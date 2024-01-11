เริ่มต้นด้วยเหตุผล: สรุปหนังสือว่าด้วยวิธีผู้นำที่ยิ่งใหญ่สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนลงมือทำ

มีผู้คนสองประเภท: ผู้ที่ต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น และผู้ที่ต้องการได้รับแรงบันดาลใจ. หนังสือที่เหมาะกับทั้งสองประเภทนั้นหาได้ยากมาก.
หนังสือขายดีปี 2009 ของไซมอน ซิเนก เริ่มต้นด้วยเหตุผล เป็นข้อยกเว้น
ไซมอน ซิเน็กเป็นนักเขียนขายดีและนักพูดสร้างแรงบันดาลใจที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักจากแนวคิดที่มองโลกในแง่ดีอย่างไม่ธรรมดาเกี่ยวกับธุรกิจและความเป็นผู้นำ ในฐานะหนึ่งในโค้ชด้านความเป็นผู้นำที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก เขาได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้นำธุรกิจนับพันคนตลอดอาชีพการงานที่ยาวนานกว่าสองทศวรรษ
หนังสือเล่มนี้มีต้นกำเนิดมาจากTED Talk ที่โด่งดังของ Sinekซึ่งมีชื่อเดียวกัน และตอนนี้เป็น TED Talk ที่มีผู้ชมมากที่สุดเป็นอันดับสามตลอดกาล โดยมีผู้ชมมากกว่า 60 ล้านครั้ง หนังสือเล่มนี้มีข้อความที่ง่ายแต่ลึกซึ้ง และโน้มน้าวให้เราค้นหา 'เหตุผล' ของเรา ซึ่งเป็นคุณค่าแกนกลางที่ผลักดันให้เราตื่นขึ้นมาในตอนเช้าและไปทำงาน
หากคุณต้องการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและการบริหารทีม หรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมStart with Why สามารถช่วยคุณได้
สรุป เริ่มต้นด้วยเหตุผล นี้ได้รวบรวมประเด็นสำคัญไว้ให้คุณแล้ว
เริ่มต้นด้วยเหตุผล สรุปโดยย่อ
ในหนังสือ Start with Why Sinek กล่าวถึงพลังของคำว่า 'ทำไม' และวิธีที่มันสามารถเป็นตัวสร้างความแตกต่างที่สำคัญในความสำเร็จของบุคคลหรือองค์กร โดยใช้ตัวอย่างของ Steve Jobs, Martin Luther King Jr. พี่น้องตระกูล Wright, Bill Gates เป็นต้น Sinek เน้นย้ำถึงความสำคัญของการค้นพบจุดประสงค์หลักของคุณ (ปัจจัยทำไม) และการใช้มันเพื่อสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจให้กับทีมของคุณ
ตามที่เขากล่าวว่า 'การเริ่มต้นด้วยเหตุผล' สร้างความรู้สึกถึงเป้าหมายร่วมกันภายในทีมของคุณ ความชัดเจนของพันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กรทำให้พนักงานและลูกค้ารู้สึกเชื่อมโยงได้มากขึ้น
นี่คือ 'เหตุผล' ของไซเน็กเองสำหรับการเขียนหนังสือเล่มนี้ ในคำพูดของเขาเอง:
"เป้าหมายของหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่เพียงแค่พยายามแก้ไขสิ่งที่ไม่ได้ผลเท่านั้น แต่ฉันเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการมุ่งเน้นและขยายสิ่งที่ได้ผลอยู่แล้ว ฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะรบกวนวิธีแก้ปัญหาที่ผู้อื่นเสนอไว้ คำตอบส่วนใหญ่ที่เราได้รับเมื่อมีหลักฐานที่มั่นคงรองรับนั้น มีความถูกต้องสมบูรณ์อยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม หากเราเริ่มต้นด้วยคำถามที่ผิด หากเราไม่เข้าใจสาเหตุ แม้แต่คำตอบที่ถูกต้องก็จะนำพาเราไปในทางที่ผิดเสมอ...ในที่สุด ความจริงนั้น คุณเห็นไหม มันจะถูกเปิดเผยเสมอ...ในที่สุด"
หนังสือเล่มนี้จะแสดงให้คุณเห็นวิธีการถามคำถามที่ถูกต้องกับตัวเอง เพื่อให้คุณสามารถนำพาองค์กร (และทีม) ของคุณไปในทิศทางที่ถูกต้อง
หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมสามแนวคิดที่ยอดเยี่ยม:
- อะไรที่ทำให้คนและบริษัทที่ประสบความสำเร็จแตกต่างจากคนและบริษัทที่ไม่ประสบความสำเร็จ
- ทำไมแรงบันดาลใจจึงเป็นวิธีที่ดีกว่าในการสร้างบริษัทของคุณมากกว่าการชักจูง
- วิธีสร้างความไว้วางใจในองค์กร
5 ข้อสรุปสำคัญจาก เริ่มด้วยเหตุผล
มีสิ่งที่คุณสามารถเรียนรู้ได้จากหนังสือเล่มนี้มากมาย แต่นี่คือบทเรียนที่เราชื่นชอบบางส่วน
1. เลือกใช้แรงจูงใจเชิงบวกมากกว่าการลงโทษ
บทเรียนสำคัญสำหรับผู้นำตลอดทั้งเล่มคือ การมีอิทธิพลต่อผู้อื่นให้ลงมือทำโดยการสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขา มากกว่าการควบคุมหรือชักจูง
ตามที่ไซเนกกล่าว มีเพียงไม่กี่คนที่เข้าใจว่าทำไมลูกค้าถึงเลือกพวกเขา บริษัทส่วนใหญ่มักจะคิดว่าผู้คนซื้อสินค้าของพวกเขาเพราะราคาที่ดีกว่าหรือคุณภาพการบริการที่ดีกว่า ดังนั้นพวกเขาจึงใช้การกระทำที่เป็นการชักจูง เช่น การลดราคา การจัดโปรโมชั่น การรับรองจากคนดัง และในกรณีที่แย่ที่สุดคือการใช้ความกลัว เพื่อดึงดูดลูกค้า
เขาแบ่งปันตัวอย่างจากโลกจริงเพื่อเน้นย้ำประเด็นนี้
เมื่อบริษัทเจเนอรัล มอเตอร์ส (GM) เริ่มเสนอเงินคืนตั้งแต่ 500 ถึง 7,000 ดอลลาร์สหรัฐให้กับลูกค้าที่ซื้อรถบรรทุกและรถยนต์ของพวกเขา ยอดขายระยะสั้นของพวกเขาเพิ่มขึ้น แต่กลับส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรระยะยาวของพวกเขา
ภายในปี 2007, GM ขาดทุนประมาณ $729 ต่อคันที่ขายได้ เนื่องจากโปรโมชั่นของพวกเขา. จากนั้นพวกเขาต้องลดโปรโมชั่นลง และยอดขายก็ลดลง.
ในทำนองเดียวกัน สโลแกนของ IBM—ไม่มีใครถูกไล่ออกเพราะจ้าง IBM—ใช้ความกลัวเป็นกลยุทธ์ทางการตลาด มันทำให้ทีมจัดซื้อหลีกเลี่ยงการเลือกบริษัทที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเมื่อเทียบกับ IBM เพราะกลัวว่าจะตกงานหากเกิดปัญหาขึ้น
ในขณะที่ไซเนกเห็นด้วยว่าการชักจูงนั้นได้ผล—บางครั้งก็ดีเกินไปด้วยซ้ำ—เขาได้กระตุ้นให้ผู้อ่านของเขาหันไปในทิศทางตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง นั่นคือเส้นทางแห่งแรงบันดาลใจ
นี่คือเหตุผล: แม้ว่าการชักจูงอาจนำมาซึ่งธุรกิจที่มากขึ้นหรือซ้ำซากในบางกรณี แต่แรงบันดาลใจเท่านั้นที่เป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการสร้างความภักดีของลูกค้าอย่างแท้จริง
ตัวอย่างที่ Sinek ชื่นชอบที่สุดของการสร้างแรงบันดาลใจอย่างถูกต้องคือ Apple โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ Steve Jobs เป็นผู้นำ
ประเด็นหลักที่ไซเนกเน้นย้ำในที่นี้คือ ผู้คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำ แต่พวกเขาซื้อเหตุผลที่คุณทำสิ่งนั้น หาก 'เหตุผล' ของคุณสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาได้ คุณก็สามารถเปลี่ยนพวกเขาให้กลายเป็นลูกค้าที่ภักดี—ลองนึกถึงผู้คนที่ยืนต่อแถวหน้า Apple Store ในคืนก่อนวันเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่!
ไซเน็กไม่ได้ทิ้งคุณไว้กับความคิดนี้เพียงอย่างเดียว; เขายังให้คำแนะนำที่ยอดเยี่ยมไว้ด้วย:
- กำหนด (และสื่อสาร) เป้าหมายหลักของคุณ
- ใช้เรื่องราวเพื่อแบ่งปันจุดมุ่งหมายนั้นกับโลก ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ทุกคนล้วนเป็นนักเล่าเรื่องที่ยอดเยี่ยมเช่นกัน
- เสริมสร้างความมุ่งมั่นโดยการสร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
- สร้างความไว้วางใจด้วยการแสดงความซื่อสัตย์และนำด้วยความเห็นอกเห็นใจ
2. ค้นหาวงกลมทองคำของคุณ
แนวคิดของวงกลมทองคำ (Golden Circle) เป็นสิ่งที่ไซเนก (Sinek) กล่าวถึงในหลายบทของหนังสือเล่มนี้ วงกลมทองคำเป็นกรอบกลยุทธ์ที่มีวงกลมสามวงซ้อนกัน (เหตุผล, วิธีการ, และผลลัพธ์) ซึ่งแต่ละวงแสดงถึงระดับการคิดและการสื่อสารที่แตกต่างกัน
- เหตุผล: วงในสุดแสดงถึงจุดประสงค์หลักที่เป็นแรงบันดาลใจให้องค์กรดำรงอยู่ มันตอบคำถามว่า "ทำไมองค์กรจึงมีอยู่มากกว่าแค่การสร้างกำไร?"—คุณค่าและความเชื่อที่ลึกซึ้งซึ่งขับเคลื่อนการกระทำ
- วิธีการ: วงกลมตรงกลางแสดงถึงกระบวนการเฉพาะและรูปแบบการทำงานที่สนับสนุน 'เหตุผล' ขององค์กร มันตอบคำถามว่า "องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ของตนได้อย่างไร?"
- อะไร: วงกลมด้านนอกสุดแสดงถึงสิ่งที่เป็นรูปธรรมและผลลัพธ์ที่องค์กรผลิตขึ้น คำตอบสำหรับคำถามนี้อาจเป็นผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโซลูชัน ซึ่งเป็นการตอบคำถามพื้นฐานว่า "องค์กรทำอะไร?"
ตามแนวคิดวงกลมทองคำ บริษัทที่ประสบความสำเร็จและผู้นำที่มีอิทธิพลจะเริ่มต้นจากวงในสุด คือ "เหตุผล" จากนั้นจึงขยายออกไปสู่ "วิธีการ" และสุดท้ายคือ "ผลลัพธ์"
กรอบงานนี้ช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่สำคัญและทำให้แน่ใจว่าคุณสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ
2. การนำไม่เหมือนกับการเป็นผู้นำ
ไซเน็กยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเป็นผู้นำที่ดี เขากล่าวว่าภาวะผู้นำนั้นเหนือกว่าการบริหารงานหรือการจัดการดำเนินงาน
ตามที่เขากล่าว ผู้นำที่ยิ่งใหญ่สร้างผู้ติดตามที่มีความสามารถในการสร้างความไว้วางใจ ความเห็นอกเห็นใจ และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
"มีผู้นำและผู้ที่นำ ผู้มีตำแหน่งอำนาจหรืออิทธิพลคือผู้นำ ส่วนผู้ที่นำคือผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจให้เรา ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือองค์กร เราติดตามผู้ที่นำไม่ใช่เพราะเราต้องทำ แต่เพราะเราต้องการ เราติดตามผู้ที่นำไม่ใช่เพื่อพวกเขา แต่เพื่อตัวเราเอง"
และนี่คือวิธีที่คุณสามารถเป็นผู้นำเช่นนั้นได้:
- แสดงออกถึงค่านิยมและความเชื่อที่กำหนดจุดมุ่งหมายหลักของคุณ สิ่งนี้บอกให้ผู้คนรู้ว่าคุณเป็นคนจริงใจและน่าเชื่อถือ
- ให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิกในทีมของคุณโดยการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สนับสนุนและครอบคลุม
- สร้างสภาพแวดล้อมที่ทุกคนรู้สึกสบายใจที่จะถามคำถามและให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์
ตัวอย่างของผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจซึ่งถูกกล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้ ได้แก่ สตีฟ จ็อบส์ ผู้มอบอิสรภาพให้กับพนักงานที่แอปเปิลในการคิดแตกต่าง (ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายหลักของพวกเขา) ท้าทายสิ่งที่เป็นอยู่ และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อย่าง iPod และ iPhone
3. สร้างทีมที่เชื่อมั่นในเหตุผลของคุณ
เริ่มต้นด้วยพื้นฐานของการสร้างทีมและกลับมาที่ Golden Circle: หากคุณเป็นตัวแทนของ Why ในบริษัทของคุณ คุณก็ต้องการใครสักคนที่จะจัดการกับ How และคนที่มีทักษะมากขึ้นเพื่อจัดการกับ What ในขณะเดียวกัน คนเหล่านี้ทุกคนควรเชื่อในจุดประสงค์หลักและค่านิยมของคุณ
ผู้เขียนกล่าวว่า การจ้างคนที่สะท้อนค่านิยมของคุณ เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร และเสริมทีมของคุณได้ดีนั้นสำคัญกว่าการจ้างคนที่ 'เก่งที่สุด' ในสิ่งที่พวกเขาทำ
คนที่มีแรงจูงใจจะสอดคล้องกับเป้าหมายร่วมกันได้ดีกว่า พวกเขาทำให้การก้าวไปสู่เป้าหมายของคุณเป็นเรื่องง่ายและลดจุดที่อาจเกิดความขัดแย้ง
ตัวอย่างของความร่วมมือที่ยอดเยี่ยมระหว่าง ทำไม และ อย่างไร คือ วอลต์ ดิสนีย์ ผู้มีวิสัยทัศน์ และพี่ชายผู้มีความเป็นจริงเป็นจัง รอย นี่คือซิเนกอธิบายว่าความสมดุลระหว่าง ทำไม-อย่างไร นี้ให้ประโยชน์แก่องค์กรอย่างไร:
"วอลต์ ดิสนีย์ ฝัน วาด และจินตนาการ; รอย อยู่เบื้องหลัง สร้างอาณาจักร" บ็อบ โธมัส นักเขียนชีวประวัติของดิสนีย์เขียนไว้ "นักการเงินและนักธุรกิจที่ชาญฉลาด รอย ช่วยเปลี่ยนความฝันของวอลต์ ดิสนีย์ ให้เป็นจริง สร้างบริษัทที่มีชื่อของน้องชายของเขา"
คำแนะนำอื่น ๆ ของซีเน็กสำหรับผู้นำคืออะไร? ให้อำนาจทีมของคุณ. คุณสามารถทำได้โดยช่วยเหลือพวกเขาให้เติบโตทางอาชีพ, ให้พวกเขาได้รับอำนาจในการทำงาน, หรือชื่นชมในสิ่งที่พวกเขาทำ.
สิ่งนี้ช่วยสร้างความไว้วางใจในองค์กรของคุณและทำให้พนักงานมีแรงจูงใจอยู่เสมอ
4. ทำตามเหตุผลของคุณ ไม่ใช่ตามคู่แข่ง
องค์กรส่วนใหญ่สูญเสียความเป็นเอกลักษณ์และจุดมุ่งหมายเดิมของตนเมื่อเวลาผ่านไป เนื่องจากพยายามเดินตามรอยคู่แข่งที่ประสบความสำเร็จมากกว่า Sinek แนะนำว่าองค์กรควรใช้จุดมุ่งหมายหลักของตนเป็นดั่งดาวเหนือในทุกด้าน แม้ว่าการวิเคราะห์และเลียนแบบคู่แข่งอาจให้ประโยชน์ในระยะสั้น แต่มันไม่ใช่แนวทางที่ครอบคลุม เพราะอาจทำให้เกิดความไม่สอดคล้องและเบี่ยงเบนคุณออกจากเป้าหมายที่แท้จริงของคุณ
ในขณะที่คู่แข่งสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่ดีเกี่ยวกับตลาด การใช้พวกเขาเป็นเกณฑ์มาตรฐานของคุณอาจขัดขวางการเติบโตของคุณด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้:
- ไม่มีความแท้จริง: การเดินตามเส้นทางของคู่แข่งทำให้คุณหยุดที่จะซื่อสัตย์ต่อคุณค่าของคุณ ซึ่งจะทำให้คุณดูไม่จริงใจในสายตาของทั้งพนักงานและลูกค้า
- ไม่มีความคิดสร้างสรรค์: หากคุณเพียงแค่ลอกเลียนสิ่งที่คู่แข่งของคุณทำอยู่เสมอ จะไม่มีโอกาสสำหรับนวัตกรรมหรือแนวทางใหม่ ๆ
- ไม่มีข้อได้เปรียบในการแข่งขัน: เมื่อคุณทำทุกอย่างที่คู่แข่งของคุณทำในแบบที่พวกเขาทำอย่างแม่นยำ คุณจะกลายเป็นเหมือนพวกเขาและไม่สามารถโดดเด่นได้
- ตามไม่ทัน: คุณจะตามหลังคู่แข่งอยู่เสมอ ซึ่งหมายความว่าคุณจะไม่มีโอกาสได้เป็นผู้นำตลาด
ไซเนกส่งเสริมให้ผู้นำมองเข้าไปภายในตนเอง เข้าใจจุดมุ่งหมาย ค่านิยม และจุดแข็งขององค์กร และนำด้วยความจริงใจแทนที่จะพึ่งพาเกณฑ์มาตรฐานภายนอกเพียงอย่างเดียว ตามที่เขาได้กล่าวไว้ คุณคือคู่แข่งของคุณเอง
เริ่มต้นด้วยเหตุผล คำคมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คุณลงมือทำ
ต้องการแรงบันดาลใจเพิ่มเติมหรือไม่?
นี่คือคำพูดบางส่วนจากหนังสือที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้คุณ พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ และช่วยให้คุณสร้างองค์กรที่ประสบความสำเร็จ
ไซมอน ซิเน็ก เกี่ยวกับภาวะผู้นำ
"การเป็นผู้นำหมายความว่าคุณมีตำแหน่งสูงสุด ไม่ว่าจะได้มาจากการทำงานหนัก โชคชะตา หรือการบริหารจัดการภายในองค์กร แต่การเป็นผู้นำที่แท้จริงนั้น หมายถึงการที่ผู้อื่นเต็มใจที่จะตามคุณ—ไม่ใช่เพราะพวกเขาต้องทำ ไม่ใช่เพราะพวกเขาได้รับค่าตอบแทน แต่เพราะพวกเขาต้องการที่จะทำ"
"ผู้นำที่ยิ่งใหญ่คือผู้ที่เชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตนเอง พวกเขาคือผู้ที่เข้าใจศิลปะก่อนวิทยาศาสตร์ พวกเขาชนะใจผู้คนก่อนชนะความคิด พวกเขาคือผู้ที่เริ่มต้นด้วยเหตุผลว่าทำไม"
ไซมอน ซิเน็ก กับการบริหารทีม
"มีเพียงสองวิธีเท่านั้นที่จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์: คุณสามารถควบคุมมันได้ หรือคุณสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้มันได้"
ไซมอน ซิเน็ก เกี่ยวกับแนวทางการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
"ความหลงใหลเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ สำหรับความหลงใหลที่จะอยู่รอด มันต้องการโครงสร้าง เหตุผลที่ไม่มีวิธีการมีโอกาสน้อยมากที่จะประสบความสำเร็จ"
"แทนที่จะถามว่า 'เราควรทำอะไรเพื่อแข่งขัน?' คำถามที่ควรถามคือ 'ทำไมเราถึงเริ่มทำสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในตอนนี้ตั้งแต่แรก และเราสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อให้เป้าหมายของเราเป็นจริงได้ โดยพิจารณาถึงเทคโนโลยีและโอกาสทางตลาดที่มีอยู่ในปัจจุบัน?'"
การนำหลักการ เริ่มต้นด้วยเหตุผล มาใช้กับ ClickUp
ตอนนี้ที่คุณได้ทราบถึงแนวคิดหลักและหลักการในหนังสือของไซเน็กแล้ว ขอให้เราแสดงให้คุณเห็นถึงวิธีที่เครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการพื้นที่ทำงานเช่น ClickUp สามารถช่วยคุณเริ่มต้นกับ เหตุผลของคุณ ได้:
1. ปรับเป้าหมายของคุณให้สอดคล้องกับ 'เหตุผล' ของคุณ
แยกเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้ และตรวจสอบให้แน่ใจว่างานแต่ละชิ้นเชื่อมโยงกับเป้าหมายหลักขององค์กร การทำเช่นนี้จะช่วยให้สมาชิกในทีมเข้าใจถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของพวกเขา นอกจากนี้ยังช่วยให้พวกเขาเห็นความสำคัญของงานที่ทำ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้พวกเขามีแรงจูงใจในการทำงาน
สร้างเป้าหมายและตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs)เพื่อวัดความก้าวหน้าของคุณเทียบกับค่านิยมหลักของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายเหล่านั้น ไม่ใช่ห่างออกไป สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อธุรกิจของคุณเติบโตและมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพิ่มขึ้น
จัดการโครงการและติดตามเป้าหมายด้วย ClickUp
คุณสามารถใช้ClickUp Tasksเพื่อจัดการงานและงานย่อย โพสต์การอัปเดตสถานะ (ในรูปแบบความคิดเห็น) ใช้แท็กหรือสถานะที่กำหนดเองเพื่อจัดกลุ่มและจัดลำดับความสำคัญของงานและเชื่อมโยงงานเหล่านั้นกับ เหตุผล ขององค์กรอย่างชัดเจน
เมื่อคุณเพิ่มโปรเจ็กต์ของคุณแล้ว คุณสามารถใช้แดชบอร์ดแบบกำหนดเองและรายงานอื่น ๆ เช่น แผนภูมิแกนต์ (Gantt charts) เพื่อวัดความคืบหน้าของคุณตามเป้าหมายเหล่านี้ได้ClickUp Goalsยังให้คุณติดตามเป้าหมายของคุณด้วยเป้าหมายเชิงตัวเลข, ใช่/ไม่ใช่, หรือเป้าหมายทางการเงินได้
2. สื่อสารเหตุผลของคุณ
สร้างคลังข้อมูลหรือวิกิกลางสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ 'เหตุผล' และ 'วิธีการ' ขององค์กร รวมถึงคำแถลงพันธกิจและวิสัยทัศน์ ค่านิยม และกระบวนการต่างๆ เพื่อให้ทุกคนในทีมสามารถเข้าถึงได้ง่าย และจะมีประโยชน์อย่างยิ่งในระหว่างการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
สร้างวิกิสาธารณะด้วย ClickUp Docs
ClickUp Docsเป็นเครื่องมือจัดการเอกสารที่ช่วยให้ทีมสามารถจัดการเอกสารและวิกิของพวกเขาในพื้นที่ทำงานที่เป็นระเบียบได้ มันมีคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น บล็อกเนื้อหา ตัวเลือกการจัดรูปแบบ และการแก้ไขแบบเรียลไทม์ คุณยังสามารถสร้างพื้นที่สำหรับทีมเพื่อจัดการเอกสารที่ใช้ร่วมกัน กำหนดระดับสิทธิ์การเข้าถึง และอื่น ๆ ได้อีกด้วย
นอกจากนี้ClickUp AIยังสามารถช่วยคุณแปลวิกิของคุณเป็นหลายภาษา สรุปเอกสาร และอีกมากมาย ด้วยวิธีนี้ คุณสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งให้กับผู้ที่ไม่จำเป็นต้องพูดภาษาเดียวกับคุณ
3. ส่งเสริมการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
เพื่อให้สมาชิกในทีมทุกคนมีความเข้าใจตรงกันในโครงการ ช่วยให้พวกเขาสื่อสารกันได้ง่าย และรับทราบข้อมูลล่าสุดในทุกระดับของโครงการ ด้วยวิธีนี้ ทุกคนจะสามารถติดตามความคืบหน้าได้ตรงกันและให้ข้อเสนอแนะได้อย่างง่ายดาย
ให้ทุกคนได้รับข้อมูลอย่างทันท่วงทีด้วยเครื่องมือการสื่อสารของ ClickUp
ClickUp มีตัวเลือกหลากหลายในการสื่อสารกับทีมของคุณ—ทั้งในโครงการและเอกสาร สำหรับวิธีแรก คุณสามารถแสดงความคิดเห็นในรายการงาน มอบหมายงานที่ต้องดำเนินการ และส่งอีเมลถึงผู้อื่นได้โดยตรงจากมุมมองของงานนั้น
ในเอกสาร คุณสามารถเพิ่มความคิดเห็น แท็กบุคคล และแก้ไขพร้อมกันเพื่อเริ่มต้นการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ฟีเจอร์แชทและบันทึกวิดีโอที่ติดตั้งมาในตัวของ ClickUpเพื่อเริ่มการสนทนากับทีมของคุณและเพิ่มบริบทในการอภิปรายได้อีกด้วย
4. ส่งเสริมการระดมความคิด
จัดให้มีการประชุมระดมความคิดที่สมาชิกในทีมสามารถแบ่งปันแนวคิดได้อย่างเปิดเผย Sinek แนะนำให้สร้างสภาพแวดล้อมที่แต่ละคนสามารถต่อยอดจากแนวคิดของกันและกัน นำไปสู่การนวัตกรรมร่วมกัน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและความสามัคคีในหมู่พนักงานของคุณ
แม่แบบการระดมความคิดใน ClickUpทำให้สิ่งนี้ง่ายขึ้น—คุณสามารถเริ่มเซสชันได้ทันที
สร้างภาพแนวคิดด้วยไวท์บอร์ดและแผนผังความคิดใน ClickUp
เครื่องมือออกแบบแบบอิสระ เช่น กระดานไวท์บอร์ดและแผนผังความคิด ช่วยให้เพื่อนร่วมทีมของคุณสามารถวาดไอเดียที่ยอดเยี่ยมทั้งหมดและอธิบายให้เห็นภาพได้ง่ายขึ้น ซึ่งทำให้การระดมความคิดเป็นไปอย่างน่าสนใจและมีประสิทธิภาพ
ด้วยClickUp Whiteboards คุณสามารถวาดแผนภาพ เพิ่มบันทึก และแม้กระทั่งเชื่อมโยงกับโปรเจกต์ได้ คุณยังสามารถแชร์ไวท์บอร์ดเหล่านี้กับสมาชิกในทีมหรือใช้เป็นบันทึกการระดมความคิดของคุณได้อีกด้วย สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในระหว่างการทำ Why tasks ที่ต้องการให้คุณอธิบายวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของโปรเจกต์ให้กับทีมของคุณ
เครื่องมือที่น่าสนใจและส่งเสริมการทำงานร่วมกันอีกอย่างที่มีให้ใช้บน ClickUp คือMind Maps. มันสามารถช่วยได้ในช่วงขั้นตอนของ 'วิธี' และ 'อะไร' ที่คุณต้องวางแผนการทำงานของคุณหรือสร้างงานให้แต่ละคน.
สรุป
หนังสือ Start with Why ของไซมอน ซิเนก เป็นพิมพ์เขียวที่น่าดึงดูดสำหรับการสร้างองค์กรที่สร้างแรงบันดาลใจ
โดยการค้นหาและกำหนดจุดประสงค์หลักของคุณ คุณสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความไว้วางใจในหมู่เพื่อนร่วมทีม สร้างธุรกิจมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ และเปลี่ยนลูกค้าที่ภักดีให้กลายเป็นผู้สนับสนุนอย่างเต็มที่ Sinek ยังกระตุ้นให้ผู้นำส่งเสริมความชัดเจนและวินัยในเป้าหมายของทีมโดยการจัดให้สอดคล้องกับ 'เหตุผล' ของพวกเขาเสมอ
เราหวังว่าคุณจะพบว่าสรุปหนังสือ Start with Why นี้มีประโยชน์ หากคุณยังไม่แน่ใจใน 'เหตุผล' ของคุณ เราขอแนะนำหนังสืออีกเล่มของ Sinek อย่าง Finding Your Why หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือเสริมของหนังสือ Start with Why และมาพร้อมกับเคล็ดลับที่นำไปใช้ได้จริงเพื่อช่วยให้คุณกำหนดจุดมุ่งหมายที่ยิ่งใหญ่ขึ้นของคุณ
แต่ถ้าคุณได้ซึมซับแนวคิดของ เริ่มต้นด้วยเหตุผล และมีความเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายหลักของคุณแล้ว เราขอแนะนำให้คุณสมัครใช้ ClickUp—เริ่มต้นได้ฟรี