ผู้มีอิทธิพล AI: ติดตามผู้ที่พูดถึงเทรนด์ AI ล่าสุด

AI เป็นที่พูดถึงกันทั่วเมือง การติดตามความก้าวหน้าของ AI จึงกลายเป็นสิ่งสำคัญหากคุณไม่ต้องการตกขบวน
และอะไรจะดีไปกว่าการติดตามข่าวสารล่าสุดด้วยการติดตามผู้มีความคิดที่ดีที่สุดในวงการ? การติดตามผู้ที่กำหนดเทรนด์จะทำให้คุณตามทันกระแสได้ง่ายขึ้นมาก
ดังนั้น เราได้คัดสรรรายชื่อผู้มีอิทธิพลด้าน AI 10 อันดับแรกที่เป็นนักคิดเชิงวิสัยทัศน์ซึ่งกำลังกำหนดทิศทางวงการ AI และเป็นผู้นำในการสนทนาเกี่ยวกับสิ่งล่าสุดในวงการ AI
หากคุณเป็นนักการตลาดหรือผู้เชี่ยวชาญด้านโซเชียลมีเดีย หรือต้องการเรียนรู้จากผู้มีอิทธิพลตัวจริงในโลกของ AI รายการนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจผลงานของพวกเขาได้อย่างลึกซึ้ง
อะไรคือผู้ทรงอิทธิพลทางปัญญาประดิษฐ์?
ผู้มีอิทธิพลทางปัญญาประดิษฐ์เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านปัญญาประดิษฐ์—นักวิจัย, นักเทคโนโลยี, นักธุรกิจ, นักการศึกษา, หรือผู้นำทางความคิด—ที่แบ่งปันความรู้และความคิดเห็นของตนกับผู้อื่น พวกเขาอธิบายถึงความละเอียดอ่อน, กรณีการใช้งาน, และความเกี่ยวข้องของปัญญาประดิษฐ์ต่อโลกในวงกว้าง
ผู้มีอิทธิพลทาง AI มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการทำความเข้าใจด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ AI และการพัฒนาเครื่องมือ AI
ผู้มีอิทธิพลเสมือนจริงที่ได้รับความนิยมเหล่านี้มีส่วนร่วมผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์, สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ, การประชุม, และฟอรัมทางอุตสาหกรรม เพื่อแบ่งปันความเชี่ยวชาญและความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ AI
โดยสรุป พวกเขาช่วยให้เราเข้าใจ AI ได้ดีขึ้น และเข้าใจว่ามันอาจเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในอนาคตได้อย่างไร
10 อินฟลูเอนเซอร์ AI ที่คุณต้องติดตาม
การคัดกรองโปรไฟล์จำนวนมาก เราได้คัดเลือกผู้นำทางความคิดและผู้บุกเบิกด้าน AI อย่างรอบคอบจำนวน 10 ท่าน ซึ่งกำลังขับเคลื่อนการพัฒนาที่สำคัญและจะมอบข้อมูลเชิงลึกและการเรียนรู้ที่มีคุณค่าให้กับคุณ
ติดตามผู้มีอิทธิพลเหล่านี้เพื่ออัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับ AI:
1. แซม อัลท์แมน (@sama)
ซามูเอล แฮร์ริส อัลท์แมน เป็นผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ OpenAI—หนึ่งในองค์กรที่มีชื่อเสียงที่สุดที่นำพาการปฏิวัติปัญญาประดิษฐ์
Open AI ได้พัฒนาโมเดล AI ที่ใช้ภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) หลายรูปแบบ โมเดล AI แบบโอเพนซอร์ส และโมเดลการสร้างภาพขั้นสูง (DALL•E 2, DALL•E 3)ChatGPT ซึ่งเป็นแชทบอทผู้ช่วย AI เชิงสร้างสรรค์ที่ได้รับความนิยมและใช้งานฟรี ก็ได้รับการพัฒนาขึ้นบนระบบ AI ที่สร้างโดย OpenAI เช่นกัน
เมื่ออายุแปดขวบ แซมเริ่มเขียนโค้ด ซึ่งนำไปสู่การร่วมก่อตั้ง Tools for Humanity ในปี 2019 องค์กรนี้สร้างระบบที่ออกแบบมาเพื่อสแกนดวงตาของผู้คนเพื่อยืนยันตัวตนและตรวจสอบหลักฐานการดำรงชีวิตเพื่อต่อต้านการฉ้อโกง ตั้งแต่ปี 2014 ถึง 2019 เขายังดำรงตำแหน่งประธานของ Y Combinator ซึ่งเป็นองค์กรเร่งการเติบโตของสตาร์ทอัพอีกด้วย
ในปัจจุบัน ด้วยผู้ติดตามจำนวนมหาศาลถึง 2.5 ล้านคนบน X แซมได้แบ่งปันข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับความก้าวหน้าและนวัตกรรมของ Open AIในด้านเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในโครงการ Apollo ของเขา (Apollo เป็นกองทุนระยะเริ่มต้นที่ลงทุนในโครงการที่ท้าทายและมีความเสี่ยงสูง) เขาลงทุนอย่างหนักในงานวิจัยด้านความปลอดภัยของ AI เพื่อให้มั่นใจว่าระบบ AI ที่ทรงพลังจะถูกควบคุมอย่างเหมาะสม เขาเป็นเสียงสำคัญที่มีบทบาทในการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง
2. ดร.เฟย-เฟย หลี่ (@drfeifei)
ดร. เฟย เฟย หลี่ เป็นผู้มีอิทธิพลด้านปัญญาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการร่วมของสถาบัน Stanford Institute for Human-Centered AI และศาสตราจารย์ Sequoia คนแรกในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด
เธอเคยดำรงตำแหน่งรองประธานที่ Google และเคยเป็นหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ด้าน AI/ML ที่ Google Cloud
เธอได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของ X ในปี 2020 ในตำแหน่งกรรมการอิสระเพื่อเป็นผู้นำการพัฒนา AI ทางสังคม และประเมินการใช้เครื่องมือ AI สำหรับสื่อสังคมออนไลน์เพื่อควบคุมแพลตฟอร์มของตน
ด้วยผู้ติดตามกว่า 445,000 คนบน X หลี่ได้แชร์หนังสือเล่มใหม่ของเธอที่กำลังจะออกเร็วๆ นี้ The Worlds I See ซึ่งอิงจากความอยากรู้อยากเห็น การสำรวจ และการค้นพบในยุคเริ่มต้นของปัญญาประดิษฐ์
เธอได้รับการแต่งตั้งให้เป็น "แม่ทูนหัว" ของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในฐานะเสียงระดับชาติที่สนับสนุนจริยธรรมและความหลากหลายในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) และปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หลียังเป็นผู้คิดค้น ImageNet และ ImageNet Challenge ซึ่งเป็นชุดข้อมูลขนาดใหญ่และความพยายามในการสร้างมาตรฐานที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนา AI ล่าสุดและการเรียนรู้เชิงลึก
3. แอนดรูว์ เอ็น (@AndrewYNg)
ดร. แอนดรูว์ เอ็นจี ผู้มีผู้ติดตาม 943,000 คนบน X เป็นผู้ก่อตั้ง DeepLearning.AI ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Landing AI และประธานและผู้ก่อตั้ง Coursera
ในปี 2011 แอนดรูว์เป็นผู้นำในการพัฒนาแพลตฟอร์ม MOOC (Massive Open Online Courses) หลักที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ซึ่งทำให้สามารถเปิดสอนหลักสูตรการเรียนรู้ของเครื่อง (ML) ให้กับนักเรียนออนไลน์กว่า 100,000 คนบน Coursera หลักสูตรของเขาบน Coursera มีนักเรียนมากกว่า 3 ล้านคนทั่วโลก
อดีตนักวิจัยจาก Baidu และ Google Brain เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning) และการศึกษาด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI Education) เขาเป็นผู้แต่งและผู้ร่วมแต่งบทความวิจัยมากกว่า 200 บทความในสาขาหุ่นยนต์และแมชชีนเลิร์นนิง (ML) พร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนมากมายผ่านการทำงานในด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI)
ในปี 2013 เขาได้รับการขนานนามว่า 'บุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลก' โดย Time 100
ในฐานะอาจารย์พิเศษประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด เขาได้ถ่ายทอดความเชี่ยวชาญและวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาและการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เขายังคงตีพิมพ์ผลงานวิจัยสำคัญที่ช่วยผลักดันความก้าวหน้าในด้านการเรียนรู้เชิงลึก (deep learning) อีกด้วย
4. เคท ครอว์ฟอร์ด (@katecrawford)
เคท ครอว์ฟอร์ด ซึ่งมีผู้ติดตามประมาณ 83,000 คนบน X เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในการศึกษาผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ต่อสังคม
ผลงานของเธอครอบคลุมสองทศวรรษแห่งวิวัฒนาการของปัญญาประดิษฐ์ โดยมุ่งเน้นที่การทำความเข้าใจว่าข้อมูลขนาดใหญ่ การเรียนรู้ของเครื่อง และปัญญาประดิษฐ์มีผลกระทบต่อประวัติศาสตร์ การเมือง แรงงาน และสิ่งแวดล้อมอย่างไร
เธอเป็นนักวิชาการที่ได้รับความเคารพที่ Microsoft Research New York และ USC Annenberg และมีส่วนร่วมในวารสารวิจัยที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เช่น Nature และ Science
โครงการที่มีเอกลักษณ์ของเคท เช่น 'Anatomy of an AI System' และ 'Excavating. ai' ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติและได้รับการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ชั้นนำ 'Anatomy of an AI System' ได้วิเคราะห์เจาะลึกห่วงโซ่อุปทานและเส้นทางการไหลของข้อมูลทั้งหมดที่อยู่เบื้องหลังอุปกรณ์ Amazon Echo การขุดค้น. ai ในทางกลับกัน เป็นการศึกษามานุษยวิทยาที่เปิดเผยอุดมการณ์ ค่านิยม และอคติที่ฝังอยู่ในระบบ AI ซึ่งเกิดจากมุมมองโลกของนักพัฒนา AI
ทั้งสองโครงการมีอิทธิพลในการแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบของมนุษย์และมิติทางจริยธรรมที่มักถูกซ่อนเร้นอยู่ภายในระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ผลงานของครอว์ฟอร์ด รวมถึงหนังสือของเธอ Atlas of AI เรียกร้องให้มีความโปร่งใสและความรับผิดชอบมากขึ้นในวิธีที่ค่านิยมของผู้สร้าง AI มีอิทธิพลต่อการกำหนดรูปแบบของ AI
ผู้ร่วมก่อตั้งสถาบัน AI Now Institute, ความสนใจของครอว์ฟอร์ดในผลกระทบทางสังคมของ AI สอดคล้องกับความกังวลที่เพิ่มขึ้นของนักการตลาดและผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ประโยชน์จาก AI
5. เอียน กู๊ดเฟลโลว์ (@goodfellow_ian)
เอียน เจ. กู๊ดเฟลโลว์ นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และวิศวกร ได้สร้างผลกระทบที่สำคัญในสาขาเครือข่ายประสาทเทียมและการเรียนรู้เชิงลึก
ด้วยผู้ติดตามจำนวนมากในชุมชน AI ความคิดที่ปฏิวัติวงการของ Goodfellow ได้เกิดขึ้นระหว่างการพบปะกันแบบไม่เป็นทางการในปี 2014 ระหว่างการสนทนากับเพื่อน ๆ เขาได้คิดค้นวิธีการที่คอมพิวเตอร์สามารถสร้างภาพได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์ ซึ่งนำไปสู่การสร้าง GAN หรือ Generative Adversarial Networks
แนวคิดหลักเบื้องหลัง GAN คือการให้เครือข่ายประสาทเทียมสองเครือข่ายแข่งขันกันเพื่อสร้างข้อมูลสังเคราะห์ใหม่ที่คล้ายกับชุดข้อมูลที่ใช้ฝึกฝน เครือข่ายทั้งสองทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยปรับปรุงตัวเองไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งตัวอย่างที่สร้างขึ้นมีความคล้ายคลึงกับข้อมูลจริงจนแยกไม่ออก
ปัจจุบัน Goodfellow เป็นนักวิทยาศาสตร์วิจัยที่ DeepMind เขาได้สะท้อนถึงชื่อเสียงที่ไม่คาดคิดของตนเอง โดยรู้สึกว่ามันค่อนข้างเหนือจริง แม้จะเป็นเช่นนั้น เขาก็ยังคงทุ่มเทเพื่อต่อต้านการใช้ประโยชน์จากการค้นพบของเขาในทางที่ผิด วิสัยทัศน์ของเขาคือการปกป้องการใช้ AI อย่างมีจริยธรรม ซึ่งเป็นภารกิจที่เขาสนับสนุนอย่างเต็มที่
6. แอลลี่ มิลเลอร์ (@alliekmiller)
แอลลี่ มิลเลอร์ เป็นผู้ประกอบการด้านปัญญาประดิษฐ์ ที่ปรึกษา และนักลงทุน
ด้วยผู้ติดตามมากกว่าหนึ่งล้านคนบน LinkedIn เธอมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการศึกษาด้าน AI บรรยายเกี่ยวกับ AI ทั่วโลก ให้คำแนะนำด้านนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับ AI ระดับโลก และสร้างทรัพยากรการศึกษาสำหรับธุรกิจเพื่อให้ประสบความสำเร็จด้วย AI เธอเป็นอินฟลูเอนเซอร์เสมือนจริงที่ได้รับความนิยมซึ่งสนับสนุนการศึกษาด้าน AI บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ
เธอเคยเป็นผู้นำการพัฒนาธุรกิจด้านการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) สำหรับสตาร์ทอัพและทุนร่วมลงทุนที่ Amazon (AWS)
ตั้งแต่เริ่มต้น เธอได้พัฒนาธุรกิจภายใน AWS โดยให้คำปรึกษาและสนับสนุนนักวิจัยชั้นนำด้านแมชชีนเลิร์นนิง ผู้ก่อตั้ง และนักลงทุนทั่วโลก
ก่อนหน้านั้น แอลลี่ได้บรรลุเป้าหมายสำคัญในฐานะผู้ชนะการแข่งขันนวัตกรรมระดับประเทศ และกลายเป็นผู้หญิงที่อายุน้อยที่สุดที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ AI ที่ IBM
เธอได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็น 'นักนวัตกรรมด้าน AI แห่งปี' โดย AIconic ในปี 2019 และ LinkedIn Top Voice ด้านเทคโนโลยีและ AI หลายปีติดต่อกัน ติดตามเธอเพื่อรับข่าวสาร เทคโนโลยี และคำแนะนำด้านอาชีพเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์
7. ทาบิธา โกลด์สเตาบ์ (@tabithagold)
ทาบิธา โกลด์สเตาบ์ เป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ (AI) เธอเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง CogX ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่รวบรวมนักวิจัยและผู้กำหนดนโยบายเพื่อหารือเกี่ยวกับความก้าวหน้าของ AI และเคยดำรงตำแหน่งประธานสภา AI ของรัฐบาลสหราชอาณาจักร
Goldstaub มีผู้ติดตามมากกว่า 15,000 คนบน Linkedin และมากกว่า 14,000 คนบน X เธอมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับองค์กรต่างๆ เช่น TechUK และสถาบัน Alan Turing โดยให้คำปรึกษาด้าน AI และเทคโนโลยี
จากการแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวของเธอ โกลด์สเตาบ์ได้เขียนหนังสือ วิธีคุยกับหุ่นยนต์: คู่มือสำหรับสาวๆ สู่โลกที่ถูกครอบงำโดย AI เธอคาดการณ์แนวโน้มของ AI และช่วยเหลือธุรกิจต่างๆ ในการประยุกต์ใช้ AI อย่างมีจริยธรรมผ่านบริการให้คำปรึกษา
เธอได้รับการจัดอันดับใน '30 under 30' ของ Media Week ในปี 2012 นอกจากนี้ เธอยังได้รับตำแหน่งใน 'Silicon 60' ของหนังสือพิมพ์ London Evening Standard ในปี 2014 เธอยังได้รับรางวัล "Amy Johnson Award" จากสมาคมวิศวกรรมสตรีอีกด้วย
8. ยัน เลอคูน (@ylecun)
ยาน เลคูน, นักวิทยาศาสตร์ด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) หัวหน้าทีมของเฟซบุ๊ก และศาสตราจารย์ที่ได้รับการยกย่องจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก มีผู้ติดตามจำนวนมากถึง 625,000 คนบน LinkedIn และ 641,000 คนบน Twitter เขาเป็นที่รู้จักอย่างดีในด้านความเชี่ยวชาญทางปัญญาประดิษฐ์ (AI), การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning), การมองเห็นของคอมพิวเตอร์ (Computer Vision), และหุ่นยนต์
ในช่วงปลายทศวรรษ 1980 เขาได้เสนอแนวคิดด้านสถาปัตยกรรมสำหรับการสร้างโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถจดจำภาพได้ ผลงานอันล้ำหน้านี้ได้นำไปสู่ความก้าวหน้าของโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน ซึ่งปัจจุบันถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการจดจำภาพ วิดีโอ และเสียง
เขายังเป็นหนึ่งในผู้สร้างเทคโนโลยีการบีบอัดภาพ DjVu ชั้นนำ ซึ่งช่วยให้ภาพดิจิทัลมีความชัดเจนมากขึ้นและบีบอัดได้โดยไม่สูญเสียคุณภาพ
เขาได้รับเกียรติยศอันทรงเกียรติมากมาย รวมถึงรางวัลทัวริง (2019) และเครื่องอิสริยาภรณ์อัศวิน (Knight) แห่ง Legion of Honour ของฝรั่งเศส (2023) เป็นต้น
ปัจจุบัน เขาเป็นผู้นำการวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ที่ Facebook และเป็นผู้สนับสนุนเทคโนโลยี AI อย่างเปิดเผย โดยกล่าวว่า "การมองโลกในแง่ร้ายเกี่ยวกับ AI นั้นกำลังจะล้มเหลว"
9. ทิมนิท เกบรู (@timnitGebru)
ด้วยผู้ติดตามจำนวนมากถึง 165,000 คนบน Twitter และ 40,000 คนบน LinkedIn ทิมนิท เกบรู นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์จากเอริเทรียและเอธิโอเปีย ทำการวิจัยเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ โดยเน้นที่อคติในอัลกอริทึมและการขุดข้อมูล เธอเป็นผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการบริหารของสถาบันวิจัยปัญญาประดิษฐ์แบบกระจาย (DAIR)
เธอได้รับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด และทำวิจัยหลังปริญญาเอกที่ Microsoft Research ในกลุ่ม FATE (Fairness Accountability Transparency and Ethics in AI) ที่เธอศึกษาเกี่ยวกับอคติของอัลกอริทึมในโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูล
งานวิจัยของเธอที่ไมโครซอฟท์ในปี 2017 ได้เปิดโปงข้อบกพร่องในระบบจดจำใบหน้าของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งเผยให้เห็นอคติต่อผู้หญิงและคนผิวสี งานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่าชุดข้อมูลที่ใช้ในการฝึกอัลกอริทึมประกอบด้วยภาพของชายผิวขาวจำนวนมาก แต่มีภาพของผู้หญิงผิวดำเพียงไม่กี่ภาพเท่านั้น ผลการวิจัยดังกล่าวทำให้ IBM และไมโครซอฟท์ต้องปรับปรุงชุดข้อมูลของตนใหม่
เธอร่วมก่อตั้ง 'Black in AI' เพื่อส่งเสริมความหลากหลายในหมู่นักวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) Gebru ได้รับการยอมรับในด้านความเชี่ยวชาญด้านจริยธรรมของ AI จนได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน '50 ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก' โดย Fortune บุคคลสำคัญทางวิทยาศาสตร์โดย Nature และบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดโดย Time ในปี 2022
เธอยังเป็นผู้นำทีม AI ที่หลากหลายที่ Google ท้าทายมาตรฐานอุตสาหกรรมและส่งเสริมงานสำคัญที่เปลี่ยนแปลงคำศัพท์เฉพาะด้าน AI
10. เรเชล โธมัส (@math_rachel)
ราเชล โธมัส เป็นนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และผู้ร่วมก่อตั้ง fast.ai ซึ่งทำให้การศึกษาด้าน AI เข้าถึงได้ง่ายขึ้น เธอสอนหลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนา AI อย่างมีความรับผิดชอบเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถลดอคติที่เป็นอันตรายได้ หลักสูตรฟรีของเธอได้รับการยกย่องอย่างสูงในสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น The Economist, MIT Tech Review, และ Forbes
เธอยังเป็นผู้อำนวยการผู้ก่อตั้งศูนย์จริยธรรมข้อมูลประยุกต์ที่มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก และมีผู้ติดตามบนทวิตเตอร์ 90,000 คน
เธอได้รับปริญญาเอกทางคณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัยดุ๊ก. ในช่วงแรก ๆ ของเธอ เธอทำงานเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและวิศวกรซอฟต์แวร์ที่อูเบอร์.
โธมัสได้รับการยกย่องจาก Forbes ให้เป็นหนึ่งใน 20 ผู้หญิงที่น่าทึ่งในด้านปัญญาประดิษฐ์ และได้รับการกล่าวถึงในหนังสือ Women Tech Founders on the Rise ความมุ่งมั่นของเธอในด้านจริยธรรมข้อมูล การมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในการศึกษาการเรียนรู้เชิงลึก และงานเขียนที่มีอิทธิพล ล้วนเน้นย้ำถึงผลกระทบที่สำคัญของเธอที่มีต่อปัญญาประดิษฐ์
อิทธิพลของเธอแผ่ขยายไปอย่างกว้างขวาง ผลงานเขียนของเธอเข้าถึงผู้อ่านมากกว่าหนึ่งล้านคน และได้รับการแปลเป็นภาษาจีน สเปน เกาหลี และโปรตุเกส อีกทั้งยังได้รับการตีพิมพ์บนหน้าแรกของ Hacker News ถึงเก้าครั้ง
