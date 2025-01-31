10 ทางเลือกและคู่แข่งของ Paperform ในปี 2025

แบบฟอร์มช่วยให้เราจัดระเบียบชีวิตได้ แต่บ่อยครั้งก็ดูน่าเบื่อ เทคนิค และจืดชืด โชคดีที่แอปพลิเคชันและเครื่องมือดิจิทัลใหม่ๆ กำลังเปลี่ยนแปลงโลกของแบบฟอร์ม พิสูจน์ให้เห็นว่าการสร้างแบบฟอร์มมาตรฐานสามารถ—กล้าพูดเลยว่า—สนุกได้เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มบนเว็บเหล่านี้ช่วยให้คุณสร้างแบบสำรวจแบบฟอร์ม และอื่นๆ ได้ แม้ว่าคุณจะไม่มีความสามารถด้านการเขียนโค้ดก็ตาม
Paperform เป็นตัวอย่างที่รู้จักกันดีของแพลตฟอร์มสร้างแบบฟอร์มบนเว็บ. เว็บไซต์ให้บริการการสร้างแบบฟอร์มด้วยการคลิกและลาก, แบบฟอร์มสำเร็จรูปหลายร้อยแบบ, และการเชื่อมต่อที่มีประโยชน์หลายสิบแบบ. แม้ว่า Paperform อาจเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มสร้างแบบฟอร์มที่มีชื่อเสียงมากกว่า, แต่มันไม่ใช่ตัวเลือกเดียวของคุณ. และสำหรับผู้ใช้หลายคน, มันอาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดเช่นกัน.
เราได้รวบรวมรายชื่อทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Paperform ไว้ให้คุณสำรวจในปี 2024 ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหาตัวเลือกที่มีราคาเหมาะสมกว่า การเชื่อมต่อกับระบบเทคโนโลยีที่คุณใช้อยู่มากขึ้น หรือฟีเจอร์เพิ่มเติม
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Paperform?
เริ่มต้นค้นหาทางเลือกสำหรับ Paperform ใช่ไหม? นี่คือห้าคุณสมบัติหลักที่ควรพิจารณาเมื่อค้นหาเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มออนไลน์:
- ความง่ายในการใช้งาน: เช่นเดียวกับ Paperform เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ที่คุณเลือกควรใช้งานง่ายด้วยอินเทอร์เฟซที่เข้าใจง่าย ทำให้การสร้างแบบฟอร์มเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว ผู้ใช้มือใหม่ควรสามารถสร้างแบบฟอร์มได้ภายในไม่กี่วินาที ส่วนผู้ใช้ขั้นสูงควรมีเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการสร้างแบบฟอร์มที่สามารถทำงานอัตโนมัติได้
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย: ไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้, การเลือกสี, หรือช่องกรอกข้อมูลที่หลากหลาย, ทางเลือกของ Paperform ที่คุณเลือกควรมีตัวเลือกมากมายสำหรับการปรับแต่งแบบฟอร์มออนไลน์ของคุณ. สิ่งนี้จะทำให้แบบฟอร์มออนไลน์ของคุณมีประโยชน์มากขึ้นเพื่อให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลที่มีค่าได้ในขณะที่ทำให้แน่ใจว่าแบบฟอร์มของคุณสอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ
- ความสามารถในการผสานรวมกับระบบเทคโนโลยีอื่น ๆ ของคุณ: เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่มีประโยชน์ที่สุดจะสามารถผสานรวมกับแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันอื่น ๆ ในระบบเทคโนโลยีของคุณได้ มองหาทางเลือกของ Paperform ที่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ เช่น Google Sheets, Slack และ Outlook
- คุณสมบัติขั้นสูงและเครื่องมือ: การรวบรวมข้อมูลคือจุดประสงค์หลักของแบบฟอร์ม แต่พวกมันสามารถทำอะไรได้มากกว่านั้นสำหรับคุณ ค้นหาผู้สร้างแบบฟอร์มที่สามารถช่วยคุณทำอะไรได้มากขึ้นกับการรวบรวมข้อมูลของคุณผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง แบบสำรวจออนไลน์ที่ส่งข้อมูลไปยังทีมขายของคุณ และการชำระเงินออนไลน์ที่ปลอดภัย
- ราคาที่เหมาะสม: เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่เหมาะสมควรมีประโยชน์และมีราคาที่แข่งขันได้ ใช้ประโยชน์จากข้อเสนอแผนฟรีเพื่อทดลองใช้เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มด้วยตัวคุณเอง เพื่อดูว่ามันตรงกับความต้องการและกระบวนการทำงานของคุณหรือไม่ นี่เป็นวิธีที่ดีในการทดสอบทางเลือกต่างๆ ของ Paperform และคุณสมบัติต่างๆ เพื่อดูว่าอันไหนเหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ
ไม่ว่าคุณจะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรขนาดเล็กหรือทีมในองค์กรขนาดใหญ่ ก็มีเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่สามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดแทน Paperform ที่คุณควรใช้
บอกลาแบบฟอร์มที่น่าเบื่อและสวัสดีการเก็บข้อมูลที่ราบรื่นและการสร้างแบบฟอร์มที่สนุกสนานด้วยทางเลือกที่ดีที่สุดแทน Paperform
1.ClickUp
มุมมองแบบฟอร์มของ ClickUpมอบเครื่องมือการจัดรูปแบบที่ทรงพลังเพื่อสร้างแบบฟอร์มที่กำหนดเองสำหรับกรณีการใช้งานทั้งภายในและภายนอกองค์กร เริ่มต้นด้วยเทมเพลตแบบฟอร์มของ ClickUp และปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณ คุณสามารถแชร์แบบฟอร์มของคุณได้อย่างง่ายดายโดยใช้เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายของ ClickUp
ไม่ว่าคุณจะกำลังรวบรวมข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย รับความคิดเห็นจากลูกค้า หรือสร้างการเชื่อมต่อระบบการชำระเงิน คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มได้ไม่จำกัดจำนวนเพื่อรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลของคุณ หากคุณกำลังมองหาทางเลือกที่ยอดเยี่ยมแทน Paperform ClickUp มอบโซลูชันที่ครอบคลุมให้กับคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp:
- ตรรกะเงื่อนไขปรับแบบฟอร์มให้เหมาะสมได้ทันที เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลที่ต้องการอย่างแม่นยำโดยไม่เสียเวลา
- อินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิคมากนักในการสร้างแบบสำรวจและแบบฟอร์มที่น่าสนใจ
- ความสามารถในการผสานรวมกับแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้หลายสิบตัว ช่วยให้คุณสามารถส่งข้อมูลไปยังที่ที่คุณต้องการและในเวลาที่คุณต้องการ
- เทมเพลตแบบฟอร์มที่หลากหลายช่วยให้คุณเริ่มต้นกระบวนการสร้างสรรค์ได้อย่างรวดเร็ว
- การส่งแบบฟอร์มที่เข้ามาจะกลายเป็นงานที่ทีมของคุณสามารถดำเนินการได้
ข้อจำกัดของ ClickUp:
- มุมมองทั้งหมดอาจไม่สามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์มือถือในขณะนี้
ราคาของ ClickUp:
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
- ClickUp AI พร้อมให้ซื้อแล้วสำหรับทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิก Workspace และแขกภายในต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp:
- G2: 4. 7/5 (8,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
2. ไทป์ฟอร์ม
เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มของ Typeform เป็นเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มออนไลน์แบบโต้ตอบที่เน้นการสร้างแบบฟอร์มในรูปแบบการสนทนาเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ ด้วยตัวเลือกการผสานรวมที่หลากหลาย คุณสามารถสร้างแบบฟอร์ม แบบสำรวจ และแบบสอบถามที่น่าสนใจผ่านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย จากนั้นเชื่อมต่อกับแอปอื่นๆ ในระบบเทคโนโลยีของคุณ
Typeform เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับองค์กรทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กที่ต้องการรวบรวมข้อมูลและมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายออนไลน์
คุณสมบัติเด่นของ Typeform:
- มีตัวเลือกการผสานรวมที่ยอดเยี่ยมพร้อมใช้งานสำหรับ Google Sheets, Slack, Zapier, Google Analytics และอื่น ๆ
- รูปแบบที่ดึงดูดสายตาจะแสดงคำถามทีละข้อเพื่อไม่ให้ผู้ตอบรู้สึกถูกท่วมท้น
- การวิเคราะห์ข้อมูลที่แข็งแกร่งให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ตอบแบบสอบถามกรอกแบบฟอร์มและวิธีการปรับปรุงอัตราการตอบกลับ
ข้อจำกัดของ Typeform:
- ในฐานะที่เป็นหนึ่งในทางเลือกของ Paperform ที่มีราคาสูงกว่าในรายการนี้ อาจเกินกำลังขององค์กรขนาดเล็กและสตาร์ทอัพ
ราคาของ Typeform:
- เริ่มต้น: $25/เดือน
- พื้นฐาน: $50/เดือน
- บวก: $82/เดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวจาก Typeform:
- G2: 4. 5/5 (680+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (770+ รีวิว)
3. Formstack
Formstack เป็นเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ที่เน้นการรวบรวมข้อมูลและการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน มีเทมเพลตแบบฟอร์มสำเร็จรูปให้เลือกมากมายและตัวแก้ไขแบบลากและวางที่ช่วยให้คุณสร้างแบบฟอร์มที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกขั้นสูงสำหรับการลงนามอิเล็กทรอนิกส์และการจัดเก็บข้อมูล หากคุณต้องการโซลูชันแบบครบวงจรสำหรับการรวบรวมข้อมูล นี่คือจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยม
คุณสมบัติเด่นของ Formstack:
- อินเทอร์เฟซแบบลากและวางใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในการเรียนรู้ คุณจึงสามารถเริ่มสร้างแบบฟอร์มได้ทันที
- คุณสมบัติขั้นสูงช่วยให้คุณสามารถใช้ตรรกะเงื่อนไข, อัตโนมัติกระบวนการทำงาน, และวิเคราะห์ข้อมูลจากคำตอบของผู้ใช้
- แม่แบบที่หลากหลายและตัวเลือกการปรับแต่งช่วยให้เริ่มต้นการสร้างแบบฟอร์มของคุณได้อย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ Formstack:
- มีตัวเลือกการสนับสนุนลูกค้าเพียงไม่กี่อย่าง ดังนั้นหากคุณพบปัญหา คุณจะต้องแชทกับบอทปัญญาประดิษฐ์ (AI) เนื่องจากไม่สามารถติดต่อทีมงานทางโทรศัพท์ได้
ราคาของ Formstack:
- แบบฟอร์ม: $50/เดือน เรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Formstack:
- G2: 4. 4/5 (รีวิว 370+ รายการ)
- Capterra: 4. 17/5 (100+ รีวิว)
4. Cognito Forms
Cognito Forms เป็นเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ที่ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณสามารถสร้าง ปรับแต่ง และแชร์แบบฟอร์มออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย ฟีเจอร์ของมันรวมถึงการแก้ไขแบบฟอร์มแบบลากและวาง, ระบบเงื่อนไขที่ยอดเยี่ยม, และการเชื่อมต่อระบบการชำระเงิน มันเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ราคาไม่แพงมากนักเมื่อเทียบกับ Paperform ในรายการนี้ ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก, องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร, และบุคคลที่ต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลออนไลน์อย่างปลอดภัยและมั่นคง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Cognito Forms:
- คุณสมบัติตรรกะเงื่อนไขที่ยอดเยี่ยมที่ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องจากผู้ตอบแบบสอบถาม
- คุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่ยอดเยี่ยมซึ่งทำให้เป็นหนึ่งในวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ปลอดภัยที่สุด
- ตัวเลือกบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมที่สามารถช่วยคุณออกจากสถานการณ์ลำบากและหาทางแก้ไข
ข้อจำกัดของ Cognito Forms:
- ตัวเลือกการปรับแต่งมีค่อนข้างจำกัด ดังนั้นคุณอาจต้องยอมรับสิ่งที่มีอยู่และละเว้นความต้องการด้านการสร้างแบรนด์
- ผู้ใช้บางรายพบว่าการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการมีลักษณะยุ่งยากและซับซ้อน
ราคาของ Cognito Forms:
- บุคคล: ฟรี
- ข้อดี: $15/เดือน
- ทีม: $35/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: $99/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวของ Cognito Forms:
- G2: 4. 5/5 (75+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (75+ รีวิว)
5. FormAssembly
FormAssembly เป็นโซลูชันแบบครบวงจรบนเว็บที่ก้าวไปไกลกว่าการสร้างแบบฟอร์ม โดยทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการรวบรวมข้อมูลและอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ สร้างแบบฟอร์มและแบบสำรวจที่ปรับแต่งได้อย่างสูงโดยใช้ส่วนติดต่อแบบลากและวางของเว็บไซต์ จากนั้นใช้ประโยชน์จากข้อมูลของคุณด้วยความสามารถในการผสานรวมที่น่าทึ่งของ FormAssembly นี่คือทางเลือกที่ยอดเยี่ยมที่ควรพิจารณาหากคุณต้องการปรับปรุงการรวบรวมข้อมูลของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ FormAssembly:
- อินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสร้าง แก้ไข และแชร์แบบฟอร์มได้อย่างรวดเร็ว
- คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ยอดเยี่ยมช่วยให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ HIPAA และ GDPR
- คุณสมบัติขั้นสูงให้การควบคุมเหนือฟิลด์เงื่อนไข, การคำนวณ, และแบบฟอร์มหลายหน้า
ข้อจำกัดของ FormAssembly:
- ผู้ใช้หลายคนรายงานปัญหาการเกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการผสานรวมกับ Salesforce
ราคาของ FormAssembly:
- ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ FormAssembly:
- G2: 4. 4/5 (360+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
6. Microsoft Forms
เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Microsoft, Microsoft Forms คือเครื่องมือสร้างแบบสำรวจและแบบฟอร์มบนคลาวด์. ใช้ผิวหน้าการใช้งานที่เข้าใจง่ายเพื่อเข้าถึงธีมที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อสร้างแบบสำรวจ, แบบทดสอบ, และแบบสำรวจความคิดเห็นที่ดูเป็นมืออาชีพ. เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของ Microsoft 365 Suite, คุณสามารถส่งออกข้อมูลไปยัง Microsoft Excel หรือโปรแกรมอื่น ๆ ของ Microsoft ได้อย่างรวดเร็วเพื่อเริ่มการวิเคราะห์.เครื่องมือ AIที่ติดตั้งไว้ในตัวช่วยเร่งการสร้างแบบฟอร์มและช่วยให้คุณสร้างแบบฟอร์มที่มีประสิทธิภาพและน่าสนใจมากขึ้น.
ลังเลที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ของ Microsoft อีกหรือไม่? ดูว่าMicrosoft Forms เปรียบเทียบกับ Google Forms อย่างไร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Forms:
- ทำงานร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Microsoft ได้อย่างราบรื่น ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบหากนั่นคือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพที่คุณเลือกใช้
- สร้างแบบฟอร์มที่ดูเป็นมืออาชีพได้อย่างรวดเร็วและสามารถแชร์ได้อย่างง่ายดาย
- มีตัวเลือกการส่งออกข้อมูลที่ยอดเยี่ยมซึ่งช่วยให้คุณสามารถดึงข้อมูลจากแบบฟอร์มของคุณและเริ่มใช้งานได้ทันที
ข้อจำกัดของ Microsoft Forms:
- ความสามารถในการผสานรวมที่ค่อนข้างจำกัดเมื่อเทียบกับรายการอื่น ๆ ในนี้
ราคาของ Microsoft Forms:
- ฟรีสำหรับทุกคนที่มีบัญชี Microsoft
การให้คะแนนและรีวิวใน Microsoft Forms:
- G2: 4. 3/5 (รีวิว 340+ รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
7. Survey Monkey
Survey Monkey เป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมสำหรับการสร้างแบบสำรวจและแบบสอบถาม เว็บไซต์ที่ใช้ระบบคลาวด์นี้ช่วยให้คุณสร้างแบบสำรวจที่ปรับแต่งได้ตามต้องการและวิเคราะห์ข้อมูลตอบกลับได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือวิเคราะห์และรายงานที่ทรงพลัง ความปลอดภัยของข้อมูลก็อยู่ในระดับสูงสุดเช่นกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Survey Monkey:
- มีแอปพลิเคชันมือถือที่รวมคุณสมบัติส่วนใหญ่เหมือนกับเว็บไซต์หลัก ทำให้คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มได้ทุกที่ทุกเวลา
- ให้การวิเคราะห์ที่ยอดเยี่ยมเพื่อช่วยคุณประเมินว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีปฏิสัมพันธ์กับแบบสอบถามของคุณอย่างไร และวิธีที่คุณสามารถปรับปรุงอัตราการตอบกลับได้
- ให้คุณสามารถทำสำเนาแบบสำรวจก่อนหน้าได้อย่างง่ายดาย เพื่อสร้างแบบสำรวจใหม่ได้ในไม่กี่วินาที
ข้อจำกัดของ Survey Monkey:
- คุณสมบัติที่ดีที่สุดของเว็บไซต์บางส่วนอยู่ภายใต้ระบบชำระเงิน ดังนั้นหากคุณต้องการใช้ประโยชน์สูงสุดจากเว็บไซต์ คุณอาจต้องเสียค่าใช้จ่าย
ราคาของ Survey Monkey:
- ข้อได้เปรียบส่วนบุคคล: $29/เดือน คิดค่าบริการรายปี
- ข้อได้เปรียบของทีม: $25/ต่อผู้ใช้ต่อเดือน คิดค่าบริการรายปี
- ทีมพรีเมียร์: $75/ต่อผู้ใช้ต่อเดือน คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิวจาก Survey Monkey:
- G2: 4. 4/5 (18,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 8,900 รายการ)
8. วูฟู
Wufoo เป็นเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มบนคลาวด์ที่ช่วยให้การสร้าง ปรับแต่ง และแชร์แบบฟอร์มเป็นเรื่องง่าย มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายแต่ยังมีฟีเจอร์ขั้นสูงสำหรับผู้ใช้ที่มีประสบการณ์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wufoo:
- รายการความสามารถในการผสานรวมที่น่าประทับใจหมายความว่าคุณควรจะสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือส่วนใหญ่ในชุดเทคโนโลยีของคุณได้
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณปรับแต่งแบบฟอร์มของคุณได้ รวมถึงการเพิ่มแบรนด์ของบริษัทคุณ
- ตัวเลือกแบบฟอร์มการเก็บเงินที่ยอดเยี่ยม
ข้อจำกัดของ Wufoo:
- ไม่สามารถเพิ่มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยตรงบนเว็บไซต์ คุณจะต้องเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่นแทน
ราคาของ Wufoo:
- เริ่มต้น: $169/ต่อปี
- มืออาชีพ: $349/ปี
- ขั้นสูง: $889/ต่อปี
- สูงสุด: $2199/ต่อปี
คะแนนและรีวิวของ Wufoo:
- G2: 4. 4/5 (290+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (200+ รีวิว)
9. Zoho Forms
หากคุณกำลังใช้ระบบของ Zoho อยู่แล้ว Zoho Forms ก็คุ้มค่าที่จะสำรวจในฐานะเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่คุณไว้วางใจ แพลตฟอร์มการสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ที่หลากหลายนี้ช่วยให้คุณสร้างและปรับแต่งแบบฟอร์มและแบบสำรวจที่ซับซ้อนได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Zoho จึงสามารถผสานการทำงานกับแอป Zoho อื่นๆ ได้อย่างราบรื่น ทำให้คุณสามารถทำสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้นด้วยข้อมูลของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Forms:
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแอป Zoho อื่น ๆ เช่น Zoho Desk และ Zoho CRM เพื่อให้คุณสามารถนำข้อมูลไปยังที่ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว
- นำเสนอแอปพลิเคชัน Android ที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างและแชร์แบบฟอร์มจากอุปกรณ์มือถือของคุณ
- มีตัวเลือกการรายงานที่ละเอียดเพื่อช่วยคุณวิเคราะห์คำตอบของคุณและใช้ประโยชน์จากข้อมูลของคุณอย่างเต็มที่
ข้อจำกัดของ Zoho Forms:
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าตัวเลือกการปรับแต่งมีความดึงดูดทางสายตามาน้อยกว่าตัวเลือกอื่น ๆ ในรายการนี้
ราคาของ Zoho Forms:
- มีแผนให้บริการฟรี
- พื้นฐาน: $12/เดือน
- มาตรฐาน: $30/เดือน
- มืออาชีพ: $60/เดือน
- พรีเมียม: $110/เดือน
Zoho Forms การให้คะแนนและรีวิว:
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (110+ รีวิว)
10. Google Forms
หากคุณต้องการเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่ให้บริการสร้างแบบฟอร์มที่จำเป็นฟรี คุณควรลองใช้ Google Forms เครื่องมือสร้างแบบสอบถามและแบบฟอร์มออนไลน์ฟรีนี้สามารถผสานการทำงานกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Google และแอปพลิเคชันเพิ่มประสิทธิภาพที่ได้รับความนิยมมากมายได้ คุณสามารถรวบรวมคำตอบได้โดยอัตโนมัติใน Google Sheets สำหรับการวิเคราะห์และใช้งานในอนาคต
ต้องการอะไรนอกระบบนิเวศของ Google หรือไม่? ลองดู10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Google Form ในปี 2024 และดูว่าGoogle Form เปรียบเทียบกับ Jotform อย่างไร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Forms:
- ใช้ฟรี และคุณเพียงแค่ต้องมีบัญชี Google เพื่อเริ่มต้น
- องค์ประกอบแบบฟอร์มพื้นฐานที่ดีช่วยให้คุณสามารถเลือกประเภทคำตอบได้ทั้งแบบยาวหรือสั้น พร้อมด้วยช่องทำเครื่องหมาย ตัวเลือกหลายคำตอบ และตัวเลือกแบบดรอปดาวน์
- ตรรกะเงื่อนไขพื้นฐานช่วยให้ปรับแต่งแบบฟอร์มได้ง่ายตามคำตอบที่ได้รับ
ข้อจำกัดของ Google Forms:
- แบบฟอร์มมีให้ใช้งานออนไลน์เท่านั้น ดังนั้นคุณจะต้องมีตัวเลือกอื่นสำหรับการสำรวจแบบออฟไลน์
ราคาของ Google Forms:
- ฟรีสำหรับบุคคลทั่วไป
- ธุรกิจเริ่มต้น: $6/ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- มาตรฐานธุรกิจ: $12/ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- บิสซิเนส พลัส: $18/ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
การให้คะแนนและรีวิวใน Google Forms:
- G2: 4. 5/5 (2,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (10,600+ รีวิว)
เริ่มต้นสร้างแบบฟอร์มที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพ
การใช้แบบฟอร์มสามารถเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการรวบรวมข้อมูลจากผู้ชมของคุณ ไม่ว่าคุณต้องการรวบรวมที่อยู่อีเมล, รวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้า, หรือประมวลผลการชำระเงิน ก็มีแบบฟอร์มที่ช่วยคุณทำได้ การเลือกเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่เหมาะสมสามารถทำให้กระบวนการมีประสิทธิภาพมากขึ้น, มีประสิทธิผลมากขึ้น, และอาจทำให้คุณและผู้ตอบแบบสอบถามของคุณรู้สึกเพลิดเพลินมากขึ้นด้วย
หากคุณต้องการทางเลือกที่ดีสำหรับการสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ ClickUp Forms เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม คุณสามารถปรับแต่งแบบฟอร์มของคุณได้อย่างง่ายดายและสร้างแบบฟอร์มใหม่ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังผสานการทำงานกับระบบ ClickUp ทำให้คุณสามารถแชร์ วิเคราะห์ และดำเนินการกับข้อมูลร่วมกับทีมของคุณได้
สมัครบัญชี ClickUp วันนี้และค้นพบวิธีที่ฟอร์มสามารถช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น