10 ทางเลือกและคู่แข่งของ Chili Piper ที่ควรพิจารณาในปี 2025

Engineering Team
7 พฤษภาคม 2568

กำลังมองหาทางเลือกออนไลน์สำหรับการจัดตารางเวลาแทน Chili Piper อยู่หรือไม่? ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปสำรวจ 10 คู่แข่งชั้นนำที่สามารถช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการจัดตารางเวลาและการนัดหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ไม่ว่าคุณจะเป็นทีมขายที่กำลังมองหาวิธีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการจัดตารางการประชุม หรือทีมความสำเร็จของลูกค้าที่ต้องการยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า เครื่องมือจัดตารางออนไลน์ทางเลือกเหล่านี้มีคุณสมบัติที่แข็งแกร่งและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย

บอกลาอีเมลที่ส่งไปมาไม่รู้จบ และสวัสดีกับการจัดตารางเวลาที่ง่ายดาย

พร้อมหรือยังที่จะค้นหาทางเลือก Chili Piper ที่สมบูรณ์แบบสำหรับธุรกิจของคุณ? มาร่วมกับเราในการสำรวจซอฟต์แวร์จัดตารางนัดหมายที่จะยกระดับการจัดการตารางนัดของคุณไปอีกขั้น!

คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Chili Piper?

เมื่อค้นหาทางเลือกแทน Chili Piper ให้มองหาคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ รวมถึงสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมที่จะทำให้แพลตฟอร์มการนัดหมายใหม่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับทีมของคุณ เช่น:

  • การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทางเลือกของคุณสามารถผสานรวมกับระบบเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่ได้อย่างราบรื่น เช่น CRM และแพลตฟอร์มอีเมลเพื่อการนัดหมายที่รวดเร็วมาก
  • ตัวเลือกการปรับแต่ง: มองหาเครื่องมือการนัดหมายที่มีตัวเลือกการปรับแต่งเพื่อให้สามารถปรับแต่งโซลูชันให้เหมาะกับกระบวนการทำงานและขั้นตอนการทำงานของคุณได้
  • ราคา: Chili Piper มีราคาที่คุ้มค่าสำหรับหลายทีมที่ $15—$25 ต่อเดือนต่อคน เมื่อมองหาทางเลือกอื่น โปรดตรวจสอบราคาเพื่อให้แน่ใจว่าเหมาะสมกับงบประมาณของคุณ

พิจารณาสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมที่อาจทำให้ซอฟต์แวร์มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น:

เมื่อพิจารณาคุณสมบัติและสิทธิประโยชน์เหล่านี้ คุณสามารถค้นหาทางเลือกของ Chili Piper ที่สอดคล้องกับความต้องการของทีมคุณและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้

10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Chili Piper ที่คุณควรใช้

1. คลิกอัพ

กิฟงานความสัมพันธ์ CRM
สร้างระบบในอุดมคติของคุณเพื่อจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ ลูกค้า และดีลต่าง ๆ พร้อมเพิ่มลิงก์ระหว่างงานและเอกสารได้อย่างง่ายดาย เพื่อช่วยให้การทำงานของคุณมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายและทีมที่ต้องจัดการกับการนัดหมายกับลูกค้าเป้าหมายสามารถได้รับประโยชน์จากเครื่องมือและคุณสมบัติที่ทรงพลังบนแพลตฟอร์มการจัดการโครงการของ ClickUp

ติดตามงานทั้งหมดของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตตารางงานรายเดือนของ ClickUp ซึ่งมาพร้อมกับโครงสร้างที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าสำหรับการจัดระเบียบตารางงานประจำเดือน

ติดตามลูกค้าเป้าหมาย จัดการรายชื่อผู้ติดต่อ และสร้างความสัมพันธ์กับClickUp CRM(การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า) สำหรับทีม ซึ่งช่วยให้คุณ:

  • สร้างภาพท่อส่งข้อมูล
  • ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
  • ร่วมมือกันในโอกาสต่างๆ

ปรับปรุงทักษะการจัดการเวลาของคุณด้วยมุมมองปฏิทินของ ClickUp ซึ่งให้ภาพรวมที่ครอบคลุมและชัดเจนของกำหนดส่ง, กิจกรรม, และงานต่าง ๆ พร้อมฟีเจอร์ที่ช่วยให้คุณ:

  • จัดระเบียบโครงการตามลำดับความสำคัญและผู้รับผิดชอบ
  • กรองงาน
  • ซิงค์กับ Google ปฏิทิน
  • ปรับแต่งมุมมอง

ด้วย ClickUp ทีมสามารถผสานการทำงานของระบบ CRM, ปฏิทิน, และการจัดตารางงานได้อย่างราบรื่นเข้ากับแพลตฟอร์มการจัดการงานที่ครอบคลุม ซึ่งช่วยให้ทีมของคุณสามารถเติบโต, ปรับแต่ง, และขยายขนาดได้โดยไม่จำกัด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ได้รับการจัดอันดับสูงจากผู้ใช้หลายพันคนบนแพลตฟอร์มเช่น G2 และ Capterra
  • ปรับแต่งได้และขยายขนาดได้สำหรับทีมทุกขนาด
  • มีทรัพยากรมากมายให้ใช้ เช่น ชุมชนผู้ใช้และนักพัฒนาที่แข็งแกร่ง

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • เน้นไปที่ระบบอัตโนมัติมากกว่าการขาย
  • ฟังก์ชันการทำงานของแอปพลิเคชันมือถือมีจำกัดเมื่อเทียบกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
  • แพลตฟอร์มต้องการการฝึกอบรมและอาจมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: พร้อมใช้งานในแผนชำระเงินทุกประเภทสำหรับสมาชิก $7/Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (8,795+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิว 3,805+ รายการ)

2. vCita

แดชบอร์ด Vcita
ผ่านทางVcita

vCita เป็นแพลตฟอร์มการจัดการธุรกิจแบบครบวงจรที่นำเสนอเครื่องมือหลากหลายเพื่อปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้า การนัดหมาย การชำระเงินออนไลน์ และอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้ธุรกิจยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

คุณสมบัติเด่นของ vCita

  • ราคาประหยัดและมีแผนฟรีพร้อมฟีเจอร์มากมาย
  • ใช้งานง่ายด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายกว่า Chili Piper
  • รวมถึงเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างเว็บไซต์แบบกำหนดเองโดยไม่ต้องเขียนโค้ด

ข้อจำกัดของ vCita

  • ฟังก์ชันการใช้งานแอปมือถือมีจำกัด (ไม่สามารถใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองและการกรองขั้นสูงบนมือถือได้)
  • อินเตอร์เฟซผู้ใช้สามารถซับซ้อนและทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้นได้
  • ผู้ใช้ vCita บางรายรายงานปัญหาด้านประสิทธิภาพ เช่น เวลาในการโหลดที่ช้าและข้อบกพร่อง

vCita ราคา

  • สิ่งจำเป็น: $24/เดือน หนึ่งผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $49/เดือน สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
  • แพลทินัม: $83/เดือน หนึ่งผู้ใช้
  • ราคาสำหรับผู้ใช้หลายคน: เยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อดูราคา

vCita คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 5/5 (63+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (249+ รีวิว)

3. ปลดเชื่อมต่อ

ยกเลิกการเชื่อมต่อแดชบอร์ด
ผ่านทางUndock

Undock เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการประสานงานและจัดตารางการประชุมที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้การตั้งค่าและการจัดการประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น

ไม่เหมือนกับ Chili Piper ที่มุ่งเน้นไปที่ทีมรายได้ B2B, ชุดของ Undock ให้บริการแก่บุคคลและทีมในหลากหลายอุตสาหกรรมที่กำลังมองหาโซลูชันการจัดการการประชุมที่มีประสิทธิภาพ.

ยกเลิกการเชื่อมต่อคุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • ราคาประหยัดกว่า Chili Piper พร้อมระบบราคาแบบแบ่งชั้น เริ่มต้นที่ $0 สำหรับผู้ใช้สูงสุด 10 คน
  • มีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายซึ่งเรียนรู้และใช้งานได้ง่าย
  • ให้บริการลูกค้าอย่างยอดเยี่ยมโดยทีมงานตัวแทนที่ทุ่มเท

ยกเลิกข้อจำกัดการเชื่อมต่อกับท่าเรือ

  • มีชุดคุณสมบัติที่จำกัดมากกว่า Chili Piper ขาดคุณสมบัติการคัดกรองลูกค้าเป้าหมายและการจัดเส้นทางลูกค้าเป้าหมาย
  • เป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างใหม่ ดังนั้นจึงไม่มีการผสานรวมหรือรีวิวจากลูกค้าเท่าคู่แข่ง
  • แอปพลิเคชันมือถือมีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดเมื่อเทียบกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป

การกำหนดราคาแบบไม่เชื่อมต่อ

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $10/เดือน
  • ไม่จำกัด: $20/เดือน

ยกเลิกการเชื่อมต่อคะแนนและรีวิว

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

4. การนัดหมายแบบสี่เหลี่ยม

แดชบอร์ดการนัดหมายของ Square
ผ่านSquare Appointments

Square Appointments เป็นซอฟต์แวร์สำหรับจัดการตารางนัดหมายและการจองที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการการนัดหมาย การชำระเงิน และข้อมูลลูกค้าได้

เมื่อเปรียบเทียบกับ Chili Piper, Square Appointments มุ่งเน้นเฉพาะการจัดตารางนัดหมายเท่านั้น จึงขาดคุณสมบัติขั้นสูงด้านการขายและการตลาด

การนัดหมายผ่านแอป Square อาจเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก เช่น ร้านเสริมสวย สปา และศูนย์สุขภาพ

คุณสมบัติเด่นของ Square Appointments

  • ราคาประหยัด (อัตราค่าบริการรายเดือนต่ำกว่า Chili Piper)
  • อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายที่เรียนรู้ได้ง่าย
  • ผสานการทำงานได้ดีกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Square เช่น Square POS และ Square Payments

ข้อจำกัดของนัดหมายในแอป Square

  • มุ่งเน้นเฉพาะการนัดหมายเท่านั้น
  • จำกัดเฉพาะธุรกิจบริการ เช่น ร้านเสริมสวย สปา และศูนย์สุขภาพ
  • การสนับสนุนที่จำกัดสำหรับหลายภาษาและสกุลเงิน

ราคาการนัดหมายของ Square

  • ฟรี (+ ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม)
  • เพิ่มเติม: $29+ค่าธรรมเนียมการทำรายการ/เดือน ต่อสถานที่
  • พรีเมียม: $69 + ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม/เดือน ต่อสถานที่

คะแนนและรีวิวของ Square Appointments

  • G2: 4. 3/5 (รีวิว 36+ รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (176+ รีวิว)

5. หมุนตามเข็มนาฬิกา

แดชบอร์ดแบบหมุนตามเข็มนาฬิกา
ทางเข็มนาฬิกา

Clockwise เป็นซอฟต์แวร์ที่เสริมด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยให้บุคคลและทีมต่างๆ สามารถปรับตารางเวลาและปฏิทินของตนให้เหมาะสมที่สุด

ไม่เหมือนกับ Chili Piper ที่เน้นการจัดการเวลาแทนการประสานงานการประชุม

การหมุนตามเข็มนาฬิกาเหมาะที่สุดสำหรับมืออาชีพที่ต้องการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดตามเข็มนาฬิกา

  • มีตัวเลือกการจัดตารางเวลาที่หลากหลาย รวมถึงการจัดตารางแบบหมุนเวียน การจัดลำดับความสำคัญ และเวลาสำรอง
  • มีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายซึ่งเรียนรู้และใช้งานได้ง่าย
  • ราคาประหยัดกว่า Chili Piper โดยมีแพ็กเกจเริ่มต้นที่ $10 ต่อเดือน

ข้อจำกัดแบบตามเข็มนาฬิกา

  • มีชุดคุณสมบัติที่จำกัดมากกว่า Chili Piper; ตัวอย่างเช่น ไม่มีการเสนอคุณสมบัติการคัดเลือกหรือการจัดเส้นทางลูกค้าเป้าหมาย
  • มีทีมสนับสนุนลูกค้าขนาดเล็ก ซึ่งอาจทำให้การขอความช่วยเหลือเป็นเรื่องยากหากคุณประสบปัญหา
  • ใช้งานง่ายมาก, ติดตั้งแล้วใช้ได้ทันที

การตั้งราคาแบบตามเข็มนาฬิกา

  • ฟรี
  • ทีม: $6. 75/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $11. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

การให้คะแนนและรีวิวตามเข็มนาฬิกา

  • G2: 4. 8/5 (37+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิว 11+ รายการ)

6. ตัวจัดตารางงาน Zynq

แดชบอร์ด Zynq WorkSpace
ผ่านZynq Scheduler

Zynq Scheduler เป็นแพลตฟอร์มการจัดการสำนักงานแบบครบวงจรที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจองและจัดการนัดหมาย

ไม่เหมือนกับ Chili Piper, Zynq Scheduler มีคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การแจ้งเตือนอัตโนมัติและการผสานรวมกับแอปปฏิทินยอดนิยม

Zynq Scheduler เหมาะสำหรับธุรกิจที่พึ่งพาการนัดหมายและต้องการปรับปรุงกระบวนการจัดตารางเวลาให้ดียิ่งขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ Zynq Scheduler

  • ราคาประหยัดมาก โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับ Chili Piper โดยมีแผนเริ่มต้นเพียง 2 ดอลลาร์ต่อเดือน
  • บริการลูกค้ายอดเยี่ยม แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
  • นำเสนอคุณสมบัติที่หลากหลาย รวมถึงการจัดตารางการประชุม การจองห้อง การจัดการผู้มาเยือน และการวิเคราะห์

ข้อจำกัดของตารางเวลา Zynq

  • ไม่มีคุณสมบัติการคัดกรองและการจัดเส้นทางลูกค้าเป้าหมาย

กำหนดราคา Zynq

  • เริ่มต้น: $2/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $3/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $4/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว Zynq Workspace

  • G2: 5/5 (1 รีวิว)
  • Capterra: 4. 9/5 (18 รีวิว)

7. OnceHub

แดชบอร์ด OnceHub
ผ่านทางOnceHub

OnceHub เป็นแพลตฟอร์มการจัดการตารางเวลาและการนัดหมายที่ครอบคลุมทั้งหมด มีฟีเจอร์หลากหลายที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยให้ธุรกิจบริการจัดการการนัดหมาย การชำระเงิน และลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แม้ว่าทั้ง OnceHub และ Chili Piper จะให้บริการโซลูชันการจัดตารางเวลา แต่ OnceHub มีฟีเจอร์เพิ่มเติม เช่น การจัดตารางเวลาแบบกลุ่ม การซิงค์ปฏิทิน และหน้าการจองที่ปรับแต่งได้

หากคุณกำลังมองหาการจัดตารางเวลาที่มีประสิทธิภาพและราบรื่นสำหรับทีมและลูกค้าของคุณ OnceHub อาจเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OnceHub

  • มีคุณสมบัติการจัดตารางเวลาที่หลากหลาย รวมถึงการจัดตารางการประชุม การจัดตารางทีม และการจัดตารางทรัพยากร
  • มีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายซึ่งเรียนรู้และใช้งานได้ง่าย
  • การจัดตารางกลุ่มช่วยให้หลายคนสามารถนัดหมายพร้อมกันได้

ข้อจำกัดของ OnceHub

  • การปรับแต่งที่จำกัด ไม่มีฟิลด์หรือเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเอง
  • ไม่มีคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การคัดกรองลูกค้าเป้าหมายและการจัดเส้นทางลูกค้าเป้าหมาย
  • การสนับสนุนลูกค้าที่จำกัดอาจทำให้ยากต่อการขอความช่วยเหลือเมื่อคุณต้องการ

ราคาของ OnceHub

  • เริ่มต้น: ฟรี
  • การเติบโต: $10/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

OnceHub คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (123+ รีวิว)

8. ระบบนัดหมาย Acuity

แดชบอร์ดการนัดหมาย Acuity
ผ่านทางAcuity Scheduling

Acuity Scheduling เป็นซอฟต์แวร์จัดตารางนัดหมายออนไลน์ที่ช่วยให้ธุรกิจบริการจัดการการนัดหมายและการจองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดตารางประชุมหรือการประชุมกลุ่มกับทีมงานของคุณ

นี่คือตัวอย่างของธุรกิจบริการที่สามารถได้รับประโยชน์จากการใช้ Acuity:

  • ร้านทำผมและร้านตัดผม
  • นักนวดบำบัด
  • ผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล
  • โยคะและฟิตเนสสตูดิโอ
  • พนักงานทำความสะอาดบ้าน
  • ผู้ดูแลสัตว์เลี้ยง
  • แพทย์และทันตแพทย์

เมื่อเปรียบเทียบกับ Chili Piper, Acuity Scheduling ให้ความสำคัญกับการนัดหมายและการจัดการนัดหมายมากกว่าการส่งต่อผู้ติดต่อและการอัตโนมัติการขาย.

คุณสมบัติเด่นของ Acuity Scheduling

  • ทำให้ลูกค้าสามารถจองนัดหมายออนไลน์ได้ง่ายตลอด 24 ชั่วโมง
  • ผสานการทำงานกับผู้ให้บริการชำระเงินยอดนิยม เช่น Stripe และ PayPal
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือของบุคคลที่สามหลากหลายประเภท เช่น ระบบ CRM แพลตฟอร์มการตลาดผ่านอีเมล และซอฟต์แวร์บัญชี

ข้อจำกัดของระบบ Acuity Scheduling

  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
  • การขาดคุณสมบัติขั้นสูงบางประการเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์จัดตารางนัดหมายบางตัวในรายการนี้
  • แผนฟรีและแผนระดับล่างอนุญาตให้ใช้ได้เพียงผู้ใช้เดียว

ราคาของ Acuity Scheduling

  • กำลังเปิดตัว: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
  • การเติบโต: $27/เดือน ต่อผู้ใช้
  • แพ็กเกจ Powerhouse: $49/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Acuity Scheduling

  • G2: 4. 7/5 (395+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (5,505+ รีวิว)

9. Appointy

แดชบอร์ดของแอปโปตี้
ผ่านทางAppointy

Appointy เป็นซอฟต์แวร์จัดตารางเวลาบนคลาวด์ที่ช่วยให้มืออาชีพและธุรกิจต่างๆ จัดการกิจกรรมและกิจวัตรการนัดหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับธุรกิจหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจบริการ ธุรกิจขนาดเล็ก หรือผู้ประกอบการเดี่ยว

คล้ายกับ Chili Piper, มันช่วยจัดการนัดหมาย แต่ Appointy ยังมีตัวเลือกสำหรับการจัดตารางเรียน, การจัดการทรัพยากร, และการผสานระบบ POS.

Appointy เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงการดูแลสุขภาพ ฟิตเนส ความงาม และการศึกษา

คุณสมบัติเด่นของ Appointy

  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือของบุคคลที่สามหลากหลายประเภท เช่น ระบบ CRM แพลตฟอร์มการตลาดผ่านอีเมล และผู้ให้บริการชำระเงิน
  • ระบบอัตโนมัติกระบวนการจัดตารางเวลา ช่วยประหยัดเวลาและลดความยุ่งยากให้กับธุรกิจ
  • มีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายมาก โดยไม่จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมมากนัก

ข้อจำกัดของ Appointy

  • แอปพลิเคชันมือถือมีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัด; ตัวอย่างเช่น ฟิลด์ที่กำหนดเองและการกรองขั้นสูงไม่สามารถใช้ได้ในแอปพลิเคชันมือถือ
  • การสนับสนุนที่จำกัดสำหรับหลายภาษาและสกุลเงิน
  • ผู้ใช้บางรายที่มีพื้นที่ทำงานขนาดใหญ่และทีมงานจำนวนมากได้รายงานปัญหาด้านประสิทธิภาพ เช่น เวลาในการโหลดที่ช้าและเกิดข้อขัดข้อง

การกำหนดราคาของ Appointy

  • ฟรี
  • การเติบโต: $19.99/เดือน
  • มืออาชีพ: $49.99/เดือน
  • องค์กร: $79.99/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Appointy

  • G2: 4. 7/5 (21+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (276+ รีวิว)

10. Calendly

แดชบอร์ด Calendly
ผ่านCalendly

Calendly เป็นเครื่องมือจัดตารางเวลาออนไลน์ที่ช่วยให้ธุรกิจประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยผู้ใช้สามารถสร้างและแชร์ลิงก์สำหรับนัดหมาย ซึ่งลูกค้าสามารถนำไปใช้จองเวลาออนไลน์ได้

Calendly สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือของบุคคลที่สามหลากหลายประเภท เช่น ระบบ CRM แพลตฟอร์มการตลาดผ่านอีเมล และผู้ให้บริการชำระเงิน ซึ่งช่วยให้คุณสามารถทำงานอัตโนมัติในกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างง่ายดายและประหยัดเวลาได้มากยิ่งขึ้น

Calendly เป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่ธุรกิจขนาดเล็กและผู้ประกอบการเดี่ยว

เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับธุรกิจที่ต้องการเครื่องมือจัดตารางเวลาที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย ซึ่งสามารถผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สามได้หลากหลาย

หากคุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์สำหรับนัดหมาย ลองดูเครื่องมือนี้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Calendly

  • แผนราคาประหยัด รวมถึงแผนฟรี
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือของบุคคลที่สามหลากหลายประเภท
  • มีแอปพลิเคชันมือถือที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการตารางเวลาและจองนัดหมายได้ทุกที่ทุกเวลา

ข้อจำกัดของ Calendly

  • ไม่มีเครื่องมือวิเคราะห์ในตัว
  • ตัวเลือกการจองที่จำกัดไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ทำการจองหลายครั้งหรือการนัดหมายซ้ำโดยมีช่วงเวลาที่กำหนดเอง
  • คุณสมบัติขั้นสูงที่จำกัด (ไม่มีการคัดกรองหรือจัดเส้นทางลูกค้าเป้าหมาย)

ราคาของ Calendly

  • ฟรีเสมอ
  • สิ่งจำเป็น: $8/เดือน ต่อที่นั่ง
  • มืออาชีพ: $12/เดือน ต่อที่นั่ง
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Calendly

  • G2: 4. 7/5 (1,909+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,870+ รีวิว)

ทางเลือกของ Chili Piper ที่ปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณ

ในบทความนี้ เราได้สำรวจทางเลือก 10 รายการของ Chili Piper ซึ่งแต่ละรายการมีคุณสมบัติและประโยชน์เฉพาะตัวที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่แตกต่างกัน

เมื่อเลือกทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับ Chili Piper สำหรับธุรกิจของคุณ ควรคำนึงถึงความชอบเฉพาะของคุณเป็นอันดับแรก

ไม่ว่าคุณจะต้องการแอปวางแผนรายวัน ซอฟต์แวร์ความสำเร็จของลูกค้า แอปจัดตารางเวลา แอปตารางงาน หรือCRM สำหรับงานที่ปรึกษา คุณมั่นใจได้ว่าจะพบเครื่องมือและซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นในคู่มือข้างต้น!

หากคุณกำลังมองหาโซลูชันที่ครอบคลุมซึ่งมากกว่าการจัดการตารางเวลาและนำเสนอฟีเจอร์หลากหลายเพื่อบริหารโครงการ งาน และทีมของคุณ ClickUp คือทางเลือกที่ดีที่สุด