10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Mindnode สำหรับการสร้างแผนผังความคิดในปี 2025

คุณมีไอเดียที่ต้องการจะเปลี่ยนให้กลายเป็นแผนที่ชัดเจน คุณอาจเคยใช้เครื่องมือแผนผังความคิดที่ได้รับความนิยมอย่าง Mindnode
แม้ว่าจะมีคุณสมบัติมากมาย แต่ Mindnode ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่ การขาดคุณสมบัติการร่วมมือแบบเรียลไทม์และธีมในตัวอาจทำให้คุณมองหาทางเลือกอื่น
นั่นคือเหตุผลที่เราได้รวบรวมรายชื่อทางเลือก 10 อันดับแรกของ Mindnode ที่สามารถมอบตัวเลือกและประโยชน์เพิ่มเติมให้กับคุณได้
แต่ก่อนที่เราจะลงลึกไป เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือแผนผังความคิดออนไลน์กันสักเล็กน้อย
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Mindnode?
เครื่องมือทำแผนที่ความคิดคือเครื่องมือดิจิทัลที่ช่วยให้คุณสร้างภาพแสดงแนวคิด ความคิด และแผนงานของคุณได้อย่างชัดเจน ต่างจากปากกาและกระดาษ เครื่องมือคิดเชิงภาพเหล่านี้มอบความยืดหยุ่น ให้คุณสามารถจัดเรียง เพิ่ม หรือลบองค์ประกอบต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายในขณะที่แผนของคุณเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง
อย่างไรก็ตาม เครื่องมือสร้างแผนผังความคิดไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเท่าเทียมกัน บางเครื่องมือมีฟีเจอร์มากกว่า ในขณะที่บางเครื่องมือใช้งานง่ายและปลอดภัยมากกว่า นั่นคือเหตุผลที่คุณจำเป็นต้องรู้ว่าควรมองหาอะไรและควรเลือกเครื่องมือสร้างแผนผังความคิดอย่างไร
นี่คือคุณสมบัติหลักที่เครื่องมือแผนผังความคิดควรมี:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: มองหาเครื่องมือที่เข้าใจง่ายและช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว ความสามารถในการปรับแต่งเป็นสิ่งสำคัญที่นี่ เพื่อให้คุณสามารถปรับแผนผังความคิดให้เหมาะสมกับงานและความชอบที่แตกต่างกันได้
- ข้อจำกัดของโหนด: กุญแจสำคัญของการทำแผนผังความคิดคือโหนดและการเชื่อมต่อที่ช่วยให้คุณระบายความคิดและมองเห็นภาพรวมได้ชัดเจนขึ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือไม่จำกัดความสามารถในการสร้างจำนวนโหนดและการเชื่อมต่อของคุณ
- ความสามารถในการทำงานร่วมกัน: มองหาทางเลือกของ Mindnode ที่มีคุณสมบัติการทำงานร่วมกันที่แข็งแกร่ง ซึ่งรวมถึงการเพิ่มสมาชิกในทีม การแสดงความคิดเห็น และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ที่ราบรื่นสามารถปรับปรุงการทำงานเป็นทีมและประสิทธิภาพได้อย่างมาก
- ความยืดหยุ่นของข้อมูล: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือรองรับฟังก์ชันการนำเข้าและส่งออกข้อมูลได้อย่างง่ายดาย ซึ่งช่วยให้สามารถผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ในกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างราบรื่น ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและจัดการข้อมูลทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มาตรการรักษาความปลอดภัย: ให้ความสำคัญกับเครื่องมือที่มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อต้องจัดการกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อน การเข้ารหัสและการควบคุมการเข้าถึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ
- การปรับปรุงด้วย AI: พิจารณาทางเลือกของ Mindnode ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์การสร้างแผนผังความคิดของคุณ คุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น การจัดรูปแบบข้อความ สามารถทำให้การจัดระเบียบและการมองเห็นภาพรวมเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น ทำให้แผนผังความคิดของคุณดูน่าสนใจและเข้าใจง่ายขึ้น
10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Mindnode ในการสร้างแผนผังความคิด
ตอนนี้ที่คุณทราบแล้วว่าควรค้นหาอะไรและพบอะไรในเครื่องมือแผนผังความคิด มาดูทางเลือกที่ดีที่สุดแทน Mindnode กัน
1. คลิกอัพ
ClickUp เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่มีเครื่องมือแผนผังความคิดเป็นหนึ่งในคุณสมบัติมากมายฟีเจอร์แผนผังความคิดของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่หลากหลายและทรงพลังสำหรับการแสดงความคิดอย่างเป็นภาพ การจัดระเบียบความคิด การระดมสมอง และการวางแผนโครงการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด
คุณยังสามารถจัดเก็บและเชื่อมต่องานของคุณกับแผนผังความคิดภายในแพลตฟอร์มเดียวได้อีกด้วย ซึ่งช่วยให้คุณจัดระเบียบงานทั้งหมดของคุณให้เป็นระเบียบ เข้าถึงได้ง่าย และอยู่ภายใต้หลังคาเดียวกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ร่วมมือกับทีมของคุณและปรับแต่งแผนผังความคิดให้เหมาะกับความต้องการของคุณ คุณสามารถเชิญสมาชิกในทีม แชร์แผนผังความคิดของคุณ และแก้ไขร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถแสดงความคิดเห็นและบันทึกข้อความบนแผนผังความคิดของคุณได้อีกด้วย
- สร้างแผนผังความคิดจากศูนย์หรือใช้ภารกิจที่มีอยู่เป็นจุดเริ่มต้นก็ได้ คุณยังสามารถลากและวางภารกิจและจุดต่างๆ เพื่อจัดเรียงแผนผังความคิดของคุณใหม่ได้อีกด้วย
- ผสานแผนผังความคิดของคุณกับเครื่องมือและแอปพลิเคชันอื่น ๆ ที่คุณใช้ คุณสามารถนำเข้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ไฟล์, รูปภาพ, ลิงก์, และบันทึก
- ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์การสร้างแผนผังความคิดของคุณคุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUpสามารถช่วยคุณจัดรูปแบบข้อความ จัดระเบียบองค์ประกอบ และแสดงข้อมูลของคุณในรูปแบบภาพ
- ปรับแต่งแผนผังความคิดของคุณด้วยสี ไอคอน และรูปแบบต่างๆ คุณสามารถเพิ่มไฟล์แนบ ความคิดเห็น และรายการตรวจสอบให้กับโหนดและงานของคุณได้
- ทำให้การระดมความคิดง่ายขึ้นด้วยเทมเพลตแผนผังความคิดแบบง่ายของ ClickUp ที่พร้อมใช้งานและปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ClickUp ยังมีเทมเพลตแผนผังความคิด อื่นๆ ที่สามารถปรับแต่งได้ง่ายอีกด้วย
ข้อจำกัดของ ClickUp
- อินเทอร์เฟซที่ครอบคลุมอาจทำให้ผู้ใช้ครั้งแรกรู้สึกท่วมท้น
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain มีให้บริการในแผนชำระเงินทุกประเภทในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
2. MindManager
MindManager ทำงานเหมือนกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล ช่วยให้คุณเพิ่มและจัดระเบียบความคิดได้อย่างง่ายดาย พร้อมทั้งเชื่อมโยงความคิดเหล่านั้นตามต้องการ คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้โดยการกำหนดวันที่ครบกำหนด ความสำคัญ และทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง
ด้วยฟังก์ชันการลากและวาง คุณสามารถจัดการกับโหนดและโหนดย่อยได้อย่างรวดเร็ว โดยวางไว้ที่ใดก็ได้ภายในผืนผ้าใบตามความต้องการของคุณ
คุณสามารถใช้คุณสมบัติแผนที่แดชบอร์ดที่โดดเด่นเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมดไว้ในที่เดียวที่เข้าถึงได้สำหรับคุณและสมาชิกทีมของคุณเพื่อตรวจสอบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MindManager
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บนแผนผัง MindManager อย่างปลอดภัย
- จัดการงาน แดชบอร์ด และทำงานร่วมกันใน Microsoft Teams
- สร้างกระบวนการทำงานแบบภาพได้อย่างรวดเร็วสำหรับกระบวนการที่ซับซ้อน
- วางแผนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยไทม์ไลน์และหมุดหมายที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน
- จัดหมวดหมู่และวิเคราะห์ข้อมูล Excel ภายในแผนผัง MindManager
ข้อจำกัดของ MindManager
- ไม่มีแผนให้บริการฟรี
- คุณสมบัติการแก้ไขและแผนภูมิแกนต์ที่จำกัด
ราคาของ MindManager
- สิ่งจำเป็น: $99 ต่อปี
- มืออาชีพ: $179 ต่อปี
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิว MindManager
- G2: 4. 5/5 (190+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
3. จิตรกรรมฝาผนัง
ถัดไปในรายการทางเลือกของ Mindnode ของเราคือ Mural แพลตฟอร์มการทำงานเชิงภาพที่ออกแบบมาเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพจากทุกที่ มันช่วยให้ทีมสามารถใช้เทคนิคสร้างสรรค์เพื่อการร่วมมือทางภาพได้
คุณสามารถจัดให้สมาชิกในทีมทุกคนสอดคล้องกันได้อย่างไร้รอยต่อด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น แผนที่, การไหลของกระบวนการ, แผนภาพ, และการผสานภาพ.
กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลที่ใช้งานง่ายของ Mural นั้นก้าวข้ามการระดมความคิดแบบดั้งเดิมไปอีกขั้น เป็นพื้นที่ที่มีความคล่องตัวสำหรับการสร้างสรรค์แนวคิด การวางแผน และการนวัตกรรม ไม่ว่าทีมจะทำงานร่วมกันในสถานที่เดียวกัน แบบผสมผสาน หรือทางไกลก็ตาม
ทุกเสียงได้รับการรับฟังด้วย Mural เพื่อให้เกิดความครอบคลุมและการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
จุดเด่นของภาพจิตรกรรมฝาผนัง
- เลือกขนาดผ้าใบที่หลากหลายเพื่อตอบสนองเป้าหมายการทำงานร่วมกันของคุณ มอบความยืดหยุ่นโดยไม่มีขีดจำกัด
- เพิ่มไอเดีย, รายการที่ต้องทำ, และอื่น ๆ ได้ในรูปแบบของโน้ตติดหรือกล่องข้อความพร้อมสีที่สามารถปรับแต่งได้และการจัดกลุ่มเพื่อระบุรูปแบบ
- สร้างภาพที่เข้าใจง่ายของกระบวนการ แผนที่ ขั้นตอน ลำดับชั้น เส้นทาง และอื่นๆ
- เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารด้วยการนำไอคอน, GIF และรูปภาพมาใช้ผ่านการผสานรวมกับ Noun Project, GIPHY และ Unsplash
- ประหยัดเวลาและทำให้วิธีการเป็นมาตรฐานทั่วทั้งองค์กรของคุณโดยการสร้างและเผยแพร่เทมเพลตที่กำหนดเองไปยังพื้นที่ทำงานของคุณ
ข้อจำกัดของภาพจิตรกรรมฝาผนัง
- ผู้ใช้ครั้งแรกได้สังเกตเห็นการเรียนรู้ที่ค่อยเป็นค่อยไป
ราคาจิตรกรรมฝาผนัง
- ฟรี
- ทีม+: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $17.99/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวภาพจิตรกรรมฝาผนัง
- G2: 4. 6/5 (1,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (120+ รีวิว)
4. FreeMind
FreeMind เป็นเครื่องมือแผนผังความคิดอเนกประสงค์ที่ช่วยให้การจับภาพความคิดเป็นภาพได้ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนโครงการ การเขียน หรือการคิดเชิงแนวคิด มันเสนอการสร้างแผนผังที่ยืดหยุ่นได้เกินกว่าโครงสร้างเชิงเส้น
ความเข้ากันได้ข้ามแพลตฟอร์มกับ Windows, Linux และ macOS โดยใช้ Java Runtime Environment ช่วยให้สามารถเข้าถึงผู้ใช้ได้หลากหลายกลุ่ม ในฐานะโครงการโอเพนซอร์ส FreeMind เปิดรับการมีส่วนร่วมจากทุกคน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ FreeMind
- สร้างแผนผังความคิดทุกประเภทด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ด้วยตัวเอง
- ใช้งานได้อย่างกว้างขวางด้วยแพลตฟอร์มที่รองรับ Java
- ปรับแต่งแผนผังความคิดของคุณด้วยตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ
- ใช้ปลั๊กอินหลากหลายที่สามารถเพิ่มคุณสมบัติใหม่และฟังก์ชันการทำงานให้กับซอฟต์แวร์
ข้อจำกัดของ FreeMind
- ไม่มีการอัปเดตผลิตภัณฑ์มาหลายปีแล้ว และผู้รีวิวได้ระบุว่าไม่แน่ใจเกี่ยวกับการใช้งาน
- มีตัวเลือกการร่วมมือที่จำกัด
- อาจซับซ้อนสำหรับผู้เริ่มต้น
ราคาของ FreeMind
- ฟรีตลอดไป
การให้คะแนนและรีวิว FreeMind
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
5. ไอเดียโน้ต
Ideanote เป็นเครื่องมือจัดการการสื่อสารที่ออกแบบมาเพื่อรวบรวมความคิดจากบุคคลต่างๆ โดยมีการรวบรวมความคิดที่มีประสิทธิภาพ การทำงานร่วมกัน และการจัดการสำหรับบริษัท
ส่งเสริมนวัตกรรมโดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหน่วยงานต่างๆ จากหลายระดับมีส่วนร่วม สร้างวัฒนธรรมแห่งความคิดสร้างสรรค์และความเป็นชุมชน
ด้วย Ideanote คุณสามารถคัดกรองและดำเนินการไอเดียได้อย่างรวดเร็ว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการระบุโอกาสใหม่ๆ ความคล่องตัวและความพร้อมใช้งานทำให้เหมาะสำหรับวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย ตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการปรับปรุงกระบวนการ
Ideanote สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ผ่าน Zapier เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในการทำงาน ด้วยการเชื่อมโยงเครื่องมือที่คุณใช้งานอยู่แล้วเข้าด้วยกัน
คุณสมบัติของ IdeaNote
- กำหนดระดับของการไม่เปิดเผยตัวตน รวมถึง ไม่เปิดเผยตัวตน, เปิดเผยตัวตนอย่างสมบูรณ์, และเปิดเผยตัวตนบางส่วน
- เข้าถึง Google App Script API และการเชื่อมต่อกับ Notion
- เลือกหลายไอเดียและดำเนินการพร้อมกัน
ข้อจำกัดของ IdeaNote
- ขาดคุณสมบัติการแผนที่ความคิดขั้นสูง
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบจำกัดสำหรับแผนผังความคิด
ราคาของ IdeaNote
- ฟรี: สูงสุด 10 ผู้ใช้
- ธุรกิจ: $49-$859/เดือน สำหรับผู้ใช้ 10 ถึง 1000 คน
- องค์กร: $2,899/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและความคิดเห็นของ IdeaNote
- G2: 4. 7/5 (250+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (130+ รีวิว)
6. MindMeister
MindMeister เป็นเครื่องมือสร้างแผนผังความคิดและจดบันทึกที่ทรงพลังและหลากหลาย ซึ่งช่วยให้คุณสร้างและแบ่งปันความคิดของคุณกับทีมได้
มันมอบความสามารถในการทำงานร่วมกันที่ยอดเยี่ยม: สามารถเชิญสมาชิกในทีมและแขกเข้าร่วมสร้างแผนผังความคิด, อนุญาตให้แสดงความคิดเห็น,ระดมความคิด, และนำเสนอไอเดียได้อย่างง่ายดาย
อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติบางอย่าง เช่น การส่งออกแผนผังแนวคิดและการแนบเนื้อหาสื่อมัลติมีเดีย ถูกสงวนไว้สำหรับผู้ใช้ที่ชำระเงินเท่านั้น
MindMeister โดดเด่นเหนือตัวเลือกอื่น ๆ ของ Mindnode ด้วยอินเทอร์เฟซที่ทันสมัยและตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย รวมถึงรูปแบบสำหรับองค์กร ฟีเจอร์การจัดเรียงโหนดอัตโนมัติยังช่วยให้แผนผังความคิดของคุณดูสวยงามและเหมาะสมกับการใช้งานในสภาพแวดล้อมมืออาชีพ
คุณสมบัติเด่นของ MindMeister
- สร้างแผนผังความคิดร่วมกับทีมของคุณด้วยคุณสมบัติการทำงานร่วมกันที่ยอดเยี่ยมของ MindMeister
- ใช้ประโยชน์จากตัวเลือกการปรับแต่งที่มีอย่างมากมาย
- ผสานการทำงานกับ MeisterTask เพื่อการจัดการงานที่ครอบคลุม
ข้อจำกัดของ MindMeister
- คุณสมบัติเพิ่มเติมอาจลดความใช้งานง่าย
- ค่อนข้างแพงสำหรับผู้ใช้แผนผังความคิดรายบุคคล
ราคาของ MindMeister
- พื้นฐาน: ฟรี
- ส่วนบุคคล: $3.50/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ข้อดี: $5.50 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ธุรกิจ: $8.50/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
การให้คะแนนและรีวิว MindMeister
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 290 รายการ)
7. ค็อกเกิล
Coggle เป็นเครื่องมือสร้างแผนผังความคิดออนไลน์ชั้นนำและเป็นหนึ่งในทางเลือกยอดนิยมของ Mindnode แพลตฟอร์มบนเว็บของมันมอบความเร็ว ความเข้าใจง่าย และความสะดวกในการใช้งาน พร้อมด้วยทางลัดคีย์บอร์ดที่สะดวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ยิ่งไปกว่านั้น Coggle ให้บริการฟรีสำหรับแผนผังความคิดส่วนตัวได้สูงสุดสามแผน (โดยสามารถเผยแพร่แบบสาธารณะได้ไม่จำกัด) คุณยังสามารถบันทึกแผนผังความคิดของคุณเป็นไฟล์ PDF เอกสารข้อความ หรือรูปภาพได้อีกด้วย
ความเรียบง่ายของมันทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานดิจิทัลเป็นครั้งคราว เมื่อคุณเริ่มสร้างแผนผังใน Coggle คุณจะพบกับโหนดกลางของแผนผังความคิดใหม่ การเพิ่มโหนดใหม่ทำได้ง่าย: เพียงคลิกที่เครื่องหมายบวกหรือใช้คีย์ลัดเพื่อประสบการณ์ที่รวดเร็วขึ้น
การทำความคุ้นเคยกับคีย์ลัดของแอป ซึ่งระบุไว้อย่างสะดวกที่มุมขวาล่าง จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน
คุณสมบัติเด่นของ Coggle
- เชิญผู้อื่นให้เข้าร่วมแผนภาพของคุณและทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้อง
- สร้างโหนดใหม่ด้วยการคลิกหรือผ่านคีย์ลัด
- เลือกจากเทมเพลตสำเร็จรูปหลากหลายรูปแบบเพื่อเริ่มต้นแผนผังความคิดหรือแผนผังขั้นตอนของคุณ
- สร้างแผนผังที่ดูเรียบร้อยและเป็นมืออาชีพด้วยฟีเจอร์การจัดวางอัจฉริยะของ Coggle
ข้อจำกัดของ Coggle
- ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้แทรกหรือแก้ไขรูปภาพในแผนภาพ
- ไม่มีคุณสมบัติการแผนที่ความคิดขั้นสูง เช่น บันทึก ไฟล์แนบ ไอคอน หรือป้ายกำกับ
ราคาของ Coggle
- ฟรี
- ยอดเยี่ยม: $5/เดือน
- องค์กร: $8/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวจาก Coggle
- G2: ไม่มีการให้คะแนนเพียงพอ
- Capterra: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
8. XMind
หากคุณกำลังมองหาทางเลือกของ Mindnode ที่เน้นกระบวนการทำแผนผังความคิด คุณอาจต้องการพิจารณา Xmind
Xmind เป็นเครื่องมือจัดการความคิดที่สง่างามซึ่งช่วยให้คุณสร้างและจัดระเบียบความคิดของคุณได้อย่างยืดหยุ่นและเป็นธรรมชาติ แทนที่จะเน้นที่การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการจัดการเวอร์ชัน Xmind ให้ความสำคัญกับการพัฒนาขั้นตอนการคิดแบบแผนผังความคิดเอง
Xmind มีแอปพลิเคชันที่รองรับระบบปฏิบัติการ Windows, macOS, iOS, Android และ Linux โดยตรง เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงและใช้งานแผนผังความคิดของคุณได้บนอุปกรณ์หลากหลายประเภท เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบุคคลหรือทีมที่ต้องการรักษาความสม่ำเสมอโดยไม่จำเป็นต้องทำงานร่วมกันตลอดเวลา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ XMind
- ปรับแต่งธีมของแผนภาพ รูปแบบข้อความ และการจัดสไตล์ของแผนภาพ
- ใช้ประโยชน์จากรูปแบบแผนผังความคิดเริ่มต้นที่เป็นมืออาชีพแต่ดึงดูดสายตา
- ใช้โหมดปรับระดับเสียงในตัวสำหรับการนำเสนอระดับมืออาชีพ
ข้อจำกัดของ XMind
- ไม่เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกันบ่อยครั้งหรือการระดมความคิดแบบเรียลไทม์อย่างกว้างขวาง
ราคาของ XMind
- แผนฟรี
- แผนโปร: $59.99/ปี
รีวิวและคะแนน XMind
- G2: 4. 3/ 5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (110+ รีวิว)
9. แปลกประหลาด
Whimsical เป็นชุดเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันที่ช่วยให้คุณสร้างและแชร์แผนผังความคิดและแผนภาพอื่น ๆ กับทีมของคุณ คุณสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมโยง ติดตามการเคลื่อนไหวของเคอร์เซอร์ของเพื่อนร่วมทีม และผสานแผนผังความคิดกับไวร์เฟรมและเอกสารได้
Whimsical ทำให้การจัดระเบียบแนวคิดเป็นเรื่องง่ายด้วยตัวเลือกการจัดสไตล์ที่เรียบง่ายและทางลัดบนแป้นพิมพ์ คุณสามารถเพิ่มข้อความ รูปภาพ ลิงก์ และไอคอนลงในแผนผังของคุณได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้แอปเพิ่มเติมหรือส่วนขยายเบราว์เซอร์—ฟังก์ชันทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้ภายในซอฟต์แวร์
Whimsical มีการเชื่อมต่อโดยตรงกับ GitHub และ Notion และรองรับการยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่แสนจะน่ารัก
- เชิญผู้อื่นให้เข้าร่วมแผนภาพของคุณและทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้อง
- เลือกจากเทมเพลตสำเร็จรูปหลากหลายรูปแบบเพื่อเริ่มต้นแผนผังความคิดหรือแผนผังขั้นตอนของคุณ
- สร้างแผนภาพที่ดูเรียบร้อยและเป็นมืออาชีพด้วยฟีเจอร์การจัดวางอัจฉริยะของ Whimsical
ข้อจำกัดที่แสนจะพิลึก
- มันไม่มีคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโครงการเหมือนกับคู่แข่งรายอื่น
ราคาที่แสนจะน่ารัก
- ฟรี
- ข้อดี: $12 ต่อเดือนต่อบรรณาธิการ
- องค์กร: $20 /เดือน ต่อบรรณาธิการ (เรียกเก็บเงินรายปี)
รีวิวและคะแนนสุดแฟนตาซี
- G2: 4. 6/5 (170+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
10. SimpleMind
SimpleMind เป็นแอปสำหรับสร้างแผนผังความคิดและจดบันทึกที่ช่วยให้คุณจัดระเบียบความคิด จำข้อมูล และสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ ๆ
คุณสามารถใช้เวอร์ชันฟรีบน iPad, iPhone และอุปกรณ์ Android หรืออัปเกรดเป็นเวอร์ชันเสียเงินเพื่อใช้คุณสมบัติเพิ่มเติม
SimpleMind ช่วยให้คุณสร้างและแก้ไขแผนผังความคิดด้วยรูปแบบ การจัดวาง และสไตล์ที่หลากหลาย รวมถึงสื่อต่างๆ ได้ตามต้องการ นอกจากนี้คุณยังสามารถเชื่อมโยงหัวข้อกับบทข้อความเพื่อช่วยให้เข้าใจแนวคิดที่ซับซ้อนได้ดีขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ SimpleMind
- เลือกจากหลายรูปแบบและธีม
- เพิ่มรูปภาพ ไอคอน บันทึกเสียง และวิดีโอลงในหัวข้อ
- ผสานการทำงานกับ Dropbox, iCloud Drive และ Google Drive
ข้อจำกัดของ SimpleMind
- การแผนที่การเชื่อมต่อข้ามอาจกลายเป็นความโกลาหล
- ขาดความสามารถในการทำงานร่วมกันหลายผู้ใช้ในเวลาเดียวกัน
ราคาของ SimpleMind
- ฟรี
- SimpleMind Pro: ราคาที่กำหนดเอง
รีวิวและคะแนนของ SimpleMind
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
เริ่มต้นการเดินทางแห่งการสร้างแผนผังความคิดของคุณวันนี้
การทำแผนที่ความคิดเป็นวิธีที่มีคุณค่าในการสร้างและเชื่อมโยงความรู้และความคิดเข้าด้วยกัน
การทำแผนที่มีประโยชน์มากมาย เช่น ช่วยให้แนวคิดที่ซับซ้อนง่ายขึ้น จัดหมวดหมู่ข้อมูล ให้บริบท เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาความจำ
ซอฟต์แวร์แผนผังความคิดเป็นเครื่องมือสำหรับการคิดเชิงภาพและการระดมความคิดที่ช่วยให้คุณคิดได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น หากคุณยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกใช้เครื่องมือใด เราขอแนะนำ ClickUp
ลองใช้แผนผังความคิดของ ClickUp วันนี้และมองเห็นไอเดียของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยคุณสมบัติที่ปรับแต่งได้หลากหลายลงทะเบียนใช้ClickUp วันนี้