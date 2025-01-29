บล็อก ClickUp
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Bloomfire สำหรับการจัดการความรู้ในปี 2025

Alex York
29 มกราคม 2568

เราทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าความรู้คือพลัง แต่คุณสามารถนำมันไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้หรือไม่หากไม่จัดการมันอย่างดี?

ธุรกิจของคุณอาจพึ่งพาข้อมูลจำนวนมหาศาลที่กระจายอยู่ในเอกสารนับไม่ถ้วนฐานความรู้ที่จัดระเบียบอย่างดีซึ่งเต็มไปด้วยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการทางธุรกิจ จะช่วยให้คุณนำทางในมหาสมุทรข้อมูลนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อคุณค้นหาซอฟต์แวร์การจัดการความรู้เพื่อสร้างสารานุกรมขององค์กรของคุณ คุณอาจเคยพบกับ Bloomfire อย่างไรก็ตาม การเชื่อมต่อที่จำกัดและการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการที่พื้นฐานอาจขัดขวางการดำเนินงานของคุณ

เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น คุณต้องการทางเลือกที่สามารถช่วยคุณได้ นั่นคือเหตุผลที่เราได้ทำการวิจัยและรวบรวมรายชื่อทางเลือก Bloomfire ที่ดีที่สุด 10 อันดับแรก

แต่ก่อนที่เราจะเริ่ม เรามาดูสิ่งที่เราพิจารณาเมื่อสร้างรายการนี้กันก่อน

คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ Bloomfire?

Bloomfire เป็นที่รู้จักในด้านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและฟังก์ชันการค้นหาที่ทรงพลัง ค้นหาทางเลือกของ Bloomfire ที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ซึ่งสามารถช่วยเสริมกลยุทธ์การจัดการความรู้ของคุณได้ดียิ่งขึ้น

มาดูคุณสมบัติหลักที่คุณควรพิจารณา:

  • ฟังก์ชันการค้นหาที่ทรงพลัง: ค้นหาทางเลือกของ Bloomfire ได้ง่ายด้วยระบบค้นหาที่ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วพร้อมคำแนะนำทันทีขณะพิมพ์
  • คุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI: พิจารณาซอฟต์แวร์การจัดการความรู้ที่ให้คำแนะนำที่ชาญฉลาดโดยใช้เครื่องมือ AIสำหรับชื่อเอกสาร, แท็ก, สรุปบทความ, และคำอธิบาย SEO
  • ปรับแต่งได้สูง: เลือกทางเลือกของ Bloomfire ที่ให้คุณปรับแต่งฐานความรู้ของคุณให้เข้ากับสไตล์และการออกแบบของแบรนด์ของคุณ
  • การรายงานและการวิเคราะห์: คัดเลือกเครื่องมือที่มีรายงานและการวิเคราะห์ในตัว เพื่อช่วยให้คุณประเมินประสิทธิภาพของฐานความรู้ของคุณ ติดตามเมตริกและการเปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายดาย
  • ระบบให้ข้อเสนอแนะในตัว: ค้นหาโซลูชันการจัดการความรู้ที่รองรับแบบฟอร์มที่กำหนดเองหรือสามารถผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สามเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะที่สำคัญจากผู้ใช้
  • การผสานการทำงานอัจฉริยะ: มองหาซอฟต์แวร์ที่สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือที่มีอยู่ของทีมคุณ เพื่อให้คุณสามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว

ทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับของ Bloomfire ที่ควรใช้ในปี 2024

จากคุณสมบัติ แผนราคา และรีวิว นี่คือรายชื่อ 10 อันดับทางเลือกของ Bloomfire ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024:

1. คลิกอัพ

ClickUp 3.0 ศูนย์รวมรายการ รายละเอียด
มุมมอง ClickUp Item Hubs ช่วยให้คุณสามารถจัดเรียงเอกสาร แดชบอร์ด และไวท์บอร์ดได้อย่างง่ายดายตามรายการล่าสุด รายการโปรด หรือ 'ที่ฉันสร้าง'

ตัวเลือกอันดับ 1 ของเราคือ ClickUp สำหรับการจัดการความรู้—ผสานการทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจรที่ออกแบบมาสำหรับทีมทุกขนาดและทุกอุตสาหกรรม เพื่อรวมศูนย์การทำงานในที่เดียว

คลิกอัพ ด็อกส์
ร่วมมือและรักษาฐานความรู้ของคุณให้ทันสมัยอยู่เสมอด้วย ClickUp Docs

หันมาใช้ClickUp Docsสำหรับทุกความต้องการด้านฐานความรู้ของคุณ ด้วยเครื่องมือแก้ไขที่ใช้งานง่าย คุณสามารถดูตัวอย่างเอกสารของคุณได้ก่อนที่จะเผยแพร่ คุณสามารถเพิ่มเนื้อหาประเภทต่างๆ เช่น รูปภาพ รายการตรวจสอบ หน้าซ้อน และบุ๊กมาร์ก เพื่อสร้างชิ้นงานที่เป็นระเบียบและดึงดูดสายตา

แล้วถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับเนื้อหาล่ะ? คุณสามารถเชิญเพื่อนร่วมทีมของคุณมาทำงานในเอกสารเดียวกันพร้อมกันได้เสมอ

ร่วมมือกับทีมของคุณอย่างสอดคล้องด้วยเครื่องมือโครงการและงานของ ClickUp เชื่อมโยงเอกสารกับกระบวนการทำงาน และเชื่อมโยงการจัดการฐานความรู้กับการดำเนินโครงการ

เทมเพลตความช่วยเหลือจาก AI
ใช้ ClickUp Brain เพื่อระดมความคิดและเขียนและแก้ไขเนื้อหาได้ในไม่กี่วินาที

หากคุณมีเวลาจำกัด ให้ClickUp Brainเป็นผู้ช่วยคุณได้เลย แพลตฟอร์มนี้มี AI Writer สำหรับการทำงานที่ติดตั้งไว้ในตัว ซึ่งช่วยให้การสร้างเนื้อหาเป็นเรื่องง่ายขึ้น ด้วยการสรุปข้อความ สร้างรายการที่ต้องทำ สร้างโครงร่างบทความ และจัดรูปแบบเนื้อหาได้ในไม่กี่วินาที

ผู้ใช้ ClickUp ยังสามารถใช้ AI ได้ทั่วทั้งแพลตฟอร์ม ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความรู้ การผสานรวมนี้ช่วยให้คุณสามารถเขียนและสรุปเนื้อหาสำหรับวิกิของบริษัท แปลงบันทึกให้เป็นรายการสิ่งที่ต้องทำที่สามารถดำเนินการได้ เติมเต็มช่องว่างของความรู้ และสร้างแนวคิดสำหรับเอกสารภายในได้

ประหยัดเวลาในการสร้างฐานความรู้ของคุณด้วยเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ประหยัดเวลาในการสร้างฐานความรู้ของคุณด้วยเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าของ ClickUp

อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการเพียงสิ่งที่จะเริ่มต้น ลองเรียกดูคลังแม่แบบที่หลากหลายของเรา เริ่มต้นอย่างรวดเร็วด้วยสิ่งที่เรียบง่าย เช่นแม่แบบฐานความรู้ของ ClickUp และสร้างคลังข้อมูลดิจิทัลของคุณเอง มีส่วนสำหรับบทความความรู้ คำถามที่พบบ่อย และแหล่งข้อมูล ทำให้การเก็บรักษาและแบ่งปันความรู้ในบริษัทเป็นเรื่องง่าย

นอกเหนือจากการจัดการความรู้แล้ว ClickUp ยังช่วยให้ทีมของคุณสามารถวางแผนโครงการ ติดตามการเปลี่ยนแปลง และรักษาความเป็นระเบียบตลอดวงจรชีวิตของโครงการได้ ClickUp เป็นโซลูชันชั้นนำสำหรับบริษัทที่ต้องการแพลตฟอร์มการจัดการความรู้และโครงการแบบครบวงจร

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ปรับแต่งและยกระดับวิกิของคุณด้วยตัวเลือกการจัดรูปแบบที่ยืดหยุ่น
  • จัดระเบียบได้ง่ายเป็นโฟลเดอร์ แผนก หรือรูปแบบใดก็ได้ตามที่คุณต้องการ
  • การค้นหาแบบสากลช่วยให้คุณค้นหาทุกสิ่งได้ในไม่กี่วินาที
  • ร่วมมือแบบเรียลไทม์กับทีมของคุณ
  • ควบคุมการแก้ไข, ความเป็นส่วนตัว, และคุณสมบัติความปลอดภัยอื่น ๆ
  • เปิดโหมดโฟกัสเพื่อการอ่านที่ปราศจากสิ่งรบกวน
  • ค้นหาเอกสารที่เชื่อมโยงได้อย่างง่ายดายโดยการเชื่อมต่อเอกสารเหล่านั้นกับงานของคุณใน ClickUp
  • ใช้เทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าสำหรับฐานความรู้ของคุณ
  • ผสานการทำงานได้อย่างง่ายดายกับเครื่องมือยอดนิยมกว่า 1,000 รายการ เช่น Slack, Zoom และ Google Drive

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • เส้นโค้งการเรียนรู้เบื้องต้น

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
  • ClickUp Brain พร้อมให้บริการสำหรับทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิก Workspace ต่อเดือน

คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,300+)
  • Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)

2. SharePoint

SharePoint
ผ่านทางSharePoint

Microsoft SharePoint เป็นระบบจัดการความรู้ที่เป็นที่รู้จักกันดี ช่วยให้คุณสร้าง จัดการ และแบ่งปันเนื้อหาได้อย่างง่ายดาย เหมาะสำหรับการอัปเดตทุกคนเกี่ยวกับกำหนดการโครงการ ข่าวสารของบริษัท และอื่นๆ อีกมากมาย

มันช่วยให้พนักงานได้รับข้อมูลและมีการมีส่วนร่วมผ่านพอร์ทัลของบริษัทหรืออินทราเน็ต และการอัปเดตแบบส่วนตัวบนแอป Sharepoint สิ่งที่ทำให้ SharePoint แตกต่างคือเครื่องมือการปรับแต่ง คุณสามารถสร้างเว็บไซต์แบบกำหนดเองสำหรับโครงการและแผนกต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยการทำให้การแชร์ทรัพยากรและแอปพลิเคชันง่ายขึ้น

SharePoint ปรับตัวเข้ากับสไตล์ของทีมคุณได้อย่างง่ายดาย และรองรับการแชร์หน้าจอเดสก์ท็อป การใส่คำอธิบายประกอบข้อความ และฟีเจอร์อื่น ๆ อีกมากมาย รวบรวมข้อมูลโครงการทั้งหมดไว้ในที่เดียว พร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทีม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SharePoint

  • จัดการพอร์ทัลฐานความรู้ไม่จำกัดในสตอเรจขนาด 1TB ที่กว้างขวาง
  • ดำเนินการจัดทำระบบเวอร์ชันเอกสารและกระบวนการอนุมัติเอกสาร
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการแบ่งปันไฟล์ภายในและภายนอกมีความปลอดภัย
  • ผสานการทำงานกับ MS Office, OneDrive, Microsoft Teams และ Power BI

ข้อจำกัดของ SharePoint

  • การผสานรวมกับเครื่องมือที่ไม่ใช่ของ Microsoft ค่อนข้างยาก
  • การตั้งค่าอาจมีความซับซ้อนอยู่บ้าง

ราคา SharePoint

  • SharePoint (แผน 1): $5/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • เป็นส่วนหนึ่งของ Microsoft 365 Business Standard: $12.50/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)

การให้คะแนนและรีวิวใน SharePoint

  • G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 8,300 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (5,000+ รีวิว)

3. แนวคิด

Notion อยู่ในรายชื่อทางเลือกของ Bloomfire ของเรา
ผ่านทางNotion

สำหรับทีม Notion จะเปลี่ยนเป็นศูนย์กลางการทำงานร่วมกันและการผลิตบนคลาวด์ ในฐานะซอฟต์แวร์ฐานความรู้ มันรวมวิกิ เอกสาร และโครงการต่างๆ เข้าด้วยกันในพื้นที่ทำงานที่เชื่อมต่อกันโดยใช้ AI เป็นพลังขับเคลื่อน

คุณสามารถสร้างฐานข้อมูล เอกสาร และวิกิภายในเพื่อจัดเก็บและจัดระเบียบความรู้ของทีม ซึ่งช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้นและการแบ่งปันข้อมูลที่ง่ายดาย

แม้จะมีรูปลักษณ์ที่เรียบง่าย แต่ Notion ก็มีตัวเลือกในการปรับแต่งมากมาย โดยมีเทมเพลตที่ปรับแต่งได้หลากหลายและองค์ประกอบสนุกๆ เช่น มีมและอิโมจิ ซึ่งทำให้เป็นตัวเลือกที่ยืดหยุ่นมากสำหรับการจัดการความรู้ส่วนบุคคลด้วยเช่นกัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion

  • สร้างฐานความรู้ภายในด้วยหน้าเว็บและฐานข้อมูล
  • ปรับแต่งเอกสารโดยใช้หลากหลายองค์ประกอบ เช่น สารบัญ, สวิตช์, และโค้ดสแนปช็อต
  • แก้ไขเอกสารร่วมกันแบบเรียลไทม์และติดแท็กสมาชิกในทีมด้วยคำถามและความคิดเห็น
  • สรุปและแก้ไขเนื้อหา รวมถึงระบุประเด็นสำคัญภายในเนื้อหาโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI)

ข้อจำกัดของโนชั่น

  • การทำงานอัตโนมัติของ Notion มีข้อจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
  • ไม่สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลย่อยสำหรับผู้ใช้ในวิกิของบริษัทได้

ราคาของ Notion

  • ฟรี
  • เพิ่มเติม: $10/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $18/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ
  • Notion AI มีให้บริการเพิ่มเติมในราคา $10/ผู้ใช้ต่อเดือน

การให้คะแนนและรีวิวโนชั่น

  • G2: 4. 7/5 (5,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)

4. KnowledgeOwl

KnowledgeOwl
ผ่านทางKnowledgeOwl

ซอฟต์แวร์แบ่งปันความรู้ที่ได้รับความนิยมในหมู่คนไอที, KnowledgeOwl โดดเด่นด้วยความสามารถในการสร้างเว็บไซต์ฐานความรู้ที่ใช้งานง่ายและค้นหาได้

คุณสมบัติการค้นหาที่ทนต่อข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ของมันทำให้การค้นหาข้อมูลเป็นเรื่องง่าย ยิ่งหากคุณไม่เก่งการสะกดคำ แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้สิ่งต่าง ๆ สะอาด ง่าย และเข้าใจได้ ทำให้การสร้างและรักษาฐานความรู้ของลูกค้าและพนักงานเป็นเรื่องง่าย

KnowledgeOwl ทำงานได้ดีสำหรับธุรกิจที่ให้บริการ โดยมอบวิธีที่ง่ายในการจัดการเนื้อหา เช่น คู่มือซอฟต์แวร์ นโยบาย และกระบวนการต่างๆ

คุณสมบัติเด่นของ KnowledgeOwl

  • จัดระเบียบและนำทางด้วยสารบัญที่ยืดหยุ่น
  • ใช้ตัวแก้ไขแบบแสดงผลตามจริง (WYSIWYG) และแก้ไขโค้ด HTML ต้นฉบับ
  • เพิ่มบันทึกภายในสำหรับผู้เขียนและแจ้งเตือนทุกคนเมื่อมีการอัปเดต
  • ควบคุมการเข้าถึงเนื้อหาและการสร้างแบรนด์ด้วยโดเมนส่วนตัว
  • กำหนดวลีค้นหาสำหรับผลลัพธ์บทความเฉพาะ

ข้อจำกัดของ KnowledgeOwl

  • คุณสมบัติการรายงานที่ปรับแต่งได้จำกัด
  • ไม่คุ้มค่าสำหรับองค์กรขนาดเล็ก

ราคาของ KnowledgeOwl

  • หนึ่งแผน: เริ่มต้นที่ $100/เดือน
  • สิทธิพิเศษสำหรับธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $275/เดือน
  • สิทธิพิเศษสำหรับองค์กร: เริ่มต้นที่ $1150/เดือน

คะแนนและรีวิวของ KnowledgeOwl

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (200+ รีวิว)

5. การบรรจบกัน

การบรรจบกัน
ผ่านทางConfluence

Confluence เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับการจัดการความรู้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้าง แก้ไข และจัดระเบียบเอกสารโครงการและวิกิภายในองค์กร

เพียงสร้างเอกสารและแสดงความคิดของคุณด้วยฟีเจอร์ Pages และ Whiteboards ของ Confluence จากนั้นคุณสามารถจัดระเบียบเอกสารเหล่านั้นให้เป็นระเบียบใน Spaces—เหมือนโฟลเดอร์—และตัดสินใจได้ว่าเอกสารใดจะเป็นสาธารณะหรือส่วนตัว ทำให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์

ผู้คนยกย่อง Confluence เป็นพิเศษในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร นอกเหนือจากการจัดการความรู้แล้ว Confluence ยังรวมศูนย์ข้อมูลทางเทคนิค ทำให้การอัปเดตและแผนโครงการสามารถเข้าถึงได้ง่าย

คุณสมบัติเด่นของ Confluence

  • สร้าง แก้ไข และจัดระเบียบฐานข้อมูลเนื้อหาของคุณได้ฟรีแบบเรียลไทม์
  • ใช้พื้นที่ที่ยืดหยุ่นและปรับแต่งได้เพื่อสร้างพื้นที่เฉพาะสำหรับโครงการหรือแผนกต่างๆ
  • ใช้เครื่องมือ AI เช่น ChatGPT, Copywriter และ Wordsmith สำหรับงานเนื้อหาที่รวดเร็ว
  • ทำให้งานที่ทำซ้ำๆ ในหลายเอกสารเป็นอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
  • เข้าถึงฟังก์ชันการค้นหาขั้นสูงเพื่อการค้นหาข้อมูลที่รวดเร็วและแม่นยำ

ข้อจำกัดของการบรรจบกัน

  • ปัญหาเกี่ยวกับการจัดรูปแบบและการส่งออกไฟล์ PDF
  • การจัดการสิทธิ์ในการสร้างเอกสารทางเทคนิคมีความซับซ้อน

การกำหนดราคาแบบผสมผสาน

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: 6.05 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • พรีเมียม: $11.55/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและความคิดเห็นของคอนฟลูเอนซ์

  • G2: 4. 1/5 (3,700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (3,300+ รีวิว)

6. HelpDocs

HelpDocs เป็นหนึ่งในทางเลือกชั้นนำของ Bloomfire สำหรับเอกสารช่วยเหลือ
ผ่านทางHelpDocs

หากคุณต้องการสร้างและจัดการข้อมูลการสนับสนุนลูกค้าของคุณเอง HelpDocs เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมแทน Bloomfire

ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลนี้ใช้โดยสตาร์ทอัพขนาดเล็กและบริษัทใหญ่ มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและตัวแก้ไขในตัวสำหรับการสร้างฐานข้อมูลที่ปรับแต่งได้พร้อมรูปภาพและวิดีโอ

เมื่อคุณได้ตั้งค่าฐานความรู้แบบบริการตนเองเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถจัดระเบียบบทความให้เป็นหัวข้อหรือหมวดหมู่ต่าง ๆ และใช้แท็กเพื่อให้ผู้ใช้ค้นหาข้อมูลได้ง่ายขึ้น

HelpDocs ยังผสานการทำงานได้ดีกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น แพลตฟอร์มการสนับสนุนและแชทบอท ซึ่งช่วยปรับปรุงประสบการณ์การสนับสนุนให้ดีขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HelpDocs

  • สร้างเทมเพลตฐานความรู้ที่กำหนดเองให้ตรงกับแบรนด์และสไตล์ของคุณ
  • ประหยัดและจัดการเวลาด้วยการเลือกเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าและโหลดได้อย่างรวดเร็ว
  • ติดตามการอัปเดตบทความตามกำหนดการและเวอร์ชันที่มีหมายเลข
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือสื่อสารและการสนับสนุน เช่น Slack, Intercom และ Drift
  • ควบคุมการเข้าถึงและการมองเห็นของบทความสำหรับพนักงานและลูกค้า

ข้อจำกัดของ HelpDocs

  • ผู้ใช้รายงานว่าซอฟต์แวร์อาจมีปัญหาเนื่องจากปัญหาเล็กน้อยหลายประการ

ราคาของ HelpDocs

  • เริ่มต้น: $69/เดือน
  • สร้าง: $139/เดือน
  • เติบโต: $279/เดือน

คะแนนและความคิดเห็นของ HelpDocs

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

7. กูรู

GetGuru
ผ่านทางกูรู

ทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Bloomfire, Guru ผสานฟังก์ชันการค้นหา, อินทราเน็ต, และวิกิไว้ในแพลตฟอร์มที่ง่ายต่อการใช้งาน. ด้วยคุณสมบัติการค้นหาที่ทรงพลัง, คำแนะนำที่เป็นประโยชน์, และการควบคุมเวอร์ชัน, มันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างและจัดการฐานความรู้ภายในองค์กร.

ในขณะเดียวกัน ฟีเจอร์วิกิของ Guru ได้รับการขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อการใช้งานที่ง่ายดาย ออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนใช้งานได้สะดวก ไม่ว่าคุณจะสร้างฐานข้อมูลเนื้อหาหรือค้นหาคำตอบ ผู้เขียนจะได้รับ AI ช่วยในการแท็กผู้เชี่ยวชาญและเขียนได้ดีขึ้น ในขณะที่ผู้ที่ค้นหาจะได้รับคำตอบที่ตรงประเด็นและมีประโยชน์

นอกจากนี้ ยังทำงานได้ดีกับเครื่องมือเช่น Slack, Salesforce, และ Microsoft Teams ทำให้การทำงานเป็นทีมง่ายขึ้นไปอีก

คุณสมบัติเด่นของ Guru

  • สร้างและจัดการบัตรความรู้, ให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มความคิดเห็นและคำถามได้
  • สแกนฐานความรู้และเชื่อมต่อเครื่องมือภายนอกเพื่อหาคำตอบที่ซับซ้อน
  • ซิงค์เวิร์กโฟลว์และแพลตฟอร์มที่คุณมีอยู่ให้ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
  • ร่วมมือกันโดยใช้การคอมเมนต์ในบริบทและพื้นที่สำหรับทีม

ข้อจำกัดของกูรู

  • ตัวเลือกการปรับแต่งสำหรับแบรนด์ภาพลักษณ์และการจัดวางมีจำกัด
  • ฟังก์ชันการค้นหาสามารถปรับปรุงได้

ราคาแบบกูรู

  • ฟรี ทดลองใช้ 30 วัน
  • ครบจบในหนึ่งเดียว: $18/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

การจัดอันดับและรีวิวจากผู้เชี่ยวชาญ

  • G2: 4. 7/5 (1,600+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (200+ รีวิว)

8. คู่มือการปฏิบัติงาน

Trainual เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดของ Bloomfire สำหรับการฝึกอบรมวิกิ
ผ่านทางTrainual

หากคุณต้องการแพลตฟอร์มเพื่อจัดการการรับเข้าทำงานและการฝึกอบรมของคุณ ลองใช้ Trainual. มันคือแพลตฟอร์มการถ่ายทอดความรู้และการฝึกอบรมที่ออกแบบมาสำหรับทีมที่กำลังเติบโต.

Trainual ช่วยให้การบันทึก จัดระเบียบ มอบหมาย และค้นหาทุกกระบวนการ นโยบาย และขั้นตอนเป็นเรื่องง่าย ด้วยการเน้นการอัตโนมัติการปฐมนิเทศและการฝึกอบรม Trainual จึงวางรากฐานสำหรับการขยายตัวที่รวดเร็วขึ้น

คุณสามารถใช้มันเพื่อสร้างฐานความรู้, กำหนดขั้นตอนการทำงาน, ชี้แจงบทบาท, และทำให้การฝึกอบรมมีความสม่ำเสมอ. สิ่งนี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถรักษาบุคลากร, รักษาความสม่ำเสมอ, และลดภาระการดำเนินงานในแต่ละวัน.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trainual

  • รวมศูนย์กระบวนการทางธุรกิจทั้งหมดของคุณไว้ในวิกิแบบโต้ตอบ สร้างคู่มือการปฏิบัติงาน
  • ทำให้กระบวนการเริ่มต้นใช้งานเป็นอัตโนมัติโดยการเชื่อมโยงเนื้อหาเข้ากับบทบาท แผนก หรือสถานที่
  • รักษาบุคลากรที่มีความสามารถไว้ด้วยการทำให้พนักงานมีส่วนร่วมผ่านการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
  • ค้นหาและอ้างอิง SOP และเอกสารการฝึกอบรมด้วยฟังก์ชันการค้นหาที่ทรงพลัง

ข้อจำกัดของ Trainual

  • การเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งทำให้ยากต่อการฝึกอบรมทีม
  • หน้าใช้เวลาโหลดนาน

ราคาของ Trainual

  • ธุรกิจขนาดเล็ก: $300/เดือน
  • ธุรกิจที่กำลังเติบโต: $500/เดือน
  • ไม่จำกัด: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว Trainual

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
  • Capterra: 4. 8/5 (400+ รีวิว)

9. เอกสาร360

เอกสาร360
ผ่านทางDocument360

Document360 โดดเด่นในการสร้างเอกสารคุณภาพเยี่ยมตั้งแต่ฐานความรู้ไปจนถึงเอกสารทางเทคนิค ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้รวดเร็ว ช่วยให้การทำงานร่วมกันและการรวมศูนย์ความรู้เป็นเรื่องง่าย

ระบบตัวแก้ไขบล็อกช่วยให้การสร้างเนื้อหาเป็นไปอย่างราบรื่น ขณะที่ตัวเลือกการปรับแต่งช่วยให้สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ ทำให้สามารถปรับใช้กับความต้องการของเอกสารต่าง ๆ ได้ ตั้งแต่การอบรมพนักงานใหม่ไปจนถึงคำถามที่พบบ่อยของลูกค้า

เอกสาร 360 เป็นเครื่องมือการจัดการความรู้ที่มีคุณค่าสำหรับธุรกิจทุกขนาด รวมถึงสตาร์ทอัพ องค์กรขนาดใหญ่ และองค์กรที่กำลังเติบโต

คุณสมบัติเด่นของ Document360

  • สร้าง จัดการ และตรวจสอบเนื้อหาผ่านพอร์ทัลฐานความรู้ภายใน
  • ใช้เว็บไซต์ฐานความรู้ภายนอกเพื่อแบ่งปันเอกสารของคุณแบบสาธารณะหรือส่วนตัว
  • เข้าถึงการวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อติดตามว่าเนื้อหาของคุณถูกดูและใช้ประโยชน์อย่างไร
  • ค้นหาเอกสารของคุณโดยใช้ตัวกรองขั้นสูง การค้นหาด้วยคำสำคัญ และคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI

ข้อจำกัดของเอกสาร360

  • ขาดคุณสมบัติพื้นฐาน เช่น ตัวตรวจสอบการสะกดคำในตัวและฟังก์ชันแปลภาษา
  • จำเป็นต้องมีการเขียนโค้ดตามความต้องการเพื่อปรับแต่งการออกแบบและเลย์เอาต์

ราคาของ Document360

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $199/โครงการ ต่อเดือน
  • มืออาชีพ: $299/โครงการ ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ธุรกิจ: $399/โครงการ ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • องค์กร: $599/โครงการ ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)

การให้คะแนนและรีวิวของ Document360

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 375+)
  • Capterra: 4. 7/5 (190+ รีวิว)

10. แผ่นพื้น

แผ่นคอนกรีตเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เป็นไปได้สำหรับ Bloomfire
ผ่านแผ่นคอนกรีต

สร้างขึ้นสำหรับทีมทุกประเภท Slab เป็นเครื่องมือจัดการความรู้ระดับองค์กรชั้นนำที่ได้รับความนิยมจากทีมวิศวกรรมที่มีความต้องการแตกต่างกัน จุดเด่นของ Slab คือวิกิแบบภาพและรูปแบบการจัดเรียงขั้นสูง

สิ่งที่ทำให้ Slab แตกต่างคือการออกแบบที่ทันสมัย ทำให้ใช้งานได้ง่าย แทนที่จะเป็นการจัดระเบียบแบบโฟลเดอร์ทั่วไป Slab ได้แนะนำ 'หัวข้อ Slab' ซึ่งทำให้สมาชิกในทีมค้นหาข้อมูลได้ง่ายขึ้น

ทั้งหมดนี้เกี่ยวกับการร่วมมือและการแบ่งปันความรู้ พร้อมด้วยคุณสมบัติเช่น การแก้ไขเอกสารร่วมกัน, การควบคุมเวอร์ชัน, และการหารือผ่านความคิดเห็น

นอกจากนี้ สมมติว่าคุณกำลังใช้แผนธุรกิจหรือแผนองค์กร—Slab ช่วยให้คุณมอบเอกลักษณ์เฉพาะให้กับวิกิภายในของคุณโดยใช้โดเมนที่กำหนดเอง เพิ่มความโดดเด่นส่วนตัวในการจัดการองค์ความรู้ของคุณ

คุณสมบัติเด่นของแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป

  • จัดระเบียบเนื้อหาด้วยโฟลเดอร์, แท็ก, และหัวข้อ, เพิ่มประสิทธิภาพการค้นหา
  • ผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ, ตารางคำนวณ, และผู้จัดการงานได้อย่างรวดเร็วเพื่อความสะดวกเพิ่มเติม
  • มุ่งเน้นการสร้างเนื้อหาด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการจัดรูปแบบที่ทันสมัยของเครื่องมือ
  • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เครื่องมือของคุณด้วยการช่วยเหลือจากศูนย์ช่วยเหลือและวิดีโอสอนจากมหาวิทยาลัย

ข้อจำกัดของแผ่นพื้น

  • คุณสมบัติการแก้ไขที่จำกัด
  • รองรับเฉพาะการสร้างและจัดเก็บเอกสารเท่านั้น ไม่สามารถจัดการทีมหรืองานได้

ราคาแผ่นสำเร็จรูป

  • ฟรี
  • สตาร์ทอัพ: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิวแผ่นคอนกรีต

  • G2: 4. 6/5 (270+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

