ซอฟต์แวร์สถาปัตยกรรมที่ดีที่สุดทั้งฟรีและเสียค่าใช้จ่ายที่ควรพิจารณาในปี 2025

สถาปัตยกรรมเป็นศาสตร์ที่ผสมผสานระหว่างความคิดสร้างสรรค์และความซับซ้อนอย่างซับซ้อน ซึ่งได้พัฒนามาไกลจากยุคของกระดาษ ดินสอ และเครื่องมือร่างแบบ ปัจจุบัน การออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (CAD) ได้กลายเป็นมาตรฐานสากลในอุตสาหกรรมนี้
อย่างไรก็ตาม ซอฟต์แวร์สถาปัตยกรรมในปัจจุบันไม่ได้มีไว้เพื่อช่วยเพียงด้านการออกแบบของงานเท่านั้นแต่ยังรวมถึง ซอฟต์แวร์ การจัดการโครงการ แผนผัง และแผนภาพ ซึ่งมีบทบาทสำคัญและช่วยให้นักสถาปัตยกรรมสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มผลผลิต และทำงานร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทุกคนได้อย่างราบรื่น
บล็อกนี้รวบรวมซอฟต์แวร์สถาปัตยกรรมที่ดีที่สุด 10 อันดับในปี 2024 เพื่อช่วยคุณในฐานะสถาปนิกยกระดับการออกแบบและประสิทธิภาพการทำงานของคุณไปอีกขั้น
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์สถาปัตยกรรม?
ซอฟต์แวร์สถาปัตยกรรมไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเหมือนกันทั้งหมด ซอฟต์แวร์ที่ 'ดีที่สุด' สำหรับคุณนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งที่เหมาะสมกับขั้นตอนการทำงานและความต้องการเฉพาะของคุณ นี่คือประเด็นสำคัญที่คุณต้องพิจารณาเมื่อตัดสินใจเลือกซอฟต์แวร์ที่จะลงทุน
ชุดคุณสมบัติ
คุณสมบัติและความสามารถในการทำงานของแต่ละซอฟต์แวร์ควรเป็นจุดสำคัญหลักในการเลือกซอฟต์แวร์ ปัจจัยที่ควรพิจารณาได้แก่:
- ความสามารถในการสร้างแบบจำลอง
- การสนับสนุนการบูรณาการแบบจำลองข้อมูลอาคาร (BIM)
- ความสามารถในการเรนเดอร์และจัดทำเอกสาร
ข้อพิจารณาทางเทคนิค
พื้นที่ที่ควรให้ความสำคัญต่อไปคือด้านเทคนิคของแต่ละซอฟต์แวร์ ประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณาคือ
- ข้อกำหนดด้านฮาร์ดแวร์และระบบ
- ประสิทธิภาพและความเสถียรของซอฟต์แวร์
- ความเข้ากันได้กับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ในกระบวนการทำงานปัจจุบันของคุณ
- ความสามารถในการขยายตัวของระบบนิเวศซอฟต์แวร์
ข้อพิจารณาเพิ่มเติม
นอกเหนือจากประเด็นที่ระบุไว้แล้ว ยังมีปัจจัยเพิ่มเติมที่ควรพิจารณา ก่อนตัดสินใจเลือกใช้ซอฟต์แวร์สถาปัตยกรรมเฉพาะด้าน
- เส้นทางการเรียนรู้และความพร้อมของเอกสารสนับสนุน
- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง. ซอฟต์แวร์มีรูปแบบการสมัครสมาชิกที่หลากหลายซึ่งตรงกับความต้องการของคุณอย่างแท้จริงหรือไม่? ซอฟต์แวร์มาพร้อมกับลิขสิทธิ์ถาวรหรือไม่?
- ความสามารถด้านความปลอดภัยและการจัดการข้อมูลของซอฟต์แวร์ที่กล่าวถึง
ด้วยเหตุนี้ มาดูซอฟต์แวร์สถาปัตยกรรมที่ดีที่สุดที่คุณควรพิจารณาในปี 2024
สถาปัตยกรรมที่ดีที่สุดที่ควรใช้ในปี 2024
ตอนนี้คุณทราบแล้วว่าควรมองหาอะไรในซอฟต์แวร์สถาปัตยกรรม มาดูซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดที่คุณควรพิจารณาในปี 2024 กัน
1. คลิกอัพ
เมื่อพูดถึงซอฟต์แวร์ทางสถาปัตยกรรม ความสนใจมักจะเปลี่ยนไปที่โซลูชันซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการออกแบบแบบจำลองอาคาร อย่างไรก็ตาม การจัดการเวลาและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน และนี่คือจุดที่ClickUpเข้ามาช่วย
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มครบวงจรที่มุ่งขจัดความวุ่นวายจากแอปต่างๆ และช่วยให้สถาปนิกสามารถจัดการทุกแง่มุมของการออกแบบสถาปัตยกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ หนึ่งในคุณสมบัติที่มีคุณค่ามากที่สุดสำหรับสถาปนิกคือ เทมเพลตสถาปัตยกรรมของ ClickUp ซึ่งจะช่วยให้คุณวางแผน จัดระเบียบ และประสานงานโครงการออกแบบสถาปัตยกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อีกหนึ่งคุณสมบัติที่สถาปนิกจะชื่นชอบคือClickUp Whiteboards ซึ่งเป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบภาพที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างและแบ่งปันแนวคิด กระบวนการทำงาน และแผนงานบนกระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริงได้
คุณสมบัตินี้ยังมาพร้อมกับเทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดหลายแบบที่ช่วยให้สถาปนิกสามารถจัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของงานตามความต้องการเฉพาะของแต่ละโครงการได้ กล่าวโดยสรุป ClickUp คือซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสำหรับสถาปนิกที่ต้องการประหยัดเวลาในการทำงานออกแบบโครงการ
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:
- บริการครบวงจรสำหรับทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการและการทำงานร่วมกันในที่เดียว
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้อย่างชาญฉลาด
- เวอร์ชันฟรีที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติมากมาย เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็ก
ข้อจำกัดของ ClickUp:
- ผู้ใช้รู้สึกว่าฟีเจอร์บางอย่างมีความซับซ้อนในการเรียนรู้
ราคาของ ClickUp:
- ฟรี: ตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร:ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5/Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000+)
- Capterra: 4. 7/5 (~4000 รีวิว)
2. SketchUp
SketchUpมีวิธีการสร้างแบบจำลอง 3 มิติที่เข้าใจง่าย ทำให้เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับสถาปนิกทุกระดับทักษะ อินเทอร์เฟซของโปรแกรมนี้จำลองการวาดบนกระดาษทิชชู่เสมือนจริง พร้อมเครื่องมือที่ใช้งานง่ายเพียงแค่ผลักและดึงสำหรับการควบคุม
ซอฟต์แวร์ออกแบบนี้มีระบบราคาแบบหลายระดับ ทำให้เหมาะสำหรับทุกระดับทักษะ. เวอร์ชันฟรีสามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บ และแต่ละแพ็กเกจที่ต้องชำระเงินหลังจากนั้น จะมอบสิทธิ์ให้คุณเข้าถึงคุณสมบัติที่ดีขึ้น เช่น โปรแกรมสร้างแบบจำลอง 3D บนเดสก์ท็อป, คลังสินค้า 3D ของ Sketchup, ความสามารถด้าน BIM, และความสามารถในการเรนเดอร์ระดับมืออาชีพผ่าน V-Ray ของ Chaos.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SketchUp:
- UI ที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายที่ทำให้ซอฟต์แวร์นี้ใช้งานได้ง่าย
- SketchUp มีชุมชนผู้ใช้ขนาดใหญ่และเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพัฒนาและแบ่งปันโมเดล วัสดุ และส่วนขยายต่างๆ ที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการออกแบบของเครื่องมือนี้
- รองรับส่วนขยายที่ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อช่วยในกระบวนการออกแบบ
ข้อจำกัดของ SketchUp:
- ไม่มีเอนจินสำหรับการเรนเดอร์หรือแอนิเมชันในตัว และจำเป็นต้องใช้เครื่องมือหรือส่วนขยายภายนอกเพื่อสร้างภาพที่สมจริง
- การสนับสนุนการออกแบบเชิงพารามิเตอร์อย่างจำกัด ทำให้การปรับเปลี่ยนแบบในภายหลังทำได้ยาก
ราคา SketchUp:
- SketchUp Go: $119 ต่อปี
- SketchUp Pro: $349 ต่อปี
- Sketchup Studio: $749 ต่อปี
คะแนนและรีวิว SketchUp:
- G2: 4. 5/5 (1000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (1000+ รีวิว)
3. AutoCAD
AutoCADเป็นหนึ่งในโปรแกรมซอฟต์แวร์สถาปัตยกรรมที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในปัจจุบันและไม่จำเป็นต้องแนะนำอีกต่อไป มันถูกเปิดตัวครั้งแรกในปี 1982 และได้กลายเป็นเครื่องมือหลักสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงอาคาร วิศวกรโยธา และนักออกแบบภายใน
ชุดเครื่องมือเฉพาะทางสำหรับสถาปัตยกรรมทำให้ AutoCAD เป็นซอฟต์แวร์ทางสถาปัตยกรรมที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้ขั้นสูง ซึ่งตามการศึกษาของ Autodesk สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ถึง 61% อย่างน่าทึ่ง
ชุดเครื่องมือนี้มีเครื่องมือเฉพาะที่สร้างวัตถุทางสถาปัตยกรรมที่ใช้บ่อยโดยอัตโนมัติ เช่น แปลนพื้นและภาพด้าน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AutoCAD:
- AutoCAD มาพร้อมกับชุดเครื่องมือเฉพาะทางสำหรับงานสถาปัตยกรรมที่มีมากกว่า 8,800 องค์ประกอบ
- AutoCAD ยังรองรับการสร้างแบบจำลอง 2 มิติและ 3 มิติ พร้อมความสามารถในการสลับระหว่างทั้งสองแบบได้แบบเรียลไทม์ ช่วยให้สามารถมองเห็นภาพการออกแบบจากมุมมองที่แตกต่างกันได้
ข้อจำกัดของ AutoCAD:
- ต้องการฮาร์ดแวร์ที่ทรงพลังเพื่อทำงานกับโปรเจ็กต์ขนาดใหญ่หรือการออกแบบที่ซับซ้อน
- ต้องการการลงทุนเริ่มต้นสูงและมีค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกแบบต่อเนื่อง
ราคา AutoCAD:
- 245 ดอลลาร์ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว AutoCAD:
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (~3000 รีวิว)
4. Revit
Revitเป็นซอฟต์แวร์สถาปัตยกรรมอีกตัวหนึ่งจากบริษัท Autodesk ในขณะที่ AutoCAD เป็นซอฟต์แวร์ CAD แต่ Revit เป็นโซลูชัน BIM ที่เหมาะกับการออกแบบสถาปัตยกรรมมากกว่า
ต่างจาก AutoCAD ที่ต้องสร้างและอัปเดตมุมมองหลาย ๆ มุมด้วยตนเอง Revit สามารถสร้างแผนผังชั้น ภาพด้านข้าง ภาพตัด และมุมมองอื่น ๆ ได้โดยอัตโนมัติจากโมเดล 3 มิติเพียงโมเดลเดียว
Revit ยังมีคุณสมบัติใหม่ เช่น ความสามารถในการวิเคราะห์และสร้างการจำลองของแง่มุมต่าง ๆ ของอาคาร เช่น พลังงาน, แสงสว่าง, โครงสร้าง, และการระบายอากาศ นอกจากนี้ยังสนับสนุนการทำงานร่วมกันและการประสานงานระหว่างผู้ใช้หลายคนและสาขาวิชาต่าง ๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Revit:
- การสนับสนุนของ Revit สำหรับการสร้างและแก้ไขพารามิเตอร์ขององค์ประกอบ
- การผสานรวมกับ AutoCAD ได้อย่างง่ายดายเป็นข้อได้เปรียบอย่างมาก
- การเป็นส่วนหนึ่งของ Autodesk คุณจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงส่วนเสริมและปลั๊กอินมากมาย
ข้อจำกัดของ Revit:
- ไลบรารีในตัวของ Rivet ไม่ใช่จุดเด่นที่สุด
- ราคาค่อนข้างสูงและอาจไม่เหมาะกับโครงการที่มีขนาดเล็กกว่า
ราคา Revit:
- การสมัครสมาชิก Revit: $193 ต่อเดือน (เมื่อเรียกเก็บเงินรายปี)
เรวิท เรตติ้ง และ รีวิว
- G2: 4. 5/5 (800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (400+ รีวิว)
5. LibreCAD
LibreCADเป็นซอฟต์แวร์ CAD ที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง ซึ่งโดดเด่นในการสร้างแบบจำลอง 2 มิติ แม้ว่าจะไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นซอฟต์แวร์อัจฉริยะเมื่อเทียบกับโซลูชันอื่น ๆ ในรายการนี้ แต่ก็เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการใช้งานเมื่อมีงบประมาณจำกัด
อินเทอร์เฟซที่สะอาดตาและได้รับแรงบันดาลใจจาก AutoCAD ทำให้คุณรู้สึกคุ้นเคยได้ทันที ช่วยให้คุณสามารถเริ่มต้นใช้งานและออกแบบแปลนพื้น ภาพตัดด้าน และแผนผังส่วนต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ
LibreCAD ยังรองรับคุณสมบัติเพิ่มเติมที่ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบแบบวาดของคุณเป็นชั้น, บล็อก, และคุณสมบัติ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อแบบการออกแบบมีความซับซ้อน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LibreCAD:
- LibreCAD สามารถใช้งานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝงหรือข้อจำกัดใดๆ
- มีให้บริการมากกว่า 30 ภาษา
- ทำงานบน MacOS, Linux และ Windows
ข้อจำกัดของ LibreCAD:
- รองรับเฉพาะการออกแบบ 2 มิติ
- คุณสมบัติที่จำกัด โดยเฉพาะสำหรับการออกแบบสถาปัตยกรรม
ราคา LibreCAD:
- ฟรี (โอเพนซอร์ส)
คะแนนและรีวิวของ LibreCAD:
- G2: 3. 8/5 (~25 รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (~50 รีวิว)
6. เครื่องปั่น
Blenderเป็นซอฟต์แวร์ CAD ที่ทรงพลังซึ่งไม่มีราคาสูง เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายซึ่งผสานการモデลลิ่ง 2D และ 3D, การเรนเดอร์, และการแอนิเมชั่นไว้ในแพ็กเกจเดียว ช่วยให้ทีมออกแบบสามารถดำเนินการตั้งแต่การคิดค้นไอเดียไปจนถึงการสร้างแบบจำลองที่สมบูรณ์ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนซอฟต์แวร์
แม้ว่าซอฟต์แวร์สถาปัตยกรรมฟรีนี้จะมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันกว่าเมื่อเทียบกับบางโปรแกรมในรายการนี้ แต่ชุมชนที่เจริญรุ่งเรืองของมันก็มีปลั๊กอิน บทเรียน และทรัพยากรมากมายให้พึ่งพา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของเครื่องปั่น:
- ใช้เอนจินการเรนเดอร์สามตัว ได้แก่ Eevee, Workbench และ Cycles ซึ่งสามารถสร้างโมเดลและแอนิเมชันคุณภาพสูงและสมจริงเสมือนภาพถ่ายได้
- ชุมชนนักพัฒนาและผู้ใช้ขนาดใหญ่และกระตือรือร้นมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงซอฟต์แวร์
ข้อจำกัดของเครื่องปั่น:
- อินเตอร์เฟซที่เป็นเอกลักษณ์ของ Blender นั้นค่อนข้างซับซ้อนและมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน
- อาจไม่รองรับการสร้างแบบจำลองที่มีความแม่นยำหรือถูกต้อง ซึ่งจำเป็นสำหรับการออกแบบสถาปัตยกรรม
ราคาเครื่องปั่น:
- ซอฟต์แวร์ที่ใช้ฟรีพร้อมส่วนเสริมแบบชำระเงิน
คะแนนและรีวิวของเครื่องปั่น:
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (~900 รีวิว)
7. OpenSCAD
OpenSCADเป็นซอฟต์แวร์ออกแบบสถาปัตยกรรมที่ใช้สคริปต์ในการทำงาน การเรียนรู้ซอฟต์แวร์นี้มีความยากมากกว่าซอฟต์แวร์สถาปัตยกรรมอื่น ๆ ในรายการนี้ แต่เมื่อคุณเชี่ยวชาญแล้ว คุณสามารถสร้างโมเดลที่มีความแม่นยำสูงและสมจริงได้
OpenSCAD เป็นเครื่องมือฟรี และความสามารถในการสร้างแบบจำลองเชิงพารามิเตอร์เป็นจุดเด่นที่ทำให้มันเหนือกว่าซอฟต์แวร์ยอดนิยมอื่น ๆ ในกลุ่มนี้ ซอฟต์แวร์นี้รองรับการนำเข้าและส่งออกไฟล์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น STL, DXF, OFF และ SVG
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OpenSCAD:
- การสร้างแบบจำลองด้วยสคริปต์ของ OpenSCAD มอบระดับการควบคุมที่ไม่เหมือนใครต่อกระบวนการออกแบบ
- การเป็นแบบจำลองที่ขับเคลื่อนด้วยพารามิเตอร์ทำให้ซอฟต์แวร์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการออกแบบที่ซับซ้อนซึ่งต้องตรงตามข้อกำหนดที่เข้มงวด
ข้อจำกัดของ OpenSCAD:
- การขาดการจำลองแบบโต้ตอบทำให้การใช้งานไม่ตรงตามสัญชาตญาณและไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้เมื่อเปรียบเทียบกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ
- ไม่สามารถจัดการกราฟิกที่ซับซ้อนได้ เช่น พื้นผิวและวัสดุ
- ต้องการความรู้ด้านการเขียนโค้ดอย่างกว้างขวาง
ราคาของ OpenSCAD:
- ฟรี (โอเพนซอร์ส)
OpenSCAD รีวิวและคะแนน:
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 3. 5/5 (2 รีวิว)
8. InDesign
Adobe InDesignไม่ใช่ซอฟต์แวร์สำหรับการสร้างแบบจำลอง และไม่มีฟังก์ชัน BIM แต่อย่างใด มันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในคลังซอฟต์แวร์สถาปัตยกรรมของคุณ เนื่องจากมีความสามารถในการเล่าเรื่องผ่านภาพได้ดี อย่างที่คุณอาจทราบแล้ว การโฆษณาและการตลาดมีบทบาทสำคัญไม่แพ้กับการออกแบบและการสร้างแบบจำลองในสถาปัตยกรรม
InDesign สามารถช่วยปรับปรุงความน่าสนใจทางสายตาของแบบก่อสร้างได้ด้วยคลังขนาดใหญ่ของเทมเพลตการออกแบบ,เทมเพลตแบบโครง, และสินทรัพย์การออกแบบที่เหมาะสำหรับโครงการสถาปัตยกรรม
การเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศของ Adobe ยังช่วยให้คุณสามารถผสานรวมและใช้ประโยชน์จากความสามารถของ Photoshop และ Illustrator ของ Adobe ได้อย่างราบรื่น เพื่อส่งมอบโครงการที่น่าประทับใจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ InDesign:
- คุณสมบัติเช่น Master Page, Auto Style, และการปรับขนาด Text Frame ช่วยให้การสร้างเอกสารที่มีความเรียบร้อยสูง
- การผสานรวมกับชุดโปรแกรมสร้างสรรค์ของ Adoble ช่วยให้สามารถใช้ประโยชน์จากความสามารถในการレンเดอร์แบบไฮเปอร์เรียลลิสติกของ Photoshop หรือความสามารถในการสร้างและแก้ไขเวกเตอร์ของ Illustrator
ข้อจำกัดของ InDesign:
- โมเดลการสมัครสมาชิกของ Adobe อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับผู้ใช้บางราย
- ความเข้ากันได้จำกัดกับซอฟต์แวร์นอกระบบนิเวศของ Adobe
- InDesign เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ทรัพยากรมากเช่นกัน
ราคา InDesign:
- แอปพลิเคชันเดียว: $29.99 ต่อเดือน
การให้คะแนนและรีวิว InDesign:
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3000+)
- Capterra: 4. 8/5 (~250 รีวิว)
9. อาร์คิแคด
Archicadเป็นเสาหลักของอุตสาหกรรมสถาปัตยกรรมมานานกว่าสี่ทศวรรษ เป็นซอฟต์แวร์ CAD ตัวแรกที่สามารถสร้างแบบจำลอง 2 มิติและ 3 มิติได้ และเป็นซอฟต์แวร์ตัวแรกที่นำความสามารถ BIM มาสู่คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
เครื่องมือเรนเดอร์ในตัวและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้สถาปนิกมืออาชีพมีอิสระในการสร้างสรรค์ผลงานตามแนวคิดการออกแบบได้อย่างไร้ขีดจำกัด ความสามารถด้าน BIM ช่วยให้สร้างและรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันที่ใช้งานได้จริง ทำให้การส่งมอบโครงการทุกขนาดเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Archicad:
- Archicad เป็นซอฟต์แวร์ BIM ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะพร้อมคุณสมบัติที่จำเป็นทั้งหมด
- นำเสนอความสามารถในการปรับแต่งในระดับสูงทั้งในด้านอินเทอร์เฟซและชุดเครื่องมือ เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานเฉพาะของแต่ละบุคคล
- ให้ความยืดหยุ่นและทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ เช่น SketchUp และชุดผลิตภัณฑ์ Adobe ได้เป็นอย่างดี
ข้อจำกัดของ Archicad:
- คุณสมบัติที่จำกัดในเวอร์ชันฟรีเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
- การสนับสนุนลูกค้าที่ไม่ดีและแหล่งการเรียนรู้ที่มีจำกัด
ราคาของ Archicad:
- BIM Cloud: $40 + ภาษีต่อเดือน
- Archicad Collaborate: $160 + ภาษีต่อเดือน
คะแนนและรีวิว Archicad:
- G2: 4. 6/5 ~250 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (~270 รีวิว)
10. V-Ray
V-Rayเป็นปลั๊กอินสำหรับการเรนเดอร์ภาพ 3 มิติที่สามารถสร้างโมเดลและแอนิเมชัน 3 มิติที่สมจริงเสมือนจริงของการออกแบบสถาปัตยกรรมของคุณได้ เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับโครงการสถาปัตยกรรมเนื่องจากสามารถใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ CAD สถาปัตยกรรมหลายโปรแกรม เช่น Revit, SketchUp และ 3ds Max เป็นต้น
นอกเหนือจากมาตรฐานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับคุณสมบัติแล้ว V-Ray ยังมีความสามารถในการสร้างแบบจำลองที่ซับซ้อน เช่น การติดตามรังสีแบบปรับได้และปัญญาประดิษฐ์ของฉาก ซึ่งช่วยให้สามารถสร้างโครงการที่ซับซ้อนและมีความสมจริงสูงได้
V-Ray ยังรองรับไฟล์หลากหลายรูปแบบ เช่น DWG, OBJ และ FBX ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นกับซอฟต์แวร์สถาปัตยกรรมต่างๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ V-Ray:
- ภาพเรนเดอร์สมจริง
- ตัวเลือกมากมายในการปรับแต่งและปรับแต่งผลลัพธ์
- สามารถใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์เรนเดอร์หลากหลาย เช่น SketchUp, Rhino, 3D's Max และอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ V-Ray:
- การเรียนรู้ที่รวดเร็ว
- เวลาในการประมวลผลนาน
ราคา V-Ray:
- V-Ray Solo: $38.90 ต่อเดือน (หากชำระรายปี)
- V-Ray Premium: $57.90 ต่อเดือน (หากเรียกเก็บเงินด้วยตนเอง)
- V-Ray Enterprise: $49. 40 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิว V-Ray:
- G2: 4. 5/5 (90+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (~25 รีวิว)
ออกแบบสู่การส่งมอบ—เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานทางสถาปัตยกรรมของคุณอย่างครบวงจร
หากคุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์สถาปัตยกรรมที่ดีที่สุดในด้านความสามารถในการออกแบบ คุณมีตัวเลือกมากมาย รายการที่ครอบคลุมนี้ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่เครื่องมือซอฟต์แวร์ฟรีไปจนถึงซอฟต์แวร์ที่ต้องชำระเงิน พร้อมคุณสมบัติที่ดีที่สุดและข้อจำกัดเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจว่าอะไรจะเหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการเฉพาะของคุณ
อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่สามารถช่วยคุณปรับปรุงกระบวนการทำงานทางสถาปัตยกรรมของคุณให้ราบรื่นขึ้นรวมถึงการจัดการการก่อสร้าง— คุณควรตรวจสอบ ClickUp. โซลูชั่นที่พร้อมใช้งานของมันจะช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ และช่วยให้คุณนำธุรกิจของคุณไปสู่ระดับใหม่.
