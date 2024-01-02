10 หนังสือ Agile ที่ดีที่สุดสำหรับผู้จัดการโครงการในปี 2025

ความสามารถในการปรับตัวและนวัตกรรมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารโครงการ และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องกลายเป็นเข็มทิศที่นำทางคุณไปสู่ความเป็นเลิศ
วิธีการแบบอไจล์เป็นกรอบการทำงานที่แบ่งโครงการออกเป็นระยะๆ ซึ่งช่วยในการทำงานร่วมกันและส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้า
Agile ได้กลายเป็นที่นิยมในด้านการจัดการโครงการ ทำให้ผู้ที่อยู่ในสาขาการจัดการโครงการจำเป็นต้องเชี่ยวชาญในมัน
เราได้คัดสรรหนังสือเกี่ยวกับความคล่องตัวที่ดีที่สุด 10 เล่มอย่างพิถีพิถันเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้คุณในการเดินทางสู่ความเชี่ยวชาญ หนังสือเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการทำงานแบบคล่องตัวเพื่อช่วยให้คุณยอมรับการเปลี่ยนแปลง การทำงานร่วมกัน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 📕
หนังสือ 10 เล่มสำหรับผู้จัดการโครงการและทีมที่ทำงานแบบ Agile
นี่คือหนังสือที่น่าเชื่อถือ 10 เล่มที่จะช่วยคุณเรียนรู้เกี่ยวกับและนำไปใช้ Agile. หนังสือเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดเกี่ยวกับวิธีการ Agile.
1. สครัมพื้นฐาน: คู่มือปฏิบัติสำหรับกระบวนการ Agile ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โดย เคนเนธ รูบิน
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: เคนเนธ เอส. รูบิน
- ปีที่ตีพิมพ์: 2012
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 16 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: เริ่มต้นถึงระดับกลาง
- จำนวนหน้า: 504 หน้า
- คะแนน 4. 7/5 (Amazon) 4. 1/5 (Goodreads)
หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือปฏิบัติสำหรับการเชี่ยวชาญกรอบงาน Scrum
ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ รวมถึงบทบาทของ Scrum, กิจกรรม, ผลงาน, และการปรับใช้ Scrum สำหรับโครงการขนาดใหญ่
Essential Scrum มอบความเข้าใจแบบองค์รวมและแนวทางที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ทันที โดยเน้นการส่งมอบข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ เพื่อช่วยในการนำกรอบการทำงานแบบ Agile เช่น Scrum ไปใช้ในสภาพแวดล้อมองค์กรที่หลากหลาย
"การพัฒนาแบบวนซ้ำยอมรับว่าเราอาจจะทำผิดพลาดก่อนที่จะทำถูกต้อง และเราอาจจะทำสิ่งต่างๆ ได้ไม่ดีก่อนที่จะทำได้ดี"
ประเด็นสำคัญ:
- ภาพรวมที่ครอบคลุม: ให้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับวิธีการ Scrum ครอบคลุมบทบาท, แนวทางปฏิบัติ, และหลักการ
- เครื่องมือที่ใช้ได้จริง: นำเสนอเครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ได้จริงสำหรับการนำไปใช้และบริหารจัดการ Scrum ในโครงการ
- ตัวอย่างจากโลกจริง: แสดงให้เห็นแนวคิดด้วยตัวอย่างจากโลกจริง ทำให้การเข้าใจและการนำไปใช้ Scrum ง่ายขึ้น
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว:
"รูปแบบหนังสือที่เข้าใจง่าย สัญลักษณ์ที่ชัดเจน และแผนภาพที่ละเอียด ทำให้แนวคิดที่ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่ายที่จะเข้าใจ หลักการพื้นฐานที่สนับสนุนการปฏิบัติ Scrum ที่ดีที่สุดถูกนำเสนอในวิธีที่เรียบง่ายและสอดคล้องกัน ซึ่งจะทำให้ผู้เริ่มต้นจนถึงผู้เชี่ยวชาญ Scrum สามารถนำไปใช้ในทางปฏิบัติได้จริงและสร้างคุณค่าที่แท้จริง"
2. ความเชี่ยวชาญใน Scrum: จากดีสู่ความเป็นผู้นำแบบผู้รับใช้ที่ยอดเยี่ยม โดย เจฟฟ์ วัตส์
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: เจฟฟ์ วัตต์
- ปีที่ตีพิมพ์: 2013
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 11 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: ระดับกลางถึงระดับสูง
- จำนวนหน้า: 340 หน้า
- คะแนน 4. 7/5 (Amazon) 4. 2/5 (Goodreads)
ต่างจากหนังสือหลายเล่มเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบ Agileที่ให้ภาพรวมทั่วไปของ Scrum, Geoff Watts ได้เจาะลึกถึงความซับซ้อนของการเป็นผู้นำแบบผู้รับใช้และการนำไปใช้ใน Scrum Mastery.
หนังสือเล่มนี้ก้าวข้ามพื้นฐานของการปฏิบัติ Scrum โดยสำรวจแนวคิดและพฤติกรรมที่จะเปลี่ยน Scrum Master ที่ดีให้กลายเป็นผู้นำที่รับใช้ผู้อื่นอย่างยอดเยี่ยม
ผู้เขียนนำเสนอเรื่องราวและกรณีศึกษาที่สะท้อนถึงความท้าทายในชีวิตประจำวันของ Scrum Master ดังนั้น นอกเหนือจากเนื้อหาเชิงทฤษฎีแล้ว หนังสือเล่มนี้ยังเป็นคู่มือที่มีคุณค่าสำหรับ Scrum Master ในการนำทางผ่านความซับซ้อนของบทบาทของพวกเขาในโลกแห่งความเป็นจริง
การเปลี่ยนแปลงทีม ไม่เว้นแม้แต่ทั้งองค์กร จากหลักการของการสั่งการและควบคุมไปสู่หลักการของการเป็นผู้นำแบบผู้รับใช้ จากแผนที่สร้างขึ้นบนการคาดการณ์ไปสู่แผนที่สร้างขึ้นบนข้อมูลเชิงประจักษ์และวิวัฒนาการ ต้องการทั้งความอดทนและความมุ่งมั่น
ประเด็นสำคัญ:
- จุดเน้นของผู้นำ: เน้นบทบาทของ Scrum Master ในฐานะผู้นำที่รับใช้ และทักษะที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จในบทบาทนี้
- พลวัตของทีม: สำรวจวิธีการสร้างและรักษาทีมที่มีประสิทธิภาพสูงในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
- การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง: อภิปรายกลยุทธ์สำหรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการเอาชนะความท้าทายที่พบบ่อยในโครงการแบบอไจล์
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว:
"หนังสือเล่มนี้ยอดเยี่ยมมาก อ่านง่ายสุดๆ ฉันอ่านตั้งแต่ต้นจนจบและมักจะหยิบมาอ่านทบทวนบ่อยๆ เพื่อเตือนตัวเองถึงสิ่งที่ควรใส่ใจในการเป็น Scrum Master ที่ดี มีหลักฐานเชิงประสบการณ์ที่ดีว่าทำไมการทำ X และ X ถึงได้ผล ทุกทีมมีความแตกต่างกัน แต่หนังสือเล่มนี้กระตุ้นให้คุณคิดนอกกรอบด้วยจิตวิญญาณของผู้นำที่รับใช้อย่างแท้จริง"
3. การพัฒนาเกมแบบอไจล์ โดย คลินตัน คีธ
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: คลินตัน คีธ
- ปีที่ตีพิมพ์: 2020
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 19 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: ระดับกลาง
- จำนวนหน้า: 576 หน้า
- คะแนน 4. 6/5 (Amazon) 4. 1/5 (Goodreads)
หนังสือเล่มนี้นำเสนอแนวทางที่เป็นเอกลักษณ์ในการประยุกต์ใช้หลักการแบบอไจล์ในการพัฒนาเกม
ด้วยการมุ่งเน้นอย่างชัดเจนไปที่อุตสาหกรรมเกม มันให้ข้อมูลเชิงลึกและกลยุทธ์สำหรับนักพัฒนาเกมที่เผชิญกับความท้าทายเฉพาะของสาขาของพวกเขา
เน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกันและการสื่อสารภายในทีมสหวิทยาการ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาเกมให้ประสบความสำเร็จ
หนังสือเล่มนี้แนะนำผู้อ่านเกี่ยวกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการพัฒนากระบวนการทำงานที่คล่องตัว ช่วยให้ทีมสามารถตอบสนองต่อความต้องการของโครงการที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งมอบเกมคุณภาพสูง
"ทีมที่กระจายตัวมีความท้าทายเช่นเดียวกับทีมที่กระจายอยู่ต่างสถานที่ นอกจากนี้ยังต้องเผชิญกับความท้าทายในการรักษาความโปร่งใส การทำงานร่วมกัน การจัดระเบียบตนเอง และการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือที่มีอยู่ให้ดีที่สุด"
ประเด็นสำคัญ:
- Agile ในการพัฒนาเกม: ปรับใช้แนวทาง Agile ที่เหมาะสมโดยเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมการพัฒนาเกม
- การบาลานซ์ความคิดสร้างสรรค์และความมีประสิทธิภาพ: มุ่งเน้นการบาลานซ์กระบวนการสร้างสรรค์และการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
- กรณีศึกษา: ประกอบด้วยกรณีศึกษาจากโครงการพัฒนาเกมจริงเพื่อแสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติแบบアジล
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว:
เขียนได้ดีมากและจัดระเบียบอย่างดี เข้าใจง่าย แนะนำอย่างยิ่งสำหรับทีมใดก็ตามที่กำลังศึกษาเกี่ยวกับ Agile
4. การประมาณและการวางแผนแบบอไจล์ โดย ไมค์ โคห์น
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: ไมค์ โคห์น
- ปีที่ตีพิมพ์: 2005
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 12 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: เริ่มต้นถึงระดับกลาง
- จำนวนหน้า: 368 หน้า
- คะแนน 4. 6/5 (Amazon) 4. 1/5 (Goodreads)
หนังสือเล่มนี้เจาะลึกเทคนิคการประมาณค่าต่าง ๆ โดยเน้นย้ำถึงลักษณะการทำงานร่วมกันของกระบวนการวางแผนแบบอไจล์
ไมค์ โคห์น ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการเล่าเรื่องผู้ใช้ การวางแผนการปล่อยเวอร์ชัน และการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลง พร้อมแก้ไขปัญหาที่คุณเผชิญในสภาพแวดล้อมโครงการที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
หนังสือเล่มนี้ยังโดดเด่นด้วยการครอบคลุมหัวข้อขั้นสูง เช่น ความเร็ว, คะแนนเรื่องราว, และการวางแผนการปล่อย.
Cohn ให้ความเข้าใจที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงกระบวนการ โดยแนะนำผู้อ่านถึงวิธีการปรับให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของโครงการ
"บุคคลควรได้รับแรงจูงใจทุกอย่างที่เป็นไปได้ในการทำงานเป็นทีม หากผลผลิตของทีมเพิ่มขึ้นจากการที่ฉันช่วยเหลือผู้อื่น นั่นคือสิ่งที่ฉันควรทำ ความเร็วของทีมสำคัญ ความเร็วของบุคคลไม่สำคัญ"
ประเด็นสำคัญ:
- เทคนิคการประมาณการ: ให้เทคนิคการประมาณการและการวางแผนที่เป็นประโยชน์ในโครงการแบบอไจล์
- การจัดลำดับความสำคัญและการทำซ้ำ: พูดคุยเกี่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญของงานและการวางแผนการทำซ้ำเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
- การจัดการความเสี่ยง: ครอบคลุมกลยุทธ์ในการจัดการความไม่แน่นอนและความเสี่ยงในการวางแผนโครงการ
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว:
ความรู้และความเชี่ยวชาญของไมค์ โคห์น ฉายแสงผ่านทุกหน้าของหนังสือเล่มนี้ แม้ว่าการนับคะแนนเรื่องราว (story points) และความเร็ว (velocity) อาจถูกมองว่าไม่ใช่วิธีที่ดีในการประมาณการอีกต่อไปสำหรับบางคน แต่หนังสือเล่มนี้ยังคงเป็นหนังสือที่ต้องอ่านสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใจ Agile อย่างแท้จริง ไม่สามารถแนะนำได้มากพอ
5. การโค้ชทีมแบบ Agile: คู่มือสำหรับ Scrum Master, Agile Coach และ Project Manager ที่กำลังเปลี่ยนผ่าน โดย Lyssa Adkins
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: ลิซ่า แอดคินส์
- ปีที่ตีพิมพ์: 2010
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 12 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: เริ่มต้นถึงขั้นสูง
- จำนวนหน้า: 352 หน้า
- คะแนน 4. 7/5 (Amazon) 4. 2/5 (Goodreads)
หนังสือเล่มนี้นำเสนอจุดเน้นที่เป็นเอกลักษณ์เกี่ยวกับบทบาทของการโค้ชในกระบวนการพัฒนาแบบアジล
การมุ่งเน้นไปที่ความฉลาดทางอารมณ์และสังคมที่จำเป็นสำหรับการโค้ชที่ประสบความสำเร็จทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างออกไป
แอดคินส์สำรวจว่าการโค้ชมีมากกว่ากระบวนการและวิธีปฏิบัติ โดยเจาะลึกถึงพลวัตระหว่างบุคคลที่มีผลต่อประสิทธิภาพของทีม
หนังสือเล่มนี้มอบเครื่องมือให้กับผู้อ่านเพื่อใช้ในการรับมือกับความท้าทาย, อำนวยความสะดวกในการสื่อสาร, และส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง.
"เราฝึกฝนการควบคุมตนเองในขณะนั้นเพื่อให้เราสามารถเปิดใจรับบทบาทผู้นำที่พร้อมให้บริการได้ดีขึ้น และสามารถควบคุมอารมณ์ของเราได้ รวมถึงเลือกที่จะทำอย่างไรกับปฏิกิริยาของเรา"
ประเด็นสำคัญ:
- ทักษะการโค้ช: เน้นย้ำถึงความสำคัญของทักษะการโค้ชในการนำทีมผ่านการเปลี่ยนแปลงแบบอไจล์
- การเสริมสร้างศักยภาพของทีม: มุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพให้ทีมสามารถจัดการและปรับตัวได้ด้วยตนเอง
- การจัดการการเปลี่ยนแปลง: ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดการการเปลี่ยนแปลงและการต่อต้านในสภาพแวดล้อมที่มีความคล่องตัว
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว:
"ในฐานะ Scrum Master ที่มีประสบการณ์ หนังสือเล่มนี้เป็นสิ่งที่ต้องอ่านจริงๆ มันค้นพบวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเจาะลึกถึงปัญหาที่ Scrum Master จะต้องเผชิญและใส่หัวใจเข้าไปในงานของเรา—มากกว่าแค่กลไก ฉันพบว่าตัวเองหยิบมันขึ้นมาอ่านเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นและได้รับแรงบันดาลใจอีกครั้ง"
6. การส่งมอบอย่างต่อเนื่อง: การปล่อยซอฟต์แวร์ที่เชื่อถือได้ผ่านการสร้าง, ทดสอบ, และการPLOYMENTอัตโนมัติโดยเจซ ฮัมเบิล และเดวิด ฟาร์ลี
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: เจซ ฮัมเบิล และ เดวิด ฟาร์ลี
- ปีที่ตีพิมพ์: 2010
- เวลาอ่านที่ประมาณ: 17 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: ระดับกลางถึงระดับสูง
- จำนวนหน้า: 512 หน้า
- คะแนน 4. 6/5 (Amazon) 4. 2/5 (Goodreads)
หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานสำคัญในวงการ Agile และ DevOps โดยนำเสนอการสำรวจอย่างละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการปรับใช้ (deployment pipelines) กลยุทธ์การทดสอบ และการจัดการการปล่อยเวอร์ชัน
ปัจจัยสำคัญที่แตกต่างอย่างหนึ่งคือความสนใจของผู้เขียนต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและองค์กรที่จำเป็นสำหรับการส่งมอบอย่างต่อเนื่องที่ประสบความสำเร็จและกลยุทธ์การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงความท้าทายในการผสานแนวปฏิบัติด้านการส่งมอบอย่างต่อเนื่องเข้ากับสภาพแวดล้อมการพัฒนาต่าง ๆ พร้อมนำเสนอแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างทีมพัฒนาและทีมปฏิบัติการ
การขอให้ผู้เชี่ยวชาญทำงานที่น่าเบื่อและซ้ำซาก แต่ยังคงต้องการทักษะทางเทคนิคสูง เป็นวิธีที่แน่นอนที่สุดในการทำให้เกิดข้อผิดพลาดของมนุษย์เท่าที่เราจะนึกออก นอกเสียจากการอดนอนหรือการมึนเมา
ประเด็นสำคัญ:
- ระบบอัตโนมัติในการส่งมอบซอฟต์แวร์: เน้นบทบาทของระบบอัตโนมัติในการสร้าง ทดสอบ และปรับใช้ซอฟต์แวร์
- ประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ: อภิปรายกลยุทธ์ในการทำให้การปล่อยซอฟต์แวร์มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือมากขึ้น
- แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด: ให้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการนำไปใช้ในองค์กร
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว:
"หนังสือเล่มนี้ได้เปลี่ยนแปลงวิธีคิดของฉันเกี่ยวกับการพัฒนาและการส่งมอบซอฟต์แวร์อย่างสิ้นเชิง มันครอบคลุมการวางแผน การพัฒนา การทดสอบ และการปรับใช้ เมื่อได้เห็นทุกอย่างถูกวางเรียงไว้ด้วยกันแบบนี้ มันดูเหมือนเป็นแนวทางที่ถูกต้องอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับวิธีที่เราส่วนใหญ่เคยทำมา"
7. การบริหารโครงการแบบ Agile: การทำให้ประสบความสำเร็จในองค์กร โดย John Goodpasture
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: จอห์น ซี. กู๊ดพาสเจอร์
- ปีที่ตีพิมพ์: 2015
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 13 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: ระดับกลางถึงระดับมืออาชีพ
- จำนวนหน้า: 392 หน้า
- คะแนน 4. 8/5 (Amazon) 3. 2/5 (Goodreads)
หนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นการจัดการโครงการแบบอไจล์และการนำไปใช้ในสภาพแวดล้อมขององค์กร
Goodpasture กล่าวถึงความสำคัญของการรักษาความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามข้อกำหนดภายในกรอบการทำงานแบบ Agile และวิธีที่สิ่งเหล่านี้ช่วยในการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือนโยบายภายในองค์กร
การมุ่งเน้นที่การบริหารจัดการนี้ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือที่มุ่งเน้นเฉพาะ Agile ในระดับทีมเท่านั้น
หนังสือเล่มนี้ยังเจาะลึกถึงความสำคัญของการเป็นผู้นำในการส่งเสริมวัฒนธรรมที่คล่องตัวภายในองค์กร โดยนำเสนอแนวทางสำหรับทีมผู้นำในการผลักดันค่านิยมแบบคล่องตัวให้แพร่หลายไปทั่วทั้งทีมในระดับองค์กร
แนวคิดของวิธีการที่ขับเคลื่อนด้วยแผนคือการจินตนาการถึงความต้องการและข้อกำหนดตั้งแต่เริ่มต้น ดำเนินการวิเคราะห์อย่างเพียงพอ—บางครั้งเรียกว่าการวิเคราะห์เชิงโครงสร้าง—เพื่อค้นหาความเสี่ยงและความพึ่งพาทั้งหมด และจากนั้นจึงค่อยมุ่งมั่นในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ประเด็นสำคัญ:
- Agile ในองค์กรขนาดใหญ่: เน้นการนำวิธีการแบบ Agile ไปใช้ในสภาพแวดล้อมองค์กรขนาดใหญ่และซับซ้อน
- การบูรณาการการจัดการโครงการ: พูดถึงการบูรณาการวิธีการแบบอไจล์กับการจัดการโครงการแบบดั้งเดิม
- ความเสี่ยงและความซับซ้อน: จัดการความเสี่ยงและความซับซ้อนในโครงการแบบอไจล์ขนาดใหญ่
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว:
"ในฐานะผู้บริหารในสาขาไอที วิธีการของจอห์นในการนำรายละเอียดไปใช้งานนั้นมีความแม่นยำและชัดเจน รูปแบบไฮบริดถูกนำมาใช้มากขึ้นในอุตสาหกรรมและในระดับองค์กร เป็นหนังสือที่อ่านได้ดีมากสำหรับผู้ที่กำลังเข้าสู่วงการและผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านการบริหารโครงการในทุกอุตสาหกรรม"
8. The Lean Startup โดย เอริค รีส
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: เอริค รีส
- ปีที่ตีพิมพ์: 2011
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 11 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: เริ่มต้นถึงขั้นสูง
- จำนวนหน้า: 336 หน้า
- คะแนน 4. 6/5 (Amazon) 4. 4/5 (Goodreads)
หนังสือเล่มนี้ปฏิวัติวิธีการเริ่มต้นธุรกิจสตาร์ทอัพด้วยการแนะนำวิธีการ Lean Startup โดยเน้นการให้ความสำคัญกับการทดลองซ้ำ การเรียนรู้ที่ได้รับการยืนยัน และวงจรป้อนกลับแบบสร้าง-วัด-เรียนรู้
ไรส์สนับสนุนแนวทางวิทยาศาสตร์ในการเป็นผู้ประกอบการ โดยส่งเสริมให้สตาร์ทอัพปฏิบัติต่อโมเดลธุรกิจของตนเสมือนเป็นสมมติฐาน และตรวจสอบความถูกต้องผ่านการทดลองในโลกจริง
วิธีนี้แตกต่างจากแนวทางดั้งเดิมที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและพัฒนาก่อนที่จะทดสอบตลาด
หนังสือเล่มนี้ยังแนะนำแนวคิดของผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้ขั้นต่ำ (MVP) โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติขั้นต่ำที่จำเป็นเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะที่มีคุณค่า
อีกแง่มุมสำคัญที่หนังสือเล่มนี้สำรวจคือแนวคิดเรื่อง 'การบัญชีนวัตกรรม' ซึ่งเป็นวิธีการเชิงปริมาณในการวัดความก้าวหน้าและความสำเร็จในโครงการนวัตกรรม
"เมื่อคุณพิจารณาการสร้างผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้ขั้นต่ำของคุณเอง ให้กฎง่าย ๆ นี้เพียงพอ: ลบคุณสมบัติ กระบวนการ หรือความพยายามใด ๆ ที่ไม่ได้มีส่วนช่วยโดยตรงต่อการเรียนรู้ที่คุณต้องการ"
ประเด็นสำคัญ:
- วิธีการเริ่มต้นธุรกิจ: แนะนำวิธีการเริ่มต้นธุรกิจแบบลีนสตาร์ทอัพ โดยเน้นการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็วและการปล่อยผลิตภัณฑ์แบบวนซ้ำ
- ความคิดเห็นจากลูกค้า: เน้นย้ำถึงความสำคัญของความเห็นจากลูกค้าในการกำหนดทิศทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
- สร้าง-วัด-เรียนรู้: สำรวจวงจรป้อนกลับสร้าง-วัด-เรียนรู้เพื่อการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนการอย่างต่อเนื่อง
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว:
"ในฐานะผู้ประกอบการและนักลงทุนแองเจิลที่มีประสบการณ์กับสตาร์ทอัพหลายแห่ง ผมเชื่อว่าหนังสือ The Lean Startup ของ Eric Ries เป็นหนังสือที่ต้องอ่านสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับสตาร์ทอัพในปัจจุบัน หากผมต้องแนะนำหนังสือเพียงเล่มเดียวให้กับผู้ประกอบการหน้าใหม่ในตลาดปัจจุบัน หนังสือเล่มนี้คือคำตอบ ไม่ต้องสงสัยเลย"
9. การแก้ไขสครัมของคุณ: วิธีแก้ปัญหาสครัมที่พบบ่อยโดยไรอัน ริปลีย์ และทอดด์ มิลเลอร์
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: ไรอัน ริปลีย์, ทอดด์ มิลเลอร์
- ปีที่ตีพิมพ์: 2020
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 8 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: เริ่มต้นถึงระดับกลาง
- จำนวนหน้า: 242 หน้า
- คะแนน 4. 7/5 (Amazon) 4. 3/5 (Goodreads)
หนังสือเล่มนี้เจาะลึกถึงรายละเอียดปลีกย่อยของ Scrum โดยยอมรับว่าแต่ละทีมมีความเป็นเอกลักษณ์และเผชิญกับความท้าทายที่แตกต่างกัน
หนังสือเล่มนี้นำเสนอแนวทางและเทคนิคในการแก้ไขปัญหาเฉพาะด้านและปลดล็อกการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสำหรับบริบทที่หลากหลาย
โดดเด่นด้วยการมุ่งเน้นที่ปัญหาและการให้คำแนะนำแบบลงมือปฏิบัติจริง
ในขณะที่หนังสือบางเล่มให้ภาพรวมที่กว้างขวางของหลักการ Scrum ผลงานของ Ripley และ Miller นำเสนอแนวทางที่มุ่งเน้นเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะเจาะจง
"ทุกกิจกรรมที่จำเป็นของ Scrum (สปรินต์, การวางแผนสปรินต์, การประชุมประจำวัน, การทบทวนสปรินต์, และการทบทวนย้อนหลังสปรินต์) ถูกกำหนดเวลาไว้แล้ว ระยะเวลาของแต่ละกิจกรรมควรปรับให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของคุณ"
ประเด็นสำคัญ:
- การแก้ปัญหา: มุ่งเน้นการระบุและแก้ไขปัญหาทั่วไปที่พบในการนำ Scrum ไปใช้
- หลักการของสครัม: เสริมสร้างหลักการพื้นฐานของสครัมและการนำไปใช้ในทางปฏิบัติ
- กรณีศึกษาและคำแนะนำ: นำเสนอกรณีศึกษาจากชีวิตจริงและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติ Scrum
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว:
"ฉันสนุกกับหนังสือเล่มนี้มากและกำลังอ่านซ้ำอีกครั้งเพราะฉันมั่นใจว่าฉันจะได้รับข้อมูลมากพอๆ กับการอ่านครั้งแรก การอ่านครั้งที่สองนี้ ฉันจะได้รับความรู้มากมายเช่นเดิม หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ Scrum Master ทุกระดับควรอ่าน"
10. Scrum: ศิลปะของการทำงานให้เสร็จสองเท่าในเวลาครึ่งเดียว โดย เจฟฟ์ ซัทเธอร์แลนด์
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: เจฟฟ์ ซัทเธอร์แลนด์
- ปีที่ตีพิมพ์: 2014
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 8 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: เริ่มต้นถึงขั้นสูง
- จำนวนหน้า: 256 หน้า
- คะแนน 4. 6/5 (Amazon) 4. 1/5 (Goodreads)
หนังสือเล่มนี้ซึ่งมีความคล่องตัว แนะนำกรอบการทำงาน Scrum และนำเสนอเหตุผลที่น่าสนใจเกี่ยวกับพลังในการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
หนึ่งในจุดเด่นที่แตกต่างคือแนวทางการเล่าเรื่องของซัทเธอร์แลนด์ แทนที่จะเป็นการสำรวจทฤษฎีของ Scrum อย่างเดียว เขาได้สอดแทรกตัวอย่างจากโลกจริง โดยอาศัยประสบการณ์ของเขาในฐานะนักบินรบ ผู้บริหารเทคโนโลยี และผู้สร้างกรอบการทำงาน Scrum
ซัทเธอร์แลนด์เจาะลึกถึงประสาทวิทยาของทีมที่มีประสิทธิภาพสูง โดยอธิบายว่าหลักการของ Scrum สอดคล้องกับจังหวะธรรมชาติของสมองมนุษย์อย่างไร
"การทำให้ผู้คนให้ความสำคัญกับคุณค่าจะบังคับให้พวกเขาผลิตสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุด 20 เปอร์เซ็นต์ก่อนเสมอ หลายครั้งเมื่อพวกเขาทำเสร็จแล้ว พวกเขาก็จะตระหนักว่าพวกเขาไม่ต้องการสิ่งอื่น ๆ ที่เหลืออีก 80 เปอร์เซ็นต์จริง ๆ หรือสิ่งที่ดูเหมือนว่าสำคัญในตอนแรกนั้นจริง ๆ แล้วไม่สำคัญเลย"
ประเด็นสำคัญ:
- วิธีการ Scrum: นำเสนอการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการ Scrum จากหนึ่งในผู้ร่วมสร้าง
- ประสิทธิภาพและผลผลิต: อภิปรายถึงวิธีที่ Scrum สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพและผลผลิตได้อย่างมากในสภาพแวดล้อมต่างๆ
- การประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง: ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการนำหลักการของ Scrum ไปใช้ในขอบเขตที่กว้างกว่าการพัฒนาซอฟต์แวร์ รวมถึงชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว:
"หนังสือเล่มนี้นำเสนอทั้งทฤษฎีจากตำราและตัวอย่างการประยุกต์ใช้ Scrum ในทางปฏิบัติ ข้าพเจ้าชื่นชอบประวัติความเป็นมาเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังช่วยให้ข้าพเจ้าตระหนักว่าผู้บริหารจำเป็นต้องมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และได้รับการฝึกอบรมอย่างถูกต้อง มิฉะนั้นจะไม่สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้าพเจ้ากำลังแนะนำให้ทุกคนที่รู้จักอ่านหนังสือเล่มนี้เพื่อปรับเปลี่ยนแนวคิด"
