สึกสนุกสนานและมีประสิทธิผล เมื่อคุณพัฒนาการสนทนาแบบตัวต่อตัวให้ดีขึ้น ให้มุ่งเน้นไปที่การสร้างความไว้วางใจจากทีมของคุณและส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดี
ผสานการหารือเกี่ยวกับอาชีพเข้ากับการสนทนาเหล่านี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ด้วยการให้ความสำคัญกับการเชื่อมต่อที่แท้จริงและการหารือที่มีความหมาย คุณจะสร้างสภาพแวดล้อมทีมที่แข็งแกร่งและให้การสนับสนุนได้ดีขึ้น
กำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนสำหรับแต่ละการประชุมด้วยเทมเพลตการประชุมแบบตัวต่อตัวของ ClickUp เทมเพลตนี้ให้โครงสร้างที่เป็นระบบสำหรับการสนทนาที่มีความหมายและมีประสิทธิผล นำไปสู่การสื่อสารที่ดีขึ้น ความสอดคล้อง และประสิทธิภาพของทีม
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยส่วนที่บันทึกประเด็นการดำเนินการและงานที่ต้องติดตาม เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบและความต่อเนื่องหลังการประชุม สิ่งนี้ช่วยในการติดตามความคืบหน้าและทำให้แน่ใจว่าการอภิปรายนำไปสู่ผลลัพธ์ที่จับต้องได้
ขั้นตอนที่ 5: ให้ข้อเสนอแนะที่นำไปปฏิบัติได้และมีประโยชน์
ให้คำแนะนำแก่สมาชิกในทีมอย่างกะทันหัน โดยมอบคำชมเชยที่ตรงไปตรงมาอย่างสุดซึ้ง และคำวิจารณ์ที่สร้างสรรค์ พร้อมทั้งให้คำแนะนำอย่างสั้น ๆ เพื่อให้เกียรติเวลาของทุกคนและรักษาความสนใจไว้
สร้างวงจรการให้ข้อเสนอแนะที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลตามความชอบและรูปแบบการสื่อสารของพวกเขาเพื่อให้เกิดผลกระทบสูงสุด ปรับเปลี่ยนวิธีการของคุณตามข้อเสนอแนะที่ได้รับ แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
มอบหมายความคิดเห็นเฉพาะให้กับสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องด้วยฟีเจอร์ClickUp Assign Commentsและมั่นใจได้ว่ากระบวนการให้ข้อเสนอแนะจะถูกส่งต่อไปยังบุคคลที่เหมาะสม สร้างรายการการดำเนินการที่ชัดเจน
สมาชิกในทีมสามารถแก้ไขหรือมอบหมายความคิดเห็นใหม่ได้อย่างรวดเร็วโดยตรงภายในความคิดเห็นนั้น ช่วยป้องกันความสับสนหรือการสูญเสียข้อเสนอแนะ ด้วยการจัดการความคิดเห็นในที่เดียว ทุกคนสามารถเข้าถึงและตอบสนองต่อข้อเสนอแนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันที่มุ่งเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ขั้นตอนที่ 6: ประเมินผลตอบรับ
ป้องกันการล้มเหลวของฟีดแบ็กโดยการประเมินความคืบหน้าของคุณในการนำมาใช้ของความเป็นตรงอย่างรุนแรงอย่างสม่ำเสมอ คิดทบทวนถึงแง่มุมของความเป็นตรงอย่างรุนแรงที่ทำงานได้ดีและมีอะไรที่ต้องปรับปรุง
ขอความคิดเห็นจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงทีมของคุณ, ผู้ให้คำปรึกษา, และเพื่อนร่วมงาน. ได้รับมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับแนวทางของคุณในการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาอย่างสุดขั้ว และผลกระทบต่อพลวัตของทีม.
มุ่งเน้นการเชี่ยวชาญในแง่มุมพื้นฐานของการพูดตรงอย่างสร้างสรรค์ การประเมินผลตอบรับเป็นกระบวนการที่ดำเนินอย่างต่อเนื่องในการพูดตรงอย่างสร้างสรรค์ ผู้นำควรแสวงหาข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ทบทวนการมีปฏิสัมพันธ์ของตน และทำการปรับเปลี่ยนเพื่อให้แน่ใจว่าวงจรการให้และรับผลตอบรับยังคงมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการเติบโตและการพัฒนาของทีม
วิธีการที่ความตรงไปตรงมาอย่างสุดขั้วช่วยพัฒนาการสร้างทีม
การส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ผ่านการพูดตรงอย่างเปิดเผยอย่างสุดขั้วเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาทีม
นี่คือภาพรวมของกิจกรรมต่าง ๆ ที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ทันที ซึ่งจะช่วยอธิบายความตรงไปตรงมาอย่างสุดโต่งและส่งเสริมการสร้างสายสัมพันธ์ในทีมโดยรวม:
- 'แบ่งปันเรื่องราวของคุณ' เซสชั่น: จัดเซสชั่นให้สมาชิกในทีมสลับกันแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวและมุมมองของตนเอง ซึ่งช่วยส่งเสริมความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจระหว่างสมาชิกในทีม ทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเขามั่นคงขึ้น
- เวิร์กช็อปการให้และรับข้อเสนอแนะ: จัดเวิร์กช็อปที่เน้นการให้และรับข้อเสนอแนะ ใช้การจำลองสถานการณ์และการให้ข้อเสนอแนะแบบกลุ่มเพื่อน เพื่อฝึกฝนการให้ข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์และตรงไปตรงมา สิ่งนี้ช่วยให้สมาชิกในทีมรู้สึกสบายใจกับการสื่อสารแบบเปิดและสร้างความไว้วางใจ
- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างทีม: วางแผนการสัมมนาที่สมาชิกในทีมสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เช่น เกมสร้างทีม ความท้าทายกลางแจ้ง และการอภิปรายกลุ่ม การสัมมนาเหล่านี้เปิดโอกาสให้เกิดการเชื่อมต่อที่แท้จริงและการสนทนาอย่างตรงไปตรงมา นอกเหนือจากสถานที่ทำงาน
- การตรวจสอบเป็นประจำ: ดำเนินการตรวจสอบเป็นประจำที่สมาชิกในทีมสามารถแบ่งปันการอัปเดต, หารือเกี่ยวกับปัญหา, และให้คำแนะนำได้ การตรวจสอบเหล่านี้ช่วยส่งเสริมความโปร่งใส, ความรับผิดชอบ, และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องภายในทีม
- ความท้าทายในการแก้ปัญหา: สร้างโอกาสให้สมาชิกในทีมได้ร่วมมือกันในการแก้ปัญหาหรือระดมความคิดสร้างสรรค์ สิ่งนี้จะส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม พร้อมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในทีม
โดยการนำกิจกรรมเหล่านี้ไปผนวกเข้ากับความพยายามในการสร้างทีมของคุณ คุณสามารถส่งเสริมความไว้วางใจ การสื่อสารที่เปิดกว้าง และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของทีมในหมู่สมาชิกทีม ซึ่งในที่สุดจะนำไปสู่ทีมที่แข็งแกร่งและมีความสามัคคีมากขึ้น
การทำความเข้าใจการตั้งค่าที่ดีที่สุดสำหรับการฝึกฝนความตรงไปตรงมาอย่างสุดขั้ว
กิจกรรมทางสังคมนอกเหนือจากการทำงานสามารถเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมสำหรับการฝึกฝนความซื่อสัตย์อย่างสุดขั้วและสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานได้ แต่พวกมันไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดเสมอไป
เมื่อฝ่ายบริหารจัดกิจกรรมเหล่านี้ ผู้คนอาจรู้สึกกดดันที่จะต้องเข้าร่วม ซึ่งอาจลดทอนเสรีภาพที่คุณต้องการแสดงออกในองค์กร
ดังนั้น จงระมัดระวังเมื่อวางแผน ถามตัวเองว่าคุณกำลังผลักดันทีมของคุณไปสู่สิ่งที่ทำให้รู้สึกไม่สบายใจโดยไม่ตั้งใจหรือไม่
พิจารณาใช้เวลาทำงานในการฝึกฝนความตรงไปตรงมาอย่างสุดโต่งแทน คุณจะใช้เวลาส่วนใหญ่กับทีมของคุณในที่ทำงาน ดังนั้นจึงเป็นสถานที่ที่ดีเยี่ยมในการทำความรู้จักกันและกัน
บรรยากาศที่ไม่เป็นทางการ เช่น มื้อกลางวันของทีม, เวลาพักดื่มกาแฟ, หรือการประชุมขณะเดิน เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการสนทนาอย่างตรงไปตรงมา. พวกมันสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ที่ทุกคนรู้สึกสบายใจที่จะแบ่งปัน.
อย่าลืมการประชุมแบบตัวต่อตัว ซึ่งช่วยให้มีการสนทนาที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและข้อเสนอแนะที่เป็นส่วนตัว
วิธีวัดผลกระทบของความตรงไปตรงมาอย่างสุดขั้ว
ความตรงไปตรงมาอย่างสุดโต่งในทีมหมายถึงการที่ทุกคนสามารถแบ่งปันความคิดและความรู้สึกของตนได้อย่างอิสระ และข้อเสนอแนะไหลเวียนอย่างไม่ลังเล แต่คุณจะรู้ได้อย่างไรว่ามันกำลังปรับปรุงพลวัตของทีมคุณอยู่?
ตามที่ผู้เขียนหนังสือ Radical Candor คิม สก็อตต์ กล่าวไว้ว่า ความตรงไปตรงมาอย่างสุดโต่งไม่ได้วัดจากปากของคุณ แต่ถูกวัดจากหูของผู้ฟัง นั่นคือเหตุผลที่การวัดผลกระทบจึงเป็นสิ่งสำคัญ
มันบอกคุณว่ากลยุทธ์การสื่อสารของคุณกำลังช่วยเหลือหรือทำร้ายคุณ
โดยการติดตามวิธีที่ผู้คนตอบสนองต่อข้อเสนอแนะ วิธีที่แนวคิดถูกแบ่งปัน และวิธีที่ความขัดแย้งได้รับการแก้ไข คุณสามารถเห็นได้ว่าความตรงไปตรงมาอย่างสุดโต่งกำลังสร้างความแตกต่างในเชิงบวกหรือไม่ เพราะหากข้อเสนอแนะล้มเหลว สุดท้ายแล้วธุรกิจจะต้องเป็นผู้รับภาระต้นทุน
โดยการใช้การผสมผสานของวิธีการเหล่านี้ คุณสามารถวัดประสิทธิภาพของความจริงใจอย่างรุนแรงได้:
- การประเมินผลแบบ 360 องศา: ใช้การประเมินผลแบบ 360 องศาเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากหลากหลายมุมมอง รวมถึงเพื่อนร่วมงาน ผู้จัดการ และผู้ใต้บังคับบัญชา เกี่ยวกับประสิทธิผลของการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาภายในองค์กร เปรียบเทียบผลตอบรับในช่วงเวลาต่างๆ เพื่อระบุจุดที่ควรปรับปรุง
- การมีส่วนร่วมของพนักงาน: ติดตามระดับการมีส่วนร่วมของพนักงานก่อนและหลังการนำแนวปฏิบัติความตรงไปตรงมาอย่างสุดขั้วมาใช้ ระดับการมีส่วนร่วมที่สูงขึ้น ซึ่งวัดผ่านแบบสำรวจหรือตัวชี้วัดอื่นๆ อาจบ่งชี้ว่าพนักงานรู้สึกเชื่อมโยงและมีส่วนร่วมในงานและองค์กรมากขึ้น
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน: รวมการประเมินทักษะการสื่อสารและพลวัตของทีมเข้าไปในการประเมินผลการปฏิบัติงาน มองหาการปรับปรุงในด้านต่างๆ เช่น ความไว้วางใจ การทำงานร่วมกัน และการแก้ไขความขัดแย้ง ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงผลกระทบของความซื่อตรงอย่างถึงราก
- อัตราการคงอยู่: ติดตามอัตราการคงอยู่เพื่อดูว่ามีการลดลงของอัตราการลาออกหลังจากนำการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาอย่างสุดโต่งมาใช้หรือไม่ อัตราการคงอยู่ที่สูงขึ้นบ่งชี้ว่าพนักงานมีความพึงพอใจและมุ่งมั่นที่จะอยู่กับองค์กรมากขึ้น ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการสื่อสารที่ดีขึ้นและความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น
- การแก้ไขข้อขัดแย้ง: ตรวจสอบวิธีการจัดการข้อขัดแย้งภายในทีม มีการลดจำนวนข้อขัดแย้งที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือไม่ หรือมีการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม่
ดูแลอย่างใส่ใจและท้าทายโดยตรงด้วย ClickUp
ในการนำแนวคิด Radical Candor ไปใช้ในองค์กรของคุณ คุณต้องเข้าใจหลักการสำคัญของการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาอย่างสร้างสรรค์—การใส่ใจอย่างจริงใจและกล้าท้าทายโดยตรง แนวคิดนี้เน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงโดยไม่หลีกเลี่ยงการพูดคุยเรื่องยากที่จำเป็นต่อการเติบโต
โปรดจำไว้ว่า ตามที่เบรเน่ บราวน์กล่าวไว้ในกล้าที่จะเป็นผู้นำ และดังที่คำคมเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมมากมายยืนยัน ความร่วมมือที่แท้จริงและความซื่อสัตย์คือรากฐานสำคัญของความสำเร็จในทุกความพยายาม
แพลตฟอร์มอเนกประสงค์ของ ClickUp มอบเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการสนทนาอย่างเปิดเผย ติดตามความก้าวหน้า และสร้างความรับผิดชอบ ซึ่งท้ายที่สุดจะช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถบรรลุศักยภาพสูงสุดได้
ดังนั้น ทำไมต้องรอ?ลงทะเบียนกับ ClickUpวันนี้ และก้าวแรกสู่การสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์อย่างสุดขั้วในที่ทำงานของคุณ