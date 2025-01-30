บล็อก ClickUp
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Mindnode สำหรับการสร้างแผนผังความคิดในปี 2025
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Mindnode สำหรับการสร้างแผนผังความคิดในปี 2025

Alex York
30 มกราคม 2568

คุณมีไอเดียที่ต้องการจะเปลี่ยนให้กลายเป็นแผนที่ชัดเจน คุณอาจเคยใช้เครื่องมือแผนผังความคิดที่ได้รับความนิยมอย่าง Mindnode

แม้ว่าจะมีคุณสมบัติมากมาย แต่ Mindnode ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่ การขาดคุณสมบัติการร่วมมือแบบเรียลไทม์และธีมในตัวอาจทำให้คุณมองหาทางเลือกอื่น

นั่นคือเหตุผลที่เราได้รวบรวมรายชื่อทางเลือก 10 อันดับแรกของ Mindnode ที่สามารถมอบตัวเลือกและประโยชน์เพิ่มเติมให้กับคุณได้

แต่ก่อนที่เราจะลงลึกไป เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือแผนผังความคิดออนไลน์กันสักเล็กน้อย

คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Mindnode?

เครื่องมือทำแผนที่ความคิดคือเครื่องมือดิจิทัลที่ช่วยให้คุณสร้างภาพแสดงแนวคิด ความคิด และแผนงานของคุณได้อย่างชัดเจน ต่างจากปากกาและกระดาษ เครื่องมือคิดเชิงภาพเหล่านี้มอบความยืดหยุ่น ให้คุณสามารถจัดเรียง เพิ่ม หรือลบองค์ประกอบต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายในขณะที่แผนของคุณเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง

อย่างไรก็ตาม เครื่องมือสร้างแผนผังความคิดไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเท่าเทียมกัน บางเครื่องมือมีฟีเจอร์มากกว่า ในขณะที่บางเครื่องมือใช้งานง่ายและปลอดภัยมากกว่า นั่นคือเหตุผลที่คุณจำเป็นต้องรู้ว่าควรมองหาอะไรและควรเลือกเครื่องมือสร้างแผนผังความคิดอย่างไร

นี่คือคุณสมบัติหลักที่เครื่องมือแผนผังความคิดควรมี:

  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: มองหาเครื่องมือที่เข้าใจง่ายและช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว ความสามารถในการปรับแต่งเป็นสิ่งสำคัญที่นี่ เพื่อให้คุณสามารถปรับแผนผังความคิดให้เหมาะสมกับงานและความชอบที่แตกต่างกันได้
  • ข้อจำกัดของโหนด: กุญแจสำคัญของการทำแผนผังความคิดคือโหนดและการเชื่อมต่อที่ช่วยให้คุณระบายความคิดและมองเห็นภาพรวมได้ชัดเจนขึ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือไม่จำกัดความสามารถในการสร้างจำนวนโหนดและการเชื่อมต่อของคุณ
  • ความสามารถในการทำงานร่วมกัน: มองหาทางเลือกของ Mindnode ที่มีคุณสมบัติการทำงานร่วมกันที่แข็งแกร่ง ซึ่งรวมถึงการเพิ่มสมาชิกในทีม การแสดงความคิดเห็น และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ที่ราบรื่นสามารถปรับปรุงการทำงานเป็นทีมและประสิทธิภาพได้อย่างมาก
  • ความยืดหยุ่นของข้อมูล: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือรองรับฟังก์ชันการนำเข้าและส่งออกข้อมูลได้อย่างง่ายดาย ซึ่งช่วยให้สามารถผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ในกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างราบรื่น ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและจัดการข้อมูลทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • มาตรการรักษาความปลอดภัย: ให้ความสำคัญกับเครื่องมือที่มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อต้องจัดการกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อน การเข้ารหัสและการควบคุมการเข้าถึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ
  • การปรับปรุงด้วย AI: พิจารณาทางเลือกของ Mindnode ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์การสร้างแผนผังความคิดของคุณ คุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น การจัดรูปแบบข้อความ สามารถทำให้การจัดระเบียบและการมองเห็นภาพรวมเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น ทำให้แผนผังความคิดของคุณดูน่าสนใจและเข้าใจง่ายขึ้น

10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Mindnode ในการสร้างแผนผังความคิด

ตอนนี้ที่คุณทราบแล้วว่าควรค้นหาอะไรและพบอะไรในเครื่องมือแผนผังความคิด มาดูทางเลือกที่ดีที่สุดแทน Mindnode กัน

1. คลิกอัพ

ClickUp Mind Maps เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Mindnode
ใช้แผนผังความคิดของ ClickUp เพื่อระดมความคิดได้อย่างราบรื่น

ClickUp เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่มีเครื่องมือแผนผังความคิดเป็นหนึ่งในคุณสมบัติมากมายฟีเจอร์แผนผังความคิดของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่หลากหลายและทรงพลังสำหรับการแสดงความคิดอย่างเป็นภาพ การจัดระเบียบความคิด การระดมสมอง และการวางแผนโครงการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด

คุณยังสามารถจัดเก็บและเชื่อมต่องานของคุณกับแผนผังความคิดภายในแพลตฟอร์มเดียวได้อีกด้วย ซึ่งช่วยให้คุณจัดระเบียบงานทั้งหมดของคุณให้เป็นระเบียบ เข้าถึงได้ง่าย และอยู่ภายใต้หลังคาเดียวกัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ร่วมมือกับทีมของคุณและปรับแต่งแผนผังความคิดให้เหมาะกับความต้องการของคุณ คุณสามารถเชิญสมาชิกในทีม แชร์แผนผังความคิดของคุณ และแก้ไขร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถแสดงความคิดเห็นและบันทึกข้อความบนแผนผังความคิดของคุณได้อีกด้วย
แผนผังความคิด ClickUp
ร่วมมือกับเพื่อนร่วมทีมของคุณแบบเรียลไทม์เพื่อให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันด้วย ClickUp Mind Maps
  • สร้างแผนผังความคิดจากศูนย์หรือใช้ภารกิจที่มีอยู่เป็นจุดเริ่มต้นก็ได้ คุณยังสามารถลากและวางภารกิจและจุดต่างๆ เพื่อจัดเรียงแผนผังความคิดของคุณใหม่ได้อีกด้วย
แผนผังความคิด ClickUp
สร้างแผนผังความคิดได้อย่างง่ายดายโดยใช้ภารกิจและโหนดใน ClickUp Mind Maps ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Mindnode
  • ผสานแผนผังความคิดของคุณกับเครื่องมือและแอปพลิเคชันอื่น ๆ ที่คุณใช้ คุณสามารถนำเข้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ไฟล์, รูปภาพ, ลิงก์, และบันทึก
แผนผังความคิด ClickUp
เพียงลากและวางและจัดวางใหม่เพื่อสร้างแผนผังความคิดที่เป็นระเบียบโดยใช้ ClickUp
  • ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์การสร้างแผนผังความคิดของคุณคุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUpสามารถช่วยคุณจัดรูปแบบข้อความ จัดระเบียบองค์ประกอบ และแสดงข้อมูลของคุณในรูปแบบภาพ
  • ปรับแต่งแผนผังความคิดของคุณด้วยสี ไอคอน และรูปแบบต่างๆ คุณสามารถเพิ่มไฟล์แนบ ความคิดเห็น และรายการตรวจสอบให้กับโหนดและงานของคุณได้
  • ทำให้การระดมความคิดง่ายขึ้นด้วยเทมเพลตแผนผังความคิดแบบง่ายของ ClickUp ที่พร้อมใช้งานและปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ClickUp ยังมีเทมเพลตแผนผังความคิด อื่นๆ ที่สามารถปรับแต่งได้ง่ายอีกด้วย
ปรับกระบวนการระดมความคิดให้มีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตแผนผังความคิดแบบง่ายของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลต
ปรับกระบวนการระดมความคิดให้มีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตแผนผังความคิดแบบง่ายของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • อินเทอร์เฟซที่ครอบคลุมอาจทำให้ผู้ใช้ครั้งแรกรู้สึกท่วมท้น

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain มีให้บริการในแผนชำระเงินทุกประเภทในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)

2. MindManager

MindManager ยังเป็นหนึ่งในทางเลือกของ Mindnode
ผ่านทางMindManager

MindManager ทำงานเหมือนกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล ช่วยให้คุณเพิ่มและจัดระเบียบความคิดได้อย่างง่ายดาย พร้อมทั้งเชื่อมโยงความคิดเหล่านั้นตามต้องการ คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้โดยการกำหนดวันที่ครบกำหนด ความสำคัญ และทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ด้วยฟังก์ชันการลากและวาง คุณสามารถจัดการกับโหนดและโหนดย่อยได้อย่างรวดเร็ว โดยวางไว้ที่ใดก็ได้ภายในผืนผ้าใบตามความต้องการของคุณ

คุณสามารถใช้คุณสมบัติแผนที่แดชบอร์ดที่โดดเด่นเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมดไว้ในที่เดียวที่เข้าถึงได้สำหรับคุณและสมาชิกทีมของคุณเพื่อตรวจสอบ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MindManager

  • ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บนแผนผัง MindManager อย่างปลอดภัย
  • จัดการงาน แดชบอร์ด และทำงานร่วมกันใน Microsoft Teams
  • สร้างกระบวนการทำงานแบบภาพได้อย่างรวดเร็วสำหรับกระบวนการที่ซับซ้อน
  • วางแผนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยไทม์ไลน์และหมุดหมายที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน
  • จัดหมวดหมู่และวิเคราะห์ข้อมูล Excel ภายในแผนผัง MindManager

ข้อจำกัดของ MindManager

  • ไม่มีแผนให้บริการฟรี
  • คุณสมบัติการแก้ไขและแผนภูมิแกนต์ที่จำกัด

ราคาของ MindManager

  • สิ่งจำเป็น: $99 ต่อปี
  • มืออาชีพ: $179 ต่อปี
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิว MindManager

  • G2: 4. 5/5 (190+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)

3. จิตรกรรมฝาผนัง

ลองใช้ Mural เป็นหนึ่งในทางเลือกที่เป็นไปได้สำหรับ Mindnode
ผ่านทางภาพจิตรกรรมฝาผนัง

ถัดไปในรายการทางเลือกของ Mindnode ของเราคือ Mural แพลตฟอร์มการทำงานเชิงภาพที่ออกแบบมาเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพจากทุกที่ มันช่วยให้ทีมสามารถใช้เทคนิคสร้างสรรค์เพื่อการร่วมมือทางภาพได้

คุณสามารถจัดให้สมาชิกในทีมทุกคนสอดคล้องกันได้อย่างไร้รอยต่อด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น แผนที่, การไหลของกระบวนการ, แผนภาพ, และการผสานภาพ.

กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลที่ใช้งานง่ายของ Mural นั้นก้าวข้ามการระดมความคิดแบบดั้งเดิมไปอีกขั้น เป็นพื้นที่ที่มีความคล่องตัวสำหรับการสร้างสรรค์แนวคิด การวางแผน และการนวัตกรรม ไม่ว่าทีมจะทำงานร่วมกันในสถานที่เดียวกัน แบบผสมผสาน หรือทางไกลก็ตาม

ทุกเสียงได้รับการรับฟังด้วย Mural เพื่อให้เกิดความครอบคลุมและการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

จุดเด่นของภาพจิตรกรรมฝาผนัง

  • เลือกขนาดผ้าใบที่หลากหลายเพื่อตอบสนองเป้าหมายการทำงานร่วมกันของคุณ มอบความยืดหยุ่นโดยไม่มีขีดจำกัด
  • เพิ่มไอเดีย, รายการที่ต้องทำ, และอื่น ๆ ได้ในรูปแบบของโน้ตติดหรือกล่องข้อความพร้อมสีที่สามารถปรับแต่งได้และการจัดกลุ่มเพื่อระบุรูปแบบ
  • สร้างภาพที่เข้าใจง่ายของกระบวนการ แผนที่ ขั้นตอน ลำดับชั้น เส้นทาง และอื่นๆ
  • เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารด้วยการนำไอคอน, GIF และรูปภาพมาใช้ผ่านการผสานรวมกับ Noun Project, GIPHY และ Unsplash
  • ประหยัดเวลาและทำให้วิธีการเป็นมาตรฐานทั่วทั้งองค์กรของคุณโดยการสร้างและเผยแพร่เทมเพลตที่กำหนดเองไปยังพื้นที่ทำงานของคุณ

ข้อจำกัดของภาพจิตรกรรมฝาผนัง

  • ผู้ใช้ครั้งแรกได้สังเกตเห็นการเรียนรู้ที่ค่อยเป็นค่อยไป

ราคาจิตรกรรมฝาผนัง

  • ฟรี
  • ทีม+: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $17.99/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิวภาพจิตรกรรมฝาผนัง

  • G2: 4. 6/5 (1,300+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (120+ รีวิว)

4. FreeMind

ฟรีมายด์
ผ่านทางFreeMind

FreeMind เป็นเครื่องมือแผนผังความคิดอเนกประสงค์ที่ช่วยให้การจับภาพความคิดเป็นภาพได้ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนโครงการ การเขียน หรือการคิดเชิงแนวคิด มันเสนอการสร้างแผนผังที่ยืดหยุ่นได้เกินกว่าโครงสร้างเชิงเส้น

ความเข้ากันได้ข้ามแพลตฟอร์มกับ Windows, Linux และ macOS โดยใช้ Java Runtime Environment ช่วยให้สามารถเข้าถึงผู้ใช้ได้หลากหลายกลุ่ม ในฐานะโครงการโอเพนซอร์ส FreeMind เปิดรับการมีส่วนร่วมจากทุกคน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ FreeMind

  • สร้างแผนผังความคิดทุกประเภทด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ด้วยตัวเอง
  • ใช้งานได้อย่างกว้างขวางด้วยแพลตฟอร์มที่รองรับ Java
  • ปรับแต่งแผนผังความคิดของคุณด้วยตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ
  • ใช้ปลั๊กอินหลากหลายที่สามารถเพิ่มคุณสมบัติใหม่และฟังก์ชันการทำงานให้กับซอฟต์แวร์

ข้อจำกัดของ FreeMind

  • ไม่มีการอัปเดตผลิตภัณฑ์มาหลายปีแล้ว และผู้รีวิวได้ระบุว่าไม่แน่ใจเกี่ยวกับการใช้งาน
  • มีตัวเลือกการร่วมมือที่จำกัด
  • อาจซับซ้อนสำหรับผู้เริ่มต้น

ราคาของ FreeMind

  • ฟรีตลอดไป

การให้คะแนนและรีวิว FreeMind

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

5. ไอเดียโน้ต

IdeaNote ได้รับการจัดอันดับสูงในบรรดาทางเลือกของ Mindnode
ผ่านทางIdeanote

Ideanote เป็นเครื่องมือจัดการการสื่อสารที่ออกแบบมาเพื่อรวบรวมความคิดจากบุคคลต่างๆ โดยมีการรวบรวมความคิดที่มีประสิทธิภาพ การทำงานร่วมกัน และการจัดการสำหรับบริษัท

ส่งเสริมนวัตกรรมโดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหน่วยงานต่างๆ จากหลายระดับมีส่วนร่วม สร้างวัฒนธรรมแห่งความคิดสร้างสรรค์และความเป็นชุมชน

ด้วย Ideanote คุณสามารถคัดกรองและดำเนินการไอเดียได้อย่างรวดเร็ว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการระบุโอกาสใหม่ๆ ความคล่องตัวและความพร้อมใช้งานทำให้เหมาะสำหรับวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย ตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการปรับปรุงกระบวนการ

Ideanote สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ผ่าน Zapier เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในการทำงาน ด้วยการเชื่อมโยงเครื่องมือที่คุณใช้งานอยู่แล้วเข้าด้วยกัน

คุณสมบัติของ IdeaNote

  • กำหนดระดับของการไม่เปิดเผยตัวตน รวมถึง ไม่เปิดเผยตัวตน, เปิดเผยตัวตนอย่างสมบูรณ์, และเปิดเผยตัวตนบางส่วน
  • เข้าถึง Google App Script API และการเชื่อมต่อกับ Notion
  • เลือกหลายไอเดียและดำเนินการพร้อมกัน

ข้อจำกัดของ IdeaNote

  • ขาดคุณสมบัติการแผนที่ความคิดขั้นสูง
  • คุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบจำกัดสำหรับแผนผังความคิด

ราคาของ IdeaNote

  • ฟรี: สูงสุด 10 ผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $49-$859/เดือน สำหรับผู้ใช้ 10 ถึง 1000 คน
  • องค์กร: $2,899/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด (เรียกเก็บเงินรายปี)

คะแนนและความคิดเห็นของ IdeaNote

  • G2: 4. 7/5 (250+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 9/5 (130+ รีวิว)

6. MindMeister

MindMeister
ผ่านทางMindMeister

MindMeister เป็นเครื่องมือสร้างแผนผังความคิดและจดบันทึกที่ทรงพลังและหลากหลาย ซึ่งช่วยให้คุณสร้างและแบ่งปันความคิดของคุณกับทีมได้

มันมอบความสามารถในการทำงานร่วมกันที่ยอดเยี่ยม: สามารถเชิญสมาชิกในทีมและแขกเข้าร่วมสร้างแผนผังความคิด, อนุญาตให้แสดงความคิดเห็น,ระดมความคิด, และนำเสนอไอเดียได้อย่างง่ายดาย

อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติบางอย่าง เช่น การส่งออกแผนผังแนวคิดและการแนบเนื้อหาสื่อมัลติมีเดีย ถูกสงวนไว้สำหรับผู้ใช้ที่ชำระเงินเท่านั้น

MindMeister โดดเด่นเหนือตัวเลือกอื่น ๆ ของ Mindnode ด้วยอินเทอร์เฟซที่ทันสมัยและตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย รวมถึงรูปแบบสำหรับองค์กร ฟีเจอร์การจัดเรียงโหนดอัตโนมัติยังช่วยให้แผนผังความคิดของคุณดูสวยงามและเหมาะสมกับการใช้งานในสภาพแวดล้อมมืออาชีพ

คุณสมบัติเด่นของ MindMeister

  • สร้างแผนผังความคิดร่วมกับทีมของคุณด้วยคุณสมบัติการทำงานร่วมกันที่ยอดเยี่ยมของ MindMeister
  • ใช้ประโยชน์จากตัวเลือกการปรับแต่งที่มีอย่างมากมาย
  • ผสานการทำงานกับ MeisterTask เพื่อการจัดการงานที่ครอบคลุม

ข้อจำกัดของ MindMeister

  • คุณสมบัติเพิ่มเติมอาจลดความใช้งานง่าย
  • ค่อนข้างแพงสำหรับผู้ใช้แผนผังความคิดรายบุคคล

ราคาของ MindMeister

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • ส่วนบุคคล: $3.50/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ข้อดี: $5.50 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ธุรกิจ: $8.50/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)

การให้คะแนนและรีวิว MindMeister

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 290 รายการ)

7. ค็อกเกิล

Coggle ก็อยู่ในรายชื่อทางเลือกของ Mindnode ของเราเช่นกัน
ผ่านทางCoggle

Coggle เป็นเครื่องมือสร้างแผนผังความคิดออนไลน์ชั้นนำและเป็นหนึ่งในทางเลือกยอดนิยมของ Mindnode แพลตฟอร์มบนเว็บของมันมอบความเร็ว ความเข้าใจง่าย และความสะดวกในการใช้งาน พร้อมด้วยทางลัดคีย์บอร์ดที่สะดวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ยิ่งไปกว่านั้น Coggle ให้บริการฟรีสำหรับแผนผังความคิดส่วนตัวได้สูงสุดสามแผน (โดยสามารถเผยแพร่แบบสาธารณะได้ไม่จำกัด) คุณยังสามารถบันทึกแผนผังความคิดของคุณเป็นไฟล์ PDF เอกสารข้อความ หรือรูปภาพได้อีกด้วย

ความเรียบง่ายของมันทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานดิจิทัลเป็นครั้งคราว เมื่อคุณเริ่มสร้างแผนผังใน Coggle คุณจะพบกับโหนดกลางของแผนผังความคิดใหม่ การเพิ่มโหนดใหม่ทำได้ง่าย: เพียงคลิกที่เครื่องหมายบวกหรือใช้คีย์ลัดเพื่อประสบการณ์ที่รวดเร็วขึ้น

การทำความคุ้นเคยกับคีย์ลัดของแอป ซึ่งระบุไว้อย่างสะดวกที่มุมขวาล่าง จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน

คุณสมบัติเด่นของ Coggle

  • เชิญผู้อื่นให้เข้าร่วมแผนภาพของคุณและทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้อง
  • สร้างโหนดใหม่ด้วยการคลิกหรือผ่านคีย์ลัด
  • เลือกจากเทมเพลตสำเร็จรูปหลากหลายรูปแบบเพื่อเริ่มต้นแผนผังความคิดหรือแผนผังขั้นตอนของคุณ
  • สร้างแผนผังที่ดูเรียบร้อยและเป็นมืออาชีพด้วยฟีเจอร์การจัดวางอัจฉริยะของ Coggle

ข้อจำกัดของ Coggle

  • ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้แทรกหรือแก้ไขรูปภาพในแผนภาพ
  • ไม่มีคุณสมบัติการแผนที่ความคิดขั้นสูง เช่น บันทึก ไฟล์แนบ ไอคอน หรือป้ายกำกับ

ราคาของ Coggle

  • ฟรี
  • ยอดเยี่ยม: $5/เดือน
  • องค์กร: $8/ผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวจาก Coggle

  • G2: ไม่มีการให้คะแนนเพียงพอ
  • Capterra: 4. 5/5 (40+ รีวิว)

8. XMind

XMind
ผ่านทางXMind

หากคุณกำลังมองหาทางเลือกของ Mindnode ที่เน้นกระบวนการทำแผนผังความคิด คุณอาจต้องการพิจารณา Xmind

Xmind เป็นเครื่องมือจัดการความคิดที่สง่างามซึ่งช่วยให้คุณสร้างและจัดระเบียบความคิดของคุณได้อย่างยืดหยุ่นและเป็นธรรมชาติ แทนที่จะเน้นที่การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการจัดการเวอร์ชัน Xmind ให้ความสำคัญกับการพัฒนาขั้นตอนการคิดแบบแผนผังความคิดเอง

Xmind มีแอปพลิเคชันที่รองรับระบบปฏิบัติการ Windows, macOS, iOS, Android และ Linux โดยตรง เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงและใช้งานแผนผังความคิดของคุณได้บนอุปกรณ์หลากหลายประเภท เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบุคคลหรือทีมที่ต้องการรักษาความสม่ำเสมอโดยไม่จำเป็นต้องทำงานร่วมกันตลอดเวลา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ XMind

  • ปรับแต่งธีมของแผนภาพ รูปแบบข้อความ และการจัดสไตล์ของแผนภาพ
  • ใช้ประโยชน์จากรูปแบบแผนผังความคิดเริ่มต้นที่เป็นมืออาชีพแต่ดึงดูดสายตา
  • ใช้โหมดปรับระดับเสียงในตัวสำหรับการนำเสนอระดับมืออาชีพ

ข้อจำกัดของ XMind

  • ไม่เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกันบ่อยครั้งหรือการระดมความคิดแบบเรียลไทม์อย่างกว้างขวาง

ราคาของ XMind

  • แผนฟรี
  • แผนโปร: $59.99/ปี

รีวิวและคะแนน XMind

  • G2: 4. 3/ 5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (110+ รีวิว)

9. แปลกประหลาด

แปลกประหลาด
ผ่านความเพ้อฝัน

Whimsical เป็นชุดเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันที่ช่วยให้คุณสร้างและแชร์แผนผังความคิดและแผนภาพอื่น ๆ กับทีมของคุณ คุณสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมโยง ติดตามการเคลื่อนไหวของเคอร์เซอร์ของเพื่อนร่วมทีม และผสานแผนผังความคิดกับไวร์เฟรมและเอกสารได้

Whimsical ทำให้การจัดระเบียบแนวคิดเป็นเรื่องง่ายด้วยตัวเลือกการจัดสไตล์ที่เรียบง่ายและทางลัดบนแป้นพิมพ์ คุณสามารถเพิ่มข้อความ รูปภาพ ลิงก์ และไอคอนลงในแผนผังของคุณได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้แอปเพิ่มเติมหรือส่วนขยายเบราว์เซอร์—ฟังก์ชันทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้ภายในซอฟต์แวร์

Whimsical มีการเชื่อมต่อโดยตรงกับ GitHub และ Notion และรองรับการยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่แสนจะน่ารัก

  • เชิญผู้อื่นให้เข้าร่วมแผนภาพของคุณและทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้อง
  • เลือกจากเทมเพลตสำเร็จรูปหลากหลายรูปแบบเพื่อเริ่มต้นแผนผังความคิดหรือแผนผังขั้นตอนของคุณ
  • สร้างแผนภาพที่ดูเรียบร้อยและเป็นมืออาชีพด้วยฟีเจอร์การจัดวางอัจฉริยะของ Whimsical

ข้อจำกัดที่แสนจะพิลึก

  • มันไม่มีคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโครงการเหมือนกับคู่แข่งรายอื่น

ราคาที่แสนจะน่ารัก

  • ฟรี
  • ข้อดี: $12 ต่อเดือนต่อบรรณาธิการ
  • องค์กร: $20 /เดือน ต่อบรรณาธิการ (เรียกเก็บเงินรายปี)

รีวิวและคะแนนสุดแฟนตาซี

  • G2: 4. 6/5 (170+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)

10. SimpleMind

SimpleMind เป็นหนึ่งในทางเลือกของ Mindnode
ผ่านทางSimpleMind

SimpleMind เป็นแอปสำหรับสร้างแผนผังความคิดและจดบันทึกที่ช่วยให้คุณจัดระเบียบความคิด จำข้อมูล และสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ ๆ

คุณสามารถใช้เวอร์ชันฟรีบน iPad, iPhone และอุปกรณ์ Android หรืออัปเกรดเป็นเวอร์ชันเสียเงินเพื่อใช้คุณสมบัติเพิ่มเติม

SimpleMind ช่วยให้คุณสร้างและแก้ไขแผนผังความคิดด้วยรูปแบบ การจัดวาง และสไตล์ที่หลากหลาย รวมถึงสื่อต่างๆ ได้ตามต้องการ นอกจากนี้คุณยังสามารถเชื่อมโยงหัวข้อกับบทข้อความเพื่อช่วยให้เข้าใจแนวคิดที่ซับซ้อนได้ดีขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ SimpleMind

  • เลือกจากหลายรูปแบบและธีม
  • เพิ่มรูปภาพ ไอคอน บันทึกเสียง และวิดีโอลงในหัวข้อ
  • ผสานการทำงานกับ Dropbox, iCloud Drive และ Google Drive

ข้อจำกัดของ SimpleMind

  • การแผนที่การเชื่อมต่อข้ามอาจกลายเป็นความโกลาหล
  • ขาดความสามารถในการทำงานร่วมกันหลายผู้ใช้ในเวลาเดียวกัน

ราคาของ SimpleMind

  • ฟรี
  • SimpleMind Pro: ราคาที่กำหนดเอง

รีวิวและคะแนนของ SimpleMind

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

เริ่มต้นการเดินทางแห่งการสร้างแผนผังความคิดของคุณวันนี้

การทำแผนที่ความคิดเป็นวิธีที่มีคุณค่าในการสร้างและเชื่อมโยงความรู้และความคิดเข้าด้วยกัน

การทำแผนที่มีประโยชน์มากมาย เช่น ช่วยให้แนวคิดที่ซับซ้อนง่ายขึ้น จัดหมวดหมู่ข้อมูล ให้บริบท เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาความจำ

ซอฟต์แวร์แผนผังความคิดเป็นเครื่องมือสำหรับการคิดเชิงภาพและการระดมความคิดที่ช่วยให้คุณคิดได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น หากคุณยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกใช้เครื่องมือใด เราขอแนะนำ ClickUp

