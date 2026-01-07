สรุปหนังสือ 'Make Your Bed': รีวิวและข้อคิดสำคัญ

ก่อนที่คุณจะอ่านหนังสือ การทำเตียงของคุณอาจไม่ดูเหมือนภารกิจที่น่าพอใจซึ่งทำให้คุณรู้สึกภาคภูมิใจเมื่อทำเสร็จ มันเป็นเพียงงานบ้านที่น่าเบื่อในกรณีที่ดีที่สุด
อย่างไรก็ตาม พลเรือเอกวิลเลียม แมค เรเวน ในหนังสือของเขา Make Your Bed: Little Things That Can Change Your Life…And Maybe the World ได้กล่าวไว้ตรงกันข้าม เขาเสนอเรื่องนี้เป็นการเปรียบเทียบเชิงลึกในการรับมือกับช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดในชีวิต เขาพูดถึงว่าการกระทำเล็กๆ ที่ตั้งใจสามารถเป็นหน้าต่างสู่ชีวิตที่มีวินัย ความยืดหยุ่น และความสมบูรณ์ในชีวิตได้
จัดเตียงของคุณ พาผู้อ่านไปสู่การเดินทางแห่งการพัฒนาตนเอง ช่วยให้พวกเขาค้นพบความลับในการเอาชนะอุปสรรคต่างๆ
ในสรุปหนังสือ Make Your Bed นี้ เราได้คัดเลือกบทเรียนสำคัญจากขุมทรัพย์แห่งประสบการณ์ชีวิตที่มาจากโปรแกรมฝึกทหารที่เข้มงวดที่สุดในโลก—การฝึก SEAL
แต่ก่อนหน้านั้น หากคุณสนใจอ่านสรุปหนังสือเพิ่มเติม ลองดูคอลเลกชันที่เราคัดสรรมาแล้ว25 สรุปหนังสือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ต้องอ่าน(รวมถึง 'Make Your Bed') ในที่เดียว
⏰ สรุป 60 วินาที
ในหนังสือ Make Your Bed: Little Things That Can Change Your Life…And Maybe the World พลเรือเอกวิลเลียม แมคเรเวน ได้กลั่นกรองบทเรียนที่เปลี่ยนแปลงชีวิตจากการฝึกอบรมหน่วยซีลของกองทัพเรือ เน้นย้ำว่าการกระทำเล็กๆ ที่มีวินัยสามารถนำไปสู่ความสำเร็จและความยืดหยุ่นได้อย่างไร
ประเด็นสำคัญ:
- เริ่มต้นวันด้วยงานที่เสร็จสมบูรณ์: การจัดเตียงของคุณจะสร้างบรรยากาศที่ดีสำหรับวันและปลูกฝังวินัย
- การทำงานเป็นทีมเป็นสิ่งสำคัญ: ความสำเร็จมักไม่ได้เกิดขึ้นเพียงลำพัง—การร่วมมือและการสนับสนุนซึ่งกันและกันคือกุญแจสำคัญ
- ความยืดหยุ่นในภาวะวิกฤต: เอาชนะความท้าทายด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่ชัดเจน
- อย่ากลัวความล้มเหลว: ยอมรับอุปสรรคเป็นโอกาสในการเติบโตและก้าวต่อไปข้างหน้า
- เผชิญหน้ากับความท้าทายอย่างตรงไปตรงมา: เข้าหาอุปสรรคอย่างมีความกระตือรือร้น มองเห็นพวกมันเป็นโอกาสที่จะเรียนรู้และประสบความสำเร็จ
นำบทเรียนจาก Make Your Bed มาใช้กับClickUp: ClickUp ช่วยให้คุณสร้างนิสัย จัดการงาน และทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้คุณเริ่มต้นวันใหม่ได้อย่างถูกต้อง รับมือกับความท้าทายอย่างตรงจุด และวัดความยืดหยุ่นของทีมคุณ
จัดเตียงของคุณ: หนังสือฉบับย่อ
หนังสือ Make Your Bed มีต้นกำเนิดจากสุนทรพจน์อันลึกซึ้งของพลเรือเอก วิลเลียม เอช. แมคเรเวน ในพิธีรับปริญญาของมหาวิทยาลัยเท็กซัส ออสติน ทหารผ่านศึกจากกองทัพเรือท่านนี้ได้แบ่งปันประสบการณ์จากการฝึกหน่วยซีล และวิธีที่การฝึกดังกล่าวช่วยหล่อหลอมอุปนิสัยและสร้างบุคลิกภาพที่แข็งแกร่ง หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือสร้างแรงบันดาลใจที่เน้นย้ำถึงคุณค่าของความสำเร็จ ความยืดหยุ่น และความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อในการเผชิญกับอุปสรรคต่าง ๆ ของชีวิต
ก่อนที่จะดำดิ่งสู่ความลึกของสรุป Make Your Bed นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของหนังสือ:
- ผู้แต่ง: พลเรือเอก วิลเลียม เอช. แมคเรเวน
- จำนวนหน้า: 144 หน้า
- คะแนน Goodreads: 4. 0/5. 0
- ปีที่ตีพิมพ์: 4 เมษายน 2560 (พิมพ์ครั้งที่ 1)
- ผู้จัดพิมพ์: แกรนด์ เซ็นทรัล พับลิชชิ่ง
- เวลาอ่านที่ประมาณ: 2. 5 ชั่วโมง
- ระยะเวลาในการฟัง: 2 ชั่วโมง
บทเรียนสำคัญจากหนังสือ Make Your Bed โดย วิลเลียม เอช. แมคเรเวน
ในหนังสือ Make Your Bed พลเรือเอกวิลเลียม แมคเรเวน ได้นำแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ของเขาในระหว่างการฝึกอบรมหน่วยซีลของกองทัพเรือมาแบ่งปันบทเรียนชีวิตที่มีคุณค่า
นี่คือ 10 บทเรียนจากหนังสือที่จะเปลี่ยนแปลงเป้าหมายส่วนตัวและอาชีพของคุณ:
1. เริ่มต้นวันด้วยการจัดเตียงของคุณ
แมคเรเวนเริ่มต้นด้วยการพูดถึงว่าผู้ฝึกสอนของเขา ซึ่งเป็นทหารหน่วยซีลที่ผ่านสนามรบมาแล้ว มักจะตรวจสอบเตียงเป็นสิ่งแรกในตอนเช้า เตียงที่จัดเรียบร้อยดีต้องมีมุมเตียงเป็นสี่เหลี่ยม มุมผ้าปูและผ้าคลุมเตียงเรียบตึง หมอนวางอยู่ตรงกลางเตียงพอดีใต้หัวเตียงเล็กน้อย และมีผ้าห่มสำรองพับเรียบร้อยวางอยู่ที่ฐานเตียง
กิจวัตรประจำวันไม่ใช่เรื่องท้าทายสำหรับผู้ที่ยินดีจะผ่านการฝึกขั้นพื้นฐานอันหนักหน่วงเป็นเวลา 6 เดือนเพื่อเป็นหน่วยซีลของกองทัพเรือ อย่างไรก็ตาม มันได้ทิ้งผลกระทบที่ยั่งยืนต่อจิตใจของพวกเขา
การจัดเตียงให้เรียบร้อยช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีสำหรับวันใหม่ เป็นสัญลักษณ์ของวินัยและสร้างความภาคภูมิใจ—คุณได้ทำภารกิจแรกสำเร็จตั้งแต่เริ่มต้นวัน! ความรู้สึกสำเร็จตั้งแต่เช้าตรู่จะช่วยกระตุ้นให้คุณมีกำลังใจในการทำสิ่งต่าง ๆ ต่อไปจนกว่าจะสิ้นวัน
แม้ในวันที่แย่ที่คุณไม่ได้รับผลกระทบจากการทำงานที่มีประสิทธิภาพ คุณก็สามารถกลับมาที่เตียงที่ปูเรียบร้อยแล้วและปลอบใจตัวเองว่าพรุ่งนี้จะดีกว่า
มันเน้นให้เห็นว่าบางครั้งการกระทำง่าย ๆ อย่างการจัดเตียงให้เรียบร้อยอาจเป็นรากฐานของความยอดเยี่ยมและทัศนคติเชิงบวกได้ การมุ่งมั่นทำภารกิจเล็ก ๆ ด้วยความแม่นยำและความสม่ำเสมอช่วยสร้างนิสัยที่มีอิทธิพลต่อแง่มุมใหญ่ ๆ ของชีวิตเราได้
2. หาคนมาช่วยพายเรือ
จากนั้น McRaven เน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำงานเป็นทีม
เขาพูดถึงวิธีที่นักเรียนหน่วยซีลถูกแบ่งออกเป็นทีมเรือเล็ก ๆ ทีมละเจ็ดคน เพื่อพายเรือยางขนาดเล็กไปตามชายฝั่งตะวันตกเป็นระยะทางหลายไมล์ นักเรียนหกคน สามคนอยู่แต่ละข้าง มีหน้าที่พายเรือ ในขณะที่อีกหนึ่งคนจะทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมเรือ
การนำทางชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกไม่ใช่เรื่องง่าย ไม่เหมือนกับการปูเตียง เพราะคลื่นฤดูหนาวสูงถึง 8-10 ฟุต ทุกคนต้องร่วมมือกัน คนที่พายเรือต้องออกแรงเท่ากันเพื่อให้เรือทรงตัวและเคลื่อนที่ไปข้างหน้า ในทำนองเดียวกัน หัวหน้าเรือ (ผู้รับผิดชอบเรือ) ต้องประสานจังหวะการพายทุกครั้งและนำทางเรือผ่านทะเลอย่างชำนาญ
แนวคิดที่ว่าคุณต้องหาใครสักคนมาช่วยพายเรือเป็นข้อพิสูจน์ถึงประสบการณ์สากลของมนุษย์—ความสำเร็จแทบไม่เคยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงลำพัง ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงโลกจำเป็นต้องพึ่งพาความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและเครือข่ายที่คอยสนับสนุนเพื่อให้การเดินทางนั้นง่ายขึ้น
การทำงานเป็นทีมต้องอาศัยความไว้วางใจ การสื่อสาร และการพึ่งพาซึ่งกันและกันเพื่อรับมือกับความซับซ้อนทั้งในด้านส่วนตัวและด้านอาชีพ การขอความช่วยเหลือในช่วงเวลาเหล่านี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จและลดภาระในการเดินทาง
ดังนั้น จงสร้างมิตรภาพให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และช่วยเหลือพวกเขาเมื่อพวกเขาช่วยเหลือคุณ เพราะท้ายที่สุดแล้ว ความแข็งแกร่งที่แท้จริงอยู่ที่ความสามัคคี
3. วัดคุณค่าคนจากขนาดของหัวใจ
ต่อจากเรื่องเล่าข้างต้น พลเรือเอกวิลเลียม แมคเรเวน เล่าว่าจำนวนนักเรียน 150 คนลดลงเหลือเพียง 42 คนในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ของการฝึกหน่วยซีลของกองทัพเรือ เมื่อเหลือลูกเรือเพียงเจ็ดทีม ทุกคนต่างต้องการเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่มีผู้ชายสูงใหญ่และกล้ามโต
อย่างไรก็ตาม ผู้ที่โดดเด่นที่สุดกลับเป็นกลุ่มคนที่ไม่เข้าพวก—ซึ่งถูกเรียกว่าทีมมันช์คิน
ลูกเรือมังก์คินประกอบด้วยชาวอเมริกันอินเดียน, ชาวแอฟริกันอเมริกัน, ชาวโปแลนด์อเมริกัน, ชาวกรีกอเมริกัน, ชาวอิตาลีอเมริกัน, และเด็กสองคนจากมิดเวสต์ ทุกคนสูงไม่เกินห้าฟุตห้านิ้ว อย่างไรก็ตาม พวกเขาสามารถเอาชนะทีมอื่น ๆ ได้ทุกทีมในด้านการพายเรือ, ว่ายน้ำ, และวิ่ง
การฝึกของหน่วยซีลกองทัพเรือนี้เป็นประสบการณ์ที่ทำให้คนตัวใหญ่ที่เคยล้อเลียนพวกตัวเล็กที่ใส่รองเท้าว่ายน้ำต้องรู้สึกถ่อมตัว เมื่อพวกเขาต้องมาเจอกับความพ่ายแพ้ในภายหลัง มันทำให้แมคเรเวนตระหนักว่าไม่มีรูปลักษณ์ภายนอก เกณฑ์ทางสังคม หรือตัวชี้วัดผิวเผินใด ๆ ที่สามารถวัดความกล้าหาญ ความอดทน และพลังใจของใครได้
ความสำเร็จขึ้นอยู่กับความกล้าหาญที่จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ และเหล่ามังก์กิ้นได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสิ่งเดียวที่สำคัญคือขนาดของหัวใจ เพราะมันใหญ่เกินกว่าจะถูกบดบังด้วยขนาดของครีบ
4. เลิกทำตัวเป็นคุกกี้น้ำตาลแล้วก้าวต่อไปข้างหน้า
ถัดไปในหลักสูตรฝึกอบรมหน่วยซีลของกองทัพเรือ คือส่วนที่ผู้ฝึกสอนจะทำการตรวจสอบเครื่องแบบประจำสัปดาห์ การประเมินนี้มีความละเอียดถี่ถ้วนและเข้มงวดมาก โดยมีมาตรฐานที่สูงมากให้ต้องปฏิบัติตาม
นักเรียนต้องมีหมวกที่พับเรียบสนิท, ชุดเครื่องแบบที่รีดเรียบไม่มีที่ติ, และหัวเข็มขัดที่เงางามไม่มีรอยเปื้อนเพื่อผ่านการตรวจสอบนี้ นักเรียนทุกคนทุ่มเทอย่างเต็มที่ แต่ผู้สอนก็ยังพบข้อบกพร่องบางอย่างแม้พวกเขาจะพยายามอย่างหนักก็ตาม
เตรียมรับการลงโทษได้เลย
จากนั้นนักเรียนต้องกล้าเผชิญกับคลื่นในโซนน้ำซัด โดยสวมเสื้อผ้าครบทุกชิ้น เมื่อเปียกตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าแล้ว พวกเขาต้องกลิ้งไปมาบนชายหาดจนตัวเต็มไปด้วยทรายเหนียว พวกเขามีนามเรียกกิจกรรมนี้ว่า "คุกกี้น้ำตาล" และคุกกี้น้ำตาลเหล่านี้ต้องคงสภาพนี้ไว้ตลอดทั้งวัน—ทั้งเย็น เปียก และหยาบกร้านด้วยเม็ดทราย
แน่นอนว่ามันน่าท้อใจสำหรับนักเรียนหลายคนที่ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนก็กลายเป็นคุกกี้น้ำตาลไปเสียหมด พวกเขาไม่เข้าใจว่าระบบถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนกลายเป็นคุกกี้น้ำตาล บทเรียนคือความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต และคุณต้องเรียนรู้ที่จะรับมือกับอุปสรรค เป้าหมายคือการก้าวข้ามความสงสารตัวเองและเดินหน้าต่อไป
5. อย่ากลัวละครสัตว์
ดำเนินต่อไปในหัวข้อการยอมรับความล้มเหลวเป็นผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ของความพยายาม, McRaven กล่าวถึงรายการละครสัตว์.
การฝึกอบรมของหน่วยซีลกองทัพเรือเป็นการฝึกที่ท้าทายทั้งร่างกายและจิตใจ นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น การวิ่งระยะไกล การวิ่งผ่านสิ่งกีดขวาง การว่ายน้ำระยะไกล การออกกำลังกายแบบแคลิสเทนิกส์เป็นเวลาหลายชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย
แต่ละกิจกรรมมีมาตรฐานที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนซึ่งต้องปฏิบัติให้เสร็จภายในกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ หากไม่สามารถทำได้ จะถูกจัดให้อยู่ในรายชื่อที่ต้องได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ รายชื่อนี้จะถูกประกาศที่ท้ายวัน และผู้ที่ถูกระบุชื่อจะต้องเข้าฝึกกายบริหารเพิ่มเติมอีกสองชั่วโมง
การจบลงที่คณะละครสัตว์หมายถึงสองสิ่ง:
- ผลงานของคุณไม่ตรงตามมาตรฐานในวันนี้
- คุณจะมีอาการเหนื่อยล้ามากขึ้นในวันถัดไป ซึ่งอาจส่งผลให้ประสิทธิภาพของคุณลดลง—มากพอที่จะทำให้คุณติดอยู่ในรายชื่อของวันถัดไป
ไม่มีใครอยากอยู่ในรายชื่อคณะละครสัตว์ แต่มีชื่อไม่กี่คนที่ปรากฏซ้ำอยู่เสมอ การออกกำลังกายเสริมอีกสองชั่วโมงทำให้พวกเขาแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ความเจ็บปวดหล่อหลอมความแข็งแกร่งและความอดทน
แมคเรเวนเชื่อว่าชีวิตเต็มไปด้วยละครสัตว์ และการล้มเหลวจะเจ็บปวด อย่างไรก็ตาม ความล้มเหลวสอนให้เราอดทนและมุ่งมั่น ทำให้เราแข็งแกร่งขึ้น และใกล้ความสำเร็จอีกก้าวหนึ่ง
6. เลื่อนตัวลงจากสิ่งกีดขวางโดยให้ศีรษะนำหน้า
นักเรียนต้องวิ่งผ่านสนามอุปสรรคอย่างน้อยสองครั้งต่อสัปดาห์ในระหว่างการฝึกอบรมของหน่วยซีลกองทัพเรือ
สนามอุปสรรคประกอบด้วยอุปสรรค 25 อย่าง เช่น กำแพงสูง 10 ฟุต, ตาข่ายบรรทุกสินค้า 30 ฟุต, การคลานผ่านลวดหนาม, และอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม อุปสรรคที่น่ากลัวที่สุดคือ "สไลด์ฟอร์ไลฟ์"
มันมีหอคอยสามชั้นสูง 30 ฟุตอยู่ที่ปลายด้านหนึ่ง และหอคอยชั้นเดียวอยู่ที่ปลายอีกด้านหนึ่ง โดยมีเชือกยาว 200 ฟุตขึงอยู่ระหว่างหอคอยทั้งสอง ผู้ฝึกต้องปีนขึ้นหอคอยที่สูงกว่า คว้าเชือก และเอื้อมมือไปให้ถึงปลายอีกด้านหนึ่ง พวกเขาจะแขวนร่างกายไว้ใต้เชือกและค่อยๆ ไต่ข้ามไปทีละมือ โดยใช้แรงดึงจากน้ำหนักตัวของตนเอง
จนกระทั่งวันหนึ่ง มีผู้ฝึกคนหนึ่งกล้าหาญปีนขึ้นไปบนยอดเชือกแล้วกระโดดลงมาด้วยท่าหัวก่อน วิธีที่ดูเหมือนจะโง่และเสี่ยงนี้ช่วยให้เขาทำลายสถิติของอุปสรรคได้!
หากละเว้นกลไกหรือการจัดการด้านโลจิสติกส์ของแนวทางนี้ จะเห็นได้ชัดว่าการเผชิญหน้ากับความท้าทายอย่างตรงไปตรงมาและมั่นใจนั้นมีประสิทธิภาพมากกว่าในการกำหนดเส้นทางสู่ความสำเร็จ
แทนที่จะปล่อยให้ความกลัวและความไม่แน่นอนมาบดบังการตัดสินใจของเราเราต้องมองความท้าทายเป็นโอกาสในการเติบโตและเรียนรู้ การเผชิญหน้ากับความท้าทายเหล่านี้อย่างตรงไปตรงมาช่วยสร้างความยืดหยุ่นและความมุ่งมั่น ทำให้เราพร้อมรับมือกับทุกสิ่งที่ชีวิตจะโยนมาให้
7. อย่าถอยหนีจากฉลาม
ในระหว่างช่วงการฝึกภาคพื้นดินของการฝึกพื้นฐานหน่วยซีล นักเรียนจะถูกนำบินไปยังเกาะซานคลีเมนเต้ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากชายฝั่งซานดิเอโก น้ำที่นี่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของฉลามขาวใหญ่
ในการผ่านการฝึกอบรม SEAL นักเรียนต้องว่ายน้ำเป็นระยะทางไกล บางครั้งในความมืดสนิทของกลางคืน ก่อนออกเดินทางในเส้นทางนี้ ผู้ฝึกสอนจะบรรยายให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับสายพันธุ์ฉลามต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในน่านน้ำ
พวกเขาเริ่มต้นด้วยการให้ความมั่นใจแก่นักเรียนว่าไม่เคยมีฉลามตัวใดกินคนมาก่อน จากนั้นพวกเขาจะแบ่งปันทักษะการเอาตัวรอดบางอย่าง เช่น การยืนหยัดอยู่กับที่หากฉลามเริ่มวนเวียนรอบตำแหน่งของคุณ
ครูผู้สอนบอกนักเรียนให้หลีกเลี่ยงการว่ายน้ำหนีหรือแสดงอาการกลัว เนื่องจากฉลามสามารถรับรู้ถึงความกลัวได้ สุดท้าย หากฉลามโจมตี นักเรียนจะได้รับการสอนให้ต่อยที่จมูกของมันด้วยแรงทั้งหมดที่มี วิธีนี้จะทำให้ฉลามหันหลังและว่ายน้ำหนีไป
ด้วยความรู้ที่เตรียมมา นักเรียนว่ายน้ำผ่านน่านน้ำที่มีฉลามชุกชุมและทำภารกิจของพวกเขาให้สำเร็จ
ผ่านสิ่งนี้ แมคเรเวนสอนบทเรียนเกี่ยวกับความกล้าหาญและความมั่นคง คุณจะต้องเผชิญกับฉลามหลายตัวในชีวิต—นั่นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เป้าหมายคือการรักษาความสงบขณะเผชิญกับความท้าทายอันยิ่งใหญ่เหล่านี้
8. จงเป็นตัวเองให้ดีที่สุดในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุด
ในส่วนถัดไปของ 'Make Your Bed' แมคเรเวนจะเล่าถึงเบื้องหลังวิธีการโจมตีใต้น้ำของหน่วยซีลของกองทัพเรือสหรัฐฯ โดยจะมีนักดำน้ำซีลสองคนถูกส่งลงไปนอกท่าเรือของศัตรู นักดำน้ำเหล่านี้มีเพียงเข็มทิศและเกจวัด DEF เพื่อเป็นแนวทางในการนำทางไปยังเป้าหมายขณะว่ายน้ำสองไมล์ใต้น้ำ
ในระหว่างช่วงเวลาส่วนใหญ่ของการว่ายน้ำครั้งนี้ พวกเขามีแสงจันทร์ แสงสว่างโดยรอบ และแสงจากไฟถนนโดยรอบส่องสว่างทางให้ นอกจากนี้ พวกเขายังรู้สึกสบายใจที่รู้ว่ากำลังว่ายน้ำอยู่ในน้ำเปิดโล่ง
อย่างไรก็ตาม เมื่อพวกเขาเข้าใกล้เรือเป้าหมายมากขึ้น เรือจะบังแสงไว้ เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการฝึกคือการหาท้องเรือ นักดำน้ำจึงต้องดำลงไปในส่วนที่ลึกที่สุด
การเดินทางไปยังส่วนที่มืดที่สุดของเรือ ซึ่งปราศจากแสงสว่างและเต็มไปด้วยเสียงดังของเครื่องจักรของเรือ เป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่น่าวิตกกังวลที่สุดของภารกิจ ผลกระทบนี้อาจสร้างความรบกวนทางจิตใจได้มากจนเป็นอันตรายต่อภารกิจ
แต่ในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดนี้ หน่วยซีลของกองทัพเรือต้องระลึกไว้เสมอว่าต้องคงสมาธิและสติไว้การก้าวออกมาจากช่วงเวลาที่มืดมิดเช่นนี้ช่วยให้พวกเขาระลึกถึงทักษะทางกายภาพ ทักษะทางยุทธวิธี และความแข็งแกร่งภายในของตนเอง และก้าวออกมาเป็นผู้ชนะ
บทเรียนที่สะเทือนใจนี้เน้นให้เห็นว่าช่วงเวลาที่มืดมนสามารถเผยให้เห็นตัวตนที่แท้จริงของเราได้ จงมุ่งมั่นที่จะเป็นตัวเองให้ดีที่สุดแม้ในยามยากลำบาก แล้วคุณจะปลูกฝังความอดทนที่จะเติบโตในความท้าทาย
9. เริ่มร้องเพลงเมื่อคุณจมอยู่ในโคลนจนถึงคอ
สัปดาห์ที่เก้าของการฝึก SEAL เป็นที่รู้จักในนามสัปดาห์นรก การทดสอบความอดทนนี้ใช้เวลาเจ็ดวันโดยไม่มีการนอนหลับหรือพักผ่อน และมีการรบกวนทางร่างกายและจิตใจอย่างต่อเนื่อง
ในวันพุธของสัปดาห์นรก นักเรียนจะถูกพาไปยังพื้นที่ชุ่มน้ำที่เรียกว่าโคลนตม พวกเขาต้องทนอยู่ในโคลนตมเป็นเวลา 15 ชั่วโมง ต่อสู้กับลมกรรโชก ความหนาวเย็นจัด และแรงกดดันจากผู้ฝึกสอนให้ยอมแพ้การฝึก SEAL
สัปดาห์นรกของแมคเรเวนทำให้ชั้นเรียนของเขาต้องขุดลึกลงไปในโคลนเย็นและนั่งอยู่ในหลุมเหล่านี้ขณะที่พระอาทิตย์เริ่มตกดิน—เป็นการลงโทษสำหรับการละเมิดกฎ โคลนค่อยๆ ปิดล้อมนักเรียนทุกคนไว้ เหลือเพียงศีรษะโผล่พ้นพื้นดิน
ผู้สอนบอกกับชั้นเรียนว่าพวกเขาจะปล่อยทุกคนออกจากโคลนหากมีผู้ชายห้าคนยอมแพ้ พวกเขายังมีเวลาฝึกอีกประมาณแปดชั่วโมงและต้องทนกับความหนาวเย็นของคืนนั้น แน่นอนว่าผู้ฝึกหลายคนดูเหมือนกำลังจะยอมแพ้
จนกระทั่งมีเสียงดังหนึ่งดังขึ้นในบทเพลง บทเพลงนั้นเพี้ยนแต่เต็มไปด้วยความกระตือรือร้น ทำให้คนอื่นๆ เริ่มร้องตามไปด้วย ไม่รู้เพราะอะไร การกบฏเล็กๆ นี้กลับกลบความไม่สบายใจทั้งหมดและมอบความหวังให้ผู้คนอดทนกับโคลนตมได้
แมคเรเวนเตือนเราว่าวันหนึ่งเราจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากจนแทบจมไม่เห็นทาง อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จขึ้นอยู่กับการมอบความหวังให้กับผู้อื่น ผู้ที่กล้าหาญและทุ่มเทอย่างเต็มที่คือผู้ที่จุดประกายความหวังและมีพลังในการเปลี่ยนแปลงโลก
10. อย่ากดกริ่งเด็ดขาด
บทเรียนสุดท้ายใน Make Your Bed คืออย่ากดกริ่งเด็ดขาด
ในศูนย์ฝึกอบรมของหน่วยซีล มีระฆังทองเหลืองแขวนอยู่กลางบริเวณ ระฆังนี้ให้ทุกนักเรียนได้เห็น—มันเป็นกุญแจสู่การลาออกจากการฝึกอบรมและกลับไปสู่ชีวิตที่พวกเขาไม่ต้องทำตามกฎการปูเตียง ไม่ต้องกลายเป็นคุกกี้น้ำตาล ไม่ต้องว่ายน้ำกับฉลาม หรือต้องนั่งอยู่ในโคลนลึก การตีระฆังนี้จะพาคุณออกไป
แม้ว่าจะมีความล่อใจของชีวิตที่ปกติซึ่งทุกวันที่ผ่านไปไม่ใช่การทดสอบความอดทนอีกต่อไป แต่ McRaven แนะนำให้หลีกเลี่ยงการกดกริ่ง เพราะการกดกริ่งเป็นสัญลักษณ์ของการยอมแพ้ การยอมจำนนต่อความท้าทาย และการละทิ้งเป้าหมายของตน ด้วยการปฏิเสธที่จะกดกริ่งบุคคลสามารถตั้งเป้าหมายที่มั่นคง ใช้ความมุ่งมั่นที่แข็งแกร่ง และอดทนผ่านความยากลำบากจนกว่าจะประสบความสำเร็จ
คำคมยอดนิยมจาก จัดเตียงให้เรียบร้อย: เรื่องเล็กๆ ที่เปลี่ยนชีวิตคุณ...และอาจเปลี่ยนโลก
นี่คือคำคมยอดนิยมบางส่วนจากหนังสือ Make Your Bed:
ฉันรู้ว่าทุกสิ่งที่ฉันประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นผลมาจากผู้อื่นที่ช่วยเหลือฉันตลอดทางมา
คนธรรมดาและบุคคลสำคัญทั้งชายและหญิงล้วนถูกกำหนดโดยวิธีที่พวกเขาจัดการกับความไม่ยุติธรรมในชีวิต: เฮเลน เคลเลอร์, เนลสัน แมนเดลา, สตีเฟน ฮอว์คิง, มาลาลา ยูซาฟไซ และ—โมกิ มาร์ติน บางครั้งไม่ว่าคุณจะพยายามแค่ไหน ไม่ว่าคุณจะดีแค่ไหน คุณก็ยังจบลงเป็นคุกกี้รสหวานอยู่ดี อย่าบ่น อย่าโทษความโชคร้ายของคุณ ยืนหยัดอย่างสง่างาม มองไปข้างหน้า และก้าวต่อไป!
ความหวังคือพลังที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาล
การปูเตียงให้ถูกต้องไม่ใช่โอกาสที่จะได้รับคำชม มันเป็นสิ่งที่คาดหวังจากฉัน มันเป็นงานแรกของฉันในวันนั้น และการทำมันให้ถูกต้องนั้นสำคัญ มันแสดงให้เห็นถึงวินัยของฉัน มันแสดงถึงความใส่ใจในรายละเอียด และเมื่อสิ้นสุดวัน มันจะเป็นเครื่องเตือนใจว่าฉันได้ทำบางสิ่งได้ดี บางสิ่งที่น่าภูมิใจ ไม่ว่าจะงานเล็กแค่ไหนก็ตาม
การเลิกทำไม่เคยทำให้สิ่งใดง่ายขึ้น
วิธีการนำความรู้จากหนังสือ 'Make Your Bed' มาใช้กับ ClickUp
เริ่มต้นวันด้วยการทำงานหนึ่งอย่างให้เสร็จ
วันทำงานของผู้จัดการโครงการเริ่มต้นด้วยการกำหนดวาระการประชุม จัดระเบียบกิจกรรมต่างๆ จัดประชุมทีม สรุปงานค้าง และติดตามอีเมลกับข้อความต่างๆ เหล่านี้เป็นงานประจำที่ดูธรรมดาแต่มีความสำคัญอย่างยิ่ง—เปรียบเสมือนการปูที่นอนให้เรียบร้อยในตอนเช้า!
ใช้ClickUp เพื่อกำหนดเป้าหมายประจำวัน, รวมศูนย์การสื่อสาร, จัดการคำขอเปลี่ยนแปลง, และประสานงานกับงานและกิจกรรมต่าง ๆ. การมีวินัยในตนเองในการทำตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบช่วยให้คุณเริ่มต้นวันใหม่ด้วยงานที่เสร็จสมบูรณ์!
การดูแลรับผิดชอบหน้าที่ประจำวันเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เริ่มต้นวันใหม่ได้อย่างมีพลัง และช่วยให้คุณจัดการงานแต่ละอย่างในรายการให้เสร็จสิ้นทีละข้อ
การกระทำเล็ก ๆ ที่ตั้งใจช่วยปลูกฝังวินัย
ใช้การจัดการงานของ ClickUpเพื่อจัดระเบียบงานของคุณ กำหนดเส้นตาย มอบหมายความสำคัญ ระบุการพึ่งพา สร้างงานที่เกิดซ้ำ แจ้งเตือนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และอื่นๆ อีกมากมาย
ClickUp ช่วยให้คุณติดตามและทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ ติดตามความรับผิดชอบของคุณ และปลูกฝังวินัยในการทำงานของคุณ ทีมงานของคุณจะชื่นชมความเป็นระเบียบและโครงสร้างที่มีอยู่ใน ClickUp เช่นกัน
พวกเขายังจะมีส่วนร่วมในงานที่มากขึ้น เนื่องจากพวกเขาสามารถมองเห็นผลกระทบของกิจกรรมแต่ละอย่างในการบรรลุเป้าหมาย ขณะที่ทีมค่อยๆ ก้าวไปสู่เป้าหมายที่ใหญ่ขึ้น
หาคนมาช่วยพายเรือ
ClickUp คือทุกสิ่งที่เกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมและการร่วมมือกัน. มันคือแพลตฟอร์มที่มีความหลากหลายสูงซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดตั้งพื้นที่ทำงานร่วมกันได้เพื่อให้ทีมสามารถจัดระเบียบงานเอกสารและการสื่อสารร่วมกันได้ในที่เดียว. การจัดเตรียมเช่นนี้ช่วยทำลายกำแพงกั้นระหว่างแผนกและทำให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้.
ClickUp รองรับช่องทางการสื่อสารหลากหลายรูปแบบ เช่น แชท ความคิดเห็น และบันทึก ซึ่งสมาชิกในทีมสามารถใช้เพื่อพูดคุยรายละเอียดของโครงการ แบ่งปันข้อมูลอัปเดต และทำงานร่วมกันได้
ทีมสามารถมารวมตัวกันและระดมความคิดโดยใช้ClickUp Whiteboardหรือมีส่วนร่วมในการสร้าง แก้ไข และทำงานร่วมกันในเอกสารโดยใช้ClickUp Docs
โดยรวมแล้ว ClickUp เป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ทรงพลังซึ่งจะช่วยให้คุณจัดการกับงานที่ยากที่สุดได้อย่างราบรื่น!
เริ่มร้องเพลงเมื่อคุณจมอยู่ในโคลนจนถึงคอ
เกี่ยวกับการทำงานร่วมกัน ClickUp ทำให้เป็นไปได้ผ่านการสื่อสารที่มีเจตนา มีความหมาย และเต็มไปด้วยคุณค่า
การสื่อสารคือบทเพลงที่ช่วยรักษาขวัญกำลังใจให้สูงขึ้นเมื่อเผชิญกับความท้าทาย มันมอบความมั่นใจเมื่อโครงการผิดพลาดและทุกอย่างดูมืดมน
ClickUp เชื่อมโยงทีมต่าง ๆ เข้าด้วยกันผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้ทุกคนสามารถประสานงานกันได้อย่างราบรื่นฟีเจอร์แชท (Chat View)ช่วยให้ทีมสามารถสื่อสารกันแบบเรียลไทม์ขณะที่การจัดการอีเมลของ ClickUp (ClickUp Email Management) จะดูแลการสื่อสารแบบไม่พร้อมกัน (asynchronous) ให้เป็นระบบ
ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นการแชร์อัปเดตหรือประกาศแผนสำรอง ClickUp ก็มั่นใจว่าทุกทีมจะประสานเสียงเดียวกันขณะเผชิญกับพายุ
ไถลลงสิ่งกีดขวางโดยให้ศีรษะนำหน้า
ในหนังสือ Make Your Bed แมคเรเวนสนับสนุนให้ผู้อ่านเผชิญกับความท้าทายอย่างเชิงรุก ClickUp ช่วยสนับสนุนแนวคิดนี้ผ่านการตั้งเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
ClickUp Goalsช่วยให้ผู้ใช้สามารถรับมือกับความท้าทายได้อย่างตรงจุด โดยแบ่งเป้าหมายออกเป็นงานย่อยที่จัดการได้ง่าย
โครงสร้างการแบ่งงานที่ได้ซึ่งมีเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงและสามารถวัดผลได้ ช่วยให้ทีมสามารถเผชิญกับปัญหาหรือโครงการที่ซับซ้อนหรือมีกำหนดเวลาที่กระชั้นชิดได้โดยไม่กลัว ทีมสามารถตั้งเป้าหมายรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน และติดตามความคืบหน้าได้แบบเรียลไทม์โดยอัตโนมัติ
การจัดการเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพยังช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของโครงการได้ เนื่องจากคุณสามารถตอบสนองต่อคำขอเปลี่ยนแปลงได้ทันที และดำเนินการตามแผนการจัดการการเปลี่ยนแปลงโดยการแก้ไขเป้าหมาย
มีเพียงขนาดของหัวใจคุณเท่านั้นที่สำคัญ
เขาว่า ความสำเร็จคือความสามารถที่จะก้าวจากความล้มเหลวไปสู่ความล้มเหลวโดยไม่เสียใจ
ClickUp ช่วยให้ทีมกล้าที่จะก้าวไปข้างหน้าในขณะที่ยังคงความเชื่อมั่นไว้อย่างมั่นคง ใช้แดชบอร์ดของ ClickUpเพื่อวัดและติดตามตัวชี้วัดและตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ต่างๆ
แม้ว่าโครงการของคุณจะเริ่มต้นช้า ClickUp ก็ยังช่วยให้คุณประเมินการเคลื่อนไหวและกิจกรรมทั้งหมดของคุณใหม่ได้ สิ่งนี้ช่วยให้คุณอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและขจัดความกลัวต่อความล้มเหลว การยอมรับความล้มเหลวและมองว่าเป็นโอกาสในการเรียนรู้จะช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้าได้
เก่งในการจัดเตียงของคุณ—และอีกมากมาย—ด้วย ClickUp
Make Your Bed เป็นเรื่องราวที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับวินัย ความอดทน และความเข้มแข็ง อย่าเพียงแค่อ่านหนังสือเล่มนี้ แต่ให้ประยุกต์ใช้บทเรียนทั้งสิบในชีวิตรักและชีวิตการทำงานของคุณ แล้วคุณจะไม่มีวันน้อยไปกว่า Navy SEAL ไม่ว่าคุณจะเลือกทำอะไรก็ตาม
ฝึกหน่วยทหารของคุณด้วยเครื่องมืออย่าง ClickUp จนกว่าพวกเขาจะไม่กลัวความล้มเหลวและทำให้เตียงในเชิงเปรียบเทียบของพวกเขาสมบูรณ์แบบสมัครฟรีเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม!