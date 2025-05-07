10 ทางเลือกและคู่แข่งของ Chili Piper ที่ควรพิจารณาในปี 2025

กำลังมองหาทางเลือกออนไลน์สำหรับการจัดตารางเวลาแทน Chili Piper อยู่หรือไม่? ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปสำรวจ 10 คู่แข่งชั้นนำที่สามารถช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการจัดตารางเวลาและการนัดหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ไม่ว่าคุณจะเป็นทีมขายที่กำลังมองหาวิธีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการจัดตารางการประชุม หรือทีมความสำเร็จของลูกค้าที่ต้องการยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า เครื่องมือจัดตารางออนไลน์ทางเลือกเหล่านี้มีคุณสมบัติที่แข็งแกร่งและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
บอกลาอีเมลที่ส่งไปมาไม่รู้จบ และสวัสดีกับการจัดตารางเวลาที่ง่ายดาย
พร้อมหรือยังที่จะค้นหาทางเลือก Chili Piper ที่สมบูรณ์แบบสำหรับธุรกิจของคุณ? มาร่วมกับเราในการสำรวจซอฟต์แวร์จัดตารางนัดหมายที่จะยกระดับการจัดการตารางนัดของคุณไปอีกขั้น!
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Chili Piper?
เมื่อค้นหาทางเลือกแทน Chili Piper ให้มองหาคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ รวมถึงสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมที่จะทำให้แพลตฟอร์มการนัดหมายใหม่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับทีมของคุณ เช่น:
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทางเลือกของคุณสามารถผสานรวมกับระบบเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่ได้อย่างราบรื่น เช่น CRM และแพลตฟอร์มอีเมลเพื่อการนัดหมายที่รวดเร็วมาก
- ตัวเลือกการปรับแต่ง: มองหาเครื่องมือการนัดหมายที่มีตัวเลือกการปรับแต่งเพื่อให้สามารถปรับแต่งโซลูชันให้เหมาะกับกระบวนการทำงานและขั้นตอนการทำงานของคุณได้
- ราคา: Chili Piper มีราคาที่คุ้มค่าสำหรับหลายทีมที่ $15—$25 ต่อเดือนต่อคน เมื่อมองหาทางเลือกอื่น โปรดตรวจสอบราคาเพื่อให้แน่ใจว่าเหมาะสมกับงบประมาณของคุณ
พิจารณาสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมที่อาจทำให้ซอฟต์แวร์มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น:
- การจัดตารางงาน: พิจารณาทางเลือกที่มีซอฟต์แวร์จัดตารางงานเพื่อให้คุณสามารถมอบหมายและติดตามงานได้บนแพลตฟอร์มเดียวกัน
- เครื่องมือการจัดการลูกค้า:หากการจัดการลูกค้าเป็นสิ่งที่ทีมของคุณให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก คุณควรค้นหาทางเลือกที่มีคุณสมบัติการจัดการลูกค้าอย่างครอบคลุมรวมถึงเทมเพลตการจัดการลูกค้าหรือความสามารถในการนัดหมายการประชุมกลุ่ม
เมื่อพิจารณาคุณสมบัติและสิทธิประโยชน์เหล่านี้ คุณสามารถค้นหาทางเลือกของ Chili Piper ที่สอดคล้องกับความต้องการของทีมคุณและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Chili Piper ที่คุณควรใช้
1. คลิกอัพ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายและทีมที่ต้องจัดการกับการนัดหมายกับลูกค้าเป้าหมายสามารถได้รับประโยชน์จากเครื่องมือและคุณสมบัติที่ทรงพลังบนแพลตฟอร์มการจัดการโครงการของ ClickUp
ติดตามงานทั้งหมดของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตตารางงานรายเดือนของ ClickUp ซึ่งมาพร้อมกับโครงสร้างที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าสำหรับการจัดระเบียบตารางงานประจำเดือน
ติดตามลูกค้าเป้าหมาย จัดการรายชื่อผู้ติดต่อ และสร้างความสัมพันธ์กับClickUp CRM(การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า) สำหรับทีม ซึ่งช่วยให้คุณ:
- สร้างภาพท่อส่งข้อมูล
- ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
- ร่วมมือกันในโอกาสต่างๆ
ปรับปรุงทักษะการจัดการเวลาของคุณด้วยมุมมองปฏิทินของ ClickUp ซึ่งให้ภาพรวมที่ครอบคลุมและชัดเจนของกำหนดส่ง, กิจกรรม, และงานต่าง ๆ พร้อมฟีเจอร์ที่ช่วยให้คุณ:
- จัดระเบียบโครงการตามลำดับความสำคัญและผู้รับผิดชอบ
- กรองงาน
- ซิงค์กับ Google ปฏิทิน
- ปรับแต่งมุมมอง
ด้วย ClickUp ทีมสามารถผสานการทำงานของระบบ CRM, ปฏิทิน, และการจัดตารางงานได้อย่างราบรื่นเข้ากับแพลตฟอร์มการจัดการงานที่ครอบคลุม ซึ่งช่วยให้ทีมของคุณสามารถเติบโต, ปรับแต่ง, และขยายขนาดได้โดยไม่จำกัด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ได้รับการจัดอันดับสูงจากผู้ใช้หลายพันคนบนแพลตฟอร์มเช่น G2 และ Capterra
- ปรับแต่งได้และขยายขนาดได้สำหรับทีมทุกขนาด
- มีทรัพยากรมากมายให้ใช้ เช่น ชุมชนผู้ใช้และนักพัฒนาที่แข็งแกร่ง
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เน้นไปที่ระบบอัตโนมัติมากกว่าการขาย
- ฟังก์ชันการทำงานของแอปพลิเคชันมือถือมีจำกัดเมื่อเทียบกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
- แพลตฟอร์มต้องการการฝึกอบรมและอาจมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: พร้อมใช้งานในแผนชำระเงินทุกประเภทสำหรับสมาชิก $7/Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,795+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิว 3,805+ รายการ)
2. vCita
vCita เป็นแพลตฟอร์มการจัดการธุรกิจแบบครบวงจรที่นำเสนอเครื่องมือหลากหลายเพื่อปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้า การนัดหมาย การชำระเงินออนไลน์ และอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้ธุรกิจยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
คุณสมบัติเด่นของ vCita
- ราคาประหยัดและมีแผนฟรีพร้อมฟีเจอร์มากมาย
- ใช้งานง่ายด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายกว่า Chili Piper
- รวมถึงเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างเว็บไซต์แบบกำหนดเองโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
ข้อจำกัดของ vCita
- ฟังก์ชันการใช้งานแอปมือถือมีจำกัด (ไม่สามารถใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองและการกรองขั้นสูงบนมือถือได้)
- อินเตอร์เฟซผู้ใช้สามารถซับซ้อนและทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้นได้
- ผู้ใช้ vCita บางรายรายงานปัญหาด้านประสิทธิภาพ เช่น เวลาในการโหลดที่ช้าและข้อบกพร่อง
vCita ราคา
- สิ่งจำเป็น: $24/เดือน หนึ่งผู้ใช้
- ธุรกิจ: $49/เดือน สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
- แพลทินัม: $83/เดือน หนึ่งผู้ใช้
- ราคาสำหรับผู้ใช้หลายคน: เยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อดูราคา
vCita คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (63+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (249+ รีวิว)
3. ปลดเชื่อมต่อ
Undock เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการประสานงานและจัดตารางการประชุมที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้การตั้งค่าและการจัดการประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น
ไม่เหมือนกับ Chili Piper ที่มุ่งเน้นไปที่ทีมรายได้ B2B, ชุดของ Undock ให้บริการแก่บุคคลและทีมในหลากหลายอุตสาหกรรมที่กำลังมองหาโซลูชันการจัดการการประชุมที่มีประสิทธิภาพ.
ยกเลิกการเชื่อมต่อคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ราคาประหยัดกว่า Chili Piper พร้อมระบบราคาแบบแบ่งชั้น เริ่มต้นที่ $0 สำหรับผู้ใช้สูงสุด 10 คน
- มีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายซึ่งเรียนรู้และใช้งานได้ง่าย
- ให้บริการลูกค้าอย่างยอดเยี่ยมโดยทีมงานตัวแทนที่ทุ่มเท
ยกเลิกข้อจำกัดการเชื่อมต่อกับท่าเรือ
- มีชุดคุณสมบัติที่จำกัดมากกว่า Chili Piper ขาดคุณสมบัติการคัดกรองลูกค้าเป้าหมายและการจัดเส้นทางลูกค้าเป้าหมาย
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างใหม่ ดังนั้นจึงไม่มีการผสานรวมหรือรีวิวจากลูกค้าเท่าคู่แข่ง
- แอปพลิเคชันมือถือมีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดเมื่อเทียบกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
การกำหนดราคาแบบไม่เชื่อมต่อ
- ฟรี
- พรีเมียม: $10/เดือน
- ไม่จำกัด: $20/เดือน
ยกเลิกการเชื่อมต่อคะแนนและรีวิว
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
4. การนัดหมายแบบสี่เหลี่ยม
Square Appointments เป็นซอฟต์แวร์สำหรับจัดการตารางนัดหมายและการจองที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการการนัดหมาย การชำระเงิน และข้อมูลลูกค้าได้
เมื่อเปรียบเทียบกับ Chili Piper, Square Appointments มุ่งเน้นเฉพาะการจัดตารางนัดหมายเท่านั้น จึงขาดคุณสมบัติขั้นสูงด้านการขายและการตลาด
การนัดหมายผ่านแอป Square อาจเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก เช่น ร้านเสริมสวย สปา และศูนย์สุขภาพ
คุณสมบัติเด่นของ Square Appointments
- ราคาประหยัด (อัตราค่าบริการรายเดือนต่ำกว่า Chili Piper)
- อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายที่เรียนรู้ได้ง่าย
- ผสานการทำงานได้ดีกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Square เช่น Square POS และ Square Payments
ข้อจำกัดของนัดหมายในแอป Square
- มุ่งเน้นเฉพาะการนัดหมายเท่านั้น
- จำกัดเฉพาะธุรกิจบริการ เช่น ร้านเสริมสวย สปา และศูนย์สุขภาพ
- การสนับสนุนที่จำกัดสำหรับหลายภาษาและสกุลเงิน
ราคาการนัดหมายของ Square
- ฟรี (+ ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม)
- เพิ่มเติม: $29+ค่าธรรมเนียมการทำรายการ/เดือน ต่อสถานที่
- พรีเมียม: $69 + ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม/เดือน ต่อสถานที่
คะแนนและรีวิวของ Square Appointments
- G2: 4. 3/5 (รีวิว 36+ รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (176+ รีวิว)
5. หมุนตามเข็มนาฬิกา
Clockwise เป็นซอฟต์แวร์ที่เสริมด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยให้บุคคลและทีมต่างๆ สามารถปรับตารางเวลาและปฏิทินของตนให้เหมาะสมที่สุด
ไม่เหมือนกับ Chili Piper ที่เน้นการจัดการเวลาแทนการประสานงานการประชุม
การหมุนตามเข็มนาฬิกาเหมาะที่สุดสำหรับมืออาชีพที่ต้องการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดตามเข็มนาฬิกา
- มีตัวเลือกการจัดตารางเวลาที่หลากหลาย รวมถึงการจัดตารางแบบหมุนเวียน การจัดลำดับความสำคัญ และเวลาสำรอง
- มีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายซึ่งเรียนรู้และใช้งานได้ง่าย
- ราคาประหยัดกว่า Chili Piper โดยมีแพ็กเกจเริ่มต้นที่ $10 ต่อเดือน
ข้อจำกัดแบบตามเข็มนาฬิกา
- มีชุดคุณสมบัติที่จำกัดมากกว่า Chili Piper; ตัวอย่างเช่น ไม่มีการเสนอคุณสมบัติการคัดเลือกหรือการจัดเส้นทางลูกค้าเป้าหมาย
- มีทีมสนับสนุนลูกค้าขนาดเล็ก ซึ่งอาจทำให้การขอความช่วยเหลือเป็นเรื่องยากหากคุณประสบปัญหา
- ใช้งานง่ายมาก, ติดตั้งแล้วใช้ได้ทันที
การตั้งราคาแบบตามเข็มนาฬิกา
- ฟรี
- ทีม: $6. 75/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $11. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิวตามเข็มนาฬิกา
- G2: 4. 8/5 (37+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิว 11+ รายการ)
6. ตัวจัดตารางงาน Zynq
Zynq Scheduler เป็นแพลตฟอร์มการจัดการสำนักงานแบบครบวงจรที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจองและจัดการนัดหมาย
ไม่เหมือนกับ Chili Piper, Zynq Scheduler มีคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การแจ้งเตือนอัตโนมัติและการผสานรวมกับแอปปฏิทินยอดนิยม
Zynq Scheduler เหมาะสำหรับธุรกิจที่พึ่งพาการนัดหมายและต้องการปรับปรุงกระบวนการจัดตารางเวลาให้ดียิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Zynq Scheduler
- ราคาประหยัดมาก โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับ Chili Piper โดยมีแผนเริ่มต้นเพียง 2 ดอลลาร์ต่อเดือน
- บริการลูกค้ายอดเยี่ยม แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
- นำเสนอคุณสมบัติที่หลากหลาย รวมถึงการจัดตารางการประชุม การจองห้อง การจัดการผู้มาเยือน และการวิเคราะห์
ข้อจำกัดของตารางเวลา Zynq
- ไม่มีคุณสมบัติการคัดกรองและการจัดเส้นทางลูกค้าเป้าหมาย
กำหนดราคา Zynq
- เริ่มต้น: $2/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $3/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $4/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Zynq Workspace
- G2: 5/5 (1 รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (18 รีวิว)
7. OnceHub
OnceHub เป็นแพลตฟอร์มการจัดการตารางเวลาและการนัดหมายที่ครอบคลุมทั้งหมด มีฟีเจอร์หลากหลายที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยให้ธุรกิจบริการจัดการการนัดหมาย การชำระเงิน และลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แม้ว่าทั้ง OnceHub และ Chili Piper จะให้บริการโซลูชันการจัดตารางเวลา แต่ OnceHub มีฟีเจอร์เพิ่มเติม เช่น การจัดตารางเวลาแบบกลุ่ม การซิงค์ปฏิทิน และหน้าการจองที่ปรับแต่งได้
หากคุณกำลังมองหาการจัดตารางเวลาที่มีประสิทธิภาพและราบรื่นสำหรับทีมและลูกค้าของคุณ OnceHub อาจเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OnceHub
- มีคุณสมบัติการจัดตารางเวลาที่หลากหลาย รวมถึงการจัดตารางการประชุม การจัดตารางทีม และการจัดตารางทรัพยากร
- มีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายซึ่งเรียนรู้และใช้งานได้ง่าย
- การจัดตารางกลุ่มช่วยให้หลายคนสามารถนัดหมายพร้อมกันได้
ข้อจำกัดของ OnceHub
- การปรับแต่งที่จำกัด ไม่มีฟิลด์หรือเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเอง
- ไม่มีคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การคัดกรองลูกค้าเป้าหมายและการจัดเส้นทางลูกค้าเป้าหมาย
- การสนับสนุนลูกค้าที่จำกัดอาจทำให้ยากต่อการขอความช่วยเหลือเมื่อคุณต้องการ
ราคาของ OnceHub
- เริ่มต้น: ฟรี
- การเติบโต: $10/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
OnceHub คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (123+ รีวิว)
8. ระบบนัดหมาย Acuity
Acuity Scheduling เป็นซอฟต์แวร์จัดตารางนัดหมายออนไลน์ที่ช่วยให้ธุรกิจบริการจัดการการนัดหมายและการจองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดตารางประชุมหรือการประชุมกลุ่มกับทีมงานของคุณ
นี่คือตัวอย่างของธุรกิจบริการที่สามารถได้รับประโยชน์จากการใช้ Acuity:
- ร้านทำผมและร้านตัดผม
- นักนวดบำบัด
- ผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล
- โยคะและฟิตเนสสตูดิโอ
- พนักงานทำความสะอาดบ้าน
- ผู้ดูแลสัตว์เลี้ยง
- แพทย์และทันตแพทย์
เมื่อเปรียบเทียบกับ Chili Piper, Acuity Scheduling ให้ความสำคัญกับการนัดหมายและการจัดการนัดหมายมากกว่าการส่งต่อผู้ติดต่อและการอัตโนมัติการขาย.
คุณสมบัติเด่นของ Acuity Scheduling
- ทำให้ลูกค้าสามารถจองนัดหมายออนไลน์ได้ง่ายตลอด 24 ชั่วโมง
- ผสานการทำงานกับผู้ให้บริการชำระเงินยอดนิยม เช่น Stripe และ PayPal
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือของบุคคลที่สามหลากหลายประเภท เช่น ระบบ CRM แพลตฟอร์มการตลาดผ่านอีเมล และซอฟต์แวร์บัญชี
ข้อจำกัดของระบบ Acuity Scheduling
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
- การขาดคุณสมบัติขั้นสูงบางประการเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์จัดตารางนัดหมายบางตัวในรายการนี้
- แผนฟรีและแผนระดับล่างอนุญาตให้ใช้ได้เพียงผู้ใช้เดียว
ราคาของ Acuity Scheduling
- กำลังเปิดตัว: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
- การเติบโต: $27/เดือน ต่อผู้ใช้
- แพ็กเกจ Powerhouse: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Acuity Scheduling
- G2: 4. 7/5 (395+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (5,505+ รีวิว)
9. Appointy
Appointy เป็นซอฟต์แวร์จัดตารางเวลาบนคลาวด์ที่ช่วยให้มืออาชีพและธุรกิจต่างๆ จัดการกิจกรรมและกิจวัตรการนัดหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับธุรกิจหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจบริการ ธุรกิจขนาดเล็ก หรือผู้ประกอบการเดี่ยว
คล้ายกับ Chili Piper, มันช่วยจัดการนัดหมาย แต่ Appointy ยังมีตัวเลือกสำหรับการจัดตารางเรียน, การจัดการทรัพยากร, และการผสานระบบ POS.
Appointy เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงการดูแลสุขภาพ ฟิตเนส ความงาม และการศึกษา
คุณสมบัติเด่นของ Appointy
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือของบุคคลที่สามหลากหลายประเภท เช่น ระบบ CRM แพลตฟอร์มการตลาดผ่านอีเมล และผู้ให้บริการชำระเงิน
- ระบบอัตโนมัติกระบวนการจัดตารางเวลา ช่วยประหยัดเวลาและลดความยุ่งยากให้กับธุรกิจ
- มีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายมาก โดยไม่จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมมากนัก
ข้อจำกัดของ Appointy
- แอปพลิเคชันมือถือมีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัด; ตัวอย่างเช่น ฟิลด์ที่กำหนดเองและการกรองขั้นสูงไม่สามารถใช้ได้ในแอปพลิเคชันมือถือ
- การสนับสนุนที่จำกัดสำหรับหลายภาษาและสกุลเงิน
- ผู้ใช้บางรายที่มีพื้นที่ทำงานขนาดใหญ่และทีมงานจำนวนมากได้รายงานปัญหาด้านประสิทธิภาพ เช่น เวลาในการโหลดที่ช้าและเกิดข้อขัดข้อง
การกำหนดราคาของ Appointy
- ฟรี
- การเติบโต: $19.99/เดือน
- มืออาชีพ: $49.99/เดือน
- องค์กร: $79.99/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Appointy
- G2: 4. 7/5 (21+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (276+ รีวิว)
10. Calendly
Calendly เป็นเครื่องมือจัดตารางเวลาออนไลน์ที่ช่วยให้ธุรกิจประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยผู้ใช้สามารถสร้างและแชร์ลิงก์สำหรับนัดหมาย ซึ่งลูกค้าสามารถนำไปใช้จองเวลาออนไลน์ได้
Calendly สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือของบุคคลที่สามหลากหลายประเภท เช่น ระบบ CRM แพลตฟอร์มการตลาดผ่านอีเมล และผู้ให้บริการชำระเงิน ซึ่งช่วยให้คุณสามารถทำงานอัตโนมัติในกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างง่ายดายและประหยัดเวลาได้มากยิ่งขึ้น
Calendly เป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่ธุรกิจขนาดเล็กและผู้ประกอบการเดี่ยว
เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับธุรกิจที่ต้องการเครื่องมือจัดตารางเวลาที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย ซึ่งสามารถผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สามได้หลากหลาย
หากคุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์สำหรับนัดหมาย ลองดูเครื่องมือนี้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Calendly
- แผนราคาประหยัด รวมถึงแผนฟรี
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือของบุคคลที่สามหลากหลายประเภท
- มีแอปพลิเคชันมือถือที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการตารางเวลาและจองนัดหมายได้ทุกที่ทุกเวลา
ข้อจำกัดของ Calendly
- ไม่มีเครื่องมือวิเคราะห์ในตัว
- ตัวเลือกการจองที่จำกัดไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ทำการจองหลายครั้งหรือการนัดหมายซ้ำโดยมีช่วงเวลาที่กำหนดเอง
- คุณสมบัติขั้นสูงที่จำกัด (ไม่มีการคัดกรองหรือจัดเส้นทางลูกค้าเป้าหมาย)
ราคาของ Calendly
- ฟรีเสมอ
- สิ่งจำเป็น: $8/เดือน ต่อที่นั่ง
- มืออาชีพ: $12/เดือน ต่อที่นั่ง
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Calendly
- G2: 4. 7/5 (1,909+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,870+ รีวิว)
ทางเลือกของ Chili Piper ที่ปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณ
ในบทความนี้ เราได้สำรวจทางเลือก 10 รายการของ Chili Piper ซึ่งแต่ละรายการมีคุณสมบัติและประโยชน์เฉพาะตัวที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่แตกต่างกัน
เมื่อเลือกทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับ Chili Piper สำหรับธุรกิจของคุณ ควรคำนึงถึงความชอบเฉพาะของคุณเป็นอันดับแรก
ไม่ว่าคุณจะต้องการแอปวางแผนรายวัน ซอฟต์แวร์ความสำเร็จของลูกค้า แอปจัดตารางเวลา แอปตารางงาน หรือCRM สำหรับงานที่ปรึกษา คุณมั่นใจได้ว่าจะพบเครื่องมือและซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นในคู่มือข้างต้น!
หากคุณกำลังมองหาโซลูชันที่ครอบคลุมซึ่งมากกว่าการจัดการตารางเวลาและนำเสนอฟีเจอร์หลากหลายเพื่อบริหารโครงการ งาน และทีมของคุณ ClickUp คือทางเลือกที่ดีที่สุด